大方廣佛華嚴經疏
唐 澄觀撰60卷CBETA T1735大于一万字 106 h
向佛经 GPT 提问
第 11 卷
大方廣佛華嚴經疏卷第十一
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唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰
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世界成就品第四
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初來意者。前說緣既具，此下正陳所說，總明果相、別答法界安立海問，故此品來。
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二釋名者，世謂三世，墮去來今故。界謂方分，有彼此故。又世謂隱覆、界亦分齊，謂諸有為可破壞。世即隱覆無為不可壞。法從真性起，同無為法，即隱覆有為可破壞。世各不相雜，是其分齊。是故感娑婆者，對華藏而見娑婆；感華藏者，對娑婆而見華藏。成就者，即能成之緣，謂十緣等，能所合目。若以世界之成就，即依主釋也。準梵本中云世界海成就。下文辯海，譯人略也。意云：佛果依正聞修方起，眾生業報本自有之，故但標世界耳。
二釋名者，世謂三世，墮去來今故。界謂方分，有彼此故。又世謂隱覆、界亦分齊，謂諸有為可破壞。世即隱覆無為不可壞。法從真性起，同無為法，即隱覆有為可破壞。世各不相雜，是其分齊。是故感娑婆者，對華藏而見娑婆；感華藏者，對娑婆而見華藏。成就者，即能成之緣，謂十緣等，能所合目。若以世界之成就，即依主釋也。準梵本中云世界海成就。下文辯海，譯人略也。意云：佛果依正聞修方起，眾生業報本自有之，故但標世界耳。
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三宗趣者，標列無邊勝德，廣釋所知世界海為宗。然其意趣乃有多種：一令諸菩薩發大信解悟入為趣。謂令知佛及菩薩大悲行海廣覆無邊盡眾生界，倣而行故；世界無邊悉嚴淨故；眾生無邊悉化度故；剎由心異，當淨自心及他心故；世界重重無盡無盡，以大行願悉充滿故；佛界生界非一非異，能正了知成大智故、未能了者熏成種故，皆意趣也。亦為顯此深意，故此品來。故下頌云「離諸諂誑心清淨，常樂慈悲性歡喜，志欲廣大深信人，彼聞此法生欣悅。」若不聞此無邊無盡無二之境，滯於權小，普賢行願何由可成？故普賢自說為令眾生等文，皆是此品之意趣也。
三宗趣者，標列無邊勝德，廣釋所知世界海為宗。然其意趣乃有多種：一令諸菩薩發大信解悟入為趣。謂令知佛及菩薩大悲行海廣覆無邊盡眾生界，倣而行故；世界無邊悉嚴淨故；眾生無邊悉化度故；剎由心異，當淨自心及他心故；世界重重無盡無盡，以大行願悉充滿故；佛界生界非一非異，能正了知成大智故、未能了者熏成種故，皆意趣也。亦為顯此深意，故此品來。故下頌云「離諸諂誑心清淨，常樂慈悲性歡喜，志欲廣大深信人，彼聞此法生欣悅。」若不聞此無邊無盡無二之境，滯於權小，普賢行願何由可成？故普賢自說為令眾生等文，皆是此品之意趣也。
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四釋文者，三品正陳法海。於中分二：初二品明果、後一品辯因。然有二意：一約兼明，則前二品通答前三十句果問、後一品答前十句因問，說因為欲成果，從多而說分明舉果。二將前二品望前品末三問，通答依正；若望下廣文，正明於依、傍顯於正，留其正報後分廣故。於中，初品通辯諸佛及諸眾生所有剎海，後品別明本師之所嚴淨。又此品明成剎之緣，後品別辯果相故。此品答安立之問，其中雖明形等亦是緣故。今初分二：先總標綱要，即為本分；後正陳本義，即是說分。前中亦二：先承力遍觀、後牒問許說。今初。上入三昧，內契其源；今云遍觀，外審其相。十海之義已如問釋，但小不次耳。但觀於十，已含餘三十，佛海之中具身等故，大願之中含因等故。第二「如是觀察已」下，牒問許說。於中分四：一牒問略歎、二許說分齊、三說所成益、四讚勝誡聽。今初，分二：先結前生後；後「佛子」下正牒稱歎，即從後向前牒上果問三十句也。初十句，牒上世界海等十問。觀乃觀海、歎乃歎智者，智之與海反覆相成，謂前自智觀海微細難知，知唯佛智方能究盡，海難思故佛智難思，佛智難思故海為深廣。若爾，何不說智而但說海？智離海境，安知其相？又表唯所證知，故但說海。十智望海與問開合小異，名或小差。謂一中前問及觀但云世界海，今加成壞，望前與智中亦有成壞之言，此乃廣略之異耳。言清淨智者，離所知障，決斷分明故。初句貫下置清淨言，餘皆略也。然皆以多故廣故、深故細故，重疊難知逈超言念，皆云不思議也。二知眾生業海者，眾生即報類差別，業即善惡等殊，從此別義，觀中開為二句。而因果雖殊，同是所化眾生，故此及問并與智中並合為一。三即世界都稱，或化眾生法，謂安立施設方便軌則等也。四能化諸佛數量無邊。五即所化根欲差別難知，而問中合在後之五海，五海皆須知根欲故。六即所應之時，前就所觀但云三世，今就佛智故云一念能知其問及與智。皆云佛解脫海者，以一念普知三世，是佛不思議解脫故。七稱性大願為現身說法，遍化之因故。前問是名號海及壽量海，與智之中名普入法界一切世界海智，皆由願力故也。八應機作用神變無方。九轉稱性大法輪海。若據問中，攝法輪海在演說中；若約向觀，攝演說海在法輪中，今此開二演說。第十謂隨方施設言音差別，及法輪隨機故。與智中亦開，名佛音聲智。二「清淨」下十句，牒上六根三業十問。向十約智明不思議，此下直就法體為不思議。又望前問開合影略，顯無盡故；以總收別，但廣身光等。一應機之身修短難測、二現金銀等色類無邊、
四釋文者，三品正陳法海。於中分二：初二品明果、後一品辯因。然有二意：一約兼明，則前二品通答前三十句果問、後一品答前十句因問，說因為欲成果，從多而說分明舉果。二將前二品望前品末三問，通答依正；若望下廣文，正明於依、傍顯於正，留其正報後分廣故。於中，初品通辯諸佛及諸眾生所有剎海，後品別明本師之所嚴淨。又此品明成剎之緣，後品別辯果相故。此品答安立之問，其中雖明形等亦是緣故。今初分二：先總標綱要，即為本分；後正陳本義，即是說分。前中亦二：先承力遍觀、後牒問許說。今初。上入三昧，內契其源；今云遍觀，外審其相。十海之義已如問釋，但小不次耳。但觀於十，已含餘三十，佛海之中具身等故，大願之中含因等故。第二「如是觀察已」下，牒問許說。於中分四：一牒問略歎、二許說分齊、三說所成益、四讚勝誡聽。今初，分二：先結前生後；後「佛子」下正牒稱歎，即從後向前牒上果問三十句也。初十句，牒上世界海等十問。觀乃觀海、歎乃歎智者，智之與海反覆相成，謂前自智觀海微細難知，知唯佛智方能究盡，海難思故佛智難思，佛智難思故海為深廣。若爾，何不說智而但說海？智離海境，安知其相？又表唯所證知，故但說海。十智望海與問開合小異，名或小差。謂一中前問及觀但云世界海，今加成壞，望前與智中亦有成壞之言，此乃廣略之異耳。言清淨智者，離所知障，決斷分明故。初句貫下置清淨言，餘皆略也。然皆以多故廣故、深故細故，重疊難知逈超言念，皆云不思議也。二知眾生業海者，眾生即報類差別，業即善惡等殊，從此別義，觀中開為二句。而因果雖殊，同是所化眾生，故此及問并與智中並合為一。三即世界都稱，或化眾生法，謂安立施設方便軌則等也。四能化諸佛數量無邊。五即所化根欲差別難知，而問中合在後之五海，五海皆須知根欲故。六即所應之時，前就所觀但云三世，今就佛智故云一念能知其問及與智。皆云佛解脫海者，以一念普知三世，是佛不思議解脫故。七稱性大願為現身說法，遍化之因故。前問是名號海及壽量海，與智之中名普入法界一切世界海智，皆由願力故也。八應機作用神變無方。九轉稱性大法輪海。若據問中，攝法輪海在演說中；若約向觀，攝演說海在法輪中，今此開二演說。第十謂隨方施設言音差別，及法輪隨機故。與智中亦開，名佛音聲智。二「清淨」下十句，牒上六根三業十問。向十約智明不思議，此下直就法體為不思議。又望前問開合影略，顯無盡故；以總收別，但廣身光等。一應機之身修短難測、二現金銀等色類無邊、
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三十蓮華藏剎塵數相好過於此、四圓光大小隨機無盡、五隨緣放光色類非一、六常光如焰具眾寶色、七圓音無盡深廣難測、八三輪攝化謂神足等、九調令成益得果不空然。其調伏曲有三種：一者始終軟語，應將攝者而將攝故；二者始終麁語，應折伏者而折伏故；三者有時軟語、有時麁語，應成熟者而成熟故。由具此三，故無空過。三「安住佛地」下十句，牒上最初德用圓備十問。前問中略無變化及自在二句，以攝在無能攝取句中，義如前會。亦以前文十海有故，神變屬身自在屬智。餘並可知。
三十蓮華藏剎塵數相好過於此、四圓光大小隨機無盡、五隨緣放光色類非一、六常光如焰具眾寶色、七圓音無盡深廣難測、八三輪攝化謂神足等、九調令成益得果不空然。其調伏曲有三種：一者始終軟語，應將攝者而將攝故；二者始終麁語，應折伏者而折伏故；三者有時軟語、有時麁語，應成熟者而成熟故。由具此三，故無空過。三「安住佛地」下十句，牒上最初德用圓備十問。前問中略無變化及自在二句，以攝在無能攝取句中，義如前會。亦以前文十海有故，神變屬身自在屬智。餘並可知。
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第二「如是等」下，許說分齊，謂具足說故。承佛力者，當會佛也。若言具者，何以下文唯說安立及世界海耶？經來不盡故。又雖說二世界海，亦已通具三十句問。謂界必有生，而依住故、有佛現故、安立異故、行業感故，餘可意求。
