大方廣佛華嚴經疏卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第六

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

世主妙嚴品第一(從第二經盡第五經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世主妙嚴品第一(從第二經盡第五經)

自下大文第七稱揚讚德分，亦是發起序。文中有三：第一總結威儀住、第二「此諸眾」下總顯德行因緣、第三「所謂」下別明得法讚佛。前中有三：初結眾集、次明相異、後顯意同。今初。數廣德深，故名眾海。起於自地，集空道場，多數大身重重無礙，雲之象也。又浮雲無心，龍吟則起；菩薩無住，佛現爰來。二「無邊」下，相異也。不唯上列，故云品類無邊。旋環不空，故云周匝遍滿。大小等形、妍媸等色、部主徒從，各有區分，故云差別。三「隨所」下，意同也。隨所來方，參而不雜，皆得見佛各對目前，其猶百川各全覩月。同無異念，故曰一心。諦矚欽承，瞻而且仰，不唯直覩丈六，乃徹見法界身雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下大文第七稱揚讚德分，亦是發起序。文中有三：第一總結威儀住、第二「此諸眾」下總顯德行因緣、第三「所謂」下別明得法讚佛。前中有三：初結眾集、次明相異、後顯意同。今初。數廣德深，故名眾海。起於自地，集空道場，多數大身重重無礙，雲之象也。又浮雲無心，龍吟則起；菩薩無住，佛現爰來。二「無邊」下，相異也。不唯上列，故云品類無邊。旋環不空，故云周匝遍滿。大小等形、妍媸等色、部主徒從，各有區分，故云差別。三「隨所」下，意同也。隨所來方，參而不雜，皆得見佛各對目前，其猶百川各全覩月。同無異念，故曰一心。諦矚欽承，瞻而且仰，不唯直覩丈六，乃徹見法界身雲。

第二總顯德行因緣者，以上列中隨宜別歎，今方總顯德行齊均。「又與」下，別得法門以為總故，前同生眾中共集善根亦是別故。又前共集，明主伴所由；今曾攝受，顯眷屬所以，影略其文。此文多勢，且分為三：初明離障見淨、二「如是」下受化根深。三「種無量」下德行圓備。初後是因、中一是緣，以因奪緣。大眾自見以緣奪因，佛力令見因緣和合，無定親疎，故因緣間說。又初段德行現深、後二因緣宿著久攝。今見即緣成因，感應道交故常居佛會。今初。離障見淨者，煩惱即煩惱障也。心垢即所知障也，此障翳心，迷所知故。言一切者，謂分別俱生、若種若現。言餘習者，二障氣分麁重麁重，如畢陵上慢、迦葉不安，今皆位極菩薩，智現情亡，證理達事心鏡瑩淨，故云已離。若諸位圓融，一斷一切斷，亦通初位。言摧重障山者，通以喻顯。以能摧道摧二障山，障體堅厚崇聳如山。又別則智障菩提、惑障圓寂，通則俱障及一切佛法，故名為重。言見佛無礙者，斷障果也。然有二義：一就能見以明無礙。由斷二礙，智明理顯，理顯故見法性身、智明故見佛智身，理智冥一見無礙身，無礙亦即涅槃。二約所見明無礙者，具十無礙，已如上說。第二「如是」下，受化根深。於中，初總、後別。初中，如是者，指前斷障之眾。劫海者，明攝時曠遠。言四攝者，即攝化之方，謂布施、愛語、利行、同事。布施是攝緣，與彼資持故。愛語是攝體，正示損益故。利行是攝處，安住善處故。同事謂釋疑，令彼決定故。後「一一」下，別示攝相。於中，向言劫海曾攝，何所攝耶？謂一一佛所。何時攝耶？種善根時。將何法攝？謂種種方便。攝相云何？謂教化成熟，教化約始、成熟就終。攝意云何？令其安立一切智道。道者因也，謂唯為佛果修佛因耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二總顯德行因緣者，以上列中隨宜別歎，今方總顯德行齊均。「又與」下，別得法門以為總故，前同生眾中共集善根亦是別故。又前共集，明主伴所由；今曾攝受，顯眷屬所以，影略其文。此文多勢，且分為三：初明離障見淨、二「如是」下受化根深。三「種無量」下德行圓備。初後是因、中一是緣，以因奪緣。大眾自見以緣奪因，佛力令見因緣和合，無定親疎，故因緣間說。又初段德行現深、後二因緣宿著久攝。今見即緣成因，感應道交故常居佛會。今初。離障見淨者，煩惱即煩惱障也。心垢即所知障也，此障翳心，迷所知故。言一切者，謂分別俱生、若種若現。言餘習者，二障氣分麁重麁重，如畢陵上慢、迦葉不安，今皆位極菩薩，智現情亡，證理達事心鏡瑩淨，故云已離。若諸位圓融，一斷一切斷，亦通初位。言摧重障山者，通以喻顯。以能摧道摧二障山，障體堅厚崇聳如山。又別則智障菩提、惑障圓寂，通則俱障及一切佛法，故名為重。言見佛無礙者，斷障果也。然有二義：一就能見以明無礙。由斷二礙，智明理顯，理顯故見法性身、智明故見佛智身，理智冥一見無礙身，無礙亦即涅槃。二約所見明無礙者，具十無礙，已如上說。第二「如是」下，受化根深。於中，初總、後別。初中，如是者，指前斷障之眾。劫海者，明攝時曠遠。言四攝者，即攝化之方，謂布施、愛語、利行、同事。布施是攝緣，與彼資持故。愛語是攝體，正示損益故。利行是攝處，安住善處故。同事謂釋疑，令彼決定故。後「一一」下，別示攝相。於中，向言劫海曾攝，何所攝耶？謂一一佛所。何時攝耶？種善根時。將何法攝？謂種種方便。攝相云何？謂教化成熟，教化約始、成熟就終。攝意云何？令其安立一切智道。道者因也，謂唯為佛果修佛因耳。

第三「種無量」下，德行圓備。前攝何益？令德圓故。於中，先辯因圓、後入果海。今初，文有五句：一種無量善，已超七地，殊勝善根故。二「悉已」下，已超八地，大願滿故。三「所行」下，已超十地，行滿障淨故。四「於出離」下，前明德圓、此具出道。一道無量道，已超生死、不住涅槃，故云善出。五「常見」下，結成見佛。謂德高十地，是以常見。非比量見，故曰分明。不取色相，名為照了。又塵毛剎海佛遍重重，有德斯覩，名分明照了。二「以勝解力」下，入果海也。此一段文，望前是別，總具德中別入果故；望後是總，四十眾中解脫標故，今且屬前。於中二：初乘因入果，是比智知，如見鸞翔知太虛可冲、矚龍躍知宏海可汎也。謂以勝解力印可佛言，知福慧之深遠；以信解力瞻仰佛化，知慈悲之廣大。是入如來功德大海，亦是勝解印持果德。二「得於」下，明分得果用。言解脫門者，佛果障寂、大用無礙，故稱解脫。真解脫者，即是如來通智。遊入，故號門也。眾各證契，故名為得。此解脫即門，佛得其總、眾海得別。又佛解脫但名解脫，眾所得法稱之為門，以能通入彼果用故。此解脫之門，又眾所得法離障自在，名為解脫。智所入處亦名為門，以因解脫入果解脫，亦稱為門，此解脫即門。然總別圓融、因果交徹、重重無礙，方為真解脫門。故下或歎佛果德、或歎因行、或約天等所得，欲影顯故。次遊戲神通，正明入相。遊戲者，出入自在。神通者，難測無壅故。約觀心者，心境無礙稱為解脫，由此入理故號為門。若以門為門，非能通矣。門即如實，何所通耶？正入雙亡，為真門矣。如此入者，則本覺湛然，名窮果海。真非妄外，則因果圓融；心境無涯，則解脫無際矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「種無量」下，德行圓備。前攝何益？令德圓故。於中，先辯因圓、後入果海。今初，文有五句：一種無量善，已超七地，殊勝善根故。二「悉已」下，已超八地，大願滿故。三「所行」下，已超十地，行滿障淨故。四「於出離」下，前明德圓、此具出道。一道無量道，已超生死、不住涅槃，故云善出。五「常見」下，結成見佛。謂德高十地，是以常見。非比量見，故曰分明。不取色相，名為照了。又塵毛剎海佛遍重重，有德斯覩，名分明照了。二「以勝解力」下，入果海也。此一段文，望前是別，總具德中別入果故；望後是總，四十眾中解脫標故，今且屬前。於中二：初乘因入果，是比智知，如見鸞翔知太虛可冲、矚龍躍知宏海可汎也。謂以勝解力印可佛言，知福慧之深遠；以信解力瞻仰佛化，知慈悲之廣大。是入如來功德大海，亦是勝解印持果德。二「得於」下，明分得果用。言解脫門者，佛果障寂、大用無礙，故稱解脫。真解脫者，即是如來通智。遊入，故號門也。眾各證契，故名為得。此解脫即門，佛得其總、眾海得別。又佛解脫但名解脫，眾所得法稱之為門，以能通入彼果用故。此解脫之門，又眾所得法離障自在，名為解脫。智所入處亦名為門，以因解脫入果解脫，亦稱為門，此解脫即門。然總別圓融、因果交徹、重重無礙，方為真解脫門。故下或歎佛果德、或歎因行、或約天等所得，欲影顯故。次遊戲神通，正明入相。遊戲者，出入自在。神通者，難測無壅故。約觀心者，心境無礙稱為解脫，由此入理故號為門。若以門為門，非能通矣。門即如實，何所通耶？正入雙亡，為真門矣。如此入者，則本覺湛然，名窮果海。真非妄外，則因果圓融；心境無涯，則解脫無際矣。

