大方廣佛華嚴經疏卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第十

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

大文第五稱揚佛德。既現既至任力稱揚，自申罔極之情，顯佛無涯之德。文分為二：初一眉間菩薩讚、後十十方菩薩讚。新眾纔集佛便現瑞，文不累書，故編成次。以讚德相類結集併之一處。乘現勝音之次，先舉勝音之偈、後十菩薩即如次十方。昔人不曉斯文，便將後十為勝音眷屬。非唯章疏之失，亦乃翻譯有違。何者？且眉間出眾即主伴皆讚，十方來眾寂無一言，主伴禮儀一何踈索。況準〈法界品〉例來者皆有讚詞。細尋菩薩之名，與前十方如次相似，但由譯人不審致，令名小乖差，至下文中一一對辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第五稱揚佛德。既現既至任力稱揚，自申罔極之情，顯佛無涯之德。文分為二：初一眉間菩薩讚、後十十方菩薩讚。新眾纔集佛便現瑞，文不累書，故編成次。以讚德相類結集併之一處。乘現勝音之次，先舉勝音之偈、後十菩薩即如次十方。昔人不曉斯文，便將後十為勝音眷屬。非唯章疏之失，亦乃翻譯有違。何者？且眉間出眾即主伴皆讚，十方來眾寂無一言，主伴禮儀一何踈索。況準〈法界品〉例來者皆有讚詞。細尋菩薩之名，與前十方如次相似，但由譯人不審致，令名小乖差，至下文中一一對辯。

今初勝音，文分二：先說偈儀、後正說偈，下十例然。偈中總相讚佛，亦舍諸問，思之可知。十頌分三：初三直就佛歎、次六約眾歎佛、三有一偈雙結主伴。初中三偈皆歎如來體用無礙，於中初一不動本而周遍，則十身圓融遍四法界；後二不壞小相而廣容。上則事如理故，此則事含理故。於中前一偈半，一毛攝三世間；後半類餘，謂遍法界內皆有佛身，無有一毛不含剎海。又一毛表解脫門，諸佛菩薩智所住故。現多剎海者，門門皆是淨土因故。次六偈約眾歎者，聖賢輔翼，顯主勝故。六偈總明主伴皆遍，於中初二總身總相遍；後四總身遍別中既微細難思，故唯普智方知、普行方立。三雙結可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初勝音，文分二：先說偈儀、後正說偈，下十例然。偈中總相讚佛，亦舍諸問，思之可知。十頌分三：初三直就佛歎、次六約眾歎佛、三有一偈雙結主伴。初中三偈皆歎如來體用無礙，於中初一不動本而周遍，則十身圓融遍四法界；後二不壞小相而廣容。上則事如理故，此則事含理故。於中前一偈半，一毛攝三世間；後半類餘，謂遍法界內皆有佛身，無有一毛不含剎海。又一毛表解脫門，諸佛菩薩智所住故。現多剎海者，門門皆是淨土因故。次六偈約眾歎者，聖賢輔翼，顯主勝故。六偈總明主伴皆遍，於中初二總身總相遍；後四總身遍別中既微細難思，故唯普智方知、普行方立。三雙結可知。

第二十方菩薩讚德。十方即為十段。今初，東方。言眾中者，大眾海中前列名處，名觀察勝法蓮華幢。幢相高出，王是超勝，此喻相似。光慧即是所喻幢體。偈中讚佛真應二身，密答上佛地，如來智等攝佛地故。十頌分二：初三讚真、後七讚應。讚真必體用雙美；讚應唯約用明，欲顯門差實非體外。今初也，於中初一讚智身、次一讚法身、後一雙結，智含四智，法即法界，五法具矣。智中，上半正體證真、下半後起隨俗。又句各一智，初句大圓鏡智，行相深細故；次句平等性智，自他平等即法界故；次句妙觀察智，於自共相無礙轉故；末句成所作智，成就利他導世事故。二讚法身中，上半體相皆同。同有二義：一本性法身體同。言無依者，無住本故。無差別者，體無二故。二已證法身相同，力無畏等皆無異故。此則無礙慧身，不依一切。離諸分別，是無差別。下半用同，能現能生身土智影皆無二故，即法身無色應物現形。三雙結者，上半結智，上句根本、下句後得；下半結法，但舉其用，體通上下，以智契如故、《金光明》說如如及如如智為法身故。後七讚應，分三：初一隨樂現應。不思議者，隨緣無邊故。〈光明覺〉云「億那由劫共思量，色相威德轉無邊」等。次四身光演法，初一化身演法，望前應身即重化也；次二毛光演法；後一結歎難量。法輪，義如別說。後二偈成道起通。上皆圓融亦有十身，且從一義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十方菩薩讚德。十方即為十段。今初，東方。言眾中者，大眾海中前列名處，名觀察勝法蓮華幢。幢相高出，王是超勝，此喻相似。光慧即是所喻幢體。偈中讚佛真應二身，密答上佛地，如來智等攝佛地故。十頌分二：初三讚真、後七讚應。讚真必體用雙美；讚應唯約用明，欲顯門差實非體外。今初也，於中初一讚智身、次一讚法身、後一雙結，智含四智，法即法界，五法具矣。智中，上半正體證真、下半後起隨俗。又句各一智，初句大圓鏡智，行相深細故；次句平等性智，自他平等即法界故；次句妙觀察智，於自共相無礙轉故；末句成所作智，成就利他導世事故。二讚法身中，上半體相皆同。同有二義：一本性法身體同。言無依者，無住本故。無差別者，體無二故。二已證法身相同，力無畏等皆無異故。此則無礙慧身，不依一切。離諸分別，是無差別。下半用同，能現能生身土智影皆無二故，即法身無色應物現形。三雙結者，上半結智，上句根本、下句後得；下半結法，但舉其用，體通上下，以智契如故、《金光明》說如如及如如智為法身故。後七讚應，分三：初一隨樂現應。不思議者，隨緣無邊故。〈光明覺〉云「億那由劫共思量，色相威德轉無邊」等。次四身光演法，初一化身演法，望前應身即重化也；次二毛光演法；後一結歎難量。法輪，義如別說。後二偈成道起通。上皆圓融亦有十身，且從一義耳。

