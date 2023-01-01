大方廣佛華嚴經疏卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

自下第八明座內眾流分，於中長分十段：一明出處、二顯眾類、三列眾名、四結眾數、五興雲供、六供眾海、七敬繞佛、八座本方、九歎德能、十申偈讚。今初。座即是總，寶等為別。「如是已」下，結廣從略。非獨輪等，故云一切。所以此能出者，良以座該法界，依正混融，一一纖塵無不廣容普遍。座所遍剎恒在座中，故從中出，非是化也。若約法空之因及法空之座，則萬行為嚴能生菩薩。二「一一」下，顯眾類皆菩薩故。三「其名」下，列眾名。出處既多，名亦多種，略舉上首十名耳，即如次十方。四「如是等」下，結眾數。嚴具非一故，有眾多剎塵。五「此諸菩薩」下，興供雲。六「彼諸」下，供眾海。眾多菩薩各興剎塵供雲，已重疊難思，況相續不絕。而諸供具皆稱雲者，乃有多義，謂色相顯然，智攬無性；從法性空無生法起，能現所現逈無所依；應用而來故來無所從，用謝而去故去無所至；而能含慈潤霔法雨，益萬物重重無礙，有雲像焉。上下諸文雲義皆爾。七「現是雲已」下，明敬繞佛。順向殷重，瞻望不足，乃至百千。八「隨其」下，坐本方參而不雜也。如師子子亦師子，故菩薩座亦名師子。自化自坐者，自心智現，還自安處故。諸佛菩薩坐多跏趺者，為物軌故。《智論》引偈云「若結跏趺坐，身安入三昧」等。九「是諸菩薩」下，歎其德能者，有十二句，初總、餘別。別顯一一各是一種清淨廣大，略束為三：初三明三業清淨廣大，一智證普法、二身隨佛行、三語入辯海中。一義：求亦通三業。次三明得法清淨廣大，一獲自分解脫、二住勝進果位、三遍具諸持。普門地言，即同經初已踐如來普光明地。後五福智清淨廣大，初二正明、後三重顯。今初中，一智安理事故云善住、二福無不修故生信喜。然三世平等，經初已明。今更略示，謂依生及佛善住平等，且依佛說佛佛平等，法身智身無增減故。若依眾生，生生平等，煩惱業苦有支皆等。若生佛相望者，凡夫現在等佛過去，進修得果等佛現在，成佛究竟等佛常住。此約三世互望煩惱，佛則本有今無，眾生則本無今有。菩提則眾生本有今無，諸佛則本無今有。約迷悟異，則說本今。涅槃之性非三世攝，故知三世有法，無有是處。若以性淨而說，則佛與眾生現今平等，而不妨迷悟之殊，是故三乘亦有差別亦無差別。眾生寂滅即是法身，法身隨緣即是眾生，故寂滅非無之眾生，恒不異真而成立；隨緣非有之法身，恒不異事而顯現。是故染淨三世一切諸法無不平等，況稱性互收。如是解者，名為善住一切智地。如地能生終歸於地，萬法依於佛智究竟還至一切智也。後三重顯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第八明座內眾流分，於中長分十段：一明出處、二顯眾類、三列眾名、四結眾數、五興雲供、六供眾海、七敬繞佛、八座本方、九歎德能、十申偈讚。今初。座即是總，寶等為別。「如是已」下，結廣從略。非獨輪等，故云一切。所以此能出者，良以座該法界，依正混融，一一纖塵無不廣容普遍。座所遍剎恒在座中，故從中出，非是化也。若約法空之因及法空之座，則萬行為嚴能生菩薩。二「一一」下，顯眾類皆菩薩故。三「其名」下，列眾名。出處既多，名亦多種，略舉上首十名耳，即如次十方。四「如是等」下，結眾數。嚴具非一故，有眾多剎塵。五「此諸菩薩」下，興供雲。六「彼諸」下，供眾海。眾多菩薩各興剎塵供雲，已重疊難思，況相續不絕。而諸供具皆稱雲者，乃有多義，謂色相顯然，智攬無性；從法性空無生法起，能現所現逈無所依；應用而來故來無所從，用謝而去故去無所至；而能含慈潤霔法雨，益萬物重重無礙，有雲像焉。上下諸文雲義皆爾。七「現是雲已」下，明敬繞佛。順向殷重，瞻望不足，乃至百千。八「隨其」下，坐本方參而不雜也。如師子子亦師子，故菩薩座亦名師子。自化自坐者，自心智現，還自安處故。諸佛菩薩坐多跏趺者，為物軌故。《智論》引偈云「若結跏趺坐，身安入三昧」等。九「是諸菩薩」下，歎其德能者，有十二句，初總、餘別。別顯一一各是一種清淨廣大，略束為三：初三明三業清淨廣大，一智證普法、二身隨佛行、三語入辯海中。一義：求亦通三業。次三明得法清淨廣大，一獲自分解脫、二住勝進果位、三遍具諸持。普門地言，即同經初已踐如來普光明地。後五福智清淨廣大，初二正明、後三重顯。今初中，一智安理事故云善住、二福無不修故生信喜。然三世平等，經初已明。今更略示，謂依生及佛善住平等，且依佛說佛佛平等，法身智身無增減故。若依眾生，生生平等，煩惱業苦有支皆等。若生佛相望者，凡夫現在等佛過去，進修得果等佛現在，成佛究竟等佛常住。此約三世互望煩惱，佛則本有今無，眾生則本無今有。菩提則眾生本有今無，諸佛則本無今有。約迷悟異，則說本今。涅槃之性非三世攝，故知三世有法，無有是處。若以性淨而說，則佛與眾生現今平等，而不妨迷悟之殊，是故三乘亦有差別亦無差別。眾生寂滅即是法身，法身隨緣即是眾生，故寂滅非無之眾生，恒不異真而成立；隨緣非有之法身，恒不異事而顯現。是故染淨三世一切諸法無不平等，況稱性互收。如是解者，名為善住一切智地。如地能生終歸於地，萬法依於佛智究竟還至一切智也。後三重顯

中，一淨前福障故，令諸福無邊清淨；二成上智慧，由觀法界虛空；三近勝緣故，成前二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中，一淨前福障故，令諸福無邊清淨；二成上智慧，由觀法界虛空；三近勝緣故，成前二十。

