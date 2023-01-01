阿毘達磨品類足論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第十

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯攝等品第六之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯攝等品第六之餘

七等覺支，若別一界一處一蘊攝、若總一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。初第二第三解脫，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。第四第五第六解脫，三界二處四蘊攝，七智知除法他心滅智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。第七解脫，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。想受滅解脫，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。八勝處，三界三處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。八聖道支中正語、正業、正命，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。餘五聖道支，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七等覺支，若別一界一處一蘊攝、若總一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。初第二第三解脫，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。第四第五第六解脫，三界二處四蘊攝，七智知除法他心滅智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。第七解脫，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。想受滅解脫，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。八勝處，三界三處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。八聖道支中正語、正業、正命，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。餘五聖道支，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。

愛結、慢結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。恚結，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界有漏緣隨眠隨增。無明結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明諸餘一切隨眠隨增。見結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。取結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣隨眠隨增。疑結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣疑相應無明隨眠隨增。嫉結、慳結，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。初有情居，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。第二有情居，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第三第四第五有情居，十一界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。餘四有情居，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛結、慢結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。恚結，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界有漏緣隨眠隨增。無明結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明諸餘一切隨眠隨增。見結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。取結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣隨眠隨增。疑結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣疑相應無明隨眠隨增。嫉結、慳結，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。初有情居，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。第二有情居，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第三第四第五有情居，十一界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。餘四有情居，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。

前八遍處，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。後二遍處，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。十無學法中正語、正業、正命，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。餘七無學法，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。有漏色，十一界十一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。有漏受想行，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有漏識，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。無漏色，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無漏受想行，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無漏識，二界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。眼處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。如眼處，耳鼻舌身處亦爾。色處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。如色處，聲觸處亦爾。香處、味處，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意處，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法處，一界一處四蘊攝，七智知，一識識，一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前八遍處，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。後二遍處，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。十無學法中正語、正業、正命，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。餘七無學法，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。有漏色，十一界十一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。有漏受想行，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有漏識，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。無漏色，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無漏受想行，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無漏識，二界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。眼處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。如眼處，耳鼻舌身處亦爾。色處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。如色處，聲觸處亦爾。香處、味處，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意處，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法處，一界一處四蘊攝，七智知，一識識，一切隨眠隨增。

眼界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身界亦爾。色界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增，聲觸界亦爾。香界、味界，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意界，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法界，一界一處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。眼識界，二界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳身識界亦爾。鼻、舌識界，二界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意識界，二界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身界亦爾。色界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增，聲觸界亦爾。香界、味界，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意界，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法界，一界一處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。眼識界，二界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳身識界亦爾。鼻、舌識界，二界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意識界，二界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。

眼根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身根亦爾。女根、男根，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。命根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。意根，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。樂根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，欲界遍行，及修所斷隨眠隨增。苦根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。喜根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。憂根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。捨根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。信根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。精進、念、定、慧根亦爾。未知當知根，三界二處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。已知根、具知根亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身根亦爾。女根、男根，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。命根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。意根，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。樂根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，欲界遍行，及修所斷隨眠隨增。苦根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。喜根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。憂根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。捨根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。信根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。精進、念、定、慧根亦爾。未知當知根，三界二處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。已知根、具知根亦爾。

