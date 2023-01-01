阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 11 卷
阿毘達磨品類足論卷第十一
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯千問品第七之二
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此四證淨，幾所造色非有對色等者，一是所造色非有對色，三非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因幾非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，三應分別，謂佛證淨或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。云何是等無間非等無間緣？謂未來現前正起佛證淨。云何是等無間亦等無間緣？謂過去現在佛證淨。云何非等無間非等無間緣？謂除未來現前正起佛證淨，諸餘未來佛證淨。法、僧證淨亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一是所緣緣非有所緣，三是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣，亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。
此四證淨，幾所造色非有對色等者，一是所造色非有對色，三非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因幾非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，三應分別，謂佛證淨或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。云何是等無間非等無間緣？謂未來現前正起佛證淨。云何是等無間亦等無間緣？謂過去現在佛證淨。云何非等無間非等無間緣？謂除未來現前正起佛證淨，諸餘未來佛證淨。法、僧證淨亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一是所緣緣非有所緣，三是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣，亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。
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四沙門果者，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。此四沙門果，幾有色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是有色，餘皆無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切應分別，謂預流果或有為、或無為。云何有為？謂預流果所攝五蘊。云何無為？謂預流果所攝擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切應分別，謂有為沙門果是緣生是因生是世攝，若無為沙門果非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂沙門果所攝心意識是內處攝，餘皆是外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
四沙門果者，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。此四沙門果，幾有色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是有色，餘皆無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切應分別，謂預流果或有為、或無為。云何有為？謂預流果所攝五蘊。云何無為？謂預流果所攝擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切應分別，謂有為沙門果是緣生是因生是世攝，若無為沙門果非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂沙門果所攝心意識是內處攝，餘皆是外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此四沙門果，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂有為沙門果是應修，若無為沙門果不應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切應分別，謂有為沙門果是果亦有果，若無為沙門果是果非有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切應分別，謂有為沙門果是有上，若無為沙門果是無上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業、心不相應行及擇滅因不相應，餘皆因相應。
此四沙門果，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂有為沙門果是應修，若無為沙門果不應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切應分別，謂有為沙門果是果亦有果，若無為沙門果是果非有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切應分別，謂有為沙門果是有上，若無為沙門果是無上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業、心不相應行及擇滅因不相應，餘皆因相應。
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此四沙門果，與六善處相攝者，六善處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝六善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，八六無漏處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝八六無漏處少分。幾過去等者，一切應分別，謂有為沙門果或過去或未來或現在，若無為沙門果非過去非未來非現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂預流果或學、或非學非無學。云何學？謂有為預流果。云何非學非無學？謂無為預流果。一來、不還果亦爾。阿羅漢果，或無學、或非學非無學。云何無學？謂有為阿羅漢果。云何非學非無學？謂無為阿羅漢果。
此四沙門果，與六善處相攝者，六善處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝六善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，八六無漏處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝八六無漏處少分。幾過去等者，一切應分別，謂有為沙門果或過去或未來或現在，若無為沙門果非過去非未來非現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂預流果或學、或非學非無學。云何學？謂有為預流果。云何非學非無學？謂無為預流果。一來、不還果亦爾。阿羅漢果，或無學、或非學非無學。云何無學？謂有為阿羅漢果。云何非學非無學？謂無為阿羅漢果。
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此四沙門果，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業、心不相應行及擇滅，非心非心所非心相應；若受蘊想蘊及相應行蘊，是心所與心相應；若心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂預流果有四句。或隨心轉非受相應，謂預流果所攝身語業及隨心轉心不相應行，并受或受相應非隨心轉，謂預流果所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂預流果攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除預流果攝隨心轉心不相應行，諸餘預流果攝心不相應行及擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂預流果有四句。或隨尋轉非伺相應，謂預流果所攝身語業，及隨尋轉心不相應行，并伺。或伺相應非隨尋轉，謂預流果所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂預流果所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除預流果所攝隨尋轉心不相應行，諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅。一來果亦爾。不還果有四句。或隨尋轉非伺相應，謂不還果所攝隨尋轉身語業，及隨尋轉心不相應行，并尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂不還果所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂不還果所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除不還果所攝隨尋轉身語業、心不相應行，諸餘不還果所攝身語業、心不相應行及不還果所攝尋不相應伺，若無尋無伺心心所法并擇滅。阿羅漢果亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂預流果所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。一來、不還果亦爾。阿羅漢果所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂預流果有四句。或業非隨業轉，謂預流果所攝思。或隨業轉非業，謂預流果所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂預流果所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除預流果所攝隨業轉心不相應行，諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
此四沙門果，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業、心不相應行及擇滅，非心非心所非心相應；若受蘊想蘊及相應行蘊，是心所與心相應；若心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂預流果有四句。或隨心轉非受相應，謂預流果所攝身語業及隨心轉心不相應行，并受或受相應非隨心轉，謂預流果所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂預流果攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除預流果攝隨心轉心不相應行，諸餘預流果攝心不相應行及擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂預流果有四句。或隨尋轉非伺相應，謂預流果所攝身語業，及隨尋轉心不相應行，并伺。或伺相應非隨尋轉，謂預流果所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂預流果所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除預流果所攝隨尋轉心不相應行，諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅。一來果亦爾。不還果有四句。或隨尋轉非伺相應，謂不還果所攝隨尋轉身語業，及隨尋轉心不相應行，并尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂不還果所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂不還果所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除不還果所攝隨尋轉身語業、心不相應行，諸餘不還果所攝身語業、心不相應行及不還果所攝尋不相應伺，若無尋無伺心心所法并擇滅。阿羅漢果亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂預流果所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。一來、不還果亦爾。阿羅漢果所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂預流果有四句。或業非隨業轉，謂預流果所攝思。或隨業轉非業，謂預流果所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂預流果所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除預流果所攝隨業轉心不相應行，諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
