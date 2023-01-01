大方廣佛華嚴經疏卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

(已下入第三經)自下第二，有八段，明八部四王眾。初四段皆初一是天，義如前釋。今初，乾闥婆王長行十法。初一即東方天王，謂攝受折伏逆順多端，善巧應機故名自在。二普見等者，謂令眾生見佛一切功德嚴。佛一毛而為利益，一一皆爾，故云普見。三以慈愍方便除憂則喜生，憂苦既如海廣深，喜樂亦難盡名藏。然則世之憂喜生乎利害，利害存乎情偽；苦樂存乎吉凶，吉凶存乎愛惡。愛惡盡則吉凶苦樂皆亡，情偽息則利害憂喜永斷，如此方為永斷憂苦，喜樂生焉。四永斷等者，謂得決定智光，則邪惑永斷。五謂慈雲普蔭，材與不材皆涼；慧澤廣霑，三草二木咸發。六現廣等者，現身益物也。稱性普應故廣大，具相清淨故妙好。七佛出說法是大名稱，佛法眾僧俱稱為寶。令此遠聞，義云普散。八現一切等者，身光普照、塵不能染，見者必歡。智光悅機，惑累不生，又歡喜也，故云大喜。九法水遍滋、菩提實行，行既樹立見者必歡。無復二乘，一切皆菩提樹也。十善入等者，一多無礙名為佛境，天王智達故云善入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (已下入第三經)自下第二，有八段，明八部四王眾。初四段皆初一是天，義如前釋。今初，乾闥婆王長行十法。初一即東方天王，謂攝受折伏逆順多端，善巧應機故名自在。二普見等者，謂令眾生見佛一切功德嚴。佛一毛而為利益，一一皆爾，故云普見。三以慈愍方便除憂則喜生，憂苦既如海廣深，喜樂亦難盡名藏。然則世之憂喜生乎利害，利害存乎情偽；苦樂存乎吉凶，吉凶存乎愛惡。愛惡盡則吉凶苦樂皆亡，情偽息則利害憂喜永斷，如此方為永斷憂苦，喜樂生焉。四永斷等者，謂得決定智光，則邪惑永斷。五謂慈雲普蔭，材與不材皆涼；慧澤廣霑，三草二木咸發。六現廣等者，現身益物也。稱性普應故廣大，具相清淨故妙好。七佛出說法是大名稱，佛法眾僧俱稱為寶。令此遠聞，義云普散。八現一切等者，身光普照、塵不能染，見者必歡。智光悅機，惑累不生，又歡喜也，故云大喜。九法水遍滋、菩提實行，行既樹立見者必歡。無復二乘，一切皆菩提樹也。十善入等者，一多無礙名為佛境，天王智達故云善入。

偈中亦十。前五可知。六中，初句現身。次二句一切獲安樂也。世間，即一切也。無盡樂，總顯也，謂佛現於世足履影覆，若在人天，現增快樂；若在下苦，七日之中身心安樂，乃至終獲涅槃之樂，故云無盡。次句別示出世因果之樂，先因後果、先世後出世，皆次第義。又總取偈意，佛身清淨是解脫因，生無盡樂是解脫果。世無盡樂又解脫因，能現淨身又解脫果。又佛身清淨是樂見因，樂見即為清淨身果。眾生樂見是安樂因，無盡安樂是樂見果。無盡安樂是淨身因，能現淨業是無盡果。如是展轉因果，名次第成。七中，初二句寶所濟機。堅謂難壞，密謂無隙間、無空處智不得生。次句正散寶也。八中，結句應云普放寶光如是見，而云妙音，譯者之誤，妙音屬前師子幢故。九中，初二句法水普滋。次句道樹普榮也。又方便多門是開權也，入菩提行是顯實也。種種方便但為一乘，是普滋也。十中，初二句佛境也，次句安樂也。佛力能現無所動者，遮妄見也。非促多劫就一剎那、非展剎那受於多劫，本相如故名無所動。隨應度者，佛力令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中亦十。前五可知。六中，初句現身。次二句一切獲安樂也。世間，即一切也。無盡樂，總顯也，謂佛現於世足履影覆，若在人天，現增快樂；若在下苦，七日之中身心安樂，乃至終獲涅槃之樂，故云無盡。次句別示出世因果之樂，先因後果、先世後出世，皆次第義。又總取偈意，佛身清淨是解脫因，生無盡樂是解脫果。世無盡樂又解脫因，能現淨身又解脫果。又佛身清淨是樂見因，樂見即為清淨身果。眾生樂見是安樂因，無盡安樂是樂見果。無盡安樂是淨身因，能現淨業是無盡果。如是展轉因果，名次第成。七中，初二句寶所濟機。堅謂難壞，密謂無隙間、無空處智不得生。次句正散寶也。八中，結句應云普放寶光如是見，而云妙音，譯者之誤，妙音屬前師子幢故。九中，初二句法水普滋。次句道樹普榮也。又方便多門是開權也，入菩提行是顯實也。種種方便但為一乘，是普滋也。十中，初二句佛境也，次句安樂也。佛力能現無所動者，遮妄見也。非促多劫就一剎那、非展剎那受於多劫，本相如故名無所動。隨應度者，佛力令見。

第二鳩槃茶王長行十法中，初即南方天王，謂內惑外讐皆名怨害，安住忍力並能伏之。二修習等者，二利之行趣果曰門，深廣難窮名無邊海。三知其現欲，如應化伏。四普成就等者，鈍識者現之以通，利智者示之以法。遍世多劫名普成就，並如虛空故云清淨，俱能照世即是光明。三輪化生，是所作業。五世間惑苦可畏不安，菩提涅槃安隱無畏。萬行為其因道，則無畏滅果成矣。六消竭等者，愛欲漂流深廣如海，智日赫照則妄竭真明。七謂於諸趣普現身雲，耀通明等之電光也。八普放等者，身智光明遣除二障。九多劫修悲究竟滅苦，為不退轉。悲多方便，故復名藏。為安眾生，所以開示。十普現等者，稱性神通無來去而流轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二鳩槃茶王長行十法中，初即南方天王，謂內惑外讐皆名怨害，安住忍力並能伏之。二修習等者，二利之行趣果曰門，深廣難窮名無邊海。三知其現欲，如應化伏。四普成就等者，鈍識者現之以通，利智者示之以法。遍世多劫名普成就，並如虛空故云清淨，俱能照世即是光明。三輪化生，是所作業。五世間惑苦可畏不安，菩提涅槃安隱無畏。萬行為其因道，則無畏滅果成矣。六消竭等者，愛欲漂流深廣如海，智日赫照則妄竭真明。七謂於諸趣普現身雲，耀通明等之電光也。八普放等者，身智光明遣除二障。九多劫修悲究竟滅苦，為不退轉。悲多方便，故復名藏。為安眾生，所以開示。十普現等者，稱性神通無來去而流轉。

偈中，初偈通顯，明佛已滅怨。怨之大者莫越憍慢，有之則卑陋、滅之則端嚴。次四偈可知。六中，初句欲海。欲為苦本，云具眾苦。次二句消竭。既欲惡止，當說善行。七中，初句普現身雲。次句明等電光，故云種種。次句兼明雷雨。雷有二義：一遠震；二發生，謂蟄蟲發動、草木發萌。圓音之雷，可以思準。餘三可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中，初偈通顯，明佛已滅怨。怨之大者莫越憍慢，有之則卑陋、滅之則端嚴。次四偈可知。六中，初句欲海。欲為苦本，云具眾苦。次二句消竭。既欲惡止，當說善行。七中，初句普現身雲。次句明等電光，故云種種。次句兼明雷雨。雷有二義：一遠震；二發生，謂蟄蟲發動、草木發萌。圓音之雷，可以思準。餘三可知。

