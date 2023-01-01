阿毘達磨品類足論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第五

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第五之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯隨眠品第五之餘

於見滅所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷無漏緣無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增亦非相應故者，謂見滅所斷無漏緣無明，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故：諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷亦爾。於修所斷貪，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除修所斷貪相應無明，諸餘修所斷一切及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷貪相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除修所斷貪及彼相應無明，諸餘修所斷一切及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷貪及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，修所斷一切及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠；於彼非所緣故隨增非相應故。修所斷瞋慢亦爾。於修所斷無明；幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂修所斷無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除修所斷無明，諸餘修所斷一切隨眠。非所緣故隨增亦非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，修所斷一切及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於見滅所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷無漏緣無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增亦非相應故者，謂見滅所斷無漏緣無明，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故：諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷亦爾。於修所斷貪，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除修所斷貪相應無明，諸餘修所斷一切及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷貪相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除修所斷貪及彼相應無明，諸餘修所斷一切及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷貪及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，修所斷一切及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠；於彼非所緣故隨增非相應故。修所斷瞋慢亦爾。於修所斷無明；幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂修所斷無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除修所斷無明，諸餘修所斷一切隨眠。非所緣故隨增亦非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，修所斷一切及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。

有四十八無明，謂見滅所斷邪見相應無明，見滅所斷疑相應無明，見滅所斷邪見疑相應無明，見滅所斷邪見不相應無明，見滅所斷疑不相應無明，見滅所斷邪見疑不相應無明。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見滅所斷邪見相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠，於彼相應法，見滅所斷邪見及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷疑及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四十八無明，謂見滅所斷邪見相應無明，見滅所斷疑相應無明，見滅所斷邪見疑相應無明，見滅所斷邪見不相應無明，見滅所斷疑不相應無明，見滅所斷邪見疑不相應無明。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見滅所斷邪見相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠，於彼相應法，見滅所斷邪見及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷疑及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。

於見滅所斷邪見相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於見滅所斷邪見相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，

并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行、見滅所斷有漏緣及遍行隨眠、所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷疑，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行、見滅所斷有漏緣及遍行隨眠、所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷疑，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見

道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。

諸隨眠有漏緣，彼隨眠所緣相應故隨增耶？答：若隨眠所緣相應故隨增彼隨眠有漏緣。有隨眠有漏緣彼隨眠非所緣相應故隨增，謂緣異界地遍行隨眠。此復云何？謂諸隨眠欲界繫緣色界繫、若諸隨眠欲界繫緣無色界繫、若諸隨眠色界繫緣無色界繫、若諸隨眠欲界繫緣色無色界繫。異地緣亦爾。諸隨眠無漏緣，彼隨眠相應故隨增耶？答若隨眠無漏緣彼隨眠相應故隨增。有隨眠相應故隨增彼隨眠非無漏緣，謂緣異界地遍行隨眠。此復云何？謂諸隨眠欲界繫緣色界繫、若諸隨眠欲界繫緣無色界繫、若諸隨眠色界繫緣無色界繫、若諸隨眠欲界繫緣色無色界繫。異地緣亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸隨眠有漏緣，彼隨眠所緣相應故隨增耶？答：若隨眠所緣相應故隨增彼隨眠有漏緣。有隨眠有漏緣彼隨眠非所緣相應故隨增，謂緣異界地遍行隨眠。此復云何？謂諸隨眠欲界繫緣色界繫、若諸隨眠欲界繫緣無色界繫、若諸隨眠色界繫緣無色界繫、若諸隨眠欲界繫緣色無色界繫。異地緣亦爾。諸隨眠無漏緣，彼隨眠相應故隨增耶？答若隨眠無漏緣彼隨眠相應故隨增。有隨眠相應故隨增彼隨眠非無漏緣，謂緣異界地遍行隨眠。此復云何？謂諸隨眠欲界繫緣色界繫、若諸隨眠欲界繫緣無色界繫、若諸隨眠色界繫緣無色界繫、若諸隨眠欲界繫緣色無色界繫。異地緣亦爾。

