大方廣佛華嚴經疏卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第五

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第六「有十佛世界」下，明眾海雲集。眾雖深廣難測，略啟十門，一集意、二集因、三辯類、四定數、五權實、六地位、七前後、八有無、九聞不聞、十釋文。今初。來至佛所，何所為耶？有十義故：一為影響、為主伴故。二為作輔翼，得圓滿故，如普賢等常隨之眾。三為守護如來，如執金剛等，諸佛住處常勤護故。四為莊嚴，如道場神等，常為嚴淨佛宮殿故。五為供養，如偈讚即正行供養，華幢等即財供養故。六為發起此經，諸請難者即其事故。七為聞法獲益，當機領悟即其類故。八為表法，諸首諸林表信行等，皆同名故。及座出菩薩等，顯奇特故，亦通表萬行俱成佛故。九為順證，佛菩薩等證說不虛故。十為翻顯，即聲聞不聞，顯法不共故。為斯多意，所以眾海雲集，非唯證信而已也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六「有十佛世界」下，明眾海雲集。眾雖深廣難測，略啟十門，一集意、二集因、三辯類、四定數、五權實、六地位、七前後、八有無、九聞不聞、十釋文。今初。來至佛所，何所為耶？有十義故：一為影響、為主伴故。二為作輔翼，得圓滿故，如普賢等常隨之眾。三為守護如來，如執金剛等，諸佛住處常勤護故。四為莊嚴，如道場神等，常為嚴淨佛宮殿故。五為供養，如偈讚即正行供養，華幢等即財供養故。六為發起此經，諸請難者即其事故。七為聞法獲益，當機領悟即其類故。八為表法，諸首諸林表信行等，皆同名故。及座出菩薩等，顯奇特故，亦通表萬行俱成佛故。九為順證，佛菩薩等證說不虛故。十為翻顯，即聲聞不聞，顯法不共故。為斯多意，所以眾海雲集，非唯證信而已也。

第二集因，亦有十因：一曾與毘盧遮那如來同集善根故、二蒙佛四攝曾攝受故、三往在生死聞圓法故、四曾發大心護一切故、五往發大願願事佛故、六隨逐如來無厭足故、七樂聞正法心無倦故、八善能散滅我慢心故、九福智已淨身周遍故、十同一法性善根大海之所生故。為此多義，得預斯會。中有集因亦通集意，及隨諸眾各有別因，可以思準。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二集因，亦有十因：一曾與毘盧遮那如來同集善根故、二蒙佛四攝曾攝受故、三往在生死聞圓法故、四曾發大心護一切故、五往發大願願事佛故、六隨逐如來無厭足故、七樂聞正法心無倦故、八善能散滅我慢心故、九福智已淨身周遍故、十同一法性善根大海之所生故。為此多義，得預斯會。中有集因亦通集意，及隨諸眾各有別因，可以思準。

第三辯類，即上集意便成十類：一影響眾、二常隨眾、三守護眾、四嚴會眾、五供養眾、六發起眾、七當機眾、八表法眾、九證法眾、十顯法眾。準前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三辯類，即上集意便成十類：一影響眾、二常隨眾、三守護眾、四嚴會眾、五供養眾、六發起眾、七當機眾、八表法眾、九證法眾、十顯法眾。準前可知。

第四定數者，稱法界眾，焉能數知？即文而言，九會都數，總有一百七十五眾。都序之中有四十一眾，謂同生有一、異生三十九、師子座中一。若兼取前菩提樹中所流，及宮殿中無邊菩薩，總四十三眾。此四十三遍於九會：第一會中有二眾，謂新集十方眾、佛眉間眾，添成四十五；第二會有新舊二眾；第三四會各有四眾，謂新、舊，及證法眾、天眾；第五會一百一十一眾，謂新舊眾，〈昇天品〉內供養眾有一百七，并天眾、證法眾；第六會四眾，謂天眾、同生、異生、證法眾；七八兩會各唯一眾，謂普賢等舊眾；第九會三眾，謂菩薩、聲聞及天王等舊眾。舊眾雖重，隨會別故，並皆取之。然此諸眾或總為一，一乘眾故。或分為二，以有實眾及化眾故。或可為三，人、天、神故。或為四，佛、菩薩、人、非人故。或五，非人開天、神故。或六，加畜生故。或七，天分欲、色故。或八，菩薩有此界、他界故。或九，他方有主、伴故。或十，加聲聞故。或一百七十五，如前說故。或無量無邊，義類多方故、一一或以佛剎塵數等為量故。又如新集菩薩、毛光出眾，例上皆爾，故一一眾皆無分齊。此猶約相別；若融攝，一一會中皆具一百七十五眾，以稱法界緣起之會互相在故。上且約一界；若通十方及異類剎塵，帝網無盡無盡，是為華嚴海會眾數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四定數者，稱法界眾，焉能數知？即文而言，九會都數，總有一百七十五眾。都序之中有四十一眾，謂同生有一、異生三十九、師子座中一。若兼取前菩提樹中所流，及宮殿中無邊菩薩，總四十三眾。此四十三遍於九會：第一會中有二眾，謂新集十方眾、佛眉間眾，添成四十五；第二會有新舊二眾；第三四會各有四眾，謂新、舊，及證法眾、天眾；第五會一百一十一眾，謂新舊眾，〈昇天品〉內供養眾有一百七，并天眾、證法眾；第六會四眾，謂天眾、同生、異生、證法眾；七八兩會各唯一眾，謂普賢等舊眾；第九會三眾，謂菩薩、聲聞及天王等舊眾。舊眾雖重，隨會別故，並皆取之。然此諸眾或總為一，一乘眾故。或分為二，以有實眾及化眾故。或可為三，人、天、神故。或為四，佛、菩薩、人、非人故。或五，非人開天、神故。或六，加畜生故。或七，天分欲、色故。或八，菩薩有此界、他界故。或九，他方有主、伴故。或十，加聲聞故。或一百七十五，如前說故。或無量無邊，義類多方故、一一或以佛剎塵數等為量故。又如新集菩薩、毛光出眾，例上皆爾，故一一眾皆無分齊。此猶約相別；若融攝，一一會中皆具一百七十五眾，以稱法界緣起之會互相在故。上且約一界；若通十方及異類剎塵，帝網無盡無盡，是為華嚴海會眾數。

第五權實者，夫能對揚聖教、影響其跡，靡不是權；當機之流，多皆是實。諸教所明穢土之中，雜類菩薩聲聞皆通權實，地前是實、地上是權，法身無生生五道故。淨土菩薩唯實，實報生故。雜類聲聞是權。《攝論》云「欲令淨土不空，化作雜類眾」故。若依此經，同生異生皆通權實，海印定現實德攝故、隨緣隨位而示現故、第二會初云「莫不皆是一生補處」故。對前十類辯權實者，影響一眾自有二類：一果德眾，謂能加證法。諸佛互為主伴，非權非實；若位極菩薩影響，一向是權故。有經云「昔為釋迦師，今為佛弟子。」二尊不並化故。「我為菩薩」等，當機唯實，餘八通權實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五權實者，夫能對揚聖教、影響其跡，靡不是權；當機之流，多皆是實。諸教所明穢土之中，雜類菩薩聲聞皆通權實，地前是實、地上是權，法身無生生五道故。淨土菩薩唯實，實報生故。雜類聲聞是權。《攝論》云「欲令淨土不空，化作雜類眾」故。若依此經，同生異生皆通權實，海印定現實德攝故、隨緣隨位而示現故、第二會初云「莫不皆是一生補處」故。對前十類辯權實者，影響一眾自有二類：一果德眾，謂能加證法。諸佛互為主伴，非權非實；若位極菩薩影響，一向是權故。有經云「昔為釋迦師，今為佛弟子。」二尊不並化故。「我為菩薩」等，當機唯實，餘八通權實。

第六地位者，有說：一切皆是果位，以是舍那海印現故。或說：一切皆因果海，非可見聞。世尊亦是因者，識所現故。或皆通因果，果得不捨、因隨類現故，因位願力助佛化故，當機之流正修趣故。或俱非因果，緣起大眾因真性故。將此對前權實，則果位一向權、因位通權實。若對前十類，影響、證法通因果，餘八唯因，因位高下難以準定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六地位者，有說：一切皆是果位，以是舍那海印現故。或說：一切皆因果海，非可見聞。世尊亦是因者，識所現故。或皆通因果，果得不捨、因隨類現故，因位願力助佛化故，當機之流正修趣故。或俱非因果，緣起大眾因真性故。將此對前權實，則果位一向權、因位通權實。若對前十類，影響、證法通因果，餘八唯因，因位高下難以準定。

