阿毘達磨品類足論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第三

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯七事品第四之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯七事品第四之餘

信云何？謂信性增上信性、忍可欲作、欲為欲造、心澄淨性，是名為信。勤云何？謂勤精進、勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息、心勇悍性，是名勤。慚云何？謂慚等慚各別慚、羞等羞各別羞、厭等厭各別厭、毀等毀各別毀，有尊有敬、有所自在、有自在轉、有所畏忌、不自在行，是名為慚。愧云何？謂愧等愧各別愧、恥等恥各別恥、厭等厭各別厭、毀等毀各別毀，怖罪懼罪、於罪見怖，是名為愧。無貪云何？謂有心所與心相應能對治貪，是名無貪。無瞋云何？謂有心所與心相應能對治瞋，是名無瞋。輕安云何？謂身輕安、心輕安，已輕安、輕安類，是名輕安。捨云何？謂身平等心平等、身正直心正直、無警覺寂靜住，是名為捨。不放逸云何？謂於斷惡法具足善法中，堅作常作修習不捨，名不放逸。不害云何？謂於有情不毀不損、不傷不害、不惱不觸、不令墮苦，是名不害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信云何？謂信性增上信性、忍可欲作、欲為欲造、心澄淨性，是名為信。勤云何？謂勤精進、勇健勢猛、熾盛難制、勵意不息、心勇悍性，是名勤。慚云何？謂慚等慚各別慚、羞等羞各別羞、厭等厭各別厭、毀等毀各別毀，有尊有敬、有所自在、有自在轉、有所畏忌、不自在行，是名為慚。愧云何？謂愧等愧各別愧、恥等恥各別恥、厭等厭各別厭、毀等毀各別毀，怖罪懼罪、於罪見怖，是名為愧。無貪云何？謂有心所與心相應能對治貪，是名無貪。無瞋云何？謂有心所與心相應能對治瞋，是名無瞋。輕安云何？謂身輕安、心輕安，已輕安、輕安類，是名輕安。捨云何？謂身平等心平等、身正直心正直、無警覺寂靜住，是名為捨。不放逸云何？謂於斷惡法具足善法中，堅作常作修習不捨，名不放逸。不害云何？謂於有情不毀不損、不傷不害、不惱不觸、不令墮苦，是名不害。

不信云何？謂不信不信性增上不信性、不忍、不可、不欲作、不欲為、不欲造，心不澄淨性，是名不信。懈怠云何？謂下劣精進、微弱精進、羸惙精進、退怯精進、憩息精進，心不勇悍性，是名懈怠。失念云何？謂虛念空念、忘念失念，心外念性，是名失念。心亂云何？謂心亂心散、心流轉心飄蕩、心不一趣不住一緣，是名心亂。無明云何？謂三界無知性。不正知云何？謂非理所引慧。非理作意云何？謂染污作意。邪勝解云何？謂染污作意相應心，正勝解已勝解當勝解，是名邪勝解。掉舉云何？謂心不寂靜、心不憺怕、心不寧謐掉動飄舉，心躁擾性，是名掉舉。放逸云何？謂於斷惡法具足善法中，不修不習不別修習、不堅作不常作，不勤修習性，是名放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信云何？謂不信不信性增上不信性、不忍、不可、不欲作、不欲為、不欲造，心不澄淨性，是名不信。懈怠云何？謂下劣精進、微弱精進、羸惙精進、退怯精進、憩息精進，心不勇悍性，是名懈怠。失念云何？謂虛念空念、忘念失念，心外念性，是名失念。心亂云何？謂心亂心散、心流轉心飄蕩、心不一趣不住一緣，是名心亂。無明云何？謂三界無知性。不正知云何？謂非理所引慧。非理作意云何？謂染污作意。邪勝解云何？謂染污作意相應心，正勝解已勝解當勝解，是名邪勝解。掉舉云何？謂心不寂靜、心不憺怕、心不寧謐掉動飄舉，心躁擾性，是名掉舉。放逸云何？謂於斷惡法具足善法中，不修不習不別修習、不堅作不常作，不勤修習性，是名放逸。