品類足論辯攝等品第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品類足論辯攝等品第六之一

有所知法、所識法、所通達法、所緣法、增上法。有色法、無色法，有見法、無見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，有諍法、無諍法，世間法、出世間法，墮界法、不墮界法，有味著法、無味著法，耽嗜依法、出離依法，心法、非心法，心所法、非心所法，心相應法、心不相應法，心俱有法、非心俱有法，隨心轉法、非隨心轉法，心為因法、非心為因法，心為等無間法、非心為等無間法，心為所緣法、非心為所緣法，心為增上法、非心為增上法，心果法、非心果法，心異熟法、非心異熟法，業法、非業法，業相應法、業不相應法，業俱有法、非業俱有法，隨業轉法、非隨業轉法，業為因法、非業為因法，業為等無間法、非業為等無間法，業為所緣法、非業為所緣法，業為增上法、非業為增上法，業果法、非業果法，業異熟法、非業異熟法，有法、非有法，有相應法、有不相應法，有俱有法、非有俱有法，隨有轉法、非隨有轉法，有為因法、非有為因法，有為等無間法、非有為等無間法，有為所緣法、非有為所緣法，有為增上法、非有為增上法，有果法、非有果法，有異熟法、非有異熟法，所遍知法、非所遍知法，所應斷法、非所應斷法，所應修法、非所應修法，所應證法、非所應證法，所應習法、非所應習法，有罪法、無罪法，黑法、白法，有覆法、無覆法，順退法、非順退法，有記法、無記法，已生法、非已生法，正生法、非正生法，已滅法、非已滅法，正滅法、非正滅法，緣起法、非緣起法，緣已生法、非緣已生法，因法、非因法，有因法、非有因法，因已生法、非因已生法，因相應法、因不相應法，結法、非結法，順結法、非順結法，取法、非取法，有執受法、無執受法，順取法、非順取法，煩惱法、非煩惱法，染污法、不染污法，雜染法、非雜染法，纏法、非纏法，所纏法、非所纏法，順纏法、非順纏法，有所緣法、無所緣法，有尋法、無尋法，有伺法、無伺法，有喜法、無喜法，有警覺法、無警覺法，有事法、無事法，有緣法、無緣法，有上法、無上法，遠法、近法，有量法、無量法，見法、非見法，見處法、非見處法，見相應法、見不相應法，異生法法、非異生法法，共異生法、不共異生法，定法、非定法，順熱惱法、非順熱惱法，根法、非根法，聖諦所攝法、非聖諦所攝法，俱有法、非俱有法，相應法、不相應法，果法、非果法，有果法、無果法，異熟法、非異熟法，有異熟法、無異熟法，因緣法、非因緣法，有因緣法、無因緣法，離法、非離法，有離法、無離法，相續法、非相續法，有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有所知法、所識法、所通達法、所緣法、增上法。有色法、無色法，有見法、無見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，有諍法、無諍法，世間法、出世間法，墮界法、不墮界法，有味著法、無味著法，耽嗜依法、出離依法，心法、非心法，心所法、非心所法，心相應法、心不相應法，心俱有法、非心俱有法，隨心轉法、非隨心轉法，心為因法、非心為因法，心為等無間法、非心為等無間法，心為所緣法、非心為所緣法，心為增上法、非心為增上法，心果法、非心果法，心異熟法、非心異熟法，業法、非業法，業相應法、業不相應法，業俱有法、非業俱有法，隨業轉法、非隨業轉法，業為因法、非業為因法，業為等無間法、非業為等無間法，業為所緣法、非業為所緣法，業為增上法、非業為增上法，業果法、非業果法，業異熟法、非業異熟法，有法、非有法，有相應法、有不相應法，有俱有法、非有俱有法，隨有轉法、非隨有轉法，有為因法、非有為因法，有為等無間法、非有為等無間法，有為所緣法、非有為所緣法，有為增上法、非有為增上法，有果法、非有果法，有異熟法、非有異熟法，所遍知法、非所遍知法，所應斷法、非所應斷法，所應修法、非所應修法，所應證法、非所應證法，所應習法、非所應習法，有罪法、無罪法，黑法、白法，有覆法、無覆法，順退法、非順退法，有記法、無記法，已生法、非已生法，正生法、非正生法，已滅法、非已滅法，正滅法、非正滅法，緣起法、非緣起法，緣已生法、非緣已生法，因法、非因法，有因法、非有因法，因已生法、非因已生法，因相應法、因不相應法，結法、非結法，順結法、非順結法，取法、非取法，有執受法、無執受法，順取法、非順取法，煩惱法、非煩惱法，染污法、不染污法，雜染法、非雜染法，纏法、非纏法，所纏法、非所纏法，順纏法、非順纏法，有所緣法、無所緣法，有尋法、無尋法，有伺法、無伺法，有喜法、無喜法，有警覺法、無警覺法，有事法、無事法，有緣法、無緣法，有上法、無上法，遠法、近法，有量法、無量法，見法、非見法，見處法、非見處法，見相應法、見不相應法，異生法法、非異生法法，共異生法、不共異生法，定法、非定法，順熱惱法、非順熱惱法，根法、非根法，聖諦所攝法、非聖諦所攝法，俱有法、非俱有法，相應法、不相應法，果法、非果法，有果法、無果法，異熟法、非異熟法，有異熟法、無異熟法，因緣法、非因緣法，有因緣法、無因緣法，離法、非離法，有離法、無離法，相續法、非相續法，有

