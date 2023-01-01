大方廣佛華嚴經疏卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第九

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

如來現相品第二(此下第二正宗分從第六經盡第十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來現相品第二(此下第二正宗分從第六經盡第十一)

將釋此品，四門分別：一來意、二釋名、三宗趣、四釋文。然下諸品多用此四，若有增減至文當辯。今初，來意中二：先分來、後品來。今初，三分之中，自下正宗，由致既彰，正宗宜顯，故次來也。四分之中，已明教起因緣，次辯說法儀式，故次來也。二品來者，曲有二義：一前辯眾集，今顯疑現相；二前明舊眾，今辯新集，故次來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，四門分別：一來意、二釋名、三宗趣、四釋文。然下諸品多用此四，若有增減至文當辯。今初，來意中二：先分來、後品來。今初，三分之中，自下正宗，由致既彰，正宗宜顯，故次來也。四分之中，已明教起因緣，次辯說法儀式，故次來也。二品來者，曲有二義：一前辯眾集，今顯疑現相；二前明舊眾，今辯新集，故次來也。

二釋名者，一分名者，正宗正陳宗旨，揀序流通。若四分中，名舉果勸樂生信者，舉依正果勸物信樂，是故亦名所信因果，亦名說佛依果會，以從多說故。二品名者，如來是能現之人，相是所現之法。現通能所，能所合說、體用雙陳以立其稱。然如來現相各有五義，以成其十。如來五者，一就理顯，謂法性名如，出障名來；二唯就行，《瑜伽》云「言無虛妄故名如來。」《涅槃》三十二亦同此說；三理智合說，《轉法輪論》云「第一義諦名如，正覺名來。正覺第一義諦，故名如來。」此與《成實》大同；四離相說，《般若》云「如來者，無所從來亦無所去，故名如來。」五融攝說，謂一如無二如，若理若智、若開若合無不皆如，故名為如。如外無法，來亦即如，如是來者是真如來。現相五者，一現面門光相，召十方眾；二現眉間光相，示說法主；三振動剎網，以警群機；四佛前現華，表說依果；五白毫出眾，表教從佛流。如是等相，是〈如來現相品〉中辯此，故以為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，一分名者，正宗正陳宗旨，揀序流通。若四分中，名舉果勸樂生信者，舉依正果勸物信樂，是故亦名所信因果，亦名說佛依果會，以從多說故。二品名者，如來是能現之人，相是所現之法。現通能所，能所合說、體用雙陳以立其稱。然如來現相各有五義，以成其十。如來五者，一就理顯，謂法性名如，出障名來；二唯就行，《瑜伽》云「言無虛妄故名如來。」《涅槃》三十二亦同此說；三理智合說，《轉法輪論》云「第一義諦名如，正覺名來。正覺第一義諦，故名如來。」此與《成實》大同；四離相說，《般若》云「如來者，無所從來亦無所去，故名如來。」五融攝說，謂一如無二如，若理若智、若開若合無不皆如，故名為如。如外無法，來亦即如，如是來者是真如來。現相五者，一現面門光相，召十方眾；二現眉間光相，示說法主；三振動剎網，以警群機；四佛前現華，表說依果；五白毫出眾，表教從佛流。如是等相，是〈如來現相品〉中辯此，故以為名。

三宗趣者，亦二：一分宗。三分正宗，已如上說。四分之宗，即以佛果無邊剎海具三世間無盡自在，故以為宗；令諸菩薩發生淨信修行涉求，以之為趣。二品宗者，以光相表示為宗，令上智玄悟為趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三宗趣者，亦二：一分宗。三分正宗，已如上說。四分之宗，即以佛果無邊剎海具三世間無盡自在，故以為宗；令諸菩薩發生淨信修行涉求，以之為趣。二品宗者，以光相表示為宗，令上智玄悟為趣。

四釋文者，此下二品，說法儀式是當分方便，即分為二：初〈現相品〉為遠方便、後〈三昧品〉為近方便。今初一品大分為六：一眾海同請、二光召有緣、三所召雲奔、四現瑞表說、五稱揚佛德、六結通無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四釋文者，此下二品，說法儀式是當分方便，即分為二：初〈現相品〉為遠方便、後〈三昧品〉為近方便。今初一品大分為六：一眾海同請、二光召有緣、三所召雲奔、四現瑞表說、五稱揚佛德、六結通無窮。

