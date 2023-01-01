阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
阿毘達磨品類足論卷第八
阿毘達磨品類足論卷第八
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯攝等品第六之四
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正見云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應於法，簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了，機𭶑通達、審察聰叡、覺明慧行、毘般舍那，是名正見。正思惟云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸心，尋求遍尋求、搆度極搆度現前搆度，推究追尋，極思惟，思惟性，是名正思惟。正語云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，除趣邪命語四惡行，於餘語惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正語。正業云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，除趣邪命身三惡行，於餘身惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正業。正命云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，於趣邪命身語惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正命。正精進云何？謂聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸勤精進，勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息，心勇悍性，是名正精進。正念云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸念隨念、別念憶念、不忘不失、不遺不漏，不忘法性、心明記性，是名正念。正定云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸令心住等住安住近住堅住、不亂不散攝止等持，心一境性，是名正定。
正見云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應於法，簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了，機𭶑通達、審察聰叡、覺明慧行、毘般舍那，是名正見。正思惟云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸心，尋求遍尋求、搆度極搆度現前搆度，推究追尋，極思惟，思惟性，是名正思惟。正語云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，除趣邪命語四惡行，於餘語惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正語。正業云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，除趣邪命身三惡行，於餘身惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正業。正命云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，於趣邪命身語惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正命。正精進云何？謂聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸勤精進，勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息，心勇悍性，是名正精進。正念云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸念隨念、別念憶念、不忘不失、不遺不漏，不忘法性、心明記性，是名正念。正定云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸令心住等住安住近住堅住、不亂不散攝止等持，心一境性，是名正定。
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愛結云何？謂三界貪。恚結云何？謂於有情能為損害。慢結云何？謂七慢類。無明結云何？謂三界無智。見結云何？謂三見。取結云何？謂二取。疑結云何？謂於諸諦疑惑猶豫。嫉結云何？謂妬忌。慳結云何？謂心鄙悋。
愛結云何？謂三界貪。恚結云何？謂於有情能為損害。慢結云何？謂七慢類。無明結云何？謂三界無智。見結云何？謂三見。取結云何？謂二取。疑結云何？謂於諸諦疑惑猶豫。嫉結云何？謂妬忌。慳結云何？謂心鄙悋。
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初有情居云何？謂有色有情，身異想異，如人一分天，是初有情居。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。有情居者，謂諸有情，於此居止各別居止，由此顯彼受生處故，名有情居。第二有情居云何？謂有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二有情居。此中第二者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第二。有情居者，義如前說。第三有情居云何？謂有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三有情居。此中第三者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第三。有情居者，義如前說。第四有情居云何？謂有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四有情居。此中第四者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第四。有情居者，義如前說。第五有情居云何？謂有色有情，無想無異想，如無想有情天，是第五有情居。此中第五者，謂隨算數漸次順次相續次第。此居第五。有情居者，義如前說。第六有情居云何？謂無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第六有情居。此中第六者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第六。有情居者，義如前說。第七有情居云何？謂無色有情，超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第七有情居。此中第七者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第七。有情居者，義如前說。第八有情居云何？謂無色有情，超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第八有情居。此中第八者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第八。有情居者，義如前說。第九有情居云何？謂無色有情，超一切無所有處，入非想非非想處具足住，如非想非非想處天，是第九有情居。此中第九者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第九。有情居者，義如前說。
初有情居云何？謂有色有情，身異想異，如人一分天，是初有情居。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。有情居者，謂諸有情，於此居止各別居止，由此顯彼受生處故，名有情居。第二有情居云何？謂有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二有情居。此中第二者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第二。有情居者，義如前說。第三有情居云何？謂有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三有情居。此中第三者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第三。有情居者，義如前說。第四有情居云何？謂有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四有情居。此中第四者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第四。有情居者，義如前說。第五有情居云何？謂有色有情，無想無異想，如無想有情天，是第五有情居。此中第五者，謂隨算數漸次順次相續次第。此居第五。有情居者，義如前說。第六有情居云何？謂無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第六有情居。此中第六者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第六。有情居者，義如前說。第七有情居云何？謂無色有情，超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第七有情居。此中第七者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第七。有情居者，義如前說。第八有情居云何？謂無色有情，超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第八有情居。此中第八者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第八。有情居者，義如前說。第九有情居云何？謂無色有情，超一切無所有處，入非想非非想處具足住，如非想非非想處天，是第九有情居。此中第九者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第九。有情居者，義如前說。
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初遍處云何？謂地遍滿一類想，上下傍布無二無量，是初遍處。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。又隨入定漸次順次相續次第，此最在初。如是定中所有善色受想行識，是名遍處。水、火、風、青、黃、赤、白遍處亦爾。第九遍處云何？謂空遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第九遍處。此中第九者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第九。又隨入定漸次順次相續次第，此居第九。如是定中所有善受想行識，是名遍處。識無邊處遍處亦爾。無學正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如八支聖道說。無學正勝解云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應，已正當勝解，是名無學正勝解。無學正智云何？謂盡智、無生智，是名無學正智。
初遍處云何？謂地遍滿一類想，上下傍布無二無量，是初遍處。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。又隨入定漸次順次相續次第，此最在初。如是定中所有善色受想行識，是名遍處。水、火、風、青、黃、赤、白遍處亦爾。第九遍處云何？謂空遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第九遍處。此中第九者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第九。又隨入定漸次順次相續次第，此居第九。如是定中所有善受想行識，是名遍處。識無邊處遍處亦爾。無學正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如八支聖道說。無學正勝解云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應，已正當勝解，是名無學正勝解。無學正智云何？謂盡智、無生智，是名無學正智。
