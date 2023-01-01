大方廣佛華嚴經疏卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第四

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

等十別解文義者，然此經文富義博、勢變多端，況一義一文包攝法界，是以古德明十例科判，欲顯難思。其第一名本末部類，但顯此經無盡，非科今文。前已具明，故今略之。加前後鉤鎖，亦有十例：一本部三分科、二問答相屬科、三以文從義科、四前後襵疊科、五前後鉤鎖科、六隨品長分科、七隨其本會科、八本末大位科、九本末遍收科、十主伴無盡科。初本部三分者，謂序、正、流通。初品為序分，〈現相品〉下為正宗。流通有無，古有七釋：一光統律師，以〈法界品〉為流通，由入法界廣無邊故。二隋遠法師，以〈法界品〉內善財下屬流通，寄人顯法故。三裕法師，以〈法界品〉後偈為流通，以歎德無盡故。四有云：末後二頌為流通，以結說無盡，歎益勸修故。五或云：經來未盡，故無流通。六或云：以餘眷屬經為此流通，以彼是此所流出故。七或云：此經總無流通，以法無盡、說無休息故，故諸會各無流通，不同《大般若》諸會皆有流通故。此上七解各是一理，而前六皆有，第七獨無。若義會之，應成四句：一有序正、無流通，如第七。二唯正宗、無二分，由自初暨後，皆顯玄微並悟物故。初雖列眾而歎佛德，後雖寄人有修相故。三具三分。四俱不可說，即言亡言故，約義包含，不可局取。今依具三以分。三分之興，彌天高判，冥符西域，今古同遵。所以三者，夫聖人設教必有其漸，將命微言先彰由致，故受之以序分；由致既彰，當機受法，故受之以正宗；正宗既陳，務於開濟，非但篤於時會，復令末葉傳芳，永耀法燈明明無盡，故受之以流通。非唯一部，當會當品等皆容有之，故依三也。雖六解皆通，今依第二，以奇人進修，示物有分，流通相故。故慈氏云「若有敬慕心，亦當如是學。」初之一解，令正宗中闕於證入。第三但屬善財之一相故。末後二偈，但結偈中佛德，非通一部。十行等末，類有此偈。經來未盡，未必在後，眷屬流通但約義故，故依遠公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等十別解文義者，然此經文富義博、勢變多端，況一義一文包攝法界，是以古德明十例科判，欲顯難思。其第一名本末部類，但顯此經無盡，非科今文。前已具明，故今略之。加前後鉤鎖，亦有十例：一本部三分科、二問答相屬科、三以文從義科、四前後襵疊科、五前後鉤鎖科、六隨品長分科、七隨其本會科、八本末大位科、九本末遍收科、十主伴無盡科。初本部三分者，謂序、正、流通。初品為序分，〈現相品〉下為正宗。流通有無，古有七釋：一光統律師，以〈法界品〉為流通，由入法界廣無邊故。二隋遠法師，以〈法界品〉內善財下屬流通，寄人顯法故。三裕法師，以〈法界品〉後偈為流通，以歎德無盡故。四有云：末後二頌為流通，以結說無盡，歎益勸修故。五或云：經來未盡，故無流通。六或云：以餘眷屬經為此流通，以彼是此所流出故。七或云：此經總無流通，以法無盡、說無休息故，故諸會各無流通，不同《大般若》諸會皆有流通故。此上七解各是一理，而前六皆有，第七獨無。若義會之，應成四句：一有序正、無流通，如第七。二唯正宗、無二分，由自初暨後，皆顯玄微並悟物故。初雖列眾而歎佛德，後雖寄人有修相故。三具三分。四俱不可說，即言亡言故，約義包含，不可局取。今依具三以分。三分之興，彌天高判，冥符西域，今古同遵。所以三者，夫聖人設教必有其漸，將命微言先彰由致，故受之以序分；由致既彰，當機受法，故受之以正宗；正宗既陳，務於開濟，非但篤於時會，復令末葉傳芳，永耀法燈明明無盡，故受之以流通。非唯一部，當會當品等皆容有之，故依三也。雖六解皆通，今依第二，以奇人進修，示物有分，流通相故。故慈氏云「若有敬慕心，亦當如是學。」初之一解，令正宗中闕於證入。第三但屬善財之一相故。末後二偈，但結偈中佛德，非通一部。十行等末，類有此偈。經來未盡，未必在後，眷屬流通但約義故，故依遠公。

二問答相屬科者，古云：此九會中，大位問答總有五番。第一會中，大眾起四十問，或當會答盡，名舉果勸樂生信分。二從第二會初有四十問，至第七會末答盡，名修因契果生解分。中間雖有諸問，並是隨說隨問，非是大位問答，〈不思議品〉不問因故。三第八會初起二百句問，當會答盡，名託法進修成行分。四第九會初起六十句問，如來自入師子頻申三昧現相答，名頓證法界分。五福城東善財求法等別問別答，名歷位漸證分。古德以善財猶屬正宗，故今既判入流通，則前唯四。兼取流通，以為五分，未爽通塗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二問答相屬科者，古云：此九會中，大位問答總有五番。第一會中，大眾起四十問，或當會答盡，名舉果勸樂生信分。二從第二會初有四十問，至第七會末答盡，名修因契果生解分。中間雖有諸問，並是隨說隨問，非是大位問答，〈不思議品〉不問因故。三第八會初起二百句問，當會答盡，名託法進修成行分。四第九會初起六十句問，如來自入師子頻申三昧現相答，名頓證法界分。五福城東善財求法等別問別答，名歷位漸證分。古德以善財猶屬正宗，故今既判入流通，則前唯四。兼取流通，以為五分，未爽通塗。

三以文從義科者，此經一部有五周因果，即為五分。初會中一周因果，謂先顯舍那果德，後〈遮那〉一品明彼本因，名所信因果。二從第二會至第七會中〈隨好品〉，名差別因果，謂二十六品辯因、後三品明果，亦名生解因果。三〈普賢行品〉辯因、〈出現品〉明果，即明平等因果，非差別顯故，亦名出現因果。四第八會初明五位因、後明八相果，名出世因果，亦名成行因果。五第九會中初明佛果大用、後顯菩薩起用修因，名證入因果。因果二門俱證入，故各分因異果亦為十也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三以文從義科者，此經一部有五周因果，即為五分。初會中一周因果，謂先顯舍那果德，後〈遮那〉一品明彼本因，名所信因果。二從第二會至第七會中〈隨好品〉，名差別因果，謂二十六品辯因、後三品明果，亦名生解因果。三〈普賢行品〉辯因、〈出現品〉明果，即明平等因果，非差別顯故，亦名出現因果。四第八會初明五位因、後明八相果，名出世因果，亦名成行因果。五第九會中初明佛果大用、後顯菩薩起用修因，名證入因果。因果二門俱證入，故各分因異果亦為十也。

四前後襵疊科者，一部分二，謂前九會是本會，亦是佛會，佛為主故；從文殊至福城東已後並是末會，亦是菩薩會，以諸善知識為會主故。二就前中亦二：初八會明所成解行、後一顯所證法界。三就前中復二：初七會明歷位修成行、後一明圓融周普行。四前中復二：初明修生因果、後〈普賢〉下二品。明修顯因果。五就前復二：初明修生因、後〈不思議法〉等三品明修生果。六就前復二：四明位中因行、後〈十定〉下六品明位後之行。七就前復二：初明地前比行、後第六一會明十地證行。八就前亦二：初明位前十信行、後第三會已去三會明入位三賢行。九就前亦二：初明所信佛果法、後〈問明品〉下三品明能依能信菩薩行。十就前中復二：初會明佛依報果、後〈名號〉下三品明佛正報果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四前後襵疊科者，一部分二，謂前九會是本會，亦是佛會，佛為主故；從文殊至福城東已後並是末會，亦是菩薩會，以諸善知識為會主故。二就前中亦二：初八會明所成解行、後一顯所證法界。三就前中復二：初七會明歷位修成行、後一明圓融周普行。四前中復二：初明修生因果、後〈普賢〉下二品。明修顯因果。五就前復二：初明修生因、後〈不思議法〉等三品明修生果。六就前復二：四明位中因行、後〈十定〉下六品明位後之行。七就前復二：初明地前比行、後第六一會明十地證行。八就前亦二：初明位前十信行、後第三會已去三會明入位三賢行。九就前亦二：初明所信佛果法、後〈問明品〉下三品明能依能信菩薩行。十就前中復二：初會明佛依報果、後〈名號〉下三品明佛正報果。

