阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
阿毘達磨品類足論卷第十
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯攝等品第六之餘
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七等覺支，若別一界一處一蘊攝、若總一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。初第二第三解脫，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。第四第五第六解脫，三界二處四蘊攝，七智知除法他心滅智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。第七解脫，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。想受滅解脫，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。八勝處，三界三處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。八聖道支中正語、正業、正命，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。餘五聖道支，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。
七等覺支，若別一界一處一蘊攝、若總一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。初第二第三解脫，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。第四第五第六解脫，三界二處四蘊攝，七智知除法他心滅智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。第七解脫，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。想受滅解脫，一界一處一蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。八勝處，三界三處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。八聖道支中正語、正業、正命，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。餘五聖道支，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。
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愛結、慢結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。恚結，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界有漏緣隨眠隨增。無明結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明諸餘一切隨眠隨增。見結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。取結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣隨眠隨增。疑結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣疑相應無明隨眠隨增。嫉結、慳結，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。初有情居，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。第二有情居，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第三第四第五有情居，十一界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。餘四有情居，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。
愛結、慢結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。恚結，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界有漏緣隨眠隨增。無明結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明諸餘一切隨眠隨增。見結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。取結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣隨眠隨增。疑結，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣疑相應無明隨眠隨增。嫉結、慳結，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。初有情居，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。第二有情居，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第三第四第五有情居，十一界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。餘四有情居，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。
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前八遍處，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。後二遍處，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。十無學法中正語、正業、正命，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。餘七無學法，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。有漏色，十一界十一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。有漏受想行，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有漏識，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。無漏色，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無漏受想行，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無漏識，二界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。眼處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。如眼處，耳鼻舌身處亦爾。色處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。如色處，聲觸處亦爾。香處、味處，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意處，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法處，一界一處四蘊攝，七智知，一識識，一切隨眠隨增。
