阿毘達磨品類足論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨品類足論卷第二

尊者世友造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者世友造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯諸智品第二之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯諸智品第二之餘

何故道智是道智全？答：道智知聖道道、如、行、出故。何故道智是法智少分？答：道智知欲界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故道智是類智少分？答：道智知色無色界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故道智是他心智少分？答：道智知聖道中他無漏心心所故。何故道智是盡智少分？答：道智自遍知我已修道故。何故道智是無生智少分？答：道智自遍知我已修道不復當修故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故道智是道智全？答：道智知聖道道、如、行、出故。何故道智是法智少分？答：道智知欲界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故道智是類智少分？答：道智知色無色界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故道智是他心智少分？答：道智知聖道中他無漏心心所故。何故道智是盡智少分？答：道智自遍知我已修道故。何故道智是無生智少分？答：道智自遍知我已修道不復當修故。

何故盡智是盡智全？答：盡智自遍知，我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道故。何故盡智是法智少分？答：盡智自遍知，我已知欲界繫諸行苦、我已斷欲界繫諸行集、我已證欲界繫諸行滅、我已修欲界繫諸行能斷道故。何故盡智是類智少分？答：盡智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦、我已斷色無色界繫諸行集、我已證色無色界繫諸行滅、我已修色無色界繫諸行能斷道故。何故盡智是苦智少分？答：盡智自遍知我已知苦故。何故盡智是集智少分？答：盡智自遍知我已斷集故。何故盡智是滅智少分？答：盡智自遍知我已證滅故。何故盡智是道智少分？答：盡智自遍知我已修道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故盡智是盡智全？答：盡智自遍知，我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道故。何故盡智是法智少分？答：盡智自遍知，我已知欲界繫諸行苦、我已斷欲界繫諸行集、我已證欲界繫諸行滅、我已修欲界繫諸行能斷道故。何故盡智是類智少分？答：盡智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦、我已斷色無色界繫諸行集、我已證色無色界繫諸行滅、我已修色無色界繫諸行能斷道故。何故盡智是苦智少分？答：盡智自遍知我已知苦故。何故盡智是集智少分？答：盡智自遍知我已斷集故。何故盡智是滅智少分？答：盡智自遍知我已證滅故。何故盡智是道智少分？答：盡智自遍知我已修道故。

何故無生智是無生智全？答：無生智自遍知，我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修故。何故無生智是法智少分？答：無生智自遍知，我已知欲界繫諸行苦不復當知、我已斷欲界繫諸行集不復當斷、我已證欲界繫諸行滅不復當證、我已修欲界繫諸行能斷道不復當修故。何故無生智是類智少分？答：無生智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦不復當知、我已斷色無色界繫諸行集不復當斷、我已證色無色界繫諸行滅不復當證、我已修色無色界繫諸行能斷道不復當修故。何故無生智是苦智少分？答：無生智自遍知我已知苦不復當知故。何故無生智是集智少分？答：無生智自遍知我已斷集不復當斷故。何故無生智是滅智少分？答：無生智自遍知我已證滅不復當證故。何故無生智是道智少分？答：無生智自遍知我已修道不復當修故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故無生智是無生智全？答：無生智自遍知，我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修故。何故無生智是法智少分？答：無生智自遍知，我已知欲界繫諸行苦不復當知、我已斷欲界繫諸行集不復當斷、我已證欲界繫諸行滅不復當證、我已修欲界繫諸行能斷道不復當修故。何故無生智是類智少分？答：無生智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦不復當知、我已斷色無色界繫諸行集不復當斷、我已證色無色界繫諸行滅不復當證、我已修色無色界繫諸行能斷道不復當修故。何故無生智是苦智少分？答：無生智自遍知我已知苦不復當知故。何故無生智是集智少分？答：無生智自遍知我已斷集不復當斷故。何故無生智是滅智少分？答：無生智自遍知我已證滅不復當證故。何故無生智是道智少分？答：無生智自遍知我已修道不復當修故。

