阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 17 卷
阿毘達磨品類足論卷第十七
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯千問品第七之八
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幾有身見為因非有身見因等者，一切應分別。謂色蘊，若染污有身見為因非有身見因、若不染污非有身見為因非有身見因。受蘊有三句。或有身見為因非有身見因，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應受蘊，及除過去現在見集所斷遍行隨眠相應受蘊，并除未來有身見相應受蘊，諸餘染污受蘊。或有身見為因亦有身見因，謂前所除受蘊。或非有身見為因非有身見因，謂不染污受蘊。想、識蘊亦爾。行蘊有三句。或有身見為因非有身見因，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等行蘊，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有行蘊，亦除未來有身見相應行蘊，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污行蘊。或有身見為因亦有身見因，謂前所除行蘊。或非有身見為因非有身見因，謂不染污行蘊。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂色蘊有三句。或業非業異熟，謂身語業。或業異熟非業，謂業異熟生色蘊。或非業非業異熟，謂除業及業異熟色蘊諸餘色蘊。受蘊，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者謂業異熟生受蘊，諸餘受蘊非業非業異熟。想、識蘊亦爾。行蘊有四句。或業非業異熟，謂業異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生行蘊。或業亦業異熟，謂業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟行蘊諸餘行蘊。幾業非隨業轉等者，三隨業轉非業，二應分別。謂色蘊有三句。或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘身語業。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉色蘊，諸餘色蘊。行蘊有三句。或業非隨業轉，謂思。或隨業轉非業，謂思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉，謂除隨業轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾所造色非有見色等者，四非所造色非有見色，一應分別，謂色蘊有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處少分。
幾有身見為因非有身見因等者，一切應分別。謂色蘊，若染污有身見為因非有身見因、若不染污非有身見為因非有身見因。受蘊有三句。或有身見為因非有身見因，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應受蘊，及除過去現在見集所斷遍行隨眠相應受蘊，并除未來有身見相應受蘊，諸餘染污受蘊。或有身見為因亦有身見因，謂前所除受蘊。或非有身見為因非有身見因，謂不染污受蘊。想、識蘊亦爾。行蘊有三句。或有身見為因非有身見因，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等行蘊，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有行蘊，亦除未來有身見相應行蘊，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污行蘊。或有身見為因亦有身見因，謂前所除行蘊。或非有身見為因非有身見因，謂不染污行蘊。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂色蘊有三句。或業非業異熟，謂身語業。或業異熟非業，謂業異熟生色蘊。或非業非業異熟，謂除業及業異熟色蘊諸餘色蘊。受蘊，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者謂業異熟生受蘊，諸餘受蘊非業非業異熟。想、識蘊亦爾。行蘊有四句。或業非業異熟，謂業異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生行蘊。或業亦業異熟，謂業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟行蘊諸餘行蘊。幾業非隨業轉等者，三隨業轉非業，二應分別。謂色蘊有三句。或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘身語業。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉色蘊，諸餘色蘊。行蘊有三句。或業非隨業轉，謂思。或隨業轉非業，謂思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉，謂除隨業轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾所造色非有見色等者，四非所造色非有見色，一應分別，謂色蘊有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處少分。
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此五蘊，幾所造色非有對色等者，四非所造色非有對色，一應分別。謂色蘊應作四句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處及一處少分。或非所造色非有對色，如是色不可得。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂各有三句。或善為因非善，謂善異熟生五蘊。或善亦善為因，謂善五蘊。或非善非善為因，謂除善異熟生五蘊，諸餘無記不善五蘊。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂色蘊有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生色蘊。或不善亦不善為因，謂不善色蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟色蘊諸餘無記，及善色蘊。受蘊有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生受蘊，及欲界繫有身見邊執見相應受蘊。或不善亦不善為因，謂不善受蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生受蘊，及除欲界繫有身見邊執見相應受蘊諸餘無記，及善受蘊。想、識蘊亦爾。行蘊有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生行蘊，及欲界繫有身見邊執見，及彼相應彼等起行蘊。