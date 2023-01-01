阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 14 卷
阿毘達磨品類足論卷第十四
阿毘達磨品類足論卷第十四
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯千問品第七之五
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此四無量，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂各有三句。或是等無間非等無間緣，謂無量所攝未來現前正起心心所法。或是等無間亦等無間緣，謂無量所攝過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除無量所攝未來現前正起心心所法，諸餘無量所攝未來心心所法，及無量所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂無量所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘無量所攝皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切順暴流亦非暴流。
此四無量，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂各有三句。或是等無間非等無間緣，謂無量所攝未來現前正起心心所法。或是等無間亦等無間緣，謂無量所攝過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除無量所攝未來現前正起心心所法，諸餘無量所攝未來心心所法，及無量所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂無量所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘無量所攝皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切順暴流亦非暴流。
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四無色者，謂空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。此四無色幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一有漏，三應分別。謂空無邊處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂空無邊處所攝有漏四蘊。云何無漏？謂空無邊處所攝無漏四蘊。識無邊處、無所有處亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切應分別。謂空無邊處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善有漏空無邊處。云何無異熟？謂無記無漏。空無邊處、識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善非想非非想處。云何無異熟？謂無記非想非非想處。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸無色所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切智遍知所遍知。
四無色者，謂空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。此四無色幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一有漏，三應分別。謂空無邊處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂空無邊處所攝有漏四蘊。云何無漏？謂空無邊處所攝無漏四蘊。識無邊處、無所有處亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切應分別。謂空無邊處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善有漏空無邊處。云何無異熟？謂無記無漏。空無邊處、識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善非想非非想處。云何無異熟？謂無記非想非非想處。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸無色所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切智遍知所遍知。
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此四無色，幾斷遍知所遍知等者，一斷遍知所遍知，三應分別，謂三無色，若有漏斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一應斷，三應分別。謂三無色，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別。謂空無邊處，或應修、或不應修。云何應修？謂善空無邊處。云何不應修？謂無記空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾染污等者，一切應分別。謂空無邊處，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆空無邊處。云何不染污？謂無覆空無邊處。識無邊處、無所有處非想、非非想處亦爾。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一是有，三應分別。謂三無色，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸無色所攝心不相應行因不相應，餘皆因相應。
此四無色，幾斷遍知所遍知等者，一斷遍知所遍知，三應分別，謂三無色，若有漏斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一應斷，三應分別。謂三無色，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別。謂空無邊處，或應修、或不應修。云何應修？謂善空無邊處。云何不應修？謂無記空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾染污等者，一切應分別。謂空無邊處，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆空無邊處。云何不染污？謂無覆空無邊處。識無邊處、無所有處非想、非非想處亦爾。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一是有，三應分別。謂三無色，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸無色所攝心不相應行因不相應，餘皆因相應。
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此四無色，與六善處相攝者，應作四句。或善處非無色，謂善色蘊及無色所不攝善四蘊并擇滅。或無色非善處，謂無記四無色。或善處亦無色，謂善四無色。或非善處非無色，謂不善五蘊，無記色蘊及無色所不攝無記四蘊，并虛空、非擇滅。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，應作四句。或無記處非無色，謂無記色蘊及無色所不攝無記四蘊，并虛空、非擇滅。或無色非無記處，謂善四無色。或無記處亦無色，謂無記四無色。或非無記處非無色，謂不善五蘊、善色蘊及無色所不攝善四蘊并擇滅。與三漏處相攝者，應作四句。或漏處非無色，謂一漏處，及二漏處少分。或無色非漏處，謂漏處所不攝四無色。或漏處亦無色，謂二漏處少分。或非漏處非無色，謂色蘊及漏處無色所不攝四蘊并無為法。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非無色，謂有漏色蘊及無色所不攝有漏四蘊。或無色非有漏處，謂三無色少分。或有漏處亦無色，謂一無色及三無色少分。或非有漏處非無色，謂無漏色蘊及無色所不攝無漏四蘊并無為法。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非無色，謂無漏色蘊及無色所不攝無漏四蘊并無為法。或無色非無漏處，謂一無色及三無色少分。或無漏處亦無色，謂三無色少分。或非無漏處非無色，謂有漏色蘊及無色所不攝有漏四蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切應分別。謂空無邊處，或善、或無記。云何善？謂空無邊處所攝善四蘊。云何無記？謂空無邊處所攝無記四蘊。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾欲界繫等者，一無色界繫，三應分別。謂三無色，若有漏無色界繫，若無漏是不繫。幾學等者，一非學非無學，三應分別。謂空無邊處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂空無邊處所攝學四蘊。云何無學？謂空無邊處所攝無學四蘊。云何非學非無學？謂空無邊處所攝有漏四蘊。識無邊處、無所有處亦爾。