如是十智，幾有漏、幾無漏？答：一有漏，八無漏，一應分別。謂他心智或有漏、或無漏。云何有漏？謂知他有漏心心所法。云何無漏？謂知他無漏心心所法。如是十智，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二有漏緣，二無漏緣，六應分別。謂法智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂緣苦集。云何無漏緣？謂緣滅道。類智、盡智、無生智亦爾。他心智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂知他有漏心心所法。云何無漏緣？謂知他無漏心心所法。世俗智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂緣苦集。云何無漏緣？謂緣滅道及虛空、非擇滅。如是十智，幾有為、幾無為？答：一切是有為，非無為。如是十智，幾有為緣、幾無為緣？答：四有為緣，一無為緣，五應分別。謂法智，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂緣苦集道。云何無為緣？謂緣滅。類智、盡智、無生智亦爾。世俗智，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂緣苦集道。云何無為緣？謂緣擇滅及虛空、非擇滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十智，幾有漏、幾無漏？答：一有漏，八無漏，一應分別。謂他心智或有漏、或無漏。云何有漏？謂知他有漏心心所法。云何無漏？謂知他無漏心心所法。如是十智，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二有漏緣，二無漏緣，六應分別。謂法智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂緣苦集。云何無漏緣？謂緣滅道。類智、盡智、無生智亦爾。他心智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂知他有漏心心所法。云何無漏緣？謂知他無漏心心所法。世俗智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂緣苦集。云何無漏緣？謂緣滅道及虛空、非擇滅。如是十智，幾有為、幾無為？答：一切是有為，非無為。如是十智，幾有為緣、幾無為緣？答：四有為緣，一無為緣，五應分別。謂法智，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂緣苦集道。云何無為緣？謂緣滅。類智、盡智、無生智亦爾。世俗智，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂緣苦集道。云何無為緣？謂緣擇滅及虛空、非擇滅。

品類足論辯諸處品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品類足論辯諸處品第三

有十二處，謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。此十二處，幾有色、幾無色？答：十有色，一無色，一應分別。謂法處，或有色、或無色。云何有色？謂法處所攝身語業。云何無色？謂餘法處。此十二處，幾有見、幾無見？答：一有見，十一無見。此十二處，幾有對、幾無對？答：十有對，二無對。此十二處，幾有漏、幾無漏？答：十有漏，二應分別。謂意處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意處。云何無漏？謂無漏作意相應意處。法處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊。云何無漏？謂法處所攝無漏身語業及無漏受想行蘊、虛空二滅。此十二處，幾有為、幾無為？答：十一有為，一應分別。謂法處，或有為、或無為。云何有為？謂法處所攝身語業及受想行蘊。云何無為？謂虛空二滅。此十二處，幾有諍、幾無諍？答：十有諍，二應分別。謂意處、法處，若有漏，是有諍；若無漏，是無諍。如有諍無諍，世間出世間、墮界不墮界、有味著無味著、耽嗜依出離依、順結不順結、順取不順取、順纏不順纏應知亦爾。此十二處，幾有記、幾無記？答：八無記，四應分別。謂色處，或有記、或無記。云何有記？謂善不善色處。云何無記？謂除善不善色處諸餘色處。聲、意、法處亦爾。此十二處，幾有覆、幾無覆？答：八無覆，四應分別。謂色處，或有覆、或無覆。云何有覆？謂不善有覆無記色處。云何無覆？謂善無覆無記色處。聲、意、法處亦爾。如有覆無覆，染污不染污、有罪無罪應知亦爾。此十二處，幾應修、幾不應修？答：八不應修，四應分別。謂色處，或應修、或不應修。云何應修？謂善色處。云何不應修？謂不善、無記色處。聲、意處亦爾。法處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法處。云何不應修？謂不善、無記法處及擇滅。此十二處，幾有異熟、幾無異熟？答：八無異熟，四應分別。謂色處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善不善色處。云何無異熟？謂無記色處。聲處亦爾。意處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏意處。云何無異熟？謂無記無漏意處。法處亦爾。此十二處，幾是見、幾非見？答：一是見，十非見，一應分別。謂法處，或是見、或非見。云何是見？謂五染污見、世俗正見、學無學見。云何非見？謂餘法處。此十二處，幾內、幾外？答：六內，六外。此十二處，幾有執受、幾無執受？答：三無執受，九應分別。謂眼處，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼處。云何無執受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二處，謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。此十二處，幾有色、幾無色？答：十有色，一無色，一應分別。謂法處，或有色、或無色。云何有色？謂法處所攝身語業。云何無色？謂餘法處。此十二處，幾有見、幾無見？答：一有見，十一無見。此十二處，幾有對、幾無對？答：十有對，二無對。此十二處，幾有漏、幾無漏？答：十有漏，二應分別。謂意處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意處。云何無漏？謂無漏作意相應意處。法處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊。云何無漏？謂法處所攝無漏身語業及無漏受想行蘊、虛空二滅。此十二處，幾有為、幾無為？答：十一有為，一應分別。謂法處，或有為、或無為。云何有為？謂法處所攝身語業及受想行蘊。云何無為？謂虛空二滅。此十二處，幾有諍、幾無諍？答：十有諍，二應分別。謂意處、法處，若有漏，是有諍；若無漏，是無諍。如有諍無諍，世間出世間、墮界不墮界、有味著無味著、耽嗜依出離依、順結不順結、順取不順取、順纏不順纏應知亦爾。此十二處，幾有記、幾無記？答：八無記，四應分別。謂色處，或有記、或無記。云何有記？謂善不善色處。云何無記？謂除善不善色處諸餘色處。聲、意、法處亦爾。此十二處，幾有覆、幾無覆？答：八無覆，四應分別。謂色處，或有覆、或無覆。云何有覆？謂不善有覆無記色處。云何無覆？謂善無覆無記色處。聲、意、法處亦爾。如有覆無覆，染污不染污、有罪無罪應知亦爾。此十二處，幾應修、幾不應修？答：八不應修，四應分別。謂色處，或應修、或不應修。云何應修？謂善色處。云何不應修？謂不善、無記色處。聲、意處亦爾。法處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法處。云何不應修？謂不善、無記法處及擇滅。此十二處，幾有異熟、幾無異熟？答：八無異熟，四應分別。謂色處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善不善色處。云何無異熟？謂無記色處。聲處亦爾。意處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏意處。云何無異熟？謂無記無漏意處。法處亦爾。此十二處，幾是見、幾非見？答：一是見，十非見，一應分別。謂法處，或是見、或非見。云何是見？謂五染污見、世俗正見、學無學見。云何非見？謂餘法處。此十二處，幾內、幾外？答：六內，六外。此十二處，幾有執受、幾無執受？答：三無執受，九應分別。謂眼處，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼處。云何無執受

