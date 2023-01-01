阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
阿毘達磨品類足論卷第六
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯攝等品第六之二
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有九結，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。有九有情居，謂有色有情，身異想異，如人及一分天，是初有情居。有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二有情居。有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三有情居。有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四有情居。有色有情，無想無異想，如無想有情天，是第五有情居。無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第六有情居。無色有情，超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第七有情居。無色有情，超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第八有情居。無色有情，超一切無所有處入非想非非想處具足住，如非想非非想處天，是第九有情居。
有九結，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。有九有情居，謂有色有情，身異想異，如人及一分天，是初有情居。有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二有情居。有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三有情居。有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四有情居。有色有情，無想無異想，如無想有情天，是第五有情居。無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第六有情居。無色有情，超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第七有情居。無色有情，超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第八有情居。無色有情，超一切無所有處入非想非非想處具足住，如非想非非想處天，是第九有情居。
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有十遍處，謂地遍滿一類想，上下傍布無二無量，是初遍處。水遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第二遍處。火遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第三遍處。風遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第四遍處。青遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第五遍處。黃遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第六遍處。赤遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第七遍處。白遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第八遍處。空遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第九遍處。識遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第十遍處。有十無學法，謂無學正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定、正勝解、正智。
有十遍處，謂地遍滿一類想，上下傍布無二無量，是初遍處。水遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第二遍處。火遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第三遍處。風遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第四遍處。青遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第五遍處。黃遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第六遍處。赤遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第七遍處。白遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第八遍處。空遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第九遍處。識遍滿一類想，上下傍布無二無量，是第十遍處。有十無學法，謂無學正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定、正勝解、正智。
