阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
阿毘達磨品類足論卷第七
阿毘達磨品類足論卷第七
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯攝等品第六之三
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身業云何？謂身表及無表。語業云何？謂語表及無表。意業云何？謂思。善業云何？謂善身語業及善思。不善業云何？謂不善身語業及不善思。無記業云何？謂無記身語業及無記思。學業云何？謂學身語業及學思。無學業云何？謂無學身語業及無學思。非學非無學業云何？謂有漏身語業及有漏思。見所斷業云何？謂若業隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應思。修所斷業云何？謂若業學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應思，及彼等起身語業，并不染污有漏業。非所斷業云何？謂無漏身語業及無漏思。順現法受業云何？謂若業此生造作增長，彼業即於此生受異熟非餘生，是名順現法受業。順次生受業云何？謂若業此生造作增長，彼業隨第二生受異熟非餘生，是名順次生受業。順後次受業云何？謂若業此生造作增長，彼業或隨第三生、或隨第四生、或復過此受異熟非餘生，是名順後次受業。順樂受業云何？謂欲界繫善業及色界繫，乃至第三靜慮地善業。順苦受業云何？謂不善業。順不苦不樂受業云何？謂第四靜慮地繫善業，及無色界繫善業。
身業云何？謂身表及無表。語業云何？謂語表及無表。意業云何？謂思。善業云何？謂善身語業及善思。不善業云何？謂不善身語業及不善思。無記業云何？謂無記身語業及無記思。學業云何？謂學身語業及學思。無學業云何？謂無學身語業及無學思。非學非無學業云何？謂有漏身語業及有漏思。見所斷業云何？謂若業隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應思。修所斷業云何？謂若業學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應思，及彼等起身語業，并不染污有漏業。非所斷業云何？謂無漏身語業及無漏思。順現法受業云何？謂若業此生造作增長，彼業即於此生受異熟非餘生，是名順現法受業。順次生受業云何？謂若業此生造作增長，彼業隨第二生受異熟非餘生，是名順次生受業。順後次受業云何？謂若業此生造作增長，彼業或隨第三生、或隨第四生、或復過此受異熟非餘生，是名順後次受業。順樂受業云何？謂欲界繫善業及色界繫，乃至第三靜慮地善業。順苦受業云何？謂不善業。順不苦不樂受業云何？謂第四靜慮地繫善業，及無色界繫善業。
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身念住云何？謂十有色處及法處所攝色。受念住云何？謂六受身，即眼觸所生受乃至意觸所生受。心念住云何？謂六識身，即眼識乃至意識。法念住云何？謂受所不攝非色法處。復次身增上所起善有漏無漏道，是名身念住。受增上所起善有漏無漏道，是名受念住。心增上所起善有漏無漏道，是名心念住。法增上所起善有漏無漏道，是名法念住。復次緣身所起善有漏無漏慧，是名身念住。緣受所起善有漏無漏慧，是名受念住。緣心所起善有漏無漏慧，是名心念住。緣法所起善有漏無漏慧，是名法念住。為令已生惡不善法得永斷故勤修正斷云何？謂為令已生惡不善法永斷，增上所起善有漏無漏道。為令未生惡不善法永不生故勤修正斷云何？謂為令未生惡不善法不生，增上所起善有漏無漏道。為令未生善法生故勤修正斷云何？謂為令未生善法得生，增上所起善有漏無漏道。為令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智作證故勤修正斷云何？謂為令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智證，增上所起善有漏無漏道。欲三摩地斷行成就神足云何？謂欲增上所起善有漏無漏道。勤三摩地斷行成就神足云何？謂勤增上所起善有漏無漏道。心三摩地斷行成就神足云何？謂心增上所起善有漏無漏道。觀三摩地斷行成就神足云何？謂觀增上所起善有漏無漏道。
身念住云何？謂十有色處及法處所攝色。受念住云何？謂六受身，即眼觸所生受乃至意觸所生受。心念住云何？謂六識身，即眼識乃至意識。法念住云何？謂受所不攝非色法處。復次身增上所起善有漏無漏道，是名身念住。受增上所起善有漏無漏道，是名受念住。心增上所起善有漏無漏道，是名心念住。法增上所起善有漏無漏道，是名法念住。復次緣身所起善有漏無漏慧，是名身念住。緣受所起善有漏無漏慧，是名受念住。緣心所起善有漏無漏慧，是名心念住。緣法所起善有漏無漏慧，是名法念住。為令已生惡不善法得永斷故勤修正斷云何？謂為令已生惡不善法永斷，增上所起善有漏無漏道。為令未生惡不善法永不生故勤修正斷云何？謂為令未生惡不善法不生，增上所起善有漏無漏道。為令未生善法生故勤修正斷云何？謂為令未生善法得生，增上所起善有漏無漏道。為令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智作證故勤修正斷云何？謂為令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智證，增上所起善有漏無漏道。欲三摩地斷行成就神足云何？謂欲增上所起善有漏無漏道。勤三摩地斷行成就神足云何？謂勤增上所起善有漏無漏道。心三摩地斷行成就神足云何？謂心增上所起善有漏無漏道。觀三摩地斷行成就神足云何？謂觀增上所起善有漏無漏道。
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初靜慮云何？謂初靜慮所攝善五蘊。第二靜慮云何？謂第二靜慮所攝善五蘊。第三靜慮云何？謂第三靜慮所攝善五蘊。第四靜慮云何？謂第四靜慮所攝善五蘊。苦聖諦云何？謂五取蘊。集聖諦云何？謂有漏因。滅聖諦云何？謂擇滅。道聖諦云何？謂學無學法。慈無量云何？謂慈及慈相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名慈無量。悲無量云何？謂悲及悲相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名悲無量。喜無量云何？謂喜及喜相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名喜無量。捨無量云何？謂捨及捨相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名捨無量。空無邊處云何？此有二種：一定、二生，此中所有受想行識，是名空無邊處。識無邊處云何？此有二種：一定、二生，此中所有受想行識，是名識無邊處。無所有處云何？此有二種：一定、二生，此中所有受想行識，是名無所有處。非想非非想處云何？此有二種：一定、二生，此中所繫受想行識，是名非想非非想處。
