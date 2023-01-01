阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
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第 16 卷
阿毘達磨品類足論卷第十六
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯千問品第七之七
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此十二處，與六善處相攝者，六善處攝四處少分，四處少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝四處少分，四處少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，七無記處攝八處四處少分，八處四處少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者，三漏處攝一處少分，一處少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝十處二處少分，十處二處少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，八無漏處攝二處少分，二處少分亦攝八無漏處。幾過去等者，十一或過去或未來或現在，一應分別，謂法處若有為或過去或未來或現在，若無為非過去非未來非現在。幾善等者，八無記，四應分別。謂色處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身表。云何不善？謂不善身表。云何無記？謂除善、不善身表諸餘色處。聲處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善語表。云何不善？謂不善語表。云何無記？謂除善不善語表諸餘聲處。意處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意處。云何不善？謂不善作意相應意處。云何無記？謂無記作意相應意處。法處，或善、或不善、或無記。云何善？謂法處所攝善身語業及善受想行蘊并擇滅。云何不善？謂法處所攝不善身語業及不善受想行蘊。云何無記？謂無記受想行蘊及虛空、非擇滅。幾欲界繫等者，二欲界繫，十應分別。謂眼處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界大種所造眼處。云何色界繫？謂色界大種所造眼處。色、耳、聲、鼻、舌、身處亦爾。觸處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界四大種及欲界大種所造觸處。云何色界繫？謂色界四大種及色界大種所造觸處。意處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應意處。云何色界繫？謂色界作意相應意處。云何無色界繫？謂無色界作意相應意處。云何不繫？謂無漏作意相應意處。法處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂法處所攝欲界身語業及欲界受想行蘊。云何色界繫？謂法處所攝色界身語業及色界受想行蘊。云何無色界繫？謂無色界受想行蘊。云何不繫？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并三無為。幾學等者，十非學非無學，二應分別。謂意處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意處。云何無學？謂無學作意相應意處。云何非學非無學？謂有漏作意相應意處。法處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身語業及學受想行蘊。云何無學？謂無學身語業及無學受想行蘊。云何非學非無學？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊并虛空、二滅。此十二處，幾見所
此十二處，與六善處相攝者，六善處攝四處少分，四處少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝四處少分，四處少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，七無記處攝八處四處少分，八處四處少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者，三漏處攝一處少分，一處少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝十處二處少分，十處二處少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，八無漏處攝二處少分，二處少分亦攝八無漏處。幾過去等者，十一或過去或未來或現在，一應分別，謂法處若有為或過去或未來或現在，若無為非過去非未來非現在。幾善等者，八無記，四應分別。謂色處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身表。云何不善？謂不善身表。云何無記？謂除善、不善身表諸餘色處。聲處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善語表。云何不善？謂不善語表。云何無記？謂除善不善語表諸餘聲處。意處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意處。云何不善？謂不善作意相應意處。云何無記？謂無記作意相應意處。法處，或善、或不善、或無記。云何善？謂法處所攝善身語業及善受想行蘊并擇滅。云何不善？謂法處所攝不善身語業及不善受想行蘊。云何無記？謂無記受想行蘊及虛空、非擇滅。幾欲界繫等者，二欲界繫，十應分別。謂眼處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界大種所造眼處。云何色界繫？謂色界大種所造眼處。色、耳、聲、鼻、舌、身處亦爾。觸處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界四大種及欲界大種所造觸處。云何色界繫？謂色界四大種及色界大種所造觸處。意處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應意處。云何色界繫？謂色界作意相應意處。云何無色界繫？謂無色界作意相應意處。云何不繫？謂無漏作意相應意處。法處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂法處所攝欲界身語業及欲界受想行蘊。云何色界繫？謂法處所攝色界身語業及色界受想行蘊。云何無色界繫？謂無色界受想行蘊。云何不繫？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并三無為。幾學等者，十非學非無學，二應分別。謂意處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意處。云何無學？謂無學作意相應意處。云何非學非無學？謂有漏作意相應意處。法處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身語業及學受想行蘊。云何無學？謂無學身語業及無學受想行蘊。云何非學非無學？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊并虛空、二滅。此十二處，幾見所