第二南方，法喜菩薩，前雲集中名普照法海慧，會義亦同。光明，即照法故。十頌歎佛寂用應機德，答前境界。法身顯現，即分齊境。無生無體，即所觀境。眾生國土，皆所化境。於中分三：初四依真起應，於中分二：先一偈顯真佛身常者，第一義常，出三世故。智符於理，湛然常照。顯者，離二障故。現者，常在前故，不同眾生自體常也。法界悉充滿者，諸根相好一一無邊，無限福智所莊嚴故。次二句音恒用普，恒自受用廣大法樂故。下三偈起用，初一普隨物樂、次一感應道交、後一法光無際。二有三偈，體用無礙。於中，初二句約相，無生現生；次二句約性，無住而住；次一偈約用，無去住而普周。後偈體用雙拂。謂無體拂上無生，無生為佛法體故，今體即非體。無住處者，拂約性二句，亦無生可得拂示生句。下半拂前第二偈約用，用如影故。三有三偈，明真應無盡，一法雲無盡、二眾會無盡、三身相無盡。無盡相言，兼真身故。終不盡者，全同體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二南方，法喜菩薩，前雲集中名普照法海慧，會義亦同。光明，即照法故。十頌歎佛寂用應機德，答前境界。法身顯現，即分齊境。無生無體，即所觀境。眾生國土，皆所化境。於中分三：初四依真起應，於中分二：先一偈顯真佛身常者，第一義常，出三世故。智符於理，湛然常照。顯者，離二障故。現者，常在前故，不同眾生自體常也。法界悉充滿者，諸根相好一一無邊，無限福智所莊嚴故。次二句音恒用普，恒自受用廣大法樂故。下三偈起用，初一普隨物樂、次一感應道交、後一法光無際。二有三偈，體用無礙。於中，初二句約相，無生現生；次二句約性，無住而住；次一偈約用，無去住而普周。後偈體用雙拂。謂無體拂上無生，無生為佛法體故，今體即非體。無住處者，拂約性二句，亦無生可得拂示生句。下半拂前第二偈約用，用如影故。三有三偈，明真應無盡，一法雲無盡、二眾會無盡、三身相無盡。無盡相言，兼真身故。終不盡者，全同體故。

第三西方，香焰菩薩，前名月光香焰普莊嚴。此中光即月光，明慧即是智慧莊嚴。十頌讚佛身含眾海，即答加持問，由加能入故。於中，前九讚眾海，則佛德可知；後一結德歸佛。前中，初一總、餘八別。別中二：前四平遍一切。於中，初一智身入剎塵、次一色身普現用；後二釋成前義，一普賢行圓故、二身心平等故。後有四偈，明微細入於毛孔剎中而作用故。後一結中非唯一會，一切菩薩皆入佛身，方為讚佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三西方，香焰菩薩，前名月光香焰普莊嚴。此中光即月光，明慧即是智慧莊嚴。十頌讚佛身含眾海，即答加持問，由加能入故。於中，前九讚眾海，則佛德可知；後一結德歸佛。前中，初一總、餘八別。別中二：前四平遍一切。於中，初一智身入剎塵、次一色身普現用；後二釋成前義，一普賢行圓故、二身心平等故。後有四偈，明微細入於毛孔剎中而作用故。後一結中非唯一會，一切菩薩皆入佛身，方為讚佛。

第四北方菩薩，此同本名，但加慧字。然此十頌，歎佛依體起用轉大法輪，答前佛行，佛以轉法化生為其行故。文中分三：初二句總、次八偈半別、後一偈結。別中讚佛十化，初二句現受生化，處處受生，身雲遍故。次一偈讚神通化。末句雖云轉法，意在通用。三有三句讚業果化。一切諸剎名號不同者，示同趣類業報名字故。上三依身。四隨應演妙法者，即辯揚化，隨應則能斷彼疑故。五一偈勸讚勵化，妙音讚勵故。六一偈慶慰化，普雨法雨令彼進修無生法故。上三語業。七有一偈領受意化，領問受取，演昔行故。八有一偈決擇意化，決擇有情心行差別，及揀諸法性相不同，方能普化故。九一偈發起意化，發起宿善及三乘大行，為善調故。十有一偈造作意化，建立佛法事義，種種皆令見故。依實起用即是化身，故說化身無別心色。此之十化，與《佛地經》次第無違，但令相融不違經旨。末後一偈，結歸斯會可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四北方菩薩，此同本名，但加慧字。然此十頌，歎佛依體起用轉大法輪，答前佛行，佛以轉法化生為其行故。文中分三：初二句總、次八偈半別、後一偈結。別中讚佛十化，初二句現受生化，處處受生，身雲遍故。次一偈讚神通化。末句雖云轉法，意在通用。三有三句讚業果化。一切諸剎名號不同者，示同趣類業報名字故。上三依身。四隨應演妙法者，即辯揚化，隨應則能斷彼疑故。五一偈勸讚勵化，妙音讚勵故。六一偈慶慰化，普雨法雨令彼進修無生法故。上三語業。七有一偈領受意化，領問受取，演昔行故。八有一偈決擇意化，決擇有情心行差別，及揀諸法性相不同，方能普化故。九一偈發起意化，發起宿善及三乘大行，為善調故。十有一偈造作意化，建立佛法事義，種種皆令見故。依實起用即是化身，故說化身無別心色。此之十化，與《佛地經》次第無違，但令相融不違經旨。末後一偈，結歸斯會可知。

第五東北方，法海菩薩，前眾集中名最勝光明燈無盡功德藏。法海可當最勝光明，義與慧同。功德藏名，前後無別。無盡二字，前有後無。十頌讚佛攝勝眷屬，答佛力問，寄讚菩薩實由佛力，故結云住力地中。文中，初一智滿得法，即為總相。如是方便門者，此有二意：一指前，謂具前三輪之化，故能周遍一一國土。二即下九別，為如是方便也。餘九別相，共讚七事：一讚普演大音。有三種大：一者處大，一一國故；二者義大，說佛所行故；三者體大，周聞十方故。二讚時無空過，念念觀法證真實故。三能入勝處，諸佛身中修淨國故。四於染無礙，塵中證法而周行故。五能入佛境，見佛神力入行處故。行處有二：一智行處，謂十力境：二佛化處，謂器及眾生。六有三頌，善入音聲，初入大音、次入妙音、後入一切音。七一頌善知諸地。言從地者，即出心也。而得地者，即住入也。力地中者，即佛地也。所獲法者，結上方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五東北方，法海菩薩，前眾集中名最勝光明燈無盡功德藏。法海可當最勝光明，義與慧同。功德藏名，前後無別。無盡二字，前有後無。十頌讚佛攝勝眷屬，答佛力問，寄讚菩薩實由佛力，故結云住力地中。文中，初一智滿得法，即為總相。如是方便門者，此有二意：一指前，謂具前三輪之化，故能周遍一一國土。二即下九別，為如是方便也。餘九別相，共讚七事：一讚普演大音。有三種大：一者處大，一一國故；二者義大，說佛所行故；三者體大，周聞十方故。二讚時無空過，念念觀法證真實故。三能入勝處，諸佛身中修淨國故。四於染無礙，塵中證法而周行故。五能入佛境，見佛神力入行處故。行處有二：一智行處，謂十力境：二佛化處，謂器及眾生。六有三頌，善入音聲，初入大音、次入妙音、後入一切音。七一頌善知諸地。言從地者，即出心也。而得地者，即住入也。力地中者，即佛地也。所獲法者，結上方便也。