欲界繫有身見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。欲界繫邊執見及見苦所斷餘八隨眠亦爾。欲界繫見集所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。欲界繫見集所斷餘六隨眠亦爾。欲界繫見滅所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷貪瞋慢隨眠亦爾。欲界繫見滅所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見滅所斷無漏緣無明，諸餘欲界見滅所斷一切，及遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷戒禁取、貪、瞋、慢隨眠亦爾。欲界繫見道所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見道所斷無漏緣無明，諸餘欲界見道所斷一切，及遍行隨眠隨增。欲界繫修所斷貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。欲界繫修所斷瞋慢無明隨眠亦爾。色界繫有身見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。色界繫邊執見，及見苦所斷餘七隨眠亦爾。色界繫見集所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。色界繫見集所斷餘五隨眠亦爾。色界繫見滅所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷貪慢隨眠亦爾。色界繫見滅所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣，及疑相應無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫有身見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。欲界繫邊執見及見苦所斷餘八隨眠亦爾。欲界繫見集所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。欲界繫見集所斷餘六隨眠亦爾。欲界繫見滅所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷貪瞋慢隨眠亦爾。欲界繫見滅所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見滅所斷無漏緣無明，諸餘欲界見滅所斷一切，及遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷戒禁取、貪、瞋、慢隨眠亦爾。欲界繫見道所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見道所斷無漏緣無明，諸餘欲界見道所斷一切，及遍行隨眠隨增。欲界繫修所斷貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。欲界繫修所斷瞋慢無明隨眠亦爾。色界繫有身見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。色界繫邊執見，及見苦所斷餘七隨眠亦爾。色界繫見集所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。色界繫見集所斷餘五隨眠亦爾。色界繫見滅所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷貪慢隨眠亦爾。色界繫見滅所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣，及疑相應無

明，并遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見滅所斷無漏緣無明，諸餘色界見滅所斷一切，及遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷戒禁取、貪、慢隨眠亦爾。色界繫見道所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見道所斷無漏緣無明，諸餘色界見道所斷一切，及遍行隨眠隨增。色界繫修所斷貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。色界繫修所斷慢、無明隨眠亦爾。如色界繫三十一隨眠，應知無色界繫三十一隨眠亦爾。差別者，六智知除法他心滅道智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明，并遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見滅所斷無漏緣無明，諸餘色界見滅所斷一切，及遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷戒禁取、貪、慢隨眠亦爾。色界繫見道所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見道所斷無漏緣無明，諸餘色界見道所斷一切，及遍行隨眠隨增。色界繫修所斷貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。色界繫修所斷慢、無明隨眠亦爾。如色界繫三十一隨眠，應知無色界繫三十一隨眠亦爾。差別者，六智知除法他心滅道智。

品類足論辯千問品第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品類足論辯千問品第七之一

學處淨果行聖種， 正斷神足念住諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學處淨果行聖種， 正斷神足念住諦，

靜慮無量無色定， 覺分根處蘊界經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靜慮無量無色定， 覺分根處蘊界經。

學處，謂近事五學處。淨，謂四證淨。果，謂四沙門果。行，謂四通行。聖種，謂四聖種。正斷，謂四正斷。神足，謂四神足。念住，謂四念住。諦，謂四聖諦。靜慮，謂四靜慮。無量，謂四無量。無色，謂四無色。定，謂四修定。覺分，謂七等覺支。根，謂二十二根。處，謂十二處。蘊，謂五蘊。界，謂十八界。經，謂頌中前九後九及各總為一合，有二十經。依一一經為前五十問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學處，謂近事五學處。淨，謂四證淨。果，謂四沙門果。行，謂四通行。聖種，謂四聖種。正斷，謂四正斷。神足，謂四神足。念住，謂四念住。諦，謂四聖諦。靜慮，謂四靜慮。無量，謂四無量。無色，謂四無色。定，謂四修定。覺分，謂七等覺支。根，謂二十二根。處，謂十二處。蘊，謂五蘊。界，謂十八界。經，謂頌中前九後九及各總為一合，有二十經。依一一經為前五十問。

且依近事五學處經為五十問。謂五學處，幾有色、幾無色，幾有見、幾無見，幾有對、幾無對，幾有漏、幾無漏，幾有為、幾無為，幾有異熟、幾無異熟，幾是緣生是因生是世攝、幾非緣生非因生非世攝，幾色攝、幾名攝，幾內處攝、幾外處攝，幾智遍知所遍知、幾非智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且依近事五學處經為五十問。謂五學處，幾有色、幾無色，幾有見、幾無見，幾有對、幾無對，幾有漏、幾無漏，幾有為、幾無為，幾有異熟、幾無異熟，幾是緣生是因生是世攝、幾非緣生非因生非世攝，幾色攝、幾名攝，幾內處攝、幾外處攝，幾智遍知所遍知、幾非智遍知所遍知。