初靜慮云何？謂初靜慮所攝善五蘊。第二靜慮云何？謂第二靜慮所攝善五蘊。第三靜慮云何？謂第三靜慮所攝善五蘊。第四靜慮云何？謂第四靜慮所攝善五蘊。苦聖諦云何？謂五取蘊。集聖諦云何？謂有漏因。滅聖諦云何？謂擇滅。道聖諦云何？謂學無學法。慈無量云何？謂慈及慈相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名慈無量。悲無量云何？謂悲及悲相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名悲無量。喜無量云何？謂喜及喜相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名喜無量。捨無量云何？謂捨及捨相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名捨無量。空無邊處云何？此有二種：一定、二生，此中所有受想行識，是名空無邊處。識無邊處云何？此有二種：一定、二生，此中所有受想行識，是名識無邊處。無所有處云何？此有二種：一定、二生，此中所有受想行識，是名無所有處。非想非非想處云何？此有二種：一定、二生，此中所繫受想行識，是名非想非非想處。
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隨所得衣喜足聖種云何？謂隨所得衣喜足增上所起善有漏無漏道，是名隨所得衣喜足聖種。隨所得食喜足聖種云何？謂隨所得食喜足增上所起善有漏無漏道，是名隨所得食喜足聖種。隨所得臥具喜足聖種云何？謂隨所得臥具喜足增上所起善有漏無漏道，是名隨所得臥具喜足聖種。樂斷樂修聖種云何？謂樂斷樂修增上所起善有漏無漏道，是名樂斷樂修聖種。預流果云何？此有二種：一有為、二無為。有為預流果云何？謂證預流果所有學法，已正當得。無為預流果云何？謂證預流果所有結斷，已正當得。是名預流果。一來果云何？此有二種：一有為、二無為。有為一來果云何？謂證一來果所有學法，已正當得。無為一來果云何？謂證一來果所有結斷，已正當得。是名一來果。不還果云何？此有二種：一有為、二無為。有為不還果云何？謂證不還果所有學法，已正當得。無為不還果云何？謂證不還果所有結斷，已正當得。是名不還果。阿羅漢果云何？此有二種：一有為、二無為。有為阿羅漢果云何？謂證阿羅漢果所有無學法，已正當得。無為阿羅漢果云何？謂證阿羅漢果所有結斷，已正當得。是名阿羅漢果。法智、苦智等二種四智，如前應知。法無礙解云何？謂於名句文身所有不退智。義無礙解云何？謂於勝義所有不退智。詞無礙解云何？謂於言詞所有不退智。辯無礙解云何？謂於無滯應理言詞及於等持自在顯示所有不退智。
隨所得衣喜足聖種云何？謂隨所得衣喜足增上所起善有漏無漏道，是名隨所得衣喜足聖種。隨所得食喜足聖種云何？謂隨所得食喜足增上所起善有漏無漏道，是名隨所得食喜足聖種。隨所得臥具喜足聖種云何？謂隨所得臥具喜足增上所起善有漏無漏道，是名隨所得臥具喜足聖種。樂斷樂修聖種云何？謂樂斷樂修增上所起善有漏無漏道，是名樂斷樂修聖種。預流果云何？此有二種：一有為、二無為。有為預流果云何？謂證預流果所有學法，已正當得。無為預流果云何？謂證預流果所有結斷，已正當得。是名預流果。一來果云何？此有二種：一有為、二無為。有為一來果云何？謂證一來果所有學法，已正當得。無為一來果云何？謂證一來果所有結斷，已正當得。是名一來果。不還果云何？此有二種：一有為、二無為。有為不還果云何？謂證不還果所有學法，已正當得。無為不還果云何？謂證不還果所有結斷，已正當得。是名不還果。阿羅漢果云何？此有二種：一有為、二無為。有為阿羅漢果云何？謂證阿羅漢果所有無學法，已正當得。無為阿羅漢果云何？謂證阿羅漢果所有結斷，已正當得。是名阿羅漢果。法智、苦智等二種四智，如前應知。法無礙解云何？謂於名句文身所有不退智。義無礙解云何？謂於勝義所有不退智。詞無礙解云何？謂於言詞所有不退智。辯無礙解云何？謂於無滯應理言詞及於等持自在顯示所有不退智。
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因緣云何？謂一切有為法。等無間緣云何？謂除過去現在阿羅漢命終時心心所法，諸餘過去現在心心所法。所緣緣及增上緣云何？謂一切法。段食云何？謂緣段食，諸根長養、大種增益，資助隨資助、充悅隨充悅、護隨護、轉隨轉、益隨益，是名段食。觸食云何？謂緣有漏觸，諸根長養、大種增益，資助隨資助、充悅隨充悅、護隨護、轉隨轉、益隨益，是名觸食。意思食云何？謂緣有漏思，諸根長養、大種增益，資助隨資助、充悅隨充悅、護隨護、轉隨轉、益隨益，是名意思食。識食云何？謂緣有漏識，諸根長養、大種增益，資助隨資助、充悅隨充悅、護隨護、轉隨轉、益隨益，是名識食。
因緣云何？謂一切有為法。等無間緣云何？謂除過去現在阿羅漢命終時心心所法，諸餘過去現在心心所法。所緣緣及增上緣云何？謂一切法。段食云何？謂緣段食，諸根長養、大種增益，資助隨資助、充悅隨充悅、護隨護、轉隨轉、益隨益，是名段食。觸食云何？謂緣有漏觸，諸根長養、大種增益，資助隨資助、充悅隨充悅、護隨護、轉隨轉、益隨益，是名觸食。意思食云何？謂緣有漏思，諸根長養、大種增益，資助隨資助、充悅隨充悅、護隨護、轉隨轉、益隨益，是名意思食。識食云何？謂緣有漏識，諸根長養、大種增益，資助隨資助、充悅隨充悅、護隨護、轉隨轉、益隨益，是名識食。
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欲瀑流云何？謂除欲界繫見及無明，諸餘欲界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名欲瀑流。有瀑流云何？謂除色無色界繫見及無明，諸餘色無色界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名有瀑流。見瀑流云何？謂三界五見，即有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取，是名見瀑流。無明瀑流云何？謂三界無智。四扼亦爾。欲取云何？謂除欲界繫五見，諸餘欲界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名欲取。見取云何？謂四見，即有身見、邊執見、邪見、見取，是名見取。戒禁取云何？謂如有一取戒言戒能清淨、能解脫、能出離、能超苦樂至超苦樂處；取禁言禁能清淨、能解脫、能出離、能超苦樂至超苦樂處；取戒禁言戒禁能清淨、能解脫、能出離、能超苦樂至超苦樂處。