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有十一法，謂有漏色、無漏色、有漏受、無漏受、有漏想、無漏想、有漏行、無漏行、有漏識、無漏識及無為法。
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有十二處，謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。
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有十八界，謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。
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有二十二根，謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根、命根、意根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、信根、精進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根。
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有九十八隨眠，謂欲界繫三十六、色界繫三十一、無色界繫三十一，如前說。
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所知法云何？謂一切法是智所知，隨其事。此復云何？謂苦智知苦、集智知集、滅智知滅、道智知道；復有善世俗智，知苦集滅道及虛空、非擇滅，故說一切法是智所知隨其事，是名所知法。
所知法云何？謂一切法是智所知，隨其事。此復云何？謂苦智知苦、集智知集、滅智知滅、道智知道；復有善世俗智，知苦集滅道及虛空、非擇滅，故說一切法是智所知隨其事，是名所知法。
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所識法云何？謂一切法是識所識，隨其事。此復云何？謂眼識識色、耳識識聲、鼻識識香、舌識識味、身識識觸、意識識法，眼色眼識、耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身觸身識、意法意識，故說一切法是識所識隨其事，是名所識法。
所識法云何？謂一切法是識所識，隨其事。此復云何？謂眼識識色、耳識識聲、鼻識識香、舌識識味、身識識觸、意識識法，眼色眼識、耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身觸身識、意法意識，故說一切法是識所識隨其事，是名所識法。
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所通達法云何？通達者，謂善慧，此以一切法為所通達，隨其事。此復云何？謂苦忍苦智通達苦、集忍集智通達集、滅忍滅智通達滅、道忍道智通達道；復有善有漏慧，通達苦集滅道及虛空、非擇滅，故說通達者謂善慧，此以一切法為所通達，隨其事，是名所通達法。
所通達法云何？通達者，謂善慧，此以一切法為所通達，隨其事。此復云何？謂苦忍苦智通達苦、集忍集智通達集、滅忍滅智通達滅、道忍道智通達道；復有善有漏慧，通達苦集滅道及虛空、非擇滅，故說通達者謂善慧，此以一切法為所通達，隨其事，是名所通達法。
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所緣法云何？謂一切法是心心所法所緣，隨其事。此復云何？謂眼識及相應法緣色、耳識及相應法緣聲、鼻識及相應法緣香、舌識及相應法緣味、身識及相應法緣觸、意識及相應法緣法。眼色眼識、耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身觸身識、意法意識，故說一切法是心心所法所緣，隨其事，是名所緣法。
所緣法云何？謂一切法是心心所法所緣，隨其事。此復云何？謂眼識及相應法緣色、耳識及相應法緣聲、鼻識及相應法緣香、舌識及相應法緣味、身識及相應法緣觸、意識及相應法緣法。眼色眼識、耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身觸身識、意法意識，故說一切法是心心所法所緣，隨其事，是名所緣法。
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增上法云何？謂一切有為法互為增上，復有無為法與有為法為增上，是名增上法。
增上法云何？謂一切有為法互為增上，復有無為法與有為法為增上，是名增上法。