第二「如是等」下，許說分齊，謂具足說故。承佛力者，當會佛也。若言具者，何以下文唯說安立及世界海耶？經來不盡故。又雖說二世界海，亦已通具三十句問。謂界必有生，而依住故、有佛現故、安立異故、行業感故，餘可意求。
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第三「為令」下，說所成益。十句攝為五對：一證智成福對；二嚴剎紹種對，亦即時處對；三顯義演教對；四生善滅惡對；五淨業普願對。文並可知。此亦通為一經教起之所因也。此十亦對前十海十智，恐繁不會。
第三「為令」下，說所成益。十句攝為五對：一證智成福對；二嚴剎紹種對，亦即時處對；三顯義演教對；四生善滅惡對；五淨業普願對。文並可知。此亦通為一經教起之所因也。此十亦對前十海十智，恐繁不會。
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第四「是時普賢」下，讚勝勸聽中文二：初長行辯意、後偈頌正顯。今初，十一句：初一總標，謂令聞法必生喜故；餘十別顯喜義，亦為五對：初二樂法生信對、二證性立願對、三了真入俗對、四持法示佛對、五開法增智對，如文並顯。二正頌中，十頌分二：初八讚、後二勸。前中亦二：初二明佛出現意、後六辯定法器。於中，初一揀非器、次四示法器、後一結歸佛力，及後二勸文，並可知。然通此十偈，亦是牒問以讚。前長行總顯難思，此下略示難思之相。而三十句間列不次，含義並足，欲委配釋，恐厭繁文。
第四「是時普賢」下，讚勝勸聽中文二：初長行辯意、後偈頌正顯。今初，十一句：初一總標，謂令聞法必生喜故；餘十別顯喜義，亦為五對：初二樂法生信對、二證性立願對、三了真入俗對、四持法示佛對、五開法增智對，如文並顯。二正頌中，十頌分二：初八讚、後二勸。前中亦二：初二明佛出現意、後六辯定法器。於中，初一揀非器、次四示法器、後一結歸佛力，及後二勸文，並可知。然通此十偈，亦是牒問以讚。前長行總顯難思，此下略示難思之相。而三十句間列不次，含義並足，欲委配釋，恐厭繁文。
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第二廣陳本義分中分二：初結集生起、二「諸佛子」下普賢顯說。於三十句果問中，廣釋世界安立海問，餘並攝之。文分為二：初標舉章門、後依章別釋。今初，分三：一立數顯同、二徵數列異、三結略顯廣。今初。先告佛子者，使時情注其耳目也。世界廣深目之為海，謂積剎成種、積種成海，海無別體，世界都名。然事類廣多，略舉其十以表無盡，三世同說彰其要勝。又顯說決定，無改易也。二微列中，一明攬緣成立、二成已依住、三外狀區分、四內體差別、五寶等莊校、六垢穢不生、七佛出差殊、八劫住修短、九隨業改變、十包容必均。此十亦攝十八圓滿，後品當會。三「諸佛子」下，結略顯廣。言世界海塵者，智猶難測，言豈具陳？非證法雲，安受茲說？然上十事，於一一剎多少不定。具緣一種，或一、或二、或三、或多、或成四句，謂一成一，一成一切等。清淨一種，或一或多、或亦無之，以有純穢剎故。其次七事各各唯一，謂依空住者，非依光等故。餘準思之。其無差別，一切皆具，以約體性平等、佛力融攝故說無差，所以染淨皆具也。有云：一切世界相望互同名無差者，則違下經文。經云「一一世界海有世界海塵數，無差別故。」若依相望互同，則無有差別之事。若將此十望剎種者，具緣一種多少不定，不得云一，以其種中含有多類剎故。清淨一事不得定言有無，以其種中必含淨穢故。其無差別多少亦均。佛出劫住，隨業轉變不得云一，依形體嚴不得云多，以其剎種別有體等故。若以此十獨望剎海，形體依住莊嚴等四許其唯一，餘必兼多故，經云「一一世界海有種種形」故。今言有世界海塵數者，約融攝無盡之說也。有云：約一一剎海中所有諸剎各各一因等故，有剎海塵數者，孟浪之甚。何者？且如剎海中剎雖多，豈如剎海盡末為塵之多？若欲相同，即一塵一緣方得相似。何得以一剎一緣充一剎多塵之數？況積具緣等十有剎海之塵，其一具緣自有剎海塵數，是則通有剎海微塵數箇剎海微塵數矣。一剎一緣一依一體安得充耶？亦不得言通一切世界海說，以下依住云一一世界海，有世界海塵數所依住故。
第二廣陳本義分中分二：初結集生起、二「諸佛子」下普賢顯說。於三十句果問中，廣釋世界安立海問，餘並攝之。文分為二：初標舉章門、後依章別釋。今初，分三：一立數顯同、二徵數列異、三結略顯廣。今初。先告佛子者，使時情注其耳目也。世界廣深目之為海，謂積剎成種、積種成海，海無別體，世界都名。然事類廣多，略舉其十以表無盡，三世同說彰其要勝。又顯說決定，無改易也。二微列中，一明攬緣成立、二成已依住、三外狀區分、四內體差別、五寶等莊校、六垢穢不生、七佛出差殊、八劫住修短、九隨業改變、十包容必均。此十亦攝十八圓滿，後品當會。三「諸佛子」下，結略顯廣。言世界海塵者，智猶難測，言豈具陳？非證法雲，安受茲說？然上十事，於一一剎多少不定。具緣一種，或一、或二、或三、或多、或成四句，謂一成一，一成一切等。清淨一種，或一或多、或亦無之，以有純穢剎故。其次七事各各唯一，謂依空住者，非依光等故。餘準思之。其無差別，一切皆具，以約體性平等、佛力融攝故說無差，所以染淨皆具也。有云：一切世界相望互同名無差者，則違下經文。經云「一一世界海有世界海塵數，無差別故。」若依相望互同，則無有差別之事。若將此十望剎種者，具緣一種多少不定，不得云一，以其種中含有多類剎故。清淨一事不得定言有無，以其種中必含淨穢故。其無差別多少亦均。佛出劫住，隨業轉變不得云一，依形體嚴不得云多，以其剎種別有體等故。若以此十獨望剎海，形體依住莊嚴等四許其唯一，餘必兼多故，經云「一一世界海有種種形」故。今言有世界海塵數者，約融攝無盡之說也。有云：約一一剎海中所有諸剎各各一因等故，有剎海塵數者，孟浪之甚。何者？且如剎海中剎雖多，豈如剎海盡末為塵之多？若欲相同，即一塵一緣方得相似。何得以一剎一緣充一剎多塵之數？況積具緣等十有剎海之塵，其一具緣自有剎海塵數，是則通有剎海微塵數箇剎海微塵數矣。一剎一緣一依一體安得充耶？亦不得言通一切世界海說，以下依住云一一世界海，有世界海塵數所依住故。
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第二依章別釋者，十事不同則為十段，一一皆有長行與偈。長行中各三，謂標、釋、結。今初，起具因緣。標中略舉十種，通成三世一切佛剎。二「何者」下，釋。然佛土之義雖有多種，不出其三：一法性土、二受用土、二變化土。若開受用有自有他，則成四土。統為二種，謂淨及穢，或性及相。融而為一，有異餘宗。又此淨土一質不成，淨穢虧盈；異質不成，一理齊平；有質不成，搜源則冥；無質不成，緣起萬形故，形奪圓融無有障礙。土既不等，因緣亦殊。今文十中，初三通顯、次四別明、後三則融攝轉變。言初三者，一如來神力者，謂一切淨穢等土皆是如來通慧力成，為物而取，擬將普應。佛應統之，皆稱佛土故。蓮華藏海佛所嚴淨，而內含淨穢，然就佛言之，故無國而不淨也。既即穢而淨，故不思議。二法如是者，梵云達磨多，此云法爾，或曰法性。若是法性，即以本識如來藏身為所依持，恒頓變起外諸器界。若云法爾者，謂有問言：何以諸佛眾生起於剎土？答云：法應如是，不可致詰。若會此二，謂法應如是藏識變起。三眾生業力者，業有善惡、國有淨穢，故《淨名》以萬行為因。又云「眾生之類是菩薩佛土」，謂法性雖一，隨業成異，佛隨異類取土攝生。涅槃微善，《觀經》三心等，其類非一。上三，初因、二緣、三因。次四別明者，有因有緣。初一自受用土因，大圓鏡智之所成故。二變化土因，謂眾生菩薩共構一緣，各隨行業來生其國，凡聖同居。三四二種他受用土因。然初即初地以上，如十大願中修淨土願是也；後即八地已上功用，不退行之所成故，八地中有淨土分。後三融攝者，通於因緣。初一即八地已上，攪大海為酥酪、變大地為黃金，以染為淨、以淨為染，自在攝生，故十自在中有剎自在。窮其因者，清淨勝解，勝解印持隨心變故。次一謂成正覺時，其身充滿十方世界微塵剎土，念劫圓融一時成立，由二種因：一善根所流，語因中也；二成道勢力，明果用也。此一受用變化相融也。即如經初，即摩竭陀地堅固等。後一無問成與不成，常能融攝。又前是妙覺，此是等覺。其法性土，通為諸土之體。窮其因者，有正有助，謂法爾為其正因，以一切智及總以諸因而為緣因故。其後三亦融前土，非有別體。又此十事展轉生起，謂諸佛土總由佛力。何以由之？法如是故。法爾云何而有異耶？業不同故。眾生由業，佛復由何？成一切智之所變故。生佛有異，何以凡聖同居？同構一緣故。何以復有純菩薩國？菩薩願行力故。既由行業，何可轉變？勝解自在故。云何復得融攝重重？佛及普賢自在力故。結略顯廣，如前已釋