是名戒禁取。我語取云何？謂除色無色界繫五見，諸餘色無色界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名我語取。過去法云何？謂過去五蘊。未來法云何？謂未來五蘊。現在法云何？謂現在五蘊。非過去非未來非現在法云何？謂無為法。欲界繫法云何？謂欲界繫五蘊。色界繫法云何？謂色界繫五蘊。無色界繫法云何？謂無色界四蘊。不繫法云何？謂一切無漏法。善為因法云何？謂善有為法及善法異熟。不善為因法云何？謂欲界繫染污及不善法異熟。無記為因法云何？謂無記有為及不善法。非善為因非不善為因非無記為因法云何？謂無為法。緣有所緣法云何？謂緣心、心所法、意識及相應法。緣無所緣法云何？謂五識身及相應法，并緣色、無為、心不相應行、意識及相應法。緣有所緣緣無所緣法云何？謂緣心、心所法、色、無為、心不相應行、意識及相應法。非緣有所緣非緣無所緣法云何？謂色、無為、心不相應行。
欲瀑流云何？謂除欲界繫見及無明，諸餘欲界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名欲瀑流。有瀑流云何？謂除色無色界繫見及無明，諸餘色無色界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名有瀑流。見瀑流云何？謂三界五見，即有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取，是名見瀑流。無明瀑流云何？謂三界無智。四扼亦爾。欲取云何？謂除欲界繫五見，諸餘欲界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名欲取。見取云何？謂四見，即有身見、邊執見、邪見、見取，是名見取。戒禁取云何？謂如有一取戒言戒能清淨、能解脫、能出離、能超苦樂至超苦樂處；取禁言禁能清淨、能解脫、能出離、能超苦樂至超苦樂處；取戒禁言戒禁能清淨、能解脫、能出離、能超苦樂至超苦樂處。是名戒禁取。我語取云何？謂除色無色界繫五見，諸餘色無色界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名我語取。過去法云何？謂過去五蘊。未來法云何？謂未來五蘊。現在法云何？謂現在五蘊。非過去非未來非現在法云何？謂無為法。欲界繫法云何？謂欲界繫五蘊。色界繫法云何？謂色界繫五蘊。無色界繫法云何？謂無色界四蘊。不繫法云何？謂一切無漏法。善為因法云何？謂善有為法及善法異熟。不善為因法云何？謂欲界繫染污及不善法異熟。無記為因法云何？謂無記有為及不善法。非善為因非不善為因非無記為因法云何？謂無為法。緣有所緣法云何？謂緣心、心所法、意識及相應法。緣無所緣法云何？謂五識身及相應法，并緣色、無為、心不相應行、意識及相應法。緣有所緣緣無所緣法云何？謂緣心、心所法、色、無為、心不相應行、意識及相應法。非緣有所緣非緣無所緣法云何？謂色、無為、心不相應行。
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五蘊、五取蘊如前說。捺落迦趣云何？謂那落迦諸有情類，同性同類同眾同分，依得事得處得，生彼有情無覆無記色受想行識，是名捺落迦趣。傍生趣云何？謂傍生諸有情類，同性同類同眾同分，依得事得處得，生彼有情，無覆無記色受想行識，是名傍生趣。鬼趣云何？謂鬼諸有情類，同性同類同眾同分，依得事得處得，生彼有情無覆無記色受想行識，是名鬼趣。人趣云何？謂人諸有情類，同性同類同眾同分，依得事得處得，生彼有情無覆無記色受想行識，是名人趣。天趣云何？謂天諸有情類，同性同類同眾同分，依得事得處得，生彼有情無覆無記色受想行識，是名天趣。見苦所斷煩惱部云何？謂有煩惱部隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠，及彼相應諸煩惱眾。見集所斷煩惱部云何？謂有煩惱部隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠，及彼相應諸煩惱眾。見滅所斷煩惱部云何？謂有煩惱部隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠，及彼相應諸煩惱眾。見道所斷煩惱部云何？謂有煩惱部隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠，及彼相應諸煩惱眾。修所斷煩惱部云何？謂有煩惱部學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應煩惱眾。色等五法如前說。
五蘊、五取蘊如前說。捺落迦趣云何？謂那落迦諸有情類，同性同類同眾同分，依得事得處得，生彼有情無覆無記色受想行識，是名捺落迦趣。傍生趣云何？謂傍生諸有情類，同性同類同眾同分，依得事得處得，生彼有情，無覆無記色受想行識，是名傍生趣。鬼趣云何？謂鬼諸有情類，同性同類同眾同分，依得事得處得，生彼有情無覆無記色受想行識，是名鬼趣。人趣云何？謂人諸有情類，同性同類同眾同分，依得事得處得，生彼有情無覆無記色受想行識，是名人趣。天趣云何？謂天諸有情類，同性同類同眾同分，依得事得處得，生彼有情無覆無記色受想行識，是名天趣。見苦所斷煩惱部云何？謂有煩惱部隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠，及彼相應諸煩惱眾。見集所斷煩惱部云何？謂有煩惱部隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠，及彼相應諸煩惱眾。見滅所斷煩惱部云何？謂有煩惱部隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠，及彼相應諸煩惱眾。見道所斷煩惱部云何？謂有煩惱部隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠，及彼相應諸煩惱眾。修所斷煩惱部云何？謂有煩惱部學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應煩惱眾。色等五法如前說。