第六東南方，慧燈菩薩，名全同前。十頌讚諸菩薩悟入深廣，由三昧力見佛三昧，即答三昧問也。於中分四，初二歎見佛真體，一見佛離相、二見佛自在。言離眾相者，《般若》云「離一切諸相則名諸佛」。慈氏論云「但離四相，即離一切」，謂名、義、自性及差別也。言自在者，由菩薩定慧雙運，故見佛自在也。次四頌明悟法，一證深理法願力而現、二悟多行法福智成形、三達果法體無不遍、四了教法深廣難知。三有二頌歎身業普應，一深、二廣。云堅密者，齊佛體用。堅即金剛之身，密謂三密之一。即一而多，故遍一切；即大而小，故現塵中。無功之應，故無相而現。若約法門，此身即如來藏性也。不可破壞故堅，深而難見故密。眾生塵心無不皆具，本自有之，故曰無生。體絕百非，故曰無相。眾生六根，是謂諸國。四後二頌歎得佛加持，一此佛力、二餘佛力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六東南方，慧燈菩薩，名全同前。十頌讚諸菩薩悟入深廣，由三昧力見佛三昧，即答三昧問也。於中分四，初二歎見佛真體，一見佛離相、二見佛自在。言離眾相者，《般若》云「離一切諸相則名諸佛」。慈氏論云「但離四相，即離一切」，謂名、義、自性及差別也。言自在者，由菩薩定慧雙運，故見佛自在也。次四頌明悟法，一證深理法願力而現、二悟多行法福智成形、三達果法體無不遍、四了教法深廣難知。三有二頌歎身業普應，一深、二廣。云堅密者，齊佛體用。堅即金剛之身，密謂三密之一。即一而多，故遍一切；即大而小，故現塵中。無功之應，故無相而現。若約法門，此身即如來藏性也。不可破壞故堅，深而難見故密。眾生塵心無不皆具，本自有之，故曰無生。體絕百非，故曰無相。眾生六根，是謂諸國。四後二頌歎得佛加持，一此佛力、二餘佛力。

第七西南方，前列名處云普華光焰髻，少同多異。十頌歎佛攝生自在德，答前自在問。文分為三：初六攝生無遺、次二寂用無礙、後二大用無涯。今初，文二：初二能攝，謂身語深廣，前偈語、後偈身。身中，上半體，客塵不染故；下半用，隨物見異故。亦是釋疑，為物現相，不乖如空。後四偈所攝。初偈何人能了？內信外攝者。次偈以何眼見？唯勝非劣。次偈了見何法？謂一切法地地三心。後偈何位究竟？菩薩地盡，至入佛海。次二寂用無礙中，初偈用遍出興體無來往，後偈即用恒寂隨解自差。後三大用無涯者，初一一毛皆普現通，後一一身各遍轉法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七西南方，前列名處云普華光焰髻，少同多異。十頌歎佛攝生自在德，答前自在問。文分為三：初六攝生無遺、次二寂用無礙、後二大用無涯。今初，文二：初二能攝，謂身語深廣，前偈語、後偈身。身中，上半體，客塵不染故；下半用，隨物見異故。亦是釋疑，為物現相，不乖如空。後四偈所攝。初偈何人能了？內信外攝者。次偈以何眼見？唯勝非劣。次偈了見何法？謂一切法地地三心。後偈何位究竟？菩薩地盡，至入佛海。次二寂用無礙中，初偈用遍出興體無來往，後偈即用恒寂隨解自差。後三大用無涯者，初一一毛皆普現通，後一一身各遍轉法。

第八西北方菩薩，前名無盡光摩尼王，此云威德慧即摩尼王，法喻異耳。十頌歎佛出現說法皆周遍德，答無畏問，說法無異故。於中分三：初二總顯身光遍應、次七辯其所作、後一結用歸本。辯所作中分二：初三明光照無遺；後四演法周遍，一遍塵內外法界剎中、二遍佛身中一切剎內、三明所轉性相、四明能轉圓音。後一結用歸本，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八西北方菩薩，前名無盡光摩尼王，此云威德慧即摩尼王，法喻異耳。十頌歎佛出現說法皆周遍德，答無畏問，說法無異故。於中分三：初二總顯身光遍應、次七辯其所作、後一結用歸本。辯所作中分二：初三明光照無遺；後四演法周遍，一遍塵內外法界剎中、二遍佛身中一切剎內、三明所轉性相、四明能轉圓音。後一結用歸本，不可得故。

第九下方菩薩，前名法界光焰慧，此云普明，即前光焰。十頌讚佛境勝用菩薩能入，答神通問，文云各各現故。於中二：前三顯佛境勝用，先半偈標其體謂妙身色相、後二頌半辯其用；後七菩薩能入，謂入佛境界。於中三：初二具德故知見、次三知見成益、後二結用速疾，並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九下方菩薩，前名法界光焰慧，此云普明，即前光焰。十頌讚佛境勝用菩薩能入，答神通問，文云各各現故。於中二：前三顯佛境勝用，先半偈標其體謂妙身色相、後二頌半辯其用；後七菩薩能入，謂入佛境界。於中三：初二具德故知見、次三知見成益、後二結用速疾，並可知。

第十上方菩薩，此與前名顛倒而已。十頌讚佛圓音現身神變自在，答無能攝取問，謂此願力普周，無能令不取故。於中分三：初三頌歎佛圓音雨法德，然具十義：一唯一妙音，一梵音故；二遍聞一切，稱法性故；三此一即多，事理融故；四彼一一音雨多法雨；五彼法各具一切文詞；六各同一切眾生之音；七此音各各遍一切處；八所說各顯性淨之理；九各令一切普得見聞；十各各皆得究竟之益。上之十義，從一妙音展轉開之，具十無盡方曰圓音，文處可見。次四歎佛現身無礙德，初偈解脫力故現處周細、次偈法身力故現相即虛、後二偈以般若德發揮前偈。初偈釋下半。言影像者，顯無方所故，謂光東則影西、光西則影東，質對像生來無所從、質謝像亡去無所至，故此影像即空無體。後偈釋上半。言如空者，不可取等故。故雖現形，猶如水月，平等如空。後三歎佛神變自在德，一則毛孔廣容、二則願能普遍、三舉少況多。又上略配十句，其中具有四十句意，不能繁指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十上方菩薩，此與前名顛倒而已。十頌讚佛圓音現身神變自在，答無能攝取問，謂此願力普周，無能令不取故。於中分三：初三頌歎佛圓音雨法德，然具十義：一唯一妙音，一梵音故；二遍聞一切，稱法性故；三此一即多，事理融故；四彼一一音雨多法雨；五彼法各具一切文詞；六各同一切眾生之音；七此音各各遍一切處；八所說各顯性淨之理；九各令一切普得見聞；十各各皆得究竟之益。上之十義，從一妙音展轉開之，具十無盡方曰圓音，文處可見。次四歎佛現身無礙德，初偈解脫力故現處周細、次偈法身力故現相即虛、後二偈以般若德發揮前偈。初偈釋下半。言影像者，顯無方所故，謂光東則影西、光西則影東，質對像生來無所從、質謝像亡去無所至，故此影像即空無體。後偈釋上半。言如空者，不可取等故。故雖現形，猶如水月，平等如空。後三歎佛神變自在德，一則毛孔廣容、二則願能普遍、三舉少況多。又上略配十句，其中具有四十句意，不能繁指。

