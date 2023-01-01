阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
阿毘達磨品類足論卷第三
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯七事品第四之餘
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信云何？謂信性增上信性、忍可欲作、欲為欲造、心澄淨性，是名為信。勤云何？謂勤精進、勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息、心勇悍性，是名勤。慚云何？謂慚等慚各別慚、羞等羞各別羞、厭等厭各別厭、毀等毀各別毀，有尊有敬、有所自在、有自在轉、有所畏忌、不自在行，是名為慚。愧云何？謂愧等愧各別愧、恥等恥各別恥、厭等厭各別厭、毀等毀各別毀，怖罪懼罪、於罪見怖，是名為愧。無貪云何？謂有心所與心相應能對治貪，是名無貪。無瞋云何？謂有心所與心相應能對治瞋，是名無瞋。輕安云何？謂身輕安、心輕安，已輕安、輕安類，是名輕安。捨云何？謂身平等心平等、身正直心正直、無警覺寂靜住，是名為捨。不放逸云何？謂於斷惡法具足善法中，堅作常作修習不捨，名不放逸。不害云何？謂於有情不毀不損、不傷不害、不惱不觸、不令墮苦，是名不害。
信云何？謂信性增上信性、忍可欲作、欲為欲造、心澄淨性，是名為信。勤云何？謂勤精進、勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息、心勇悍性，是名勤。慚云何？謂慚等慚各別慚、羞等羞各別羞、厭等厭各別厭、毀等毀各別毀，有尊有敬、有所自在、有自在轉、有所畏忌、不自在行，是名為慚。愧云何？謂愧等愧各別愧、恥等恥各別恥、厭等厭各別厭、毀等毀各別毀，怖罪懼罪、於罪見怖，是名為愧。無貪云何？謂有心所與心相應能對治貪，是名無貪。無瞋云何？謂有心所與心相應能對治瞋，是名無瞋。輕安云何？謂身輕安、心輕安，已輕安、輕安類，是名輕安。捨云何？謂身平等心平等、身正直心正直、無警覺寂靜住，是名為捨。不放逸云何？謂於斷惡法具足善法中，堅作常作修習不捨，名不放逸。不害云何？謂於有情不毀不損、不傷不害、不惱不觸、不令墮苦，是名不害。
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不信云何？謂不信不信性增上不信性、不忍、不可、不欲作、不欲為、不欲造，心不澄淨性，是名不信。懈怠云何？謂下劣精進、微弱精進、羸惙精進、退怯精進、憩息精進，心不勇悍性，是名懈怠。失念云何？謂虛念空念、忘念失念，心外念性，是名失念。心亂云何？謂心亂心散、心流轉心飄蕩、心不一趣不住一緣，是名心亂。無明云何？謂三界無知性。不正知云何？謂非理所引慧。非理作意云何？謂染污作意。邪勝解云何？謂染污作意相應心，正勝解已勝解當勝解，是名邪勝解。掉舉云何？謂心不寂靜、心不憺怕、心不寧謐掉動飄舉，心躁擾性，是名掉舉。放逸云何？謂於斷惡法具足善法中，不修不習不別修習、不堅作不常作，不勤修習性，是名放逸。
不信云何？謂不信不信性增上不信性、不忍、不可、不欲作、不欲為、不欲造，心不澄淨性，是名不信。懈怠云何？謂下劣精進、微弱精進、羸惙精進、退怯精進、憩息精進，心不勇悍性，是名懈怠。失念云何？謂虛念空念、忘念失念，心外念性，是名失念。心亂云何？謂心亂心散、心流轉心飄蕩、心不一趣不住一緣，是名心亂。無明云何？謂三界無知性。不正知云何？謂非理所引慧。非理作意云何？謂染污作意。邪勝解云何？謂染污作意相應心，正勝解已勝解當勝解，是名邪勝解。掉舉云何？謂心不寂靜、心不憺怕、心不寧謐掉動飄舉，心躁擾性，是名掉舉。放逸云何？謂於斷惡法具足善法中，不修不習不別修習、不堅作不常作，不勤修習性，是名放逸。
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忿云何？謂忿等忿、遍忿極忿、已正當忿，是名為忿。恨云何？謂心結怨、已正當恨，是名為恨。覆云何？謂隱藏自罪。惱云何？謂心佷悷、已正當惱，是名為惱。嫉云何？謂心妬忌。慳云何？謂心鄙悋。誑云何？謂幻惑他。諂云何？謂心矯曲。憍云何？謂憍醉極憍醉、迷悶極迷悶、慢緩極慢緩，心傲誕性，是名為憍。害云何？謂於有情能為毀損傷害惱觸，逼令墮苦，是名為害。欲貪云何？謂於諸欲起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名欲貪。色貪云何？謂於諸色起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名色貪。無色貪云何？謂於無色起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名無色貪。瞋云何？謂於有情心懷憤恚，根栽對礙、憎怒凶悖、猛烈暴惡、已正當瞋，是名為瞋。疑云何？謂於諦猶豫。
忿云何？謂忿等忿、遍忿極忿、已正當忿，是名為忿。恨云何？謂心結怨、已正當恨，是名為恨。覆云何？謂隱藏自罪。惱云何？謂心佷悷、已正當惱，是名為惱。嫉云何？謂心妬忌。慳云何？謂心鄙悋。誑云何？謂幻惑他。諂云何？謂心矯曲。憍云何？謂憍醉極憍醉、迷悶極迷悶、慢緩極慢緩，心傲誕性，是名為憍。害云何？謂於有情能為毀損傷害惱觸，逼令墮苦，是名為害。欲貪云何？謂於諸欲起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名欲貪。色貪云何？謂於諸色起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名色貪。無色貪云何？謂於無色起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名無色貪。瞋云何？謂於有情心懷憤恚，根栽對礙、憎怒凶悖、猛烈暴惡、已正當瞋，是名為瞋。疑云何？謂於諦猶豫。
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有對觸云何？謂五識身相應觸。增語觸云何？謂意識身相應觸。明觸云何？謂無漏觸。無明觸云何？謂染污觸。非明非無明觸云何？謂不染污有漏觸。
