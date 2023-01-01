阿毘達磨品類足論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第八

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯攝等品第六之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯攝等品第六之四

正見云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應於法，簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了，機𭶑通達、審察聰叡、覺明慧行、毘般舍那，是名正見。正思惟云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸心，尋求遍尋求、搆度極搆度現前搆度，推究追尋，極思惟，思惟性，是名正思惟。正語云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，除趣邪命語四惡行，於餘語惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正語。正業云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，除趣邪命身三惡行，於餘身惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正業。正命云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，於趣邪命身語惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正命。正精進云何？謂聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸勤精進，勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息，心勇悍性，是名正精進。正念云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸念隨念、別念憶念、不忘不失、不遺不漏，不忘法性、心明記性，是名正念。正定云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸令心住等住安住近住堅住、不亂不散攝止等持，心一境性，是名正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正見云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應於法，簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了，機𭶑通達、審察聰叡、覺明慧行、毘般舍那，是名正見。正思惟云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸心，尋求遍尋求、搆度極搆度現前搆度，推究追尋，極思惟，思惟性，是名正思惟。正語云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，除趣邪命語四惡行，於餘語惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正語。正業云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，除趣邪命身三惡行，於餘身惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正業。正命云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，於趣邪命身語惡行由決擇力所引無漏遠離止息、各別遠離，寂靜律儀，不作不造、不行不犯、不毀分限堤塘橋梁船筏，棄捨軌則不違不越、不違越住，是名正命。正精進云何？謂聖弟子，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸勤精進，勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息，心勇悍性，是名正精進。正念云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸念隨念、別念憶念、不忘不失、不遺不漏，不忘法性、心明記性，是名正念。正定云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應諸令心住等住安住近住堅住、不亂不散攝止等持，心一境性，是名正定。

愛結云何？謂三界貪。恚結云何？謂於有情能為損害。慢結云何？謂七慢類。無明結云何？謂三界無智。見結云何？謂三見。取結云何？謂二取。疑結云何？謂於諸諦疑惑猶豫。嫉結云何？謂妬忌。慳結云何？謂心鄙悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛結云何？謂三界貪。恚結云何？謂於有情能為損害。慢結云何？謂七慢類。無明結云何？謂三界無智。見結云何？謂三見。取結云何？謂二取。疑結云何？謂於諸諦疑惑猶豫。嫉結云何？謂妬忌。慳結云何？謂心鄙悋。

初有情居云何？謂有色有情，身異想異，如人一分天，是初有情居。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。有情居者，謂諸有情，於此居止各別居止，由此顯彼受生處故，名有情居。第二有情居云何？謂有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二有情居。此中第二者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第二。有情居者，義如前說。第三有情居云何？謂有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三有情居。此中第三者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第三。有情居者，義如前說。第四有情居云何？謂有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四有情居。此中第四者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第四。有情居者，義如前說。第五有情居云何？謂有色有情，無想無異想，如無想有情天，是第五有情居。此中第五者，謂隨算數漸次順次相續次第。此居第五。有情居者，義如前說。第六有情居云何？謂無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第六有情居。此中第六者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第六。有情居者，義如前說。第七有情居云何？謂無色有情，超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第七有情居。此中第七者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第七。有情居者，義如前說。第八有情居云何？謂無色有情，超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第八有情居。此中第八者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第八。有情居者，義如前說。第九有情居云何？謂無色有情，超一切無所有處，入非想非非想處具足住，如非想非非想處天，是第九有情居。此中第九者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第九。有情居者，義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初有情居云何？謂有色有情，身異想異，如人一分天，是初有情居。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。有情居者，謂諸有情，於此居止各別居止，由此顯彼受生處故，名有情居。第二有情居云何？謂有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二有情居。此中第二者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第二。有情居者，義如前說。第三有情居云何？謂有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三有情居。此中第三者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第三。有情居者，義如前說。第四有情居云何？謂有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四有情居。此中第四者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第四。有情居者，義如前說。第五有情居云何？謂有色有情，無想無異想，如無想有情天，是第五有情居。此中第五者，謂隨算數漸次順次相續次第。此居第五。有情居者，義如前說。第六有情居云何？謂無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第六有情居。此中第六者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第六。有情居者，義如前說。第七有情居云何？謂無色有情，超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第七有情居。此中第七者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第七。有情居者，義如前說。第八有情居云何？謂無色有情，超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第八有情居。此中第八者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第八。有情居者，義如前說。第九有情居云何？謂無色有情，超一切無所有處，入非想非非想處具足住，如非想非非想處天，是第九有情居。此中第九者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第九。有情居者，義如前說。