第三龍王眾。準偈及梵本皆有十一，長行脫第五，但有十法。初一即西方天王法門，及第二，如偈當釋。三與偈文通有六義：一諸趣是化處、二淨音是化具、三佛名是化法、四神通是化本、五眾生是化機、五隨樂是化意。四普現等者，謂一毛普現無邊依正，以毛稱性能廣容故，廣容即是普遍故。能現之佛還自住於毛孔，所現剎中能所無雜，依正區分、大小宛然，名建立差別。五靜法云：準梵本有焰龍王，得一切眾生瞋癡蓋纏，如來慈愍令除滅解脫門。謂大慈居懷則三毒俱滅。六開示等者，佛大慈悲是福德海，二資糧滿然後得故。眾生慈福即是百川，佛毛示現以表同體。既知同體自然朝宗，因示悟入故得大喜樂。七慈音智俱故云清淨，淨無貪愛何畏何憂？八示現等者，謂於身中現身土也。九觀佛昔行深廣，故愛樂歡喜。海言通二，謂歡喜、供養。十示現等者，謂為眾演音，故云示現。音有四義：一類多，謂一切；二普遍，謂平等；三稱根清雅，故云悅意；四一音隨類，故云無礙，無礙即方便也。十一謂此無熱龍住清涼池，出香美水，流注四海、導引百川，時布慈雲降澍甘澤，是故能滅諸世間苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三龍王眾。準偈及梵本皆有十一，長行脫第五，但有十法。初一即西方天王法門，及第二，如偈當釋。三與偈文通有六義：一諸趣是化處、二淨音是化具、三佛名是化法、四神通是化本、五眾生是化機、五隨樂是化意。四普現等者，謂一毛普現無邊依正，以毛稱性能廣容故，廣容即是普遍故。能現之佛還自住於毛孔，所現剎中能所無雜，依正區分、大小宛然，名建立差別。五靜法云：準梵本有焰龍王，得一切眾生瞋癡蓋纏，如來慈愍令除滅解脫門。謂大慈居懷則三毒俱滅。六開示等者，佛大慈悲是福德海，二資糧滿然後得故。眾生慈福即是百川，佛毛示現以表同體。既知同體自然朝宗，因示悟入故得大喜樂。七慈音智俱故云清淨，淨無貪愛何畏何憂？八示現等者，謂於身中現身土也。九觀佛昔行深廣，故愛樂歡喜。海言通二，謂歡喜、供養。十示現等者，謂為眾演音，故云示現。音有四義：一類多，謂一切；二普遍，謂平等；三稱根清雅，故云悅意；四一音隨類，故云無礙，無礙即方便也。十一謂此無熱龍住清涼池，出香美水，流注四海、導引百川，時布慈雲降澍甘澤，是故能滅諸世間苦。

偈有十一。初中，諸龍有四熱惱，名熾然苦，今並有治。一金翅所食苦，初句為治，以觀佛法同三歸故；二行欲時復本身苦、三鱗甲細蟲苦，並第二句為治，學佛等利故；四熱砂著身苦，後二句為治。以不堪蟲癢熱砂中𩥇，今大悲哀愍故能治之。有說四苦無鱗甲細蟲，而有風吹寶衣露身之苦，亦以第二句治之。就龍且說龍趣，末句約佛通拔畏塗。二中，此就佛論示現，前約龍云能轉。又前一念時促，今一毛處小，二文影略。餘九可知。但第五偈即前所脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈有十一。初中，諸龍有四熱惱，名熾然苦，今並有治。一金翅所食苦，初句為治，以觀佛法同三歸故；二行欲時復本身苦、三鱗甲細蟲苦，並第二句為治，學佛等利故；四熱砂著身苦，後二句為治。以不堪蟲癢熱砂中𩥇，今大悲哀愍故能治之。有說四苦無鱗甲細蟲，而有風吹寶衣露身之苦，亦以第二句治之。就龍且說龍趣，末句約佛通拔畏塗。二中，此就佛論示現，前約龍云能轉。又前一念時促，今一毛處小，二文影略。餘九可知。但第五偈即前所脫。

第四夜叉王眾長行十法。初一即北方天王，得以無邊等者，謂善者自樂不待加哀，惡者必苦心則偏重，巧救多門故云無邊。又此天能伏惡鬼，令不犯眾生，是救護也。二普觀悲救，救苦護善不滯空有，故云方便。三惡業障重名甚羸惡。又羸無善力，謂一闡提。惡即弊惡。謗方等者，明示妙理是謂資益。四倣佛歎佛，得名聞果。五悲智二照合為一心，與法身俱，故恒觀察。六妙音說法利益多端，唯應度者聲暨能益。七教廣理深，一句能演即是普入。八令物離邪則能住正，為守護矣。然住正道者，則不分別是邪是正，云不思議。九集福德因、受快樂果，由身智光得增長也。十念佛修因生十力果，天未證極故云隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四夜叉王眾長行十法。初一即北方天王，得以無邊等者，謂善者自樂不待加哀，惡者必苦心則偏重，巧救多門故云無邊。又此天能伏惡鬼，令不犯眾生，是救護也。二普觀悲救，救苦護善不滯空有，故云方便。三惡業障重名甚羸惡。又羸無善力，謂一闡提。惡即弊惡。謗方等者，明示妙理是謂資益。四倣佛歎佛，得名聞果。五悲智二照合為一心，與法身俱，故恒觀察。六妙音說法利益多端，唯應度者聲暨能益。七教廣理深，一句能演即是普入。八令物離邪則能住正，為守護矣。然住正道者，則不分別是邪是正，云不思議。九集福德因、受快樂果，由身智光得增長也。十念佛修因生十力果，天未證極故云隨順。

偈中亦十，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中亦十，文顯可知。

第五摩睺羅伽眾十法。一普現威光，名為神通。不動性淨示涅槃因，故云方便。依因集德，必得無依涅槃。二除惑契寂是清淨因，清涼悅樂是涅槃果。三善者善之，不善者佛亦善之，善不善覺亦亡，乃入本淨。四福非福相深不可著，非福現福名自在相。佛佛無二是平等相。五無智黑因，如燈開示。怖畏苦果，如幢為歸。六以知佛德同空、齊己一性，故歡喜也。七見理決斷，聞深不怖、聞淺不疑、聞非深非淺意而有勇。八風不傾，為勇猛力。既以自正，必能正他，為救護主。八往修喜因，故見念皆喜。九見理智成則緣不動，智為行本諸度悉圓。亦猶海納百川，更不流矣。十開生等理、示佛等應，破情不等令悟性等，為平等道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五摩睺羅伽眾十法。一普現威光，名為神通。不動性淨示涅槃因，故云方便。依因集德，必得無依涅槃。二除惑契寂是清淨因，清涼悅樂是涅槃果。三善者善之，不善者佛亦善之，善不善覺亦亡，乃入本淨。四福非福相深不可著，非福現福名自在相。佛佛無二是平等相。五無智黑因，如燈開示。怖畏苦果，如幢為歸。六以知佛德同空、齊己一性，故歡喜也。七見理決斷，聞深不怖、聞淺不疑、聞非深非淺意而有勇。八風不傾，為勇猛力。既以自正，必能正他，為救護主。八往修喜因，故見念皆喜。九見理智成則緣不動，智為行本諸度悉圓。亦猶海納百川，更不流矣。十開生等理、示佛等應，破情不等令悟性等，為平等道。

十偈如次，文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十偈如次，文顯可知。

第六緊那羅王十法。一世喜樂業皆因佛生。二聞深適神故法喜無上，終得涅槃無盡安樂。三佛德深廣，信亦包含。四音演真法令聞，故妄憂除而意悅。五達境唯心而本空，則安立眾生於覺悟。六難遇益生所以示現，相嚴常住名為妙色。七大智普慈是二嚴果，一切智因是能生業。八業細難窮，自觀示物。九神通益物，無間稱恒。十知機巧化謂攝心，正智御心如境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六緊那羅王十法。一世喜樂業皆因佛生。二聞深適神故法喜無上，終得涅槃無盡安樂。三佛德深廣，信亦包含。四音演真法令聞，故妄憂除而意悅。五達境唯心而本空，則安立眾生於覺悟。六難遇益生所以示現，相嚴常住名為妙色。七大智普慈是二嚴果，一切智因是能生業。八業細難窮，自觀示物。九神通益物，無間稱恒。十知機巧化謂攝心，正智御心如境。

十頌次第，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十頌次第，文並可知。

第七迦樓羅王，依賢首、靜法，皆云準頌長行脫第五執持王。一智無著故見無礙，悲普觀故通悉調。二遍坐覺樹名住法界，現通說法名為教化。三進策諸度，往修故成。四境界，如偈文。難思則入，方為勇猛。五諸本多脫，遇一本有文，云大海處攝持力迦樓羅王，得能竭眾生煩惱海解脫門。多是古疏本脫，今依有本，然偈約能竭說佛福智。六眾生無邊，故成就智多。七城有三義：一防外敵、二養人眾、三開門引攝。今言法城，通教理行果，行契理教則無不俱嚴故。各有三義，謂了心城之性空則眾惑不入，見恒沙性德則萬行爰增，道無不通則自他引攝。便能契果，絕百非以成解脫，養眾德以全法身，開般若而無不通矣。方顯教城無非養所，詮旨句句通神。有斯多義，故偈云「廣大叵窮」，重重四門故無數量，究竟能闡唯我世尊。八法身無相，故不可壞。體即真如，凡聖平等。無分別智安住證會，名成就力。九現同類形，方便調伏。十眾生歿生皆由行業，佛生死智方能普入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七迦樓羅王，依賢首、靜法，皆云準頌長行脫第五執持王。一智無著故見無礙，悲普觀故通悉調。二遍坐覺樹名住法界，現通說法名為教化。三進策諸度，往修故成。四境界，如偈文。難思則入，方為勇猛。五諸本多脫，遇一本有文，云大海處攝持力迦樓羅王，得能竭眾生煩惱海解脫門。多是古疏本脫，今依有本，然偈約能竭說佛福智。六眾生無邊，故成就智多。七城有三義：一防外敵、二養人眾、三開門引攝。今言法城，通教理行果，行契理教則無不俱嚴故。各有三義，謂了心城之性空則眾惑不入，見恒沙性德則萬行爰增，道無不通則自他引攝。便能契果，絕百非以成解脫，養眾德以全法身，開般若而無不通矣。方顯教城無非養所，詮旨句句通神。有斯多義，故偈云「廣大叵窮」，重重四門故無數量，究竟能闡唯我世尊。八法身無相，故不可壞。體即真如，凡聖平等。無分別智安住證會，名成就力。九現同類形，方便調伏。十眾生歿生皆由行業，佛生死智方能普入。