今初，先以五門料揀諸會請問之殊：一問之有無、二所問法異、三能問人別、四儀式不同、五疑之權實。初中，前二後二此四有問，中五皆無。謂初會標果起因故問。第二會尋因至果故問，但因有升降，寄六會以答之；果無差別，第七當會答也。然諸會更有問者，並當會別義以總收之，或重明於前，非大位問。第八會明因果純熟，故須有問，謂行修無礙六位頓成，故當會答。第七會明稱性因果，故別有問，謂俱入法界無差別故，亦當會答。四處都有三百一十句問，謂初及第二各四十問，第八二百，第九三十；中本、廣本問則難思。二所問異者，初兩會問，果廣因略，為成信解故。第八會問，因廣果略，為成行故。第九會問全同初會，而因舉主佛之因，明因是果因，顯唯證故。三能問人異者，初及第九皆同生異生二眾齊問，以所問法眾同依故。第二會中唯同生問，以所入位同生勝故。八唯同生一人自問，以造修之行各自成故。四請問儀式，復有二義：一約言念、二約通別。初中請有二種：一言、二念。答亦有二：一言答、二示相。交絡相望應成九句，在文唯四。初會之中具二問答，謂〈現相品〉長行，念請供、聲言請。初光示法主，現華表義、現眾表教，即示相答。〈三昧品〉中以言重請，下之三品亦以言答。第二會唯念請，如來初相答，菩薩言說答。佛心自在不待興言，佛力殊勝現相能答。第八會言請言答，此顯菩薩不同佛故。第九會念請示相答，顯以心傳心，唯證相應，離言說故。二通別者，初後二會別問通答，二八兩會別問別答。又初會亦得是別問別答，次文當明。第五疑之權實者，問：諸王菩薩位皆圓極，何得有疑？有云：為眾生疑故。有云：希佛果故，又顯因果懸隔故。然上二解，初權後實，並皆有理可通餘教。然此經中，若實若權無非法界之疑，以疑為有力，與所說證，為緣起故。此事舊爾，海印頓現。疑之與答，念念常疑、念念常斷，其猶像模，因模之高成像之下、因模之下成像之高，緣起法界理應爾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初，先以五門料揀諸會請問之殊：一問之有無、二所問法異、三能問人別、四儀式不同、五疑之權實。初中，前二後二此四有問，中五皆無。謂初會標果起因故問。第二會尋因至果故問，但因有升降，寄六會以答之；果無差別，第七當會答也。然諸會更有問者，並當會別義以總收之，或重明於前，非大位問。第八會明因果純熟，故須有問，謂行修無礙六位頓成，故當會答。第七會明稱性因果，故別有問，謂俱入法界無差別故，亦當會答。四處都有三百一十句問，謂初及第二各四十問，第八二百，第九三十；中本、廣本問則難思。二所問異者，初兩會問，果廣因略，為成信解故。第八會問，因廣果略，為成行故。第九會問全同初會，而因舉主佛之因，明因是果因，顯唯證故。三能問人異者，初及第九皆同生異生二眾齊問，以所問法眾同依故。第二會中唯同生問，以所入位同生勝故。八唯同生一人自問，以造修之行各自成故。四請問儀式，復有二義：一約言念、二約通別。初中請有二種：一言、二念。答亦有二：一言答、二示相。交絡相望應成九句，在文唯四。初會之中具二問答，謂〈現相品〉長行，念請供、聲言請。初光示法主，現華表義、現眾表教，即示相答。〈三昧品〉中以言重請，下之三品亦以言答。第二會唯念請，如來初相答，菩薩言說答。佛心自在不待興言，佛力殊勝現相能答。第八會言請言答，此顯菩薩不同佛故。第九會念請示相答，顯以心傳心，唯證相應，離言說故。二通別者，初後二會別問通答，二八兩會別問別答。又初會亦得是別問別答，次文當明。第五疑之權實者，問：諸王菩薩位皆圓極，何得有疑？有云：為眾生疑故。有云：希佛果故，又顯因果懸隔故。然上二解，初權後實，並皆有理可通餘教。然此經中，若實若權無非法界之疑，以疑為有力，與所說證，為緣起故。此事舊爾，海印頓現。疑之與答，念念常疑、念念常斷，其猶像模，因模之高成像之下、因模之下成像之高，緣起法界理應爾故。

次正釋文，文分二別：先長行念請、後供聲偈請。前中亦二：先舉人標念，謂盡於眾海皆希佛境，並欲利生成緣起門，故標同念。二「云何」下，正顯問端，有四十句，且分二別：前二十句直爾疑念請、後二十句引例舉法請。準義，二文皆應具舉，互有影略，不欲繁辭。故下偈中更不引例，合二處文直爾請說。第二會中亦有此二，而引例中問同此直請，正欲顯於諸佛道同影略之義。又四十句中，初二十句問果；後十問因；中間十句明化用普周，通問依正染淨因果。前是所求、後是所行、中是所知故。分是舉果，故先問果。據斯義類亦可分三，今以兩段皆有結請，故但分二。前中亦二：先正疑念、後明結請。今初，前十句問德用圓滿、後十句問體相顯著。今初十句文唯有八偈，有神通及自在二問，〈世界成就品〉初答中亦同此。有今文闕者，或是脫漏；或是義含，無能攝取之中攝此二故。故下〈法界品〉中。闕無能攝取及與神通，唯有自在。故此三事，合則可一、開則為三，故出沒不同。言佛地者，即智德分位。然此經宗通收萬德故，廣則無量，略有十種，如上所引《同性經》說。然體不出五，謂清淨法界及與四智，以斯五法攝大覺性具，如《佛地經》及彼論說。然要唯有二無所不攝，謂真理妙智融而無二是諸佛地，並有生成住持功能故名為地。此句為總該攝諸德。下明佛果，皆答斯問。二「佛境界」下諸句皆別明佛地之德。言境界者，悲智所緣故，亦分齊故。廣亦無量，略有十種，如〈出現〉及〈問明〉、〈不思議品〉廣說。然出現多明體遍，〈不思議品〉以辯超勝，故云十種無比境界。問明該其因果體用，小有不同，至文當知。若準《瑜伽》，如來境界謂五界差別：一有情界、二世界、三法界、四調伏界、五調伏加行界。或說要唯有四：一所緣真俗、二所住剎海、三所起業用、四所應攝化，並如下說，此與《瑜伽》大同。總唯有二，謂佛即境，約分齊說；或佛之境，約所觀化等。今文多顯佛之境也。三佛加持者，謂佛勝力任持，令有所作。廣亦無量，略有十種，如〈不思議法品〉及法雲地說，〈離世間品〉十種佛所攝持亦其例也。然不出三類：一如加持化身及舍利等、二如加耆婆入火不燒等、三如加非情作佛事等。此與神通寬陜不同，謂六通中唯神境一有加持故，今此加持即是神力。四所行者，是佛所作。或說十種，如〈不思議品〉云「諸佛世尊有十種化不失時」等，亦是所行之行，如〈出現品〉謂無礙行是如來行等。或大悲攝生、或大智造緣無思成事，方便善巧所作究竟皆名為行。然約人望行，標云所行。既是所作，實通能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次正釋文，文分二別：先長行念請、後供聲偈請。前中亦二：先舉人標念，謂盡於眾海皆希佛境，並欲利生成緣起門，故標同念。二「云何」下，正顯問端，有四十句，且分二別：前二十句直爾疑念請、後二十句引例舉法請。準義，二文皆應具舉，互有影略，不欲繁辭。故下偈中更不引例，合二處文直爾請說。第二會中亦有此二，而引例中問同此直請，正欲顯於諸佛道同影略之義。又四十句中，初二十句問果；後十問因；中間十句明化用普周，通問依正染淨因果。前是所求、後是所行、中是所知故。分是舉果，故先問果。據斯義類亦可分三，今以兩段皆有結請，故但分二。前中亦二：先正疑念、後明結請。今初，前十句問德用圓滿、後十句問體相顯著。今初十句文唯有八偈，有神通及自在二問，〈世界成就品〉初答中亦同此。有今文闕者，或是脫漏；或是義含，無能攝取之中攝此二故。故下〈法界品〉中。闕無能攝取及與神通，唯有自在。故此三事，合則可一、開則為三，故出沒不同。言佛地者，即智德分位。然此經宗通收萬德故，廣則無量，略有十種，如上所引《同性經》說。然體不出五，謂清淨法界及與四智，以斯五法攝大覺性具，如《佛地經》及彼論說。然要唯有二無所不攝，謂真理妙智融而無二是諸佛地，並有生成住持功能故名為地。此句為總該攝諸德。下明佛果，皆答斯問。二「佛境界」下諸句皆別明佛地之德。言境界者，悲智所緣故，亦分齊故。廣亦無量，略有十種，如〈出現〉及〈問明〉、〈不思議品〉廣說。然出現多明體遍，〈不思議品〉以辯超勝，故云十種無比境界。問明該其因果體用，小有不同，至文當知。若準《瑜伽》，如來境界謂五界差別：一有情界、二世界、三法界、四調伏界、五調伏加行界。或說要唯有四：一所緣真俗、二所住剎海、三所起業用、四所應攝化，並如下說，此與《瑜伽》大同。總唯有二，謂佛即境，約分齊說；或佛之境，約所觀化等。今文多顯佛之境也。三佛加持者，謂佛勝力任持，令有所作。廣亦無量，略有十種，如〈不思議法品〉及法雲地說，〈離世間品〉十種佛所攝持亦其例也。然不出三類：一如加持化身及舍利等、二如加耆婆入火不燒等、三如加非情作佛事等。此與神通寬陜不同，謂六通中唯神境一有加持故，今此加持即是神力。四所行者，是佛所作。或說十種，如〈不思議品〉云「諸佛世尊有十種化不失時」等，亦是所行之行，如〈出現品〉謂無礙行是如來行等。或大悲攝生、或大智造緣無思成事，方便善巧所作究竟皆名為行。然約人望行，標云所行。既是所作，實通能

