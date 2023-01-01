大方廣佛華嚴經疏卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第十一

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

世界成就品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界成就品第四

初來意者。前說緣既具，此下正陳所說，總明果相、別答法界安立海問，故此品來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者。前說緣既具，此下正陳所說，總明果相、別答法界安立海問，故此品來。

二釋名者，世謂三世，墮去來今故。界謂方分，有彼此故。又世謂隱覆、界亦分齊，謂諸有為可破壞。世即隱覆無為不可壞。法從真性起，同無為法，即隱覆有為可破壞。世各不相雜，是其分齊。是故感娑婆者，對華藏而見娑婆；感華藏者，對娑婆而見華藏。成就者，即能成之緣，謂十緣等，能所合目。若以世界之成就，即依主釋也。準梵本中云世界海成就。下文辯海，譯人略也。意云：佛果依正聞修方起，眾生業報本自有之，故但標世界耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，世謂三世，墮去來今故。界謂方分，有彼此故。又世謂隱覆、界亦分齊，謂諸有為可破壞。世即隱覆無為不可壞。法從真性起，同無為法，即隱覆有為可破壞。世各不相雜，是其分齊。是故感娑婆者，對華藏而見娑婆；感華藏者，對娑婆而見華藏。成就者，即能成之緣，謂十緣等，能所合目。若以世界之成就，即依主釋也。準梵本中云世界海成就。下文辯海，譯人略也。意云：佛果依正聞修方起，眾生業報本自有之，故但標世界耳。

三宗趣者，標列無邊勝德，廣釋所知世界海為宗。然其意趣乃有多種：一令諸菩薩發大信解悟入為趣。謂令知佛及菩薩大悲行海廣覆無邊盡眾生界，倣而行故；世界無邊悉嚴淨故；眾生無邊悉化度故；剎由心異，當淨自心及他心故；世界重重無盡無盡，以大行願悉充滿故；佛界生界非一非異，能正了知成大智故、未能了者熏成種故，皆意趣也。亦為顯此深意，故此品來。故下頌云「離諸諂誑心清淨，常樂慈悲性歡喜，志欲廣大深信人，彼聞此法生欣悅。」若不聞此無邊無盡無二之境，滯於權小，普賢行願何由可成？故普賢自說為令眾生等文，皆是此品之意趣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，標列無邊勝德，廣釋所知世界海為宗。然其意趣乃有多種：一令諸菩薩發大信解悟入為趣。謂令知佛及菩薩大悲行海廣覆無邊盡眾生界，倣而行故；世界無邊悉嚴淨故；眾生無邊悉化度故；剎由心異，當淨自心及他心故；世界重重無盡無盡，以大行願悉充滿故；佛界生界非一非異，能正了知成大智故、未能了者熏成種故，皆意趣也。亦為顯此深意，故此品來。故下頌云「離諸諂誑心清淨，常樂慈悲性歡喜，志欲廣大深信人，彼聞此法生欣悅。」若不聞此無邊無盡無二之境，滯於權小，普賢行願何由可成？故普賢自說為令眾生等文，皆是此品之意趣也。

四釋文者，三品正陳法海。於中分二：初二品明果、後一品辯因。然有二意：一約兼明，則前二品通答前三十句果問、後一品答前十句因問，說因為欲成果，從多而說分明舉果。二將前二品望前品末三問，通答依正；若望下廣文，正明於依、傍顯於正，留其正報後分廣故。於中，初品通辯諸佛及諸眾生所有剎海，後品別明本師之所嚴淨。又此品明成剎之緣，後品別辯果相故。此品答安立之問，其中雖明形等亦是緣故。今初分二：先總標綱要，即為本分；後正陳本義，即是說分。前中亦二：先承力遍觀、後牒問許說。今初。上入三昧，內契其源；今云遍觀，外審其相。十海之義已如問釋，但小不次耳。但觀於十，已含餘三十，佛海之中具身等故，大願之中含因等故。第二「如是觀察已」下，牒問許說。於中分四：一牒問略歎、二許說分齊、三說所成益、四讚勝誡聽。今初，分二：先結前生後；後「佛子」下正牒稱歎，即從後向前牒上果問三十句也。初十句，牒上世界海等十問。觀乃觀海、歎乃歎智者，智之與海反覆相成，謂前自智觀海微細難知，知唯佛智方能究盡，海難思故佛智難思，佛智難思故海為深廣。若爾，何不說智而但說海？智離海境，安知其相？又表唯所證知，故但說海。十智望海與問開合小異，名或小差。謂一中前問及觀但云世界海，今加成壞，望前與智中亦有成壞之言，此乃廣略之異耳。言清淨智者，離所知障，決斷分明故。初句貫下置清淨言，餘皆略也。然皆以多故廣故、深故細故，重疊難知逈超言念，皆云不思議也。二知眾生業海者，眾生即報類差別，業即善惡等殊，從此別義，觀中開為二句。而因果雖殊，同是所化眾生，故此及問并與智中並合為一。三即世界都稱，或化眾生法，謂安立施設方便軌則等也。四能化諸佛數量無邊。五即所化根欲差別難知，而問中合在後之五海，五海皆須知根欲故。六即所應之時，前就所觀但云三世，今就佛智故云一念能知其問及與智。皆云佛解脫海者，以一念普知三世，是佛不思議解脫故。七稱性大願為現身說法，遍化之因故。前問是名號海及壽量海，與智之中名普入法界一切世界海智，皆由願力故也。八應機作用神變無方。九轉稱性大法輪海。若據問中，攝法輪海在演說中；若約向觀，攝演說海在法輪中，今此開二演說。第十謂隨方施設言音差別，及法輪隨機故。與智中亦開，名佛音聲智。二「清淨」下十句，牒上六根三業十問。向十約智明不思議，此下直就法體為不思議。又望前問開合影略，顯無盡故；以總收別，但廣身光等。一應機之身修短難測、二現金銀等色類無邊、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，三品正陳法海。於中分二：初二品明果、後一品辯因。然有二意：一約兼明，則前二品通答前三十句果問、後一品答前十句因問，說因為欲成果，從多而說分明舉果。二將前二品望前品末三問，通答依正；若望下廣文，正明於依、傍顯於正，留其正報後分廣故。於中，初品通辯諸佛及諸眾生所有剎海，後品別明本師之所嚴淨。又此品明成剎之緣，後品別辯果相故。此品答安立之問，其中雖明形等亦是緣故。今初分二：先總標綱要，即為本分；後正陳本義，即是說分。前中亦二：先承力遍觀、後牒問許說。今初。上入三昧，內契其源；今云遍觀，外審其相。十海之義已如問釋，但小不次耳。但觀於十，已含餘三十，佛海之中具身等故，大願之中含因等故。第二「如是觀察已」下，牒問許說。於中分四：一牒問略歎、二許說分齊、三說所成益、四讚勝誡聽。今初，分二：先結前生後；後「佛子」下正牒稱歎，即從後向前牒上果問三十句也。初十句，牒上世界海等十問。觀乃觀海、歎乃歎智者，智之與海反覆相成，謂前自智觀海微細難知，知唯佛智方能究盡，海難思故佛智難思，佛智難思故海為深廣。若爾，何不說智而但說海？智離海境，安知其相？又表唯所證知，故但說海。十智望海與問開合小異，名或小差。謂一中前問及觀但云世界海，今加成壞，望前與智中亦有成壞之言，此乃廣略之異耳。言清淨智者，離所知障，決斷分明故。初句貫下置清淨言，餘皆略也。然皆以多故廣故、深故細故，重疊難知逈超言念，皆云不思議也。二知眾生業海者，眾生即報類差別，業即善惡等殊，從此別義，觀中開為二句。而因果雖殊，同是所化眾生，故此及問并與智中並合為一。三即世界都稱，或化眾生法，謂安立施設方便軌則等也。四能化諸佛數量無邊。五即所化根欲差別難知，而問中合在後之五海，五海皆須知根欲故。六即所應之時，前就所觀但云三世，今就佛智故云一念能知其問及與智。皆云佛解脫海者，以一念普知三世，是佛不思議解脫故。七稱性大願為現身說法，遍化之因故。前問是名號海及壽量海，與智之中名普入法界一切世界海智，皆由願力故也。八應機作用神變無方。九轉稱性大法輪海。若據問中，攝法輪海在演說中；若約向觀，攝演說海在法輪中，今此開二演說。第十謂隨方施設言音差別，及法輪隨機故。與智中亦開，名佛音聲智。二「清淨」下十句，牒上六根三業十問。向十約智明不思議，此下直就法體為不思議。又望前問開合影略，顯無盡故；以總收別，但廣身光等。一應機之身修短難測、二現金銀等色類無邊、

三十蓮華藏剎塵數相好過於此、四圓光大小隨機無盡、五隨緣放光色類非一、六常光如焰具眾寶色、七圓音無盡深廣難測、八三輪攝化謂神足等、九調令成益得果不空然。其調伏曲有三種：一者始終軟語，應將攝者而將攝故；二者始終麁語，應折伏者而折伏故；三者有時軟語、有時麁語，應成熟者而成熟故。由具此三，故無空過。三「安住佛地」下十句，牒上最初德用圓備十問。前問中略無變化及自在二句，以攝在無能攝取句中，義如前會。亦以前文十海有故，神變屬身自在屬智。餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十蓮華藏剎塵數相好過於此、四圓光大小隨機無盡、五隨緣放光色類非一、六常光如焰具眾寶色、七圓音無盡深廣難測、八三輪攝化謂神足等、九調令成益得果不空然。其調伏曲有三種：一者始終軟語，應將攝者而將攝故；二者始終麁語，應折伏者而折伏故；三者有時軟語、有時麁語，應成熟者而成熟故。由具此三，故無空過。三「安住佛地」下十句，牒上最初德用圓備十問。前問中略無變化及自在二句，以攝在無能攝取句中，義如前會。亦以前文十海有故，神變屬身自在屬智。餘並可知。

第二「如是等」下，許說分齊，謂具足說故。承佛力者，當會佛也。若言具者，何以下文唯說安立及世界海耶？經來不盡故。又雖說二世界海，亦已通具三十句問。謂界必有生，而依住故、有佛現故、安立異故、行業感故，餘可意求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「如是等」下，許說分齊，謂具足說故。承佛力者，當會佛也。若言具者，何以下文唯說安立及世界海耶？經來不盡故。又雖說二世界海，亦已通具三十句問。謂界必有生，而依住故、有佛現故、安立異故、行業感故，餘可意求。

第三「為令」下，說所成益。十句攝為五對：一證智成福對；二嚴剎紹種對，亦即時處對；三顯義演教對；四生善滅惡對；五淨業普願對。文並可知。此亦通為一經教起之所因也。此十亦對前十海十智，恐繁不會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「為令」下，說所成益。十句攝為五對：一證智成福對；二嚴剎紹種對，亦即時處對；三顯義演教對；四生善滅惡對；五淨業普願對。文並可知。此亦通為一經教起之所因也。此十亦對前十海十智，恐繁不會。

