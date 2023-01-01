阿毘達磨品類足論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第四

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯隨眠品第五之二

有唯二十法，謂唯見苦所斷法、唯見集所斷法、唯見滅所斷法、惟見道所斷法、唯修所斷法。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於惟見苦所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見苦所斷非遍行隨眠。於惟見集所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見集所斷非遍行隨眠。於惟見滅所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見滅所斷一切隨眠。於惟見道所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見道所斷一切隨眠。於惟修所斷法，幾隨眠隨增？答：惟修所斷一切隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有唯二十法，謂唯見苦所斷法、唯見集所斷法、唯見滅所斷法、惟見道所斷法、唯修所斷法。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於惟見苦所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見苦所斷非遍行隨眠。於惟見集所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見集所斷非遍行隨眠。於惟見滅所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見滅所斷一切隨眠。於惟見道所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見道所斷一切隨眠。於惟修所斷法，幾隨眠隨增？答：惟修所斷一切隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。

於惟見苦所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟見苦所斷非遍行隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見集所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟見集所斷非遍行隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見滅所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見道所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟修所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於惟見苦所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟見苦所斷非遍行隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見集所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟見集所斷非遍行隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見滅所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見道所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟修所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。

有二十心，謂見苦所斷心、見集所斷心、見滅所斷心、見道所斷心、修所斷心。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見苦所斷心，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。於見集所斷心，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。於見滅所斷心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見道所斷心，幾隨眠隨增？答：見道所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行，見道所斷有漏緣及遍行隨眠。於修所斷心，幾隨眠隨增？答：修所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二十心，謂見苦所斷心、見集所斷心、見滅所斷心、見道所斷心、修所斷心。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見苦所斷心，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。於見集所斷心，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。於見滅所斷心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見道所斷心，幾隨眠隨增？答：見道所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行，見道所斷有漏緣及遍行隨眠。於修所斷心，幾隨眠隨增？答：修所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。

於見苦所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見集所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見道所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見道所斷有漏緣，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於修所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增亦非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於見苦所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見集所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見道所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見道所斷有漏緣，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於修所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增亦非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切

隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。修所斷一切，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。修所斷一切，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。

有四十八心，謂見滅所斷邪見相應心、見滅所斷疑相應心、見滅所斷邪見疑相應心、見滅所斷邪見不相應心、見滅所斷疑不相應心、見滅所斷邪見疑不相應心，見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見滅所斷邪見相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見疑，及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見不相應心，幾隨眠隨增？答？除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑不相應心，幾隨眠隨增，答：除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不相應心，幾隨眠隨增？答：除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四十八心，謂見滅所斷邪見相應心、見滅所斷疑相應心、見滅所斷邪見疑相應心、見滅所斷邪見不相應心、見滅所斷疑不相應心、見滅所斷邪見疑不相應心，見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見滅所斷邪見相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見疑，及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見不相應心，幾隨眠隨增？答？除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑不相應心，幾隨眠隨增，答：除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不相應心，幾隨眠隨增？答：除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。

於見滅所斷邪見相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增亦非相應故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑不相應心，幾隨眠所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於見滅所斷邪見相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增亦非相應故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑不相應心，幾隨眠所

緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷疑，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑不相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷疑，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑不相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。

有三十六隨眠，謂見苦所斷十，見集所斷七，見滅所斷七，見道所斷八，修所斷四。見苦所斷十隨眠云何？謂有身見、邊執見。見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明。見集所斷七隨眠云何？謂見集所斷邪見、見取、疑、貪、瞋、慢、無明。見滅所斷七隨眠云何？謂見滅所斷邪見、見取、疑、貪、瞋、慢、無明。見道所斷八隨眠云何？謂見道所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明。修所斷四隨眠云何？謂修所斷貪、瞋、慢、無明。於有身見，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。如有身見，邊執見、見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明亦爾。於見集所斷邪見，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。如見集所斷邪見，見取、疑、貪、瞋、慢、無明亦爾。於見滅所斷邪見，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見相應無明，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取，幾隨眠隨增？答：見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。見滅所斷貪、瞋、慢亦爾。於見滅所斷無明，幾隨眠隨增？答：除見滅所斷無漏緣無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦爾。於修所斷貪，幾隨眠隨增？答：修所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。修所斷瞋、慢、無明亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三十六隨眠，謂見苦所斷十，見集所斷七，見滅所斷七，見道所斷八，修所斷四。見苦所斷十隨眠云何？謂有身見、邊執見。見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明。見集所斷七隨眠云何？謂見集所斷邪見、見取、疑、貪、瞋、慢、無明。見滅所斷七隨眠云何？謂見滅所斷邪見、見取、疑、貪、瞋、慢、無明。見道所斷八隨眠云何？謂見道所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明。修所斷四隨眠云何？謂修所斷貪、瞋、慢、無明。於有身見，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。如有身見，邊執見、見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明亦爾。於見集所斷邪見，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。如見集所斷邪見，見取、疑、貪、瞋、慢、無明亦爾。於見滅所斷邪見，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見相應無明，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取，幾隨眠隨增？答：見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。見滅所斷貪、瞋、慢亦爾。於見滅所斷無明，幾隨眠隨增？答：除見滅所斷無漏緣無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦爾。於修所斷貪，幾隨眠隨增？答：修所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。修所斷瞋、慢、無明亦爾。

於有身見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除有身見相應無明，諸餘見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂有身見相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除有身見及彼相應無明，諸餘見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂有身見及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如有身見，邊執見、見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢亦爾。於見苦所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷無明，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見苦所斷無明，諸餘見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見集所斷邪見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除見集所斷邪見相應無明，諸餘見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷邪見相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除見集所斷邪見及彼相應無明，諸餘見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷邪見及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見集所斷一切及見苦所斷遍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於有身見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除有身見相應無明，諸餘見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂有身見相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除有身見及彼相應無明，諸餘見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂有身見及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如有身見，邊執見、見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢亦爾。於見苦所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷無明，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見苦所斷無明，諸餘見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見集所斷邪見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除見集所斷邪見相應無明，諸餘見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷邪見相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除見集所斷邪見及彼相應無明，諸餘見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷邪見及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見集所斷一切及見苦所斷遍

行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如見集所斷邪見，見取、疑、貪、瞋、慢亦爾。於見集所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷無明，及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見集所斷無明，諸餘見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷見取相應無明，諸餘見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷見取相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷見取及彼相應無明，諸餘見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷見取及彼相應無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如見集所斷邪見，見取、疑、貪、瞋、慢亦爾。於見集所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷無明，及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見集所斷無明，諸餘見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷見取相應無明，諸餘見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷見取相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷見取及彼相應無明，諸餘見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷見取及彼相應無

明。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見滅所斷貪、瞋、慢亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見滅所斷貪、瞋、慢亦爾。