頌文如次配釋可知。但第五偈，或有前脫，故略釋之。初二句甚深廣大。次句福智相嚴、行通因果，因深果遠已不思議。復有一行是如來行，所謂大乘大般涅槃。則行為果，果皆絕言。道佛行，如〈出現品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌文如次配釋可知。但第五偈，或有前脫，故略釋之。初二句甚深廣大。次句福智相嚴、行通因果，因深果遠已不思議。復有一行是如來行，所謂大乘大般涅槃。則行為果，果皆絕言。道佛行，如〈出現品〉。

第八阿修羅王十法。一修羅尊勝等須彌之高，如來威光蔽十方大眾，眾生各見真勝主也。二彼能以一絲作種種事，今一剎那現於多劫調生等事。三以多法門入佛境界則苦滅心淨，種種法門亦如幻也。下云「苫末羅即巧幻梵音」。四多劫多苦為物非己，如尸毘救鴿、薩埵投崖，已是丈夫最勝嚴飾，況終剋寂智萬德以嚴，翻顯無利勤苦誠為可醜。既為物而行，故有大眷屬。五以大幻通力動剎悟機，不怖眾生，斯為大力。大力、婆稚，華梵異耳。六開種種權門，安眾生於一極之樂。權為入大之本故，皆佛智因。權實不迷，斯為遍照。七萬善順理普不可壞，斯解脫處。何染不亡，功歸正覺。故偈云「佛力如是，修者堅固妙嚴。」八悲用智故普令無疑，主斯事者廣大因慧。九供事修善有勝德故。十普入諸趣，明處無不遍。偈云「三世時無不均，同有佛性名為決定。」具上三義，平等行焉。不宣實義，非善音也。此上一段及後夜神，皆結歸名，上下例然，恐繁不釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八阿修羅王十法。一修羅尊勝等須彌之高，如來威光蔽十方大眾，眾生各見真勝主也。二彼能以一絲作種種事，今一剎那現於多劫調生等事。三以多法門入佛境界則苦滅心淨，種種法門亦如幻也。下云「苫末羅即巧幻梵音」。四多劫多苦為物非己，如尸毘救鴿、薩埵投崖，已是丈夫最勝嚴飾，況終剋寂智萬德以嚴，翻顯無利勤苦誠為可醜。既為物而行，故有大眷屬。五以大幻通力動剎悟機，不怖眾生，斯為大力。大力、婆稚，華梵異耳。六開種種權門，安眾生於一極之樂。權為入大之本故，皆佛智因。權實不迷，斯為遍照。七萬善順理普不可壞，斯解脫處。何染不亡，功歸正覺。故偈云「佛力如是，修者堅固妙嚴。」八悲用智故普令無疑，主斯事者廣大因慧。九供事修善有勝德故。十普入諸趣，明處無不遍。偈云「三世時無不均，同有佛性名為決定。」具上三義，平等行焉。不宣實義，非善音也。此上一段及後夜神，皆結歸名，上下例然，恐繁不釋。

頌文如次可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌文如次可知。

自下第三諸神眾，有十九眾。今初，主晝神十法。一智了物心，如空入色；光照身器，如日合空；身遍器中，如像在鏡。世間主力能攝此身，此身之性等世間故，皆入觀機，故名普入。所入之處即為宮殿。二義圓稱機，故滿心成益。三身法二光皆可愛樂。四法雨潤種，已含實者解開善，未芽者信發。五無法不悟名普明力，曠劫修集成智莊嚴。六方便開示世樂亦苦，令其悟入，見理法樂，如歡喜地也。七如來身雲，就體則非有無，約機則差別遍於十方，不可謂之無；約佛則稱真法界，不可謂之有。此則隨緣非有之法身，恒不異事而顯現，以化寂滅非無之眾生，恒不異真而成立，即無差別之差別也。八處危者護之令安，有苦者救之令樂。九眾生闇於多欲，故沈淪長夜。以法開曉，喜足為先。喜足智俱是功德力，能令離苦得安樂故。十有覺德行，故名稱普聞。既福廣名高，故不虛其益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三諸神眾，有十九眾。今初，主晝神十法。一智了物心，如空入色；光照身器，如日合空；身遍器中，如像在鏡。世間主力能攝此身，此身之性等世間故，皆入觀機，故名普入。所入之處即為宮殿。二義圓稱機，故滿心成益。三身法二光皆可愛樂。四法雨潤種，已含實者解開善，未芽者信發。五無法不悟名普明力，曠劫修集成智莊嚴。六方便開示世樂亦苦，令其悟入，見理法樂，如歡喜地也。七如來身雲，就體則非有無，約機則差別遍於十方，不可謂之無；約佛則稱真法界，不可謂之有。此則隨緣非有之法身，恒不異事而顯現，以化寂滅非無之眾生，恒不異真而成立，即無差別之差別也。八處危者護之令安，有苦者救之令樂。九眾生闇於多欲，故沈淪長夜。以法開曉，喜足為先。喜足智俱是功德力，能令離苦得安樂故。十有覺德行，故名稱普聞。既福廣名高，故不虛其益。

偈文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈文可知。

第二主夜神十法。初七夜神是善財十地善友，見解深廣，彌顯眾海法門難思。一普德淨光，即善財離垢地善友，彼名全同法門，名寂靜禪定樂普游步。普游步言，即大勇健也。寂靜禪定樂，即是定體。現法樂住，故名為樂。大勇健者，即是定用。健則堪能，勇則無畏，謂見佛淨機游戲神通，故名勇健，亦游步也。勇健廣大，故稱普德。無惑智俱，可謂淨光。二即發光地善友，彼名喜目觀察眾生，解脫名大勢力普喜幢。謂此解脫德無不備、化無不周，名大勢力，即今廣大。身惑俱淨，無不樂見，故云普喜。悲為德相，即幢義也。觀察普喜，名為喜目。三即焰慧地善友，彼名普救眾生妙德。護世精氣方是救生，由護生故顯德之妙也。法門全同，次第又當。謂感必現前，調令清淨故。四即難勝地善友，彼名寂靜音海，法門名念念出生廣大喜莊嚴。念念出生，即積集義，見佛利生，故生大喜。莊嚴二義：一見佛修歡喜因嚴，樂見果故；二積集此喜神自莊嚴。由定發音，名寂靜音，深廣如海。五即現前地善友，彼云守護一切城增長威力，偈云尸利，以梵音含於二義：一云吉祥、二翻為守故。下譯跋陀室利以為賢首。又以首字音同義別，彼為頭首，〈法界品〉中乃為守護，皆譯者方言少融耳。若以義會，增長威力即是普現吉祥，正當次第法門。又同彼云甚深自在妙音解脫。妙音故悅意，悅則意淨，即寂能演，故名自在。六即遠行地善友，彼云開敷一切樹華。一切開敷，即普發也。法門彼云菩薩出生廣大喜光明，文少倒略耳。舊經云「菩薩無量歡喜知足光明」，知足滿足，文相近也。謂能知如來巧智示法大福威光，故曰光明。佛以福智滿足物心，則含喜名藏。七即不動地善友，彼名大願精進力救護一切眾生，法門名教化眾生令生善根。教化開悟，文異義同，令生成熟始終異耳。謂現通示相，皆為調化一切善根皆令生長。平等護育，即救護一切。精進大願，故能為之。今文略耳。八念念久修恒遍救護，是無邊慈也。此與善財歡喜地善友似同，而文多異，又非其次，故但直釋。九於三毒難壞眾生，以大悲門現莊嚴身，故石室留影、毒龍革心，況現身耶。十本為眾生，故成自德，令他樂滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二主夜神十法。初七夜神是善財十地善友，見解深廣，彌顯眾海法門難思。一普德淨光，即善財離垢地善友，彼名全同法門，名寂靜禪定樂普游步。普游步言，即大勇健也。寂靜禪定樂，即是定體。現法樂住，故名為樂。大勇健者，即是定用。健則堪能，勇則無畏，謂見佛淨機游戲神通，故名勇健，亦游步也。勇健廣大，故稱普德。無惑智俱，可謂淨光。二即發光地善友，彼名喜目觀察眾生，解脫名大勢力普喜幢。謂此解脫德無不備、化無不周，名大勢力，即今廣大。身惑俱淨，無不樂見，故云普喜。悲為德相，即幢義也。觀察普喜，名為喜目。三即焰慧地善友，彼名普救眾生妙德。護世精氣方是救生，由護生故顯德之妙也。法門全同，次第又當。謂感必現前，調令清淨故。四即難勝地善友，彼名寂靜音海，法門名念念出生廣大喜莊嚴。念念出生，即積集義，見佛利生，故生大喜。莊嚴二義：一見佛修歡喜因嚴，樂見果故；二積集此喜神自莊嚴。由定發音，名寂靜音，深廣如海。五即現前地善友，彼云守護一切城增長威力，偈云尸利，以梵音含於二義：一云吉祥、二翻為守故。下譯跋陀室利以為賢首。又以首字音同義別，彼為頭首，〈法界品〉中乃為守護，皆譯者方言少融耳。若以義會，增長威力即是普現吉祥，正當次第法門。又同彼云甚深自在妙音解脫。妙音故悅意，悅則意淨，即寂能演，故名自在。六即遠行地善友，彼云開敷一切樹華。一切開敷，即普發也。法門彼云菩薩出生廣大喜光明，文少倒略耳。舊經云「菩薩無量歡喜知足光明」，知足滿足，文相近也。謂能知如來巧智示法大福威光，故曰光明。佛以福智滿足物心，則含喜名藏。七即不動地善友，彼名大願精進力救護一切眾生，法門名教化眾生令生善根。教化開悟，文異義同，令生成熟始終異耳。謂現通示相，皆為調化一切善根皆令生長。平等護育，即救護一切。精進大願，故能為之。今文略耳。八念念久修恒遍救護，是無邊慈也。此與善財歡喜地善友似同，而文多異，又非其次，故但直釋。九於三毒難壞眾生，以大悲門現莊嚴身，故石室留影、毒龍革心，況現身耶。十本為眾生，故成自德，令他樂滿。

