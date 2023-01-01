阿毘達磨品類足論卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第十二

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯千問品第七之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯千問品第七之三

此四念住，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切因相應。

此四念住，與六善處相攝者，一善處少分攝四念住，四念住亦攝一善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非念住，謂有漏色受想識蘊，及念住所不攝有漏行蘊。或念住非有漏處，謂無漏四念住。或有漏處亦念住，謂有漏四念住。或非有漏處非念住，謂無漏色受想識蘊，及念住所不攝無漏行蘊并無為。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非念住，謂無漏色受想識蘊，及念住所不攝無漏行蘊并無為。或念住非無漏處，謂有漏四念住。或無漏處亦念住，謂無漏四念住。或非無漏處非念住，謂有漏色受想識蘊，及念住所不攝有漏行蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切應分別，謂緣身慧或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應緣身慧。云何色界繫？謂色界作意相應緣身慧。云何無色界繫？謂無色界作意相應緣身慧。云何不繫？謂無漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾學等者，一切應分別，謂緣身慧或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應緣身慧。云何無學？謂無學作意相應緣身慧。云何非學非無學？謂有漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住，與六善處相攝者，一善處少分攝四念住，四念住亦攝一善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非念住，謂有漏色受想識蘊，及念住所不攝有漏行蘊。或念住非有漏處，謂無漏四念住。或有漏處亦念住，謂有漏四念住。或非有漏處非念住，謂無漏色受想識蘊，及念住所不攝無漏行蘊并無為。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非念住，謂無漏色受想識蘊，及念住所不攝無漏行蘊并無為。或念住非無漏處，謂有漏四念住。或無漏處亦念住，謂無漏四念住。或非無漏處非念住，謂有漏色受想識蘊，及念住所不攝有漏行蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切應分別，謂緣身慧或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應緣身慧。云何色界繫？謂色界作意相應緣身慧。云何無色界繫？謂無色界作意相應緣身慧。云何不繫？謂無漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾學等者，一切應分別，謂緣身慧或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應緣身慧。云何無學？謂無學作意相應緣身慧。云何非學非無學？謂有漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。

此四念住，幾見所斷等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，一切是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一切隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切隨心轉亦想相應，一切隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂緣身慧或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應緣身慧。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應緣身慧。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂緣身慧有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏緣身慧。或見處非見，謂五識身相應善慧。或見亦見處，謂世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏緣身慧。緣受慧，或見非見處、或見亦見處、或非見非見處。見非見處者，謂盡無生智所不攝無漏緣受慧。見亦見處者，謂世間正見。非見非見處者，謂見所不攝無漏緣受慧。緣心、法慧亦爾。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住，幾見所斷等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏修所斷，若無漏非所斷。幾非心等者，一切是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一切隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切隨心轉亦想相應，一切隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂緣身慧或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應緣身慧。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應緣身慧。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂緣身慧有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏緣身慧。或見處非見，謂五識身相應善慧。或見亦見處，謂世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏緣身慧。緣受慧，或見非見處、或見亦見處、或非見非見處。見非見處者，謂盡無生智所不攝無漏緣受慧。見亦見處者，謂世間正見。非見非見處者，謂見所不攝無漏緣受慧。緣心、法慧亦爾。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一切非所造色非有見色。

此四念住，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂緣身慧，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起緣身慧。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在緣身慧。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起緣身慧，諸餘未來緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住，幾所造色非有對色等者，一切非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂緣身慧，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起緣身慧。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在緣身慧。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起緣身慧，諸餘未來緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。