有對觸云何？謂五識身相應觸。增語觸云何？謂意識身相應觸。明觸云何？謂無漏觸。無明觸云何？謂染污觸。非明非無明觸云何？謂不染污有漏觸。
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有身見云何？謂於五取蘊等隨觀執我或我所，由此起忍樂慧觀見，是名有身見。邊執見云何？謂於五取蘊等隨觀執或斷或常，由此起忍樂慧觀見，是名邊執見。邪見云何？謂謗因謗果、或謗作用、或壞實事，由此起忍樂慧觀見，是名邪見。見取云何？謂於五取蘊等隨觀執為最為勝、為上為極，由此起忍樂慧觀見，是名見取。戒禁取云何？謂於五取蘊等隨觀執為能清淨、為能解脫、為能出離，由此起忍樂慧觀見，是名戒禁取。
有身見云何？謂於五取蘊等隨觀執我或我所，由此起忍樂慧觀見，是名有身見。邊執見云何？謂於五取蘊等隨觀執或斷或常，由此起忍樂慧觀見，是名邊執見。邪見云何？謂謗因謗果、或謗作用、或壞實事，由此起忍樂慧觀見，是名邪見。見取云何？謂於五取蘊等隨觀執為最為勝、為上為極，由此起忍樂慧觀見，是名見取。戒禁取云何？謂於五取蘊等隨觀執為能清淨、為能解脫、為能出離，由此起忍樂慧觀見，是名戒禁取。
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樂根云何？謂順樂受觸所觸時，所起身樂心樂平等受，受所攝，是名樂根。苦根云何？謂順苦受觸所觸時，所起身苦不平等受，受所攝，是名苦根。喜根云何？謂順喜受觸所觸時，所起心喜平等受，受所攝，是名喜根。憂根云何？謂順憂受觸所觸時，所起心憂不平等受，受所攝，是名憂根。捨根云何？謂順捨受觸所觸時，所起身捨心捨非平等非不平等受，受所攝，是名捨根。
樂根云何？謂順樂受觸所觸時，所起身樂心樂平等受，受所攝，是名樂根。苦根云何？謂順苦受觸所觸時，所起身苦不平等受，受所攝，是名苦根。喜根云何？謂順喜受觸所觸時，所起心喜平等受，受所攝，是名喜根。憂根云何？謂順憂受觸所觸時，所起心憂不平等受，受所攝，是名憂根。捨根云何？謂順捨受觸所觸時，所起身捨心捨非平等非不平等受，受所攝，是名捨根。
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尋云何？謂心尋求遍尋求、搆度極搆度現前搆度、推究追尋極思惟思惟性，令心麁動，是名為尋。伺云何？謂心伺察遍伺察隨遍伺察、隨轉隨流隨屬於尋，令心細動，是名為伺。識云何？謂六識身，即眼識乃至意識。無慚云何？謂不慚不等慚不各別慚、不羞不等羞不各別羞、不厭不等厭不各別厭、不毀不等毀不各別毀，無尊無敬、無所自在、無自在轉、無所畏忌自在而行，是名無慚。無愧云何？謂不愧不等愧不各別愧、不恥不等恥不各別恥、不厭不等厭不各別厭、不毀不等毀不各別毀，不怖罪不懼罪於罪不見怖，是名無愧。
尋云何？謂心尋求遍尋求、搆度極搆度現前搆度、推究追尋極思惟思惟性，令心麁動，是名為尋。伺云何？謂心伺察遍伺察隨遍伺察、隨轉隨流隨屬於尋，令心細動，是名為伺。識云何？謂六識身，即眼識乃至意識。無慚云何？謂不慚不等慚不各別慚、不羞不等羞不各別羞、不厭不等厭不各別厭、不毀不等毀不各別毀，無尊無敬、無所自在、無自在轉、無所畏忌自在而行，是名無慚。無愧云何？謂不愧不等愧不各別愧、不恥不等恥不各別恥、不厭不等厭不各別厭、不毀不等毀不各別毀，不怖罪不懼罪於罪不見怖，是名無愧。
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眼識云何？謂眼及色為緣生眼識。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸已正當了別，是名眼識。耳、鼻、舌、身、意識亦爾。眼觸云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸觸等觸、觸性等觸性、已觸、觸類，是名眼觸。耳、鼻、舌、身、意觸亦爾。眼觸所生受云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸受等受各別等受、已受、受類，是名眼觸所生受。耳、鼻、舌、身、意觸所生受亦爾。眼觸所生想云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故想。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸想等想增上等想、已想、想類，是名眼觸所生想。耳、鼻、舌、身、意觸所生想亦爾。眼觸所生思云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故思。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸思等思增上等思、已思、思類，心作意業，是名眼觸所生思。耳、鼻、舌、身、意觸所生思亦爾。眼觸所生愛云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故愛。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸貪等貪，執藏防護耽著愛樂，是名眼觸所生愛。耳、鼻、舌、身、意觸所生愛亦爾。
眼識云何？謂眼及色為緣生眼識。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸已正當了別，是名眼識。耳、鼻、舌、身、意識亦爾。眼觸云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸觸等觸、觸性等觸性、已觸、觸類，是名眼觸。耳、鼻、舌、身、意觸亦爾。眼觸所生受云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸受等受各別等受、已受、受類，是名眼觸所生受。耳、鼻、舌、身、意觸所生受亦爾。眼觸所生想云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故想。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸想等想增上等想、已想、想類，是名眼觸所生想。耳、鼻、舌、身、意觸所生想亦爾。眼觸所生思云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故思。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸思等思增上等思、已思、思類，心作意業，是名眼觸所生思。耳、鼻、舌、身、意觸所生思亦爾。眼觸所生愛云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故愛。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸貪等貪，執藏防護耽著愛樂，是名眼觸所生愛。耳、鼻、舌、身、意觸所生愛亦爾。
