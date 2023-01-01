阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 12 卷
阿毘達磨品類足論卷第十二
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯千問品第七之三
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此四念住，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切因相應。
此四念住，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切因相應。
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此四念住，與六善處相攝者，一善處少分攝四念住，四念住亦攝一善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非念住，謂有漏色受想識蘊，及念住所不攝有漏行蘊。或念住非有漏處，謂無漏四念住。或有漏處亦念住，謂有漏四念住。或非有漏處非念住，謂無漏色受想識蘊，及念住所不攝無漏行蘊并無為。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非念住，謂無漏色受想識蘊，及念住所不攝無漏行蘊并無為。或念住非無漏處，謂有漏四念住。或無漏處亦念住，謂無漏四念住。或非無漏處非念住，謂有漏色受想識蘊，及念住所不攝有漏行蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切應分別，謂緣身慧或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應緣身慧。云何色界繫？謂色界作意相應緣身慧。云何無色界繫？謂無色界作意相應緣身慧。云何不繫？謂無漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾學等者，一切應分別，謂緣身慧或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應緣身慧。云何無學？謂無學作意相應緣身慧。云何非學非無學？謂有漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。
此四念住，與六善處相攝者，一善處少分攝四念住，四念住亦攝一善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非念住，謂有漏色受想識蘊，及念住所不攝有漏行蘊。或念住非有漏處，謂無漏四念住。或有漏處亦念住，謂有漏四念住。或非有漏處非念住，謂無漏色受想識蘊，及念住所不攝無漏行蘊并無為。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非念住，謂無漏色受想識蘊，及念住所不攝無漏行蘊并無為。或念住非無漏處，謂有漏四念住。或無漏處亦念住，謂無漏四念住。或非無漏處非念住，謂有漏色受想識蘊，及念住所不攝有漏行蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切應分別，謂緣身慧或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應緣身慧。云何色界繫？謂色界作意相應緣身慧。云何無色界繫？謂無色界作意相應緣身慧。云何不繫？謂無漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾學等者，一切應分別，謂緣身慧或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應緣身慧。云何無學？謂無學作意相應緣身慧。云何非學非無學？謂有漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。
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此四念住，幾見所斷等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，一切是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一切隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切隨心轉亦想相應，一切隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂緣身慧或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應緣身慧。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應緣身慧。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂緣身慧有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏緣身慧。或見處非見，謂五識身相應善慧。或見亦見處，謂世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏緣身慧。緣受慧，或見非見處、或見亦見處、或非見非見處。見非見處者，謂盡無生智所不攝無漏緣受慧。見亦見處者，謂世間正見。非見非見處者，謂見所不攝無漏緣受慧。緣心、法慧亦爾。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。
此四念住，幾見所斷等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，一切是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一切隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切隨心轉亦想相應，一切隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂緣身慧或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應緣身慧。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應緣身慧。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂緣身慧有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏緣身慧。或見處非見，謂五識身相應善慧。或見亦見處，謂世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏緣身慧。緣受慧，或見非見處、或見亦見處、或非見非見處。見非見處者，謂盡無生智所不攝無漏緣受慧。見亦見處者，謂世間正見。非見非見處者，謂見所不攝無漏緣受慧。緣心、法慧亦爾。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。
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此四念住，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂緣身慧，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起緣身慧。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在緣身慧。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起緣身慧，諸餘未來緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。