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有色法云何？謂十處一處少分。無色法云何？謂一處一處少分。有見法云何？謂一處。無見法云何？謂十一處。有對法云何？謂十處。無對法云何？謂二處。有漏法云何？謂十處二處少分。無漏法云何？謂二處少分。有為法云何？謂十一處一處少分。無為法云何？謂一處少分。有諍法云何？謂十處二處少分。無諍法云何？謂二處少分。世間出世間法、墮界不墮界法、有味著無味著法、耽嗜依出離依法亦爾。心法云何？謂一處。非心法云何？謂十一處。心所法云何？謂若法與心相應。此復云何？謂受蘊、想蘊、相應行蘊。非心所法云何？謂若法心不相應。此復云何？謂色心心不相應行。無為心相應法云何？謂心所法。此復云何？謂受蘊、想蘊、相應行蘊。心不相應法云何？謂非心所法。此復云何？謂色、心、心不相應行、無為。心俱有法云何？謂心俱有十一處少分，除意處。非心俱有法云何？謂意處，及非心俱有十一處少分。隨心轉法云何？謂若法與心，一生一住一滅。此復云何？謂一切心所法，及道俱有定、俱有戒，若心若彼法生老住無常，是名隨心轉法。非隨心轉法云何？謂若法不與心一生一住一滅。此復云何？謂除隨心轉身語業，諸餘色法；除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行及心無為，是名非隨心轉法。心為因法云何？謂除已入正性離生補特伽羅初無漏心，諸餘心；及除諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏心，諸餘心；及心為因十一處少分，是名心為因法。非心為因法云何？謂已入正性離生補特伽羅初無漏心，及諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏心，并心為因十一處少分，是名非心為因法。心為等無間法云何？謂心為等無間心心所法若已生若正生，及無想定、滅定若已生若正生，是名心為等無間法。非心為等無間法云何？謂除心為等無間心心所法諸餘心心所法，及除心為等無間心不相應行諸餘心不相應行，并色無為，是名非心為等無間法。心為所緣法云何？謂若意識及相應法，以心為所緣，是名心為所緣法。非心為所緣法云何？謂除心為所緣意識及相應法，諸餘意識及相應法，若五識身及相應法，若色、無為、心不相應行，是名非心為所緣法。心為增上法云何？謂有為法，以心為增上，是名心為增上法。非心為增上法云何？謂無為法。心果法云何？謂一切有為法及擇滅。非心果法云何？謂虛空、非擇滅。心異熟法云何？心異熟十一處少分，除聲處。非心異熟法云何？謂聲處及非心異熟十一處少分。
有色法云何？謂十處一處少分。無色法云何？謂一處一處少分。有見法云何？謂一處。無見法云何？謂十一處。有對法云何？謂十處。無對法云何？謂二處。有漏法云何？謂十處二處少分。無漏法云何？謂二處少分。有為法云何？謂十一處一處少分。無為法云何？謂一處少分。有諍法云何？謂十處二處少分。無諍法云何？謂二處少分。世間出世間法、墮界不墮界法、有味著無味著法、耽嗜依出離依法亦爾。心法云何？謂一處。非心法云何？謂十一處。心所法云何？謂若法與心相應。此復云何？謂受蘊、想蘊、相應行蘊。非心所法云何？謂若法心不相應。此復云何？謂色心心不相應行。無為心相應法云何？謂心所法。此復云何？謂受蘊、想蘊、相應行蘊。心不相應法云何？謂非心所法。此復云何？謂色、心、心不相應行、無為。心俱有法云何？謂心俱有十一處少分，除意處。非心俱有法云何？謂意處，及非心俱有十一處少分。隨心轉法云何？謂若法與心，一生一住一滅。此復云何？謂一切心所法，及道俱有定、俱有戒，若心若彼法生老住無常，是名隨心轉法。非隨心轉法云何？謂若法不與心一生一住一滅。此復云何？謂除隨心轉身語業，諸餘色法；除隨心轉心不相應行，諸餘心不相應行及心無為，是名非隨心轉法。心為因法云何？謂除已入正性離生補特伽羅初無漏心，諸餘心；及除諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏心，諸餘心；及心為因十一處少分，是名心為因法。非心為因法云何？謂已入正性離生補特伽羅初無漏心，及諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏心，并心為因十一處少分，是名非心為因法。心為等無間法云何？謂心為等無間心心所法若已生若正生，及無想定、滅定若已生若正生，是名心為等無間法。非心為等無間法云何？謂除心為等無間心心所法諸餘心心所法，及除心為等無間心不相應行諸餘心不相應行，并色無為，是名非心為等無間法。心為所緣法云何？謂若意識及相應法，以心為所緣，是名心為所緣法。非心為所緣法云何？謂除心為所緣意識及相應法，諸餘意識及相應法，若五識身及相應法，若色、無為、心不相應行，是名非心為所緣法。心為增上法云何？謂有為法，以心為增上，是名心為增上法。非心為增上法云何？謂無為法。心果法云何？謂一切有為法及擇滅。非心果法云何？謂虛空、非擇滅。心異熟法云何？心異熟十一處少分，除聲處。非心異熟法云何？謂聲處及非心異熟十一處少分。