第四「是時普賢」下，讚勝勸聽中文二：初長行辯意、後偈頌正顯。今初，十一句：初一總標，謂令聞法必生喜故；餘十別顯喜義，亦為五對：初二樂法生信對、二證性立願對、三了真入俗對、四持法示佛對、五開法增智對，如文並顯。二正頌中，十頌分二：初八讚、後二勸。前中亦二：初二明佛出現意、後六辯定法器。於中，初一揀非器、次四示法器、後一結歸佛力，及後二勸文，並可知。然通此十偈，亦是牒問以讚。前長行總顯難思，此下略示難思之相。而三十句間列不次，含義並足，欲委配釋，恐厭繁文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「是時普賢」下，讚勝勸聽中文二：初長行辯意、後偈頌正顯。今初，十一句：初一總標，謂令聞法必生喜故；餘十別顯喜義，亦為五對：初二樂法生信對、二證性立願對、三了真入俗對、四持法示佛對、五開法增智對，如文並顯。二正頌中，十頌分二：初八讚、後二勸。前中亦二：初二明佛出現意、後六辯定法器。於中，初一揀非器、次四示法器、後一結歸佛力，及後二勸文，並可知。然通此十偈，亦是牒問以讚。前長行總顯難思，此下略示難思之相。而三十句間列不次，含義並足，欲委配釋，恐厭繁文。

第二廣陳本義分中分二：初結集生起、二「諸佛子」下普賢顯說。於三十句果問中，廣釋世界安立海問，餘並攝之。文分為二：初標舉章門、後依章別釋。今初，分三：一立數顯同、二徵數列異、三結略顯廣。今初。先告佛子者，使時情注其耳目也。世界廣深目之為海，謂積剎成種、積種成海，海無別體，世界都名。然事類廣多，略舉其十以表無盡，三世同說彰其要勝。又顯說決定，無改易也。二微列中，一明攬緣成立、二成已依住、三外狀區分、四內體差別、五寶等莊校、六垢穢不生、七佛出差殊、八劫住修短、九隨業改變、十包容必均。此十亦攝十八圓滿，後品當會。三「諸佛子」下，結略顯廣。言世界海塵者，智猶難測，言豈具陳？非證法雲，安受茲說？然上十事，於一一剎多少不定。具緣一種，或一、或二、或三、或多、或成四句，謂一成一，一成一切等。清淨一種，或一或多、或亦無之，以有純穢剎故。其次七事各各唯一，謂依空住者，非依光等故。餘準思之。其無差別，一切皆具，以約體性平等、佛力融攝故說無差，所以染淨皆具也。有云：一切世界相望互同名無差者，則違下經文。經云「一一世界海有世界海塵數，無差別故。」若依相望互同，則無有差別之事。若將此十望剎種者，具緣一種多少不定，不得云一，以其種中含有多類剎故。清淨一事不得定言有無，以其種中必含淨穢故。其無差別多少亦均。佛出劫住，隨業轉變不得云一，依形體嚴不得云多，以其剎種別有體等故。若以此十獨望剎海，形體依住莊嚴等四許其唯一，餘必兼多故，經云「一一世界海有種種形」故。今言有世界海塵數者，約融攝無盡之說也。有云：約一一剎海中所有諸剎各各一因等故，有剎海塵數者，孟浪之甚。何者？且如剎海中剎雖多，豈如剎海盡末為塵之多？若欲相同，即一塵一緣方得相似。何得以一剎一緣充一剎多塵之數？況積具緣等十有剎海之塵，其一具緣自有剎海塵數，是則通有剎海微塵數箇剎海微塵數矣。一剎一緣一依一體安得充耶？亦不得言通一切世界海說，以下依住云一一世界海，有世界海塵數所依住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二廣陳本義分中分二：初結集生起、二「諸佛子」下普賢顯說。於三十句果問中，廣釋世界安立海問，餘並攝之。文分為二：初標舉章門、後依章別釋。今初，分三：一立數顯同、二徵數列異、三結略顯廣。今初。先告佛子者，使時情注其耳目也。世界廣深目之為海，謂積剎成種、積種成海，海無別體，世界都名。然事類廣多，略舉其十以表無盡，三世同說彰其要勝。又顯說決定，無改易也。二微列中，一明攬緣成立、二成已依住、三外狀區分、四內體差別、五寶等莊校、六垢穢不生、七佛出差殊、八劫住修短、九隨業改變、十包容必均。此十亦攝十八圓滿，後品當會。三「諸佛子」下，結略顯廣。言世界海塵者，智猶難測，言豈具陳？非證法雲，安受茲說？然上十事，於一一剎多少不定。具緣一種，或一、或二、或三、或多、或成四句，謂一成一，一成一切等。清淨一種，或一或多、或亦無之，以有純穢剎故。其次七事各各唯一，謂依空住者，非依光等故。餘準思之。其無差別，一切皆具，以約體性平等、佛力融攝故說無差，所以染淨皆具也。有云：一切世界相望互同名無差者，則違下經文。經云「一一世界海有世界海塵數，無差別故。」若依相望互同，則無有差別之事。若將此十望剎種者，具緣一種多少不定，不得云一，以其種中含有多類剎故。清淨一事不得定言有無，以其種中必含淨穢故。其無差別多少亦均。佛出劫住，隨業轉變不得云一，依形體嚴不得云多，以其剎種別有體等故。若以此十獨望剎海，形體依住莊嚴等四許其唯一，餘必兼多故，經云「一一世界海有種種形」故。今言有世界海塵數者，約融攝無盡之說也。有云：約一一剎海中所有諸剎各各一因等故，有剎海塵數者，孟浪之甚。何者？且如剎海中剎雖多，豈如剎海盡末為塵之多？若欲相同，即一塵一緣方得相似。何得以一剎一緣充一剎多塵之數？況積具緣等十有剎海之塵，其一具緣自有剎海塵數，是則通有剎海微塵數箇剎海微塵數矣。一剎一緣一依一體安得充耶？亦不得言通一切世界海說，以下依住云一一世界海，有世界海塵數所依住故。

第二依章別釋者，十事不同則為十段，一一皆有長行與偈。長行中各三，謂標、釋、結。今初，起具因緣。標中略舉十種，通成三世一切佛剎。二「何者」下，釋。然佛土之義雖有多種，不出其三：一法性土、二受用土、二變化土。若開受用有自有他，則成四土。統為二種，謂淨及穢，或性及相。融而為一，有異餘宗。又此淨土一質不成，淨穢虧盈；異質不成，一理齊平；有質不成，搜源則冥；無質不成，緣起萬形故，形奪圓融無有障礙。土既不等，因緣亦殊。今文十中，初三通顯、次四別明、後三則融攝轉變。言初三者，一如來神力者，謂一切淨穢等土皆是如來通慧力成，為物而取，擬將普應。佛應統之，皆稱佛土故。蓮華藏海佛所嚴淨，而內含淨穢，然就佛言之，故無國而不淨也。既即穢而淨，故不思議。二法如是者，梵云達磨多，此云法爾，或曰法性。若是法性，即以本識如來藏身為所依持，恒頓變起外諸器界。若云法爾者，謂有問言：何以諸佛眾生起於剎土？答云：法應如是，不可致詰。若會此二，謂法應如是藏識變起。三眾生業力者，業有善惡、國有淨穢，故《淨名》以萬行為因。又云「眾生之類是菩薩佛土」，謂法性雖一，隨業成異，佛隨異類取土攝生。涅槃微善，《觀經》三心等，其類非一。上三，初因、二緣、三因。次四別明者，有因有緣。初一自受用土因，大圓鏡智之所成故。二變化土因，謂眾生菩薩共構一緣，各隨行業來生其國，凡聖同居。三四二種他受用土因。然初即初地以上，如十大願中修淨土願是也；後即八地已上功用，不退行之所成故，八地中有淨土分。後三融攝者，通於因緣。初一即八地已上，攪大海為酥酪、變大地為黃金，以染為淨、以淨為染，自在攝生，故十自在中有剎自在。窮其因者，清淨勝解，勝解印持隨心變故。次一謂成正覺時，其身充滿十方世界微塵剎土，念劫圓融一時成立，由二種因：一善根所流，語因中也；二成道勢力，明果用也。此一受用變化相融也。即如經初，即摩竭陀地堅固等。後一無問成與不成，常能融攝。又前是妙覺，此是等覺。其法性土，通為諸土之體。窮其因者，有正有助，謂法爾為其正因，以一切智及總以諸因而為緣因故。其後三亦融前土，非有別體。又此十事展轉生起，謂諸佛土總由佛力。何以由之？法如是故。法爾云何而有異耶？業不同故。眾生由業，佛復由何？成一切智之所變故。生佛有異，何以凡聖同居？同構一緣故。何以復有純菩薩國？菩薩願行力故。既由行業，何可轉變？勝解自在故。云何復得融攝重重？佛及普賢自在力故。結略顯廣，如前已釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二依章別釋者，十事不同則為十段，一一皆有長行與偈。長行中各三，謂標、釋、結。今初，起具因緣。標中略舉十種，通成三世一切佛剎。二「何者」下，釋。然佛土之義雖有多種，不出其三：一法性土、二受用土、二變化土。若開受用有自有他，則成四土。統為二種，謂淨及穢，或性及相。融而為一，有異餘宗。又此淨土一質不成，淨穢虧盈；異質不成，一理齊平；有質不成，搜源則冥；無質不成，緣起萬形故，形奪圓融無有障礙。土既不等，因緣亦殊。今文十中，初三通顯、次四別明、後三則融攝轉變。言初三者，一如來神力者，謂一切淨穢等土皆是如來通慧力成，為物而取，擬將普應。佛應統之，皆稱佛土故。蓮華藏海佛所嚴淨，而內含淨穢，然就佛言之，故無國而不淨也。既即穢而淨，故不思議。二法如是者，梵云達磨多，此云法爾，或曰法性。若是法性，即以本識如來藏身為所依持，恒頓變起外諸器界。若云法爾者，謂有問言：何以諸佛眾生起於剎土？答云：法應如是，不可致詰。若會此二，謂法應如是藏識變起。三眾生業力者，業有善惡、國有淨穢，故《淨名》以萬行為因。又云「眾生之類是菩薩佛土」，謂法性雖一，隨業成異，佛隨異類取土攝生。涅槃微善，《觀經》三心等，其類非一。上三，初因、二緣、三因。次四別明者，有因有緣。初一自受用土因，大圓鏡智之所成故。二變化土因，謂眾生菩薩共構一緣，各隨行業來生其國，凡聖同居。三四二種他受用土因。然初即初地以上，如十大願中修淨土願是也；後即八地已上功用，不退行之所成故，八地中有淨土分。後三融攝者，通於因緣。初一即八地已上，攪大海為酥酪、變大地為黃金，以染為淨、以淨為染，自在攝生，故十自在中有剎自在。窮其因者，清淨勝解，勝解印持隨心變故。次一謂成正覺時，其身充滿十方世界微塵剎土，念劫圓融一時成立，由二種因：一善根所流，語因中也；二成道勢力，明果用也。此一受用變化相融也。即如經初，即摩竭陀地堅固等。後一無問成與不成，常能融攝。又前是妙覺，此是等覺。其法性土，通為諸土之體。窮其因者，有正有助，謂法爾為其正因，以一切智及總以諸因而為緣因故。其後三亦融前土，非有別體。又此十事展轉生起，謂諸佛土總由佛力。何以由之？法如是故。法爾云何而有異耶？業不同故。眾生由業，佛復由何？成一切智之所變故。生佛有異，何以凡聖同居？同構一緣故。何以復有純菩薩國？菩薩願行力故。既由行業，何可轉變？勝解自在故。云何復得融攝重重？佛及普賢自在力故。結略顯廣，如前已釋