所，故不同彼境界之中彼智所觀、所應攝化但就所故。況所望不同，故不相濫。若準《瑜伽》七十八中引《深密經》佛答文殊「此二別相云所行，謂一切種如來共有不思議無量功德莊嚴淨土如來境界，謂一切種五界差別。」五界如前。五佛力者，即佛大力自在。廣有無量，略說有十，即處非處等。又有十種，謂廣大力等，如〈不思議品〉。六無畏者，無諸畏懼故。《離世間品》說有十種無畏。或說四種，如常所明。昔云：前四是異二乘功德，佛力是破魔功德，無畏是伏外道功德。未必全爾，十力、無畏亦不共二乘故，然上來多明大智功德。七佛三昧者，謂佛果等持數過塵算，如師子嚬申等，略說十種，如〈不思議品〉說，佛有無量不思議三昧等。八準答及頌名佛神通者，謂依定發起無礙神用。或說有十，如〈十通品〉。〈不思議品〉云「一切諸佛有無邊際無礙解脫，示現無盡大神通力。」十通唯局菩薩。或說有六，如常所辯，然名通大小。九準答及頌名佛自在，謂所作任意，無礙成就故。廣有無量，或說百種，謂於眾生自在等，各有十故。略有十種，謂命自在等，並如〈離世間品〉說。〈不思議品〉亦說有十，謂諸佛世尊於一切法皆悉自在等。十無能攝取者，頌名無能制伏，答中名無能毀壞。謂佛所作，無有天上人中沙門魔梵及諸二乘大菩薩等神力能制，是故舊經翻為佛勝法也。略有十種，如〈不思議品〉諸佛有十種最勝法等。若取無能毀壞，即十種大那羅延幢勇健法。是上之十問，多在〈不思議品〉，至下當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所，故不同彼境界之中彼智所觀、所應攝化但就所故。況所望不同，故不相濫。若準《瑜伽》七十八中引《深密經》佛答文殊「此二別相云所行，謂一切種如來共有不思議無量功德莊嚴淨土如來境界，謂一切種五界差別。」五界如前。五佛力者，即佛大力自在。廣有無量，略說有十，即處非處等。又有十種，謂廣大力等，如〈不思議品〉。六無畏者，無諸畏懼故。《離世間品》說有十種無畏。或說四種，如常所明。昔云：前四是異二乘功德，佛力是破魔功德，無畏是伏外道功德。未必全爾，十力、無畏亦不共二乘故，然上來多明大智功德。七佛三昧者，謂佛果等持數過塵算，如師子嚬申等，略說十種，如〈不思議品〉說，佛有無量不思議三昧等。八準答及頌名佛神通者，謂依定發起無礙神用。或說有十，如〈十通品〉。〈不思議品〉云「一切諸佛有無邊際無礙解脫，示現無盡大神通力。」十通唯局菩薩。或說有六，如常所辯，然名通大小。九準答及頌名佛自在，謂所作任意，無礙成就故。廣有無量，或說百種，謂於眾生自在等，各有十故。略有十種，謂命自在等，並如〈離世間品〉說。〈不思議品〉亦說有十，謂諸佛世尊於一切法皆悉自在等。十無能攝取者，頌名無能制伏，答中名無能毀壞。謂佛所作，無有天上人中沙門魔梵及諸二乘大菩薩等神力能制，是故舊經翻為佛勝法也。略有十種，如〈不思議品〉諸佛有十種最勝法等。若取無能毀壞，即十種大那羅延幢勇健法。是上之十問，多在〈不思議品〉，至下當知。

二「云何是諸佛眼」下十句，問體相顯著，謂六根三業。於身業中，開常光為身光，放光為光明，故有十句。〈不思議法品〉諸佛有十種法，普遍無量無邊法界，謂無邊際眼等，〈離世間品〉一一各以十門辯釋。又〈出現品〉說佛三業各具十義。然諸經論說佛常光一尋，準〈不思議品〉，常妙光明不可說不可說種種色相以為嚴好，為光明藏。出生無量圓滿光明，普照十方無有障礙。然放光則有時不放，如諸會面門毫相所放之類。然〈相海品〉其一一相常放光明，斯即放光亦通常光。而分別者，常即湛遍，放則見有去來故。言佛智者，廣即無量，略說有十，體不出五，謂清淨智及大圓鏡等四智。要唯有二，謂根本、後得。總攝唯一，諸法實相無障礙智。此之十句，多如〈相海〉及〈隨好品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「云何是諸佛眼」下十句，問體相顯著，謂六根三業。於身業中，開常光為身光，放光為光明，故有十句。〈不思議法品〉諸佛有十種法，普遍無量無邊法界，謂無邊際眼等，〈離世間品〉一一各以十門辯釋。又〈出現品〉說佛三業各具十義。然諸經論說佛常光一尋，準〈不思議品〉，常妙光明不可說不可說種種色相以為嚴好，為光明藏。出生無量圓滿光明，普照十方無有障礙。然放光則有時不放，如諸會面門毫相所放之類。然〈相海品〉其一一相常放光明，斯即放光亦通常光。而分別者，常即湛遍，放則見有去來故。言佛智者，廣即無量，略說有十，體不出五，謂清淨智及大圓鏡等四智。要唯有二，謂根本、後得。總攝唯一，諸法實相無障礙智。此之十句，多如〈相海〉及〈隨好品〉。