偈中，十偈如次。初中，初句解脫之力能觀，次句即寂靜樂。神以此定觀佛此體，故下經云「普見三世佛而無取著，以知如來無相，性相本空故。故云寂靜虛空相也。」次句即大勇健，準下經則自他兼淨也。次句定果也。上約佛說。若約天說，即四句皆是定用，以住此解脫能見佛體用因果故。二三可知。四中，稱理遍喜為廣大無邊。縱內心不搖而外現威怒，更深難測。五以寂故能遍。六以眾生本來自盡，故是寂滅。是以智窮妄末，理無不顯；妄徹真源，惑無不盡，喜方滿足。餘四可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中，十偈如次。初中，初句解脫之力能觀，次句即寂靜樂。神以此定觀佛此體，故下經云「普見三世佛而無取著，以知如來無相，性相本空故。故云寂靜虛空相也。」次句即大勇健，準下經則自他兼淨也。次句定果也。上約佛說。若約天說，即四句皆是定用，以住此解脫能見佛體用因果故。二三可知。四中，稱理遍喜為廣大無邊。縱內心不搖而外現威怒，更深難測。五以寂故能遍。六以眾生本來自盡，故是寂滅。是以智窮妄末，理無不顯；妄徹真源，惑無不盡，喜方滿足。餘四可知。

第三主方神十法。一現身說法令悟得果，皆救護力。二神通示相，是能成辦業。眾生出苦，是所成辦業。三法光破闇，闇斷智生。智與法喜俱生，斷以寂滅為樂。四普現說法，聞必惑滅，故不唐勞。五聖人無名，隨物立名，貴在生德及滅惑耳。六七可知。八業同性空，並不失報，俱無差異。性相無礙為自在力，說能感報令除惡業，說業性空善業亦亡。九前約說業性相，令物絕業；此約知業差別，擬隨機化。十世人靡不有初、鮮克有終，今聖人有志有能，故所作究竟。世人以人隨欲，不能兼亡；今有慈有愍，故令物喜，謂十波羅蜜無不究竟，四無量心令物歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三主方神十法。一現身說法令悟得果，皆救護力。二神通示相，是能成辦業。眾生出苦，是所成辦業。三法光破闇，闇斷智生。智與法喜俱生，斷以寂滅為樂。四普現說法，聞必惑滅，故不唐勞。五聖人無名，隨物立名，貴在生德及滅惑耳。六七可知。八業同性空，並不失報，俱無差異。性相無礙為自在力，說能感報令除惡業，說業性空善業亦亡。九前約說業性相，令物絕業；此約知業差別，擬隨機化。十世人靡不有初、鮮克有終，今聖人有志有能，故所作究竟。世人以人隨欲，不能兼亡；今有慈有愍，故令物喜，謂十波羅蜜無不究竟，四無量心令物歡喜。

頌中次第配釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌中次第配釋可知。

第四主空神長行十法。一智慧造理則十眼廣照，日月合空則萬像歷然。二身智二光遍入法界。三佛身如空是無邊境，無生無染為吉祥風。四廣說聖道，則離三障、安住二空。五上求下化名廣大行，為安眾生如妙髻焉。六沈生死之厄難，悲智光以濟之。七不礙福智相導，是謂勝力。八惑由智遣。九妙音善說。十不壞本處而稱周十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四主空神長行十法。一智慧造理則十眼廣照，日月合空則萬像歷然。二身智二光遍入法界。三佛身如空是無邊境，無生無染為吉祥風。四廣說聖道，則離三障、安住二空。五上求下化名廣大行，為安眾生如妙髻焉。六沈生死之厄難，悲智光以濟之。七不礙福智相導，是謂勝力。八惑由智遣。九妙音善說。十不壞本處而稱周十方。

偈中十頌如次。三中，空有四義，含於五法：一離能取生，即絕妄想。二離所取相，無相無名。三境無自性，即是如如。四心無所得，是為正智。迷如以成名相，妄想是生；悟名相之本，如執翻成智。如外無智，智體即如，此二猶空，寂照無礙。如斯見佛，是曰吉祥。四中，長行及列並名安住，今云圓光。圓光表智、安住表定，二事相資前後互舉，並能滅障，於理無違。六中，生死海者，《瑜伽》七十云「五法相似生死，得大海名：一處無邊相似故、二甚深故、三難度故、四不可飲故、五大寶所依故。」釋曰：由前四義眾生流轉，由第五義菩薩入之，且約分喻。第九十云「由三相故不同水海：一自性不同，分謂水海，唯色一分。二淪沒不同，唯人畜故、唯沒身故。三超度不同，未斷欲者亦能度故。」生死海，反上可思。餘七偈可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中十頌如次。三中，空有四義，含於五法：一離能取生，即絕妄想。二離所取相，無相無名。三境無自性，即是如如。四心無所得，是為正智。迷如以成名相，妄想是生；悟名相之本，如執翻成智。如外無智，智體即如，此二猶空，寂照無礙。如斯見佛，是曰吉祥。四中，長行及列並名安住，今云圓光。圓光表智、安住表定，二事相資前後互舉，並能滅障，於理無違。六中，生死海者，《瑜伽》七十云「五法相似生死，得大海名：一處無邊相似故、二甚深故、三難度故、四不可飲故、五大寶所依故。」釋曰：由前四義眾生流轉，由第五義菩薩入之，且約分喻。第九十云「由三相故不同水海：一自性不同，分謂水海，唯色一分。二淪沒不同，唯人畜故、唯沒身故。三超度不同，未斷欲者亦能度故。」生死海，反上可思。餘七偈可知。

第五主風神十法。一以方便風合智日光，智入深法而無障礙，身入世間而無影像。二菩薩以求菩提之大心，持稱真之供具，等虛空之廣大，不礙事之繁多，而以全法之身一念供無邊之佛，如彼風力無不成也。三長風忽來，浮雲散滅；慈風忽起，惑苦病亡。四福智莊嚴之風，摧壞如山之障。五十力降魔，十軍皆殄。獨名竭水者，欲愛為初故。六毛孔慈音滅除五怖，若百竅異吹，遍吼悅機。七智入實相故妙辯如海，如風擊樹故能下垂。八調生方便為智所入，故名為藏。九禪定宮殿必定慧雙游，故能滅癡闇。約佛則動寂無二，見必滅癡。十日月明照，非風不運；智行無礙，方便力焉。十偈可知(已下入第四經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五主風神十法。一以方便風合智日光，智入深法而無障礙，身入世間而無影像。二菩薩以求菩提之大心，持稱真之供具，等虛空之廣大，不礙事之繁多，而以全法之身一念供無邊之佛，如彼風力無不成也。三長風忽來，浮雲散滅；慈風忽起，惑苦病亡。四福智莊嚴之風，摧壞如山之障。五十力降魔，十軍皆殄。獨名竭水者，欲愛為初故。六毛孔慈音滅除五怖，若百竅異吹，遍吼悅機。七智入實相故妙辯如海，如風擊樹故能下垂。八調生方便為智所入，故名為藏。九禪定宮殿必定慧雙游，故能滅癡闇。約佛則動寂無二，見必滅癡。十日月明照，非風不運；智行無礙，方便力焉。十偈可知(已下入第四經)。