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地等六界如前說。見苦所斷法云何？謂若法隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠，及彼相應法，并彼等起心不相應行，是名見苦所斷法。見集所斷法云何？謂若法隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠，及彼相應法，并彼等起心不相應行，是名見集所斷法。見滅所斷法云何？謂若法隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠，及彼相應法，并彼等起心不相應行，是名見滅所斷法。見道所斷法云何？謂若法隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠，及彼相應法，并彼等起心不相應行，是名見道所斷法。修所斷法云何？謂若法學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應法，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行、若不染污諸有漏法，是名修所斷法。非所斷法云何？謂諸無漏法。欲貪隨眠云何？謂於諸欲諸貪等貪，執藏防護耽著愛樂。瞋隨眠云何？謂於有情心懷憤恚、欲為損害，根栽對礙、憎怒凶悖、猛烈暴惡，已正當瞋，令諸有情互相違害。有貪隨眠云何？謂於色無色諸貪等貪，執藏防護耽著愛樂。慢隨眠云何？謂慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。無明隨眠云何？謂三界無智。見隨眠云何？謂五染污見。疑隨眠云何？謂於諦猶豫。初識住云何？謂有色有情，身異想異，如人一分天，是初識住。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。彼繫諸色受想行識，總名識住。第二識住云何？謂有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二識住。此中第二者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第二。彼繫諸色受想行識，總名識住。第三識住云何？謂有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三識住。此中第三者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第三。彼繫諸色受想行識，總名識住。第四識住云何？謂有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四識住。此中第四者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第四。彼繫諸色受想行識，總名識住。第五識住云何？謂無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第五識住。此中第五者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第五。彼繫諸受想行識，總名識住。第六識住云何？謂無色有情，超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第六識住。此中第六者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第六。彼繫諸受想行識，總名識住。第七識住云何？謂無色有情，超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第七識住。此中第七者
地等六界如前說。見苦所斷法云何？謂若法隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠，及彼相應法，并彼等起心不相應行，是名見苦所斷法。見集所斷法云何？謂若法隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠，及彼相應法，并彼等起心不相應行，是名見集所斷法。見滅所斷法云何？謂若法隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠，及彼相應法，并彼等起心不相應行，是名見滅所斷法。見道所斷法云何？謂若法隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠，及彼相應法，并彼等起心不相應行，是名見道所斷法。修所斷法云何？謂若法學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應法，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行、若不染污諸有漏法，是名修所斷法。非所斷法云何？謂諸無漏法。欲貪隨眠云何？謂於諸欲諸貪等貪，執藏防護耽著愛樂。瞋隨眠云何？謂於有情心懷憤恚、欲為損害，根栽對礙、憎怒凶悖、猛烈暴惡，已正當瞋，令諸有情互相違害。有貪隨眠云何？謂於色無色諸貪等貪，執藏防護耽著愛樂。慢隨眠云何？謂慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。無明隨眠云何？謂三界無智。見隨眠云何？謂五染污見。疑隨眠云何？謂於諦猶豫。初識住云何？謂有色有情，身異想異，如人一分天，是初識住。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。彼繫諸色受想行識，總名識住。第二識住云何？謂有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二識住。此中第二者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第二。彼繫諸色受想行識，總名識住。第三識住云何？謂有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三識住。此中第三者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第三。彼繫諸色受想行識，總名識住。第四識住云何？謂有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四識住。此中第四者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第四。彼繫諸色受想行識，總名識住。第五識住云何？謂無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第五識住。此中第五者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第五。彼繫諸受想行識，總名識住。第六識住云何？謂無色有情，超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第六識住。此中第六者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第六。彼繫諸受想行識，總名識住。第七識住云何？謂無色有情，超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第七識住。此中第七者