忿云何？謂忿等忿、遍忿極忿、已正當忿，是名為忿。恨云何？謂心結怨、已正當恨，是名為恨。覆云何？謂隱藏自罪。惱云何？謂心佷悷、已正當惱，是名為惱。嫉云何？謂心妬忌。慳云何？謂心鄙悋。誑云何？謂幻惑他。諂云何？謂心矯曲。憍云何？謂憍醉極憍醉、迷悶極迷悶、慢緩極慢緩，心傲誕性，是名為憍。害云何？謂於有情能為毀損傷害惱觸，逼令墮苦，是名為害。欲貪云何？謂於諸欲起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名欲貪。色貪云何？謂於諸色起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名色貪。無色貪云何？謂於無色起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名無色貪。瞋云何？謂於有情心懷憤恚，根栽對礙、憎怒凶悖、猛烈暴惡、已正當瞋，是名為瞋。疑云何？謂於諦猶豫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忿云何？謂忿等忿、遍忿極忿、已正當忿，是名為忿。恨云何？謂心結怨、已正當恨，是名為恨。覆云何？謂隱藏自罪。惱云何？謂心佷悷、已正當惱，是名為惱。嫉云何？謂心妬忌。慳云何？謂心鄙悋。誑云何？謂幻惑他。諂云何？謂心矯曲。憍云何？謂憍醉極憍醉、迷悶極迷悶、慢緩極慢緩，心傲誕性，是名為憍。害云何？謂於有情能為毀損傷害惱觸，逼令墮苦，是名為害。欲貪云何？謂於諸欲起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名欲貪。色貪云何？謂於諸色起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名色貪。無色貪云何？謂於無色起貪等貪，執藏防護、耽著愛樂，是名無色貪。瞋云何？謂於有情心懷憤恚，根栽對礙、憎怒凶悖、猛烈暴惡、已正當瞋，是名為瞋。疑云何？謂於諦猶豫。

有對觸云何？謂五識身相應觸。增語觸云何？謂意識身相應觸。明觸云何？謂無漏觸。無明觸云何？謂染污觸。非明非無明觸云何？謂不染污有漏觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有對觸云何？謂五識身相應觸。增語觸云何？謂意識身相應觸。明觸云何？謂無漏觸。無明觸云何？謂染污觸。非明非無明觸云何？謂不染污有漏觸。

有身見云何？謂於五取蘊等隨觀執我或我所，由此起忍樂慧觀見，是名有身見。邊執見云何？謂於五取蘊等隨觀執或斷或常，由此起忍樂慧觀見，是名邊執見。邪見云何？謂謗因謗果、或謗作用、或壞實事，由此起忍樂慧觀見，是名邪見。見取云何？謂於五取蘊等隨觀執為最為勝、為上為極，由此起忍樂慧觀見，是名見取。戒禁取云何？謂於五取蘊等隨觀執為能清淨、為能解脫、為能出離，由此起忍樂慧觀見，是名戒禁取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有身見云何？謂於五取蘊等隨觀執我或我所，由此起忍樂慧觀見，是名有身見。邊執見云何？謂於五取蘊等隨觀執或斷或常，由此起忍樂慧觀見，是名邊執見。邪見云何？謂謗因謗果、或謗作用、或壞實事，由此起忍樂慧觀見，是名邪見。見取云何？謂於五取蘊等隨觀執為最為勝、為上為極，由此起忍樂慧觀見，是名見取。戒禁取云何？謂於五取蘊等隨觀執為能清淨、為能解脫、為能出離，由此起忍樂慧觀見，是名戒禁取。

樂根云何？謂順樂受觸所觸時，所起身樂心樂平等受，受所攝，是名樂根。苦根云何？謂順苦受觸所觸時，所起身苦不平等受，受所攝，是名苦根。喜根云何？謂順喜受觸所觸時，所起心喜平等受，受所攝，是名喜根。憂根云何？謂順憂受觸所觸時，所起心憂不平等受，受所攝，是名憂根。捨根云何？謂順捨受觸所觸時，所起身捨心捨非平等非不平等受，受所攝，是名捨根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂根云何？謂順樂受觸所觸時，所起身樂心樂平等受，受所攝，是名樂根。苦根云何？謂順苦受觸所觸時，所起身苦不平等受，受所攝，是名苦根。喜根云何？謂順喜受觸所觸時，所起心喜平等受，受所攝，是名喜根。憂根云何？謂順憂受觸所觸時，所起心憂不平等受，受所攝，是名憂根。捨根云何？謂順捨受觸所觸時，所起身捨心捨非平等非不平等受，受所攝，是名捨根。