或不善亦不善為因，謂不善行蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟行蘊，及除欲界繫有身見邊執見并彼相應彼等起行蘊，諸餘無記及善行蘊。幾無記非無記為因等者，一切應分別，謂各有三句。或無記為因非無記，謂不善五蘊。或無記亦無記為因，謂無記五蘊。或非無記非無記為因，謂善五蘊。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，四應分別。謂受蘊有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起受蘊，及過去現在阿羅漢命終時受蘊。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊，諸餘過去現在受蘊。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起受蘊，諸餘未來受蘊。想、識蘊亦爾。行蘊有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心所行蘊，及過去現在阿羅漢命終時心所行蘊，并已生正起無想滅定。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所行蘊，諸餘過去現在心所行蘊。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心所行蘊諸餘未來心所行蘊，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一是所緣緣非有所緣，三是所緣緣亦有所緣，一應分別。謂行蘊，若諸心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別。謂色蘊，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流
此五蘊，幾所造色非有對色等者，四非所造色非有對色，一應分別。謂色蘊應作四句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處及一處少分。或非所造色非有對色，如是色不可得。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂各有三句。或善為因非善，謂善異熟生五蘊。或善亦善為因，謂善五蘊。或非善非善為因，謂除善異熟生五蘊，諸餘無記不善五蘊。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂色蘊有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生色蘊。或不善亦不善為因，謂不善色蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟色蘊諸餘無記，及善色蘊。受蘊有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生受蘊，及欲界繫有身見邊執見相應受蘊。或不善亦不善為因，謂不善受蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生受蘊，及除欲界繫有身見邊執見相應受蘊諸餘無記，及善受蘊。想、識蘊亦爾。行蘊有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生行蘊，及欲界繫有身見邊執見，及彼相應彼等起行蘊。或不善亦不善為因，謂不善行蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟行蘊，及除欲界繫有身見邊執見并彼相應彼等起行蘊，諸餘無記及善行蘊。幾無記非無記為因等者，一切應分別，謂各有三句。或無記為因非無記，謂不善五蘊。或無記亦無記為因，謂無記五蘊。或非無記非無記為因，謂善五蘊。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，四應分別。謂受蘊有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起受蘊，及過去現在阿羅漢命終時受蘊。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊，諸餘過去現在受蘊。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起受蘊，諸餘未來受蘊。想、識蘊亦爾。行蘊有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心所行蘊，及過去現在阿羅漢命終時心所行蘊，并已生正起無想滅定。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所行蘊，諸餘過去現在心所行蘊。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心所行蘊諸餘未來心所行蘊，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一是所緣緣非有所緣，三是所緣緣亦有所緣，一應分別。謂行蘊，若諸心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別。謂色蘊，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流
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。受、想、識蘊亦爾。行蘊有三句。或順暴流非暴流，謂暴流所不攝有漏行蘊。或暴流亦順暴流，謂四暴流。或非暴流非順暴流，謂無漏行蘊。
。受、想、識蘊亦爾。行蘊有三句。或順暴流非暴流，謂暴流所不攝有漏行蘊。或暴流亦順暴流，謂四暴流。或非暴流非順暴流，謂無漏行蘊。
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十八界者，謂眼界色界眼識界乃至意界法界意識界。此十八界，幾有色等者，十有色，七無色，一應分別。謂法界，或有色、或無色。云何有色？謂法界所攝身語業，諸餘法界是無色。幾有見等者，一有見，十七無見。幾有對等者，十有對，八無對。幾有漏等者，十五有漏，三應分別。謂意界，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意界。云何無漏？謂無漏作意相應意界。意識界亦爾。法界，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法界所攝有漏身語業及有漏受想行蘊。云何無漏？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并無為法。幾有為等者，十七是有為，一應分別。謂法界，或有為、或無為。云何有為？謂法界所攝身語業及受想行蘊。云何無為？謂虛空、二滅。幾有異熟等者，八無異熟，十應分別。謂色界，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善不善色界。云何無異熟？謂無記色界聲。及五識界亦爾。意界，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善善有漏意界。云何無異熟？謂無記無漏意界。法界、意識界亦爾。幾是緣生等者，十七是緣生是因生是世攝，一應分別。謂法界，若有為是緣生是因生是世攝，若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，十是色攝，七是名攝，一應分別。謂法界所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，十二是內處攝，六是外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
