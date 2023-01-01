大方廣佛華嚴經疏卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經疏卷第二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰

第四立四教者，略有四家：一梁朝光宅法師，依《法華》第二立四乘教，謂臨門三車即是權教三乘；四衢等賜即實教大乘，以臨門牛車亦同羊鹿俱不得故、並無體故、諸子皆索故，是知三皆虛指以為方便。此則前三是三乘、後一是一乘，無乖教理。若唯說《法華》為實，則抑諸《般若》及諸大乘了義之經，是知昔大亦有權實，《法華》但會昔權，故說三皆虛指昔實，不滯方便故不會之。若約會權歸實，即是會三為一。若破小顯大，即是會二歸一。若開權顯實，則三是一，更無別一。故彼經云「汝等所行是菩薩道，先所出內是子所知。」若廢權立實，義說為四，如攬三點以成一伊，點別非伊、伊具三點。昔三既別，實不兼權；今一全兼，成四無爽。若依昔未顯說一切具有如來知見，根敗之種今並說成，則今昔有異，於文有據，義亦極成。二陳隋二代天台智者，承南岳思大師，立四教云：一三藏教，此教明因緣生滅四真諦理，正教小乘、旁化菩薩。二者通教，通者同也，三乘同稟故。此教明因緣即空無生四真諦理，是摩訶衍之初門，正為菩薩、旁通二乘。《大品》云「欲得聲聞乘，當學般若波羅蜜」等。然教理智斷、行位因果皆通，淺深不同，於共般若唯共於淺。三別教，別即不共，不共二乘人說故。此教正明因緣假名無量四真諦理，的化菩薩、不涉二乘，故聲聞在座如聾如盲。不名不共而云別者，兼欲揀非圓故，以一因逈出、一果不融，歷別而修，不得因果圓融故。四圓教，圓以不偏為義。此教正明不思議因緣二諦中道，事理具足、不偏不別，但化最上利根之人，故名為圓。《華嚴經》云「顯現自在力，為說圓滿經。無量諸眾生，悉受菩提記」等。別則教理等皆別，圓則教等皆圓。又此四教由三觀起，從假入空，析體異故，有初二教；從空入假，從假入中，有別教起；三觀一心中得，有圓教起。又此四教，不局定一部，一部之中容有多故。又更以四種化儀收之，謂頓、漸、不定、祕密。頓、漸同前岌公；後二謂一音異解，若互相知名為不定，互不相知即名祕密。此師立義理致圓備，但三藏教名義似小濫，以餘三教亦有三故。所以爾者，良以《智論》之中多詺小乘為三藏故。《成實論》中亦自說云「我今欲說三藏中實義故、初對舊醫戒定慧故。」立此三事迢然不同，異後三教，通教意融三故、別教依一法性而顯三故、圓教三一無障礙故。所以不名小乘教者，此教亦有大乘，六度菩薩三十四心斷結成真佛故。故藏通別圓之義四教互有，而覈其定實，餘三不成，唯成當教中義耳。但判華嚴兼於圓別，以就登地已上約寄位行布為別義故，名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四立四教者，略有四家：一梁朝光宅法師，依《法華》第二立四乘教，謂臨門三車即是權教三乘；四衢等賜即實教大乘，以臨門牛車亦同羊鹿俱不得故、並無體故、諸子皆索故，是知三皆虛指以為方便。此則前三是三乘、後一是一乘，無乖教理。若唯說《法華》為實，則抑諸《般若》及諸大乘了義之經，是知昔大亦有權實，《法華》但會昔權，故說三皆虛指昔實，不滯方便故不會之。若約會權歸實，即是會三為一。若破小顯大，即是會二歸一。若開權顯實，則三是一，更無別一。故彼經云「汝等所行是菩薩道，先所出內是子所知。」若廢權立實，義說為四，如攬三點以成一伊，點別非伊、伊具三點。昔三既別，實不兼權；今一全兼，成四無爽。若依昔未顯說一切具有如來知見，根敗之種今並說成，則今昔有異，於文有據，義亦極成。二陳隋二代天台智者，承南岳思大師，立四教云：一三藏教，此教明因緣生滅四真諦理，正教小乘、旁化菩薩。二者通教，通者同也，三乘同稟故。此教明因緣即空無生四真諦理，是摩訶衍之初門，正為菩薩、旁通二乘。《大品》云「欲得聲聞乘，當學般若波羅蜜」等。然教理智斷、行位因果皆通，淺深不同，於共般若唯共於淺。三別教，別即不共，不共二乘人說故。此教正明因緣假名無量四真諦理，的化菩薩、不涉二乘，故聲聞在座如聾如盲。不名不共而云別者，兼欲揀非圓故，以一因逈出、一果不融，歷別而修，不得因果圓融故。四圓教，圓以不偏為義。此教正明不思議因緣二諦中道，事理具足、不偏不別，但化最上利根之人，故名為圓。《華嚴經》云「顯現自在力，為說圓滿經。無量諸眾生，悉受菩提記」等。別則教理等皆別，圓則教等皆圓。又此四教由三觀起，從假入空，析體異故，有初二教；從空入假，從假入中，有別教起；三觀一心中得，有圓教起。又此四教，不局定一部，一部之中容有多故。又更以四種化儀收之，謂頓、漸、不定、祕密。頓、漸同前岌公；後二謂一音異解，若互相知名為不定，互不相知即名祕密。此師立義理致圓備，但三藏教名義似小濫，以餘三教亦有三故。所以爾者，良以《智論》之中多詺小乘為三藏故。《成實論》中亦自說云「我今欲說三藏中實義故、初對舊醫戒定慧故。」立此三事迢然不同，異後三教，通教意融三故、別教依一法性而顯三故、圓教三一無障礙故。所以不名小乘教者，此教亦有大乘，六度菩薩三十四心斷結成真佛故。故藏通別圓之義四教互有，而覈其定實，餘三不成，唯成當教中義耳。但判華嚴兼於圓別，以就登地已上約寄位行布為別義故，名

異義同亦無大過。三唐初海東元曉法師，亦立四教：一三乘別教，如四諦、緣起經等；二三乘通教，如《般若》、《深密經》等；三一乘分教，如《梵網經》等；四一乘滿教，如《華嚴經》等。然三乘共學名三乘教，於中未明法空名別相教，說諸法空是為通教，不共二乘名一乘教。於中未顯普法名隨分教，具明普法名圓滿教。然此大同天台，但合別圓，加一乘分耳。自言：「且依乘門略立四種，非謂此四遍攝一切」，故無有失。四賢首弟子宛公，依《寶性論》立四種教。論云「有四種眾生，不識如來藏，如生盲人：一者凡夫、二者聲聞、三者辟支佛、四者初心菩薩。言四教者，一迷真異執教，當彼凡夫；二真一分半教，當彼二乘；三真一分滿教，當彼初心菩薩；四真具分滿教，即當彼識如來藏者。」初教謂諸外道迷於真理，廣起異計。二謂小乘，於真如隨緣不變二分義中，唯說生空所顯之理，故名為半，如《涅槃》半字。三謂但得不變，不得隨緣，故名一分；而雙辯二空，故名為滿。四由具隨緣不變二義，故名具分。廣如彼說。然今判聖教，那參邪說？若對教主，應如此方先立三教，或如西域分內外及六師等。又依《涅槃》為半滿者，後二既滿，不應復有一分之言；既但得不變一分，豈名為滿？又《涅槃》半滿，豈唯約二空？豈彼不說妙有而訶空耶？故其所立，未為允當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異義同亦無大過。三唐初海東元曉法師，亦立四教：一三乘別教，如四諦、緣起經等；二三乘通教，如《般若》、《深密經》等；三一乘分教，如《梵網經》等；四一乘滿教，如《華嚴經》等。然三乘共學名三乘教，於中未明法空名別相教，說諸法空是為通教，不共二乘名一乘教。於中未顯普法名隨分教，具明普法名圓滿教。然此大同天台，但合別圓，加一乘分耳。自言：「且依乘門略立四種，非謂此四遍攝一切」，故無有失。四賢首弟子宛公，依《寶性論》立四種教。論云「有四種眾生，不識如來藏，如生盲人：一者凡夫、二者聲聞、三者辟支佛、四者初心菩薩。言四教者，一迷真異執教，當彼凡夫；二真一分半教，當彼二乘；三真一分滿教，當彼初心菩薩；四真具分滿教，即當彼識如來藏者。」初教謂諸外道迷於真理，廣起異計。二謂小乘，於真如隨緣不變二分義中，唯說生空所顯之理，故名為半，如《涅槃》半字。三謂但得不變，不得隨緣，故名一分；而雙辯二空，故名為滿。四由具隨緣不變二義，故名具分。廣如彼說。然今判聖教，那參邪說？若對教主，應如此方先立三教，或如西域分內外及六師等。又依《涅槃》為半滿者，後二既滿，不應復有一分之言；既但得不變一分，豈名為滿？又《涅槃》半滿，豈唯約二空？豈彼不說妙有而訶空耶？故其所立，未為允當。

第五立五教，略有二家：一波頗三藏立，一四諦教，謂四《阿含》等；二無相教，謂諸《般若》；三觀行教，謂《華嚴經》；四安樂教，謂《涅槃經》，說常樂故；五守護教，謂《大集經》，說守護正法事故。此釋名局，以觀行等皆互有故。二賢首所立五教，至下當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五立五教，略有二家：一波頗三藏立，一四諦教，謂四《阿含》等；二無相教，謂諸《般若》；三觀行教，謂《華嚴經》；四安樂教，謂《涅槃經》，說常樂故；五守護教，謂《大集經》，說守護正法事故。此釋名局，以觀行等皆互有故。二賢首所立五教，至下當知。