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業法云何？謂身語業及思。非業法云何？謂除身語業諸餘色，除思諸餘行蘊及三蘊全，并無為法。業相應法云何？謂若法與思相應。此復云何？謂一切心心所法，除思。業不相應法云何？謂若法思不相應。此復云何？謂色及思、心不相應行、無為。業俱有法云何？謂意處及業俱有十一處少分，除思。非業俱有法云何？謂思及非業俱有十一處少分，除意處。隨業轉法云何？謂若法與思一生一住一滅。此復云何？謂一切心心所法，除思及道俱有定、俱有戒，若思若彼法生老住無常，是名隨業轉法。非隨業轉法云何？謂若法不與思一生一住一滅。此復云何？謂除隨業轉身語業諸餘色，及除隨業轉心不相應行諸餘心不相應行，思及無為，是名非隨業轉法。業為因法云何？謂除已入正性離生補特伽羅初無漏思諸餘思，及除諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏思諸餘思，及意處，并業為因十一處少分，是名業為因法。非業為因法云何？謂已入正性離生補特伽羅初無漏思，及諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏思，及非業為因十一處少分，除意處，是名非業為因法。業為等無間法云何？謂若法心為等無間。非業為等無間法云何？謂若法非心為等無間。業為所緣法云何？謂三識身及相應法以業為所緣，是名業為所緣法。非業為所緣法云何？謂除業為所緣三識身及相應法，諸餘即此三識身及相應法，并餘三識身及相應法，若色、無為、心不相應行，是名非業為所緣法。業為增上法云何？謂有為法，以業為增上。非業為增上法云何？謂無為法。業果法云何？謂一切有為法及擇滅。非業果法云何？謂虛空、非擇滅。業異熟法云何？謂業異熟十一處少分，除聲處。非業異熟法云何？謂聲處及非業異熟十一處少分。
業法云何？謂身語業及思。非業法云何？謂除身語業諸餘色，除思諸餘行蘊及三蘊全，并無為法。業相應法云何？謂若法與思相應。此復云何？謂一切心心所法，除思。業不相應法云何？謂若法思不相應。此復云何？謂色及思、心不相應行、無為。業俱有法云何？謂意處及業俱有十一處少分，除思。非業俱有法云何？謂思及非業俱有十一處少分，除意處。隨業轉法云何？謂若法與思一生一住一滅。此復云何？謂一切心心所法，除思及道俱有定、俱有戒，若思若彼法生老住無常，是名隨業轉法。非隨業轉法云何？謂若法不與思一生一住一滅。此復云何？謂除隨業轉身語業諸餘色，及除隨業轉心不相應行諸餘心不相應行，思及無為，是名非隨業轉法。業為因法云何？謂除已入正性離生補特伽羅初無漏思諸餘思，及除諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏思諸餘思，及意處，并業為因十一處少分，是名業為因法。非業為因法云何？謂已入正性離生補特伽羅初無漏思，及諸餘異生定當入正性離生者未來初無漏思，及非業為因十一處少分，除意處，是名非業為因法。業為等無間法云何？謂若法心為等無間。非業為等無間法云何？謂若法非心為等無間。業為所緣法云何？謂三識身及相應法以業為所緣，是名業為所緣法。非業為所緣法云何？謂除業為所緣三識身及相應法，諸餘即此三識身及相應法，并餘三識身及相應法，若色、無為、心不相應行，是名非業為所緣法。業為增上法云何？謂有為法，以業為增上。非業為增上法云何？謂無為法。業果法云何？謂一切有為法及擇滅。非業果法云何？謂虛空、非擇滅。業異熟法云何？謂業異熟十一處少分，除聲處。非業異熟法云何？謂聲處及非業異熟十一處少分。
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有法云何？謂有漏法。非有法云何？謂無漏法。有相應法云何？謂有漏心心所法。有不相應法云何？謂無漏心心所法，及色、無為、心不相應行。有俱有法云何？謂有漏法，及與有漏法俱生諸無漏法。非有俱有法云何？謂除有漏俱生諸無漏法，諸餘無漏法、隨有轉法。及有為因法云何？謂有漏法、非隨有轉法。及非有為因法云何？謂無漏法。有為等無間法云何？謂有漏心心所法等無間，諸餘有漏無漏心心所法若已生若正生，及無想定、滅定若已生若正生，是名有為等無間法。非有為等無間法云何？謂除有為等無間心心所法諸餘心心所法，及除有為等無間心不相應行諸餘心不相應行，并色、無為，是名非有為等無間法。有為所緣法云何？謂五識身及相應法，若意識及相應法，以有為所緣，是名有為所緣法。非有為所緣法云何？謂除以有為所緣意識及相應法諸餘意識，及相應法，并色、無為、心不相應行，是名非有為所緣法。有為增上法云何？謂有為法。非有為增上法云何？謂無為法。有果法云何？謂有漏法，及世俗道所證結斷。非有果法云何？謂除有果無漏法諸餘無漏法。有異熟法云何？謂有異熟十一處少分，除聲處。非有異熟法云何？謂聲處及非有異熟十一處少分。
有法云何？謂有漏法。非有法云何？謂無漏法。有相應法云何？謂有漏心心所法。有不相應法云何？謂無漏心心所法，及色、無為、心不相應行。有俱有法云何？謂有漏法，及與有漏法俱生諸無漏法。非有俱有法云何？謂除有漏俱生諸無漏法，諸餘無漏法、隨有轉法。及有為因法云何？謂有漏法、非隨有轉法。及非有為因法云何？謂無漏法。有為等無間法云何？謂有漏心心所法等無間，諸餘有漏無漏心心所法若已生若正生，及無想定、滅定若已生若正生，是名有為等無間法。非有為等無間法云何？謂除有為等無間心心所法諸餘心心所法，及除有為等無間心不相應行諸餘心不相應行，并色、無為，是名非有為等無間法。有為所緣法云何？謂五識身及相應法，若意識及相應法，以有為所緣，是名有為所緣法。非有為所緣法云何？謂除以有為所緣意識及相應法諸餘意識，及相應法，并色、無為、心不相應行，是名非有為所緣法。有為增上法云何？謂有為法。非有為增上法云何？謂無為法。有果法云何？謂有漏法，及世俗道所證結斷。非有果法云何？謂除有果無漏法諸餘無漏法。有異熟法云何？謂有異熟十一處少分，除聲處。非有異熟法云何？謂聲處及非有異熟十一處少分。