第七前後者，初列菩薩、後列餘眾者，表從本以起末。下讚即後明菩薩者，表尋末歸本。良以本末無二故，二文互舉。又從本流末，必先小後大，故自在天為末；攝末歸本，必從深至淺，故先明自在。然皆顯法界緣起逆順自在故也。又表四十位，一一皆徹因門並該果海故，互舉前後，令物不作優劣之解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七前後者，初列菩薩、後列餘眾者，表從本以起末。下讚即後明菩薩者，表尋末歸本。良以本末無二故，二文互舉。又從本流末，必先小後大，故自在天為末；攝末歸本，必從深至淺，故先明自在。然皆顯法界緣起逆順自在故也。又表四十位，一一皆徹因門並該果海故，互舉前後，令物不作優劣之解故。

第八有無者，亦有十類：一約界，無無色；二約趣，無地獄，此二非器故。若約轉生，有地獄天子；若約所益，亦通無色，三界皆益故。三約洲，但列閻浮，餘三略無故、或成難故。四約乘，無二乘，不共教故、下為顯法亦不見聞故。《智度論》云「若小乘經初唯列聲聞，若大乘經初具列菩薩聲聞，若一乘經初唯列菩薩。」故指此經為不共教。或大乘經唯列小者，為引攝故，如《金剛經》；或唯列大，亦屬大乘，主伴不具故；主伴具者，必是一乘。五約部，無四眾，未說小教故。六約主，無人王，王未知故。七約三聚，無邪定，彼障隔故，生盲之流但冥益故。八約內外，無外道，非彼測故。九約諸天，無無想，入邪定故。十約善惡，無惡魔，不為違害，天中攝故。上十且隨相說。圓融應有即無所不具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八有無者，亦有十類：一約界，無無色；二約趣，無地獄，此二非器故。若約轉生，有地獄天子；若約所益，亦通無色，三界皆益故。三約洲，但列閻浮，餘三略無故、或成難故。四約乘，無二乘，不共教故、下為顯法亦不見聞故。《智度論》云「若小乘經初唯列聲聞，若大乘經初具列菩薩聲聞，若一乘經初唯列菩薩。」故指此經為不共教。或大乘經唯列小者，為引攝故，如《金剛經》；或唯列大，亦屬大乘，主伴不具故；主伴具者，必是一乘。五約部，無四眾，未說小教故。六約主，無人王，王未知故。七約三聚，無邪定，彼障隔故，生盲之流但冥益故。八約內外，無外道，非彼測故。九約諸天，無無想，入邪定故。十約善惡，無惡魔，不為違害，天中攝故。上十且隨相說。圓融應有即無所不具。

第九聞不聞者，約權前後皆互得聞。約實當會自聞，縱不起前而趣於後，亦各不相知。若約頓機，許一時頓領。上之九門且從顯著，略為此釋，中本廣本或隱或顯，不可執文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九聞不聞者，約權前後皆互得聞。約實當會自聞，縱不起前而趣於後，亦各不相知。若約頓機，許一時頓領。上之九門且從顯著，略為此釋，中本廣本或隱或顯，不可執文。

第十釋文。第一會中前總四十眾，大分為二：初一同生、餘是異生故。論云「解脫月是同生眾」故。又云「同生眾請」，則知兼有地前，明知不約地位。餘釋云云，不符論意。云何名為同異生耶？然有二義：一謂雜類，作諸異生種種形故。菩薩得法性身，同人作一類菩薩形故。二菩薩為同者，通諸位故。神等為異，法界差別德故。其四十眾，文皆有三：一標數辯類、二列名總結、三攝德周圓。今初同生眾中第一標數辯類中，先辯數；「佛世界者」下辯世界，略有三類：一世界、二種、三海。今云世界，則非種非海，權實共許。一三千界一佛化境故，或名佛剎佛土，皆準此也。微塵者，七極微量也。謂抹三千界並為微塵，一塵為一菩薩，則數已難量矣，況舉十數表無盡耶。菩薩摩訶薩者，辯類也，即揀非餘眾。具云菩提薩埵摩訶薩埵，今從略耳。然有三釋：一菩提是所求佛果、薩埵是所化眾生，即悲智所緣之境，從境立名故名菩薩。二菩提是所求之果、薩埵是能求之人，能所合目故名菩薩。三薩埵此云勇猛，謂於大菩提勇猛求故。摩訶云大，大有四義：一者願大，求大菩提故；二行大，二利成就故；三時大，經三無數劫故；四德大，具足一乘諸功德故。前二通地前、後二或唯地上，更有諸大亦不出此。此等並是舍那佛內眷屬，動止常隨，故云所共圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十釋文。第一會中前總四十眾，大分為二：初一同生、餘是異生故。論云「解脫月是同生眾」故。又云「同生眾請」，則知兼有地前，明知不約地位。餘釋云云，不符論意。云何名為同異生耶？然有二義：一謂雜類，作諸異生種種形故。菩薩得法性身，同人作一類菩薩形故。二菩薩為同者，通諸位故。神等為異，法界差別德故。其四十眾，文皆有三：一標數辯類、二列名總結、三攝德周圓。今初同生眾中第一標數辯類中，先辯數；「佛世界者」下辯世界，略有三類：一世界、二種、三海。今云世界，則非種非海，權實共許。一三千界一佛化境故，或名佛剎佛土，皆準此也。微塵者，七極微量也。謂抹三千界並為微塵，一塵為一菩薩，則數已難量矣，況舉十數表無盡耶。菩薩摩訶薩者，辯類也，即揀非餘眾。具云菩提薩埵摩訶薩埵，今從略耳。然有三釋：一菩提是所求佛果、薩埵是所化眾生，即悲智所緣之境，從境立名故名菩薩。二菩提是所求之果、薩埵是能求之人，能所合目故名菩薩。三薩埵此云勇猛，謂於大菩提勇猛求故。摩訶云大，大有四義：一者願大，求大菩提故；二行大，二利成就故；三時大，經三無數劫故；四德大，具足一乘諸功德故。前二通地前、後二或唯地上，更有諸大亦不出此。此等並是舍那佛內眷屬，動止常隨，故云所共圍繞。

二「其名」下，列名結數，先列其名、後結略顯廣。今初。夫聖人無名，為物立稱，雖得名千差而多依行德，行德皆具而隨宜別標，先十同名普者，顯具法界總相德故；後十異名者，顯具法界別相德故。總別相融同一法界。今初十名之普是別之總，普下十異顯即普能別，普義方成。此是古今諸佛同行普賢之行，隨於諸位差別不同，縱成正覺亦普行攝，故先明之。言普賢者，體性周遍曰普、隨緣成德曰賢，此約自體。又曲濟無遺曰普、隣極亞聖曰賢，此約諸位普賢。又德周法界曰普、至順調善曰賢，此約當位普賢。又果無不窮曰普、不捨因門曰賢，此約佛後普賢。位中普賢悲智雙運，佛後普賢智海已滿，而運即智之悲，寂而常用窮未來際。又一即一切曰普、一切即一曰賢，此約融攝。所以先列者，為上首故、法門主故、法界體故、一切菩薩無不乘故、無一如來非此成故、令諸聞者見自身中如來藏性行普行故。上雖多義離釋，今從別稱合釋。無處不賢名曰普賢，即體普也。此一為總，餘九為別。二德普，謂稱性之德充於法界，以為最勝，委照無遺如燈之光。三慧普，遍照嚴剎決定高出故。四行普，內行圓淨、智焰外燭，故稱為妙。五音普，具一切音，演佛淨土深廣高出之行故。六智普，照佛法界無盡境故。七心普，智寶嚴於心頂，通行等華高出物表故。八覺普，遍覺性相，聲皆悅機，故無不歸者。九福普，障無不淨，稱真無盡故。十相普，無光相之光相，遍益眾生故，六相圓融思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「其名」下，列名結數，先列其名、後結略顯廣。今初。夫聖人無名，為物立稱，雖得名千差而多依行德，行德皆具而隨宜別標，先十同名普者，顯具法界總相德故；後十異名者，顯具法界別相德故。總別相融同一法界。今初十名之普是別之總，普下十異顯即普能別，普義方成。此是古今諸佛同行普賢之行，隨於諸位差別不同，縱成正覺亦普行攝，故先明之。言普賢者，體性周遍曰普、隨緣成德曰賢，此約自體。又曲濟無遺曰普、隣極亞聖曰賢，此約諸位普賢。又德周法界曰普、至順調善曰賢，此約當位普賢。又果無不窮曰普、不捨因門曰賢，此約佛後普賢。位中普賢悲智雙運，佛後普賢智海已滿，而運即智之悲，寂而常用窮未來際。又一即一切曰普、一切即一曰賢，此約融攝。所以先列者，為上首故、法門主故、法界體故、一切菩薩無不乘故、無一如來非此成故、令諸聞者見自身中如來藏性行普行故。上雖多義離釋，今從別稱合釋。無處不賢名曰普賢，即體普也。此一為總，餘九為別。二德普，謂稱性之德充於法界，以為最勝，委照無遺如燈之光。三慧普，遍照嚴剎決定高出故。四行普，內行圓淨、智焰外燭，故稱為妙。五音普，具一切音，演佛淨土深廣高出之行故。六智普，照佛法界無盡境故。七心普，智寶嚴於心頂，通行等華高出物表故。八覺普，遍覺性相，聲皆悅機，故無不歸者。九福普，障無不淨，稱真無盡故。十相普，無光相之光相，遍益眾生故，六相圓融思之。

