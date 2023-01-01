阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 13 卷
阿毘達磨品類足論卷第十三
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯千問品第七之四
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此四聖諦，幾斷遍知所遍知等者，二是斷遍知所遍知，二非斷遍知所遍知。幾應斷等者，二應斷，二不應斷。幾應修等者，一應修，一不應修，二應分別，謂苦聖諦，或應修、或不應修。云何應修？謂善苦諦。云何不應修？謂不善無記苦諦。集聖諦亦爾。幾染污等者，二不染污，二應分別，謂苦聖諦，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆苦諦。云何不染污？謂無覆苦諦。集聖諦亦爾。幾果非有果等者，三是果亦有果，一是果非有果。幾有執受等者，二無執受，二應分別，謂苦聖諦，或有執受，或無執受。云何有執受？謂自體所攝苦諦。云何無執受？謂非自體所攝苦諦。集聖諦亦爾。幾大種所造等者，一非大種所造，三應分別。謂苦聖諦，或大種所造、或非大種所造。云何大種所造？謂九處及二處少分。云何非大種所造？謂一處及二處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，三有上，一無上。幾是有等者，二是有，二非有。幾因相應等者，一因不相應，三應分別。謂苦聖諦所攝色心不相應行是因不相應，餘皆因相應。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業心不相應行是因不相應，餘皆因相應。
此四聖諦，幾斷遍知所遍知等者，二是斷遍知所遍知，二非斷遍知所遍知。幾應斷等者，二應斷，二不應斷。幾應修等者，一應修，一不應修，二應分別，謂苦聖諦，或應修、或不應修。云何應修？謂善苦諦。云何不應修？謂不善無記苦諦。集聖諦亦爾。幾染污等者，二不染污，二應分別，謂苦聖諦，或染污、或不染污。云何染污？謂有覆苦諦。云何不染污？謂無覆苦諦。集聖諦亦爾。幾果非有果等者，三是果亦有果，一是果非有果。幾有執受等者，二無執受，二應分別，謂苦聖諦，或有執受，或無執受。云何有執受？謂自體所攝苦諦。云何無執受？謂非自體所攝苦諦。集聖諦亦爾。幾大種所造等者，一非大種所造，三應分別。謂苦聖諦，或大種所造、或非大種所造。云何大種所造？謂九處及二處少分。云何非大種所造？謂一處及二處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，三有上，一無上。幾是有等者，二是有，二非有。幾因相應等者，一因不相應，三應分別。謂苦聖諦所攝色心不相應行是因不相應，餘皆因相應。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業心不相應行是因不相應，餘皆因相應。
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此四聖諦，與六善處相攝者，六善處攝二諦及二諦少分，二諦及二諦少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝二諦少分，二諦少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，應作四句。或是無記處非諦，謂虛空非擇滅。或是諦非無記處，謂二諦及二諦少分。或是無記處亦諦，謂二諦少分。或非無記處非諦，是事不可得。與三漏處相攝者，三漏處攝二諦少分，二諦少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝二諦，二諦亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，應作四句。或是無漏處非諦，謂虛空非擇滅。或是諦非無漏處，謂二諦。或無漏處亦諦，謂二諦。或非無漏處非諦，是事不可得。幾過去等者，三或過去或未來或現在，一非過去非未來非現在。幾善等者，二是善，二應分別。謂苦聖諦，或善、或不善、或無記。云何善？謂苦諦所攝善五蘊。云何不善？謂苦諦所攝不善五蘊。云何無記？謂苦諦所攝無記五蘊。集聖諦亦爾。幾欲界繫等者，二不繫，二應分別。謂苦聖諦，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂苦諦所攝欲界五蘊。云何色界繫？謂苦諦所攝色界五蘊。云何無色界繫？謂苦諦所攝無色界四蘊。集聖諦亦爾。幾學等者，三非學非無學，一應分別。謂道聖諦，或學、或無學。云何學，謂學五蘊。云何無學，謂無學五蘊。
此四聖諦，與六善處相攝者，六善處攝二諦及二諦少分，二諦及二諦少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝二諦少分，二諦少分亦攝五不善處。與七無記處相攝者，應作四句。或是無記處非諦，謂虛空非擇滅。或是諦非無記處，謂二諦及二諦少分。或是無記處亦諦，謂二諦少分。或非無記處非諦，是事不可得。與三漏處相攝者，三漏處攝二諦少分，二諦少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝二諦，二諦亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，應作四句。或是無漏處非諦，謂虛空非擇滅。或是諦非無漏處，謂二諦。或無漏處亦諦，謂二諦。或非無漏處非諦，是事不可得。幾過去等者，三或過去或未來或現在，一非過去非未來非現在。幾善等者，二是善，二應分別。謂苦聖諦，或善、或不善、或無記。云何善？謂苦諦所攝善五蘊。云何不善？謂苦諦所攝不善五蘊。云何無記？謂苦諦所攝無記五蘊。集聖諦亦爾。幾欲界繫等者，二不繫，二應分別。謂苦聖諦，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫。云何欲界繫？謂苦諦所攝欲界五蘊。云何色界繫？謂苦諦所攝色界五蘊。云何無色界繫？謂苦諦所攝無色界四蘊。集聖諦亦爾。幾學等者，三非學非無學，一應分別。謂道聖諦，或學、或無學。云何學，謂學五蘊。云何無學，謂無學五蘊。
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此四聖諦，幾見所斷等者，二非所斷，二應分別。謂苦聖諦，或見所斷，或修所斷。云何見所斷？謂苦諦隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠，及彼相應苦諦，并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂苦諦學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應苦諦，并彼等起身語業、心不相應行，若不染污苦諦。集聖諦亦爾。幾非心等者，一非心非心所非心相應，三應分別。謂苦聖諦所攝色心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一非隨心轉非受相應，三應分別。謂苦聖諦，有四句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉身語業心不相應行及受。或受相應非隨心轉，謂心意識。或隨心轉亦受相應，謂想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉身語業、心不相應行，諸餘色心不相應行。集聖諦亦爾。道聖諦有四句。或隨心轉非受相應，謂身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂心意識。或隨心轉亦受相應，謂想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一非隨尋轉非伺相應，三應分別。謂苦聖諦有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心心所苦諦。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心心所苦諦。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業心不相應行，諸餘色心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一非見非見處，三應分別。謂苦聖諦，或見亦見處、或見處非見。或見亦見處者，謂眼根五染污見世間正見，餘皆見處非見。集聖諦亦爾。道聖諦所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，二非有身見為因非有身見因，二應分別。謂苦聖諦，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因