此四無色，與六善處相攝者，應作四句。或善處非無色，謂善色蘊及無色所不攝善四蘊并擇滅。或無色非善處，謂無記四無色。或善處亦無色，謂善四無色。或非善處非無色，謂不善五蘊，無記色蘊及無色所不攝無記四蘊，并虛空、非擇滅。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，應作四句。或無記處非無色，謂無記色蘊及無色所不攝無記四蘊，并虛空、非擇滅。或無色非無記處，謂善四無色。或無記處亦無色，謂無記四無色。或非無記處非無色，謂不善五蘊、善色蘊及無色所不攝善四蘊并擇滅。與三漏處相攝者，應作四句。或漏處非無色，謂一漏處，及二漏處少分。或無色非漏處，謂漏處所不攝四無色。或漏處亦無色，謂二漏處少分。或非漏處非無色，謂色蘊及漏處無色所不攝四蘊并無為法。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非無色，謂有漏色蘊及無色所不攝有漏四蘊。或無色非有漏處，謂三無色少分。或有漏處亦無色，謂一無色及三無色少分。或非有漏處非無色，謂無漏色蘊及無色所不攝無漏四蘊并無為法。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非無色，謂無漏色蘊及無色所不攝無漏四蘊并無為法。或無色非無漏處，謂一無色及三無色少分。或無漏處亦無色，謂三無色少分。或非無漏處非無色，謂有漏色蘊及無色所不攝有漏四蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切應分別。謂空無邊處，或善、或無記。云何善？謂空無邊處所攝善四蘊。云何無記？謂空無邊處所攝無記四蘊。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾欲界繫等者，一無色界繫，三應分別。謂三無色，若有漏無色界繫，若無漏是不繫。幾學等者，一非學非無學，三應分別。謂空無邊處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂空無邊處所攝學四蘊。云何無學？謂空無邊處所攝無學四蘊。云何非學非無學？謂空無邊處所攝有漏四蘊。識無邊處、無所有處亦爾。
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此四無色，幾見所斷等者，一切應分別。謂空無邊處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂空無邊處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠及彼相應彼等起心不相應行空無邊處。云何修所斷？謂空無邊處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷三隨眠及彼相應彼等起心不相應行，并不染污有漏空無邊處。云何非所斷？謂無漏空無邊處。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或見所斷、或修所斷。云何見所斷？謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠及彼相應彼等起心不相應行非想非非想處。云何修所斷？謂非想非非想處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷三隨眠及彼相應彼等起心不相應行并不染污非想非非想處。幾非心等者，一切應分別，謂諸無色所攝心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂各有四句。或隨心轉非受相應，謂無色所攝隨心轉心不相應行及受。或受相應非隨心轉，謂無色所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂無色所攝想蘊相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除無色所攝隨心轉心不相應行，諸餘無色所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切非隨尋轉非伺相應。幾見非見處等者，一切應分別。謂空無邊處，應作四句。或見非見處，謂空無邊處所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏空無邊處。或見亦見處，謂空無邊處所攝五染污見及世俗正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏空無邊處。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂非想非非想處所攝五染污見、世間正見，餘非想非非想處皆見處非見。幾有身見為因非有身見因等者，一切應分別。謂空無邊處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等空無邊處，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有空無邊處，亦除未來有身見相應空無邊處，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常空無邊處，諸餘染污空無邊處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除空無邊處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂空無邊處應作四句。或業非業異熟，謂空無邊處異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生空
此四無色，幾見所斷等者，一切應分別。謂空無邊處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂空無邊處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠及彼相應彼等起心不相應行空無邊處。云何修所斷？謂空無邊處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷三隨眠及彼相應彼等起心不相應行，并不染污有漏空無邊處。云何非所斷？謂無漏空無邊處。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或見所斷、或修所斷。云何見所斷？謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠及彼相應彼等起心不相應行非想非非想處。云何修所斷？謂非想非非想處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷三隨眠及彼相應彼等起心不相應行并不染污非想非非想處。幾非心等者，一切應分別，謂諸無色所攝心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂各有四句。或隨心轉非受相應，謂無色所攝隨心轉心不相應行及受。或受相應非隨心轉，謂無色所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂無色所攝想蘊相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除無色所攝隨心轉心不相應行，諸餘無色所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切非隨尋轉非伺相應。幾見非見處等者，一切應分別。謂空無邊處，應作四句。或見非見處，謂空無邊處所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏空無邊處。或見亦見處，謂空無邊處所攝五染污見及世俗正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏空無邊處。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂非想非非想處所攝五染污見、世間正見，餘非想非非想處皆見處非見。幾有身見為因非有身見因等者，一切應分別。謂空無邊處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等空無邊處，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有空無邊處，亦除未來有身見相應空無邊處，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常空無邊處，諸餘染污空無邊處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除空無邊處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂空無邊處應作四句。或業非業異熟，謂空無邊處異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生空