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第二偈頌，多以果顯因。文有九偈，束為八段。第一偈頌佛神力。據此，無邊剎海皆遮那嚴淨，則下嚴華藏猶是分明。理實而言，願周法界。次一超頌眾生菩薩同集善根。三一頌頌第四成一切智自受用土因，前半因、後半果。《成唯識》云「大圓鏡智相應淨識，由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟。從初成佛盡未來際，相續變為純淨佛土，周圓無際眾寶莊嚴。」配經可見。四一頌頌第六嚴淨願力，及第七不退行願。修諸行海無有邊者，論云「謂平等性智大慈悲力，由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟，隨住十地菩薩所宜變為淨土，或小或大、或劣或勝，前後改變。」上經雖云願力非無有行，為分功用有無，長行成其二句皆他受用，故偈為一，初句頌第六；次句頌第七，以八地已上念念入法流，心心趣佛境故；後之半偈，通其二文。五一偈却頌第三眾生行業，加造業因，煩惱所擾造於穢剎，欲樂非一感土有殊。前與菩薩同修，必多善業，故此明於煩惱。六一頌頌菩薩勝解。七一頌超頌普賢願力。以普賢有三：一位前普賢，但發普賢心，即是非今所用；二位中普賢，即等覺位故，此居佛前；三位後普賢，謂得果不捨因行故，長行居後。八有二偈却頌如來自在，前偈頌果用、後偈頌善流。略不頌法爾，法爾即是法性，通故略之。又第七偈依中有依，第八偈正中有依，第九偈融於三世故。三共顯融攝無礙。然其無礙，通有十種。諸教說土，或謂但是無常、或云心變，理事懸隔、多一不融，故今經宗要辯無礙。一理事無礙，謂全同真性而剎相宛然。經云「華藏世界海，法界無差別，莊嚴悉清淨」故。二成壞無礙，謂成即壞、壞即成等。三廣陜無礙，不壞相而普周故。經云「體相如本無差別，無量國土悉周遍」等。四相入無礙，下文云「以一剎種入一切，一切入一亦無餘」，及此文云「身包一切」等，其文非一，亦是一多無礙。五相即無礙，文云「無量世界即一界」故。六微細無礙，經云「清淨珠玉布若雲，炳然顯現諸佛影」等。七隱顯無礙，謂染淨異類隱顯等殊，見不同故。八重現無礙，謂於塵中見一切剎，剎內塵中見剎亦然，重重無盡如帝網故。九主伴無礙，凡一世界，必有一切以為眷屬。下經云「毘盧遮那昔所行，種種剎海皆清淨。」種種剎，即眷屬也。十時處無礙，謂或於一剎現三世劫，或於一念現無量剎，如今第九偈文。又下文云「三世所有諸莊嚴，摩尼果中皆顯現。」此十無礙同時具足。自在難知，散在諸文，可以六相融之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈頌，多以果顯因。文有九偈，束為八段。第一偈頌佛神力。據此，無邊剎海皆遮那嚴淨，則下嚴華藏猶是分明。理實而言，願周法界。次一超頌眾生菩薩同集善根。三一頌頌第四成一切智自受用土因，前半因、後半果。《成唯識》云「大圓鏡智相應淨識，由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟。從初成佛盡未來際，相續變為純淨佛土，周圓無際眾寶莊嚴。」配經可見。四一頌頌第六嚴淨願力，及第七不退行願。修諸行海無有邊者，論云「謂平等性智大慈悲力，由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟，隨住十地菩薩所宜變為淨土，或小或大、或劣或勝，前後改變。」上經雖云願力非無有行，為分功用有無，長行成其二句皆他受用，故偈為一，初句頌第六；次句頌第七，以八地已上念念入法流，心心趣佛境故；後之半偈，通其二文。五一偈却頌第三眾生行業，加造業因，煩惱所擾造於穢剎，欲樂非一感土有殊。前與菩薩同修，必多善業，故此明於煩惱。六一頌頌菩薩勝解。七一頌超頌普賢願力。以普賢有三：一位前普賢，但發普賢心，即是非今所用；二位中普賢，即等覺位故，此居佛前；三位後普賢，謂得果不捨因行故，長行居後。八有二偈却頌如來自在，前偈頌果用、後偈頌善流。略不頌法爾，法爾即是法性，通故略之。又第七偈依中有依，第八偈正中有依，第九偈融於三世故。三共顯融攝無礙。然其無礙，通有十種。諸教說土，或謂但是無常、或云心變，理事懸隔、多一不融，故今經宗要辯無礙。一理事無礙，謂全同真性而剎相宛然。經云「華藏世界海，法界無差別，莊嚴悉清淨」故。二成壞無礙，謂成即壞、壞即成等。三廣陜無礙，不壞相而普周故。經云「體相如本無差別，無量國土悉周遍」等。四相入無礙，下文云「以一剎種入一切，一切入一亦無餘」，及此文云「身包一切」等，其文非一，亦是一多無礙。五相即無礙，文云「無量世界即一界」故。六微細無礙，經云「清淨珠玉布若雲，炳然顯現諸佛影」等。七隱顯無礙，謂染淨異類隱顯等殊，見不同故。八重現無礙，謂於塵中見一切剎，剎內塵中見剎亦然，重重無盡如帝網故。九主伴無礙，凡一世界，必有一切以為眷屬。下經云「毘盧遮那昔所行，種種剎海皆清淨。」種種剎，即眷屬也。十時處無礙，謂或於一剎現三世劫，或於一念現無量剎，如今第九偈文。又下文云「三世所有諸莊嚴，摩尼果中皆顯現。」此十無礙同時具足。自在難知，散在諸文，可以六相融之。

第二段，所依住通染淨也。長行釋中十事，文並可知。然依異者，由於心樂有差別故。謂一依莊嚴住者，樂飾好故；二樂無礙故；三樂即質光故；四怖眾苦故；五愛離質光故，光作寶色，非寶發光；六奉聖教故；七求神護故；八求天護故；九菩薩願力所任持故；十普安眾生故。如何廣大世界依有情等小類而住？此有二義：一外由內感故說依身。此復有二：一宿因力，頌云「業力之所持」故。二現在轉變力，即世主菩薩神力，任持攝屬己故。二由無漏體事，大小無礙得相依住故。二頌有二十二文，分兩別：初一總顯一切世界依佛神力而住故。梵本云一切依佛神通現。長行不列者，若列則餘九非佛神通故。偈以此文該於前十皆佛神力。後二十一偈，別頌前文，分之為九。初一頌依莊嚴住，舉能顯所，莊嚴之具皆寶成故。二半偈頌依空。三半偈頌依寶光明。四一偈頌佛光，稟佛教光成世界故。五一偈頌寶色光明住，以嚴及覆影顯依住。六二偈頌佛音聲，謂妙善所感，音聲有威神故。七一偈頌七八二住，兼顯說法。八有六偈頌依菩薩身住，若樹若水皆菩薩身，菩薩現故。長行但云菩薩，此中兼依佛身。此中雖有願力，是上宿善所持，非普賢願。九餘八頌皆頌普賢願所生住，於中三：初二偈明廣大國土，周法界故。前偈明淨識所生，心外無體故如影像；後偈難思業起，起不離空。次四偈明微細國土調生自在。然佛力現此，亦普賢願收，故二段文皆兼佛力。末後二偈彰剎體性，結歸有在。初偈明剎依性有，有即非有；次半成壞更起，猶若尋環；後半結歸普願，兼顯廣業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二段，所依住通染淨也。長行釋中十事，文並可知。然依異者，由於心樂有差別故。謂一依莊嚴住者，樂飾好故；二樂無礙故；三樂即質光故；四怖眾苦故；五愛離質光故，光作寶色，非寶發光；六奉聖教故；七求神護故；八求天護故；九菩薩願力所任持故；十普安眾生故。如何廣大世界依有情等小類而住？此有二義：一外由內感故說依身。此復有二：一宿因力，頌云「業力之所持」故。二現在轉變力，即世主菩薩神力，任持攝屬己故。二由無漏體事，大小無礙得相依住故。二頌有二十二文，分兩別：初一總顯一切世界依佛神力而住故。梵本云一切依佛神通現。長行不列者，若列則餘九非佛神通故。偈以此文該於前十皆佛神力。後二十一偈，別頌前文，分之為九。初一頌依莊嚴住，舉能顯所，莊嚴之具皆寶成故。二半偈頌依空。三半偈頌依寶光明。四一偈頌佛光，稟佛教光成世界故。五一偈頌寶色光明住，以嚴及覆影顯依住。六二偈頌佛音聲，謂妙善所感，音聲有威神故。七一偈頌七八二住，兼顯說法。八有六偈頌依菩薩身住，若樹若水皆菩薩身，菩薩現故。長行但云菩薩，此中兼依佛身。此中雖有願力，是上宿善所持，非普賢願。九餘八頌皆頌普賢願所生住，於中三：初二偈明廣大國土，周法界故。前偈明淨識所生，心外無體故如影像；後偈難思業起，起不離空。次四偈明微細國土調生自在。然佛力現此，亦普賢願收，故二段文皆兼佛力。末後二偈彰剎體性，結歸有在。初偈明剎依性有，有即非有；次半成壞更起，猶若尋環；後半結歸普願，兼顯廣業。