復次身念住云何？謂十色處及法處所攝色。受念住云何？謂六受身。心念住云何？謂六識身。法念住云何？謂受所不攝非色法處。此四念住幾有色等者，一有色，三無色。幾有見等者，三無見，一應分別，謂身念住或有見、或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂九處及一處少分。幾有對等者，三無對，一應分別，謂身念住或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂一處少分。幾有漏等者，一切應分別，謂身念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂十處及一處少分。云何無漏？謂一處少分。受念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應受蘊。云何無漏？謂無漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏想行蘊。云何無漏？謂無漏想行蘊及三無為。幾有為等者，三有為，一應分別，謂法念住或有為、或無為。云何有為？謂想行蘊。云何無為？謂三無為。幾有異熟等者，一切應分別，謂身念住或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏色蘊。云何無異熟？謂無記無漏色蘊。受、心、法念住亦爾。幾是緣生等者，三是緣生是因生是世攝，一應分別，謂法念住若有為是緣生是因生是世攝，若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一色攝，三名攝。幾內處攝等者，一內處攝，二外處攝，一應分別，謂身念住或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂五內處。云何外處攝？謂五外處及一外處少分。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次身念住云何？謂十色處及法處所攝色。受念住云何？謂六受身。心念住云何？謂六識身。法念住云何？謂受所不攝非色法處。此四念住幾有色等者，一有色，三無色。幾有見等者，三無見，一應分別，謂身念住或有見、或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂九處及一處少分。幾有對等者，三無對，一應分別，謂身念住或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂一處少分。幾有漏等者，一切應分別，謂身念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂十處及一處少分。云何無漏？謂一處少分。受念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應受蘊。云何無漏？謂無漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏想行蘊。云何無漏？謂無漏想行蘊及三無為。幾有為等者，三有為，一應分別，謂法念住或有為、或無為。云何有為？謂想行蘊。云何無為？謂三無為。幾有異熟等者，一切應分別，謂身念住或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏色蘊。云何無異熟？謂無記無漏色蘊。受、心、法念住亦爾。幾是緣生等者，三是緣生是因生是世攝，一應分別，謂法念住若有為是緣生是因生是世攝，若無為非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一色攝，三名攝。幾內處攝等者，一內處攝，二外處攝，一應分別，謂身念住或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂五內處。云何外處攝？謂五外處及一外處少分。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。

此四念住，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸念住若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸念住若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂身念住或應修、或不應修。云何應修？謂善色蘊。云何不應修？謂不善無記色蘊。受、心念住亦爾。法念住或應修、或不應修。云何應修？謂善想行蘊。云何不應修？謂不善、無記想行蘊及三無為。幾染污等者，一切應分別，謂身念住或染污、或不染污。云何染污？謂有覆色蘊。云何不染污？謂無覆色蘊。受、心、法念住亦爾。幾果非有果等者，三是果亦有果，一應分別，謂法念住或是果非有果、或是果亦有果、或非果非有果。是果非有果者，謂擇滅。是果亦有果者，謂想行蘊。非果非有果者，謂虛空非擇滅。幾有執受等者，三無執受，一應分別，謂身念住或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝色蘊。云何無執受？謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者，三非大種所造，一應分別，謂身念住或大種所造、或非大種所造。云何大種所造？謂九處及二處少分。云何非大種所造？謂一處少分。幾有上等者，三有上，一應分別，謂法念住或有上、或無上。云何有上？謂想行蘊及虛空、非擇滅。云何無上？謂擇滅。幾是有等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一因不相應，二因相應，一應分別，謂法念住，若是心所因相應，若非心所因不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸念住若有漏是斷遍知所遍知，若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸念住若有漏是應斷，若無漏不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂身念住或應修、或不應修。云何應修？謂善色蘊。云何不應修？謂不善無記色蘊。受、心念住亦爾。法念住或應修、或不應修。云何應修？謂善想行蘊。云何不應修？謂不善、無記想行蘊及三無為。幾染污等者，一切應分別，謂身念住或染污、或不染污。云何染污？謂有覆色蘊。云何不染污？謂無覆色蘊。受、心、法念住亦爾。幾果非有果等者，三是果亦有果，一應分別，謂法念住或是果非有果、或是果亦有果、或非果非有果。是果非有果者，謂擇滅。是果亦有果者，謂想行蘊。非果非有果者，謂虛空非擇滅。幾有執受等者，三無執受，一應分別，謂身念住或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝色蘊。云何無執受？謂非自體所攝色蘊。幾大種所造等者，三非大種所造，一應分別，謂身念住或大種所造、或非大種所造。云何大種所造？謂九處及二處少分。云何非大種所造？謂一處少分。幾有上等者，三有上，一應分別，謂法念住或有上、或無上。云何有上？謂想行蘊及虛空、非擇滅。云何無上？謂擇滅。幾是有等者，一切應分別，謂諸念住，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一因不相應，二因相應，一應分別，謂法念住，若是心所因相應，若非心所因不相應。