幾斷遍知所遍知、幾非斷遍知所遍知，幾應斷幾不應斷、幾應修幾不應修，幾染污、幾不染污，幾果非有果、幾有果非果，幾果亦有果、幾非果非有果，幾有執受、幾無執受，幾大種所造、幾非大種所造，幾有上、幾無上，幾是有、幾非有，幾因相應、幾因不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾斷遍知所遍知、幾非斷遍知所遍知，幾應斷幾不應斷、幾應修幾不應修，幾染污、幾不染污，幾果非有果、幾有果非果，幾果亦有果、幾非果非有果，幾有執受、幾無執受，幾大種所造、幾非大種所造，幾有上、幾無上，幾是有、幾非有，幾因相應、幾因不相應。

有六攝善處，謂善五蘊及擇滅。為六善處攝五學處、為五學處攝六善處？有五攝不善處，謂不善五蘊。為五不善處攝五學處、為五學處攝五不善處？有七攝無記處，謂無記五蘊及虛空、非擇滅。為七無記處攝五學處、為五學處攝七無記處？有三攝漏處，謂欲漏、有漏、無明漏。為三漏處攝五學處、為五學處攝三漏處？有五攝有漏處，謂有漏五蘊。為五有漏處攝五學處、為五學處攝五有漏處？有八攝無漏處，謂無漏五蘊及三無為。為八無漏處攝五學處、為五學處攝八無漏處？此五學處，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？幾善、幾不善、幾無記？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾學、幾無學、幾非學非無學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六攝善處，謂善五蘊及擇滅。為六善處攝五學處、為五學處攝六善處？有五攝不善處，謂不善五蘊。為五不善處攝五學處、為五學處攝五不善處？有七攝無記處，謂無記五蘊及虛空、非擇滅。為七無記處攝五學處、為五學處攝七無記處？有三攝漏處，謂欲漏、有漏、無明漏。為三漏處攝五學處、為五學處攝三漏處？有五攝有漏處，謂有漏五蘊。為五有漏處攝五學處、為五學處攝五有漏處？有八攝無漏處，謂無漏五蘊及三無為。為八無漏處攝五學處、為五學處攝八無漏處？此五學處，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？幾善、幾不善、幾無記？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾學、幾無學、幾非學非無學？

幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷？幾非心非心所非心相應、幾是心所與心相應、幾唯是心？幾隨心轉非受相應、幾受相應非隨心轉、幾隨心轉亦受相應、幾非隨心轉非受相應？幾隨心轉非想行相應、幾想行相應非隨心轉、幾隨心轉亦想行相應、幾非隨心轉非想行相應？幾隨尋轉非伺相應、幾伺相應非隨尋轉、幾隨尋轉亦伺相應、幾非隨尋轉非伺相應？幾見非見處、幾見處非見、幾見亦見處、幾非見非見處？幾有身見為因非有身見因、幾有身見因非有身見為因、幾有身見為因亦有身見因、幾非有身見為因非有身見因？幾業非業異熟、幾業異熟非業、幾業亦業異熟、幾非業非業異熟、幾業非隨業轉、幾隨業轉非業、幾業亦隨業轉、幾非業非隨業轉？幾所造色非有見色、幾有見色非所造色、幾所造色亦有見色、幾非所造色非有見色？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷？幾非心非心所非心相應、幾是心所與心相應、幾唯是心？幾隨心轉非受相應、幾受相應非隨心轉、幾隨心轉亦受相應、幾非隨心轉非受相應？幾隨心轉非想行相應、幾想行相應非隨心轉、幾隨心轉亦想行相應、幾非隨心轉非想行相應？幾隨尋轉非伺相應、幾伺相應非隨尋轉、幾隨尋轉亦伺相應、幾非隨尋轉非伺相應？幾見非見處、幾見處非見、幾見亦見處、幾非見非見處？幾有身見為因非有身見因、幾有身見因非有身見為因、幾有身見為因亦有身見因、幾非有身見為因非有身見因？幾業非業異熟、幾業異熟非業、幾業亦業異熟、幾非業非業異熟、幾業非隨業轉、幾隨業轉非業、幾業亦隨業轉、幾非業非隨業轉？幾所造色非有見色、幾有見色非所造色、幾所造色亦有見色、幾非所造色非有見色？