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斷等者，十修所斷，二應分別。謂意處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂意處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意處。云何修所斷？謂意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂法處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應法處并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應法處，并彼等起無表身語業、心不相應行，若不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。幾非心等者，十非心非心所非心相應，一唯是心，一應分別，謂法處若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，十非隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，一應分別，謂法處，或隨心轉非受相應、或隨心轉亦受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉身語業心不相應行及受。隨心轉亦受相應者，謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應者，謂除隨心轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行及無為法。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，十非隨尋轉非伺相應，二應分別。謂意處，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應意處。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應意處。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應意處。法處有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業、心不相應行及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心所法若無為法。幾見非見處等者，一見亦見處，九見處非見，二應分別。謂意處，若有漏是見處非見，若無漏非見處非見。法處有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏法處。或見亦見處，謂五染污見、世俗正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏法處。幾有身見為因非有身見因等者，八非有身見為因非有身見因，四應分別。謂色處，若染污有身見為因非有身見因，若不染污非有身見為因非有身見因。聲處亦爾。意處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意處，亦除過去現在見集所斷遍行
斷等者，十修所斷，二應分別。謂意處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂意處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意處。云何修所斷？謂意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂法處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應法處并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應法處，并彼等起無表身語業、心不相應行，若不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。幾非心等者，十非心非心所非心相應，一唯是心，一應分別，謂法處若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，十非隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，一應分別，謂法處，或隨心轉非受相應、或隨心轉亦受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉身語業心不相應行及受。隨心轉亦受相應者，謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應者，謂除隨心轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行及無為法。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，十非隨尋轉非伺相應，二應分別。謂意處，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應意處。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應意處。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應意處。法處有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業、心不相應行及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心所法若無為法。幾見非見處等者，一見亦見處，九見處非見，二應分別。謂意處，若有漏是見處非見，若無漏非見處非見。法處有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏法處。或見亦見處，謂五染污見、世俗正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏法處。幾有身見為因非有身見因等者，八非有身見為因非有身見因，四應分別。謂色處，若染污有身見為因非有身見因，若不染污非有身見為因非有身見因。聲處亦爾。意處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意處，亦除過去現在見集所斷遍行
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隨眠相應意處，亦除未來有身見相應意處，諸餘染污意處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除意處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污意處。法處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等法處，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有法處，亦除未來有身見相應法處，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污法處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除法處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污法處。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂眼處，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者，謂異熟生眼處，諸餘眼處非業非業異熟。耳、鼻、香、舌、味、身、觸、意處亦爾。色處，或是業非業異熟、或業異熟非業、或非業非業異熟。是業非業異熟者，謂身表。業異熟非業者，謂業異熟生色處。非業非業異熟者，謂除業及業異熟色處諸餘色處，聲處，或是業非業異熟、或非業非業異熟。是業非業異熟者謂語表，諸餘聲處非業非業異熟。法處有四句。或業非業異熟，謂法處所攝身語業，及異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生法處。或業亦業異熟，謂異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟法處諸餘法處。幾業非隨業轉等者，八非業非隨業轉，一隨業轉非業，三應分別。謂色處，或是業非隨業轉、或非業非隨業轉。是業非隨業轉者謂身表，諸餘色處非業非隨業轉。聲處，或是業非隨業轉、或非業非隨業轉。是業非隨業轉者謂語表，諸餘聲處非業非隨業轉。法處有四句。或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘法處所攝身語業及思。或隨業轉非業，謂受蘊想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉法處，諸餘法處。幾所造色非有見色等者，有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處及二處少分。
