阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 15 卷
阿毘達磨品類足論卷第十五
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯千問品第七之六
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此七覺支，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切因相應。
此七覺支，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切因相應。
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此七覺支，與六善處相攝者，二善處少分攝七覺支，七覺支亦攝二善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，二無漏處少分攝七覺支，七覺支亦攝二無漏處少分。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切不繫。幾學等者，一切應分別。謂念等覺支，或學、或無學。云何學？謂學作意相應念等覺支。云何無學？謂無學作意相應念等覺支。餘六等覺支亦爾。
此七覺支，與六善處相攝者，二善處少分攝七覺支，七覺支亦攝二善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，二無漏處少分攝七覺支，七覺支亦攝二無漏處少分。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切不繫。幾學等者，一切應分別。謂念等覺支，或學、或無學。云何學？謂學作意相應念等覺支。云何無學？謂無學作意相應念等覺支。餘六等覺支亦爾。
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此七覺支，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，六隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切隨心轉想行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂念等覺支，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應念等覺支。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應念等覺支。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應念等覺支。擇法、精進、輕安、定、捨等覺支亦爾。喜等覺支，或有尋有伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應喜等覺支。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應喜等覺支。幾見非見處等者，六非見非見處，一應分別，謂擇法等覺支所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。
此七覺支，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，六隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切隨心轉想行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂念等覺支，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應念等覺支。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應念等覺支。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應念等覺支。擇法、精進、輕安、定、捨等覺支亦爾。喜等覺支，或有尋有伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應喜等覺支。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應喜等覺支。幾見非見處等者，六非見非見處，一應分別，謂擇法等覺支所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。
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此七覺支，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別。謂念等覺支，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起念等覺支。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在念等覺支。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起念等覺支，諸餘未來念等覺支。餘六等覺支亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。
此七覺支，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別。謂念等覺支，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起念等覺支。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在念等覺支。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起念等覺支，諸餘未來念等覺支。餘六等覺支亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。
