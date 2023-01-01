阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
阿毘達磨品類足論卷第二
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尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯諸智品第二之餘
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何故道智是道智全？答：道智知聖道道、如、行、出故。何故道智是法智少分？答：道智知欲界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故道智是類智少分？答：道智知色無色界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故道智是他心智少分？答：道智知聖道中他無漏心心所故。何故道智是盡智少分？答：道智自遍知我已修道故。何故道智是無生智少分？答：道智自遍知我已修道不復當修故。
何故道智是道智全？答：道智知聖道道、如、行、出故。何故道智是法智少分？答：道智知欲界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故道智是類智少分？答：道智知色無色界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故道智是他心智少分？答：道智知聖道中他無漏心心所故。何故道智是盡智少分？答：道智自遍知我已修道故。何故道智是無生智少分？答：道智自遍知我已修道不復當修故。
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何故盡智是盡智全？答：盡智自遍知，我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道故。何故盡智是法智少分？答：盡智自遍知，我已知欲界繫諸行苦、我已斷欲界繫諸行集、我已證欲界繫諸行滅、我已修欲界繫諸行能斷道故。何故盡智是類智少分？答：盡智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦、我已斷色無色界繫諸行集、我已證色無色界繫諸行滅、我已修色無色界繫諸行能斷道故。何故盡智是苦智少分？答：盡智自遍知我已知苦故。何故盡智是集智少分？答：盡智自遍知我已斷集故。何故盡智是滅智少分？答：盡智自遍知我已證滅故。何故盡智是道智少分？答：盡智自遍知我已修道故。
何故盡智是盡智全？答：盡智自遍知，我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道故。何故盡智是法智少分？答：盡智自遍知，我已知欲界繫諸行苦、我已斷欲界繫諸行集、我已證欲界繫諸行滅、我已修欲界繫諸行能斷道故。何故盡智是類智少分？答：盡智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦、我已斷色無色界繫諸行集、我已證色無色界繫諸行滅、我已修色無色界繫諸行能斷道故。何故盡智是苦智少分？答：盡智自遍知我已知苦故。何故盡智是集智少分？答：盡智自遍知我已斷集故。何故盡智是滅智少分？答：盡智自遍知我已證滅故。何故盡智是道智少分？答：盡智自遍知我已修道故。
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何故無生智是無生智全？答：無生智自遍知，我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修故。何故無生智是法智少分？答：無生智自遍知，我已知欲界繫諸行苦不復當知、我已斷欲界繫諸行集不復當斷、我已證欲界繫諸行滅不復當證、我已修欲界繫諸行能斷道不復當修故。何故無生智是類智少分？答：無生智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦不復當知、我已斷色無色界繫諸行集不復當斷、我已證色無色界繫諸行滅不復當證、我已修色無色界繫諸行能斷道不復當修故。何故無生智是苦智少分？答：無生智自遍知我已知苦不復當知故。何故無生智是集智少分？答：無生智自遍知我已斷集不復當斷故。何故無生智是滅智少分？答：無生智自遍知我已證滅不復當證故。何故無生智是道智少分？答：無生智自遍知我已修道不復當修故。
何故無生智是無生智全？答：無生智自遍知，我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修故。何故無生智是法智少分？答：無生智自遍知，我已知欲界繫諸行苦不復當知、我已斷欲界繫諸行集不復當斷、我已證欲界繫諸行滅不復當證、我已修欲界繫諸行能斷道不復當修故。何故無生智是類智少分？答：無生智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦不復當知、我已斷色無色界繫諸行集不復當斷、我已證色無色界繫諸行滅不復當證、我已修色無色界繫諸行能斷道不復當修故。何故無生智是苦智少分？答：無生智自遍知我已知苦不復當知故。何故無生智是集智少分？答：無生智自遍知我已斷集不復當斷故。何故無生智是滅智少分？答：無生智自遍知我已證滅不復當證故。何故無生智是道智少分？答：無生智自遍知我已修道不復當修故。
