阿毘達磨品類足論卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第十六

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯千問品第七之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯千問品第七之七

此十二處，與六善處相攝者，六善處攝四處少分，四處少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝四處少分，四處少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，七無記處攝八處四處少分，八處四處少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者，三漏處攝一處少分，一處少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝十處二處少分，十處二處少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，八無漏處攝二處少分，二處少分亦攝八無漏處。幾過去等者，十一或過去或未來或現在，一應分別，謂法處若有為或過去或未來或現在，若無為非過去非未來非現在。幾善等者，八無記，四應分別。謂色處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身表。云何不善？謂不善身表。云何無記？謂除善、不善身表諸餘色處。聲處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善語表。云何不善？謂不善語表。云何無記？謂除善不善語表諸餘聲處。意處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意處。云何不善？謂不善作意相應意處。云何無記？謂無記作意相應意處。法處，或善、或不善、或無記。云何善？謂法處所攝善身語業及善受想行蘊并擇滅。云何不善？謂法處所攝不善身語業及不善受想行蘊。云何無記？謂無記受想行蘊及虛空、非擇滅。幾欲界繫等者，二欲界繫，十應分別。謂眼處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界大種所造眼處。云何色界繫？謂色界大種所造眼處。色、耳、聲、鼻、舌、身處亦爾。觸處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界四大種及欲界大種所造觸處。云何色界繫？謂色界四大種及色界大種所造觸處。意處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應意處。云何色界繫？謂色界作意相應意處。云何無色界繫？謂無色界作意相應意處。云何不繫？謂無漏作意相應意處。法處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂法處所攝欲界身語業及欲界受想行蘊。云何色界繫？謂法處所攝色界身語業及色界受想行蘊。云何無色界繫？謂無色界受想行蘊。云何不繫？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并三無為。幾學等者，十非學非無學，二應分別。謂意處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意處。云何無學？謂無學作意相應意處。云何非學非無學？謂有漏作意相應意處。法處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身語業及學受想行蘊。云何無學？謂無學身語業及無學受想行蘊。云何非學非無學？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊并虛空、二滅。此十二處，幾見所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二處，與六善處相攝者，六善處攝四處少分，四處少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝四處少分，四處少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，七無記處攝八處四處少分，八處四處少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者，三漏處攝一處少分，一處少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝十處二處少分，十處二處少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，八無漏處攝二處少分，二處少分亦攝八無漏處。幾過去等者，十一或過去或未來或現在，一應分別，謂法處若有為或過去或未來或現在，若無為非過去非未來非現在。幾善等者，八無記，四應分別。謂色處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身表。云何不善？謂不善身表。云何無記？謂除善、不善身表諸餘色處。聲處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善語表。云何不善？謂不善語表。云何無記？謂除善不善語表諸餘聲處。意處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意處。云何不善？謂不善作意相應意處。云何無記？謂無記作意相應意處。法處，或善、或不善、或無記。云何善？謂法處所攝善身語業及善受想行蘊并擇滅。云何不善？謂法處所攝不善身語業及不善受想行蘊。云何無記？謂無記受想行蘊及虛空、非擇滅。幾欲界繫等者，二欲界繫，十應分別。謂眼處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界大種所造眼處。云何色界繫？謂色界大種所造眼處。色、耳、聲、鼻、舌、身處亦爾。觸處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界四大種及欲界大種所造觸處。云何色界繫？謂色界四大種及色界大種所造觸處。意處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應意處。云何色界繫？謂色界作意相應意處。云何無色界繫？謂無色界作意相應意處。云何不繫？謂無漏作意相應意處。法處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂法處所攝欲界身語業及欲界受想行蘊。云何色界繫？謂法處所攝色界身語業及色界受想行蘊。云何無色界繫？謂無色界受想行蘊。云何不繫？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并三無為。幾學等者，十非學非無學，二應分別。謂意處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意處。云何無學？謂無學作意相應意處。云何非學非無學？謂有漏作意相應意處。法處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身語業及學受想行蘊。云何無學？謂無學身語業及無學受想行蘊。云何非學非無學？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊并虛空、二滅。此十二處，幾見所