五前後鉤鎖科，亦分為十：一第一會為依報因果，前明依報果、後〈毘盧遮那品〉辯因。二更取〈毘盧遮那〉及第二會初三品為正報因果，前因、後果。三以〈名號〉至〈菩薩住處〉名依起因果，依於本有而修起故，前果、後因。四從〈問明品〉至〈隨好品〉明差別因果，前因、後果。五取〈不思議〉下至〈普賢行品〉為圓融因果，前果、後因，以〈不思議〉等與前為果，果別於因，與後為果則一一融攝。然有六義證成：一因果相屬科中，多先果後因故。二四十八後未有證成，〈普賢行〉後有證成者，結屬前故。三〈普賢品〉初無別發起，便即躡前云「略示如來少分境」故。四以義明之，〈不思議法〉顯佛德難思，一一圓融故。五前雖有問，〈不思議品〉初重念問故。六第二會初已有三業為差別果故。由斯六義故，〈普賢行品〉得屬前因。六取〈普賢行〉及〈出現品〉為平等因果，前因、後果。七取〈出現〉及〈離世間品〉為出現因果，前果、後因，成佛涅槃亦因現故，非說真成由離世間為因方能現世。八〈離世間品〉為成行因果通辯行故、具因果故。九取〈離世間品〉及〈法界品〉為法界因果，前因、後果、由離世間稱法界故、故因不依位、果唯證入。十〈法界〉一品自為證入因果，先果、後因。其善財已下亦為無盡因果，先因、後果故。歷事至普賢一毛，因則無盡，普賢說佛德過虛空，而果無盡，以為流通，故不明之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五前後鉤鎖科，亦分為十：一第一會為依報因果，前明依報果、後〈毘盧遮那品〉辯因。二更取〈毘盧遮那〉及第二會初三品為正報因果，前因、後果。三以〈名號〉至〈菩薩住處〉名依起因果，依於本有而修起故，前果、後因。四從〈問明品〉至〈隨好品〉明差別因果，前因、後果。五取〈不思議〉下至〈普賢行品〉為圓融因果，前果、後因，以〈不思議〉等與前為果，果別於因，與後為果則一一融攝。然有六義證成：一因果相屬科中，多先果後因故。二四十八後未有證成，〈普賢行〉後有證成者，結屬前故。三〈普賢品〉初無別發起，便即躡前云「略示如來少分境」故。四以義明之，〈不思議法〉顯佛德難思，一一圓融故。五前雖有問，〈不思議品〉初重念問故。六第二會初已有三業為差別果故。由斯六義故，〈普賢行品〉得屬前因。六取〈普賢行〉及〈出現品〉為平等因果，前因、後果。七取〈出現〉及〈離世間品〉為出現因果，前果、後因，成佛涅槃亦因現故，非說真成由離世間為因方能現世。八〈離世間品〉為成行因果通辯行故、具因果故。九取〈離世間品〉及〈法界品〉為法界因果，前因、後果、由離世間稱法界故、故因不依位、果唯證入。十〈法界〉一品自為證入因果，先果、後因。其善財已下亦為無盡因果，先因、後果故。歷事至普賢一毛，因則無盡，普賢說佛德過虛空，而果無盡，以為流通，故不明之。

六隨品長分科者，長分為十：一通辯教起因緣分。二〈現相品〉下明佛果無涯大用分。三〈毘盧遮那品〉舉彼往因證成分。四〈名號〉下三品，明大用應機普周分。五〈問明品〉下至〈十地品〉末，明諸位差別令修分。六〈十定品〉下至〈隨好品〉末，明差別因圓果滿分。七〈普賢行品〉下二品，明普行因成現果分。八〈離世間品〉明因果超絕世間分。九〈法界品〉中前分明大眾頓證法界分。十「爾時文殊」下明一人歷位漸證分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六隨品長分科者，長分為十：一通辯教起因緣分。二〈現相品〉下明佛果無涯大用分。三〈毘盧遮那品〉舉彼往因證成分。四〈名號〉下三品，明大用應機普周分。五〈問明品〉下至〈十地品〉末，明諸位差別令修分。六〈十定品〉下至〈隨好品〉末，明差別因圓果滿分。七〈普賢行品〉下二品，明普行因成現果分。八〈離世間品〉明因果超絕世間分。九〈法界品〉中前分明大眾頓證法界分。十「爾時文殊」下明一人歷位漸證分。

七隨其本會科者，亦為十分：一初會名舉果令信分。二第二會明能信成德分。三第三會初賢十住分。四第四會中賢十行分。五第五會上賢十向分。六第六會聖位十地分。七第七會因圓果滿分。八第八會普賢大行分。九第九會初行成證入分。十「善財」下善友教證分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七隨其本會科者，亦為十分：一初會名舉果令信分。二第二會明能信成德分。三第三會初賢十住分。四第四會中賢十行分。五第五會上賢十向分。六第六會聖位十地分。七第七會因圓果滿分。八第八會普賢大行分。九第九會初行成證入分。十「善財」下善友教證分。

八本末大位科者，本會為九，末會有五十五，總為六十四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八本末大位科者，本會為九，末會有五十五，總為六十四分。

九本末遍收科者，先九會為九分，文殊為六千比丘說法為第十分，及善財歷一百一十善知識，總一百二十分。若開諸龍及三乘會，及彌勒後文殊、普賢三人，便成一百二十五。以慈氏云：「此長者子經由一百一十善知識已，然後而來至於我所。」則彌勒已前已有一百一十故。及三千大千世界微塵數善友，其分數彌多，若合為一，則一百二十六分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九本末遍收科者，先九會為九分，文殊為六千比丘說法為第十分，及善財歷一百一十善知識，總一百二十分。若開諸龍及三乘會，及彌勒後文殊、普賢三人，便成一百二十五。以慈氏云：「此長者子經由一百一十善知識已，然後而來至於我所。」則彌勒已前已有一百一十故。及三千大千世界微塵數善友，其分數彌多，若合為一，則一百二十六分。