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如是十智，幾有漏、幾無漏？答：一有漏，八無漏，一應分別。謂他心智或有漏、或無漏。云何有漏？謂知他有漏心心所法。云何無漏？謂知他無漏心心所法。如是十智，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二有漏緣，二無漏緣，六應分別。謂法智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂緣苦集。云何無漏緣？謂緣滅道。類智、盡智、無生智亦爾。他心智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂知他有漏心心所法。云何無漏緣？謂知他無漏心心所法。世俗智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂緣苦集。云何無漏緣？謂緣滅道及虛空、非擇滅。如是十智，幾有為、幾無為？答：一切是有為，非無為。如是十智，幾有為緣、幾無為緣？答：四有為緣，一無為緣，五應分別。謂法智，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂緣苦集道。云何無為緣？謂緣滅。類智、盡智、無生智亦爾。世俗智，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂緣苦集道。云何無為緣？謂緣擇滅及虛空、非擇滅。
如是十智，幾有漏、幾無漏？答：一有漏，八無漏，一應分別。謂他心智或有漏、或無漏。云何有漏？謂知他有漏心心所法。云何無漏？謂知他無漏心心所法。如是十智，幾有漏緣、幾無漏緣？答：二有漏緣，二無漏緣，六應分別。謂法智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂緣苦集。云何無漏緣？謂緣滅道。類智、盡智、無生智亦爾。他心智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂知他有漏心心所法。云何無漏緣？謂知他無漏心心所法。世俗智，或有漏緣、或無漏緣。云何有漏緣？謂緣苦集。云何無漏緣？謂緣滅道及虛空、非擇滅。如是十智，幾有為、幾無為？答：一切是有為，非無為。如是十智，幾有為緣、幾無為緣？答：四有為緣，一無為緣，五應分別。謂法智，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂緣苦集道。云何無為緣？謂緣滅。類智、盡智、無生智亦爾。世俗智，或有為緣、或無為緣。云何有為緣？謂緣苦集道。云何無為緣？謂緣擇滅及虛空、非擇滅。
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品類足論辯諸處品第三
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有十二處，謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。此十二處，幾有色、幾無色？答：十有色，一無色，一應分別。謂法處，或有色、或無色。云何有色？謂法處所攝身語業。云何無色？謂餘法處。此十二處，幾有見、幾無見？答：一有見，十一無見。此十二處，幾有對、幾無對？答：十有對，二無對。此十二處，幾有漏、幾無漏？答：十有漏，二應分別。謂意處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意處。云何無漏？謂無漏作意相應意處。法處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊。云何無漏？謂法處所攝無漏身語業及無漏受想行蘊、虛空二滅。此十二處，幾有為、幾無為？答：十一有為，一應分別。謂法處，或有為、或無為。云何有為？謂法處所攝身語業及受想行蘊。云何無為？謂虛空二滅。此十二處，幾有諍、幾無諍？答：十有諍，二應分別。謂意處、法處，若有漏，是有諍；若無漏，是無諍。如有諍無諍，世間出世間、墮界不墮界、有味著無味著、耽嗜依出離依、順結不順結、順取不順取、順纏不順纏應知亦爾。此十二處，幾有記、幾無記？答：八無記，四應分別。謂色處，或有記、或無記。云何有記？謂善不善色處。云何無記？謂除善不善色處諸餘色處。聲、意、法處亦爾。此十二處，幾有覆、幾無覆？答：八無覆，四應分別。謂色處，或有覆、或無覆。云何有覆？謂不善有覆無記色處。云何無覆？謂善無覆無記色處。聲、意、法處亦爾。如有覆無覆，染污不染污、有罪無罪應知亦爾。此十二處，幾應修、幾不應修？答：八不應修，四應分別。謂色處，或應修、或不應修。云何應修？謂善色處。云何不應修？謂不善、無記色處。聲、意處亦爾。