此四念住，與六善處相攝者，六善處攝四念住少分，四念住少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝四念住少分，四念住少分亦攝五不善處與。七無記處相攝者，七無記處攝四念住少分，四念住少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者，三漏處攝一念住少分，一念住少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝四念住少分，四念住少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，八無漏處攝四念住少分，四念住少分亦攝八無漏處。幾過去等者，三或過去或未來或現在，一應分別，謂法念住，若有為或過去或未來或現在，若無為非過去非未來非現在。幾善等者，一切應分別，謂身念住，或善、或不善、或無記。云何善、不善？謂三處少分。云何無記？謂八處及二處少分。受念住，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應受蘊。云何不善？謂不善作意相應受蘊。云何無記？謂無記作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或善、或不善、或無記。云何善？謂善想行蘊及擇滅。云何不善？謂不善想行蘊。云何無記？謂無記想行蘊及虛空、非擇滅。幾欲界繫等者，一切應分別。謂身念住，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂二處及九處少分。云何色界繫？謂九處少分。云何不繫？謂一處少分。受念住，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應受蘊。云何色界繫？謂色界作意相應受蘊。云何無色界繫？謂無色界作意相應受蘊。云何不繫？謂無漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界想行蘊。云何色界繫？謂色界想行蘊。云何無色界繫？謂無色界想行蘊。云何不繫？謂無漏想行蘊及無為法。幾學等者，一切應分別。謂身念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學、無學？謂一處少分。云何非學非無學？謂十處及一處少分。受念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應受蘊。云何無學？謂無學作意相應受蘊。云何非學非無學？謂有漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學想行蘊。云何無學？謂無學想行蘊。云何非學非無學？謂有漏想行蘊及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住，與六善處相攝者，六善處攝四念住少分，四念住少分亦攝六善處。與五不善處相攝者，五不善處攝四念住少分，四念住少分亦攝五不善處與。七無記處相攝者，七無記處攝四念住少分，四念住少分亦攝七無記處。與三漏處相攝者，三漏處攝一念住少分，一念住少分亦攝三漏處。與五有漏處相攝者，五有漏處攝四念住少分，四念住少分亦攝五有漏處。與八無漏處相攝者，八無漏處攝四念住少分，四念住少分亦攝八無漏處。幾過去等者，三或過去或未來或現在，一應分別，謂法念住，若有為或過去或未來或現在，若無為非過去非未來非現在。幾善等者，一切應分別，謂身念住，或善、或不善、或無記。云何善、不善？謂三處少分。云何無記？謂八處及二處少分。受念住，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應受蘊。云何不善？謂不善作意相應受蘊。云何無記？謂無記作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或善、或不善、或無記。云何善？謂善想行蘊及擇滅。云何不善？謂不善想行蘊。云何無記？謂無記想行蘊及虛空、非擇滅。幾欲界繫等者，一切應分別。謂身念住，或欲界繫、或色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂二處及九處少分。云何色界繫？謂九處少分。云何不繫？謂一處少分。受念住，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界作意相應受蘊。云何色界繫？謂色界作意相應受蘊。云何無色界繫？謂無色界作意相應受蘊。云何不繫？謂無漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界想行蘊。云何色界繫？謂色界想行蘊。云何無色界繫？謂無色界想行蘊。云何不繫？謂無漏想行蘊及無為法。幾學等者，一切應分別。謂身念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學、無學？謂一處少分。云何非學非無學？謂十處及一處少分。受念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應受蘊。云何無學？謂無學作意相應受蘊。云何非學非無學？謂有漏作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學想行蘊。云何無學？謂無學想行蘊。云何非學非無學？謂有漏想行蘊及無為法。