十主伴無盡科者，一一會一一品一一法皆結通十方。如此間說十方虛空、法界、一切世界，乃至一切塵中皆如是說，此結主經也。又彼一一會等，皆有他方塵數菩薩來證法，此結伴也。即主伴相與周遍法界，重疊無盡，是則段數亦無盡無盡也。上來十例各顯一理，然亦無盡。若依常用應依三分，謂初品為序，〈現相品〉下正宗，〈法界品〉內「爾時文殊師利從善住樓閣出」下明流通。序中，就文分二：初此土序、二結通十方無盡世界序。初中復二：初證信序、後「爾時如來道場」下發起序。然此二序廣如常解，今但略陳。初證信者，若原其所由，則阿難請問，如來令置，如《智度論》及《大悲經》說。若覈其所以，意有六焉。一為異外道故。外道經首，皆立阿優以為吉故。此約如是。二為息諍論故。《智度論》云「若不推從佛聞，言自制作，則諍論起，故今廢我從聞。聞從佛來，故經傳歷代妙軌不輟。」此局我聞。三為離增減過故。《佛地論》云「應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法我親從佛聞，文義決定，非謂傳聞有增減失。」四為斷眾疑故。真論引律云「結集法時，阿難昇座變身如佛。眾起三疑，一疑大師涅槃重起；二疑他方佛來；三疑阿難轉身成佛。說此如是我聞，三疑頓斷。既言我聞，即非佛明矣。」上二義通約信聞。五為生信故。《智論》云「說時方人，令生信故。」此局後四。六為順同三世佛故，此通六種。若準《佛地論》科為五事：一總顯已聞、二教起時分、三別顯教主、四彰教起處、五顯所被機。今依《智論》，開初總顯已聞。作信聞二種，為六成就：一信、二聞、三時、四主、五處、六眾。然信聞二事，文局初首，義通九會；時主二種，文義俱通；處眾二事，文義俱局。隨相則爾，約實互融。上來略依三分二序，然此經體勢少異故，依五分釋文，而合後二名依人證入。就第一舉果分中，或科為十：一教起因緣分，即初一品；二大眾同請分、三面光集眾分、四毫光示法分、五眉間出眾分，已上在第二品內；六普賢三昧分、七諸佛同加分、八法主起定分、九大眾重請分，已上在第三品內；十正陳法海分，在後三品內。若以義從文，且分為三：一教起因緣分、二〈現相〉下說法儀式分、三〈世界成就〉下正陳所說分。就初分中亦分為十：一總顯已聞、二「一時」下標主時處、三「始成正覺」別明時分、四「其地」下別顯處嚴、五「爾時世尊」下教主難思、六「有十佛世界」下眾海雲集、七從「爾時如來道場」下稱揚讚德、八「爾時如來師子座」下座內眾流、九「爾時華藏」下天地徵祥、十「如此世界」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十主伴無盡科者，一一會一一品一一法皆結通十方。如此間說十方虛空、法界、一切世界，乃至一切塵中皆如是說，此結主經也。又彼一一會等，皆有他方塵數菩薩來證法，此結伴也。即主伴相與周遍法界，重疊無盡，是則段數亦無盡無盡也。上來十例各顯一理，然亦無盡。若依常用應依三分，謂初品為序，〈現相品〉下正宗，〈法界品〉內「爾時文殊師利從善住樓閣出」下明流通。序中，就文分二：初此土序、二結通十方無盡世界序。初中復二：初證信序、後「爾時如來道場」下發起序。然此二序廣如常解，今但略陳。初證信者，若原其所由，則阿難請問，如來令置，如《智度論》及《大悲經》說。若覈其所以，意有六焉。一為異外道故。外道經首，皆立阿優以為吉故。此約如是。二為息諍論故。《智度論》云「若不推從佛聞，言自制作，則諍論起，故今廢我從聞。聞從佛來，故經傳歷代妙軌不輟。」此局我聞。三為離增減過故。《佛地論》云「應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法我親從佛聞，文義決定，非謂傳聞有增減失。」四為斷眾疑故。真論引律云「結集法時，阿難昇座變身如佛。眾起三疑，一疑大師涅槃重起；二疑他方佛來；三疑阿難轉身成佛。說此如是我聞，三疑頓斷。既言我聞，即非佛明矣。」上二義通約信聞。五為生信故。《智論》云「說時方人，令生信故。」此局後四。六為順同三世佛故，此通六種。若準《佛地論》科為五事：一總顯已聞、二教起時分、三別顯教主、四彰教起處、五顯所被機。今依《智論》，開初總顯已聞。作信聞二種，為六成就：一信、二聞、三時、四主、五處、六眾。然信聞二事，文局初首，義通九會；時主二種，文義俱通；處眾二事，文義俱局。隨相則爾，約實互融。上來略依三分二序，然此經體勢少異故，依五分釋文，而合後二名依人證入。就第一舉果分中，或科為十：一教起因緣分，即初一品；二大眾同請分、三面光集眾分、四毫光示法分、五眉間出眾分，已上在第二品內；六普賢三昧分、七諸佛同加分、八法主起定分、九大眾重請分，已上在第三品內；十正陳法海分，在後三品內。若以義從文，且分為三：一教起因緣分、二〈現相〉下說法儀式分、三〈世界成就〉下正陳所說分。就初分中亦分為十：一總顯已聞、二「一時」下標主時處、三「始成正覺」別明時分、四「其地」下別顯處嚴、五「爾時世尊」下教主難思、六「有十佛世界」下眾海雲集、七從「爾時如來道場」下稱揚讚德、八「爾時如來師子座」下座內眾流、九「爾時華藏」下天地徵祥、十「如此世界」

下結通無盡。今即初也。如是我聞者，謂如是一部經義，我昔親從佛聞。故《佛地論》云「謂傳佛教者，言如是之事我昔曾聞。如是總言，依四義轉：一依譬喻、二依教誨、三依問答、四依許可。」具如彼論。餘更有釋，意不殊前。此上總合信聞。若離釋者，先釋如是，信成就也。《智論》云「佛法大海，信為能入，智為能度。信者言是事如是，不信者言是事不如是。」故肇公云：「如是者，即信順之辭也。信則所言之理順，順則師資之道成。經無豐約，非信不傳，故稱如是。」有云：聖人說法但為顯如，唯如為是，故稱如是。此唯約所詮之理。次真諦三藏云：「真不違俗名之為如，俗順於真稱之為是，真俗無二故稱如是。」此約所詮理事。若云如斯之言是佛所說，則唯約能詮。有云：如者當理之言，言理相順謂之如也。是者無非之稱。此明說事如事、說理如理，明能詮之教稱於事理也。融公云：「如是者，感應之端也。如以順機受名，是以無非為稱。眾生以無非為感，如來以順機為應。經以言教出於感應，故云如是。」此兼對機。上來諸釋各是一途，更有諸釋，言異意同。若依生物之信，應如《智論》及《佛地》合釋。若取敵對阿優，應如真諦所釋，今當廣之。外謂：阿之言無、優之言有，萬法雖眾，不出有無。此即斷常之計。今云：如即真空、是即妙有，既無俗外之真，故空而非斷；無真外之俗，故有而非常。即對破邪宗以彰中道。一代時教不出於斯，故云如是。若華嚴宗□無障礙法界曰如，唯此無非為是。應隨教門深淺，以顯如是不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下結通無盡。今即初也。如是我聞者，謂如是一部經義，我昔親從佛聞。故《佛地論》云「謂傳佛教者，言如是之事我昔曾聞。如是總言，依四義轉：一依譬喻、二依教誨、三依問答、四依許可。」具如彼論。餘更有釋，意不殊前。此上總合信聞。若離釋者，先釋如是，信成就也。《智論》云「佛法大海，信為能入，智為能度。信者言是事如是，不信者言是事不如是。」故肇公云：「如是者，即信順之辭也。信則所言之理順，順則師資之道成。經無豐約，非信不傳，故稱如是。」有云：聖人說法但為顯如，唯如為是，故稱如是。此唯約所詮之理。次真諦三藏云：「真不違俗名之為如，俗順於真稱之為是，真俗無二故稱如是。」此約所詮理事。若云如斯之言是佛所說，則唯約能詮。有云：如者當理之言，言理相順謂之如也。是者無非之稱。此明說事如事、說理如理，明能詮之教稱於事理也。融公云：「如是者，感應之端也。如以順機受名，是以無非為稱。眾生以無非為感，如來以順機為應。經以言教出於感應，故云如是。」此兼對機。上來諸釋各是一途，更有諸釋，言異意同。若依生物之信，應如《智論》及《佛地》合釋。若取敵對阿優，應如真諦所釋，今當廣之。外謂：阿之言無、優之言有，萬法雖眾，不出有無。此即斷常之計。今云：如即真空、是即妙有，既無俗外之真，故空而非斷；無真外之俗，故有而非常。即對破邪宗以彰中道。一代時教不出於斯，故云如是。若華嚴宗□無障礙法界曰如，唯此無非為是。應隨教門深淺，以顯如是不同。

二我聞者，聞成就也。將欲傳之於未聞，若有言而不傳便是徒設，不在能說貴在能傳，故次明我聞。我即阿難，聞謂親自聽聞。云何稱我？即諸蘊假者。此用何聞？若依大小乘法相，各有三說：一耳聞非識、二識聞非耳、三緣合方聞。然或具四緣八緣等，雖因耳處，廢別從總，故稱我聞。法雖無我，言語便故，隨順世間故稱我聞，非邪慢心而有所說。若依無相，我既無我，聞亦無聞，從緣空故而不壞假名，即不聞聞耳。若約法性，此經旨趣，傳法菩薩以我無我不二之真我、根境非一異之妙耳，聞無礙法界之法門也。然阿難所不聞經，或云展轉傳聞、或云如來重說、或云得深三昧、或自然能通。上皆就跡而說，實是大權菩薩影響弘傳，如《不思議境界經》斯為良證。但隨機教別，故見聞不同。上來總顯已聞竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二我聞者，聞成就也。將欲傳之於未聞，若有言而不傳便是徒設，不在能說貴在能傳，故次明我聞。我即阿難，聞謂親自聽聞。云何稱我？即諸蘊假者。此用何聞？若依大小乘法相，各有三說：一耳聞非識、二識聞非耳、三緣合方聞。然或具四緣八緣等，雖因耳處，廢別從總，故稱我聞。法雖無我，言語便故，隨順世間故稱我聞，非邪慢心而有所說。若依無相，我既無我，聞亦無聞，從緣空故而不壞假名，即不聞聞耳。若約法性，此經旨趣，傳法菩薩以我無我不二之真我、根境非一異之妙耳，聞無礙法界之法門也。然阿難所不聞經，或云展轉傳聞、或云如來重說、或云得深三昧、或自然能通。上皆就跡而說，實是大權菩薩影響弘傳，如《不思議境界經》斯為良證。但隨機教別，故見聞不同。上來總顯已聞竟。