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所遍知法云何？有二遍知：一智遍知、一斷遍知。智遍知所遍知法云何？謂一切法皆是智遍知所應知故。非智遍知所遍知法云何？謂如是法求不可得，無法非智所應知故。斷遍知所遍知法，即是所應斷法。此復云何？謂有漏法。非斷遍知所遍知法，即是非所應斷法。此復云何？謂無漏法。所應修法云何？謂善有為法。非所應修法云何？謂不善、無記法及擇滅。所應證法云何？有二作證：一智作證、二得作證。智作證所應證法云何？謂一切法，皆是智作證所應證故。非智作證所應證法云何？謂如是法求不可得，無法非智所應證故。得作證所應證法云何？謂一切善法，及依定所證無覆無記天眼、天耳。非得作證所應證法云何？謂除依定所證無覆無記天眼、天耳，諸餘無記法及一切不善法。所應習法云何？謂善有為法。非所應習法云何？謂不善、無記法及擇滅。有罪法云何？謂不善及有覆無記法。無罪法云何？謂善及無覆無記法。黑白法、有覆無覆法、順退非順退法亦爾。有記法云何？謂善、不善法。無記法云何？謂除善、不善諸餘法。已生法云何？謂過去、現在法。非已生法云何？謂未來法及無為。正生法云何？謂若法未來現前正起。非正生法云何？謂除未來現前正起法，諸餘未來及過去現在，并無為法。已滅法云何？謂過去法。非已滅法云何？謂未來、現在及無為法。正滅法云何？謂若法現在現前正滅。非正滅法云何？謂除現在現前正滅法諸餘現在及過去、未來，并無為法。緣起法云何？謂有為法。非緣起法云何？謂無為法。緣已生非緣已生法、因法非因法、有因法非有因法、因已生法非因已生法亦爾。因相應法云何？謂一切心、心所法。因不相應法云何？謂色、無為、心不相應行。
所遍知法云何？有二遍知：一智遍知、一斷遍知。智遍知所遍知法云何？謂一切法皆是智遍知所應知故。非智遍知所遍知法云何？謂如是法求不可得，無法非智所應知故。斷遍知所遍知法，即是所應斷法。此復云何？謂有漏法。非斷遍知所遍知法，即是非所應斷法。此復云何？謂無漏法。所應修法云何？謂善有為法。非所應修法云何？謂不善、無記法及擇滅。所應證法云何？有二作證：一智作證、二得作證。智作證所應證法云何？謂一切法，皆是智作證所應證故。非智作證所應證法云何？謂如是法求不可得，無法非智所應證故。得作證所應證法云何？謂一切善法，及依定所證無覆無記天眼、天耳。非得作證所應證法云何？謂除依定所證無覆無記天眼、天耳，諸餘無記法及一切不善法。所應習法云何？謂善有為法。非所應習法云何？謂不善、無記法及擇滅。有罪法云何？謂不善及有覆無記法。無罪法云何？謂善及無覆無記法。黑白法、有覆無覆法、順退非順退法亦爾。有記法云何？謂善、不善法。無記法云何？謂除善、不善諸餘法。已生法云何？謂過去、現在法。非已生法云何？謂未來法及無為。正生法云何？謂若法未來現前正起。非正生法云何？謂除未來現前正起法，諸餘未來及過去現在，并無為法。已滅法云何？謂過去法。非已滅法云何？謂未來、現在及無為法。正滅法云何？謂若法現在現前正滅。非正滅法云何？謂除現在現前正滅法諸餘現在及過去、未來，并無為法。緣起法云何？謂有為法。非緣起法云何？謂無為法。緣已生非緣已生法、因法非因法、有因法非有因法、因已生法非因已生法亦爾。因相應法云何？謂一切心、心所法。因不相應法云何？謂色、無為、心不相應行。
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結法云何？謂九結。非結法云何？謂除九結諸餘法。順結法云何？謂一切有漏法。非順結法云何？謂一切無漏法。取法云何？謂四取。非取法云何？謂除四取諸餘法。有執受法云何？謂有執受九處少分，除聲、意、法處。無執受法云何？謂聲、意、法處及無執受九處少分。順取法云何？謂一切有漏法。非順取法云何？謂一切無漏法。煩惱法云何？謂若法是纏。非煩惱法云何？謂若法非纏。染污法云何？謂不善及有覆無記法。不染污法云何？謂善及無覆無記法。雜染法云何？謂有漏法。非雜染法云何？謂無漏法。纏法云何？謂若法是煩惱。非纏法云何？謂若法非煩惱。所纏法云何？謂染污心、心所法。非所纏法云何？謂不染污心、心所法，及色、無為、心不相應行。順纏法云何？謂有漏法。非順纏法云何？謂無漏法。
結法云何？謂九結。非結法云何？謂除九結諸餘法。順結法云何？謂一切有漏法。非順結法云何？謂一切無漏法。取法云何？謂四取。非取法云何？謂除四取諸餘法。有執受法云何？謂有執受九處少分，除聲、意、法處。無執受法云何？謂聲、意、法處及無執受九處少分。順取法云何？謂一切有漏法。非順取法云何？謂一切無漏法。煩惱法云何？謂若法是纏。非煩惱法云何？謂若法非纏。染污法云何？謂不善及有覆無記法。不染污法云何？謂善及無覆無記法。雜染法云何？謂有漏法。非雜染法云何？謂無漏法。纏法云何？謂若法是煩惱。非纏法云何？謂若法非煩惱。所纏法云何？謂染污心、心所法。非所纏法云何？謂不染污心、心所法，及色、無為、心不相應行。順纏法云何？謂有漏法。非順纏法云何？謂無漏法。
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有所緣法云何？謂一切心、心所法。無所緣法云何？謂色、無為、心不相應行。有尋法云何？謂尋相應法。無尋法云何？謂尋不相應法。有伺法云何？謂伺相應法。無伺法云何？謂伺不相應法。有喜法云何？謂喜根相應法。無喜法云何？謂喜根不相應法。有警覺法云何？謂作意相應法。無警覺法云何？謂作意不相應法。有事有緣法云何？謂有為法。無事無緣法云何？謂無為法。有上法云何？謂一切有為法及虛空、非擇滅。無上法云何？謂擇滅。遠法云何？謂過去、未來法。近法云何？謂現在及無為法。有量法云何？謂若法果及異熟俱有量。無量法云何？謂若法果及異熟俱無量。見法云何？謂眼根五染污見、世俗正見、學見無學見。非見法云何？謂除眼根諸餘色蘊，除餘八見諸餘行蘊及三蘊全，并無為法。見處法云何？謂有漏法。非見處法云何？謂無漏法。見相應法云何？謂八見相應法。見不相應法云何？謂八見不相應法。