此四聖諦，幾見所斷等者，二非所斷，二應分別。謂苦聖諦，或見所斷，或修所斷。云何見所斷？謂苦諦隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠，及彼相應苦諦，并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂苦諦學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應苦諦，并彼等起身語業、心不相應行，若不染污苦諦。集聖諦亦爾。幾非心等者，一非心非心所非心相應，三應分別。謂苦聖諦所攝色心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一非隨心轉非受相應，三應分別。謂苦聖諦，有四句。或隨心轉非受相應，謂隨心轉身語業心不相應行及受。或受相應非隨心轉，謂心意識。或隨心轉亦受相應，謂想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉身語業、心不相應行，諸餘色心不相應行。集聖諦亦爾。道聖諦有四句。或隨心轉非受相應，謂身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂心意識。或隨心轉亦受相應，謂想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一非隨尋轉非伺相應，三應分別。謂苦聖諦有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心心所苦諦。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心心所苦諦。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業心不相應行，諸餘色心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉身語業心不相應行，諸餘身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一非見非見處，三應分別。謂苦聖諦，或見亦見處、或見處非見。或見亦見處者，謂眼根五染污見世間正見，餘皆見處非見。集聖諦亦爾。道聖諦所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，二非有身見為因非有身見因，二應分別。謂苦聖諦，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因
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者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等苦諦，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有苦諦，亦除未來有身見因相應苦諦，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污苦諦。有身見為因亦有身見因者，謂前所除苦諦。非有身見為因非有身見因者，謂不染污苦諦。集聖諦亦爾。幾業非業異熟等者，一非業非業異熟，三應分別。謂苦聖諦有四句。或業非業異熟，謂身語業及業異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生苦諦。或業亦業異熟，謂業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟生苦諦，諸餘苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一非業非隨業轉，三應分別。謂苦聖諦有四句。或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘身語業及思。或隨業轉非業，謂受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉苦諦諸餘苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦有四句。或業非隨業轉，謂思。或隨業轉非業，謂受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂身語業。或非業非隨業轉，謂除隨業轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾所造色非有見色等者，一非所造色非有見色，三應分別。謂苦聖諦有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處及二處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等苦諦，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有苦諦，亦除未來有身見因相應苦諦，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污苦諦。有身見為因亦有身見因者，謂前所除苦諦。非有身見為因非有身見因者，謂不染污苦諦。集聖諦亦爾。幾業非業異熟等者，一非業非業異熟，三應分別。謂苦聖諦有四句。或業非業異熟，謂身語業及業異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生苦諦。或業亦業異熟，謂業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟生苦諦，諸餘苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一非業非隨業轉，三應分別。謂苦聖諦有四句。或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘身語業及思。或隨業轉非業，謂受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉苦諦諸餘苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦有四句。或業非隨業轉，謂思。或隨業轉非業，謂受想識蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂身語業。或非業非隨業轉，謂除隨業轉心不相應行，諸餘心不相應行。幾所造色非有見色等者，一非所造色非有見色，三應分別。謂苦聖諦有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處及二處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
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此四聖諦，幾所造色非有對色等者，一非所造色非有對色，三應分別。謂苦聖諦有四句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處及一處少分。或非所造色非有對色，謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一是善非善為因，一是善亦善為因，二應分別。謂苦聖諦有三句。或善為因非善，謂善異熟生苦諦。或是善亦善為因，謂善苦諦。或非善非善為因，謂除善異熟生苦諦，諸餘無記及不善苦諦。集聖諦亦爾。幾不善非不善為因等者，二非不善非不善為因，二應分別。謂苦聖諦有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生苦諦，及欲界繫有身見邊執見，并彼相應俱有等苦諦。或不善亦不善為因，謂不善苦諦。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生苦諦，及除欲界繫有身見邊執見并彼相應俱有等苦諦，諸餘無記及善苦諦。集聖諦亦爾。幾無記非無記為因等者，二非無記非無記為因，二應分別。謂苦聖諦有三句。或無記為因非無記，謂不善苦諦。或無記亦無記為因，謂無記苦諦。或非無記非無記為因，謂善苦諦。集聖諦亦爾。幾因緣非有因等者，三是因緣亦有因，一非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，三應分別。謂苦聖諦有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所苦諦，及過去現在阿羅漢命終時心心所苦諦，并已生正起無想滅定。