第二標主時處者，即三成就：言一時者，時成就也。時者，亦隨世假立時分。一者揀異餘時，如來說經時有無量，不能別舉，一言略周，故云一時。如《涅槃》云「一時佛在恒河岸」等，即法王啟運嘉會之時也。亦可機教一時，謂上言如是言雖當理，若不會時亦為虛唱。今明物機感聖、聖能垂應，凡聖道交不失良機，故云一時。佛者，主成就也。具云勃陀，此云覺者，謂自他覺滿之者。雖具十號，佛義包含，故偏明之，義見題中。三「在摩竭」下，處成就也。真身無在而無不在，故次辯之。摩竭提國者，通舉說處。此云無毒害，以國法無刑戮故，表能化法。或云遍聰慧，聰慧之人遍其國故，表所化機。阿蘭若法者，別舉說場也。阿蘭若者，此云無諠諍，即事靜也。法者，所證真理，二障業苦諠雜斯盡也。事理俱寂，故加法言。菩提場者，菩提云覺，即能證大智圓明究竟也。場者，證菩提之處也。然事處即天地之中，王舍城之西二百里，金剛座上。約法則萬行皆是道場，理智相會之所故。為表所說如所證，故不移其處說之。若圓融時處等，並如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二標主時處者，即三成就：言一時者，時成就也。時者，亦隨世假立時分。一者揀異餘時，如來說經時有無量，不能別舉，一言略周，故云一時。如《涅槃》云「一時佛在恒河岸」等，即法王啟運嘉會之時也。亦可機教一時，謂上言如是言雖當理，若不會時亦為虛唱。今明物機感聖、聖能垂應，凡聖道交不失良機，故云一時。佛者，主成就也。具云勃陀，此云覺者，謂自他覺滿之者。雖具十號，佛義包含，故偏明之，義見題中。三「在摩竭」下，處成就也。真身無在而無不在，故次辯之。摩竭提國者，通舉說處。此云無毒害，以國法無刑戮故，表能化法。或云遍聰慧，聰慧之人遍其國故，表所化機。阿蘭若法者，別舉說場也。阿蘭若者，此云無諠諍，即事靜也。法者，所證真理，二障業苦諠雜斯盡也。事理俱寂，故加法言。菩提場者，菩提云覺，即能證大智圓明究竟也。場者，證菩提之處也。然事處即天地之中，王舍城之西二百里，金剛座上。約法則萬行皆是道場，理智相會之所故。為表所說如所證，故不移其處說之。若圓融時處等，並如前說。

第三別明時分者，前標一時，未知何時，故今別顯是初成佛時，亦彰大師出現時也。此教勝故、眾教本故，在於初時。初言尚總幾日之初，九會之文同此初不？略為三解：一約不壞前後相說。纔成初七說前五會；第二七日說十地等；第九一會乃在後時，以祇園身子皆後時故。常恒之說不妨後時，雖能頓說有所表故。初五信解行願最在初故，故皆云不離道樹。第六會因地證位居其次深，故無不起菩提樹言。法界極證最在於後故，亦顯二乘絕見聞故，雖異處別時亦不相離，為寄穢土以顯淨，故須前後耳。若爾，世親那云「初七不說，但思惟行因緣行」耶？世親纔見十地，即為論釋，或則未窮廣文、或則知見有異未全剋定。菩提流支意大同此。二順論釋，九會皆在二七日後，二七非久亦名始成。三約實圓融釋，皆在初成一念之中，一音頓演七處九會無盡之文。海印定中一時印現，以應機出世機感即應，應即有說，無非時失故。祇園身子蓋是九世相收，重會之言亦猶燈光涉入，故法界放光亦見菩薩遍坐道場成正覺。故此經十地之初無二七之言，二七之言順別機故，故諸經論顯初說時有多差別。謂《普耀》、《密迹》二經，第二七日即說三乘，《法華》過三七日方云說小，《四分律》中六七，《興顯行經》七七，《五分》八七，《智論》五十七日。有云：與《十二游經》一年大同。時既不定，說亦不同，皆根器所宜見聞有異，約佛赴機無時不說，望器無感未曾有說。登地恒見常說一味之經，就佛而言無說不說。若攝方便，皆一乘之印現差別耳。無涯之說不應局執故，應總攝以為十重，如前已辯。上顯時分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三別明時分者，前標一時，未知何時，故今別顯是初成佛時，亦彰大師出現時也。此教勝故、眾教本故，在於初時。初言尚總幾日之初，九會之文同此初不？略為三解：一約不壞前後相說。纔成初七說前五會；第二七日說十地等；第九一會乃在後時，以祇園身子皆後時故。常恒之說不妨後時，雖能頓說有所表故。初五信解行願最在初故，故皆云不離道樹。第六會因地證位居其次深，故無不起菩提樹言。法界極證最在於後故，亦顯二乘絕見聞故，雖異處別時亦不相離，為寄穢土以顯淨，故須前後耳。若爾，世親那云「初七不說，但思惟行因緣行」耶？世親纔見十地，即為論釋，或則未窮廣文、或則知見有異未全剋定。菩提流支意大同此。二順論釋，九會皆在二七日後，二七非久亦名始成。三約實圓融釋，皆在初成一念之中，一音頓演七處九會無盡之文。海印定中一時印現，以應機出世機感即應，應即有說，無非時失故。祇園身子蓋是九世相收，重會之言亦猶燈光涉入，故法界放光亦見菩薩遍坐道場成正覺。故此經十地之初無二七之言，二七之言順別機故，故諸經論顯初說時有多差別。謂《普耀》、《密迹》二經，第二七日即說三乘，《法華》過三七日方云說小，《四分律》中六七，《興顯行經》七七，《五分》八七，《智論》五十七日。有云：與《十二游經》一年大同。時既不定，說亦不同，皆根器所宜見聞有異，約佛赴機無時不說，望器無感未曾有說。登地恒見常說一味之經，就佛而言無說不說。若攝方便，皆一乘之印現差別耳。無涯之說不應局執故，應總攝以為十重，如前已辯。上顯時分。

次釋成正覺義。約教不同，小乘三十四心斷結，五分法身初圓，名成正覺，是實非化。大乘之中，約化，八相示成。約報，十地行滿、四智創圓，名曰始成正覺。據實，即古今情亡、心無初相，名之曰始。無念而照，目之為正。見心常住，稱之曰覺。始本無二，目之為成。約法身，自覺聖智，無成無不成。若依此經，以十佛法界之身雲，遍因陀羅網無盡之時處，念念初初為物而現，具足主伴攝三世間。此初即攝無量劫之初、無際之初，一成一切成、無成無不成，一覺一切覺、無覺無不覺，言窮慮寂不壞假名，故云始成正覺，如〈出現品〉及〈不思議法品〉廣顯。攝前諸說，皆一乘之所現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋成正覺義。約教不同，小乘三十四心斷結，五分法身初圓，名成正覺，是實非化。大乘之中，約化，八相示成。約報，十地行滿、四智創圓，名曰始成正覺。據實，即古今情亡、心無初相，名之曰始。無念而照，目之為正。見心常住，稱之曰覺。始本無二，目之為成。約法身，自覺聖智，無成無不成。若依此經，以十佛法界之身雲，遍因陀羅網無盡之時處，念念初初為物而現，具足主伴攝三世間。此初即攝無量劫之初、無際之初，一成一切成、無成無不成，一覺一切覺、無覺無不覺，言窮慮寂不壞假名，故云始成正覺，如〈出現品〉及〈不思議法品〉廣顯。攝前諸說，皆一乘之所現也。