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第七。彼繫諸受想行識，總名識住。
，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第七。彼繫諸受想行識，總名識住。
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念等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，諸念隨念別念憶念、不忘不失不遺不漏，不忘法性、心明記性，是名念等覺支。擇法等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，於法簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了，機黠通達、審察聰叡，覺明慧行、毘般舍那，決擇法性，是名擇法等覺支。精進等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，諸勤精進、勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息，心勇悍性，是名精進等覺支。喜等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，心欣極欣現前極欣、欣性欣類、適意悅意、喜性喜類、樂和合不別離、歡欣悅豫，有堪任性、踊躍踊躍性、歡喜歡喜性，是名喜等覺支。輕安等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，身輕安、心輕安、已輕安、輕安類，是名輕安等覺支。定等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，諸令心住等住安住近住堅住、不亂不散攝止等持，心一境性，是名定等覺支。捨等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，心平等性，心正直性，心無警覺寂靜住性，是名捨等覺支。
念等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，諸念隨念別念憶念、不忘不失不遺不漏，不忘法性、心明記性，是名念等覺支。擇法等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，於法簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了，機黠通達、審察聰叡，覺明慧行、毘般舍那，決擇法性，是名擇法等覺支。精進等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，諸勤精進、勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息，心勇悍性，是名精進等覺支。喜等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，心欣極欣現前極欣、欣性欣類、適意悅意、喜性喜類、樂和合不別離、歡欣悅豫，有堪任性、踊躍踊躍性、歡喜歡喜性，是名喜等覺支。輕安等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，身輕安、心輕安、已輕安、輕安類，是名輕安等覺支。定等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，諸令心住等住安住近住堅住、不亂不散攝止等持，心一境性，是名定等覺支。捨等覺支云何？謂聖弟子等，於苦思惟苦、於集思惟集、於滅思惟滅、於道思惟道，無漏作意相應，心平等性，心正直性，心無警覺寂靜住性，是名捨等覺支。
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初解脫云何？謂有色觀諸色，是初解脫。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。又隨入定漸次順次相續次第，此最在初。如是定中所有善色受想行識，是名解脫。第二解脫云何？謂內無色想觀外色，是第二解脫。此中第二者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第二。又隨入定漸次順次相續次第，此居第二。如是定中所有善色受想行識，是名解脫。第三解脫云何？謂淨解脫身作證具足住，是第三解脫。此中第三者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第三。又隨入定漸次順次相續次第，此居第三。如是定中所有善色受想行識，是名解脫。第四解脫云何？謂超一切色想、滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住，是第四解脫。此中第四者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第四。又隨入定漸次順次相續次第，此居第四。如是定中所有善受想行識，是名解脫。第五解脫云何？謂超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是第五解脫。此中第五者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第五。又隨入定漸次順次相續次第，此居第五。如是定中所有善受想行識，是名解脫。第六解脫云何？謂超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，是第六解脫。此中第六者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第六。又隨入定漸次順次相續次第，此居第六。如是定中所有善受想行識，是名解脫。第七解脫云何？謂超一切無所有處，入非想非非想處具足住，是第七解脫。此中第七者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第七。又隨入定漸次順次相續次第，此居第七。如是定中所有善受想行識，是名解脫。第八解脫云何？謂超一切非想非非想處，入想受滅身作證具足住，是第八解脫。此中第八者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第八。又隨入定漸次順次相續次第，此居第八。如是定中，諸解脫、勝解脫、異極解脫。復次若法想微細為因、想微細為等無間，是與想不俱義，非不成就義，是名解脫。