「爾時」下說偈讚佛中，十菩薩各別說偈，即為十段。就初，海慧頌中歎佛身座。初五歎佛身具德：一讚智慧、二讚功德、三神通、四因深、五果勝；後五歎所坐嚴麗。此眾既從座現，故多歎座，文並可知。第二雷音菩薩十頌歎座及地，文分三別：初四直歎座可知。次三歎於場地，即轉顯座嚴，於中初一總顯因深德廣，故嚴事難思；「金剛」下別顯；末後一句結瑩寶座。後三偈歎地上之嚴，於中前二地神興供嚴、後一佛力展轉嚴。第三眾寶光髻菩薩讚中，獨讚場地殊異德，十頌分二：前五德用圓備、後五法化流通。言如佛座上所應演者，九會五周之文、一化隨宜之說，已具演於場地之中。第四大智日頌歎佛所處宮殿，十頌分二：初一總明、次段讚處彰人，故此偈標人顯處。凝者，嚴整之貌。睟者視也，謂肅然而視。後九別明，於中二：前四明宮殿體攝眾德，即廣其前半；後五明妙用自在，即廣其後半。今初，初一宮殿雖耀，佛坐增明，即廣前炳然照耀宮殿中也。次二頌略辯七嚴，結以智海，廣上凝睟處法堂也。謂內持寶柱簷垂金鈴，外列門階上羅華帳，寶樹交映寶瓔周垂，為七嚴也。闥，小門也。洞，達也。如雲布者，重重無量次次相承也。上云凝睟則目視不瞬，特由內無識浪，故云智海湛然。次一頌羅以寶網列以香幢、布以焰明覆以嚴具，結云超世，即廣上世尊處法堂也。光如雲布者，若彩雲向日，上下齊明也。後五中，一羅身雲以調生，正顯前文現十方土，二寶樹現三世之嚴，三略舉多嚴，四即上諸嚴卷攝多嚴，重重佛坐；五結歎無盡主伴雲會。第五不思議菩薩通讚場樹自在德，十頌分二：初一總顯，謂宿因願力深廣難思，神通現緣生果嚴淨。後九別顯，分三：初五歎樹具德嚴場，於中初二身幹森聳、次二枝葉蔭映、後一華果芬輝。二有一偈歎場地蓮網，謂蓮華布地則下轉光輪，寶網羅空則雲間響發。三有三偈歎樹自在，初一收入、後二出生。第六百目菩薩頌中，雙歎場樹備德，自在法化宣流。前九偈各一門，後一結嚴周遍，並顯可知。第七金焰頌歎佛十方功德。一頌「一力」下，諸經文屢明十力是佛不共之德，佛佛等有。菩薩緣此發心，〈梵行品〉云「復應修習。一一力中有無量義，悉應諮問。」故不可不知。然《大般若》五十三、《顯揚》第四、《對法》第十四廣辯；今略以七門分別：一立意、二釋名、三自性、四作業、五次第、六差別、七釋文。然了其名則知作業，對文料揀差別易見，故將作業差別并釋別名，並於釋文中顯。今初立意者，《智論》意云：顯佛大人有真實力，令外道心伏、二乘希向、菩薩倣之。能成辦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時」下說偈讚佛中，十菩薩各別說偈，即為十段。就初，海慧頌中歎佛身座。初五歎佛身具德：一讚智慧、二讚功德、三神通、四因深、五果勝；後五歎所坐嚴麗。此眾既從座現，故多歎座，文並可知。第二雷音菩薩十頌歎座及地，文分三別：初四直歎座可知。次三歎於場地，即轉顯座嚴，於中初一總顯因深德廣，故嚴事難思；「金剛」下別顯；末後一句結瑩寶座。後三偈歎地上之嚴，於中前二地神興供嚴、後一佛力展轉嚴。第三眾寶光髻菩薩讚中，獨讚場地殊異德，十頌分二：前五德用圓備、後五法化流通。言如佛座上所應演者，九會五周之文、一化隨宜之說，已具演於場地之中。第四大智日頌歎佛所處宮殿，十頌分二：初一總明、次段讚處彰人，故此偈標人顯處。凝者，嚴整之貌。睟者視也，謂肅然而視。後九別明，於中二：前四明宮殿體攝眾德，即廣其前半；後五明妙用自在，即廣其後半。今初，初一宮殿雖耀，佛坐增明，即廣前炳然照耀宮殿中也。次二頌略辯七嚴，結以智海，廣上凝睟處法堂也。謂內持寶柱簷垂金鈴，外列門階上羅華帳，寶樹交映寶瓔周垂，為七嚴也。闥，小門也。洞，達也。如雲布者，重重無量次次相承也。上云凝睟則目視不瞬，特由內無識浪，故云智海湛然。次一頌羅以寶網列以香幢、布以焰明覆以嚴具，結云超世，即廣上世尊處法堂也。光如雲布者，若彩雲向日，上下齊明也。後五中，一羅身雲以調生，正顯前文現十方土，二寶樹現三世之嚴，三略舉多嚴，四即上諸嚴卷攝多嚴，重重佛坐；五結歎無盡主伴雲會。第五不思議菩薩通讚場樹自在德，十頌分二：初一總顯，謂宿因願力深廣難思，神通現緣生果嚴淨。後九別顯，分三：初五歎樹具德嚴場，於中初二身幹森聳、次二枝葉蔭映、後一華果芬輝。二有一偈歎場地蓮網，謂蓮華布地則下轉光輪，寶網羅空則雲間響發。三有三偈歎樹自在，初一收入、後二出生。第六百目菩薩頌中，雙歎場樹備德，自在法化宣流。前九偈各一門，後一結嚴周遍，並顯可知。第七金焰頌歎佛十方功德。一頌「一力」下，諸經文屢明十力是佛不共之德，佛佛等有。菩薩緣此發心，〈梵行品〉云「復應修習。一一力中有無量義，悉應諮問。」故不可不知。然《大般若》五十三、《顯揚》第四、《對法》第十四廣辯；今略以七門分別：一立意、二釋名、三自性、四作業、五次第、六差別、七釋文。然了其名則知作業，對文料揀差別易見，故將作業差別并釋別名，並於釋文中顯。今初立意者，《智論》意云：顯佛大人有真實力，令外道心伏、二乘希向、菩薩倣之。能成辦

大事，終獲其果，故須辯之。如來唯一諸法實相智力，此力有十種用，故說為十。謂於十境皆委悉正知故，由時品類相續分別，有無量力度人因緣，故但說十足辦其事。謂以初力知可度不可度，次業力知有障無障，以定力知味著不味著，以根力知智多少，以欲力知所樂，以性力知深心所趣，以至處力籌量眾生解脫門，以宿命力分別先所從來，以生死力分別生處好醜，以漏盡力知眾生得涅槃。佛以此十度生審諦，故但說十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大事，終獲其果，故須辯之。如來唯一諸法實相智力，此力有十種用，故說為十。謂於十境皆委悉正知故，由時品類相續分別，有無量力度人因緣，故但說十足辦其事。謂以初力知可度不可度，次業力知有障無障，以定力知味著不味著，以根力知智多少，以欲力知所樂，以性力知深心所趣，以至處力籌量眾生解脫門，以宿命力分別先所從來，以生死力分別生處好醜，以漏盡力知眾生得涅槃。佛以此十度生審諦，故但說十。