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眼界，幾界幾處幾蘊攝？眼界所攝法，幾界幾處幾蘊攝？眼界所不攝法，幾界幾處幾蘊攝？眼界所攝不攝法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所不攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所攝不攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？乃至意觸所生愛，為問亦爾。
眼界，幾界幾處幾蘊攝？眼界所攝法，幾界幾處幾蘊攝？眼界所不攝法，幾界幾處幾蘊攝？眼界所攝不攝法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所不攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所攝不攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？乃至意觸所生愛，為問亦爾。
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答：眼界，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。眼界所攝法，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。眼界所不攝法，十七界十一處五蘊攝，不攝一界一處一蘊。眼界所攝不攝法，十八界十二處五蘊攝，無界無處無蘊不攝。除眼界所攝法餘法，十七界十一處五蘊攝，不攝一界一處一蘊。除眼界所不攝法餘法，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。除眼界所攝不攝法，所問餘法，無事空論，以一切法皆被除故。如眼界，九有色界、十有色處，應知亦爾。眼識界，二界一處一蘊攝，不攝十七界十二處五蘊。如眼識界，耳鼻舌身意識界、六識身，應知亦爾。意界，七界一處一蘊攝，不攝十一界十一處四蘊。如意界，意處、識蘊、識法，應知亦爾。法界，一界一處四蘊攝，不攝十七界十一處二蘊。法處亦爾。色蘊，十一界十一處一蘊攝，不攝八界二處四蘊。受蘊，一界一處一蘊攝，不攝十八界十二處四蘊。如受蘊，想蘊、行蘊、大地法中受想，應知亦爾。色取蘊，十一界十一處一蘊攝，不攝八界二處五蘊。受取蘊，一界一處一蘊攝，不攝十八界十二處五蘊。如受取蘊，想取蘊、行取蘊、五有色界、八大地法、十大善地法、十大煩惱地法、十小煩惱地法、五煩惱、五觸、五見、五根四法、後五六身，應知亦爾。識取蘊，七界一處一蘊攝，不攝十三界十二處五蘊。識界亦爾。
答：眼界，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。眼界所攝法，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。眼界所不攝法，十七界十一處五蘊攝，不攝一界一處一蘊。眼界所攝不攝法，十八界十二處五蘊攝，無界無處無蘊不攝。除眼界所攝法餘法，十七界十一處五蘊攝，不攝一界一處一蘊。除眼界所不攝法餘法，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。除眼界所攝不攝法，所問餘法，無事空論，以一切法皆被除故。如眼界，九有色界、十有色處，應知亦爾。眼識界，二界一處一蘊攝，不攝十七界十二處五蘊。如眼識界，耳鼻舌身意識界、六識身，應知亦爾。意界，七界一處一蘊攝，不攝十一界十一處四蘊。如意界，意處、識蘊、識法，應知亦爾。法界，一界一處四蘊攝，不攝十七界十一處二蘊。法處亦爾。色蘊，十一界十一處一蘊攝，不攝八界二處四蘊。受蘊，一界一處一蘊攝，不攝十八界十二處四蘊。如受蘊，想蘊、行蘊、大地法中受想，應知亦爾。色取蘊，十一界十一處一蘊攝，不攝八界二處五蘊。受取蘊，一界一處一蘊攝，不攝十八界十二處五蘊。如受取蘊，想取蘊、行取蘊、五有色界、八大地法、十大善地法、十大煩惱地法、十小煩惱地法、五煩惱、五觸、五見、五根四法、後五六身，應知亦爾。識取蘊，七界一處一蘊攝，不攝十三界十二處五蘊。識界亦爾。
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眼識界，一界一處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如眼識界，耳鼻舌身意識界、識取蘊、識界、六識身，應知亦爾。意界，一界一處三蘊相應，十八界十二處三蘊不相應。如意界，意處、識蘊、識法，應知亦爾。法界，八界二處四蘊相應，十一界十一處二蘊不相應。如法界，法處、行蘊、八大地法，應知亦爾。受蘊，八界二處三蘊相應，十一界十一處三蘊不相應。如受蘊，想蘊、大地法中受想，應知亦爾。受取蘊，八界二處三蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。想取蘊亦爾。行取蘊，八界二處四蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。尋、伺法亦爾。