第六大段結通無窮分中，分二：初舉此、二「應知」下類彼。言四天下者，意在閻浮，言總意別。既以結通菩薩雲集，尤顯上歎是彼十方。遠方便竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六大段結通無窮分中，分二：初舉此、二「應知」下類彼。言四天下者，意在閻浮，言總意別。既以結通菩薩雲集，尤顯上歎是彼十方。遠方便竟。

普賢三昧品第三(入第七經初) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢三昧品第三(入第七經初)

將釋此品，四門同前。初來意者，前眾既集，光示法主。今將說法，是故法主入定受加為近方便，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，四門同前。初來意者，前眾既集，光示法主。今將說法，是故法主入定受加為近方便，故次來也。

二釋名者，普賢明說法主，以說普法故。三昧是業用，以非證不宣，故此則人法合舉。普賢之三昧，亦此三昧是普賢所有。又三昧境界名為普賢，一切如來藏身為普賢故，此則普賢即三昧，揀餘定也。若準梵本，普賢三昧威德神變品。威德神變，皆定之用，攝用從體，但云三昧也。縱佛加光讚，皆因定故。餘會入定受加，起定即說，同為一品。今此開者，文多義廣，勸修學故。言義廣者，建立普賢之行願故，故此比餘麁相而說四同六異。言四同者，入、住、加、出。言六異者，一數異，餘會入起唯一，此會入起俱多故。二者類異，類餘方故。三利益異，定起多人益故。四光讚異，如來毛孔光明讚故。五眾請異，從定起已待眾請故。六證相異，餘會經終方有證相，此品益已即便地動雨雲等故。四五二種，十地雖有，而不具六。今此具六，故別立品，以此說果、餘皆因故。又為諸會本故、總故。七八九會雖是果定，說通因果，又非總故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，普賢明說法主，以說普法故。三昧是業用，以非證不宣，故此則人法合舉。普賢之三昧，亦此三昧是普賢所有。又三昧境界名為普賢，一切如來藏身為普賢故，此則普賢即三昧，揀餘定也。若準梵本，普賢三昧威德神變品。威德神變，皆定之用，攝用從體，但云三昧也。縱佛加光讚，皆因定故。餘會入定受加，起定即說，同為一品。今此開者，文多義廣，勸修學故。言義廣者，建立普賢之行願故，故此比餘麁相而說四同六異。言四同者，入、住、加、出。言六異者，一數異，餘會入起唯一，此會入起俱多故。二者類異，類餘方故。三利益異，定起多人益故。四光讚異，如來毛孔光明讚故。五眾請異，從定起已待眾請故。六證相異，餘會經終方有證相，此品益已即便地動雨雲等故。四五二種，十地雖有，而不具六。今此具六，故別立品，以此說果、餘皆因故。又為諸會本故、總故。七八九會雖是果定，說通因果，又非總故。

三宗趣者，入法界定，法界佛加為宗，令法界眾成法界德為趣，望於後品亦說世界海為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，入法界定，法界佛加為宗，令法界眾成法界德為趣，望於後品亦說世界海為趣。

四釋文者，文有六分：一三昧分、二加持分、三起定分、四作證分、五毛光讚德分、六大眾偈請分。初中有二：一明此界入定、二類通十方。就初分三：一承力入定、二彰定名字、三明定體用。今初有六：一時，說偈竟時。二主，顯佛普德，唯普賢故。三處，依如來者，常對佛故。四所依座，《大集》云「菩薩得蓮華陀羅尼故，說法處皆有蓮華」，表所入三昧自性無染含果法故。五所依因，謂所入深廣，要承力故。六正入三昧，心境冥故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，文有六分：一三昧分、二加持分、三起定分、四作證分、五毛光讚德分、六大眾偈請分。初中有二：一明此界入定、二類通十方。就初分三：一承力入定、二彰定名字、三明定體用。今初有六：一時，說偈竟時。二主，顯佛普德，唯普賢故。三處，依如來者，常對佛故。四所依座，《大集》云「菩薩得蓮華陀羅尼故，說法處皆有蓮華」，表所入三昧自性無染含果法故。五所依因，謂所入深廣，要承力故。六正入三昧，心境冥故。

二「此三昧」下，彰定名字。毘盧遮那，前已廣釋。復有釋言：廣、大、生息，具此三義名如來藏身。身即體也依也。此有二種：一者修成、二者本性。本性者，凡聖俱成。修成者，唯諸佛有。諸佛有者，慈悲無邊故名為廣，智慧無上故稱為大，生相已盡故云生息。《涅槃》云「離有常住故名如來，萬德含攝是謂藏身」，即是出纏之法身也。言本性者，謂即藏識包含種子、建立趣生，故名為廣。本覺現量與佛等故，名之為大。新新生故，名之為生。染淨苦樂所不能動，故名為息。即上法身在纏名藏，謂空不空，空為能藏，藏不空故。若以光明遍照解毘盧遮那，毘盧遮那即是能觀大智，如來藏身即所觀深理。凡雖理有，佛智方照。又毘盧遮那亦通本有，本有真實識知遍照法界義故，斯即本覺。迷而不知不得其用，唯佛覺此能無不為，故云一切諸佛，揀非凡也，亦非因也。顯於依正，離如來藏無別自體，故入此也。賢首釋云：諸佛遍於一切，即顯諸佛無不周遍法界剎海，及彼塵中所有諸剎，諸剎塵中復有諸剎，如是重重不可窮盡。言如來藏身者，明即此遍剎之身，包容所遍法界剎海，無不皆在如來身中，故名藏身。是故融通總有四句：一身遍剎海、二剎在身中、三身遍身內剎、四剎入遍剎身。即內即外、依正混融無礙無障，是此三昧所作，故以為名。將說此法，故入茲定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「此三昧」下，彰定名字。毘盧遮那，前已廣釋。復有釋言：廣、大、生息，具此三義名如來藏身。身即體也依也。此有二種：一者修成、二者本性。本性者，凡聖俱成。修成者，唯諸佛有。諸佛有者，慈悲無邊故名為廣，智慧無上故稱為大，生相已盡故云生息。《涅槃》云「離有常住故名如來，萬德含攝是謂藏身」，即是出纏之法身也。言本性者，謂即藏識包含種子、建立趣生，故名為廣。本覺現量與佛等故，名之為大。新新生故，名之為生。染淨苦樂所不能動，故名為息。即上法身在纏名藏，謂空不空，空為能藏，藏不空故。若以光明遍照解毘盧遮那，毘盧遮那即是能觀大智，如來藏身即所觀深理。凡雖理有，佛智方照。又毘盧遮那亦通本有，本有真實識知遍照法界義故，斯即本覺。迷而不知不得其用，唯佛覺此能無不為，故云一切諸佛，揀非凡也，亦非因也。顯於依正，離如來藏無別自體，故入此也。賢首釋云：諸佛遍於一切，即顯諸佛無不周遍法界剎海，及彼塵中所有諸剎，諸剎塵中復有諸剎，如是重重不可窮盡。言如來藏身者，明即此遍剎之身，包容所遍法界剎海，無不皆在如來身中，故名藏身。是故融通總有四句：一身遍剎海、二剎在身中、三身遍身內剎、四剎入遍剎身。即內即外、依正混融無礙無障，是此三昧所作，故以為名。將說此法，故入茲定。