第三形相，亦通染淨。長行釋中，非圓方者，三維八隅皆非圓方，故云無量差別。山焰形者，如山似焰，皆取上尖，對上方圓等故。餘並可知。三結頌中，十偈分二：初一總讚勸觀；餘皆正頌前義兼舉因顯果，於中，初二頌前十段、後七頌前無量差別。今初。摩尼輪者，即水旋之類。淨焰莊嚴，頌上山焰門闥競開，義兼宮殿。後七中分二：前三彰剎由因異、後四明自在由佛。一毛孔內難思剎者，更有一理，謂修行者居自報土各各不同，佛攝眾生所現國土，以彼報故重重而現不離一毛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三形相，亦通染淨。長行釋中，非圓方者，三維八隅皆非圓方，故云無量差別。山焰形者，如山似焰，皆取上尖，對上方圓等故。餘並可知。三結頌中，十偈分二：初一總讚勸觀；餘皆正頌前義兼舉因顯果，於中，初二頌前十段、後七頌前無量差別。今初。摩尼輪者，即水旋之類。淨焰莊嚴，頌上山焰門闥競開，義兼宮殿。後七中分二：前三彰剎由因異、後四明自在由佛。一毛孔內難思剎者，更有一理，謂修行者居自報土各各不同，佛攝眾生所現國土，以彼報故重重而現不離一毛。

第四剎體，唯約淨剎。長行略辯二十種體。然其剎體諸教不同，或以八微為體、或以唯心為體、或法性為體、或一切法為體，今皆具之，謂眾寶等即是八微，加之佛音聲即九微也。一念心現是唯識頓變。佛變化者，或通果色、或一切法，令三世間亙相作故。又融上諸說為無礙剎體。言日摩尼輪，即日輪也。香通質氣。佛言為體者，無礙體事故，又依如來說力起故。頌中十偈：初偈頌三，謂初二及第六不可壞金剛。次一偈頌第三第四。三有一偈頌第五一切莊嚴光明。四有一偈頌二種體。願力生者，頌佛力持。如影像現，頌妙寶相。若兼二事，頌佛變化。五有一偈頌二種體，上半頌日輪、下半頌微細寶。第六偈頌寶焰，殊妙之言亦兼香也。第七偈頌寶冠，寶冠亦佛變化，非正頌佛化也。第八偈頌一念普現境界。第九偈頌一切寶莊嚴示現，及頌後三體。摩尼光者，頌菩薩形寶及寶華蘂。佛光明者，頌佛音聲，聲光成剎故。第十偈結歸普賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四剎體，唯約淨剎。長行略辯二十種體。然其剎體諸教不同，或以八微為體、或以唯心為體、或法性為體、或一切法為體，今皆具之，謂眾寶等即是八微，加之佛音聲即九微也。一念心現是唯識頓變。佛變化者，或通果色、或一切法，令三世間亙相作故。又融上諸說為無礙剎體。言日摩尼輪，即日輪也。香通質氣。佛言為體者，無礙體事故，又依如來說力起故。頌中十偈：初偈頌三，謂初二及第六不可壞金剛。次一偈頌第三第四。三有一偈頌第五一切莊嚴光明。四有一偈頌二種體。願力生者，頌佛力持。如影像現，頌妙寶相。若兼二事，頌佛變化。五有一偈頌二種體，上半頌日輪、下半頌微細寶。第六偈頌寶焰，殊妙之言亦兼香也。第七偈頌寶冠，寶冠亦佛變化，非正頌佛化也。第八偈頌一念普現境界。第九偈頌一切寶莊嚴示現，及頌後三體。摩尼光者，頌菩薩形寶及寶華蘂。佛光明者，頌佛音聲，聲光成剎故。第十偈結歸普賢。

第五段剎莊嚴中，唯明淨剎。其中或寶為嚴，或人或法、或說法修行示現融攝，皆為嚴剎，以人法為寶故。又由說法因等得莊嚴果，以果名因為莊嚴也。十頌分二：初一總顯剎嚴、後九別頌上文。於中，初一偈頌初妙雲。次一偈頌第二菩薩功德，及第四菩薩願海。次一偈却頌說眾生業報。後六偈如次頌後六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五段剎莊嚴中，唯明淨剎。其中或寶為嚴，或人或法、或說法修行示現融攝，皆為嚴剎，以人法為寶故。又由說法因等得莊嚴果，以果名因為莊嚴也。十頌分二：初一總顯剎嚴、後九別頌上文。於中，初一偈頌初妙雲。次一偈頌第二菩薩功德，及第四菩薩願海。次一偈却頌說眾生業報。後六偈如次頌後六事。

第六段明剎清淨方便者，唯約淨也。若約隨宜攝物，佛應統之，則淨穢皆稱佛土；若就行致，唯淨非穢。然淨有二種：一世間淨，離欲穢故，以六行為方便，上二界為淨土。二出世間淨，此復二種：一者出世，所謂二乘以緣諦為方便，權教說之無別淨土。約實言者，出三界外別有淨土，二乘所居。《智論》有文。二出世間上上淨，此謂菩薩即以萬行而為方便，以實報七珍無量莊嚴而為其土。今此正明菩薩，兼顯二乘。然出世上上淨中復有二種：一者真極，佛自受用，相累兼亡而為方便。二者未極，等覺已還。故《仁王》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」未極之中復有二種：一八地已上一向清淨，以永絕色累，照體獨立、神無方所，故其淨土色相難名。二七地已還，未出三界，無漏觀智有間斷故，非一向淨。若依《瑜伽》，入初地去方為淨土，三賢所居皆穢非淨，此分受用、變化別故。約此經宗，十信菩薩即有淨土，故今此文始自近友、終成佛力，皆淨方便，故通萬行。然淨方便即是淨因，長行亦可為等流果，如云久近善友得生有善友之剎中故，即十事皆淨相也。然望莊嚴有同、約門別故，望具因緣，當知亦爾。又起具因緣通於染淨，此則唯淨。莊嚴多約其果，清淨多約其因。又前多修善，此多治惡，故於世界。此如洗滌，彼如粉繪。別釋中，一近善友同善根者，如善財夜神處廣說。二智導慈雲大彌法界。三法門勝解皆已淨治，約位地前也。四即初地證遍行如故，云觀察一切境界生如來家，故云安住。五修治等者，見道之後修道位故。餘雖未滿，一切皆修。若約圓融，亦得稱滿。六初地勝進，遍學十地行法，後後但是依法行故。上三皆初地。七初地發願順行，至第八地一切皆成，故名出生一切願海。而言淨者，純無漏故。八即九地，二乘出要唯止與觀，菩薩出要唯無礙辯，令眾出故。九一切莊嚴者，十地二嚴皆成滿故。十淨方便力，即是普賢佛功德也。十中，前三變化淨因、後七受用淨因。上欲總收諸土故，依次豎配。若約橫修，初心即可圓具其十。頌中，九偈分二：初一總明能所淨，前半方便、後半清淨，皆上句果、下句因。後八別頌前文，於中初四如次頌上四淨。初地慈悲為首，故云為生修行。遍滿真如，故云廣大。第五偈頌修治淨，及超頌第七願淨，以願通初地八地。此據初地，故超頌也。第六偈頌前第八出要。第七偈頌第九，及却頌觀菩薩地，地義通前後故。第八偈頌方便力。上來且配長行，其間亦兼餘義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六段明剎清淨方便者，唯約淨也。若約隨宜攝物，佛應統之，則淨穢皆稱佛土；若就行致，唯淨非穢。然淨有二種：一世間淨，離欲穢故，以六行為方便，上二界為淨土。二出世間淨，此復二種：一者出世，所謂二乘以緣諦為方便，權教說之無別淨土。約實言者，出三界外別有淨土，二乘所居。《智論》有文。二出世間上上淨，此謂菩薩即以萬行而為方便，以實報七珍無量莊嚴而為其土。今此正明菩薩，兼顯二乘。然出世上上淨中復有二種：一者真極，佛自受用，相累兼亡而為方便。二者未極，等覺已還。故《仁王》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」未極之中復有二種：一八地已上一向清淨，以永絕色累，照體獨立、神無方所，故其淨土色相難名。二七地已還，未出三界，無漏觀智有間斷故，非一向淨。若依《瑜伽》，入初地去方為淨土，三賢所居皆穢非淨，此分受用、變化別故。約此經宗，十信菩薩即有淨土，故今此文始自近友、終成佛力，皆淨方便，故通萬行。然淨方便即是淨因，長行亦可為等流果，如云久近善友得生有善友之剎中故，即十事皆淨相也。然望莊嚴有同、約門別故，望具因緣，當知亦爾。又起具因緣通於染淨，此則唯淨。莊嚴多約其果，清淨多約其因。又前多修善，此多治惡，故於世界。此如洗滌，彼如粉繪。別釋中，一近善友同善根者，如善財夜神處廣說。二智導慈雲大彌法界。三法門勝解皆已淨治，約位地前也。四即初地證遍行如故，云觀察一切境界生如來家，故云安住。五修治等者，見道之後修道位故。餘雖未滿，一切皆修。若約圓融，亦得稱滿。六初地勝進，遍學十地行法，後後但是依法行故。上三皆初地。七初地發願順行，至第八地一切皆成，故名出生一切願海。而言淨者，純無漏故。八即九地，二乘出要唯止與觀，菩薩出要唯無礙辯，令眾出故。九一切莊嚴者，十地二嚴皆成滿故。十淨方便力，即是普賢佛功德也。十中，前三變化淨因、後七受用淨因。上欲總收諸土故，依次豎配。若約橫修，初心即可圓具其十。頌中，九偈分二：初一總明能所淨，前半方便、後半清淨，皆上句果、下句因。後八別頌前文，於中初四如次頌上四淨。初地慈悲為首，故云為生修行。遍滿真如，故云廣大。第五偈頌修治淨，及超頌第七願淨，以願通初地八地。此據初地，故超頌也。第六偈頌前第八出要。第七偈頌第九，及却頌觀菩薩地，地義通前後故。第八偈頌方便力。上來且配長行，其間亦兼餘義。

第七段，佛出差別者，十事五對，於海及種有此差別。五中，初二隨彼類故、次一緣廣陜故、次一隨機宜故、五熟未熟故。十頌分三：初一頌總標；次五偈別釋，如次頌前五對；後四頌總結，既隨心總遍故，剎海塵數未足為多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七段，佛出差別者，十事五對，於海及種有此差別。五中，初二隨彼類故、次一緣廣陜故、次一隨機宜故、五熟未熟故。十頌分三：初一頌總標；次五偈別釋，如次頌前五對；後四頌總結，既隨心總遍故，剎海塵數未足為多。

