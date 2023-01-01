阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
阿毘達磨品類足論卷第五
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯隨眠品第五之餘
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於見滅所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷無漏緣無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增亦非相應故者，謂見滅所斷無漏緣無明，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故：諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷亦爾。於修所斷貪，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除修所斷貪相應無明，諸餘修所斷一切及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷貪相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除修所斷貪及彼相應無明，諸餘修所斷一切及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷貪及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，修所斷一切及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠；於彼非所緣故隨增非相應故。修所斷瞋慢亦爾。於修所斷無明；幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂修所斷無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除修所斷無明，諸餘修所斷一切隨眠。非所緣故隨增亦非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，修所斷一切及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。
於見滅所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷無漏緣無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增亦非相應故者，謂見滅所斷無漏緣無明，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故：諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷亦爾。於修所斷貪，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除修所斷貪相應無明，諸餘修所斷一切及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷貪相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除修所斷貪及彼相應無明，諸餘修所斷一切及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷貪及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，修所斷一切及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠；於彼非所緣故隨增非相應故。修所斷瞋慢亦爾。於修所斷無明；幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂修所斷無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除修所斷無明，諸餘修所斷一切隨眠。非所緣故隨增亦非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，修所斷一切及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。
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有四十八無明，謂見滅所斷邪見相應無明，見滅所斷疑相應無明，見滅所斷邪見疑相應無明，見滅所斷邪見不相應無明，見滅所斷疑不相應無明，見滅所斷邪見疑不相應無明。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見滅所斷邪見相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠，於彼相應法，見滅所斷邪見及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷疑及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
有四十八無明，謂見滅所斷邪見相應無明，見滅所斷疑相應無明，見滅所斷邪見疑相應無明，見滅所斷邪見不相應無明，見滅所斷疑不相應無明，見滅所斷邪見疑不相應無明。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見滅所斷邪見相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠，於彼相應法，見滅所斷邪見及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷疑及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣、若遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不相應無明，幾隨眠隨增？答：見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於彼相應法，除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
