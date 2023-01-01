阿毘達磨品類足論卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第十一

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯千問品第七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯千問品第七之二

此四證淨，幾所造色非有對色等者，一是所造色非有對色，三非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因幾非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，三應分別，謂佛證淨或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。云何是等無間非等無間緣？謂未來現前正起佛證淨。云何是等無間亦等無間緣？謂過去現在佛證淨。云何非等無間非等無間緣？謂除未來現前正起佛證淨，諸餘未來佛證淨。法、僧證淨亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一是所緣緣非有所緣，三是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣，亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四證淨，幾所造色非有對色等者，一是所造色非有對色，三非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因幾非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一非等無間非等無間緣，三應分別，謂佛證淨或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。云何是等無間非等無間緣？謂未來現前正起佛證淨。云何是等無間亦等無間緣？謂過去現在佛證淨。云何非等無間非等無間緣？謂除未來現前正起佛證淨，諸餘未來佛證淨。法、僧證淨亦爾。幾所緣緣非有所緣等者，一是所緣緣非有所緣，三是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣，亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。

四沙門果者，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。此四沙門果，幾有色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是有色，餘皆無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切應分別，謂預流果或有為、或無為。云何有為？謂預流果所攝五蘊。云何無為？謂預流果所攝擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切應分別，謂有為沙門果是緣生是因生是世攝，若無為沙門果非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂沙門果所攝心意識是內處攝，餘皆是外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四沙門果者，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。此四沙門果，幾有色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是有色，餘皆無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切應分別，謂預流果或有為、或無為。云何有為？謂預流果所攝五蘊。云何無為？謂預流果所攝擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切應分別，謂有為沙門果是緣生是因生是世攝，若無為沙門果非緣生非因生非世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂沙門果所攝心意識是內處攝，餘皆是外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。

此四沙門果，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂有為沙門果是應修，若無為沙門果不應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切應分別，謂有為沙門果是果亦有果，若無為沙門果是果非有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切應分別，謂有為沙門果是有上，若無為沙門果是無上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業、心不相應行及擇滅因不相應，餘皆因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四沙門果，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切應分別，謂有為沙門果是應修，若無為沙門果不應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切應分別，謂有為沙門果是果亦有果，若無為沙門果是果非有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切應分別，謂有為沙門果是有上，若無為沙門果是無上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業、心不相應行及擇滅因不相應，餘皆因相應。

此四沙門果，與六善處相攝者，六善處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝六善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，八六無漏處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝八六無漏處少分。幾過去等者，一切應分別，謂有為沙門果或過去或未來或現在，若無為沙門果非過去非未來非現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂預流果或學、或非學非無學。云何學？謂有為預流果。云何非學非無學？謂無為預流果。一來、不還果亦爾。阿羅漢果，或無學、或非學非無學。云何無學？謂有為阿羅漢果。云何非學非無學？謂無為阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四沙門果，與六善處相攝者，六善處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝六善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，八六無漏處少分攝四沙門果，四沙門果亦攝八六無漏處少分。幾過去等者，一切應分別，謂有為沙門果或過去或未來或現在，若無為沙門果非過去非未來非現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂預流果或學、或非學非無學。云何學？謂有為預流果。云何非學非無學？謂無為預流果。一來、不還果亦爾。阿羅漢果，或無學、或非學非無學。云何無學？謂有為阿羅漢果。云何非學非無學？謂無為阿羅漢果。