此四念住，幾見所斷等者，一切應分別。謂身念住，或修所斷、或非所斷。云何修所斷？謂十處及一處少分。云何非所斷？謂一處少分。受念住，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂受念住隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。云何修所斷？謂受念住學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應受蘊，及不染污有漏受蘊。云何非所斷？謂無漏受蘊。心念住亦爾。法念住，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂法念住隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠，及彼相應想行蘊，并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂法念住學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應想行蘊，若彼等起心不相應行，若不染污有漏想行蘊。云何非所斷，謂無漏想行蘊及無為法。幾非心等者，一非心非心所非心相應，一是心所與心相應，一唯是心，一應分別。謂法念住，若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，二應分別。謂身念住，或隨心轉非受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非受相應。法念住，或隨心轉非受相應、或隨心轉亦受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉心不相應行。隨心轉亦受相應者，謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應者，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行及無為法。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂身念住，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。隨尋轉非伺相應者，謂隨尋轉身語業，諸餘色蘊非隨尋轉非伺相應。受念住，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應受蘊。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應受蘊。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應想行蘊。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應想行蘊。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉心不相應行，諸餘心不相應行，及尋不相應伺，若無尋無伺非受心所，若無為法。幾見非見處等者，一切應分別。謂身念住，或見處非見、或見亦見處、或非見非見處。見處非見者，謂九處及一處少分。見亦見處者，謂一處。非見非見處者，謂一處少分。受念住，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。心念住亦爾。法念住有四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住，幾見所斷等者，一切應分別。謂身念住，或修所斷、或非所斷。云何修所斷？謂十處及一處少分。云何非所斷？謂一處少分。受念住，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂受念住隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應受蘊。云何修所斷？謂受念住學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應受蘊，及不染污有漏受蘊。云何非所斷？謂無漏受蘊。心念住亦爾。法念住，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂法念住隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠，及彼相應想行蘊，并彼等起心不相應行。云何修所斷？謂法念住學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應想行蘊，若彼等起心不相應行，若不染污有漏想行蘊。云何非所斷，謂無漏想行蘊及無為法。幾非心等者，一非心非心所非心相應，一是心所與心相應，一唯是心，一應分別。謂法念住，若有所緣是心所與心相應，若無所緣非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，一受相應非隨心轉，二應分別。謂身念住，或隨心轉非受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉身語業，諸餘色蘊非隨心轉非受相應。法念住，或隨心轉非受相應、或隨心轉亦受相應、或非隨心轉非受相應。隨心轉非受相應者，謂隨心轉心不相應行。隨心轉亦受相應者，謂想蘊及相應行蘊。非隨心轉非受相應者，謂除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行及無為法。幾隨心轉非想行相應等者，除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別。謂身念住，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。隨尋轉非伺相應者，謂隨尋轉身語業，諸餘色蘊非隨尋轉非伺相應。受念住，或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應受蘊。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應受蘊。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應受蘊。心念住亦爾。法念住有四句。或隨尋轉非伺相應，謂隨尋轉心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂尋及尋不相應伺相應想行蘊。或隨尋轉亦伺相應，謂尋伺相應想行蘊。或非隨尋轉非伺相應，謂除隨尋轉心不相應行，諸餘心不相應行，及尋不相應伺，若無尋無伺非受心所，若無為法。幾見非見處等者，一切應分別。謂身念住，或見處非見、或見亦見處、或非見非見處。見處非見者，謂九處及一處少分。見亦見處者，謂一處。非見非見處者，謂一處少分。受念住，若有漏是見處非見，若無漏非見非見處。心念住亦爾。法念住有四句。