第六主火神長行十法。有云：準梵本，此脫第四。一以進力現世，除物無明。以最初故，偏從火義。二惑有二義：一漂、二惱，善巧迴轉則能息之。三稱性之福，相惑不動。與大悲合，自利不動。俱能攝德無盡名藏。四有云：準梵本，神名勝上蘂光普照，法門名普能除煩惱塵，謂劫海行滿故。今能現通滅惑，偈云「眾妙宮神」，同前列名。眾妙即勝上義耳。然諸本多無，或有本則具云眾妙宮殿主火神，得大慈悲廣蔭眾生解脫門，恐是傳寫脫漏耳。五光明照耀等者，日光合空等空無際，智符實相稱實無邊。雖曠劫修成，全同本有。窮靈極數，妙盡難思。實為惑本，即是正因；智照心源，即是了因，如空與日。今略申十義，以辯難思。一謂日與空非即非離。二非住非不住。三而日善作破闇良緣，顯空之要。四雖復滅闇顯空，空無損益。五理實無損，事以推之，闇蔽永除，性乃無增，空界所含萬像皆現。六而此虛空性雖清淨，若無日光則有闇起。七非以虛空空故自能除闇，闇若除者必假日光。八日若無空，無光無照；空若無日，闇不自除。九然此闇性無來無去，日之體相亦不生不滅。十但有日照空則乾坤洞曉，以智慧日照心性空，亦有十義，準喻思之。非唯釋此文，亦乃遠通眾經、該羅前後。六體寂發照名寂靜光，以斯成福莊嚴身相。七八可知。九分別法相，永離不了愚癡；悟法實性，便無執著之見。十以行扶願，故能現世作師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六主火神長行十法。有云：準梵本，此脫第四。一以進力現世，除物無明。以最初故，偏從火義。二惑有二義：一漂、二惱，善巧迴轉則能息之。三稱性之福，相惑不動。與大悲合，自利不動。俱能攝德無盡名藏。四有云：準梵本，神名勝上蘂光普照，法門名普能除煩惱塵，謂劫海行滿故。今能現通滅惑，偈云「眾妙宮神」，同前列名。眾妙即勝上義耳。然諸本多無，或有本則具云眾妙宮殿主火神，得大慈悲廣蔭眾生解脫門，恐是傳寫脫漏耳。五光明照耀等者，日光合空等空無際，智符實相稱實無邊。雖曠劫修成，全同本有。窮靈極數，妙盡難思。實為惑本，即是正因；智照心源，即是了因，如空與日。今略申十義，以辯難思。一謂日與空非即非離。二非住非不住。三而日善作破闇良緣，顯空之要。四雖復滅闇顯空，空無損益。五理實無損，事以推之，闇蔽永除，性乃無增，空界所含萬像皆現。六而此虛空性雖清淨，若無日光則有闇起。七非以虛空空故自能除闇，闇若除者必假日光。八日若無空，無光無照；空若無日，闇不自除。九然此闇性無來無去，日之體相亦不生不滅。十但有日照空則乾坤洞曉，以智慧日照心性空，亦有十義，準喻思之。非唯釋此文，亦乃遠通眾經、該羅前後。六體寂發照名寂靜光，以斯成福莊嚴身相。七八可知。九分別法相，永離不了愚癡；悟法實性，便無執著之見。十以行扶願，故能現世作師子吼。

頌加第四，餘並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌加第四，餘並可知。

第七主水神長行十法。一無緣大慈，是曰平等。二無邊行法，莊嚴自他。三寂然不動以觀機，感而遂通以隨攝。若冬則積雪凝白，夏則無處不流。四妙音演佛深旨，令悟妙法旋澓。五身智二光遍覺開化，大充法界清淨無垢。六清淨法界性相俱絕，德無不見則大用不亡。七眾生不窮故大悲無盡，滿而不溢有知足義焉。流止從緣，斯為自在。八處處見佛，故大喜無窮。喜從佛生，即佛名藏。若聆泉流之響，無不悅也。九性相無礙之福，故能普現神通。若空色相映之流，威光蕩瀁。十調生行廣，如空無邊；用靡暫停，如空無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七主水神長行十法。一無緣大慈，是曰平等。二無邊行法，莊嚴自他。三寂然不動以觀機，感而遂通以隨攝。若冬則積雪凝白，夏則無處不流。四妙音演佛深旨，令悟妙法旋澓。五身智二光遍覺開化，大充法界清淨無垢。六清淨法界性相俱絕，德無不見則大用不亡。七眾生不窮故大悲無盡，滿而不溢有知足義焉。流止從緣，斯為自在。八處處見佛，故大喜無窮。喜從佛生，即佛名藏。若聆泉流之響，無不悅也。九性相無礙之福，故能普現神通。若空色相映之流，威光蕩瀁。十調生行廣，如空無邊；用靡暫停，如空無盡。

偈中，第一偈前半辯一相因果，次句例餘，後句辯益。初言清淨者，離過無緣故。門如塵數者，隨宜利樂故。以慈為因得妙相果，以相為因得無厭果。然如來相有純有雜，此就純門。若以雜門，則隨一相一毛，皆收如來法界行盡。亦相相皆爾，純雜無礙因果相融，圓成非分成故。佛一相一毛即同法界無有分量，今此神從一慈門入無盡相耳。此約十身之相。若三十二相之因，但說一相一因，如《智度》、《瑜伽》等論、《涅槃》、《大集》等經，至〈相海品〉當引。第五偈，初言無盡，以顯光常。次充法界，以辯光遍。不思議者，以顯光深，非色現色、非青黃而青黃故。其第三句是顯光用。餘九可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中，第一偈前半辯一相因果，次句例餘，後句辯益。初言清淨者，離過無緣故。門如塵數者，隨宜利樂故。以慈為因得妙相果，以相為因得無厭果。然如來相有純有雜，此就純門。若以雜門，則隨一相一毛，皆收如來法界行盡。亦相相皆爾，純雜無礙因果相融，圓成非分成故。佛一相一毛即同法界無有分量，今此神從一慈門入無盡相耳。此約十身之相。若三十二相之因，但說一相一因，如《智度》、《瑜伽》等論、《涅槃》、《大集》等經，至〈相海品〉當引。第五偈，初言無盡，以顯光常。次充法界，以辯光遍。不思議者，以顯光深，非色現色、非青黃而青黃故。其第三句是顯光用。餘九可知。

第八主海神十法，頌脫第三。一為物供佛，是等施福，得眾寶相以莊嚴身。二巧隨根欲說法護善，使其長成。三謂演深廣法，體煩惱空。梵本偈云「一切世間眾導師，法雲大雨不可測，消竭無窮諸苦海，此離垢塵入法門。」若準此文，乃竭苦海。四若見佛境則惑亡苦息。準現經文，三是煩惱、四是於苦；若依梵本，前苦、後惑。既譯人脫漏，致使文義參差。故古德云：脫第四頌。結名既同，故知脫第三。恒住波浪者，即是普用水為宮殿。五以智滅癡。六為行所遷，一切皆苦。菩提因起則生滅苦亡，便得涅槃寂滅安樂。七將智滅癡，未免於見；了癡見性，癡見自亡。真妄等觀，是佛境也。八一切眾生有佛種性，圓明可貴具德稱寶。佛眼普觀、佛智普示，正因令顯，如出金藏。大心若起，如種生芽，故云出生。緣了二因為能悟之妙道。九了如不取則心不搖動，湛如停海；萬德攸歸故須彌可傾，魔豈能嬈？一念降魔，如本行集。十入法界定，如法界遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八主海神十法，頌脫第三。一為物供佛，是等施福，得眾寶相以莊嚴身。二巧隨根欲說法護善，使其長成。三謂演深廣法，體煩惱空。梵本偈云「一切世間眾導師，法雲大雨不可測，消竭無窮諸苦海，此離垢塵入法門。」若準此文，乃竭苦海。四若見佛境則惑亡苦息。準現經文，三是煩惱、四是於苦；若依梵本，前苦、後惑。既譯人脫漏，致使文義參差。故古德云：脫第四頌。結名既同，故知脫第三。恒住波浪者，即是普用水為宮殿。五以智滅癡。六為行所遷，一切皆苦。菩提因起則生滅苦亡，便得涅槃寂滅安樂。七將智滅癡，未免於見；了癡見性，癡見自亡。真妄等觀，是佛境也。八一切眾生有佛種性，圓明可貴具德稱寶。佛眼普觀、佛智普示，正因令顯，如出金藏。大心若起，如種生芽，故云出生。緣了二因為能悟之妙道。九了如不取則心不搖動，湛如停海；萬德攸歸故須彌可傾，魔豈能嬈？一念降魔，如本行集。十入法界定，如法界遍。

偈，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈，可知。

第九主河神十法。一行成雨法，若霈然洪霔滅惑生德，若懸河迅流無所滯礙。二現身息惱，若泉㵎洗心。三真實滌垢、慈智相資，若碧沼澄潭空色交映，故名離塵淨眼。四圓音遍益，若崩浪發響。五拯救漂溺。六善根無惑，可謂清涼，若阿耨達池永無熱惱。七施門無量令彼無慳，若蘊藻菱蓮普令物喜。八行福契實故見無不欣，若深湖廣陂是為廣德。九方便慧力雜染皆淨慈，彼怨害瞋反成歡，若萬頃波澄光映天下。十總收萬善令會涅槃，若彼百川咸會大海。會海由智，名海德光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九主河神十法。一行成雨法，若霈然洪霔滅惑生德，若懸河迅流無所滯礙。二現身息惱，若泉㵎洗心。三真實滌垢、慈智相資，若碧沼澄潭空色交映，故名離塵淨眼。四圓音遍益，若崩浪發響。五拯救漂溺。六善根無惑，可謂清涼，若阿耨達池永無熱惱。七施門無量令彼無慳，若蘊藻菱蓮普令物喜。八行福契實故見無不欣，若深湖廣陂是為廣德。九方便慧力雜染皆淨慈，彼怨害瞋反成歡，若萬頃波澄光映天下。十總收萬善令會涅槃，若彼百川咸會大海。會海由智，名海德光明。