二「海月」下，十異名菩薩。一海月光大明者，十德十山皆依大海，十地十度皆依佛智，海中看月淨而且深，依智嚴剎深而且淨，如海即大、如月即明，故以名也。二講如雷震故曰雲音，辯才汛灩猶如海光。又海上有光天涯無際，佛智起用一念普周。淨惑無窮，名無垢藏。三修治二嚴猶如淨寶，祕密高顯，故有髻言。四法王出現，作用自在，二嚴圓滿，為功德光。五勇猛化生不染化相，雨法玄妙如解髻珠。六慈雲智日互相資映，長劫普應高出如幢。七堅利智慧與精進俱，故得稱大智為行本、若齊為壽因。八戒等行發是為香焰，種智高直故曰光幢。九智光遍照是大明德，稱真適物名深美音。十大智發光遍照佛境，令福非福相福亦稱大。二「如是等」下，結略顯廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「海月」下，十異名菩薩。一海月光大明者，十德十山皆依大海，十地十度皆依佛智，海中看月淨而且深，依智嚴剎深而且淨，如海即大、如月即明，故以名也。二講如雷震故曰雲音，辯才汛灩猶如海光。又海上有光天涯無際，佛智起用一念普周。淨惑無窮，名無垢藏。三修治二嚴猶如淨寶，祕密高顯，故有髻言。四法王出現，作用自在，二嚴圓滿，為功德光。五勇猛化生不染化相，雨法玄妙如解髻珠。六慈雲智日互相資映，長劫普應高出如幢。七堅利智慧與精進俱，故得稱大智為行本、若齊為壽因。八戒等行發是為香焰，種智高直故曰光幢。九智光遍照是大明德，稱真適物名深美音。十大智發光遍照佛境，令福非福相福亦稱大。二「如是等」下，結略顯廣。

第三「此諸菩薩」下，攝德圓滿，中二，初別歎勝德、後總結多門。初中亦二：初二句就緣歎、餘就行歎。今初。初句往因同行，顯主伴有由。後句從德海生，明生為輔翼。言毘盧遮那者，毘即遍也，盧遮那光明照義：迴就方言，應云光明遍照。然有二義：一身光遍照盡空乃至塵道、二智光遍照真俗重重法界。身智能所合為一身，圓明獨耀具德無邊，故立斯號。又毘者種種義，盧遮障義，那者盡義入義，即種種障盡、種種德圓。故《普賢觀經》云「釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處」，即身亦遍非唯光遍。又云「其佛住處名常寂光」，即土亦光矣。又云「常波羅蜜所攝成處，我波羅蜜所安立處」，即德圓義。又云「淨波羅蜜滅有相處」，即障盡義。又云「樂波羅蜜不住身心相處，不見有無諸法相處」，即證入義。又云「如寂解脫乃至般若波羅蜜是色常住法故」，明皆即應即真，為本師矣。此經文證，本品當辯。言共集善根者，即備道資糧。言修菩薩行者，即作所應作。云何共集？互為主伴故。主伴有三：一迴向主伴、二同行主伴、三如相主伴，皆稱共集。後句言善根海生者，謂佛德無邊，積妙法寶智定盈洽，故稱為海。從生有四：一從自佛善根海生，謂已圓十身故。二從本師海生，佛為勝緣，曾已攝受授法，令行得成滿故。三與遮那同於餘佛海生，以上云共集故。四從法性佛海生，以上德海諸佛共同，平等一味，但稱性修即是從生，不揀自他故。梵本云與佛同一善根海生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「此諸菩薩」下，攝德圓滿，中二，初別歎勝德、後總結多門。初中亦二：初二句就緣歎、餘就行歎。今初。初句往因同行，顯主伴有由。後句從德海生，明生為輔翼。言毘盧遮那者，毘即遍也，盧遮那光明照義：迴就方言，應云光明遍照。然有二義：一身光遍照盡空乃至塵道、二智光遍照真俗重重法界。身智能所合為一身，圓明獨耀具德無邊，故立斯號。又毘者種種義，盧遮障義，那者盡義入義，即種種障盡、種種德圓。故《普賢觀經》云「釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處」，即身亦遍非唯光遍。又云「其佛住處名常寂光」，即土亦光矣。又云「常波羅蜜所攝成處，我波羅蜜所安立處」，即德圓義。又云「淨波羅蜜滅有相處」，即障盡義。又云「樂波羅蜜不住身心相處，不見有無諸法相處」，即證入義。又云「如寂解脫乃至般若波羅蜜是色常住法故」，明皆即應即真，為本師矣。此經文證，本品當辯。言共集善根者，即備道資糧。言修菩薩行者，即作所應作。云何共集？互為主伴故。主伴有三：一迴向主伴、二同行主伴、三如相主伴，皆稱共集。後句言善根海生者，謂佛德無邊，積妙法寶智定盈洽，故稱為海。從生有四：一從自佛善根海生，謂已圓十身故。二從本師海生，佛為勝緣，曾已攝受授法，令行得成滿故。三與遮那同於餘佛海生，以上云共集故。四從法性佛海生，以上德海諸佛共同，平等一味，但稱性修即是從生，不揀自他故。梵本云與佛同一善根海生。

第二「諸波羅蜜」下，就行德以歎。夫大士必崇德廣業、虛心外身，崇德故進齊佛果，廣業故行彌法界，虛心故智周萬法而不為外身，故功流來際而非已，故德難名矣。略分為三：一明自分因行德、二勝進果行德、三二行無礙德。初中亦三：一自利行圓、二利他行滿、三證理位極。今初，有三句：一諸度行滿，謂六度十度八萬四千，多劫積集究盡事理，故云圓滿。二「慧眼」下，十眼明徹分別名慧，照矚稱眼。障醫斯盡，智無不矚，故云明徹。五眼之中慧眼觀理，理無異味故云等觀；十眼之中慧眼觀事，事無不見故名等觀。是則委見其事為明，深達其性為徹。欲以一眼含諸，具通事理，但舉其慧。三「於諸」下，深定已滿。三昧者，此云等持，遠離沈掉、平等持心趣一境故。而云諸者，其餘諸緣亦一境故，真如三昧為其定體，隨境入別塵數多端，故云諸也。橫則無定不窮、䜿則深入無際，故云具足。定障永亡，故云清淨。第二「辯才」下，利他行滿，有三句，即三輪化益。一語含四辯，即正教輪。辯謂巧顯深理，才謂巧應機宜。萬法咸演則廣大無涯，千難殊對則無竭盡，故如海也。又海遇風緣則洪浪雲涌，智逢機請則口辯波騰。請者既許，無邊辯亦廣大無盡。二「具佛」下，身業神通輪。謂三業無失，智深叵撓，為具佛功德故，得外儀儼若，肅然可敬。三「知眾生」下，意業記心輪。根義總明，文含性欲。言如應者，根有生熟，化不失時；器有大小，授法無謬。化謂教化，即應攝受者而攝受之。伏謂調伏，即應折伏者而折伏之。由此具行，入正法故。第三「入法界藏」下，證理位極，亦三句。一證理法，謂以大智證入平等真法界藏。依《佛性論》說有五藏：一如來藏，謂在纏，含果法故。二自性清淨藏，謂在纏不染。三法身藏，謂果位，為功德所依。四出世間上上藏，謂出纏，超過二乘菩薩。五法界藏，謂通因果，外持一切染淨有為，故名法界；內含一切恒沙性德，故復名藏。此義寬通，故今證入。言智無差別者，所證之藏平等，要無分別方契，此則智自無差，即由上義能所不殊。又此能證智與所證藏冥合一味，無有境智之異，故云無差。此復有二：一同無相故。下經云「無有少法為智所入，亦無少智而入於法。」二同法界故，則能所各互攝盡故。下云「無有智外如為智所入」，智攝如盡故；「亦無如外知能證於如」，如全攝智故。若皆一味，豈令智同於境而無智耶？古德釋云：智相盡故，不有能令智相盡，故不無。不爾，豈令諸相皆盡而智獨存？是故於境則不礙真而恒俗、於智則不礙寂而恒照，即境智非一；境則不礙俗而恒真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「諸波羅蜜」下，就行德以歎。夫大士必崇德廣業、虛心外身，崇德故進齊佛果，廣業故行彌法界，虛心故智周萬法而不為外身，故功流來際而非已，故德難名矣。略分為三：一明自分因行德、二勝進果行德、三二行無礙德。初中亦三：一自利行圓、二利他行滿、三證理位極。今初，有三句：一諸度行滿，謂六度十度八萬四千，多劫積集究盡事理，故云圓滿。二「慧眼」下，十眼明徹分別名慧，照矚稱眼。障醫斯盡，智無不矚，故云明徹。五眼之中慧眼觀理，理無異味故云等觀；十眼之中慧眼觀事，事無不見故名等觀。是則委見其事為明，深達其性為徹。欲以一眼含諸，具通事理，但舉其慧。三「於諸」下，深定已滿。三昧者，此云等持，遠離沈掉、平等持心趣一境故。而云諸者，其餘諸緣亦一境故，真如三昧為其定體，隨境入別塵數多端，故云諸也。橫則無定不窮、䜿則深入無際，故云具足。定障永亡，故云清淨。第二「辯才」下，利他行滿，有三句，即三輪化益。一語含四辯，即正教輪。辯謂巧顯深理，才謂巧應機宜。萬法咸演則廣大無涯，千難殊對則無竭盡，故如海也。又海遇風緣則洪浪雲涌，智逢機請則口辯波騰。請者既許，無邊辯亦廣大無盡。二「具佛」下，身業神通輪。謂三業無失，智深叵撓，為具佛功德故，得外儀儼若，肅然可敬。三「知眾生」下，意業記心輪。根義總明，文含性欲。言如應者，根有生熟，化不失時；器有大小，授法無謬。化謂教化，即應攝受者而攝受之。伏謂調伏，即應折伏者而折伏之。由此具行，入正法故。第三「入法界藏」下，證理位極，亦三句。一證理法，謂以大智證入平等真法界藏。依《佛性論》說有五藏：一如來藏，謂在纏，含果法故。二自性清淨藏，謂在纏不染。三法身藏，謂果位，為功德所依。四出世間上上藏，謂出纏，超過二乘菩薩。五法界藏，謂通因果，外持一切染淨有為，故名法界；內含一切恒沙性德，故復名藏。此義寬通，故今證入。言智無差別者，所證之藏平等，要無分別方契，此則智自無差，即由上義能所不殊。又此能證智與所證藏冥合一味，無有境智之異，故云無差。此復有二：一同無相故。下經云「無有少法為智所入，亦無少智而入於法。」二同法界故，則能所各互攝盡故。下云「無有智外如為智所入」，智攝如盡故；「亦無如外知能證於如」，如全攝智故。若皆一味，豈令智同於境而無智耶？古德釋云：智相盡故，不有能令智相盡，故不無。不爾，豈令諸相皆盡而智獨存？是故於境則不礙真而恒俗、於智則不礙寂而恒照，即境智非一；境則不礙俗而恒真