相續法、無相續法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續法、無相續法。

有三法，謂善法、不善法、無記法。學法、無學法、非學非無學法。見所斷法、修所斷法、非所斷法。見所斷為因法、修所斷為因法、非所斷為因法。有見有對法、無見有對法、無見無對法。異熟法、異熟法法、非異熟非異熟法法。劣法、中法、妙法。小法、大法、無量法。可意法、不可意法、非可意非不可意法。樂俱行法、苦俱行法、不苦不樂俱行法。俱生法、俱住法、俱滅法。非俱生法、非俱住法、非俱滅法。心俱生法、心俱住法、心俱滅法。非心俱生法、非心俱住法、非心俱滅法。有三界，謂欲界、恚界、害界。復有三界，謂出離界、無恚界、無害界。復有三界，謂欲界、色界、無色界。復有三界，謂色界、無色界、滅界。有三有，謂欲有、色有、無色有。有三漏，謂欲漏、有漏、無明漏。有三世，謂過去世、未來世、現在世。有三言依事，謂過去言依事、未來言依事、現在言依事。有三苦性，謂苦苦性、壞苦性、行苦性。有三法，謂有尋有伺法、無尋唯伺法、無尋無伺法。有三地，謂有尋有伺地、無尋唯伺地、無尋無伺地。有三業，謂身業、語業、意業。復有三業，謂善業、不善業、無記業。復有三業，謂學業、無學業、非學非無學業。復有三業，謂見所斷業、修所斷業、非所斷業。復有三業，謂順現法受業、順次生受業、順後次受業。復有三業，謂順樂受業、順苦受業、順不苦不樂受業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三法，謂善法、不善法、無記法。學法、無學法、非學非無學法。見所斷法、修所斷法、非所斷法。見所斷為因法、修所斷為因法、非所斷為因法。有見有對法、無見有對法、無見無對法。異熟法、異熟法法、非異熟非異熟法法。劣法、中法、妙法。小法、大法、無量法。可意法、不可意法、非可意非不可意法。樂俱行法、苦俱行法、不苦不樂俱行法。俱生法、俱住法、俱滅法。非俱生法、非俱住法、非俱滅法。心俱生法、心俱住法、心俱滅法。非心俱生法、非心俱住法、非心俱滅法。有三界，謂欲界、恚界、害界。復有三界，謂出離界、無恚界、無害界。復有三界，謂欲界、色界、無色界。復有三界，謂色界、無色界、滅界。有三有，謂欲有、色有、無色有。有三漏，謂欲漏、有漏、無明漏。有三世，謂過去世、未來世、現在世。有三言依事，謂過去言依事、未來言依事、現在言依事。有三苦性，謂苦苦性、壞苦性、行苦性。有三法，謂有尋有伺法、無尋唯伺法、無尋無伺法。有三地，謂有尋有伺地、無尋唯伺地、無尋無伺地。有三業，謂身業、語業、意業。復有三業，謂善業、不善業、無記業。復有三業，謂學業、無學業、非學非無學業。復有三業，謂見所斷業、修所斷業、非所斷業。復有三業，謂順現法受業、順次生受業、順後次受業。復有三業，謂順樂受業、順苦受業、順不苦不樂受業。

有四念住，謂身念住、受念住、心念住、法念住。有四正斷，謂為令已生惡不善法得永斷故勤修正斷、為令未生惡不善法永不生故勤修正斷、為令未生善法生故勤修正斷、為令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智作證故勤修正斷。有四神足，謂欲三摩地斷行成就神足、勤三摩地斷行成就神足、心三摩地斷行成就神足、觀三摩地斷行成就神足。有四靜慮，謂初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮。有四聖諦，謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。有四無量，謂慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。有四無色，謂空無邊處，識無邊處，無所有處，非想非非想處。有四聖種，謂隨所得衣喜足聖種、隨所得食喜足聖種、隨所得臥具喜足聖種、樂斷樂修聖種。有四沙門果，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。有四智，謂法智、類智、他心智、世俗智。復有四智，謂苦智、集智、滅智、道智。有四無礙解，謂法無礙解、義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。有四緣，謂因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣。有四食，謂段食若麁若細、觸食、意思食、識食。有四瀑流，謂欲瀑流、有瀑流、見瀑流、無明瀑流。有四軛，謂欲軛、有軛、見軛、無明軛。有四取，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。有四法，謂過去法、未來法、現在法、非過去非未來非現在法。復有四法，謂欲界繫法、色界繫法、無色界繫法、不繫法。復有四法，謂善為因法、不善為因法、無記為因法、非善為因非不善為因非無記為因法。復有四法，謂緣有所緣法、緣無所緣法、緣有所緣緣無所緣法、非緣有所緣非緣無所緣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四念住，謂身念住、受念住、心念住、法念住。有四正斷，謂為令已生惡不善法得永斷故勤修正斷、為令未生惡不善法永不生故勤修正斷、為令未生善法生故勤修正斷、為令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智作證故勤修正斷。有四神足，謂欲三摩地斷行成就神足、勤三摩地斷行成就神足、心三摩地斷行成就神足、觀三摩地斷行成就神足。有四靜慮，謂初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮。有四聖諦，謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。有四無量，謂慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。有四無色，謂空無邊處，識無邊處，無所有處，非想非非想處。有四聖種，謂隨所得衣喜足聖種、隨所得食喜足聖種、隨所得臥具喜足聖種、樂斷樂修聖種。有四沙門果，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。有四智，謂法智、類智、他心智、世俗智。復有四智，謂苦智、集智、滅智、道智。有四無礙解，謂法無礙解、義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。有四緣，謂因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣。有四食，謂段食若麁若細、觸食、意思食、識食。有四瀑流，謂欲瀑流、有瀑流、見瀑流、無明瀑流。有四軛，謂欲軛、有軛、見軛、無明軛。有四取，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。有四法，謂過去法、未來法、現在法、非過去非未來非現在法。復有四法，謂欲界繫法、色界繫法、無色界繫法、不繫法。復有四法，謂善為因法、不善為因法、無記為因法、非善為因非不善為因非無記為因法。復有四法，謂緣有所緣法、緣無所緣法、緣有所緣緣無所緣法、非緣有所緣非緣無所緣法。