尋云何？謂心尋求遍尋求、搆度極搆度現前搆度、推究追尋極思惟思惟性，令心麁動，是名為尋。伺云何？謂心伺察遍伺察隨遍伺察、隨轉隨流隨屬於尋，令心細動，是名為伺。識云何？謂六識身，即眼識乃至意識。無慚云何？謂不慚不等慚不各別慚、不羞不等羞不各別羞、不厭不等厭不各別厭、不毀不等毀不各別毀，無尊無敬、無所自在、無自在轉、無所畏忌自在而行，是名無慚。無愧云何？謂不愧不等愧不各別愧、不恥不等恥不各別恥、不厭不等厭不各別厭、不毀不等毀不各別毀，不怖罪不懼罪於罪不見怖，是名無愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋云何？謂心尋求遍尋求、搆度極搆度現前搆度、推究追尋極思惟思惟性，令心麁動，是名為尋。伺云何？謂心伺察遍伺察隨遍伺察、隨轉隨流隨屬於尋，令心細動，是名為伺。識云何？謂六識身，即眼識乃至意識。無慚云何？謂不慚不等慚不各別慚、不羞不等羞不各別羞、不厭不等厭不各別厭、不毀不等毀不各別毀，無尊無敬、無所自在、無自在轉、無所畏忌自在而行，是名無慚。無愧云何？謂不愧不等愧不各別愧、不恥不等恥不各別恥、不厭不等厭不各別厭、不毀不等毀不各別毀，不怖罪不懼罪於罪不見怖，是名無愧。

眼識云何？謂眼及色為緣生眼識。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸已正當了別，是名眼識。耳、鼻、舌、身、意識亦爾。眼觸云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸觸等觸、觸性等觸性、已觸、觸類，是名眼觸。耳、鼻、舌、身、意觸亦爾。眼觸所生受云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸受等受各別等受、已受、受類，是名眼觸所生受。耳、鼻、舌、身、意觸所生受亦爾。眼觸所生想云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故想。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸想等想增上等想、已想、想類，是名眼觸所生想。耳、鼻、舌、身、意觸所生想亦爾。眼觸所生思云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故思。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸思等思增上等思、已思、思類，心作意業，是名眼觸所生思。耳、鼻、舌、身、意觸所生思亦爾。眼觸所生愛云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故愛。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸貪等貪，執藏防護耽著愛樂，是名眼觸所生愛。耳、鼻、舌、身、意觸所生愛亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識云何？謂眼及色為緣生眼識。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸已正當了別，是名眼識。耳、鼻、舌、身、意識亦爾。眼觸云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸觸等觸、觸性等觸性、已觸、觸類，是名眼觸。耳、鼻、舌、身、意觸亦爾。眼觸所生受云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故受。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸受等受各別等受、已受、受類，是名眼觸所生受。耳、鼻、舌、身、意觸所生受亦爾。眼觸所生想云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故想。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸想等想增上等想、已想、想類，是名眼觸所生想。耳、鼻、舌、身、意觸所生想亦爾。眼觸所生思云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故思。如是眼為增上、色為所緣，眼觸為因為集為類為生，眼觸所生作意相應，於眼所識色，諸思等思增上等思、已思、思類，心作意業，是名眼觸所生思。耳、鼻、舌、身、意觸所生思亦爾。眼觸所生愛云何？謂眼及色為緣生眼識，三和合故觸，觸為緣故愛。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸貪等貪，執藏防護耽著愛樂，是名眼觸所生愛。耳、鼻、舌、身、意觸所生愛亦爾。

眼界，幾界幾處幾蘊攝？眼界所攝法，幾界幾處幾蘊攝？眼界所不攝法，幾界幾處幾蘊攝？眼界所攝不攝法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所不攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所攝不攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？乃至意觸所生愛，為問亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼界，幾界幾處幾蘊攝？眼界所攝法，幾界幾處幾蘊攝？眼界所不攝法，幾界幾處幾蘊攝？眼界所攝不攝法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所不攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？除眼界所攝不攝法餘法，幾界幾處幾蘊攝？乃至意觸所生愛，為問亦爾。