、智則不廢照而恒寂，即境智非異。境則空有無二、智則寂照雙融，故云無差別也。上來所釋，約真理寂寥，與止寂相順；俗諦流動，與觀照相順。《起信》等中且為此釋，未盡其源，以令照真不得名照、照俗之時不得即寂故。今正釋者，謂言用則同而異，由境不能照、智有照故；言寂則異而同，境智無異味故。同故無心於彼此，忘心契合故；異故不失於照功，智異木石故。故名真智證理，境則唯寂，智則寂而常照。若約照俗，則以後得智照差別之境；若約融真俗者，境則真俗不二，智則權實雙行，亦為一味而不失止，以雖雙行而即寂故。若約三觀及融境智，至下當辯。二「證佛」下，明證果法。言解脫者，謂作用自在，如〈不思議法品〉說「於一念中建立三世一切佛事」等，總有十種，廣如彼說。即用而真故、甚深用無涯畔故、廣大上窮彼際故，云證也。三「能隨」下，明得位極。謂普賢身遍於六位，隨在一位，以願海力持於一切。故舊經云「在於一地，普攝一切諸地功德。」今此文順西國，若順此方，應云能以方便隨入一地，以願海力攝持一切地也。然有引梵本廣明此中句數開合不同，不必應爾。何者？夫譯梵為唐誠乃不易，苟文小左右，貴於旨不乖中；若理不可通，則正之以梵本，譯人意近則會之以舊經，言異意同，何必廣引。言恒與智俱者，明智窮來際。文含二義：一望前，謂雖在因中一地，而願力持一切地功德，皆與智俱，盡未來際不離一地。如一地，餘地亦爾，是故因門盡於未來，恒是一一諸位菩薩，不見作佛時。二望後，以盡未來之大智，入如來之果海也。雖有二義，順前義勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、智則不廢照而恒寂，即境智非異。境則空有無二、智則寂照雙融，故云無差別也。上來所釋，約真理寂寥，與止寂相順；俗諦流動，與觀照相順。《起信》等中且為此釋，未盡其源，以令照真不得名照、照俗之時不得即寂故。今正釋者，謂言用則同而異，由境不能照、智有照故；言寂則異而同，境智無異味故。同故無心於彼此，忘心契合故；異故不失於照功，智異木石故。故名真智證理，境則唯寂，智則寂而常照。若約照俗，則以後得智照差別之境；若約融真俗者，境則真俗不二，智則權實雙行，亦為一味而不失止，以雖雙行而即寂故。若約三觀及融境智，至下當辯。二「證佛」下，明證果法。言解脫者，謂作用自在，如〈不思議法品〉說「於一念中建立三世一切佛事」等，總有十種，廣如彼說。即用而真故、甚深用無涯畔故、廣大上窮彼際故，云證也。三「能隨」下，明得位極。謂普賢身遍於六位，隨在一位，以願海力持於一切。故舊經云「在於一地，普攝一切諸地功德。」今此文順西國，若順此方，應云能以方便隨入一地，以願海力攝持一切地也。然有引梵本廣明此中句數開合不同，不必應爾。何者？夫譯梵為唐誠乃不易，苟文小左右，貴於旨不乖中；若理不可通，則正之以梵本，譯人意近則會之以舊經，言異意同，何必廣引。言恒與智俱者，明智窮來際。文含二義：一望前，謂雖在因中一地，而願力持一切地功德，皆與智俱，盡未來際不離一地。如一地，餘地亦爾，是故因門盡於未來，恒是一一諸位菩薩，不見作佛時。二望後，以盡未來之大智，入如來之果海也。雖有二義，順前義勝。

第二「了達」下，明勝進果行，分二：一得果法、二起果用。今初，有四句：一入佛密境。此有二意：一佛即密境，以三業業具非餘測故。謂非色現色，摩尼不能喻其多；非量現量，應持不能窮其頂。不分而遍，一多不足異其體；全法為身，一毛不可窮其際。此身祕密也。佛言聲也，非近非遠，目連尋之無際、身子對而不聞。非自非他，若天鼓之無從、猶谷響而緣發。無邊法海卷之在一言，無內圓音展之該萬類，是謂佛口密也。意則無私成事，等覺尚不能知，密之至也。皆廣大無涯、超絕奇特，故云希有。二佛之密境，即謂一乘。如來知見禪定解脫，深入無際帝網之境，時乃說之，故云希有。久默斯要甚為祕密，又權實隱顯唯佛方知，故云祕密。今洞見其源，故云了達。二「善知」下，入佛平等。亦有二意：一佛佛平等，謂一切諸佛體性平等，法身無二故；智慧平等，德無增減故；內用平等，悲願普應故。二者佛所證法平等，即第一義，此二無二，稱此而了，故名善知。三「已踐」下，明得佛位。謂佛有十地，如《大乘同性經》說：一甚深難知廣明地，乃至第十名毘盧遮那藏海智地。此十同是佛地，約德用成別。今普光明當其第一，普即廣義、光明即明甚深難知。此文雖略，義在普中。舉初攝後，理實皆踐。又普光明亦十地之總，總不出於普法智光故。四「入於」下，證佛三昧。謂海印等定，皆深廣如海，並通一實，故得稱門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「了達」下，明勝進果行，分二：一得果法、二起果用。今初，有四句：一入佛密境。此有二意：一佛即密境，以三業業具非餘測故。謂非色現色，摩尼不能喻其多；非量現量，應持不能窮其頂。不分而遍，一多不足異其體；全法為身，一毛不可窮其際。此身祕密也。佛言聲也，非近非遠，目連尋之無際、身子對而不聞。非自非他，若天鼓之無從、猶谷響而緣發。無邊法海卷之在一言，無內圓音展之該萬類，是謂佛口密也。意則無私成事，等覺尚不能知，密之至也。皆廣大無涯、超絕奇特，故云希有。二佛之密境，即謂一乘。如來知見禪定解脫，深入無際帝網之境，時乃說之，故云希有。久默斯要甚為祕密，又權實隱顯唯佛方知，故云祕密。今洞見其源，故云了達。二「善知」下，入佛平等。亦有二意：一佛佛平等，謂一切諸佛體性平等，法身無二故；智慧平等，德無增減故；內用平等，悲願普應故。二者佛所證法平等，即第一義，此二無二，稱此而了，故名善知。三「已踐」下，明得佛位。謂佛有十地，如《大乘同性經》說：一甚深難知廣明地，乃至第十名毘盧遮那藏海智地。此十同是佛地，約德用成別。今普光明當其第一，普即廣義、光明即明甚深難知。此文雖略，義在普中。舉初攝後，理實皆踐。又普光明亦十地之總，總不出於普法智光故。四「入於」下，證佛三昧。謂海印等定，皆深廣如海，並通一實，故得稱門。