此四念住，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂緣身慧，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起緣身慧。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在緣身慧。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起緣身慧，諸餘未來緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。
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復次身念住云何？謂十色處及法處所攝色。受念住云何？謂六受身。心念住云何？謂六識身。法念住云何？謂受所不攝非色法處。此四念住幾有色等者，一有色，三無色。幾有見等者，三無見，一應分別，謂身念住或有見、或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂九處及一處少分。幾有對等者，三無對，一應分別，謂身念住或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂一處少分。幾有漏等者，一切應分別，謂身念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂十處及一處少分。云何無漏？謂一處少分。受念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應受蘊。云何無漏？謂無漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏想行蘊。云何無漏？謂無漏想行蘊及三無為。幾有為等者，三有為，一應分別，謂法念住或有為、或無為。云何有為？謂想行蘊。云何無為？謂三無為。幾有異熟等者，一切應分別，謂身念住或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏色蘊。云何無異熟？謂無記無漏色蘊。受、心、法念住亦爾。幾是緣生等者，三是緣生是因生是世攝，一應分別，謂法念住若有為是緣生是因生是世攝，若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一色攝，三名攝。幾內處攝等者，一內處攝，二外處攝，一應分別，謂身念住或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂五內處。云何外處攝？謂五外處及一外處少分。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
復次身念住云何？謂十色處及法處所攝色。受念住云何？謂六受身。心念住云何？謂六識身。法念住云何？謂受所不攝非色法處。此四念住幾有色等者，一有色，三無色。幾有見等者，三無見，一應分別，謂身念住或有見、或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂九處及一處少分。幾有對等者，三無對，一應分別，謂身念住或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂一處少分。幾有漏等者，一切應分別，謂身念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂十處及一處少分。云何無漏？謂一處少分。受念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應受蘊。云何無漏？謂無漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏想行蘊。云何無漏？謂無漏想行蘊及三無為。幾有為等者，三有為，一應分別，謂法念住或有為、或無為。云何有為？謂想行蘊。云何無為？謂三無為。幾有異熟等者，一切應分別，謂身念住或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏色蘊。云何無異熟？謂無記無漏色蘊。受、心、法念住亦爾。幾是緣生等者，三是緣生是因生是世攝，一應分別，謂法念住若有為是緣生是因生是世攝，若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一色攝，三名攝。幾內處攝等者，一內處攝，二外處攝，一應分別，謂身念住或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂五內處。云何外處攝？謂五外處及一外處少分。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此四念住，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸念住若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸念住若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂身念住或應修、或不應修。云何應修？謂善色蘊。云何不應修？謂不善無記色蘊。受、心念住亦爾。法念住或應修、或不應修。云何應修？謂善想行蘊。云何不應修？謂不善、無記想行蘊及三無為。幾染污等者，一切應分別，謂身念住或染污、或不染污。云何染污？謂有覆色蘊。云何不染污？謂無覆色蘊。受、心、法念住亦爾。幾果非有果等者，三是果亦有果，一應分別，謂法念住或是果非有果、或是果亦有果、或非果非有果。是果非有果者，謂擇滅。是果亦有果者，謂想行蘊。非果非有果者，謂虛空非擇滅。幾有執受等者，三無執受，一應分別，謂身念住或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝色蘊。云何無執受？謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者，三非大種所造，一應分別，謂身念住或大種所造、或非大種所造。云何大種所造？謂九處及二處少分。云何非大種所造？謂一處少分。幾有上等者，三有上，一應分別，謂法念住或有上、或無上。云何有上？謂想行蘊及虛空、非擇滅。云何無上？謂擇滅。幾是有等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一因不相應，二因相應，一應分別，謂法念住，若是心所因相應，若非心所因不相應。
此四念住，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸念住若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸念住若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂身念住或應修、或不應修。云何應修？謂善色蘊。云何不應修？謂不善無記色蘊。受、心念住亦爾。法念住或應修、或不應修。云何應修？謂善想行蘊。云何不應修？謂不善、無記想行蘊及三無為。幾染污等者，一切應分別，謂身念住或染污、或不染污。云何染污？謂有覆色蘊。云何不染污？謂無覆色蘊。受、心、法念住亦爾。幾果非有果等者，三是果亦有果，一應分別，謂法念住或是果非有果、或是果亦有果、或非果非有果。是果非有果者，謂擇滅。是果亦有果者，謂想行蘊。非果非有果者，謂虛空非擇滅。幾有執受等者，三無執受，一應分別，謂身念住或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝色蘊。云何無執受？謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者，三非大種所造，一應分別，謂身念住或大種所造、或非大種所造。云何大種所造？謂九處及二處少分。云何非大種所造？謂一處少分。幾有上等者，三有上，一應分別，謂法念住或有上、或無上。云何有上？謂想行蘊及虛空、非擇滅。云何無上？謂擇滅。幾是有等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一因不相應，二因相應，一應分別，謂法念住，若是心所因相應，若非心所因不相應。