第四別顯處嚴者，然此下處主及眾，即三世間嚴。三中前二即如來依正，眾即淨土輔翼不空。今初器界嚴者，即廣於前場之嚴，顯成前覺之妙，異於餘經之處。於中四事各十種嚴，明即染顯淨，即為四別：第一地嚴、第二樹嚴、第三宮殿嚴、第四師子座嚴。然此諸嚴各具三釋：一約事，可知。二表法，謂地表心地法身、樹表菩提、宮殿表無住涅槃、座表法空等。三就因行，謂一以窮心地法身之因，報得增上金剛之地；二以般若為因；三以悲智相導為因；四亦以法空為因。然或一因行成一切嚴、或一切行成一嚴、或一行成一嚴、或一切行成一切嚴，以通融別純雜無礙。今但明一行一嚴，顯所表故，然各攝無盡之德故。四事皆有十句，初總、後別，今且就文各分為四。今初心地十句分四者，第一總顯地體、二四地相具德、三四地上具嚴、四一舉因結用。今初，標以堅固、釋以金剛。諸教或云木樹草座，多云座是金剛；今全地金剛，則權實斯顯，徹華藏故。廣如彼品。次上妙下地相具德。約因釋者，一寶輪者，一攝一切圓行致故。二及眾寶華，開覺悅他故。三清淨摩尼，圓淨明徹故。以上三行用嚴心地，故結云以為嚴飾。上皆形色。四即顯色，謂青黃等殊，名諸色相種種重疊深廣如海，互相映發等彼波瀾，或諸色俱生、或更相攝入，含虛瑩徹、現勢多端，名無邊顯現。此由隱顯自在、定散無礙隨機利行之所致也。三「摩尼」下明地上嚴者，一寶幢，曲有五句：一摩尼為體、二三光音明用、四五網纓辯飾。就因行者，降魔伏外為幢，智光常照、慈音外悅、願行交羅、戒香芬馥，四攝周垂故。二摩尼雨寶，表神通如意，隨機變現雨法寶故。三妙華散地，亦多因行，遍嚴心故。四寶樹行列者，德行建立故。四「佛神力」下，舉因結用。佛力者，出所因也。嚴具多門，別說難盡，故總云一切悉現。或於樹中現、或於上諸嚴具及地中現，明一一行中皆道場故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四別顯處嚴者，然此下處主及眾，即三世間嚴。三中前二即如來依正，眾即淨土輔翼不空。今初器界嚴者，即廣於前場之嚴，顯成前覺之妙，異於餘經之處。於中四事各十種嚴，明即染顯淨，即為四別：第一地嚴、第二樹嚴、第三宮殿嚴、第四師子座嚴。然此諸嚴各具三釋：一約事，可知。二表法，謂地表心地法身、樹表菩提、宮殿表無住涅槃、座表法空等。三就因行，謂一以窮心地法身之因，報得增上金剛之地；二以般若為因；三以悲智相導為因；四亦以法空為因。然或一因行成一切嚴、或一切行成一嚴、或一行成一嚴、或一切行成一切嚴，以通融別純雜無礙。今但明一行一嚴，顯所表故，然各攝無盡之德故。四事皆有十句，初總、後別，今且就文各分為四。今初心地十句分四者，第一總顯地體、二四地相具德、三四地上具嚴、四一舉因結用。今初，標以堅固、釋以金剛。諸教或云木樹草座，多云座是金剛；今全地金剛，則權實斯顯，徹華藏故。廣如彼品。次上妙下地相具德。約因釋者，一寶輪者，一攝一切圓行致故。二及眾寶華，開覺悅他故。三清淨摩尼，圓淨明徹故。以上三行用嚴心地，故結云以為嚴飾。上皆形色。四即顯色，謂青黃等殊，名諸色相種種重疊深廣如海，互相映發等彼波瀾，或諸色俱生、或更相攝入，含虛瑩徹、現勢多端，名無邊顯現。此由隱顯自在、定散無礙隨機利行之所致也。三「摩尼」下明地上嚴者，一寶幢，曲有五句：一摩尼為體、二三光音明用、四五網纓辯飾。就因行者，降魔伏外為幢，智光常照、慈音外悅、願行交羅、戒香芬馥，四攝周垂故。二摩尼雨寶，表神通如意，隨機變現雨法寶故。三妙華散地，亦多因行，遍嚴心故。四寶樹行列者，德行建立故。四「佛神力」下，舉因結用。佛力者，出所因也。嚴具多門，別說難盡，故總云一切悉現。或於樹中現、或於上諸嚴具及地中現，明一一行中皆道場故。

第二覺樹嚴者，即大智因感，有十一句分四：初一總顯高勝，長聳逈露、圓妙獨出故。約因，即智超數表為高、本性不昧為顯、成物具德曰殊、更無二真為特。約果，樹即菩提。二「金剛」下六句，明體攝眾德：一身是金剛，金剛三昧本智因故，正行成立為樹身也。二幹是瑠璃，本智發解內外明徹故。三雜寶枝條，解隨境差故。四條假葉以為嚴，智資定而深照，寶葉雖異共成一蔭，百千定門同歸一寂，自蔭蔭他也。五寶華異色，在樹分枝，承光色同，於地布影。表神通等法依定有差，俱承智光影現心地。六華雖不同，果皆如意，無邊行海同趣菩提。若自利果成內則含輝，若身心湛寂外便發焰。若觸境斯明。若利他果立，未熟則含輝解生佛相，已熟則發焰還流教光。體如之行所成果，無異因之果故，與華間列故。下經云「菩薩妙法樹，生於直心地」等。三「其樹」下三句，明妙用自在，展轉成益。初依菩提智放教智光；次依智光雨圓明法寶；後教成悲智，即菩薩現前，無心行成故如雲出。四「又以」下一句，舉因結用。謂佛力為因，流音演法以如如力，則智演法音、音還如性故。無盡極廣多故、無盡豎長故、無窮無間故，稱恒也。第三「如來所處」下，明佛宮殿嚴十句，分四：初一總明分量。宮可覆育，即是慈悲。殿可朝宗，所謂圓寂。悲智相導，若樓閣相依。廣者無邊，法無外故。博者不隘，法內空故。嚴者莊飾，具眾相故。麗者華美，法義備故。充十方者，稱法性故。二「眾色」下二句，體相圓備。一體是摩尼，積德鎔融之所成故；二相嚴多種，神通等法悲寂用故。三「諸莊嚴」下六句，妙用自在。一眾行發光，灑法如雲。雲更多義，至下當辯。二光幢獨出。萃者聚也，即承光聚影而成。謂悲寂交際，承智起應，降魔超出故。三內容眾海無邊菩薩，即道場外者亦在其中。即依中有正，亦果中有因，即明涅槃眾聖冥會。四聲光寶網，網者為防禽穢，以益殿嚴。猶大教網，外防惡見、內益悲寂。教皆圓妙以寶而成，故能出佛智光。圓音妙說，言不思議音，略有四義：一音聲繁廣、二所說難量、三聲即無義、四一具一切。五出生果用，即正報大用在此依中，依正混融參而不雜，明依大涅槃能建大義，故曰出生。六無染現染。眾生是正、居處是依，染違性淨，不言出生，妄無自體還依真現。四「又以」下，舉因顯廣，謂德廣難陳，故今總結。由佛力故，一念頓包事理染淨一切法界，況多念耶？然上充遍十方，即通局無礙。集菩薩眾出佛神通，即攝入無礙。現生含宅，即染淨無礙。悉包法界，廣陜無礙。一念即能，延促無礙。又集菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二覺樹嚴者，即大智因感，有十一句分四：初一總顯高勝，長聳逈露、圓妙獨出故。約因，即智超數表為高、本性不昧為顯、成物具德曰殊、更無二真為特。約果，樹即菩提。二「金剛」下六句，明體攝眾德：一身是金剛，金剛三昧本智因故，正行成立為樹身也。二幹是瑠璃，本智發解內外明徹故。三雜寶枝條，解隨境差故。四條假葉以為嚴，智資定而深照，寶葉雖異共成一蔭，百千定門同歸一寂，自蔭蔭他也。五寶華異色，在樹分枝，承光色同，於地布影。表神通等法依定有差，俱承智光影現心地。六華雖不同，果皆如意，無邊行海同趣菩提。若自利果成內則含輝，若身心湛寂外便發焰。若觸境斯明。若利他果立，未熟則含輝解生佛相，已熟則發焰還流教光。體如之行所成果，無異因之果故，與華間列故。下經云「菩薩妙法樹，生於直心地」等。三「其樹」下三句，明妙用自在，展轉成益。初依菩提智放教智光；次依智光雨圓明法寶；後教成悲智，即菩薩現前，無心行成故如雲出。四「又以」下一句，舉因結用。謂佛力為因，流音演法以如如力，則智演法音、音還如性故。無盡極廣多故、無盡豎長故、無窮無間故，稱恒也。第三「如來所處」下，明佛宮殿嚴十句，分四：初一總明分量。宮可覆育，即是慈悲。殿可朝宗，所謂圓寂。悲智相導，若樓閣相依。廣者無邊，法無外故。博者不隘，法內空故。嚴者莊飾，具眾相故。麗者華美，法義備故。充十方者，稱法性故。二「眾色」下二句，體相圓備。一體是摩尼，積德鎔融之所成故；二相嚴多種，神通等法悲寂用故。三「諸莊嚴」下六句，妙用自在。一眾行發光，灑法如雲。雲更多義，至下當辯。二光幢獨出。萃者聚也，即承光聚影而成。謂悲寂交際，承智起應，降魔超出故。三內容眾海無邊菩薩，即道場外者亦在其中。即依中有正，亦果中有因，即明涅槃眾聖冥會。四聲光寶網，網者為防禽穢，以益殿嚴。猶大教網，外防惡見、內益悲寂。教皆圓妙以寶而成，故能出佛智光。圓音妙說，言不思議音，略有四義：一音聲繁廣、二所說難量、三聲即無義、四一具一切。五出生果用，即正報大用在此依中，依正混融參而不雜，明依大涅槃能建大義，故曰出生。六無染現染。眾生是正、居處是依，染違性淨，不言出生，妄無自體還依真現。四「又以」下，舉因顯廣，謂德廣難陳，故今總結。由佛力故，一念頓包事理染淨一切法界，況多念耶？然上充遍十方，即通局無礙。集菩薩眾出佛神通，即攝入無礙。現生含宅，即染淨無礙。悉包法界，廣陜無礙。一念即能，延促無礙。又集菩薩，