有五蘊，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。有五取蘊，謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。有五趣，謂捺落迦趣、傍生趣、鬼趣、人趣天、趣。有五煩惱部，謂見苦所斷煩惱部、見集所斷煩惱部、見滅所斷煩惱部、見道所斷煩惱部、修所斷煩惱部。有五法，謂色法、心法、心所法、心不相應行法、無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五蘊，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。有五取蘊，謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。有五趣，謂捺落迦趣、傍生趣、鬼趣、人趣天、趣。有五煩惱部，謂見苦所斷煩惱部、見集所斷煩惱部、見滅所斷煩惱部、見道所斷煩惱部、修所斷煩惱部。有五法，謂色法、心法、心所法、心不相應行法、無為法。

有六界，謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。有六法，謂見苦所斷法、見集所斷法、見滅所斷法、見道所斷法、修所斷法、非所斷法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六界，謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。有六法，謂見苦所斷法、見集所斷法、見滅所斷法、見道所斷法、修所斷法、非所斷法。

有七隨眠，謂欲貪隨眠、瞋隨眠、有貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。有七識住，謂有色有情，身異想異，如人一分天，是初識住。有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二識住。有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三識住。有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四識住。無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第五識住。無色有情，超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第六識住。無色有情，超一切識無邊處，入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第七識住。有七覺支，謂念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有七隨眠，謂欲貪隨眠、瞋隨眠、有貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。有七識住，謂有色有情，身異想異，如人一分天，是初識住。有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二識住。有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三識住。有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四識住。無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第五識住。無色有情，超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第六識住。無色有情，超一切識無邊處，入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第七識住。有七覺支，謂念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支。

有八解脫，謂有色觀諸色，是初解脫。內無色想觀外色，是第二解脫。淨解脫身作證具足住，是第三解脫。超一切色想滅有對想不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，是第四解脫。超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是第五解脫。超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，是第六解脫。超一切無所有處入非想非非想處具足住，是第七解脫。超一切非想非非想處，入想受滅身作證具足住，是第八解脫。有八勝處，謂內有色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是初勝處。內有色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第二勝處。內無色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第三勝處。內無色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第四勝處。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，猶如烏莫迦華，或如婆羅痆斯深染青衣，若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第五勝處。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，猶如羯尼迦花，或如婆羅痆斯深染黃衣，若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第六勝處。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，猶如槃豆時縛迦花，或如婆羅痆斯深染赤衣，若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第七勝處。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，猶如烏殺斯星，或如婆羅痆斯極鮮白衣，若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第八勝處。有八聖道支，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有八解脫，謂有色觀諸色，是初解脫。內無色想觀外色，是第二解脫。淨解脫身作證具足住，是第三解脫。超一切色想滅有對想不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，是第四解脫。超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是第五解脫。超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，是第六解脫。超一切無所有處入非想非非想處具足住，是第七解脫。超一切非想非非想處，入想受滅身作證具足住，是第八解脫。有八勝處，謂內有色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是初勝處。內有色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第二勝處。內無色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第三勝處。內無色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第四勝處。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，猶如烏莫迦華，或如婆羅痆斯深染青衣，若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第五勝處。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，猶如羯尼迦花，或如婆羅痆斯深染黃衣，若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第六勝處。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，猶如槃豆時縛迦花，或如婆羅痆斯深染赤衣，若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第七勝處。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，猶如烏殺斯星，或如婆羅痆斯極鮮白衣，若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第八勝處。有八聖道支，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。