斷等者，十修所斷，二應分別。謂意處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂意處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意處。云何修所斷？謂意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂法處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應法處并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應法處，并彼等起無表身語業、心不相應行，若不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。幾非心等者，十非心非心所非心相應，一唯是心，一應分別，謂法處若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，十非隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，一應分別，謂法處，或隨心轉非受相應、或隨心轉亦受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉身語業心不相應行及受。隨心轉亦受相應者，謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應者，謂除隨心轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行及無為法。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，十非隨尋轉非伺相應，二應分別。謂意處，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應意處。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應意處。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應意處。法處有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業、心不相應行及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心所法若無為法。幾見非見處等者，一見亦見處，九見處非見，二應分別。謂意處，若有漏是見處非見，若無漏非見處非見。法處有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏法處。或見亦見處，謂五染污見、世俗正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏法處。幾有身見為因非有身見因等者，八非有身見為因非有身見因，四應分別。謂色處，若染污有身見為因非有身見因，若不染污非有身見為因非有身見因。聲處亦爾。意處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意處，亦除過去現在見集所斷遍行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷等者，十修所斷，二應分別。謂意處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂意處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意處。云何修所斷？謂意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂法處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應法處并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應法處，并彼等起無表身語業、心不相應行，若不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。幾非心等者，十非心非心所非心相應，一唯是心，一應分別，謂法處若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，十非隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，一應分別，謂法處，或隨心轉非受相應、或隨心轉亦受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉身語業心不相應行及受。隨心轉亦受相應者，謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應者，謂除隨心轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行及無為法。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，十非隨尋轉非伺相應，二應分別。謂意處，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應意處。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應意處。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應意處。法處有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業、心不相應行及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心所法若無為法。幾見非見處等者，一見亦見處，九見處非見，二應分別。謂意處，若有漏是見處非見，若無漏非見處非見。法處有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏法處。或見亦見處，謂五染污見、世俗正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏法處。幾有身見為因非有身見因等者，八非有身見為因非有身見因，四應分別。謂色處，若染污有身見為因非有身見因，若不染污非有身見為因非有身見因。聲處亦爾。意處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意處，亦除過去現在見集所斷遍行

隨眠相應意處，亦除未來有身見相應意處，諸餘染污意處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除意處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污意處。法處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等法處，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有法處，亦除未來有身見相應法處，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污法處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除法處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污法處。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂眼處，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者，謂異熟生眼處，諸餘眼處非業非業異熟。耳、鼻、香、舌、味、身、觸、意處亦爾。色處，或是業非業異熟、或業異熟非業、或非業非業異熟。是業非業異熟者，謂身表。業異熟非業者，謂業異熟生色處。非業非業異熟者，謂除業及業異熟色處諸餘色處，聲處，或是業非業異熟、或非業非業異熟。是業非業異熟者謂語表，諸餘聲處非業非業異熟。法處有四句。或業非業異熟，謂法處所攝身語業，及異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生法處。或業亦業異熟，謂異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟法處諸餘法處。幾業非隨業轉等者，八非業非隨業轉，一隨業轉非業，三應分別。謂色處，或是業非隨業轉、或非業非隨業轉。是業非隨業轉者謂身表，諸餘色處非業非隨業轉。聲處，或是業非隨業轉、或非業非隨業轉。是業非隨業轉者謂語表，諸餘聲處非業非隨業轉。法處有四句。或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘法處所攝身語業及思。或隨業轉非業，謂受蘊想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉法處，諸餘法處。幾所造色非有見色等者，有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處及二處少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眠相應意處，亦除未來有身見相應意處，諸餘染污意處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除意處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污意處。法處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等法處，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有法處，亦除未來有身見相應法處，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污法處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除法處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污法處。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂眼處，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者，謂異熟生眼處，諸餘眼處非業非業異熟。耳、鼻、香、舌、味、身、觸、意處亦爾。色處，或是業非業異熟、或業異熟非業、或非業非業異熟。是業非業異熟者，謂身表。業異熟非業者，謂業異熟生色處。非業非業異熟者，謂除業及業異熟色處諸餘色處，聲處，或是業非業異熟、或非業非業異熟。是業非業異熟者謂語表，諸餘聲處非業非業異熟。法處有四句。或業非業異熟，謂法處所攝身語業，及異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生法處。或業亦業異熟，謂異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟法處諸餘法處。幾業非隨業轉等者，八非業非隨業轉，一隨業轉非業，三應分別。謂色處，或是業非隨業轉、或非業非隨業轉。是業非隨業轉者謂身表，諸餘色處非業非隨業轉。聲處，或是業非隨業轉、或非業非隨業轉。是業非隨業轉者謂語表，諸餘聲處非業非隨業轉。法處有四句。或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘法處所攝身語業及思。或隨業轉非業，謂受蘊想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉法處，諸餘法處。幾所造色非有見色等者，有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處及二處少分。