幾所造色非有對色、幾有對色非所造色、幾所造色亦有對色、幾非所造色非有對色？幾難見故甚深、幾甚深故難見？幾善非善為因、幾善為因非善、幾善亦善為因、幾非善非善為因、幾不善非不善為因、幾不善為因非不善、幾不善亦不善為因、幾非不善非不善為因？幾無記非無記為因、幾無記為因非無記、幾無記亦無記為因、幾非無記非無記為因？幾因緣非有因、幾有因非因緣、幾因緣亦有因、幾非因緣非有因？幾等無間非等無間緣、幾等無間緣非等無間、幾等無間亦等無間緣、幾非等無間非等無間緣？幾所緣緣非有所緣、幾有所緣非所緣緣、幾所緣緣亦有所緣、幾非所緣緣非有所緣？幾增上緣非有增上、幾有增上非增上緣、幾增上緣亦有增上、幾非增上緣非有增上？幾瀑流非順瀑流、幾順瀑流非瀑流、幾瀑流亦順瀑流、幾非瀑流非順瀑流？如依學處為五十問，依餘十九為問亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾所造色非有對色、幾有對色非所造色、幾所造色亦有對色、幾非所造色非有對色？幾難見故甚深、幾甚深故難見？幾善非善為因、幾善為因非善、幾善亦善為因、幾非善非善為因、幾不善非不善為因、幾不善為因非不善、幾不善亦不善為因、幾非不善非不善為因？幾無記非無記為因、幾無記為因非無記、幾無記亦無記為因、幾非無記非無記為因？幾因緣非有因、幾有因非因緣、幾因緣亦有因、幾非因緣非有因？幾等無間非等無間緣、幾等無間緣非等無間、幾等無間亦等無間緣、幾非等無間非等無間緣？幾所緣緣非有所緣、幾有所緣非所緣緣、幾所緣緣亦有所緣、幾非所緣緣非有所緣？幾增上緣非有增上、幾有增上非增上緣、幾增上緣亦有增上、幾非增上緣非有增上？幾瀑流非順瀑流、幾順瀑流非瀑流、幾瀑流亦順瀑流、幾非瀑流非順瀑流？如依學處為五十問，依餘十九為問亦爾。

五學處者，一、盡形壽離斷生命；二、盡形壽離不與取；三、盡形壽離欲邪行；四、盡形壽離虛誑語；五、盡形壽離飲諸酒。此五名為近事學處。此五學處，幾有色等者，一切是有色。幾有見等者，一無見，四應分別，謂若表是有見，若無表是無見。幾有對等者，一切應分別，謂若表是有對，若無表是無對。幾有漏等者，一切是有漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切有異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切是色攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五學處者，一、盡形壽離斷生命；二、盡形壽離不與取；三、盡形壽離欲邪行；四、盡形壽離虛誑語；五、盡形壽離飲諸酒。此五名為近事學處。此五學處，幾有色等者，一切是有色。幾有見等者，一無見，四應分別，謂若表是有見，若無表是無見。幾有對等者，一切應分別，謂若表是有對，若無表是無對。幾有漏等者，一切是有漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切有異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切是色攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。

此五學處，幾斷遍知所遍知等者，一切是斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切是應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切是大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切是有。幾因相應等者，一切因不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五學處，幾斷遍知所遍知等者，一切是斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切是應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切是大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切是有。幾因相應等者，一切因不相應。

此五學處，與六善處相攝者，一善處少分攝五學處，五學處亦攝一善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，一有漏處少分攝五學處，五學處亦攝一有漏處少分。與八無漏處相攝者，互不相攝。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切欲界繫。幾學等者，一切非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五學處，與六善處相攝者，一善處少分攝五學處，五學處亦攝一善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，一有漏處少分攝五學處，五學處亦攝一有漏處少分。與八無漏處相攝者，互不相攝。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切欲界繫。幾學等者，一切非學非無學。