偈亦可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈亦可知。

第十主稼神十法。一功德智慧二種法味資成佛身。二喜樂由於苦除。三眾生為所淨之境。四悲深故通廣。五下種物田，必至果無壞。六智敷物信，獲果稱華。七慈眼視物故福聚無量。慈則恬和怡悅，偈云勝道。八以行成佛，故始成即宣。九懈於修習憂惱是生，勤策諸根眾惡清淨。十隨根為說，遂求故喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十主稼神十法。一功德智慧二種法味資成佛身。二喜樂由於苦除。三眾生為所淨之境。四悲深故通廣。五下種物田，必至果無壞。六智敷物信，獲果稱華。七慈眼視物故福聚無量。慈則恬和怡悅，偈云勝道。八以行成佛，故始成即宣。九懈於修習憂惱是生，勤策諸根眾惡清淨。十隨根為說，遂求故喜。

偈文可知。第十一主藥神十法十頌。一順情則易攝、逆意則難調，故普觀之。二三可知。四始學者以名為實賓，大士以名為佛事。五以慈善根力，放月愛等光，身心兩病纔念便滅。六迷理迷報，二愚盲冥起惑造業，備受眾苦。佛以正法金錍開其智眼，令明見三諦，故云清淨。七八可知。九無愛見之大悲生物德故名藏。十世醫療治，雖瘥還生。永滅生德，無先念佛，因病因光皆是方便。謂佛有無邊相，相有無邊好，好放無邊光，光攝無邊眾。言隨念者，佛德齊均，隨緣隨樂趣稱一佛，三昧易成。敬一心濃，餘盡然矣。況心凝覺路，闇蹈大方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈文可知。第十一主藥神十法十頌。一順情則易攝、逆意則難調，故普觀之。二三可知。四始學者以名為實賓，大士以名為佛事。五以慈善根力，放月愛等光，身心兩病纔念便滅。六迷理迷報，二愚盲冥起惑造業，備受眾苦。佛以正法金錍開其智眼，令明見三諦，故云清淨。七八可知。九無愛見之大悲生物德故名藏。十世醫療治，雖瘥還生。永滅生德，無先念佛，因病因光皆是方便。謂佛有無邊相，相有無邊好，好放無邊光，光攝無邊眾。言隨念者，佛德齊均，隨緣隨樂趣稱一佛，三昧易成。敬一心濃，餘盡然矣。況心凝覺路，闇蹈大方。

頌，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌，可知。

第十二主林神十法十頌。一佛德無邊皆依智海，含德流光所以名藏。二等眾生悲是為廣大，一一離障名普清淨。三一切勝因皆為佛道，各各心淨則種種芽生。四一切功德莊嚴一毛，一一皆然，故佛為德聚。良以佛果纜因，皆圓成非分成，是故一因生一切果、一果收一切因，皆圓融無礙耳。五智通萬法是曰普門，客塵不生故曰清淨。悟如日照頓周法界，功如拂鏡說智漸明。明是本明，漸為圓漸。六知遍趣行，如應布法。七了音聲性皆同佛音，故無不可意。能令世間皆聞佛音方云清淨。八昔行稱周法界，是廣大境。神通普，令物見倣而行之，如下喜目即其事也。九眾生諂佞，自不修德，寧有進賢之心？今福智益他，則物我兼利，偈云「譣詖即諂佞」也。十敬念則佛興，佛興則莊嚴德藏。障重者不念不見，於佛豈無常哉？故應見常見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二主林神十法十頌。一佛德無邊皆依智海，含德流光所以名藏。二等眾生悲是為廣大，一一離障名普清淨。三一切勝因皆為佛道，各各心淨則種種芽生。四一切功德莊嚴一毛，一一皆然，故佛為德聚。良以佛果纜因，皆圓成非分成，是故一因生一切果、一果收一切因，皆圓融無礙耳。五智通萬法是曰普門，客塵不生故曰清淨。悟如日照頓周法界，功如拂鏡說智漸明。明是本明，漸為圓漸。六知遍趣行，如應布法。七了音聲性皆同佛音，故無不可意。能令世間皆聞佛音方云清淨。八昔行稱周法界，是廣大境。神通普，令物見倣而行之，如下喜目即其事也。九眾生諂佞，自不修德，寧有進賢之心？今福智益他，則物我兼利，偈云「譣詖即諂佞」也。十敬念則佛興，佛興則莊嚴德藏。障重者不念不見，於佛豈無常哉？故應見常見也。

第十三主山神十法。一寂而常照，故光無不闡。二相光熟機，皆慈善根力，如《涅槃》廣明。三修因嚴根，本為順物，故矚蓮目而欣樂、覩月面而歡心。或見諸根一一皆周法界，喜益深矣。四如空不染，故長劫無怠。五癡故長眠，唯福智之能覺。次三可知。九若睡若寤皆令聞法進行，斯為佛業。如《大瓔珞經》說：過去有佛，凡欲說法，令大眾眠，夢中說法，令增善根，覺得道果。《涅槃》亦云「其人夢中見羅剎像」等，亦表萬法皆夢。大夢之夜，必有大覺之明。十稱性法門無邊大義一音能演，是出現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三主山神十法。一寂而常照，故光無不闡。二相光熟機，皆慈善根力，如《涅槃》廣明。三修因嚴根，本為順物，故矚蓮目而欣樂、覩月面而歡心。或見諸根一一皆周法界，喜益深矣。四如空不染，故長劫無怠。五癡故長眠，唯福智之能覺。次三可知。九若睡若寤皆令聞法進行，斯為佛業。如《大瓔珞經》說：過去有佛，凡欲說法，令大眾眠，夢中說法，令增善根，覺得道果。《涅槃》亦云「其人夢中見羅剎像」等，亦表萬法皆夢。大夢之夜，必有大覺之明。十稱性法門無邊大義一音能演，是出現也。

第十四主地神十法。一念念無間平等普觀，修慈護法，故得金剛之體。金剛，即內照之實也。二一毛福力頓現眾福。三證入無生，不礙嚴剎。四一向為他。五觀機出現，名為遊戲。六現淨惑身，方調物惑。七內具德海，現威力身，如地含海潤發生百穀，百穀苗稼皆地香毛故。八長行一言盡攝無餘，偈頌則一言普遍無極。九焰雲普遍，令物離垢為性。十法能攝持心行，如金剛之輪。佛則不動現世，若須彌出海。此下頌中，亦有二句結法屬人，可以意得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四主地神十法。一念念無間平等普觀，修慈護法，故得金剛之體。金剛，即內照之實也。二一毛福力頓現眾福。三證入無生，不礙嚴剎。四一向為他。五觀機出現，名為遊戲。六現淨惑身，方調物惑。七內具德海，現威力身，如地含海潤發生百穀，百穀苗稼皆地香毛故。八長行一言盡攝無餘，偈頌則一言普遍無極。九焰雲普遍，令物離垢為性。十法能攝持心行，如金剛之輪。佛則不動現世，若須彌出海。此下頌中，亦有二句結法屬人，可以意得。

第十五主城神十法。有云：脫第九法，十頌具足。一光等方便，成熟利益。二應病與藥，令得服行。三護法法存則物受福德，教理行果皆有護也。四悲救無盡名藏。五了佛大智。六方便現身。七同修佛德。八迷真俗理故云愚闇，佛出開示令其悟入。本迷無始猶若生盲，雖聞譬喻竟不識乳，唯佛出世方能曉之。九準梵本，云香幢莊嚴髻主城神，得破一切煩惱臭氣出生一切智性香氣解脫門。謂正使為臭物、殘習為臭氣，智性為香體、利物為香氣。香氣若高山之出雲，稱智性而無盡；臭氣若香風之卷霧，等性空之無邊。煩惱則塵習雙亡，智慧則自他兼利。有本亦具云：香髻莊嚴主城神，得開發眾生清淨妙智解脫門。亦恐傳寫之脫漏耳，義不異前。偈云現夢中者，夢是神遊，亦見聞之氣分也。夢中尚調，況於覺悟，如迦旃延為弟子現夢境界等。十二障五蓋重疊如山，非智光明莫之能破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五主城神十法。有云：脫第九法，十頌具足。一光等方便，成熟利益。二應病與藥，令得服行。三護法法存則物受福德，教理行果皆有護也。四悲救無盡名藏。五了佛大智。六方便現身。七同修佛德。八迷真俗理故云愚闇，佛出開示令其悟入。本迷無始猶若生盲，雖聞譬喻竟不識乳，唯佛出世方能曉之。九準梵本，云香幢莊嚴髻主城神，得破一切煩惱臭氣出生一切智性香氣解脫門。謂正使為臭物、殘習為臭氣，智性為香體、利物為香氣。香氣若高山之出雲，稱智性而無盡；臭氣若香風之卷霧，等性空之無邊。煩惱則塵習雙亡，智慧則自他兼利。有本亦具云：香髻莊嚴主城神，得開發眾生清淨妙智解脫門。亦恐傳寫之脫漏耳，義不異前。偈云現夢中者，夢是神遊，亦見聞之氣分也。夢中尚調，況於覺悟，如迦旃延為弟子現夢境界等。十二障五蓋重疊如山，非智光明莫之能破。