第三「所謂」下，別明得法讚佛。四十眾中，各先長行得法，即經家序列；後說偈讚，即當時所陳。然眾集偈讚並在一時，文不累書，故編之作次。而各得一者，顯佛德無盡故。乘別入總，盡眾不能及故。故海慧云「如來境界無有邊，各隨解脫能觀見。」而普賢得十者，顯等佛無盡故。文中，先異生眾、後同生眾。前中三：初諸天、次八部、後諸神。今初，分二：先色天、後欲天。前中有五，今初自在天長行十法。第一法界等者，即法身解脫也。法界虛空界即用。所遍處空即事空。法界之言義兼事理，謂非但遍空，亦遍空內色心等事，及空有稱真之理。又但言空則一重遍，今云法界則重重皆遍。何者？謂空界容一一塵處，及彼事物一一塵中皆稱真故，各有無邊剎海，佛身大用皆悉充滿故。下頌云無窮盡也。言寂靜者，體也。然有二義：一明前大用，用無用相，不礙常寂；二由此智用即寂同真，是故隨一一用遍一切處也。言方便者，用也。亦有二義：一明前寂無寂相，不礙大用；二內同真性，不礙外應群機，故云方便。寂用無礙，所以稱力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「所謂」下，別明得法讚佛。四十眾中，各先長行得法，即經家序列；後說偈讚，即當時所陳。然眾集偈讚並在一時，文不累書，故編之作次。而各得一者，顯佛德無盡故。乘別入總，盡眾不能及故。故海慧云「如來境界無有邊，各隨解脫能觀見。」而普賢得十者，顯等佛無盡故。文中，先異生眾、後同生眾。前中三：初諸天、次八部、後諸神。今初，分二：先色天、後欲天。前中有五，今初自在天長行十法。第一法界等者，即法身解脫也。法界虛空界即用。所遍處空即事空。法界之言義兼事理，謂非但遍空，亦遍空內色心等事，及空有稱真之理。又但言空則一重遍，今云法界則重重皆遍。何者？謂空界容一一塵處，及彼事物一一塵中皆稱真故，各有無邊剎海，佛身大用皆悉充滿故。下頌云無窮盡也。言寂靜者，體也。然有二義：一明前大用，用無用相，不礙常寂；二由此智用即寂同真，是故隨一一用遍一切處也。言方便者，用也。亦有二義：一明前寂無寂相，不礙大用；二內同真性，不礙外應群機，故云方便。寂用無礙，所以稱力。

二普觀一切法悉自在者，智身解脫也。此有三義：一以普眼於一切法，無不能觀；二觀一切法不壞事而全理；三於一法中見一切而無礙，並名自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二普觀一切法悉自在者，智身解脫也。此有三義：一以普眼於一切法，無不能觀；二觀一切法不壞事而全理；三於一法中見一切而無礙，並名自在。

三知一切法不生等者，自共相解脫也。亦有二義：一知不生等，內證真理；二無功用行，外應群機。然不生等，佛法之體，釋有多門，略申一兩：一別釋，以不生滅約境、不來去約行。初不生滅，略有五義：一就遍計，由是妄執，無法可生滅也。又情有即是理無，故不生也；理無即是情有，故不滅也。不滅不生是一法也。又求遍計相不可得，故不生；能顯無相性，故不滅。不滅即不生，亦一法也。二就緣起性，謂法無自體攬緣而起，即生無生，既本不生，故無可滅也。又緣起無性故不生，無性緣起故不滅。《中論》云「以有空義故，一切法得成。」是故不生即不滅、不滅即不生，為一物也。又推緣無起故不生，能顯無生性故不滅。三約圓成性，謂非是有為故無彼生滅相也。又非妄心境故不生，聖智所證故不滅。又體非遷變故不生，隨緣令法起故不滅。不滅即不生，為一物也。四通就三性混融，於一法上，就遍計故不生、就圓成故不滅，就依他故亦不生亦不滅，就三無性故非不生非不滅。五然此四句合為一聚，圓融無礙頓思可見。二不來不去者，約行謂正智背捨妄執而無去，向證真理而不來。又依體起用而不去，應機現前而不來。又往應群機而不去，恒歸寂滅而不來。不來即是不去，無二為一味也。由此大智無念應機，如摩尼天鼓無思成事，故云無功用行也。二通釋者，不生不滅亦可約行，不來不去亦可約境，謂妄念斯寂猶若虛空，何生何滅？又雖起大用，見心無生；用謝歸寂，了本無滅。又常稱真理、寂照居懷，於此心中有何生滅？此約行釋不生滅也。約境釋不來去者，猶如空華無可去來。又緣會即來，來無所從故無來；緣謝而去，去無所至故無去。又諸法即如，如豈來去？三展轉釋。又何以不生滅？由無來去故。何以不來去？由無生滅故。又既無來去則非一非異，不生不滅則無斷無常。智契前理故無功用，不礙生等故云行也。是則不生之生、生之不生，無功用故、常寂行故，常用寂用無二，是於功用得解脫也。斯為正法之要，義味難盡，無厭繁文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三知一切法不生等者，自共相解脫也。亦有二義：一知不生等，內證真理；二無功用行，外應群機。然不生等，佛法之體，釋有多門，略申一兩：一別釋，以不生滅約境、不來去約行。初不生滅，略有五義：一就遍計，由是妄執，無法可生滅也。又情有即是理無，故不生也；理無即是情有，故不滅也。不滅不生是一法也。又求遍計相不可得，故不生；能顯無相性，故不滅。不滅即不生，亦一法也。二就緣起性，謂法無自體攬緣而起，即生無生，既本不生，故無可滅也。又緣起無性故不生，無性緣起故不滅。《中論》云「以有空義故，一切法得成。」是故不生即不滅、不滅即不生，為一物也。又推緣無起故不生，能顯無生性故不滅。三約圓成性，謂非是有為故無彼生滅相也。又非妄心境故不生，聖智所證故不滅。又體非遷變故不生，隨緣令法起故不滅。不滅即不生，為一物也。四通就三性混融，於一法上，就遍計故不生、就圓成故不滅，就依他故亦不生亦不滅，就三無性故非不生非不滅。五然此四句合為一聚，圓融無礙頓思可見。二不來不去者，約行謂正智背捨妄執而無去，向證真理而不來。又依體起用而不去，應機現前而不來。又往應群機而不去，恒歸寂滅而不來。不來即是不去，無二為一味也。由此大智無念應機，如摩尼天鼓無思成事，故云無功用行也。二通釋者，不生不滅亦可約行，不來不去亦可約境，謂妄念斯寂猶若虛空，何生何滅？又雖起大用，見心無生；用謝歸寂，了本無滅。又常稱真理、寂照居懷，於此心中有何生滅？此約行釋不生滅也。約境釋不來去者，猶如空華無可去來。又緣會即來，來無所從故無來；緣謝而去，去無所至故無去。又諸法即如，如豈來去？三展轉釋。又何以不生滅？由無來去故。何以不來去？由無生滅故。又既無來去則非一非異，不生不滅則無斷無常。智契前理故無功用，不礙生等故云行也。是則不生之生、生之不生，無功用故、常寂行故，常用寂用無二，是於功用得解脫也。斯為正法之要，義味難盡，無厭繁文。

四現見一切法等者，觀義解脫也。現見之言，揀比知故。真實相言，略有三義：一以智觀事實，事不虛故。故下經文「觀有為法如實相」故。二以慧觀理實，所謂無相，無相不相名為實相。三以無礙智知無二實，窮實故深、盡邊故廣稱智慧海，不為相縛是解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四現見一切法等者，觀義解脫也。現見之言，揀比知故。真實相言，略有三義：一以智觀事實，事不虛故。故下經文「觀有為法如實相」故。二以慧觀理實，所謂無相，無相不相名為實相。三以無礙智知無二實，窮實故深、盡邊故廣稱智慧海，不為相縛是解脫門。

五與眾生等者，慈障解脫也。離諸危怖曰安、適悅身心為樂，見佛則獲二利故安樂也，煩惱不生故得定也。佛德難思故樂定無邊，斯為大方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五與眾生等者，慈障解脫也。離諸危怖曰安、適悅身心為樂，見佛則獲二利故安樂也，煩惱不生故得定也。佛德難思故樂定無邊，斯為大方便也。

六令觀等者，悲障解脫也。眾生癡故造業，造業故受苦，闇故不見未來，不見未來即顛墮，故大怖之極莫越愚癡。令觀本寂則癡相本空，尚不造善，豈當為惡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六令觀等者，悲障解脫也。眾生癡故造業，造業故受苦，闇故不見未來，不見未來即顛墮，故大怖之極莫越愚癡。令觀本寂則癡相本空，尚不造善，豈當為惡？

七善入等者，業障解脫也。佛現十方是無邊境，了無依性稱為善入。尚不依佛，寧造業思？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七善入等者，業障解脫也。佛現十方是無邊境，了無依性稱為善入。尚不依佛，寧造業思？

八普往十方等者，即無相解脫門也。雖身應十方，寂然不動智宣諸法，怕爾無依不取於相，如如不動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八普往十方等者，即無相解脫門也。雖身應十方，寂然不動智宣諸法，怕爾無依不取於相，如如不動故。

九入佛等者，即名相解脫也。佛智契如，名入寂境。寂而能應故，普遍十方身智發光。又令物入無相故靜，無名故寂。十中此天王名，與前列中少倒。前名極精進名稱光，上下諸文多有此例，或義存名異、或廣略參差，皆譯者不善會耳。法門名住自等者，此離二取相能益自他解脫門。自悟處者，即離覺所覺，自覺聖智常現前也。而以無邊等者，謂緣無邊法界，度無邊眾生，得廣大菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九入佛等者，即名相解脫也。佛智契如，名入寂境。寂而能應故，普遍十方身智發光。又令物入無相故靜，無名故寂。十中此天王名，與前列中少倒。前名極精進名稱光，上下諸文多有此例，或義存名異、或廣略參差，皆譯者不善會耳。法門名住自等者，此離二取相能益自他解脫門。自悟處者，即離覺所覺，自覺聖智常現前也。而以無邊等者，謂緣無邊法界，度無邊眾生，得廣大菩提也。