此十二處，幾所造色非有對色等者，有四句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處一處少分。或非所造色非有對色，謂一處一處少分。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂眼處，或善為因非善、或非善非善為因。善為因非善者謂善異熟生眼處，諸餘眼處非善非善為因。耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。色處，或善為因非善、或善亦善為因、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生色處。善亦善為因者，謂善色處。非善非善為因者，謂除善異熟生色處諸餘無記及不善色處。意處亦爾。聲處，或善亦善為因、或非善非善為因。善亦善為因者謂善聲處，諸餘聲處非善非善為因。法處有四句。或善非善為因，謂擇滅。或善為因非善，謂善異熟生法處。或善亦善為因，謂善有為法處。或非善非善為因，謂除善異熟生法處諸餘無記及不善法處。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂眼處，或不善為因非不善、或非不善非不善為因。不善為因非不善者謂不善異熟生眼處，諸餘眼處非不善非不善為因。耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。色處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生色處。不善亦不善為因者，謂不善色處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生色處諸餘無記及善色處。聲處，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者謂不善聲處，諸餘聲處非不善非不善為因。意處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生意處，及欲界有身見邊執見相應意處。或不善亦不善為因者，謂不善意處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生意處，及除欲界有身見邊執見相應意處，諸餘無記及善意處。法處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生法處，及欲界有身見邊執見，并彼相應法處，若彼等起心不相應行。不善亦不善為因者，謂不善等起法處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生法處，及除欲界有身見邊執見并彼相應法處若彼等起心不相應行，諸餘無記及善法處。幾無記非無記為因等者，八無記亦無記為因，四應分別。謂色處，或無記為因非無記、或無記亦無記為因、或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善色處。無記亦無記為因者，謂無記色處。非無記非無記為因者，謂善色處。聲意處亦爾。法處有四句。或無記非無記為因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二處，幾所造色非有對色等者，有四句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處一處少分。或非所造色非有對色，謂一處一處少分。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂眼處，或善為因非善、或非善非善為因。善為因非善者謂善異熟生眼處，諸餘眼處非善非善為因。耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。色處，或善為因非善、或善亦善為因、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生色處。善亦善為因者，謂善色處。非善非善為因者，謂除善異熟生色處諸餘無記及不善色處。意處亦爾。聲處，或善亦善為因、或非善非善為因。善亦善為因者謂善聲處，諸餘聲處非善非善為因。法處有四句。或善非善為因，謂擇滅。或善為因非善，謂善異熟生法處。或善亦善為因，謂善有為法處。或非善非善為因，謂除善異熟生法處諸餘無記及不善法處。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂眼處，或不善為因非不善、或非不善非不善為因。不善為因非不善者謂不善異熟生眼處，諸餘眼處非不善非不善為因。耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。色處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生色處。不善亦不善為因者，謂不善色處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生色處諸餘無記及善色處。聲處，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者謂不善聲處，諸餘聲處非不善非不善為因。意處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生意處，及欲界有身見邊執見相應意處。或不善亦不善為因者，謂不善意處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生意處，及除欲界有身見邊執見相應意處，諸餘無記及善意處。法處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生法處，及欲界有身見邊執見，并彼相應法處，若彼等起心不相應行。不善亦不善為因者，謂不善等起法處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生法處，及除欲界有身見邊執見并彼相應法處若彼等起心不相應行，諸餘無記及善法處。幾無記非無記為因等者，八無記亦無記為因，四應分別。謂色處，或無記為因非無記、或無記亦無記為因、或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善色處。無記亦無記為因者，謂無記色處。非無記非無記為因者，謂善色處。聲意處亦爾。法處有四句。或無記非無記為因

