阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 18 卷
阿毘達磨品類足論卷第十八
阿毘達磨品類足論卷第十八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
尊者世友造
尊者世友造
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三藏法師玄奘奉 詔譯
三藏法師玄奘奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
辨決擇品第八
辨決擇品第八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有色法，十界十處一蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。無色法，八界二處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯無色法，七界一處四蘊攝，二智知謂他心滅智，非識識，無色界一切，欲色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有見法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有見法，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。無見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，五識識，一切隨眠隨增。唯無見法，十七界十一處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，四識識，無色界一切欲界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有對法，十界十處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有對法，十界十處非蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯無對法，八界二處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，非識識，無色界一切欲界色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有漏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯有漏法，十五界十處非蘊攝，二智知謂苦集智，五識識，一切隨眠隨增。無漏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯無漏法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。有為法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。唯有為法，十七界十一處五蘊攝，四智知謂他心苦集道智，五識識，一切隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯無為法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。有諍無諍法、世間出世間法、墮界非墮界法、有味著無味著法、耽嗜依出離依法、順結非順結法、順取非順取法、順纏非順纏法，如有漏無漏法應知。
有色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有色法，十界十處一蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。無色法，八界二處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯無色法，七界一處四蘊攝，二智知謂他心滅智，非識識，無色界一切，欲色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有見法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有見法，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。無見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，五識識，一切隨眠隨增。唯無見法，十七界十一處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，四識識，無色界一切欲界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有對法，十界十處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有對法，十界十處非蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯無對法，八界二處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，非識識，無色界一切欲界色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有漏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯有漏法，十五界十處非蘊攝，二智知謂苦集智，五識識，一切隨眠隨增。無漏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯無漏法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。有為法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。唯有為法，十七界十一處五蘊攝，四智知謂他心苦集道智，五識識，一切隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯無為法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。有諍無諍法、世間出世間法、墮界非墮界法、有味著無味著法、耽嗜依出離依法、順結非順結法、順取非順取法、順纏非順纏法，如有漏無漏法應知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有記法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有記法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無記法，八界八處非蘊攝，非智知，三識識，色無色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有覆法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。唯有覆法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。無覆法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯無覆法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，非隨眠隨增。應修法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯應修法，非界非處非蘊攝，一智知謂道智，非識識，非隨眠隨增。不應修法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。唯不應修法，八界八處非蘊攝，一智知謂滅智，三識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。染污法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。唯染污法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。不染污法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯不染污法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，非隨眠隨增。有罪無罪法亦爾。有異熟法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有異熟法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無異熟法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。見法，二界二處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨增。唯見法，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非見法，十六界十處三蘊攝，一智知謂滅智，五識識，除見相應無漏緣無明，諸餘無漏緣隨眠隨增。內法，十二界六處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯內法，十二界六處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。外法，六界六處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。
有記法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有記法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無記法，八界八處非蘊攝，非智知，三識識，色無色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。有覆法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。唯有覆法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。無覆法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯無覆法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，非隨眠隨增。應修法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯應修法，非界非處非蘊攝，一智知謂道智，非識識，非隨眠隨增。不應修法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。唯不應修法，八界八處非蘊攝，一智知謂滅智，三識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。染污法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。唯染污法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。不染污法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯不染污法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，非隨眠隨增。有罪無罪法亦爾。有異熟法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯有異熟法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無異熟法，八界八處非蘊攝，二智知謂滅道智，三識識，色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。見法，二界二處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣及見相應無漏緣無明隨眠隨增。唯見法，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非見法，十六界十處三蘊攝，一智知謂滅智，五識識，除見相應無漏緣無明，諸餘無漏緣隨眠隨增。內法，十二界六處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯內法，十二界六處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。外法，六界六處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唯外法，六界六處三蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。有執受法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有執受法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無執受法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯無執受法，九界三處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，一識識，無色界一切，欲色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯心法，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非心法，十一界十一處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非心法，十一界十一處四蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。有所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯有所緣法，七界一處三蘊攝，一智知謂他心智，非識識，三界無漏緣隨眠隨增。無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。唯無所緣法，十界十處一蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯心所法，非界非處二蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非心所法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非心所法，十七界十一處二蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。業法，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識，一切隨眠隨增。唯業法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非業法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非業法，十五界九處三蘊攝，一智知謂滅智，三識識非隨眠隨增。善法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯善法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。不善法，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。唯不善法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無記法，八界八處非蘊攝，非智知，三識識，色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。見所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見所斷一切隨眠隨增。唯見所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界遍行及修