第十六道場神，十一法、十一偈。一「出現」字兩用，謂有佛出現，即出現莊嚴具而為供養。佛昔如是，神以大願倣之。二對物成行，令物倣之。施為行先，故偈偏舉。三夢覺皆化，則時處俱遍。四外寶內眼，重重難捨。為物說行，故云能雨。五清淨焰形神，前列中無。謂色相道場俱妙莊嚴，並為熟物。六疑境界者，以唯心為正念。疑法性者，以無得為正念。實則無正無邪方稱曰正，無念不念是真念矣。諸念不生，正念方生耳。故隨根雨法，斷疑生智。七辯才雨法，稱根故喜。八深廣讚佛，故名實雙美。九樹王眷屬，並如經初。十即前身遍十方而無來往，智入諸相了法空寂也。十一種種力者，佛有無量力故，因行亦然，皆嚴具顯示。既是道場之神，故得道場事中解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六道場神，十一法、十一偈。一「出現」字兩用，謂有佛出現，即出現莊嚴具而為供養。佛昔如是，神以大願倣之。二對物成行，令物倣之。施為行先，故偈偏舉。三夢覺皆化，則時處俱遍。四外寶內眼，重重難捨。為物說行，故云能雨。五清淨焰形神，前列中無。謂色相道場俱妙莊嚴，並為熟物。六疑境界者，以唯心為正念。疑法性者，以無得為正念。實則無正無邪方稱曰正，無念不念是真念矣。諸念不生，正念方生耳。故隨根雨法，斷疑生智。七辯才雨法，稱根故喜。八深廣讚佛，故名實雙美。九樹王眷屬，並如經初。十即前身遍十方而無來往，智入諸相了法空寂也。十一種種力者，佛有無量力故，因行亦然，皆嚴具顯示。既是道場之神，故得道場事中解脫。

第十七足行神十法。初二可知。三內則念念安於理事，外則處處建立道場。四舉足下足海印發輝，諸有威儀無非佛事。五以華以光雨寶雨法。六眾生無邊是佛化境，見佛聞法故生歡喜。七圓音警物，等栴檀之香風；暫一熏修，覺身心之調順。餘三可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七足行神十法。初二可知。三內則念念安於理事，外則處處建立道場。四舉足下足海印發輝，諸有威儀無非佛事。五以華以光雨寶雨法。六眾生無邊是佛化境，見佛聞法故生歡喜。七圓音警物，等栴檀之香風；暫一熏修，覺身心之調順。餘三可知。

第十八身眾神十法。一淨喜境界神者，初列處名華髻莊嚴。或是名廣，略舉其半。或梵音相類，譯者之誤，未勘梵本法門。初三可知。四相即無相，故如空遍住。空非獨虛亦遍於色，住非分住一塵亦周。如芥子空即不可盡，身與法性不可分故。五威儀施化無心頓現，斯即佛境，難以言思。六佛為良田，出世難遇，一興微供，果獲五常。略言色力，亦有常命安樂辯才，此五皆常，方云滿足。受報無盡，故悉離貧窮。七齒光除垢，表所說淨故。八有染於五塵、無慈於六趣者，愚癡魔業也。體五欲性，虛己兼亡，彼業斯轉，而名云守護。攝持者，善守根門，攝散持德，則遠魔矣。然魔事惑，不出三毒及慢。魔惱眾生不出三事，謂上妙五欲及諸苦具、為說邪法。則三毒是生，三毒內著即為魔業。今守護覺察，魔如之何？即偈中解脫道也。九有三意：一身雖周於法界，多示為王，攝御自在故。二八相處於王宮，俯接物故。三法界菩提樹下，法王宮故。十迷於本空，故有妄苦。無漏本有，是淨善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八身眾神十法。一淨喜境界神者，初列處名華髻莊嚴。或是名廣，略舉其半。或梵音相類，譯者之誤，未勘梵本法門。初三可知。四相即無相，故如空遍住。空非獨虛亦遍於色，住非分住一塵亦周。如芥子空即不可盡，身與法性不可分故。五威儀施化無心頓現，斯即佛境，難以言思。六佛為良田，出世難遇，一興微供，果獲五常。略言色力，亦有常命安樂辯才，此五皆常，方云滿足。受報無盡，故悉離貧窮。七齒光除垢，表所說淨故。八有染於五塵、無慈於六趣者，愚癡魔業也。體五欲性，虛己兼亡，彼業斯轉，而名云守護。攝持者，善守根門，攝散持德，則遠魔矣。然魔事惑，不出三毒及慢。魔惱眾生不出三事，謂上妙五欲及諸苦具、為說邪法。則三毒是生，三毒內著即為魔業。今守護覺察，魔如之何？即偈中解脫道也。九有三意：一身雖周於法界，多示為王，攝御自在故。二八相處於王宮，俯接物故。三法界菩提樹下，法王宮故。十迷於本空，故有妄苦。無漏本有，是淨善根。

第十九金剛神長行十法。一見如來身普現非別，豈唯凡現之？處即無邊相，亦隨一一色相皆無有邊。次四可知。但第五神，初卷中名諸根美妙，今但云妙臂，文義俱闕。又加天主，以現為世主故。六法海深奧槃節差別，巧說令現無有遺餘。七約神且說寶飾為嚴，巧攝己眾；約佛方便相好為嚴，無不攝也。八因深故大福為能嚴，果勝故德相皆明足。九惡謂十惡，險者惡之因也，能陷自他及險道故。十若以現文則摩尼髻是所雨，若以義取此神名摩尼髻，亦得髻是能雨，一切菩薩嚴具是所雨，表菩薩智光圓滿故。偈中第六云漩澓者，水之漩流洄澓之處，一甚深故、二迴轉故、三難渡故。法海漩澓亦然，一唯佛能究故；二真妄相循，難窮初後故；三聞空謂空則沈於漩澓，聞有謂有等皆類此知。故云一切差別義也。餘並可知。上來異生眾竟 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九金剛神長行十法。一見如來身普現非別，豈唯凡現之？處即無邊相，亦隨一一色相皆無有邊。次四可知。但第五神，初卷中名諸根美妙，今但云妙臂，文義俱闕。又加天主，以現為世主故。六法海深奧槃節差別，巧說令現無有遺餘。七約神且說寶飾為嚴，巧攝己眾；約佛方便相好為嚴，無不攝也。八因深故大福為能嚴，果勝故德相皆明足。九惡謂十惡，險者惡之因也，能陷自他及險道故。十若以現文則摩尼髻是所雨，若以義取此神名摩尼髻，亦得髻是能雨，一切菩薩嚴具是所雨，表菩薩智光圓滿故。偈中第六云漩澓者，水之漩流洄澓之處，一甚深故、二迴轉故、三難渡故。法海漩澓亦然，一唯佛能究故；二真妄相循，難窮初後故；三聞空謂空則沈於漩澓，聞有謂有等皆類此知。故云一切差別義也。餘並可知。上來異生眾竟

(已下入第五經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (已下入第五經)。

自下第二同生眾。文分為三：初明普賢菩薩得一切法門、次十普菩薩各得一門、後十異名菩薩各一法門，此三各有長行及頌。就初普賢長行中二：初總標所入、二別顯十門。今初二句先指陳法體、次辯法功能。今初。言不思議者，謂數過圖度、理絕言思故。言方便海者，謂不動真而成事。巧以因門契果，故云方便。後「入如來」下，辯法功能，謂證入因圓、趣入果海故。然前後但明以別入總，故各得一解脫門，猶如百川一一入海。今明以總入總，如海入海，故得難思解脫門。復稱能入為方便海，以普賢是同異二眾之上首故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二同生眾。文分為三：初明普賢菩薩得一切法門、次十普菩薩各得一門、後十異名菩薩各一法門，此三各有長行及頌。就初普賢長行中二：初總標所入、二別顯十門。今初二句先指陳法體、次辯法功能。今初。言不思議者，謂數過圖度、理絕言思故。言方便海者，謂不動真而成事。巧以因門契果，故云方便。後「入如來」下，辯法功能，謂證入因圓、趣入果海故。然前後但明以別入總，故各得一解脫門，猶如百川一一入海。今明以總入總，如海入海，故得難思解脫門。復稱能入為方便海，以普賢是同異二眾之上首故。