二上首說偈，中二：先彰說儀、後明正說。今初。焰海是當眾上首，仰承佛力為眾申心。《十地論》云「承佛力者，顯無我慢。普觀十方，示無偏心。」今觀己眾，通局小異耳。然頌總有四種：一名阿耨窣覩婆頌，此不問長行與偈，但數字滿三十二即為一偈。二名伽陀，此云諷頌。或名不頌頌，不頌長行故。或名直頌，謂直以偈說法故。三名祇夜，此云應頌。四名嗢馱南，此云集施頌，謂以少言攝集多義，施他誦持故。今此即伽陀頌也，下皆準之。為何意故經多立頌？略有八義：一少字攝多義故；二諸讚歎者多以偈頌故；三為鈍根重說故；四為後來之徒故；五隨意樂故；六易受持故；七增明前說故；八長行未說故。今此正唯前二，義兼五六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二上首說偈，中二：先彰說儀、後明正說。今初。焰海是當眾上首，仰承佛力為眾申心。《十地論》云「承佛力者，顯無我慢。普觀十方，示無偏心。」今觀己眾，通局小異耳。然頌總有四種：一名阿耨窣覩婆頌，此不問長行與偈，但數字滿三十二即為一偈。二名伽陀，此云諷頌。或名不頌頌，不頌長行故。或名直頌，謂直以偈說法故。三名祇夜，此云應頌。四名嗢馱南，此云集施頌，謂以少言攝集多義，施他誦持故。今此即伽陀頌也，下皆準之。為何意故經多立頌？略有八義：一少字攝多義故；二諸讚歎者多以偈頌故；三為鈍根重說故；四為後來之徒故；五隨意樂故；六易受持故；七增明前說故；八長行未說故。今此正唯前二，義兼五六。

二正說中，十偈次第，各一法門結集，取此以為長行，非此頌前也。然此中長行與偈有多不同，謂偈字則定、長行多少不同，而長行則約天得法、偈中即是歎佛，此必然也。若二文互望，或因果之殊、或體用有別、或互相影略、或難易更陳、或法喻不同、或能所遞舉，故傳授者善消息之，二文相映於義易了。今初天中初二句，即前所遍法界虛空，兼明能遍佛身，則十身皆遍。無窮盡者，一出現無盡，若高山之出雲；二非滅盡法，猶虛空之常住。次句寂靜也，由無性故，不可取為一異俱不俱等。後句方便，合二為力。此偈是說者自法，故不結天名，下並準知。二中初句是上自在佛為法王，於法自在故；次句觀也；第三句普也；後句結法屬人，為他說故。然其結名，義同法門，恐繁不配，他皆倣此。三中初句無功用也，不思議是標、離分別是釋；次句即不生等，相即生等，無即不義；第三句即行也。長行約要先知法無生，方得成無功用；偈則要無分別，方能見法無生。內證與外用同時，所以二文前後。四中初句明廣；次句明深，即上智慧海也；第三句自見法實，故能令物不迷事理。五中初句方便定也，次二句與安樂也。六中初句即前癡闇，謂長迷妄境鎮覆真心也；次句即令觀寂靜；次句因滅無明則得熾然三菩提明，是前滅義。七中初二句即善入無邊境，無邊境即所應處也，無有比善也。次句無性者，感而應故。無依者，思念寂故。由此能令物不造業。八中初二句即普往十方說法，次一句即不動無依。九中初句即入寂靜境，次二句即普現光明。十中初十一字即無邊境為所緣，求菩提即自所悟處；次句既緣其境，必起通化，前文略耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二正說中，十偈次第，各一法門結集，取此以為長行，非此頌前也。然此中長行與偈有多不同，謂偈字則定、長行多少不同，而長行則約天得法、偈中即是歎佛，此必然也。若二文互望，或因果之殊、或體用有別、或互相影略、或難易更陳、或法喻不同、或能所遞舉，故傳授者善消息之，二文相映於義易了。今初天中初二句，即前所遍法界虛空，兼明能遍佛身，則十身皆遍。無窮盡者，一出現無盡，若高山之出雲；二非滅盡法，猶虛空之常住。次句寂靜也，由無性故，不可取為一異俱不俱等。後句方便，合二為力。此偈是說者自法，故不結天名，下並準知。二中初句是上自在佛為法王，於法自在故；次句觀也；第三句普也；後句結法屬人，為他說故。然其結名，義同法門，恐繁不配，他皆倣此。三中初句無功用也，不思議是標、離分別是釋；次句即不生等，相即生等，無即不義；第三句即行也。長行約要先知法無生，方得成無功用；偈則要無分別，方能見法無生。內證與外用同時，所以二文前後。四中初句明廣；次句明深，即上智慧海也；第三句自見法實，故能令物不迷事理。五中初句方便定也，次二句與安樂也。六中初句即前癡闇，謂長迷妄境鎮覆真心也；次句即令觀寂靜；次句因滅無明則得熾然三菩提明，是前滅義。七中初二句即善入無邊境，無邊境即所應處也，無有比善也。次句無性者，感而應故。無依者，思念寂故。由此能令物不造業。八中初二句即普往十方說法，次一句即不動無依。九中初句即入寂靜境，次二句即普現光明。十中初十一字即無邊境為所緣，求菩提即自所悟處；次句既緣其境，必起通化，前文略耳。

第二明第四禪廣果天。長行十法中：一普觀等者，此應根授法，明於不知根說法無果障中得解脫也，斷疑生信是說法果故。謂觀機識病稱根說法，藥病無謬故疑除疾愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明第四禪廣果天。長行十法中：一普觀等者，此應根授法，明於不知根說法無果障中得解脫也，斷疑生信是說法果故。謂觀機識病稱根說法，藥病無謬故疑除疾愈。

二中，隨憶念言，略有二意：一隨念何佛，如名應之；二隨念有淺深，令見佛有麁妙，此於現身得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二中，隨憶念言，略有二意：一隨念何佛，如名應之；二隨念有淺深，令見佛有麁妙，此於現身得解脫也。

三中，法性平等者，唯一味也。無所依者，離能所也。莊嚴身者，證真莊嚴即非莊嚴故，雖現世間還如法性，不依諸有。此於有依得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三中，法性平等者，唯一味也。無所依者，離能所也。莊嚴身者，證真莊嚴即非莊嚴故，雖現世間還如法性，不依諸有。此於有依得解脫也。

四中，知世間法者，謂眾生世間心法各異，知已隨宜現通說法，故云安立。一念速安，非人天外道所能思議。以此莊嚴如來教海，此於安立教法，遲鈍障得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四中，知世間法者，謂眾生世間心法各異，知已隨宜現通說法，故云安立。一念速安，非人天外道所能思議。以此莊嚴如來教海，此於安立教法，遲鈍障得解脫也。

五一毛等者，約偈不思議解脫力也。無礙有二義：一唯就所現，則毛中多剎自互無礙；二雙就能所，一毛不大而多剎不小，一多大小皆無礙也。又由無大小相故，此於取著障得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五一毛等者，約偈不思議解脫力也。無礙有二義：一唯就所現，則毛中多剎自互無礙；二雙就能所，一毛不大而多剎不小，一多大小皆無礙也。又由無大小相故，此於取著障得解脫也。

六普門者，一門攝一切門名為普門，隨一一門各全收法界故。於其中觀察法界，深智契達，故名為入。此於隨相中得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六普門者，一門攝一切門名為普門，隨一一門各全收法界故。於其中觀察法界，深智契達，故名為入。此於隨相中得解脫。

七中，眾生無邊根器各異，應形說法種種不同。既根熟不休，故窮劫長現。此於畏苦不化生障得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七中，眾生無邊根器各異，應形說法種種不同。既根熟不休，故窮劫長現。此於畏苦不化生障得解脫。

八中，觀一切等者，謂觀事入理，理超情表，云不思議。此於諸業報得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八中，觀一切等者，謂觀事入理，理超情表，云不思議。此於諸業報得解脫。

九中，法門無邊，出者為要，根器萬品故出要難思。此於著相得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九中，法門無邊，出者為要，根器萬品故出要難思。此於著相得解脫。

十中種種方便，但隨所應終成種智，名入佛法，以大悲出現皆等雨故。此於不欲利生得解脫。上云出要令離妄苦，今云入法令得真樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十中種種方便，但隨所應終成種智，名入佛法，以大悲出現皆等雨故。此於不欲利生得解脫。上云出要令離妄苦，今云入法令得真樂也。