因果無礙。出佛神通，依正無礙。十種宮殿，此應說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果無礙。出佛神通，依正無礙。十種宮殿，此應說之。

第四「其師子」下，師子座嚴十句，分四：初一總顯形勝。師子座者，人中師子處之。又說無畏之法故，得法空者何所畏哉？空乃高而無上，深不可測。廣而無外，邊不可窮。妙乃即事而真。好謂具德無缺。二「摩尼」下六句，體德圓備。一座臺，摩尼即處中正可依處。摩尼隨映有差，法空隨緣成異，中道妙理正是可依。二周座華網，即外相無染，交映本空。三淨寶為輪，輪謂臺之處中周匝，輪圍即具德周遍。四華纓周垂，諸覺諸通垂化周攝。五寶嚴填飾，堂等略舉，凡諸總包無處不嚴，故云備體。顯於法空全收萬像，無事非理故。六寶樹間飾，間上物象也。即菩薩妙法樹，隨化分枝，隨因感果。並依無相，義曰周迴。凡聖相資，名為間列。三「摩尼光」下二句，妙用廣大。一淨寶出光，如雲涉入，法空亦爾。一一智中知一切法，一一法體顯一切智，為互照也。二主伴寶用互相發揮，謂佛化摩尼能作佛事。《智論》云「輪王寶珠但隨人意能雨寶物，天寶堪能隨天使令，佛寶十方能作佛事。菩薩寶珠亦能分作，如文殊師利冠中毘楞伽寶珠，十方諸佛於中顯現。」今菩薩髻珠即是其類，下文雲集菩薩髻珠亦爾。用此嚴座者，凡初成佛，皆一切諸佛現形灌頂，一切菩薩親授敬養，故因果寶珠俱來瑩燭。如來從果起用，故云化現。理圓解滿，義曰珠王。菩薩心頂智照圓淨，故曰髻中妙寶。寂照照寂，皆瑩淨照燭。四「復以」下一句，佛加廣演。佛境如空，故云廣大。有感斯至、為無不及，顯教皆從法空所流，是故所流還周法界。非智不顯，故云佛力。顯處嚴竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「其師子」下，師子座嚴十句，分四：初一總顯形勝。師子座者，人中師子處之。又說無畏之法故，得法空者何所畏哉？空乃高而無上，深不可測。廣而無外，邊不可窮。妙乃即事而真。好謂具德無缺。二「摩尼」下六句，體德圓備。一座臺，摩尼即處中正可依處。摩尼隨映有差，法空隨緣成異，中道妙理正是可依。二周座華網，即外相無染，交映本空。三淨寶為輪，輪謂臺之處中周匝，輪圍即具德周遍。四華纓周垂，諸覺諸通垂化周攝。五寶嚴填飾，堂等略舉，凡諸總包無處不嚴，故云備體。顯於法空全收萬像，無事非理故。六寶樹間飾，間上物象也。即菩薩妙法樹，隨化分枝，隨因感果。並依無相，義曰周迴。凡聖相資，名為間列。三「摩尼光」下二句，妙用廣大。一淨寶出光，如雲涉入，法空亦爾。一一智中知一切法，一一法體顯一切智，為互照也。二主伴寶用互相發揮，謂佛化摩尼能作佛事。《智論》云「輪王寶珠但隨人意能雨寶物，天寶堪能隨天使令，佛寶十方能作佛事。菩薩寶珠亦能分作，如文殊師利冠中毘楞伽寶珠，十方諸佛於中顯現。」今菩薩髻珠即是其類，下文雲集菩薩髻珠亦爾。用此嚴座者，凡初成佛，皆一切諸佛現形灌頂，一切菩薩親授敬養，故因果寶珠俱來瑩燭。如來從果起用，故云化現。理圓解滿，義曰珠王。菩薩心頂智照圓淨，故曰髻中妙寶。寂照照寂，皆瑩淨照燭。四「復以」下一句，佛加廣演。佛境如空，故云廣大。有感斯至、為無不及，顯教皆從法空所流，是故所流還周法界。非智不顯，故云佛力。顯處嚴竟。