答：眼界，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。眼界所攝法，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。眼界所不攝法，十七界十一處五蘊攝，不攝一界一處一蘊。眼界所攝不攝法，十八界十二處五蘊攝，無界無處無蘊不攝。除眼界所攝法餘法，十七界十一處五蘊攝，不攝一界一處一蘊。除眼界所不攝法餘法，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。除眼界所攝不攝法，所問餘法，無事空論，以一切法皆被除故。如眼界，九有色界、十有色處，應知亦爾。眼識界，二界一處一蘊攝，不攝十七界十二處五蘊。如眼識界，耳鼻舌身意識界、六識身，應知亦爾。意界，七界一處一蘊攝，不攝十一界十一處四蘊。如意界，意處、識蘊、識法，應知亦爾。法界，一界一處四蘊攝，不攝十七界十一處二蘊。法處亦爾。色蘊，十一界十一處一蘊攝，不攝八界二處四蘊。受蘊，一界一處一蘊攝，不攝十八界十二處四蘊。如受蘊，想蘊、行蘊、大地法中受想，應知亦爾。色取蘊，十一界十一處一蘊攝，不攝八界二處五蘊。受取蘊，一界一處一蘊攝，不攝十八界十二處五蘊。如受取蘊，想取蘊、行取蘊、五有色界、八大地法、十大善地法、十大煩惱地法、十小煩惱地法、五煩惱、五觸、五見、五根四法、後五六身，應知亦爾。識取蘊，七界一處一蘊攝，不攝十三界十二處五蘊。識界亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：眼界，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。眼界所攝法，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。眼界所不攝法，十七界十一處五蘊攝，不攝一界一處一蘊。眼界所攝不攝法，十八界十二處五蘊攝，無界無處無蘊不攝。除眼界所攝法餘法，十七界十一處五蘊攝，不攝一界一處一蘊。除眼界所不攝法餘法，一界一處一蘊攝，不攝十七界十一處五蘊。除眼界所攝不攝法，所問餘法，無事空論，以一切法皆被除故。如眼界，九有色界、十有色處，應知亦爾。眼識界，二界一處一蘊攝，不攝十七界十二處五蘊。如眼識界，耳鼻舌身意識界、六識身，應知亦爾。意界，七界一處一蘊攝，不攝十一界十一處四蘊。如意界，意處、識蘊、識法，應知亦爾。法界，一界一處四蘊攝，不攝十七界十一處二蘊。法處亦爾。色蘊，十一界十一處一蘊攝，不攝八界二處四蘊。受蘊，一界一處一蘊攝，不攝十八界十二處四蘊。如受蘊，想蘊、行蘊、大地法中受想，應知亦爾。色取蘊，十一界十一處一蘊攝，不攝八界二處五蘊。受取蘊，一界一處一蘊攝，不攝十八界十二處五蘊。如受取蘊，想取蘊、行取蘊、五有色界、八大地法、十大善地法、十大煩惱地法、十小煩惱地法、五煩惱、五觸、五見、五根四法、後五六身，應知亦爾。識取蘊，七界一處一蘊攝，不攝十三界十二處五蘊。識界亦爾。

眼識界，一界一處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如眼識界，耳鼻舌身意識界、識取蘊、識界、六識身，應知亦爾。意界，一界一處三蘊相應，十八界十二處三蘊不相應。如意界，意處、識蘊、識法，應知亦爾。法界，八界二處四蘊相應，十一界十一處二蘊不相應。如法界，法處、行蘊、八大地法，應知亦爾。受蘊，八界二處三蘊相應，十一界十一處三蘊不相應。如受蘊，想蘊、大地法中受想，應知亦爾。受取蘊，八界二處三蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。想取蘊亦爾。行取蘊，八界二處四蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。尋、伺法亦爾。信，八界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如信，餘九大善地法、十大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧，應知亦爾。忿，三界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如忿，餘九小煩惱地法、無色貪、疑、明觸、五見、六愛身，應知亦爾。色貪，六界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。有對觸，七界二處四蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。增語觸，三界三處四蘊相應，十七界十二處五蘊不相應。六觸身、六思身亦爾。樂根，八界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。捨根亦爾。苦根，七界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。喜根，三界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。憂根亦爾。眼觸所生受，三界二處三蘊相應，十七界十二處五蘊不相應。如眼觸所生受，耳鼻舌身意觸所生受、六想身，應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼識界，一界一處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如眼識界，耳鼻舌身意識界、識取蘊、識界、六識身，應知亦爾。意界，一界一處三蘊相應，十八界十二處三蘊不相應。如意界，意處、識蘊、識法，應知亦爾。法界，八界二處四蘊相應，十一界十一處二蘊不相應。如法界，法處、行蘊、八大地法，應知亦爾。受蘊，八界二處三蘊相應，十一界十一處三蘊不相應。如受蘊，想蘊、大地法中受想，應知亦爾。受取蘊，八界二處三蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。想取蘊亦爾。行取蘊，八界二處四蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。尋、伺法亦爾。信，八界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如信，餘九大善地法、十大煩惱地法、欲貪、瞋、無明觸、非明非無明觸、無慚、無愧，應知亦爾。忿，三界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。如忿，餘九小煩惱地法、無色貪、疑、明觸、五見、六愛身，應知亦爾。色貪，六界二處四蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。有對觸，七界二處四蘊相應，十三界十二處五蘊不相應。增語觸，三界三處四蘊相應，十七界十二處五蘊不相應。六觸身、六思身亦爾。樂根，八界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。捨根亦爾。苦根，七界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。喜根，三界二處三蘊相應，十八界十二處五蘊不相應。憂根亦爾。眼觸所生受，三界二處三蘊相應，十七界十二處五蘊不相應。如眼觸所生受，耳鼻舌身意觸所生受、六想身，應知亦爾。

