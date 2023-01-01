阿毘達磨品類足論卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第十四

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯千問品第七之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯千問品第七之五

此四無量，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂各有三句。或是等無間非等無間緣，謂無量所攝未來現前正起心心所法。或是等無間亦等無間緣，謂無量所攝過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除無量所攝未來現前正起心心所法，諸餘無量所攝未來心心所法，及無量所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂無量所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘無量所攝皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切順暴流亦非暴流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四無量，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂各有三句。或是等無間非等無間緣，謂無量所攝未來現前正起心心所法。或是等無間亦等無間緣，謂無量所攝過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除無量所攝未來現前正起心心所法，諸餘無量所攝未來心心所法，及無量所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂無量所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘無量所攝皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切順暴流亦非暴流。

四無色者，謂空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。此四無色幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一有漏，三應分別。謂空無邊處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂空無邊處所攝有漏四蘊。云何無漏？謂空無邊處所攝無漏四蘊。識無邊處、無所有處亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切應分別。謂空無邊處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善有漏空無邊處。云何無異熟？謂無記無漏。空無邊處、識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善非想非非想處。云何無異熟？謂無記非想非非想處。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸無色所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無色者，謂空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。此四無色幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一有漏，三應分別。謂空無邊處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂空無邊處所攝有漏四蘊。云何無漏？謂空無邊處所攝無漏四蘊。識無邊處、無所有處亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切應分別。謂空無邊處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善有漏空無邊處。云何無異熟？謂無記無漏。空無邊處、識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善非想非非想處。云何無異熟？謂無記非想非非想處。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸無色所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切智遍知所遍知。

此四無色，幾斷遍知所遍知等者，一斷遍知所遍知，三應分別，謂三無色，若有漏斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一應斷，三應分別。謂三無色，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別。謂空無邊處，或應修、或不應修。云何應修？謂善空無邊處。云何不應修？謂無記空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾染污等者，一切應分別。謂空無邊處，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆空無邊處。云何不染污？謂無覆空無邊處。識無邊處、無所有處非想、非非想處亦爾。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一是有，三應分別。謂三無色，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸無色所攝心不相應行因不相應，餘皆因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四無色，幾斷遍知所遍知等者，一斷遍知所遍知，三應分別，謂三無色，若有漏斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一應斷，三應分別。謂三無色，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別。謂空無邊處，或應修、或不應修。云何應修？謂善空無邊處。云何不應修？謂無記空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾染污等者，一切應分別。謂空無邊處，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆空無邊處。云何不染污？謂無覆空無邊處。識無邊處、無所有處非想、非非想處亦爾。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一是有，三應分別。謂三無色，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸無色所攝心不相應行因不相應，餘皆因相應。