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於見滅所斷邪見相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，
於見滅所斷邪見相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，
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并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行、見滅所斷有漏緣及遍行隨眠、所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷疑，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見
并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行、見滅所斷有漏緣及遍行隨眠、所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷疑，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑不相應無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣無明及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見滅所斷有漏緣無明，諸餘見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見
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道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行、若見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
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諸隨眠有漏緣，彼隨眠所緣相應故隨增耶？答：若隨眠所緣相應故隨增彼隨眠有漏緣。有隨眠有漏緣彼隨眠非所緣相應故隨增，謂緣異界地遍行隨眠。此復云何？謂諸隨眠欲界繫緣色界繫、若諸隨眠欲界繫緣無色界繫、若諸隨眠色界繫緣無色界繫、若諸隨眠欲界繫緣色無色界繫。異地緣亦爾。諸隨眠無漏緣，彼隨眠相應故隨增耶？答若隨眠無漏緣彼隨眠相應故隨增。有隨眠相應故隨增彼隨眠非無漏緣，謂緣異界地遍行隨眠。此復云何？謂諸隨眠欲界繫緣色界繫、若諸隨眠欲界繫緣無色界繫、若諸隨眠色界繫緣無色界繫、若諸隨眠欲界繫緣色無色界繫。異地緣亦爾。
諸隨眠有漏緣，彼隨眠所緣相應故隨增耶？答：若隨眠所緣相應故隨增彼隨眠有漏緣。有隨眠有漏緣彼隨眠非所緣相應故隨增，謂緣異界地遍行隨眠。此復云何？謂諸隨眠欲界繫緣色界繫、若諸隨眠欲界繫緣無色界繫、若諸隨眠色界繫緣無色界繫、若諸隨眠欲界繫緣色無色界繫。異地緣亦爾。諸隨眠無漏緣，彼隨眠相應故隨增耶？答若隨眠無漏緣彼隨眠相應故隨增。有隨眠相應故隨增彼隨眠非無漏緣，謂緣異界地遍行隨眠。此復云何？謂諸隨眠欲界繫緣色界繫、若諸隨眠欲界繫緣無色界繫、若諸隨眠色界繫緣無色界繫、若諸隨眠欲界繫緣色無色界繫。異地緣亦爾。
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品類足論辯攝等品第六之一
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有所知法、所識法、所通達法、所緣法、增上法。有色法、無色法，有見法、無見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，有諍法、無諍法，世間法、出世間法，墮界法、不墮界法，有味著法、無味著法，耽嗜依法、出離依法，心法、非心法，心所法、非心所法，心相應法、心不相應法，心俱有法、非心俱有法，隨心轉法、非隨心轉法，心為因法、非心為因法，心為等無間法、非心為等無間法，心為所緣法、非心為所緣法，心為增上法、非心為增上法，心果法、非心果法，心異熟法、非心異熟法，業法、非業法，業相應法、業不相應法，業俱有法、非業俱有法，隨業轉法、非隨業轉法，業為因法、非業為因法，業為等無間法、非業為等無間法，業為所緣法、非業為所緣法，業為增上法、非業為增上法，業果法、非業果法，業異熟法、非業異熟法，有法、非有法，有相應法、有不相應法，有俱有法、非有俱有法，隨有轉法、非隨有轉法，有為因法、非有為因法，有為等無間法、非有為等無間法，有為所緣法、非有為所緣法，有為增上法、非有為增上法，有果法、非有果法，有異熟法、非有異熟法，所遍知法、非所遍知法，所應斷法、非所應斷法，所應修法、非所應修法，所應證法、非所應證法，所應習法、非所應習法，有罪法、無罪法，黑法、白法，有覆法、無覆法，順退法、非順退法，有記法、無記法，已生法、非已生法，正生法、非正生法，已滅法、非已滅法，正滅法、非正滅法，緣起法、非緣起法，緣已生法、非緣已生法，因法、非因法，有因法、非有因法，因已生法、非因已生法，因相應法、因不相應法，結法、非結法，順結法、非順結法，取法、非取法，有執受法、無執受法，順取法、非順取法，煩惱法、非煩惱法，染污法、不染污法，雜染法、非雜染法，纏法、非纏法，所纏法、非所纏法，順纏法、非順纏法，有所緣法、無所緣法，有尋法、無尋法，有伺法、無伺法，有喜法、無喜法，有警覺法、無警覺法，有事法、無事法，有緣法、無緣法，有上法、無上法，遠法、近法，有量法、無量法，見法、非見法，見處法、非見處法，見相應法、見不相應法，異生法法、非異生法法，共異生法、不共異生法，定法、非定法，順熱惱法、非順熱惱法，根法、非根法，聖諦所攝法、非聖諦所攝法，俱有法、非俱有法，相應法、不相應法，果法、非果法，有果法、無果法，異熟法、非異熟法，有異熟法、無異熟法，因緣法、非因緣法，有因緣法、無因緣法，離法、非離法，有離法、無離法，相續法、非相續法，有