第二敘西域者，即今性相二宗元出彼方，故名西域。謂那爛陀寺同時有二大德：一名戒賢、二名智光。戒賢遠承彌勒、無著，近踵護法、難陀，依《深密》等經、《瑜伽》等論立三種教，以法相大乘而為了義，即唐三藏之所宗師。謂佛初於鹿苑，轉四諦小乘法輪，說諸有為法皆從緣生，以破外道自性因等；又緣生無我，翻外有我，然猶未說法無我理，即四《阿含》等是。第二時中，雖依遍計所執而說諸法自性皆空，翻彼小乘，然於依他圓成猶未說有，即諸部《般若》等經。第三時中，就大乘正理，具說三性三無性等，方為盡理，即《解深密經》等。是故於彼三時，初墮有邊、次墮空邊，俱非了義；後時具說遍計性空、餘二為有，契會中道，方為了義。此依《深密》所判。二智光論師，遠承文殊、龍樹，近稟青目、清辯，依《般若》等經、《中觀》等論，亦立三時教，以明無相大乘為真了義。謂佛初鹿苑說小，明心境俱有。次於中時，為彼中根說法相大乘境空心有唯識道理，以根猶劣，未能全入平等真空。故後第三時，為上根說無相大乘，辯心境俱空、平等一味，為真了義。又初漸破外道自性等故，說因緣生法決定是有；次漸破小乘緣生實有之執故，說依他似有，以彼怖畏此真空故，由存假名而接引之；後時方就究竟而說緣生即空、平等一味。此三次第，如智光論師《般若燈論》釋中引《大乘妙智經》說。然此二三時，並不能斷一代時教，以各有據、互相違故，各別為於一類機故。《深密經》意，為於一類餐般若者，聞平等空，撥無因果，不了空有無二，故第三時為其分析於一法上空有之義。其《妙智經》則以一類聞說三性迷唯識者，未能忘心觀緣起者，定謂似有，故令總忘心境即事而真。得斯意者則不相違。然欲會二宗須知二宗立義有多差別，略敘數條：一者一乘三乘別、二一性五性別、三唯心真妄別、四真如隨緣凝然別、五三性空有即離別、六生佛不增不減別、七二諦空有即離別、八四相一時前後別、九能所斷證即離別、十佛身無為有為別。且初二義者，由性有五，一不同故，令乘有三。一權實，如法相宗意，以一乘為權、三乘為實，故《深密》三時教中，初皆不成、次一向成，是為若過若不及皆非了義，第三時中有性者成、無性不成方為了義，故云「普為發趣一切乘者」。又初二卷中，皆云「一乘是密意說」，故知是權。又《勝鬘經》以一乘為方便故。《大般若》五百九十三中，善勇猛菩薩言：「唯願世尊哀愍我等，為具宣說如來境智。若有情類於聲聞乘性決定者，聞此法已，速能證得自無漏地。於獨覺乘性決定者，聞此法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二敘西域者，即今性相二宗元出彼方，故名西域。謂那爛陀寺同時有二大德：一名戒賢、二名智光。戒賢遠承彌勒、無著，近踵護法、難陀，依《深密》等經、《瑜伽》等論立三種教，以法相大乘而為了義，即唐三藏之所宗師。謂佛初於鹿苑，轉四諦小乘法輪，說諸有為法皆從緣生，以破外道自性因等；又緣生無我，翻外有我，然猶未說法無我理，即四《阿含》等是。第二時中，雖依遍計所執而說諸法自性皆空，翻彼小乘，然於依他圓成猶未說有，即諸部《般若》等經。第三時中，就大乘正理，具說三性三無性等，方為盡理，即《解深密經》等。是故於彼三時，初墮有邊、次墮空邊，俱非了義；後時具說遍計性空、餘二為有，契會中道，方為了義。此依《深密》所判。二智光論師，遠承文殊、龍樹，近稟青目、清辯，依《般若》等經、《中觀》等論，亦立三時教，以明無相大乘為真了義。謂佛初鹿苑說小，明心境俱有。次於中時，為彼中根說法相大乘境空心有唯識道理，以根猶劣，未能全入平等真空。故後第三時，為上根說無相大乘，辯心境俱空、平等一味，為真了義。又初漸破外道自性等故，說因緣生法決定是有；次漸破小乘緣生實有之執故，說依他似有，以彼怖畏此真空故，由存假名而接引之；後時方就究竟而說緣生即空、平等一味。此三次第，如智光論師《般若燈論》釋中引《大乘妙智經》說。然此二三時，並不能斷一代時教，以各有據、互相違故，各別為於一類機故。《深密經》意，為於一類餐般若者，聞平等空，撥無因果，不了空有無二，故第三時為其分析於一法上空有之義。其《妙智經》則以一類聞說三性迷唯識者，未能忘心觀緣起者，定謂似有，故令總忘心境即事而真。得斯意者則不相違。然欲會二宗須知二宗立義有多差別，略敘數條：一者一乘三乘別、二一性五性別、三唯心真妄別、四真如隨緣凝然別、五三性空有即離別、六生佛不增不減別、七二諦空有即離別、八四相一時前後別、九能所斷證即離別、十佛身無為有為別。且初二義者，由性有五，一不同故，令乘有三。一權實，如法相宗意，以一乘為權、三乘為實，故《深密》三時教中，初皆不成、次一向成，是為若過若不及皆非了義，第三時中有性者成、無性不成方為了義，故云「普為發趣一切乘者」。又初二卷中，皆云「一乘是密意說」，故知是權。又《勝鬘經》以一乘為方便故。《大般若》五百九十三中，善勇猛菩薩言：「唯願世尊哀愍我等，為具宣說如來境智。若有情類於聲聞乘性決定者，聞此法已，速能證得自無漏地。於獨覺乘性決定者，聞此法

已，速依自乘而得出離。於無上乘性決定者，聞此法已，速證無上正等菩提。若有情類，雖未已入正性離生，而於三乘性不定者，聞此法已，皆發無上正等覺心。」《深密》第二大意同此。又云「一切趣寂聲聞種性補特伽羅，雖蒙諸佛施設種種勇猛加行方便化導，終不能令當坐道場證阿耨多羅三藐三菩提。」又《十輪》第九亦說「三乘各定差別，皆以性定五故。」故《楞伽》中「佛告大慧：有五種種性，一聲聞乘性、二辟支佛乘性、三如來乘性、四不定乘性、五者無性。」《大莊嚴論》及《瑜伽論》皆同此說。《善戒》、《地持》雖但說二種性：一有種性、二無種性，亦云「無種性人無種性故，雖復勤行精進，終不能得無上菩提，但以人天善根而成熟之。」無性《瑜伽》亦同此說。若法性宗意，則以三乘是權、一乘為實。《法華經》云「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」又云「初以三乘引導眾生，然後但以大乘而度脫之。」以性唯一故，故云「諸佛兩足尊，知法常無性。」又第三云「一相一味，究竟涅槃，常寂滅相。」《涅槃》亦云「佛性者名為一乘。師子吼者名決定說，決定宣說一切眾生皆有佛性。凡是有心，定當作佛。」三十三又云「一切眾生同有佛性，皆同一乘、一解脫、一因一果、同一甘露，一切當得常樂我淨，是名一味。」又《法華》第三云「我滅度後復有弟子，不聞是經，不知不覺菩薩所行，自於所得功德生滅度想，當入涅槃。我於餘國作佛，更有異名，是人雖生滅度之想入於涅槃，而於彼土求佛智慧，得聞是經，唯以佛乘而得滅度」等。《智論》九十五亦同此說，明知趣寂決定迴心。《法華論》中四聲聞內，決定及增上慢此二根未熟故，菩薩與記方便令發心。既云未熟，明必當熟。方便令發，即菩提心。不可不順己宗，判為論錯。《入楞伽》第二第四第七，皆同說二乘無實涅槃，但是三昧力故，後必當得無上菩提。《法華論》中意亦同此，皆是假說涅槃，故云三昧。《勝鬘》亦云「言諸二乘得涅槃者，是佛方便。」又《無上依經》、《寶性》、《佛性》二論皆說：入滅二乘，於三界外更受變易。《密嚴經》中「二乘畢無，灰斷永滅。」如是經論，其文非一，永寂聲聞必無明矣。《涅槃》第九〈菩薩品〉中，廣明闡提斷善不能發心。當文即云「彼一闡提雖有佛性，而為無量罪垢所纏，不能得出，如蠶處繭。」此則有而非無。又云「或有佛性，一闡提有，善根人無」等，則知無有無種性人。況前引《楞伽》五性，自迷其文。彼經第五性云「五者無性，謂一闡提。此有二種：一者焚燒一切善根，即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已，速依自乘而得出離。於無上乘性決定者，聞此法已，速證無上正等菩提。若有情類，雖未已入正性離生，而於三乘性不定者，聞此法已，皆發無上正等覺心。」《深密》第二大意同此。又云「一切趣寂聲聞種性補特伽羅，雖蒙諸佛施設種種勇猛加行方便化導，終不能令當坐道場證阿耨多羅三藐三菩提。」又《十輪》第九亦說「三乘各定差別，皆以性定五故。」故《楞伽》中「佛告大慧：有五種種性，一聲聞乘性、二辟支佛乘性、三如來乘性、四不定乘性、五者無性。」《大莊嚴論》及《瑜伽論》皆同此說。《善戒》、《地持》雖但說二種性：一有種性、二無種性，亦云「無種性人無種性故，雖復勤行精進，終不能得無上菩提，但以人天善根而成熟之。」無性《瑜伽》亦同此說。若法性宗意，則以三乘是權、一乘為實。《法華經》云「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」又云「初以三乘引導眾生，然後但以大乘而度脫之。」以性唯一故，故云「諸佛兩足尊，知法常無性。」又第三云「一相一味，究竟涅槃，常寂滅相。」《涅槃》亦云「佛性者名為一乘。師子吼者名決定說，決定宣說一切眾生皆有佛性。凡是有心，定當作佛。」三十三又云「一切眾生同有佛性，皆同一乘、一解脫、一因一果、同一甘露，一切當得常樂我淨，是名一味。」又《法華》第三云「我滅度後復有弟子，不聞是經，不知不覺菩薩所行，自於所得功德生滅度想，當入涅槃。我於餘國作佛，更有異名，是人雖生滅度之想入於涅槃，而於彼土求佛智慧，得聞是經，唯以佛乘而得滅度」等。《智論》九十五亦同此說，明知趣寂決定迴心。《法華論》中四聲聞內，決定及增上慢此二根未熟故，菩薩與記方便令發心。既云未熟，明必當熟。方便令發，即菩提心。不可不順己宗，判為論錯。《入楞伽》第二第四第七，皆同說二乘無實涅槃，但是三昧力故，後必當得無上菩提。《法華論》中意亦同此，皆是假說涅槃，故云三昧。《勝鬘》亦云「言諸二乘得涅槃者，是佛方便。」又《無上依經》、《寶性》、《佛性》二論皆說：入滅二乘，於三界外更受變易。《密嚴經》中「二乘畢無，灰斷永滅。」如是經論，其文非一，永寂聲聞必無明矣。《涅槃》第九〈菩薩品〉中，廣明闡提斷善不能發心。當文即云「彼一闡提雖有佛性，而為無量罪垢所纏，不能得出，如蠶處繭。」此則有而非無。又云「或有佛性，一闡提有，善根人無」等，則知無有無種性人。況前引《楞伽》五性，自迷其文。彼經第五性云「五者無性，謂一闡提。此有二種：一者焚燒一切善根，即

