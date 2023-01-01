阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 9 卷
阿毘達磨品類足論卷第九
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯攝等品第六之五
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異生法法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。非異生法法，十一界十處五蘊攝，十智知，四識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。共異生法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。不共異生法，十一界十處五蘊攝，十智知，四識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。定法，五界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。非定法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。順熱惱法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。非順熱惱法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。根法，十三界七處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非根法，六界六處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非聖諦所攝法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非俱有法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。不相應法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。有果法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無果法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有異熟法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。無異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。因緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非因緣法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。有因緣法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無因緣法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。離法，五界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非離法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智
異生法法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。非異生法法，十一界十處五蘊攝，十智知，四識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。共異生法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。不共異生法，十一界十處五蘊攝，十智知，四識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。定法，五界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。非定法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。順熱惱法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。非順熱惱法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。根法，十三界七處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非根法，六界六處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非聖諦所攝法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非俱有法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。不相應法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。有果法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無果法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有異熟法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。無異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。因緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非因緣法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。有因緣法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無因緣法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。離法，五界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非離法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智
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，六識識，一切隨眠隨增。有離法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無離法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。相續法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非相續法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有相續、無相續法亦爾。
，六識識，一切隨眠隨增。有離法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無離法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。相續法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非相續法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有相續、無相續法亦爾。
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善法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善法，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。學無學法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。非學非無學法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。見所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。見所斷為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。修所斷為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷為因法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。
善法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善法，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。學無學法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。非學非無學法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。見所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。見所斷為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。修所斷為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷為因法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。
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有見有對法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見有對法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。異熟法法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。非異熟非異熟法法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增。劣法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。中法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。妙法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。小法、大法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無量法、可意法、不可意法、非可意非不可意法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。樂俱行法，八界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增，苦俱行法，八界二處三蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。不苦不樂俱行法，八界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。俱生法、俱住法、俱滅法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非俱生法、非俱住法、非俱滅法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。心俱生法，十一界十一處四蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。心俱住法，一界一處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心俱滅法，十界十處四蘊攝，九智知除滅智，五識識，一切隨眠隨增。非心俱生法、非心俱住法、非心俱滅法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。
有見有對法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見有對法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。異熟法法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。非異熟非異熟法法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增。劣法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。中法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。妙法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。小法、大法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無量法、可意法、不可意法、非可意非不可意法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。樂俱行法，八界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增，苦俱行法，八界二處三蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。不苦不樂俱行法，八界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。俱生法、俱住法、俱滅法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非俱生法、非俱住法、非俱滅法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。心俱生法，十一界十一處四蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。心俱住法，一界一處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心俱滅法，十界十處四蘊攝，九智知除滅智，五識識，一切隨眠隨增。非心俱生法、非心俱住法、非心俱滅法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。
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欲界，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界有漏緣隨眠隨增。恚界亦爾。害界，五界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。出離界，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。無恚界、無害界，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。欲界，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。欲界、色界名色界者，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。四無色名無色界者，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。擇滅、非擇滅名滅界者，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。復次一切色法總名色界者，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。除擇滅非擇滅，諸餘非色法總名無色界者，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。擇滅、非擇滅總名滅界，如前說。欲有，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色有，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色有，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。欲漏，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。有漏，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。無明漏，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明，諸餘一切隨眠隨增。
欲界，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界有漏緣隨眠隨增。恚界亦爾。害界，五界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。出離界，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。無恚界、無害界，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。欲界，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。欲界、色界名色界者，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。四無色名無色界者，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。擇滅、非擇滅名滅界者，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。復次一切色法總名色界者，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。除擇滅非擇滅，諸餘非色法總名無色界者，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。擇滅、非擇滅總名滅界，如前說。欲有，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色有，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色有，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。欲漏，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。有漏，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。無明漏，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明，諸餘一切隨眠隨增。
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三世三言依事，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。欲界由苦苦故苦者，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界由壞苦故苦者，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界由行苦故苦者，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。復次不可意諸行由苦苦故苦、可意諸行由壞苦故苦、非可意非不可意諸行由行苦故苦苦者，皆十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。復次苦受由苦苦故苦者，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。樂受由壞苦故苦者，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。不苦不樂受由行苦故苦者，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有尋有伺法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋唯伺法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋無伺法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切欲界有漏緣隨眠隨增。有尋有伺地，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋唯伺地，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。無尋無伺地，十一界十處五蘊攝，九智知除滅智，四識識，色無色界一切隨眠隨增。
三世三言依事，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。欲界由苦苦故苦者，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界由壞苦故苦者，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界由行苦故苦者，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。復次不可意諸行由苦苦故苦、可意諸行由壞苦故苦、非可意非不可意諸行由行苦故苦苦者，皆十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。復次苦受由苦苦故苦者，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。樂受由壞苦故苦者，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。不苦不樂受由行苦故苦者，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有尋有伺法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋唯伺法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋無伺法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切欲界有漏緣隨眠隨增。有尋有伺地，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋唯伺地，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。無尋無伺地，十一界十處五蘊攝，九智知除滅智，四識識，色無色界一切隨眠隨增。