二「惟願」下，結請。將欲引例，故且結請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「惟願」下，結請。將欲引例，故且結請。

二「又十方」下，引例舉法請。亦分為二：初引例、後結請。今初，分二：前十句問化用普周、後十句問因德深廣。今初，文唯有九，闕安立海。一世界海者，是化用處，如〈華藏品〉。二眾生海，是所化機，即剎中所持。三準答及頌名法界安立海，如〈世界成就品〉通明法界所安立海，起具因緣等故。若因緣者，賢首云：「所化生法也。亦是前二於法界中施設安立故。」諸經論皆說世諦為安立諦。然安立言，梵云柰耶，而義多含，或云理趣、或云方便、或云法式、或云法門、或云安立，故知即安立法式也。四佛海者，能化主也，如〈華藏品〉廣舉其名，亦如〈不思議〉等品。五波羅蜜海者，化所成行，如〈離世間品〉。六佛解脫海者，化所得果，如〈法界品〉。七佛變化海者，臨機神變，化難化眾生，即身業化也。如諸會不起而遍，〈光明覺品〉長行身業阿僧祇等，皆是其文。八佛演說海者，稱根說法，語業化也，如〈四諦品〉。九佛名號海，隨機立稱，如〈名號品〉。十佛壽量海者，隨器所感住世修短，如〈壽量品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「又十方」下，引例舉法請。亦分為二：初引例、後結請。今初，分二：前十句問化用普周、後十句問因德深廣。今初，文唯有九，闕安立海。一世界海者，是化用處，如〈華藏品〉。二眾生海，是所化機，即剎中所持。三準答及頌名法界安立海，如〈世界成就品〉通明法界所安立海，起具因緣等故。若因緣者，賢首云：「所化生法也。亦是前二於法界中施設安立故。」諸經論皆說世諦為安立諦。然安立言，梵云柰耶，而義多含，或云理趣、或云方便、或云法式、或云法門、或云安立，故知即安立法式也。四佛海者，能化主也，如〈華藏品〉廣舉其名，亦如〈不思議〉等品。五波羅蜜海者，化所成行，如〈離世間品〉。六佛解脫海者，化所得果，如〈法界品〉。七佛變化海者，臨機神變，化難化眾生，即身業化也。如諸會不起而遍，〈光明覺品〉長行身業阿僧祇等，皆是其文。八佛演說海者，稱根說法，語業化也，如〈四諦品〉。九佛名號海，隨機立稱，如〈名號品〉。十佛壽量海者，隨器所感住世修短，如〈壽量品〉。

二「及一切」下，問因德深廣中，一創於生死立大誓願、二勝進大心趣求佛果、三積集菩提福智資糧、四運諸菩薩從因至果、五慈悲喜捨四菩薩行、六謂永背業惑證契真理，餘四可知。然此十句有通有別，別則初二寄十信；次二十住；次一十行；次一十向，以向出離故；次三登地已上；後一等覺。此約橫論一切菩薩。若約通說，各通始終，即豎論一切菩薩也。故此十句文通行位，然皆普攝法界深廣無邊，故云海也，並如下諸會說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「及一切」下，問因德深廣中，一創於生死立大誓願、二勝進大心趣求佛果、三積集菩提福智資糧、四運諸菩薩從因至果、五慈悲喜捨四菩薩行、六謂永背業惑證契真理，餘四可知。然此十句有通有別，別則初二寄十信；次二十住；次一十行；次一十向，以向出離故；次三登地已上；後一等覺。此約橫論一切菩薩。若約通說，各通始終，即豎論一切菩薩也。故此十句文通行位，然皆普攝法界深廣無邊，故云海也，並如下諸會說。

二「願佛」下，結請。既是引例，故致亦言。此四十句答文，在何問有通局，答亦如之。通即諸會與此相應皆是答此，上所引者居然當之。謂前眾海既是九會常隨，豈得此問局於初會？豈復眾海問不盡耶？故知初會為總，九會同答此問。而為分意別故，諸分初皆重舉諸問，則顯分分之中皆通因果等故。則從此盡〈光明覺〉答十海問，〈問明〉已下答十因問，〈不思議品〉下答二十句果，至下當知。又就四十問，十海為總九會，同答十海。一〈世界成就品〉答世界安立海。二〈華藏品〉答世界海。〈遮那〉但引因釋成現相三昧，但是說法由致，並非別答海問。三〈名號品〉。答如來名號海。四〈四諦品〉答演說海。五〈光明覺〉至〈十忍品〉別答十句因問，通答眾生海，修因之人即所化生故。六〈阿僧祇品〉答變化海，長行舉數欲顯化用難量故，偈中廣明變化重重微細難說。七〈壽量〉、〈住處〉皆答壽量海。八〈不思議〉等五品別答二十句果問，總明佛海，就德深廣以顯佛故。九第八會答波羅蜜海，總攝諸位皆成行故。十第九會答解脫海，證入法界起大用故。問中為次與答異者，問約本有修成、自行化他而為次第，謂先有世界眾生，則有佛出修因得果故。波羅蜜海是因，解脫是果，餘四皆大用，謂臨機變化隨宜說法，稱物立名隨物修短。答中先人後己故，大用四海居先，自利因果二海居後。又眾生一海亦可通在九海，皆為生故、種種隨宜顯生多故；若約局言，當會答盡。此復有二：一現相答，下文當示。二者言說答，此亦有二：一經來未盡；二答二兼餘，〈成就品〉當引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「願佛」下，結請。既是引例，故致亦言。此四十句答文，在何問有通局，答亦如之。通即諸會與此相應皆是答此，上所引者居然當之。謂前眾海既是九會常隨，豈得此問局於初會？豈復眾海問不盡耶？故知初會為總，九會同答此問。而為分意別故，諸分初皆重舉諸問，則顯分分之中皆通因果等故。則從此盡〈光明覺〉答十海問，〈問明〉已下答十因問，〈不思議品〉下答二十句果，至下當知。又就四十問，十海為總九會，同答十海。一〈世界成就品〉答世界安立海。二〈華藏品〉答世界海。〈遮那〉但引因釋成現相三昧，但是說法由致，並非別答海問。三〈名號品〉。答如來名號海。四〈四諦品〉答演說海。五〈光明覺〉至〈十忍品〉別答十句因問，通答眾生海，修因之人即所化生故。六〈阿僧祇品〉答變化海，長行舉數欲顯化用難量故，偈中廣明變化重重微細難說。七〈壽量〉、〈住處〉皆答壽量海。八〈不思議〉等五品別答二十句果問，總明佛海，就德深廣以顯佛故。九第八會答波羅蜜海，總攝諸位皆成行故。十第九會答解脫海，證入法界起大用故。問中為次與答異者，問約本有修成、自行化他而為次第，謂先有世界眾生，則有佛出修因得果故。波羅蜜海是因，解脫是果，餘四皆大用，謂臨機變化隨宜說法，稱物立名隨物修短。答中先人後己故，大用四海居先，自利因果二海居後。又眾生一海亦可通在九海，皆為生故、種種隨宜顯生多故；若約局言，當會答盡。此復有二：一現相答，下文當示。二者言說答，此亦有二：一經來未盡；二答二兼餘，〈成就品〉當引。