此五學處，幾見所斷等者，一切修所斷。幾非心等者，一切非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一切非隨心轉非受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切非隨心轉非想行相應。幾隨尋轉非伺相應等者，一切非隨尋轉非伺相應。幾見非見處等者，一切是見處非見。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切是業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切是業非隨業轉。幾所造色非有見色等者，一是所造色非有見色，四應分別，謂若表是所造色亦有見色，若無表是所造色非有見色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五學處，幾見所斷等者，一切修所斷。幾非心等者，一切非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一切非隨心轉非受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切非隨心轉非想行相應。幾隨尋轉非伺相應等者，一切非隨尋轉非伺相應。幾見非見處等者，一切是見處非見。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切是業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切是業非隨業轉。幾所造色非有見色等者，一是所造色非有見色，四應分別，謂若表是所造色亦有見色，若無表是所造色非有見色。

此五學處，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂若表是所造色亦有對色，若無表是所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切非等無間非等無間緣。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾瀑流非順瀑流等者，一切順瀑流非瀑流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五學處，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂若表是所造色亦有對色，若無表是所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切非等無間非等無間緣。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾瀑流非順瀑流等者，一切順瀑流非瀑流。

四證淨者，謂佛證淨、法證淨、僧證淨、聖所愛戒證淨。此四證淨，幾有色等者，一有色，三無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一是色攝，三是名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四證淨者，謂佛證淨、法證淨、僧證淨、聖所愛戒證淨。此四證淨，幾有色等者，一有色，三無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一是色攝，三是名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。

此四證淨，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一是大種所造，三非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一因不相應，三因相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四證淨，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一是大種所造，三非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一因不相應，三因相應。

此四證淨，與六善處相攝者，二善處少分攝四證淨，四證淨亦攝二善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，一無漏處全一無漏處少分攝四證淨，四證淨亦攝一無漏處全一無漏處少分。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂佛證淨或學或無學。云何學？謂學作意相應佛證淨。云何無學？謂無學作意相應佛證淨。法、僧證淨亦爾。聖所愛戒證淨，或學或無學。云何學？謂學身語業。云何無學？謂無學身語業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四證淨，與六善處相攝者，二善處少分攝四證淨，四證淨亦攝二善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，一無漏處全一無漏處少分攝四證淨，四證淨亦攝一無漏處全一無漏處少分。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂佛證淨或學或無學。云何學？謂學作意相應佛證淨。云何無學？謂無學作意相應佛證淨。法、僧證淨亦爾。聖所愛戒證淨，或學或無學。云何學？謂學身語業。云何無學？謂無學身語業。

此四證淨，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一非心非心法非心相應，三是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，三隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一隨心轉非想相應，三隨心轉亦想相應。一隨心轉非行相應，三隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂佛證淨或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應佛證淨。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應佛證淨。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應佛證淨。法、僧證淨亦爾。聖所愛戒證淨，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。云何隨尋轉非伺相應？謂隨尋轉無漏身語業。云何非隨尋轉非伺相應？謂不隨尋轉無漏身語業。幾見非見處等者，一切非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一是業非業異熟，三非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一是業亦隨業轉，三隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一是所造色非有見色，三非所造色非有見色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四證淨，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一非心非心法非心相應，三是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，三隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一隨心轉非想相應，三隨心轉亦想相應。一隨心轉非行相應，三隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂佛證淨或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應佛證淨。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應佛證淨。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應佛證淨。法、僧證淨亦爾。聖所愛戒證淨，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。云何隨尋轉非伺相應？謂隨尋轉無漏身語業。云何非隨尋轉非伺相應？謂不隨尋轉無漏身語業。幾見非見處等者，一切非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一是業非業異熟，三非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一是業亦隨業轉，三隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一是所造色非有見色，三非所造色非有見色。