十八界者，謂眼界色界眼識界乃至意界法界意識界。此十八界，幾有色等者，十有色，七無色，一應分別。謂法界，或有色、或無色。云何有色？謂法界所攝身語業，諸餘法界是無色。幾有見等者，一有見，十七無見。幾有對等者，十有對，八無對。幾有漏等者，十五有漏，三應分別。謂意界，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意界。云何無漏？謂無漏作意相應意界。意識界亦爾。法界，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法界所攝有漏身語業及有漏受想行蘊。云何無漏？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并無為法。幾有為等者，十七是有為，一應分別。謂法界，或有為、或無為。云何有為？謂法界所攝身語業及受想行蘊。云何無為？謂虛空、二滅。幾有異熟等者，八無異熟，十應分別。謂色界，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善不善色界。云何無異熟？謂無記色界聲。及五識界亦爾。意界，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善善有漏意界。云何無異熟？謂無記無漏意界。法界、意識界亦爾。幾是緣生等者，十七是緣生是因生是世攝，一應分別。謂法界，若有為是緣生是因生是世攝，若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，十是色攝，七是名攝，一應分別。謂法界所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，十二是內處攝，六是外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此十八界，幾斷遍知所遍知等者，十五是斷遍知所遍知，三應分別。謂意法意識界，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，十五是應斷，三應分別。謂意法意識界，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，八不應修，十應分別。謂色界，或應修、或不應修。云何應修？謂善色界。云何不應修？謂不善無記色界。聲界、六識界意界亦爾。法界，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法界。云何不應修？謂不善、無記法界及擇滅。幾染污等者，八不染污，十應分別。謂色界，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆色界。云何不染污？謂無覆色界。聲界、六識界、意法界亦爾。幾果非有果等者，十七是果亦有果，一應分別。謂法界有三句。或是果非有果，謂擇滅。或是果亦有果，謂有為法界。或非果非有果，謂虛空、非擇滅。幾有執受等者，九無執受，九應分別。謂眼界，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼界。云何無執受？謂非自體所攝眼界。色、耳、鼻、香、舌、味、身、觸界亦爾。幾大種所造等者，九及二少分是大種所造，七及二少分非大種所造。幾有上等者，十七有上，一應分別。謂法界，或有上、或無上。云何有上？謂有為法界及虛空、非擇滅。云何無上？謂擇滅。幾是有等者，十五是有，三應分別。謂意法意識界，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，七因相應，十因不相應，一應分別。謂法界，若諸心所因相應，若非心所因不相應。此十八界，與六善處相攝者，六善處攝十界少分，十界少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝十界少分，十界少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，七無記處攝八界十界少分，八界十界少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者，三漏處攝一界少分，一界少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝十五界三界少分，十五界三界少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，八無漏處攝三界少分，三界少分亦攝八無漏處。幾過去等者，十七或過去或未來或現在，一應分別。謂法界，若有為或過去或未來或現在，若無為非過去非未來非現在。幾善等者，八無記，十應分別。謂色界，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身表。云何不善？謂不善身表。云何無記？謂除善不善身表諸餘色界。聲界，或善、或不善、或無記。云何善？謂善語表。云何不善？謂不善語表。云何無記？謂除善、不善語表諸餘聲界。眼識界，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應眼識。云何不善？謂不善作意相應眼識。云何無記？謂無記作意相應眼識。餘五識界
此十八界，幾斷遍知所遍知等者，十五是斷遍知所遍知，三應分別。謂意法意識界，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，十五是應斷，三應分別。謂意法意識界，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，八不應修，十應分別。謂色界，或應修、或不應修。云何應修？謂善色界。云何不應修？謂不善無記色界。聲界、六識界意界亦爾。法界，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法界。云何不應修？謂不善、無記法界及擇滅。幾染污等者，八不染污，十應分別。謂色界，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆色界。云何不染污？謂無覆色界。聲界、六識界、意法界亦爾。幾果非有果等者，十七是果亦有果，一應分別。謂法界有三句。或是果非有果，謂擇滅。或是果亦有果，謂有為法界。或非果非有果，謂虛空、非擇滅。幾有執受等者，九無執受，九應分別。謂眼界，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼界。云何無執受？謂非自體所攝眼界。色、耳、鼻、香、舌、味、身、觸界亦爾。幾大種所造等者，九及二少分是大種所造，七及二少分非大種所造。幾有上等者，十七有上，一應分別。謂法界，或有上、或無上。云何有上？謂有為法界及虛空、非擇滅。云何無上？謂擇滅。幾是有等者，十五是有，三應分別。