初遍處云何？謂地遍滿一類想，上下傍布無二無量，是初遍處。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。又隨入定漸次順次相續次第，此最在初。如是定中所有善色受想行識，是名遍處。水、火、風、青、黃、赤、白遍處亦爾。第九遍處云何？謂空遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第九遍處。此中第九者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第九。又隨入定漸次順次相續次第，此居第九。如是定中所有善受想行識，是名遍處。識無邊處遍處亦爾。無學正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如八支聖道說。無學正勝解云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應，已正當勝解，是名無學正勝解。無學正智云何？謂盡智、無生智，是名無學正智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初遍處云何？謂地遍滿一類想，上下傍布無二無量，是初遍處。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。又隨入定漸次順次相續次第，此最在初。如是定中所有善色受想行識，是名遍處。水、火、風、青、黃、赤、白遍處亦爾。第九遍處云何？謂空遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第九遍處。此中第九者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第九。又隨入定漸次順次相續次第，此居第九。如是定中所有善受想行識，是名遍處。識無邊處遍處亦爾。無學正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，如八支聖道說。無學正勝解云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無學作意相應，已正當勝解，是名無學正勝解。無學正智云何？謂盡智、無生智，是名無學正智。

有漏色云何？謂若諸色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名有漏色。無漏色云何？謂若諸色無漏無取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時不生，是名無漏色。有漏無漏受想行識亦爾。無為法云何？謂三無為，即虛空、非擇滅、擇滅。十二處、十八界，如辯七事品已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏色云何？謂若諸色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名有漏色。無漏色云何？謂若諸色無漏無取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時不生，是名無漏色。有漏無漏受想行識亦爾。無為法云何？謂三無為，即虛空、非擇滅、擇滅。十二處、十八界，如辯七事品已說。

眼根云何？謂眼於色已正當見及彼同分。耳根云何？謂耳於聲已正當聞及彼同分。鼻根云何？謂鼻於香已正當嗅及彼同分。舌根云何？謂舌於味已正當甞及彼同分。身根云何？謂身於觸已正當觸及彼同分。女根云何？謂身根少分。男根云何？謂身根少分。命根云何？謂三界壽。意根云何？謂六識身。樂根云何？謂順樂受觸所觸時所起身樂心樂平等受，受所攝，是名樂根。苦根云何？謂順苦受觸所觸時所起身苦不平等受，受所攝，是名苦根。喜根云何？謂順喜受觸所觸時所起心喜平等受，受所攝，是名喜根。憂根云何？謂順憂受觸所觸時所起心憂不平等受，受所攝，是名憂根。捨根云何？謂順捨受觸所觸時所起身捨心捨非平等非不平等受，受所攝，是名捨根。信根云何？謂依出離遠離所生善法，諸信信性、增上信性，忍可欲作、欲為欲造，心澄淨性，是名信根。精進根云何？謂依出離遠離所生善法，諸勤精進勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息，心勇悍性，是名精進根。念根云何？謂依出離遠離所生善法，諸念隨念、別念憶念、不忘不失、不遺不漏，不忘法性、心明記性，是名念根。定根云何？謂依出離遠離所生善法，諸念心住等住安住、近住堅住、不亂不散、攝止等持，心一境性，是名定根。慧根云何？謂依出離遠離所生善法，於法簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了，機𭶑通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名慧根。未知當知根云何？謂已入正性離生補特伽羅諸學慧慧等根，由此諸根隨信隨法行於未現觀四聖諦能現觀，是名未知當知根。已知根云何？謂具見已現觀補特伽羅諸學慧慧等根，由此諸根信勝解見，至身證於已現觀四聖諦，能趣上勝所證功德，是名已知根。具知根云何？謂漏盡阿羅漢諸無學慧慧等根，由此諸根慧解脫俱分解脫能得現法樂住，是名具知根。九十八隨眠如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根云何？謂眼於色已正當見及彼同分。耳根云何？謂耳於聲已正當聞及彼同分。鼻根云何？謂鼻於香已正當嗅及彼同分。舌根云何？謂舌於味已正當甞及彼同分。身根云何？謂身於觸已正當觸及彼同分。女根云何？謂身根少分。男根云何？謂身根少分。命根云何？謂三界壽。意根云何？謂六識身。樂根云何？謂順樂受觸所觸時所起身樂心樂平等受，受所攝，是名樂根。苦根云何？謂順苦受觸所觸時所起身苦不平等受，受所攝，是名苦根。喜根云何？謂順喜受觸所觸時所起心喜平等受，受所攝，是名喜根。憂根云何？謂順憂受觸所觸時所起心憂不平等受，受所攝，是名憂根。捨根云何？謂順捨受觸所觸時所起身捨心捨非平等非不平等受，受所攝，是名捨根。信根云何？謂依出離遠離所生善法，諸信信性、增上信性，忍可欲作、欲為欲造，心澄淨性，是名信根。精進根云何？謂依出離遠離所生善法，諸勤精進勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息，心勇悍性，是名精進根。念根云何？謂依出離遠離所生善法，諸念隨念、別念憶念、不忘不失、不遺不漏，不忘法性、心明記性，是名念根。定根云何？謂依出離遠離所生善法，諸念心住等住安住、近住堅住、不亂不散、攝止等持，心一境性，是名定根。慧根云何？謂依出離遠離所生善法，於法簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了，機𭶑通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名慧根。未知當知根云何？謂已入正性離生補特伽羅諸學慧慧等根，由此諸根隨信隨法行於未現觀四聖諦能現觀，是名未知當知根。已知根云何？謂具見已現觀補特伽羅諸學慧慧等根，由此諸根信勝解見，至身證於已現觀四聖諦，能趣上勝所證功德，是名已知根。具知根云何？謂漏盡阿羅漢諸無學慧慧等根，由此諸根慧解脫俱分解脫能得現法樂住，是名具知根。九十八隨眠如前說。