謗菩薩藏。二者憐愍一切眾生界，即是菩薩。若有眾生不入涅槃，我亦不入。大慧白言：此二何者常不入涅槃？佛言：菩薩常不入涅槃，非焚燒一切善根者，以知諸法本來涅槃，不捨一切諸眾生故。」此意則明菩薩入而不入。既云菩薩常不入，非闡提者，則明闡提後必入矣。況經自云「復以如來神力故，或時善根生」耶。《莊嚴》第五，無性亦有二種：一是時邊、二者畢竟時邊。謂暫時之無，即前闡提，畢竟謂永無，即大悲菩薩。是知前來所引《大般若》、《深密》等經，皆是未說《法華》之前，就其長時云定性、無性，非永定、永無。諸論隨佛方便成立，故云定無耳。故《寶性》、《佛性》等論皆說：以一闡提謗大乘因，依無量時說無佛性，非謂究竟無清淨性。若謂《法華》是第二時教，為引不定二乘，故說一切悉皆成佛，而猶未說定性不成，故名密意非了義者，何以自判《法華》為第三時教？誰敢判於《法華》為不了耶？《妙智經》中及梁《攝論》成立正法中，皆以一乘居三乘後，故真諦三藏《部異執記》云「三十八年後，說《解節經》」等。《無量義》云「四十年後，說《法華經》」，明知《法華》居後，故經云「臨欲終時」。若不信《法華》居後，《涅槃》臨終居然可信，豈不亦以一乘一性破三五耶？若以《般若》為第二時、《法華》為第三時，於理即通。復自違《深密》第三時中，普為發趣一切乘者，以《法華》破三故。明知《深密》三時，不能定斷一切聖教，以未居最後故，且約顯一類義，故分三耳。義如前說。若將《法華》望之，應有四時，以一乘教破前三乘故。若謂佛性有二：一者理性、二者行性，理性定有、行性或無。斯言可爾，故《涅槃》云「或有佛性，善根人有、闡提人無」，即是行性。「或有佛性，二人俱有」，即是理性。然《涅槃》依於理性明其等有，故云「凡是有心，定當作佛」，不言凡是有行定當作佛。若謂理性定有，容趣寂不成，則違教理。是知闡提不作佛者，以作佛非闡提故，乃抑揚當時耳。若謂《法華》入滅後信一乘，即是變化權聲聞者，權必化實，無實化誰？又豈不誤於一類怯弱好滅眾生？是知趣寂皆是《法華》前意耳。又《勝鬘經》云「若如來隨彼所欲而方便說，即是一乘、無有二乘，二乘入於一乘，一乘者即第一義乘。」此意明隨欲方便而說二乘，明知即是一乘，無有二矣。不曉此意，將上方便連下一乘而讀之，輒斷一乘以為方便，惑之甚矣。又彼經中廣破二乘云無涅槃，又云「此經斷一切疑，決定了義入一乘道。」豈說一乘以為方便？設有方便之言，尚在《法華》之前，況復無耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗菩薩藏。二者憐愍一切眾生界，即是菩薩。若有眾生不入涅槃，我亦不入。大慧白言：此二何者常不入涅槃？佛言：菩薩常不入涅槃，非焚燒一切善根者，以知諸法本來涅槃，不捨一切諸眾生故。」此意則明菩薩入而不入。既云菩薩常不入，非闡提者，則明闡提後必入矣。況經自云「復以如來神力故，或時善根生」耶。《莊嚴》第五，無性亦有二種：一是時邊、二者畢竟時邊。謂暫時之無，即前闡提，畢竟謂永無，即大悲菩薩。是知前來所引《大般若》、《深密》等經，皆是未說《法華》之前，就其長時云定性、無性，非永定、永無。諸論隨佛方便成立，故云定無耳。故《寶性》、《佛性》等論皆說：以一闡提謗大乘因，依無量時說無佛性，非謂究竟無清淨性。若謂《法華》是第二時教，為引不定二乘，故說一切悉皆成佛，而猶未說定性不成，故名密意非了義者，何以自判《法華》為第三時教？誰敢判於《法華》為不了耶？《妙智經》中及梁《攝論》成立正法中，皆以一乘居三乘後，故真諦三藏《部異執記》云「三十八年後，說《解節經》」等。《無量義》云「四十年後，說《法華經》」，明知《法華》居後，故經云「臨欲終時」。若不信《法華》居後，《涅槃》臨終居然可信，豈不亦以一乘一性破三五耶？若以《般若》為第二時、《法華》為第三時，於理即通。復自違《深密》第三時中，普為發趣一切乘者，以《法華》破三故。明知《深密》三時，不能定斷一切聖教，以未居最後故，且約顯一類義，故分三耳。義如前說。若將《法華》望之，應有四時，以一乘教破前三乘故。若謂佛性有二：一者理性、二者行性，理性定有、行性或無。斯言可爾，故《涅槃》云「或有佛性，善根人有、闡提人無」，即是行性。「或有佛性，二人俱有」，即是理性。然《涅槃》依於理性明其等有，故云「凡是有心，定當作佛」，不言凡是有行定當作佛。若謂理性定有，容趣寂不成，則違教理。是知闡提不作佛者，以作佛非闡提故，乃抑揚當時耳。若謂《法華》入滅後信一乘，即是變化權聲聞者，權必化實，無實化誰？又豈不誤於一類怯弱好滅眾生？是知趣寂皆是《法華》前意耳。又《勝鬘經》云「若如來隨彼所欲而方便說，即是一乘、無有二乘，二乘入於一乘，一乘者即第一義乘。」此意明隨欲方便而說二乘，明知即是一乘，無有二矣。不曉此意，將上方便連下一乘而讀之，輒斷一乘以為方便，惑之甚矣。又彼經中廣破二乘云無涅槃，又云「此經斷一切疑，決定了義入一乘道。」豈說一乘以為方便？設有方便之言，尚在《法華》之前，況復無耶

。《法華》云「此經難信難解，佛現在世猶多怨嫉，況滅度後。」誠哉斯言。若信執三乘五性、不信一乘一性者，深為可愍。故《百喻經》第二中，王改聚落五由旬為三由旬喻，以喻方便於一說三。後人但信於三、不信於一，即其事也。上約二宗各別所據，則互相違反。若會釋者，亦不相違。謂就機則三、約法則一，新熏則五、本有無二。若入理雙拂，則三一兩亡；若約佛化儀，則能三能一。是故競執是非，達無違諍。《大集》五部雖異，不離法界；《涅槃》各說身因，佛許無非正說。餘義，次下當會。古今違順竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。《法華》云「此經難信難解，佛現在世猶多怨嫉，況滅度後。」誠哉斯言。若信執三乘五性、不信一乘一性者，深為可愍。故《百喻經》第二中，王改聚落五由旬為三由旬喻，以喻方便於一說三。後人但信於三、不信於一，即其事也。上約二宗各別所據，則互相違反。若會釋者，亦不相違。謂就機則三、約法則一，新熏則五、本有無二。若入理雙拂，則三一兩亡；若約佛化儀，則能三能一。是故競執是非，達無違諍。《大集》五部雖異，不離法界；《涅槃》各說身因，佛許無非正說。餘義，次下當會。古今違順竟。