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有漏色云何？謂若諸色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名有漏色。無漏色云何？謂若諸色無漏無取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時不生，是名無漏色。有漏無漏受想行識亦爾。無為法云何？謂三無為，即虛空、非擇滅、擇滅。十二處、十八界，如辯七事品已說。
有漏色云何？謂若諸色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名有漏色。無漏色云何？謂若諸色無漏無取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時不生，是名無漏色。有漏無漏受想行識亦爾。無為法云何？謂三無為，即虛空、非擇滅、擇滅。十二處、十八界，如辯七事品已說。
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眼根云何？謂眼於色已正當見及彼同分。耳根云何？謂耳於聲已正當聞及彼同分。鼻根云何？謂鼻於香已正當嗅及彼同分。舌根云何？謂舌於味已正當甞及彼同分。身根云何？謂身於觸已正當觸及彼同分。女根云何？謂身根少分。男根云何？謂身根少分。命根云何？謂三界壽。意根云何？謂六識身。樂根云何？謂順樂受觸所觸時所起身樂心樂平等受，受所攝，是名樂根。苦根云何？謂順苦受觸所觸時所起身苦不平等受，受所攝，是名苦根。喜根云何？謂順喜受觸所觸時所起心喜平等受，受所攝，是名喜根。憂根云何？謂順憂受觸所觸時所起心憂不平等受，受所攝，是名憂根。捨根云何？謂順捨受觸所觸時所起身捨心捨非平等非不平等受，受所攝，是名捨根。信根云何？謂依出離遠離所生善法，諸信信性、增上信性，忍可欲作、欲為欲造，心澄淨性，是名信根。精進根云何？謂依出離遠離所生善法，諸勤精進勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息，心勇悍性，是名精進根。念根云何？謂依出離遠離所生善法，諸念隨念、別念憶念、不忘不失、不遺不漏，不忘法性、心明記性，是名念根。定根云何？謂依出離遠離所生善法，諸念心住等住安住、近住堅住、不亂不散、攝止等持，心一境性，是名定根。慧根云何？謂依出離遠離所生善法，於法簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了，機𭶑通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名慧根。未知當知根云何？謂已入正性離生補特伽羅諸學慧慧等根，由此諸根隨信隨法行於未現觀四聖諦能現觀，是名未知當知根。已知根云何？謂具見已現觀補特伽羅諸學慧慧等根，由此諸根信勝解見，至身證於已現觀四聖諦，能趣上勝所證功德，是名已知根。具知根云何？謂漏盡阿羅漢諸無學慧慧等根，由此諸根慧解脫俱分解脫能得現法樂住，是名具知根。九十八隨眠如前說。
眼根云何？謂眼於色已正當見及彼同分。耳根云何？謂耳於聲已正當聞及彼同分。鼻根云何？謂鼻於香已正當嗅及彼同分。舌根云何？謂舌於味已正當甞及彼同分。身根云何？謂身於觸已正當觸及彼同分。女根云何？謂身根少分。男根云何？謂身根少分。命根云何？謂三界壽。意根云何？謂六識身。樂根云何？謂順樂受觸所觸時所起身樂心樂平等受，受所攝，是名樂根。苦根云何？謂順苦受觸所觸時所起身苦不平等受，受所攝，是名苦根。喜根云何？謂順喜受觸所觸時所起心喜平等受，受所攝，是名喜根。憂根云何？謂順憂受觸所觸時所起心憂不平等受，受所攝，是名憂根。捨根云何？謂順捨受觸所觸時所起身捨心捨非平等非不平等受，受所攝，是名捨根。信根云何？謂依出離遠離所生善法，諸信信性、增上信性，忍可欲作、欲為欲造，心澄淨性，是名信根。精進根云何？謂依出離遠離所生善法，諸勤精進勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息，心勇悍性，是名精進根。念根云何？謂依出離遠離所生善法，諸念隨念、別念憶念、不忘不失、不遺不漏，不忘法性、心明記性，是名念根。定根云何？謂依出離遠離所生善法，諸念心住等住安住、近住堅住、不亂不散、攝止等持，心一境性，是名定根。慧根云何？謂依出離遠離所生善法，於法簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了，機𭶑通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名慧根。未知當知根云何？謂已入正性離生補特伽羅諸學慧慧等根，由此諸根隨信隨法行於未現觀四聖諦能現觀，是名未知當知根。已知根云何？謂具見已現觀補特伽羅諸學慧慧等根，由此諸根信勝解見，至身證於已現觀四聖諦，能趣上勝所證功德，是名已知根。具知根云何？謂漏盡阿羅漢諸無學慧慧等根，由此諸根慧解脫俱分解脫能得現法樂住，是名具知根。九十八隨眠如前說。
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所知法、所識法、所通達法、所緣法、增上法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無色法，八界二處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。有見法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，五識識，一切隨眠隨增。有對法，十界十處一蘊攝，七智知除他心滅道知，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。有漏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。無漏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有為法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。有諍法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。無諍法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。世間出世間法、墮界不墮界法、有味著無味著法、耽嗜依出離依法亦爾。
所知法、所識法、所通達法、所緣法、增上法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無色法，八界二處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。有見法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，五識識，一切隨眠隨增。有對法，十界十處一蘊攝，七智知除他心滅道知，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。有漏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。無漏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有為法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。有諍法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。無諍法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。世間出世間法、墮界不墮界法、有味著無味著法、耽嗜依出離依法亦爾。
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心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心法，十一界十一處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心所法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心相應、心不相應法亦爾。心俱有法，十一界十一處四蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心俱有法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。隨心轉法，一界一處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非隨心轉法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心為因法，十三界十二處三蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。心為等無間法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非心為所緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。心果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非心果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。心異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，除耳識三界遍行及修所斷隨眠隨增。非心異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業法，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識謂眼耳意識，一切隨眠隨增。非業法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。業不相應法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業俱有法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。隨業轉法，八界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非隨業轉法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業為因法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。業為等無間法，八界二處四蘊攝，九
心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心法，十一界十一處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心所法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心相應、心不相應法亦爾。心俱有法，十一界十一處四蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心俱有法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。隨心轉法，一界一處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非隨心轉法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心為因法，十三界十二處三蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。心為等無間法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非心為所緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。心果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非心果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。心異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，除耳識三界遍行及修所斷隨眠隨增。非心異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業法，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識謂眼耳意識，一切隨眠隨增。非業法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。業不相應法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業俱有法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。隨業轉法，八界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非隨業轉法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業為因法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。業為等無間法，八界二處四蘊攝，九