所知法、所識法、所通達法、所緣法、增上法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無色法，八界二處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。有見法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，五識識，一切隨眠隨增。有對法，十界十處一蘊攝，七智知除他心滅道知，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。有漏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。無漏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有為法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。有諍法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。無諍法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。世間出世間法、墮界不墮界法、有味著無味著法、耽嗜依出離依法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所知法、所識法、所通達法、所緣法、增上法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有色法，十一界十一處一蘊攝，八智知除他心滅智，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無色法，八界二處四蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。有見法，一界一處一蘊攝，七智知除他心滅道智，二識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，五識識，一切隨眠隨增。有對法，十界十處一蘊攝，七智知除他心滅道知，六識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無對法，八界二處五蘊攝，十智知，一識識，一切隨眠隨增。有漏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。無漏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有為法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。無為法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。有諍法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。無諍法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。世間出世間法、墮界不墮界法、有味著無味著法、耽嗜依出離依法亦爾。

心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心法，十一界十一處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心所法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心相應、心不相應法亦爾。心俱有法，十一界十一處四蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心俱有法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。隨心轉法，一界一處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非隨心轉法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心為因法，十三界十二處三蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。心為等無間法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非心為所緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。心果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非心果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。心異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，除耳識三界遍行及修所斷隨眠隨增。非心異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業法，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識謂眼耳意識，一切隨眠隨增。非業法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。業不相應法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業俱有法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。隨業轉法，八界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非隨業轉法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業為因法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。業為等無間法，八界二處四蘊攝，九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心法，七界一處一蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心法，十一界十一處四蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心所法，一界一處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心所法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心相應、心不相應法亦爾。心俱有法，十一界十一處四蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心俱有法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。隨心轉法，一界一處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非隨心轉法，十八界十二處三蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心為因法，十三界十二處三蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。心為等無間法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非心為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為所緣法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非心為所緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。心為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非心為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。心果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非心果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。心異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識，除耳識三界遍行及修所斷隨眠隨增。非心異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業法，三界三處二蘊攝，九智知除滅智，三識識謂眼耳意識，一切隨眠隨增。非業法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。業不相應法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業俱有法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。隨業轉法，八界二處五蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非隨業轉法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為因法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業為因法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。業為等無間法，八界二處四蘊攝，九

智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非業為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為所緣法，五界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非業為所緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。業果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非業果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。業異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識除耳識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非業異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非業為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為所緣法，五界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有為緣隨眠隨增。非業為所緣法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。業為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非業為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。業果法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非業果法，一界一處非蘊攝，一智知謂世俗智，一識識，非隨眠隨增。業異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識除耳識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非業異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。

有法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非有法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有相應法，八界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有不相應法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。有俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非有俱有法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。隨有轉法有為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非有隨轉法非有為因法，三界三處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有為等無間法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非有為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有為所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。非有為所緣法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非有為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。有果法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。非有果法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識除耳識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非有異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非有法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有相應法，八界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。有不相應法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。有俱有法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非有俱有法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。隨有轉法有為因法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非有隨轉法非有為因法，三界三處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有為等無間法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。非有為等無間法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有為所緣法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣隨眠隨增。非有為所緣法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有為增上法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非有為增上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。有果法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。非有果法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。有異熟法，十七界十一處五蘊攝，八智知除滅道智，五識識除耳識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非有異熟法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。