初解脫云何？謂有色觀諸色，是初解脫。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。又隨入定漸次順次相續次第，此最在初。如是定中所有善色受想行識，是名解脫。第二解脫云何？謂內無色想觀外色，是第二解脫。此中第二者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第二。又隨入定漸次順次相續次第，此居第二。如是定中所有善色受想行識，是名解脫。第三解脫云何？謂淨解脫身作證具足住，是第三解脫。此中第三者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第三。又隨入定漸次順次相續次第，此居第三。如是定中所有善色受想行識，是名解脫。第四解脫云何？謂超一切色想、滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住，是第四解脫。此中第四者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第四。又隨入定漸次順次相續次第，此居第四。如是定中所有善受想行識，是名解脫。第五解脫云何？謂超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是第五解脫。此中第五者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第五。又隨入定漸次順次相續次第，此居第五。如是定中所有善受想行識，是名解脫。第六解脫云何？謂超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，是第六解脫。此中第六者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第六。又隨入定漸次順次相續次第，此居第六。如是定中所有善受想行識，是名解脫。第七解脫云何？謂超一切無所有處，入非想非非想處具足住，是第七解脫。此中第七者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第七。又隨入定漸次順次相續次第，此居第七。如是定中所有善受想行識，是名解脫。第八解脫云何？謂超一切非想非非想處，入想受滅身作證具足住，是第八解脫。此中第八者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第八。又隨入定漸次順次相續次第，此居第八。如是定中，諸解脫、勝解脫、異極解脫。復次若法想微細為因、想微細為等無間，是與想不俱義，非不成就義，是名解脫。
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初勝處云何？謂內有色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想，是初勝處。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。又隨入定漸次順次相續次第，此最在初。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第二勝處云何？謂內有色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第二勝處。此中第二者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第二。又隨入定漸次順次相續次第，此居第二。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第三勝處云何？謂內無色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第三勝處。此中第三者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第三。又隨入定漸次順次相續次第，此居第三。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第四勝處云何？謂內無色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第四勝處。此中第四者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第四。又隨入定漸次順次相續次第，此居第四。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第五勝處云何？謂內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，猶如烏莫迦花，或如婆羅痆斯深染青衣，若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，亦復如是。於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第五勝處。此中第五者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第五。又隨入定漸次順次相續次第，此居第五。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第六勝處云何？謂內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，猶如羯尼迦花，或如婆羅痆斯深染黃衣，若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，亦復如是。於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第六勝處。此中第六者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第六。又隨入定漸次順次相續次第，此居第六。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第七勝處云何？