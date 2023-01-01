阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
阿毘達磨品類足論卷第四
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯隨眠品第五之二
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有唯二十法，謂唯見苦所斷法、唯見集所斷法、唯見滅所斷法、惟見道所斷法、唯修所斷法。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於惟見苦所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見苦所斷非遍行隨眠。於惟見集所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見集所斷非遍行隨眠。於惟見滅所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見滅所斷一切隨眠。於惟見道所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見道所斷一切隨眠。於惟修所斷法，幾隨眠隨增？答：惟修所斷一切隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
有唯二十法，謂唯見苦所斷法、唯見集所斷法、唯見滅所斷法、惟見道所斷法、唯修所斷法。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於惟見苦所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見苦所斷非遍行隨眠。於惟見集所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見集所斷非遍行隨眠。於惟見滅所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見滅所斷一切隨眠。於惟見道所斷法，幾隨眠隨增？答：惟見道所斷一切隨眠。於惟修所斷法，幾隨眠隨增？答：惟修所斷一切隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
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於惟見苦所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟見苦所斷非遍行隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見集所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟見集所斷非遍行隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見滅所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見道所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟修所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。
於惟見苦所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟見苦所斷非遍行隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見集所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟見集所斷非遍行隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見滅所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟見道所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。於惟修所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂惟修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。
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有二十心，謂見苦所斷心、見集所斷心、見滅所斷心、見道所斷心、修所斷心。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見苦所斷心，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。於見集所斷心，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。於見滅所斷心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見道所斷心，幾隨眠隨增？答：見道所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行，見道所斷有漏緣及遍行隨眠。於修所斷心，幾隨眠隨增？答：修所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
有二十心，謂見苦所斷心、見集所斷心、見滅所斷心、見道所斷心、修所斷心。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見苦所斷心，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。於見集所斷心，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。於見滅所斷心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見道所斷心，幾隨眠隨增？答：見道所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行，見道所斷有漏緣及遍行隨眠。於修所斷心，幾隨眠隨增？答：修所斷一切，及遍行隨眠，於彼相應法，及彼等起心不相應行亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
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於見苦所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見集所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見道所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見道所斷有漏緣，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於修所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增亦非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切
於見苦所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見集所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見道所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅修所斷一切隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。見道所斷有漏緣，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於修所斷心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增亦非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切
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隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。修所斷一切，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行。修所斷一切，及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
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有四十八心，謂見滅所斷邪見相應心、見滅所斷疑相應心、見滅所斷邪見疑相應心、見滅所斷邪見不相應心、見滅所斷疑不相應心、見滅所斷邪見疑不相應心，見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見滅所斷邪見相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見疑，及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見不相應心，幾隨眠隨增？答？除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑不相應心，幾隨眠隨增，答：除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不相應心，幾隨眠隨增？答：除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
有四十八心，謂見滅所斷邪見相應心、見滅所斷疑相應心、見滅所斷邪見疑相應心、見滅所斷邪見不相應心、見滅所斷疑不相應心、見滅所斷邪見疑不相應心，見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見滅所斷邪見相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷疑，及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑相應心，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見疑，及彼相應無明。若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見不相應心，幾隨眠隨增？答？除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷疑不相應心，幾隨眠隨增，答：除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於見滅所斷邪見疑不相應心，幾隨眠隨增？答：除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
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於見滅所斷邪見相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增亦非相應故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑不相應心，幾隨眠所
於見滅所斷邪見相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增亦非相應故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見不相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷疑不相應心，幾隨眠所