第二釋名，初總、後別。今初總名力者，能摧怨敵義、不可屈伏義，故說名力。《瑜伽》云「與一切種饒益、一切有情功能具相應故，畢竟勝伏一切魔怨，大威力故，說名為力。」《對法》云「善除眾魔，善記問論，故十名力。十者是數，帶數釋也。」別名至文當釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋名，初總、後別。今初總名力者，能摧怨敵義、不可屈伏義，故說名力。《瑜伽》云「與一切種饒益、一切有情功能具相應故，畢竟勝伏一切魔怨，大威力故，說名為力。」《對法》云「善除眾魔，善記問論，故十名力。十者是數，帶數釋也。」別名至文當釋。

三自性者，《瑜伽》五十七云「佛具知根，慧根為體。」《對法論》云「若定若慧，及彼相應諸心心所為性。」〈菩薩地〉總以五根為性，統其文義應具六種：一最勝體故，〈決擇分〉中慧根為性。二引生體，《對法》兼定。三剋實體，〈菩薩地〉云「五根為性，由慧勝故，且說十力慧為自性。」所以但言處非處等智力，不言信進等力。四相應體，《對法》兼取相應心法，四蘊為性。五眷屬體，五蘊為體，定共、道共、無漏色等助為體故。此雖無文，理必應爾，遮犯戒垢助摧怨故。六依此經，融一切法以為其性，無礙法界理應爾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三自性者，《瑜伽》五十七云「佛具知根，慧根為體。」《對法論》云「若定若慧，及彼相應諸心心所為性。」〈菩薩地〉總以五根為性，統其文義應具六種：一最勝體故，〈決擇分〉中慧根為性。二引生體，《對法》兼定。三剋實體，〈菩薩地〉云「五根為性，由慧勝故，且說十力慧為自性。」所以但言處非處等智力，不言信進等力。四相應體，《對法》兼取相應心法，四蘊為性。五眷屬體，五蘊為體，定共、道共、無漏色等助為體故。此雖無文，理必應爾，遮犯戒垢助摧怨故。六依此經，融一切法以為其性，無礙法界理應爾故。

四作業者，即是辯相，至文當顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四作業者，即是辯相，至文當顯。

五次第者，諸文或有前却，各有所由；此文所列次第，與十住全同，〈淨行品〉則界在解前，〈梵行品〉禪定解脫當其第三，宿命居天眼之後，餘同此。次《瑜伽》四十九及《智論》二十七，亦禪居第三，餘同此次。且依論明次第者，《智論》云「初力為總、餘九為別，於初力中分別有九故。初一力通知萬法，下九展轉開之。謂初令知因緣果報，故起業力。次業煩惱故縛，淨禪定解脫故，解令去縛就解。次根有利鈍，鈍者為有造業，利者為不生故。集業由善惡二欲成上下根，此二種欲由二種性。以有種種性因緣故，行二種道，謂善道惡道。次知其過去，審彼未來。次以方便壞其因緣果報相續，故說漏盡。」《瑜伽》有多門次第，廣如第五十說。上來依論次第。而今禪居第七者，二論梵行為對自業有離欲不離欲，故禪居第三；此經十住為對遍趣行有清淨不清淨，故居第七。若習欲成性，即界居欲後；若由性起欲，則界居欲前。若執常者，先說宿住；若為執斷，先辯其天眼。餘無別理，故經論皆定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五次第者，諸文或有前却，各有所由；此文所列次第，與十住全同，〈淨行品〉則界在解前，〈梵行品〉禪定解脫當其第三，宿命居天眼之後，餘同此。次《瑜伽》四十九及《智論》二十七，亦禪居第三，餘同此次。且依論明次第者，《智論》云「初力為總、餘九為別，於初力中分別有九故。初一力通知萬法，下九展轉開之。謂初令知因緣果報，故起業力。次業煩惱故縛，淨禪定解脫故，解令去縛就解。次根有利鈍，鈍者為有造業，利者為不生故。集業由善惡二欲成上下根，此二種欲由二種性。以有種種性因緣故，行二種道，謂善道惡道。次知其過去，審彼未來。次以方便壞其因緣果報相續，故說漏盡。」《瑜伽》有多門次第，廣如第五十說。上來依論次第。而今禪居第七者，二論梵行為對自業有離欲不離欲，故禪居第三；此經十住為對遍趣行有清淨不清淨，故居第七。若習欲成性，即界居欲後；若由性起欲，則界居欲前。若執常者，先說宿住；若為執斷，先辯其天眼。餘無別理，故經論皆定。

六差別者，謂此十力展轉相望，亦有差別亦無差別，至文當明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六差別者，謂此十力展轉相望，亦有差別亦無差別，至文當明。

七釋文。然此經宗異義皆融攝故，一一力中具攝十力，乃至包盡法界，是以宿命乃云智包三世；天眼則見盡法界，非唯見盡；佛眼如空即是法界，非唯智包，亦能毛孔頓現；業力即觀法性，豈唯但是有為？約門有殊，故他宗不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七釋文。然此經宗異義皆融攝故，一一力中具攝十力，乃至包盡法界，是以宿命乃云智包三世；天眼則見盡法界，非唯見盡；佛眼如空即是法界，非唯智包，亦能毛孔頓現；業力即觀法性，豈唯但是有為？約門有殊，故他宗不壞。

第一偈即處非處智力，謂善因樂果斯有是處，善因苦果無有是處，惡因苦果等例上可知。處者建立義，依義起義，能建立果、與果為依，能起果法，故立處名，於此正知故名智力。其作業者，即如實知因之與果，及能降伏無因、惡因種種諍論。既遍知已，可度者度、不可度者為作因緣。文中上半往因，下半顯智力於諸境界正解明了，即辯此力通知一切法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一偈即處非處智力，謂善因樂果斯有是處，善因苦果無有是處，惡因苦果等例上可知。處者建立義，依義起義，能建立果、與果為依，能起果法，故立處名，於此正知故名智力。其作業者，即如實知因之與果，及能降伏無因、惡因種種諍論。既遍知已，可度者度、不可度者為作因緣。文中上半往因，下半顯智力於諸境界正解明了，即辯此力通知一切法也。