有所緣法云何？謂一切心、心所法。無所緣法云何？謂色、無為、心不相應行。有尋法云何？謂尋相應法。無尋法云何？謂尋不相應法。有伺法云何？謂伺相應法。無伺法云何？謂伺不相應法。有喜法云何？謂喜根相應法。無喜法云何？謂喜根不相應法。有警覺法云何？謂作意相應法。無警覺法云何？謂作意不相應法。有事有緣法云何？謂有為法。無事無緣法云何？謂無為法。有上法云何？謂一切有為法及虛空、非擇滅。無上法云何？謂擇滅。遠法云何？謂過去、未來法。近法云何？謂現在及無為法。有量法云何？謂若法果及異熟俱有量。無量法云何？謂若法果及異熟俱無量。見法云何？謂眼根五染污見、世俗正見、學見無學見。非見法云何？謂除眼根諸餘色蘊，除餘八見諸餘行蘊及三蘊全，并無為法。見處法云何？謂有漏法。非見處法云何？謂無漏法。見相應法云何？謂八見相應法。見不相應法云何？謂八見不相應法。
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異生法法云何？謂地獄、傍生、鬼界有情、北俱盧洲人、無想有情天諸蘊界處及生彼業，是名異生法法。非異生法法云何？謂四通行、四無礙解、四沙門果、無諍願智、邊際定、大悲滅定、空空無願無願無相無相、雜修靜慮現觀邊世俗智、淨居天蘊界處及生彼業，是名非異生法法。共異生法云何？謂共有定及共有生。此復云何？謂如是定及如是生，異生、聖者俱容得有，是名共異生法。不共異生法云何？謂四通行、四無礙解、四沙門果、無諍願智、邊際定、大悲滅定、空空無願無願無相無相、雜修靜慮現觀邊世俗智、淨居天蘊界處及生彼業，是名不共異生法。定法云何？謂五無間業及學無學法。非定法云何？謂除五無間業諸餘有漏及無為法。順熱惱法云何？謂不善及有覆無記法。非順熱惱法云何？謂善及無覆無記法。根法云何？謂內六處及法處所攝根法。非根法云何？謂外五處及法處所攝非根法。聖諦所攝法云何？謂一切有為法及擇滅。非聖諦所攝法云何？謂虛空、非擇滅。
異生法法云何？謂地獄、傍生、鬼界有情、北俱盧洲人、無想有情天諸蘊界處及生彼業，是名異生法法。非異生法法云何？謂四通行、四無礙解、四沙門果、無諍願智、邊際定、大悲滅定、空空無願無願無相無相、雜修靜慮現觀邊世俗智、淨居天蘊界處及生彼業，是名非異生法法。共異生法云何？謂共有定及共有生。此復云何？謂如是定及如是生，異生、聖者俱容得有，是名共異生法。不共異生法云何？謂四通行、四無礙解、四沙門果、無諍願智、邊際定、大悲滅定、空空無願無願無相無相、雜修靜慮現觀邊世俗智、淨居天蘊界處及生彼業，是名不共異生法。定法云何？謂五無間業及學無學法。非定法云何？謂除五無間業諸餘有漏及無為法。順熱惱法云何？謂不善及有覆無記法。非順熱惱法云何？謂善及無覆無記法。根法云何？謂內六處及法處所攝根法。非根法云何？謂外五處及法處所攝非根法。聖諦所攝法云何？謂一切有為法及擇滅。非聖諦所攝法云何？謂虛空、非擇滅。
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俱有法云何？謂一切有為法。非俱有法云何？謂無為法。相應法云何？謂一切心心所法。不相應法云何？謂色、無為、心不相應行。果法云何？謂一切有為法及擇滅。非果法云何？謂虛空、非擇滅。有果法云何？謂一切有為法。無果法云何？謂無為法。異熟法云何？謂異熟十一處少分，除聲處。非異熟法云何？謂聲處及非異熟十一處少分。有異熟法云何？謂不善、善有漏法。無異熟法云何？謂無記無漏法。因緣法云何？謂一切法。非因緣法云何？謂如是法求不可得，以一切法是因緣故。有因緣法云何？謂一切有為法。無因緣法云何？謂無為法。離法云何？謂欲界繫善戒、色無色界繫出離遠離所生善定，及學無學法并擇滅。非離法云何？謂除欲界繫善戒諸餘欲界繫法，除色無色界繫出離遠離所生善定諸餘色無色界繫法，及虛空、非擇滅。有離法云何？謂一切有為。無離法云何？謂無為法。相續法云何？謂若法以滅法為先或已生或正生。此復云何？謂過去現在及未來現前正起法，如是後法與前法相續，是名相續法。非相續法云何？謂除未來現前正起法諸餘未來及無為法，是名非相續法。有相續法云何？謂若法以滅法為先而已生。此復云何？謂除過去現在阿羅漢命終時五蘊，諸餘過去現在法，如是前法有後相續法，是名有相續法。無相續法云何？謂過去現在阿羅漢命終時五蘊及未來，并無為法。
俱有法云何？謂一切有為法。非俱有法云何？謂無為法。相應法云何？謂一切心心所法。不相應法云何？謂色、無為、心不相應行。果法云何？謂一切有為法及擇滅。非果法云何？謂虛空、非擇滅。有果法云何？謂一切有為法。無果法云何？謂無為法。異熟法云何？謂異熟十一處少分，除聲處。非異熟法云何？謂聲處及非異熟十一處少分。有異熟法云何？謂不善、善有漏法。無異熟法云何？謂無記無漏法。因緣法云何？謂一切法。非因緣法云何？謂如是法求不可得，以一切法是因緣故。有因緣法云何？謂一切有為法。無因緣法云何？謂無為法。離法云何？謂欲界繫善戒、色無色界繫出離遠離所生善定，及學無學法并擇滅。非離法云何？謂除欲界繫善戒諸餘欲界繫法，除色無色界繫出離遠離所生善定諸餘色無色界繫法，及虛空、非擇滅。有離法云何？謂一切有為。無離法云何？謂無為法。相續法云何？謂若法以滅法為先或已生或正生。此復云何？謂過去現在及未來現前正起法，如是後法與前法相續，是名相續法。非相續法云何？謂除未來現前正起法諸餘未來及無為法，是名非相續法。有相續法云何？謂若法以滅法為先而已生。此復云何？謂除過去現在阿羅漢命終時五蘊，諸餘過去現在法，如是前法有後相續法，是名有相續法。無相續法云何？謂過去現在阿羅漢命終時五蘊及未來，并無為法。