信，八界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如信，餘九大善地法、十大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧，應知亦爾。忿，三界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如忿，餘九小煩惱地法、無色貪、疑、明觸、五見、六愛身，應知亦爾。色貪，六界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。有對觸，七界二處四蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。增語觸，三界三處四蘊相應，十七界十二處五蘊不相應。六觸身、六思身亦爾。樂根，八界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。捨根亦爾。苦根，七界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。喜根，三界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。憂根亦爾。眼觸所生受，三界二處三蘊相應，十七界十二處五蘊不相應。如眼觸所生受，耳鼻舌身意觸所生受、六想身，應知亦爾。
眼識界，一界一處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如眼識界，耳鼻舌身意識界、識取蘊、識界、六識身，應知亦爾。意界，一界一處三蘊相應，十八界十二處三蘊不相應。如意界，意處、識蘊、識法，應知亦爾。法界，八界二處四蘊相應，十一界十一處二蘊不相應。如法界，法處、行蘊、八大地法，應知亦爾。受蘊，八界二處三蘊相應，十一界十一處三蘊不相應。如受蘊，想蘊、大地法中受想，應知亦爾。受取蘊，八界二處三蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。想取蘊亦爾。行取蘊，八界二處四蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。尋、伺法亦爾。信，八界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如信，餘九大善地法、十大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧，應知亦爾。忿，三界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如忿，餘九小煩惱地法、無色貪、疑、明觸、五見、六愛身，應知亦爾。色貪，六界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。有對觸，七界二處四蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。增語觸，三界三處四蘊相應，十七界十二處五蘊不相應。六觸身、六思身亦爾。樂根，八界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。捨根亦爾。苦根，七界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。喜根，三界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。憂根亦爾。眼觸所生受，三界二處三蘊相應，十七界十二處五蘊不相應。如眼觸所生受，耳鼻舌身意觸所生受、六想身，應知亦爾。
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品類足論辯隨眠品第五之一
品類足論辯隨眠品第五之一
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九十八隨眠，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫。此九十八隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答八十八見所斷，十修所斷。欲界繫三十六隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答：三十二見所斷，四修所斷。色界繫三十一隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答：二十八見所斷，三修所斷。無色界繫三十一隨眠亦爾。此九十八隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：二十八見苦所斷，十九見集所斷，十九見滅所斷，二十二見道所斷，十修所斷。欲界繫三十六隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：十見苦所斷，七見集所斷，七見滅所斷，八見道所斷，四修所斷。色界繫三十一隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：九見苦所斷，六見集所斷，六見滅所斷，七見道所斷，三修所斷。無色界繫三十一隨眠亦爾。隨眠是何義？答：微細義是隨眠義、隨增義是隨眠義、隨逐義是隨眠義、隨縛義是隨眠義。如是隨眠，若未斷未遍知，由二事故隨增，謂所緣故、相應故。如是隨增，於自界非他界有十二隨眠，謂欲貪隨眠、瞋恚隨眠、色貪隨眠、無色貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、有身見隨眠、邊執見隨眠、邪見隨眠、見取隨眠、戒禁取隨眠、疑隨眠。云何欲貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可戀故、可意故。云何瞋恚隨眠隨增？謂不可愛故、不可樂故、不可戀故、不可意故。云何色貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可憙故、可意故。云何無色貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可意故。云何慢隨眠隨增？謂高舉故、輕蔑故。云何無明隨眠隨增？謂無知故、闇昧故、愚癡故。云何有身見隨眠隨增？謂我故、我所故。云何邊執見隨眠隨增？謂斷故、常故。云何邪見隨眠隨增？謂無因故、無用故、誹謗故。云何見取隨眠隨增？謂最故勝故、上故極故。云何戒禁取隨眠隨增？謂能清淨故、能解脫故、能出離故。云何疑隨眠隨增？謂惑故、疑故、猶豫故。云何起欲貪隨眠乃至云何起疑隨眠？答：欲貪隨眠由三處起：一者欲貪隨眠未斷未遍知故；二者順欲貪纏法現在前故；三者於彼處有非理作意故。乃至疑隨眠亦由三處起：一者疑隨眠未斷未遍知故；二者順疑纏法現在前故；三者於彼處有非理作意故。