法處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法處。云何不應修？謂不善、無記法處及擇滅。此十二處，幾有異熟、幾無異熟？答：八無異熟，四應分別。謂色處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善不善色處。云何無異熟？謂無記色處。聲處亦爾。意處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏意處。云何無異熟？謂無記無漏意處。法處亦爾。此十二處，幾是見、幾非見？答：一是見，十非見，一應分別。謂法處，或是見、或非見。云何是見？謂五染污見、世俗正見、學無學見。云何非見？謂餘法處。此十二處，幾內、幾外？答：六內，六外。此十二處，幾有執受、幾無執受？答：三無執受，九應分別。謂眼處，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼處。云何無執受
有十二處，謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。此十二處，幾有色、幾無色？答：十有色，一無色，一應分別。謂法處，或有色、或無色。云何有色？謂法處所攝身語業。云何無色？謂餘法處。此十二處，幾有見、幾無見？答：一有見，十一無見。此十二處，幾有對、幾無對？答：十有對，二無對。此十二處，幾有漏、幾無漏？答：十有漏，二應分別。謂意處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂有漏作意相應意處。云何無漏？謂無漏作意相應意處。法處，或有漏、或無漏。云何有漏？謂法處所攝有漏身語業及有漏受想行蘊。云何無漏？謂法處所攝無漏身語業及無漏受想行蘊、虛空二滅。此十二處，幾有為、幾無為？答：十一有為，一應分別。謂法處，或有為、或無為。云何有為？謂法處所攝身語業及受想行蘊。云何無為？謂虛空二滅。此十二處，幾有諍、幾無諍？答：十有諍，二應分別。謂意處、法處，若有漏，是有諍；若無漏，是無諍。如有諍無諍，世間出世間、墮界不墮界、有味著無味著、耽嗜依出離依、順結不順結、順取不順取、順纏不順纏應知亦爾。此十二處，幾有記、幾無記？答：八無記，四應分別。謂色處，或有記、或無記。云何有記？謂善不善色處。云何無記？謂除善不善色處諸餘色處。聲、意、法處亦爾。此十二處，幾有覆、幾無覆？答：八無覆，四應分別。謂色處，或有覆、或無覆。云何有覆？謂不善有覆無記色處。云何無覆？謂善無覆無記色處。聲、意、法處亦爾。如有覆無覆，染污不染污、有罪無罪應知亦爾。此十二處，幾應修、幾不應修？答：八不應修，四應分別。謂色處，或應修、或不應修。云何應修？謂善色處。云何不應修？謂不善、無記色處。聲、意處亦爾。法處，或應修、或不應修。云何應修？謂善有為法處。云何不應修？謂不善、無記法處及擇滅。此十二處，幾有異熟、幾無異熟？答：八無異熟，四應分別。謂色處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂善不善色處。云何無異熟？謂無記色處。聲處亦爾。意處，或有異熟、或無異熟。云何有異熟？謂不善、善有漏意處。云何無異熟？謂無記無漏意處。法處亦爾。此十二處，幾是見、幾非見？答：一是見，十非見，一應分別。謂法處，或是見、或非見。云何是見？謂五染污見、世俗正見、學無學見。云何非見？謂餘法處。此十二處，幾內、幾外？答：六內，六外。此十二處，幾有執受、幾無執受？答：三無執受，九應分別。謂眼處，或有執受、或無執受。云何有執受？謂自體所攝眼處。云何無執受
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？謂非自體所攝眼處。色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。此十二處，幾是心、幾非心？答：一是心，十一非心。此十二處，幾是心所、幾非心所？答：十一非心所，一應分別。謂法處，或是心所、或非心所。云何是心所？謂有所緣法處。云何非心所？謂無所緣法處。此十二處，幾有所緣、幾無所緣？答：一有所緣，十無所緣，一應分別。謂法處，或有所緣、或無所緣。云何有所緣？謂諸心所。云何無所緣？謂非心所法處。此十二處，幾是業、幾非業？答：九非業，三應分別。謂色處，或是業、或非業。云何是業？謂身表業。云何非業？謂餘色處。聲處，或是業、或非業。云何是業？謂語表業。云何非業？謂餘聲處。法處，或是業、或非業。云何是業？謂法處所攝身語業及思。云何非業？謂餘法處。
？謂非自體所攝眼處。色、耳、聲、鼻、香、舌、味、身、觸處亦爾。此十二處，幾是心、幾非心？答：一是心，十一非心。此十二處，幾是心所、幾非心所？答：十一非心所，一應分別。謂法處，或是心所、或非心所。云何是心所？謂有所緣法處。云何非心所？謂無所緣法處。此十二處，幾有所緣、幾無所緣？答：一有所緣，十無所緣，一應分別。謂法處，或有所緣、或無所緣。云何有所緣？謂諸心所。云何無所緣？謂非心所法處。此十二處，幾是業、幾非業？答：九非業，三應分別。謂色處，或是業、或非業。云何是業？謂身表業。云何非業？謂餘色處。聲處，或是業、或非業。云何是業？謂語表業。云何非業？謂餘聲處。法處，或是業、或非業。云何是業？謂法處所攝身語業及思。云何非業？謂餘法處。