頌中，觀己眾內三類天者，上五淨居非所被故。十偈次第，一如長行。初中，前二句即所疑境界。境界之言，通分齊、所觀。普令者，觀根為說故。生信解者，斷疑也。信佛大用分齊難測故，斷佛上疑、生其正解。信佛所觀之境，則斷法上疑，亦生正解。謂如有疑云：為存因果非真空耶？為是空故無因果耶？今明只由真空能立因果，因果立故乃是真空也。第四句釋一切之言，佛以利生為意樂故，既該一切故廣大無盡。二中，初句即憶念，次二句令見佛。三中，初句則法性平等無依；次二句即莊嚴身，謂如法性為嚴故無依處。四中，初一句即了一切世間，次二句即一念安立不思議莊嚴海。五中，初二句即毛孔現剎。上云不思議佛剎，但以橫多；今云過去，乃豎窮前際。皆示現者，如鏡現像。次一句是無障礙，令應度者見，即佛神通。依佛鏡智而觀，乃法性恒爾。六中，初二句即普門；次一句即法界；末句義兼於入。七中，初二句即為一切眾生種種出現；次句即無邊劫常現前，謂約機隱顯佛無去來，故常現也。八中，初句即觀一切世間也；次二句即入不思議法也。若約理論深，是深非甚；今不壞事而即理，故曰甚深。全攬理以成事，名為幽奧處。兼上二法常寂然，釋上義也，以諸法即寂故，不可以理事思也。九中，初二句示一切眾生，次一句顯出要法。十中，初二句即觀應化眾生，次句令入佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌中，觀己眾內三類天者，上五淨居非所被故。十偈次第，一如長行。初中，前二句即所疑境界。境界之言，通分齊、所觀。普令者，觀根為說故。生信解者，斷疑也。信佛大用分齊難測故，斷佛上疑、生其正解。信佛所觀之境，則斷法上疑，亦生正解。謂如有疑云：為存因果非真空耶？為是空故無因果耶？今明只由真空能立因果，因果立故乃是真空也。第四句釋一切之言，佛以利生為意樂故，既該一切故廣大無盡。二中，初句即憶念，次二句令見佛。三中，初句則法性平等無依；次二句即莊嚴身，謂如法性為嚴故無依處。四中，初一句即了一切世間，次二句即一念安立不思議莊嚴海。五中，初二句即毛孔現剎。上云不思議佛剎，但以橫多；今云過去，乃豎窮前際。皆示現者，如鏡現像。次一句是無障礙，令應度者見，即佛神通。依佛鏡智而觀，乃法性恒爾。六中，初二句即普門；次一句即法界；末句義兼於入。七中，初二句即為一切眾生種種出現；次句即無邊劫常現前，謂約機隱顯佛無去來，故常現也。八中，初句即觀一切世間也；次二句即入不思議法也。若約理論深，是深非甚；今不壞事而即理，故曰甚深。全攬理以成事，名為幽奧處。兼上二法常寂然，釋上義也，以諸法即寂故，不可以理事思也。九中，初二句示一切眾生，次一句顯出要法。十中，初二句即觀應化眾生，次句令入佛法。

第三明三禪長行十法。第一門即寂普現名為方便。說即是道，由說入佛解脫海故。此於體用有礙得解脫也。又方便言，亦通入解脫之方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明三禪長行十法。第一門即寂普現名為方便。說即是道，由說入佛解脫海故。此於體用有礙得解脫也。又方便言，亦通入解脫之方便也。

第二門，隨一切等者，謂不能普現得解脫也。光影之言，略有二釋：一謂因光發影，影但似質而不似光；依智現形，形隨眾樂，不隨自智。隨樂即應，名普示現。二水中之月亦名光影，謂佛月不來，影現心水，影多似月、少似於水，謂水動則流光蕩瀁、水濁則似晦魄。臨池若止而且清，則圓璧皎皎。此亦隨自他意也。此就天王且隨天眾所樂，偈就於佛無不應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二門，隨一切等者，謂不能普現得解脫也。光影之言，略有二釋：一謂因光發影，影但似質而不似光；依智現形，形隨眾樂，不隨自智。隨樂即應，名普示現。二水中之月亦名光影，謂佛月不來，影現心水，影多似月、少似於水，謂水動則流光蕩瀁、水濁則似晦魄。臨池若止而且清，則圓璧皎皎。此亦隨自他意也。此就天王且隨天眾所樂，偈就於佛無不應也。

第三門，佛境界，有二：一如如法性是佛證境、二十方國土是佛化境。嚴淨亦二：離相息妄則嚴如境、萬行迴向則嚴化境。此二無礙，大方便也。此於無巧莊嚴得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三門，佛境界，有二：一如如法性是佛證境、二十方國土是佛化境。嚴淨亦二：離相息妄則嚴如境、萬行迴向則嚴化境。此二無礙，大方便也。此於無巧莊嚴得解脫也。

第四隨諸等者，謂大悲深厚故隨入生死，眾生無邊故永流轉而示導也。此於無大悲捨眾生障得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四隨諸等者，謂大悲深厚故隨入生死，眾生無邊故永流轉而示導也。此於無大悲捨眾生障得解脫也。

第五門，佛調眾生，或折或攝、或兼二行，雖悲願多門，皆令趣無上道。若憶念此，居然受化，不滯於權。此於勝所緣有忘念障得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五門，佛調眾生，或折或攝、或兼二行，雖悲願多門，皆令趣無上道。若憶念此，居然受化，不滯於權。此於勝所緣有忘念障得解脫也。

第六得普門等者，佛以稱法性之總持，包攝一切總持，故云普門；復能流演無盡，故得稱海。此於聞思有忘失障得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六得普門等者，佛以稱法性之總持，包攝一切總持，故云普門；復能流演無盡，故得稱海。此於聞思有忘失障得解脫也。

第七門，謂佛出難值，引之令值；信心難生，勸之令生。信含眾德，所以名藏。下經云「信為寶藏第一財」故。此於嫉妬邪見障得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七門，謂佛出難值，引之令值；信心難生，勸之令生。信含眾德，所以名藏。下經云「信為寶藏第一財」故。此於嫉妬邪見障得解脫也。

第八能令等者，上令信佛，此令信法。仰依即信、領解便喜，信可趣入、喜則奉行，因得解脫名而出離。此於迷覆眾生障出離道得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八能令等者，上令信佛，此令信法。仰依即信、領解便喜，信可趣入、喜則奉行，因得解脫名而出離。此於迷覆眾生障出離道得解脫也。

第九門，謂眾生界、法界、調伏界、虛空界皆無邊無盡。菩薩悲智，以方便界，開示法界、行調伏界、等虛空界，於有限礙障中得解脫故。第十，觀眾生等者，由悲故憐愍、由智故觀察，觀察煩惱知病行已化而度之。此於無悲無方便障得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九門，謂眾生界、法界、調伏界、虛空界皆無邊無盡。菩薩悲智，以方便界，開示法界、行調伏界、等虛空界，於有限礙障中得解脫故。第十，觀眾生等者，由悲故憐愍、由智故觀察，觀察煩惱知病行已化而度之。此於無悲無方便障得解脫也。

頌中十一頌，初十次第如前長行。依梵本列名中，此長行闕第十一天，彼名星宿音妙莊嚴天王，下言妙音者，略而未迴。第一頌中，初二句是了達方便，依法性而現故；後二句說即是道，說不思議解脫，令眾同歸。二中，初二句明光影普現無依故如影；第三句成上二義，以無生故如影無依，略不明隨天所樂。三中，初句標方便無量劫修，兼顯大義；次二句正明方便嚴佛境界。四中，初二句即眾生永流轉，謂無明所盲覆本淨心，造業受身，故恒居生死；次句即隨而示之。五中，總相頌佛調生行，初句高、次句深、後句廣。六中，初二句即普門陀羅尼，次一句即所流出。示教者，示其善惡教，使修行稱性無偏，故遍而無盡。七中，初二句值佛，次句生信藏。不信則佛難值，正信唯佛能生。既值佛生信，反覆相成，今之一遇，何得不信？八中，初二句即所聞之法，以無性為法之真性；次句即令眾生信喜出離淨，則出不信濁，成無漏故。九中，初句能調伏人，前因此果耳。化眾生界，即調伏行。無邊無盡，為不思議。思惟悅生，是名為入。十中，初二句即眾生無量煩惱，謂利鈍二使、愛見羅剎皆甚可怖也；次一句以悲愍之、以智令離。十一中既闕長行，對名略顯。初二句星宿莊嚴義也，謂佛光流於法界粲若星羅；次句即妙音莊嚴化眾生事，不出三輪。上云妙音，舉一立稱耳。若長行立名，應云得放光現佛三輪攝化解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌中十一頌，初十次第如前長行。依梵本列名中，此長行闕第十一天，彼名星宿音妙莊嚴天王，下言妙音者，略而未迴。第一頌中，初二句是了達方便，依法性而現故；後二句說即是道，說不思議解脫，令眾同歸。二中，初二句明光影普現無依故如影；第三句成上二義，以無生故如影無依，略不明隨天所樂。三中，初句標方便無量劫修，兼顯大義；次二句正明方便嚴佛境界。四中，初二句即眾生永流轉，謂無明所盲覆本淨心，造業受身，故恒居生死；次句即隨而示之。五中，總相頌佛調生行，初句高、次句深、後句廣。六中，初二句即普門陀羅尼，次一句即所流出。示教者，示其善惡教，使修行稱性無偏，故遍而無盡。七中，初二句值佛，次句生信藏。不信則佛難值，正信唯佛能生。既值佛生信，反覆相成，今之一遇，何得不信？八中，初二句即所聞之法，以無性為法之真性；次句即令眾生信喜出離淨，則出不信濁，成無漏故。九中，初句能調伏人，前因此果耳。化眾生界，即調伏行。無邊無盡，為不思議。思惟悅生，是名為入。十中，初二句即眾生無量煩惱，謂利鈍二使、愛見羅剎皆甚可怖也；次一句以悲愍之、以智令離。十一中既闕長行，對名略顯。初二句星宿莊嚴義也，謂佛光流於法界粲若星羅；次句即妙音莊嚴化眾生事，不出三輪。上云妙音，舉一立稱耳。若長行立名，應云得放光現佛三輪攝化解脫門。

第四二禪長行十法。初中二義：一內證真樂。經論共說樂，有五種，謂一因、二果、三苦對除、四斷受、五無惱害。無惱害樂更有四種，謂出家遠離樂、禪定適悅樂、菩提覺法樂、涅槃寂靜樂。今當第四。若通取受字兼禪定菩提，則含因果。言恒受者，以無所受受諸受故；若待境界，即非恒也。二「而能降」下，外建大義，降神現相除苦因果。此於涅槃體用障得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四二禪長行十法。初中二義：一內證真樂。經論共說樂，有五種，謂一因、二果、三苦對除、四斷受、五無惱害。無惱害樂更有四種，謂出家遠離樂、禪定適悅樂、菩提覺法樂、涅槃寂靜樂。今當第四。若通取受字兼禪定菩提，則含因果。言恒受者，以無所受受諸受故；若待境界，即非恒也。二「而能降」下，外建大義，降神現相除苦因果。此於涅槃體用障得解脫也。