三「普入」下明體相用。此定相用無量無邊，皆悉依於如來藏說。略舉其要，句有十三，門乃有十，以後二門收五句故；攝為六對，後之二門各一對故。文有四節，義唯有三，至下當明。言六對者，初二句明體用一對。謂無分別智證平等性以為定體，影現法界為勝用也。謂以因因性證彼因性，成彼果性顯果果性。如是佛性則具七義：一真、二實、三、善四常、五樂、六我、七者清淨。生佛之性本末不殊，況佛果果豈不平等？佛平等性即如來藏，是故但入如來藏身，即是已入佛平等性。此為第一契合佛性門也。言勝用者，即示眾影像門，謂能現能生身土智影也。次二深廣一對。廣者無邊，不在內外故。大者無上，究竟實際故。無礙者，無所障故，同於虛空。成上三義，通為廣大無礙門。後句即入法海漩澓門，漩即深也。三有二句出納一對。初出生三昧門，謂若自相、若共相等，一切三昧皆從此生，此為諸定本故。後攝受法界門，終歸此故、法界體性故。四有二句境智一對。初句能成佛智門，謂不體此理，非佛智故。後示現諸境門。然安立言，總有三種：一者世界，安立依報；二者聖教，安立妙義；三者觀智，安立諦相。皆法界藏顯示現前。五有二句，即依正含容門，為內外含容對。謂內含因果智力、外令塵容法界，由塵全依法界藏現，同真性故。六有三句，即成就攝持門，為成持人法對。謂初成果人功德大願，後持法輪令不斷絕，由斯玄理法眼常全故。上言四節者，初四句明無幽不入，釋上毘盧遮那遍照之義；次四句無德不生，釋上一切諸佛之義；次二句內外含容，釋上藏義；後三句成德持法，釋上身義。言義唯有三者，體、相、用也。入平等性，是定體也。廣大同空，是定相也。餘皆定用。此三圓融，總為無礙普賢三昧。二「如此」下，類通十方及諸塵道。於中有二：初舉此、後「如是」下類彼。類彼中二：初明平遍法界、後明重疊無盡。前中十一句，初一總明，謂盡窮法界；後十別指，以彰曲盡。一盡虛空界、二於空中盡十方處、三於十方中遍三世時、四於三世中微細物處謂毛端等、五凡諸小隙無礙之處、六或廣大百千由旬等處、七人天日月光明等處、八盡佛眼見處、九盡神力到處、十佛身能現之處。此第十句有二義：一者結上，國土之言通十一段；二者成下，以是身內之剎為微細故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三「普入」下明體相用。此定相用無量無邊，皆悉依於如來藏說。略舉其要，句有十三，門乃有十，以後二門收五句故；攝為六對，後之二門各一對故。文有四節，義唯有三，至下當明。言六對者，初二句明體用一對。謂無分別智證平等性以為定體，影現法界為勝用也。謂以因因性證彼因性，成彼果性顯果果性。如是佛性則具七義：一真、二實、三、善四常、五樂、六我、七者清淨。生佛之性本末不殊，況佛果果豈不平等？佛平等性即如來藏，是故但入如來藏身，即是已入佛平等性。此為第一契合佛性門也。言勝用者，即示眾影像門，謂能現能生身土智影也。次二深廣一對。廣者無邊，不在內外故。大者無上，究竟實際故。無礙者，無所障故，同於虛空。成上三義，通為廣大無礙門。後句即入法海漩澓門，漩即深也。三有二句出納一對。初出生三昧門，謂若自相、若共相等，一切三昧皆從此生，此為諸定本故。後攝受法界門，終歸此故、法界體性故。四有二句境智一對。初句能成佛智門，謂不體此理，非佛智故。後示現諸境門。然安立言，總有三種：一者世界，安立依報；二者聖教，安立妙義；三者觀智，安立諦相。皆法界藏顯示現前。五有二句，即依正含容門，為內外含容對。謂內含因果智力、外令塵容法界，由塵全依法界藏現，同真性故。六有三句，即成就攝持門，為成持人法對。謂初成果人功德大願，後持法輪令不斷絕，由斯玄理法眼常全故。上言四節者，初四句明無幽不入，釋上毘盧遮那遍照之義；次四句無德不生，釋上一切諸佛之義；次二句內外含容，釋上藏義；後三句成德持法，釋上身義。言義唯有三者，體、相、用也。入平等性，是定體也。廣大同空，是定相也。餘皆定用。此三圓融，總為無礙普賢三昧。二「如此」下，類通十方及諸塵道。於中有二：初舉此、後「如是」下類彼。類彼中二：初明平遍法界、後明重疊無盡。前中十一句，初一總明，謂盡窮法界；後十別指，以彰曲盡。一盡虛空界、二於空中盡十方處、三於十方中遍三世時、四於三世中微細物處謂毛端等、五凡諸小隙無礙之處、六或廣大百千由旬等處、七人天日月光明等處、八盡佛眼見處、九盡神力到處、十佛身能現之處。此第十句有二義：一者結上，國土之言通十一段；二者成下，以是身內之剎為微細故。

二「及此」下，重疊遍中略有四重：一盡法界塵。言及此國土者，指前十處之國也；二塵中多剎；三剎中多佛；四一一佛前有多普賢。於上諸處皆入此定，故普賢身不分普遍麁細，深廣平滿重疊。此處入定，類通既然。法界入定，類通亦爾。故約主定，佛前唯一普賢，一切一故。若就類通，佛前各有塵數，一一切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「及此」下，重疊遍中略有四重：一盡法界塵。言及此國土者，指前十處之國也；二塵中多剎；三剎中多佛；四一一佛前有多普賢。於上諸處皆入此定，故普賢身不分普遍麁細，深廣平滿重疊。此處入定，類通既然。法界入定，類通亦爾。故約主定，佛前唯一普賢，一切一故。若就類通，佛前各有塵數，一一切故。