第八段，劫住不同，謂剎住經停時分也，隨能感因有長短故。長行略列有十大數，更有多少不同，如標結中及頌所顯。並通諸剎不謂淨長，如大地獄其壽更長，人趣却促故。極惡極善受時即多，更約異門亦不可定也。十中唯九者，欠不可說不可說也，並如〈阿僧祇品〉。偈中十頌，然劫但時分，無別義理，故此偈文轉勢頌之。略分為三：初二總標許說，頌上標也；次有一偈，通頌上列兼顯修短之因，以願力故；餘七頌總結，偈各一義。一明修短通於染淨，結以心想。二淨劫住久，釋以因深。三列諸劫名，染淨相攝。四佛興願異，故入劫不同。五一多互融，齊攝雙現。六時法相攝，普入無邊。七結由想心，示以方便。一方便者，即了唯心也。一念與劫並由想心，心想不生，長短安在？非長非短是謂清淨，不壞於相則劫海無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八段，劫住不同，謂剎住經停時分也，隨能感因有長短故。長行略列有十大數，更有多少不同，如標結中及頌所顯。並通諸剎不謂淨長，如大地獄其壽更長，人趣却促故。極惡極善受時即多，更約異門亦不可定也。十中唯九者，欠不可說不可說也，並如〈阿僧祇品〉。偈中十頌，然劫但時分，無別義理，故此偈文轉勢頌之。略分為三：初二總標許說，頌上標也；次有一偈，通頌上列兼顯修短之因，以願力故；餘七頌總結，偈各一義。一明修短通於染淨，結以心想。二淨劫住久，釋以因深。三列諸劫名，染淨相攝。四佛興願異，故入劫不同。五一多互融，齊攝雙現。六時法相攝，普入無邊。七結由想心，示以方便。一方便者，即了唯心也。一念與劫並由想心，心想不生，長短安在？非長非短是謂清淨，不壞於相則劫海無邊。

第九段，劫轉變故差別者，此有二種：一者但約感，成住壞劫皆名轉變。二唯約住劫之中居人善惡，令染淨轉變。釋中具二，初一即是前義，故云「無量成壞劫轉變」。言法爾者，法爾隨業轉也。若爾，何異起具因緣？因緣意在於因，轉變意彰於果。又因緣通有，唯成不壞，如自受用因是也。餘九釋後義。一遇惡緣故，淨變為染。下文云「泉池皆枯涸」等。二修人天大福，令世界多染少淨，故先云染，如下文云「粳米自然生」等。三即地前，以未斷障故非純淨，以淨多故故先云淨。經多云染淨，與前何別？或譯人之失，或傳寫之誤。四即證發心，居受用土故，但云純淨。五各各遊者，即二地至十地諸菩薩遊戲神通，以多莊嚴而嚴一剎，或以一嚴而嚴多剎，所至染剎則能莊嚴也。六大莊嚴者，即普賢位，嚴於微塵內剎，如上口光召眾等是。七莊嚴滅者，此明失善緣而惡現，謂如來示滅，能事隨滅。佛滅百年，乳不及水，況今之世，況於減極，稗為上味、鐵為上嚴。八如彌勒來也。九以佛神通于何不淨，《淨名》足指案地、《法華》三變淨土，即其類也。上之十事，初總、餘別，不出業故。又初二屬凡，次四菩薩，後三屬佛。又約佛菩薩，即染令淨；約於凡夫，即淨成染。十頌如次頌前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九段，劫轉變故差別者，此有二種：一者但約感，成住壞劫皆名轉變。二唯約住劫之中居人善惡，令染淨轉變。釋中具二，初一即是前義，故云「無量成壞劫轉變」。言法爾者，法爾隨業轉也。若爾，何異起具因緣？因緣意在於因，轉變意彰於果。又因緣通有，唯成不壞，如自受用因是也。餘九釋後義。一遇惡緣故，淨變為染。下文云「泉池皆枯涸」等。二修人天大福，令世界多染少淨，故先云染，如下文云「粳米自然生」等。三即地前，以未斷障故非純淨，以淨多故故先云淨。經多云染淨，與前何別？或譯人之失，或傳寫之誤。四即證發心，居受用土故，但云純淨。五各各遊者，即二地至十地諸菩薩遊戲神通，以多莊嚴而嚴一剎，或以一嚴而嚴多剎，所至染剎則能莊嚴也。六大莊嚴者，即普賢位，嚴於微塵內剎，如上口光召眾等是。七莊嚴滅者，此明失善緣而惡現，謂如來示滅，能事隨滅。佛滅百年，乳不及水，況今之世，況於減極，稗為上味、鐵為上嚴。八如彌勒來也。九以佛神通于何不淨，《淨名》足指案地、《法華》三變淨土，即其類也。上之十事，初總、餘別，不出業故。又初二屬凡，次四菩薩，後三屬佛。又約佛菩薩，即染令淨；約於凡夫，即淨成染。十頌如次頌前可知。

第十無差別者，謂前九辯諸世界，約相不同，隨業染淨，由於眾生有差別故。今云無差，性無二故。故偈云業性起也。又約權設則種種差別，今約實說則一切無差。如教法中或說三乘，即是差別；說華嚴時，一切無差。又皆是諸佛之所用故，一一融攝等無異故。故前九差別，是此無差之差；今此無差，即是前九差之無差也。故《法華》云「眾生見燒，淨土不毀。」二皆相即，由依此義，說淨土中十八圓滿一一稱真皆周遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十無差別者，謂前九辯諸世界，約相不同，隨業染淨，由於眾生有差別故。今云無差，性無二故。故偈云業性起也。又約權設則種種差別，今約實說則一切無差。如教法中或說三乘，即是差別；說華嚴時，一切無差。又皆是諸佛之所用故，一一融攝等無異故。故前九差別，是此無差之差；今此無差，即是前九差之無差也。故《法華》云「眾生見燒，淨土不毀。」二皆相即，由依此義，說淨土中十八圓滿一一稱真皆周遍故。

二釋中十事。一海中包數同，則盡海之塵，一塵一剎已是含攝之義；二佛示威力同；三道場同，同真性故；四眾會同，常隨眾故；五光明、六名號、七音聲、八法輪方便，上七皆約不動一而普遍無差；九塵含剎海、十塵容佛境；此二約不壞相而廣容無差。頌中十頌，如次頌上十義，但第六約身，與前名體異耳。而前但約平漫無差，今顯塵內重疊融攝無差之義。若云約共同事者，何以不言染同、業苦同，豈世界海中都無此耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋中十事。一海中包數同，則盡海之塵，一塵一剎已是含攝之義；二佛示威力同；三道場同，同真性故；四眾會同，常隨眾故；五光明、六名號、七音聲、八法輪方便，上七皆約不動一而普遍無差；九塵含剎海、十塵容佛境；此二約不壞相而廣容無差。頌中十頌，如次頌上十義，但第六約身，與前名體異耳。而前但約平漫無差，今顯塵內重疊融攝無差之義。若云約共同事者，何以不言染同、業苦同，豈世界海中都無此耶？

華藏世界品第五(已下入第八經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏世界品第五(已下入第八經)

初來意者，前品通明諸佛剎海，今此別明本師所嚴依果，答世界海問，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初來意者，前品通明諸佛剎海，今此別明本師所嚴依果，答世界海問，故次來也。

二釋名者，準梵本，具云華藏莊嚴嚴具世界海之遍清淨功德海光明品，譯者嫌繁，乃成太略，處中應云蓮華藏莊嚴世界海品，謂蓮華含子之處目之曰藏，今剎種及剎為大蓮華之所含藏，故云華藏。其中一一境界，皆有剎海塵數清淨功德，故曰莊嚴。世界深廣，故名為海。有云世界依海故立海名者，恐非文意，以下云「華藏莊嚴世界海住在華中」故。其梵云嚴具，即是能嚴。其遍清淨功德海光明，即顯嚴之相用。依體有用，故致之言。今文舉體攝用，但云華藏，約事可爾。何因剎海相狀如斯？略舉二因：一約眾生，如來藏識即是香海亦法性海。依無住本，是謂風輪，亦妄想風。於此海中，有因果相恒沙性德，即是正因之華，世出世間未來果法皆悉含攝，故名為藏。若以法性為海，心即是華，含藏亦爾。然此藏識相分之中，半為外器，不執受故；半為內身，執為自性，生覺受故。如來藏識何緣如此？法如是故、行業引故。二約諸佛，謂以大願風持大悲海，生無邊行華含藏二利，染淨果法重疊無礙，故所感剎相狀如之，是以〈出現品〉中多將世界以喻佛德。細尋文意，乃由佛德，世界如之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，準梵本，具云華藏莊嚴嚴具世界海之遍清淨功德海光明品，譯者嫌繁，乃成太略，處中應云蓮華藏莊嚴世界海品，謂蓮華含子之處目之曰藏，今剎種及剎為大蓮華之所含藏，故云華藏。其中一一境界，皆有剎海塵數清淨功德，故曰莊嚴。世界深廣，故名為海。有云世界依海故立海名者，恐非文意，以下云「華藏莊嚴世界海住在華中」故。其梵云嚴具，即是能嚴。其遍清淨功德海光明，即顯嚴之相用。依體有用，故致之言。今文舉體攝用，但云華藏，約事可爾。何因剎海相狀如斯？略舉二因：一約眾生，如來藏識即是香海亦法性海。依無住本，是謂風輪，亦妄想風。於此海中，有因果相恒沙性德，即是正因之華，世出世間未來果法皆悉含攝，故名為藏。若以法性為海，心即是華，含藏亦爾。然此藏識相分之中，半為外器，不執受故；半為內身，執為自性，生覺受故。如來藏識何緣如此？法如是故、行業引故。二約諸佛，謂以大願風持大悲海，生無邊行華含藏二利，染淨果法重疊無礙，故所感剎相狀如之，是以〈出現品〉中多將世界以喻佛德。細尋文意，乃由佛德，世界如之。

三宗趣者，別顯本師依報，具三世間融攝無盡為宗，令諸菩薩發生信解、成就行願為趣。餘如前品，但總別異耳。融攝之相，亦見前文。賢首立華藏觀，復有十德，大同小異，如彼文說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，別顯本師依報，具三世間融攝無盡為宗，令諸菩薩發生信解、成就行願為趣。餘如前品，但總別異耳。融攝之相，亦見前文。賢首立華藏觀，復有十德，大同小異，如彼文說。