，謂虛空非擇滅。或無記為因非無記，謂不善法處。或無記亦無記為因，謂無記有為法處。或非無記非無記為因，謂善法處。幾因緣非有因等者，十一是因緣亦有因，一應分別，謂法處，若有為是因緣亦有因，若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，十非等無間非等無間緣，二應分別。謂意處，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起意處，及過去現在阿羅漢命終時意處。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時意處，諸餘過去現在意處。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起意處，諸餘未來意處。法處，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起諸心所法，及過去現在阿羅漢命終時諸心所法，并已生正起無想、滅定。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時諸心所法，諸餘過去現在諸心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起諸心所法諸餘未來心所法，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行，并身語業虛空、二滅。幾所緣緣非有所緣等者，十所緣緣非有所緣，一所緣緣亦有所緣，一應分別。謂法處，若諸心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，十一是增上緣亦有增上，一應分別，謂法處，若有為是增上緣亦有增上，若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，十順暴流非暴流，二應分別。謂意處，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。法處，或順暴流非暴流、或暴流亦順暴流、或非暴流非順暴流。順暴流非暴流者，謂暴流所不攝有漏法處。暴流亦順暴流者，謂四暴流。非暴流非順暴流者，謂無漏法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，謂虛空非擇滅。或無記為因非無記，謂不善法處。或無記亦無記為因，謂無記有為法處。或非無記非無記為因，謂善法處。幾因緣非有因等者，十一是因緣亦有因，一應分別，謂法處，若有為是因緣亦有因，若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，十非等無間非等無間緣，二應分別。謂意處，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起意處，及過去現在阿羅漢命終時意處。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時意處，諸餘過去現在意處。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起意處，諸餘未來意處。法處，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起諸心所法，及過去現在阿羅漢命終時諸心所法，并已生正起無想、滅定。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時諸心所法，諸餘過去現在諸心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起諸心所法諸餘未來心所法，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行，并身語業虛空、二滅。幾所緣緣非有所緣等者，十所緣緣非有所緣，一所緣緣亦有所緣，一應分別。謂法處，若諸心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，十一是增上緣亦有增上，一應分別，謂法處，若有為是增上緣亦有增上，若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，十順暴流非暴流，二應分別。謂意處，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。法處，或順暴流非暴流、或暴流亦順暴流、或非暴流非順暴流。順暴流非暴流者，謂暴流所不攝有漏法處。暴流亦順暴流者，謂四暴流。非暴流非順暴流者，謂無漏法處。

