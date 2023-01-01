阿毘達磨品類足論卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第十五

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯千問品第七之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯千問品第七之六

此七覺支，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此七覺支，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切因相應。

此七覺支，與六善處相攝者，二善處少分攝七覺支，七覺支亦攝二善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，二無漏處少分攝七覺支，七覺支亦攝二無漏處少分。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切不繫。幾學等者，一切應分別。謂念等覺支，或學、或無學。云何學？謂學作意相應念等覺支。云何無學？謂無學作意相應念等覺支。餘六等覺支亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此七覺支，與六善處相攝者，二善處少分攝七覺支，七覺支亦攝二善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，二無漏處少分攝七覺支，七覺支亦攝二無漏處少分。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切不繫。幾學等者，一切應分別。謂念等覺支，或學、或無學。云何學？謂學作意相應念等覺支。云何無學？謂無學作意相應念等覺支。餘六等覺支亦爾。

此七覺支，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，六隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切隨心轉想行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂念等覺支，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應念等覺支。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應念等覺支。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應念等覺支。擇法、精進、輕安、定、捨等覺支亦爾。喜等覺支，或有尋有伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應喜等覺支。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應喜等覺支。幾見非見處等者，六非見非見處，一應分別，謂擇法等覺支所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此七覺支，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，六隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切隨心轉想行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂念等覺支，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應念等覺支。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應念等覺支。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應念等覺支。擇法、精進、輕安、定、捨等覺支亦爾。喜等覺支，或有尋有伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應喜等覺支。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應喜等覺支。幾見非見處等者，六非見非見處，一應分別，謂擇法等覺支所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。

此七覺支，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別。謂念等覺支，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起念等覺支。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在念等覺支。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起念等覺支，諸餘未來念等覺支。餘六等覺支亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此七覺支，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別。謂念等覺支，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起念等覺支。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在念等覺支。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起念等覺支，諸餘未來念等覺支。餘六等覺支亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。

二十二根者，謂眼根乃至具知根。此二十二根幾有色等者，七有色，十五無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，七有對，十五無對。幾有漏等者，十有漏，三無漏，九應分別。謂意根，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意根。云何無漏？謂無漏作意相應意根。樂、喜、捨、信、精進、念、定、慧根亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一有異熟，十一無異熟，十應分別。謂意根，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善善有漏意根。云何無異熟？謂無記無漏意根。樂、喜、捨根亦爾。苦根，或有異熟、或無異熟。云何有異熟、謂善、不善苦根。云何無異熟，謂無記苦根。信、精進、念、定、慧根，若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，七是色攝，十五是名攝。幾內處攝等者，八內處攝，十一外處攝，三應分別。謂未知當知根、已知根、具知根，所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二根者，謂眼根乃至具知根。此二十二根幾有色等者，七有色，十五無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，七有對，十五無對。幾有漏等者，十有漏，三無漏，九應分別。謂意根，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意根。云何無漏？謂無漏作意相應意根。樂、喜、捨、信、精進、念、定、慧根亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一有異熟，十一無異熟，十應分別。謂意根，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善善有漏意根。云何無異熟？謂無記無漏意根。樂、喜、捨根亦爾。苦根，或有異熟、或無異熟。云何有異熟、謂善、不善苦根。云何無異熟，謂無記苦根。信、精進、念、定、慧根，若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，七是色攝，十五是名攝。幾內處攝等者，八內處攝，十一外處攝，三應分別。謂未知當知根、已知根、具知根，所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。

此二十二根，幾斷遍知所遍知等者，十是斷遍知所遍知，三非斷遍知所遍知，九應分別。謂意等九根，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，十應斷，三不應斷，九應分別。謂意等九根，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，八應修，八不應修，六應分別。謂意根，或應修、或不應修。云何應修？謂善意根。云何不應修？謂不善、無記意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或應修、或不應修。云何應修？謂善憂根。云何不應修？謂不善憂根。幾染污等者，十六不染污，六應分別。謂意根，或染污，或不染污。云何染污？謂有覆意根。云何不染污？謂無覆意根。樂、苦、喜、憂、捨根亦爾。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，十五無執受，七應分別。謂眼根，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼根。云何無執受？謂非自體所攝眼根。餘六色根亦爾。幾大種所造等者，七大種所造，十五非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，十是有，三非有，九應分別。謂意等九根，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，八因不相應，十四因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根，幾斷遍知所遍知等者，十是斷遍知所遍知，三非斷遍知所遍知，九應分別。謂意等九根，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，十應斷，三不應斷，九應分別。謂意等九根，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，八應修，八不應修，六應分別。謂意根，或應修、或不應修。云何應修？謂善意根。云何不應修？謂不善、無記意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或應修、或不應修。云何應修？謂善憂根。云何不應修？謂不善憂根。幾染污等者，十六不染污，六應分別。謂意根，或染污，或不染污。云何染污？謂有覆意根。云何不染污？謂無覆意根。樂、苦、喜、憂、捨根亦爾。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，十五無執受，七應分別。謂眼根，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼根。云何無執受？謂非自體所攝眼根。餘六色根亦爾。幾大種所造等者，七大種所造，十五非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，十是有，三非有，九應分別。謂意等九根，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，八因不相應，十四因相應。