隨眠相應意處，亦除未來有身見相應意處，諸餘染污意處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除意處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污意處。法處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等法處，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有法處，亦除未來有身見相應法處，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污法處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除法處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污法處。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂眼處，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者，謂異熟生眼處，諸餘眼處非業非業異熟。耳、鼻、香、舌、味、身、觸、意處亦爾。色處，或是業非業異熟、或業異熟非業、或非業非業異熟。是業非業異熟者，謂身表。業異熟非業者，謂業異熟生色處。非業非業異熟者，謂除業及業異熟色處諸餘色處，聲處，或是業非業異熟、或非業非業異熟。是業非業異熟者謂語表，諸餘聲處非業非業異熟。法處有四句。或業非業異熟，謂法處所攝身語業，及異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生法處。或業亦業異熟，謂異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟法處諸餘法處。幾業非隨業轉等者，八非業非隨業轉，一隨業轉非業，三應分別。謂色處，或是業非隨業轉、或非業非隨業轉。是業非隨業轉者謂身表，諸餘色處非業非隨業轉。聲處，或是業非隨業轉、或非業非隨業轉。是業非隨業轉者謂語表，諸餘聲處非業非隨業轉。法處有四句。或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘法處所攝身語業及思。或隨業轉非業，謂受蘊想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉法處，諸餘法處。幾所造色非有見色等者，有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處及二處少分。
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此十二處，幾所造色非有對色等者，有四句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處一處少分。或非所造色非有對色，謂一處一處少分。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂眼處，或善為因非善、或非善非善為因。善為因非善者謂善異熟生眼處，諸餘眼處非善非善為因。耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。色處，或善為因非善、或善亦善為因、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生色處。善亦善為因者，謂善色處。非善非善為因者，謂除善異熟生色處諸餘無記及不善色處。意處亦爾。聲處，或善亦善為因、或非善非善為因。善亦善為因者謂善聲處，諸餘聲處非善非善為因。法處有四句。或善非善為因，謂擇滅。或善為因非善，謂善異熟生法處。或善亦善為因，謂善有為法處。或非善非善為因，謂除善異熟生法處諸餘無記及不善法處。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂眼處，或不善為因非不善、或非不善非不善為因。不善為因非不善者謂不善異熟生眼處，諸餘眼處非不善非不善為因。耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。色處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生色處。不善亦不善為因者，謂不善色處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生色處諸餘無記及善色處。聲處，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者謂不善聲處，諸餘聲處非不善非不善為因。意處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生意處，及欲界有身見邊執見相應意處。或不善亦不善為因者，謂不善意處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生意處，及除欲界有身見邊執見相應意處，諸餘無記及善意處。法處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生法處，及欲界有身見邊執見，并彼相應法處，若彼等起心不相應行。不善亦不善為因者，謂不善等起法處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生法處，及除欲界有身見邊執見并彼相應法處若彼等起心不相應行，諸餘無記及善法處。幾無記非無記為因等者，八無記亦無記為因，四應分別。謂色處，或無記為因非無記、或無記亦無記為因、或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善色處。無記亦無記為因者，謂無記色處。非無記非無記為因者，謂善色處。聲意處亦爾。法處有四句。或無記非無記為因
此十二處，幾所造色非有對色等者，有四句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處一處少分。或非所造色非有對色，謂一處一處少分。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂眼處，或善為因非善、或非善非善為因。善為因非善者謂善異熟生眼處，諸餘眼處非善非善為因。耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。色處，或善為因非善、或善亦善為因、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生色處。善亦善為因者，謂善色處。非善非善為因者，謂除善異熟生色處諸餘無記及不善色處。意處亦爾。聲處，或善亦善為因、或非善非善為因。善亦善為因者謂善聲處，諸餘聲處非善非善為因。法處有四句。或善非善為因，謂擇滅。或善為因非善，謂善異熟生法處。或善亦善為因，謂善有為法處。或非善非善為因，謂除善異熟生法處諸餘無記及不善法處。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂眼處，或不善為因非不善、或非不善非不善為因。不善為因非不善者謂不善異熟生眼處，諸餘眼處非不善非不善為因。耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。