阿毘達磨品類足論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第九

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯攝等品第六之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯攝等品第六之五

異生法法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。非異生法法，十一界十處五蘊攝，十智知，四識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。共異生法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。不共異生法，十一界十處五蘊攝，十智知，四識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。定法，五界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。非定法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。順熱惱法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。非順熱惱法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。根法，十三界七處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非根法，六界六處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非聖諦所攝法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非俱有法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。不相應法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。有果法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無果法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有異熟法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。無異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。因緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非因緣法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。有因緣法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無因緣法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。離法，五界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非離法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異生法法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。非異生法法，十一界十處五蘊攝，十智知，四識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。共異生法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。不共異生法，十一界十處五蘊攝，十智知，四識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。定法，五界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。非定法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。順熱惱法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。非順熱惱法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。根法，十三界七處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非根法，六界六處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。聖諦所攝法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非聖諦所攝法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非俱有法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。不相應法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。有果法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無果法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有異熟法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。無異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。因緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非因緣法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。有因緣法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無因緣法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。離法，五界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非離法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智

，六識識，一切隨眠隨增。有離法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無離法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。相續法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非相續法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有相續、無相續法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，六識識，一切隨眠隨增。有離法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無離法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。相續法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非相續法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有相續、無相續法亦爾。

善法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善法，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。學無學法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。非學非無學法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。見所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。見所斷為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。修所斷為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷為因法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善法，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。學無學法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。非學非無學法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。見所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。見所斷為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。修所斷為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷為因法，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。

有見有對法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見有對法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。異熟法法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。非異熟非異熟法法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增。劣法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。中法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。妙法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。小法、大法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無量法、可意法、不可意法、非可意非不可意法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。樂俱行法，八界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增，苦俱行法，八界二處三蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。不苦不樂俱行法，八界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。俱生法、俱住法、俱滅法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非俱生法、非俱住法、非俱滅法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。心俱生法，十一界十一處四蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。心俱住法，一界一處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心俱滅法，十界十處四蘊攝，九智知除滅智，五識識，一切隨眠隨增。非心俱生法、非心俱住法、非心俱滅法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有見有對法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見有對法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。異熟法法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。非異熟非異熟法法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切，欲界二部及見集所斷遍行隨眠隨增。劣法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。中法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。妙法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。小法、大法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無量法、可意法、不可意法、非可意非不可意法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。樂俱行法，八界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增，苦俱行法，八界二處三蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。不苦不樂俱行法，八界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。俱生法、俱住法、俱滅法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非俱生法、非俱住法、非俱滅法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。心俱生法，十一界十一處四蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。心俱住法，一界一處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心俱滅法，十界十處四蘊攝，九智知除滅智，五識識，一切隨眠隨增。非心俱生法、非心俱住法、非心俱滅法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。

欲界，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界有漏緣隨眠隨增。恚界亦爾。害界，五界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。出離界，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。無恚界、無害界，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。欲界，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。欲界、色界名色界者，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。四無色名無色界者，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。擇滅、非擇滅名滅界者，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。復次一切色法總名色界者，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。除擇滅非擇滅，諸餘非色法總名無色界者，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。擇滅、非擇滅總名滅界，如前說。欲有，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色有，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色有，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。欲漏，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。有漏，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。無明漏，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明，諸餘一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界，十界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界有漏緣隨眠隨增。恚界亦爾。害界，五界四處五蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。出離界，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。無恚界、無害界，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。欲界，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。欲界、色界名色界者，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。四無色名無色界者，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。擇滅、非擇滅名滅界者，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。復次一切色法總名色界者，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。除擇滅非擇滅，諸餘非色法總名無色界者，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。擇滅、非擇滅總名滅界，如前說。欲有，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色有，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色有，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。欲漏，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。有漏，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。無明漏，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明，諸餘一切隨眠隨增。