此二十二根，與六善處相攝者，應作四句。或善處非根，謂善色蘊想蘊，及根所不攝善行蘊并擇滅。或根非善處，謂八根及六根少分。或善處亦根，謂八根及六根少分。或非善處非根，謂不善色蘊行蘊，不善無記想蘊，及根所不攝色蘊行蘊并虛空非擇滅。與五不善處相攝者，應作四句。或不善處非根，謂不善色想行蘊。或根非不善處，謂十六根及六根少分。或不善處亦根，謂六根少分。或非不善處非根，謂善色蘊，善無記想蘊，根所不攝善無記行蘊，及根所不攝無記色蘊并無為法。與七無記處相攝者，應作四句。或無記處非根，謂無記想蘊，及根所不攝無記色蘊行蘊，并虛空非擇滅。或根非無記處，謂九根及五根少分。或無記處亦根，謂八根及五根少分。或非無記處非根，謂善不善色蘊想蘊，不善行蘊，及根所不攝善行蘊并擇滅。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非根，謂有漏想蘊，及根所不攝有漏色蘊行蘊。或根非有漏處，謂三根及九根少分。或有漏處亦根，謂十根及九根少分。或非有漏處非根，謂無漏色蘊想蘊，及根所不攝無漏行蘊并三無為。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非根，謂無漏色蘊想蘊，及根所不攝無漏行蘊并三無為。或根非無漏處，謂十根及九根少分。或無漏處亦根，謂三根及九根少分。或非無漏處非根，謂有漏想蘊，及根所不攝有漏色蘊行蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現前。幾善等者，八善，八無記，六應分別。謂意根，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意根。云何不善？謂不善作意相應意根。云何無記？謂無記作意相應意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或善、或不善。云何善？謂善作意相應憂根。云何不善？謂不善作意相應憂根。幾欲界繫等者，四欲界繫，三不繫，十五應分別。謂眼根，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界大種所造眼根。云何色界繫？謂色界大種所造眼根。耳、鼻、舌、身根亦爾。命根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂欲界壽。云何色界繫？謂色界壽。云何無色界繫？謂無色界壽。意根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫、謂欲界作意相應意根。云何色界繫、謂色界作意相應意根。云何無色界繫、謂無色界作意相應意根。云何不繫、謂無漏作意相應意根。捨及信等五根亦爾。樂根，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應樂根。云何色界繫？謂色界作意相應樂根。云何不繫？謂無漏作意相應樂根。喜根亦爾。幾學等者，二學，一無學，十非學非無學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根，與六善處相攝者，應作四句。或善處非根，謂善色蘊想蘊，及根所不攝善行蘊并擇滅。或根非善處，謂八根及六根少分。或善處亦根，謂八根及六根少分。或非善處非根，謂不善色蘊行蘊，不善無記想蘊，及根所不攝色蘊行蘊并虛空非擇滅。與五不善處相攝者，應作四句。或不善處非根，謂不善色想行蘊。或根非不善處，謂十六根及六根少分。或不善處亦根，謂六根少分。或非不善處非根，謂善色蘊，善無記想蘊，根所不攝善無記行蘊，及根所不攝無記色蘊并無為法。與七無記處相攝者，應作四句。或無記處非根，謂無記想蘊，及根所不攝無記色蘊行蘊，并虛空非擇滅。或根非無記處，謂九根及五根少分。或無記處亦根，謂八根及五根少分。或非無記處非根，謂善不善色蘊想蘊，不善行蘊，及根所不攝善行蘊并擇滅。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非根，謂有漏想蘊，及根所不攝有漏色蘊行蘊。或根非有漏處，謂三根及九根少分。或有漏處亦根，謂十根及九根少分。或非有漏處非根，謂無漏色蘊想蘊，及根所不攝無漏行蘊并三無為。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非根，謂無漏色蘊想蘊，及根所不攝無漏行蘊并三無為。或根非無漏處，謂十根及九根少分。或無漏處亦根，謂三根及九根少分。或非無漏處非根，謂有漏想蘊，及根所不攝有漏色蘊行蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現前。幾善等者，八善，八無記，六應分別。謂意根，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意根。云何不善？謂不善作意相應意根。云何無記？謂無記作意相應意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或善、或不善。云何善？謂善作意相應憂根。云何不善？謂不善作意相應憂根。幾欲界繫等者，四欲界繫，三不繫，十五應分別。謂眼根，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界大種所造眼根。云何色界繫？謂色界大種所造眼根。耳、鼻、舌、身根亦爾。命根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂欲界壽。云何色界繫？謂色界壽。云何無色界繫？謂無色界壽。意根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫、謂欲界作意相應意根。云何色界繫、謂色界作意相應意根。云何無色界繫、謂無色界作意相應意根。云何不繫、謂無漏作意相應意根。捨及信等五根亦爾。樂根，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應樂根。云何色界繫？謂色界作意相應樂根。云何不繫？謂無漏作意相應樂根。喜根亦爾。幾學等者，二學，一無學，十非學非無學