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二十二根者，謂眼根乃至具知根。此二十二根幾有色等者，七有色，十五無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，七有對，十五無對。幾有漏等者，十有漏，三無漏，九應分別。謂意根，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意根。云何無漏？謂無漏作意相應意根。樂、喜、捨、信、精進、念、定、慧根亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一有異熟，十一無異熟，十應分別。謂意根，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善善有漏意根。云何無異熟？謂無記無漏意根。樂、喜、捨根亦爾。苦根，或有異熟、或無異熟。云何有異熟、謂善、不善苦根。云何無異熟，謂無記苦根。信、精進、念、定、慧根，若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，七是色攝，十五是名攝。幾內處攝等者，八內處攝，十一外處攝，三應分別。謂未知當知根、已知根、具知根，所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
二十二根者，謂眼根乃至具知根。此二十二根幾有色等者，七有色，十五無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，七有對，十五無對。幾有漏等者，十有漏，三無漏，九應分別。謂意根，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意根。云何無漏？謂無漏作意相應意根。樂、喜、捨、信、精進、念、定、慧根亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一有異熟，十一無異熟，十應分別。謂意根，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善善有漏意根。云何無異熟？謂無記無漏意根。樂、喜、捨根亦爾。苦根，或有異熟、或無異熟。云何有異熟、謂善、不善苦根。云何無異熟，謂無記苦根。信、精進、念、定、慧根，若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，七是色攝，十五是名攝。幾內處攝等者，八內處攝，十一外處攝，三應分別。謂未知當知根、已知根、具知根，所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此二十二根，幾斷遍知所遍知等者，十是斷遍知所遍知，三非斷遍知所遍知，九應分別。謂意等九根，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，十應斷，三不應斷，九應分別。謂意等九根，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，八應修，八不應修，六應分別。謂意根，或應修、或不應修。云何應修？謂善意根。云何不應修？謂不善、無記意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或應修、或不應修。云何應修？謂善憂根。云何不應修？謂不善憂根。幾染污等者，十六不染污，六應分別。謂意根，或染污，或不染污。云何染污？謂有覆意根。云何不染污？謂無覆意根。樂、苦、喜、憂、捨根亦爾。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，十五無執受，七應分別。謂眼根，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼根。云何無執受？謂非自體所攝眼根。餘六色根亦爾。幾大種所造等者，七大種所造，十五非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，十是有，三非有，九應分別。謂意等九根，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，八因不相應，十四因相應。
此二十二根，幾斷遍知所遍知等者，十是斷遍知所遍知，三非斷遍知所遍知，九應分別。謂意等九根，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，十應斷，三不應斷，九應分別。謂意等九根，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，八應修，八不應修，六應分別。謂意根，或應修、或不應修。云何應修？謂善意根。云何不應修？謂不善、無記意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或應修、或不應修。云何應修？謂善憂根。云何不應修？謂不善憂根。幾染污等者，十六不染污，六應分別。謂意根，或染污，或不染污。云何染污？謂有覆意根。云何不染污？謂無覆意根。樂、苦、喜、憂、捨根亦爾。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，十五無執受，七應分別。謂眼根，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼根。云何無執受？謂非自體所攝眼根。餘六色根亦爾。幾大種所造等者，七大種所造，十五非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，十是有，三非有，九應分別。謂意等九根，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，八因不相應，十四因相應。
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此二十二根，與六善處相攝者，應作四句。或善處非根，謂善色蘊想蘊，及根所不攝善行蘊并擇滅。或根非善處，謂八根及六根少分。或善處亦根，謂八根及六根少分。或非善處非根，謂不善色蘊行蘊，不善無記想蘊，及根所不攝色蘊行蘊并虛空非擇滅。與五不善處相攝者，應作四句。或不善處非根，謂不善色想行蘊。或根非不善處，謂十六根及六根少分。或不善處亦根，謂六根少分。或非不善處非根，謂善色蘊，善無記想蘊，根所不攝善無記行蘊，及根所不攝無記色蘊并無為法。與七無記處相攝者，應作四句。或無記處非根，謂無記想蘊，及根所不攝無記色蘊行蘊，并虛空非擇滅。或根非無記處，謂九根及五根少分。或無記處亦根，謂八根及五根少分。或非無記處非根，謂善不善色蘊想蘊，不善行蘊，及根所不攝善行蘊并擇滅。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非根，謂有漏想蘊，及根所不攝有漏色蘊行蘊。或根非有漏處，謂三根及九根少分。或有漏處亦根，謂十根及九根少分。或非有漏處非根，謂無漏色蘊想蘊，及根所不攝無漏行蘊并三無為。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非根，謂無漏色蘊想蘊，及根所不攝無漏行蘊并三無為。