第二門，謂無緣大悲與性海相應，拔世憂患故出生喜樂。無盡名藏。此於惱害心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二門，謂無緣大悲與性海相應，拔世憂患故出生喜樂。無盡名藏。此於惱害心得解脫。

三一念等者，修福德因、感依正果，福之力也。雖多人多劫，所感念劫融之頓現。此於時劫得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三一念等者，修福德因、感依正果，福之力也。雖多人多劫，所感念劫融之頓現。此於時劫得解脫也。

第四門，謂以佛力不動，成住壞三皆如空劫常清淨也。此於遷變得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四門，謂以佛力不動，成住壞三皆如空劫常清淨也。此於遷變得解脫也。

五愛樂等者，謂信樂佛菩薩法，敬奉修行，則二障得解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五愛樂等者，謂信樂佛菩薩法，敬奉修行，則二障得解脫也。

第六門，地謂地智義，謂證淨，即離念超心地也。方便者，教導及入地之由，入住出等也。以無盡辯演無盡法，故能經劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六門，地謂地智義，謂證淨，即離念超心地也。方便者，教導及入地之由，入住出等也。以無盡辯演無盡法，故能經劫。

七一切等者，通有二義：一現多身、興多供、供多佛，皆稱真故，名大方便，即長行意；二一念八相遍法界故，名大方便，即偈中意。於上自在，名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七一切等者，通有二義：一現多身、興多供、供多佛，皆稱真故，名大方便，即長行意；二一念八相遍法界故，名大方便，即偈中意。於上自在，名為解脫。

八於定慧障得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八於定慧障得解脫。

九果滿應機，是於現身化生，無堪任性得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九果滿應機，是於現身化生，無堪任性得解脫。

十見佛大願雲，愛樂隨學。此於自輕障得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十見佛大願雲，愛樂隨學。此於自輕障得解脫。

二頌中十偈，次第依前。今初，前三句明寂靜樂，通舉因樂以顯果樂；後句降現之用。二中，初句即所相應海；次句即能應大悲，大悲荷物故名為地；次句即生喜藏，憂除故喜、患除故樂。三中，初句能現，次二所現。四中，初二句即普使成住等；次一句頌如虛空清淨，以三災彌綸而淨土不毀故。然三四二偈似如前却，且順文釋耳。五中，初二句，咸敬奉是愛樂，餘是聖人；次一句即上法及信受也。六中初句經劫住；次二句即地義，方便無邊是一切也。七中通頌八相普周，略無供養。八中，初句是前智慧；次句神通；次句無盡及海，以隨根令淨是深廣故。九中，初二句即德海滿足，次句出現世間。十中，三句通明前昔誓願力；第四句結中便顯深信愛樂藏，以文云大歡喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二頌中十偈，次第依前。今初，前三句明寂靜樂，通舉因樂以顯果樂；後句降現之用。二中，初句即所相應海；次句即能應大悲，大悲荷物故名為地；次句即生喜藏，憂除故喜、患除故樂。三中，初句能現，次二所現。四中，初二句即普使成住等；次一句頌如虛空清淨，以三災彌綸而淨土不毀故。然三四二偈似如前却，且順文釋耳。五中，初二句，咸敬奉是愛樂，餘是聖人；次一句即上法及信受也。六中初句經劫住；次二句即地義，方便無邊是一切也。七中通頌八相普周，略無供養。八中，初句是前智慧；次句神通；次句無盡及海，以隨根令淨是深廣故。九中，初二句即德海滿足，次句出現世間。十中，三句通明前昔誓願力；第四句結中便顯深信愛樂藏，以文云大歡喜故。

第五初禪長行十法中，一普住等者，大用應機故普遍說法，用而常寂故行淨無染。得心無行故行淨，了境無相故無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五初禪長行十法中，一普住等者，大用應機故普遍說法，用而常寂故行淨無染。得心無行故行淨，了境無相故無染。

二佛為定境，住定則所見深故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二佛為定境，住定則所見深故。

三普入等者，法海難量名不思議，一言演盡名為普入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三普入等者，法海難量名不思議，一言演盡名為普入。

四圓音隨類名音聲海，要無分別方入佛聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四圓音隨類名音聲海，要無分別方入佛聲。

五能憶等者，化生即是趣菩提行故，以宿住智明記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五能憶等者，化生即是趣菩提行故，以宿住智明記。

六眾生報異隨業有差，佛示現受令生正信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六眾生報異隨業有差，佛示現受令生正信。

七於法自在，方能隨類調生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七於法自在，方能隨類調生。

八佛身無相，等法性之清淨；現而同化，為寂滅之行矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八佛身無相，等法性之清淨；現而同化，為寂滅之行矣。

九不著諸有故，能常現三業，無邊更無可依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九不著諸有故，能常現三業，無邊更無可依。

十觀性無相猶如虛空，何有可盡？察用隨宜，如擊水文，隨擊隨生，復何可盡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十觀性無相猶如虛空，何有可盡？察用隨宜，如擊水文，隨擊隨生，復何可盡？

偈中，先上首觀眾，開成四天合則梵身，即眾亦有。經云「梵眾、梵身、梵輔。」梵眷屬身即是眾，輔即眷屬。十偈。初中，初句法身普遍道場、次句智光說法、次句行淨無染，境相智行既亡，則大用影像亦寂；後句通以喻顯，雲不離空、空不礙雲，以況寂用。二中，初二句入禪之境，如來法身即是心性，若能觀之為上定故；次句示入方便雖多，同入一寂。三中，初句即不思議法。次二句明普入義，以一言說盡故。一言說盡之辯，劫海亦不能窮，顯法無盡也。約能包則一言說盡，約能久則劫海莫窮。然一言但說剎塵，未是無盡；設欲一言盡者，則二三兩句相違。一言說盡，劫海更何所演而得無窮？更有所演前則不盡。又不可重說。若欲通者，總望則可說盡，隱映重重則不可盡。如擊水文，小擊大擊遍擊各隨文生，盡未來際擊盡未來文生，為難思法也。四中，圓音之義，文略有三義：一廣無邊、二別詮表、三無分別，如次三句。餘如〈出現品〉辯。五中，初二句即教化眾生方便行，三世諸佛皆以利他為向菩提，自清淨業故；次句前就梵王故云憶念，今據如來故身現耳。一毛尚現，何況全身？六中，初句業相差別，次句報相差別，次句現同世間。七中，前二句即隨類調生調法，自在故能隨類廣遍；次句顯明前義無思成事故。八中，初二句明佛體性，即前清淨寂滅，「不可盡」下略顯四義如空；次句佛用應現為行，既皆如化，不失寂滅。九中，初二句所現無有邊，次句勤現無依著。十中，初二句常思大用無盡，謂安住大悲宮，能現大事故；次句常觀法體無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中，先上首觀眾，開成四天合則梵身，即眾亦有。經云「梵眾、梵身、梵輔。」梵眷屬身即是眾，輔即眷屬。十偈。初中，初句法身普遍道場、次句智光說法、次句行淨無染，境相智行既亡，則大用影像亦寂；後句通以喻顯，雲不離空、空不礙雲，以況寂用。二中，初二句入禪之境，如來法身即是心性，若能觀之為上定故；次句示入方便雖多，同入一寂。三中，初句即不思議法。次二句明普入義，以一言說盡故。一言說盡之辯，劫海亦不能窮，顯法無盡也。約能包則一言說盡，約能久則劫海莫窮。然一言但說剎塵，未是無盡；設欲一言盡者，則二三兩句相違。一言說盡，劫海更何所演而得無窮？更有所演前則不盡。又不可重說。若欲通者，總望則可說盡，隱映重重則不可盡。如擊水文，小擊大擊遍擊各隨文生，盡未來際擊盡未來文生，為難思法也。四中，圓音之義，文略有三義：一廣無邊、二別詮表、三無分別，如次三句。餘如〈出現品〉辯。五中，初二句即教化眾生方便行，三世諸佛皆以利他為向菩提，自清淨業故；次句前就梵王故云憶念，今據如來故身現耳。一毛尚現，何況全身？六中，初句業相差別，次句報相差別，次句現同世間。七中，前二句即隨類調生調法，自在故能隨類廣遍；次句顯明前義無思成事故。八中，初二句明佛體性，即前清淨寂滅，「不可盡」下略顯四義如空；次句佛用應現為行，既皆如化，不失寂滅。九中，初二句所現無有邊，次句勤現無依著。十中，初二句常思大用無盡，謂安住大悲宮，能現大事故；次句常觀法體無盡。

自下第二欲界諸天，文有七段。第一他化天王。長行十法中，一謂現眾生前自在調伏，使其成熟化法無盡，故名為藏。二觀世樂相皆苦故應捨，觀世樂性即入聖樂。三隨樂斷疑，令起正行。四一言普攝諸義，遍於時處為物而說。五倣佛修慈。六示現等者，大悲十力摧彼慢高，而無摧心，故云示現。七以智慧光照諸世間，令離三毒之闇則無惡趣之果。瞋癡障重故，與偈互陳。八十方等者，為念佛三昧純熟故，隨念何佛即能得見，如休捨解脫等。九應念現成。十普入等者，寂用自在現世調生，總名威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二欲界諸天，文有七段。第一他化天王。長行十法中，一謂現眾生前自在調伏，使其成熟化法無盡，故名為藏。二觀世樂相皆苦故應捨，觀世樂性即入聖樂。三隨樂斷疑，令起正行。四一言普攝諸義，遍於時處為物而說。五倣佛修慈。六示現等者，大悲十力摧彼慢高，而無摧心，故云示現。七以智慧光照諸世間，令離三毒之闇則無惡趣之果。瞋癡障重故，與偈互陳。八十方等者，為念佛三昧純熟故，隨念何佛即能得見，如休捨解脫等。九應念現成。十普入等者，寂用自在現世調生，總名威力。