第三立教開宗，分二：一以義分教、二依教分宗。今初以義分教。教類有五，即賢首所立，廣有別章。大同天台，但加頓教。今先用之，後總會通，有不安者頗為改易。言五教者，一小乘教、二大乘始教、三終教、四頓教、五圓教。初即天台藏教。二始教者，亦名分教，以《深密》第二第三時教，同許定性二乘俱不成佛，故今合之總為一教。此既未盡大乘法理，故立為初。有不成佛，故名為分。三終教者，亦名實教。定性二乘、無性闡提悉當成佛，方盡大乘至極之說，故立為終。以稱實理，故名為實。上二教並依地位漸次修成，故總名為漸。四頓教者，但一念不生即名為佛，不依地位漸次而說，故立為頓。如《思益》云「得諸法正性者，不從一地至於一地。」《楞伽》云「初地即為八，乃至無所有，何次」等。不同前漸次位修行、不同於後圓融具德，故立名頓。頓詮此理，故名頓教。天台所以不立者，以四教中皆有一絕言故。今乃開者，頓顯絕言，別為一類離念機故，即順禪宗。五圓教者，明一位即一切位、一切位即一位，是故十信滿心即攝五位成正覺等。依普賢法界帝網重重主伴具足，故名圓教，如此經等說。若約所說法相者，初小乘中，但說七十五法、但說人空，縱少說法空，亦不明顯。但依六識三毒，建立染淨根本，故《阿含》云「貪恚愚癡是世間根本」等，未盡法源，故多諍論，部執不同。二始教中，廣說法相，少說法性。所說法性即法相數，說有百法決擇分明，故少諍論。說有八識唯是生滅，依生滅識建立生死及涅槃因，法爾種子有無永別，是故五性決定不同。既所立識唯業惑生，故所立真如常恒不變，不許隨緣。依他起性似有不無，非即無性真空圓成。說經空義，但約所執。既言三性五性不同，故說一分眾生決不成佛，名生界不減。真俗二諦，迢然不同，非斷非常，果生因滅，同時四相，滅表後無。根本、後得，緣境斷惑，義說雙觀決定別照，以有為智證無為理，義說不異而實非一。既出世智依生滅識種，故四智心品為相所遷，佛果報身有為無漏。如是義類廣有眾多，具如《瑜伽》、《雜集》等說。三終教中，少說法相，多說法性，所說法相亦會歸性，所立八識通如來藏隨緣成立，不生滅與生滅和合，而成非一非異，一切眾生平等一性，但是真如隨緣成立。依他無性即是圓成，一理齊平，故說生界佛界不增不減。第一義空該通真妄，真非俗外，即俗而真故，雖空不斷、雖有不常，四相同時，體性即滅。緣境斷惑，不二而二；有能所斷，二而不二，說為內證。照惑無本，即是智體；照體無自，即是證如。非智外如，為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三立教開宗，分二：一以義分教、二依教分宗。今初以義分教。教類有五，即賢首所立，廣有別章。大同天台，但加頓教。今先用之，後總會通，有不安者頗為改易。言五教者，一小乘教、二大乘始教、三終教、四頓教、五圓教。初即天台藏教。二始教者，亦名分教，以《深密》第二第三時教，同許定性二乘俱不成佛，故今合之總為一教。此既未盡大乘法理，故立為初。有不成佛，故名為分。三終教者，亦名實教。定性二乘、無性闡提悉當成佛，方盡大乘至極之說，故立為終。以稱實理，故名為實。上二教並依地位漸次修成，故總名為漸。四頓教者，但一念不生即名為佛，不依地位漸次而說，故立為頓。如《思益》云「得諸法正性者，不從一地至於一地。」《楞伽》云「初地即為八，乃至無所有，何次」等。不同前漸次位修行、不同於後圓融具德，故立名頓。頓詮此理，故名頓教。天台所以不立者，以四教中皆有一絕言故。今乃開者，頓顯絕言，別為一類離念機故，即順禪宗。五圓教者，明一位即一切位、一切位即一位，是故十信滿心即攝五位成正覺等。依普賢法界帝網重重主伴具足，故名圓教，如此經等說。若約所說法相者，初小乘中，但說七十五法、但說人空，縱少說法空，亦不明顯。但依六識三毒，建立染淨根本，故《阿含》云「貪恚愚癡是世間根本」等，未盡法源，故多諍論，部執不同。二始教中，廣說法相，少說法性。所說法性即法相數，說有百法決擇分明，故少諍論。說有八識唯是生滅，依生滅識建立生死及涅槃因，法爾種子有無永別，是故五性決定不同。既所立識唯業惑生，故所立真如常恒不變，不許隨緣。依他起性似有不無，非即無性真空圓成。說經空義，但約所執。既言三性五性不同，故說一分眾生決不成佛，名生界不減。真俗二諦，迢然不同，非斷非常，果生因滅，同時四相，滅表後無。根本、後得，緣境斷惑，義說雙觀決定別照，以有為智證無為理，義說不異而實非一。既出世智依生滅識種，故四智心品為相所遷，佛果報身有為無漏。如是義類廣有眾多，具如《瑜伽》、《雜集》等說。三終教中，少說法相，多說法性，所說法相亦會歸性，所立八識通如來藏隨緣成立，不生滅與生滅和合，而成非一非異，一切眾生平等一性，但是真如隨緣成立。依他無性即是圓成，一理齊平，故說生界佛界不增不減。第一義空該通真妄，真非俗外，即俗而真故，雖空不斷、雖有不常，四相同時，體性即滅。緣境斷惑，不二而二；有能所斷，二而不二，說為內證。照惑無本，即是智體；照體無自，即是證如。非智外如，為

智所證；非如外智，能證於如。世出世智，依如來藏，始本不二，則有為無為非一非異，故佛化身即常即法，不墮諸數，況於報體。即體之智，非相所遷。如是義類亦有眾多，次第對上，如《楞伽》等經《起信》等論。若會上二宗，廣如別說。四頓教中，總不說法相，唯辯真性，亦無八識差別之相，一切所有唯是妄想，一切法界唯是絕言。五法三自性俱空，八識二無我雙遣，訶教勸離、毀相泯心，生心即妄、不生即佛，亦無佛無不佛、無生無不生，如淨名默住顯不二等，是其意也。五圓教中，所說唯是無盡法界，性海圓融、緣起無礙、相即相入，如因陀羅網重重無際，微細相容、主伴無盡，十十法門各攝法界。義分齊中，當具宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智所證；非如外智，能證於如。世出世智，依如來藏，始本不二，則有為無為非一非異，故佛化身即常即法，不墮諸數，況於報體。即體之智，非相所遷。如是義類亦有眾多，次第對上，如《楞伽》等經《起信》等論。若會上二宗，廣如別說。四頓教中，總不說法相，唯辯真性，亦無八識差別之相，一切所有唯是妄想，一切法界唯是絕言。五法三自性俱空，八識二無我雙遣，訶教勸離、毀相泯心，生心即妄、不生即佛，亦無佛無不佛、無生無不生，如淨名默住顯不二等，是其意也。五圓教中，所說唯是無盡法界，性海圓融、緣起無礙、相即相入，如因陀羅網重重無際，微細相容、主伴無盡，十十法門各攝法界。義分齊中，當具宣說。

二依教開宗，宗乃有十，如經宗中辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二依教開宗，宗乃有十，如經宗中辯。

第四總相會通，曲分為二：先通會諸教、後會化儀前後。今初。諸德立教，各自所據。今雖立五，亦會取諸說，略有五重：一或總為一，謂唯是如來一大善巧攝生方便，一音所演。則前之二師立一音者，不失道理。二或開為二，此更有三：一對小顯大，初是半字、後四皆滿，則無違二藏等言。二對權顯實，前則二是三乘、後三為一乘，則不違《法華》四乘。三者三四二教雖則泯二異前，而對三顯一曲巧順機，後一直顯本法一向不共，如《智論》說，此同印公平道屈曲。三或分為三，初一小乘、次一三乘、後三一乘。或唯後一是不共一乘，《智論》指此以為不共，《大品》等經共二乘說故。此三亦順四乘。又梁論第八云「如來成立正法有三種：一立小乘、二立三乘、三立一乘。第三最勝故，名善成立。」此亦同《妙智經》。真諦三藏《部異執疏》第二卷中亦同此說。四或分為四，此亦二門：一中間三教，存三泯二別，故開之為四。一別教小乘，如四《阿含》等；二同教三乘，如《深密》等；三同教一乘，如《法華》等；四別教一乘，如《華嚴經》。二約歷位無位，開漸及頓，故分為四。總合二三，以為漸教，餘皆如名。五或分為五，如前所立，以漸中有始終故，然取多分略指數經，實非局判，以一經中容多教故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四總相會通，曲分為二：先通會諸教、後會化儀前後。今初。諸德立教，各自所據。今雖立五，亦會取諸說，略有五重：一或總為一，謂唯是如來一大善巧攝生方便，一音所演。則前之二師立一音者，不失道理。二或開為二，此更有三：一對小顯大，初是半字、後四皆滿，則無違二藏等言。二對權顯實，前則二是三乘、後三為一乘，則不違《法華》四乘。三者三四二教雖則泯二異前，而對三顯一曲巧順機，後一直顯本法一向不共，如《智論》說，此同印公平道屈曲。三或分為三，初一小乘、次一三乘、後三一乘。或唯後一是不共一乘，《智論》指此以為不共，《大品》等經共二乘說故。此三亦順四乘。又梁論第八云「如來成立正法有三種：一立小乘、二立三乘、三立一乘。第三最勝故，名善成立。」此亦同《妙智經》。真諦三藏《部異執疏》第二卷中亦同此說。四或分為四，此亦二門：一中間三教，存三泯二別，故開之為四。一別教小乘，如四《阿含》等；二同教三乘，如《深密》等；三同教一乘，如《法華》等；四別教一乘，如《華嚴經》。二約歷位無位，開漸及頓，故分為四。總合二三，以為漸教，餘皆如名。五或分為五，如前所立，以漸中有始終故，然取多分略指數經，實非局判，以一經中容多教故。