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身業，二界二處一蘊攝，八智知除他心滅智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。語業亦爾。意業，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。善業，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善業，三界三處二蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。無記業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，色無色界一切，欲界三部，及見集所斷遍行隨眠隨增。學業、無學業，一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。非學非無學業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。見所斷業，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷業，一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。順現法受業、順次生受業、順後次受業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。順樂受業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。順苦受業，三界三處二蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。順不苦不樂業，一界一處二蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。身念住，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。受念住，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心念住，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法念住，一界一處二蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。復次身受心法增上所起善有漏無漏道，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。復次緣身受心法所起善有漏無漏慧，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。四正斷、四神足，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。四靜慮，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。苦集聖諦，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。滅聖諦，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。道聖諦，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。四無量，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。空無邊處、識無邊處、無所有處，三界二處四蘊
身業，二界二處一蘊攝，八智知除他心滅智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。語業亦爾。意業，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。善業，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善業，三界三處二蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。無記業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，色無色界一切，欲界三部，及見集所斷遍行隨眠隨增。學業、無學業，一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。非學非無學業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。見所斷業，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷業，一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。順現法受業、順次生受業、順後次受業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。順樂受業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。順苦受業，三界三處二蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。順不苦不樂業，一界一處二蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。身念住，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。受念住，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心念住，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法念住，一界一處二蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。復次身受心法增上所起善有漏無漏道，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。復次緣身受心法所起善有漏無漏慧，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。四正斷、四神足，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。四靜慮，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。苦集聖諦，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。滅聖諦，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。道聖諦，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。四無量，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。空無邊處、識無邊處、無所有處，三界二處四蘊
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攝，七智知除法他心滅智，一識識，無色界一切隨眠隨增。非想非非想處，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。四聖種，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。有為四沙門果，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無為四沙門果，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。法智，一界一處一蘊攝，六智知除類苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。類智，一界一處一蘊攝，六智知除法苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。他心智，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。世俗智，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣見諸餘一切隨眠隨增。苦集滅道智，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。法無礙解，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。詞無礙解亦爾。義無礙解，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。辯無礙解亦爾。
攝，七智知除法他心滅智，一識識，無色界一切隨眠隨增。非想非非想處，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。四聖種，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。有為四沙門果，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無為四沙門果，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。法智，一界一處一蘊攝，六智知除類苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。類智，一界一處一蘊攝，六智知除法苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。他心智，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。世俗智，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣見諸餘一切隨眠隨增。苦集滅道智，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。法無礙解，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。詞無礙解亦爾。義無礙解，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。辯無礙解亦爾。
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因緣，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。等無間緣，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。所緣緣增上緣，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。段食，三界三處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，四識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。觸食、意思食，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。識食，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。
因緣，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。等無間緣，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。所緣緣增上緣，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。段食，三界三處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，四識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。觸食、意思食，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。識食，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。
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欲瀑流，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。有瀑流，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。見瀑流，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣，及見相應無漏緣無明隨眠隨增。無明瀑流，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明諸餘一切隨眠隨增。如四瀑流，四軛亦爾。欲取，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。見取，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣，及無漏緣見相應無明隨眠隨增。戒禁取，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切，見集所斷遍行、見道所斷有漏緣隨眠隨增。我語取，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。過去法、未來法、現在法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非過去非未來非現在法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。欲界繫法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界繫法，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界繫法，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。不繫法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。善為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善為因法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。無記為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非善為因非不善為因非無記為因法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。緣有所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。緣無所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。緣有所緣緣無所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非緣有所緣非緣無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。色蘊，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。受蘊，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。想蘊行蘊亦爾。識蘊，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。色取蘊，十一界十一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍
欲瀑流，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。有瀑流，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。見瀑流，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣，及見相應無漏緣無明隨眠隨增。無明瀑流，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明諸餘一切隨眠隨增。如四瀑流，四軛亦爾。欲取，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。見取，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣，及無漏緣見相應無明隨眠隨增。戒禁取，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切，見集所斷遍行、見道所斷有漏緣隨眠隨增。我語取，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。過去法、未來法、現在法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非過去非未來非現在法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。欲界繫法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界繫法，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界繫法，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。不繫法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。善為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善為因法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。無記為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非善為因非不善為因非無記為因法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。緣有所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。緣無所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。緣有所緣緣無所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非緣有所緣非緣無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。色蘊，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。受蘊，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。想蘊行蘊亦爾。識蘊，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。色取蘊，十一界十一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍
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行及修所斷隨眠隨增。受取蘊，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。想取蘊、行取蘊亦爾。識取蘊，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。地獄趣，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。傍生趣、鬼趣、人趣亦爾。天趣，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切隨眠隨增。見苦所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。見道所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。修所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心不相應行法，一界一處一蘊攝，八智知除他心滅智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。
行及修所斷隨眠隨增。受取蘊，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。想取蘊、行取蘊亦爾。識取蘊，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。地獄趣，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。傍生趣、鬼趣、人趣亦爾。天趣，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切隨眠隨增。見苦所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。見道所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。修所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心不相應行法，一界一處一蘊攝，八智知除他心滅智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。
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地界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。水、火、風、空界亦爾。識界，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。見苦所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。見道所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。
地界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。水、火、風、空界亦爾。識界，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。見苦所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。見道所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。
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欲貪隨眠及瞋隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界有漏緣隨眠隨增。有貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界有漏緣隨眠隨增。慢隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。無明隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明，諸餘一切隨眠隨增。見隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。疑隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣疑相應無明隨眠隨增。
欲貪隨眠及瞋隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界有漏緣隨眠隨增。有貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界有漏緣隨眠隨增。慢隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。無明隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明，諸餘一切隨眠隨增。見隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。疑隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣疑相應無明隨眠隨增。
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初識住，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。第二識住，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第三、第四識住，十一界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第五、第六、第七識住，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。
初識住，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。第二識住，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第三、第四識住，十一界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第五、第六、第七識住，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。
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說一切有部品類足論卷第九
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