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此十二處，幾善、幾不善、幾無記？答：八無記，四應分別。謂色處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身表業。云何不善？謂不善身表業。云何無記？謂除善、不善身表業諸餘色處。聲處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善語表業。云何不善？謂不善語表業。云何無記？謂除善、不善語表業諸餘聲處。意處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意處。云何不善？謂不善作意相應意處。云何無記？謂無記作意相應意處。法處，或善、或不善、或無記。云何善？謂法處所攝善身語業及善受想行蘊并擇滅。云何不善？謂法處所攝不善身語業及不善受想行蘊。云何無記？謂無記受想行蘊及虛空、非擇滅。
此十二處，幾善、幾不善、幾無記？答：八無記，四應分別。謂色處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善身表業。云何不善？謂不善身表業。云何無記？謂除善、不善身表業諸餘色處。聲處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善語表業。云何不善？謂不善語表業。云何無記？謂除善、不善語表業諸餘聲處。意處，或善、或不善、或無記。云何善？謂善作意相應意處。云何不善？謂不善作意相應意處。云何無記？謂無記作意相應意處。法處，或善、或不善、或無記。云何善？謂法處所攝善身語業及善受想行蘊并擇滅。云何不善？謂法處所攝不善身語業及不善受想行蘊。云何無記？謂無記受想行蘊及虛空、非擇滅。
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此十二處，幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷。答：十修所斷，二應分別。謂意處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂若意處隨信、隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意處。云何修所斷？謂若意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂若法處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何修所斷？謂若法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應法處，彼所等起身語業，彼所等起心不相應行，并不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。
此十二處，幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷。答：十修所斷，二應分別。謂意處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂若意處隨信、隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠相應意處。云何修所斷？謂若意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見所斷、或修所斷、或非所斷。云何見所斷？謂若法處隨信隨法行現觀邊忍所斷。此復云何？謂見所斷八十八隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何修所斷？謂若法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應法處，彼所等起身語業，彼所等起心不相應行，并不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。
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此十二處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：十非學非無學，二應分別。謂意處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意處。云何無學？謂無學作意相應意處。云何非學非無學？謂非學非無學作意相應意處。法處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身語業及學受想行蘊。云何無學？謂無學身語業及無學受想行蘊。云何非學非無學？謂法處所攝有漏身語業，及有漏受想行蘊，并無為法。
此十二處，幾學、幾無學、幾非學非無學？答：十非學非無學，二應分別。謂意處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學作意相應意處。云何無學？謂無學作意相應意處。云何非學非無學？謂非學非無學作意相應意處。法處，或學、或無學、或非學非無學。云何學？謂學身語業及學受想行蘊。云何無學？謂無學身語業及無學受想行蘊。云何非學非無學？謂法處所攝有漏身語業，及有漏受想行蘊，并無為法。