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此四沙門果，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別，謂有為沙門果是善亦善為因，若無為沙門果是善非善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切應分別，若有為沙門果是因緣亦有因，若無為沙門果非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂沙門果或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起沙門果所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在沙門果所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起沙門果所攝心心所法，諸餘未來沙門果所攝心心所法，及身語業心不相應行并擇滅。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂沙門所攝身語業心不相應行及擇滅是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切應分別，謂有為沙門果是增上緣亦有增上，若無為沙門果是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。
此四沙門果，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別，謂有為沙門果是善亦善為因，若無為沙門果是善非善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切應分別，若有為沙門果是因緣亦有因，若無為沙門果非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂沙門果或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起沙門果所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在沙門果所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起沙門果所攝心心所法，諸餘未來沙門果所攝心心所法，及身語業心不相應行并擇滅。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂沙門所攝身語業心不相應行及擇滅是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切應分別，謂有為沙門果是增上緣亦有增上，若無為沙門果是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。
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四通行者，謂有苦遲通行、有苦速通行、有樂遲通行、有樂速通行。此四通行，幾有色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂通行所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
四通行者，謂有苦遲通行、有苦速通行、有樂遲通行、有樂速通行。此四通行，幾有色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂通行所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此四通行，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切應分別，謂通行所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。
此四通行，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切應分別，謂通行所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。
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此四通行，與六善處相攝者，五善處少分攝四通行，四通行亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，五無漏處攝四通行，四通行亦攝五無漏處。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂四通行或學、或無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。
此四通行，與六善處相攝者，五善處少分攝四通行，四通行亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，五無漏處攝四通行，四通行亦攝五無漏處。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂四通行或學、或無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。
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此四通行，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂通行所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；若受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；若心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂諸通行各有四句。或隨心轉非受相應，謂通行所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂通行所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂通行所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除通行所攝隨心轉心不相應行，諸餘通行所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂苦遲通行有四句。或隨尋轉非伺相應，謂苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂苦遲通行所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂苦遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘苦遲通行所攝身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所法。苦速通行亦爾。樂遲通行亦有四句。或隨尋轉非伺相應，謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂樂遲通行所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂樂遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘樂遲通行所攝身語業心不相應行，及無尋無伺心心所法。樂速通行亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂通行所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂通行所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂諸通行各有四句。或業非隨業轉，謂通行所攝思。或隨業轉非業，謂通行所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂通行所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除通行所攝隨業轉心不相應行，諸餘通行所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
此四通行，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂通行所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；若受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；若心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂諸通行各有四句。或隨心轉非受相應，謂通行所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂通行所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂通行所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除通行所攝隨心轉心不相應行，諸餘通行所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂苦遲通行有四句。或隨尋轉非伺相應，謂苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂苦遲通行所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂苦遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘苦遲通行所攝身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所法。苦速通行亦爾。樂遲通行亦有四句。或隨尋轉非伺相應，謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂樂遲通行所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂樂遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘樂遲通行所攝身語業心不相應行，及無尋無伺心心所法。樂速通行亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂通行所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂通行所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂諸通行各有四句。或業非隨業轉，謂通行所攝思。或隨業轉非業，謂通行所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂通行所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除通行所攝隨業轉心不相應行，諸餘通行所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
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此四通行，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂諸通行，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起通行所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在通行所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起通行所攝心心所法，諸餘未來通行所攝心心所法，及通行所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂通行所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。
此四通行，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂諸通行，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起通行所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在通行所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起通行所攝心心所法，諸餘未來通行所攝心心所法，及通行所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂通行所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。