或是見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或是見處非見，謂有漏想蘊，及見所不攝有漏行蘊。或是見亦見處，謂五染污見及世間正見。或非見非見處，謂無漏想蘊，及見所不攝無漏行蘊，并無為法。幾有身見為因非有身見因等者，一切應分別。謂身念住，若染污有身見為因非有身見因，若不染污非有身見為因非有身見因。受念住，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應受蘊，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應受蘊，亦除未來有身見相應受蘊，諸餘染污受蘊。有身見為因亦有身見因者，謂前所除受蘊。非有身見為因非有身見因者，謂不染污受蘊。心念住亦爾。法念住，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因，或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等想行蘊，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有想行蘊，亦除未來有身見相應想行蘊，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污想行蘊。有身見為因亦有身見因者，謂前所除想行蘊。非有身見為因非有身見因者，謂不染污想行蘊及無為法。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂身念住，或業非業異熟、或業異熟非業、或非業非業異熟。業非業異熟者，謂身語業。業異熟非業者，謂業異熟生色蘊。非業非業異熟者，謂除業及業異熟色蘊諸餘色蘊。受念住，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者，謂業異熟生受蘊。諸餘受蘊，非業非業異熟。心念住亦爾。法念住有四句。或業非業異熟，謂業異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生想行蘊。或業亦業異熟，謂業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟想行蘊，諸餘想行蘊及無為法。幾業非隨業轉等者，二隨業轉非業，二應分別。謂身念住有三句，或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘身語業。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉色蘊諸餘色蘊。法念住有三句。或業非隨業轉，謂思。或隨業轉非業，謂想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉行蘊，諸餘行蘊，及無為法。幾所造色非有見色等者，三非所造色非有見色，一應分別，謂身念住有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或是見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或是見處非見，謂有漏想蘊，及見所不攝有漏行蘊。或是見亦見處，謂五染污見及世間正見。或非見非見處，謂無漏想蘊，及見所不攝無漏行蘊，并無為法。幾有身見為因非有身見因等者，一切應分別。謂身念住，若染污有身見為因非有身見因，若不染污非有身見為因非有身見因。受念住，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因、或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠相應受蘊，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠相應受蘊，亦除未來有身見相應受蘊，諸餘染污受蘊。有身見為因亦有身見因者，謂前所除受蘊。非有身見為因非有身見因者，謂不染污受蘊。心念住亦爾。法念住，或有身見為因非有身見因、或有身見為因亦有身見因，或非有身見為因非有身見因。有身見為因非有身見因者，謂除過去現在見苦所斷隨眠及彼相應俱有等想行蘊，亦除過去現在見集所斷遍行隨眠及彼相應俱有想行蘊，亦除未來有身見相應想行蘊，亦除未來有身見及彼相應法生老住無常，諸餘染污想行蘊。有身見為因亦有身見因者，謂前所除想行蘊。非有身見為因非有身見因者，謂不染污想行蘊及無為法。幾業非業異熟等者，一切應分別。謂身念住，或業非業異熟、或業異熟非業、或非業非業異熟。業非業異熟者，謂身語業。業異熟非業者，謂業異熟生色蘊。非業非業異熟者，謂除業及業異熟色蘊諸餘色蘊。受念住，或業異熟非業、或非業非業異熟。業異熟非業者，謂業異熟生受蘊。諸餘受蘊，非業非業異熟。心念住亦爾。法念住有四句。或業非業異熟，謂業異熟所不攝思。或業異熟非業，謂思所不攝業異熟生想行蘊。或業亦業異熟，謂業異熟生思。或非業非業異熟，謂除業及業異熟想行蘊，諸餘想行蘊及無為法。幾業非隨業轉等者，二隨業轉非業，二應分別。謂身念住有三句，或業非隨業轉，謂除隨業轉身語業，諸餘身語業。或業亦隨業轉，謂隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉色蘊諸餘色蘊。法念住有三句。或業非隨業轉，謂思。或隨業轉非業，謂想蘊及思所不攝隨業轉行蘊。或非業非隨業轉，謂除業及隨業轉行蘊，諸餘行蘊，及無為法。幾所造色非有見色等者，三非所造色非有見色，一應分別，謂身念住有三句。或所造色非有見色，謂八處及二處少分。或所造色亦有見色，謂一處。或非所造色非有見色，謂一處少分。