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此四念住，與六善處相攝者，六善處攝四念住少分，四念住少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝四念住少分，四念住少分亦攝五不善處與。七無記處相攝者，七無記處攝四念住少分，四念住少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者，三漏處攝一念住少分，一念住少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝四念住少分，四念住少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，八無漏處攝四念住少分，四念住少分亦攝八無漏處。幾過去等者，三或過去或未來或現在，一應分別，謂法念住，若有為或過去或未來或現在，若無為非過去非未來非現在。幾善等者，一切應分別，謂身念住，或善、或不善、或無記。云何善、不善？謂三處少分。云何無記？謂八處及二處少分。受念住，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應受蘊。云何不善？謂不善作意相應受蘊。云何無記？謂無記作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或善、或不善、或無記。云何善？謂善想行蘊及擇滅。云何不善？謂不善想行蘊。云何無記？謂無記想行蘊及虛空、非擇滅。幾欲界繫等者，一切應分別。謂身念住，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂二處及九處少分。云何色界繫？謂九處少分。云何不繫？謂一處少分。受念住，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應受蘊。云何色界繫？謂色界作意相應受蘊。云何無色界繫？謂無色界作意相應受蘊。云何不繫？謂無漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界想行蘊。云何色界繫？謂色界想行蘊。云何無色界繫？謂無色界想行蘊。云何不繫？謂無漏想行蘊及無為法。幾學等者，一切應分別。謂身念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學、無學？謂一處少分。云何非學非無學？謂十處及一處少分。受念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應受蘊。云何無學？謂無學作意相應受蘊。云何非學非無學？謂有漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學想行蘊。云何無學？謂無學想行蘊。云何非學非無學？謂有漏想行蘊及無為法。
此四念住，與六善處相攝者，六善處攝四念住少分，四念住少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝四念住少分，四念住少分亦攝五不善處與。七無記處相攝者，七無記處攝四念住少分，四念住少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者，三漏處攝一念住少分，一念住少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝四念住少分，四念住少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，八無漏處攝四念住少分，四念住少分亦攝八無漏處。幾過去等者，三或過去或未來或現在，一應分別，謂法念住，若有為或過去或未來或現在，若無為非過去非未來非現在。幾善等者，一切應分別，謂身念住，或善、或不善、或無記。云何善、不善？謂三處少分。云何無記？謂八處及二處少分。受念住，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應受蘊。云何不善？謂不善作意相應受蘊。云何無記？謂無記作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或善、或不善、或無記。云何善？謂善想行蘊及擇滅。云何不善？謂不善想行蘊。云何無記？謂無記想行蘊及虛空、非擇滅。幾欲界繫等者，一切應分別。謂身念住，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂二處及九處少分。云何色界繫？謂九處少分。云何不繫？謂一處少分。受念住，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應受蘊。云何色界繫？謂色界作意相應受蘊。云何無色界繫？謂無色界作意相應受蘊。云何不繫？謂無漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界想行蘊。云何色界繫？謂色界想行蘊。云何無色界繫？謂無色界想行蘊。云何不繫？謂無漏想行蘊及無為法。幾學等者，一切應分別。謂身念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學、無學？謂一處少分。云何非學非無學？謂十處及一處少分。受念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應受蘊。云何無學？謂無學作意相應受蘊。云何非學非無學？謂有漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學想行蘊。云何無學？謂無學想行蘊。云何非學非無學？謂有漏想行蘊及無為法。
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此四念住，幾見所斷等者，一切應分別。謂身念住，或修所斷、或非所斷。云何修所斷？謂十處及一處少分。云何非所斷？謂一處少分。受念住，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂受念住隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。云何修所斷？謂受念住學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應受蘊，及不染污有漏受蘊。云何非所斷？謂無漏受蘊。心念住亦爾。法念住，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂法念住隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠，及彼相應想行蘊，并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂法念住學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應想行蘊，若彼等起心不相應行，若不染污有漏想行蘊。云何非所斷，謂無漏想行蘊及無為法。幾非心等者，一非心非心所非心相應，一是心所與心相應，一唯是心，一應分別。謂法念住，若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，二應分別。謂身念住，或隨心轉非受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非受相應。法念住，或隨心轉非受相應、或隨心轉亦受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉心不相應行。