此四無色，與六善處相攝者，應作四句。或善處非無色，謂善色蘊及無色所不攝善四蘊并擇滅。或無色非善處，謂無記四無色。或善處亦無色，謂善四無色。或非善處非無色，謂不善五蘊，無記色蘊及無色所不攝無記四蘊，并虛空、非擇滅。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，應作四句。或無記處非無色，謂無記色蘊及無色所不攝無記四蘊，并虛空、非擇滅。或無色非無記處，謂善四無色。或無記處亦無色，謂無記四無色。或非無記處非無色，謂不善五蘊、善色蘊及無色所不攝善四蘊并擇滅。與三漏處相攝者，應作四句。或漏處非無色，謂一漏處，及二漏處少分。或無色非漏處，謂漏處所不攝四無色。或漏處亦無色，謂二漏處少分。或非漏處非無色，謂色蘊及漏處無色所不攝四蘊并無為法。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非無色，謂有漏色蘊及無色所不攝有漏四蘊。或無色非有漏處，謂三無色少分。或有漏處亦無色，謂一無色及三無色少分。或非有漏處非無色，謂無漏色蘊及無色所不攝無漏四蘊并無為法。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非無色，謂無漏色蘊及無色所不攝無漏四蘊并無為法。或無色非無漏處，謂一無色及三無色少分。或無漏處亦無色，謂三無色少分。或非無漏處非無色，謂有漏色蘊及無色所不攝有漏四蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切應分別。謂空無邊處，或善、或無記。云何善？謂空無邊處所攝善四蘊。云何無記？謂空無邊處所攝無記四蘊。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾欲界繫等者，一無色界繫，三應分別。謂三無色，若有漏無色界繫，若無漏是不繫。幾學等者，一非學非無學，三應分別。謂空無邊處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂空無邊處所攝學四蘊。云何無學？謂空無邊處所攝無學四蘊。云何非學非無學？謂空無邊處所攝有漏四蘊。識無邊處、無所有處亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四無色，與六善處相攝者，應作四句。或善處非無色，謂善色蘊及無色所不攝善四蘊并擇滅。或無色非善處，謂無記四無色。或善處亦無色，謂善四無色。或非善處非無色，謂不善五蘊，無記色蘊及無色所不攝無記四蘊，并虛空、非擇滅。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，應作四句。或無記處非無色，謂無記色蘊及無色所不攝無記四蘊，并虛空、非擇滅。或無色非無記處，謂善四無色。或無記處亦無色，謂無記四無色。或非無記處非無色，謂不善五蘊、善色蘊及無色所不攝善四蘊并擇滅。與三漏處相攝者，應作四句。或漏處非無色，謂一漏處，及二漏處少分。或無色非漏處，謂漏處所不攝四無色。或漏處亦無色，謂二漏處少分。或非漏處非無色，謂色蘊及漏處無色所不攝四蘊并無為法。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非無色，謂有漏色蘊及無色所不攝有漏四蘊。或無色非有漏處，謂三無色少分。或有漏處亦無色，謂一無色及三無色少分。或非有漏處非無色，謂無漏色蘊及無色所不攝無漏四蘊并無為法。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非無色，謂無漏色蘊及無色所不攝無漏四蘊并無為法。或無色非無漏處，謂一無色及三無色少分。或無漏處亦無色，謂三無色少分。或非無漏處非無色，謂有漏色蘊及無色所不攝有漏四蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切應分別。謂空無邊處，或善、或無記。云何善？謂空無邊處所攝善四蘊。云何無記？謂空無邊處所攝無記四蘊。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾欲界繫等者，一無色界繫，三應分別。謂三無色，若有漏無色界繫，若無漏是不繫。幾學等者，一非學非無學，三應分別。謂空無邊處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂空無邊處所攝學四蘊。云何無學？謂空無邊處所攝無學四蘊。云何非學非無學？謂空無邊處所攝有漏四蘊。識無邊處、無所有處亦爾。

此四無色，幾見所斷等者，一切應分別。謂空無邊處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂空無邊處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠及彼相應彼等起心不相應行空無邊處。云何修所斷？謂空無邊處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷三隨眠及彼相應彼等起心不相應行，并不染污有漏空無邊處。云何非所斷？謂無漏空無邊處。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或見所斷、或修所斷。云何見所斷？謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠及彼相應彼等起心不相應行非想非非想處。云何修所斷？謂非想非非想處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷三隨眠及彼相應彼等起心不相應行并不染污非想非非想處。幾非心等者，一切應分別，謂諸無色所攝心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂各有四句。或隨心轉非受相應，謂無色所攝隨心轉心不相應行及受。或受相應非隨心轉，謂無色所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂無色所攝想蘊相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除無色所攝隨心轉心不相應行，諸餘無色所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切非隨尋轉非伺相應。幾見非見處等者，一切應分別。謂空無邊處，應作四句。或見非見處，謂空無邊處所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏空無邊處。或見亦見處，謂空無邊處所攝五染污見及世俗正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏空無邊處。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂非想非非想處所攝五染污見、世間正見，餘非想非非想處皆見處非見。幾有身見為因非有身見因等者，一切應分別。謂空無邊處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等空無邊處，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有空無邊處，亦除未來有身見相應空無邊處，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常空無邊處，諸餘染污空無邊處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除空無邊處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂空無邊處應作四句。或業非業異熟，謂空無邊處異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四無色，幾見所斷等者，一切應分別。謂空無邊處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂空無邊處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠及彼相應彼等起心不相應行空無邊處。云何修所斷？謂空無邊處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷三隨眠及彼相應彼等起心不相應行，并不染污有漏空無邊處。云何非所斷？謂無漏空無邊處。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或見所斷、或修所斷。云何見所斷？謂非想非非想處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷二十八隨眠及彼相應彼等起心不相應行非想非非想處。云何修所斷？謂非想非非想處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷三隨眠及彼相應彼等起心不相應行并不染污非想非非想處。幾非心等者，一切應分別，謂諸無色所攝心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂各有四句。或隨心轉非受相應，謂無色所攝隨心轉心不相應行及受。或受相應非隨心轉，謂無色所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂無色所攝想蘊相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除無色所攝隨心轉心不相應行，諸餘無色所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切非隨尋轉非伺相應。幾見非見處等者，一切應分別。謂空無邊處，應作四句。或見非見處，謂空無邊處所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏空無邊處。或見亦見處，謂空無邊處所攝五染污見及世俗正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏空無邊處。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂非想非非想處所攝五染污見、世間正見，餘非想非非想處皆見處非見。幾有身見為因非有身見因等者，一切應分別。謂空無邊處，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等空無邊處，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有空無邊處，亦除未來有身見相應空無邊處，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常空無邊處，諸餘染污空無邊處。有身見為因亦有身見因者，謂前所除空無邊處。非有身見為因非有身見因者，謂不染污空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂空無邊處應作四句。或業非業異熟，謂空無邊處異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生空