，九應分別。謂意根，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意根。云何無學？謂無學作意相應意根。云何非學非無學？謂有漏作意相應意根。樂、喜、捨、信等五根亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，九應分別。謂意根，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意根。云何無學？謂無學作意相應意根。云何非學非無學？謂有漏作意相應意根。樂、喜、捨、信等五根亦爾。

此二十二根，幾見所斷等者，九修所斷，三非所斷，十應分別。謂意根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意根。云何修所斷？謂意根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意根及不染污有漏意根。云何非所斷？謂無漏意根。捨根亦爾。樂根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠相應樂根。云何修所斷？謂樂根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷五隨眠相應樂根及不染污有漏樂根。云何非所斷？謂無漏樂根。喜根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷五十二隨眠相應喜根。云何修所斷？謂喜根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷六隨眠相應喜根及不染污有漏喜根。云何非所斷？謂無漏喜根。憂根，或見所斷、或修所斷。云何見所斷？謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷十六隨眠相應憂根。云何修所斷？謂憂根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷二隨眠相應憂根及不染污憂根。信等五根，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，八非心非心所非心相應，十是心所與心相應，一唯是心，三應分別。謂三無漏根所攝八根，是心所與心相應；一根唯是心。幾隨心轉非受相應等者，五隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，五隨心轉亦受相應，八非隨心轉非受相應，三應分別。謂三無漏根所攝三根隨心轉非受相應，一根受相應非隨心轉，五根隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一想相應非隨心轉，十隨心轉亦想相應，八非隨心轉非想相應，三應分別。謂三無漏根所攝八根隨心轉亦想相應，一根想相應非隨心轉，一行相應非隨心轉，十隨心轉亦行相應，除其自性，八非隨心轉非行相應，三應分別。謂三無漏根所攝，一行相應非隨心轉，八隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，二有尋有伺，八無尋無伺，十二應分別。謂意根，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應意根。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應意根。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應意根。捨根、信等五根、三無漏根亦爾。樂根，或有尋有伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應樂根。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應樂根。喜根亦爾。幾見非見處等者，一見亦見處，九見處非見，十二應分別。謂意根，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。樂喜捨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根，幾見所斷等者，九修所斷，三非所斷，十應分別。謂意根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意根。云何修所斷？謂意根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意根及不染污有漏意根。云何非所斷？謂無漏意根。捨根亦爾。樂根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠相應樂根。云何修所斷？謂樂根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷五隨眠相應樂根及不染污有漏樂根。云何非所斷？謂無漏樂根。喜根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷五十二隨眠相應喜根。云何修所斷？謂喜根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷六隨眠相應喜根及不染污有漏喜根。云何非所斷？謂無漏喜根。憂根，或見所斷、或修所斷。云何見所斷？謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷十六隨眠相應憂根。云何修所斷？謂憂根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷二隨眠相應憂根及不染污憂根。信等五根，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，八非心非心所非心相應，十是心所與心相應，一唯是心，三應分別。謂三無漏根所攝八根，是心所與心相應；一根唯是心。幾隨心轉非受相應等者，五隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，五隨心轉亦受相應，八非隨心轉非受相應，三應分別。謂三無漏根所攝三根隨心轉非受相應，一根受相應非隨心轉，五根隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一想相應非隨心轉，十隨心轉亦想相應，八非隨心轉非想相應，三應分別。謂三無漏根所攝八根隨心轉亦想相應，一根想相應非隨心轉，一行相應非隨心轉，十隨心轉亦行相應，除其自性，八非隨心轉非行相應，三應分別。謂三無漏根所攝，一行相應非隨心轉，八隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，二有尋有伺，八無尋無伺，十二應分別。謂意根，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應意根。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應意根。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應意根。捨根、信等五根、三無漏根亦爾。樂根，或有尋有伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應樂根。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應樂根。喜根亦爾。幾見非見處等者，一見亦見處，九見處非見，十二應分別。謂意根，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。樂喜捨