謂內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，猶如槃豆時縛迦花，或如婆羅痆斯深染赤衣，若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，亦復如是。於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第七勝處。此中第七者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第七。又隨入定漸次順次相續次第，此居第七。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第八勝處云何？謂內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，猶如烏殺斯星，或如婆羅痆斯極鮮白衣，若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，亦復如是。於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第八勝處。此中第八者，謂隨算
初勝處云何？謂內有色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想，是初勝處。此中初者，謂隨算數漸次順次相續次第，此最在初。又隨入定漸次順次相續次第，此最在初。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第二勝處云何？謂內有色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第二勝處。此中第二者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第二。又隨入定漸次順次相續次第，此居第二。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第三勝處云何？謂內無色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第三勝處。此中第三者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第三。又隨入定漸次順次相續次第，此居第三。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第四勝處云何？謂內無色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第四勝處。此中第四者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第四。又隨入定漸次順次相續次第，此居第四。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第五勝處云何？謂內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，猶如烏莫迦花，或如婆羅痆斯深染青衣，若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，亦復如是。於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第五勝處。此中第五者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第五。又隨入定漸次順次相續次第，此居第五。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第六勝處云何？謂內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，猶如羯尼迦花，或如婆羅痆斯深染黃衣，若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，亦復如是。於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第六勝處。此中第六者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第六。又隨入定漸次順次相續次第，此居第六。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第七勝處云何？謂內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，猶如槃豆時縛迦花，或如婆羅痆斯深染赤衣，若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，亦復如是。於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第七勝處。此中第七者，謂隨算數漸次順次相續次第，此居第七。又隨入定漸次順次相續次第，此居第七。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。第八勝處云何？謂內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，猶如烏殺斯星，或如婆羅痆斯極鮮白衣，若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，亦復如是。於彼諸色勝知勝見，具如是想，是第八勝處。此中第八者，謂隨算
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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數漸次順次相續次第，此居第八。又隨入定漸次順次相續次第，此居第八。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。
數漸次順次相續次第，此居第八。又隨入定漸次順次相續次第，此居第八。如是定中所有善色受想行識，是名勝處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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說一切有部品類足論卷第七
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