第二依章別釋者，十事不同則為十段，一一皆有長行與偈。長行中各三，謂標、釋、結。今初，起具因緣。標中略舉十種，通成三世一切佛剎。二「何者」下，釋。然佛土之義雖有多種，不出其三：一法性土、二受用土、二變化土。若開受用有自有他，則成四土。統為二種，謂淨及穢，或性及相。融而為一，有異餘宗。又此淨土一質不成，淨穢虧盈；異質不成，一理齊平；有質不成，搜源則冥；無質不成，緣起萬形故，形奪圓融無有障礙。土既不等，因緣亦殊。今文十中，初三通顯、次四別明、後三則融攝轉變。言初三者，一如來神力者，謂一切淨穢等土皆是如來通慧力成，為物而取，擬將普應。佛應統之，皆稱佛土故。蓮華藏海佛所嚴淨，而內含淨穢，然就佛言之，故無國而不淨也。既即穢而淨，故不思議。二法如是者，梵云達磨多，此云法爾，或曰法性。若是法性，即以本識如來藏身為所依持，恒頓變起外諸器界。若云法爾者，謂有問言：何以諸佛眾生起於剎土？答云：法應如是，不可致詰。若會此二，謂法應如是藏識變起。三眾生業力者，業有善惡、國有淨穢，故《淨名》以萬行為因。又云「眾生之類是菩薩佛土」，謂法性雖一，隨業成異，佛隨異類取土攝生。涅槃微善，《觀經》三心等，其類非一。上三，初因、二緣、三因。次四別明者，有因有緣。初一自受用土因，大圓鏡智之所成故。二變化土因，謂眾生菩薩共構一緣，各隨行業來生其國，凡聖同居。三四二種他受用土因。然初即初地以上，如十大願中修淨土願是也；後即八地已上功用，不退行之所成故，八地中有淨土分。後三融攝者，通於因緣。初一即八地已上，攪大海為酥酪、變大地為黃金，以染為淨、以淨為染，自在攝生，故十自在中有剎自在。窮其因者，清淨勝解，勝解印持隨心變故。次一謂成正覺時，其身充滿十方世界微塵剎土，念劫圓融一時成立，由二種因：一善根所流，語因中也；二成道勢力，明果用也。此一受用變化相融也。即如經初，即摩竭陀地堅固等。後一無問成與不成，常能融攝。又前是妙覺，此是等覺。其法性土，通為諸土之體。窮其因者，有正有助，謂法爾為其正因，以一切智及總以諸因而為緣因故。其後三亦融前土，非有別體。又此十事展轉生起，謂諸佛土總由佛力。何以由之？法如是故。法爾云何而有異耶？業不同故。眾生由業，佛復由何？成一切智之所變故。生佛有異，何以凡聖同居？同構一緣故。何以復有純菩薩國？菩薩願行力故。既由行業，何可轉變？勝解自在故。云何復得融攝重重？佛及普賢自在力故。結略顯廣，如前已釋
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第二偈頌，多以果顯因。文有九偈，束為八段。第一偈頌佛神力。據此，無邊剎海皆遮那嚴淨，則下嚴華藏猶是分明。理實而言，願周法界。次一超頌眾生菩薩同集善根。三一頌頌第四成一切智自受用土因，前半因、後半果。《成唯識》云「大圓鏡智相應淨識，由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟。從初成佛盡未來際，相續變為純淨佛土，周圓無際眾寶莊嚴。」配經可見。四一頌頌第六嚴淨願力，及第七不退行願。修諸行海無有邊者，論云「謂平等性智大慈悲力，由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟，隨住十地菩薩所宜變為淨土，或小或大、或劣或勝，前後改變。」上經雖云願力非無有行，為分功用有無，長行成其二句皆他受用，故偈為一，初句頌第六；次句頌第七，以八地已上念念入法流，心心趣佛境故；後之半偈，通其二文。五一偈却頌第三眾生行業，加造業因，煩惱所擾造於穢剎，欲樂非一感土有殊。前與菩薩同修，必多善業，故此明於煩惱。六一頌頌菩薩勝解。七一頌超頌普賢願力。以普賢有三：一位前普賢，但發普賢心，即是非今所用；二位中普賢，即等覺位故，此居佛前；三位後普賢，謂得果不捨因行故，長行居後。八有二偈却頌如來自在，前偈頌果用、後偈頌善流。略不頌法爾，法爾即是法性，通故略之。又第七偈依中有依，第八偈正中有依，第九偈融於三世故。三共顯融攝無礙。然其無礙，通有十種。諸教說土，或謂但是無常、或云心變，理事懸隔、多一不融，故今經宗要辯無礙。一理事無礙，謂全同真性而剎相宛然。經云「華藏世界海，法界無差別，莊嚴悉清淨」故。二成壞無礙，謂成即壞、壞即成等。三廣陜無礙，不壞相而普周故。經云「體相如本無差別，無量國土悉周遍」等。四相入無礙，下文云「以一剎種入一切，一切入一亦無餘」，及此文云「身包一切」等，其文非一，亦是一多無礙。五相即無礙，文云「無量世界即一界」故。六微細無礙，經云「清淨珠玉布若雲，炳然顯現諸佛影」等。七隱顯無礙，謂染淨異類隱顯等殊，見不同故。八重現無礙，謂於塵中見一切剎，剎內塵中見剎亦然，重重無盡如帝網故。九主伴無礙，凡一世界，必有一切以為眷屬。下經云「毘盧遮那昔所行，種種剎海皆清淨。」種種剎，即眷屬也。十時處無礙，謂或於一剎現三世劫，或於一念現無量剎，如今第九偈文。又下文云「三世所有諸莊嚴，摩尼果中皆顯現。」此十無礙同時具足。自在難知，散在諸文，可以六相融之。
第二偈頌，多以果顯因。文有九偈，束為八段。第一偈頌佛神力。據此，無邊剎海皆遮那嚴淨，則下嚴華藏猶是分明。理實而言，願周法界。次一超頌眾生菩薩同集善根。三一頌頌第四成一切智自受用土因，前半因、後半果。《成唯識》云「大圓鏡智相應淨識，由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟。從初成佛盡未來際，相續變為純淨佛土，周圓無際眾寶莊嚴。」配經可見。四一頌頌第六嚴淨願力，及第七不退行願。修諸行海無有邊者，論云「謂平等性智大慈悲力，由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟，隨住十地菩薩所宜變為淨土，或小或大、或劣或勝，前後改變。」上經雖云願力非無有行，為分功用有無，長行成其二句皆他受用，故偈為一，初句頌第六；次句頌第七，以八地已上念念入法流，心心趣佛境故；後之半偈，通其二文。五一偈却頌第三眾生行業，加造業因，煩惱所擾造於穢剎，欲樂非一感土有殊。前與菩薩同修，必多善業，故此明於煩惱。六一頌頌菩薩勝解。七一頌超頌普賢願力。以普賢有三：一位前普賢，但發普賢心，即是非今所用；二位中普賢，即等覺位故，此居佛前；三位後普賢，謂得果不捨因行故，長行居後。八有二偈却頌如來自在，前偈頌果用、後偈頌善流。略不頌法爾，法爾即是法性，通故略之。又第七偈依中有依，第八偈正中有依，第九偈融於三世故。三共顯融攝無礙。然其無礙，通有十種。諸教說土，或謂但是無常、或云心變，理事懸隔、多一不融，故今經宗要辯無礙。一理事無礙，謂全同真性而剎相宛然。經云「華藏世界海，法界無差別，莊嚴悉清淨」故。二成壞無礙，謂成即壞、壞即成等。三廣陜無礙，不壞相而普周故。經云「體相如本無差別，無量國土悉周遍」等。四相入無礙，下文云「以一剎種入一切，一切入一亦無餘」，及此文云「身包一切」等，其文非一，亦是一多無礙。五相即無礙，文云「無量世界即一界」故。六微細無礙，經云「清淨珠玉布若雲，炳然顯現諸佛影」等。七隱顯無礙，謂染淨異類隱顯等殊，見不同故。八重現無礙，謂於塵中見一切剎，剎內塵中見剎亦然，重重無盡如帝網故。九主伴無礙，凡一世界，必有一切以為眷屬。下經云「毘盧遮那昔所行，種種剎海皆清淨。」種種剎，即眷屬也。十時處無礙，謂或於一剎現三世劫，或於一念現無量剎，如今第九偈文。又下文云「三世所有諸莊嚴，摩尼果中皆顯現。」此十無礙同時具足。自在難知，散在諸文，可以六相融之。
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第二段，所依住通染淨也。長行釋中十事，文並可知。然依異者，由於心樂有差別故。謂一依莊嚴住者，樂飾好故；二樂無礙故；三樂即質光故；四怖眾苦故；五愛離質光故，光作寶色，非寶發光；六奉聖教故；七求神護故；八求天護故；九菩薩願力所任持故；十普安眾生故。如何廣大世界依有情等小類而住？此有二義：一外由內感故說依身。此復有二：一宿因力，頌云「業力之所持」故。二現在轉變力，即世主菩薩神力，任持攝屬己故。二由無漏體事，大小無礙得相依住故。二頌有二十二文，分兩別：初一總顯一切世界依佛神力而住故。梵本云一切依佛神通現。長行不列者，若列則餘九非佛神通故。偈以此文該於前十皆佛神力。後二十一偈，別頌前文，分之為九。初一頌依莊嚴住，舉能顯所，莊嚴之具皆寶成故。二半偈頌依空。三半偈頌依寶光明。四一偈頌佛光，稟佛教光成世界故。五一偈頌寶色光明住，以嚴及覆影顯依住。六二偈頌佛音聲，謂妙善所感，音聲有威神故。七一偈頌七八二住，兼顯說法。八有六偈頌依菩薩身住，若樹若水皆菩薩身，菩薩現故。長行但云菩薩，此中兼依佛身。此中雖有願力，是上宿善所持，非普賢願。九餘八頌皆頌普賢願所生住，於中三：初二偈明廣大國土，周法界故。前偈明淨識所生，心外無體故如影像；後偈難思業起，起不離空。次四偈明微細國土調生自在。然佛力現此，亦普賢願收，故二段文皆兼佛力。末後二偈彰剎體性，結歸有在。初偈明剎依性有，有即非有；次半成壞更起，猶若尋環；後半結歸普願，兼顯廣業。
第二段，所依住通染淨也。長行釋中十事，文並可知。然依異者，由於心樂有差別故。謂一依莊嚴住者，樂飾好故；二樂無礙故；三樂即質光故；四怖眾苦故；五愛離質光故，光作寶色，非寶發光；六奉聖教故；七求神護故；八求天護故；九菩薩願力所任持故；十普安眾生故。如何廣大世界依有情等小類而住？此有二義：一外由內感故說依身。此復有二：一宿因力，頌云「業力之所持」故。二現在轉變力，即世主菩薩神力，任持攝屬己故。二由無漏體事，大小無礙得相依住故。二頌有二十二文，分兩別：初一總顯一切世界依佛神力而住故。梵本云一切依佛神通現。長行不列者，若列則餘九非佛神通故。偈以此文該於前十皆佛神力。後二十一偈，別頌前文，分之為九。初一頌依莊嚴住，舉能顯所，莊嚴之具皆寶成故。二半偈頌依空。三半偈頌依寶光明。四一偈頌佛光，稟佛教光成世界故。五一偈頌寶色光明住，以嚴及覆影顯依住。六二偈頌佛音聲，謂妙善所感，音聲有威神故。七一偈頌七八二住，兼顯說法。八有六偈頌依菩薩身住，若樹若水皆菩薩身，菩薩現故。長行但云菩薩，此中兼依佛身。此中雖有願力，是上宿善所持，非普賢願。九餘八頌皆頌普賢願所生住，於中三：初二偈明廣大國土，周法界故。前偈明淨識所生，心外無體故如影像；後偈難思業起，起不離空。次四偈明微細國土調生自在。然佛力現此，亦普賢願收，故二段文皆兼佛力。末後二偈彰剎體性，結歸有在。初偈明剎依性有，有即非有；次半成壞更起，猶若尋環；後半結歸普願，兼顯廣業。