九十八隨眠，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫。此九十八隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答八十八見所斷，十修所斷。欲界繫三十六隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答：三十二見所斷，四修所斷。色界繫三十一隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答：二十八見所斷，三修所斷。無色界繫三十一隨眠亦爾。此九十八隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：二十八見苦所斷，十九見集所斷，十九見滅所斷，二十二見道所斷，十修所斷。欲界繫三十六隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：十見苦所斷，七見集所斷，七見滅所斷，八見道所斷，四修所斷。色界繫三十一隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：九見苦所斷，六見集所斷，六見滅所斷，七見道所斷，三修所斷。無色界繫三十一隨眠亦爾。隨眠是何義？答：微細義是隨眠義、隨增義是隨眠義、隨逐義是隨眠義、隨縛義是隨眠義。如是隨眠，若未斷未遍知，由二事故隨增，謂所緣故、相應故。如是隨增，於自界非他界有十二隨眠，謂欲貪隨眠、瞋恚隨眠、色貪隨眠、無色貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、有身見隨眠、邊執見隨眠、邪見隨眠、見取隨眠、戒禁取隨眠、疑隨眠。云何欲貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可戀故、可意故。云何瞋恚隨眠隨增？謂不可愛故、不可樂故、不可戀故、不可意故。云何色貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可憙故、可意故。云何無色貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可意故。云何慢隨眠隨增？謂高舉故、輕蔑故。云何無明隨眠隨增？謂無知故、闇昧故、愚癡故。云何有身見隨眠隨增？謂我故、我所故。云何邊執見隨眠隨增？謂斷故、常故。云何邪見隨眠隨增？謂無因故、無用故、誹謗故。云何見取隨眠隨增？謂最故勝故、上故極故。云何戒禁取隨眠隨增？謂能清淨故、能解脫故、能出離故。云何疑隨眠隨增？謂惑故、疑故、猶豫故。云何起欲貪隨眠乃至云何起疑隨眠？答：欲貪隨眠由三處起：一者欲貪隨眠未斷未遍知故；二者順欲貪纏法現在前故；三者於彼處有非理作意故。乃至疑隨眠亦由三處起：一者疑隨眠未斷未遍知故；二者順疑纏法現在前故；三者於彼處有非理作意故。
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有七隨眠十二隨眠，為七攝十二、十二攝七耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪隨眠攝欲貪隨眠，瞋隨眠攝瞋恚隨眠，有貪隨眠攝色無色貪隨眠，慢隨眠攝慢隨眠，無明隨眠攝無明隨眠，見隨眠攝五見隨眠，疑隨眠攝疑隨眠。七隨眠九十八隨眠，為七攝九十八、九十八攝七耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪瞋隨眠各攝五，有貪隨眠攝十，慢、無明隨眠各攝十五，見隨眠攝三十六，疑隨眠攝十二。十二隨眠九十八隨眠，為十二攝九十八、九十八攝十二耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪、瞋、色無色貪隨眠各攝五，慢、無明隨眠各攝十五，有身見、邊執見隨眠各攝三，邪見、見取、疑隨眠各攝十二，戒禁取隨眠攝六。
有七隨眠十二隨眠，為七攝十二、十二攝七耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪隨眠攝欲貪隨眠，瞋隨眠攝瞋恚隨眠，有貪隨眠攝色無色貪隨眠，慢隨眠攝慢隨眠，無明隨眠攝無明隨眠，見隨眠攝五見隨眠，疑隨眠攝疑隨眠。七隨眠九十八隨眠，為七攝九十八、九十八攝七耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪瞋隨眠各攝五，有貪隨眠攝十，慢、無明隨眠各攝十五，見隨眠攝三十六，疑隨眠攝十二。十二隨眠九十八隨眠，為十二攝九十八、九十八攝十二耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪、瞋、色無色貪隨眠各攝五，慢、無明隨眠各攝十五，有身見、邊執見隨眠各攝三，邪見、見取、疑隨眠各攝十二，戒禁取隨眠攝六。