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此十二處，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？答：二欲界繫，十應分別。謂眼處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂若眼處欲界繫大種所造。云何色界繫？謂若眼處色界繫大種所造色。耳、聲、鼻、舌、身處亦爾。觸處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界繫四大種及欲界繫大種所造觸處。云何色界繫？謂色界繫四大種及色界繫大種所造觸處。意處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫作意相應意處。云何色界繫？謂色界繫作意相應意處。云何無色界繫？謂無色界繫作意相應意處云。何不繫？謂無漏作意相應意處。法處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫法處所攝身語業、受想行蘊。云何色界繫？謂色界繫法處所攝身語業、受想行蘊。云何無色界繫？謂無色界繫受想行蘊。云何不繫？謂無漏身語業、受想行蘊及無為法。
此十二處，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫、幾不繫？答：二欲界繫，十應分別。謂眼處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂若眼處欲界繫大種所造。云何色界繫？謂若眼處色界繫大種所造色。耳、聲、鼻、舌、身處亦爾。觸處，或欲界繫、或色界繫。云何欲界繫？謂欲界繫四大種及欲界繫大種所造觸處。云何色界繫？謂色界繫四大種及色界繫大種所造觸處。意處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫作意相應意處。云何色界繫？謂色界繫作意相應意處。云何無色界繫？謂無色界繫作意相應意處云。何不繫？謂無漏作意相應意處。法處，或欲界繫、或色界繫、或無色界繫、或不繫。云何欲界繫？謂欲界繫法處所攝身語業、受想行蘊。云何色界繫？謂色界繫法處所攝身語業、受想行蘊。云何無色界繫？謂無色界繫受想行蘊。云何不繫？謂無漏身語業、受想行蘊及無為法。
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此十二處，幾過去、幾未來、幾現在？答：十一或過去或未來或現在，一應分別。謂法處，若有為，或過去或未來或現在；若無為，非過去非未來非現在。
此十二處，幾過去、幾未來、幾現在？答：十一或過去或未來或現在，一應分別。謂法處，若有為，或過去或未來或現在；若無為，非過去非未來非現在。
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此十二處，幾苦諦攝、幾集諦攝、幾滅諦攝、幾道諦攝、幾非諦攝？答：十苦集諦攝，二應分別。謂意處，若有漏，苦集諦攝；若無漏，道諦攝。法處，若有漏，苦集諦攝；若無漏，有為道諦攝；若擇滅，滅諦攝；若虛空、非擇滅，非諦攝。
此十二處，幾苦諦攝、幾集諦攝、幾滅諦攝、幾道諦攝、幾非諦攝？答：十苦集諦攝，二應分別。謂意處，若有漏，苦集諦攝；若無漏，道諦攝。法處，若有漏，苦集諦攝；若無漏，有為道諦攝；若擇滅，滅諦攝；若虛空、非擇滅，非諦攝。
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此十二處，幾見苦所斷、幾見集所斷、幾見滅所斷、幾見道所斷、幾修所斷、幾非所斷？答：十修所斷，二應分別。謂意處，或見苦集滅道修所斷、或非所斷。云何見苦所斷？謂若意處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠相應意處。云何見集所斷？謂若意處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠相應意處。云何見滅所斷？謂若意處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠相應意處。云何見道所斷？謂若意處隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠相應意處。云何修所斷？謂若意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見苦集滅道修所斷、或非所斷。云何見苦所斷？謂若法處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見集所斷？謂若法處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見滅所斷？謂若法處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見道所斷？謂若法處隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何修所斷？謂若法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應法處，彼所等起身語業、心不相應行，并不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。