有所知法、所識法、所通達法、所緣法、增上法。有色法、無色法，有見法、無見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，有諍法、無諍法，世間法、出世間法，墮界法、不墮界法，有味著法、無味著法，耽嗜依法、出離依法，心法、非心法，心所法、非心所法，心相應法、心不相應法，心俱有法、非心俱有法，隨心轉法、非隨心轉法，心為因法、非心為因法，心為等無間法、非心為等無間法，心為所緣法、非心為所緣法，心為增上法、非心為增上法，心果法、非心果法，心異熟法、非心異熟法，業法、非業法，業相應法、業不相應法，業俱有法、非業俱有法，隨業轉法、非隨業轉法，業為因法、非業為因法，業為等無間法、非業為等無間法，業為所緣法、非業為所緣法，業為增上法、非業為增上法，業果法、非業果法，業異熟法、非業異熟法，有法、非有法，有相應法、有不相應法，有俱有法、非有俱有法，隨有轉法、非隨有轉法，有為因法、非有為因法，有為等無間法、非有為等無間法，有為所緣法、非有為所緣法，有為增上法、非有為增上法，有果法、非有果法，有異熟法、非有異熟法，所遍知法、非所遍知法，所應斷法、非所應斷法，所應修法、非所應修法，所應證法、非所應證法，所應習法、非所應習法，有罪法、無罪法，黑法、白法，有覆法、無覆法，順退法、非順退法，有記法、無記法，已生法、非已生法，正生法、非正生法，已滅法、非已滅法，正滅法、非正滅法，緣起法、非緣起法，緣已生法、非緣已生法，因法、非因法，有因法、非有因法，因已生法、非因已生法，因相應法、因不相應法，結法、非結法，順結法、非順結法，取法、非取法，有執受法、無執受法，順取法、非順取法，煩惱法、非煩惱法，染污法、不染污法，雜染法、非雜染法，纏法、非纏法，所纏法、非所纏法，順纏法、非順纏法，有所緣法、無所緣法，有尋法、無尋法，有伺法、無伺法，有喜法、無喜法，有警覺法、無警覺法，有事法、無事法，有緣法、無緣法，有上法、無上法，遠法、近法，有量法、無量法，見法、非見法，見處法、非見處法，見相應法、見不相應法，異生法法、非異生法法，共異生法、不共異生法，定法、非定法，順熱惱法、非順熱惱法，根法、非根法，聖諦所攝法、非聖諦所攝法，俱有法、非俱有法，相應法、不相應法，果法、非果法，有果法、無果法，異熟法、非異熟法，有異熟法、無異熟法，因緣法、非因緣法，有因緣法、無因緣法，離法、非離法，有離法、無離法，相續法、非相續法，有
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相續法、無相續法。
相續法、無相續法。
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有三法，謂善法、不善法、無記法。學法、無學法、非學非無學法。見所斷法、修所斷法、非所斷法。見所斷為因法、修所斷為因法、非所斷為因法。有見有對法、無見有對法、無見無對法。異熟法、異熟法法、非異熟非異熟法法。劣法、中法、妙法。小法、大法、無量法。可意法、不可意法、非可意非不可意法。樂俱行法、苦俱行法、不苦不樂俱行法。俱生法、俱住法、俱滅法。非俱生法、非俱住法、非俱滅法。心俱生法、心俱住法、心俱滅法。非心俱生法、非心俱住法、非心俱滅法。有三界，謂欲界、恚界、害界。復有三界，謂出離界、無恚界、無害界。復有三界，謂欲界、色界、無色界。復有三界，謂色界、無色界、滅界。有三有，謂欲有、色有、無色有。有三漏，謂欲漏、有漏、無明漏。有三世，謂過去世、未來世、現在世。有三言依事，謂過去言依事、未來言依事、現在言依事。有三苦性，謂苦苦性、壞苦性、行苦性。有三法，謂有尋有伺法、無尋唯伺法、無尋無伺法。有三地，謂有尋有伺地、無尋唯伺地、無尋無伺地。有三業，謂身業、語業、意業。復有三業，謂善業、不善業、無記業。復有三業，謂學業、無學業、非學非無學業。復有三業，謂見所斷業、修所斷業、非所斷業。復有三業，謂順現法受業、順次生受業、順後次受業。復有三業，謂順樂受業、順苦受業、順不苦不樂受業。
有三法，謂善法、不善法、無記法。學法、無學法、非學非無學法。見所斷法、修所斷法、非所斷法。見所斷為因法、修所斷為因法、非所斷為因法。有見有對法、無見有對法、無見無對法。異熟法、異熟法法、非異熟非異熟法法。劣法、中法、妙法。小法、大法、無量法。可意法、不可意法、非可意非不可意法。樂俱行法、苦俱行法、不苦不樂俱行法。俱生法、俱住法、俱滅法。非俱生法、非俱住法、非俱滅法。心俱生法、心俱住法、心俱滅法。非心俱生法、非心俱住法、非心俱滅法。有三界，謂欲界、恚界、害界。復有三界，謂出離界、無恚界、無害界。復有三界，謂欲界、色界、無色界。復有三界，謂色界、無色界、滅界。有三有，謂欲有、色有、無色有。有三漏，謂欲漏、有漏、無明漏。有三世，謂過去世、未來世、現在世。有三言依事，謂過去言依事、未來言依事、現在言依事。有三苦性，謂苦苦性、壞苦性、行苦性。有三法，謂有尋有伺法、無尋唯伺法、無尋無伺法。有三地，謂有尋有伺地、無尋唯伺地、無尋無伺地。有三業，謂身業、語業、意業。復有三業，謂善業、不善業、無記業。復有三業，謂學業、無學業、非學非無學業。復有三業，謂見所斷業、修所斷業、非所斷業。復有三業，謂順現法受業、順次生受業、順後次受業。復有三業，謂順樂受業、順苦受業、順不苦不樂受業。
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有四念住，謂身念住、受念住、心念住、法念住。有四正斷，謂為令已生惡不善法得永斷故勤修正斷、為令未生惡不善法永不生故勤修正斷、為令未生善法生故勤修正斷、為令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智作證故勤修正斷。有四神足，謂欲三摩地斷行成就神足、勤三摩地斷行成就神足、心三摩地斷行成就神足、觀三摩地斷行成就神足。有四靜慮，謂初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮。有四聖諦，謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。有四無量，謂慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。有四無色，謂空無邊處，識無邊處，無所有處，非想非非想處。有四聖種，謂隨所得衣喜足聖種、隨所得食喜足聖種、隨所得臥具喜足聖種、樂斷樂修聖種。