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四聖種者，謂隨所得衣喜足聖種、隨所得食喜足聖種、隨所得臥具喜足聖種、樂斷樂修聖種。此四聖種，幾有色等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切應分別，謂諸聖種或有漏、或無漏。云何有漏？謂聖種所攝有漏五蘊。云何無漏？謂無漏五蘊。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切應分別，謂諸聖種若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂聖種所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。此四聖種，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是斷遍知所遍知、若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是應斷、若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。
四聖種者，謂隨所得衣喜足聖種、隨所得食喜足聖種、隨所得臥具喜足聖種、樂斷樂修聖種。此四聖種，幾有色等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切應分別，謂諸聖種或有漏、或無漏。云何有漏？謂聖種所攝有漏五蘊。云何無漏？謂無漏五蘊。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切應分別，謂諸聖種若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂聖種所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。此四聖種，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是斷遍知所遍知、若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是應斷、若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。
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此四聖種，與六善處相攝者，五善處少分攝四聖種，四聖種亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非聖種，謂聖種所不攝有漏五蘊。或聖種非有漏處，謂無漏四聖種。或有漏處亦聖種，謂有漏四聖種。或非有漏處非聖種，謂虛空及二滅。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非聖種，謂虛空及二滅。或聖種非無漏處，謂有漏四聖種。或無漏處亦聖種，謂無漏四聖種。或非無漏處非聖種，謂聖種所不攝有漏五蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切應分別，謂諸聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂聖種所攝欲界五蘊。云何色界繫？謂聖種所攝色界五蘊。云何無色界繫？謂聖種所攝無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一切應分別，謂諸聖種，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂聖種所攝有漏五蘊。
此四聖種，與六善處相攝者，五善處少分攝四聖種，四聖種亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非聖種，謂聖種所不攝有漏五蘊。或聖種非有漏處，謂無漏四聖種。或有漏處亦聖種，謂有漏四聖種。或非有漏處非聖種，謂虛空及二滅。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非聖種，謂虛空及二滅。或聖種非無漏處，謂有漏四聖種。或無漏處亦聖種，謂無漏四聖種。或非無漏處非聖種，謂聖種所不攝有漏五蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切應分別，謂諸聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂聖種所攝欲界五蘊。云何色界繫？謂聖種所攝色界五蘊。云何無色界繫？謂聖種所攝無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一切應分別，謂諸聖種，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂聖種所攝有漏五蘊。
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此四聖種，幾見所斷等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏修所斷、若無漏非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；聖種所攝受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；聖種所攝心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或隨心轉非受相應，謂聖種所攝隨心轉身語業心不相應行及受。或受相應非隨心轉，謂聖種所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂聖種所攝想蘊，及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除聖種所攝身語業心不相應行，諸餘聖種所攝身語業心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或隨尋轉非伺相應，謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂聖種所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂聖種所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘聖種所攝身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏四聖種。或見亦見處，謂聖種所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏四聖種。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或業非隨業轉，謂除聖種所攝隨業轉身語業，諸餘聖種所攝身語業及思。或隨業轉非業，謂聖種所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂聖種所攝隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除聖種所攝隨業轉心不相應行，諸餘聖種所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別謂聖種所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
此四聖種，幾見所斷等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏修所斷、若無漏非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；聖種所攝受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；聖種所攝心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或隨心轉非受相應，謂聖種所攝隨心轉身語業心不相應行及受。或受相應非隨心轉，謂聖種所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂聖種所攝想蘊，及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除聖種所攝身語業心不相應行，諸餘聖種所攝身語業心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或隨尋轉非伺相應，謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂聖種所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂聖種所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘聖種所攝身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏四聖種。或見亦見處，謂聖種所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏四聖種。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或業非隨業轉，謂除聖種所攝隨業轉身語業，諸餘聖種所攝身語業及思。或隨業轉非業，謂聖種所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂聖種所攝隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除聖種所攝隨業轉心不相應行，諸餘聖種所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別謂聖種所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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此四聖種，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂諸聖種，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起聖種所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在聖種所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起聖種所攝心心所法，諸餘未來聖種所攝心心所法，及聖種所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。如四聖種，四正斷、四神足亦爾。
此四聖種，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂諸聖種，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起聖種所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在聖種所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起聖種所攝心心所法，諸餘未來聖種所攝心心所法，及聖種所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。如四聖種，四正斷、四神足亦爾。
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四念住者，謂身念住、受念住、心念住、法念住。身念住云何？謂緣身善有漏無漏慧。受念住云何？謂緣受善有漏無漏慧。心念住云何？謂緣心善有漏無漏慧。法念住云何？謂緣法善有漏無漏慧。此四念住，幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切應分別，諸緣身慧或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應緣身慧。云何無漏？謂無漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切應分別，謂諸念住若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切是名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
四念住者，謂身念住、受念住、心念住、法念住。身念住云何？謂緣身善有漏無漏慧。受念住云何？謂緣受善有漏無漏慧。心念住云何？謂緣心善有漏無漏慧。法念住云何？謂緣法善有漏無漏慧。此四念住，幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切應分別，諸緣身慧或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應緣身慧。云何無漏？謂無漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切應分別，謂諸念住若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切是名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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說一切有部品類足論卷第十一
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