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第三形相，亦通染淨。長行釋中，非圓方者，三維八隅皆非圓方，故云無量差別。山焰形者，如山似焰，皆取上尖，對上方圓等故。餘並可知。三結頌中，十偈分二：初一總讚勸觀；餘皆正頌前義兼舉因顯果，於中，初二頌前十段、後七頌前無量差別。今初。摩尼輪者，即水旋之類。淨焰莊嚴，頌上山焰門闥競開，義兼宮殿。後七中分二：前三彰剎由因異、後四明自在由佛。一毛孔內難思剎者，更有一理，謂修行者居自報土各各不同，佛攝眾生所現國土，以彼報故重重而現不離一毛。
第三形相，亦通染淨。長行釋中，非圓方者，三維八隅皆非圓方，故云無量差別。山焰形者，如山似焰，皆取上尖，對上方圓等故。餘並可知。三結頌中，十偈分二：初一總讚勸觀；餘皆正頌前義兼舉因顯果，於中，初二頌前十段、後七頌前無量差別。今初。摩尼輪者，即水旋之類。淨焰莊嚴，頌上山焰門闥競開，義兼宮殿。後七中分二：前三彰剎由因異、後四明自在由佛。一毛孔內難思剎者，更有一理，謂修行者居自報土各各不同，佛攝眾生所現國土，以彼報故重重而現不離一毛。
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第四剎體，唯約淨剎。長行略辯二十種體。然其剎體諸教不同，或以八微為體、或以唯心為體、或法性為體、或一切法為體，今皆具之，謂眾寶等即是八微，加之佛音聲即九微也。一念心現是唯識頓變。佛變化者，或通果色、或一切法，令三世間亙相作故。又融上諸說為無礙剎體。言日摩尼輪，即日輪也。香通質氣。佛言為體者，無礙體事故，又依如來說力起故。頌中十偈：初偈頌三，謂初二及第六不可壞金剛。次一偈頌第三第四。三有一偈頌第五一切莊嚴光明。四有一偈頌二種體。願力生者，頌佛力持。如影像現，頌妙寶相。若兼二事，頌佛變化。五有一偈頌二種體，上半頌日輪、下半頌微細寶。第六偈頌寶焰，殊妙之言亦兼香也。第七偈頌寶冠，寶冠亦佛變化，非正頌佛化也。第八偈頌一念普現境界。第九偈頌一切寶莊嚴示現，及頌後三體。摩尼光者，頌菩薩形寶及寶華蘂。佛光明者，頌佛音聲，聲光成剎故。第十偈結歸普賢。
第四剎體，唯約淨剎。長行略辯二十種體。然其剎體諸教不同，或以八微為體、或以唯心為體、或法性為體、或一切法為體，今皆具之，謂眾寶等即是八微，加之佛音聲即九微也。一念心現是唯識頓變。佛變化者，或通果色、或一切法，令三世間亙相作故。又融上諸說為無礙剎體。言日摩尼輪，即日輪也。香通質氣。佛言為體者，無礙體事故，又依如來說力起故。頌中十偈：初偈頌三，謂初二及第六不可壞金剛。次一偈頌第三第四。三有一偈頌第五一切莊嚴光明。四有一偈頌二種體。願力生者，頌佛力持。如影像現，頌妙寶相。若兼二事，頌佛變化。五有一偈頌二種體，上半頌日輪、下半頌微細寶。第六偈頌寶焰，殊妙之言亦兼香也。第七偈頌寶冠，寶冠亦佛變化，非正頌佛化也。第八偈頌一念普現境界。第九偈頌一切寶莊嚴示現，及頌後三體。摩尼光者，頌菩薩形寶及寶華蘂。佛光明者，頌佛音聲，聲光成剎故。第十偈結歸普賢。
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第五段剎莊嚴中，唯明淨剎。其中或寶為嚴，或人或法、或說法修行示現融攝，皆為嚴剎，以人法為寶故。又由說法因等得莊嚴果，以果名因為莊嚴也。十頌分二：初一總顯剎嚴、後九別頌上文。於中，初一偈頌初妙雲。次一偈頌第二菩薩功德，及第四菩薩願海。次一偈却頌說眾生業報。後六偈如次頌後六事。
第五段剎莊嚴中，唯明淨剎。其中或寶為嚴，或人或法、或說法修行示現融攝，皆為嚴剎，以人法為寶故。又由說法因等得莊嚴果，以果名因為莊嚴也。十頌分二：初一總顯剎嚴、後九別頌上文。於中，初一偈頌初妙雲。次一偈頌第二菩薩功德，及第四菩薩願海。次一偈却頌說眾生業報。後六偈如次頌後六事。
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第六段明剎清淨方便者，唯約淨也。若約隨宜攝物，佛應統之，則淨穢皆稱佛土；若就行致，唯淨非穢。然淨有二種：一世間淨，離欲穢故，以六行為方便，上二界為淨土。二出世間淨，此復二種：一者出世，所謂二乘以緣諦為方便，權教說之無別淨土。約實言者，出三界外別有淨土，二乘所居。《智論》有文。二出世間上上淨，此謂菩薩即以萬行而為方便，以實報七珍無量莊嚴而為其土。今此正明菩薩，兼顯二乘。然出世上上淨中復有二種：一者真極，佛自受用，相累兼亡而為方便。二者未極，等覺已還。故《仁王》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」未極之中復有二種：一八地已上一向清淨，以永絕色累，照體獨立、神無方所，故其淨土色相難名。二七地已還，未出三界，無漏觀智有間斷故，非一向淨。若依《瑜伽》，入初地去方為淨土，三賢所居皆穢非淨，此分受用、變化別故。約此經宗，十信菩薩即有淨土，故今此文始自近友、終成佛力，皆淨方便，故通萬行。然淨方便即是淨因，長行亦可為等流果，如云久近善友得生有善友之剎中故，即十事皆淨相也。然望莊嚴有同、約門別故，望具因緣，當知亦爾。又起具因緣通於染淨，此則唯淨。莊嚴多約其果，清淨多約其因。又前多修善，此多治惡，故於世界。此如洗滌，彼如粉繪。別釋中，一近善友同善根者，如善財夜神處廣說。二智導慈雲大彌法界。三法門勝解皆已淨治，約位地前也。四即初地證遍行如故，云觀察一切境界生如來家，故云安住。五修治等者，見道之後修道位故。餘雖未滿，一切皆修。若約圓融，亦得稱滿。六初地勝進，遍學十地行法，後後但是依法行故。上三皆初地。七初地發願順行，至第八地一切皆成，故名出生一切願海。而言淨者，純無漏故。八即九地，二乘出要唯止與觀，菩薩出要唯無礙辯，令眾出故。九一切莊嚴者，十地二嚴皆成滿故。十淨方便力，即是普賢佛功德也。十中，前三變化淨因、後七受用淨因。上欲總收諸土故，依次豎配。若約橫修，初心即可圓具其十。頌中，九偈分二：初一總明能所淨，前半方便、後半清淨，皆上句果、下句因。後八別頌前文，於中初四如次頌上四淨。初地慈悲為首，故云為生修行。遍滿真如，故云廣大。第五偈頌修治淨，及超頌第七願淨，以願通初地八地。此據初地，故超頌也。第六偈頌前第八出要。第七偈頌第九，及却頌觀菩薩地，地義通前後故。第八偈頌方便力。上來且配長行，其間亦兼餘義。
第六段明剎清淨方便者，唯約淨也。若約隨宜攝物，佛應統之，則淨穢皆稱佛土；若就行致，唯淨非穢。然淨有二種：一世間淨，離欲穢故，以六行為方便，上二界為淨土。二出世間淨，此復二種：一者出世，所謂二乘以緣諦為方便，權教說之無別淨土。約實言者，出三界外別有淨土，二乘所居。《智論》有文。二出世間上上淨，此謂菩薩即以萬行而為方便，以實報七珍無量莊嚴而為其土。今此正明菩薩，兼顯二乘。然出世上上淨中復有二種：一者真極，佛自受用，相累兼亡而為方便。二者未極，等覺已還。故《仁王》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」未極之中復有二種：一八地已上一向清淨，以永絕色累，照體獨立、神無方所，故其淨土色相難名。二七地已還，未出三界，無漏觀智有間斷故，非一向淨。若依《瑜伽》，入初地去方為淨土，三賢所居皆穢非淨，此分受用、變化別故。約此經宗，十信菩薩即有淨土，故今此文始自近友、終成佛力，皆淨方便，故通萬行。然淨方便即是淨因，長行亦可為等流果，如云久近善友得生有善友之剎中故，即十事皆淨相也。然望莊嚴有同、約門別故，望具因緣，當知亦爾。又起具因緣通於染淨，此則唯淨。莊嚴多約其果，清淨多約其因。又前多修善，此多治惡，故於世界。此如洗滌，彼如粉繪。別釋中，一近善友同善根者，如善財夜神處廣說。二智導慈雲大彌法界。三法門勝解皆已淨治，約位地前也。四即初地證遍行如故，云觀察一切境界生如來家，故云安住。五修治等者，見道之後修道位故。餘雖未滿，一切皆修。若約圓融，亦得稱滿。六初地勝進，遍學十地行法，後後但是依法行故。上三皆初地。七初地發願順行，至第八地一切皆成，故名出生一切願海。而言淨者，純無漏故。八即九地，二乘出要唯止與觀，菩薩出要唯無礙辯，令眾出故。九一切莊嚴者，十地二嚴皆成滿故。十淨方便力，即是普賢佛功德也。十中，前三變化淨因、後七受用淨因。上欲總收諸土故，依次豎配。若約橫修，初心即可圓具其十。頌中，九偈分二：初一總明能所淨，前半方便、後半清淨，皆上句果、下句因。後八別頌前文，於中初四如次頌上四淨。初地慈悲為首，故云為生修行。遍滿真如，故云廣大。第五偈頌修治淨，及超頌第七願淨，以願通初地八地。此據初地，故超頌也。第六偈頌前第八出要。第七偈頌第九，及却頌觀菩薩地，地義通前後故。第八偈頌方便力。上來且配長行，其間亦兼餘義。
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第七段，佛出差別者，十事五對，於海及種有此差別。五中，初二隨彼類故、次一緣廣陜故、次一隨機宜故、五熟未熟故。十頌分三：初一頌總標；次五偈別釋，如次頌前五對；後四頌總結，既隨心總遍故，剎海塵數未足為多。
第七段，佛出差別者，十事五對，於海及種有此差別。五中，初二隨彼類故、次一緣廣陜故、次一隨機宜故、五熟未熟故。十頌分三：初一頌總標；次五偈別釋，如次頌前五對；後四頌總結，既隨心總遍故，剎海塵數未足為多。