此四沙門果，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業、心不相應行及擇滅，非心非心所非心相應；若受蘊想蘊及相應行蘊，是心所與心相應；若心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂預流果有四句。或隨心轉非受相應，謂預流果所攝身語業及隨心轉心不相應行，并受或受相應非隨心轉，謂預流果所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂預流果攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除預流果攝隨心轉心不相應行，諸餘預流果攝心不相應行及擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂預流果有四句。或隨尋轉非伺相應，謂預流果所攝身語業，及隨尋轉心不相應行，并伺。或伺相應非隨尋轉，謂預流果所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂預流果所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除預流果所攝隨尋轉心不相應行，諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅。一來果亦爾。不還果有四句。或隨尋轉非伺相應，謂不還果所攝隨尋轉身語業，及隨尋轉心不相應行，并尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂不還果所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂不還果所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除不還果所攝隨尋轉身語業、心不相應行，諸餘不還果所攝身語業、心不相應行及不還果所攝尋不相應伺，若無尋無伺心心所法并擇滅。阿羅漢果亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂預流果所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。一來、不還果亦爾。阿羅漢果所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂預流果有四句。或業非隨業轉，謂預流果所攝思。或隨業轉非業，謂預流果所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂預流果所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除預流果所攝隨業轉心不相應行，諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四沙門果，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業、心不相應行及擇滅，非心非心所非心相應；若受蘊想蘊及相應行蘊，是心所與心相應；若心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂預流果有四句。或隨心轉非受相應，謂預流果所攝身語業及隨心轉心不相應行，并受或受相應非隨心轉，謂預流果所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂預流果攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除預流果攝隨心轉心不相應行，諸餘預流果攝心不相應行及擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂預流果有四句。或隨尋轉非伺相應，謂預流果所攝身語業，及隨尋轉心不相應行，并伺。或伺相應非隨尋轉，謂預流果所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂預流果所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除預流果所攝隨尋轉心不相應行，諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅。一來果亦爾。不還果有四句。或隨尋轉非伺相應，謂不還果所攝隨尋轉身語業，及隨尋轉心不相應行，并尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂不還果所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂不還果所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除不還果所攝隨尋轉身語業、心不相應行，諸餘不還果所攝身語業、心不相應行及不還果所攝尋不相應伺，若無尋無伺心心所法并擇滅。阿羅漢果亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂預流果所攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。一來、不還果亦爾。阿羅漢果所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別。謂預流果有四句。或業非隨業轉，謂預流果所攝思。或隨業轉非業，謂預流果所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂預流果所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除預流果所攝隨業轉心不相應行，諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。

此四沙門果，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別，謂有為沙門果是善亦善為因，若無為沙門果是善非善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切應分別，若有為沙門果是因緣亦有因，若無為沙門果非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂沙門果或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起沙門果所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在沙門果所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起沙門果所攝心心所法，諸餘未來沙門果所攝心心所法，及身語業心不相應行并擇滅。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂沙門所攝身語業心不相應行及擇滅是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切應分別，謂有為沙門果是增上緣亦有增上，若無為沙門果是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四沙門果，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂沙門果所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切應分別，謂有為沙門果是善亦善為因，若無為沙門果是善非善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切應分別，若有為沙門果是因緣亦有因，若無為沙門果非因緣非有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂沙門果或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起沙門果所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在沙門果所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起沙門果所攝心心所法，諸餘未來沙門果所攝心心所法，及身語業心不相應行并擇滅。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂沙門所攝身語業心不相應行及擇滅是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切應分別，謂有為沙門果是增上緣亦有增上，若無為沙門果是增上緣非有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。

四通行者，謂有苦遲通行、有苦速通行、有樂遲通行、有樂速通行。此四通行，幾有色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂通行所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四通行者，謂有苦遲通行、有苦速通行、有樂遲通行、有樂速通行。此四通行，幾有色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂通行所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。

此四通行，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切應分別，謂通行所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四通行，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一切應分別，謂通行所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。

此四通行，與六善處相攝者，五善處少分攝四通行，四通行亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，五無漏處攝四通行，四通行亦攝五無漏處。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂四通行或學、或無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四通行，與六善處相攝者，五善處少分攝四通行，四通行亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，五無漏處攝四通行，四通行亦攝五無漏處。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂四通行或學、或無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。

此四通行，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂通行所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；若受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；若心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂諸通行各有四句。或隨心轉非受相應，謂通行所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂通行所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂通行所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除通行所攝隨心轉心不相應行，諸餘通行所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂苦遲通行有四句。或隨尋轉非伺相應，謂苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂苦遲通行所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂苦遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘苦遲通行所攝身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所法。苦速通行亦爾。樂遲通行亦有四句。或隨尋轉非伺相應，謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂樂遲通行所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂樂遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘樂遲通行所攝身語業心不相應行，及無尋無伺心心所法。樂速通行亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂通行所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂通行所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂諸通行各有四句。或業非隨業轉，謂通行所攝思。或隨業轉非業，謂通行所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂通行所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除通行所攝隨業轉心不相應行，諸餘通行所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四通行，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂通行所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；若受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；若心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂諸通行各有四句。或隨心轉非受相應，謂通行所攝身語業，及隨心轉心不相應行并受。或受相應非隨心轉，謂通行所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂通行所攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除通行所攝隨心轉心不相應行，諸餘通行所攝心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂苦遲通行有四句。或隨尋轉非伺相應，謂苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂苦遲通行所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂苦遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除苦遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘苦遲通行所攝身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所法。苦速通行亦爾。樂遲通行亦有四句。或隨尋轉非伺相應，謂樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應非隨尋轉，謂樂遲通行所攝尋。或隨尋轉亦伺相應，謂樂遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除樂遲通行所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘樂遲通行所攝身語業心不相應行，及無尋無伺心心所法。樂速通行亦爾。幾見非見處等者，一切應分別，謂通行所攝盡無生智所不攝慧是見非見處，餘皆非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂通行所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂諸通行各有四句。或業非隨業轉，謂通行所攝思。或隨業轉非業，謂通行所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂通行所攝身語業。或非業非隨業轉，謂除通行所攝隨業轉心不相應行，諸餘通行所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。