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智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非業為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為所緣法，五界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非業為所緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。業果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非業果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。業異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識除耳識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非業異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。
智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非業為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為所緣法，五界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非業為所緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。業果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非業果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。業異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識除耳識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非業異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。
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有法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非有法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有相應法，八界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有不相應法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。有俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非有俱有法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。隨有轉法有為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非有隨轉法非有為因法，三界三處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有為等無間法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非有為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有為所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。非有為所緣法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非有為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。有果法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。非有果法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識除耳識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非有異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。
有法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非有法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有相應法，八界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有不相應法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。有俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非有俱有法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。隨有轉法有為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非有隨轉法非有為因法，三界三處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有為等無間法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非有為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有為所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。非有為所緣法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非有為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。有果法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。非有果法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識除耳識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非有異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。
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智遍知所遍知法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非智遍知所遍知法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。斷遍知所遍知法，即是所應斷法，此法十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非斷遍知所遍知法，即是非所應斷法，此法三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。所應修法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非所應修法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。智作證所應證法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非智作證所應證法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。得作證所應證法，十二界六處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非得作證所應證法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。所應習法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非所應習法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。有罪法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。無罪法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。黑白法、有覆無覆法、順退非順退法亦爾。有記法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。
智遍知所遍知法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非智遍知所遍知法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。斷遍知所遍知法，即是所應斷法，此法十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非斷遍知所遍知法，即是非所應斷法，此法三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。所應修法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非所應修法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。智作證所應證法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非智作證所應證法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。得作證所應證法，十二界六處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非得作證所應證法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。所應習法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非所應習法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。有罪法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。無罪法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。黑白法、有覆無覆法、順退非順退法亦爾。有記法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。