？謂非自體所攝眼處。色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。此十二處，幾是心、幾非心？答：一是心，十一非心。此十二處，幾是心所、幾非心所？答：十一非心所，一應分別。謂法處，或是心所、或非心所。云何是心所？謂有所緣法處。云何非心所？謂無所緣法處。此十二處，幾有所緣、幾無所緣？答：一有所緣，十無所緣，一應分別。謂法處，或有所緣、或無所緣。云何有所緣？謂諸心所。云何無所緣？謂非心所法處。此十二處，幾是業、幾非業？答：九非業，三應分別。謂色處，或是業、或非業。云何是業？謂身表業。云何非業？謂餘色處。聲處，或是業、或非業。云何是業？謂語表業。云何非業？謂餘聲處。法處，或是業、或非業。云何是業？謂法處所攝身語業及思。云何非業？謂餘法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ？謂非自體所攝眼處。色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。此十二處，幾是心、幾非心？答：一是心，十一非心。此十二處，幾是心所、幾非心所？答：十一非心所，一應分別。謂法處，或是心所、或非心所。云何是心所？謂有所緣法處。云何非心所？謂無所緣法處。此十二處，幾有所緣、幾無所緣？答：一有所緣，十無所緣，一應分別。謂法處，或有所緣、或無所緣。云何有所緣？謂諸心所。云何無所緣？謂非心所法處。此十二處，幾是業、幾非業？答：九非業，三應分別。謂色處，或是業、或非業。云何是業？謂身表業。云何非業？謂餘色處。聲處，或是業、或非業。云何是業？謂語表業。云何非業？謂餘聲處。法處，或是業、或非業。云何是業？謂法處所攝身語業及思。云何非業？謂餘法處。