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善法云何？謂善五蘊及擇滅。不善法云何？謂不善五蘊。無記法云何？謂無記五蘊及虛空、非擇滅。學法云何？謂學五蘊。無學法云何？謂無學五蘊。非學非無學法云何？謂有漏五蘊及無為法。見所斷法云何？謂若法隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應法，并彼等起心不相應行。修所斷法云何？謂若法學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應法，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行、若不染污有漏法。非所斷法云何？謂無漏法。見所斷為因法云何？謂一切染污法及見所斷法異熟。修所斷為因法云何？謂唯一切修所斷法。非所斷為因法云何？謂無漏有為法。有見有對法云何？謂一處。無見有對法云何？謂九處。無見無對法云何？謂二處。異熟法云何？謂異熟十一處少分，除聲處。異熟法法云何？謂不善、善有漏法。非異熟非異熟法法云何？謂除異熟無記法，諸餘無記法及善無漏法。劣法云何？謂不善及有覆無記法。中法云何？謂善有漏及無覆無記法。妙法云何？謂無漏有為法及擇滅。小法云何？謂小信小欲小勝解及彼相應法，彼俱有法，若諸色法，少小微細不多不廣，是名小法。大法云何？謂大信大欲大勝解及彼相應法，彼俱有法，若諸色法雖復多廣而非無邊無際無量，若虛空、非擇滅，是名大法。無量法云何？謂無量信無量欲無量勝解及彼相應法。彼俱有法，若諸色法多廣無邊無際無量，若擇滅，是名無量法。可意法云何？謂若法意所樂。不可意法云何？謂若法意所不樂。非可意非不可意法云何？謂若法順捨。樂俱行法云何？謂若法樂受相應。苦俱行法云何？謂若法苦受相應。不苦不樂俱行法云何？謂若法不苦不樂受相應。俱生法云何？謂有為法有生相故。俱住法云何？謂有為法有住相故。俱滅法云何？謂有為法有滅相故。非俱生法云何？謂無為法，無生相故。非俱住法云何？謂無為法，無住相故。非俱滅法云何？謂無為法，無滅相故。心俱生法云何？謂心俱生十一處少分，除意處。心俱住法云何？謂心隨轉法。心俱滅法云何？謂心俱滅十處少分，除聲意處。非心俱生法云何？謂意處及非心俱生十一處少分。非心俱住法云何？謂非心隨轉法。非心俱滅法云何？謂聲意處及非心俱滅十處少分。
善法云何？謂善五蘊及擇滅。不善法云何？謂不善五蘊。無記法云何？謂無記五蘊及虛空、非擇滅。學法云何？謂學五蘊。無學法云何？謂無學五蘊。非學非無學法云何？謂有漏五蘊及無為法。見所斷法云何？謂若法隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠及彼相應法，并彼等起心不相應行。修所斷法云何？謂若法學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠及彼相應法，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行、若不染污有漏法。非所斷法云何？謂無漏法。見所斷為因法云何？謂一切染污法及見所斷法異熟。修所斷為因法云何？謂唯一切修所斷法。非所斷為因法云何？謂無漏有為法。有見有對法云何？謂一處。無見有對法云何？謂九處。無見無對法云何？謂二處。異熟法云何？謂異熟十一處少分，除聲處。異熟法法云何？謂不善、善有漏法。非異熟非異熟法法云何？謂除異熟無記法，諸餘無記法及善無漏法。劣法云何？謂不善及有覆無記法。中法云何？謂善有漏及無覆無記法。妙法云何？謂無漏有為法及擇滅。小法云何？謂小信小欲小勝解及彼相應法，彼俱有法，若諸色法，少小微細不多不廣，是名小法。大法云何？謂大信大欲大勝解及彼相應法，彼俱有法，若諸色法雖復多廣而非無邊無際無量，若虛空、非擇滅，是名大法。無量法云何？謂無量信無量欲無量勝解及彼相應法。彼俱有法，若諸色法多廣無邊無際無量，若擇滅，是名無量法。可意法云何？謂若法意所樂。不可意法云何？謂若法意所不樂。非可意非不可意法云何？謂若法順捨。樂俱行法云何？謂若法樂受相應。苦俱行法云何？謂若法苦受相應。不苦不樂俱行法云何？謂若法不苦不樂受相應。俱生法云何？謂有為法有生相故。俱住法云何？謂有為法有住相故。俱滅法云何？謂有為法有滅相故。非俱生法云何？謂無為法，無生相故。非俱住法云何？謂無為法，無住相故。非俱滅法云何？謂無為法，無滅相故。心俱生法云何？謂心俱生十一處少分，除意處。心俱住法云何？謂心隨轉法。心俱滅法云何？謂心俱滅十處少分，除聲意處。非心俱生法云何？謂意處及非心俱生十一處少分。非心俱住法云何？謂非心隨轉法。非心俱滅法云何？謂聲意處及非心俱滅十處少分。
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欲界云何？謂欲貪及欲貪相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名欲界。恚界云何？謂瞋及瞋相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名恚界。害界云何？謂害及害相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名害界。出離界云何？謂出離及出離相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行并擇滅，是名出離界。無恚界云何？謂無瞋及無瞋相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名無恚界。無害界云何？謂不害及不害相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名無害界。欲界云何？謂欲貪隨增法。色界云何？謂色貪隨增法。無色界云何？謂無色貪隨增法。色界云何？謂欲界、色界總名色界。無色界云何？謂四無色。滅界云何？謂擇滅、非擇滅。復次一切色法總名色界。除擇滅、非擇滅諸餘非色法，總名無色界。擇滅、非擇滅，總名滅界。