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所苦諦，諸餘過去現在心心所苦諦。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所苦諦諸餘未來心心所苦諦，除等無間心不相應行諸餘心不相應行，及色苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所道諦。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在心心所道諦。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所道諦，諸餘未來心心所道諦，及身語業心不相應行道諦。幾所緣緣非有所緣等者，一是所緣緣非有所緣，三應分別。謂苦聖諦所攝色心不相應行是所緣緣非有所緣，諸餘苦諦皆是所緣緣亦有所緣。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，諸餘道諦皆所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一是增上緣非有增上，三是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一非暴流非順暴流，二應分別。謂苦聖諦，或是暴流亦順暴流、或順暴流非暴流。是暴流亦順暴流者，謂四暴流。諸
此四聖諦，幾所造色非有對色等者，一非所造色非有對色，三應分別。謂苦聖諦有四句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處及一處少分。或非所造色非有對色，謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一是善非善為因，一是善亦善為因，二應分別。謂苦聖諦有三句。或善為因非善，謂善異熟生苦諦。或是善亦善為因，謂善苦諦。或非善非善為因，謂除善異熟生苦諦，諸餘無記及不善苦諦。集聖諦亦爾。幾不善非不善為因等者，二非不善非不善為因，二應分別。謂苦聖諦有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生苦諦，及欲界繫有身見邊執見，并彼相應俱有等苦諦。或不善亦不善為因，謂不善苦諦。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生苦諦，及除欲界繫有身見邊執見并彼相應俱有等苦諦，諸餘無記及善苦諦。集聖諦亦爾。幾無記非無記為因等者，二非無記非無記為因，二應分別。謂苦聖諦有三句。或無記為因非無記，謂不善苦諦。或無記亦無記為因，謂無記苦諦。或非無記非無記為因，謂善苦諦。集聖諦亦爾。幾因緣非有因等者，三是因緣亦有因，一非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，三應分別。謂苦聖諦有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所苦諦，及過去現在阿羅漢命終時心心所苦諦，并已生正起無想滅定。或是等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時心心所苦諦，諸餘過去現在心心所苦諦。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所苦諦諸餘未來心心所苦諦，除等無間心不相應行諸餘心不相應行，及色苦諦。集聖諦亦爾。道聖諦有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所道諦。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在心心所道諦。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所道諦，諸餘未來心心所道諦，及身語業心不相應行道諦。幾所緣緣非有所緣等者，一是所緣緣非有所緣，三應分別。謂苦聖諦所攝色心不相應行是所緣緣非有所緣，諸餘苦諦皆是所緣緣亦有所緣。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，諸餘道諦皆所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一是增上緣非有增上，三是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一非暴流非順暴流，二應分別。謂苦聖諦，或是暴流亦順暴流、或順暴流非暴流。是暴流亦順暴流者，謂四暴流。諸
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餘苦諦，是順暴流非暴流。集聖諦亦爾。
餘苦諦，是順暴流非暴流。集聖諦亦爾。
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四靜慮者，謂初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮。此四靜慮幾有色等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切應分別，謂諸靜慮，或有漏、或無漏。云何有漏？謂靜慮所攝有漏五蘊。云何無漏？謂靜慮所攝無漏五蘊。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏有異熟、若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切智遍知所遍知。
四靜慮者，謂初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮。此四靜慮幾有色等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切應分別，謂諸靜慮，或有漏、或無漏。云何有漏？謂靜慮所攝有漏五蘊。云何無漏？謂靜慮所攝無漏五蘊。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏有異熟、若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切智遍知所遍知。
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此四靜慮，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸靜慮若有漏應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。
此四靜慮，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸靜慮若有漏應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。
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此四靜慮，與六善處相攝者，五善處少分攝四靜慮，四靜慮亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非靜慮，謂靜慮所不攝有漏五蘊。或靜慮非有漏處，謂無漏四靜慮。或有漏處亦靜慮，謂有漏四靜慮。或非有漏處非靜慮，謂靜慮所不攝無漏五蘊及無為法。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非靜慮，謂靜慮所不攝無漏五蘊及無為法。或靜慮非無漏處，謂有漏四靜慮。或無漏處亦靜慮，謂無漏四靜慮。或非無漏處非靜慮，謂靜慮所不攝有漏五蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏色界繫，若無漏是不繫。幾學等者，一切應分別，謂諸靜慮，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂靜慮所攝學五蘊。云何無學？謂靜慮所攝無學五蘊。云何非學非無學？謂靜慮所攝有漏五蘊。
此四靜慮，與六善處相攝者，五善處少分攝四靜慮，四靜慮亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非靜慮，謂靜慮所不攝有漏五蘊。或靜慮非有漏處，謂無漏四靜慮。或有漏處亦靜慮，謂有漏四靜慮。或非有漏處非靜慮，謂靜慮所不攝無漏五蘊及無為法。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非靜慮，謂靜慮所不攝無漏五蘊及無為法。或靜慮非無漏處，謂有漏四靜慮。或無漏處亦靜慮，謂無漏四靜慮。或非無漏處非靜慮，謂靜慮所不攝有漏五蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏色界繫，若無漏是不繫。幾學等者，一切應分別，謂諸靜慮，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂靜慮所攝學五蘊。云何無學？謂靜慮所攝無學五蘊。云何非學非無學？謂靜慮所攝有漏五蘊。