此十二處，幾善、幾不善、幾無記？答：八無記，四應分別。謂色處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身表業。云何不善？謂不善身表業。云何無記？謂除善、不善身表業諸餘色處。聲處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善語表業。云何不善？謂不善語表業。云何無記？謂除善、不善語表業諸餘聲處。意處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意處。云何不善？謂不善作意相應意處。云何無記？謂無記作意相應意處。法處，或善、或不善、或無記。云何善？謂法處所攝善身語業及善受想行蘊并擇滅。云何不善？謂法處所攝不善身語業及不善受想行蘊。云何無記？謂無記受想行蘊及虛空、非擇滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二處，幾善、幾不善、幾無記？答：八無記，四應分別。謂色處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身表業。云何不善？謂不善身表業。云何無記？謂除善、不善身表業諸餘色處。聲處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善語表業。云何不善？謂不善語表業。云何無記？謂除善、不善語表業諸餘聲處。意處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意處。云何不善？謂不善作意相應意處。云何無記？謂無記作意相應意處。法處，或善、或不善、或無記。云何善？謂法處所攝善身語業及善受想行蘊并擇滅。云何不善？謂法處所攝不善身語業及不善受想行蘊。云何無記？謂無記受想行蘊及虛空、非擇滅。

此十二處，幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷。答：十修所斷，二應分別。謂意處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂若意處隨信、隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意處。云何修所斷？謂若意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂若法處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何修所斷？謂若法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應法處，彼所等起身語業，彼所等起心不相應行，并不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二處，幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷。答：十修所斷，二應分別。謂意處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂若意處隨信、隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意處。云何修所斷？謂若意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂若法處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何修所斷？謂若法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應法處，彼所等起身語業，彼所等起心不相應行，并不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。

此十二處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：十非學非無學，二應分別。謂意處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意處。云何無學？謂無學作意相應意處。云何非學非無學？謂非學非無學作意相應意處。法處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身語業及學受想行蘊。云何無學？謂無學身語業及無學受想行蘊。云何非學非無學？謂法處所攝有漏身語業，及有漏受想行蘊，并無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：十非學非無學，二應分別。謂意處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意處。云何無學？謂無學作意相應意處。云何非學非無學？謂非學非無學作意相應意處。法處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身語業及學受想行蘊。云何無學？謂無學身語業及無學受想行蘊。云何非學非無學？謂法處所攝有漏身語業，及有漏受想行蘊，并無為法。

此十二處，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？答：二欲界繫，十應分別。謂眼處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂若眼處欲界繫大種所造。云何色界繫？謂若眼處色界繫大種所造色。耳、聲、鼻、舌、身處亦爾。觸處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界繫四大種及欲界繫大種所造觸處。云何色界繫？謂色界繫四大種及色界繫大種所造觸處。意處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫作意相應意處。云何色界繫？謂色界繫作意相應意處。云何無色界繫？謂無色界繫作意相應意處云。何不繫？謂無漏作意相應意處。法處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫法處所攝身語業、受想行蘊。云何色界繫？謂色界繫法處所攝身語業、受想行蘊。云何無色界繫？謂無色界繫受想行蘊。云何不繫？謂無漏身語業、受想行蘊及無為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二處，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？答：二欲界繫，十應分別。謂眼處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂若眼處欲界繫大種所造。云何色界繫？謂若眼處色界繫大種所造色。耳、聲、鼻、舌、身處亦爾。觸處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界繫四大種及欲界繫大種所造觸處。云何色界繫？謂色界繫四大種及色界繫大種所造觸處。意處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫作意相應意處。云何色界繫？謂色界繫作意相應意處。云何無色界繫？謂無色界繫作意相應意處云。何不繫？謂無漏作意相應意處。法處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫法處所攝身語業、受想行蘊。云何色界繫？謂色界繫法處所攝身語業、受想行蘊。云何無色界繫？謂無色界繫受想行蘊。云何不繫？謂無漏身語業、受想行蘊及無為法。

此十二處，幾過去、幾未來、幾現在？答：十一或過去或未來或現在，一應分別。謂法處，若有為，或過去或未來或現在；若無為，非過去非未來非現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二處，幾過去、幾未來、幾現在？答：十一或過去或未來或現在，一應分別。謂法處，若有為，或過去或未來或現在；若無為，非過去非未來非現在。