色處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生色處。不善亦不善為因者，謂不善色處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生色處諸餘無記及善色處。聲處，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者謂不善聲處，諸餘聲處非不善非不善為因。意處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生意處，及欲界有身見邊執見相應意處。或不善亦不善為因者，謂不善意處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生意處，及除欲界有身見邊執見相應意處，諸餘無記及善意處。法處，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生法處，及欲界有身見邊執見，并彼相應法處，若彼等起心不相應行。不善亦不善為因者，謂不善等起法處。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生法處，及除欲界有身見邊執見并彼相應法處若彼等起心不相應行，諸餘無記及善法處。幾無記非無記為因等者，八無記亦無記為因，四應分別。謂色處，或無記為因非無記、或無記亦無記為因、或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善色處。無記亦無記為因者，謂無記色處。非無記非無記為因者，謂善色處。聲意處亦爾。法處有四句。或無記非無記為因
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，謂虛空非擇滅。或無記為因非無記，謂不善法處。或無記亦無記為因，謂無記有為法處。或非無記非無記為因，謂善法處。幾因緣非有因等者，十一是因緣亦有因，一應分別，謂法處，若有為是因緣亦有因，若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，十非等無間非等無間緣，二應分別。謂意處，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起意處，及過去現在阿羅漢命終時意處。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時意處，諸餘過去現在意處。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起意處，諸餘未來意處。法處，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起諸心所法，及過去現在阿羅漢命終時諸心所法，并已生正起無想、滅定。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時諸心所法，諸餘過去現在諸心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起諸心所法諸餘未來心所法，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行，并身語業虛空、二滅。幾所緣緣非有所緣等者，十所緣緣非有所緣，一所緣緣亦有所緣，一應分別。謂法處，若諸心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，十一是增上緣亦有增上，一應分別，謂法處，若有為是增上緣亦有增上，若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，十順暴流非暴流，二應分別。謂意處，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。法處，或順暴流非暴流、或暴流亦順暴流、或非暴流非順暴流。順暴流非暴流者，謂暴流所不攝有漏法處。暴流亦順暴流者，謂四暴流。非暴流非順暴流者，謂無漏法處。
，謂虛空非擇滅。或無記為因非無記，謂不善法處。或無記亦無記為因，謂無記有為法處。或非無記非無記為因，謂善法處。幾因緣非有因等者，十一是因緣亦有因，一應分別，謂法處，若有為是因緣亦有因，若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，十非等無間非等無間緣，二應分別。謂意處，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起意處，及過去現在阿羅漢命終時意處。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時意處，諸餘過去現在意處。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起意處，諸餘未來意處。法處，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起諸心所法，及過去現在阿羅漢命終時諸心所法，并已生正起無想、滅定。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時諸心所法，諸餘過去現在諸心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起諸心所法諸餘未來心所法，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行，并身語業虛空、二滅。幾所緣緣非有所緣等者，十所緣緣非有所緣，一所緣緣亦有所緣，一應分別。謂法處，若諸心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，十一是增上緣亦有增上，一應分別，謂法處，若有為是增上緣亦有增上，若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，十順暴流非暴流，二應分別。謂意處，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。法處，或順暴流非暴流、或暴流亦順暴流、或非暴流非順暴流。順暴流非暴流者，謂暴流所不攝有漏法處。暴流亦順暴流者，謂四暴流。非暴流非順暴流者，謂無漏法處。
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五蘊者，謂色蘊乃至識蘊。此五蘊幾有色等者，一有色，四無色。幾有見等者，四無見，一應分別，謂色蘊，或有見、或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂九處一處少分。幾有對等者，四無對，一應分別，謂色蘊，或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂一處少分。幾有漏等者，一切應分別。謂色蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂十處一處少分。云何無漏？謂一處少分。受蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應受蘊。云何無漏？謂無漏作意相應受蘊。想識蘊亦爾。行蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏心相應及心不相應行蘊。云何無漏？謂無漏心相應及心不相應行蘊。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切應分別。謂色蘊，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏色蘊。云何無異熟？謂無記無漏色蘊。餘四蘊亦爾。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一是色攝四是名攝。幾內處攝等者，一內處攝，三外處攝，一應分別。謂色蘊，或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂五內處。云何外處攝？謂五外處及一外處少分。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