謂意法意識界，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，七因相應，十因不相應，一應分別。謂法界，若諸心所因相應，若非心所因不相應。此十八界，與六善處相攝者，六善處攝十界少分，十界少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝十界少分，十界少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，七無記處攝八界十界少分，八界十界少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者，三漏處攝一界少分，一界少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝十五界三界少分，十五界三界少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，八無漏處攝三界少分，三界少分亦攝八無漏處。幾過去等者，十七或過去或未來或現在，一應分別。謂法界，若有為或過去或未來或現在，若無為非過去非未來非現在。幾善等者，八無記，十應分別。謂色界，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身表。云何不善？謂不善身表。云何無記？謂除善不善身表諸餘色界。聲界，或善、或不善、或無記。云何善？謂善語表。云何不善？謂不善語表。云何無記？謂除善、不善語表諸餘聲界。眼識界，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應眼識。云何不善？謂不善作意相應眼識。云何無記？謂無記作意相應眼識。餘五識界
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、意界亦爾。法界，或善、或不善、或無記。云何善？謂法界所攝善身語業及善受想行蘊并擇滅。云何不善？謂法界所攝不善身語業及不善受想行蘊。云何無記？謂無記受想行蘊及虛空、非擇滅。幾欲界繫等者，四欲界繫，十四應分別。謂眼界，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界大種所造眼界。云何色界繫？謂色界大種所造眼界。色、耳、聲、鼻、舌、身界亦爾。觸界，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界四大種及所造觸界。云何色界繫？謂色界四大種及所造觸界。眼識界，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應眼識。云何色界繫？謂色界作意相應眼識。耳、身、識界亦爾。意界，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應意界。云何色界繫？謂色界作意相應意界。云何無色界繫？謂無色界作意相應意界。云何不繫？謂無漏作意相應意界。意識界亦爾。法界，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂法界所攝欲界身語業及欲界受想行蘊。云何色界繫？謂法界所攝色界身語業及色界受想行蘊。云何無色界繫？謂無色界受想行蘊。云何不繫？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并無為法。幾學等者，十五非學非無學，三應分別。謂意界，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意界。云何無學？謂無學作意相應意界。云何非學非無學？謂有漏作意相應意界。意識界亦爾。法界，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身語業及學受想行蘊。云何無學？謂無學身語業及無學受想行蘊。云何非學非無學？謂法界所攝有漏身語業及有漏受想行蘊并無為法。
、意界亦爾。法界，或善、或不善、或無記。云何善？謂法界所攝善身語業及善受想行蘊并擇滅。云何不善？謂法界所攝不善身語業及不善受想行蘊。云何無記？謂無記受想行蘊及虛空、非擇滅。幾欲界繫等者，四欲界繫，十四應分別。謂眼界，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界大種所造眼界。云何色界繫？謂色界大種所造眼界。色、耳、聲、鼻、舌、身界亦爾。觸界，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界四大種及所造觸界。云何色界繫？謂色界四大種及所造觸界。眼識界，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應眼識。云何色界繫？謂色界作意相應眼識。耳、身、識界亦爾。意界，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應意界。云何色界繫？謂色界作意相應意界。云何無色界繫？謂無色界作意相應意界。云何不繫？謂無漏作意相應意界。意識界亦爾。法界，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂法界所攝欲界身語業及欲界受想行蘊。云何色界繫？謂法界所攝色界身語業及色界受想行蘊。云何無色界繫？謂無色界受想行蘊。云何不繫？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并無為法。幾學等者，十五非學非無學，三應分別。謂意界，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意界。云何無學？謂無學作意相應意界。云何非學非無學？謂有漏作意相應意界。意識界亦爾。法界，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身語業及學受想行蘊。云何無學？謂無學身語業及無學受想行蘊。云何非學非無學？謂法界所攝有漏身語業及有漏受想行蘊并無為法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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此十八界，幾見所斷等者，十五修所斷，三應分別。謂意界，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂意界隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意界。云何修所斷？謂意界學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意界及不染污有漏意界。云何非所斷？謂無漏意界。意識界亦爾。法界，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂法界隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應法界并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂法界學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應法界，并彼等起身語業心不相應行，若不染污有漏法界。云何非所斷？謂無漏法界。幾非心等者，十非心非心所非心相應，七唯是心，一應分別。