三世三言依事，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。欲界由苦苦故苦者，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界由壞苦故苦者，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界由行苦故苦者，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。復次不可意諸行由苦苦故苦、可意諸行由壞苦故苦、非可意非不可意諸行由行苦故苦苦者，皆十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。復次苦受由苦苦故苦者，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。樂受由壞苦故苦者，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。不苦不樂受由行苦故苦者，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有尋有伺法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋唯伺法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋無伺法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切欲界有漏緣隨眠隨增。有尋有伺地，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋唯伺地，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。無尋無伺地，十一界十處五蘊攝，九智知除滅智，四識識，色無色界一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世三言依事，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。欲界由苦苦故苦者，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界由壞苦故苦者，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界由行苦故苦者，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。復次不可意諸行由苦苦故苦、可意諸行由壞苦故苦、非可意非不可意諸行由行苦故苦苦者，皆十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。復次苦受由苦苦故苦者，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。樂受由壞苦故苦者，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增。不苦不樂受由行苦故苦者，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有尋有伺法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋唯伺法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋無伺法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，色無色界一切欲界有漏緣隨眠隨增。有尋有伺地，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋唯伺地，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。無尋無伺地，十一界十處五蘊攝，九智知除滅智，四識識，色無色界一切隨眠隨增。

身業，二界二處一蘊攝，八智知除他心滅智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。語業亦爾。意業，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。善業，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善業，三界三處二蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。無記業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，色無色界一切，欲界三部，及見集所斷遍行隨眠隨增。學業、無學業，一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。非學非無學業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。見所斷業，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷業，一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。順現法受業、順次生受業、順後次受業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。順樂受業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。順苦受業，三界三處二蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。順不苦不樂業，一界一處二蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。身念住，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。受念住，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心念住，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法念住，一界一處二蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。復次身受心法增上所起善有漏無漏道，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。復次緣身受心法所起善有漏無漏慧，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。四正斷、四神足，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。四靜慮，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。苦集聖諦，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。滅聖諦，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。道聖諦，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。四無量，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。空無邊處、識無邊處、無所有處，三界二處四蘊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身業，二界二處一蘊攝，八智知除他心滅智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。語業亦爾。意業，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。善業，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善業，三界三處二蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。無記業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，色無色界一切，欲界三部，及見集所斷遍行隨眠隨增。學業、無學業，一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。非學非無學業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。見所斷業，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷業，一界一處二蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。順現法受業、順次生受業、順後次受業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲界一切，色無色界遍行，及修所斷隨眠隨增。順樂受業，三界三處二蘊攝，八智知除滅道智，三識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。順苦受業，三界三處二蘊攝，七智知除類滅道智，三識識，欲界一切隨眠隨增。順不苦不樂業，一界一處二蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。身念住，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。受念住，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心念住，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。法念住，一界一處二蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。復次身受心法增上所起善有漏無漏道，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。復次緣身受心法所起善有漏無漏慧，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。四正斷、四神足，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。四靜慮，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。苦集聖諦，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。滅聖諦，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。道聖諦，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。四無量，三界二處五蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。空無邊處、識無邊處、無所有處，三界二處四蘊

攝，七智知除法他心滅智，一識識，無色界一切隨眠隨增。非想非非想處，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。四聖種，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。有為四沙門果，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無為四沙門果，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。法智，一界一處一蘊攝，六智知除類苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。類智，一界一處一蘊攝，六智知除法苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。他心智，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。世俗智，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣見諸餘一切隨眠隨增。苦集滅道智，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。法無礙解，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。詞無礙解亦爾。義無礙解，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。辯無礙解亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝，七智知除法他心滅智，一識識，無色界一切隨眠隨增。非想非非想處，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。四聖種，三界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。有為四沙門果，三界二處五蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。無為四沙門果，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。法智，一界一處一蘊攝，六智知除類苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。類智，一界一處一蘊攝，六智知除法苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。他心智，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界遍行及修所斷隨眠隨增。世俗智，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣見諸餘一切隨眠隨增。苦集滅道智，一界一處一蘊攝，七智知除苦集滅智，一識識，非隨眠隨增。法無礙解，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。詞無礙解亦爾。義無礙解，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。辯無礙解亦爾。