五蘊者，謂色蘊乃至識蘊。此五蘊幾有色等者，一有色，四無色。幾有見等者，四無見，一應分別，謂色蘊，或有見、或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂九處一處少分。幾有對等者，四無對，一應分別，謂色蘊，或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂一處少分。幾有漏等者，一切應分別。謂色蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂十處一處少分。云何無漏？謂一處少分。受蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應受蘊。云何無漏？謂無漏作意相應受蘊。想識蘊亦爾。行蘊，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏心相應及心不相應行蘊。云何無漏？謂無漏心相應及心不相應行蘊。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切應分別。謂色蘊，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏色蘊。云何無異熟？謂無記無漏色蘊。餘四蘊亦爾。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一是色攝四是名攝。幾內處攝等者，一內處攝，三外處攝，一應分別。謂色蘊，或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂五內處。云何外處攝？謂五外處及一外處少分。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此五蘊，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂諸蘊若是善是應修，若非善不應修。幾染污等者，一切應分別，謂諸蘊若有覆是染污，若無覆不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，四無執受，一應分別，謂色蘊，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝色蘊。云何無執受？謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者，四非大種所造，一應分別，謂色蘊，或是大種所造、或非大種所造。云何大種所造？謂九處二處少分。云何非大種所造？謂一處少分。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一因不相應，三因相應，一應分別。謂行蘊，若諸心所是因相應，若非心所因不相應。
此五蘊，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂諸蘊若是善是應修，若非善不應修。幾染污等者，一切應分別，謂諸蘊若有覆是染污，若無覆不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，四無執受，一應分別，謂色蘊，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝色蘊。云何無執受？謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者，四非大種所造，一應分別，謂色蘊，或是大種所造、或非大種所造。云何大種所造？謂九處二處少分。云何非大種所造？謂一處少分。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸蘊若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一因不相應，三因相應，一應分別。謂行蘊，若諸心所是因相應，若非心所因不相應。
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此五蘊，與六善處相攝者，有四句。或善處非蘊，謂擇滅。或蘊非善處，謂不善、無記五蘊。或善處亦蘊，謂善五蘊。或非善處非蘊，謂虛空、非擇滅。與五不善處相攝者，五不善處攝五蘊少分，五蘊少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，有四句。或無記處非蘊，謂虛空、非擇滅。或蘊非無記處，謂善、不善五蘊。或無記處亦蘊，謂無記五蘊。或非無記處非蘊，謂擇滅。與三漏處相攝者，三漏處攝一蘊少分，一蘊少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝五蘊少分，五蘊少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非蘊，謂虛空、二滅。或蘊非無漏處，謂有漏五蘊。或無漏處亦蘊，謂無漏五蘊。或非無漏處非蘊，如是事不可得。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切應分別，謂諸蘊或善、或不善、或無記。云何善？謂善五蘊。云何不善？謂不善五蘊。云何無記？謂無記五蘊。幾欲界繫等者，一切應分別。謂諸蘊，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界五蘊。云何色界繫？謂色界五蘊。云何無色界繫？謂無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一切應分別。謂諸蘊，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂有漏五蘊。
此五蘊，與六善處相攝者，有四句。或善處非蘊，謂擇滅。或蘊非善處，謂不善、無記五蘊。或善處亦蘊，謂善五蘊。或非善處非蘊，謂虛空、非擇滅。與五不善處相攝者，五不善處攝五蘊少分，五蘊少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，有四句。或無記處非蘊，謂虛空、非擇滅。或蘊非無記處，謂善、不善五蘊。或無記處亦蘊，謂無記五蘊。或非無記處非蘊，謂擇滅。與三漏處相攝者，三漏處攝一蘊少分，一蘊少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝五蘊少分，五蘊少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非蘊，謂虛空、二滅。或蘊非無漏處，謂有漏五蘊。或無漏處亦蘊，謂無漏五蘊。或非無漏處非蘊，如是事不可得。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切應分別，謂諸蘊或善、或不善、或無記。云何善？謂善五蘊。云何不善？謂不善五蘊。云何無記？謂無記五蘊。幾欲界繫等者，一切應分別。謂諸蘊，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界五蘊。云何色界繫？謂色界五蘊。云何無色界繫？謂無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一切應分別。謂諸蘊，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂有漏五蘊。