或根非無漏處，謂十根及九根少分。或無漏處亦根，謂三根及九根少分。或非無漏處非根，謂有漏想蘊，及根所不攝有漏色蘊行蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現前。幾善等者，八善，八無記，六應分別。謂意根，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意根。云何不善？謂不善作意相應意根。云何無記？謂無記作意相應意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或善、或不善。云何善？謂善作意相應憂根。云何不善？謂不善作意相應憂根。幾欲界繫等者，四欲界繫，三不繫，十五應分別。謂眼根，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界大種所造眼根。云何色界繫？謂色界大種所造眼根。耳、鼻、舌、身根亦爾。命根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂欲界壽。云何色界繫？謂色界壽。云何無色界繫？謂無色界壽。意根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫、謂欲界作意相應意根。云何色界繫、謂色界作意相應意根。云何無色界繫、謂無色界作意相應意根。云何不繫、謂無漏作意相應意根。捨及信等五根亦爾。樂根，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應樂根。云何色界繫？謂色界作意相應樂根。云何不繫？謂無漏作意相應樂根。喜根亦爾。幾學等者，二學，一無學，十非學非無學
此二十二根，與六善處相攝者，應作四句。或善處非根，謂善色蘊想蘊，及根所不攝善行蘊并擇滅。或根非善處，謂八根及六根少分。或善處亦根，謂八根及六根少分。或非善處非根，謂不善色蘊行蘊，不善無記想蘊，及根所不攝色蘊行蘊并虛空非擇滅。與五不善處相攝者，應作四句。或不善處非根，謂不善色想行蘊。或根非不善處，謂十六根及六根少分。或不善處亦根，謂六根少分。或非不善處非根，謂善色蘊，善無記想蘊，根所不攝善無記行蘊，及根所不攝無記色蘊并無為法。與七無記處相攝者，應作四句。或無記處非根，謂無記想蘊，及根所不攝無記色蘊行蘊，并虛空非擇滅。或根非無記處，謂九根及五根少分。或無記處亦根，謂八根及五根少分。或非無記處非根，謂善不善色蘊想蘊，不善行蘊，及根所不攝善行蘊并擇滅。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非根，謂有漏想蘊，及根所不攝有漏色蘊行蘊。或根非有漏處，謂三根及九根少分。或有漏處亦根，謂十根及九根少分。或非有漏處非根，謂無漏色蘊想蘊，及根所不攝無漏行蘊并三無為。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非根，謂無漏色蘊想蘊，及根所不攝無漏行蘊并三無為。或根非無漏處，謂十根及九根少分。或無漏處亦根，謂三根及九根少分。或非無漏處非根，謂有漏想蘊，及根所不攝有漏色蘊行蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現前。幾善等者，八善，八無記，六應分別。謂意根，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意根。云何不善？謂不善作意相應意根。云何無記？謂無記作意相應意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或善、或不善。云何善？謂善作意相應憂根。云何不善？謂不善作意相應憂根。幾欲界繫等者，四欲界繫，三不繫，十五應分別。謂眼根，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界大種所造眼根。云何色界繫？謂色界大種所造眼根。耳、鼻、舌、身根亦爾。命根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂欲界壽。云何色界繫？謂色界壽。云何無色界繫？謂無色界壽。意根，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫、謂欲界作意相應意根。云何色界繫、謂色界作意相應意根。云何無色界繫、謂無色界作意相應意根。云何不繫、謂無漏作意相應意根。捨及信等五根亦爾。樂根，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應樂根。云何色界繫？謂色界作意相應樂根。云何不繫？謂無漏作意相應樂根。喜根亦爾。幾學等者，二學，一無學，十非學非無學
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，九應分別。謂意根，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意根。云何無學？謂無學作意相應意根。云何非學非無學？謂有漏作意相應意根。樂、喜、捨、信等五根亦爾。
，九應分別。謂意根，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意根。云何無學？謂無學作意相應意根。云何非學非無學？謂有漏作意相應意根。樂、喜、捨、信等五根亦爾。
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此二十二根，幾見所斷等者，九修所斷，三非所斷，十應分別。謂意根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意根。云何修所斷？謂意根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意根及不染污有漏意根。云何非所斷？謂無漏意根。捨根亦爾。樂根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠相應樂根。云何修所斷？謂樂根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷五隨眠相應樂根及不染污有漏樂根。云何非所斷？謂無漏樂根。喜根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷五十二隨眠相應喜根。云何修所斷？謂喜根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷六隨眠相應喜根及不染污有漏喜根。云何非所斷？謂無漏喜根。憂根，或見所斷、或修所斷。云何見所斷？謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷十六隨眠相應憂根。