第二化儀前後者，今辯如來一代時教，略啟十門：一本末差別門、二依本起末門、三攝末歸本門、四本末無礙門、五隨機不定門、六顯密同時門、七一時頓演門、八寂寞無言門、九該通三際門、十重重無盡門。初中本末同時、始終一類，各無異說。然有三位：一若小乘中，則初度陳如、後度須跋，中間亦唯說小益小，如四《阿含經》及五部律。二若約三乘，則始終說三、通益三機，如《密跡經》等。三若約一乘，則始終唯為圓機說於圓極，如《華嚴》等。其中不通小乘，復攝九世該於前後，更無異說。然此三類，依於此世根性定者，常聞如上一類之法，故佛所演各通始終更無前後。二依本起末門，此有五類，謂初為菩薩說大、二為緣覺、三為聲聞、四為善根眾生、五為邪定，如〈出現品〉日照高山及三千。初成喻中廣辯其相，皆明先大後小。約法，名從本起末，以於一佛乘分別說三故、十八本二皆大乘出故。約機，各是一類之機，非約一機前後大小。三攝末歸本門者，依《無量義》，初時說小、次說中乘、後時說大。故《法華》亦云「初轉四諦」。《深密》、《妙智》雖復二時三一不同，皆先小後大。四本末無礙門者，謂初舉照山王之極說，明非本無以垂末；後顯歸大海之異流，明非末無以歸本。故本末交映、與奪相資，方為攝生之善巧矣。是故通論總有五位：一根本一乘，如《華嚴經》；二密意小乘、三密意大乘、四顯了三乘，上三如《深密》；五破異一乘，如《法華》。上之四門圓通無礙，是則前後即無前後、無前後之前後耳。五隨機不定門者，此上四門，初門明三類機始末常定，次門明五類機異時常定，第三門明一類機自淺之深，第四門明二類機，初機聞頓、後機從淺至深。更有一類不定之機，或從小乘、次入三乘、後入一乘，亦有從小直入一乘，或多類機隨聞一句，異解不同。六顯密同時者，若異聞互知，是顯不定；若互不相知，即是祕密。密顯同時，亦無前後。七上來諸門，一時頓演。八從初得道乃至涅槃，不說一句。九此上諸門盡通三際。十上之九門，隨處隨時重重無盡，皆無前後。後之二門，正是華嚴境界，融取前八，亦不離華嚴之用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二化儀前後者，今辯如來一代時教，略啟十門：一本末差別門、二依本起末門、三攝末歸本門、四本末無礙門、五隨機不定門、六顯密同時門、七一時頓演門、八寂寞無言門、九該通三際門、十重重無盡門。初中本末同時、始終一類，各無異說。然有三位：一若小乘中，則初度陳如、後度須跋，中間亦唯說小益小，如四《阿含經》及五部律。二若約三乘，則始終說三、通益三機，如《密跡經》等。三若約一乘，則始終唯為圓機說於圓極，如《華嚴》等。其中不通小乘，復攝九世該於前後，更無異說。然此三類，依於此世根性定者，常聞如上一類之法，故佛所演各通始終更無前後。二依本起末門，此有五類，謂初為菩薩說大、二為緣覺、三為聲聞、四為善根眾生、五為邪定，如〈出現品〉日照高山及三千。初成喻中廣辯其相，皆明先大後小。約法，名從本起末，以於一佛乘分別說三故、十八本二皆大乘出故。約機，各是一類之機，非約一機前後大小。三攝末歸本門者，依《無量義》，初時說小、次說中乘、後時說大。故《法華》亦云「初轉四諦」。《深密》、《妙智》雖復二時三一不同，皆先小後大。四本末無礙門者，謂初舉照山王之極說，明非本無以垂末；後顯歸大海之異流，明非末無以歸本。故本末交映、與奪相資，方為攝生之善巧矣。是故通論總有五位：一根本一乘，如《華嚴經》；二密意小乘、三密意大乘、四顯了三乘，上三如《深密》；五破異一乘，如《法華》。上之四門圓通無礙，是則前後即無前後、無前後之前後耳。五隨機不定門者，此上四門，初門明三類機始末常定，次門明五類機異時常定，第三門明一類機自淺之深，第四門明二類機，初機聞頓、後機從淺至深。更有一類不定之機，或從小乘、次入三乘、後入一乘，亦有從小直入一乘，或多類機隨聞一句，異解不同。六顯密同時者，若異聞互知，是顯不定；若互不相知，即是祕密。密顯同時，亦無前後。七上來諸門，一時頓演。八從初得道乃至涅槃，不說一句。九此上諸門盡通三際。十上之九門，隨處隨時重重無盡，皆無前後。後之二門，正是華嚴境界，融取前八，亦不離華嚴之用。

第三義理分齊。已知此經總屬圓教，未知圓義分齊云何。然此教海宏深包含無外，色空交映德用重重，語其橫收全收五教，乃至人天總無不包，方顯深廣。其猶百川不攝大海，大海必攝百川。雖攝百川同一鹹味，故隨一滴逈異百川。前之四教不攝於圓，圓必攝四。雖攝於四，圓以貫之，故十善五戒亦圓教攝。尚非三四，況初二耶？斯則有其所通、無其所局，故此圓教，語廣名無量乘、語深唯顯一乘。一乘有二：一同教一乘，同頓同實故；二別教一乘，唯圓融具德故，以別該同，皆圓教攝。今顯別教一乘，略顯四門：一明所依體事、二攝歸真實、三彰其無礙、四周遍含容，各有十門，以顯無盡。初中十者，一教義、二理事、三境智、四行位、五因果、六依正、七體用、八人法、九逆順、十應感。教即能詮，即前五教，乃至光香等。義即所詮，即五教等一切義理。理即生空所顯、二空所顯無性真如等理。事即色心身方等事。餘可思準。第二攝歸真實者，即真空絕相。經云「法性本空寂，無取亦無見。性空即是佛，不可得思量。」亦有十義，如《法界觀》。第三彰其無礙。然上十對皆悉無礙，今且約事理以顯無礙，亦有十門：一理遍於事門，謂無分限之理全遍分限事中，故一一纖塵理皆圓足。二事遍於理門，謂有分之事全同無分之理，故一小塵即遍法界。由上二義互該徹故，皆同一性，故〈出現品〉云「如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺，乃至普見一切眾生入涅槃，皆同一性，所謂無性。」理遍事故，一成一切成；事遍同理故，說都無所成。經云「譬如虛空，無成無壞。」一性無性，即是佛性，故《涅槃》云「佛性名第一義空，第一義空名為智慧。」又〈出現〉云「無一眾生不具如來智慧。」無不有者，即一乘義也。三依理成事門，謂事無別體，要因理成，如攬水成波故。於中有二：一明具分唯識變故。覺林菩薩偈云「心如工畫師，能畫諸世間。五陰悉從生，無法而不造。」此明唯心義也。何以得知是具分耶？次頌云「如心佛亦爾，如佛眾生然。應知佛與心，體性皆無盡。」既是即佛之心，明非獨妄心而已。二明真如隨緣成故。〈問明品〉「文殊難云：心性是一，云何見有種種差別？」即緣性相違難。「覺首答云：法性本無生，示現而有生。」即真如隨緣答。又云「諸法無作用，亦無有體性。」明隨緣不失自性，即同《勝鬘》依如來藏有生死、依如來藏有涅槃等。四事能顯理門，謂由事攬理成，故事虛而理實，依他無性即是圓成，如波相虛令水現故。〈夜摩〉偈云「云何說諸蘊？諸蘊有何性？蘊性不可滅，是故說無生。分別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三義理分齊。已知此經總屬圓教，未知圓義分齊云何。然此教海宏深包含無外，色空交映德用重重，語其橫收全收五教，乃至人天總無不包，方顯深廣。其猶百川不攝大海，大海必攝百川。雖攝百川同一鹹味，故隨一滴逈異百川。前之四教不攝於圓，圓必攝四。雖攝於四，圓以貫之，故十善五戒亦圓教攝。尚非三四，況初二耶？斯則有其所通、無其所局，故此圓教，語廣名無量乘、語深唯顯一乘。一乘有二：一同教一乘，同頓同實故；二別教一乘，唯圓融具德故，以別該同，皆圓教攝。今顯別教一乘，略顯四門：一明所依體事、二攝歸真實、三彰其無礙、四周遍含容，各有十門，以顯無盡。初中十者，一教義、二理事、三境智、四行位、五因果、六依正、七體用、八人法、九逆順、十應感。教即能詮，即前五教，乃至光香等。義即所詮，即五教等一切義理。理即生空所顯、二空所顯無性真如等理。事即色心身方等事。餘可思準。第二攝歸真實者，即真空絕相。經云「法性本空寂，無取亦無見。性空即是佛，不可得思量。」亦有十義，如《法界觀》。第三彰其無礙。然上十對皆悉無礙，今且約事理以顯無礙，亦有十門：一理遍於事門，謂無分限之理全遍分限事中，故一一纖塵理皆圓足。二事遍於理門，謂有分之事全同無分之理，故一小塵即遍法界。由上二義互該徹故，皆同一性，故〈出現品〉云「如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺，乃至普見一切眾生入涅槃，皆同一性，所謂無性。」理遍事故，一成一切成；事遍同理故，說都無所成。經云「譬如虛空，無成無壞。」一性無性，即是佛性，故《涅槃》云「佛性名第一義空，第一義空名為智慧。」又〈出現〉云「無一眾生不具如來智慧。」無不有者，即一乘義也。三依理成事門，謂事無別體，要因理成，如攬水成波故。於中有二：一明具分唯識變故。覺林菩薩偈云「心如工畫師，能畫諸世間。五陰悉從生，無法而不造。」此明唯心義也。何以得知是具分耶？次頌云「如心佛亦爾，如佛眾生然。應知佛與心，體性皆無盡。」既是即佛之心，明非獨妄心而已。二明真如隨緣成故。〈問明品〉「文殊難云：心性是一，云何見有種種差別？」即緣性相違難。「覺首答云：法性本無生，示現而有生。」即真如隨緣答。又云「諸法無作用，亦無有體性。」明隨緣不失自性，即同《勝鬘》依如來藏有生死、依如來藏有涅槃等。四事能顯理門，謂由事攬理成，故事虛而理實，依他無性即是圓成，如波相虛令水現故。〈夜摩〉偈云「云何說諸蘊？諸蘊有何性？蘊性不可滅，是故說無生。分別