此十二處，幾苦諦攝、幾集諦攝、幾滅諦攝、幾道諦攝、幾非諦攝？答：十苦集諦攝，二應分別。謂意處，若有漏，苦集諦攝；若無漏，道諦攝。法處，若有漏，苦集諦攝；若無漏，有為道諦攝；若擇滅，滅諦攝；若虛空、非擇滅，非諦攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二處，幾苦諦攝、幾集諦攝、幾滅諦攝、幾道諦攝、幾非諦攝？答：十苦集諦攝，二應分別。謂意處，若有漏，苦集諦攝；若無漏，道諦攝。法處，若有漏，苦集諦攝；若無漏，有為道諦攝；若擇滅，滅諦攝；若虛空、非擇滅，非諦攝。

此十二處，幾見苦所斷、幾見集所斷、幾見滅所斷、幾見道所斷、幾修所斷、幾非所斷？答：十修所斷，二應分別。謂意處，或見苦集滅道修所斷、或非所斷。云何見苦所斷？謂若意處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠相應意處。云何見集所斷？謂若意處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠相應意處。云何見滅所斷？謂若意處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠相應意處。云何見道所斷？謂若意處隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠相應意處。云何修所斷？謂若意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見苦集滅道修所斷、或非所斷。云何見苦所斷？謂若法處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見集所斷？謂若法處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見滅所斷？謂若法處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見道所斷？謂若法處隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何修所斷？謂若法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應法處，彼所等起身語業、心不相應行，并不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二處，幾見苦所斷、幾見集所斷、幾見滅所斷、幾見道所斷、幾修所斷、幾非所斷？答：十修所斷，二應分別。謂意處，或見苦集滅道修所斷、或非所斷。云何見苦所斷？謂若意處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠相應意處。云何見集所斷？謂若意處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠相應意處。云何見滅所斷？謂若意處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠相應意處。云何見道所斷？謂若意處隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠相應意處。云何修所斷？謂若意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見苦集滅道修所斷、或非所斷。云何見苦所斷？謂若法處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見集所斷？謂若法處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見滅所斷？謂若法處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見道所斷？謂若法處隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何修所斷？謂若法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應法處，彼所等起身語業、心不相應行，并不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。

五蘊十二處，為五攝十二、十二攝五耶？答：十二攝五，非五攝十二。何所不攝？謂諸無為。五蘊十八界，為五攝十八、十八攝五耶？答：十八攝五，非五攝十八。何所不攝？謂諸無為。五蘊二十二根，為五攝二十二、二十二攝五耶？答：二蘊全二蘊少分攝二十二根，二十二根攝二蘊全二蘊少分。何所不攝？謂一蘊全二蘊少分。五蘊九十八隨眠，為五攝九十八、九十八攝五耶？答：一蘊少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一蘊少分。何所不攝？謂四蘊全一蘊少分。十二處十八界，為十二攝十八、十八攝十二耶？答：互相攝，隨其事。十二處二十二根，為十二攝二十二、二十二攝十二耶？答：六處全一處少分攝二十二根，二十二根攝六處全一處少分。何所不攝？謂五處全一處少分。十二處九十八隨眠，為十二攝九十八、九十八攝十二耶？答：一處少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一處少分。何所不攝？謂十一處全一處少分。十八界二十二根，為十八攝二十二、二十二攝十八耶？答：十二界全一界少分攝二十二根，二十二根攝十二界全一界少分。何所不攝？謂五界全一界少分。十八界九十八隨眠，為十八攝九十八、九十八攝十八耶？答：一界少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一界少分。何所不攝？謂十七界全一界少分。二十二根九十八隨眠，為二十二攝九十八、九十八攝二十二耶？答：互不相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蘊十二處，為五攝十二、十二攝五耶？答：十二攝五，非五攝十二。何所不攝？謂諸無為。五蘊十八界，為五攝十八、十八攝五耶？答：十八攝五，非五攝十八。何所不攝？謂諸無為。五蘊二十二根，為五攝二十二、二十二攝五耶？答：二蘊全二蘊少分攝二十二根，二十二根攝二蘊全二蘊少分。何所不攝？謂一蘊全二蘊少分。五蘊九十八隨眠，為五攝九十八、九十八攝五耶？答：一蘊少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一蘊少分。何所不攝？謂四蘊全一蘊少分。十二處十八界，為十二攝十八、十八攝十二耶？答：互相攝，隨其事。十二處二十二根，為十二攝二十二、二十二攝十二耶？答：六處全一處少分攝二十二根，二十二根攝六處全一處少分。何所不攝？謂五處全一處少分。十二處九十八隨眠，為十二攝九十八、九十八攝十二耶？答：一處少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一處少分。何所不攝？謂十一處全一處少分。十八界二十二根，為十八攝二十二、二十二攝十八耶？答：十二界全一界少分攝二十二根，二十二根攝十二界全一界少分。何所不攝？謂五界全一界少分。十八界九十八隨眠，為十八攝九十八、九十八攝十八耶？答：一界少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一界少分。何所不攝？謂十七界全一界少分。二十二根九十八隨眠，為二十二攝九十八、九十八攝二十二耶？答：互不相攝。