智遍知所遍知法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非智遍知所遍知法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。斷遍知所遍知法，即是所應斷法，此法十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非斷遍知所遍知法，即是非所應斷法，此法三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。所應修法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非所應修法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。智作證所應證法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非智作證所應證法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。得作證所應證法，十二界六處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非得作證所應證法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。所應習法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非所應習法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。有罪法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。無罪法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。黑白法、有覆無覆法、順退非順退法亦爾。有記法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智遍知所遍知法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非智遍知所遍知法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。斷遍知所遍知法，即是所應斷法，此法十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非斷遍知所遍知法，即是非所應斷法，此法三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。所應修法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非所應修法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。智作證所應證法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。非智作證所應證法，非界非處非蘊攝，非智知，非識識，非隨眠隨增，以如是法不可得故。得作證所應證法，十二界六處五蘊攝，十智知，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非得作證所應證法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。所應習法，十界四處五蘊攝，九智知除滅智，三識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。非所應習法，十八界十二處五蘊攝，九智知除道智，六識識，一切隨眠隨增。有罪法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。無罪法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。黑白法、有覆無覆法、順退非順退法亦爾。有記法，十界四處五蘊攝，十智知，三識識，欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨增。無記法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，色無色界一切欲界二部，及見集所斷遍行隨眠隨增。

已生法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非已生法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。正生非正生法、已滅非已滅法、正滅非正滅法亦爾。緣起法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非緣起法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增緣。已生非緣已生法、因法非因法、有因非有因法、因已生非因已生法亦爾。因相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。因不相應法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已生法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非已生法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。正生非正生法、已滅非已滅法、正滅非正滅法亦爾。緣起法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。非緣起法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增緣。已生非緣已生法、因法非因法、有因非有因法、因已生非因已生法亦爾。因相應法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。因不相應法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。

結法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣不共無明，諸餘一切隨眠隨增。非結法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。順結法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非順結法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。取法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非取法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有執受法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無執受法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。順取法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識。一切隨眠隨增非順取法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。煩惱法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非煩惱法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增，染污法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。不染污法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。染污法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非雜染法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增，纏法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非纏法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。所纏法，八界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非所纏法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。順纏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非順纏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨非隨增。有所緣法，二界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。有尋法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有伺無伺法亦爾。有喜法，三界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增，無喜法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有警覺法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。無警覺法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有事法、有緣法、有上法，十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，除無漏緣不共無明，諸餘一切隨眠隨增。非結法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。順結法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非順結法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。取法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非取法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有執受法，九界九處一蘊攝，七智知除他心滅道智，五識識，欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。無執受法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。順取法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識。一切隨眠隨增非順取法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。煩惱法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非煩惱法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增，染污法，十界四處五蘊攝，八智知除滅道智，三識識，一切隨眠隨增。不染污法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界遍行及修所斷隨眠隨增。染污法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非雜染法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增，纏法，一界一處一蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非纏法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。所纏法，八界二處四蘊攝，八智知除滅道智，一識識，一切隨眠隨增。非所纏法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。順纏法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非順纏法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨非隨增。有所緣法，二界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。無所緣法，十一界十一處二蘊攝，九智知除他心智，六識識，三界有漏緣隨眠隨增。有尋法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，欲色界一切隨眠隨增。無尋法，十三界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有伺無伺法亦爾。有喜法，三界二處三蘊攝，九智知除滅智，一識識，色界一切，除欲界無漏緣疑及彼相應無明，諸餘欲界一切隨眠隨增，無喜法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有警覺法，八界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，一切隨眠隨增。無警覺法，十一界十一處二蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有事法、有緣法、有上法，十

八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識。一切隨眠隨增無事法、無緣法、無上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。遠法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。近法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有量無量法亦爾。見法，二界二處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。非見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。見處法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非見處法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。見相應法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣并無漏緣見及彼相應無明隨眠隨增。見不相應法，十八界十一處五蘊攝，十智知，六識識，除無漏緣見諸餘一切隨眠隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識。一切隨眠隨增無事法、無緣法、無上法，一界一處非蘊攝，六智知除他心苦集道智，一識識，非隨眠隨增。遠法，十八界十二處五蘊攝，九智知除滅智，六識識，一切隨眠隨增。近法，十八界十二處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。有量無量法亦爾。見法，二界二處二蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣及無漏緣見相應無明隨眠隨增。非見法，十七界十一處五蘊攝，十智知，六識識，一切隨眠隨增。見處法，十八界十二處五蘊攝，八智知除滅道智，六識識，一切隨眠隨增。非見處法，三界二處五蘊攝，八智知除苦集智，一識識，非隨眠隨增。見相應法，三界二處四蘊攝，九智知除滅智，一識識，三界有漏緣并無漏緣見及彼相應無明隨眠隨增。見不相應法，十八界十一處五蘊攝，十智知，六識識，除無漏緣見諸餘一切隨眠隨增。