有四沙門果，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。有四智，謂法智、類智、他心智、世俗智。復有四智，謂苦智、集智、滅智、道智。有四無礙解，謂法無礙解、義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。有四緣，謂因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣。有四食，謂段食若麁若細、觸食、意思食、識食。有四瀑流，謂欲瀑流、有瀑流、見瀑流、無明瀑流。有四軛，謂欲軛、有軛、見軛、無明軛。有四取，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。有四法，謂過去法、未來法、現在法、非過去非未來非現在法。復有四法，謂欲界繫法、色界繫法、無色界繫法、不繫法。復有四法，謂善為因法、不善為因法、無記為因法、非善為因非不善為因非無記為因法。復有四法，謂緣有所緣法、緣無所緣法、緣有所緣緣無所緣法、非緣有所緣非緣無所緣法。
有四念住，謂身念住、受念住、心念住、法念住。有四正斷，謂為令已生惡不善法得永斷故勤修正斷、為令未生惡不善法永不生故勤修正斷、為令未生善法生故勤修正斷、為令已生善法堅住不忘修滿倍復增廣智作證故勤修正斷。有四神足，謂欲三摩地斷行成就神足、勤三摩地斷行成就神足、心三摩地斷行成就神足、觀三摩地斷行成就神足。有四靜慮，謂初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮。有四聖諦，謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。有四無量，謂慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。有四無色，謂空無邊處，識無邊處，無所有處，非想非非想處。有四聖種，謂隨所得衣喜足聖種、隨所得食喜足聖種、隨所得臥具喜足聖種、樂斷樂修聖種。有四沙門果，謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。有四智，謂法智、類智、他心智、世俗智。復有四智，謂苦智、集智、滅智、道智。有四無礙解，謂法無礙解、義無礙解、詞無礙解、辯無礙解。有四緣，謂因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣。有四食，謂段食若麁若細、觸食、意思食、識食。有四瀑流，謂欲瀑流、有瀑流、見瀑流、無明瀑流。有四軛，謂欲軛、有軛、見軛、無明軛。有四取，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。有四法，謂過去法、未來法、現在法、非過去非未來非現在法。復有四法，謂欲界繫法、色界繫法、無色界繫法、不繫法。復有四法，謂善為因法、不善為因法、無記為因法、非善為因非不善為因非無記為因法。復有四法，謂緣有所緣法、緣無所緣法、緣有所緣緣無所緣法、非緣有所緣非緣無所緣法。
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有五蘊，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。有五取蘊，謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。有五趣，謂捺落迦趣、傍生趣、鬼趣、人趣天、趣。有五煩惱部，謂見苦所斷煩惱部、見集所斷煩惱部、見滅所斷煩惱部、見道所斷煩惱部、修所斷煩惱部。有五法，謂色法、心法、心所法、心不相應行法、無為法。
有五蘊，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。有五取蘊，謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。有五趣，謂捺落迦趣、傍生趣、鬼趣、人趣天、趣。有五煩惱部，謂見苦所斷煩惱部、見集所斷煩惱部、見滅所斷煩惱部、見道所斷煩惱部、修所斷煩惱部。有五法，謂色法、心法、心所法、心不相應行法、無為法。
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有六界，謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。有六法，謂見苦所斷法、見集所斷法、見滅所斷法、見道所斷法、修所斷法、非所斷法。
有六界，謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。有六法，謂見苦所斷法、見集所斷法、見滅所斷法、見道所斷法、修所斷法、非所斷法。
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有七隨眠，謂欲貪隨眠、瞋隨眠、有貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。有七識住，謂有色有情，身異想異，如人一分天，是初識住。有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二識住。有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三識住。有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四識住。無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第五識住。無色有情，超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第六識住。無色有情，超一切識無邊處，入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第七識住。有七覺支，謂念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支。