品類足論辯七事品第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 品類足論辯七事品第四之一

十八界、十二處、五蘊、五取蘊、六界、十大地法、十大善地法、十大煩惱地法、十小煩惱地法、五煩惱、五觸、五見、五根、五法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界、十二處、五蘊、五取蘊、六界、十大地法、十大善地法、十大煩惱地法、十小煩惱地法、五煩惱、五觸、五見、五根、五法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身。

十八界云何？謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。十二處云何？謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。五蘊云何？謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。五取蘊云何？謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。六界云何？謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。十大地法云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、念、定、慧。十大善地法云何？謂信、勤、慚、愧、無貪、無瞋、輕安、捨、不放逸、不害。十大煩惱地法云何？謂不信、懈怠、失念、心亂、無明、不正知、非理作意、邪勝解、掉舉、放逸。十小煩惱地法云何？謂忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害。五煩惱云何？謂欲貪、色貪、無色貪、瞋、癡。五觸云何？謂有對觸、增語觸、明觸、無明觸、非明非無明觸。五見云何？謂有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。五根云何？謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。五法云何？謂尋、伺、識、無慚、無愧。六識身云何？謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。六觸身云何？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。六受身云何？謂眼觸所生受、耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身觸所生受、意觸所生受。六想身云何？謂眼觸所生想、耳觸所生想、鼻觸所生想、舌觸所生想、身觸所生想、意觸所生想。六思身云何？謂眼觸所生思、耳觸所生思、鼻觸所生思、舌觸所生思、身觸所生思、意觸所生思。六愛身云何？謂眼觸所生愛、耳觸所生愛、鼻觸所生愛、舌觸所生愛、身觸所生愛、意觸所生愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八界云何？謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。十二處云何？謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。五蘊云何？謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。五取蘊云何？謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。六界云何？謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。十大地法云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、念、定、慧。十大善地法云何？謂信、勤、慚、愧、無貪、無瞋、輕安、捨、不放逸、不害。十大煩惱地法云何？謂不信、懈怠、失念、心亂、無明、不正知、非理作意、邪勝解、掉舉、放逸。十小煩惱地法云何？謂忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害。五煩惱云何？謂欲貪、色貪、無色貪、瞋、癡。五觸云何？謂有對觸、增語觸、明觸、無明觸、非明非無明觸。五見云何？謂有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。五根云何？謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。五法云何？謂尋、伺、識、無慚、無愧。六識身云何？謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。六觸身云何？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。六受身云何？謂眼觸所生受、耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身觸所生受、意觸所生受。六想身云何？謂眼觸所生想、耳觸所生想、鼻觸所生想、舌觸所生想、身觸所生想、意觸所生想。六思身云何？謂眼觸所生思、耳觸所生思、鼻觸所生思、舌觸所生思、身觸所生思、意觸所生思。六愛身云何？謂眼觸所生愛、耳觸所生愛、鼻觸所生愛、舌觸所生愛、身觸所生愛、意觸所生愛。