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第八段，劫住不同，謂剎住經停時分也，隨能感因有長短故。長行略列有十大數，更有多少不同，如標結中及頌所顯。並通諸剎不謂淨長，如大地獄其壽更長，人趣却促故。極惡極善受時即多，更約異門亦不可定也。十中唯九者，欠不可說不可說也，並如〈阿僧祇品〉。偈中十頌，然劫但時分，無別義理，故此偈文轉勢頌之。略分為三：初二總標許說，頌上標也；次有一偈，通頌上列兼顯修短之因，以願力故；餘七頌總結，偈各一義。一明修短通於染淨，結以心想。二淨劫住久，釋以因深。三列諸劫名，染淨相攝。四佛興願異，故入劫不同。五一多互融，齊攝雙現。六時法相攝，普入無邊。七結由想心，示以方便。一方便者，即了唯心也。一念與劫並由想心，心想不生，長短安在？非長非短是謂清淨，不壞於相則劫海無邊。
第八段，劫住不同，謂剎住經停時分也，隨能感因有長短故。長行略列有十大數，更有多少不同，如標結中及頌所顯。並通諸剎不謂淨長，如大地獄其壽更長，人趣却促故。極惡極善受時即多，更約異門亦不可定也。十中唯九者，欠不可說不可說也，並如〈阿僧祇品〉。偈中十頌，然劫但時分，無別義理，故此偈文轉勢頌之。略分為三：初二總標許說，頌上標也；次有一偈，通頌上列兼顯修短之因，以願力故；餘七頌總結，偈各一義。一明修短通於染淨，結以心想。二淨劫住久，釋以因深。三列諸劫名，染淨相攝。四佛興願異，故入劫不同。五一多互融，齊攝雙現。六時法相攝，普入無邊。七結由想心，示以方便。一方便者，即了唯心也。一念與劫並由想心，心想不生，長短安在？非長非短是謂清淨，不壞於相則劫海無邊。
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第九段，劫轉變故差別者，此有二種：一者但約感，成住壞劫皆名轉變。二唯約住劫之中居人善惡，令染淨轉變。釋中具二，初一即是前義，故云「無量成壞劫轉變」。言法爾者，法爾隨業轉也。若爾，何異起具因緣？因緣意在於因，轉變意彰於果。又因緣通有，唯成不壞，如自受用因是也。餘九釋後義。一遇惡緣故，淨變為染。下文云「泉池皆枯涸」等。二修人天大福，令世界多染少淨，故先云染，如下文云「粳米自然生」等。三即地前，以未斷障故非純淨，以淨多故故先云淨。經多云染淨，與前何別？或譯人之失，或傳寫之誤。四即證發心，居受用土故，但云純淨。五各各遊者，即二地至十地諸菩薩遊戲神通，以多莊嚴而嚴一剎，或以一嚴而嚴多剎，所至染剎則能莊嚴也。六大莊嚴者，即普賢位，嚴於微塵內剎，如上口光召眾等是。七莊嚴滅者，此明失善緣而惡現，謂如來示滅，能事隨滅。佛滅百年，乳不及水，況今之世，況於減極，稗為上味、鐵為上嚴。八如彌勒來也。九以佛神通于何不淨，《淨名》足指案地、《法華》三變淨土，即其類也。上之十事，初總、餘別，不出業故。又初二屬凡，次四菩薩，後三屬佛。又約佛菩薩，即染令淨；約於凡夫，即淨成染。十頌如次頌前可知。
第九段，劫轉變故差別者，此有二種：一者但約感，成住壞劫皆名轉變。二唯約住劫之中居人善惡，令染淨轉變。釋中具二，初一即是前義，故云「無量成壞劫轉變」。言法爾者，法爾隨業轉也。若爾，何異起具因緣？因緣意在於因，轉變意彰於果。又因緣通有，唯成不壞，如自受用因是也。餘九釋後義。一遇惡緣故，淨變為染。下文云「泉池皆枯涸」等。二修人天大福，令世界多染少淨，故先云染，如下文云「粳米自然生」等。三即地前，以未斷障故非純淨，以淨多故故先云淨。經多云染淨，與前何別？或譯人之失，或傳寫之誤。四即證發心，居受用土故，但云純淨。五各各遊者，即二地至十地諸菩薩遊戲神通，以多莊嚴而嚴一剎，或以一嚴而嚴多剎，所至染剎則能莊嚴也。六大莊嚴者，即普賢位，嚴於微塵內剎，如上口光召眾等是。七莊嚴滅者，此明失善緣而惡現，謂如來示滅，能事隨滅。佛滅百年，乳不及水，況今之世，況於減極，稗為上味、鐵為上嚴。八如彌勒來也。九以佛神通于何不淨，《淨名》足指案地、《法華》三變淨土，即其類也。上之十事，初總、餘別，不出業故。又初二屬凡，次四菩薩，後三屬佛。又約佛菩薩，即染令淨；約於凡夫，即淨成染。十頌如次頌前可知。
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第十無差別者，謂前九辯諸世界，約相不同，隨業染淨，由於眾生有差別故。今云無差，性無二故。故偈云業性起也。又約權設則種種差別，今約實說則一切無差。如教法中或說三乘，即是差別；說華嚴時，一切無差。又皆是諸佛之所用故，一一融攝等無異故。故前九差別，是此無差之差；今此無差，即是前九差之無差也。故《法華》云「眾生見燒，淨土不毀。」二皆相即，由依此義，說淨土中十八圓滿一一稱真皆周遍故。
第十無差別者，謂前九辯諸世界，約相不同，隨業染淨，由於眾生有差別故。今云無差，性無二故。故偈云業性起也。又約權設則種種差別，今約實說則一切無差。如教法中或說三乘，即是差別；說華嚴時，一切無差。又皆是諸佛之所用故，一一融攝等無異故。故前九差別，是此無差之差；今此無差，即是前九差之無差也。故《法華》云「眾生見燒，淨土不毀。」二皆相即，由依此義，說淨土中十八圓滿一一稱真皆周遍故。
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二釋中十事。一海中包數同，則盡海之塵，一塵一剎已是含攝之義；二佛示威力同；三道場同，同真性故；四眾會同，常隨眾故；五光明、六名號、七音聲、八法輪方便，上七皆約不動一而普遍無差；九塵含剎海、十塵容佛境；此二約不壞相而廣容無差。頌中十頌，如次頌上十義，但第六約身，與前名體異耳。而前但約平漫無差，今顯塵內重疊融攝無差之義。若云約共同事者，何以不言染同、業苦同，豈世界海中都無此耶？
二釋中十事。一海中包數同，則盡海之塵，一塵一剎已是含攝之義；二佛示威力同；三道場同，同真性故；四眾會同，常隨眾故；五光明、六名號、七音聲、八法輪方便，上七皆約不動一而普遍無差；九塵含剎海、十塵容佛境；此二約不壞相而廣容無差。頌中十頌，如次頌上十義，但第六約身，與前名體異耳。而前但約平漫無差，今顯塵內重疊融攝無差之義。若云約共同事者，何以不言染同、業苦同，豈世界海中都無此耶？
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華藏世界品第五(已下入第八經)
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初來意者，前品通明諸佛剎海，今此別明本師所嚴依果，答世界海問，故次來也。
初來意者，前品通明諸佛剎海，今此別明本師所嚴依果，答世界海問，故次來也。
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二釋名者，準梵本，具云華藏莊嚴嚴具世界海之遍清淨功德海光明品，譯者嫌繁，乃成太略，處中應云蓮華藏莊嚴世界海品，謂蓮華含子之處目之曰藏，今剎種及剎為大蓮華之所含藏，故云華藏。其中一一境界，皆有剎海塵數清淨功德，故曰莊嚴。世界深廣，故名為海。有云世界依海故立海名者，恐非文意，以下云「華藏莊嚴世界海住在華中」故。其梵云嚴具，即是能嚴。其遍清淨功德海光明，即顯嚴之相用。依體有用，故致之言。今文舉體攝用，但云華藏，約事可爾。何因剎海相狀如斯？略舉二因：一約眾生，如來藏識即是香海亦法性海。依無住本，是謂風輪，亦妄想風。於此海中，有因果相恒沙性德，即是正因之華，世出世間未來果法皆悉含攝，故名為藏。若以法性為海，心即是華，含藏亦爾。然此藏識相分之中，半為外器，不執受故；半為內身，執為自性，生覺受故。如來藏識何緣如此？法如是故、行業引故。二約諸佛，謂以大願風持大悲海，生無邊行華含藏二利，染淨果法重疊無礙，故所感剎相狀如之，是以〈出現品〉中多將世界以喻佛德。細尋文意，乃由佛德，世界如之。
二釋名者，準梵本，具云華藏莊嚴嚴具世界海之遍清淨功德海光明品，譯者嫌繁，乃成太略，處中應云蓮華藏莊嚴世界海品，謂蓮華含子之處目之曰藏，今剎種及剎為大蓮華之所含藏，故云華藏。其中一一境界，皆有剎海塵數清淨功德，故曰莊嚴。世界深廣，故名為海。有云世界依海故立海名者，恐非文意，以下云「華藏莊嚴世界海住在華中」故。其梵云嚴具，即是能嚴。其遍清淨功德海光明，即顯嚴之相用。依體有用，故致之言。今文舉體攝用，但云華藏，約事可爾。何因剎海相狀如斯？略舉二因：一約眾生，如來藏識即是香海亦法性海。依無住本，是謂風輪，亦妄想風。於此海中，有因果相恒沙性德，即是正因之華，世出世間未來果法皆悉含攝，故名為藏。若以法性為海，心即是華，含藏亦爾。然此藏識相分之中，半為外器，不執受故；半為內身，執為自性，生覺受故。如來藏識何緣如此？法如是故、行業引故。二約諸佛，謂以大願風持大悲海，生無邊行華含藏二利，染淨果法重疊無礙，故所感剎相狀如之，是以〈出現品〉中多將世界以喻佛德。細尋文意，乃由佛德，世界如之。
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三宗趣者，別顯本師依報，具三世間融攝無盡為宗，令諸菩薩發生信解、成就行願為趣。餘如前品，但總別異耳。融攝之相，亦見前文。賢首立華藏觀，復有十德，大同小異，如彼文說。
三宗趣者，別顯本師依報，具三世間融攝無盡為宗，令諸菩薩發生信解、成就行願為趣。餘如前品，但總別異耳。融攝之相，亦見前文。賢首立華藏觀，復有十德，大同小異，如彼文說。