五蘊者，謂色蘊乃至識蘊。此五蘊幾有色等者，一有色，四無色。幾有見等者，四無見，一應分別，謂色蘊，或有見、或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂九處一處少分。幾有對等者，四無對，一應分別，謂色蘊，或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂一處少分。幾有漏等者，一切應分別。謂色蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂十處一處少分。云何無漏？謂一處少分。受蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應受蘊。云何無漏？謂無漏作意相應受蘊。想識蘊亦爾。行蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏心相應及心不相應行蘊。云何無漏？謂無漏心相應及心不相應行蘊。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切應分別。謂色蘊，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏色蘊。云何無異熟？謂無記無漏色蘊。餘四蘊亦爾。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一是色攝四是名攝。幾內處攝等者，一內處攝，三外處攝，一應分別。謂色蘊，或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂五內處。云何外處攝？謂五外處及一外處少分。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蘊者，謂色蘊乃至識蘊。此五蘊幾有色等者，一有色，四無色。幾有見等者，四無見，一應分別，謂色蘊，或有見、或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂九處一處少分。幾有對等者，四無對，一應分別，謂色蘊，或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂一處少分。幾有漏等者，一切應分別。謂色蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂十處一處少分。云何無漏？謂一處少分。受蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應受蘊。云何無漏？謂無漏作意相應受蘊。想識蘊亦爾。行蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏心相應及心不相應行蘊。云何無漏？謂無漏心相應及心不相應行蘊。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切應分別。謂色蘊，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏色蘊。云何無異熟？謂無記無漏色蘊。餘四蘊亦爾。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一是色攝四是名攝。幾內處攝等者，一內處攝，三外處攝，一應分別。謂色蘊，或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂五內處。云何外處攝？謂五外處及一外處少分。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。

此五蘊，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂諸蘊若是善是應修，若非善不應修。幾染污等者，一切應分別，謂諸蘊若有覆是染污，若無覆不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，四無執受，一應分別，謂色蘊，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝色蘊。云何無執受？謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者，四非大種所造，一應分別，謂色蘊，或是大種所造、或非大種所造。云何大種所造？謂九處二處少分。云何非大種所造？謂一處少分。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一因不相應，三因相應，一應分別。謂行蘊，若諸心所是因相應，若非心所因不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五蘊，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂諸蘊若是善是應修，若非善不應修。幾染污等者，一切應分別，謂諸蘊若有覆是染污，若無覆不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，四無執受，一應分別，謂色蘊，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝色蘊。云何無執受？謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者，四非大種所造，一應分別，謂色蘊，或是大種所造、或非大種所造。云何大種所造？謂九處二處少分。云何非大種所造？謂一處少分。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一因不相應，三因相應，一應分別。謂行蘊，若諸心所是因相應，若非心所因不相應。

此五蘊，與六善處相攝者，有四句。或善處非蘊，謂擇滅。或蘊非善處，謂不善、無記五蘊。或善處亦蘊，謂善五蘊。或非善處非蘊，謂虛空、非擇滅。與五不善處相攝者，五不善處攝五蘊少分，五蘊少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，有四句。或無記處非蘊，謂虛空、非擇滅。或蘊非無記處，謂善、不善五蘊。或無記處亦蘊，謂無記五蘊。或非無記處非蘊，謂擇滅。與三漏處相攝者，三漏處攝一蘊少分，一蘊少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝五蘊少分，五蘊少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非蘊，謂虛空、二滅。或蘊非無漏處，謂有漏五蘊。或無漏處亦蘊，謂無漏五蘊。或非無漏處非蘊，如是事不可得。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切應分別，謂諸蘊或善、或不善、或無記。云何善？謂善五蘊。云何不善？謂不善五蘊。云何無記？謂無記五蘊。幾欲界繫等者，一切應分別。謂諸蘊，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界五蘊。云何色界繫？謂色界五蘊。云何無色界繫？謂無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一切應分別。謂諸蘊，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂有漏五蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五蘊，與六善處相攝者，有四句。或善處非蘊，謂擇滅。或蘊非善處，謂不善、無記五蘊。或善處亦蘊，謂善五蘊。或非善處非蘊，謂虛空、非擇滅。與五不善處相攝者，五不善處攝五蘊少分，五蘊少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，有四句。或無記處非蘊，謂虛空、非擇滅。或蘊非無記處，謂善、不善五蘊。或無記處亦蘊，謂無記五蘊。或非無記處非蘊，謂擇滅。與三漏處相攝者，三漏處攝一蘊少分，一蘊少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝五蘊少分，五蘊少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非蘊，謂虛空、二滅。或蘊非無漏處，謂有漏五蘊。或無漏處亦蘊，謂無漏五蘊。或非無漏處非蘊，如是事不可得。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切應分別，謂諸蘊或善、或不善、或無記。云何善？謂善五蘊。云何不善？謂不善五蘊。云何無記？謂無記五蘊。幾欲界繫等者，一切應分別。謂諸蘊，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界五蘊。云何色界繫？謂色界五蘊。云何無色界繫？謂無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一切應分別。謂諸蘊，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂有漏五蘊。