眼界云何？謂眼於色已正當見及彼同分。色界云何？謂色為眼已正當見及彼同分。眼識界云何？謂眼及色為緣生眼識。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸已正當了別及彼同分。耳界云何？謂耳於聲已正當聞及彼同分。聲界云何？謂聲為耳已正當聞及彼同分。耳識界云何？謂耳及聲為緣生耳識。如是耳為增上、聲為所緣，於耳所識聲諸已正當了別及彼同分。鼻界云何？謂鼻於香已正當嗅及彼同分。香界云何？謂香為鼻已正當嗅及彼同分。鼻識界云何？謂鼻及香為緣生鼻識。如是鼻為增上、香為所緣，於鼻所識香諸已正當了別及彼同分。舌界云何？謂舌於味已正當嘗及彼同分。味界云何？謂味為舌已正當嘗及彼同分。舌識界云何？謂舌及味為緣生舌識。如是舌為增上、味為所緣，於舌所識味諸已正當了別及彼同分。身界云何？謂身於觸已正當觸及彼同分。觸界云何？謂觸為身已正當觸及彼同分。身識界云何？謂身及觸為緣生身識。如是身為增上、觸為所緣，於身所識觸諸已正當了別及彼同分。意界云何？謂意於法已正當了及彼同分。法界云何？謂法為意已正當了。意識界云何？謂意及法為緣生意識。如是意為增上、法為所緣，於意所識法諸已正當了別及彼同分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼界云何？謂眼於色已正當見及彼同分。色界云何？謂色為眼已正當見及彼同分。眼識界云何？謂眼及色為緣生眼識。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸已正當了別及彼同分。耳界云何？謂耳於聲已正當聞及彼同分。聲界云何？謂聲為耳已正當聞及彼同分。耳識界云何？謂耳及聲為緣生耳識。如是耳為增上、聲為所緣，於耳所識聲諸已正當了別及彼同分。鼻界云何？謂鼻於香已正當嗅及彼同分。香界云何？謂香為鼻已正當嗅及彼同分。鼻識界云何？謂鼻及香為緣生鼻識。如是鼻為增上、香為所緣，於鼻所識香諸已正當了別及彼同分。舌界云何？謂舌於味已正當嘗及彼同分。味界云何？謂味為舌已正當嘗及彼同分。舌識界云何？謂舌及味為緣生舌識。如是舌為增上、味為所緣，於舌所識味諸已正當了別及彼同分。身界云何？謂身於觸已正當觸及彼同分。觸界云何？謂觸為身已正當觸及彼同分。身識界云何？謂身及觸為緣生身識。如是身為增上、觸為所緣，於身所識觸諸已正當了別及彼同分。意界云何？謂意於法已正當了及彼同分。法界云何？謂法為意已正當了。意識界云何？謂意及法為緣生意識。如是意為增上、法為所緣，於意所識法諸已正當了別及彼同分。

眼處云何？謂眼是色已正當能見及彼同分。色處云何？謂色是眼已正當所見及彼同分。耳處云何？謂耳是聲已正當能聞及彼同分。聲處云何？謂聲是耳已正當所聞及彼同分。鼻處云何？謂鼻是香已正當能嗅及彼同分。香處云何？謂香是鼻已正當所嗅及彼同分。舌處云何？謂舌是味已正當能甞及彼同分。味處云何？謂味是舌已正當所甞及彼同分。身處云何？謂身是觸已正當能觸及彼同分。觸處云何？謂觸是身已正當所觸及彼同分。意處云何？謂意是法已正當能了及彼同分。法處云何？謂法是意已正當所了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼處云何？謂眼是色已正當能見及彼同分。色處云何？謂色是眼已正當所見及彼同分。耳處云何？謂耳是聲已正當能聞及彼同分。聲處云何？謂聲是耳已正當所聞及彼同分。鼻處云何？謂鼻是香已正當能嗅及彼同分。香處云何？謂香是鼻已正當所嗅及彼同分。舌處云何？謂舌是味已正當能甞及彼同分。味處云何？謂味是舌已正當所甞及彼同分。身處云何？謂身是觸已正當能觸及彼同分。觸處云何？謂觸是身已正當所觸及彼同分。意處云何？謂意是法已正當能了及彼同分。法處云何？謂法是意已正當所了。