欲界云何？謂欲貪及欲貪相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名欲界。恚界云何？謂瞋及瞋相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名恚界。害界云何？謂害及害相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名害界。出離界云何？謂出離及出離相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行并擇滅，是名出離界。無恚界云何？謂無瞋及無瞋相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名無恚界。無害界云何？謂不害及不害相應受想行識，若彼等起身語業、若彼等起心不相應行，是名無害界。欲界云何？謂欲貪隨增法。色界云何？謂色貪隨增法。無色界云何？謂無色貪隨增法。色界云何？謂欲界、色界總名色界。無色界云何？謂四無色。滅界云何？謂擇滅、非擇滅。復次一切色法總名色界。除擇滅、非擇滅諸餘非色法，總名無色界。擇滅、非擇滅，總名滅界。
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欲有云何？謂若業欲界繫，取為緣，能感當來彼業異熟，是名欲有。色有云何？謂若業色界繫，取為緣，能感當來彼業異熟，是名色有。無色有云何？謂若業無色界繫，取為緣，能感當來彼業異熟，是名無色有。欲漏云何？謂除欲界繫無明，諸餘欲界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名欲漏。有漏云何？謂除色無色界繫無明，諸餘色無色界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名有漏。無明漏云何？謂三界無智。過去世云何？謂若諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已集已現、已謝已盡已滅已離已變壞，是過去墮、過去分墮、過去類、過去世攝，是名過去世。未來世云何？謂若諸行未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未已集未已現、未已和合、未已現前，是未來墮、未來分墮、未來類、未來世攝，是名未來世。現在世云何？謂若諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已集已現、正安住未變壞、和合現前，是現在、墮現在分、墮現在類、現在世攝，是名現在世。過去言依事云何？謂過去所攝行。未來言依事云何？謂未來所攝行。現在言依事云何？謂現在所攝行。苦苦性云何？謂欲界由苦苦故苦。壞苦性云何？謂色界由壞苦故苦。行苦性云何？謂無色界由行苦故苦。復次不可意諸行由苦苦故苦，可意諸行由壞苦故苦，非可意非不可意諸行由行苦故苦。復次苦受由苦苦故苦，樂受由壞苦故苦，不苦不樂受由行苦故苦。有尋有伺法云何？謂尋伺相應法。無尋唯伺法云何？謂尋不相應伺相應法。無尋無伺法云何？謂尋伺不相應法。有尋有伺地云何？謂欲界梵世及一分無漏法。無尋唯伺地云何？謂修靜慮中間得梵大梵及一分無漏法。無尋無伺地云何？謂一切極光淨、一切遍淨、一切廣果、一切無色及一分無漏法。
欲有云何？謂若業欲界繫，取為緣，能感當來彼業異熟，是名欲有。色有云何？謂若業色界繫，取為緣，能感當來彼業異熟，是名色有。無色有云何？謂若業無色界繫，取為緣，能感當來彼業異熟，是名無色有。欲漏云何？謂除欲界繫無明，諸餘欲界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名欲漏。有漏云何？謂除色無色界繫無明，諸餘色無色界繫結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，是名有漏。無明漏云何？謂三界無智。過去世云何？謂若諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已集已現、已謝已盡已滅已離已變壞，是過去墮、過去分墮、過去類、過去世攝，是名過去世。未來世云何？謂若諸行未已起未已等起、未已生未已等生、未已轉未已現轉、未已集未已現、未已和合、未已現前，是未來墮、未來分墮、未來類、未來世攝，是名未來世。現在世云何？謂若諸行已起已等起、已生已等生、已轉已現轉、已集已現、正安住未變壞、和合現前，是現在、墮現在分、墮現在類、現在世攝，是名現在世。過去言依事云何？謂過去所攝行。未來言依事云何？謂未來所攝行。現在言依事云何？謂現在所攝行。苦苦性云何？謂欲界由苦苦故苦。壞苦性云何？謂色界由壞苦故苦。行苦性云何？謂無色界由行苦故苦。復次不可意諸行由苦苦故苦，可意諸行由壞苦故苦，非可意非不可意諸行由行苦故苦。復次苦受由苦苦故苦，樂受由壞苦故苦，不苦不樂受由行苦故苦。有尋有伺法云何？謂尋伺相應法。無尋唯伺法云何？謂尋不相應伺相應法。無尋無伺法云何？謂尋伺不相應法。有尋有伺地云何？謂欲界梵世及一分無漏法。無尋唯伺地云何？謂修靜慮中間得梵大梵及一分無漏法。無尋無伺地云何？謂一切極光淨、一切遍淨、一切廣果、一切無色及一分無漏法。
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說一切有部品類足論卷第六
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