此五蘊，幾見所斷等者，一切應分別。謂色蘊，若有漏修所斷、若無漏非所斷。受蘊，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂受蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。云何修所斷？謂受蘊學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應受蘊及不染污有漏受蘊。云何非所斷？謂無漏受蘊。想識蘊亦爾。行蘊，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂行蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應行蘊，并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂行蘊學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應行蘊，并彼等起心不相應行，若不染污有漏行蘊。云何非所斷，謂無漏行蘊。幾非心等者，一非心非心所非心相應，二是心所與心相應，一唯是心，一應分別。謂行蘊，若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，一隨心轉亦受相應，二應分別。謂色蘊，或隨心轉非受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非受相應。行蘊有三句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉心不相應行。或隨心轉亦受相應，謂心所行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除想自性，如受應知。二隨心轉亦行相應，一行相應非隨心轉，二應分別。謂色蘊，或隨心轉非行相應、或非隨心轉非行相應。隨心轉非行相應者謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非行相應。行蘊有三句。或隨心轉非行相應，謂隨心轉心不相應行。或隨心轉亦行相應，謂心所行蘊，除其自性。或非隨心轉非行相應，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂色蘊，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。隨尋轉非伺相應者謂隨尋轉身語業，諸餘色蘊非隨尋轉非伺相應。受蘊，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應受蘊。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應受蘊。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應受蘊。想識蘊亦爾。行蘊有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉心不相應行及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心所行蘊。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心所行蘊。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉心不相應行，諸餘心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心所行蘊。幾見非見處等者，一切應分別。謂色蘊有三句。或見處非見，謂九處及一處少分。或見亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五蘊，幾見所斷等者，一切應分別。謂色蘊，若有漏修所斷、若無漏非所斷。受蘊，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂受蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。云何修所斷？謂受蘊學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應受蘊及不染污有漏受蘊。云何非所斷？謂無漏受蘊。想識蘊亦爾。行蘊，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂行蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應行蘊，并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂行蘊學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應行蘊，并彼等起心不相應行，若不染污有漏行蘊。云何非所斷，謂無漏行蘊。幾非心等者，一非心非心所非心相應，二是心所與心相應，一唯是心，一應分別。謂行蘊，若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，一隨心轉亦受相應，二應分別。謂色蘊，或隨心轉非受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非受相應。行蘊有三句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉心不相應行。或隨心轉亦受相應，謂心所行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除想自性，如受應知。二隨心轉亦行相應，一行相應非隨心轉，二應分別。謂色蘊，或隨心轉非行相應、或非隨心轉非行相應。隨心轉非行相應者謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非行相應。行蘊有三句。或隨心轉非行相應，謂隨心轉心不相應行。或隨心轉亦行相應，謂心所行蘊，除其自性。或非隨心轉非行相應，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂色蘊，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。隨尋轉非伺相應者謂隨尋轉身語業，諸餘色蘊非隨尋轉非伺相應。受蘊，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應受蘊。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應受蘊。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應受蘊。想識蘊亦爾。行蘊有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉心不相應行及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心所行蘊。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心所行蘊。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉心不相應行，諸餘心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心所行蘊。幾見非見處等者，一切應分別。謂色蘊有三句。或見處非見，謂九處及一處少分。或見亦

見處，謂一處。或非見非見處，謂一處少分。受、想、識蘊，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。行蘊有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏行蘊。或見亦見處，謂五染污見及世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏行蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見處，謂一處。或非見非見處，謂一處少分。受、想、識蘊，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。行蘊有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏行蘊。或見亦見處，謂五染污見及世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏行蘊。