隨心轉亦受相應者，謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應者，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行及無為法。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂身念住，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。隨尋轉非伺相應者，謂隨尋轉身語業，諸餘色蘊非隨尋轉非伺相應。受念住，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應受蘊。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應受蘊。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應想行蘊。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應想行蘊。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉心不相應行，諸餘心不相應行，及尋不相應伺，若無尋無伺非受心所，若無為法。幾見非見處等者，一切應分別。謂身念住，或見處非見、或見亦見處、或非見非見處。見處非見者，謂九處及一處少分。見亦見處者，謂一處。非見非見處者，謂一處少分。受念住，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。心念住亦爾。法念住有四句。
此四念住，幾見所斷等者，一切應分別。謂身念住，或修所斷、或非所斷。云何修所斷？謂十處及一處少分。云何非所斷？謂一處少分。受念住，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂受念住隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。云何修所斷？謂受念住學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應受蘊，及不染污有漏受蘊。云何非所斷？謂無漏受蘊。心念住亦爾。法念住，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂法念住隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠，及彼相應想行蘊，并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂法念住學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應想行蘊，若彼等起心不相應行，若不染污有漏想行蘊。云何非所斷，謂無漏想行蘊及無為法。幾非心等者，一非心非心所非心相應，一是心所與心相應，一唯是心，一應分別。謂法念住，若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，二應分別。謂身念住，或隨心轉非受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非受相應。法念住，或隨心轉非受相應、或隨心轉亦受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉心不相應行。隨心轉亦受相應者，謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應者，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行及無為法。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂身念住，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。隨尋轉非伺相應者，謂隨尋轉身語業，諸餘色蘊非隨尋轉非伺相應。受念住，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應受蘊。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應受蘊。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應想行蘊。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應想行蘊。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉心不相應行，諸餘心不相應行，及尋不相應伺，若無尋無伺非受心所，若無為法。幾見非見處等者，一切應分別。謂身念住，或見處非見、或見亦見處、或非見非見處。見處非見者，謂九處及一處少分。見亦見處者，謂一處。非見非見處者，謂一處少分。受念住，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。心念住亦爾。法念住有四句。
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或是見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或是見處非見，謂有漏想蘊，及見所不攝有漏行蘊。或是見亦見處，謂五染污見及世間正見。或非見非見處，謂無漏想蘊，及見所不攝無漏行蘊，并無為法。幾有身見為因非有身見因等者，一切應分別。謂身念住，若染污有身見為因非有身見因，若不染污非有身見為因非有身見因。受念住，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應受蘊，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應受蘊，亦除未來有身見相應受蘊，諸餘染污受蘊。有身見為因亦有身見因者，謂前所除受蘊。非有身見為因非有身見因者，謂不染污受蘊。心念住亦爾。法念住，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因，或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等想行蘊，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有想行蘊，亦除未來有身見相應想行蘊，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污想行蘊。有身見為因亦有身見因者，謂前所除想行蘊。非有身見為因非有身見因者，謂不染污想行蘊及無為法。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂身念住，或業非業異熟、或業異熟非業、或非業非業異熟。業非業異熟者，謂身語業。業異熟非業者，謂業異熟生色蘊。非業非業異熟者，謂除業及業異熟色蘊諸餘色蘊。受念住，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者，謂業異熟生受蘊。諸餘受蘊，非業非業異熟。心念住亦爾。法念住有四句。或業非業異熟，謂業異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生想行蘊。或業亦業異熟，謂業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟想行蘊，諸餘想行蘊及無為法。幾業非隨業轉等者，二隨業轉非業，二應分別。謂身念住有三句，或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘身語業。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉色蘊諸餘色蘊。法念住有三句。或業非隨業轉，謂思。或隨業轉非業，謂想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉行蘊，諸餘行蘊，及無為法。幾所造色非有見色等者，三非所造色非有見色，一應分別，謂身念住有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處少分。