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九十八隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：二十七是遍行，六十五非遍行，六應分別。謂見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：九是遍行，二十五非遍行，二應分別。謂欲界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。色界繫三十一隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：九是遍行，二十非遍行，二應分別。謂色界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。九十八隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷。答：三十七是遍行修所斷，五十五非遍行非修所斷，六應分別。謂見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。欲界三十六隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷？答：十三是遍行修所斷，二十一非遍行非修所斷，二應分別。謂欲界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。色界三十一隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷？答：十二是遍行修所斷，十七非遍行非修所斷，二應分別。謂色界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。
九十八隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：二十七是遍行，六十五非遍行，六應分別。謂見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：九是遍行，二十五非遍行，二應分別。謂欲界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。色界繫三十一隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：九是遍行，二十非遍行，二應分別。謂色界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。九十八隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷。答：三十七是遍行修所斷，五十五非遍行非修所斷，六應分別。謂見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。欲界三十六隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷？答：十三是遍行修所斷，二十一非遍行非修所斷，二應分別。謂欲界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。色界三十一隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷？答：十二是遍行修所斷，十七非遍行非修所斷，二應分別。謂色界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。
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九十八隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：八十有漏緣，十二無漏緣，六應分別。謂見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：三十有漏緣，四無漏緣，二應分別。謂欲界繫見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。色界繫三十一隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二十五有漏緣，四無漏緣，二應分別。謂色界繫見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。
九十八隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：八十有漏緣，十二無漏緣，六應分別。謂見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：三十有漏緣，四無漏緣，二應分別。謂欲界繫見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。色界繫三十一隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二十五有漏緣，四無漏緣，二應分別。謂色界繫見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。
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九十八隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：八十九有為緣，六無為緣，三應分別。謂見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：三十三有為緣，二無為緣，一應分別。謂欲界繫見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂欲界繫見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂欲界繫見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。色界繫三十一隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：二十八有為緣，二無為緣，一應分別。謂色界繫見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂色界繫見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂色界繫見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。