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無邊處。或業亦業異熟，謂空無邊處業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟生空無邊處，諸餘空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或業非隨業轉，謂空無邊處所攝思。或隨業轉非業，謂空無邊處所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉，謂除空無邊處所攝隨業轉心不相應行，諸餘空無邊處所攝心不相應行。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。此四無色，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或善為因非善，謂善異熟生空無邊處。或善亦善為因，謂善空無邊處。或非善非善為因，謂除善異熟生空無邊處，諸餘無記空無邊處。後三無色亦爾。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切應分別。謂空無邊處，或無記亦無記為因、或非無記非無記為因。無記亦無記為因者，謂無記空無邊處。非無記非無記為因者，謂善空無邊處。後三無色亦爾。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所空無邊處，及過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處，諸餘過去現在心心所空無邊處。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所空無邊處，諸餘未來心心所空無邊處，及空無邊處心心不相應行。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所非想非非想處，及過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處，并已生正起滅定。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處，諸餘過去現在心心所非想非非想處。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所非想非非想處，諸餘未來心心所非想非非想處，及除等無間心不相應行非想非非想處，諸餘心不相應行非想非非想處。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別。謂諸無色所攝心不相應行是所緣緣非有所緣，諸餘無色是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或順暴流非暴流，謂暴流所不攝有漏空無邊處。或暴流亦順暴流，謂三暴流少分。或非暴流非順暴流，謂無漏空無邊處
無邊處。或業亦業異熟，謂空無邊處業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟生空無邊處，諸餘空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或業非隨業轉，謂空無邊處所攝思。或隨業轉非業，謂空無邊處所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉，謂除空無邊處所攝隨業轉心不相應行，諸餘空無邊處所攝心不相應行。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。此四無色，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或善為因非善，謂善異熟生空無邊處。或善亦善為因，謂善空無邊處。或非善非善為因，謂除善異熟生空無邊處，諸餘無記空無邊處。後三無色亦爾。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切應分別。謂空無邊處，或無記亦無記為因、或非無記非無記為因。無記亦無記為因者，謂無記空無邊處。非無記非無記為因者，謂善空無邊處。後三無色亦爾。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所空無邊處，及過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處，諸餘過去現在心心所空無邊處。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所空無邊處，諸餘未來心心所空無邊處，及空無邊處心心不相應行。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所非想非非想處，及過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處，并已生正起滅定。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處，諸餘過去現在心心所非想非非想處。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所非想非非想處，諸餘未來心心所非想非非想處，及除等無間心不相應行非想非非想處，諸餘心不相應行非想非非想處。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別。謂諸無色所攝心不相應行是所緣緣非有所緣，諸餘無色是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或順暴流非暴流，謂暴流所不攝有漏空無邊處。或暴流亦順暴流，謂三暴流少分。或非暴流非順暴流，謂無漏空無邊處
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。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或暴流亦順暴流、或順暴流非暴流。暴流亦順暴流者謂三暴流少分，餘皆順暴流非暴流。
。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或暴流亦順暴流、或順暴流非暴流。暴流亦順暴流者謂三暴流少分，餘皆順暴流非暴流。
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四修定者，一有修定，若習若修、若多所作，得現法樂住。二有修定，若習若修、若多所作，得勝知見。三有修定，若習若修、若多所作，得分別慧。四有修定，若習若修、若多所作，得諸漏盡。此四修定幾有色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一有漏，一無漏，二應分別。謂為現法樂住，或有漏、或無漏。云何有漏、謂為現法樂住所攝有漏五蘊。云何無漏？謂為現法樂住所攝無漏五蘊。為分別慧，或有漏、或無漏。云何有漏？謂為分別慧所攝有漏五蘊。云何無漏？謂無漏五蘊。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一有異熟，一無異熟，二應分別，謂為現法樂住及為分別慧，若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸修定所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
四修定者，一有修定，若習若修、若多所作，得現法樂住。二有修定，若習若修、若多所作，得勝知見。三有修定，若習若修、若多所作，得分別慧。四有修定，若習若修、若多所作，得諸漏盡。此四修定幾有色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一有漏，一無漏，二應分別。謂為現法樂住，或有漏、或無漏。云何有漏、謂為現法樂住所攝有漏五蘊。云何無漏？謂為現法樂住所攝無漏五蘊。為分別慧，或有漏、或無漏。云何有漏？謂為分別慧所攝有漏五蘊。云何無漏？謂無漏五蘊。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一有異熟，一無異熟，二應分別，謂為現法樂住及為分別慧，若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸修定所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此四修定，幾斷遍知所遍知等者，一是斷遍知所遍知，一非斷遍知所遍知，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一應斷，一不應斷，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一是有，一非有，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業心不相應行因不相應，餘皆因相應。