第二「於一切」下，明起果用。文有三業：一現佛身業，遍世同事；二同佛意業，總持大法；三得佛語業，能轉法輪。不退有四：一稱理不退，無改說故；二應機不退，無虛發故；三利益不退，聞已必定故；四調伏不退，天魔外道不能動故。復有四種不退，謂信、位、證、念，今當第四念不退也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「於一切」下，明起果用。文有三業：一現佛身業，遍世同事；二同佛意業，總持大法；三得佛語業，能轉法輪。不退有四：一稱理不退，無改說故；二應機不退，無虛發故；三利益不退，聞已必定故；四調伏不退，天魔外道不能動故。復有四種不退，謂信、位、證、念，今當第四念不退也。

第三「一切如來」下，二行無礙德，謂引攝佛德，不礙修因故。文有五句：一引攝佛德。然有二義：一則行成攝果、二則諸佛同加。二「一切」下，隨佛遍生，不揀淨穢也。三「已曾」下，供佛集福，十方無邊、三世無際，此一切佛皆供養故、歡慶有遇不住福相故，長時無厭。四「一切」下，長為輔翼，義通真應。五「恒以」下，悲願調生，不以偏小利物，唯以同體普願攝物令證菩提，方顯智體圓足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「一切如來」下，二行無礙德，謂引攝佛德，不礙修因故。文有五句：一引攝佛德。然有二義：一則行成攝果、二則諸佛同加。二「一切」下，隨佛遍生，不揀淨穢也。三「已曾」下，供佛集福，十方無邊、三世無際，此一切佛皆供養故、歡慶有遇不住福相故，長時無厭。四「一切」下，長為輔翼，義通真應。五「恒以」下，悲願調生，不以偏小利物，唯以同體普願攝物令證菩提，方顯智體圓足。

第二「成就」下，總結多門無得而稱也。菩薩之德焉，言不可周，宜以類取，故云如是無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「成就」下，總結多門無得而稱也。菩薩之德焉，言不可周，宜以類取，故云如是無量。

第二大段異生眾中，總三十九眾，相從為三：第一雜類諸神眾、第二「阿修羅」下八部四王眾、第三「三十三天」下欲色諸天眾。今初，有十九眾。通名神者，靈祇不測故。文皆三段：第一標數辯類、第二列名結數、第三攝德圓滿。今第一金剛神眾。初辯類中，以執持此杵守護佛故。然一一類皆通有所表，如地表心地、海表德海等，觀其歎德則知通意。今此表般若堅利，導於眾行到彼岸故。二「所謂」下，列名結數。然諸眾立名，皆隨所得法門為物立稱。一那羅延者，此云堅固，由見佛妙色皆不可壞，故受此名。二見佛身毛猶如日輪，現種種光速摧障惱，故名曰幢。三見佛身光映蔽一切，猶如須彌顯于大海，神通等法如華開敷故。四圓音隨類，如雷震故。五現為世主，以美妙根令物悟故。六智光演法，令愛樂故。七寶飾妙相如華嚴樹，方便警物如雷震音。八福深相妙炳著光明，如師子王處眾無畏。九慈眼視物為吉祥目，神通之焰密現物前故。十雨此嚴具及光明故。下諸眾皆類此知，至得法處名當自顯，恐厭繁文，下略不釋。第三「皆於」下，攝德圓滿。十句分二：初二句總彰願行。由昔願力得預法會，常為親侍，由今行滿故能遍侍。後「積集」下，別顯滿相。一福積淨業、二智達定境。事定之境隨事百千，理定之境即真如實相，不思議定則以無礙而為其境，今皆智照，故云明達。三通隨佛住、四入用難思、五處眾超絕、六應物調生、七隨佛化形、八護佛住處，文並可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大段異生眾中，總三十九眾，相從為三：第一雜類諸神眾、第二「阿修羅」下八部四王眾、第三「三十三天」下欲色諸天眾。今初，有十九眾。通名神者，靈祇不測故。文皆三段：第一標數辯類、第二列名結數、第三攝德圓滿。今第一金剛神眾。初辯類中，以執持此杵守護佛故。然一一類皆通有所表，如地表心地、海表德海等，觀其歎德則知通意。今此表般若堅利，導於眾行到彼岸故。二「所謂」下，列名結數。然諸眾立名，皆隨所得法門為物立稱。一那羅延者，此云堅固，由見佛妙色皆不可壞，故受此名。二見佛身毛猶如日輪，現種種光速摧障惱，故名曰幢。三見佛身光映蔽一切，猶如須彌顯于大海，神通等法如華開敷故。四圓音隨類，如雷震故。五現為世主，以美妙根令物悟故。六智光演法，令愛樂故。七寶飾妙相如華嚴樹，方便警物如雷震音。八福深相妙炳著光明，如師子王處眾無畏。九慈眼視物為吉祥目，神通之焰密現物前故。十雨此嚴具及光明故。下諸眾皆類此知，至得法處名當自顯，恐厭繁文，下略不釋。第三「皆於」下，攝德圓滿。十句分二：初二句總彰願行。由昔願力得預法會，常為親侍，由今行滿故能遍侍。後「積集」下，別顯滿相。一福積淨業、二智達定境。事定之境隨事百千，理定之境即真如實相，不思議定則以無礙而為其境，今皆智照，故云明達。三通隨佛住、四入用難思、五處眾超絕、六應物調生、七隨佛化形、八護佛住處，文並可知。

第二身眾神，文三，同前。初辯類，有二義：一身謂神之自身，眾即同生同名。及所隨者，凡有其一必更有二，共有其三，三故名眾。能所合目，名身眾神。二約所主，謂此類神專以變化多身為佛事故。二名三德，文並可知。第三足行神，亦有二義：一謂依止足行眾生及守護故。如下善見比丘足行之神，持華承足故。下德中戀仰如來二足所行處，即道路神。通表修行，履佛所行故。第四道場神，從所依所守得名。下諸神眾類皆同此。言道場者，非唯護佛道場，但有莊嚴道場之處即於中護故。下德中願供養佛，表護萬行道場及修行者故。第五主城神，表行德防御法城心城故，如摩耶處說。德中以己德行嚴佛宮殿者，一佛殿為所守之最，瑩飾為尊佛故；二主伴善根互融攝故；三瑩飾自心佛安處故。第六主地神，表深重願荷負行德故，亦表心地為依持故。第七主山神，通表萬德高勝，性皆閑寂；別表智德最高故。德中云「得清淨眼」，名中多有光稱。第八主林神，表以無漏智導於眾行，森聳建立故。德中云「皆有可愛光明」。第九主藥神，表行德伏惑，資益法身。若約利他，則三業不空，如藥樹王故。下德中性皆離垢，即伏惑去病也。仁慈祐物，即進善補益也。名中總名主藥，藥既不同，神神各別。吉祥者，主香茅之類也。清淨光明，謂乳石之流。名稱普聞，如藥樹王、雪山忍草等。明見十方，謂眼藥等，約法準之。第十主稼神，稼者樹五穀也，表萬行法味資益自他，他自益稱心故。德中大喜成就。十一主河神，即河伯之流也。表法河流注潤益群品，又於生死瀑流拯彼漂溺，江河淮濟清濁俱河故。生死法流此神皆主。德中勤益生者，謂遇沿流則平波息浪，逢泝泳則微風輕動。水性之屬，深止而住居；陸行之流，富生而應采。導百川而去害、灌萬頃而開利，為勤作意利益眾生，約所表法隨意消息。十二主海神，即海若之輩，表具含萬德一一深廣也。名中三：名遠塵離垢者，《瑜伽》八十六云「現斷煩惱，離故遠塵。彼隨眠離繫故離垢。」今約近事，塵謂塵境、垢即煩惱，六根對境，了彼性空，故曰遠塵。眾惑不行，誠為離垢。心境相藉，離垢由於遠塵。十三主水神者，通上河海等水及雨露霜雪等也，表法水含潤等多義理故。德中，拯溺為救、濟危為護，謂已溺邪見貪愛水者救之，將沈者護之而為利益，即雲雨等潤發生萬物也。法合可知。十四主火神，即宋無忌之流也，以顯智慧火燒煩惱薪，成熟善品、破無明闇耳。德中，夫火有二能：一能為益、二能為損，今用益止損。表法亦爾，示慧光以去闇，用益也；除惑苦之熱惱，止損也。十五主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二身眾神，文三，同前。初辯類，有二義：一身謂神之自身，眾即同生同名。及所隨者，凡有其一必更有二，共有其三，三故名眾。能所合目，名身眾神。二約所主，謂此類神專以變化多身為佛事故。二名三德，文並可知。第三足行神，亦有二義：一謂依止足行眾生及守護故。如下善見比丘足行之神，持華承足故。下德中戀仰如來二足所行處，即道路神。通表修行，履佛所行故。第四道場神，從所依所守得名。下諸神眾類皆同此。言道場者，非唯護佛道場，但有莊嚴道場之處即於中護故。下德中願供養佛，表護萬行道場及修行者故。第五主城神，表行德防御法城心城故，如摩耶處說。德中以己德行嚴佛宮殿者，一佛殿為所守之最，瑩飾為尊佛故；二主伴善根互融攝故；三瑩飾自心佛安處故。第六主地神，表深重願荷負行德故，亦表心地為依持故。第七主山神，通表萬德高勝，性皆閑寂；別表智德最高故。德中云「得清淨眼」，名中多有光稱。第八主林神，表以無漏智導於眾行，森聳建立故。德中云「皆有可愛光明」。第九主藥神，表行德伏惑，資益法身。若約利他，則三業不空，如藥樹王故。下德中性皆離垢，即伏惑去病也。仁慈祐物，即進善補益也。名中總名主藥，藥既不同，神神各別。吉祥者，主香茅之類也。清淨光明，謂乳石之流。名稱普聞，如藥樹王、雪山忍草等。明見十方，謂眼藥等，約法準之。第十主稼神，稼者樹五穀也，表萬行法味資益自他，他自益稱心故。德中大喜成就。十一主河神，即河伯之流也。表法河流注潤益群品，又於生死瀑流拯彼漂溺，江河淮濟清濁俱河故。生死法流此神皆主。德中勤益生者，謂遇沿流則平波息浪，逢泝泳則微風輕動。水性之屬，深止而住居；陸行之流，富生而應采。導百川而去害、灌萬頃而開利，為勤作意利益眾生，約所表法隨意消息。十二主海神，即海若之輩，表具含萬德一一深廣也。名中三：名遠塵離垢者，《瑜伽》八十六云「現斷煩惱，離故遠塵。彼隨眠離繫故離垢。」今約近事，塵謂塵境、垢即煩惱，六根對境，了彼性空，故曰遠塵。眾惑不行，誠為離垢。心境相藉，離垢由於遠塵。十三主水神者，通上河海等水及雨露霜雪等也，表法水含潤等多義理故。德中，拯溺為救、濟危為護，謂已溺邪見貪愛水者救之，將沈者護之而為利益，即雲雨等潤發生萬物也。法合可知。十四主火神，即宋無忌之流也，以顯智慧火燒煩惱薪，成熟善品、破無明闇耳。德中，夫火有二能：一能為益、二能為損，今用益止損。表法亦爾，示慧光以去闇，用益也；除惑苦之熱惱，止損也。十五主