根、信等四根亦爾。慧根有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧根。或見處非見，謂見所不攝有漏慧根。或見亦見處，謂世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏慧根。未知當知根、已知根所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。具知根所攝盡無生智所不攝慧根是見非見處，餘非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，十六非有身見為因非有身見因，六應分別。謂意根，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意根，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應意根，亦除未來有身見相應意根，諸餘染污意根。有身見為因亦有身見因者，謂前所除意根。非有身見為因非有身見因者，謂不染污意根。樂、喜、捨根亦爾。苦根，若染污有身見為因非有身見因、若不染污非有身見為因非有身見因。憂根，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應憂根，及除過去現在見集所斷遍行隨眠相應憂根，諸餘染污憂根。有身見為因亦有身見因者，謂前所除憂根。非有身見為因非有身見因者，謂不染污憂根。幾業非業異熟等者，一是業異熟非業，九非業非業異熟，十二應分別。謂眼根，或是業異熟非業、或非業非業異熟。是業異熟非業者，謂異熟生眼根，餘眼根非業非業異熟。耳鼻舌身、女男根、意樂苦喜捨根亦爾。幾業非隨業轉等者，八非業非隨業轉，十四隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，七是所造色非有見色，十五非所造色非有見色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根、信等四根亦爾。慧根有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧根。或見處非見，謂見所不攝有漏慧根。或見亦見處，謂世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏慧根。未知當知根、已知根所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。具知根所攝盡無生智所不攝慧根是見非見處，餘非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，十六非有身見為因非有身見因，六應分別。謂意根，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意根，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應意根，亦除未來有身見相應意根，諸餘染污意根。有身見為因亦有身見因者，謂前所除意根。非有身見為因非有身見因者，謂不染污意根。樂、喜、捨根亦爾。苦根，若染污有身見為因非有身見因、若不染污非有身見為因非有身見因。憂根，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應憂根，及除過去現在見集所斷遍行隨眠相應憂根，諸餘染污憂根。有身見為因亦有身見因者，謂前所除憂根。非有身見為因非有身見因者，謂不染污憂根。幾業非業異熟等者，一是業異熟非業，九非業非業異熟，十二應分別。謂眼根，或是業異熟非業、或非業非業異熟。是業異熟非業者，謂異熟生眼根，餘眼根非業非業異熟。耳鼻舌身、女男根、意樂苦喜捨根亦爾。幾業非隨業轉等者，八非業非隨業轉，十四隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，七是所造色非有見色，十五非所造色非有見色。