此四修定，幾斷遍知所遍知等者，一是斷遍知所遍知，一非斷遍知所遍知，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一應斷，一不應斷，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一是有，一非有，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業心不相應行因不相應，餘皆因相應。
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此四修定，與六善處相攝者，五善處少分攝四修定，四修定亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非修定，謂修定所不攝有漏五蘊。或修定非有漏處，謂一修定及二少分。或有漏處亦修定，謂一修定及二少分。或非有漏處非修定，謂虛空及二滅。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非修定，謂虛空及二滅。或修定非無漏處，謂一修定及二少分。或無漏處亦修定，謂一修定及二少分。或非無漏處非修定，謂修定所不攝有漏五蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一色界繫，一不繫，二應分別。謂為現法樂住，若有漏色界繫、若無漏不繫。為分別慧，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂為分別慧所攝欲界五蘊。云何色界繫？謂為分別慧所攝色界五蘊。云何無色界繫？謂為分別慧所攝無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一學，一非學非無學，二應分別。謂為現法樂住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂為現法樂住所攝學五蘊。云何無學？謂為現法樂住所攝無學五蘊。云何非學非無學？謂為現法樂住所攝有漏五蘊。為分別慧，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂為分別慧所攝有漏五蘊。此四修定，幾見所斷等者，一修所斷，一非所斷，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂為現法樂住應作四句。或隨心轉非受相應，謂為現法樂住所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂為現法樂住所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂為現法樂住所攝想蘊，及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除為現法樂住所攝隨心轉心不相應行，諸餘為現法樂住所攝心不相應行。為勝知見、為盡諸漏亦爾。為分別慧，應作四句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉身語業，及為分別慧所攝心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂為分別慧所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂為分別慧所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉身語業諸餘為分別慧所攝身語業，除為分別慧所攝心不相應行諸餘為分別慧所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。
此四修定，與六善處相攝者，五善處少分攝四修定，四修定亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非修定，謂修定所不攝有漏五蘊。或修定非有漏處，謂一修定及二少分。或有漏處亦修定，謂一修定及二少分。或非有漏處非修定，謂虛空及二滅。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非修定，謂虛空及二滅。或修定非無漏處，謂一修定及二少分。或無漏處亦修定，謂一修定及二少分。或非無漏處非修定，謂修定所不攝有漏五蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一色界繫，一不繫，二應分別。謂為現法樂住，若有漏色界繫、若無漏不繫。為分別慧，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂為分別慧所攝欲界五蘊。云何色界繫？謂為分別慧所攝色界五蘊。云何無色界繫？謂為分別慧所攝無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一學，一非學非無學，二應分別。謂為現法樂住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂為現法樂住所攝學五蘊。云何無學？謂為現法樂住所攝無學五蘊。云何非學非無學？謂為現法樂住所攝有漏五蘊。為分別慧，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂為分別慧所攝有漏五蘊。此四修定，幾見所斷等者，一修所斷，一非所斷，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂為現法樂住應作四句。或隨心轉非受相應，謂為現法樂住所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂為現法樂住所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂為現法樂住所攝想蘊，及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除為現法樂住所攝隨心轉心不相應行，諸餘為現法樂住所攝心不相應行。為勝知見、為盡諸漏亦爾。為分別慧，應作四句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉身語業，及為分別慧所攝心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂為分別慧所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂為分別慧所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉身語業諸餘為分別慧所攝身語業，除為分別慧所攝心不相應行諸餘為分別慧所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。
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幾隨尋轉非伺相應等者，一無尋無伺，三應分別。謂為現法樂住有四句。或隨尋轉非伺相應，謂為現法樂住所攝隨尋轉身語業、心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂為現法樂住所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂為現法樂住所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行，諸餘為現法樂住所攝心不相應行。為勝知見有四句。或隨尋轉非伺相應，謂為勝知見所攝隨尋轉身語業、心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂為勝知見所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂為勝知見所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除為勝知見所攝隨尋轉身語業、心不相應行，諸餘為勝知見所攝身語業心不相應行，及為勝知見所攝無尋無伺心心所法。為分別慧有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業，及為分別慧所攝隨尋轉心不相應行，并尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂為分別慧所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂為分別慧所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業，諸餘為分別慧所攝身語業，及除為分別慧所攝隨尋轉心不相應行，諸餘為分別慧所攝心不相應行，并尋不相應伺，若無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一切應分別。