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緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷疑，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑不相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷疑，及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見疑不相應心，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂除見滅所斷邪見疑及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷邪見疑及彼相應無明，若見苦集所斷非遍行，若見道修所斷一切隨眠。於彼相應法亦爾，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見道所斷心亦爾。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
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有三十六隨眠，謂見苦所斷十，見集所斷七，見滅所斷七，見道所斷八，修所斷四。見苦所斷十隨眠云何？謂有身見、邊執見。見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明。見集所斷七隨眠云何？謂見集所斷邪見、見取、疑、貪、瞋、慢、無明。見滅所斷七隨眠云何？謂見滅所斷邪見、見取、疑、貪、瞋、慢、無明。見道所斷八隨眠云何？謂見道所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明。修所斷四隨眠云何？謂修所斷貪、瞋、慢、無明。於有身見，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。如有身見，邊執見、見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明亦爾。於見集所斷邪見，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。如見集所斷邪見，見取、疑、貪、瞋、慢、無明亦爾。於見滅所斷邪見，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見相應無明，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取，幾隨眠隨增？答：見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。見滅所斷貪、瞋、慢亦爾。於見滅所斷無明，幾隨眠隨增？答：除見滅所斷無漏緣無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦爾。於修所斷貪，幾隨眠隨增？答：修所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。修所斷瞋、慢、無明亦爾。
有三十六隨眠，謂見苦所斷十，見集所斷七，見滅所斷七，見道所斷八，修所斷四。見苦所斷十隨眠云何？謂有身見、邊執見。見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明。見集所斷七隨眠云何？謂見集所斷邪見、見取、疑、貪、瞋、慢、無明。見滅所斷七隨眠云何？謂見滅所斷邪見、見取、疑、貪、瞋、慢、無明。見道所斷八隨眠云何？謂見道所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明。修所斷四隨眠云何？謂修所斷貪、瞋、慢、無明。於有身見，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。如有身見，邊執見、見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢、無明亦爾。於見集所斷邪見，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。如見集所斷邪見，見取、疑、貪、瞋、慢、無明亦爾。於見滅所斷邪見，幾隨眠隨增？答：見滅所斷邪見相應無明，及見滅所斷有漏緣，并遍行隨眠。於彼相應法見滅所斷邪見，及彼相應無明，若見滅所斷有漏緣，若遍行隨眠，於彼等起心不相應行，見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取，幾隨眠隨增？答：見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。見滅所斷貪、瞋、慢亦爾。於見滅所斷無明，幾隨眠隨增？答：除見滅所斷無漏緣無明，諸餘見滅所斷一切及遍行隨眠。於彼相應法，見滅所斷一切及遍行隨眠，於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。見道所斷亦爾。於修所斷貪，幾隨眠隨增？答：修所斷一切及遍行隨眠，於彼相應法及彼等起心不相應行亦爾。修所斷瞋、慢、無明亦爾。
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於有身見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除有身見相應無明，諸餘見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂有身見相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除有身見及彼相應無明，諸餘見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂有身見及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如有身見，邊執見、見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢亦爾。於見苦所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷無明，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見苦所斷無明，諸餘見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見集所斷邪見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除見集所斷邪見相應無明，諸餘見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷邪見相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除見集所斷邪見及彼相應無明，諸餘見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷邪見及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見集所斷一切及見苦所斷遍
於有身見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除有身見相應無明，諸餘見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂有身見相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除有身見及彼相應無明，諸餘見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂有身見及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如有身見，邊執見、見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、瞋、慢亦爾。於見苦所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷無明，及見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見苦所斷無明，諸餘見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見集所斷邪見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除見集所斷邪見相應無明，諸餘見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷邪見相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除見集所斷邪見及彼相應無明，諸餘見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷邪見及彼相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見集所斷一切及見苦所斷遍
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行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如見集所斷邪見，見取、疑、貪、瞋、慢亦爾。於見集所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷無明，及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見集所斷無明，諸餘見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷見取相應無明，諸餘見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷見取相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷見取及彼相應無明，諸餘見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷見取及彼相應無
行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。如見集所斷邪見，見取、疑、貪、瞋、慢亦爾。於見集所斷無明，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷無明，及見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂除見集所斷無明，諸餘見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。於見滅所斷邪見，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷邪見及彼相應無明。所緣故隨增亦相應故者，無。非所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷邪見，及彼相應無明，諸餘見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見滅所斷疑亦爾。於見滅所斷見取，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷見取相應無明，諸餘見滅所斷有漏緣，及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷見取相應無明。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼相應法，所緣故隨增非相應故者，謂除見滅所斷見取及彼相應無明，諸餘見滅所斷有漏緣及遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷見取及彼相應無
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明。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見滅所斷貪、瞋、慢亦爾。
明。非所緣故隨增非相應故者，謂見滅所斷無漏緣，及見苦集所斷非遍行，并見道修所斷一切隨眠。於彼等起心不相應行見滅所斷有漏緣及遍行隨眠，所緣故隨增非相應故；諸餘隨眠，於彼非所緣故隨增非相應故。見滅所斷貪、瞋、慢亦爾。
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說一切有部品類足論卷第四
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