或是見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或是見處非見，謂有漏想蘊，及見所不攝有漏行蘊。或是見亦見處，謂五染污見及世間正見。或非見非見處，謂無漏想蘊，及見所不攝無漏行蘊，并無為法。幾有身見為因非有身見因等者，一切應分別。謂身念住，若染污有身見為因非有身見因，若不染污非有身見為因非有身見因。受念住，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應受蘊，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應受蘊，亦除未來有身見相應受蘊，諸餘染污受蘊。有身見為因亦有身見因者，謂前所除受蘊。非有身見為因非有身見因者，謂不染污受蘊。心念住亦爾。法念住，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因，或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等想行蘊，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有想行蘊，亦除未來有身見相應想行蘊，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污想行蘊。有身見為因亦有身見因者，謂前所除想行蘊。非有身見為因非有身見因者，謂不染污想行蘊及無為法。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂身念住，或業非業異熟、或業異熟非業、或非業非業異熟。業非業異熟者，謂身語業。業異熟非業者，謂業異熟生色蘊。非業非業異熟者，謂除業及業異熟色蘊諸餘色蘊。受念住，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者，謂業異熟生受蘊。諸餘受蘊，非業非業異熟。心念住亦爾。法念住有四句。或業非業異熟，謂業異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生想行蘊。或業亦業異熟，謂業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟想行蘊，諸餘想行蘊及無為法。幾業非隨業轉等者，二隨業轉非業，二應分別。謂身念住有三句，或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘身語業。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉色蘊諸餘色蘊。法念住有三句。或業非隨業轉，謂思。或隨業轉非業，謂想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉行蘊，諸餘行蘊，及無為法。幾所造色非有見色等者，三非所造色非有見色，一應分別，謂身念住有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處少分。
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此四念住，幾所造色非有對色等者，三非所造色非有對色，一應分別，謂身念住有三句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處及一處少分。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別，謂身念住有三句。或善為因非善，謂善異熟生色蘊。或善亦善為因，謂善色蘊。或非善非善為因，謂除善異熟生色蘊諸餘無記及不善色蘊。受、心念住亦爾。法念住有四句。或善非善為因，謂擇滅。或善為因非善，謂善異熟生想行蘊。或善亦善為因，謂善想行蘊。或非善非善為因，謂除善異熟生想行蘊，諸餘無記，及不善想行蘊，并虛空非擇滅。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂身念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生色蘊。或不善亦不善為因，謂不善色蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生色蘊，諸餘無記及善色蘊。受念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生受蘊，及欲界有身見邊執見相應受蘊。或不善亦不善為因，謂不善受蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生受蘊，及除欲界有身見邊執見相應受蘊，諸餘無記及善受蘊。心念住亦爾。法念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生想行蘊，及欲界有身見邊執見，并彼相應俱有等想行蘊。或不善亦不善為因，謂不善想行蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生想行蘊，及除欲界有身見邊執見并彼相應俱有等想行蘊，諸餘無記及善想行蘊并三無為。幾無記非無記為因等者，一切應分別，謂身念住有三句。或無記為因非無記，謂不善色蘊。或無記亦無記為因，謂無記色蘊。或非無記非無記為因，謂善色蘊。受、心念住亦爾。法念住有四句。或無記非無記為因，謂虛空、非擇滅。或無記為因非無記，謂不善想行蘊。或無記亦無記為因，謂無記想行蘊。或非無記非無記為因，謂善想行蘊及擇滅。幾因緣非有因等者，三是因緣亦有因，一應分別。謂法念住，若有為是因緣亦有因，若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，三應分別。謂受念住有三句。或等無間非等無間緣，謂未來現前正起受蘊，及過去現在阿羅漢命終時受蘊。或等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊，諸餘過去現在受蘊。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起受蘊，諸餘未來受蘊。心念住亦爾。法念住，有三句。或等無間非等無間緣，謂未來現前正起非受心所，及過去現在阿羅漢命終時非受心所，并已生正起無想滅定。或等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿
此四念住，幾所造色非有對色等者，三非所造色非有對色，一應分別，謂身念住有三句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處及一處少分。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別，謂身念住有三句。或善為因非善，謂善異熟生色蘊。或善亦善為因，謂善色蘊。或非善非善為因，謂除善異熟生色蘊諸餘無記及不善色蘊。受、心念住亦爾。法念住有四句。或善非善為因，謂擇滅。或善為因非善，謂善異熟生想行蘊。或善亦善為因，謂善想行蘊。或非善非善為因，謂除善異熟生想行蘊，諸餘無記，及不善想行蘊，并虛空非擇滅。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂身念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生色蘊。或不善亦不善為因，謂不善色蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生色蘊，諸餘無記及善色蘊。受念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生受蘊，及欲界有身見邊執見相應受蘊。或不善亦不善為因，謂不善受蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生受蘊，及除欲界有身見邊執見相應受蘊，諸餘無記及善受蘊。心念住亦爾。法念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生想行蘊，及欲界有身見邊執見，并彼相應俱有等想行蘊。或不善亦不善為因，謂不善想行蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生想行蘊，及除欲界有身見邊執見并彼相應俱有等想行蘊，諸餘無記及善想行蘊并三無為。幾無記非無記為因等者，一切應分別，謂身念住有三句。或無記為因非無記，謂不善色蘊。或無記亦無記為因，謂無記色蘊。或非無記非無記為因，謂善色蘊。受、心念住亦爾。法念住有四句。或無記非無記為因，謂虛空、非擇滅。或無記為因非無記，謂不善想行蘊。或無記亦無記為因，謂無記想行蘊。或非無記非無記為因，謂善想行蘊及擇滅。幾因緣非有因等者，三是因緣亦有因，一應分別。謂法念住，若有為是因緣亦有因，若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，三應分別。謂受念住有三句。或等無間非等無間緣，謂未來現前正起受蘊，及過去現在阿羅漢命終時受蘊。或等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊，諸餘過去現在受蘊。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起受蘊，諸餘未來受蘊。心念住亦爾。法念住，有三句。或等無間非等無間緣，謂未來現前正起非受心所，及過去現在阿羅漢命終時非受心所，并已生正起無想滅定。或等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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羅漢命終時非受心所，諸餘過去現在非受心所。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起非受心所諸餘未來非受心所，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行并無為法。幾所緣緣非有所緣等者，一所緣緣非有所緣，二所緣緣亦有所緣，一應分別。謂法念住，若是心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，三增上緣亦有增上，一應分別。謂法念住，若有為是增上緣亦有增上，若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別。謂身念住，若有漏順暴流非暴流、若無漏非暴流非順暴流。受、心念住亦爾。法念住有三句。或順暴流非暴流，謂有漏想蘊及暴流所不攝有漏行蘊。或暴流亦順暴流，謂四暴流。或非暴流非順暴流，謂無漏想行蘊及無為法。
羅漢命終時非受心所，諸餘過去現在非受心所。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起非受心所諸餘未來非受心所，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行并無為法。幾所緣緣非有所緣等者，一所緣緣非有所緣，二所緣緣亦有所緣，一應分別。謂法念住，若是心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，三增上緣亦有增上，一應分別。謂法念住，若有為是增上緣亦有增上，若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別。謂身念住，若有漏順暴流非暴流、若無漏非暴流非順暴流。受、心念住亦爾。法念住有三句。或順暴流非暴流，謂有漏想蘊及暴流所不攝有漏行蘊。或暴流亦順暴流，謂四暴流。或非暴流非順暴流，謂無漏想行蘊及無為法。
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四聖諦者，謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。此四聖諦，幾有色等者，一無色，三應分別。謂苦聖諦，或有色、或無色。云何有色？謂十處及一處少分。云何無色？謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，二無見，二應分別。謂苦聖諦，或有見或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂十一處。集聖諦亦爾。幾有對等者，二無對，二應分別。謂苦聖諦，或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂二處。集聖諦亦爾。幾有漏等者，二有漏，二無漏。有為等者，三有為，一無為。幾有異熟等者，二無異熟，二應分別。謂苦聖諦，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善、不善苦諦。云何無異熟？謂無記苦諦。集聖諦亦爾。幾是緣生等者，三是緣生是因生是世攝，一非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一名攝，三應分別。謂苦聖諦，或色攝、或名攝。云何色攝？謂十處及一處少分。云何名攝？謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一外處攝，三應分別。謂苦聖諦，或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂六內處。云何外處攝？謂六外處。集聖諦亦爾。道聖諦所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
四聖諦者，謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。此四聖諦，幾有色等者，一無色，三應分別。謂苦聖諦，或有色、或無色。云何有色？謂十處及一處少分。云何無色？謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，二無見，二應分別。謂苦聖諦，或有見或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂十一處。集聖諦亦爾。幾有對等者，二無對，二應分別。謂苦聖諦，或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂二處。集聖諦亦爾。幾有漏等者，二有漏，二無漏。有為等者，三有為，一無為。幾有異熟等者，二無異熟，二應分別。謂苦聖諦，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善、不善苦諦。云何無異熟？謂無記苦諦。集聖諦亦爾。幾是緣生等者，三是緣生是因生是世攝，一非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一名攝，三應分別。謂苦聖諦，或色攝、或名攝。云何色攝？謂十處及一處少分。云何名攝？謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一外處攝，三應分別。謂苦聖諦，或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂六內處。云何外處攝？謂六外處。集聖諦亦爾。道聖諦所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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說一切有部品類足論卷第十二
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