謂法界，若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，十非隨心轉非受相應，七受相應非隨心轉，一應分別。謂法界有三句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉身語業心不相應行及受。或隨心轉亦受相應，謂想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行及無為法。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，十非隨尋轉非伺相應，五有尋有伺，三應分別。謂意界，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應意界。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應意界。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應意界。意識界亦爾。法界有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業心不相應行及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨伺轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行及尋不相應伺，并無尋無伺心所法，若無為法。幾見非見處等者，一見亦見處，十四見處非見，三應分別。謂意界，若有漏見處非見，若無漏非見非見處。意識界亦爾。法界有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏法界。或見亦見處，謂五染污見及世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏法界。幾有身見為因非有身見因等者，八非有身見為因非有身見因，十應分別。謂色界，若染污有身見為因非有身見因，若不染污非有身見為因非有身見因。聲界、五識界亦爾。意識界，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意界，亦
此十八界，幾見所斷等者，十五修所斷，三應分別。謂意界，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂意界隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意界。云何修所斷？謂意界學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意界及不染污有漏意界。云何非所斷？謂無漏意界。意識界亦爾。法界，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂法界隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應法界并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂法界學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應法界，并彼等起身語業心不相應行，若不染污有漏法界。云何非所斷？謂無漏法界。幾非心等者，十非心非心所非心相應，七唯是心，一應分別。謂法界，若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，十非隨心轉非受相應，七受相應非隨心轉，一應分別。謂法界有三句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉身語業心不相應行及受。或隨心轉亦受相應，謂想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行及無為法。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，十非隨尋轉非伺相應，五有尋有伺，三應分別。謂意界，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應意界。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應意界。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應意界。意識界亦爾。法界有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業心不相應行及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨伺轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行及尋不相應伺，并無尋無伺心所法，若無為法。幾見非見處等者，一見亦見處，十四見處非見，三應分別。謂意界，若有漏見處非見，若無漏非見非見處。意識界亦爾。法界有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏法界。或見亦見處，謂五染污見及世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏法界。幾有身見為因非有身見因等者，八非有身見為因非有身見因，十應分別。謂色界，若染污有身見為因非有身見因，若不染污非有身見為因非有身見因。聲界、五識界亦爾。意識界，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意界，亦
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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除過去現在見集所斷遍行隨眠相應意界，亦除未來有身見相應意界，諸餘染污意界。有身見為因亦有身見因者，謂前所除意界。非有身見為因非有身見因者，謂不染污意界。意識界亦爾。法界有三句。或有身見為因非有身見因，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等法界，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有法界，亦除未來有身見相應法界，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污法界。或有身見為因亦有身見因，謂前所除法界。或非有身見為因非有身見因，謂不染污法界。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂眼界，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者，謂異熟生眼界。非業非業異熟者，謂餘眼界。耳、鼻、舌、身、香、味、觸界及七心界亦爾。色界有三句。或業非業異熟，謂身表。或業異熟非業，謂業異熟生色界。或非業非業異熟，謂除業及業異熟色界諸餘色界。聲界有二句。或業非業異熟，謂語表。或非業非業異熟，謂餘聲界。法界有四句。或業非業異熟，謂法界所攝身語業及業異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟法界。