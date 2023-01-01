阿毘達磨品類足論卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第十八

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辨決擇品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨決擇品第八

有色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有色法，十界十處一蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。無色法，八界二處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯無色法，七界一處四蘊攝，二智知謂他心滅智，非識識，無色界一切，欲色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有見法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有見法，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。無見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，五識識，一切隨眠隨增。唯無見法，十七界十一處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，四識識，無色界一切欲界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有對法，十界十處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有對法，十界十處非蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯無對法，八界二處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，非識識，無色界一切欲界色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有漏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯有漏法，十五界十處非蘊攝，二智知謂苦集智，五識識，一切隨眠隨增。無漏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯無漏法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。有為法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。唯有為法，十七界十一處五蘊攝，四智知謂他心苦集道智，五識識，一切隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯無為法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。有諍無諍法、世間出世間法、墮界非墮界法、有味著無味著法、耽嗜依出離依法、順結非順結法、順取非順取法、順纏非順纏法，如有漏無漏法應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有色法，十界十處一蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。無色法，八界二處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯無色法，七界一處四蘊攝，二智知謂他心滅智，非識識，無色界一切，欲色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有見法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有見法，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。無見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，五識識，一切隨眠隨增。唯無見法，十七界十一處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，四識識，無色界一切欲界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有對法，十界十處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有對法，十界十處非蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯無對法，八界二處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，非識識，無色界一切欲界色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有漏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯有漏法，十五界十處非蘊攝，二智知謂苦集智，五識識，一切隨眠隨增。無漏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯無漏法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。有為法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。唯有為法，十七界十一處五蘊攝，四智知謂他心苦集道智，五識識，一切隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯無為法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。有諍無諍法、世間出世間法、墮界非墮界法、有味著無味著法、耽嗜依出離依法、順結非順結法、順取非順取法、順纏非順纏法，如有漏無漏法應知。

有記法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有記法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無記法，八界八處非蘊攝，非智知，三識識，色無色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有覆法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。唯有覆法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。無覆法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯無覆法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，非隨眠隨增。應修法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯應修法，非界非處非蘊攝，一智知謂道智，非識識，非隨眠隨增。不應修法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。唯不應修法，八界八處非蘊攝，一智知謂滅智，三識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。染污法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。唯染污法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。不染污法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯不染污法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，非隨眠隨增。有罪無罪法亦爾。有異熟法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有異熟法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無異熟法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。見法，二界二處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨增。唯見法，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非見法，十六界十處三蘊攝，一智知謂滅智，五識識，除見相應無漏緣無明，諸餘無漏緣隨眠隨增。內法，十二界六處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯內法，十二界六處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。外法，六界六處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有記法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有記法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無記法，八界八處非蘊攝，非智知，三識識，色無色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有覆法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。唯有覆法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。無覆法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯無覆法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，非隨眠隨增。應修法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯應修法，非界非處非蘊攝，一智知謂道智，非識識，非隨眠隨增。不應修法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。唯不應修法，八界八處非蘊攝，一智知謂滅智，三識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。染污法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。唯染污法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。不染污法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯不染污法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，非隨眠隨增。有罪無罪法亦爾。有異熟法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有異熟法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無異熟法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。見法，二界二處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨增。唯見法，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非見法，十六界十處三蘊攝，一智知謂滅智，五識識，除見相應無漏緣無明，諸餘無漏緣隨眠隨增。內法，十二界六處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯內法，十二界六處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。外法，六界六處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。

唯外法，六界六處三蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。有執受法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有執受法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無執受法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯無執受法，九界三處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，一識識，無色界一切，欲色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯心法，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非心法，十一界十一處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非心法，十一界十一處四蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。有所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯有所緣法，七界一處三蘊攝，一智知謂他心智，非識識，三界無漏緣隨眠隨增。無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。唯無所緣法，十界十處一蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯心所法，非界非處二蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非心所法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非心所法，十七界十一處二蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。業法，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識，一切隨眠隨增。唯業法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非業法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非業法，十五界九處三蘊攝，一智知謂滅智，三識識非隨眠隨增。善法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯善法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。不善法，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。唯不善法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無記法，八界八處非蘊攝，非智知，三識識，色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。見所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見所斷一切隨眠隨增。唯見所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界遍行及修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯外法，六界六處三蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。有執受法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有執受法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無執受法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯無執受法，九界三處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，一識識，無色界一切，欲色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯心法，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非心法，十一界十一處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非心法，十一界十一處四蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。有所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯有所緣法，七界一處三蘊攝，一智知謂他心智，非識識，三界無漏緣隨眠隨增。無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。唯無所緣法，十界十處一蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯心所法，非界非處二蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非心所法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非心所法，十七界十一處二蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。業法，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識，一切隨眠隨增。唯業法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非業法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非業法，十五界九處三蘊攝，一智知謂滅智，三識識非隨眠隨增。善法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯善法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。不善法，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。唯不善法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無記法，八界八處非蘊攝，非智知，三識識，色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。見所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見所斷一切隨眠隨增。唯見所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界遍行及修