無邊處。或業亦業異熟，謂空無邊處業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟生空無邊處，諸餘空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或業非隨業轉，謂空無邊處所攝思。或隨業轉非業，謂空無邊處所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉，謂除空無邊處所攝隨業轉心不相應行，諸餘空無邊處所攝心不相應行。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。此四無色，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或善為因非善，謂善異熟生空無邊處。或善亦善為因，謂善空無邊處。或非善非善為因，謂除善異熟生空無邊處，諸餘無記空無邊處。後三無色亦爾。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切應分別。謂空無邊處，或無記亦無記為因、或非無記非無記為因。無記亦無記為因者，謂無記空無邊處。非無記非無記為因者，謂善空無邊處。後三無色亦爾。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所空無邊處，及過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處，諸餘過去現在心心所空無邊處。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所空無邊處，諸餘未來心心所空無邊處，及空無邊處心心不相應行。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所非想非非想處，及過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處，并已生正起滅定。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處，諸餘過去現在心心所非想非非想處。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所非想非非想處，諸餘未來心心所非想非非想處，及除等無間心不相應行非想非非想處，諸餘心不相應行非想非非想處。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別。謂諸無色所攝心不相應行是所緣緣非有所緣，諸餘無色是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或順暴流非暴流，謂暴流所不攝有漏空無邊處。或暴流亦順暴流，謂三暴流少分。或非暴流非順暴流，謂無漏空無邊處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊處。或業亦業異熟，謂空無邊處業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟生空無邊處，諸餘空無邊處。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或業非隨業轉，謂空無邊處所攝思。或隨業轉非業，謂空無邊處所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉，謂除空無邊處所攝隨業轉心不相應行，諸餘空無邊處所攝心不相應行。識無邊處、無所有處、非想非非想處亦爾。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。此四無色，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或善為因非善，謂善異熟生空無邊處。或善亦善為因，謂善空無邊處。或非善非善為因，謂除善異熟生空無邊處，諸餘無記空無邊處。後三無色亦爾。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切應分別。謂空無邊處，或無記亦無記為因、或非無記非無記為因。無記亦無記為因者，謂無記空無邊處。非無記非無記為因者，謂善空無邊處。後三無色亦爾。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所空無邊處，及過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所空無邊處，諸餘過去現在心心所空無邊處。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所空無邊處，諸餘未來心心所空無邊處，及空無邊處心心不相應行。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所非想非非想處，及過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處，并已生正起滅定。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所非想非非想處，諸餘過去現在心心所非想非非想處。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所非想非非想處，諸餘未來心心所非想非非想處，及除等無間心不相應行非想非非想處，諸餘心不相應行非想非非想處。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別。謂諸無色所攝心不相應行是所緣緣非有所緣，諸餘無色是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別。謂空無邊處有三句。或順暴流非暴流，謂暴流所不攝有漏空無邊處。或暴流亦順暴流，謂三暴流少分。或非暴流非順暴流，謂無漏空無邊處

。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或暴流亦順暴流、或順暴流非暴流。暴流亦順暴流者謂三暴流少分，餘皆順暴流非暴流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。識無邊處、無所有處亦爾。非想非非想處，或暴流亦順暴流、或順暴流非暴流。暴流亦順暴流者謂三暴流少分，餘皆順暴流非暴流。