謂為現法樂住有四句。或見非見處，謂為現法樂住所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏為現法樂住。或見亦見處，謂為現法樂住所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏。為現法樂住、為勝知見，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂為勝知見所攝世間正見，諸餘為勝知見是見處非見。為分別慧有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏為分別慧。或見亦見處，謂為分別慧所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏，為分別慧、為盡諸漏所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂為現法樂住有四句。或業非隨業轉，謂為現法樂住所攝思。或隨業轉非業，謂為現法樂住所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂為現法樂住所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除為現法樂住所攝隨業轉心不相應行，諸餘現法樂住所攝心不相應行。為勝知見及為盡諸漏亦爾。為分別慧有四句。或業非隨業轉，謂除為分別慧所攝隨業轉身語業，諸餘為分別慧所攝身語業及思。或隨業轉
幾隨尋轉非伺相應等者，一無尋無伺，三應分別。謂為現法樂住有四句。或隨尋轉非伺相應，謂為現法樂住所攝隨尋轉身語業、心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂為現法樂住所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂為現法樂住所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行，諸餘為現法樂住所攝心不相應行。為勝知見有四句。或隨尋轉非伺相應，謂為勝知見所攝隨尋轉身語業、心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂為勝知見所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂為勝知見所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除為勝知見所攝隨尋轉身語業、心不相應行，諸餘為勝知見所攝身語業心不相應行，及為勝知見所攝無尋無伺心心所法。為分別慧有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業，及為分別慧所攝隨尋轉心不相應行，并尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂為分別慧所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂為分別慧所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業，諸餘為分別慧所攝身語業，及除為分別慧所攝隨尋轉心不相應行，諸餘為分別慧所攝心不相應行，并尋不相應伺，若無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一切應分別。謂為現法樂住有四句。或見非見處，謂為現法樂住所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏為現法樂住。或見亦見處，謂為現法樂住所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏。為現法樂住、為勝知見，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂為勝知見所攝世間正見，諸餘為勝知見是見處非見。為分別慧有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏為分別慧。或見亦見處，謂為分別慧所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏，為分別慧、為盡諸漏所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂為現法樂住有四句。或業非隨業轉，謂為現法樂住所攝思。或隨業轉非業，謂為現法樂住所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂為現法樂住所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除為現法樂住所攝隨業轉心不相應行，諸餘現法樂住所攝心不相應行。為勝知見及為盡諸漏亦爾。為分別慧有四句。或業非隨業轉，謂除為分別慧所攝隨業轉身語業，諸餘為分別慧所攝身語業及思。或隨業轉
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非業，謂為分別慧所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂為分別慧所攝隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除為分別慧所攝隨業轉心不相應行，諸餘為分別慧所攝心不相應。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。此四修定，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂各有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起修定所攝心心所法。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在修定所攝心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起修定所攝心心所法，諸餘未來修定所攝心心所法，及修定所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業、心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一順暴流非暴流，一非暴流非順暴流，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。
非業，謂為分別慧所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂為分別慧所攝隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除為分別慧所攝隨業轉心不相應行，諸餘為分別慧所攝心不相應。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。此四修定，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂各有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起修定所攝心心所法。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在修定所攝心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起修定所攝心心所法，諸餘未來修定所攝心心所法，及修定所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業、心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一順暴流非暴流，一非暴流非順暴流，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。
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七覺支者，謂念等覺支乃至捨等覺支。此七覺支幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切無漏。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
七覺支者，謂念等覺支乃至捨等覺支。此七覺支幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切無漏。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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說一切有部品類足論卷第十四
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