云何修所斷？謂憂根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷二隨眠相應憂根及不染污憂根。信等五根，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，八非心非心所非心相應，十是心所與心相應，一唯是心，三應分別。謂三無漏根所攝八根，是心所與心相應；一根唯是心。幾隨心轉非受相應等者，五隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，五隨心轉亦受相應，八非隨心轉非受相應，三應分別。謂三無漏根所攝三根隨心轉非受相應，一根受相應非隨心轉，五根隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一想相應非隨心轉，十隨心轉亦想相應，八非隨心轉非想相應，三應分別。謂三無漏根所攝八根隨心轉亦想相應，一根想相應非隨心轉，一行相應非隨心轉，十隨心轉亦行相應，除其自性，八非隨心轉非行相應，三應分別。謂三無漏根所攝，一行相應非隨心轉，八隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，二有尋有伺，八無尋無伺，十二應分別。謂意根，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應意根。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應意根。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應意根。捨根、信等五根、三無漏根亦爾。樂根，或有尋有伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應樂根。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應樂根。喜根亦爾。幾見非見處等者，一見亦見處，九見處非見，十二應分別。謂意根，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。樂喜捨
此二十二根，幾見所斷等者，九修所斷，三非所斷，十應分別。謂意根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂意根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意根。云何修所斷？謂意根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意根及不染污有漏意根。云何非所斷？謂無漏意根。捨根亦爾。樂根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂樂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠相應樂根。云何修所斷？謂樂根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷五隨眠相應樂根及不染污有漏樂根。云何非所斷？謂無漏樂根。喜根，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂喜根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷五十二隨眠相應喜根。云何修所斷？謂喜根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷六隨眠相應喜根及不染污有漏喜根。云何非所斷？謂無漏喜根。憂根，或見所斷、或修所斷。云何見所斷？謂憂根隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷十六隨眠相應憂根。云何修所斷？謂憂根學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷二隨眠相應憂根及不染污憂根。信等五根，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，八非心非心所非心相應，十是心所與心相應，一唯是心，三應分別。謂三無漏根所攝八根，是心所與心相應；一根唯是心。幾隨心轉非受相應等者，五隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，五隨心轉亦受相應，八非隨心轉非受相應，三應分別。謂三無漏根所攝三根隨心轉非受相應，一根受相應非隨心轉，五根隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一想相應非隨心轉，十隨心轉亦想相應，八非隨心轉非想相應，三應分別。謂三無漏根所攝八根隨心轉亦想相應，一根想相應非隨心轉，一行相應非隨心轉，十隨心轉亦行相應，除其自性，八非隨心轉非行相應，三應分別。謂三無漏根所攝，一行相應非隨心轉，八隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，二有尋有伺，八無尋無伺，十二應分別。謂意根，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應意根。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應意根。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應意根。捨根、信等五根、三無漏根亦爾。樂根，或有尋有伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應樂根。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應樂根。喜根亦爾。幾見非見處等者，一見亦見處，九見處非見，十二應分別。謂意根，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。樂喜捨