偈中亦十。初中，初句體遍；次句用周故能現前；次句教藏能成；後句所成自在，開於法藏悟深法門，即成熟也。二中，初二句二樂，次句令入。三四可知。五中三句共顯如來大慈：初二句舉劣顯勝，次句以喻正顯，謂世慈有相，若須彌之高、大海之廣，終可傾盡；佛慈稱性，若芥子之空、投刃之地，即不可盡。又如空有普覆常攝，廣容無礙難壞無盡。略舉一無盡耳。六七與八文亦可知。九中，初二句明佛體普遍無成不成，次句隨眾生心現成正覺。十中，普現十方即普入一切世間，餘皆威力自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中亦十。初中，初句體遍；次句用周故能現前；次句教藏能成；後句所成自在，開於法藏悟深法門，即成熟也。二中，初二句二樂，次句令入。三四可知。五中三句共顯如來大慈：初二句舉劣顯勝，次句以喻正顯，謂世慈有相，若須彌之高、大海之廣，終可傾盡；佛慈稱性，若芥子之空、投刃之地，即不可盡。又如空有普覆常攝，廣容無礙難壞無盡。略舉一無盡耳。六七與八文亦可知。九中，初二句明佛體普遍無成不成，次句隨眾生心現成正覺。十中，普現十方即普入一切世間，餘皆威力自在。

第二化樂天長行十一法中，一為物開示諸業如化，化雖體虛而有作用為力，業亦從緣無性而報不亡。二捨離等者，攀取緣慮是惑病之本，若心境無得則捨攀緣。三闇滅智生，如月盈缺。四示現等者，梵聲微妙故云悅意，應遍十方故云無邊。五知一切等者，此有三義：一福德之相有十蓮華藏世界微塵數，故無有盡。二謂清淨慈門等，無限因所生故，一一因果皆稱真故，一一即無有盡，皆同虛空。三大慈悲行是福德相，使盲聾視聽等，皆慈善根力故。《涅槃經》中有聞讚佛為大福德，怒云：「生經七日，母便命終。豈謂大福德相？」讚者云：「年志俱盛而不卒暴，打之不瞋、罵之不報，是故我言大福德相。」怒者聞而心伏。故慈為無盡福相，然與前義相成。六三達圓智了三世劫，此就天王且言宿住耳。七開悟等者，此門闕偈。上下文中屢有開悟，即同《法華》開示悟入，以開攝示、以悟攝入，謂開示約能化、悟入約所化。彼論云「開者無上義，謂除一切智智更無餘事。即雙開菩提涅槃，謂以知見之性為涅槃、知見之相為菩提。眾生本有，障翳不現，佛為開除，則本智顯故。示者同義，三乘同法身故。悟者不知義，不知唯一實事。故今令知，成報身菩提故。入者，令證不退轉地故，即是因義，為證初地已上為菩提涅槃因故。」廣如彼釋。八稱性之光有阿難遍。九一切等者，謂契理具修長劫無倦，故眾魔外道所不能摧。十善惡等殊、苦樂等異，皆知性相。十一示現等者，無邊品類一毛頓現，更無來去，尤顯難思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二化樂天長行十一法中，一為物開示諸業如化，化雖體虛而有作用為力，業亦從緣無性而報不亡。二捨離等者，攀取緣慮是惑病之本，若心境無得則捨攀緣。三闇滅智生，如月盈缺。四示現等者，梵聲微妙故云悅意，應遍十方故云無邊。五知一切等者，此有三義：一福德之相有十蓮華藏世界微塵數，故無有盡。二謂清淨慈門等，無限因所生故，一一因果皆稱真故，一一即無有盡，皆同虛空。三大慈悲行是福德相，使盲聾視聽等，皆慈善根力故。《涅槃經》中有聞讚佛為大福德，怒云：「生經七日，母便命終。豈謂大福德相？」讚者云：「年志俱盛而不卒暴，打之不瞋、罵之不報，是故我言大福德相。」怒者聞而心伏。故慈為無盡福相，然與前義相成。六三達圓智了三世劫，此就天王且言宿住耳。七開悟等者，此門闕偈。上下文中屢有開悟，即同《法華》開示悟入，以開攝示、以悟攝入，謂開示約能化、悟入約所化。彼論云「開者無上義，謂除一切智智更無餘事。即雙開菩提涅槃，謂以知見之性為涅槃、知見之相為菩提。眾生本有，障翳不現，佛為開除，則本智顯故。示者同義，三乘同法身故。悟者不知義，不知唯一實事。故今令知，成報身菩提故。入者，令證不退轉地故，即是因義，為證初地已上為菩提涅槃因故。」廣如彼釋。八稱性之光有阿難遍。九一切等者，謂契理具修長劫無倦，故眾魔外道所不能摧。十善惡等殊、苦樂等異，皆知性相。十一示現等者，無邊品類一毛頓現，更無來去，尤顯難思。

偈中脫於第七，唯有十偈。初中，初句總；次句開示；後二句顯如化力，差別業者果不亡故。二中，初句所攀緣，後二無得。然緣境有二：一真、二妄。真佛有緣亦成妄惑，況於妄耶？種種觀者，五求不得故。謂佛有耶，常見為惑。謂佛無耶，邪見深厚。四句百非所不能加，故無所有。非唯一佛，十方亦然。應化示現非真實故，求實無得即見真身。真即無緣，佛尚應捨，何況餘境。三四可知。五中，初二句福德相，次句無盡相。相好者，經云「盡人中福不及一天」，乃至云「盡世間福不及如來一相」等。六中，約天之智普知，約佛一毛能現。七中，初二句明毛孔過空，謂靈智證理非如虛空，真理超事故亦非比。無限理智不可分析，隨其少分即融攝重重，故一毛之量便越虛空。次句別示越相，謂毛孔不大而無涯，即廣陜無礙，故杜絕思議之境。前即一光外展，今即一毛內廣，文綺互耳。一毛本自遍空十方，豈得難滿？八中，初句長時修，次句無餘修，次句無間修。具此三修，故進力難壞。而言廣大波羅蜜者，至第五經釋。九中，初句總顯業之性相，即緣生果報之不亡，便是無性之非有，故不可有無思也；次句佛如是說、天如是知；次句以法性示業性。十中，初二句小一現大多，為一難思；次句現時不來、不現不去，又難思也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中脫於第七，唯有十偈。初中，初句總；次句開示；後二句顯如化力，差別業者果不亡故。二中，初句所攀緣，後二無得。然緣境有二：一真、二妄。真佛有緣亦成妄惑，況於妄耶？種種觀者，五求不得故。謂佛有耶，常見為惑。謂佛無耶，邪見深厚。四句百非所不能加，故無所有。非唯一佛，十方亦然。應化示現非真實故，求實無得即見真身。真即無緣，佛尚應捨，何況餘境。三四可知。五中，初二句福德相，次句無盡相。相好者，經云「盡人中福不及一天」，乃至云「盡世間福不及如來一相」等。六中，約天之智普知，約佛一毛能現。七中，初二句明毛孔過空，謂靈智證理非如虛空，真理超事故亦非比。無限理智不可分析，隨其少分即融攝重重，故一毛之量便越虛空。次句別示越相，謂毛孔不大而無涯，即廣陜無礙，故杜絕思議之境。前即一光外展，今即一毛內廣，文綺互耳。一毛本自遍空十方，豈得難滿？八中，初句長時修，次句無餘修，次句無間修。具此三修，故進力難壞。而言廣大波羅蜜者，至第五經釋。九中，初句總顯業之性相，即緣生果報之不亡，便是無性之非有，故不可有無思也；次句佛如是說、天如是知；次句以法性示業性。十中，初二句小一現大多，為一難思；次句現時不來、不現不去，又難思也。

第三知足天長行十法中，第一天得總相法門，諸佛將興皆生彼天，下生之時普應法界，頓闡華嚴為圓滿法。二盡虛空等者，光明色身皆遍空界，了不可取，故云清淨。三以淨願力滅惑業苦。四五可知。六普化等者，普即無偏、常即無間，示其真樂即如來藏。七自覺智境佛已入之，故示物同悟。八以淨福堅菩提心。九謂仰觀下化。十即照現迅疾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三知足天長行十法中，第一天得總相法門，諸佛將興皆生彼天，下生之時普應法界，頓闡華嚴為圓滿法。二盡虛空等者，光明色身皆遍空界，了不可取，故云清淨。三以淨願力滅惑業苦。四五可知。六普化等者，普即無偏、常即無間，示其真樂即如來藏。七自覺智境佛已入之，故示物同悟。八以淨福堅菩提心。九謂仰觀下化。十即照現迅疾也。