第二「爾時」下，供聲偈請中分二：先明因緣、後正說偈。今初。前請在念，佛雖已知；今請彰言，使大眾同曉。前既為法興供，今乃以供宣心，不因拊擊，故曰自然，非無因緣。即菩薩威力，同異生眾皆菩薩也。又表身口為供具故，供具皆即法界體故。二正說偈中，十頌分二：初三歎德請、後七舉法請。前中亦二：初二歎佛，明具說因；後一歎眾，明具說緣。今初也。前偈即悲之智已滿，為物現身；後偈即智之悲已圓，能斷疑除苦。有悲必普、有智必能，故應說也。後一歎眾請中，前半歎眾，顯無異念；後半結請，明說則斷疑。後舉法請中，分三：初四述前初十句問，小有不次，但取文便。及餘一切廣大法者，結例所餘，謂二十句外佛無邊德亦願說之。〈不思議品〉廣說餘門，諸說果處皆答此也。次一頌述前體相顯著十句，略示可知。後二頌述化用普周十句之問，現文唯七，以佛海中舍於神變、壽量、名號，以此三海不離佛故。不問因者，長行名通諸會故列因疑，今彰初分請當會答。又顯此會因略果廣，第二會果略因廣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時」下，供聲偈請中分二：先明因緣、後正說偈。今初。前請在念，佛雖已知；今請彰言，使大眾同曉。前既為法興供，今乃以供宣心，不因拊擊，故曰自然，非無因緣。即菩薩威力，同異生眾皆菩薩也。又表身口為供具故，供具皆即法界體故。二正說偈中，十頌分二：初三歎德請、後七舉法請。前中亦二：初二歎佛，明具說因；後一歎眾，明具說緣。今初也。前偈即悲之智已滿，為物現身；後偈即智之悲已圓，能斷疑除苦。有悲必普、有智必能，故應說也。後一歎眾請中，前半歎眾，顯無異念；後半結請，明說則斷疑。後舉法請中，分三：初四述前初十句問，小有不次，但取文便。及餘一切廣大法者，結例所餘，謂二十句外佛無邊德亦願說之。〈不思議品〉廣說餘門，諸說果處皆答此也。次一頌述前體相顯著十句，略示可知。後二頌述化用普周十句之問，現文唯七，以佛海中舍於神變、壽量、名號，以此三海不離佛故。不問因者，長行名通諸會故列因疑，今彰初分請當會答。又顯此會因略果廣，第二會果略因廣故。

第二「爾時世尊」下，明光召有緣分。長分為十：一放光意，以領念故、供聲易了故，略不明念但疑法。何以放光現相答故。答相云何？謂佛三昧力加持放光，令菩薩來。遠遠能為，此即佛地境界，是佛所行無攝無畏故。此為總意。若別明者，如文思之。又召來菩薩，亦是言答。上之十問，至文當知。二「即於」下，明光依處。面門即口。言眾齒者，表四十問。教道遐舒，口生真子故。咀法滋味，益法身故。總處放者，此會總故。三「放佛」下，顯光體，隨機多演故。四「所謂」下，列光明。略列十名，皆從體用立稱。五「如是」下，結光數。六「一一」下，彰眷屬。七「其光」下，辯色相。眾寶隱映，表教道含容。八「普照」下，明光應遠。九「彼世界」下，彼眾感通。十「以佛」下，偈聲命召，即通舉十號示為所歸。十偈在文且分為五：初六偈自彰因果已圓，勸同觀禮。於中，初一總明二利因滿成正遍知；次一毛光開覺是明行足；次一頌往來諸趣是世間解，一念解脫可謂善逝；次一云成正覺，即佛義焉；次一大音演寂謂無上士，隨心開覺是調御丈夫；次一諸力皆圓，即天人師也。二有一頌明眾海已集，引例勸歸。既云已雨諸雲為供，是應供也。為對引例，故不當次。三一頌圓音隨機，見必蒙益。結云兩足尊，即世尊也。四一頌義海頓演，宜速及時。如三世佛大願而來，故結云如來也。五一頌特命有緣，是光本意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「爾時世尊」下，明光召有緣分。長分為十：一放光意，以領念故、供聲易了故，略不明念但疑法。何以放光現相答故。答相云何？謂佛三昧力加持放光，令菩薩來。遠遠能為，此即佛地境界，是佛所行無攝無畏故。此為總意。若別明者，如文思之。又召來菩薩，亦是言答。上之十問，至文當知。二「即於」下，明光依處。面門即口。言眾齒者，表四十問。教道遐舒，口生真子故。咀法滋味，益法身故。總處放者，此會總故。三「放佛」下，顯光體，隨機多演故。四「所謂」下，列光明。略列十名，皆從體用立稱。五「如是」下，結光數。六「一一」下，彰眷屬。七「其光」下，辯色相。眾寶隱映，表教道含容。八「普照」下，明光應遠。九「彼世界」下，彼眾感通。十「以佛」下，偈聲命召，即通舉十號示為所歸。十偈在文且分為五：初六偈自彰因果已圓，勸同觀禮。於中，初一總明二利因滿成正遍知；次一毛光開覺是明行足；次一頌往來諸趣是世間解，一念解脫可謂善逝；次一云成正覺，即佛義焉；次一大音演寂謂無上士，隨心開覺是調御丈夫；次一諸力皆圓，即天人師也。二有一頌明眾海已集，引例勸歸。既云已雨諸雲為供，是應供也。為對引例，故不當次。三一頌圓音隨機，見必蒙益。結云兩足尊，即世尊也。四一頌義海頓演，宜速及時。如三世佛大願而來，故結云如來也。五一頌特命有緣，是光本意。