第二偈即過未現在業報智力，《瑜伽》名自業智力。今言一切業者，謂於三世中善等三業及順現等皆名自業。於自所作受用果業，如實知故。與初何別？若正了知所造善等業感愛等果，此由初力；若了能造善惡等業感愛等果，是自業力。文中上半往因，下半現果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈即過未現在業報智力，《瑜伽》名自業智力。今言一切業者，謂於三世中善等三業及順現等皆名自業。於自所作受用果業，如實知故。與初何別？若正了知所造善等業感愛等果，此由初力；若了能造善惡等業感愛等果，是自業力。文中上半往因，下半現果。

第三偈即根勝劣智力。謂信等五根，此軟中上名為勝劣。於此正知，及能於彼如應如宜為說正法，即是作業。偈中三句往因，一句今果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三偈即根勝劣智力。謂信等五根，此軟中上名為勝劣。於此正知，及能於彼如應如宜為說正法，即是作業。偈中三句往因，一句今果。

四即種種解智力，亦名勝解。謂若從他起信以為其先，或觀諸法以為其先，成軟中上愛樂，名種種勝解，亦名為欲。欲謂信喜好樂，如或貪財利或好名聞、好定好慧種種不同。如來正知，令捨不淨、增長於淨。此與前根何異？根約宿成智有多少，解約現起好樂不同。論云「若照諸根為先，彼彼法中種種意樂，是根智力；若正分別意樂差別，是解智力。」在文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四即種種解智力，亦名勝解。謂若從他起信以為其先，或觀諸法以為其先，成軟中上愛樂，名種種勝解，亦名為欲。欲謂信喜好樂，如或貪財利或好名聞、好定好慧種種不同。如來正知，令捨不淨、增長於淨。此與前根何異？根約宿成智有多少，解約現起好樂不同。論云「若照諸根為先，彼彼法中種種意樂，是根智力；若正分別意樂差別，是解智力。」在文可見。

五即種種界智力。界即性也，謂或一二三四五乘性等，或貪瞋癡等分行等，乃至八萬四千行名種種性。性即種子，即解現行，故《智論》云「性名積集相」，又九十云「性內欲外，用性作業必受果報；欲或不爾。」《瑜伽》云「若照勝解所起相似種子，此由解力；若照即彼種子差別，由界智力。若習欲成性，復云何別？欲唯大地一數、性通諸數，即寬陜不同也。」《智論》云「習欲成性，性名深心，事欲名隨緣起。」若性即種子，與根何異？根唯信等優劣，性通善惡不同。以信等望果寬長，能生人天三乘聖道，為道之根。三善根但是翻對，不望果義，尚不名根。況性通於惡，豈得同耶？偈云悉能顯現毛孔中者，謂非唯佛智如空包納眾生之性，毛孔內空亦現眾生之界耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五即種種界智力。界即性也，謂或一二三四五乘性等，或貪瞋癡等分行等，乃至八萬四千行名種種性。性即種子，即解現行，故《智論》云「性名積集相」，又九十云「性內欲外，用性作業必受果報；欲或不爾。」《瑜伽》云「若照勝解所起相似種子，此由解力；若照即彼種子差別，由界智力。若習欲成性，復云何別？欲唯大地一數、性通諸數，即寬陜不同也。」《智論》云「習欲成性，性名深心，事欲名隨緣起。」若性即種子，與根何異？根唯信等優劣，性通善惡不同。以信等望果寬長，能生人天三乘聖道，為道之根。三善根但是翻對，不望果義，尚不名根。況性通於惡，豈得同耶？偈云悉能顯現毛孔中者，謂非唯佛智如空包納眾生之性，毛孔內空亦現眾生之界耳。

六即一切至處道智力，論名遍趣行智力。遍即一切，趣即至也，行即道也。謂諸眾生種種所行，若出離行、不出離行，各能至果。如行有漏行，生五道中；行無漏行，至涅槃果，名遍趣行。若知如是種類行跡趣入，此由界智；若知即彼行跡一切品類，如是行跡能令雜染、如是行跡能令清淨，此由遍趣智力。初力處對非處，此中但明至處。又初力指因為得果之處，此約果是酬因之處，故不同也。經中初句總標；次「一念即能知迅速」下十二字，所知時處；後一句委悉開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六即一切至處道智力，論名遍趣行智力。遍即一切，趣即至也，行即道也。謂諸眾生種種所行，若出離行、不出離行，各能至果。如行有漏行，生五道中；行無漏行，至涅槃果，名遍趣行。若知如是種類行跡趣入，此由界智；若知即彼行跡一切品類，如是行跡能令雜染、如是行跡能令清淨，此由遍趣智力。初力處對非處，此中但明至處。又初力指因為得果之處，此約果是酬因之處，故不同也。經中初句總標；次「一念即能知迅速」下十二字，所知時處；後一句委悉開示。

七即禪定解脫三昧智力。〈淨行品〉中加於染淨，通漏無漏故。佛皆善知，及知依此所得諸果，故名智力。此與自業智力何別？若了諸有能修諸定，即彼能入而非所餘，名自業力；若了依如是靜慮等定，現三神變無倒教授所化有情，此由靜慮智力。偈中上半所知，下半善用。言佛為示現者，示其諸定現三神變，令有情喜使滌煩惱，即令去染而得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七即禪定解脫三昧智力。〈淨行品〉中加於染淨，通漏無漏故。佛皆善知，及知依此所得諸果，故名智力。此與自業智力何別？若了諸有能修諸定，即彼能入而非所餘，名自業力；若了依如是靜慮等定，現三神變無倒教授所化有情，此由靜慮智力。偈中上半所知，下半善用。言佛為示現者，示其諸定現三神變，令有情喜使滌煩惱，即令去染而得清淨。

八即宿住隨念智力，謂過去境本生本事住宿世，故名為宿住。於此宿住而起隨念，念俱行智，名宿住智力。《瑜伽》云「若知前際隨念一切趣因，是遍趣力；若知前際名姓、苦樂等事，名宿住力。」此與《智論》云何會釋？謂彼論云「但知宿命所經，不知諸業因緣相續，但名為通，凡夫亦得；若兼知業因緣相續，則名為明，二乘能得；若知上二無量無邊，則名為力。」斯則力亦知因矣。故應通云：若但知因，是遍趣力；若雙知者，即宿住力。《瑜伽》為對遍趣之因，故但云果耳。文中初句標。能念智包三世者，三世全在佛智之中，況於隨念。不知三世從門別故，但云宿住。剎那悉現，即包現之時極促。現毛孔中，即能現之處至微。第三句即所現所念之事廣。第四句結歸智力，非唯能念亦能現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八即宿住隨念智力，謂過去境本生本事住宿世，故名為宿住。於此宿住而起隨念，念俱行智，名宿住智力。《瑜伽》云「若知前際隨念一切趣因，是遍趣力；若知前際名姓、苦樂等事，名宿住力。」此與《智論》云何會釋？謂彼論云「但知宿命所經，不知諸業因緣相續，但名為通，凡夫亦得；若兼知業因緣相續，則名為明，二乘能得；若知上二無量無邊，則名為力。」斯則力亦知因矣。故應通云：若但知因，是遍趣力；若雙知者，即宿住力。《瑜伽》為對遍趣之因，故但云果耳。文中初句標。能念智包三世者，三世全在佛智之中，況於隨念。不知三世從門別故，但云宿住。剎那悉現，即包現之時極促。現毛孔中，即能現之處至微。第三句即所現所念之事廣。第四句結歸智力，非唯能念亦能現也。