此諸蘊，其性本空寂。空故不可滅，此是無生義。眾生既如是，諸佛亦復然。佛及諸佛法，自性無所有。」又〈十忍品〉云「譬如谷響，從緣所起。而與法性無有相違。」〈須彌頂〉偈云「了知一切法，自性無所有。」如是等文遍於九會。五以理奪事門，謂事既全理，則事盡無遺，如水奪波波相全盡，故說生佛不增不減。〈出現品〉云「譬如虛空，一切世界若成若壞，常無增減。何以故，虛空無生故。諸佛菩提亦復如是，若成正覺不成正覺，亦無增減。何以故，菩提無相故。」乃至云「設一切眾生，於一念中悉成正覺，與不成正覺等無有異，皆以無相平等故。」《不增不減經》亦同此說，非約一分眾生不成佛者說無增減耳。六事能隱理門，謂真理隨緣而成事法，遂令事顯理不現也。如水成波，動顯靜隱故。法身流轉五道，名曰眾生。財首偈云「世間所言說，一切是分別，未曾有一法，得入於法性」等。七真理即事門，謂凡是真理必非事外，以是法無我理故、空即色故。理即是事，方為真理。第七迴向云「法性不違法相等」故。八事法即理門，謂緣集必無自性，舉體即真故。上之二門，正明二諦不相違義，如濕不違波、波不違濕，舉體相即故。〈夜摩〉偈云「如金與金色，其性無差別。法非法亦然，體性無有異。」此亦喻於如來之藏與阿賴耶，展轉無別。又由事即理故，雖有不常；理即事故，雖空不斷。又由事理相即故，起滅同時。〈須彌〉偈云「一切凡夫行，莫不速歸盡，其性如虛空，故說無有盡。智者說無盡，此亦無所說，自性無盡故，得有難思盡」等，則同時四相不待後無，亦令究竟斷證離於能所。〈十地品〉云「非初非中後，非言辭所及。」〈迴向品〉云「無有智外如為智所入，亦無如外智能證於如」等。九真理非事門，即妄之真異於妄故，如濕非動。十事法非理門，即真之妄異於真故，如動非濕故。慚愧林偈云「如色與非色，此二不為一。」又云「如相與無相，生死又涅槃，分別各不同」等。上七八二門明事理非異，九十二門明事理非一，故為無為非一非異。第四迴向云「於有為界示無為法，而不滅壞有為之相。於無為界示有為法，而不分別無為之性。」上之十事同一緣起，故云無礙。約理望事，則有成有壞、有即有離。事望於理，有隱有顯、有一有異。逆順自在，無障無礙，同時頓起。深思令觀明現，以成理事圓融無礙觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸蘊，其性本空寂。空故不可滅，此是無生義。眾生既如是，諸佛亦復然。佛及諸佛法，自性無所有。」又〈十忍品〉云「譬如谷響，從緣所起。而與法性無有相違。」〈須彌頂〉偈云「了知一切法，自性無所有。」如是等文遍於九會。五以理奪事門，謂事既全理，則事盡無遺，如水奪波波相全盡，故說生佛不增不減。〈出現品〉云「譬如虛空，一切世界若成若壞，常無增減。何以故，虛空無生故。諸佛菩提亦復如是，若成正覺不成正覺，亦無增減。何以故，菩提無相故。」乃至云「設一切眾生，於一念中悉成正覺，與不成正覺等無有異，皆以無相平等故。」《不增不減經》亦同此說，非約一分眾生不成佛者說無增減耳。六事能隱理門，謂真理隨緣而成事法，遂令事顯理不現也。如水成波，動顯靜隱故。法身流轉五道，名曰眾生。財首偈云「世間所言說，一切是分別，未曾有一法，得入於法性」等。七真理即事門，謂凡是真理必非事外，以是法無我理故、空即色故。理即是事，方為真理。第七迴向云「法性不違法相等」故。八事法即理門，謂緣集必無自性，舉體即真故。上之二門，正明二諦不相違義，如濕不違波、波不違濕，舉體相即故。〈夜摩〉偈云「如金與金色，其性無差別。法非法亦然，體性無有異。」此亦喻於如來之藏與阿賴耶，展轉無別。又由事即理故，雖有不常；理即事故，雖空不斷。又由事理相即故，起滅同時。〈須彌〉偈云「一切凡夫行，莫不速歸盡，其性如虛空，故說無有盡。智者說無盡，此亦無所說，自性無盡故，得有難思盡」等，則同時四相不待後無，亦令究竟斷證離於能所。〈十地品〉云「非初非中後，非言辭所及。」〈迴向品〉云「無有智外如為智所入，亦無如外智能證於如」等。九真理非事門，即妄之真異於妄故，如濕非動。十事法非理門，即真之妄異於真故，如動非濕故。慚愧林偈云「如色與非色，此二不為一。」又云「如相與無相，生死又涅槃，分別各不同」等。上七八二門明事理非異，九十二門明事理非一，故為無為非一非異。第四迴向云「於有為界示無為法，而不滅壞有為之相。於無為界示有為法，而不分別無為之性。」上之十事同一緣起，故云無礙。約理望事，則有成有壞、有即有離。事望於理，有隱有顯、有一有異。逆順自在，無障無礙，同時頓起。深思令觀明現，以成理事圓融無礙觀也。

第四周遍含容，即事事無礙，且依古德顯十玄門。於中文二：先正辯玄門、二明其所以。今初，一同時具足相應門、二廣陜自在無礙門、三一多相容不同門、四諸法相即自在門、五祕密隱顯俱成門、六微細相容安立門、七因陀羅網境界門、八託事顯法生解門、九十世隔法異成門、十主伴圓明具德門。此之十門，同一緣起無礙圓融，隨其一門即具一切。今且於前十中，取一事法明具後十門。如下文中一蓮華葉或一微塵，則具教等十對同時相應具足圓滿，亦具後之九門，及彼門中所具教等，以是總故。故下文云「一切法門無盡海，同會一法道場中。」〈華藏〉頌云「華藏世界所有塵，一一塵中見法界。」一塵尚具，況一葉耶？二即彼華葉普周法界而不壞本位，以分即無分、無分即分，廣陜自在無障無礙。〈十定品〉云「有一蓮華盡十方際，而不妨外有可見。」是故或唯廣無際、或分限歷然、或即廣即陜、或廣陜俱泯、或具前四，以是解境故；或絕前五，以是行境故。下皆準此。然此廣陜亦名純雜，普周法界故純一無二，不壞本位則不妨於雜。萬行例然。三即此華葉舒已遍入一切法中，即攝一切令入己內。舒攝同時既無障礙，是故鎔融或有四句六句，思之。下云「以一佛土滿十方，十方入一亦無餘。」若一與一切對辯，則攝入各具四句，謂一入一切、一切入一、一入一、一切入一切，互攝亦然。四此一華葉廢己同他，舉體全是彼一切法，而恒攝他同己，令彼一切即是己體。一多相即混無障礙，解行境別六句同前。下云「知一即多、多即一」等，五華能攝彼，則一顯多隱；一切攝華，則一隱多顯。顯顯不俱、隱隱不並，隱顯顯隱同時無礙，全攝俱泯、存亡俱成，句數同前。下云「東方入正受，西方從定起」等，如八日月隱顯同時。六此華葉中微細剎等，一切諸法炳然齊現。下云「於一塵中一切國土曠然安住。」又於一毛端處有不可說諸如來，及第九迴向微細中說。七此華葉一一微塵中，各現無邊剎海，剎海之中復有微塵，彼諸塵內復有剎海，如是重重不可窮盡，非是心識思量境界。如天帝殿珠網覆上，一明珠內萬像俱現，珠珠皆爾，此珠明徹互相現影，影復現影而無窮盡。下云「如因陀羅網世界」等。亦如鏡燈重重交光、佛佛無盡。八見此華葉即是見於無盡法界，非是託此別有所表。下文云「此華蓋等從無生法忍之所起」等。九即此一華既其遍一切處，亦復該一切時，謂三世各三，攝為一念，故為十世。以時無別體，依華以立，華既無礙，時亦如之。是故晉經云「過去無量劫，安置未來今；未來無量劫，迴置過去世」等。〈普賢行〉云「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四周遍含容，即事事無礙，且依古德顯十玄門。於中文二：先正辯玄門、二明其所以。今初，一同時具足相應門、二廣陜自在無礙門、三一多相容不同門、四諸法相即自在門、五祕密隱顯俱成門、六微細相容安立門、七因陀羅網境界門、八託事顯法生解門、九十世隔法異成門、十主伴圓明具德門。此之十門，同一緣起無礙圓融，隨其一門即具一切。今且於前十中，取一事法明具後十門。如下文中一蓮華葉或一微塵，則具教等十對同時相應具足圓滿，亦具後之九門，及彼門中所具教等，以是總故。故下文云「一切法門無盡海，同會一法道場中。」〈華藏〉頌云「華藏世界所有塵，一一塵中見法界。」一塵尚具，況一葉耶？二即彼華葉普周法界而不壞本位，以分即無分、無分即分，廣陜自在無障無礙。〈十定品〉云「有一蓮華盡十方際，而不妨外有可見。」是故或唯廣無際、或分限歷然、或即廣即陜、或廣陜俱泯、或具前四，以是解境故；或絕前五，以是行境故。下皆準此。然此廣陜亦名純雜，普周法界故純一無二，不壞本位則不妨於雜。萬行例然。三即此華葉舒已遍入一切法中，即攝一切令入己內。舒攝同時既無障礙，是故鎔融或有四句六句，思之。下云「以一佛土滿十方，十方入一亦無餘。」若一與一切對辯，則攝入各具四句，謂一入一切、一切入一、一入一、一切入一切，互攝亦然。四此一華葉廢己同他，舉體全是彼一切法，而恒攝他同己，令彼一切即是己體。一多相即混無障礙，解行境別六句同前。下云「知一即多、多即一」等，五華能攝彼，則一顯多隱；一切攝華，則一隱多顯。顯顯不俱、隱隱不並，隱顯顯隱同時無礙，全攝俱泯、存亡俱成，句數同前。下云「東方入正受，西方從定起」等，如八日月隱顯同時。六此華葉中微細剎等，一切諸法炳然齊現。下云「於一塵中一切國土曠然安住。」又於一毛端處有不可說諸如來，及第九迴向微細中說。七此華葉一一微塵中，各現無邊剎海，剎海之中復有微塵，彼諸塵內復有剎海，如是重重不可窮盡，非是心識思量境界。如天帝殿珠網覆上，一明珠內萬像俱現，珠珠皆爾，此珠明徹互相現影，影復現影而無窮盡。下云「如因陀羅網世界」等。亦如鏡燈重重交光、佛佛無盡。八見此華葉即是見於無盡法界，非是託此別有所表。下文云「此華蓋等從無生法忍之所起」等。九即此一華既其遍一切處，亦復該一切時，謂三世各三，攝為一念，故為十世。以時無別體，依華以立，華既無礙，時亦如之。是故晉經云「過去無量劫，安置未來今；未來無量劫，迴置過去世」等。〈普賢行〉云「