此四通行，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂諸通行，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起通行所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在通行所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起通行所攝心心所法，諸餘未來通行所攝心心所法，及通行所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂通行所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四通行，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂通行所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂諸通行，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起通行所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在通行所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起通行所攝心心所法，諸餘未來通行所攝心心所法，及通行所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂通行所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切非暴流非順暴流。

四聖種者，謂隨所得衣喜足聖種、隨所得食喜足聖種、隨所得臥具喜足聖種、樂斷樂修聖種。此四聖種，幾有色等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切應分別，謂諸聖種或有漏、或無漏。云何有漏？謂聖種所攝有漏五蘊。云何無漏？謂無漏五蘊。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切應分別，謂諸聖種若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂聖種所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。此四聖種，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是斷遍知所遍知、若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是應斷、若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖種者，謂隨所得衣喜足聖種、隨所得食喜足聖種、隨所得臥具喜足聖種、樂斷樂修聖種。此四聖種，幾有色等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是有色，餘皆是無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切應分別，謂諸聖種或有漏、或無漏。云何有漏？謂聖種所攝有漏五蘊。云何無漏？謂無漏五蘊。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切應分別，謂諸聖種若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是色攝，餘皆是名攝。幾內處攝等者，一切應分別，謂聖種所攝心意識內處攝，餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。此四聖種，幾斷遍知所遍知等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是斷遍知所遍知、若無漏非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是應斷、若無漏不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是大種所造，餘皆非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是有，若無漏非有。幾因相應等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業、心不相應行因不相應，餘皆因相應。

此四聖種，與六善處相攝者，五善處少分攝四聖種，四聖種亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非聖種，謂聖種所不攝有漏五蘊。或聖種非有漏處，謂無漏四聖種。或有漏處亦聖種，謂有漏四聖種。或非有漏處非聖種，謂虛空及二滅。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非聖種，謂虛空及二滅。或聖種非無漏處，謂有漏四聖種。或無漏處亦聖種，謂無漏四聖種。或非無漏處非聖種，謂聖種所不攝有漏五蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切應分別，謂諸聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂聖種所攝欲界五蘊。云何色界繫？謂聖種所攝色界五蘊。云何無色界繫？謂聖種所攝無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一切應分別，謂諸聖種，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂聖種所攝有漏五蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四聖種，與六善處相攝者，五善處少分攝四聖種，四聖種亦攝五善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，應作四句。或有漏處非聖種，謂聖種所不攝有漏五蘊。或聖種非有漏處，謂無漏四聖種。或有漏處亦聖種，謂有漏四聖種。或非有漏處非聖種，謂虛空及二滅。與八無漏處相攝者，應作四句。或無漏處非聖種，謂虛空及二滅。或聖種非無漏處，謂有漏四聖種。或無漏處亦聖種，謂無漏四聖種。或非無漏處非聖種，謂聖種所不攝有漏五蘊。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切應分別，謂諸聖種，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂聖種所攝欲界五蘊。云何色界繫？謂聖種所攝色界五蘊。云何無色界繫？謂聖種所攝無色界四蘊。云何不繫？謂無漏五蘊。幾學等者，一切應分別，謂諸聖種，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學五蘊。云何無學？謂無學五蘊。云何非學非無學？謂聖種所攝有漏五蘊。