前八遍處，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。後二遍處，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界遍行及修所斷隨眠隨增。十無學法中正語、正業、正命，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。餘七無學法，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。有漏色，十一界十一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。有漏受想行，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有漏識，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。無漏色，一界一處一蘊攝，六智知除他心苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無漏受想行，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無漏識，二界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。眼處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。如眼處，耳鼻舌身處亦爾。色處，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。如色處，聲觸處亦爾。香處、味處，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意處，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法處，一界一處四蘊攝，七智知，一識識，一切隨眠隨增。
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眼界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身界亦爾。色界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增，聲觸界亦爾。香界、味界，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意界，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法界，一界一處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。眼識界，二界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳身識界亦爾。鼻、舌識界，二界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意識界，二界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。
眼界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身界亦爾。色界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增，聲觸界亦爾。香界、味界，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，二識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意界，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法界，一界一處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。眼識界，二界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳身識界亦爾。鼻、舌識界，二界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。意識界，二界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。
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眼根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身根亦爾。女根、男根，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。命根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。意根，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。樂根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，欲界遍行，及修所斷隨眠隨增。苦根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。喜根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。憂根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。捨根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。信根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。精進、念、定、慧根亦爾。未知當知根，三界二處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。已知根、具知根亦爾。
眼根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。耳鼻舌身根亦爾。女根、男根，一界一處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。命根，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。意根，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。樂根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，欲界遍行，及修所斷隨眠隨增。苦根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。喜根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。憂根，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。捨根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。信根，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。精進、念、定、慧根亦爾。未知當知根，三界二處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。已知根、具知根亦爾。
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欲界繫有身見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。欲界繫邊執見及見苦所斷餘八隨眠亦爾。欲界繫見集所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。欲界繫見集所斷餘六隨眠亦爾。欲界繫見滅所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷貪瞋慢隨眠亦爾。欲界繫見滅所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見滅所斷無漏緣無明，諸餘欲界見滅所斷一切，及遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷戒禁取、貪、瞋、慢隨眠亦爾。欲界繫見道所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見道所斷無漏緣無明，諸餘欲界見道所斷一切，及遍行隨眠隨增。欲界繫修所斷貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。欲界繫修所斷瞋慢無明隨眠亦爾。色界繫有身見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。色界繫邊執見，及見苦所斷餘七隨眠亦爾。色界繫見集所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。色界繫見集所斷餘五隨眠亦爾。色界繫見滅所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷貪慢隨眠亦爾。色界繫見滅所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣，及疑相應無
欲界繫有身見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。欲界繫邊執見及見苦所斷餘八隨眠亦爾。欲界繫見集所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。欲界繫見集所斷餘六隨眠亦爾。欲界繫見滅所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷貪瞋慢隨眠亦爾。欲界繫見滅所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見滅所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見滅所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見滅所斷無漏緣無明，諸餘欲界見滅所斷一切，及遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷戒禁取、貪、瞋、慢隨眠亦爾。欲界繫見道所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界見道所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。欲界繫見道所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，除欲界見道所斷無漏緣無明，諸餘欲界見道所斷一切，及遍行隨眠隨增。欲界繫修所斷貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界修所斷一切及遍行隨眠隨增。欲界繫修所斷瞋慢無明隨眠亦爾。色界繫有身見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。色界繫邊執見，及見苦所斷餘七隨眠亦爾。色界繫見集所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。色界繫見集所斷餘五隨眠亦爾。色界繫見滅所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷貪慢隨眠亦爾。色界繫見滅所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見滅所斷有漏緣，及疑相應無
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明，并遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見滅所斷無漏緣無明，諸餘色界見滅所斷一切，及遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷戒禁取、貪、慢隨眠亦爾。色界繫見道所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見道所斷無漏緣無明，諸餘色界見道所斷一切，及遍行隨眠隨增。色界繫修所斷貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。色界繫修所斷慢、無明隨眠亦爾。如色界繫三十一隨眠，應知無色界繫三十一隨眠亦爾。差別者，六智知除法他心滅道智。