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第四釋文。一品分三：初明華藏因果自體、二明藏海安布莊嚴、三明所持剎網差別，三段如次釋華藏莊嚴世界之名。今初，分二：先長行、後偈頌。長行亦二：初舉果屬人顯因深廣、二彰果體相辯其寬容。今初也，謂指此剎海是我本師修因所淨。然因深廣，有三勝相：一長時修剎海塵劫故，不唯三祇。二於多劫一一遇多勝緣，不唯勝觀釋迦等佛。三於多勝緣一一淨多大願，願淨國等，不唯淨一無生等。由上三重，故云深廣。然《瑜伽》、《起信》等約三乘教，一方化宜一類世界，定說三祇；今約一乘，該通十方及樹形等界，故云剎海塵數。是以《寶雲經》言「我為淺識眾生說三僧祇劫修行，然我實經無量阿僧祇劫修行。」又時無別體，依法上立，法既無盡，時亦無窮。況念劫圓融，不應剋執。第二「諸佛子」下，彰果體相者，植因既深，果必繁奧。然所依剎量，諸教不同。小乘但一娑婆。三乘有大小之化，或色究竟為實，或他方別有淨邦。今一乘十佛之境，大小無礙、淨穢相融，且依一相說有邊表，實則一重橫尋無邊，況復重重塵含法界。「然準」下，別顯。應有十事：一所依風輪、二風持香海、三海出蓮華、四華持剎海、五繞臺輪山、六臺面寶地、七地有香海、八海間香河、九河間樹等、十總結多嚴。今文之中唯闕一河。文且分四：第一能持風輪、第二所持香海、第三海出蓮華、第四華持剎海。然其剎因有其總別，已見上文；為顯別義，且明一因成於一果。今初，風輪之因，即大願等，亦如前釋。於中文三：初總標數、二略列名、三別舉最上。列中，名平等住者，一遍持諸位故、二稱實性故。餘文可知。風並在下，寶在臺面，以力遙持。三舉最上者，勝力能持香海，故立其名。第二「能持」下，所持香海，以摩尼發光，普照一切嚴海底岸，及寶色香水，故立此名。又藏識名海，具德深廣故。流注名水，剎那性故。又佛性名水，遠熏名香，聞未證故。《涅槃》亦云「有人聞香」。第三「此香水」下，所出蓮華蘂放異光，又發勝香高出降伏，故立此名。又所發萬行，一一覺性，故曰光明。皆能普熏，即香義也。第四「華藏」下，所持剎海四方均平，總顯形相。清淨堅固，彰其體性。金剛圍等，別明所有。即下別顯，此為其本。一山、二地、三海、四樹，各別區分即總顯多嚴。但闕一河，以下有別顯故。此略明，下亦略頌。
第四釋文。一品分三：初明華藏因果自體、二明藏海安布莊嚴、三明所持剎網差別，三段如次釋華藏莊嚴世界之名。今初，分二：先長行、後偈頌。長行亦二：初舉果屬人顯因深廣、二彰果體相辯其寬容。今初也，謂指此剎海是我本師修因所淨。然因深廣，有三勝相：一長時修剎海塵劫故，不唯三祇。二於多劫一一遇多勝緣，不唯勝觀釋迦等佛。三於多勝緣一一淨多大願，願淨國等，不唯淨一無生等。由上三重，故云深廣。然《瑜伽》、《起信》等約三乘教，一方化宜一類世界，定說三祇；今約一乘，該通十方及樹形等界，故云剎海塵數。是以《寶雲經》言「我為淺識眾生說三僧祇劫修行，然我實經無量阿僧祇劫修行。」又時無別體，依法上立，法既無盡，時亦無窮。況念劫圓融，不應剋執。第二「諸佛子」下，彰果體相者，植因既深，果必繁奧。然所依剎量，諸教不同。小乘但一娑婆。三乘有大小之化，或色究竟為實，或他方別有淨邦。今一乘十佛之境，大小無礙、淨穢相融，且依一相說有邊表，實則一重橫尋無邊，況復重重塵含法界。「然準」下，別顯。應有十事：一所依風輪、二風持香海、三海出蓮華、四華持剎海、五繞臺輪山、六臺面寶地、七地有香海、八海間香河、九河間樹等、十總結多嚴。今文之中唯闕一河。文且分四：第一能持風輪、第二所持香海、第三海出蓮華、第四華持剎海。然其剎因有其總別，已見上文；為顯別義，且明一因成於一果。今初，風輪之因，即大願等，亦如前釋。於中文三：初總標數、二略列名、三別舉最上。列中，名平等住者，一遍持諸位故、二稱實性故。餘文可知。風並在下，寶在臺面，以力遙持。三舉最上者，勝力能持香海，故立其名。第二「能持」下，所持香海，以摩尼發光，普照一切嚴海底岸，及寶色香水，故立此名。又藏識名海，具德深廣故。流注名水，剎那性故。又佛性名水，遠熏名香，聞未證故。《涅槃》亦云「有人聞香」。第三「此香水」下，所出蓮華蘂放異光，又發勝香高出降伏，故立此名。又所發萬行，一一覺性，故曰光明。皆能普熏，即香義也。第四「華藏」下，所持剎海四方均平，總顯形相。清淨堅固，彰其體性。金剛圍等，別明所有。即下別顯，此為其本。一山、二地、三海、四樹，各別區分即總顯多嚴。但闕一河，以下有別顯故。此略明，下亦略頌。
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第二偈中。然長行偈頌有十例五對，謂有無廣略、離合先後為八九，或超間十，或頌已重頌，故釋頌文不可一例，上下準之。此文略有四例：一宿因現緣，經離頌合；二所成果相，經略頌廣；三現緣風輪，經廣頌略；四山地海樹，經有頌無。十偈分二：初二頌上因相，即辯因招果。餘頌果相，於中分四：初一偈半頌風輪，皆上句所持、下句能持。初半偈以果持果，後偈兼明能成之因，前半離障，願令清淨故；後半無礙，願依空住故。二有一偈頌香海，尋此了名。三有三頌半頌蓮華，初一偈半釋種種光明蘂，則顯此華以寶為體；次一偈釋香義，就法以明寶中出佛，佛出世主，如從質發香遠熏之義；後一釋幢義，演佛是高出義，調生是摧伏義。四有二頌明剎自在，總頌上所持剎海。初偈自在，一一稱性故，即同時具足相應門也。心塵準思。寶光現佛者，依正互融故。後偈結歸普因，故能含攝。
第二偈中。然長行偈頌有十例五對，謂有無廣略、離合先後為八九，或超間十，或頌已重頌，故釋頌文不可一例，上下準之。此文略有四例：一宿因現緣，經離頌合；二所成果相，經略頌廣；三現緣風輪，經廣頌略；四山地海樹，經有頌無。十偈分二：初二頌上因相，即辯因招果。餘頌果相，於中分四：初一偈半頌風輪，皆上句所持、下句能持。初半偈以果持果，後偈兼明能成之因，前半離障，願令清淨故；後半無礙，願依空住故。二有一偈頌香海，尋此了名。三有三頌半頌蓮華，初一偈半釋種種光明蘂，則顯此華以寶為體；次一偈釋香義，就法以明寶中出佛，佛出世主，如從質發香遠熏之義；後一釋幢義，演佛是高出義，調生是摧伏義。四有二頌明剎自在，總頌上所持剎海。初偈自在，一一稱性故，即同時具足相應門也。心塵準思。寶光現佛者，依正互融故。後偈結歸普因，故能含攝。
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第二別顯安布莊嚴，文分為六：第一四周輪山、二寶地、三香海、四香河、五樹林、六總結，各別有偈。今初，輪山則清淨戒德，內攝外防之所成也。長行中三：初總舉所依、二「栴檀」下別顯體相、三「如是」下結德無盡。今初。山所依處，即地面四周。日珠王者，所依處地故。舊經云依蓮華日寶王地住。亦有言：大華之上別有此蓮，為山所依。義似不順。所以地受此名者，前華名種種光明蘂，偈中云光焰成輪，又云一切寶中放淨光明，知此華以寶為體。是則如日輪之珠王為蓮華也，斯即總華之稱。二別顯中，前取堅利且云金剛，今明具德略有十相，前四自體圓滿、後六外相莊嚴。一身為總形，摩尼圓明、栴檀芬郁，皆戒之德也。二山峯，謂秀出孤絕，威伏諸惡。三山輪，古有二義：一山彎曲之處、二山腹跳出如師子座。半月為輪，準下偈文，輪居山下，為山所依。四成山之緣，上舉三事各別有體，今顯金剛內含光焰遍成其體。如世土石雜而成山，金剛遍故得金輪名。餘六文顯，並在山間。
第二別顯安布莊嚴，文分為六：第一四周輪山、二寶地、三香海、四香河、五樹林、六總結，各別有偈。今初，輪山則清淨戒德，內攝外防之所成也。長行中三：初總舉所依、二「栴檀」下別顯體相、三「如是」下結德無盡。今初。山所依處，即地面四周。日珠王者，所依處地故。舊經云依蓮華日寶王地住。亦有言：大華之上別有此蓮，為山所依。義似不順。所以地受此名者，前華名種種光明蘂，偈中云光焰成輪，又云一切寶中放淨光明，知此華以寶為體。是則如日輪之珠王為蓮華也，斯即總華之稱。二別顯中，前取堅利且云金剛，今明具德略有十相，前四自體圓滿、後六外相莊嚴。一身為總形，摩尼圓明、栴檀芬郁，皆戒之德也。二山峯，謂秀出孤絕，威伏諸惡。三山輪，古有二義：一山彎曲之處、二山腹跳出如師子座。半月為輪，準下偈文，輪居山下，為山所依。四成山之緣，上舉三事各別有體，今顯金剛內含光焰遍成其體。如世土石雜而成山，金剛遍故得金輪名。餘六文顯，並在山間。
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應頌有十，文分為二：前六明山體相莊嚴，頌前別顯；後四辯山妙用自在，亦顯依正無礙，即頌前結文。前中五：初一總頌圍山，初句所圍、次二句能圍、後句出因。言無邊者，有其二義：一但總相顯多，故云無邊，實有邊表。二說有圍山外者是無邊之邊，不礙理而即事故。今云無邊者，是邊之無邊，不壞相而即理故。二有一頌頌前山輪。三一頌山體。四一頌成山之緣。五六二偈頌前水等諸嚴，及加衣等。後四妙用自在。並顯可知。第二臺面，寶地即體心性，定之所成也。長行文三：初標所在、二「一切」下別顯體相莊嚴、三總結。二中十句，初一地體標以金剛，釋以堅固不壞，遍華藏地盡是金剛，故上菩提場地徹華藏也。二地相平淨。餘八皆莊嚴，謂三飾以寶輪、四畜以寶藏、五間以異寶、六散以寶末、七布以蓮華、八分置香摩尼、九充以莊嚴具。但云諸嚴，嚴有多少。三世佛國之嚴而為嚴者，顯無盡之嚴具也。十覆以寶網隱映莊嚴。網有何用？普現佛影。此網何相？如天帝網而布列也。又此帝網重現無盡，成上普現如來境界，及上一一境界皆無盡也。偈有十頌，分二：前七頌前別顯、後三頌總結。前中三：初四頌前八段而小不次者，顯前無優劣故。或重或廣者，顯義無方也。恐繁不配，可以意得。次二頌嚴具如雲。後一偈頌如天帝網，謂一寶既收一切，則彼剎諸塵復攝一切，即重重也。後三偈頌總結者，結其所屬，初偈結屬道場、次屬佛力、後結能知之人。