偈中，初偈前半即出世義，上句體智俱遍、下句悲用皆普；後半即圓滿教輪，前句即實之權為妙門、後句會權入實為圓滿。二中可知。三中，初二句以行淨願；次句雜染本空故前令滅，佛法本具故今令滿，妄盡真顯，二言相成。四，初中二句，依體普現若月入百川，尋影之月月體不分，即體之用用彌法界，體用交徹故不思議；次句稱根說法。五中，前半即所淨之眾生，具三雜染故。於中，上句標、下句略示惑相。慢是根本，憍逸隨惑。憍謂染自盛事，慢謂恃己陵他，放逸即是縱蕩。憍謂染法所依，慢能長淪生死，放逸眾惑之本，故偏舉此三。蕩者動也，謂境風鼓擊飄蕩馳散。次句能淨法門，謂不取於相，當體寂故。六七及八文並可知。九中，通顯上既親近，必當敬養聞法，以聞調他為真供養。列名中云星宿幢，今故莊嚴，與長行互出。十中，前半所知眾生心，上句標深廣、下句顯相。念慮不住多於草，故廣也。深者有三義：一恒轉如流故不住、二本體寂然故不動、三從緣妄起無別所依。次句即一念悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中，初偈前半即出世義，上句體智俱遍、下句悲用皆普；後半即圓滿教輪，前句即實之權為妙門、後句會權入實為圓滿。二中可知。三中，初二句以行淨願；次句雜染本空故前令滅，佛法本具故今令滿，妄盡真顯，二言相成。四，初中二句，依體普現若月入百川，尋影之月月體不分，即體之用用彌法界，體用交徹故不思議；次句稱根說法。五中，前半即所淨之眾生，具三雜染故。於中，上句標、下句略示惑相。慢是根本，憍逸隨惑。憍謂染自盛事，慢謂恃己陵他，放逸即是縱蕩。憍謂染法所依，慢能長淪生死，放逸眾惑之本，故偏舉此三。蕩者動也，謂境風鼓擊飄蕩馳散。次句能淨法門，謂不取於相，當體寂故。六七及八文並可知。九中，通顯上既親近，必當敬養聞法，以聞調他為真供養。列名中云星宿幢，今故莊嚴，與長行互出。十中，前半所知眾生心，上句標深廣、下句顯相。念慮不住多於草，故廣也。深者有三義：一恒轉如流故不住、二本體寂然故不動、三從緣妄起無別所依。次句即一念悉知。

第四時分天十法。一善根若發，憂惱自除。二以無限方便，普證法身之境。三悲摧惑苦，故名為輪。四以三達智知機授法。五陀羅尼等者，總持入理故名為門。以慧為體，故云光明。若取助伴則兼念定，念即明記故能憶持、定乃心一常無忘失，四無礙等一切諸法皆是所持。六可知。七轉法等者，轉法示菩提之道，即是成熟眾生之方便。八十眼圓見，隨宜往調。九超出等者，超出業障，使離惡因，不隨魔作，捨惡緣也。十等雨法雨，誘令進善使彼受行，誨令斷惡得心清淨。此就於天，偈通一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四時分天十法。一善根若發，憂惱自除。二以無限方便，普證法身之境。三悲摧惑苦，故名為輪。四以三達智知機授法。五陀羅尼等者，總持入理故名為門。以慧為體，故云光明。若取助伴則兼念定，念即明記故能憶持、定乃心一常無忘失，四無礙等一切諸法皆是所持。六可知。七轉法等者，轉法示菩提之道，即是成熟眾生之方便。八十眼圓見，隨宜往調。九超出等者，超出業障，使離惡因，不隨魔作，捨惡緣也。十等雨法雨，誘令進善使彼受行，誨令斷惡得心清淨。此就於天，偈通一切。

偈中亦十。初偈通顯，前半彰己已離，後半開發能離善根。二三四五文並可知。六中，初句即業性。言廣大者，一念造一切故。無窮盡者，未得對治無能止故、有多門故。次句善入，智了自入、開示令他入。次句入門多種。七八亦可知。九中，初句見佛為緣。次二見佛二益：一正智生，必內超業障。二佛為真導，豈外逐魔緣？既不隨魔，安造魔業？十魔並離，故致「諸」言。十亦可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中亦十。初偈通顯，前半彰己已離，後半開發能離善根。二三四五文並可知。六中，初句即業性。言廣大者，一念造一切故。無窮盡者，未得對治無能止故、有多門故。次句善入，智了自入、開示令他入。次句入門多種。七八亦可知。九中，初句見佛為緣。次二見佛二益：一正智生，必內超業障。二佛為真導，豈外逐魔緣？既不隨魔，安造魔業？十魔並離，故致「諸」言。十亦可知。

第五三十三天眾。長行有十一法。初中，承力故憶念。念過去佛者，曾入此天故。三世有二：一亦念未來、二過去，自互相望亦有三世。生大喜者，境殊勝故、慶自福故。二能令等者，然佛身無染淨大小，亦無勝劣，猶若虛空，雲屯即闇、日朗即明，色昏即劣、物隔言小。今妄雲盡而智光照故清淨，性空現故廣大、妙色顯故無比，皆解脫力，故曰能令。三大慈不揀怨親，若雲無心而普覆。四恒見等者，人天世主多恃威德，故佛現超之，令其敬喜。五知其因果差別，使物勤修、因果並得名福。六開示等者，示佛調生，令菩薩倣習。七初成後壞、住時轉變，乃至毛孔細剎皆悉知之。言轉變者，福人出世則琳琅現矣，薄福者出則荊棘生焉。八憶念等者，佛毛現因調行，天憶則能思齊。九一切諸樂以佛為因，具勝德故。就樂增勝，說諸天耳。十開示等者，受生善根即念佛力。開示令不迷惑，則去放逸而進修。十一疑自疑他、疑理疑事有多種種，如聞空疑斷、聞有疑常、聞雙是則疑其兩分、聞雙非疑無所據。又聞空疑有、聞有疑空等，互相疑也。今開之使悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五三十三天眾。長行有十一法。初中，承力故憶念。念過去佛者，曾入此天故。三世有二：一亦念未來、二過去，自互相望亦有三世。生大喜者，境殊勝故、慶自福故。二能令等者，然佛身無染淨大小，亦無勝劣，猶若虛空，雲屯即闇、日朗即明，色昏即劣、物隔言小。今妄雲盡而智光照故清淨，性空現故廣大、妙色顯故無比，皆解脫力，故曰能令。三大慈不揀怨親，若雲無心而普覆。四恒見等者，人天世主多恃威德，故佛現超之，令其敬喜。五知其因果差別，使物勤修、因果並得名福。六開示等者，示佛調生，令菩薩倣習。七初成後壞、住時轉變，乃至毛孔細剎皆悉知之。言轉變者，福人出世則琳琅現矣，薄福者出則荊棘生焉。八憶念等者，佛毛現因調行，天憶則能思齊。九一切諸樂以佛為因，具勝德故。就樂增勝，說諸天耳。十開示等者，受生善根即念佛力。開示令不迷惑，則去放逸而進修。十一疑自疑他、疑理疑事有多種種，如聞空疑斷、聞有疑常、聞雙是則疑其兩分、聞雙非疑無所據。又聞空疑有、聞有疑空等，互相疑也。今開之使悟。

偈中亦有十一。初中云平等者，化儀同故。又但以世俗文字數故說有三世，非謂如來有去來今。二中，初句廣大，次句無比，次句清淨。然古德明通，有六義：一廣，謂總法界為身故；二遍，全遍一塵至十方故；三妙，色即無色，無色之色故；四勝，無有比故；五益，利物無涯故；六用，光破闇故。三中，前半即慈雲，上句果大、下句因深。一切佛法依慈悲，慈悲又依方便立，俱稱深廣，故致海言。次句即普覆也。次後六偈，文並可知。十中，初二句即前善根少功德者，以少況多，彰因為勝；次句即人天受生，故離三惡怖。十一中，初句即能開之法，是寂滅智通；次二句由普應故，疑皆斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中亦有十一。初中云平等者，化儀同故。又但以世俗文字數故說有三世，非謂如來有去來今。二中，初句廣大，次句無比，次句清淨。然古德明通，有六義：一廣，謂總法界為身故；二遍，全遍一塵至十方故；三妙，色即無色，無色之色故；四勝，無有比故；五益，利物無涯故；六用，光破闇故。三中，前半即慈雲，上句果大、下句因深。一切佛法依慈悲，慈悲又依方便立，俱稱深廣，故致海言。次句即普覆也。次後六偈，文並可知。十中，初二句即前善根少功德者，以少況多，彰因為勝；次句即人天受生，故離三惡怖。十一中，初句即能開之法，是寂滅智通；次二句由普應故，疑皆斷也。

第六日天長行十一法。既為日天，多辯光益。初一名及法門，皆是總也。謂佛身智光，猶如彼日無私而照，是曰淨光，此光體也。次辯光用，略有四義：一約心，高下齊明，故名普照；二約處，則窮十方界；三約時，盡於未來；四約功用，常無間斷。如斯利益即大智之功。二以一切等者，眾生本有佛智，如海潛流；今佛以隨彼彼類身設種種方便，務在開悟，令其證入。三眾生愛染漂泊無依，佛德無礙應為其主。隨修絕染名淨功德，一行契理即曰無邊，況其具修耶？四修一切等者，以智導悲，為物受苦，故深歡喜。五謂體離障惑，用而遂通，故云無礙。若身若智俱得稱光，周而不偏故云普照。身心明利是益精爽。爽，明也。《大集經》云「國王護法，增長三種精氣：一地精氣，謂五穀豐熟。二眾生精氣，謂形貌端嚴，無諸疾疫。三善法精氣，謂修施戒信等。」今文正在第三，益其福智；義兼前二，法力遠資故。六淨光等者，身智二光淨物身心，信解深廣于何不喜。七晝則勤心修善業故。八大悲海等者，謂無緣大悲坐於道樹，出多奇寶故。色相寶者，應言寶色相圓，明可貴故以寶為體，寶莊嚴故具十蓮華藏，故云種種。一一色相用周法界，名現無邊境。如是皆從大悲海流，悲海包納不揀賢愚故。九慧除癡翳法眼則淨，淨見法界法界即藏。藏如前說。十發生等者，謂於佛所發生清淨心，曾一供養，能令其福續至菩提故，如〈出現品〉食金剛喻，況相續耶。十一使物居業，莫越日光；令人進德，寧過法義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六日天長行十一法。既為日天，多辯光益。初一名及法門，皆是總也。謂佛身智光，猶如彼日無私而照，是曰淨光，此光體也。次辯光用，略有四義：一約心，高下齊明，故名普照；二約處，則窮十方界；三約時，盡於未來；四約功用，常無間斷。如斯利益即大智之功。二以一切等者，眾生本有佛智，如海潛流；今佛以隨彼彼類身設種種方便，務在開悟，令其證入。三眾生愛染漂泊無依，佛德無礙應為其主。隨修絕染名淨功德，一行契理即曰無邊，況其具修耶？四修一切等者，以智導悲，為物受苦，故深歡喜。五謂體離障惑，用而遂通，故云無礙。若身若智俱得稱光，周而不偏故云普照。身心明利是益精爽。爽，明也。《大集經》云「國王護法，增長三種精氣：一地精氣，謂五穀豐熟。二眾生精氣，謂形貌端嚴，無諸疾疫。三善法精氣，謂修施戒信等。」今文正在第三，益其福智；義兼前二，法力遠資故。六淨光等者，身智二光淨物身心，信解深廣于何不喜。七晝則勤心修善業故。八大悲海等者，謂無緣大悲坐於道樹，出多奇寶故。色相寶者，應言寶色相圓，明可貴故以寶為體，寶莊嚴故具十蓮華藏，故云種種。一一色相用周法界，名現無邊境。如是皆從大悲海流，悲海包納不揀賢愚故。九慧除癡翳法眼則淨，淨見法界法界即藏。藏如前說。十發生等者，謂於佛所發生清淨心，曾一供養，能令其福續至菩提故，如〈出現品〉食金剛喻，況相續耶。十一使物居業，莫越日光；令人進德，寧過法義？