第五「爾時世尊」下，明教主難思。前但云佛，未顯是何身佛；又但云始成正覺，未知成相云何，故今顯之。謂具十種深廣功德，即是遮那十種無盡法界身雲遍於法界成正覺也，非權應身。文分為二：先總、後別。今初總辯。即菩提身具無盡德，為世所尊。座相現時，身即安處，智處諸法無前後故。於一切法示所覺境，即二諦三諦無盡法也。成最正覺，示能覺智。開悟稱覺，離倒為正，至極名最，獲得名成。此當相解。若揀別者，凡夫倒惑佛覺重昏。二乘雖覺不名為正，但知法有未知法空、但悟我空未知我有，有厭生死、空沈涅槃，顛倒未除豈得稱正？設許稱正，亦未名最。菩薩雖正，有上有修不得稱最，設位極稱最亦未得名成。我佛獨能，故云成最正覺，謂如量如理了了究竟，已出微細所知障故。後「智入」下，別中即約十德別顯十身。文即分十：一三業普周、二威勢超勝、三福德深廣、四隨意受生、五相好周圓、六願身演法、七化身自在、八法身彌綸、九智身窮性相之源、十力持身持自他依正。今初，即別顯菩提身之相也，以成菩提時得無量清淨三輪故。文中，先法、後喻。法中三：先意、次身、後語。今初意業，即釋上成正覺言。前云於一切法、此云三世，乃橫豎影略耳。智入平等，是正覺成也。智即二智、三智、四智、無障礙智。二智者，即如理如量也。此復有二：一以如量智達俗，名入三世；以如理智證真，名悉平等。故《佛地論》云「以二智覺二諦」是也。二者證差別性即無差別故，三世即平等。《瑜伽》云「如其勝義覺諸法故，名等正覺。」言三智者，即俗智、真智、中道智也。此亦二義：一真俗互泯雙遮辯中，則三世平等二相兩亡，方為智入。二真俗雖即而不壞相，即雙照明中。此二覺三諦之境。境既雙泯而雙現，智亦寂照而雙流，為無障礙智，覺無障礙境為正覺也。言四智者，即圓鏡等四智也，通緣三世境故，並入三世。言平等者，鏡智離分別，故依持平等；平等性智證平等性故；妙觀察智觀察平等；成所作智普利平等。四智圓融一句攝盡，下身語等皆是四智之所發現，四智圓融無二性故、修生本有非一異故，不失經宗。然上能覺即成上菩提，就其所覺即法身也，理智無二為真法身。二「其身」下，身業也。通三世間，故云一切。此正覺身以是十身之總故，此其身通於三身十身無不充滿，法身普遍世所同依故、智身證理如理遍故、色身無礙亦同理遍，並是圓遍而非分遍，謂一切世間一一纖塵等處佛皆圓滿，總看亦現別看亦現。又國土等，即是我身土等，體外無別我故。我即土等，我之體外無土等故。餘一一身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「爾時世尊」下，明教主難思。前但云佛，未顯是何身佛；又但云始成正覺，未知成相云何，故今顯之。謂具十種深廣功德，即是遮那十種無盡法界身雲遍於法界成正覺也，非權應身。文分為二：先總、後別。今初總辯。即菩提身具無盡德，為世所尊。座相現時，身即安處，智處諸法無前後故。於一切法示所覺境，即二諦三諦無盡法也。成最正覺，示能覺智。開悟稱覺，離倒為正，至極名最，獲得名成。此當相解。若揀別者，凡夫倒惑佛覺重昏。二乘雖覺不名為正，但知法有未知法空、但悟我空未知我有，有厭生死、空沈涅槃，顛倒未除豈得稱正？設許稱正，亦未名最。菩薩雖正，有上有修不得稱最，設位極稱最亦未得名成。我佛獨能，故云成最正覺，謂如量如理了了究竟，已出微細所知障故。後「智入」下，別中即約十德別顯十身。文即分十：一三業普周、二威勢超勝、三福德深廣、四隨意受生、五相好周圓、六願身演法、七化身自在、八法身彌綸、九智身窮性相之源、十力持身持自他依正。今初，即別顯菩提身之相也，以成菩提時得無量清淨三輪故。文中，先法、後喻。法中三：先意、次身、後語。今初意業，即釋上成正覺言。前云於一切法、此云三世，乃橫豎影略耳。智入平等，是正覺成也。智即二智、三智、四智、無障礙智。二智者，即如理如量也。此復有二：一以如量智達俗，名入三世；以如理智證真，名悉平等。故《佛地論》云「以二智覺二諦」是也。二者證差別性即無差別故，三世即平等。《瑜伽》云「如其勝義覺諸法故，名等正覺。」言三智者，即俗智、真智、中道智也。此亦二義：一真俗互泯雙遮辯中，則三世平等二相兩亡，方為智入。二真俗雖即而不壞相，即雙照明中。此二覺三諦之境。境既雙泯而雙現，智亦寂照而雙流，為無障礙智，覺無障礙境為正覺也。言四智者，即圓鏡等四智也，通緣三世境故，並入三世。言平等者，鏡智離分別，故依持平等；平等性智證平等性故；妙觀察智觀察平等；成所作智普利平等。四智圓融一句攝盡，下身語等皆是四智之所發現，四智圓融無二性故、修生本有非一異故，不失經宗。然上能覺即成上菩提，就其所覺即法身也，理智無二為真法身。二「其身」下，身業也。通三世間，故云一切。此正覺身以是十身之總故，此其身通於三身十身無不充滿，法身普遍世所同依故、智身證理如理遍故、色身無礙亦同理遍，並是圓遍而非分遍，謂一切世間一一纖塵等處佛皆圓滿，總看亦現別看亦現。又國土等，即是我身土等，體外無別我故。我即土等，我之體外無土等故。餘一一身

互望融攝，猶多燈光各互相遍。三「其音」下，語業也。順有三義：一順異類言音，經云「一切眾生語言法，一言演說盡無餘」故。二順所宜說法，「如來於一語言中，演說無邊契經海」故。三則順遍，「佛以一妙音，周聞十方國」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 互望融攝，猶多燈光各互相遍。三「其音」下，語業也。順有三義：一順異類言音，經云「一切眾生語言法，一言演說盡無餘」故。二順所宜說法，「如來於一語言中，演說無邊契經海」故。三則順遍，「佛以一妙音，周聞十方國」故。

二「譬如」下，喻顯，通喻三業。然佛三業非喻能喻，唯虛空、真如略可顯示，更以餘喻便為謗佛。然虛空喻有同不同，故下經云「解如來身非如虛空，一切妙法所圓滿」等，此顯不同。今分取同義，同義多種，如下〈十忍品〉。今有二喻，開成四義：一含攝喻，兼無分別義；二普遍喻，兼遍入義。以此四喻喻意業者，下經云「佛智廣大同虛空」故，此總喻也。量智包含而普遍，理智無分別而證入。又大圓鏡智純淨圓德，現種依持，能現能生身土智影，即含攝義。下經云「菩提智普現一切眾生心念根欲等，而無所現。」無所現言無有分別。平等性智觀一切法、自他有情，悉皆平等亦無分別。無分別言顯無差別故，下經云「於一切義無所觀察」等。是以太虛能含眾像、眾像不能含太虛，太虛不分別眾像、眾像乃差別太虛，以況我法不能容佛智、佛智乃能容我法，有我法者分別如來、是如來者不分別我法。二普遍喻中，妙觀察智無不遍知，即普遍義。成所作智曲成無遺，即隨入義。又下經云「佛智廣大同虛空，普遍一切眾生心」，此即體遍。「悉了世間諸妄想」，此約智遍。又云「得一切法界等心」，此約證遍。智性全同於色性故，此約理遍。云何遍入不壞能所？有證知故。故下經云「世間諸國土，一切皆隨入，智身無有色，非彼所能見。」由隨於如，即入無所入，故云平等。是以虛空遍入國土、國土不遍入虛空，有國土處必有虛空、有虛空處或無國土，虛空之於國土平等隨入、國土之於虛空自有彼此。虛空可喻佛智、國土可喻三世，三世有處佛智必在其中、佛智知處三世或無其體，佛智之於三世平等隨入、三世之於佛智自有始終，此猶約不二而二說耳。若二而不二，國土、虛空、三世、佛智同一性故，皆互相入舉一全收，普遍亦然。三世間圓融則言思道斷，故名佛智為不思議也。次以二喻喻身業者，一毛尚容法界，全分必含眾像。〈出現〉身業第二，喻云「譬如虛空寬廣非色，而能顯現一切諸色，而彼虛空無有分別亦無戲論。」合云「如來身亦復如是，一切眾生諸善根業皆得成就。」即含攝義。「而如來身無有分別」，即第二義。「佛身充滿於法界」，即普遍義。又云「譬如虛空遍至一切色非色處，非至非不至。如來身亦復如是，遍一切法一切國土」等，即普遍義。「亦非至非不至」，即平等隨入義。次以四義喻語業者，如來於一語言中具一切語言故、舍支天鼓無心出故、如來音聲無不至故。應知如來音聲無斷絕，普入法界故。又云「如來音聲無邪曲」，即平等義。「隨其信解令歡喜故」，即隨入義。以空一喻遍喻三業，故云正覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「譬如」下，喻顯，通喻三業。然佛三業非喻能喻，唯虛空、真如略可顯示，更以餘喻便為謗佛。然虛空喻有同不同，故下經云「解如來身非如虛空，一切妙法所圓滿」等，此顯不同。今分取同義，同義多種，如下〈十忍品〉。今有二喻，開成四義：一含攝喻，兼無分別義；二普遍喻，兼遍入義。以此四喻喻意業者，下經云「佛智廣大同虛空」故，此總喻也。量智包含而普遍，理智無分別而證入。又大圓鏡智純淨圓德，現種依持，能現能生身土智影，即含攝義。下經云「菩提智普現一切眾生心念根欲等，而無所現。」無所現言無有分別。平等性智觀一切法、自他有情，悉皆平等亦無分別。無分別言顯無差別故，下經云「於一切義無所觀察」等。是以太虛能含眾像、眾像不能含太虛，太虛不分別眾像、眾像乃差別太虛，以況我法不能容佛智、佛智乃能容我法，有我法者分別如來、是如來者不分別我法。二普遍喻中，妙觀察智無不遍知，即普遍義。成所作智曲成無遺，即隨入義。又下經云「佛智廣大同虛空，普遍一切眾生心」，此即體遍。「悉了世間諸妄想」，此約智遍。又云「得一切法界等心」，此約證遍。智性全同於色性故，此約理遍。云何遍入不壞能所？有證知故。故下經云「世間諸國土，一切皆隨入，智身無有色，非彼所能見。」由隨於如，即入無所入，故云平等。是以虛空遍入國土、國土不遍入虛空，有國土處必有虛空、有虛空處或無國土，虛空之於國土平等隨入、國土之於虛空自有彼此。虛空可喻佛智、國土可喻三世，三世有處佛智必在其中、佛智知處三世或無其體，佛智之於三世平等隨入、三世之於佛智自有始終，此猶約不二而二說耳。若二而不二，國土、虛空、三世、佛智同一性故，皆互相入舉一全收，普遍亦然。三世間圓融則言思道斷，故名佛智為不思議也。次以二喻喻身業者，一毛尚容法界，全分必含眾像。〈出現〉身業第二，喻云「譬如虛空寬廣非色，而能顯現一切諸色，而彼虛空無有分別亦無戲論。」合云「如來身亦復如是，一切眾生諸善根業皆得成就。」即含攝義。「而如來身無有分別」，即第二義。「佛身充滿於法界」，即普遍義。又云「譬如虛空遍至一切色非色處，非至非不至。如來身亦復如是，遍一切法一切國土」等，即普遍義。「亦非至非不至」，即平等隨入義。次以四義喻語業者，如來於一語言中具一切語言故、舍支天鼓無心出故、如來音聲無不至故。應知如來音聲無斷絕，普入法界故。又云「如來音聲無邪曲」，即平等義。「隨其信解令歡喜故」，即隨入義。以空一喻遍喻三業，故云正覺