九十八隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：八十九有為緣，六無為緣，三應分別。謂見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：三十三有為緣，二無為緣，一應分別。謂欲界繫見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂欲界繫見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂欲界繫見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。色界繫三十一隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：二十八有為緣，二無為緣，一應分別。謂色界繫見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂色界繫見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂色界繫見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。
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九十八隨眠，幾所緣故隨增非相應故、幾相應故隨增非所緣故、幾所緣故隨增亦相應故、幾非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無相應故。隨增非所緣故者，謂無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
九十八隨眠，幾所緣故隨增非相應故、幾相應故隨增非所緣故、幾所緣故隨增亦相應故、幾非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無相應故。隨增非所緣故者，謂無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
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有二十法，謂見苦所斷法、見集所斷法、見滅所斷法、見道所斷法、修所斷法。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見苦所斷法，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。於見集所斷法，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠。於見滅所斷法，幾隨眠隨增？答：見滅所斷一切，及遍行隨眠。於見道所斷法，幾隨眠隨增？答：見道所斷一切，及遍行隨眠。於修所斷法，幾隨眠隨增？答：修所斷一切，及遍行隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
有二十法，謂見苦所斷法、見集所斷法、見滅所斷法、見道所斷法、修所斷法。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見苦所斷法，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。於見集所斷法，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠。於見滅所斷法，幾隨眠隨增？答：見滅所斷一切，及遍行隨眠。於見道所斷法，幾隨眠隨增？答：見道所斷一切，及遍行隨眠。於修所斷法，幾隨眠隨增？答：修所斷一切，及遍行隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
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於見苦所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故，幾隨眠相應故隨增非所緣故，幾隨眠所緣故隨增亦相應故，幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於見集所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於見滅所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠。於見道所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅修所斷一切隨眠。於修所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
於見苦所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故，幾隨眠相應故隨增非所緣故，幾隨眠所緣故隨增亦相應故，幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於見集所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於見滅所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠。於見道所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅修所斷一切隨眠。於修所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。
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說一切有部品類足論卷第三
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