第二「爾時一一」下，加分，有三：初口加、次意加、後身加。初中有四：一諸佛現前以此口加，後無結通故。此總舉重重時處，一一普賢前也。二「彼諸」下，讚其得定。此雖果定，菩薩門入，故云菩薩三昧。三「佛子」下，明得定所由。所由有三：一伴佛同加，佛佛道同故；二主佛本願。此二為緣；三自修行願。是入定因。又上三義，前前由於後後，餘豈無斯行耶？法門主故、表說普法故。四「所謂」下，辯加所為。此文二勢：一辯加所為；二顯上行願之相，故云所謂也。所為謂何？為轉法輪故。有十一句，初總、餘別。別中，初一總攝十智，餘九即是十海。一即安立海；二即眾生及業海；三即世界海；四即佛海；五即名號壽量及解脫海，變化大用皆功德故；六即波羅蜜海，到實相岸故；七即轉法輪海；八即根海；九即演說海，與下十智令知此十。二「爾時」下，明意加。於中有二，先加、後釋。前中亦二：先此土、後類通。前中與十種智，初一總，謂與果海之智。而言與者，佛力灌注令增長故。一切智性，即果海也。智性即力，無傾動故、具十力故。末後智字即能入也。餘九為別，即是〈成就品〉中十智。由與此智故，後能說彼智觀彼十海，而文少不次。一即第三法界安立海智，安立無邊量故。二即第四佛海，佛海唯佛分齊之境。三即第一。四即第二眾生業海，業因微細故云廣大。五含二句，一即第八佛神變海，解脫作用即是神變，神變依定加三昧言。二含三世智，下文「一念知三世。由佛不思議解脫力」故。由加總句故，合此二六即第五。七即第九。八即第七願海，以願力故入法界中一切世界。九即第十建立演說。又菩薩根更有多義：修十善道，有三善根；修諸地度，精進為根；攝受正法，信慧為根；攝養眾生，慈悲為根；為成佛道，悲智為根。種種差別善知故。二「如此」下，類通可知。第二「何以故」下，釋所因，中二：先徵。意云：諸佛有力能與、有慈能普，何以十智偏加普賢？釋云：普賢得此三昧，法爾應與。三「是時」下，身加中亦二：初此土、後「如此」下類通。前中復二：先佛手摩頂，明加彼攝受。又準梵本，明十方佛身皆不來此，舒臂不必長，而同時摩頂，各全觸頂互不相礙，皆是如來自在業用。二「其手」下，辯手相用。於中十句，以顯無盡。前五德相圓備，謂𦟛纖直等，故云相好莊嚴。後「復出」下五句，明妙用自在。意明此手亘十方而包三世，收因果而該人法，深廣體用無邊自在，非言能說也。後結通可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時一一」下，加分，有三：初口加、次意加、後身加。初中有四：一諸佛現前以此口加，後無結通故。此總舉重重時處，一一普賢前也。二「彼諸」下，讚其得定。此雖果定，菩薩門入，故云菩薩三昧。三「佛子」下，明得定所由。所由有三：一伴佛同加，佛佛道同故；二主佛本願。此二為緣；三自修行願。是入定因。又上三義，前前由於後後，餘豈無斯行耶？法門主故、表說普法故。四「所謂」下，辯加所為。此文二勢：一辯加所為；二顯上行願之相，故云所謂也。所為謂何？為轉法輪故。有十一句，初總、餘別。別中，初一總攝十智，餘九即是十海。一即安立海；二即眾生及業海；三即世界海；四即佛海；五即名號壽量及解脫海，變化大用皆功德故；六即波羅蜜海，到實相岸故；七即轉法輪海；八即根海；九即演說海，與下十智令知此十。二「爾時」下，明意加。於中有二，先加、後釋。前中亦二：先此土、後類通。前中與十種智，初一總，謂與果海之智。而言與者，佛力灌注令增長故。一切智性，即果海也。智性即力，無傾動故、具十力故。末後智字即能入也。餘九為別，即是〈成就品〉中十智。由與此智故，後能說彼智觀彼十海，而文少不次。一即第三法界安立海智，安立無邊量故。二即第四佛海，佛海唯佛分齊之境。三即第一。四即第二眾生業海，業因微細故云廣大。五含二句，一即第八佛神變海，解脫作用即是神變，神變依定加三昧言。二含三世智，下文「一念知三世。由佛不思議解脫力」故。由加總句故，合此二六即第五。七即第九。八即第七願海，以願力故入法界中一切世界。九即第十建立演說。又菩薩根更有多義：修十善道，有三善根；修諸地度，精進為根；攝受正法，信慧為根；攝養眾生，慈悲為根；為成佛道，悲智為根。種種差別善知故。二「如此」下，類通可知。第二「何以故」下，釋所因，中二：先徵。意云：諸佛有力能與、有慈能普，何以十智偏加普賢？釋云：普賢得此三昧，法爾應與。三「是時」下，身加中亦二：初此土、後「如此」下類通。前中復二：先佛手摩頂，明加彼攝受。又準梵本，明十方佛身皆不來此，舒臂不必長，而同時摩頂，各全觸頂互不相礙，皆是如來自在業用。二「其手」下，辯手相用。於中十句，以顯無盡。前五德相圓備，謂𦟛纖直等，故云相好莊嚴。後「復出」下五句，明妙用自在。意明此手亘十方而包三世，收因果而該人法，深廣體用無邊自在，非言能說也。後結通可知。

第三「爾時」下，起定分，所作事竟故。於中二：初此界、後類通十方。前中亦二：初起定、後眾益。前中亦二：初起主定；二起眷屬定，於中亦二：初總，謂一起一切起，由此妙定即是一切三昧海故，餘定為門皆入此故，彼全同此亦受海名；二「所謂」下別辯，塵數既多略列其十：一即能知智三昧，謂無一念暫差，故云念念無差。而不廢遍知，為善巧智。二即所知塵境。上能所一對。三現廣剎、四現居處，即於世界總別一對。《楞伽經》云「如來藏識，頓現一切身器，及諸受用。」器即廣剎。受用，即是舍宅。五知心念差別、六知身相名字，即眾生色心一對。七知廣處、八知廣身，即依正一對。雖說微塵，意彰佛廣虛空無方，有物處則現。唯如來藏是實物有，依此建立處所各別，隨菩薩行剎有淨穢，隨眾生業趣類別故。微塵中佛復有一義，謂如來藏是真佛身，其體廣大無能知者，恒在六七微塵之中。一一有情各有藏識，故云各有無邊大身。九從知一切法理趣者，上八約事別別門顯，此約理趣總該諸法，故云一切。《大般若經．理趣分》說諸法皆空，無生無滅，無自性性，離一切相不可願求。然第一義湛然常住，當知即是此如來藏。《思益經》說處處避空皆不離空。《深密經》說理趣有六：一者真義理趣，謂二障淨智所行真實。二證得理趣，謂於真義得如實知。三教導理趣，謂自證已開示眾生。此三為本，後三解釋。四離二邊理趣。謂有問言：云何名為真義理趣？應答彼言：非有非無、非常非斷。五不思議理趣。謂有問言：云何證得？應答彼言：謂不思議。若於諸法遠離戲論，爾時證得真勝義性，故知言說皆非真義。六隨眾生所樂理趣。謂有問言：云何教導？應答彼言：隨諸眾生意樂各異，順彼所欲方便開示。彼真義者，即此藏身。彼不思議，即此三昧。無著菩薩說四意趣釋一切經，亦理趣也，如《攝論》辯。上來九句，唯第三四從現得名，餘七皆從所知立稱。如此等類有一切世界海微塵數合為一定，即知此定是一切定耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時」下，起定分，所作事竟故。於中二：初此界、後類通十方。前中亦二：初起定、後眾益。前中亦二：初起主定；二起眷屬定，於中亦二：初總，謂一起一切起，由此妙定即是一切三昧海故，餘定為門皆入此故，彼全同此亦受海名；二「所謂」下別辯，塵數既多略列其十：一即能知智三昧，謂無一念暫差，故云念念無差。而不廢遍知，為善巧智。二即所知塵境。上能所一對。三現廣剎、四現居處，即於世界總別一對。《楞伽經》云「如來藏識，頓現一切身器，及諸受用。」器即廣剎。受用，即是舍宅。五知心念差別、六知身相名字，即眾生色心一對。七知廣處、八知廣身，即依正一對。雖說微塵，意彰佛廣虛空無方，有物處則現。唯如來藏是實物有，依此建立處所各別，隨菩薩行剎有淨穢，隨眾生業趣類別故。微塵中佛復有一義，謂如來藏是真佛身，其體廣大無能知者，恒在六七微塵之中。一一有情各有藏識，故云各有無邊大身。九從知一切法理趣者，上八約事別別門顯，此約理趣總該諸法，故云一切。《大般若經．理趣分》說諸法皆空，無生無滅，無自性性，離一切相不可願求。然第一義湛然常住，當知即是此如來藏。《思益經》說處處避空皆不離空。《深密經》說理趣有六：一者真義理趣，謂二障淨智所行真實。二證得理趣，謂於真義得如實知。三教導理趣，謂自證已開示眾生。此三為本，後三解釋。四離二邊理趣。謂有問言：云何名為真義理趣？應答彼言：非有非無、非常非斷。五不思議理趣。謂有問言：云何證得？應答彼言：謂不思議。若於諸法遠離戲論，爾時證得真勝義性，故知言說皆非真義。六隨眾生所樂理趣。謂有問言：云何教導？應答彼言：隨諸眾生意樂各異，順彼所欲方便開示。彼真義者，即此藏身。彼不思議，即此三昧。無著菩薩說四意趣釋一切經，亦理趣也，如《攝論》辯。上來九句，唯第三四從現得名，餘七皆從所知立稱。如此等類有一切世界海微塵數合為一定，即知此定是一切定耳。