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根、信等四根亦爾。慧根有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧根。或見處非見，謂見所不攝有漏慧根。或見亦見處，謂世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏慧根。未知當知根、已知根所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。具知根所攝盡無生智所不攝慧根是見非見處，餘非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，十六非有身見為因非有身見因，六應分別。謂意根，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意根，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應意根，亦除未來有身見相應意根，諸餘染污意根。有身見為因亦有身見因者，謂前所除意根。非有身見為因非有身見因者，謂不染污意根。樂、喜、捨根亦爾。苦根，若染污有身見為因非有身見因、若不染污非有身見為因非有身見因。憂根，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應憂根，及除過去現在見集所斷遍行隨眠相應憂根，諸餘染污憂根。有身見為因亦有身見因者，謂前所除憂根。非有身見為因非有身見因者，謂不染污憂根。幾業非業異熟等者，一是業異熟非業，九非業非業異熟，十二應分別。謂眼根，或是業異熟非業、或非業非業異熟。是業異熟非業者，謂異熟生眼根，餘眼根非業非業異熟。耳鼻舌身、女男根、意樂苦喜捨根亦爾。幾業非隨業轉等者，八非業非隨業轉，十四隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，七是所造色非有見色，十五非所造色非有見色。
根、信等四根亦爾。慧根有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧根。或見處非見，謂見所不攝有漏慧根。或見亦見處，謂世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏慧根。未知當知根、已知根所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。具知根所攝盡無生智所不攝慧根是見非見處，餘非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，十六非有身見為因非有身見因，六應分別。謂意根，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應意根，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應意根，亦除未來有身見相應意根，諸餘染污意根。有身見為因亦有身見因者，謂前所除意根。非有身見為因非有身見因者，謂不染污意根。樂、喜、捨根亦爾。苦根，若染污有身見為因非有身見因、若不染污非有身見為因非有身見因。憂根，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應憂根，及除過去現在見集所斷遍行隨眠相應憂根，諸餘染污憂根。有身見為因亦有身見因者，謂前所除憂根。非有身見為因非有身見因者，謂不染污憂根。幾業非業異熟等者，一是業異熟非業，九非業非業異熟，十二應分別。謂眼根，或是業異熟非業、或非業非業異熟。是業異熟非業者，謂異熟生眼根，餘眼根非業非業異熟。耳鼻舌身、女男根、意樂苦喜捨根亦爾。幾業非隨業轉等者，八非業非隨業轉，十四隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，七是所造色非有見色，十五非所造色非有見色。
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此二十二根，幾所造色非有對色等者，七是所造色亦有對色，十五非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，八是善亦善為因，十四應分別。謂眼根，或善為因非善、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生眼根，諸餘眼根非善非善為因。耳鼻舌身女男命根亦爾。意根，或善為因非善、或是善亦善為因、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生意根。是善亦善為因者，謂善意根。非善非善為因者，謂除善異熟生意根諸餘無記不善意根。樂喜捨根亦爾。苦根，或是善亦善為因、或非善非善為因。是善亦善為因者，謂善苦根。非善非善為因者，謂不善無記苦根。憂根，或是善亦善為因、或非善非善為因。是善亦善為因者，謂善憂根。非善非善為因者，謂不善憂根。幾不善非不善為因等者，八非不善非不善為因，十四應分別。謂眼根，或不善為因非不善、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，不善異熟生眼根，諸餘眼根非不善非不善為因。耳鼻舌身、女男命根亦爾。意根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生意根，及欲界繫有身見邊執見相應意根。不善亦不善為因者，謂不善意根。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生意根，及除欲界繫有身見邊執見相應意根，諸餘無記及善意根。樂根，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者，謂不善樂根。非不善非不善為因者，謂善、無記樂根。苦根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂異熟生苦根。不善亦不善為因者，謂不善苦根。非不善非不善為因者，謂除異熟生苦根，諸餘無記及善苦根。喜根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂欲界繫有身見邊執見相應喜根。不善亦不善為因者，謂不善喜根。非不善非不善為因者，謂除欲界繫有身見邊執見相應喜根，諸餘無記及善喜根。捨根亦爾。憂根，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者，謂不善憂根。非不善非不善為因者，謂善憂根。幾無記非無記為因等者，八無記亦無記為因，八非無記非無記為因，六應分別。謂意根，或無記為因非無記，或無記亦無記為因，或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善意根。無記亦無記為因者，謂無記意根。非無記非無記為因者，謂善意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或無記為因非無記、或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善憂