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此五蘊，幾見所斷等者，一切應分別。謂色蘊，若有漏修所斷、若無漏非所斷。受蘊，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂受蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。云何修所斷？謂受蘊學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應受蘊及不染污有漏受蘊。云何非所斷？謂無漏受蘊。想識蘊亦爾。行蘊，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂行蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應行蘊，并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂行蘊學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應行蘊，并彼等起心不相應行，若不染污有漏行蘊。云何非所斷，謂無漏行蘊。幾非心等者，一非心非心所非心相應，二是心所與心相應，一唯是心，一應分別。謂行蘊，若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，一隨心轉亦受相應，二應分別。謂色蘊，或隨心轉非受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非受相應。行蘊有三句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉心不相應行。或隨心轉亦受相應，謂心所行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除想自性，如受應知。二隨心轉亦行相應，一行相應非隨心轉，二應分別。謂色蘊，或隨心轉非行相應、或非隨心轉非行相應。隨心轉非行相應者謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非行相應。行蘊有三句。或隨心轉非行相應，謂隨心轉心不相應行。或隨心轉亦行相應，謂心所行蘊，除其自性。或非隨心轉非行相應，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂色蘊，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。隨尋轉非伺相應者謂隨尋轉身語業，諸餘色蘊非隨尋轉非伺相應。受蘊，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應受蘊。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應受蘊。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應受蘊。想識蘊亦爾。行蘊有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉心不相應行及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心所行蘊。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心所行蘊。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉心不相應行，諸餘心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心所行蘊。幾見非見處等者，一切應分別。謂色蘊有三句。或見處非見，謂九處及一處少分。或見亦
此五蘊，幾見所斷等者，一切應分別。謂色蘊，若有漏修所斷、若無漏非所斷。受蘊，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂受蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。云何修所斷？謂受蘊學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應受蘊及不染污有漏受蘊。云何非所斷？謂無漏受蘊。想識蘊亦爾。行蘊，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂行蘊隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應行蘊，并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂行蘊學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應行蘊，并彼等起心不相應行，若不染污有漏行蘊。云何非所斷，謂無漏行蘊。幾非心等者，一非心非心所非心相應，二是心所與心相應，一唯是心，一應分別。謂行蘊，若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，一隨心轉亦受相應，二應分別。謂色蘊，或隨心轉非受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非受相應。行蘊有三句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉心不相應行。或隨心轉亦受相應，謂心所行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除想自性，如受應知。二隨心轉亦行相應，一行相應非隨心轉，二應分別。謂色蘊，或隨心轉非行相應、或非隨心轉非行相應。隨心轉非行相應者謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非行相應。行蘊有三句。或隨心轉非行相應，謂隨心轉心不相應行。或隨心轉亦行相應，謂心所行蘊，除其自性。或非隨心轉非行相應，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂色蘊，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。隨尋轉非伺相應者謂隨尋轉身語業，諸餘色蘊非隨尋轉非伺相應。受蘊，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應受蘊。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應受蘊。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應受蘊。想識蘊亦爾。行蘊有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉心不相應行及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心所行蘊。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心所行蘊。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉心不相應行，諸餘心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心所行蘊。幾見非見處等者，一切應分別。謂色蘊有三句。或見處非見，謂九處及一處少分。或見亦
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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見處，謂一處。或非見非見處，謂一處少分。受、想、識蘊，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。行蘊有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏行蘊。或見亦見處，謂五染污見及世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏行蘊。
見處，謂一處。或非見非見處，謂一處少分。受、想、識蘊，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。行蘊有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏行蘊。或見亦見處，謂五染污見及世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏行蘊。
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說一切有部品類足論卷第十六
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