唯外法，六界六處三蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。有執受法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯有執受法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無執受法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯無執受法，九界三處四蘊攝，三智知謂他心滅道智，一識識，無色界一切，欲色界二部，及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯心法，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非心法，十一界十一處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非心法，十一界十一處四蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。有所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯有所緣法，七界一處三蘊攝，一智知謂他心智，非識識，三界無漏緣隨眠隨增。無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。唯無所緣法，十界十處一蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯心所法，非界非處二蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非心所法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非心所法，十七界十一處二蘊攝，一智知謂滅智，五識識，非隨眠隨增。業法，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識，一切隨眠隨增。唯業法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。非業法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。唯非業法，十五界九處三蘊攝，一智知謂滅智，三識識非隨眠隨增。善法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯善法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。不善法，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。唯不善法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，欲界二部及見集所斷非遍行隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切，欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無記法，八界八處非蘊攝，非智知，三識識，色無色界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。見所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見所斷一切隨眠隨增。唯見所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，三界二部及見苦集所斷非遍行隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界遍行及修
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
所斷隨眠隨增。唯修所斷法，十五界十處非蘊攝，非智知，五識識，修所斷一切隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯非所斷法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。學法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯學法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無學法亦爾。非學非無學法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。唯非學非無學法，十五界十處非蘊攝，三智知謂苦集滅智，五識識，一切隨眠隨增。欲界繫法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。唯欲界繫法，四界二處非蘊攝，非智知，二識識，欲界一切隨眠隨增。色界繫法，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。唯色界繫法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，色界一切隨眠隨增。無色界繫法，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。唯無色界繫法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，無色界一切隨眠隨增。不繫法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯不繫法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。過去法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。唯過去法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。未來現在法亦爾。非過去非未來非現在法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯非過去非未來非現在法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。
所斷隨眠隨增。唯修所斷法，十五界十處非蘊攝，非智知，五識識，修所斷一切隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯非所斷法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。學法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯學法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無學法亦爾。非學非無學法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。唯非學非無學法，十五界十處非蘊攝，三智知謂苦集滅智，五識識，一切隨眠隨增。欲界繫法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。唯欲界繫法，四界二處非蘊攝，非智知，二識識，欲界一切隨眠隨增。色界繫法，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。唯色界繫法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，色界一切隨眠隨增。無色界繫法，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。唯無色界繫法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，無色界一切隨眠隨增。不繫法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯不繫法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。過去法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。唯過去法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。未來現在法亦爾。非過去非未來非現在法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯非過去非未來非現在法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
苦聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，七智知除集滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯苦聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂苦智，非識識，非隨眠隨增。集聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，七智知除苦滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯集聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂集智，非識識，非隨眠隨增。滅聖諦所攝法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯滅聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。道聖諦所攝法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯道聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂道智，非識識，非隨眠隨增。諦所不攝法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。唯諦所不攝法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。見苦所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯見苦所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見苦所斷非遍行隨眠隨增。見集所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯見集所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見集所斷非遍行隨眠隨增。見滅所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯見滅所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見滅所斷一切隨眠隨增。見道所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯見道所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見道所斷一切隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯修所斷法，十五界十處，非蘊攝，非智知，五識識，修所斷一切隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯非所斷法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。色蘊，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色蘊，十界十處一蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。受蘊，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯受蘊，非界非處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。想行蘊亦爾。識蘊，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯識蘊，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。
苦聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，七智知除集滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯苦聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂苦智，非識識，非隨眠隨增。集聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，七智知除苦滅道智，六識識，一切隨眠隨增。唯集聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂集智，非識識，非隨眠隨增。滅聖諦所攝法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。唯滅聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。道聖諦所攝法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯道聖諦所攝法，非界非處非蘊攝，一智知謂道智，非識識，非隨眠隨增。諦所不攝法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。唯諦所不攝法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。見苦所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯見苦所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見苦所斷非遍行隨眠隨增。見集所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯見集所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見集所斷非遍行隨眠隨增。見滅所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯見滅所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見滅所斷一切隨眠隨增。見道所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯見道所斷法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，見道所斷一切隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯修所斷法，十五界十處，非蘊攝，非智知，五識識，修所斷一切隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。唯非所斷法，非界非處非蘊攝，二智知謂滅道智，非識識，非隨眠隨增。色蘊，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色蘊，十界十處一蘊攝，非智知，五識識，非隨眠隨增。受蘊，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯受蘊，非界非處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。想行蘊亦爾。識蘊，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯識蘊，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