此二十二根，幾所造色非有對色等者，七是所造色亦有對色，十五非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，八是善亦善為因，十四應分別。謂眼根，或善為因非善、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生眼根，諸餘眼根非善非善為因。耳鼻舌身女男命根亦爾。意根，或善為因非善、或是善亦善為因、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生意根。是善亦善為因者，謂善意根。非善非善為因者，謂除善異熟生意根諸餘無記不善意根。樂喜捨根亦爾。苦根，或是善亦善為因、或非善非善為因。是善亦善為因者，謂善苦根。非善非善為因者，謂不善無記苦根。憂根，或是善亦善為因、或非善非善為因。是善亦善為因者，謂善憂根。非善非善為因者，謂不善憂根。幾不善非不善為因等者，八非不善非不善為因，十四應分別。謂眼根，或不善為因非不善、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，不善異熟生眼根，諸餘眼根非不善非不善為因。耳鼻舌身、女男命根亦爾。意根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生意根，及欲界繫有身見邊執見相應意根。不善亦不善為因者，謂不善意根。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生意根，及除欲界繫有身見邊執見相應意根，諸餘無記及善意根。樂根，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者，謂不善樂根。非不善非不善為因者，謂善、無記樂根。苦根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂異熟生苦根。不善亦不善為因者，謂不善苦根。非不善非不善為因者，謂除異熟生苦根，諸餘無記及善苦根。喜根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂欲界繫有身見邊執見相應喜根。不善亦不善為因者，謂不善喜根。非不善非不善為因者，謂除欲界繫有身見邊執見相應喜根，諸餘無記及善喜根。捨根亦爾。憂根，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者，謂不善憂根。非不善非不善為因者，謂善憂根。幾無記非無記為因等者，八無記亦無記為因，八非無記非無記為因，六應分別。謂意根，或無記為因非無記，或無記亦無記為因，或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善意根。無記亦無記為因者，謂無記意根。非無記非無記為因者，謂善意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或無記為因非無記、或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善憂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二十二根，幾所造色非有對色等者，七是所造色亦有對色，十五非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，八是善亦善為因，十四應分別。謂眼根，或善為因非善、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生眼根，諸餘眼根非善非善為因。耳鼻舌身女男命根亦爾。意根，或善為因非善、或是善亦善為因、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生意根。是善亦善為因者，謂善意根。非善非善為因者，謂除善異熟生意根諸餘無記不善意根。樂喜捨根亦爾。苦根，或是善亦善為因、或非善非善為因。是善亦善為因者，謂善苦根。非善非善為因者，謂不善無記苦根。憂根，或是善亦善為因、或非善非善為因。是善亦善為因者，謂善憂根。非善非善為因者，謂不善憂根。幾不善非不善為因等者，八非不善非不善為因，十四應分別。謂眼根，或不善為因非不善、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，不善異熟生眼根，諸餘眼根非不善非不善為因。耳鼻舌身、女男命根亦爾。意根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生意根，及欲界繫有身見邊執見相應意根。不善亦不善為因者，謂不善意根。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生意根，及除欲界繫有身見邊執見相應意根，諸餘無記及善意根。樂根，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者，謂不善樂根。非不善非不善為因者，謂善、無記樂根。苦根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂異熟生苦根。不善亦不善為因者，謂不善苦根。非不善非不善為因者，謂除異熟生苦根，諸餘無記及善苦根。喜根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂欲界繫有身見邊執見相應喜根。不善亦不善為因者，謂不善喜根。非不善非不善為因者，謂除欲界繫有身見邊執見相應喜根，諸餘無記及善喜根。捨根亦爾。憂根，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者，謂不善憂根。非不善非不善為因者，謂善憂根。幾無記非無記為因等者，八無記亦無記為因，八非無記非無記為因，六應分別。謂意根，或無記為因非無記，或無記亦無記為因，或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善意根。無記亦無記為因者，謂無記意根。非無記非無記為因者，謂善意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或無記為因非無記、或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善憂

根。非無記非無記為因者，謂善憂根。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，八非等無間非等無間緣，十四應分別。謂意根，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起意根，及過去現在阿羅漢命終時意根。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時意根，諸餘過去現在意根。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起意根，諸餘未來意根。捨根亦爾。樂根，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起樂根。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在樂根。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起樂根，諸餘未來樂根。苦喜憂根、信等五根、三無漏根亦爾。幾所緣緣非有所緣等者、八是所緣緣非有所緣、十四是所緣緣亦有所緣。幾增上緣亦有增上等者、一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者、十順暴流非暴流，三非暴流非順暴流，九應分別。謂意等九根，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根。非無記非無記為因者，謂善憂根。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，八非等無間非等無間緣，十四應分別。謂意根，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起意根，及過去現在阿羅漢命終時意根。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時意根，諸餘過去現在意根。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起意根，諸餘未來意根。捨根亦爾。樂根，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起樂根。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在樂根。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起樂根，諸餘未來樂根。苦喜憂根、信等五根、三無漏根亦爾。幾所緣緣非有所緣等者、八是所緣緣非有所緣、十四是所緣緣亦有所緣。幾增上緣亦有增上等者、一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者、十順暴流非暴流，三非暴流非順暴流，九應分別。謂意等九根，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。