明，并遍行隨眠隨增。色界繫見滅所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見滅所斷無漏緣無明，諸餘色界見滅所斷一切，及遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷邪見隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣，及邪見相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷見取隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣及遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷戒禁取、貪、慢隨眠亦爾。色界繫見道所斷疑隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界見道所斷有漏緣，及疑相應無明，并遍行隨眠隨增。色界繫見道所斷無明隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，除色界見道所斷無漏緣無明，諸餘色界見道所斷一切，及遍行隨眠隨增。色界繫修所斷貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界修所斷一切及遍行隨眠隨增。色界繫修所斷慢、無明隨眠亦爾。如色界繫三十一隨眠，應知無色界繫三十一隨眠亦爾。差別者，六智知除法他心滅道智。
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品類足論辯千問品第七之一
品類足論辯千問品第七之一
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學處淨果行聖種， 正斷神足念住諦，
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靜慮無量無色定， 覺分根處蘊界經。
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學處，謂近事五學處。淨，謂四證淨。果，謂四沙門果。行，謂四通行。聖種，謂四聖種。正斷，謂四正斷。神足，謂四神足。念住，謂四念住。諦，謂四聖諦。靜慮，謂四靜慮。無量，謂四無量。無色，謂四無色。定，謂四修定。覺分，謂七等覺支。根，謂二十二根。處，謂十二處。蘊，謂五蘊。界，謂十八界。經，謂頌中前九後九及各總為一合，有二十經。依一一經為前五十問。
學處，謂近事五學處。淨，謂四證淨。果，謂四沙門果。行，謂四通行。聖種，謂四聖種。正斷，謂四正斷。神足，謂四神足。念住，謂四念住。諦，謂四聖諦。靜慮，謂四靜慮。無量，謂四無量。無色，謂四無色。定，謂四修定。覺分，謂七等覺支。根，謂二十二根。處，謂十二處。蘊，謂五蘊。界，謂十八界。經，謂頌中前九後九及各總為一合，有二十經。依一一經為前五十問。
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且依近事五學處經為五十問。謂五學處，幾有色、幾無色，幾有見、幾無見，幾有對、幾無對，幾有漏、幾無漏，幾有為、幾無為，幾有異熟、幾無異熟，幾是緣生是因生是世攝、幾非緣生非因生非世攝，幾色攝、幾名攝，幾內處攝、幾外處攝，幾智遍知所遍知、幾非智遍知所遍知。
且依近事五學處經為五十問。謂五學處，幾有色、幾無色，幾有見、幾無見，幾有對、幾無對，幾有漏、幾無漏，幾有為、幾無為，幾有異熟、幾無異熟，幾是緣生是因生是世攝、幾非緣生非因生非世攝，幾色攝、幾名攝，幾內處攝、幾外處攝，幾智遍知所遍知、幾非智遍知所遍知。
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幾斷遍知所遍知、幾非斷遍知所遍知，幾應斷幾不應斷、幾應修幾不應修，幾染污、幾不染污，幾果非有果、幾有果非果，幾果亦有果、幾非果非有果，幾有執受、幾無執受，幾大種所造、幾非大種所造，幾有上、幾無上，幾是有、幾非有，幾因相應、幾因不相應。
幾斷遍知所遍知、幾非斷遍知所遍知，幾應斷幾不應斷、幾應修幾不應修，幾染污、幾不染污，幾果非有果、幾有果非果，幾果亦有果、幾非果非有果，幾有執受、幾無執受，幾大種所造、幾非大種所造，幾有上、幾無上，幾是有、幾非有，幾因相應、幾因不相應。
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有六攝善處，謂善五蘊及擇滅。為六善處攝五學處、為五學處攝六善處？有五攝不善處，謂不善五蘊。為五不善處攝五學處、為五學處攝五不善處？有七攝無記處，謂無記五蘊及虛空、非擇滅。為七無記處攝五學處、為五學處攝七無記處？有三攝漏處，謂欲漏、有漏、無明漏。為三漏處攝五學處、為五學處攝三漏處？有五攝有漏處，謂有漏五蘊。為五有漏處攝五學處、為五學處攝五有漏處？有八攝無漏處，謂無漏五蘊及三無為。為八無漏處攝五學處、為五學處攝八無漏處？此五學處，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？幾善、幾不善、幾無記？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾學、幾無學、幾非學非無學？
有六攝善處，謂善五蘊及擇滅。為六善處攝五學處、為五學處攝六善處？有五攝不善處，謂不善五蘊。為五不善處攝五學處、為五學處攝五不善處？有七攝無記處，謂無記五蘊及虛空、非擇滅。為七無記處攝五學處、為五學處攝七無記處？有三攝漏處，謂欲漏、有漏、無明漏。為三漏處攝五學處、為五學處攝三漏處？有五攝有漏處，謂有漏五蘊。為五有漏處攝五學處、為五學處攝五有漏處？有八攝無漏處，謂無漏五蘊及三無為。為八無漏處攝五學處、為五學處攝八無漏處？此五學處，幾過去、幾未來、幾現在、幾非過去非未來非現在？幾善、幾不善、幾無記？幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？幾學、幾無學、幾非學非無學？
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幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷？幾非心非心所非心相應、幾是心所與心相應、幾唯是心？幾隨心轉非受相應、幾受相應非隨心轉、幾隨心轉亦受相應、幾非隨心轉非受相應？幾隨心轉非想行相應、幾想行相應非隨心轉、幾隨心轉亦想行相應、幾非隨心轉非想行相應？幾隨尋轉非伺相應、幾伺相應非隨尋轉、幾隨尋轉亦伺相應、幾非隨尋轉非伺相應？幾見非見處、幾見處非見、幾見亦見處、幾非見非見處？幾有身見為因非有身見因、幾有身見因非有身見為因、幾有身見為因亦有身見因、幾非有身見為因非有身見因？幾業非業異熟、幾業異熟非業、幾業亦業異熟、幾非業非業異熟、幾業非隨業轉、幾隨業轉非業、幾業亦隨業轉、幾非業非隨業轉？幾所造色非有見色、幾有見色非所造色、幾所造色亦有見色、幾非所造色非有見色？
幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷？幾非心非心所非心相應、幾是心所與心相應、幾唯是心？幾隨心轉非受相應、幾受相應非隨心轉、幾隨心轉亦受相應、幾非隨心轉非受相應？幾隨心轉非想行相應、幾想行相應非隨心轉、幾隨心轉亦想行相應、幾非隨心轉非想行相應？幾隨尋轉非伺相應、幾伺相應非隨尋轉、幾隨尋轉亦伺相應、幾非隨尋轉非伺相應？幾見非見處、幾見處非見、幾見亦見處、幾非見非見處？幾有身見為因非有身見因、幾有身見因非有身見為因、幾有身見為因亦有身見因、幾非有身見為因非有身見因？幾業非業異熟、幾業異熟非業、幾業亦業異熟、幾非業非業異熟、幾業非隨業轉、幾隨業轉非業、幾業亦隨業轉、幾非業非隨業轉？幾所造色非有見色、幾有見色非所造色、幾所造色亦有見色、幾非所造色非有見色？