第四釋文。一品分三：初明華藏因果自體、二明藏海安布莊嚴、三明所持剎網差別，三段如次釋華藏莊嚴世界之名。今初，分二：先長行、後偈頌。長行亦二：初舉果屬人顯因深廣、二彰果體相辯其寬容。今初也，謂指此剎海是我本師修因所淨。然因深廣，有三勝相：一長時修剎海塵劫故，不唯三祇。二於多劫一一遇多勝緣，不唯勝觀釋迦等佛。三於多勝緣一一淨多大願，願淨國等，不唯淨一無生等。由上三重，故云深廣。然《瑜伽》、《起信》等約三乘教，一方化宜一類世界，定說三祇；今約一乘，該通十方及樹形等界，故云剎海塵數。是以《寶雲經》言「我為淺識眾生說三僧祇劫修行，然我實經無量阿僧祇劫修行。」又時無別體，依法上立，法既無盡，時亦無窮。況念劫圓融，不應剋執。第二「諸佛子」下，彰果體相者，植因既深，果必繁奧。然所依剎量，諸教不同。小乘但一娑婆。三乘有大小之化，或色究竟為實，或他方別有淨邦。今一乘十佛之境，大小無礙、淨穢相融，且依一相說有邊表，實則一重橫尋無邊，況復重重塵含法界。「然準」下，別顯。應有十事：一所依風輪、二風持香海、三海出蓮華、四華持剎海、五繞臺輪山、六臺面寶地、七地有香海、八海間香河、九河間樹等、十總結多嚴。今文之中唯闕一河。文且分四：第一能持風輪、第二所持香海、第三海出蓮華、第四華持剎海。然其剎因有其總別，已見上文；為顯別義，且明一因成於一果。今初，風輪之因，即大願等，亦如前釋。於中文三：初總標數、二略列名、三別舉最上。列中，名平等住者，一遍持諸位故、二稱實性故。餘文可知。風並在下，寶在臺面，以力遙持。三舉最上者，勝力能持香海，故立其名。第二「能持」下，所持香海，以摩尼發光，普照一切嚴海底岸，及寶色香水，故立此名。又藏識名海，具德深廣故。流注名水，剎那性故。又佛性名水，遠熏名香，聞未證故。《涅槃》亦云「有人聞香」。第三「此香水」下，所出蓮華蘂放異光，又發勝香高出降伏，故立此名。又所發萬行，一一覺性，故曰光明。皆能普熏，即香義也。第四「華藏」下，所持剎海四方均平，總顯形相。清淨堅固，彰其體性。金剛圍等，別明所有。即下別顯，此為其本。一山、二地、三海、四樹，各別區分即總顯多嚴。但闕一河，以下有別顯故。此略明，下亦略頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋文。一品分三：初明華藏因果自體、二明藏海安布莊嚴、三明所持剎網差別，三段如次釋華藏莊嚴世界之名。今初，分二：先長行、後偈頌。長行亦二：初舉果屬人顯因深廣、二彰果體相辯其寬容。今初也，謂指此剎海是我本師修因所淨。然因深廣，有三勝相：一長時修剎海塵劫故，不唯三祇。二於多劫一一遇多勝緣，不唯勝觀釋迦等佛。三於多勝緣一一淨多大願，願淨國等，不唯淨一無生等。由上三重，故云深廣。然《瑜伽》、《起信》等約三乘教，一方化宜一類世界，定說三祇；今約一乘，該通十方及樹形等界，故云剎海塵數。是以《寶雲經》言「我為淺識眾生說三僧祇劫修行，然我實經無量阿僧祇劫修行。」又時無別體，依法上立，法既無盡，時亦無窮。況念劫圓融，不應剋執。第二「諸佛子」下，彰果體相者，植因既深，果必繁奧。然所依剎量，諸教不同。小乘但一娑婆。三乘有大小之化，或色究竟為實，或他方別有淨邦。今一乘十佛之境，大小無礙、淨穢相融，且依一相說有邊表，實則一重橫尋無邊，況復重重塵含法界。「然準」下，別顯。應有十事：一所依風輪、二風持香海、三海出蓮華、四華持剎海、五繞臺輪山、六臺面寶地、七地有香海、八海間香河、九河間樹等、十總結多嚴。今文之中唯闕一河。文且分四：第一能持風輪、第二所持香海、第三海出蓮華、第四華持剎海。然其剎因有其總別，已見上文；為顯別義，且明一因成於一果。今初，風輪之因，即大願等，亦如前釋。於中文三：初總標數、二略列名、三別舉最上。列中，名平等住者，一遍持諸位故、二稱實性故。餘文可知。風並在下，寶在臺面，以力遙持。三舉最上者，勝力能持香海，故立其名。第二「能持」下，所持香海，以摩尼發光，普照一切嚴海底岸，及寶色香水，故立此名。又藏識名海，具德深廣故。流注名水，剎那性故。又佛性名水，遠熏名香，聞未證故。《涅槃》亦云「有人聞香」。第三「此香水」下，所出蓮華蘂放異光，又發勝香高出降伏，故立此名。又所發萬行，一一覺性，故曰光明。皆能普熏，即香義也。第四「華藏」下，所持剎海四方均平，總顯形相。清淨堅固，彰其體性。金剛圍等，別明所有。即下別顯，此為其本。一山、二地、三海、四樹，各別區分即總顯多嚴。但闕一河，以下有別顯故。此略明，下亦略頌。

第二偈中。然長行偈頌有十例五對，謂有無廣略、離合先後為八九，或超間十，或頌已重頌，故釋頌文不可一例，上下準之。此文略有四例：一宿因現緣，經離頌合；二所成果相，經略頌廣；三現緣風輪，經廣頌略；四山地海樹，經有頌無。十偈分二：初二頌上因相，即辯因招果。餘頌果相，於中分四：初一偈半頌風輪，皆上句所持、下句能持。初半偈以果持果，後偈兼明能成之因，前半離障，願令清淨故；後半無礙，願依空住故。二有一偈頌香海，尋此了名。三有三頌半頌蓮華，初一偈半釋種種光明蘂，則顯此華以寶為體；次一偈釋香義，就法以明寶中出佛，佛出世主，如從質發香遠熏之義；後一釋幢義，演佛是高出義，調生是摧伏義。四有二頌明剎自在，總頌上所持剎海。初偈自在，一一稱性故，即同時具足相應門也。心塵準思。寶光現佛者，依正互融故。後偈結歸普因，故能含攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈中。然長行偈頌有十例五對，謂有無廣略、離合先後為八九，或超間十，或頌已重頌，故釋頌文不可一例，上下準之。此文略有四例：一宿因現緣，經離頌合；二所成果相，經略頌廣；三現緣風輪，經廣頌略；四山地海樹，經有頌無。十偈分二：初二頌上因相，即辯因招果。餘頌果相，於中分四：初一偈半頌風輪，皆上句所持、下句能持。初半偈以果持果，後偈兼明能成之因，前半離障，願令清淨故；後半無礙，願依空住故。二有一偈頌香海，尋此了名。三有三頌半頌蓮華，初一偈半釋種種光明蘂，則顯此華以寶為體；次一偈釋香義，就法以明寶中出佛，佛出世主，如從質發香遠熏之義；後一釋幢義，演佛是高出義，調生是摧伏義。四有二頌明剎自在，總頌上所持剎海。初偈自在，一一稱性故，即同時具足相應門也。心塵準思。寶光現佛者，依正互融故。後偈結歸普因，故能含攝。

第二別顯安布莊嚴，文分為六：第一四周輪山、二寶地、三香海、四香河、五樹林、六總結，各別有偈。今初，輪山則清淨戒德，內攝外防之所成也。長行中三：初總舉所依、二「栴檀」下別顯體相、三「如是」下結德無盡。今初。山所依處，即地面四周。日珠王者，所依處地故。舊經云依蓮華日寶王地住。亦有言：大華之上別有此蓮，為山所依。義似不順。所以地受此名者，前華名種種光明蘂，偈中云光焰成輪，又云一切寶中放淨光明，知此華以寶為體。是則如日輪之珠王為蓮華也，斯即總華之稱。二別顯中，前取堅利且云金剛，今明具德略有十相，前四自體圓滿、後六外相莊嚴。一身為總形，摩尼圓明、栴檀芬郁，皆戒之德也。二山峯，謂秀出孤絕，威伏諸惡。三山輪，古有二義：一山彎曲之處、二山腹跳出如師子座。半月為輪，準下偈文，輪居山下，為山所依。四成山之緣，上舉三事各別有體，今顯金剛內含光焰遍成其體。如世土石雜而成山，金剛遍故得金輪名。餘六文顯，並在山間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別顯安布莊嚴，文分為六：第一四周輪山、二寶地、三香海、四香河、五樹林、六總結，各別有偈。今初，輪山則清淨戒德，內攝外防之所成也。長行中三：初總舉所依、二「栴檀」下別顯體相、三「如是」下結德無盡。今初。山所依處，即地面四周。日珠王者，所依處地故。舊經云依蓮華日寶王地住。亦有言：大華之上別有此蓮，為山所依。義似不順。所以地受此名者，前華名種種光明蘂，偈中云光焰成輪，又云一切寶中放淨光明，知此華以寶為體。是則如日輪之珠王為蓮華也，斯即總華之稱。二別顯中，前取堅利且云金剛，今明具德略有十相，前四自體圓滿、後六外相莊嚴。一身為總形，摩尼圓明、栴檀芬郁，皆戒之德也。二山峯，謂秀出孤絕，威伏諸惡。三山輪，古有二義：一山彎曲之處、二山腹跳出如師子座。半月為輪，準下偈文，輪居山下，為山所依。四成山之緣，上舉三事各別有體，今顯金剛內含光焰遍成其體。如世土石雜而成山，金剛遍故得金輪名。餘六文顯，並在山間。

應頌有十，文分為二：前六明山體相莊嚴，頌前別顯；後四辯山妙用自在，亦顯依正無礙，即頌前結文。前中五：初一總頌圍山，初句所圍、次二句能圍、後句出因。言無邊者，有其二義：一但總相顯多，故云無邊，實有邊表。二說有圍山外者是無邊之邊，不礙理而即事故。今云無邊者，是邊之無邊，不壞相而即理故。二有一頌頌前山輪。三一頌山體。四一頌成山之緣。五六二偈頌前水等諸嚴，及加衣等。後四妙用自在。並顯可知。第二臺面，寶地即體心性，定之所成也。長行文三：初標所在、二「一切」下別顯體相莊嚴、三總結。二中十句，初一地體標以金剛，釋以堅固不壞，遍華藏地盡是金剛，故上菩提場地徹華藏也。二地相平淨。餘八皆莊嚴，謂三飾以寶輪、四畜以寶藏、五間以異寶、六散以寶末、七布以蓮華、八分置香摩尼、九充以莊嚴具。但云諸嚴，嚴有多少。三世佛國之嚴而為嚴者，顯無盡之嚴具也。十覆以寶網隱映莊嚴。網有何用？普現佛影。此網何相？如天帝網而布列也。又此帝網重現無盡，成上普現如來境界，及上一一境界皆無盡也。偈有十頌，分二：前七頌前別顯、後三頌總結。前中三：初四頌前八段而小不次者，顯前無優劣故。或重或廣者，顯義無方也。恐繁不配，可以意得。次二頌嚴具如雲。後一偈頌如天帝網，謂一寶既收一切，則彼剎諸塵復攝一切，即重重也。後三偈頌總結者，結其所屬，初偈結屬道場、次屬佛力、後結能知之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應頌有十，文分為二：前六明山體相莊嚴，頌前別顯；後四辯山妙用自在，亦顯依正無礙，即頌前結文。前中五：初一總頌圍山，初句所圍、次二句能圍、後句出因。言無邊者，有其二義：一但總相顯多，故云無邊，實有邊表。二說有圍山外者是無邊之邊，不礙理而即事故。今云無邊者，是邊之無邊，不壞相而即理故。二有一頌頌前山輪。三一頌山體。四一頌成山之緣。五六二偈頌前水等諸嚴，及加衣等。後四妙用自在。並顯可知。第二臺面，寶地即體心性，定之所成也。長行文三：初標所在、二「一切」下別顯體相莊嚴、三總結。二中十句，初一地體標以金剛，釋以堅固不壞，遍華藏地盡是金剛，故上菩提場地徹華藏也。二地相平淨。餘八皆莊嚴，謂三飾以寶輪、四畜以寶藏、五間以異寶、六散以寶末、七布以蓮華、八分置香摩尼、九充以莊嚴具。但云諸嚴，嚴有多少。三世佛國之嚴而為嚴者，顯無盡之嚴具也。十覆以寶網隱映莊嚴。網有何用？普現佛影。此網何相？如天帝網而布列也。又此帝網重現無盡，成上普現如來境界，及上一一境界皆無盡也。偈有十頌，分二：前七頌前別顯、後三頌總結。前中三：初四頌前八段而小不次者，顯前無優劣故。或重或廣者，顯義無方也。恐繁不配，可以意得。次二頌嚴具如雲。後一偈頌如天帝網，謂一寶既收一切，則彼剎諸塵復攝一切，即重重也。後三偈頌總結者，結其所屬，初偈結屬道場、次屬佛力、後結能知之人。