眼處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼處，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳鼻舌身處亦爾。色處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色處，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。聲觸處亦爾。香處，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯香處，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。味處亦爾。意處，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯意處，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。法處，一界一處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯法處，一界一處三蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。眼界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼界，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、鼻、舌、身界亦爾。色界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色界，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。聲觸界亦爾。香界，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯香界，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。味界亦爾。意界，如意處。法界，如法處。眼識界，二界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、身、識界亦爾。鼻識界，二界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯鼻識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。舌識界亦爾。意識界，二界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯意識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。眼根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。眼根，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、鼻、舌、身根亦爾。女根，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯女根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。男根亦爾。命根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯命根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。意根，如意處。樂根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，
眼處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼處，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳鼻舌身處亦爾。色處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色處，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。聲觸處亦爾。香處，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯香處，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。味處亦爾。意處，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯意處，七界一處一蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。法處，一界一處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。唯法處，一界一處三蘊攝，一智知謂滅智，非識識，非隨眠隨增。眼界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼界，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、鼻、舌、身界亦爾。色界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯色界，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。聲觸界亦爾。香界，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯香界，一界一處非蘊攝，非智知，一識識，非隨眠隨增。味界亦爾。意界，如意處。法界，如法處。眼識界，二界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。唯眼識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、身、識界亦爾。鼻識界，二界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯鼻識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。舌識界亦爾。意識界，二界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯意識界，一界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。眼根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。眼根，一界一處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。耳、鼻、舌、身根亦爾。女根，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯女根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。男根亦爾。命根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯命根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。意根，如意處。樂根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
欲界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯樂根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。
欲界遍行，及修所斷隨眠隨增。唯樂根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
苦根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯苦根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。喜根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。唯喜根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。憂根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。唯憂根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。捨根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯捨根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。信根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯信根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。精進、念、定、慧根亦爾。未知當知根，三界二處三蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯未知當知根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。已知具知根亦爾。
苦根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。唯苦根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。喜根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。唯喜根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。憂根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。唯憂根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。捨根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。唯捨根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。信根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。唯信根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。精進、念、定、慧根亦爾。未知當知根，三界二處三蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。唯未知當知根，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。已知具知根亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
欲界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯欲界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯欲界見集所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見滅所斷不共無明，諸餘欲界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見道所斷不共無明，諸餘欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯色界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯色界見集所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見滅所斷不共無明，諸餘色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見道所斷不共無明，諸餘無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無色界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯無色界見集所斷隨眠，非
欲界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯欲界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯欲界見集所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見滅所斷不共無明，諸餘欲界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見道所斷不共無明，諸餘欲界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。欲界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯欲界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯色界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯色界見集所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見滅所斷不共無明，諸餘色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見道所斷不共無明，諸餘無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。色界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯色界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見苦所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。唯無色界見苦所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見集所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。唯無色界見集所斷隨眠，非
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，除無色界見滅所斷不共無明，諸餘無色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，除無色界見道所斷不共無明，諸餘無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。
界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見滅所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，除無色界見滅所斷不共無明，諸餘無色界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界見滅所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界見道所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，除無色界見道所斷不共無明，諸餘無色界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界見道所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。無色界修所斷隨眠，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。唯無色界修所斷隨眠，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
說一切有部品類足論卷第十八
說一切有部品類足論卷第十八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话