或業亦業異熟，謂業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟法界諸餘法界。幾業非隨業轉等者，七隨業轉非業，八非業非隨業轉，三應分別。謂色界，或業非隨業轉、或非業非隨業轉。業非隨業轉者，謂身表。非業非隨業轉者，謂餘色界。聲界，或業非隨業轉、或非業非隨業轉。業非隨業轉者，謂語表。非業非隨業轉者，謂餘聲界。法界有四句。或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘法界所攝身語業及思。或隨業轉非業，謂受蘊想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉法界諸餘法界。幾所造色非有見色等者，應作三句。或所造色非有見色，謂八界及二界少分。或所造色亦有見色，謂一界。或非所造色非有見色，謂七界及二界少分。此十八界，幾所造色非有對色等者，應作四句。或所造色非有對色，謂一界少分。或有對色非所造色，謂一界少分。或所造色亦有對色，謂九界及一界少分。或非所造色非有對色，謂七界及一界少分。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂眼界，或善為因非善、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生眼界。非善非善為因者，謂餘眼界。耳、鼻、香、舌、味、身觸界亦爾。色界有三句。或善為因非善，謂善異熟生色界。或善亦善為因，謂善色界。或非善非善為因，謂除善異熟生色界，諸餘無記及不善色界。六識意界亦爾
除過去現在見集所斷遍行隨眠相應意界，亦除未來有身見相應意界，諸餘染污意界。有身見為因亦有身見因者，謂前所除意界。非有身見為因非有身見因者，謂不染污意界。意識界亦爾。法界有三句。或有身見為因非有身見因，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等法界，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有法界，亦除未來有身見相應法界，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污法界。或有身見為因亦有身見因，謂前所除法界。或非有身見為因非有身見因，謂不染污法界。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂眼界，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者，謂異熟生眼界。非業非業異熟者，謂餘眼界。耳、鼻、舌、身、香、味、觸界及七心界亦爾。色界有三句。或業非業異熟，謂身表。或業異熟非業，謂業異熟生色界。或非業非業異熟，謂除業及業異熟色界諸餘色界。聲界有二句。或業非業異熟，謂語表。或非業非業異熟，謂餘聲界。法界有四句。或業非業異熟，謂法界所攝身語業及業異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟法界。或業亦業異熟，謂業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟法界諸餘法界。幾業非隨業轉等者，七隨業轉非業，八非業非隨業轉，三應分別。謂色界，或業非隨業轉、或非業非隨業轉。業非隨業轉者，謂身表。非業非隨業轉者，謂餘色界。聲界，或業非隨業轉、或非業非隨業轉。業非隨業轉者，謂語表。非業非隨業轉者，謂餘聲界。法界有四句。或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘法界所攝身語業及思。或隨業轉非業，謂受蘊想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉法界諸餘法界。幾所造色非有見色等者，應作三句。或所造色非有見色，謂八界及二界少分。或所造色亦有見色，謂一界。或非所造色非有見色，謂七界及二界少分。此十八界，幾所造色非有對色等者，應作四句。或所造色非有對色，謂一界少分。或有對色非所造色，謂一界少分。或所造色亦有對色，謂九界及一界少分。或非所造色非有對色，謂七界及一界少分。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂眼界，或善為因非善、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生眼界。非善非善為因者，謂餘眼界。耳、鼻、香、舌、味、身觸界亦爾。色界有三句。或善為因非善，謂善異熟生色界。或善亦善為因，謂善色界。或非善非善為因，謂除善異熟生色界，諸餘無記及不善色界。六識意界亦爾
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。聲界有二句。或善亦善為因，謂善聲界。或非善非善為因，謂不善無記聲界。法界有四句。或善非善為因，謂擇滅。或善為因非善，謂善異熟生法界。或善亦善為因，謂善有為法界。或非善非善為因，謂除善異熟生法界，諸餘無記及不善法界。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂眼界，或不善為因非不善、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生眼界。非不善非不善為因者，謂餘眼界。耳、鼻、香、舌、味、身、觸界亦爾。色界有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生色界。或不善亦不善為因，謂不善色界。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生色界，諸餘無記及善色界。眼、耳、鼻、舌、身、識界亦爾。聲界有二句。或不善亦不善為因，謂不善聲界。或非不善非不善為因，謂善無記聲界。意界有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生意界，及欲界繫有身見邊執見相應意界。或不善亦不善為因，謂不善意界。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生意界，及除欲界繫有身見邊執見相應意界，諸餘無記及善意界。意識界亦爾。法界有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生法界，及欲界繫有身見邊執見，及彼相應等起法界。或不善亦不善為因，謂不善法界。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生法界，及除欲界有身見邊執見并彼相應等起法界，諸餘無記及善法界。幾無記非無記為因等者，八無記亦無記為因，十應分別。謂色界有三句。或無記為因非無記，謂不善色界。或無記亦無記為因，謂無記色界。或非無記非無記為因，謂善色界。聲界、六識界、意界亦爾。法界有四句。或無記非無記為因，謂虛空、非擇滅。或無記為因非無記，謂不善法界。或無記亦無記為因，謂無記有為法界。或非無記非無記為因，謂善法界。幾因緣非有因等者，十七是因緣亦有因，一應分別。謂法界，若有為是因緣亦有因，若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，十非等無間非等無間緣，八應分別。謂眼識界有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起眼識。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在眼識。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起眼識，諸餘未來眼識。耳、鼻、舌、身、識界亦爾。意界有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起意界，及過去現在阿羅漢命終時意界。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時意界，諸餘過去現在意界。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起意界，諸餘未來意界。意識界亦爾。法界有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起諸心所法，及過去現在