九天眼智力，獨此從所依以立名也。若從境者，《瑜伽》名生死智力。謂死此生彼，墮善惡趣、大小好醜，皆能正知。知前際生死，名為宿住；要知後際，得此力名。今文乃云佛眼者，若約五眼，餘眼在佛皆佛眼故，此非經宗。今依十眼，佛眼能見如來十力故，故此一力即攝十力。舉一為例，餘九皆然。文中初句體大；次句用廣；次句用勝，以無等故；後句結其甚深，故唯佛能演。既言普見法界，非局未來，約宗別故，於未來門普見法界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九天眼智力，獨此從所依以立名也。若從境者，《瑜伽》名生死智力。謂死此生彼，墮善惡趣、大小好醜，皆能正知。知前際生死，名為宿住；要知後際，得此力名。今文乃云佛眼者，若約五眼，餘眼在佛皆佛眼故，此非經宗。今依十眼，佛眼能見如來十力故，故此一力即攝十力。舉一為例，餘九皆然。文中初句體大；次句用廣；次句用勝，以無等故；後句結其甚深，故唯佛能演。既言普見法界，非局未來，約宗別故，於未來門普見法界也。

十漏盡智力，於自解脫無惑無疑，亦知眾生漏盡涅槃，於此正知名為智力。文中，初二句所斷，諸結即現行，隨眠即種子，習氣即餘習。二乘不能盡習，亦不能盡他漏，故不名力。後半顯佛能滅。然上十力，智即是體、力即是用，然智即力，更無別性。此中宿住隨念相應智力，是隣近釋；自餘從境，皆依主釋。設天眼從所依，亦依主釋。若宿住是境，隨念相應智力亦依主釋。然此十力望於自事，各於自事中大，如水能淨、如火能燒，各有自力。若約總攝，初力為大；若約辦得，涅槃漏盡為大；若以無礙解脫而為根本，則平等平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十漏盡智力，於自解脫無惑無疑，亦知眾生漏盡涅槃，於此正知名為智力。文中，初二句所斷，諸結即現行，隨眠即種子，習氣即餘習。二乘不能盡習，亦不能盡他漏，故不名力。後半顯佛能滅。然上十力，智即是體、力即是用，然智即力，更無別性。此中宿住隨念相應智力，是隣近釋；自餘從境，皆依主釋。設天眼從所依，亦依主釋。若宿住是境，隨念相應智力亦依主釋。然此十力望於自事，各於自事中大，如水能淨、如火能燒，各有自力。若約總攝，初力為大；若約辦得，涅槃漏盡為大；若以無礙解脫而為根本，則平等平等。

第八法界頌中，歎佛往修十度行滿，今得果圓。十一頌分二：初一總、餘十別。今初也。佛威神力，略有三類：一者俱生力，謂風不動衣等。二者聖威力，謂通明等種種功德。三者法威力，謂波羅蜜圓滿法力，令五根中無諸非淨，四支百節有無量力，故名堅固不可壞法身常身無邊之身。言遍十方者，即無邊身。廣大示現，謂變化身。無分別者，平等智身。大菩提行者，波羅蜜身。昔所滿足者，眾行先成。皆令見者，大果今出。二有十頌別顯，二頌一度，皆上半往修因、下半今得果。十度之義，十行、十地、一經始末亦多辯之，須粗識其相。略啟十門：一釋名、二出體、三辯相、四建立、五次第、六相攝、七修證、八約教、九觀心、十釋文。今初，又二：先通名、後別稱。今初。通稱波羅蜜多者，《唯識》云「要七最勝之所攝受，方可建立波羅蜜多。一安住最勝，謂要安住菩薩種性。二依止最勝，謂要依止大菩提心。三意樂最勝，謂要慈愍一切有情。四事業最勝，謂要具行一切事業。五巧便最勝，謂要無相智之所攝受。六迴向最勝，謂要迴向無上菩提七清淨最勝，謂要不為二障間雜，即三時無悔。若七隨闕，非到彼岸。」故此十度應各四句分別其別稱及出體。三辨相，至文當釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八法界頌中，歎佛往修十度行滿，今得果圓。十一頌分二：初一總、餘十別。今初也。佛威神力，略有三類：一者俱生力，謂風不動衣等。二者聖威力，謂通明等種種功德。三者法威力，謂波羅蜜圓滿法力，令五根中無諸非淨，四支百節有無量力，故名堅固不可壞法身常身無邊之身。言遍十方者，即無邊身。廣大示現，謂變化身。無分別者，平等智身。大菩提行者，波羅蜜身。昔所滿足者，眾行先成。皆令見者，大果今出。二有十頌別顯，二頌一度，皆上半往修因、下半今得果。十度之義，十行、十地、一經始末亦多辯之，須粗識其相。略啟十門：一釋名、二出體、三辯相、四建立、五次第、六相攝、七修證、八約教、九觀心、十釋文。今初，又二：先通名、後別稱。今初。通稱波羅蜜多者，《唯識》云「要七最勝之所攝受，方可建立波羅蜜多。一安住最勝，謂要安住菩薩種性。二依止最勝，謂要依止大菩提心。三意樂最勝，謂要慈愍一切有情。四事業最勝，謂要具行一切事業。五巧便最勝，謂要無相智之所攝受。六迴向最勝，謂要迴向無上菩提七清淨最勝，謂要不為二障間雜，即三時無悔。若七隨闕，非到彼岸。」故此十度應各四句分別其別稱及出體。三辨相，至文當釋。