二「普賢」下，大眾得益。初標益時分，亦是得益所由；後「其諸」下，正明得益，減數說九。初五得菩薩法門，句各一義，皆以前定含此諸義故。又此五句後後成前前。後四得佛果法，即如來三業：一得照藏身之實智；二得藏身力用之權智；三身毛現剎；四應垂八相義兼口轉，亦以藏身含此義故。普賢出定他人益者，感應道交故。如春萌芽陽氣久滿，東風一拂眾蘂齊敷。諸菩薩眾，積善以深久同行願，纔觀勝境萬德頓圓、冥顯雙資，于何不可？二「如此」下，類通可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「普賢」下，大眾得益。初標益時分，亦是得益所由；後「其諸」下，正明得益，減數說九。初五得菩薩法門，句各一義，皆以前定含此諸義故。又此五句後後成前前。後四得佛果法，即如來三業：一得照藏身之實智；二得藏身力用之權智；三身毛現剎；四應垂八相義兼口轉，亦以藏身含此義故。普賢出定他人益者，感應道交故。如春萌芽陽氣久滿，東風一拂眾蘂齊敷。諸菩薩眾，積善以深久同行願，纔觀勝境萬德頓圓、冥顯雙資，于何不可？二「如此」下，類通可知。

第四「爾時」下，現相作證分。然得益心喜，喜則地動及有諸瑞。諸會聞竟得益，故現相居後。此會雖即未聞，已先得益，故先現瑞，以此會辯果顯殊勝故。文中有四：一世界微動，兼出瑞因由因果二力。言微動者，是前相故。二眾寶莊嚴。三出音說法。四佛會雨寶，略舉十種以顯無盡，前三事相寶、後七法化傳通寶，並是出世善根所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「爾時」下，現相作證分。然得益心喜，喜則地動及有諸瑞。諸會聞竟得益，故現相居後。此會雖即未聞，已先得益，故先現瑞，以此會辯果顯殊勝故。文中有四：一世界微動，兼出瑞因由因果二力。言微動者，是前相故。二眾寶莊嚴。三出音說法。四佛會雨寶，略舉十種以顯無盡，前三事相寶、後七法化傳通寶，並是出世善根所生。

第五「普雨如是十種雲已」下，毛光讚德分。於中二：初結前生後、後正顯偈詞。詞中十頌，分三：初一總述前定、次八別顯遍相、後一結讚所由。別顯中二：前二偈半直述前遍、後五偈半舉因顯遍。於中二：初半偈緣力遍、後五因力遍。於中四：初偈即體而用故遍，前半體、後半用。身相如空，法性身也。依真而住，法性土也。隨機普應，受用化也。問：法性身土為別不別？別則不名法性，性無二故；不別則無能依所依。答：經論異說，統收法身略有十種，土隨身顯乃有五重：一依《佛地論》，唯以清淨法界而為法身，亦以法性而為其土。性雖一味，隨身土相而分二別。《智論》云「在有情數中名為佛性，在非情數中名為法性，假說能所而實無差。」《唯識》云「雖此身土體無差別，而屬佛法性相異故。」謂法性屬佛，為法性身。法性屬法，為法性土。性隨相異，故云爾也。今言如虛空者，《唯識論》云「此之身土俱非色攝，雖不可說形量大小，然隨事相其量無邊。譬如虛空遍一切處故。」如虛空言，通喻身土。二或唯大智而為法身，所證真如為法性土。無性《攝論》云「無垢無罣礙智為法身故。若爾，云何言相如虛空？智體無礙同虛空故。」三亦智亦如而為法身，梁《攝論》及《金光明皆》云：唯如如及如如智獨存，名法身故。此則身含如智，上則唯如。四境智雙泯而為法身。經云「如來法身非心非境，土亦隨爾。」依於此義，諸契經中皆說如來身土無二，此則依真之言顯無能所，方曰依真成如空義。五此上四句合為一無礙法身，隨說皆得，土亦如之。六此上總別五句，相融形奪泯茲五說，逈然無寄以為法身，土亦如也。此上單就境智以辯。七通攝五分及悲願等所行恒沙功德，無不皆是此法身收，以修生功德必證理故。融攝無礙，即此所證真如體大為法性土。依於此義，身土逈異。今言身相即諸功德，言如虛空即身之性。下經亦云「解如來身非如虛空，一切功德無量妙法所圓滿故。」八通收報化色相功德，無不皆是此法身收故。《攝論》中三十二相等皆法身攝。然有三義：一相即如故，歸理法身；二智所現故，屬智法身；三當相並是功德法故，名為法身。其所依土，則通性相淨穢無礙，我此土淨而汝不見，眾生見燒淨土不毀。色即是如、相即非相，身土事理交互依持。通有四句，謂色身依色相土、色身依法性土、法身依法性土及依色相故。又以單雙互望亦成五句，謂色相身依法性，色相土等準以思之。此上猶通諸大乘教。九通攝三種世間皆為一大法身，具十佛故，其三身等並此中智正覺攝故。土亦如之，即如空身而示普身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「普雨如是十種雲已」下，毛光讚德分。於中二：初結前生後、後正顯偈詞。詞中十頌，分三：初一總述前定、次八別顯遍相、後一結讚所由。別顯中二：前二偈半直述前遍、後五偈半舉因顯遍。於中二：初半偈緣力遍、後五因力遍。於中四：初偈即體而用故遍，前半體、後半用。身相如空，法性身也。依真而住，法性土也。隨機普應，受用化也。問：法性身土為別不別？別則不名法性，性無二故；不別則無能依所依。答：經論異說，統收法身略有十種，土隨身顯乃有五重：一依《佛地論》，唯以清淨法界而為法身，亦以法性而為其土。性雖一味，隨身土相而分二別。《智論》云「在有情數中名為佛性，在非情數中名為法性，假說能所而實無差。」《唯識》云「雖此身土體無差別，而屬佛法性相異故。」謂法性屬佛，為法性身。法性屬法，為法性土。性隨相異，故云爾也。今言如虛空者，《唯識論》云「此之身土俱非色攝，雖不可說形量大小，然隨事相其量無邊。譬如虛空遍一切處故。」如虛空言，通喻身土。二或唯大智而為法身，所證真如為法性土。無性《攝論》云「無垢無罣礙智為法身故。若爾，云何言相如虛空？智體無礙同虛空故。」三亦智亦如而為法身，梁《攝論》及《金光明皆》云：唯如如及如如智獨存，名法身故。此則身含如智，上則唯如。四境智雙泯而為法身。經云「如來法身非心非境，土亦隨爾。」依於此義，諸契經中皆說如來身土無二，此則依真之言顯無能所，方曰依真成如空義。五此上四句合為一無礙法身，隨說皆得，土亦如之。六此上總別五句，相融形奪泯茲五說，逈然無寄以為法身，土亦如也。此上單就境智以辯。七通攝五分及悲願等所行恒沙功德，無不皆是此法身收，以修生功德必證理故。融攝無礙，即此所證真如體大為法性土。依於此義，身土逈異。今言身相即諸功德，言如虛空即身之性。下經亦云「解如來身非如虛空，一切功德無量妙法所圓滿故。」八通收報化色相功德，無不皆是此法身收故。《攝論》中三十二相等皆法身攝。然有三義：一相即如故，歸理法身；二智所現故，屬智法身；三當相並是功德法故，名為法身。其所依土，則通性相淨穢無礙，我此土淨而汝不見，眾生見燒淨土不毀。色即是如、相即非相，身土事理交互依持。通有四句，謂色身依色相土、色身依法性土、法身依法性土及依色相故。又以單雙互望亦成五句，謂色相身依法性，色相土等準以思之。此上猶通諸大乘教。九通攝三種世間皆為一大法身，具十佛故，其三身等並此中智正覺攝故。土亦如之，即如空身而示普身。