此四念住，幾所造色非有對色等者，三非所造色非有對色，一應分別，謂身念住有三句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處及一處少分。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別，謂身念住有三句。或善為因非善，謂善異熟生色蘊。或善亦善為因，謂善色蘊。或非善非善為因，謂除善異熟生色蘊諸餘無記及不善色蘊。受、心念住亦爾。法念住有四句。或善非善為因，謂擇滅。或善為因非善，謂善異熟生想行蘊。或善亦善為因，謂善想行蘊。或非善非善為因，謂除善異熟生想行蘊，諸餘無記，及不善想行蘊，并虛空非擇滅。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂身念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生色蘊。或不善亦不善為因，謂不善色蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生色蘊，諸餘無記及善色蘊。受念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生受蘊，及欲界有身見邊執見相應受蘊。或不善亦不善為因，謂不善受蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生受蘊，及除欲界有身見邊執見相應受蘊，諸餘無記及善受蘊。心念住亦爾。法念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生想行蘊，及欲界有身見邊執見，并彼相應俱有等想行蘊。或不善亦不善為因，謂不善想行蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生想行蘊，及除欲界有身見邊執見并彼相應俱有等想行蘊，諸餘無記及善想行蘊并三無為。幾無記非無記為因等者，一切應分別，謂身念住有三句。或無記為因非無記，謂不善色蘊。或無記亦無記為因，謂無記色蘊。或非無記非無記為因，謂善色蘊。受、心念住亦爾。法念住有四句。或無記非無記為因，謂虛空、非擇滅。或無記為因非無記，謂不善想行蘊。或無記亦無記為因，謂無記想行蘊。或非無記非無記為因，謂善想行蘊及擇滅。幾因緣非有因等者，三是因緣亦有因，一應分別。謂法念住，若有為是因緣亦有因，若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，三應分別。謂受念住有三句。或等無間非等無間緣，謂未來現前正起受蘊，及過去現在阿羅漢命終時受蘊。或等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊，諸餘過去現在受蘊。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起受蘊，諸餘未來受蘊。心念住亦爾。法念住，有三句。或等無間非等無間緣，謂未來現前正起非受心所，及過去現在阿羅漢命終時非受心所，并已生正起無想滅定。或等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四念住，幾所造色非有對色等者，三非所造色非有對色，一應分別，謂身念住有三句。或所造色非有對色，謂一處少分。或有對色非所造色，謂一處少分。或所造色亦有對色，謂九處及一處少分。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別，謂身念住有三句。或善為因非善，謂善異熟生色蘊。或善亦善為因，謂善色蘊。或非善非善為因，謂除善異熟生色蘊諸餘無記及不善色蘊。受、心念住亦爾。法念住有四句。或善非善為因，謂擇滅。或善為因非善，謂善異熟生想行蘊。或善亦善為因，謂善想行蘊。或非善非善為因，謂除善異熟生想行蘊，諸餘無記，及不善想行蘊，并虛空非擇滅。幾不善非不善為因等者，一切應分別。謂身念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生色蘊。或不善亦不善為因，謂不善色蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生色蘊，諸餘無記及善色蘊。受念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生受蘊，及欲界有身見邊執見相應受蘊。或不善亦不善為因，謂不善受蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生受蘊，及除欲界有身見邊執見相應受蘊，諸餘無記及善受蘊。心念住亦爾。法念住有三句。或不善為因非不善，謂不善異熟生想行蘊，及欲界有身見邊執見，并彼相應俱有等想行蘊。或不善亦不善為因，謂不善想行蘊。或非不善非不善為因，謂除不善異熟生想行蘊，及除欲界有身見邊執見并彼相應俱有等想行蘊，諸餘無記及善想行蘊并三無為。幾無記非無記為因等者，一切應分別，謂身念住有三句。或無記為因非無記，謂不善色蘊。或無記亦無記為因，謂無記色蘊。或非無記非無記為因，謂善色蘊。受、心念住亦爾。法念住有四句。或無記非無記為因，謂虛空、非擇滅。或無記為因非無記，謂不善想行蘊。或無記亦無記為因，謂無記想行蘊。或非無記非無記為因，謂善想行蘊及擇滅。幾因緣非有因等者，三是因緣亦有因，一應分別。謂法念住，若有為是因緣亦有因，若無為非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，三應分別。謂受念住有三句。或等無間非等無間緣，謂未來現前正起受蘊，及過去現在阿羅漢命終時受蘊。或等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿羅漢命終時受蘊，諸餘過去現在受蘊。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起受蘊，諸餘未來受蘊。心念住亦爾。法念住，有三句。或等無間非等無間緣，謂未來現前正起非受心所，及過去現在阿羅漢命終時非受心所，并已生正起無想滅定。或等無間亦等無間緣，謂除過去現在阿