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幾所造色非有對色、幾有對色非所造色、幾所造色亦有對色、幾非所造色非有對色？幾難見故甚深、幾甚深故難見？幾善非善為因、幾善為因非善、幾善亦善為因、幾非善非善為因、幾不善非不善為因、幾不善為因非不善、幾不善亦不善為因、幾非不善非不善為因？幾無記非無記為因、幾無記為因非無記、幾無記亦無記為因、幾非無記非無記為因？幾因緣非有因、幾有因非因緣、幾因緣亦有因、幾非因緣非有因？幾等無間非等無間緣、幾等無間緣非等無間、幾等無間亦等無間緣、幾非等無間非等無間緣？幾所緣緣非有所緣、幾有所緣非所緣緣、幾所緣緣亦有所緣、幾非所緣緣非有所緣？幾增上緣非有增上、幾有增上非增上緣、幾增上緣亦有增上、幾非增上緣非有增上？幾瀑流非順瀑流、幾順瀑流非瀑流、幾瀑流亦順瀑流、幾非瀑流非順瀑流？如依學處為五十問，依餘十九為問亦爾。
幾所造色非有對色、幾有對色非所造色、幾所造色亦有對色、幾非所造色非有對色？幾難見故甚深、幾甚深故難見？幾善非善為因、幾善為因非善、幾善亦善為因、幾非善非善為因、幾不善非不善為因、幾不善為因非不善、幾不善亦不善為因、幾非不善非不善為因？幾無記非無記為因、幾無記為因非無記、幾無記亦無記為因、幾非無記非無記為因？幾因緣非有因、幾有因非因緣、幾因緣亦有因、幾非因緣非有因？幾等無間非等無間緣、幾等無間緣非等無間、幾等無間亦等無間緣、幾非等無間非等無間緣？幾所緣緣非有所緣、幾有所緣非所緣緣、幾所緣緣亦有所緣、幾非所緣緣非有所緣？幾增上緣非有增上、幾有增上非增上緣、幾增上緣亦有增上、幾非增上緣非有增上？幾瀑流非順瀑流、幾順瀑流非瀑流、幾瀑流亦順瀑流、幾非瀑流非順瀑流？如依學處為五十問，依餘十九為問亦爾。
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五學處者，一、盡形壽離斷生命；二、盡形壽離不與取；三、盡形壽離欲邪行；四、盡形壽離虛誑語；五、盡形壽離飲諸酒。此五名為近事學處。此五學處，幾有色等者，一切是有色。幾有見等者，一無見，四應分別，謂若表是有見，若無表是無見。幾有對等者，一切應分別，謂若表是有對，若無表是無對。幾有漏等者，一切是有漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切有異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切是色攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
五學處者，一、盡形壽離斷生命；二、盡形壽離不與取；三、盡形壽離欲邪行；四、盡形壽離虛誑語；五、盡形壽離飲諸酒。此五名為近事學處。此五學處，幾有色等者，一切是有色。幾有見等者，一無見，四應分別，謂若表是有見，若無表是無見。幾有對等者，一切應分別，謂若表是有對，若無表是無對。幾有漏等者，一切是有漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切有異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一切是色攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此五學處，幾斷遍知所遍知等者，一切是斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切是應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切是大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切是有。幾因相應等者，一切因不相應。
此五學處，幾斷遍知所遍知等者，一切是斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切是應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一切是大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切是有。幾因相應等者，一切因不相應。
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此五學處，與六善處相攝者，一善處少分攝五學處，五學處亦攝一善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，一有漏處少分攝五學處，五學處亦攝一有漏處少分。與八無漏處相攝者，互不相攝。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切欲界繫。幾學等者，一切非學非無學。
此五學處，與六善處相攝者，一善處少分攝五學處，五學處亦攝一善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，一有漏處少分攝五學處，五學處亦攝一有漏處少分。與八無漏處相攝者，互不相攝。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切欲界繫。幾學等者，一切非學非無學。
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此五學處，幾見所斷等者，一切修所斷。幾非心等者，一切非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一切非隨心轉非受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切非隨心轉非想行相應。幾隨尋轉非伺相應等者，一切非隨尋轉非伺相應。幾見非見處等者，一切是見處非見。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切是業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切是業非隨業轉。幾所造色非有見色等者，一是所造色非有見色，四應分別，謂若表是所造色亦有見色，若無表是所造色非有見色。
此五學處，幾見所斷等者，一切修所斷。幾非心等者，一切非心非心所非心相應。幾隨心轉非受相應等者，一切非隨心轉非受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一切非隨心轉非想行相應。幾隨尋轉非伺相應等者，一切非隨尋轉非伺相應。幾見非見處等者，一切是見處非見。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一切是業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一切是業非隨業轉。幾所造色非有見色等者，一是所造色非有見色，四應分別，謂若表是所造色亦有見色，若無表是所造色非有見色。