品類足論辯隨眠品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品類足論辯隨眠品第五之一

九十八隨眠，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫。此九十八隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答八十八見所斷，十修所斷。欲界繫三十六隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答：三十二見所斷，四修所斷。色界繫三十一隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答：二十八見所斷，三修所斷。無色界繫三十一隨眠亦爾。此九十八隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：二十八見苦所斷，十九見集所斷，十九見滅所斷，二十二見道所斷，十修所斷。欲界繫三十六隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：十見苦所斷，七見集所斷，七見滅所斷，八見道所斷，四修所斷。色界繫三十一隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：九見苦所斷，六見集所斷，六見滅所斷，七見道所斷，三修所斷。無色界繫三十一隨眠亦爾。隨眠是何義？答：微細義是隨眠義、隨增義是隨眠義、隨逐義是隨眠義、隨縛義是隨眠義。如是隨眠，若未斷未遍知，由二事故隨增，謂所緣故、相應故。如是隨增，於自界非他界有十二隨眠，謂欲貪隨眠、瞋恚隨眠、色貪隨眠、無色貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、有身見隨眠、邊執見隨眠、邪見隨眠、見取隨眠、戒禁取隨眠、疑隨眠。云何欲貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可戀故、可意故。云何瞋恚隨眠隨增？謂不可愛故、不可樂故、不可戀故、不可意故。云何色貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可憙故、可意故。云何無色貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可意故。云何慢隨眠隨增？謂高舉故、輕蔑故。云何無明隨眠隨增？謂無知故、闇昧故、愚癡故。云何有身見隨眠隨增？謂我故、我所故。云何邊執見隨眠隨增？謂斷故、常故。云何邪見隨眠隨增？謂無因故、無用故、誹謗故。云何見取隨眠隨增？謂最故勝故、上故極故。云何戒禁取隨眠隨增？謂能清淨故、能解脫故、能出離故。云何疑隨眠隨增？謂惑故、疑故、猶豫故。云何起欲貪隨眠乃至云何起疑隨眠？答：欲貪隨眠由三處起：一者欲貪隨眠未斷未遍知故；二者順欲貪纏法現在前故；三者於彼處有非理作意故。乃至疑隨眠亦由三處起：一者疑隨眠未斷未遍知故；二者順疑纏法現在前故；三者於彼處有非理作意故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八隨眠，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？答：三十六欲界繫，三十一色界繫，三十一無色界繫。此九十八隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答八十八見所斷，十修所斷。欲界繫三十六隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答：三十二見所斷，四修所斷。色界繫三十一隨眠，幾見所斷、幾修所斷？答：二十八見所斷，三修所斷。無色界繫三十一隨眠亦爾。此九十八隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：二十八見苦所斷，十九見集所斷，十九見滅所斷，二十二見道所斷，十修所斷。欲界繫三十六隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：十見苦所斷，七見集所斷，七見滅所斷，八見道所斷，四修所斷。色界繫三十一隨眠，幾見苦所斷、幾見集滅道、修所斷？答：九見苦所斷，六見集所斷，六見滅所斷，七見道所斷，三修所斷。無色界繫三十一隨眠亦爾。隨眠是何義？答：微細義是隨眠義、隨增義是隨眠義、隨逐義是隨眠義、隨縛義是隨眠義。如是隨眠，若未斷未遍知，由二事故隨增，謂所緣故、相應故。如是隨增，於自界非他界有十二隨眠，謂欲貪隨眠、瞋恚隨眠、色貪隨眠、無色貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、有身見隨眠、邊執見隨眠、邪見隨眠、見取隨眠、戒禁取隨眠、疑隨眠。云何欲貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可戀故、可意故。云何瞋恚隨眠隨增？謂不可愛故、不可樂故、不可戀故、不可意故。云何色貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可憙故、可意故。云何無色貪隨眠隨增？謂可愛故、可樂故、可意故。云何慢隨眠隨增？謂高舉故、輕蔑故。云何無明隨眠隨增？謂無知故、闇昧故、愚癡故。云何有身見隨眠隨增？謂我故、我所故。云何邊執見隨眠隨增？謂斷故、常故。云何邪見隨眠隨增？謂無因故、無用故、誹謗故。云何見取隨眠隨增？謂最故勝故、上故極故。云何戒禁取隨眠隨增？謂能清淨故、能解脫故、能出離故。云何疑隨眠隨增？謂惑故、疑故、猶豫故。云何起欲貪隨眠乃至云何起疑隨眠？答：欲貪隨眠由三處起：一者欲貪隨眠未斷未遍知故；二者順欲貪纏法現在前故；三者於彼處有非理作意故。乃至疑隨眠亦由三處起：一者疑隨眠未斷未遍知故；二者順疑纏法現在前故；三者於彼處有非理作意故。