有七隨眠，謂欲貪隨眠、瞋隨眠、有貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。有七識住，謂有色有情，身異想異，如人一分天，是初識住。有色有情，身異想一，如梵眾天劫初時，是第二識住。有色有情，身一想異，如極光淨天，是第三識住。有色有情，身一想一，如遍淨天，是第四識住。無色有情，超一切色想、滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，如空無邊處天，是第五識住。無色有情，超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住，如識無邊處天，是第六識住。無色有情，超一切識無邊處，入無所有，無所有處具足住，如無所有處天，是第七識住。有七覺支，謂念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支。
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有八解脫，謂有色觀諸色，是初解脫。內無色想觀外色，是第二解脫。淨解脫身作證具足住，是第三解脫。超一切色想滅有對想不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，是第四解脫。超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是第五解脫。超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，是第六解脫。超一切無所有處入非想非非想處具足住，是第七解脫。超一切非想非非想處，入想受滅身作證具足住，是第八解脫。有八勝處，謂內有色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是初勝處。內有色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第二勝處。內無色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第三勝處。內無色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第四勝處。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，猶如烏莫迦華，或如婆羅痆斯深染青衣，若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第五勝處。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，猶如羯尼迦花，或如婆羅痆斯深染黃衣，若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第六勝處。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，猶如槃豆時縛迦花，或如婆羅痆斯深染赤衣，若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第七勝處。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，猶如烏殺斯星，或如婆羅痆斯極鮮白衣，若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第八勝處。有八聖道支，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。
有八解脫，謂有色觀諸色，是初解脫。內無色想觀外色，是第二解脫。淨解脫身作證具足住，是第三解脫。超一切色想滅有對想不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，是第四解脫。超一切空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是第五解脫。超一切識無邊處入無所有，無所有處具足住，是第六解脫。超一切無所有處入非想非非想處具足住，是第七解脫。超一切非想非非想處，入想受滅身作證具足住，是第八解脫。有八勝處，謂內有色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是初勝處。內有色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第二勝處。內無色想觀外色少，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第三勝處。內無色想觀外色多，若好顯色、若惡顯色，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第四勝處。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，猶如烏莫迦華，或如婆羅痆斯深染青衣，若青青顯青現青光。內無色想觀外諸色，若青青顯青現青光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第五勝處。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，猶如羯尼迦花，或如婆羅痆斯深染黃衣，若黃黃顯黃現黃光。內無色想觀外諸色，若黃黃顯黃現黃光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第六勝處。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，猶如槃豆時縛迦花，或如婆羅痆斯深染赤衣，若赤赤顯赤現赤光。內無色想觀外諸色，若赤赤顯赤現赤光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第七勝處。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，猶如烏殺斯星，或如婆羅痆斯極鮮白衣，若白白顯白現白光。內無色想觀外諸色，若白白顯白現白光，亦復如是，於彼諸色勝知勝見，具如是想是第八勝處。有八聖道支，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。
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說一切有部品類足論卷第五
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