風神，通表方便無住，無所不摧；別表如下十六主空神。表法性空，別即離染周遍等。亦各如名辯。德中，若情塵亂起翳本性空，智日高昇則情雲自卷，空有日而廓爾無際，智合理而杳然無涯，故云爾耳。十七主方神，即東方青帝等類也，表顯邪正方隅，使行無迷倒。德中，身智教光無不引攝，名普放也。無時不放，所以稱恒。如日周天，故相續不絕。十八主夜神，表於無明黑闇生死長夜，導以慧明令知正路。德中，夜分亡寢是曰勤修，翻彼長迷，故以法為樂。十九主晝神，於晝攝化，顯行德恒明也。德中，先修正解、後勤正行。有信無解增長無明、有解無信還生邪見，信因解淨、解藉信深，晝之義也。上來多主器界，故但名神。準梵本，除金剛神，餘皆女神，表慈育故。菩薩同於彼類以攝眾生。自下攝領有情，皆受王稱，並是丈夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風神，通表方便無住，無所不摧；別表如下十六主空神。表法性空，別即離染周遍等。亦各如名辯。德中，若情塵亂起翳本性空，智日高昇則情雲自卷，空有日而廓爾無際，智合理而杳然無涯，故云爾耳。十七主方神，即東方青帝等類也，表顯邪正方隅，使行無迷倒。德中，身智教光無不引攝，名普放也。無時不放，所以稱恒。如日周天，故相續不絕。十八主夜神，表於無明黑闇生死長夜，導以慧明令知正路。德中，夜分亡寢是曰勤修，翻彼長迷，故以法為樂。十九主晝神，於晝攝化，顯行德恒明也。德中，先修正解、後勤正行。有信無解增長無明、有解無信還生邪見，信因解淨、解藉信深，晝之義也。上來多主器界，故但名神。準梵本，除金剛神，餘皆女神，表慈育故。菩薩同於彼類以攝眾生。自下攝領有情，皆受王稱，並是丈夫。

第二八部四王眾。文有八段，前四雜類；後四能統是天王、所統是八部。今初。阿修羅，亦云阿素落，梵音楚夏耳。《婆沙》譯為非天。《佛地論》云「天趣所攝，以多行諂媚，無天實行，故曰非天。」依《阿毘曇》，亦鬼趣攝，諂曲覆故。《正法念經》鬼、畜二攝，以羅睺阿修羅是師子子故。《伽陀經》天、鬼、畜攝，具上說故。由此或開六趣，或合為五。多好鬪諍，懷勝負故。或居眾相山中、或居海下，如《正法念》說。然有大力者，廣修福故。今之修福有懷勝負諂媚心者，多生其中。羅睺，此云攝惱，以能將手隱攝日月令天惱故。二毘摩，此云絲也。質多羅，種種也。謂此王能以一絲幻作種種事故。德中，實者因果俱慢故，權應偏摧非不斷餘，故云及也。二迦樓羅，昔云金翅，正云妙翅，以翅有種種寶色莊嚴故。此就狀翻。若敵對翻，此云大嗉項，以常著龍於嗉中故。此鳥能食消魚龍七寶。然鳥及龍各具四生，謂卵、胎、濕、化。後後勝前前，劣不能食勝，謂卵生鳥不能食胎等；勝能噉劣，化食四生，如《增一》辯。以化食化，暫得充虛，亦表菩薩攝生故。〈離世間品〉云「菩薩迦樓羅，如意為堅足，乃至摶撮人天龍，安置涅槃岸。」大速疾力者，《增一》中說：此鳥食龍，從金剛山頂鐵杈樹下，入海取龍，水未合間還至本樹。是為速疾。大海處攝持力者，即是攝彼命將盡者食之。而龍受三歸及袈裟一縷在身，則不可取。菩薩亦爾，如前引〈離世間品〉說。又〈出現〉云「取善根熟眾生，置佛法中」，此為命盡。若心有邪歸，斷見所覆，則不可取。普觀海者，即周四天下求命盡龍。德中大方便力，即雖了眾生空而能入有，是十力止觀也。普能救攝，即鼓生死大愛海水，取善根熟者也，如〈出現品〉說。三緊那羅者，此云疑神。謂頂有一角，形乃似人，面極端正，見者生疑：為是人耶？為非人耶？因此立稱。依《雜心論》，畜生道攝。亦云歌神，以能歌詠，是天帝執法樂神，即四王眷屬。表菩薩示眾生形而非眾生，常以法樂娛眾生故。德中，要勤觀察則得法樂怡神，自他兼樂為自在遊戲。四摩睺羅伽者，此云大腹行，即蟒之類，亦表菩薩遍行一切而無所行也。德中，此類聾騃故，令方便捨癡。五夜叉王，初一是北方天王，即毘沙門是也。若從能領，是天眾攝，今從所領為名。然四王各領二部，從一立稱。夜叉，此云輕捷，飛空速疾故。亦云苦活。此天又領一部，名羅剎，此云可畏。名中云毘沙門者，此云多聞，以福德之名聞四方故。此一是天夜叉之王，餘九是夜叉。夜叉即王，雖一是天，又從所領，況九皆夜叉，故非天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二八部四王眾。文有八段，前四雜類；後四能統是天王、所統是八部。今初。阿修羅，亦云阿素落，梵音楚夏耳。《婆沙》譯為非天。《佛地論》云「天趣所攝，以多行諂媚，無天實行，故曰非天。」依《阿毘曇》，亦鬼趣攝，諂曲覆故。《正法念經》鬼、畜二攝，以羅睺阿修羅是師子子故。《伽陀經》天、鬼、畜攝，具上說故。由此或開六趣，或合為五。多好鬪諍，懷勝負故。或居眾相山中、或居海下，如《正法念》說。然有大力者，廣修福故。今之修福有懷勝負諂媚心者，多生其中。羅睺，此云攝惱，以能將手隱攝日月令天惱故。二毘摩，此云絲也。質多羅，種種也。謂此王能以一絲幻作種種事故。德中，實者因果俱慢故，權應偏摧非不斷餘，故云及也。二迦樓羅，昔云金翅，正云妙翅，以翅有種種寶色莊嚴故。此就狀翻。若敵對翻，此云大嗉項，以常著龍於嗉中故。此鳥能食消魚龍七寶。然鳥及龍各具四生，謂卵、胎、濕、化。後後勝前前，劣不能食勝，謂卵生鳥不能食胎等；勝能噉劣，化食四生，如《增一》辯。以化食化，暫得充虛，亦表菩薩攝生故。〈離世間品〉云「菩薩迦樓羅，如意為堅足，乃至摶撮人天龍，安置涅槃岸。」大速疾力者，《增一》中說：此鳥食龍，從金剛山頂鐵杈樹下，入海取龍，水未合間還至本樹。是為速疾。大海處攝持力者，即是攝彼命將盡者食之。而龍受三歸及袈裟一縷在身，則不可取。菩薩亦爾，如前引〈離世間品〉說。又〈出現〉云「取善根熟眾生，置佛法中」，此為命盡。若心有邪歸，斷見所覆，則不可取。普觀海者，即周四天下求命盡龍。德中大方便力，即雖了眾生空而能入有，是十力止觀也。普能救攝，即鼓生死大愛海水，取善根熟者也，如〈出現品〉說。三緊那羅者，此云疑神。謂頂有一角，形乃似人，面極端正，見者生疑：為是人耶？為非人耶？因此立稱。依《雜心論》，畜生道攝。亦云歌神，以能歌詠，是天帝執法樂神，即四王眷屬。表菩薩示眾生形而非眾生，常以法樂娛眾生故。德中，要勤觀察則得法樂怡神，自他兼樂為自在遊戲。四摩睺羅伽者，此云大腹行，即蟒之類，亦表菩薩遍行一切而無所行也。德中，此類聾騃故，令方便捨癡。五夜叉王，初一是北方天王，即毘沙門是也。若從能領，是天眾攝，今從所領為名。然四王各領二部，從一立稱。夜叉，此云輕捷，飛空速疾故。亦云苦活。此天又領一部，名羅剎，此云可畏。名中云毘沙門者，此云多聞，以福德之名聞四方故。此一是天夜叉之王，餘九是夜叉。夜叉即王，雖一是天，又從所領，況九皆夜叉，故非天眾。