于何不具，此唯華嚴。十土分權實，唯有第九屬於此經。若據融攝及攝同教，總前九義為一總句，是謂如來無礙身土，普賢亦爾。義隨隱顯，不可累安，達者尋文，無生局見。上言土有五重者，一唯法性，屬前三身；二者雙泯，屬於第四；三具性相，五六七八所依；四融三世間，屬於第九；五總前諸義，即第十依。二「普賢安住」下一偈半，大願故遍，兼顯遍於正中之依也。重重皆遍，今不見者，機不應故不見，即是虛空身故，亦遍不見處故。三有一偈半，明所現超勝。四有一偈，果德已滿不捨因門。第三一偈結讚所由者，自在難思現無不普，標入一定實則普游，非佛光雲安能讚述？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于何不具，此唯華嚴。十土分權實，唯有第九屬於此經。若據融攝及攝同教，總前九義為一總句，是謂如來無礙身土，普賢亦爾。義隨隱顯，不可累安，達者尋文，無生局見。上言土有五重者，一唯法性，屬前三身；二者雙泯，屬於第四；三具性相，五六七八所依；四融三世間，屬於第九；五總前諸義，即第十依。二「普賢安住」下一偈半，大願故遍，兼顯遍於正中之依也。重重皆遍，今不見者，機不應故不見，即是虛空身故，亦遍不見處故。三有一偈半，明所現超勝。四有一偈，果德已滿不捨因門。第三一偈結讚所由者，自在難思現無不普，標入一定實則普游，非佛光雲安能讚述？

第六大眾讚請分。前眾問佛，佛示法主，眾覩定起，故讚請普賢。前但舊眾，此通新舊，故云一切。所問同前，故但略舉。十頌分三：初八歎主請，彰其能說；次一舉法請，正陳所疑；後一歎眾請，明有堪聞之器。前中二：初五頌歎普賢因果深廣德，明有說因；後三歎能遍塵剎雨法德，明有說果。今初，偈各一義。初一讚己淨法身，三句明因、一句明果。因有三義：一因修法生，義通緣了；二由大願起，即是緣因；三依如來藏證真平等，此為正因。真如即是不空，虛空即是空藏。平等與藏，通上二義。二讚遍住佛剎。第三句遍因，餘皆遍相。因中具智莊嚴故，能等照具功德嚴，令無不覩。三讚近佛。四讚常定。實境中者，不隨想轉故。曹者，輩也。五讚度生曲盡。微塵者，細處有多眾生故。二有三頌，說法果中。初一讚常演大法。「如空之言」下，喻廣大。前喻無盡無差，次一讚說無等法。無等有二：一能說力勝，具二嚴故；二所說無等，說佛所行故。後一頌舉因結果，顯德有由。曠劫因圓故，故能雲雨說法。二一頌舉法請中，前品所問雖有多門，統其要歸莫過三種世間，故今三句各顯其一。又前問總該諸會，此令當會答故。末後一頌歎眾請，亦名自述。此有二義：一恭敬一心，內堪受法。二諸佛隨喜，外有勝緣，故應說也。說則上順佛心、下隨物欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六大眾讚請分。前眾問佛，佛示法主，眾覩定起，故讚請普賢。前但舊眾，此通新舊，故云一切。所問同前，故但略舉。十頌分三：初八歎主請，彰其能說；次一舉法請，正陳所疑；後一歎眾請，明有堪聞之器。前中二：初五頌歎普賢因果深廣德，明有說因；後三歎能遍塵剎雨法德，明有說果。今初，偈各一義。初一讚己淨法身，三句明因、一句明果。因有三義：一因修法生，義通緣了；二由大願起，即是緣因；三依如來藏證真平等，此為正因。真如即是不空，虛空即是空藏。平等與藏，通上二義。二讚遍住佛剎。第三句遍因，餘皆遍相。因中具智莊嚴故，能等照具功德嚴，令無不覩。三讚近佛。四讚常定。實境中者，不隨想轉故。曹者，輩也。五讚度生曲盡。微塵者，細處有多眾生故。二有三頌，說法果中。初一讚常演大法。「如空之言」下，喻廣大。前喻無盡無差，次一讚說無等法。無等有二：一能說力勝，具二嚴故；二所說無等，說佛所行故。後一頌舉因結果，顯德有由。曠劫因圓故，故能雲雨說法。二一頌舉法請中，前品所問雖有多門，統其要歸莫過三種世間，故今三句各顯其一。又前問總該諸會，此令當會答故。末後一頌歎眾請，亦名自述。此有二義：一恭敬一心，內堪受法。二諸佛隨喜，外有勝緣，故應說也。說則上順佛心、下隨物欲。