四修定者，一有修定，若習若修、若多所作，得現法樂住。二有修定，若習若修、若多所作，得勝知見。三有修定，若習若修、若多所作，得分別慧。四有修定，若習若修、若多所作，得諸漏盡。此四修定幾有色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一有漏，一無漏，二應分別。謂為現法樂住，或有漏、或無漏。云何有漏、謂為現法樂住所攝有漏五蘊。云何無漏？謂為現法樂住所攝無漏五蘊。為分別慧，或有漏、或無漏。云何有漏？謂為分別慧所攝有漏五蘊。云何無漏？謂無漏五蘊。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一有異熟，一無異熟，二應分別，謂為現法樂住及為分別慧，若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸修定所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四修定者，一有修定，若習若修、若多所作，得現法樂住。二有修定，若習若修、若多所作，得勝知見。三有修定，若習若修、若多所作，得分別慧。四有修定，若習若修、若多所作，得諸漏盡。此四修定幾有色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一有漏，一無漏，二應分別。謂為現法樂住，或有漏、或無漏。云何有漏、謂為現法樂住所攝有漏五蘊。云何無漏？謂為現法樂住所攝無漏五蘊。為分別慧，或有漏、或無漏。云何有漏？謂為分別慧所攝有漏五蘊。云何無漏？謂無漏五蘊。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一有異熟，一無異熟，二應分別，謂為現法樂住及為分別慧，若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸修定所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。

此四修定，幾斷遍知所遍知等者，一是斷遍知所遍知，一非斷遍知所遍知，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一應斷，一不應斷，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一是有，一非有，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業心不相應行因不相應，餘皆因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四修定，幾斷遍知所遍知等者，一是斷遍知所遍知，一非斷遍知所遍知，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一應斷，一不應斷，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一是有，一非有，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業心不相應行因不相應，餘皆因相應。

此四修定，與六善處相攝者，五善處少分攝四修定，四修定亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非修定，謂修定所不攝有漏五蘊。或修定非有漏處，謂一修定及二少分。或有漏處亦修定，謂一修定及二少分。或非有漏處非修定，謂虛空及二滅。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非修定，謂虛空及二滅。或修定非無漏處，謂一修定及二少分。或無漏處亦修定，謂一修定及二少分。或非無漏處非修定，謂修定所不攝有漏五蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一色界繫，一不繫，二應分別。謂為現法樂住，若有漏色界繫、若無漏不繫。為分別慧，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂為分別慧所攝欲界五蘊。云何色界繫？謂為分別慧所攝色界五蘊。云何無色界繫？謂為分別慧所攝無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一學，一非學非無學，二應分別。謂為現法樂住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂為現法樂住所攝學五蘊。云何無學？謂為現法樂住所攝無學五蘊。云何非學非無學？謂為現法樂住所攝有漏五蘊。為分別慧，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂為分別慧所攝有漏五蘊。此四修定，幾見所斷等者，一修所斷，一非所斷，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂為現法樂住應作四句。或隨心轉非受相應，謂為現法樂住所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂為現法樂住所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂為現法樂住所攝想蘊，及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除為現法樂住所攝隨心轉心不相應行，諸餘為現法樂住所攝心不相應行。為勝知見、為盡諸漏亦爾。為分別慧，應作四句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉身語業，及為分別慧所攝心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂為分別慧所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂為分別慧所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉身語業諸餘為分別慧所攝身語業，除為分別慧所攝心不相應行諸餘為分別慧所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四修定，與六善處相攝者，五善處少分攝四修定，四修定亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非修定，謂修定所不攝有漏五蘊。或修定非有漏處，謂一修定及二少分。或有漏處亦修定，謂一修定及二少分。或非有漏處非修定，謂虛空及二滅。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非修定，謂虛空及二滅。或修定非無漏處，謂一修定及二少分。或無漏處亦修定，謂一修定及二少分。或非無漏處非修定，謂修定所不攝有漏五蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一色界繫，一不繫，二應分別。謂為現法樂住，若有漏色界繫、若無漏不繫。為分別慧，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂為分別慧所攝欲界五蘊。云何色界繫？謂為分別慧所攝色界五蘊。云何無色界繫？謂為分別慧所攝無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一學，一非學非無學，二應分別。謂為現法樂住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂為現法樂住所攝學五蘊。云何無學？謂為現法樂住所攝無學五蘊。云何非學非無學？謂為現法樂住所攝有漏五蘊。為分別慧，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂為分別慧所攝有漏五蘊。此四修定，幾見所斷等者，一修所斷，一非所斷，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂為現法樂住應作四句。或隨心轉非受相應，謂為現法樂住所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂為現法樂住所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂為現法樂住所攝想蘊，及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除為現法樂住所攝隨心轉心不相應行，諸餘為現法樂住所攝心不相應行。為勝知見、為盡諸漏亦爾。為分別慧，應作四句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉身語業，及為分別慧所攝心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂為分別慧所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂為分別慧所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉身語業諸餘為分別慧所攝身語業，除為分別慧所攝心不相應行諸餘為分別慧所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。