偈中亦有十一。初中，前半淨光普照，後半常為利益滅惡生善。破愚為智等，為多方便。二三可知。四中，前半即一切苦行，此有四難：一背己利世難、二行相唯苦難、三處經諸有難、四時劫無量難。於此具行，故云一切。次句明深心歡喜，亦有四義：一為物苦行滿本願故，義在初句；二智照苦性本空寂故，即光明照空；三遍淨無染非雜毒故，即遍淨如空；四自他有果非無利故，即第三句全。五六可知。光網之義，如〈賢首品〉。七中，通明舉劣顯勝，以辯難思，故能成辦諸妙功德。言世不及者，世雖多光，益非究竟；佛光雖少，必徹真源，不可盡故，以一況諸。八九與十，文亦可知。十一中，初句即能照法門，猶一日宮千光並照，隨舉一法有無量門。然有二義：一約相類，如一無常門有生老病死、聚散合離、得失成壞、三災四相、外器內身、剎那一期、生滅轉變、染淨隱顯，皆無常門，餘亦如是；二就性融不可盡也。次二句普運照義，一日周天則日日無盡，一門歷事則劫劫難窮，方便多門終歸一極。廣者無邊，大者無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中亦有十一。初中，前半淨光普照，後半常為利益滅惡生善。破愚為智等，為多方便。二三可知。四中，前半即一切苦行，此有四難：一背己利世難、二行相唯苦難、三處經諸有難、四時劫無量難。於此具行，故云一切。次句明深心歡喜，亦有四義：一為物苦行滿本願故，義在初句；二智照苦性本空寂故，即光明照空；三遍淨無染非雜毒故，即遍淨如空；四自他有果非無利故，即第三句全。五六可知。光網之義，如〈賢首品〉。七中，通明舉劣顯勝，以辯難思，故能成辦諸妙功德。言世不及者，世雖多光，益非究竟；佛光雖少，必徹真源，不可盡故，以一況諸。八九與十，文亦可知。十一中，初句即能照法門，猶一日宮千光並照，隨舉一法有無量門。然有二義：一約相類，如一無常門有生老病死、聚散合離、得失成壞、三災四相、外器內身、剎那一期、生滅轉變、染淨隱顯，皆無常門，餘亦如是；二就性融不可盡也。次二句普運照義，一日周天則日日無盡，一門歷事則劫劫難窮，方便多門終歸一極。廣者無邊，大者無上。

第七月天長行十法。初名法亦總。謂光有身智二殊，法界亦事理兩別。事即機之身心及所依剎，身光照身令覺、照剎令淨；智光照心破癡、照理令顯。身智二光相即，則所照四法亦融，以之稱普。並除惑障，俱得淨名。二觀察等者，悲心普觀，授以多法，令入無邊法界。三眾生藏識皆名心海。前七轉識名攀緣轉，轉謂轉生，亦流轉也。緣境非一，立種種名。故經云「藏識海常住，境界風所動，種種諸識浪，騰躍而轉生。」喻云「洪波鼓溟壑，無有斷絕期。」既知機殊，隨應授法。四與一切眾生等者，謂示物聖樂，令得初地。此樂本有，染而不染，為不思議。五謂以菩提心為家，二利為作業，並以身口為牛、利智為犁，耕於心地，下聞熏種、生信解芽、起正行莖、開諸覺華、獲菩提果。自利則以不放逸隨時守護，利他則以能化大願守護，不令魔惑禽獸侵犯。從因至果得成就也。六慈悲等者，謂慈護現樂、悲救其苦，令見因果斷惡修善，名真救護。七以佛智風持大悲月，使明見正覺，離苦清涼。八開示等者，一切法有二種：一足所迷，謂緣起不實故如幻，緣成故無性；二是能迷，謂遍計無物故如空，妄計故無相。又緣起法有二義：一無相如空，則蕩盡無所有，是相空也；二無自性如幻，則業果恒不失，即性空也。此二不二為一緣起，是故兩喻共顯一法。既不迷能所，則悟真如，成正智火。九悲願為物現相好形，是大業也。十普斷等者，毛光普演，何疑不斷？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七月天長行十法。初名法亦總。謂光有身智二殊，法界亦事理兩別。事即機之身心及所依剎，身光照身令覺、照剎令淨；智光照心破癡、照理令顯。身智二光相即，則所照四法亦融，以之稱普。並除惑障，俱得淨名。二觀察等者，悲心普觀，授以多法，令入無邊法界。三眾生藏識皆名心海。前七轉識名攀緣轉，轉謂轉生，亦流轉也。緣境非一，立種種名。故經云「藏識海常住，境界風所動，種種諸識浪，騰躍而轉生。」喻云「洪波鼓溟壑，無有斷絕期。」既知機殊，隨應授法。四與一切眾生等者，謂示物聖樂，令得初地。此樂本有，染而不染，為不思議。五謂以菩提心為家，二利為作業，並以身口為牛、利智為犁，耕於心地，下聞熏種、生信解芽、起正行莖、開諸覺華、獲菩提果。自利則以不放逸隨時守護，利他則以能化大願守護，不令魔惑禽獸侵犯。從因至果得成就也。六慈悲等者，謂慈護現樂、悲救其苦，令見因果斷惡修善，名真救護。七以佛智風持大悲月，使明見正覺，離苦清涼。八開示等者，一切法有二種：一足所迷，謂緣起不實故如幻，緣成故無性；二是能迷，謂遍計無物故如空，妄計故無相。又緣起法有二義：一無相如空，則蕩盡無所有，是相空也；二無自性如幻，則業果恒不失，即性空也。此二不二為一緣起，是故兩喻共顯一法。既不迷能所，則悟真如，成正智火。九悲願為物現相好形，是大業也。十普斷等者，毛光普演，何疑不斷？

偈中亦十。初二可知。三中，初句即心海攀緣轉。若以生滅八識，即彼第八亦名為轉，以恒轉故云念念殊。恒故非斷、轉故非常，新新而生、念念而滅，念念殊故，體恒不即。彼如來藏功德常具，義亦不離，如彼瀑流，離水無流、離流無水。又如海波濤，有漂溺故、多畜養故。法合思之。次句明了知，謂此識深細，唯佛智知故。次句示心海性即是佛智，不令外求，稱機故喜。四中，初二句明失聖樂。聖安樂者，即聖智涅槃。本有今無，故沈迷妄苦。次句明與示其性有，樂非苦外，名不思議。見性得樂，性即是門。五中但是法說，如來即田主也。悲佃物田，為利入有，是所作業。為利同於求果入有，似於耕犁。說法，即是下種。勸善，正當守護令熟可知。六中，前悲救護，語其本心；此明智光，彰其所用。悲智相導，能真救也。七中，初句佛為福依、月為涼本。次句應言大風持宮，而今云爾即是轉喻，大地如佛、宮室如福。次句即照現義，亦清涼義。八中可知。九中，初句佛如虛空，大業性也。次句大業體也。不利眾生，非大業故。次句大業相，依光有影，可以知動靜；依鏡有像，可以辯妍媸。然彼影像無自性相，如來相好當知亦爾。十亦可知。天眾竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈中亦十。初二可知。三中，初句即心海攀緣轉。若以生滅八識，即彼第八亦名為轉，以恒轉故云念念殊。恒故非斷、轉故非常，新新而生、念念而滅，念念殊故，體恒不即。彼如來藏功德常具，義亦不離，如彼瀑流，離水無流、離流無水。又如海波濤，有漂溺故、多畜養故。法合思之。次句明了知，謂此識深細，唯佛智知故。次句示心海性即是佛智，不令外求，稱機故喜。四中，初二句明失聖樂。聖安樂者，即聖智涅槃。本有今無，故沈迷妄苦。次句明與示其性有，樂非苦外，名不思議。見性得樂，性即是門。五中但是法說，如來即田主也。悲佃物田，為利入有，是所作業。為利同於求果入有，似於耕犁。說法，即是下種。勸善，正當守護令熟可知。六中，前悲救護，語其本心；此明智光，彰其所用。悲智相導，能真救也。七中，初句佛為福依、月為涼本。次句應言大風持宮，而今云爾即是轉喻，大地如佛、宮室如福。次句即照現義，亦清涼義。八中可知。九中，初句佛如虛空，大業性也。次句大業體也。不利眾生，非大業故。次句大業相，依光有影，可以知動靜；依鏡有像，可以辯妍媸。然彼影像無自性相，如來相好當知亦爾。十亦可知。天眾竟。