四建立者，為十地中對治十障、證十真如，故但有十。為對六蔽，漸修佛法、漸熟有情，故但說六。六中，前三增上生道，感大財體及眷屬故；後三決定勝道，能伏煩惱、成熟有情及佛法故。又前三饒益有情，施財、不惱、忍彼惱故；後三對治煩惱，勤修加行永伏永滅故。又由前三故不住涅槃、由後三故不住生死，能為無住涅槃資糧；後唯四者，助六令滿，方便助前三、願助精進、力助靜慮、智助般若，如《深密》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四建立者，為十地中對治十障、證十真如，故但有十。為對六蔽，漸修佛法、漸熟有情，故但說六。六中，前三增上生道，感大財體及眷屬故；後三決定勝道，能伏煩惱、成熟有情及佛法故。又前三饒益有情，施財、不惱、忍彼惱故；後三對治煩惱，勤修加行永伏永滅故。又由前三故不住涅槃、由後三故不住生死，能為無住涅槃資糧；後唯四者，助六令滿，方便助前三、願助精進、力助靜慮、智助般若，如《深密》說。

五次第者，謂由前前引發後後，及由後後持淨前前。又前前麁、後後細，易難修習次第如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五次第者，謂由前前引發後後，及由後後持淨前前。又前前麁、後後細，易難修習次第如是。

六相攝者，此十一一皆攝一切波羅蜜多，互相順故。《般若論》云「檀義攝於六，資生無畏法」等。《智論》云「有未莊嚴波羅蜜即不攝者，有已莊嚴波羅蜜即相攝者。」今此經文必具攝十，若但說六，六攝後四；若開為十，第六唯攝無分別智，後四皆是後得智攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六相攝者，此十一一皆攝一切波羅蜜多，互相順故。《般若論》云「檀義攝於六，資生無畏法」等。《智論》云「有未莊嚴波羅蜜即不攝者，有已莊嚴波羅蜜即相攝者。」今此經文必具攝十，若但說六，六攝後四；若開為十，第六唯攝無分別智，後四皆是後得智攝。

七修證者，五位通修，佛方究竟。十約因位，總有三名，謂初無數劫，施等勢力尚微，被煩惱伏，但名波羅蜜多；第二劫去勢力漸增，能伏煩惱，名近波羅蜜多；第三僧祇勢力轉增，能畢竟伏一切煩惱，名大波羅蜜多。故上下文中屢言廣大波羅蜜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七修證者，五位通修，佛方究竟。十約因位，總有三名，謂初無數劫，施等勢力尚微，被煩惱伏，但名波羅蜜多；第二劫去勢力漸增，能伏煩惱，名近波羅蜜多；第三僧祇勢力轉增，能畢竟伏一切煩惱，名大波羅蜜多。故上下文中屢言廣大波羅蜜也。

八約教者，諸教可思，此教要須一一融攝、徹果該因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八約教者，諸教可思，此教要須一一融攝、徹果該因。

九觀心者，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九觀心者，可以意得。

十釋文中，第一偈明施度。輟己惠人名之為施，即以無貪及所起三業而為其性。此有三種，謂財、法、無畏。止半因中，大悲行施已該此三，此悲亦是七最勝中前三最勝；下半果中，財能資身、無畏益心、法資法身，故得果身身最殊妙。三皆悅物，故見者必喜。亦由具七最勝，故身殊妙也。二戒度。防非止惡名之為戒，即受學菩薩戒時三業為性。戒有三種，律儀、攝善得淨身果，攝眾生戒能除物苦。遍十方者，無作戒身等眾生故。三忍者，堪受諸法未能忘懷名之為忍，此約生忍。又忍即忍可、忍即是慧，雙忍事理，即以無瞋精進審慧及彼所起三業為性。忍亦有三，謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。偈云「信解真實即諦察法」也。色相圓滿，前二忍果；放淨光明，第三忍果。四精進者，練心於法名之為精，精心務達目之為進，以勤及所起三業為性。亦有三種，一被甲、二攝善、三利樂。初句通前二，以被甲精進《瑜伽》釋云「設千大劫為一日夜，處於地獄，唯為脫一眾生故。」次句即第三。下半通三果也，因既離身心相，故果能身遍十方。五禪者，梵云禪那，此云靜慮，即以等持為性。亦有三種，謂安住、引發、辦事。既引起神通辦利生事，故見者深喜，現法樂住、諸惑不行。又資慧斷惑，故見者惑滅。六般若者，般若梵言，此翻為慧，推求諦理名之慧也。此及後四皆擇法為體。亦有三種，一生空無分別、二法空無分別、三俱空無分別。《攝論》以加行、正體、後得為三，約六度說。《瓔珞》以照有、照無及照中道而為三者，唯約法空。三觀之義，至下當明。慧導萬行，故云修諸行海。言具足者，具上三也。因如有目，故果獲身智二光，能滅諸闇。七方便者，即善巧也，方謂方法，便謂便宜。下四但各二種，今初謂迴向方便、拔濟方便。文云種種化生，即拔濟善巧，所修成就兼於迴向菩提，所化無邊，果得十方而橫遍；為物取果，豎窮來際而不休。八願者，即希求要誓。有義：即以欲勝解及信為性。亦有二種，謂求菩提願、利樂他願，由初願故出現世間，由後願故救生不息。九力者，不可屈伏故，隨思隨修，任運成就。亦有二種，謂思擇、修習。今言法力，即思擇諸法而修習故，《攝論》「由此二力，令前六度無間現前。」經云「成自然力」，即無師而成，不習而無不利，何能壞哉？十智度。決斷名智，謂如實覺了。亦有二種，謂受用法樂智、成熟有情智。無性論云「由施等六成此智，復由此智成立六種，名受法樂。」由此妙智能正了知此施戒等饒益有情，經云普門智。總含二智，別配即初句成熟有情、次句即受用法樂。此二無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十釋文中，第一偈明施度。輟己惠人名之為施，即以無貪及所起三業而為其性。此有三種，謂財、法、無畏。止半因中，大悲行施已該此三，此悲亦是七最勝中前三最勝；下半果中，財能資身、無畏益心、法資法身，故得果身身最殊妙。三皆悅物，故見者必喜。亦由具七最勝，故身殊妙也。二戒度。防非止惡名之為戒，即受學菩薩戒時三業為性。戒有三種，律儀、攝善得淨身果，攝眾生戒能除物苦。遍十方者，無作戒身等眾生故。三忍者，堪受諸法未能忘懷名之為忍，此約生忍。又忍即忍可、忍即是慧，雙忍事理，即以無瞋精進審慧及彼所起三業為性。忍亦有三，謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。偈云「信解真實即諦察法」也。色相圓滿，前二忍果；放淨光明，第三忍果。四精進者，練心於法名之為精，精心務達目之為進，以勤及所起三業為性。亦有三種，一被甲、二攝善、三利樂。初句通前二，以被甲精進《瑜伽》釋云「設千大劫為一日夜，處於地獄，唯為脫一眾生故。」次句即第三。下半通三果也，因既離身心相，故果能身遍十方。五禪者，梵云禪那，此云靜慮，即以等持為性。亦有三種，謂安住、引發、辦事。既引起神通辦利生事，故見者深喜，現法樂住、諸惑不行。又資慧斷惑，故見者惑滅。六般若者，般若梵言，此翻為慧，推求諦理名之慧也。此及後四皆擇法為體。亦有三種，一生空無分別、二法空無分別、三俱空無分別。《攝論》以加行、正體、後得為三，約六度說。《瓔珞》以照有、照無及照中道而為三者，唯約法空。三觀之義，至下當明。慧導萬行，故云修諸行海。言具足者，具上三也。因如有目，故果獲身智二光，能滅諸闇。七方便者，即善巧也，方謂方法，便謂便宜。下四但各二種，今初謂迴向方便、拔濟方便。文云種種化生，即拔濟善巧，所修成就兼於迴向菩提，所化無邊，果得十方而橫遍；為物取果，豎窮來際而不休。八願者，即希求要誓。有義：即以欲勝解及信為性。亦有二種，謂求菩提願、利樂他願，由初願故出現世間，由後願故救生不息。九力者，不可屈伏故，隨思隨修，任運成就。亦有二種，謂思擇、修習。今言法力，即思擇諸法而修習故，《攝論》「由此二力，令前六度無間現前。」經云「成自然力」，即無師而成，不習而無不利，何能壞哉？十智度。決斷名智，謂如實覺了。亦有二種，謂受用法樂智、成熟有情智。無性論云「由施等六成此智，復由此智成立六種，名受法樂。」由此妙智能正了知此施戒等饒益有情，經云普門智。總含二智，別配即初句成熟有情、次句即受用法樂。此二無