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此五學處，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂若表是所造色亦有對色，若無表是所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切非等無間非等無間緣。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾瀑流非順瀑流等者，一切順瀑流非瀑流。
此五學處，幾所造色非有對色等者，一切應分別，謂若表是所造色亦有對色，若無表是所造色非有對色。幾難見故甚深等者，一切難見故甚深，甚深故難見。幾善非善為因等者，一切是善亦善為因。幾不善非不善為因等者，一切非不善非不善為因。幾無記非無記為因等者，一切非無記非無記為因。幾因緣非有因等者，一切是因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者，一切非等無間非等無間緣。幾所緣緣非有所緣等者，一切是所緣緣非有所緣。幾增上緣非有增上等者，一切是增上緣亦有增上。幾瀑流非順瀑流等者，一切順瀑流非瀑流。
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四證淨者，謂佛證淨、法證淨、僧證淨、聖所愛戒證淨。此四證淨，幾有色等者，一有色，三無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一是色攝，三是名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
四證淨者，謂佛證淨、法證淨、僧證淨、聖所愛戒證淨。此四證淨，幾有色等者，一有色，三無色。幾有見等者，一切是無見。幾有對等者，一切是無對。幾有漏等者，一切是無漏。幾有為等者，一切是有為。幾有異熟等者，一切無異熟。幾是緣生等者，一切是緣生是因生是世攝。幾色攝等者，一是色攝，三是名攝。幾內處攝等者，一切外處攝。幾智遍知所遍知等者，一切是智遍知所遍知。
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此四證淨，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一是大種所造，三非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一因不相應，三因相應。
此四證淨，幾斷遍知所遍知等者，一切非斷遍知所遍知。幾應斷等者，一切不應斷。幾應修等者，一切是應修。幾染污等者，一切不染污。幾果非有果等者，一切是果亦有果。幾有執受等者，一切無執受。幾大種所造等者，一是大種所造，三非大種所造。幾有上等者，一切是有上。幾是有等者，一切非有。幾因相應等者，一因不相應，三因相應。
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此四證淨，與六善處相攝者，二善處少分攝四證淨，四證淨亦攝二善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，一無漏處全一無漏處少分攝四證淨，四證淨亦攝一無漏處全一無漏處少分。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂佛證淨或學或無學。云何學？謂學作意相應佛證淨。云何無學？謂無學作意相應佛證淨。法、僧證淨亦爾。聖所愛戒證淨，或學或無學。云何學？謂學身語業。云何無學？謂無學身語業。
此四證淨，與六善處相攝者，二善處少分攝四證淨，四證淨亦攝二善處少分。與五不善處相攝者，互不相攝。與七無記處相攝者，互不相攝。與三漏處相攝者，互不相攝。與五有漏處相攝者，互不相攝。與八無漏處相攝者，一無漏處全一無漏處少分攝四證淨，四證淨亦攝一無漏處全一無漏處少分。幾過去等者，一切或過去或未來或現在。幾善等者，一切是善。幾欲界繫等者，一切是不繫。幾學等者，一切應分別，謂佛證淨或學或無學。云何學？謂學作意相應佛證淨。云何無學？謂無學作意相應佛證淨。法、僧證淨亦爾。聖所愛戒證淨，或學或無學。云何學？謂學身語業。云何無學？謂無學身語業。
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此四證淨，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一非心非心法非心相應，三是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，三隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一隨心轉非想相應，三隨心轉亦想相應。一隨心轉非行相應，三隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂佛證淨或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應佛證淨。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應佛證淨。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應佛證淨。法、僧證淨亦爾。聖所愛戒證淨，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。云何隨尋轉非伺相應？謂隨尋轉無漏身語業。云何非隨尋轉非伺相應？謂不隨尋轉無漏身語業。幾見非見處等者，一切非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一是業非業異熟，三非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一是業亦隨業轉，三隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一是所造色非有見色，三非所造色非有見色。
此四證淨，幾見所斷等者，一切非所斷。幾非心等者，一非心非心法非心相應，三是心所與心相應。幾隨心轉非受相應等者，一隨心轉非受相應，三隨心轉亦受相應。幾隨心轉非想行相應等者，一隨心轉非想相應，三隨心轉亦想相應。一隨心轉非行相應，三隨心轉亦行相應，除其自性。幾隨尋轉非伺相應等者，一切應分別，謂佛證淨或有尋有伺、或無尋唯伺、或無尋無伺。云何有尋有伺？謂有尋有伺作意相應佛證淨。云何無尋唯伺？謂無尋唯伺作意相應佛證淨。云何無尋無伺？謂無尋無伺作意相應佛證淨。法、僧證淨亦爾。聖所愛戒證淨，或隨尋轉非伺相應、或非隨尋轉非伺相應。云何隨尋轉非伺相應？謂隨尋轉無漏身語業。云何非隨尋轉非伺相應？謂不隨尋轉無漏身語業。幾見非見處等者，一切非見非見處。幾有身見為因非有身見因等者，一切非有身見為因非有身見因。幾業非業異熟等者，一是業非業異熟，三非業非業異熟。幾業非隨業轉等者，一是業亦隨業轉，三隨業轉非業。幾所造色非有見色等者，一是所造色非有見色，三非所造色非有見色。
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說一切有部品類足論卷第十
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