。聲界有二句。或善亦善為因，謂善聲界。或非善非善為因，謂不善無記聲界。法界有四句。或善非善為因，謂擇滅。或善為因非善，謂善異熟生法界。或善亦善為因，謂善有為法界。或非善非善為因，謂除善異熟生法界，諸餘無記及不善法界。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂眼界，或不善為因非不善、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生眼界。非不善非不善為因者，謂餘眼界。耳、鼻、香、舌、味、身、觸界亦爾。色界有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生色界。或不善亦不善為因，謂不善色界。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生色界，諸餘無記及善色界。眼、耳、鼻、舌、身、識界亦爾。聲界有二句。或不善亦不善為因，謂不善聲界。或非不善非不善為因，謂善無記聲界。意界有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生意界，及欲界繫有身見邊執見相應意界。或不善亦不善為因，謂不善意界。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生意界，及除欲界繫有身見邊執見相應意界，諸餘無記及善意界。意識界亦爾。法界有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生法界，及欲界繫有身見邊執見，及彼相應等起法界。或不善亦不善為因，謂不善法界。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生法界，及除欲界有身見邊執見并彼相應等起法界，諸餘無記及善法界。幾無記非無記為因等者，八無記亦無記為因，十應分別。謂色界有三句。或無記為因非無記，謂不善色界。或無記亦無記為因，謂無記色界。或非無記非無記為因，謂善色界。聲界、六識界、意界亦爾。法界有四句。或無記非無記為因，謂虛空、非擇滅。或無記為因非無記，謂不善法界。或無記亦無記為因，謂無記有為法界。或非無記非無記為因，謂善法界。幾因緣非有因等者，十七是因緣亦有因，一應分別。謂法界，若有為是因緣亦有因，若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，十非等無間非等無間緣，八應分別。謂眼識界有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起眼識。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在眼識。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起眼識，諸餘未來眼識。耳、鼻、舌、身、識界亦爾。意界有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起意界，及過去現在阿羅漢命終時意界。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時意界，諸餘過去現在意界。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起意界，諸餘未來意界。意識界亦爾。法界有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起諸心所法，及過去現在
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阿羅漢命終時諸心所法，并已生正起無想滅定。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時諸心所法，諸餘過去現在心所法。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起諸心所法諸餘未來心所法，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行，及身語業并無為法。幾所緣緣非有所緣等者，十是所緣緣非有所緣，七是所緣緣亦有所緣，一應分別。謂法界，若諸心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，十七是增上緣亦有增上，一應分別。謂法界，若有為是增上緣亦有增上，若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，十五順暴流非暴流，三應分別。謂意界，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。意識界亦爾。法界有三句。或順暴流非暴流，謂暴流所不攝有漏法界。或暴流亦順暴流，謂四暴流。或非暴流非順暴流，謂無漏法界。
阿羅漢命終時諸心所法，并已生正起無想滅定。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時諸心所法，諸餘過去現在心所法。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起諸心所法諸餘未來心所法，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行，及身語業并無為法。幾所緣緣非有所緣等者，十是所緣緣非有所緣，七是所緣緣亦有所緣，一應分別。謂法界，若諸心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，十七是增上緣亦有增上，一應分別。謂法界，若有為是增上緣亦有增上，若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，十五順暴流非暴流，三應分別。謂意界，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。意識界亦爾。法界有三句。或順暴流非暴流，謂暴流所不攝有漏法界。或暴流亦順暴流，謂四暴流。或非暴流非順暴流，謂無漏法界。
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說一切有部品類足論卷第十七
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