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此四靜慮，幾見所斷等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂靜慮所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂各有四句。或隨心轉非受相應，謂靜慮所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂靜慮所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂靜慮所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除靜慮所攝隨心轉心不相應行，諸餘靜慮所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，三非隨尋轉非伺相應，一應分別。謂初靜慮，應作四句。或隨尋轉非伺相應，謂初靜慮所攝身語業，及隨尋轉心不相應行并伺。或伺相應非隨尋轉，謂初靜慮所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂初靜慮所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除初靜慮所攝隨尋轉心不相應行，諸餘初靜慮所攝心不相應行。幾見非見處等者，一切應分別，謂各有四句。或見非見處，謂靜慮所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏四靜慮。或見亦見處，謂靜慮所攝有漏慧。或非見非見處，謂見所不攝無漏四靜慮。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂各有四句。或業非隨業轉，謂靜慮所攝思。或隨業轉非業，謂靜慮所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂靜慮所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除靜慮所攝隨業轉心不相應行，諸餘靜慮所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
此四靜慮，幾見所斷等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂靜慮所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂各有四句。或隨心轉非受相應，謂靜慮所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂靜慮所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂靜慮所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除靜慮所攝隨心轉心不相應行，諸餘靜慮所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，三非隨尋轉非伺相應，一應分別。謂初靜慮，應作四句。或隨尋轉非伺相應，謂初靜慮所攝身語業，及隨尋轉心不相應行并伺。或伺相應非隨尋轉，謂初靜慮所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂初靜慮所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除初靜慮所攝隨尋轉心不相應行，諸餘初靜慮所攝心不相應行。幾見非見處等者，一切應分別，謂各有四句。或見非見處，謂靜慮所攝盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏四靜慮。或見亦見處，謂靜慮所攝有漏慧。或非見非見處，謂見所不攝無漏四靜慮。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂各有四句。或業非隨業轉，謂靜慮所攝思。或隨業轉非業，謂靜慮所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂靜慮所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除靜慮所攝隨業轉心不相應行，諸餘靜慮所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
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此四靜慮，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂初靜慮有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所法。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所法，諸餘未來心心所法，及身語業心不相應行。第二第三靜慮亦爾。第四靜慮有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所法，及已生正起無想定。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所法諸餘未來心心所法，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行并身語業。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。
此四靜慮，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂初靜慮有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所法。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所法，諸餘未來心心所法，及身語業心不相應行。第二第三靜慮亦爾。第四靜慮有三句。或是等無間非等無間緣，謂未來現前正起心心所法，及已生正起無想定。或是等無間亦等無間緣，謂過去現在心心所法。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起心心所法諸餘未來心心所法，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行并身語業。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂諸靜慮所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別，謂諸靜慮，若有漏順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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四無量者，謂慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。此四無量幾有色等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業是有色，餘皆無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切有漏。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切有異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸無量所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