第三「爾時十方」下，所召雲奔。文分為三：第一同會道場、第二現自在用、第三聲光自述。今初，亦三：初總明、二「所謂」下別顯、三「如是等」下總結。別中，十方即為十段，一一方中皆有十事：一定方、二土海、三世界、四佛名、五主菩薩、六眷屬數、七至佛所、八興供雲、九申禮獻供、十化座安坐。此中應有世界種名，略不說耳。其東方供雲應有十種，而但九者，塗香、燒香二文合故。言各現者，主伴一一皆現也。重重無礙各遍虛空，一一可觀，名不散滅。十方化座體相各異，而皆同名蓮華藏師子之座者，師子之義已見上文。蓮華藏言，通有三意：一約菩薩，表含藏開敷故；二約所詮，將說依報故；三約諸會，通顯華嚴故。上下還於本方坐者，佛圓迴身皆見面故、異於餘宗但八方故。三總結中，文有其八：一略示前文，云如是等。二總明海數，謂十億剎塵。以上來所列是華藏鱗次之海，口光各照一億十方，故有十也。上二段前別中所無。三結主、四結件、五結來至、六結興供、七結禮獻、八結安坐，既為總結，故闕定方。已至會中，故闕初海等三事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「爾時十方」下，所召雲奔。文分為三：第一同會道場、第二現自在用、第三聲光自述。今初，亦三：初總明、二「所謂」下別顯、三「如是等」下總結。別中，十方即為十段，一一方中皆有十事：一定方、二土海、三世界、四佛名、五主菩薩、六眷屬數、七至佛所、八興供雲、九申禮獻供、十化座安坐。此中應有世界種名，略不說耳。其東方供雲應有十種，而但九者，塗香、燒香二文合故。言各現者，主伴一一皆現也。重重無礙各遍虛空，一一可觀，名不散滅。十方化座體相各異，而皆同名蓮華藏師子之座者，師子之義已見上文。蓮華藏言，通有三意：一約菩薩，表含藏開敷故；二約所詮，將說依報故；三約諸會，通顯華嚴故。上下還於本方坐者，佛圓迴身皆見面故、異於餘宗但八方故。三總結中，文有其八：一略示前文，云如是等。二總明海數，謂十億剎塵。以上來所列是華藏鱗次之海，口光各照一億十方，故有十也。上二段前別中所無。三結主、四結件、五結來至、六結興供、七結禮獻、八結安坐，既為總結，故闕定方。已至會中，故闕初海等三事。

第二「如是坐已」下，現自在用，即為歎德，謂塵塵近佛、念念益生。文有其八：一明諸菩薩毛孔現光、二光現菩薩、三菩薩入塵、四塵含廣剎、五剎有如來、六菩薩往供、七助佛揚化、八所化成益。初二可知。三中言安立海所有微塵者，略有二義：一一切施設依正等塵一一稱真故。二約觀心，眾生意識所緣即是法界，例依名相分別而轉，是謂安立妄故為塵，體皆可依是名大剎，皆有覺性是曰如來。此明菩提證入眾生性海。四中可知。五隨世俗故說有三世，全稱性故並在塵中。六中供養者，通財及法。七「於念念」下，助佛揚化。及第八「念念中」下，所化成益。於中賢首對前開悟，以三義釋之：一別配釋、二圓通釋、三各別釋。初者，謂以前十法門對後所成十益，一門得其一益。二三前却，餘並如次。一以夢自在門，夢中警覺造惡眾生，令得斷惡免苦益故。二以菩薩行門令人正定。三以現諸天歿生門，令生天受樂，以放逸則歿、剋念便生故。上三人天乘。四以動剎現無常令厭，以歎佛神變令欣，成二乘益。下皆大乘。五以嚴剎大願令修福求向。六以攝生言詞令發大心，以佛音聲即同體大悲故。七以佛雲雨法令入菩薩不退之位。已上三位在地前三賢。八以照遍滿法界土及神變，令得初地已上智眼見平等法。九以佛普現遍法界解脫力，令得八地已上大力大願無盡智淨國土益。十以普賢建道場，令住佛果大願海。言生如來家者，入佛果位故生，非是初地已上生佛家也。二圓通者，此上十法於此十益一一遍通，謂或一法成十益、或十法成一益，如是亙遍無所障礙。三各別者，謂前十法門各自開悟世界海微塵數眾生，此以法為益。後十益但言須彌塵數，不言剎塵之國，則是己身以人為益。既各別釋，則夢自在門亦顯一切皆如夢故。延促等無礙，故云自在。餘並可知。此上菩薩法化，始從放光、終於得益，順數八段。若逆推，十二金疊無盡。一其十須彌塵數眾生得益方在一國，餘一切土皆爾，故云一一國土各令等也。二此一切土益在一念時中，餘一切念時皆爾，故云念念中也。三如是念念之益方是一法門，所開悟一一法門皆爾。四彼多法門方是一念所用，餘念念所用法門亦爾。五彼多念法門方論一廣剎，如一廣剎，如是十剎塵數廣剎皆爾。六彼多廣剎方論一塵內，如一塵，一切安立中諸塵亦然。七如上諸塵方是一安立海，如一安立海，遍法界諸安立海亦然。八遍法界安立海中業用方是一化菩薩所化，如一化菩薩，十世界海化菩薩一一皆然。九諸化菩薩方是一光所現，如一光，一一光亦然。十彼十剎塵數光明方是一毛孔現，如一毛孔，遍身一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「如是坐已」下，現自在用，即為歎德，謂塵塵近佛、念念益生。文有其八：一明諸菩薩毛孔現光、二光現菩薩、三菩薩入塵、四塵含廣剎、五剎有如來、六菩薩往供、七助佛揚化、八所化成益。初二可知。三中言安立海所有微塵者，略有二義：一一切施設依正等塵一一稱真故。二約觀心，眾生意識所緣即是法界，例依名相分別而轉，是謂安立妄故為塵，體皆可依是名大剎，皆有覺性是曰如來。此明菩提證入眾生性海。四中可知。五隨世俗故說有三世，全稱性故並在塵中。六中供養者，通財及法。七「於念念」下，助佛揚化。及第八「念念中」下，所化成益。於中賢首對前開悟，以三義釋之：一別配釋、二圓通釋、三各別釋。初者，謂以前十法門對後所成十益，一門得其一益。二三前却，餘並如次。一以夢自在門，夢中警覺造惡眾生，令得斷惡免苦益故。二以菩薩行門令人正定。三以現諸天歿生門，令生天受樂，以放逸則歿、剋念便生故。上三人天乘。四以動剎現無常令厭，以歎佛神變令欣，成二乘益。下皆大乘。五以嚴剎大願令修福求向。六以攝生言詞令發大心，以佛音聲即同體大悲故。七以佛雲雨法令入菩薩不退之位。已上三位在地前三賢。八以照遍滿法界土及神變，令得初地已上智眼見平等法。九以佛普現遍法界解脫力，令得八地已上大力大願無盡智淨國土益。十以普賢建道場，令住佛果大願海。言生如來家者，入佛果位故生，非是初地已上生佛家也。二圓通者，此上十法於此十益一一遍通，謂或一法成十益、或十法成一益，如是亙遍無所障礙。三各別者，謂前十法門各自開悟世界海微塵數眾生，此以法為益。後十益但言須彌塵數，不言剎塵之國，則是己身以人為益。既各別釋，則夢自在門亦顯一切皆如夢故。延促等無礙，故云自在。餘並可知。此上菩薩法化，始從放光、終於得益，順數八段。若逆推，十二金疊無盡。一其十須彌塵數眾生得益方在一國，餘一切土皆爾，故云一一國土各令等也。二此一切土益在一念時中，餘一切念時皆爾，故云念念中也。三如是念念之益方是一法門，所開悟一一法門皆爾。四彼多法門方是一念所用，餘念念所用法門亦爾。五彼多念法門方論一廣剎，如一廣剎，如是十剎塵數廣剎皆爾。六彼多廣剎方論一塵內，如一塵，一切安立中諸塵亦然。七如上諸塵方是一安立海，如一安立海，遍法界諸安立海亦然。八遍法界安立海中業用方是一化菩薩所化，如一化菩薩，十世界海化菩薩一一皆然。九諸化菩薩方是一光所現，如一光，一一光亦然。十彼十剎塵數光明方是一毛孔現，如一毛孔，遍身一