二，故成無礙力舒光普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二，故成無礙力舒光普照。

第九雲音頌述菩提樹摩尼果中，歎佛往修十地行果。十一頌分二：初一總舉，謂佛果大用，由昔地行及結說處；餘十次第各述一地。地義，當品廣明，今皆略述而已。初地略述四義：一加行多劫，諸論皆說地前為一僧祇，已為無量。更有異說，恐厭繁文。二標入地名。三出生廣智，謂生如來家、見法實性、得妙觀察平等性智故。四普見佛海，同下願智果中。二地四義：一舉法標名、二別地行相、三修行時分、四供佛多少。三地四義：一舉法標名，世間中極云積福德；二修諸禪定；三忍度偏多；四聞持廣博。四地四義：一歎慧標名，世無等故；二了道品境，異凡夫故；二起慈悲，異小乘故；四淨身土，離身見故。五地四義：一標入地，謂積集福智故云普藏，十平等心故曰等門；三標地名；三真俗極違會令相順；四諦法俗境無不等觀。六地有四：一歎行；二標名；三正顯行相，即了緣起法；四明地用，得十空三昧故。七地有四：一先標果用、二照達群機、三雙行巧攝、四寄行標名。八地四義：一別地行相、二明淨土果、三略釋地名、四歎地結說。九地四義：一標地作用、二善達教法、三標示地名、四廣行多劫。十地有四：一標起地名、二含藏法雨、三能蔽如空麁重、四深廣難測故云佛境。諸偈多有結說，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九雲音頌述菩提樹摩尼果中，歎佛往修十地行果。十一頌分二：初一總舉，謂佛果大用，由昔地行及結說處；餘十次第各述一地。地義，當品廣明，今皆略述而已。初地略述四義：一加行多劫，諸論皆說地前為一僧祇，已為無量。更有異說，恐厭繁文。二標入地名。三出生廣智，謂生如來家、見法實性、得妙觀察平等性智故。四普見佛海，同下願智果中。二地四義：一舉法標名、二別地行相、三修行時分、四供佛多少。三地四義：一舉法標名，世間中極云積福德；二修諸禪定；三忍度偏多；四聞持廣博。四地四義：一歎慧標名，世無等故；二了道品境，異凡夫故；二起慈悲，異小乘故；四淨身土，離身見故。五地四義：一標入地，謂積集福智故云普藏，十平等心故曰等門；三標地名；三真俗極違會令相順；四諦法俗境無不等觀。六地有四：一歎行；二標名；三正顯行相，即了緣起法；四明地用，得十空三昧故。七地有四：一先標果用、二照達群機、三雙行巧攝、四寄行標名。八地四義：一別地行相、二明淨土果、三略釋地名、四歎地結說。九地四義：一標地作用、二善達教法、三標示地名、四廣行多劫。十地有四：一標起地名、二含藏法雨、三能蔽如空麁重、四深廣難測故云佛境。諸偈多有結說，文並可知。

第十善勇猛說頌儀中，前文多皆觀眾會，此觀十方者，觀眾表無偏心、觀方表說周遍，二文影略。十頌歎佛體用應機自在德。文分為三：初一總顯、次八別明、後一結歎歸佛。一一頌中各有四義。今初總歎佛，令物悟入福智。有四義者，一多眾、二心異、三悟智、四了福。莊嚴即福也。亦通二嚴，皆佛令爾，故顯眾德即為歎佛。別中，一見佛體用，亦四義：一起願、二具行、三見體、四見用。二見法身：一勝故無等、二淨故無礙、三大故周遍、四深廣故包含。三見佛色身：一色妙，謂如金等；二相具十華藏相等；三光盛，謂常放等；四隨機變，謂三尺、無邊等。四見佛智身：一無礙，無二礙故、真俗無礙故；二等空，稱法性故；三知根；四巧現。五了佛音聲：一音普遍、二說應器、三言同類、四應無礙。六見佛光明：一多種、二遍照、三見佛、四現變。七見佛毛光：一顯光名、二明出處、三示往因、四令信悟。八見佛福相：一見福相、二了福因、三示因體、四明見處。後一結歎德廣：一數多；二深廣；三用普；四結說，謂推功歸佛，謙己無能。上來總明第八大叚座內眾流竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十善勇猛說頌儀中，前文多皆觀眾會，此觀十方者，觀眾表無偏心、觀方表說周遍，二文影略。十頌歎佛體用應機自在德。文分為三：初一總顯、次八別明、後一結歎歸佛。一一頌中各有四義。今初總歎佛，令物悟入福智。有四義者，一多眾、二心異、三悟智、四了福。莊嚴即福也。亦通二嚴，皆佛令爾，故顯眾德即為歎佛。別中，一見佛體用，亦四義：一起願、二具行、三見體、四見用。二見法身：一勝故無等、二淨故無礙、三大故周遍、四深廣故包含。三見佛色身：一色妙，謂如金等；二相具十華藏相等；三光盛，謂常放等；四隨機變，謂三尺、無邊等。四見佛智身：一無礙，無二礙故、真俗無礙故；二等空，稱法性故；三知根；四巧現。五了佛音聲：一音普遍、二說應器、三言同類、四應無礙。六見佛光明：一多種、二遍照、三見佛、四現變。七見佛毛光：一顯光名、二明出處、三示往因、四令信悟。八見佛福相：一見福相、二了福因、三示因體、四明見處。後一結歎德廣：一數多；二深廣；三用普；四結說，謂推功歸佛，謙己無能。上來總明第八大叚座內眾流竟。