此四聖種，幾見所斷等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏修所斷、若無漏非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；聖種所攝受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；聖種所攝心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或隨心轉非受相應，謂聖種所攝隨心轉身語業心不相應行及受。或受相應非隨心轉，謂聖種所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂聖種所攝想蘊，及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除聖種所攝身語業心不相應行，諸餘聖種所攝身語業心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或隨尋轉非伺相應，謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂聖種所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂聖種所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘聖種所攝身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏四聖種。或見亦見處，謂聖種所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏四聖種。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或業非隨業轉，謂除聖種所攝隨業轉身語業，諸餘聖種所攝身語業及思。或隨業轉非業，謂聖種所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂聖種所攝隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除聖種所攝隨業轉心不相應行，諸餘聖種所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別謂聖種所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四聖種，幾見所斷等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏修所斷、若無漏非所斷。幾非心等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業、心不相應行，非心非心所非心相應；聖種所攝受蘊想蘊相應行蘊，是心所與心相應；聖種所攝心意識，唯是心。幾隨心轉非受相應等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或隨心轉非受相應，謂聖種所攝隨心轉身語業心不相應行及受。或受相應非隨心轉，謂聖種所攝心意識。或隨心轉亦受相應，謂聖種所攝想蘊，及相應行蘊。或非隨心轉非受相應，謂除聖種所攝身語業心不相應行，諸餘聖種所攝身語業心不相應行。幾隨心轉非想行相應等者，一切應分別，謂除其自性，如受應知。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或隨尋轉非伺相應，謂聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行，及尋相應伺。或伺相應非隨尋轉，謂聖種所攝尋，及尋不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應，謂聖種所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非伺相應，謂除聖種所攝隨尋轉身語業心不相應行，諸餘聖種所攝身語業心不相應行，及尋不相應伺，并無尋無伺心心所法。幾見非見處等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或見非見處，謂盡無生智所不攝無漏慧。或見處非見，謂見所不攝有漏四聖種。或見亦見處，謂聖種所攝世間正見。或非見非見處，謂見所不攝無漏四聖種。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業及思是業非業異熟，餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切應分別，謂諸聖種各有四句。或業非隨業轉，謂除聖種所攝隨業轉身語業，諸餘聖種所攝身語業及思。或隨業轉非業，謂聖種所攝受想識蘊，及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦隨業轉，謂聖種所攝隨業轉身語業。或非業非隨業轉，謂除聖種所攝隨業轉心不相應行，諸餘聖種所攝心不相應行。幾所造色非有見色等者，一切應分別謂聖種所攝身語業是所造色非有見色，餘皆非所造色非有見色。

此四聖種，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂諸聖種，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起聖種所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在聖種所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起聖種所攝心心所法，諸餘未來聖種所攝心心所法，及聖種所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。如四聖種，四正斷、四神足亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四聖種，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業是所造色非有對色，餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切應分別，謂諸聖種，或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是等無間非等無間緣者，謂未來現前正起聖種所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者，謂過去現在聖種所攝心心所法。非等無間非等無間緣者，謂除未來現前正起聖種所攝心心所法，諸餘未來聖種所攝心心所法，及聖種所攝身語業心不相應行。幾所緣緣非有所緣等者，一切應分別，謂聖種所攝身語業心不相應行是所緣緣非有所緣，餘皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴流等者，一切應分別，謂諸聖種，若有漏是順暴流非暴流，若無漏非暴流非順暴流。如四聖種，四正斷、四神足亦爾。

四念住者，謂身念住、受念住、心念住、法念住。身念住云何？謂緣身善有漏無漏慧。受念住云何？謂緣受善有漏無漏慧。心念住云何？謂緣心善有漏無漏慧。法念住云何？謂緣法善有漏無漏慧。此四念住，幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切應分別，諸緣身慧或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應緣身慧。云何無漏？謂無漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切應分別，謂諸念住若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切是名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念住者，謂身念住、受念住、心念住、法念住。身念住云何？謂緣身善有漏無漏慧。受念住云何？謂緣受善有漏無漏慧。心念住云何？謂緣心善有漏無漏慧。法念住云何？謂緣法善有漏無漏慧。此四念住，幾有色等者，一切無色。幾有見等者，一切無見。幾有對等者，一切無對。幾有漏等者，一切應分別，諸緣身慧或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應緣身慧。云何無漏？謂無漏作意相應緣身慧。緣受、心、法慧亦爾。幾有為等者，一切有為。幾有異熟等者，一切應分別，謂諸念住若有漏有異熟，若無漏無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切是名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。