幾隨尋轉非伺相應等者，一無尋無伺，三應分別。謂為現法樂住有四句。或隨尋轉非伺相應，謂為現法樂住所攝隨尋轉身語業、心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂為現法樂住所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂為現法樂住所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行，諸餘為現法樂住所攝心不相應行。為勝知見有四句。或隨尋轉非伺相應，謂為勝知見所攝隨尋轉身語業、心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂為勝知見所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂為勝知見所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除為勝知見所攝隨尋轉身語業、心不相應行，諸餘為勝知見所攝身語業心不相應行，及為勝知見所攝無尋無伺心心所法。為分別慧有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業，及為分別慧所攝隨尋轉心不相應行，并尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂為分別慧所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂為分別慧所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業，諸餘為分別慧所攝身語業，及除為分別慧所攝隨尋轉心不相應行，諸餘為分別慧所攝心不相應行，并尋不相應伺，若無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一切應分別。謂為現法樂住有四句。或見非見處，謂為現法樂住所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏為現法樂住。或見亦見處，謂為現法樂住所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏。為現法樂住、為勝知見，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂為勝知見所攝世間正見，諸餘為勝知見是見處非見。為分別慧有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏為分別慧。或見亦見處，謂為分別慧所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏，為分別慧、為盡諸漏所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂為現法樂住有四句。或業非隨業轉，謂為現法樂住所攝思。或隨業轉非業，謂為現法樂住所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂為現法樂住所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除為現法樂住所攝隨業轉心不相應行，諸餘現法樂住所攝心不相應行。為勝知見及為盡諸漏亦爾。為分別慧有四句。或業非隨業轉，謂除為分別慧所攝隨業轉身語業，諸餘為分別慧所攝身語業及思。或隨業轉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾隨尋轉非伺相應等者，一無尋無伺，三應分別。謂為現法樂住有四句。或隨尋轉非伺相應，謂為現法樂住所攝隨尋轉身語業、心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂為現法樂住所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂為現法樂住所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除為現法樂住所攝隨尋轉心不相應行，諸餘為現法樂住所攝心不相應行。為勝知見有四句。或隨尋轉非伺相應，謂為勝知見所攝隨尋轉身語業、心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂為勝知見所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂為勝知見所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除為勝知見所攝隨尋轉身語業、心不相應行，諸餘為勝知見所攝身語業心不相應行，及為勝知見所攝無尋無伺心心所法。為分別慧有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業，及為分別慧所攝隨尋轉心不相應行，并尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂為分別慧所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂為分別慧所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業，諸餘為分別慧所攝身語業，及除為分別慧所攝隨尋轉心不相應行，諸餘為分別慧所攝心不相應行，并尋不相應伺，若無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一切應分別。謂為現法樂住有四句。或見非見處，謂為現法樂住所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏為現法樂住。或見亦見處，謂為現法樂住所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏。為現法樂住、為勝知見，或見亦見處、或見處非見。見亦見處者，謂為勝知見所攝世間正見，諸餘為勝知見是見處非見。為分別慧有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏為分別慧。或見亦見處，謂為分別慧所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏，為分別慧、為盡諸漏所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂為現法樂住有四句。或業非隨業轉，謂為現法樂住所攝思。或隨業轉非業，謂為現法樂住所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂為現法樂住所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除為現法樂住所攝隨業轉心不相應行，諸餘現法樂住所攝心不相應行。為勝知見及為盡諸漏亦爾。為分別慧有四句。或業非隨業轉，謂除為分別慧所攝隨業轉身語業，諸餘為分別慧所攝身語業及思。或隨業轉

非業，謂為分別慧所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂為分別慧所攝隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除為分別慧所攝隨業轉心不相應行，諸餘為分別慧所攝心不相應。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。此四修定，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂各有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起修定所攝心心所法。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在修定所攝心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起修定所攝心心所法，諸餘未來修定所攝心心所法，及修定所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業、心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一順暴流非暴流，一非暴流非順暴流，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非業，謂為分別慧所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂為分別慧所攝隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除為分別慧所攝隨業轉心不相應行，諸餘為分別慧所攝心不相應。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。此四修定，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂各有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起修定所攝心心所法。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在修定所攝心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起修定所攝心心所法，諸餘未來修定所攝心心所法，及修定所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂諸修定所攝身語業、心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一順暴流非暴流，一非暴流非順暴流，二應分別。謂為現法樂住及為分別慧，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。

七覺支者，謂念等覺支乃至捨等覺支。此七覺支幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切無漏。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺支者，謂念等覺支乃至捨等覺支。此七覺支幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切無漏。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。