十二處者，謂眼處色處乃至意處法處。此十二處，幾有色等者，十有色，一無色，一應分別。謂法處，或有色、或無色。云何有色？謂法處所攝身語業。云何無色？謂餘法處。幾有見等者？一有見，十一無見。幾有對等者，十有對，二無對。幾有漏等者，十有漏，二應分別。謂意處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意處。云何無漏？謂無漏作意相應意處。法處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊。云何無漏？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并無為法。幾有為等者，十一有為，一應分別，謂法處或有為或無為。云何有為？謂法處所攝身語業及受想行蘊。云何無為？謂虛空及二滅。幾有異熟等者，八無異熟，四應分別。謂色處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善不善色處。云何無異熟？謂無記色處。聲處亦爾。意處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善？善有漏意處。云何無異熟？謂無記無漏意處。法處亦爾。幾是緣生等者，十一是緣生是因生是世攝，一應分別，謂法處若有為是緣生是因生是世攝，若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，十色攝，一名攝，一應分別。謂法處所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，六是內處攝，六是外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二處者，謂眼處色處乃至意處法處。此十二處，幾有色等者，十有色，一無色，一應分別。謂法處，或有色、或無色。云何有色？謂法處所攝身語業。云何無色？謂餘法處。幾有見等者？一有見，十一無見。幾有對等者，十有對，二無對。幾有漏等者，十有漏，二應分別。謂意處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意處。云何無漏？謂無漏作意相應意處。法處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊。云何無漏？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并無為法。幾有為等者，十一有為，一應分別，謂法處或有為或無為。云何有為？謂法處所攝身語業及受想行蘊。云何無為？謂虛空及二滅。幾有異熟等者，八無異熟，四應分別。謂色處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善不善色處。云何無異熟？謂無記色處。聲處亦爾。意處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善？善有漏意處。云何無異熟？謂無記無漏意處。法處亦爾。幾是緣生等者，十一是緣生是因生是世攝，一應分別，謂法處若有為是緣生是因生是世攝，若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，十色攝，一名攝，一應分別。謂法處所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，六是內處攝，六是外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。

此十二處，幾斷遍知所遍知等者，十是斷遍知所遍知，二應分別。謂意法處，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，十應斷，二應分別。謂意法處，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，八不應修，四應分別。謂色處，或應修、或不應修。云何應修？謂善色處。云何不應修？謂不善、無記色處。聲處、意處亦爾。法處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法處。云何不應修？謂不善無記法處及擇滅。幾染污等者，八不染污，四應分別。謂色處，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆色處。云何不染污？謂無覆色處。聲意、法處亦爾。幾果非有果等者，十一是果亦有果，一應分別。謂法處，或是果非有果、或是果亦有果、或非果非有果。是果非有果者，謂擇滅。是果亦有果者，謂有為法處。非果非有果者，謂虛空、非擇滅。幾有執受等者？三無執受，九應分別。謂眼處，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼處。云何無執受？謂非自體所攝眼處。色、耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。幾大種所造等者，九是大種所造，一非大種所造，二應分別。謂觸處，堅濕暖動非大種所造，餘是大種所造。法處所攝身語業是大種所造，餘非大種所造。幾有上等者，十一有上，一應分別，謂法處擇滅是無上，餘皆是有上。幾是有等者，十是有，二應分別。謂意、法處，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，十因不相應，一因相應，一應分別，謂法處諸心所法是因相應，餘因不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二處，幾斷遍知所遍知等者，十是斷遍知所遍知，二應分別。謂意法處，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，十應斷，二應分別。謂意法處，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，八不應修，四應分別。謂色處，或應修、或不應修。云何應修？謂善色處。云何不應修？謂不善、無記色處。聲處、意處亦爾。法處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法處。云何不應修？謂不善無記法處及擇滅。幾染污等者，八不染污，四應分別。謂色處，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆色處。云何不染污？謂無覆色處。聲意、法處亦爾。幾果非有果等者，十一是果亦有果，一應分別。謂法處，或是果非有果、或是果亦有果、或非果非有果。是果非有果者，謂擇滅。是果亦有果者，謂有為法處。非果非有果者，謂虛空、非擇滅。幾有執受等者？三無執受，九應分別。謂眼處，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼處。云何無執受？謂非自體所攝眼處。色、耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。幾大種所造等者，九是大種所造，一非大種所造，二應分別。謂觸處，堅濕暖動非大種所造，餘是大種所造。法處所攝身語業是大種所造，餘非大種所造。幾有上等者，十一有上，一應分別，謂法處擇滅是無上，餘皆是有上。幾是有等者，十是有，二應分別。謂意、法處，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，十因不相應，一因相應，一應分別，謂法處諸心所法是因相應，餘因不相應。