第三地面香海者，上之大海既是藏識，今明心華之內攝諸種子，一一種子不離藏識海故。有多香海，然一一具於性德故，皆有莊嚴。長行分二：初總舉數。準下剎種及梵本中，皆有十不可說，今闕「十」字，或是譯人之漏、或是傳寫之失，下標種處亦然。二「一切」下，別顯莊嚴。準後總結，應云一一香海各有若干莊嚴，今文略無。若案文取義，一切之言即一切海，總以妙寶而為其底等。文有二十句，前十明海體狀：一底、二岸、三網、四水、五華、六垽、七聲、八光、九人衛現通、十結廣無盡。後「十寶」下十句，攝異莊嚴。唯白蓮華當於水中，餘皆在岸。言十寶者，有云：金、銀、瑠璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、真珠、玫瑰、瑟瑟為十。十中前七即是七寶。芬陀利者即白蓮華，亦是正敷榮時。尸羅幢者，應云試羅，此云美玉。若言尸羅，此云清淨，二義俱通。餘並可知。以法門合之，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三地面香海者，上之大海既是藏識，今明心華之內攝諸種子，一一種子不離藏識海故。有多香海，然一一具於性德故，皆有莊嚴。長行分二：初總舉數。準下剎種及梵本中，皆有十不可說，今闕「十」字，或是譯人之漏、或是傳寫之失，下標種處亦然。二「一切」下，別顯莊嚴。準後總結，應云一一香海各有若干莊嚴，今文略無。若案文取義，一切之言即一切海，總以妙寶而為其底等。文有二十句，前十明海體狀：一底、二岸、三網、四水、五華、六垽、七聲、八光、九人衛現通、十結廣無盡。後「十寶」下十句，攝異莊嚴。唯白蓮華當於水中，餘皆在岸。言十寶者，有云：金、銀、瑠璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、真珠、玫瑰、瑟瑟為十。十中前七即是七寶。芬陀利者即白蓮華，亦是正敷榮時。尸羅幢者，應云試羅，此云美玉。若言尸羅，此云清淨，二義俱通。餘並可知。以法門合之，可以意得。

頌中，菩薩持蓋，經有頌無。日焰光輪，經無頌有。且分為二：初三頌初十句，一頌底。二頌岸及網。纓即網類。三頌餘七，細尋可見。餘七偈頌後十句而小不次，謂一頌階陛欄楯；二頌樹林；三頌華敷；四頌幢相；五頌城珠；六頌牆閣，繚者纏也；七頌結嚴屬佛，一昔因、二現力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌中，菩薩持蓋，經有頌無。日焰光輪，經無頌有。且分為二：初三頌初十句，一頌底。二頌岸及網。纓即網類。三頌餘七，細尋可見。餘七偈頌後十句而小不次，謂一頌階陛欄楯；二頌樹林；三頌華敷；四頌幢相；五頌城珠；六頌牆閣，繚者纏也；七頌結嚴屬佛，一昔因、二現力。

第四海間香河。即隨一一心，同時相應功德流注也。長行亦三：初舉數、二「一切」下辯嚴、三「若廣」下結廣。嚴中，嚴事並無差別，故云「一切皆以」，謂並用寶體寶嚴聖靈游集，光雲相映萬象浮輝。十句可知。三結廣中，既繞小海之小河已有剎海塵數之嚴，彌顯諸標。結文非唯約事，皆是一多無礙耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四海間香河。即隨一一心，同時相應功德流注也。長行亦三：初舉數、二「一切」下辯嚴、三「若廣」下結廣。嚴中，嚴事並無差別，故云「一切皆以」，謂並用寶體寶嚴聖靈游集，光雲相映萬象浮輝。十句可知。三結廣中，既繞小海之小河已有剎海塵數之嚴，彌顯諸標。結文非唯約事，皆是一多無礙耳。

偈中，初半偈頌岸體金剛、次一偈半頌摩尼嚴岸、三一頌光雲言音、次三皆頌漩澓出影、七頌網鐸垂覆及總現諸嚴，前現事嚴，此說道行；八頌現佛依正、九頌浪出妙音、十頌水出光雲。更有影略，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中，初半偈頌岸體金剛、次一偈半頌摩尼嚴岸、三一頌光雲言音、次三皆頌漩澓出影、七頌網鐸垂覆及總現諸嚴，前現事嚴，此說道行；八頌現佛依正、九頌浪出妙音、十頌水出光雲。更有影略，可以意得。

第五河間華林。長行有三：初總標、次「一一」下別顯、後「其香水」下總結。別顯二事，謂華及樹，水陸各一，實有多事。然此一段文勢少異，不列十事以顯無盡，而但舉二展轉明多，謂初一白蓮、後一寶樹。於此一樹出五業用：一出莊嚴雲、二寶王照耀、三華香盈滿、四出音演法、五雨寶遍地。於中，文有總別及結。別有八事，通三世間，初六現器、次一現正覺、後一現眾生世間。初劍葉林等，現惡業報。天意樹等，即善業報。男女林中朝生暮落，皆業報海。「如是等」下，且結樹之雨寶已有剎海塵數，例上出雲等四一一皆然，一樹之中已有多剎海之嚴矣。次例芬陀利華，亦同於樹，其華與樹各有四天下塵，一一皆爾，如華樹等類。復應有剎海塵數之物，故為無盡之嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五河間華林。長行有三：初總標、次「一一」下別顯、後「其香水」下總結。別顯二事，謂華及樹，水陸各一，實有多事。然此一段文勢少異，不列十事以顯無盡，而但舉二展轉明多，謂初一白蓮、後一寶樹。於此一樹出五業用：一出莊嚴雲、二寶王照耀、三華香盈滿、四出音演法、五雨寶遍地。於中，文有總別及結。別有八事，通三世間，初六現器、次一現正覺、後一現眾生世間。初劍葉林等，現惡業報。天意樹等，即善業報。男女林中朝生暮落，皆業報海。「如是等」下，且結樹之雨寶已有剎海塵數，例上出雲等四一一皆然，一樹之中已有多剎海之嚴矣。次例芬陀利華，亦同於樹，其華與樹各有四天下塵，一一皆爾，如華樹等類。復應有剎海塵數之物，故為無盡之嚴也。

後應頌不次，文分為三：初六頌寶樹；次一頌白蓮華；後三結嚴所因，謂由佛等力，明體用無礙，現而常如。然此三偈有多意趣。一者，初一偈則器世間、次一智正覺、後一眾生，欲明一一事中皆現三世間嚴，影略其文耳。又初明一果能現、次例一切莊嚴、後明塵塵皆爾，從略至廣、從麁至細。又初明佛力、次彰願力、後隨樂力。又初果、後因、願通因果。又初自、後他、願通自他。又初明即性無性體本不生、次明即相無相現無來去、後明不壞於相各見不同。方顯華藏之嚴，皆言亡慮絕，非可情求也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後應頌不次，文分為三：初六頌寶樹；次一頌白蓮華；後三結嚴所因，謂由佛等力，明體用無礙，現而常如。然此三偈有多意趣。一者，初一偈則器世間、次一智正覺、後一眾生，欲明一一事中皆現三世間嚴，影略其文耳。又初明一果能現、次例一切莊嚴、後明塵塵皆爾，從略至廣、從麁至細。又初明佛力、次彰願力、後隨樂力。又初果、後因、願通因果。又初自、後他、願通自他。又初明即性無性體本不生、次明即相無相現無來去、後明不壞於相各見不同。方顯華藏之嚴，皆言亡慮絕，非可情求也。

第六辯總結莊嚴。上來諸段雖說莊嚴，猶未能盡，故今總顯一一之境。若說不說，皆具剎海塵數功德莊嚴，是以文云一切境界。長行文二：先標莊嚴難測、二「何以」下徵釋所由。清淨功德，文含二義：一謂眾多果嚴，即是清淨功德。二謂一一果嚴，從多清淨功德因生。以因望果，應成四句，謂多因一果、一因多果等故。隨一一事即曰難思，是以頌云「但由如來昔所行，神通願力而出生」，斯即因也。若語果嚴，略有五相：一者令多，周給一切；二者令常，永無乏絕；三者令妙，悅可眾心；四者稱性，無生無相；五者自在，鎔融無礙。偈文具之，總斯五義，故曰難思，況因果相即。偈文有十，大分為二：前六果嚴用勝、後四對因辯果。前中分三：初四別明嚴用、次一結屬現緣、後一總結多類。後四對因辯果中，一由行願神通為因，故獲變化如鏡像果；二以普行勝智為因，故得一塵淨眾剎果；三由長時近友為因，故得剎那頓現之果；四彰淨國之意，使倣而行之。前半智境嚴即無嚴，謂自受用土周遍無等，法性之土體性無生，二皆無相。後半悲應無嚴之嚴嚴遍法界，無住之住常住剎中。上釋莊嚴竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六辯總結莊嚴。上來諸段雖說莊嚴，猶未能盡，故今總顯一一之境。若說不說，皆具剎海塵數功德莊嚴，是以文云一切境界。長行文二：先標莊嚴難測、二「何以」下徵釋所由。清淨功德，文含二義：一謂眾多果嚴，即是清淨功德。二謂一一果嚴，從多清淨功德因生。以因望果，應成四句，謂多因一果、一因多果等故。隨一一事即曰難思，是以頌云「但由如來昔所行，神通願力而出生」，斯即因也。若語果嚴，略有五相：一者令多，周給一切；二者令常，永無乏絕；三者令妙，悅可眾心；四者稱性，無生無相；五者自在，鎔融無礙。偈文具之，總斯五義，故曰難思，況因果相即。偈文有十，大分為二：前六果嚴用勝、後四對因辯果。前中分三：初四別明嚴用、次一結屬現緣、後一總結多類。後四對因辯果中，一由行願神通為因，故獲變化如鏡像果；二以普行勝智為因，故得一塵淨眾剎果；三由長時近友為因，故得剎那頓現之果；四彰淨國之意，使倣而行之。前半智境嚴即無嚴，謂自受用土周遍無等，法性之土體性無生，二皆無相。後半悲應無嚴之嚴嚴遍法界，無住之住常住剎中。上釋莊嚴竟。