此二十二根，幾所造色非有對色等者，七是所造色亦有對色，十五非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，八是善亦善為因，十四應分別。謂眼根，或善為因非善、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生眼根，諸餘眼根非善非善為因。耳鼻舌身女男命根亦爾。意根，或善為因非善、或是善亦善為因、或非善非善為因。善為因非善者，謂善異熟生意根。是善亦善為因者，謂善意根。非善非善為因者，謂除善異熟生意根諸餘無記不善意根。樂喜捨根亦爾。苦根，或是善亦善為因、或非善非善為因。是善亦善為因者，謂善苦根。非善非善為因者，謂不善無記苦根。憂根，或是善亦善為因、或非善非善為因。是善亦善為因者，謂善憂根。非善非善為因者，謂不善憂根。幾不善非不善為因等者，八非不善非不善為因，十四應分別。謂眼根，或不善為因非不善、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，不善異熟生眼根，諸餘眼根非不善非不善為因。耳鼻舌身、女男命根亦爾。意根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂不善異熟生意根，及欲界繫有身見邊執見相應意根。不善亦不善為因者，謂不善意根。非不善非不善為因者，謂除不善異熟生意根，及除欲界繫有身見邊執見相應意根，諸餘無記及善意根。樂根，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者，謂不善樂根。非不善非不善為因者，謂善、無記樂根。苦根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂異熟生苦根。不善亦不善為因者，謂不善苦根。非不善非不善為因者，謂除異熟生苦根，諸餘無記及善苦根。喜根，或不善為因非不善、或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善為因非不善者，謂欲界繫有身見邊執見相應喜根。不善亦不善為因者，謂不善喜根。非不善非不善為因者，謂除欲界繫有身見邊執見相應喜根，諸餘無記及善喜根。捨根亦爾。憂根，或不善亦不善為因、或非不善非不善為因。不善亦不善為因者，謂不善憂根。非不善非不善為因者，謂善憂根。幾無記非無記為因等者，八無記亦無記為因，八非無記非無記為因，六應分別。謂意根，或無記為因非無記，或無記亦無記為因，或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善意根。無記亦無記為因者，謂無記意根。非無記非無記為因者，謂善意根。樂、苦、喜、捨根亦爾。憂根，或無記為因非無記、或非無記非無記為因。無記為因非無記者，謂不善憂
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根。非無記非無記為因者，謂善憂根。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，八非等無間非等無間緣，十四應分別。謂意根，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起意根，及過去現在阿羅漢命終時意根。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時意根，諸餘過去現在意根。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起意根，諸餘未來意根。捨根亦爾。樂根，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起樂根。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在樂根。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起樂根，諸餘未來樂根。苦喜憂根、信等五根、三無漏根亦爾。幾所緣緣非有所緣等者、八是所緣緣非有所緣、十四是所緣緣亦有所緣。幾增上緣亦有增上等者、一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者、十順暴流非暴流，三非暴流非順暴流，九應分別。謂意等九根，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。
根。非無記非無記為因者，謂善憂根。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，八非等無間非等無間緣，十四應分別。謂意根，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起意根，及過去現在阿羅漢命終時意根。是等無間亦等無間緣者，謂除過去現在阿羅漢命終時意根，諸餘過去現在意根。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起意根，諸餘未來意根。捨根亦爾。樂根，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起樂根。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在樂根。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起樂根，諸餘未來樂根。苦喜憂根、信等五根、三無漏根亦爾。幾所緣緣非有所緣等者、八是所緣緣非有所緣、十四是所緣緣亦有所緣。幾增上緣亦有增上等者、一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者、十順暴流非暴流，三非暴流非順暴流，九應分別。謂意等九根，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。