過去中未來，未來中現在」等。又云「無量劫即一念、一念即無量劫」等。時無別體，故不別立以為所依。十此圓教法理無孤起，必攝眷屬隨生。下云「此華即有十世界微塵數華以為眷屬。」又如一方為主，十方為伴，餘方亦爾，是故主主伴伴各不相見、主伴伴主圓明具德。舉華既爾，一塵等事亦然。如此事華既帶同時等十義、具此十門，而此事等具餘教等十門，則為百門。事法既爾，餘教義等具百亦然，則為千門。如教義等有此千門，彼同時門中亦具百門，餘廣陜等例爾亦有千門。若重重取之，亦至無盡。於此十門圓明顯了，則常入法界重重之境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去中未來，未來中現在」等。又云「無量劫即一念、一念即無量劫」等。時無別體，故不別立以為所依。十此圓教法理無孤起，必攝眷屬隨生。下云「此華即有十世界微塵數華以為眷屬。」又如一方為主，十方為伴，餘方亦爾，是故主主伴伴各不相見、主伴伴主圓明具德。舉華既爾，一塵等事亦然。如此事華既帶同時等十義、具此十門，而此事等具餘教等十門，則為百門。事法既爾，餘教義等具百亦然，則為千門。如教義等有此千門，彼同時門中亦具百門，餘廣陜等例爾亦有千門。若重重取之，亦至無盡。於此十門圓明顯了，則常入法界重重之境。

第二明德用所因。問：有何因緣，令此諸法得有如是混融無礙？答：因廣難陳，略提十類：一唯心所現故、二法無定性故、三緣起相由故、四法性融通故、五如幻夢故、六如影像故、七因無限故、八佛證窮故、九深定用故、十神通解脫故，十中隨一即能令彼諸法混融無礙。十中前六通約法性為德相因，法爾如是；後二皆是業用，義通因果；七約起修，義通德相業用；八約果德，唯是德相故。前之十門通德相業用，約佛則用亦德相，德上用故；約機則相亦稱用，令知相故。即用之相染淨雙融，即相之用能染能淨，故相及用不分兩別。初唯心現者，一切諸法，真心所現，如大海水舉體成波，以一切法無非一心，故大小等相，隨心迴轉即入無礙。二法無定性者，既唯心現，從緣而生無有定性，性相俱離。小非定小故，能容太虛而有餘，以同大之無外故；大非定大故，能入小塵而無間，以同小之無內故。是則等太虛之微塵、含如塵之廣剎，有何難哉，舊經〈十住品〉云「金剛圍山數無量，悉能安置一毛端。欲知至大有小相，菩薩以是初發心。」一非定一，故能是一切；多非定多，故能是一。邊非定邊，故能即中；中非定中，故能即邊。延促靜亂等，一一皆然。三緣起相由者，謂大法界中緣起法海義門無量，約就圓宗，略舉十門以釋前義，謂緣起法要具此十義緣方起故，闕則不成。一諸緣各異義，謂大緣起中諸緣相望，要須體用各別、不相雜亂，方成緣起。若雜亂者，失本緣法，緣起不成。此則諸緣各各守自一位，文云「多中無一性，一亦無有多。」二互遍相資義，謂此諸緣要互相遍應，方成緣起。如一緣遍應多緣，各與彼多全為一故，此一則具多箇一也。若此一緣不具多一，則資應不遍，不成緣起。此則一一各具一切，下文云「知以一故眾、知以眾故一。」三俱存無礙義，謂凡是一緣，要具前二，方成緣起。以要住自一方能遍應，遍應多緣方是一故。是故唯一，多一自在，無礙鎔融。有其六句：一或舉體全住，是唯一也。或舉體遍應，是多一也；或俱存、或雙泯、或總合、或全離，皆思之可見。文云「諸法無所依，但從和合起。」此上三門總明緣起本法竟。四異體相入義，謂諸門力用遞相依持，互形奪故。各全有力、全無力義，緣起方成。如論云「因不生，緣生故。緣不生，自因生故。」若各唯有力、無無力，則有多果過，一一各生故。若各唯無力、無有力，則有無果過，以同非緣，俱不生故。是故緣起要互相依，具力無力，如闕一緣，一切不成。餘亦如是。是故一能持多，一是有力，能持於多；多依於一，多是無力，潛入一內。由一有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明德用所因。問：有何因緣，令此諸法得有如是混融無礙？答：因廣難陳，略提十類：一唯心所現故、二法無定性故、三緣起相由故、四法性融通故、五如幻夢故、六如影像故、七因無限故、八佛證窮故、九深定用故、十神通解脫故，十中隨一即能令彼諸法混融無礙。十中前六通約法性為德相因，法爾如是；後二皆是業用，義通因果；七約起修，義通德相業用；八約果德，唯是德相故。前之十門通德相業用，約佛則用亦德相，德上用故；約機則相亦稱用，令知相故。即用之相染淨雙融，即相之用能染能淨，故相及用不分兩別。初唯心現者，一切諸法，真心所現，如大海水舉體成波，以一切法無非一心，故大小等相，隨心迴轉即入無礙。二法無定性者，既唯心現，從緣而生無有定性，性相俱離。小非定小故，能容太虛而有餘，以同大之無外故；大非定大故，能入小塵而無間，以同小之無內故。是則等太虛之微塵、含如塵之廣剎，有何難哉，舊經〈十住品〉云「金剛圍山數無量，悉能安置一毛端。欲知至大有小相，菩薩以是初發心。」一非定一，故能是一切；多非定多，故能是一。邊非定邊，故能即中；中非定中，故能即邊。延促靜亂等，一一皆然。三緣起相由者，謂大法界中緣起法海義門無量，約就圓宗，略舉十門以釋前義，謂緣起法要具此十義緣方起故，闕則不成。一諸緣各異義，謂大緣起中諸緣相望，要須體用各別、不相雜亂，方成緣起。若雜亂者，失本緣法，緣起不成。此則諸緣各各守自一位，文云「多中無一性，一亦無有多。」二互遍相資義，謂此諸緣要互相遍應，方成緣起。如一緣遍應多緣，各與彼多全為一故，此一則具多箇一也。若此一緣不具多一，則資應不遍，不成緣起。此則一一各具一切，下文云「知以一故眾、知以眾故一。」三俱存無礙義，謂凡是一緣，要具前二，方成緣起。以要住自一方能遍應，遍應多緣方是一故。是故唯一，多一自在，無礙鎔融。有其六句：一或舉體全住，是唯一也。或舉體遍應，是多一也；或俱存、或雙泯、或總合、或全離，皆思之可見。文云「諸法無所依，但從和合起。」此上三門總明緣起本法竟。四異體相入義，謂諸門力用遞相依持，互形奪故。各全有力、全無力義，緣起方成。如論云「因不生，緣生故。緣不生，自因生故。」若各唯有力、無無力，則有多果過，一一各生故。若各唯無力、無有力，則有無果過，以同非緣，俱不生故。是故緣起要互相依，具力無力，如闕一緣，一切不成。餘亦如是。是故一能持多，一是有力，能持於多；多依於一，多是無力，潛入一內。由一有