有七隨眠十二隨眠，為七攝十二、十二攝七耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪隨眠攝欲貪隨眠，瞋隨眠攝瞋恚隨眠，有貪隨眠攝色無色貪隨眠，慢隨眠攝慢隨眠，無明隨眠攝無明隨眠，見隨眠攝五見隨眠，疑隨眠攝疑隨眠。七隨眠九十八隨眠，為七攝九十八、九十八攝七耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪瞋隨眠各攝五，有貪隨眠攝十，慢、無明隨眠各攝十五，見隨眠攝三十六，疑隨眠攝十二。十二隨眠九十八隨眠，為十二攝九十八、九十八攝十二耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪、瞋、色無色貪隨眠各攝五，慢、無明隨眠各攝十五，有身見、邊執見隨眠各攝三，邪見、見取、疑隨眠各攝十二，戒禁取隨眠攝六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有七隨眠十二隨眠，為七攝十二、十二攝七耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪隨眠攝欲貪隨眠，瞋隨眠攝瞋恚隨眠，有貪隨眠攝色無色貪隨眠，慢隨眠攝慢隨眠，無明隨眠攝無明隨眠，見隨眠攝五見隨眠，疑隨眠攝疑隨眠。七隨眠九十八隨眠，為七攝九十八、九十八攝七耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪瞋隨眠各攝五，有貪隨眠攝十，慢、無明隨眠各攝十五，見隨眠攝三十六，疑隨眠攝十二。十二隨眠九十八隨眠，為十二攝九十八、九十八攝十二耶？答：互相攝，隨其事。謂欲貪、瞋、色無色貪隨眠各攝五，慢、無明隨眠各攝十五，有身見、邊執見隨眠各攝三，邪見、見取、疑隨眠各攝十二，戒禁取隨眠攝六。

九十八隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：二十七是遍行，六十五非遍行，六應分別。謂見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：九是遍行，二十五非遍行，二應分別。謂欲界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。色界繫三十一隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：九是遍行，二十非遍行，二應分別。謂色界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。九十八隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷。答：三十七是遍行修所斷，五十五非遍行非修所斷，六應分別。謂見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。欲界三十六隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷？答：十三是遍行修所斷，二十一非遍行非修所斷，二應分別。謂欲界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。色界三十一隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷？答：十二是遍行修所斷，十七非遍行非修所斷，二應分別。謂色界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：二十七是遍行，六十五非遍行，六應分別。謂見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：九是遍行，二十五非遍行，二應分別。謂欲界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。色界繫三十一隨眠，幾是遍行、幾非遍行？答：九是遍行，二十非遍行，二應分別。謂色界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。九十八隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷。答：三十七是遍行修所斷，五十五非遍行非修所斷，六應分別。謂見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。欲界三十六隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷？答：十三是遍行修所斷，二十一非遍行非修所斷，二應分別。謂欲界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂欲界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。色界三十一隨眠，幾是遍行修所斷、幾非遍行非修所斷？答：十二是遍行修所斷，十七非遍行非修所斷，二應分別。謂色界繫見苦集所斷無明隨眠，或是遍行、或非遍行。云何是遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠不相應無明。云何非遍行？謂色界繫見苦集所斷非遍行隨眠相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。