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十二處者，謂眼處色處乃至意處法處。此十二處，幾有色等者，十有色，一無色，一應分別。謂法處，或有色、或無色。云何有色？謂法處所攝身語業。云何無色？謂餘法處。幾有見等者？一有見，十一無見。幾有對等者，十有對，二無對。幾有漏等者，十有漏，二應分別。謂意處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意處。云何無漏？謂無漏作意相應意處。法處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊。云何無漏？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并無為法。幾有為等者，十一有為，一應分別，謂法處或有為或無為。云何有為？謂法處所攝身語業及受想行蘊。云何無為？謂虛空及二滅。幾有異熟等者，八無異熟，四應分別。謂色處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善不善色處。云何無異熟？謂無記色處。聲處亦爾。意處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善？善有漏意處。云何無異熟？謂無記無漏意處。法處亦爾。幾是緣生等者，十一是緣生是因生是世攝，一應分別，謂法處若有為是緣生是因生是世攝，若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，十色攝，一名攝，一應分別。謂法處所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，六是內處攝，六是外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
十二處者，謂眼處色處乃至意處法處。此十二處，幾有色等者，十有色，一無色，一應分別。謂法處，或有色、或無色。云何有色？謂法處所攝身語業。云何無色？謂餘法處。幾有見等者？一有見，十一無見。幾有對等者，十有對，二無對。幾有漏等者，十有漏，二應分別。謂意處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意處。云何無漏？謂無漏作意相應意處。法處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊。云何無漏？謂無漏身語業及無漏受想行蘊并無為法。幾有為等者，十一有為，一應分別，謂法處或有為或無為。云何有為？謂法處所攝身語業及受想行蘊。云何無為？謂虛空及二滅。幾有異熟等者，八無異熟，四應分別。謂色處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善不善色處。云何無異熟？謂無記色處。聲處亦爾。意處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善？善有漏意處。云何無異熟？謂無記無漏意處。法處亦爾。幾是緣生等者，十一是緣生是因生是世攝，一應分別，謂法處若有為是緣生是因生是世攝，若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，十色攝，一名攝，一應分別。謂法處所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，六是內處攝，六是外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此十二處，幾斷遍知所遍知等者，十是斷遍知所遍知，二應分別。謂意法處，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，十應斷，二應分別。謂意法處，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，八不應修，四應分別。謂色處，或應修、或不應修。云何應修？謂善色處。云何不應修？謂不善、無記色處。聲處、意處亦爾。法處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法處。云何不應修？謂不善無記法處及擇滅。幾染污等者，八不染污，四應分別。謂色處，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆色處。云何不染污？謂無覆色處。聲意、法處亦爾。幾果非有果等者，十一是果亦有果，一應分別。謂法處，或是果非有果、或是果亦有果、或非果非有果。是果非有果者，謂擇滅。是果亦有果者，謂有為法處。非果非有果者，謂虛空、非擇滅。幾有執受等者？三無執受，九應分別。謂眼處，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼處。云何無執受？謂非自體所攝眼處。色、耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。幾大種所造等者，九是大種所造，一非大種所造，二應分別。謂觸處，堅濕暖動非大種所造，餘是大種所造。法處所攝身語業是大種所造，餘非大種所造。幾有上等者，十一有上，一應分別，謂法處擇滅是無上，餘皆是有上。幾是有等者，十是有，二應分別。謂意、法處，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，十因不相應，一因相應，一應分別，謂法處諸心所法是因相應，餘因不相應。
此十二處，幾斷遍知所遍知等者，十是斷遍知所遍知，二應分別。謂意法處，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，十應斷，二應分別。謂意法處，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，八不應修，四應分別。謂色處，或應修、或不應修。云何應修？謂善色處。云何不應修？謂不善、無記色處。聲處、意處亦爾。法處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法處。云何不應修？謂不善無記法處及擇滅。幾染污等者，八不染污，四應分別。謂色處，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆色處。云何不染污？謂無覆色處。聲意、法處亦爾。幾果非有果等者，十一是果亦有果，一應分別。謂法處，或是果非有果、或是果亦有果、或非果非有果。是果非有果者，謂擇滅。是果亦有果者，謂有為法處。非果非有果者，謂虛空、非擇滅。幾有執受等者？三無執受，九應分別。謂眼處，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼處。云何無執受？謂非自體所攝眼處。色、耳、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。幾大種所造等者，九是大種所造，一非大種所造，二應分別。謂觸處，堅濕暖動非大種所造，餘是大種所造。法處所攝身語業是大種所造，餘非大種所造。幾有上等者，十一有上，一應分別，謂法處擇滅是無上，餘皆是有上。幾是有等者，十是有，二應分別。謂意、法處，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，十因不相應，一因相應，一應分別，謂法處諸心所法是因相應，餘因不相應。
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說一切有部品類足論卷第十五
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