應頌有十，文分為二：前六明山體相莊嚴，頌前別顯；後四辯山妙用自在，亦顯依正無礙，即頌前結文。前中五：初一總頌圍山，初句所圍、次二句能圍、後句出因。言無邊者，有其二義：一但總相顯多，故云無邊，實有邊表。二說有圍山外者是無邊之邊，不礙理而即事故。今云無邊者，是邊之無邊，不壞相而即理故。二有一頌頌前山輪。三一頌山體。四一頌成山之緣。五六二偈頌前水等諸嚴，及加衣等。後四妙用自在。並顯可知。第二臺面，寶地即體心性，定之所成也。長行文三：初標所在、二「一切」下別顯體相莊嚴、三總結。二中十句，初一地體標以金剛，釋以堅固不壞，遍華藏地盡是金剛，故上菩提場地徹華藏也。二地相平淨。餘八皆莊嚴，謂三飾以寶輪、四畜以寶藏、五間以異寶、六散以寶末、七布以蓮華、八分置香摩尼、九充以莊嚴具。但云諸嚴，嚴有多少。三世佛國之嚴而為嚴者，顯無盡之嚴具也。十覆以寶網隱映莊嚴。網有何用？普現佛影。此網何相？如天帝網而布列也。又此帝網重現無盡，成上普現如來境界，及上一一境界皆無盡也。偈有十頌，分二：前七頌前別顯、後三頌總結。前中三：初四頌前八段而小不次者，顯前無優劣故。或重或廣者，顯義無方也。恐繁不配，可以意得。次二頌嚴具如雲。後一偈頌如天帝網，謂一寶既收一切，則彼剎諸塵復攝一切，即重重也。後三偈頌總結者，結其所屬，初偈結屬道場、次屬佛力、後結能知之人。
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第三地面香海者，上之大海既是藏識，今明心華之內攝諸種子，一一種子不離藏識海故。有多香海，然一一具於性德故，皆有莊嚴。長行分二：初總舉數。準下剎種及梵本中，皆有十不可說，今闕「十」字，或是譯人之漏、或是傳寫之失，下標種處亦然。二「一切」下，別顯莊嚴。準後總結，應云一一香海各有若干莊嚴，今文略無。若案文取義，一切之言即一切海，總以妙寶而為其底等。文有二十句，前十明海體狀：一底、二岸、三網、四水、五華、六垽、七聲、八光、九人衛現通、十結廣無盡。後「十寶」下十句，攝異莊嚴。唯白蓮華當於水中，餘皆在岸。言十寶者，有云：金、銀、瑠璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、真珠、玫瑰、瑟瑟為十。十中前七即是七寶。芬陀利者即白蓮華，亦是正敷榮時。尸羅幢者，應云試羅，此云美玉。若言尸羅，此云清淨，二義俱通。餘並可知。以法門合之，可以意得。
第三地面香海者，上之大海既是藏識，今明心華之內攝諸種子，一一種子不離藏識海故。有多香海，然一一具於性德故，皆有莊嚴。長行分二：初總舉數。準下剎種及梵本中，皆有十不可說，今闕「十」字，或是譯人之漏、或是傳寫之失，下標種處亦然。二「一切」下，別顯莊嚴。準後總結，應云一一香海各有若干莊嚴，今文略無。若案文取義，一切之言即一切海，總以妙寶而為其底等。文有二十句，前十明海體狀：一底、二岸、三網、四水、五華、六垽、七聲、八光、九人衛現通、十結廣無盡。後「十寶」下十句，攝異莊嚴。唯白蓮華當於水中，餘皆在岸。言十寶者，有云：金、銀、瑠璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、真珠、玫瑰、瑟瑟為十。十中前七即是七寶。芬陀利者即白蓮華，亦是正敷榮時。尸羅幢者，應云試羅，此云美玉。若言尸羅，此云清淨，二義俱通。餘並可知。以法門合之，可以意得。
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頌中，菩薩持蓋，經有頌無。日焰光輪，經無頌有。且分為二：初三頌初十句，一頌底。二頌岸及網。纓即網類。三頌餘七，細尋可見。餘七偈頌後十句而小不次，謂一頌階陛欄楯；二頌樹林；三頌華敷；四頌幢相；五頌城珠；六頌牆閣，繚者纏也；七頌結嚴屬佛，一昔因、二現力。
頌中，菩薩持蓋，經有頌無。日焰光輪，經無頌有。且分為二：初三頌初十句，一頌底。二頌岸及網。纓即網類。三頌餘七，細尋可見。餘七偈頌後十句而小不次，謂一頌階陛欄楯；二頌樹林；三頌華敷；四頌幢相；五頌城珠；六頌牆閣，繚者纏也；七頌結嚴屬佛，一昔因、二現力。
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第四海間香河。即隨一一心，同時相應功德流注也。長行亦三：初舉數、二「一切」下辯嚴、三「若廣」下結廣。嚴中，嚴事並無差別，故云「一切皆以」，謂並用寶體寶嚴聖靈游集，光雲相映萬象浮輝。十句可知。三結廣中，既繞小海之小河已有剎海塵數之嚴，彌顯諸標。結文非唯約事，皆是一多無礙耳。
第四海間香河。即隨一一心，同時相應功德流注也。長行亦三：初舉數、二「一切」下辯嚴、三「若廣」下結廣。嚴中，嚴事並無差別，故云「一切皆以」，謂並用寶體寶嚴聖靈游集，光雲相映萬象浮輝。十句可知。三結廣中，既繞小海之小河已有剎海塵數之嚴，彌顯諸標。結文非唯約事，皆是一多無礙耳。
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偈中，初半偈頌岸體金剛、次一偈半頌摩尼嚴岸、三一頌光雲言音、次三皆頌漩澓出影、七頌網鐸垂覆及總現諸嚴，前現事嚴，此說道行；八頌現佛依正、九頌浪出妙音、十頌水出光雲。更有影略，可以意得。
偈中，初半偈頌岸體金剛、次一偈半頌摩尼嚴岸、三一頌光雲言音、次三皆頌漩澓出影、七頌網鐸垂覆及總現諸嚴，前現事嚴，此說道行；八頌現佛依正、九頌浪出妙音、十頌水出光雲。更有影略，可以意得。
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第五河間華林。長行有三：初總標、次「一一」下別顯、後「其香水」下總結。別顯二事，謂華及樹，水陸各一，實有多事。然此一段文勢少異，不列十事以顯無盡，而但舉二展轉明多，謂初一白蓮、後一寶樹。於此一樹出五業用：一出莊嚴雲、二寶王照耀、三華香盈滿、四出音演法、五雨寶遍地。於中，文有總別及結。別有八事，通三世間，初六現器、次一現正覺、後一現眾生世間。初劍葉林等，現惡業報。天意樹等，即善業報。男女林中朝生暮落，皆業報海。「如是等」下，且結樹之雨寶已有剎海塵數，例上出雲等四一一皆然，一樹之中已有多剎海之嚴矣。次例芬陀利華，亦同於樹，其華與樹各有四天下塵，一一皆爾，如華樹等類。復應有剎海塵數之物，故為無盡之嚴也。
第五河間華林。長行有三：初總標、次「一一」下別顯、後「其香水」下總結。別顯二事，謂華及樹，水陸各一，實有多事。然此一段文勢少異，不列十事以顯無盡，而但舉二展轉明多，謂初一白蓮、後一寶樹。於此一樹出五業用：一出莊嚴雲、二寶王照耀、三華香盈滿、四出音演法、五雨寶遍地。於中，文有總別及結。別有八事，通三世間，初六現器、次一現正覺、後一現眾生世間。初劍葉林等，現惡業報。天意樹等，即善業報。男女林中朝生暮落，皆業報海。「如是等」下，且結樹之雨寶已有剎海塵數，例上出雲等四一一皆然，一樹之中已有多剎海之嚴矣。次例芬陀利華，亦同於樹，其華與樹各有四天下塵，一一皆爾，如華樹等類。復應有剎海塵數之物，故為無盡之嚴也。
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後應頌不次，文分為三：初六頌寶樹；次一頌白蓮華；後三結嚴所因，謂由佛等力，明體用無礙，現而常如。然此三偈有多意趣。一者，初一偈則器世間、次一智正覺、後一眾生，欲明一一事中皆現三世間嚴，影略其文耳。又初明一果能現、次例一切莊嚴、後明塵塵皆爾，從略至廣、從麁至細。又初明佛力、次彰願力、後隨樂力。又初果、後因、願通因果。又初自、後他、願通自他。又初明即性無性體本不生、次明即相無相現無來去、後明不壞於相各見不同。方顯華藏之嚴，皆言亡慮絕，非可情求也。
後應頌不次，文分為三：初六頌寶樹；次一頌白蓮華；後三結嚴所因，謂由佛等力，明體用無礙，現而常如。然此三偈有多意趣。一者，初一偈則器世間、次一智正覺、後一眾生，欲明一一事中皆現三世間嚴，影略其文耳。又初明一果能現、次例一切莊嚴、後明塵塵皆爾，從略至廣、從麁至細。又初明佛力、次彰願力、後隨樂力。又初果、後因、願通因果。又初自、後他、願通自他。又初明即性無性體本不生、次明即相無相現無來去、後明不壞於相各見不同。方顯華藏之嚴，皆言亡慮絕，非可情求也。
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第六辯總結莊嚴。上來諸段雖說莊嚴，猶未能盡，故今總顯一一之境。若說不說，皆具剎海塵數功德莊嚴，是以文云一切境界。長行文二：先標莊嚴難測、二「何以」下徵釋所由。清淨功德，文含二義：一謂眾多果嚴，即是清淨功德。二謂一一果嚴，從多清淨功德因生。以因望果，應成四句，謂多因一果、一因多果等故。隨一一事即曰難思，是以頌云「但由如來昔所行，神通願力而出生」，斯即因也。若語果嚴，略有五相：一者令多，周給一切；二者令常，永無乏絕；三者令妙，悅可眾心；四者稱性，無生無相；五者自在，鎔融無礙。偈文具之，總斯五義，故曰難思，況因果相即。偈文有十，大分為二：前六果嚴用勝、後四對因辯果。前中分三：初四別明嚴用、次一結屬現緣、後一總結多類。後四對因辯果中，一由行願神通為因，故獲變化如鏡像果；二以普行勝智為因，故得一塵淨眾剎果；三由長時近友為因，故得剎那頓現之果；四彰淨國之意，使倣而行之。前半智境嚴即無嚴，謂自受用土周遍無等，法性之土體性無生，二皆無相。後半悲應無嚴之嚴嚴遍法界，無住之住常住剎中。上釋莊嚴竟。