九十八隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：八十有漏緣，十二無漏緣，六應分別。謂見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：三十有漏緣，四無漏緣，二應分別。謂欲界繫見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。色界繫三十一隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二十五有漏緣，四無漏緣，二應分別。謂色界繫見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：八十有漏緣，十二無漏緣，六應分別。謂見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：三十有漏緣，四無漏緣，二應分別。謂欲界繫見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂欲界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。色界繫三十一隨眠，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二十五有漏緣，四無漏緣，二應分別。謂色界繫見滅道所斷無明隨眠，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠相應無明。云何無漏緣？謂色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠不相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。

九十八隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：八十九有為緣，六無為緣，三應分別。謂見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：三十三有為緣，二無為緣，一應分別。謂欲界繫見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂欲界繫見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂欲界繫見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。色界繫三十一隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：二十八有為緣，二無為緣，一應分別。謂色界繫見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂色界繫見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂色界繫見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：八十九有為緣，六無為緣，三應分別。謂見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。欲界繫三十六隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：三十三有為緣，二無為緣，一應分別。謂欲界繫見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂欲界繫見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂欲界繫見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。色界繫三十一隨眠，幾有為緣、幾無為緣？答：二十八有為緣，二無為緣，一應分別。謂色界繫見滅所斷無明隨眠，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂色界繫見滅所斷有為緣隨眠相應無明。云何無為緣？謂色界繫見滅所斷有為緣隨眠不相應無明。無色界繫三十一隨眠亦爾。

九十八隨眠，幾所緣故隨增非相應故、幾相應故隨增非所緣故、幾所緣故隨增亦相應故、幾非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無相應故。隨增非所緣故者，謂無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十八隨眠，幾所緣故隨增非相應故、幾相應故隨增非所緣故、幾所緣故隨增亦相應故、幾非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，無相應故。隨增非所緣故者，謂無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，無。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。

有二十法，謂見苦所斷法、見集所斷法、見滅所斷法、見道所斷法、修所斷法。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見苦所斷法，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。於見集所斷法，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠。於見滅所斷法，幾隨眠隨增？答：見滅所斷一切，及遍行隨眠。於見道所斷法，幾隨眠隨增？答：見道所斷一切，及遍行隨眠。於修所斷法，幾隨眠隨增？答：修所斷一切，及遍行隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二十法，謂見苦所斷法、見集所斷法、見滅所斷法、見道所斷法、修所斷法。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。於見苦所斷法，幾隨眠隨增？答：見苦所斷一切，及見集所斷遍行隨眠。於見集所斷法，幾隨眠隨增？答：見集所斷一切，及見苦所斷遍行隨眠。於見滅所斷法，幾隨眠隨增？答：見滅所斷一切，及遍行隨眠。於見道所斷法，幾隨眠隨增？答：見道所斷一切，及遍行隨眠。於修所斷法，幾隨眠隨增？答：修所斷一切，及遍行隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。

於見苦所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故，幾隨眠相應故隨增非所緣故，幾隨眠所緣故隨增亦相應故，幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於見集所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於見滅所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠。於見道所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅修所斷一切隨眠。於修所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於見苦所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故，幾隨眠相應故隨增非所緣故，幾隨眠所緣故隨增亦相應故，幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見苦所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見集所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於見集所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂見集所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦所斷非遍行，及見滅道修所斷一切隨眠。於見滅所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見滅所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見滅所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見道修所斷一切隨眠。於見道所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，謂見道所斷無漏緣隨眠。所緣故隨增亦相應故者，謂見道所斷有漏緣隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅修所斷一切隨眠。於修所斷法，幾隨眠所緣故隨增非相應故、幾隨眠相應故隨增非所緣故、幾隨眠所緣故隨增亦相應故、幾隨眠非所緣故隨增非相應故？答：所緣故隨增非相應故者，謂遍行隨眠。相應故隨增非所緣故者，無。所緣故隨增亦相應故者，謂修所斷一切隨眠。非所緣故隨增非相應故者，謂見苦集所斷非遍行，及見滅道所斷一切隨眠。如不定繫，欲界繫、色界繫、無色界繫亦爾。