下三例然。如龍中娑竭羅王，豈是天耶？德中，此類飛空噉人，故菩薩示為其王，翻加守護，亦令愛見羅剎不害法身慧命也。六龍王，亦初一是天，即西方天王。毘樓博叉，唐三藏譯云醜目，毘樓醜也、博叉目也。日照三藏譯云：毘遍也多也。樓者具云嚕波，此云色也。博吃叉，此云諸根也。謂眼等諸根有種種色，故以為名，此不必醜也。此王主二部，謂龍及富單那。富單那者，此云熱病鬼也。娑竭羅，此云海也。於大海中此最尊故，獨得其名。德叉迦，舊云多舌，以嗜語故。正云能害於所害。德叉者能害也，迦者所害也。謂若瞋噓視，人畜皆死也。無熱惱者，即阿耨達池之龍也。諸龍有四熱惱，今皆離故。四熱，至下當釋。《智論》云「此龍是七地菩薩。」《須彌藏經》云「是馬形龍主。」又一切龍總有五種形類：一象形，善住龍王為主；二蛇形，難陀龍王為主；三馬形，阿那婆達多龍王為主；四魚形，婆樓那龍王為主；五蝦蟇形，摩那斯龍王為主。德中，外則雲行雨施散去炎毒，內則慈雲廣被法雨普霑，散業惑苦之熱惱。七鳩槃茶王，初一是南方天王，即毘樓勒叉。此云增長主，謂能令自他善根增長故。此王更領一部，謂薜荔多。薜荔多者，此云魘魅鬼，餘如音義。德中，此類障礙深重故偏明無礙，自學權實無礙法界智光以利眾生。八乾闥婆，此云尋香。謂諸樂兒不事生業，但尋諸家飲食香氣，即往設樂求食自活，因此世人號諸樂人為乾闥婆。彼能執樂，故以名焉。亦云食香，止十寶山間食諸香粖。即帝釋執樂神也。帝釋須樂，此王身有相現。提頭賴吒，即東方天王，此云持國，謂護持國土安眾生故，此從所領為名。更領一部，名毘舍闍，此云噉精氣，謂噉有情及五穀精氣故。德中，大法即大緣起法也，信解故、歡喜深心故，愛重既歡既重故，不替修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下三例然。如龍中娑竭羅王，豈是天耶？德中，此類飛空噉人，故菩薩示為其王，翻加守護，亦令愛見羅剎不害法身慧命也。六龍王，亦初一是天，即西方天王。毘樓博叉，唐三藏譯云醜目，毘樓醜也、博叉目也。日照三藏譯云：毘遍也多也。樓者具云嚕波，此云色也。博吃叉，此云諸根也。謂眼等諸根有種種色，故以為名，此不必醜也。此王主二部，謂龍及富單那。富單那者，此云熱病鬼也。娑竭羅，此云海也。於大海中此最尊故，獨得其名。德叉迦，舊云多舌，以嗜語故。正云能害於所害。德叉者能害也，迦者所害也。謂若瞋噓視，人畜皆死也。無熱惱者，即阿耨達池之龍也。諸龍有四熱惱，今皆離故。四熱，至下當釋。《智論》云「此龍是七地菩薩。」《須彌藏經》云「是馬形龍主。」又一切龍總有五種形類：一象形，善住龍王為主；二蛇形，難陀龍王為主；三馬形，阿那婆達多龍王為主；四魚形，婆樓那龍王為主；五蝦蟇形，摩那斯龍王為主。德中，外則雲行雨施散去炎毒，內則慈雲廣被法雨普霑，散業惑苦之熱惱。七鳩槃茶王，初一是南方天王，即毘樓勒叉。此云增長主，謂能令自他善根增長故。此王更領一部，謂薜荔多。薜荔多者，此云魘魅鬼，餘如音義。德中，此類障礙深重故偏明無礙，自學權實無礙法界智光以利眾生。八乾闥婆，此云尋香。謂諸樂兒不事生業，但尋諸家飲食香氣，即往設樂求食自活，因此世人號諸樂人為乾闥婆。彼能執樂，故以名焉。亦云食香，止十寶山間食諸香粖。即帝釋執樂神也。帝釋須樂，此王身有相現。提頭賴吒，即東方天王，此云持國，謂護持國土安眾生故，此從所領為名。更領一部，名毘舍闍，此云噉精氣，謂噉有情及五穀精氣故。德中，大法即大緣起法也，信解故、歡喜深心故，愛重既歡既重故，不替修行。