第六辯總結莊嚴。上來諸段雖說莊嚴，猶未能盡，故今總顯一一之境。若說不說，皆具剎海塵數功德莊嚴，是以文云一切境界。長行文二：先標莊嚴難測、二「何以」下徵釋所由。清淨功德，文含二義：一謂眾多果嚴，即是清淨功德。二謂一一果嚴，從多清淨功德因生。以因望果，應成四句，謂多因一果、一因多果等故。隨一一事即曰難思，是以頌云「但由如來昔所行，神通願力而出生」，斯即因也。若語果嚴，略有五相：一者令多，周給一切；二者令常，永無乏絕；三者令妙，悅可眾心；四者稱性，無生無相；五者自在，鎔融無礙。偈文具之，總斯五義，故曰難思，況因果相即。偈文有十，大分為二：前六果嚴用勝、後四對因辯果。前中分三：初四別明嚴用、次一結屬現緣、後一總結多類。後四對因辯果中，一由行願神通為因，故獲變化如鏡像果；二以普行勝智為因，故得一塵淨眾剎果；三由長時近友為因，故得剎那頓現之果；四彰淨國之意，使倣而行之。前半智境嚴即無嚴，謂自受用土周遍無等，法性之土體性無生，二皆無相。後半悲應無嚴之嚴嚴遍法界，無住之住常住剎中。上釋莊嚴竟。
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第三明所持剎網，釋品目世界之言。又前明本剎，今辯末界，故兼染淨。文分三別：第一告眾許說、二「諸佛子此不可說」下雙標二章、三「諸佛子彼諸世界種」下廣釋二章。
第三明所持剎網，釋品目世界之言。又前明本剎，今辯末界，故兼染淨。文分三別：第一告眾許說、二「諸佛子此不可說」下雙標二章、三「諸佛子彼諸世界種」下廣釋二章。
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標二章者，謂種及剎。然剎種依剎海，諸剎依剎種，則寬陜可知。名從何得？欲明世界無邊方便顯多，故立此名。謂積多世界共在一處，攝諸流類，故名為種。如是種類復有眾多，深廣無邊，故名為海。如積多魚以成一種，魚龍龜鼈山泉島嶼乃有多種，並悉攝在一大海中。而言世界無邊者，海外有海，海海無窮也。若爾，種無別體，攬界以成，何以下文說有形體？雖依種類以立種名，何妨此種別有其體。如多蠭孔共成一窠，豈妨此窠別有其體？上舉魚龍，蓋分喻耳。即依後義，亦得名為種性。依於此種能生世界，如依一禾有多穀粒。舊經云性，多取此義。恐濫體性，故改為種。言有不可說者，若準下文香海及種，皆有十不可說。梵本亦有，今脫「十」字，多是傳寫之漏耳。
標二章者，謂種及剎。然剎種依剎海，諸剎依剎種，則寬陜可知。名從何得？欲明世界無邊方便顯多，故立此名。謂積多世界共在一處，攝諸流類，故名為種。如是種類復有眾多，深廣無邊，故名為海。如積多魚以成一種，魚龍龜鼈山泉島嶼乃有多種，並悉攝在一大海中。而言世界無邊者，海外有海，海海無窮也。若爾，種無別體，攬界以成，何以下文說有形體？雖依種類以立種名，何妨此種別有其體。如多蠭孔共成一窠，豈妨此窠別有其體？上舉魚龍，蓋分喻耳。即依後義，亦得名為種性。依於此種能生世界，如依一禾有多穀粒。舊經云性，多取此義。恐濫體性，故改為種。言有不可說者，若準下文香海及種，皆有十不可說。梵本亦有，今脫「十」字，多是傳寫之漏耳。
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三廣釋二章中，文分為二：初通明剎種不同，釋剎種章。二別明剎種香海，雙釋二章。二段各有長行與偈。今初長行，文二：初列十門、後隨門廣釋。今初也。然此十門剎種之異，並悉不離所依華藏，故云於世界海中。所列十事，與〈成就品〉都望全異，彼通一切海，此明一海中種故。若別別相望，互有互無，起具因緣。清淨佛出，劫住轉變，彼有此無。方所、分齊、行列、趣入、力持等五，彼無此有。依住、形體、莊嚴無別，彼此名同。前後互出，都有十五。皆顯十者，俱表無盡。而或異者，彰義多端。復有同者，恐濫全別。何以起具前有此無？前段總明成立因果，此中正辯何等世界住故。餘可思準。然與前同，已如前釋。不同五事，今當說之。各各方所者，若圓滿方所，周滿法界，無處不有，不即三界、不離三界。若隨宜方所，隨十方中向背各別。各各趣入者，依門趣入。約法門者，謂三解脫。又互相現入而無來去等。各各分齊者，約事隨宜，廣陜異故。約佛分齊，則十方無際，各各行列即是道路。約事，可知；約法，謂大念慧行以為遊路。各各力加持者，即約食能令住，約法廣大法味喜樂所持。又此互出，顯佛淨土十八圓滿十五攝故。言十八者，顯色形、色分量、方所、因果。及主、輔翼眷屬、任持事業、攝益無畏、住處、路乘、門及依持。云何攝耶？此具因緣即因圓滿。依住即是依持。形狀即當形色。體攝二種：一攝顯色，七寶光明為體性故；二攝果滿，隨類之果可知。約佛，大圓鏡智相應淨識之所變故，故上偈云「或一念心普示現」。為體莊嚴攝三，謂一攝住處，如來莊嚴為住處故；二攝輔翼，菩薩嚴故；三攝眷屬，有餘眾故。清淨攝三：一攝事業，謂作有情之義利故；二攝攝益，謂現證解脫，滅彼煩惱及災橫故；三攝無畏，謂內無災橫、外無怖畏故。此中佛住，攝二圓滿：一攝主、二攝乘。或說一乘等故，方所分齊二名全同。行列即路，趣入即門，力持為任持。劫住轉變，十八中無，義同於果及事業，攝亦可成二十圓滿，於理無違。謂劫住，窮未來故。轉變，即如來神通變化。世界海普清淨轉變，即圓滿義。其無差別，彼文雖無，即由此故方顯圓滿。餘皆隨宜，故云各各。無差既同，云何各各？所無差事有多種故。若將此十對〈成就品〉十，亦得相攝，恐厭繁文。又上諸文，一一段中具多圓滿，一一融攝，故異餘宗。
三廣釋二章中，文分為二：初通明剎種不同，釋剎種章。二別明剎種香海，雙釋二章。二段各有長行與偈。今初長行，文二：初列十門、後隨門廣釋。今初也。然此十門剎種之異，並悉不離所依華藏，故云於世界海中。所列十事，與〈成就品〉都望全異，彼通一切海，此明一海中種故。若別別相望，互有互無，起具因緣。清淨佛出，劫住轉變，彼有此無。方所、分齊、行列、趣入、力持等五，彼無此有。依住、形體、莊嚴無別，彼此名同。前後互出，都有十五。皆顯十者，俱表無盡。而或異者，彰義多端。復有同者，恐濫全別。何以起具前有此無？前段總明成立因果，此中正辯何等世界住故。餘可思準。然與前同，已如前釋。不同五事，今當說之。各各方所者，若圓滿方所，周滿法界，無處不有，不即三界、不離三界。若隨宜方所，隨十方中向背各別。各各趣入者，依門趣入。約法門者，謂三解脫。又互相現入而無來去等。各各分齊者，約事隨宜，廣陜異故。約佛分齊，則十方無際，各各行列即是道路。約事，可知；約法，謂大念慧行以為遊路。各各力加持者，即約食能令住，約法廣大法味喜樂所持。又此互出，顯佛淨土十八圓滿十五攝故。言十八者，顯色形、色分量、方所、因果。及主、輔翼眷屬、任持事業、攝益無畏、住處、路乘、門及依持。云何攝耶？此具因緣即因圓滿。依住即是依持。形狀即當形色。體攝二種：一攝顯色，七寶光明為體性故；二攝果滿，隨類之果可知。約佛，大圓鏡智相應淨識之所變故，故上偈云「或一念心普示現」。為體莊嚴攝三，謂一攝住處，如來莊嚴為住處故；二攝輔翼，菩薩嚴故；三攝眷屬，有餘眾故。清淨攝三：一攝事業，謂作有情之義利故；二攝攝益，謂現證解脫，滅彼煩惱及災橫故；三攝無畏，謂內無災橫、外無怖畏故。此中佛住，攝二圓滿：一攝主、二攝乘。或說一乘等故，方所分齊二名全同。行列即路，趣入即門，力持為任持。劫住轉變，十八中無，義同於果及事業，攝亦可成二十圓滿，於理無違。謂劫住，窮未來故。轉變，即如來神通變化。世界海普清淨轉變，即圓滿義。其無差別，彼文雖無，即由此故方顯圓滿。餘皆隨宜，故云各各。無差既同，云何各各？所無差事有多種故。若將此十對〈成就品〉十，亦得相攝，恐厭繁文。又上諸文，一一段中具多圓滿，一一融攝，故異餘宗。
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二隨門廣釋，但釋其三，謂依住、形、體。餘七雖略，義上已說。今初依住中，初列、後結，文並可知。二形狀中，初列二十種、後結塵數不同。今初。迴轉形者，襵褻往來之形也。壇墠形者，築土為壇，除地為墠。佉勒迦者，梵音，此云竹篅也。三明體中，先別、後結。列中亦二十種，前十色相、後十是聲，會釋如前。應頌有十，分為六段：初一頌依住；次一形狀及布列安住；次三體性；次三頌於五事，謂初偈初二句頌所入門、次句方所、第四句莊嚴。餘二偈中，廣大剎之本相，即是分齊廣陜此彼相入。亦頌趣入，初偈以多入一、後偈一多互入。皆入而無入，入則壞緣起、不入壞性用。又要由不入方能入耳。又約體本空故。無來無入，約相不壞故。如本無差以性融相，故得互入。次一頌無差，謂塵容佛海等無差故。後一頌力持，主伴皆是神力任持。普化之言，兼於法味。
二隨門廣釋，但釋其三，謂依住、形、體。餘七雖略，義上已說。今初依住中，初列、後結，文並可知。二形狀中，初列二十種、後結塵數不同。今初。迴轉形者，襵褻往來之形也。壇墠形者，築土為壇，除地為墠。佉勒迦者，梵音，此云竹篅也。三明體中，先別、後結。列中亦二十種，前十色相、後十是聲，會釋如前。應頌有十，分為六段：初一頌依住；次一形狀及布列安住；次三體性；次三頌於五事，謂初偈初二句頌所入門、次句方所、第四句莊嚴。餘二偈中，廣大剎之本相，即是分齊廣陜此彼相入。亦頌趣入，初偈以多入一、後偈一多互入。皆入而無入，入則壞緣起、不入壞性用。又要由不入方能入耳。又約體本空故。無來無入，約相不壞故。如本無差以性融相，故得互入。次一頌無差，謂塵容佛海等無差故。後一頌力持，主伴皆是神力任持。普化之言，兼於法味。
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大方廣佛華嚴經疏卷第十一
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