四無量者，謂慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。此四無量幾有色等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業是有色，餘皆無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切有漏。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切有異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂諸無量所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此四無量幾斷遍知所遍知等者，一切是斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切是應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切是有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。
此四無量幾斷遍知所遍知等者，一切是斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切是應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切是有。幾因相應等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。
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此四無量，與六善處相攝者，五善處少分攝四無量，四無量亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，五有漏處少分攝四無量，四無量亦攝五有漏處少分。與八無漏處相攝者，互不相攝。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切色界繫。幾學等者，一切非學非無學。
此四無量，與六善處相攝者，五善處少分攝四無量，四無量亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，五有漏處少分攝四無量，四無量亦攝五有漏處少分。與八無漏處相攝者，互不相攝。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切色界繫。幾學等者，一切非學非無學。
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此四無量，幾見所斷等者，一切修所斷。幾非心等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂各有四句。或隨心轉非受相應，謂無量所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂無量所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂無量所攝想蘊，及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除無量所攝隨心轉心不相應行，諸餘無量所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂慈無量有四句。或隨尋轉非伺相應，謂慈無量所攝隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂慈無量所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂慈無量所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除慈無量所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘慈無量所攝身語業心不相應行，及慈無量所攝尋不相應伺，并慈無量所攝無尋無伺心心所法。悲捨無量亦爾。喜無量有四句。或隨尋轉非伺相應，謂喜無量所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂喜無量所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂喜無量所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除喜無量所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘喜無量所攝身語業心不相應行，及喜無量所攝無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一切應分別，謂諸無量，或是見亦見處、或是見處非見。是見亦見處者，謂無量所攝慧，餘皆是見處非見。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂無量所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂各有四句。或是業非隨業轉，謂無量所攝思。或隨業轉非業，謂無量所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂無量所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除無量所攝隨業轉心不相應行，諸餘無量所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂無量所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
此四無量，幾見所斷等者，一切修所斷。幾非心等者，一切應分別，謂諸無量所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂各有四句。或隨心轉非受相應，謂無量所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂無量所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂無量所攝想蘊，及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除無量所攝隨心轉心不相應行，諸餘無量所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂慈無量有四句。或隨尋轉非伺相應，謂慈無量所攝隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂慈無量所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂慈無量所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除慈無量所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘慈無量所攝身語業心不相應行，及慈無量所攝尋不相應伺，并慈無量所攝無尋無伺心心所法。悲捨無量亦爾。喜無量有四句。或隨尋轉非伺相應，謂喜無量所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂喜無量所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂喜無量所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除喜無量所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘喜無量所攝身語業心不相應行，及喜無量所攝無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一切應分別，謂諸無量，或是見亦見處、或是見處非見。是見亦見處者，謂無量所攝慧，餘皆是見處非見。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂無量所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂各有四句。或是業非隨業轉，謂無量所攝思。或隨業轉非業，謂無量所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂無量所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除無量所攝隨業轉心不相應行，諸餘無量所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂無量所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
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說一切有部品類足論卷第十三
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