所斷隨眠隨增。唯修所斷法，十五界十處非蘊攝，非智知，五識識，修所斷一切隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯非所斷法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。學法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯學法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無學法亦爾。非學非無學法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。唯非學非無學法，十五界十處非蘊攝，三智知謂苦集滅智，五識識，一切隨眠隨增。欲界繫法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。唯欲界繫法，四界二處非蘊攝，非智知，二識識，欲界一切隨眠隨增。色界繫法，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。唯色界繫法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，色界一切隨眠隨增。無色界繫法，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。唯無色界繫法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，無色界一切隨眠隨增。不繫法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯不繫法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。過去法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。唯過去法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。未來現在法亦爾。非過去非未來非現在法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯非過去非未來非現在法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所斷隨眠隨增。唯修所斷法，十五界十處非蘊攝，非智知，五識識，修所斷一切隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯非所斷法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。學法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯學法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無學法亦爾。非學非無學法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。唯非學非無學法，十五界十處非蘊攝，三智知謂苦集滅智，五識識，一切隨眠隨增。欲界繫法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。唯欲界繫法，四界二處非蘊攝，非智知，二識識，欲界一切隨眠隨增。色界繫法，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。唯色界繫法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，色界一切隨眠隨增。無色界繫法，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。唯無色界繫法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，無色界一切隨眠隨增。不繫法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯不繫法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。過去法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。唯過去法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。未來現在法亦爾。非過去非未來非現在法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯非過去非未來非現在法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。

苦聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，七智知除集滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯苦聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂苦智，非識識，非隨眠隨增。集聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，七智知除苦滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯集聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂集智，非識識，非隨眠隨增。滅聖諦所攝法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯滅聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。道聖諦所攝法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯道聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂道智，非識識，非隨眠隨增。諦所不攝法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。唯諦所不攝法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。見苦所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯見苦所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見苦所斷非遍行隨眠隨增。見集所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯見集所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見集所斷非遍行隨眠隨增。見滅所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯見滅所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見滅所斷一切隨眠隨增。見道所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯見道所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見道所斷一切隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯修所斷法，十五界十處，非蘊攝，非智知，五識識，修所斷一切隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯非所斷法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。色蘊，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色蘊，十界十處一蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。受蘊，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯受蘊，非界非處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。想行蘊亦爾。識蘊，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯識蘊，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，七智知除集滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯苦聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂苦智，非識識，非隨眠隨增。集聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，七智知除苦滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯集聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂集智，非識識，非隨眠隨增。滅聖諦所攝法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯滅聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。道聖諦所攝法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯道聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂道智，非識識，非隨眠隨增。諦所不攝法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。唯諦所不攝法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。見苦所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯見苦所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見苦所斷非遍行隨眠隨增。見集所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯見集所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見集所斷非遍行隨眠隨增。見滅所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯見滅所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見滅所斷一切隨眠隨增。見道所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯見道所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見道所斷一切隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯修所斷法，十五界十處，非蘊攝，非智知，五識識，修所斷一切隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯非所斷法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。色蘊，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色蘊，十界十處一蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。受蘊，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯受蘊，非界非處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。想行蘊亦爾。識蘊，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯識蘊，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。

眼處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼處，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳鼻舌身處亦爾。色處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色處，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。聲觸處亦爾。香處，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯香處，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。味處亦爾。意處，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯意處，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。法處，一界一處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯法處，一界一處三蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。眼界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼界，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、鼻、舌、身界亦爾。色界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色界，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。聲觸界亦爾。香界，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯香界，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。味界亦爾。意界，如意處。法界，如法處。眼識界，二界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、身、識界亦爾。鼻識界，二界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯鼻識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。舌識界亦爾。意識界，二界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯意識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。眼根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。眼根，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、鼻、舌、身根亦爾。女根，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯女根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。男根亦爾。命根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯命根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。意根，如意處。樂根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼處，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳鼻舌身處亦爾。色處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色處，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。聲觸處亦爾。香處，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯香處，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。味處亦爾。意處，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯意處，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。法處，一界一處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯法處，一界一處三蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。眼界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼界，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、鼻、舌、身界亦爾。色界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色界，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。聲觸界亦爾。香界，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯香界，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。味界亦爾。意界，如意處。法界，如法處。眼識界，二界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、身、識界亦爾。鼻識界，二界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯鼻識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。舌識界亦爾。意識界，二界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯意識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。眼根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。眼根，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、鼻、舌、身根亦爾。女根，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯女根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。男根亦爾。命根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯命根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。意根，如意處。樂根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，

欲界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯樂根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯樂根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。

苦根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯苦根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。喜根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。唯喜根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。憂根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。唯憂根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。捨根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯捨根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。信根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯信根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。精進、念、定、慧根亦爾。未知當知根，三界二處三蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯未知當知根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。已知具知根亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯苦根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。喜根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。唯喜根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。憂根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。唯憂根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。捨根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯捨根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。信根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯信根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。精進、念、定、慧根亦爾。未知當知根，三界二處三蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯未知當知根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。已知具知根亦爾。

欲界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯欲界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯欲界見集所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見滅所斷不共無明，諸餘欲界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見道所斷不共無明，諸餘欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯色界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯色界見集所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見滅所斷不共無明，諸餘色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見道所斷不共無明，諸餘無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無色界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯無色界見集所斷隨眠，非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯欲界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯欲界見集所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見滅所斷不共無明，諸餘欲界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見道所斷不共無明，諸餘欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯色界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯色界見集所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見滅所斷不共無明，諸餘色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見道所斷不共無明，諸餘無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無色界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯無色界見集所斷隨眠，非

界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，除無色界見滅所斷不共無明，諸餘無色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，除無色界見道所斷不共無明，諸餘無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，除無色界見滅所斷不共無明，諸餘無色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，除無色界見道所斷不共無明，諸餘無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。