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已生法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非已生法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。正生非正生法、已滅非已滅法、正滅非正滅法亦爾。緣起法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非緣起法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增緣。已生非緣已生法、因法非因法、有因非有因法、因已生非因已生法亦爾。因相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。因不相應法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。
已生法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非已生法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。正生非正生法、已滅非已滅法、正滅非正滅法亦爾。緣起法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非緣起法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增緣。已生非緣已生法、因法非因法、有因非有因法、因已生非因已生法亦爾。因相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。因不相應法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。
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結法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣不共無明，諸餘一切隨眠隨增。非結法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。順結法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非順結法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。取法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非取法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有執受法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無執受法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。順取法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識。一切隨眠隨增非順取法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。煩惱法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非煩惱法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增，染污法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。不染污法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。染污法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非雜染法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增，纏法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非纏法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。所纏法，八界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非所纏法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。順纏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非順纏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨非隨增。有所緣法，二界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。有尋法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有伺無伺法亦爾。有喜法，三界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增，無喜法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有警覺法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。無警覺法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有事法、有緣法、有上法，十
結法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣不共無明，諸餘一切隨眠隨增。非結法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。順結法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非順結法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。取法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非取法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有執受法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無執受法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。順取法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識。一切隨眠隨增非順取法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。煩惱法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非煩惱法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增，染污法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。不染污法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。染污法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非雜染法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增，纏法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非纏法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。所纏法，八界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非所纏法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。順纏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非順纏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨非隨增。有所緣法，二界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。有尋法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有伺無伺法亦爾。有喜法，三界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增，無喜法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有警覺法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。無警覺法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有事法、有緣法、有上法，十
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八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識。一切隨眠隨增無事法、無緣法、無上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。遠法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。近法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有量無量法亦爾。見法，二界二處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。非見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。見處法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非見處法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。見相應法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣并無漏緣見及彼相應無明隨眠隨增。見不相應法，十八界十一處五蘊攝，十智知，六識識，除無漏緣見諸餘一切隨眠隨增。
八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識。一切隨眠隨增無事法、無緣法、無上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。遠法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。近法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有量無量法亦爾。見法，二界二處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。非見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。見處法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非見處法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。見相應法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣并無漏緣見及彼相應無明隨眠隨增。見不相應法，十八界十一處五蘊攝，十智知，六識識，除無漏緣見諸餘一切隨眠隨增。
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說一切有部品類足論卷第八
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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