因緣，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。等無間緣，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。所緣緣增上緣，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。段食，三界三處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，四識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。觸食、意思食，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。識食，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。等無間緣，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。所緣緣增上緣，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。段食，三界三處一蘊攝，六智知除類他心滅道智，四識識，欲界遍行及修所斷隨眠隨增。觸食、意思食，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。識食，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。

欲瀑流，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。有瀑流，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。見瀑流，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣，及見相應無漏緣無明隨眠隨增。無明瀑流，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明諸餘一切隨眠隨增。如四瀑流，四軛亦爾。欲取，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。見取，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣，及無漏緣見相應無明隨眠隨增。戒禁取，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切，見集所斷遍行、見道所斷有漏緣隨眠隨增。我語取，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。過去法、未來法、現在法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非過去非未來非現在法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。欲界繫法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界繫法，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界繫法，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。不繫法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。善為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善為因法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。無記為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非善為因非不善為因非無記為因法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。緣有所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。緣無所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。緣有所緣緣無所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非緣有所緣非緣無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。色蘊，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。受蘊，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。想蘊行蘊亦爾。識蘊，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。色取蘊，十一界十一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲瀑流，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。有瀑流，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。見瀑流，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣，及見相應無漏緣無明隨眠隨增。無明瀑流，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明諸餘一切隨眠隨增。如四瀑流，四軛亦爾。欲取，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界一切隨眠隨增。見取，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣，及無漏緣見相應無明隨眠隨增。戒禁取，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切，見集所斷遍行、見道所斷有漏緣隨眠隨增。我語取，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界一切隨眠隨增。過去法、未來法、現在法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非過去非未來非現在法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。欲界繫法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。色界繫法，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。無色界繫法，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。不繫法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。善為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。不善為因法，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。無記為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非善為因非不善為因非無記為因法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。緣有所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。緣無所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。緣有所緣緣無所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非緣有所緣非緣無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。色蘊，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。受蘊，一界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。想蘊行蘊亦爾。識蘊，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。色取蘊，十一界十一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，六識識，欲色界遍

行及修所斷隨眠隨增。受取蘊，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。想取蘊、行取蘊亦爾。識取蘊，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。地獄趣，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。傍生趣、鬼趣、人趣亦爾。天趣，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切隨眠隨增。見苦所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。見道所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。修所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心不相應行法，一界一處一蘊攝，八智知除他心滅智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行及修所斷隨眠隨增。受取蘊，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。想取蘊、行取蘊亦爾。識取蘊，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。地獄趣，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。傍生趣、鬼趣、人趣亦爾。天趣，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界一切隨眠隨增。見苦所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。見道所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。修所斷煩惱部，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。心不相應行法，一界一處一蘊攝，八智知除他心滅智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。

地界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。水、火、風、空界亦爾。識界，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。見苦所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。見道所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地界，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。水、火、風、空界亦爾。識界，七界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。見苦所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。見集所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。見道所斷法，三界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見道所斷一切及遍行隨眠隨增。修所斷法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所斷法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。

欲貪隨眠及瞋隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界有漏緣隨眠隨增。有貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界有漏緣隨眠隨增。慢隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。無明隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明，諸餘一切隨眠隨增。見隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。疑隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣疑相應無明隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲貪隨眠及瞋隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除類滅道智，一識識，欲界有漏緣隨眠隨增。有貪隨眠，一界一處一蘊攝，七智知除法滅道智，一識識，色無色界有漏緣隨眠隨增。慢隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。無明隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣無明，諸餘一切隨眠隨增。見隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。疑隨眠，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，三界見所斷有漏緣及無漏緣疑相應無明隨眠隨增。

初識住，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。第二識住，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第三、第四識住，十一界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第五、第六、第七識住，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初識住，十八界十二處五蘊攝，七智知除類滅道智，六識識，欲界一切隨眠隨增。第二識住，十四界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第三、第四識住，十一界十處五蘊攝，七智知除法滅道智，四識識，色界一切隨眠隨增。第五、第六、第七識住，三界二處四蘊攝，六智知除法他心滅道智，一識識，無色界一切隨眠隨增。