第三明所持剎網，釋品目世界之言。又前明本剎，今辯末界，故兼染淨。文分三別：第一告眾許說、二「諸佛子此不可說」下雙標二章、三「諸佛子彼諸世界種」下廣釋二章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明所持剎網，釋品目世界之言。又前明本剎，今辯末界，故兼染淨。文分三別：第一告眾許說、二「諸佛子此不可說」下雙標二章、三「諸佛子彼諸世界種」下廣釋二章。

標二章者，謂種及剎。然剎種依剎海，諸剎依剎種，則寬陜可知。名從何得？欲明世界無邊方便顯多，故立此名。謂積多世界共在一處，攝諸流類，故名為種。如是種類復有眾多，深廣無邊，故名為海。如積多魚以成一種，魚龍龜鼈山泉島嶼乃有多種，並悉攝在一大海中。而言世界無邊者，海外有海，海海無窮也。若爾，種無別體，攬界以成，何以下文說有形體？雖依種類以立種名，何妨此種別有其體。如多蠭孔共成一窠，豈妨此窠別有其體？上舉魚龍，蓋分喻耳。即依後義，亦得名為種性。依於此種能生世界，如依一禾有多穀粒。舊經云性，多取此義。恐濫體性，故改為種。言有不可說者，若準下文香海及種，皆有十不可說。梵本亦有，今脫「十」字，多是傳寫之漏耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 標二章者，謂種及剎。然剎種依剎海，諸剎依剎種，則寬陜可知。名從何得？欲明世界無邊方便顯多，故立此名。謂積多世界共在一處，攝諸流類，故名為種。如是種類復有眾多，深廣無邊，故名為海。如積多魚以成一種，魚龍龜鼈山泉島嶼乃有多種，並悉攝在一大海中。而言世界無邊者，海外有海，海海無窮也。若爾，種無別體，攬界以成，何以下文說有形體？雖依種類以立種名，何妨此種別有其體。如多蠭孔共成一窠，豈妨此窠別有其體？上舉魚龍，蓋分喻耳。即依後義，亦得名為種性。依於此種能生世界，如依一禾有多穀粒。舊經云性，多取此義。恐濫體性，故改為種。言有不可說者，若準下文香海及種，皆有十不可說。梵本亦有，今脫「十」字，多是傳寫之漏耳。

三廣釋二章中，文分為二：初通明剎種不同，釋剎種章。二別明剎種香海，雙釋二章。二段各有長行與偈。今初長行，文二：初列十門、後隨門廣釋。今初也。然此十門剎種之異，並悉不離所依華藏，故云於世界海中。所列十事，與〈成就品〉都望全異，彼通一切海，此明一海中種故。若別別相望，互有互無，起具因緣。清淨佛出，劫住轉變，彼有此無。方所、分齊、行列、趣入、力持等五，彼無此有。依住、形體、莊嚴無別，彼此名同。前後互出，都有十五。皆顯十者，俱表無盡。而或異者，彰義多端。復有同者，恐濫全別。何以起具前有此無？前段總明成立因果，此中正辯何等世界住故。餘可思準。然與前同，已如前釋。不同五事，今當說之。各各方所者，若圓滿方所，周滿法界，無處不有，不即三界、不離三界。若隨宜方所，隨十方中向背各別。各各趣入者，依門趣入。約法門者，謂三解脫。又互相現入而無來去等。各各分齊者，約事隨宜，廣陜異故。約佛分齊，則十方無際，各各行列即是道路。約事，可知；約法，謂大念慧行以為遊路。各各力加持者，即約食能令住，約法廣大法味喜樂所持。又此互出，顯佛淨土十八圓滿十五攝故。言十八者，顯色形、色分量、方所、因果。及主、輔翼眷屬、任持事業、攝益無畏、住處、路乘、門及依持。云何攝耶？此具因緣即因圓滿。依住即是依持。形狀即當形色。體攝二種：一攝顯色，七寶光明為體性故；二攝果滿，隨類之果可知。約佛，大圓鏡智相應淨識之所變故，故上偈云「或一念心普示現」。為體莊嚴攝三，謂一攝住處，如來莊嚴為住處故；二攝輔翼，菩薩嚴故；三攝眷屬，有餘眾故。清淨攝三：一攝事業，謂作有情之義利故；二攝攝益，謂現證解脫，滅彼煩惱及災橫故；三攝無畏，謂內無災橫、外無怖畏故。此中佛住，攝二圓滿：一攝主、二攝乘。或說一乘等故，方所分齊二名全同。行列即路，趣入即門，力持為任持。劫住轉變，十八中無，義同於果及事業，攝亦可成二十圓滿，於理無違。謂劫住，窮未來故。轉變，即如來神通變化。世界海普清淨轉變，即圓滿義。其無差別，彼文雖無，即由此故方顯圓滿。餘皆隨宜，故云各各。無差既同，云何各各？所無差事有多種故。若將此十對〈成就品〉十，亦得相攝，恐厭繁文。又上諸文，一一段中具多圓滿，一一融攝，故異餘宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三廣釋二章中，文分為二：初通明剎種不同，釋剎種章。二別明剎種香海，雙釋二章。二段各有長行與偈。今初長行，文二：初列十門、後隨門廣釋。今初也。然此十門剎種之異，並悉不離所依華藏，故云於世界海中。所列十事，與〈成就品〉都望全異，彼通一切海，此明一海中種故。若別別相望，互有互無，起具因緣。清淨佛出，劫住轉變，彼有此無。方所、分齊、行列、趣入、力持等五，彼無此有。依住、形體、莊嚴無別，彼此名同。前後互出，都有十五。皆顯十者，俱表無盡。而或異者，彰義多端。復有同者，恐濫全別。何以起具前有此無？前段總明成立因果，此中正辯何等世界住故。餘可思準。然與前同，已如前釋。不同五事，今當說之。各各方所者，若圓滿方所，周滿法界，無處不有，不即三界、不離三界。若隨宜方所，隨十方中向背各別。各各趣入者，依門趣入。約法門者，謂三解脫。又互相現入而無來去等。各各分齊者，約事隨宜，廣陜異故。約佛分齊，則十方無際，各各行列即是道路。約事，可知；約法，謂大念慧行以為遊路。各各力加持者，即約食能令住，約法廣大法味喜樂所持。又此互出，顯佛淨土十八圓滿十五攝故。言十八者，顯色形、色分量、方所、因果。及主、輔翼眷屬、任持事業、攝益無畏、住處、路乘、門及依持。云何攝耶？此具因緣即因圓滿。依住即是依持。形狀即當形色。體攝二種：一攝顯色，七寶光明為體性故；二攝果滿，隨類之果可知。約佛，大圓鏡智相應淨識之所變故，故上偈云「或一念心普示現」。為體莊嚴攝三，謂一攝住處，如來莊嚴為住處故；二攝輔翼，菩薩嚴故；三攝眷屬，有餘眾故。清淨攝三：一攝事業，謂作有情之義利故；二攝攝益，謂現證解脫，滅彼煩惱及災橫故；三攝無畏，謂內無災橫、外無怖畏故。此中佛住，攝二圓滿：一攝主、二攝乘。或說一乘等故，方所分齊二名全同。行列即路，趣入即門，力持為任持。劫住轉變，十八中無，義同於果及事業，攝亦可成二十圓滿，於理無違。謂劫住，窮未來故。轉變，即如來神通變化。世界海普清淨轉變，即圓滿義。其無差別，彼文雖無，即由此故方顯圓滿。餘皆隨宜，故云各各。無差既同，云何各各？所無差事有多種故。若將此十對〈成就品〉十，亦得相攝，恐厭繁文。又上諸文，一一段中具多圓滿，一一融攝，故異餘宗。

二隨門廣釋，但釋其三，謂依住、形、體。餘七雖略，義上已說。今初依住中，初列、後結，文並可知。二形狀中，初列二十種、後結塵數不同。今初。迴轉形者，襵褻往來之形也。壇墠形者，築土為壇，除地為墠。佉勒迦者，梵音，此云竹篅也。三明體中，先別、後結。列中亦二十種，前十色相、後十是聲，會釋如前。應頌有十，分為六段：初一頌依住；次一形狀及布列安住；次三體性；次三頌於五事，謂初偈初二句頌所入門、次句方所、第四句莊嚴。餘二偈中，廣大剎之本相，即是分齊廣陜此彼相入。亦頌趣入，初偈以多入一、後偈一多互入。皆入而無入，入則壞緣起、不入壞性用。又要由不入方能入耳。又約體本空故。無來無入，約相不壞故。如本無差以性融相，故得互入。次一頌無差，謂塵容佛海等無差故。後一頌力持，主伴皆是神力任持。普化之言，兼於法味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二隨門廣釋，但釋其三，謂依住、形、體。餘七雖略，義上已說。今初依住中，初列、後結，文並可知。二形狀中，初列二十種、後結塵數不同。今初。迴轉形者，襵褻往來之形也。壇墠形者，築土為壇，除地為墠。佉勒迦者，梵音，此云竹篅也。三明體中，先別、後結。列中亦二十種，前十色相、後十是聲，會釋如前。應頌有十，分為六段：初一頌依住；次一形狀及布列安住；次三體性；次三頌於五事，謂初偈初二句頌所入門、次句方所、第四句莊嚴。餘二偈中，廣大剎之本相，即是分齊廣陜此彼相入。亦頌趣入，初偈以多入一、後偈一多互入。皆入而無入，入則壞緣起、不入壞性用。又要由不入方能入耳。又約體本空故。無來無入，約相不壞故。如本無差以性融相，故得互入。次一頌無差，謂塵容佛海等無差故。後一頌力持，主伴皆是神力任持。普化之言，兼於法味。