色蘊云何？謂十色處及法處所攝色。受蘊云何？謂六受身，即眼觸所生受乃至意觸所生受。想蘊云何？謂六想身，即眼觸所生想乃至意觸所生想。行蘊云何？此有二種，謂心相應行蘊、心不相應行蘊。心相應行蘊云何？謂心相應法。此復云何？謂思、觸、作意、欲、勝解、念、定、慧、信、勤、尋、伺、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，諸所有智，諸所有見，諸所有現觀。復有此餘如是類法與心相應，總名心相應行蘊。心不相應行蘊云何？謂心不相應法。此復云何？謂得、無想定、滅定、無想事、命根、眾同分、依得、事得、處得、生、老、住、無常、名身、句身、文身。復有此餘如是類法與心不相應，總名心不相應行蘊。如是二種合名行蘊。識蘊云何？謂六識身，即眼識乃至意識。色取蘊云何？謂若諸色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名色取蘊。受想行識取蘊云何？謂若諸受想行識有漏有取，於此諸受想行識若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名受想行識取蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色蘊云何？謂十色處及法處所攝色。受蘊云何？謂六受身，即眼觸所生受乃至意觸所生受。想蘊云何？謂六想身，即眼觸所生想乃至意觸所生想。行蘊云何？此有二種，謂心相應行蘊、心不相應行蘊。心相應行蘊云何？謂心相應法。此復云何？謂思、觸、作意、欲、勝解、念、定、慧、信、勤、尋、伺、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，諸所有智，諸所有見，諸所有現觀。復有此餘如是類法與心相應，總名心相應行蘊。心不相應行蘊云何？謂心不相應法。此復云何？謂得、無想定、滅定、無想事、命根、眾同分、依得、事得、處得、生、老、住、無常、名身、句身、文身。復有此餘如是類法與心不相應，總名心不相應行蘊。如是二種合名行蘊。識蘊云何？謂六識身，即眼識乃至意識。色取蘊云何？謂若諸色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名色取蘊。受想行識取蘊云何？謂若諸受想行識有漏有取，於此諸受想行識若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名受想行識取蘊。

地界云何？謂堅性。水界云何？謂濕性。火界云何？謂煖性。風界云何？謂輕等動性。空界云何？謂隣阿伽色。識界云何？謂五識身及有漏意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地界云何？謂堅性。水界云何？謂濕性。火界云何？謂煖性。風界云何？謂輕等動性。空界云何？謂隣阿伽色。識界云何？謂五識身及有漏意識。

受云何？謂受等受、各別等受、已受、受類，是名為受。想云何？謂想等想、增上等想、已想、想類，是名為想。思云何？謂思等思、增上等思、已思、思類，心作意業，是名為思。觸云何？謂觸等觸、觸性等觸性、已觸、觸類，是名為觸。作意云何？謂牽引心，隨順牽引、思惟牽引，作意造意，轉變心、警覺心，是名作意。欲云何？謂欲欲性增上、欲性現前，欣喜希望樂作，是名為欲。勝解云何？謂心正勝解、已勝解、當勝解性，是名勝解。念云何？謂念隨念、別念憶念、不忘不失不遺不漏不忘法性、心明記性，是名為念。定云何？謂令心住等住安住近住堅住、不亂不散攝止等持、心一境性，是名為定。慧云何？謂於法簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了、機黠通達審察聰叡、覺明慧行毘鉢舍那，是名為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受云何？謂受等受、各別等受、已受、受類，是名為受。想云何？謂想等想、增上等想、已想、想類，是名為想。思云何？謂思等思、增上等思、已思、思類，心作意業，是名為思。觸云何？謂觸等觸、觸性等觸性、已觸、觸類，是名為觸。作意云何？謂牽引心，隨順牽引、思惟牽引，作意造意，轉變心、警覺心，是名作意。欲云何？謂欲欲性增上、欲性現前，欣喜希望樂作，是名為欲。勝解云何？謂心正勝解、已勝解、當勝解性，是名勝解。念云何？謂念隨念、別念憶念、不忘不失不遺不漏不忘法性、心明記性，是名為念。定云何？謂令心住等住安住近住堅住、不亂不散攝止等持、心一境性，是名為定。慧云何？謂於法簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了、機黠通達審察聰叡、覺明慧行毘鉢舍那，是名為慧。