自下第九明天地徵祥，謂動地興供即是顯證。上來佛成正覺，眾海雲集各申慶讚，顯佛高深，而下稱機情、上協佛願，故世主為之興供、天地為之呈祥。就文分二：先動地、後興供。前中三：一動處、二動因、三動相。今初。自陜之寬且云華藏，約下結通實周法界。諸天重重並華藏之內，故云其地何所不該。又染淨融故，雖標摩竭而地震華藏。二動因中，就主顯勝但明佛力，感應道交亦由物機。然汎明動因，總有其十，今當轉法輪亦兼成道，餘如別章。三動相者，其地下是震即是聲，動即是形，聲兼吼擊、形兼起踊，故有六種。此六各三，成十八相。搖颺不安為動，自下漸高為起，忽然騰舉為踊，隱隱出聲為震，雄聲郁遏為吼，砰磕發響為擊。十八相者，唯一方動，直爾名動。四方若次第若一時動者，名為遍動。若八方次第或一時動，名普遍動。又四方八方十方如次，名三相動。又一方獨動、十方次第動、十方同時動又為三相，餘五例之。然動何所為？依《勝思惟梵天經》，所為有七：一令諸魔怖故、二為說法時大眾心不散亂故、三令放逸者生覺知故、四令眾生知法相故、五令眾生觀說法處故、六令成熟者得解脫故、七令隨順問正義故，此上七緣正是今經所為。《地論》有四，非當此文。上約外器。若心地、聖賢地、法性地，亦有震動等義，可以虛求。二興供中三：一標數，同生之眾亦得稱主，為物依故；二「所謂」下略列；三「此諸」下結遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第九明天地徵祥，謂動地興供即是顯證。上來佛成正覺，眾海雲集各申慶讚，顯佛高深，而下稱機情、上協佛願，故世主為之興供、天地為之呈祥。就文分二：先動地、後興供。前中三：一動處、二動因、三動相。今初。自陜之寬且云華藏，約下結通實周法界。諸天重重並華藏之內，故云其地何所不該。又染淨融故，雖標摩竭而地震華藏。二動因中，就主顯勝但明佛力，感應道交亦由物機。然汎明動因，總有其十，今當轉法輪亦兼成道，餘如別章。三動相者，其地下是震即是聲，動即是形，聲兼吼擊、形兼起踊，故有六種。此六各三，成十八相。搖颺不安為動，自下漸高為起，忽然騰舉為踊，隱隱出聲為震，雄聲郁遏為吼，砰磕發響為擊。十八相者，唯一方動，直爾名動。四方若次第若一時動者，名為遍動。若八方次第或一時動，名普遍動。又四方八方十方如次，名三相動。又一方獨動、十方次第動、十方同時動又為三相，餘五例之。然動何所為？依《勝思惟梵天經》，所為有七：一令諸魔怖故、二為說法時大眾心不散亂故、三令放逸者生覺知故、四令眾生知法相故、五令眾生觀說法處故、六令成熟者得解脫故、七令隨順問正義故，此上七緣正是今經所為。《地論》有四，非當此文。上約外器。若心地、聖賢地、法性地，亦有震動等義，可以虛求。二興供中三：一標數，同生之眾亦得稱主，為物依故；二「所謂」下略列；三「此諸」下結遍。

第十「如此」下結通無盡。文分有二：一結華藏內、二結華藏外。前中亦二：先舉此界；二「其華藏」下，類華藏中一切世界。於中三：初類眾海興供。一切世界者，謂華藏中有十不可說佛剎微塵數世界種，一一種中各有不可說不可說佛剎微塵數世界，彼等一切諸世界中悉有世主而為供養。二「其一切」下，類佛坐道場。然有二義：一彼諸世主各供當處之佛；二彼諸世主亦供此佛，此佛亦坐彼界道場。三「一一」下，類結大眾得法。於中有十一句，為聞法得益。得益有三：一聞益，各各信解故，謂信其言而解其義。二思益，謂於所對審緣慮故。三修益，修益有七：一修門，謂三昧方便故。二修法，謂資糧助道故。三修果，契理成就故。四修益，隨有所得成法喜故。五修轉，各各趣入無量乘門及眾生界故。六修同，悟解法門，合先聖故。七修極，修極有三：一大悲極，入佛神通境。入佛神通境但為益生故，此成恩德。二大智極，入佛力境。如來力境悲智超絕無能及故，成佛智德。三自在極，入如來解脫門。盡一切障，心境自在，成佛斷德，亦即是前諸解脫門。二「如於此」下，結華藏外，謂以華藏例於法界各有此會，同為一大法界會，方是華嚴無盡說耳。上來十段總明教起因緣分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「如此」下結通無盡。文分有二：一結華藏內、二結華藏外。前中亦二：先舉此界；二「其華藏」下，類華藏中一切世界。於中三：初類眾海興供。一切世界者，謂華藏中有十不可說佛剎微塵數世界種，一一種中各有不可說不可說佛剎微塵數世界，彼等一切諸世界中悉有世主而為供養。二「其一切」下，類佛坐道場。然有二義：一彼諸世主各供當處之佛；二彼諸世主亦供此佛，此佛亦坐彼界道場。三「一一」下，類結大眾得法。於中有十一句，為聞法得益。得益有三：一聞益，各各信解故，謂信其言而解其義。二思益，謂於所對審緣慮故。三修益，修益有七：一修門，謂三昧方便故。二修法，謂資糧助道故。三修果，契理成就故。四修益，隨有所得成法喜故。五修轉，各各趣入無量乘門及眾生界故。六修同，悟解法門，合先聖故。七修極，修極有三：一大悲極，入佛神通境。入佛神通境但為益生故，此成恩德。二大智極，入佛力境。如來力境悲智超絕無能及故，成佛智德。三自在極，入如來解脫門。盡一切障，心境自在，成佛斷德，亦即是前諸解脫門。二「如於此」下，結華藏外，謂以華藏例於法界各有此會，同為一大法界會，方是華嚴無盡說耳。上來十段總明教起因緣分竟。