力，必不與多有力俱，是故無有一而不攝多也；由多無力必不與一無力俱，是故無有多而不入一也。如一持多依既爾，多持一依亦然，反上思之。如一望多，有依有持、全力無力，常含多在己中、潛入己在多中，同時無礙；多望於一，當知亦爾。俱存、雙泯，二句無礙，思之。五異體相即義，謂諸緣相望全體形奪，有有體、無體義緣起方成，若闕一緣餘不成起故，緣義則壞。得此一緣令一切成起，所起成故緣義方立，是故一緣是能起能成故有體，多緣是所起所成故無體。由一有體不得與多有體俱、多無體必不得與一無體俱，是故無有不多之一、無有不一之多。一多既爾，多一亦然，反上思之。如一望多有有體無體，故能攝他同己、廢己同他，同時無礙；多望於一，當知亦爾，準前思之。俱存、雙泯，二句無礙，亦思之可見。六體用雙融義，謂諸緣法要力用交涉、全體融合，方成緣起。是故圓通亦有六句：一以體無不用故，舉體全用，則唯有相入、無相即義。二以用無不體故，舉用全體，則唯有相即、無相入也。三歸體之用不礙用，全用之體不失體，是則無礙雙存，亦入亦即自在俱現。四全用之體，體泯；全體之用，用亡。非即非入，圓融一味。五合前四句，同一緣起無礙俱存。六泯前五句，絕待離言，冥同性海。此上三門，於初異體門中顯義理竟。七同體相入義，謂前一緣所有多一，與彼一緣體無別故，名為同體。又由此一緣應多緣故，有此多一，所應多緣既相即入，令此多一亦有即入也。先明相入，謂一緣有力能持多一，多一無力依彼一緣，是故一能攝多、多便入一；一入多攝，反上應知。餘義餘句，準前思之。八同體相即義，謂前一緣所具多一，亦有有體無體之義，故亦相即。以多一無體，由本一成，多即一也；由本一有體，能作多一，令一攝多。如一有多空既爾，多有一空亦然。餘義餘句，並準前思之。九俱融無礙義，謂亦同前體用雙融，即入自在。亦有六句，準前應知。此上三門，於前第二同體門中辯義理竟。十同異圓滿義，謂以前九門總合為一大緣起，令多種義門同時具足也。由住一遍應故，有廣陜自在門。由就體就用故，有相即相入門。由異體相容具微細門，異體相即具隱顯門。又就用相入為顯，令就體相即為隱，即顯入隱亦然。又由異門即入為顯，令同體即入為隱，同顯異隱亦然。又由異體相入帶同體相入，具帝網門。由此大緣起即無礙法界故，有託事顯法門。顯於時中故，有十世門。相關互攝故，有主伴門。此第十圓滿一門，就前第三門中以辯義理，故下文云「菩薩善觀緣起法，於一法中解眾多，眾多法中解了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力，必不與多有力俱，是故無有一而不攝多也；由多無力必不與一無力俱，是故無有多而不入一也。如一持多依既爾，多持一依亦然，反上思之。如一望多，有依有持、全力無力，常含多在己中、潛入己在多中，同時無礙；多望於一，當知亦爾。俱存、雙泯，二句無礙，思之。五異體相即義，謂諸緣相望全體形奪，有有體、無體義緣起方成，若闕一緣餘不成起故，緣義則壞。得此一緣令一切成起，所起成故緣義方立，是故一緣是能起能成故有體，多緣是所起所成故無體。由一有體不得與多有體俱、多無體必不得與一無體俱，是故無有不多之一、無有不一之多。一多既爾，多一亦然，反上思之。如一望多有有體無體，故能攝他同己、廢己同他，同時無礙；多望於一，當知亦爾，準前思之。俱存、雙泯，二句無礙，亦思之可見。六體用雙融義，謂諸緣法要力用交涉、全體融合，方成緣起。是故圓通亦有六句：一以體無不用故，舉體全用，則唯有相入、無相即義。二以用無不體故，舉用全體，則唯有相即、無相入也。三歸體之用不礙用，全用之體不失體，是則無礙雙存，亦入亦即自在俱現。四全用之體，體泯；全體之用，用亡。非即非入，圓融一味。五合前四句，同一緣起無礙俱存。六泯前五句，絕待離言，冥同性海。此上三門，於初異體門中顯義理竟。七同體相入義，謂前一緣所有多一，與彼一緣體無別故，名為同體。又由此一緣應多緣故，有此多一，所應多緣既相即入，令此多一亦有即入也。先明相入，謂一緣有力能持多一，多一無力依彼一緣，是故一能攝多、多便入一；一入多攝，反上應知。餘義餘句，準前思之。八同體相即義，謂前一緣所具多一，亦有有體無體之義，故亦相即。以多一無體，由本一成，多即一也；由本一有體，能作多一，令一攝多。如一有多空既爾，多有一空亦然。餘義餘句，並準前思之。九俱融無礙義，謂亦同前體用雙融，即入自在。亦有六句，準前應知。此上三門，於前第二同體門中辯義理竟。十同異圓滿義，謂以前九門總合為一大緣起，令多種義門同時具足也。由住一遍應故，有廣陜自在門。由就體就用故，有相即相入門。由異體相容具微細門，異體相即具隱顯門。又就用相入為顯，令就體相即為隱，即顯入隱亦然。又由異門即入為顯，令同體即入為隱，同顯異隱亦然。又由異體相入帶同體相入，具帝網門。由此大緣起即無礙法界故，有託事顯法門。顯於時中故，有十世門。相關互攝故，有主伴門。此第十圓滿一門，就前第三門中以辯義理，故下文云「菩薩善觀緣起法，於一法中解眾多，眾多法中解了

一。」又云「一中解無量，無量中解一，了彼互生起，當成無所畏」等，皆其義也。上來緣起相由門竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一。」又云「一中解無量，無量中解一，了彼互生起，當成無所畏」等，皆其義也。上來緣起相由門竟。

第四法性融通門者，謂若唯約事則互相礙，不可即入；若唯約理則唯一味，無可即入。今則理事融通，具斯無礙，謂不異理之一事，具攝理時，令彼不異理之多事，隨所依理皆於一中現。若一中攝理不盡，則真理有分限失；若一中攝理盡，多事不隨理現，則事在理外失。今既一事之中全攝理盡，多事豈不依中現？〈華藏品〉云「華藏世界所有塵，一一塵中見法界。」法界即事法界矣。斯即總意。別亦具十玄門：一既真理，與一切法而共相應，攝理無遺，即是諸門諸法同時具足。二事既如理能包，亦如理廣遍而不壞陜相故，有廣陜純雜無礙門。又性常平等故純，普攝諸法故雜。三理既遍在一切多事故，令一事隨理遍一切中。遍理全在一事則一切隨理；在一事中故，有一多相容門。四真理既不離諸法，則一事即是真理、真理即是一切事故，是故此一即彼一切事；一切即一，反上可知，故有相即自在門。五由真理在事各全非分故，正在此時彼說為隱、正在彼時此即為隱，故有隱顯門。六真理既普攝諸法，帶彼能依之事頓在一中故，有微細門。七此全攝理故能現一切，彼全攝理同此頓現。此現彼時，彼能現所現俱現此中；彼現此時，此能現所現亦現彼中。如是重重無盡故，有帝網門，以真如畢竟無盡故。八即事同理故，隨舉一事即真法門，故有託事門。九以真如遍在，晝夜日月年劫皆全在故，在日之時不異在劫故，有十世異成門。況時因法有，法融時不融耶？十此事即理時不礙與餘一切恒相應故，有主伴門。故一理融通，十門具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四法性融通門者，謂若唯約事則互相礙，不可即入；若唯約理則唯一味，無可即入。今則理事融通，具斯無礙，謂不異理之一事，具攝理時，令彼不異理之多事，隨所依理皆於一中現。若一中攝理不盡，則真理有分限失；若一中攝理盡，多事不隨理現，則事在理外失。今既一事之中全攝理盡，多事豈不依中現？〈華藏品〉云「華藏世界所有塵，一一塵中見法界。」法界即事法界矣。斯即總意。別亦具十玄門：一既真理，與一切法而共相應，攝理無遺，即是諸門諸法同時具足。二事既如理能包，亦如理廣遍而不壞陜相故，有廣陜純雜無礙門。又性常平等故純，普攝諸法故雜。三理既遍在一切多事故，令一事隨理遍一切中。遍理全在一事則一切隨理；在一事中故，有一多相容門。四真理既不離諸法，則一事即是真理、真理即是一切事故，是故此一即彼一切事；一切即一，反上可知，故有相即自在門。五由真理在事各全非分故，正在此時彼說為隱、正在彼時此即為隱，故有隱顯門。六真理既普攝諸法，帶彼能依之事頓在一中故，有微細門。七此全攝理故能現一切，彼全攝理同此頓現。此現彼時，彼能現所現俱現此中；彼現此時，此能現所現亦現彼中。如是重重無盡故，有帝網門，以真如畢竟無盡故。八即事同理故，隨舉一事即真法門，故有託事門。九以真如遍在，晝夜日月年劫皆全在故，在日之時不異在劫故，有十世異成門。況時因法有，法融時不融耶？十此事即理時不礙與餘一切恒相應故，有主伴門。故一理融通，十門具矣。

五如幻夢者，猶如幻師能幻一物以為種種、幻種種物以為一物等。經云「或現須臾作百年」等。一切諸法，業幻所作故，一異無礙。言如夢者，如夢中所見廣大未移枕上、歷時久遠未經斯須。故論云「處夢謂經年，覺乃須臾頃。」故時雖無量，攝在一剎那。六如影像者，一切萬法略有二義：一皆如明鏡含明，了性一心所成故。二分別所現，如影像故。由初義故為能現，由後義故為所現，故一切法互為鏡像，如鏡互照而不壞本相。下經云「遠物近物雖皆影現，影不隨物而有遠近」等。七因無限者，謂諸佛菩薩昔在因中，常修緣起無性等觀、大願迴向等稱法界修，及餘無量殊勝因故，今如所起果具斯無礙。八佛證窮者，由冥真性得如性用。故經云「無比功德故能爾。」九深定用者，謂海印定等諸三昧力故。〈賢首品〉云「入微塵數諸三昧，一一出生塵等定，而彼微塵亦不增」等。十神通解脫者，謂由十通及不思議等解脫故。〈不思議法品〉十種解脫中云「於一塵中建立三世一切佛法」等。由上十因，令前教義等十對。具上同時等十門，以為別教一乘義之分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五如幻夢者，猶如幻師能幻一物以為種種、幻種種物以為一物等。經云「或現須臾作百年」等。一切諸法，業幻所作故，一異無礙。言如夢者，如夢中所見廣大未移枕上、歷時久遠未經斯須。故論云「處夢謂經年，覺乃須臾頃。」故時雖無量，攝在一剎那。六如影像者，一切萬法略有二義：一皆如明鏡含明，了性一心所成故。二分別所現，如影像故。由初義故為能現，由後義故為所現，故一切法互為鏡像，如鏡互照而不壞本相。下經云「遠物近物雖皆影現，影不隨物而有遠近」等。七因無限者，謂諸佛菩薩昔在因中，常修緣起無性等觀、大願迴向等稱法界修，及餘無量殊勝因故，今如所起果具斯無礙。八佛證窮者，由冥真性得如性用。故經云「無比功德故能爾。」九深定用者，謂海印定等諸三昧力故。〈賢首品〉云「入微塵數諸三昧，一一出生塵等定，而彼微塵亦不增」等。十神通解脫者，謂由十通及不思議等解脫故。〈不思議法品〉十種解脫中云「於一塵中建立三世一切佛法」等。由上十因，令前教義等十對。具上同時等十門，以為別教一乘義之分齊。