第三「月天子」下十二段，明欲色諸天眾。天者，自在義、光明義、清淨義。《智論》云「天有三種：一人天，謂帝王。二生天，謂欲色等。三淨天，謂佛菩薩第一義天。」今通後二。然諸天壽之長短、身之大小、衣服輕重、宮殿勝劣，《俱舍》十一及《瑜伽》等論、《起世》等經皆廣辯之，恐繁不敘。文中，先有七段明欲界天、後有五段明色界天。前中即分為七，今初。月天子，月者缺也，有虧缺故。下面頗胝迦寶水精所成，能冷能照，表菩薩得清涼，慈照生死夜，如云「菩薩清涼月」等。名中，初一是總。雖標總稱，即受別名，下皆準此。德中，顯發眾生心寶者，水珠見月則流潤發光，淨心遇緣則慈流智發。生了既發，正因顯然。生由性成，則了非外入。生與不生無二發，乃發其本心，故顯發雙辯。二日天子，日者實也，常充實故。下面亦頗胝迦寶火精所成，能熱能照，表菩薩智照故。又日以陽德、月以陰靈，一能破暗，表根本破惑；一能清涼，表後得益物。又依《寶性論》，法日有四義：一破暗如慧、二照現如智、三輪淨如解脫、四上三不相離如同法界也。名中可畏敬幢者，為惡者畏其照明，為善者敬其辦業，以斯超出故以名幢。德中，居者辦業成就本行等利益也。生長穀稼開敷覺華等，為增長善根，如〈出現品〉。三三十三天者，《佛地論》等皆云妙高山。四面各有八大天王，帝釋居中，故有三十三也。下釋天名，皆依《佛地》。名中，言釋迦等者，釋迦，能也，因陀羅主也。具足應云釋迦提桓因陀羅，提桓，天也，即云能天主，撫育勸善能為天主故。更有異釋，如《音義》說。德中，言發起廣大業者，令修普賢行故。以此天居地天之頂，總御四洲，雖勝事頗多，猶懼修羅之敵。若修善者眾，即天侶增威；苟為惡者多，即諸天減少，故多好勸發。況受佛付囑，大權應為。至如堅常啼之心、施雪山之偈、成尸毘大行、破盧志巨慳，談般若於善法堂中、揚大教於如來會下等，皆是發起廣大業也。四須夜摩天，須者，善也妙也。夜摩，時也。具云善時分天。論云「隨時受樂，故名時分天。」又《大集經》，此天用蓮華開合以明晝夜。又云「赤蓮華開為晝，白蓮華開為夜」，故云時分也。隨此時別，受樂亦殊。故《大論》云「隨時受樂」也。德中，心恒喜足者，喜足在於第四，今慕上而修。五兜率天王，此云喜足。論云「後身菩薩於彼教化，多修喜足之行故。」得少意悅為喜，更不求餘為足。德中，彼天是諸佛上生之處，故令修念佛三昧也。召體曰名，響頒人天為號，通號別名皆悉念也。不計一方，故云一切。以諸如來同一法界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「月天子」下十二段，明欲色諸天眾。天者，自在義、光明義、清淨義。《智論》云「天有三種：一人天，謂帝王。二生天，謂欲色等。三淨天，謂佛菩薩第一義天。」今通後二。然諸天壽之長短、身之大小、衣服輕重、宮殿勝劣，《俱舍》十一及《瑜伽》等論、《起世》等經皆廣辯之，恐繁不敘。文中，先有七段明欲界天、後有五段明色界天。前中即分為七，今初。月天子，月者缺也，有虧缺故。下面頗胝迦寶水精所成，能冷能照，表菩薩得清涼，慈照生死夜，如云「菩薩清涼月」等。名中，初一是總。雖標總稱，即受別名，下皆準此。德中，顯發眾生心寶者，水珠見月則流潤發光，淨心遇緣則慈流智發。生了既發，正因顯然。生由性成，則了非外入。生與不生無二發，乃發其本心，故顯發雙辯。二日天子，日者實也，常充實故。下面亦頗胝迦寶火精所成，能熱能照，表菩薩智照故。又日以陽德、月以陰靈，一能破暗，表根本破惑；一能清涼，表後得益物。又依《寶性論》，法日有四義：一破暗如慧、二照現如智、三輪淨如解脫、四上三不相離如同法界也。名中可畏敬幢者，為惡者畏其照明，為善者敬其辦業，以斯超出故以名幢。德中，居者辦業成就本行等利益也。生長穀稼開敷覺華等，為增長善根，如〈出現品〉。三三十三天者，《佛地論》等皆云妙高山。四面各有八大天王，帝釋居中，故有三十三也。下釋天名，皆依《佛地》。名中，言釋迦等者，釋迦，能也，因陀羅主也。具足應云釋迦提桓因陀羅，提桓，天也，即云能天主，撫育勸善能為天主故。更有異釋，如《音義》說。德中，言發起廣大業者，令修普賢行故。以此天居地天之頂，總御四洲，雖勝事頗多，猶懼修羅之敵。若修善者眾，即天侶增威；苟為惡者多，即諸天減少，故多好勸發。況受佛付囑，大權應為。至如堅常啼之心、施雪山之偈、成尸毘大行、破盧志巨慳，談般若於善法堂中、揚大教於如來會下等，皆是發起廣大業也。四須夜摩天，須者，善也妙也。夜摩，時也。具云善時分天。論云「隨時受樂，故名時分天。」又《大集經》，此天用蓮華開合以明晝夜。又云「赤蓮華開為晝，白蓮華開為夜」，故云時分也。隨此時別，受樂亦殊。故《大論》云「隨時受樂」也。德中，心恒喜足者，喜足在於第四，今慕上而修。五兜率天王，此云喜足。論云「後身菩薩於彼教化，多修喜足之行故。」得少意悅為喜，更不求餘為足。德中，彼天是諸佛上生之處，故令修念佛三昧也。召體曰名，響頒人天為號，通號別名皆悉念也。不計一方，故云一切。以諸如來同一法界

，體德均故。念即明記而慧逾增，持而不忘故無間斷。以佛為境，何五塵之能惑哉？六化樂天王，論云「樂自變化，作諸樂具以自娛樂。又但受自所化樂，不犯他故，名為善化」也。變謂轉變，轉麁為妙。化謂化現，無而忽有。德中，以出世化，故得解脫。七他化自在天王，論云「令他化作樂具，以自娛樂，顯己自在故。」名中寂靜境門者，境為入理之處，即是門也。根無躁動，故稱寂靜。根即門也。根無取著，方見境空，合為門也。故《鴦掘經》云「明見來入門，具足無減修。」德中，物我自在，即廣大法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，體德均故。念即明記而慧逾增，持而不忘故無間斷。以佛為境，何五塵之能惑哉？六化樂天王，論云「樂自變化，作諸樂具以自娛樂。又但受自所化樂，不犯他故，名為善化」也。變謂轉變，轉麁為妙。化謂化現，無而忽有。德中，以出世化，故得解脫。七他化自在天王，論云「令他化作樂具，以自娛樂，顯己自在故。」名中寂靜境門者，境為入理之處，即是門也。根無躁動，故稱寂靜。根即門也。根無取著，方見境空，合為門也。故《鴦掘經》云「明見來入門，具足無減修。」德中，物我自在，即廣大法門。

第二色界諸天眾，有五眾，以第四禪有二眾故。然四靜慮攝天多少，下經頻列，至〈十藏品〉當會釋之。多依十八，初靜慮四；二三各攝三天，皆舉最上以勝攝劣，故但列一，下文說頌遍觀諸天；第四靜慮自攝九天，上五小乘聖居，非此正被異生位中。廣果至極，故今列之。大自在天三千界主，所以別列。今初，大梵天王眾，《佛地論》云「離欲寂靜，故名為梵。」具云梵摩，此云清潔寂靜。謂創離欲染故名清潔，得根本定名為寂靜。尸棄，此云持髻，謂此梵王頂有肉髻似螺形故，亦名螺髻。或云火頂，以火災至此故。貌如童子，身白銀色，衣金色衣，禪悅為食。德中，本修慈心得生梵世，等流相續還愍眾生，好請轉法輪故智光照物，不為污行故身光發揮，若有遇之身心悅樂。第二光音天，二禪第三天也。《智論》亦云「第二禪通名光音，彼天語時口出淨光故。」有云：彼無尋伺，言語亦無，用光當語，故名光音。《瑜伽》名極光淨，謂淨光遍照自他處故。德中，定生喜樂離尋伺故，得寂靜名。然凡得之捨動求靜，故非廣大味定之喜，非無礙法；今菩薩即動而靜，不散不味，是為廣大無礙法門也。第三遍淨天，此天離喜，身心遍淨故。德中，身心遍淨未為廣大，物我無二普益世間方為廣大也。第四廣果天，即第四禪第三天，於異生善果此最廣故、所有功德勝下三故。德中，此天離八災患，世中最寂。今以實智住本寂之宮。第五大自在者，梵云摩醯首羅是也。於三千界最自在故。《智論》第二云「此天有八臂三目，乘白牛、執白拂，一念之間能知大千雨滴。」下經同此。準《智論》第十一，過五淨居有十住菩薩住處，亦名淨居，號大自在天王。又三乘中立此為淨土，是報身所居；約實但是第十地菩薩攝報之果，多作彼王耳。德中，三界之頂，非無相不超。非離相求，故所行平等。然上釋名歎德，多從義便，以順類殊；若約實德，無不互有，皆可虛求。眾海雲集竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二色界諸天眾，有五眾，以第四禪有二眾故。然四靜慮攝天多少，下經頻列，至〈十藏品〉當會釋之。多依十八，初靜慮四；二三各攝三天，皆舉最上以勝攝劣，故但列一，下文說頌遍觀諸天；第四靜慮自攝九天，上五小乘聖居，非此正被異生位中。廣果至極，故今列之。大自在天三千界主，所以別列。今初，大梵天王眾，《佛地論》云「離欲寂靜，故名為梵。」具云梵摩，此云清潔寂靜。謂創離欲染故名清潔，得根本定名為寂靜。尸棄，此云持髻，謂此梵王頂有肉髻似螺形故，亦名螺髻。或云火頂，以火災至此故。貌如童子，身白銀色，衣金色衣，禪悅為食。德中，本修慈心得生梵世，等流相續還愍眾生，好請轉法輪故智光照物，不為污行故身光發揮，若有遇之身心悅樂。第二光音天，二禪第三天也。《智論》亦云「第二禪通名光音，彼天語時口出淨光故。」有云：彼無尋伺，言語亦無，用光當語，故名光音。《瑜伽》名極光淨，謂淨光遍照自他處故。德中，定生喜樂離尋伺故，得寂靜名。然凡得之捨動求靜，故非廣大味定之喜，非無礙法；今菩薩即動而靜，不散不味，是為廣大無礙法門也。第三遍淨天，此天離喜，身心遍淨故。德中，身心遍淨未為廣大，物我無二普益世間方為廣大也。第四廣果天，即第四禪第三天，於異生善果此最廣故、所有功德勝下三故。德中，此天離八災患，世中最寂。今以實智住本寂之宮。第五大自在者，梵云摩醯首羅是也。於三千界最自在故。《智論》第二云「此天有八臂三目，乘白牛、執白拂，一念之間能知大千雨滴。」下經同此。準《智論》第十一，過五淨居有十住菩薩住處，亦名淨居，號大自在天王。又三乘中立此為淨土，是報身所居；約實但是第十地菩薩攝報之果，多作彼王耳。德中，三界之頂，非無相不超。非離相求，故所行平等。然上釋名歎德，多從義便，以順類殊；若約實德，無不互有，皆可虛求。眾海雲集竟。