一毛孔皆然。十一彼遍身毛孔方是一菩薩，如一菩薩，有如是十億佛剎微塵數各世界海微塵數菩薩，遍身毛孔皆爾。十二上來所明十一重作用方論來此一會，如此一會，於餘佛會亦復如是。此後一段，偈文具之。又上十二重，一一開之為二，便成二十四重。且如一念望一切念，即是二義，類例相似合之為一，餘十一重準此思之。如是重疊無盡，各周法界，唯智頓觀，非心識境，華嚴海會大用皆然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛孔皆然。十一彼遍身毛孔方是一菩薩，如一菩薩，有如是十億佛剎微塵數各世界海微塵數菩薩，遍身毛孔皆爾。十二上來所明十一重作用方論來此一會，如此一會，於餘佛會亦復如是。此後一段，偈文具之。又上十二重，一一開之為二，便成二十四重。且如一念望一切念，即是二義，類例相似合之為一，餘十一重準此思之。如是重疊無盡，各周法界，唯智頓觀，非心識境，華嚴海會大用皆然。

第三光聲自述。前既光聲召命，今亦光聲自述。菩薩位極用窮深廣，若非自述，時眾難知。十頌分二：初一總明，兼陳說處；後九別顯德用殊勝，文分為三：初三通顯體用自在。初偈悲智相導，度眾生而不疲；次偈空有雙觀，入法門而常寂；後偈物我無滯，故化他而自清。次五頌別敘前現自在，與前影略。一身遍十方智觀寂滅，即顯不唯來此會也。二身光普入，智眼遍觀。三住一毛端遍動諸剎，況乎於上處寶蓮華。四塵塵多身、門門化異，舉一歿生門可以例諸。五念劫無礙，結由證深。念劫既融，故於念念能作。法性無礙者，分與無分皆無礙故。謂證理不唯無分，故在一切處而全在一法，一切法亦然，各有四句，身等不唯分故，常在此而無不在，思之。後一偈結廣有歸。普賢勝行皆入，非獨向來所陳，故能光中演斯自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三光聲自述。前既光聲召命，今亦光聲自述。菩薩位極用窮深廣，若非自述，時眾難知。十頌分二：初一總明，兼陳說處；後九別顯德用殊勝，文分為三：初三通顯體用自在。初偈悲智相導，度眾生而不疲；次偈空有雙觀，入法門而常寂；後偈物我無滯，故化他而自清。次五頌別敘前現自在，與前影略。一身遍十方智觀寂滅，即顯不唯來此會也。二身光普入，智眼遍觀。三住一毛端遍動諸剎，況乎於上處寶蓮華。四塵塵多身、門門化異，舉一歿生門可以例諸。五念劫無礙，結由證深。念劫既融，故於念念能作。法性無礙者，分與無分皆無礙故。謂證理不唯無分，故在一切處而全在一法，一切法亦然，各有四句，身等不唯分故，常在此而無不在，思之。後一偈結廣有歸。普賢勝行皆入，非獨向來所陳，故能光中演斯自在。