得無量清淨三輪。明文昭然，非是穿鑿。菩提身竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無量清淨三輪。明文昭然，非是穿鑿。菩提身竟。

第二「身恒」下，威勢身超勝。謂隨諸有情所樂，示現受用身土影像差別，無不周遍。言一切道場者，略有十種：一智身遍坐法性道場、二法身非坐而坐道場、三法門身安坐萬行道場、四幻化身安坐水月道場，此四義便故來。若正約威勢身，略辯六類道場：一遍一切同類世界道場，如〈名號品〉等說；二一切異類世界，謂樹形等，如〈世界成就品〉；三一切世界種中、四一切世界海中，並如〈華藏〉說；五一切微塵中，文云「如於此會見佛坐，一切塵中亦如是」等；六剎塵帝網無盡道場。并前十種故云一切。言菩薩眾中威光赫奕者，正顯威勢超勝，勝於勝者故。獨言菩薩，非不超餘，如日輪出照明世界，約喻以顯，映山出沒無隱顯故、處處全現無異體故，喻遍坐道場。大明流空餘輝掩輝，赫日之照難究其涯，喻彼威光超映菩薩，菩薩不能測也。既云照世則終益生盲，先照高山獨言菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二「身恒」下，威勢身超勝。謂隨諸有情所樂，示現受用身土影像差別，無不周遍。言一切道場者，略有十種：一智身遍坐法性道場、二法身非坐而坐道場、三法門身安坐萬行道場、四幻化身安坐水月道場，此四義便故來。若正約威勢身，略辯六類道場：一遍一切同類世界道場，如〈名號品〉等說；二一切異類世界，謂樹形等，如〈世界成就品〉；三一切世界種中、四一切世界海中，並如〈華藏〉說；五一切微塵中，文云「如於此會見佛坐，一切塵中亦如是」等；六剎塵帝網無盡道場。并前十種故云一切。言菩薩眾中威光赫奕者，正顯威勢超勝，勝於勝者故。獨言菩薩，非不超餘，如日輪出照明世界，約喻以顯，映山出沒無隱顯故、處處全現無異體故，喻遍坐道場。大明流空餘輝掩輝，赫日之照難究其涯，喻彼威光超映菩薩，菩薩不能測也。既云照世則終益生盲，先照高山獨言菩薩。

第三「三世」下，福德身深廣。三世佛德昔皆遍學，今三際已斷垢習斯亡，故眾福皆淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三「三世」下，福德身深廣。三世佛德昔皆遍學，今三際已斷垢習斯亡，故眾福皆淨。

第四「而恒」下，隨意受生。一隨他意處處受生、二隨自意能無不生，謂慈悲般若恒共相應，感而遂通，窮未來際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四「而恒」下，隨意受生。一隨他意處處受生、二隨自意能無不生，謂慈悲般若恒共相應，感而遂通，窮未來際。

第五「無邊色」下，相好莊嚴身色無盡，故名色無邊。十蓮華藏微塵數相名相無邊而皆稱真，則一一無邊。諸相隨好放光、常光皆稱法界，故云圓滿。廣處陜處皆圓現，故名無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五「無邊色」下，相好莊嚴身色無盡，故名色無邊。十蓮華藏微塵數相名相無邊而皆稱真，則一一無邊。諸相隨好放光、常光皆稱法界，故云圓滿。廣處陜處皆圓現，故名無差別。

第六演一切法如布大雲即願身。演法，謂雨大法雨，斷一切疑。故下經云「毘盧遮那佛，願力周法界，一切國土中，恒轉無上輪。」然經二句，上法、下喻，文含多意：一雲喻於身、雨為說法、法喻影略。又先興慈雲、後霔法雨。一雲一雨所潤不同，亦隨物機宜雲雨各異，掩塵蔽日普覆無心等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六演一切法如布大雲即願身。演法，謂雨大法雨，斷一切疑。故下經云「毘盧遮那佛，願力周法界，一切國土中，恒轉無上輪。」然經二句，上法、下喻，文含多意：一雲喻於身、雨為說法、法喻影略。又先興慈雲、後霔法雨。一雲一雨所潤不同，亦隨物機宜雲雨各異，掩塵蔽日普覆無心等。

第七「一一」下，化身自在，謂於大眾會能現無邊作用差別，皆自在故。文中二：先明廣容，謂於如來身一一毛頭，容一切剎而無障礙。無礙有二義：一以一小毛現多大剎，則一多大小無礙；二此毛多剎與彼毛多剎參而不雜，則隱顯無礙。後「各現」下，普遍，以廣容不礙普遍故，還於前毛內剎中神力調生，若廣遍十方示現種種變化三業成所作事，居然易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七「一一」下，化身自在，謂於大眾會能現無邊作用差別，皆自在故。文中二：先明廣容，謂於如來身一一毛頭，容一切剎而無障礙。無礙有二義：一以一小毛現多大剎，則一多大小無礙；二此毛多剎與彼毛多剎參而不雜，則隱顯無礙。後「各現」下，普遍，以廣容不礙普遍故，還於前毛內剎中神力調生，若廣遍十方示現種種變化三業成所作事，居然易了。

第八「身遍」下，法身彌綸。以法為身，本來湛遍故無來往。依法現色還如法身，在此即是在彼，亦不待往來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八「身遍」下，法身彌綸。以法為身，本來湛遍故無來往。依法現色還如法身，在此即是在彼，亦不待往來。

第九「智入」下，智身窮性相之源。相別曰諸，性皆空寂，性靜故寂，相無故空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九「智入」下，智身窮性相之源。相別曰諸，性皆空寂，性靜故寂，相無故空。

第十「三世諸佛」下，力持身，能持自他依正。於中，先持正報。神謂妙智，變謂現身。轉變變現俱名為變，皆能持之。尚持於他，況於自事。後段亦然。後「一切佛土」下，能持依報。橫盡諸土、豎窮諸劫，所有嚴事常持令現。上約十身。若約三身者，則初三段皆名報身，「而恒」下化身，「身遍十方」下法身。就報身中，前一自受用報，後二即他受用報，故云處菩薩眾。以諸教中說三身四身，成說等別；今皆圓融，於一始成無不頓具十身為正，三四義兼。又毛內調生、光中持剎、如空普遍等，亦即國土等十身三世間之圓融，豈報化之云別？是知略以十德歎於教主，其一一德無不圓融，當去情思之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十「三世諸佛」下，力持身，能持自他依正。於中，先持正報。神謂妙智，變謂現身。轉變變現俱名為變，皆能持之。尚持於他，況於自事。後段亦然。後「一切佛土」下，能持依報。橫盡諸土、豎窮諸劫，所有嚴事常持令現。上約十身。若約三身者，則初三段皆名報身，「而恒」下化身，「身遍十方」下法身。就報身中，前一自受用報，後二即他受用報，故云處菩薩眾。以諸教中說三身四身，成說等別；今皆圓融，於一始成無不頓具十身為正，三四義兼。又毛內調生、光中持剎、如空普遍等，亦即國土等十身三世間之圓融，豈報化之云別？是知略以十德歎於教主，其一一德無不圓融，當去情思之矣。