羅漢命終時非受心所，諸餘過去現在非受心所。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起非受心所諸餘未來非受心所，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行并無為法。幾所緣緣非有所緣等者，一所緣緣非有所緣，二所緣緣亦有所緣，一應分別。謂法念住，若是心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，三增上緣亦有增上，一應分別。謂法念住，若有為是增上緣亦有增上，若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別。謂身念住，若有漏順暴流非暴流、若無漏非暴流非順暴流。受、心念住亦爾。法念住有三句。或順暴流非暴流，謂有漏想蘊及暴流所不攝有漏行蘊。或暴流亦順暴流，謂四暴流。或非暴流非順暴流，謂無漏想行蘊及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢命終時非受心所，諸餘過去現在非受心所。或非等無間非等無間緣，謂除未來現前正起非受心所諸餘未來非受心所，及除等無間心不相應行諸餘心不相應行并無為法。幾所緣緣非有所緣等者，一所緣緣非有所緣，二所緣緣亦有所緣，一應分別。謂法念住，若是心所是所緣緣亦有所緣，若非心所是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，三增上緣亦有增上，一應分別。謂法念住，若有為是增上緣亦有增上，若無為是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別。謂身念住，若有漏順暴流非暴流、若無漏非暴流非順暴流。受、心念住亦爾。法念住有三句。或順暴流非暴流，謂有漏想蘊及暴流所不攝有漏行蘊。或暴流亦順暴流，謂四暴流。或非暴流非順暴流，謂無漏想行蘊及無為法。

四聖諦者，謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。此四聖諦，幾有色等者，一無色，三應分別。謂苦聖諦，或有色、或無色。云何有色？謂十處及一處少分。云何無色？謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，二無見，二應分別。謂苦聖諦，或有見或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂十一處。集聖諦亦爾。幾有對等者，二無對，二應分別。謂苦聖諦，或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂二處。集聖諦亦爾。幾有漏等者，二有漏，二無漏。有為等者，三有為，一無為。幾有異熟等者，二無異熟，二應分別。謂苦聖諦，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善、不善苦諦。云何無異熟？謂無記苦諦。集聖諦亦爾。幾是緣生等者，三是緣生是因生是世攝，一非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一名攝，三應分別。謂苦聖諦，或色攝、或名攝。云何色攝？謂十處及一處少分。云何名攝？謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一外處攝，三應分別。謂苦聖諦，或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂六內處。云何外處攝？謂六外處。集聖諦亦爾。道聖諦所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦者，謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。此四聖諦，幾有色等者，一無色，三應分別。謂苦聖諦，或有色、或無色。云何有色？謂十處及一處少分。云何無色？謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，二無見，二應分別。謂苦聖諦，或有見或無見。云何有見？謂一處。云何無見？謂十一處。集聖諦亦爾。幾有對等者，二無對，二應分別。謂苦聖諦，或有對、或無對。云何有對？謂十處。云何無對？謂二處。集聖諦亦爾。幾有漏等者，二有漏，二無漏。有為等者，三有為，一無為。幾有異熟等者，二無異熟，二應分別。謂苦聖諦，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善、不善苦諦。云何無異熟？謂無記苦諦。集聖諦亦爾。幾是緣生等者，三是緣生是因生是世攝，一非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一名攝，三應分別。謂苦聖諦，或色攝、或名攝。云何色攝？謂十處及一處少分。云何名攝？謂一處及一處少分。集聖諦亦爾。道聖諦所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一外處攝，三應分別。謂苦聖諦，或內處攝、或外處攝。云何內處攝？謂六內處。云何外處攝？謂六外處。集聖諦亦爾。道聖諦所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。