大文第四現瑞表法。上所現相但召有緣，眾集將陳故重現斯瑞。瑞文有三：初光示法主、二現華表義、三現眾表教。法藉人弘，故先明主；義為教本，故在教前。今初示主，文分為六：一意、二體、三名、四相、五展、六收。今初可知。二放眉間光，即光體也。眉間者，表離二邊故。於體不計有無二邊，於義不著常無常等諸法相邊，於行不習苦樂二邊，於道不住邪正二邊，於人不執因果二邊，於教不說世出世二邊，於諦不見真俗二邊，於化不定權實二邊，是故為眾放眉間光。三「此光」下，辯光名。菩薩智光者，令得能知智也。普照十方藏者，令照所知境也。藏有三義：一智光含德無盡故；二以十方剎海各於塵內重含諸剎故；三亦通於五藏，以言智光故。照初二藏令菩薩證、照次二藏令菩薩成，證則得於涅槃、成則得於菩提；照第五藏令化令淨。三中後二，如下業中。四「其狀」下，顯相。謂色如燈、雲，猶日月洞照、周遍潤澤，雨法雨故，具如〈相海品〉。五「遍照」下，展即光業用，於中分五：一所照分齊，謂盡十方一切佛剎；二光所現，謂土及眾生；三動剎網，以諸世界重疊影現、交互相當，猶如網孔；四塵現如來；五隨機雨法。略舉三法，皆下所顯：初法輪雲，示其所行；二出離雲，示其所度；三大願雲，示說法主，謂將說普法，令知法主大願普周剎塵內故。第六「作是」下，收則示有終歸，證從佛流。眉間出光，修因順果，故須右繞。自下升高，故從足入，履佛所行方證入故。第二「爾時佛前」下，現華表義。文有二別：一總標。華現為坐，所現中方眾故。通表所詮佛華嚴故，別表華藏佛所淨故，故於佛前出此蓮華。既通表華嚴，亦具同時具足等十門及教義等，而其本意正表義耳。忽然現者，依理起事，難測量故。二「其華」下，顯具德嚴。文亦有二：先標十種顯德無盡、後「所謂」下別列十句，前六體備眾德、後四妙用自在。今初。蓮子住處，有含藏之義，故名為藏，表示法門一含一切，華藏之名由此而立。後妙用中，一念況多摩尼寶王，即前藏體。影現佛身，即依正無礙。既發多聲，聲皆演法。第三「此華生」下，現眾表教。文略有三：一現眾時。言一念者，華生無間，表教義相應。二現眾處。謂白毫中，表教從所證淨法界所流，為眾教源，如白為色本。三「有菩薩」下，正明眾現，亦分為三：一主屬齊現遍詮諸法，故云一切所詮圓滿，是曰勝音圓教法門必攝眷屬故。下文云「世界海微塵數修多羅以為眷屬。」權實無礙故曰俱時。二「右繞」下，申敬就座。主伴雖殊，並修因順果，故右繞如來。文義相隨，故依華 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大文第四現瑞表法。上所現相但召有緣，眾集將陳故重現斯瑞。瑞文有三：初光示法主、二現華表義、三現眾表教。法藉人弘，故先明主；義為教本，故在教前。今初示主，文分為六：一意、二體、三名、四相、五展、六收。今初可知。二放眉間光，即光體也。眉間者，表離二邊故。於體不計有無二邊，於義不著常無常等諸法相邊，於行不習苦樂二邊，於道不住邪正二邊，於人不執因果二邊，於教不說世出世二邊，於諦不見真俗二邊，於化不定權實二邊，是故為眾放眉間光。三「此光」下，辯光名。菩薩智光者，令得能知智也。普照十方藏者，令照所知境也。藏有三義：一智光含德無盡故；二以十方剎海各於塵內重含諸剎故；三亦通於五藏，以言智光故。照初二藏令菩薩證、照次二藏令菩薩成，證則得於涅槃、成則得於菩提；照第五藏令化令淨。三中後二，如下業中。四「其狀」下，顯相。謂色如燈、雲，猶日月洞照、周遍潤澤，雨法雨故，具如〈相海品〉。五「遍照」下，展即光業用，於中分五：一所照分齊，謂盡十方一切佛剎；二光所現，謂土及眾生；三動剎網，以諸世界重疊影現、交互相當，猶如網孔；四塵現如來；五隨機雨法。略舉三法，皆下所顯：初法輪雲，示其所行；二出離雲，示其所度；三大願雲，示說法主，謂將說普法，令知法主大願普周剎塵內故。第六「作是」下，收則示有終歸，證從佛流。眉間出光，修因順果，故須右繞。自下升高，故從足入，履佛所行方證入故。第二「爾時佛前」下，現華表義。文有二別：一總標。華現為坐，所現中方眾故。通表所詮佛華嚴故，別表華藏佛所淨故，故於佛前出此蓮華。既通表華嚴，亦具同時具足等十門及教義等，而其本意正表義耳。忽然現者，依理起事，難測量故。二「其華」下，顯具德嚴。文亦有二：先標十種顯德無盡、後「所謂」下別列十句，前六體備眾德、後四妙用自在。今初。蓮子住處，有含藏之義，故名為藏，表示法門一含一切，華藏之名由此而立。後妙用中，一念況多摩尼寶王，即前藏體。影現佛身，即依正無礙。既發多聲，聲皆演法。第三「此華生」下，現眾表教。文略有三：一現眾時。言一念者，華生無間，表教義相應。二現眾處。謂白毫中，表教從所證淨法界所流，為眾教源，如白為色本。三「有菩薩」下，正明眾現，亦分為三：一主屬齊現遍詮諸法，故云一切所詮圓滿，是曰勝音圓教法門必攝眷屬故。下文云「世界海微塵數修多羅以為眷屬。」權實無礙故曰俱時。二「右繞」下，申敬就座。主伴雖殊，並修因順果，故右繞如來。文義相隨，故依華

坐。正助不等，臺鬚有差。上義依理明，故忽然而現；今教由人立，故眾從佛流，亦如《涅槃》從牛出乳。三「其一切」下，彰其德業。主教是宗，故偏歎主。文有十句，略為二解：一豎配十地。此明普攝十地功德，一句一地，初地歡喜得智證如，二地性戒是佛所行，三地多聞入法身海，四行道品善友是依，五地總行現通利物，六觀法界般若現前，七功用已終故佛與力，八無生無動住三昧心，九為法師見無邊法，十具於大盡三昧等圓。初地尚攝諸地功德，況於後後不具前前。二橫就極位釋者，一理智了真、二量智入行、三證窮法身、四常觀受用、五毛現神變、六念觀法門、七外感佛加、八內安身定、九豎見來際、十橫無不圓。故此十句攝為五對，若橫若豎能證必具，故為二釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐。正助不等，臺鬚有差。上義依理明，故忽然而現；今教由人立，故眾從佛流，亦如《涅槃》從牛出乳。三「其一切」下，彰其德業。主教是宗，故偏歎主。文有十句，略為二解：一豎配十地。此明普攝十地功德，一句一地，初地歡喜得智證如，二地性戒是佛所行，三地多聞入法身海，四行道品善友是依，五地總行現通利物，六觀法界般若現前，七功用已終故佛與力，八無生無動住三昧心，九為法師見無邊法，十具於大盡三昧等圓。初地尚攝諸地功德，況於後後不具前前。二橫就極位釋者，一理智了真、二量智入行、三證窮法身、四常觀受用、五毛現神變、六念觀法門、七外感佛加、八內安身定、九豎見來際、十橫無不圓。故此十句攝為五對，若橫若豎能證必具，故為二釋。