二「所謂」下，別顯十門以彰無盡。一嚴土調生，調隨所化眾生取佛土故。一切佛土者，豎通四土、橫該法界，橫豎相融故，一塵一剎皆廣大嚴淨，故云一切。演最妙法故，令所調究竟出離。二佛遍塵道，詣彼修德，乃了彼境。三通辯安立菩薩六種功德，一位、二願，餘四在偈。四身普應機，演所證法。五國土不同，所敬各異，故隨宜立稱，成益不空，如〈名號品〉。六塵中現身，說菩薩行境。七以時隨法融，令三世劫及劫中成壞一念中現，無所障礙。然事通能所，能成壞事謂火水及風，所成壞事天地萬像。八菩薩根海雖繁廣多類，但能入自所知境界，豈能測量佛無邊法？則顯前來眾海未測佛德，普賢能知此理。九明如來身，體同虛空、用周法界。第十攝因成果，故云一切菩薩行入一切智也。妙音宣此，故云顯示。此亦別釋標中第二句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「所謂」下，別顯十門以彰無盡。一嚴土調生，調隨所化眾生取佛土故。一切佛土者，豎通四土、橫該法界，橫豎相融故，一塵一剎皆廣大嚴淨，故云一切。演最妙法故，令所調究竟出離。二佛遍塵道，詣彼修德，乃了彼境。三通辯安立菩薩六種功德，一位、二願，餘四在偈。四身普應機，演所證法。五國土不同，所敬各異，故隨宜立稱，成益不空，如〈名號品〉。六塵中現身，說菩薩行境。七以時隨法融，令三世劫及劫中成壞一念中現，無所障礙。然事通能所，能成壞事謂火水及風，所成壞事天地萬像。八菩薩根海雖繁廣多類，但能入自所知境界，豈能測量佛無邊法？則顯前來眾海未測佛德，普賢能知此理。九明如來身，體同虛空、用周法界。第十攝因成果，故云一切菩薩行入一切智也。妙音宣此，故云顯示。此亦別釋標中第二句。

頌中次第，如前十門。第一偈，前半嚴淨佛國、後半調伏眾生，兼顯人法為嚴之義。佛子有三：一者外子，謂諸凡夫，未能紹繼佛家事故；二者庶子，謂諸二乘，不從如來大法生故；三者真子，謂大菩薩，從大法喜正所生故。此言清淨，意顯第三。最妙法者，揀非權少。昔以妙法淨所化心，故所感土亦有清淨佛子來生其國，還雨妙法。二中，前半明總遍別中、後半明體用無礙。亦是總遍總中三中四句即前四義，一修十勝行、二起十方便、三所證十如、四正證法界。成薩婆若地位為總，餘五為別。四中，前半普現身，後半演所證。次四偈可知。九中，初句智身，次句智身等法身，後二句化用等法身之周遍。略舉正覺，實通一切，故上云種種。十中三句攝因，後句成果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌中次第，如前十門。第一偈，前半嚴淨佛國、後半調伏眾生，兼顯人法為嚴之義。佛子有三：一者外子，謂諸凡夫，未能紹繼佛家事故；二者庶子，謂諸二乘，不從如來大法生故；三者真子，謂大菩薩，從大法喜正所生故。此言清淨，意顯第三。最妙法者，揀非權少。昔以妙法淨所化心，故所感土亦有清淨佛子來生其國，還雨妙法。二中，前半明總遍別中、後半明體用無礙。亦是總遍總中三中四句即前四義，一修十勝行、二起十方便、三所證十如、四正證法界。成薩婆若地位為總，餘五為別。四中，前半普現身，後半演所證。次四偈可知。九中，初句智身，次句智身等法身，後二句化用等法身之周遍。略舉正覺，實通一切，故上云種種。十中三句攝因，後句成果。

第二十普菩薩各得一門。第一菩薩前列名中無，以前與普賢共為十普，今普賢別說，故加為十以表圓足。然偈文具十，長行中第七菩薩及法門俱脫，又脫第八菩薩法門及第九菩薩名，至文當知。十中，第一嚴處說法，皆名為嚴。二塵塵皆成正覺，已為無盡，方是正覺一門。有如是等無量成正覺門，如〈出現品〉辯。隨所成正覺門，調生亦爾，故云成熟不思議眾生界。三修行福海，嚴出剎海。四以深妙智觀難思境故，多處不迷、多劫不厭。五如一逝多林會，頓現一切淨土，會會皆爾，念念現殊。六法界舍攝無盡，故名為藏。觀佛法界之身，一毛即無分限。七梵本中名普覺悅意聲菩薩，得親近承事一切佛供養藏解脫門。謂佛昔行因，無佛不供；今成佛果，無眾不歸，猶如百川馳流趣海。八準梵本應云普清淨無盡福威光菩薩，得出生一切神變廣大加持解脫門。謂遍剎充塵、劫窮來際，皆佛加持之力。九梵本中即普寶髻華幢菩薩，得普入一切世間行出生菩薩無邊行門解脫門，即今經中威光菩薩法門是。由脫第八法門及第九菩薩之名，遂令第九法門繫於第八之下，譯者之謬也。謂若無大悲，不入生死，則不能出菩薩行門。如不入海，安能得寶，此即化他成己。十即依體起用。頌文前已配釋，欲表菩薩法門互入，故不結法屬人，後段亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十普菩薩各得一門。第一菩薩前列名中無，以前與普賢共為十普，今普賢別說，故加為十以表圓足。然偈文具十，長行中第七菩薩及法門俱脫，又脫第八菩薩法門及第九菩薩名，至文當知。十中，第一嚴處說法，皆名為嚴。二塵塵皆成正覺，已為無盡，方是正覺一門。有如是等無量成正覺門，如〈出現品〉辯。隨所成正覺門，調生亦爾，故云成熟不思議眾生界。三修行福海，嚴出剎海。四以深妙智觀難思境故，多處不迷、多劫不厭。五如一逝多林會，頓現一切淨土，會會皆爾，念念現殊。六法界舍攝無盡，故名為藏。觀佛法界之身，一毛即無分限。七梵本中名普覺悅意聲菩薩，得親近承事一切佛供養藏解脫門。謂佛昔行因，無佛不供；今成佛果，無眾不歸，猶如百川馳流趣海。八準梵本應云普清淨無盡福威光菩薩，得出生一切神變廣大加持解脫門。謂遍剎充塵、劫窮來際，皆佛加持之力。九梵本中即普寶髻華幢菩薩，得普入一切世間行出生菩薩無邊行門解脫門，即今經中威光菩薩法門是。由脫第八法門及第九菩薩之名，遂令第九法門繫於第八之下，譯者之謬也。謂若無大悲，不入生死，則不能出菩薩行門。如不入海，安能得寶，此即化他成己。十即依體起用。頌文前已配釋，欲表菩薩法門互入，故不結法屬人，後段亦然。

第三十異名菩薩，亦各一法。長行中，一得成菩薩四種方便，一地位；二度行；三調生，即行位所作；四嚴剎，通二利因果也。或一地一度滿，或地地諸度滿。此一為總，下九皆別。然不出上四，多顯調生，謂二遍轉法輪、三普示滅惑、四普嚴場會、五以法隨機、六為物永存、七法印悟物、八頓顯終始、九同佛往修、十光顯如來難思之境。以偈對釋，文並可知。唯第六偈略須開示。初句，所證性淨法身言無相者，示真如相。身即體義，在纏不染、出障非淨，凡聖必同，故云平等。次句，出纏法身也。真如出煩惱障，故云離垢；出所知障，故云光明。又塵習雙亡，故云離垢；真智圓滿，故曰光明。淨法身者，揀於在纏。後半，體用無礙身，由出纏故應用無方。約理即是體用無礙，約用則止觀雙運，故得果則寂照為身，即用之體故寂、即體之用故智。體用既無不在，佛身何有量耶，故能普應十方。此句正顯化用故。經云「水銀和真金，能塗諸色像。智慧與法身，處處應現往。」即斯義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三十異名菩薩，亦各一法。長行中，一得成菩薩四種方便，一地位；二度行；三調生，即行位所作；四嚴剎，通二利因果也。或一地一度滿，或地地諸度滿。此一為總，下九皆別。然不出上四，多顯調生，謂二遍轉法輪、三普示滅惑、四普嚴場會、五以法隨機、六為物永存、七法印悟物、八頓顯終始、九同佛往修、十光顯如來難思之境。以偈對釋，文並可知。唯第六偈略須開示。初句，所證性淨法身言無相者，示真如相。身即體義，在纏不染、出障非淨，凡聖必同，故云平等。次句，出纏法身也。真如出煩惱障，故云離垢；出所知障，故云光明。又塵習雙亡，故云離垢；真智圓滿，故曰光明。淨法身者，揀於在纏。後半，體用無礙身，由出纏故應用無方。約理即是體用無礙，約用則止觀雙運，故得果則寂照為身，即用之體故寂、即體之用故智。體用既無不在，佛身何有量耶，故能普應十方。此句正顯化用故。經云「水銀和真金，能塗諸色像。智慧與法身，處處應現往。」即斯義也。