此十二處，幾見苦所斷、幾見集所斷、幾見滅所斷、幾見道所斷、幾修所斷、幾非所斷？答：十修所斷，二應分別。謂意處，或見苦集滅道修所斷、或非所斷。云何見苦所斷？謂若意處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠相應意處。云何見集所斷？謂若意處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠相應意處。云何見滅所斷？謂若意處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠相應意處。云何見道所斷？謂若意處隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠相應意處。云何修所斷？謂若意處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠相應意處及不染污有漏意處。云何非所斷？謂無漏意處。法處，或見苦集滅道修所斷、或非所斷。云何見苦所斷？謂若法處隨信隨法行苦現觀邊忍所斷。此復云何？謂見苦所斷二十八隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見集所斷？謂若法處隨信隨法行集現觀邊忍所斷。此復云何？謂見集所斷十九隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見滅所斷？謂若法處隨信隨法行滅現觀邊忍所斷。此復云何？謂見滅所斷十九隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何見道所斷？謂若法處隨信隨法行道現觀邊忍所斷。此復云何？謂見道所斷二十二隨眠，及彼相應法處，彼所等起心不相應行。云何修所斷？謂若法處學見迹修所斷。此復云何？謂修所斷十隨眠，及彼相應法處，彼所等起身語業、心不相應行，并不染污有漏法處。云何非所斷？謂無漏法處。
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五蘊十二處，為五攝十二、十二攝五耶？答：十二攝五，非五攝十二。何所不攝？謂諸無為。五蘊十八界，為五攝十八、十八攝五耶？答：十八攝五，非五攝十八。何所不攝？謂諸無為。五蘊二十二根，為五攝二十二、二十二攝五耶？答：二蘊全二蘊少分攝二十二根，二十二根攝二蘊全二蘊少分。何所不攝？謂一蘊全二蘊少分。五蘊九十八隨眠，為五攝九十八、九十八攝五耶？答：一蘊少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一蘊少分。何所不攝？謂四蘊全一蘊少分。十二處十八界，為十二攝十八、十八攝十二耶？答：互相攝，隨其事。十二處二十二根，為十二攝二十二、二十二攝十二耶？答：六處全一處少分攝二十二根，二十二根攝六處全一處少分。何所不攝？謂五處全一處少分。十二處九十八隨眠，為十二攝九十八、九十八攝十二耶？答：一處少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一處少分。何所不攝？謂十一處全一處少分。十八界二十二根，為十八攝二十二、二十二攝十八耶？答：十二界全一界少分攝二十二根，二十二根攝十二界全一界少分。何所不攝？謂五界全一界少分。十八界九十八隨眠，為十八攝九十八、九十八攝十八耶？答：一界少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一界少分。何所不攝？謂十七界全一界少分。二十二根九十八隨眠，為二十二攝九十八、九十八攝二十二耶？答：互不相攝。
五蘊十二處，為五攝十二、十二攝五耶？答：十二攝五，非五攝十二。何所不攝？謂諸無為。五蘊十八界，為五攝十八、十八攝五耶？答：十八攝五，非五攝十八。何所不攝？謂諸無為。五蘊二十二根，為五攝二十二、二十二攝五耶？答：二蘊全二蘊少分攝二十二根，二十二根攝二蘊全二蘊少分。何所不攝？謂一蘊全二蘊少分。五蘊九十八隨眠，為五攝九十八、九十八攝五耶？答：一蘊少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一蘊少分。何所不攝？謂四蘊全一蘊少分。十二處十八界，為十二攝十八、十八攝十二耶？答：互相攝，隨其事。十二處二十二根，為十二攝二十二、二十二攝十二耶？答：六處全一處少分攝二十二根，二十二根攝六處全一處少分。何所不攝？謂五處全一處少分。十二處九十八隨眠，為十二攝九十八、九十八攝十二耶？答：一處少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一處少分。何所不攝？謂十一處全一處少分。十八界二十二根，為十八攝二十二、二十二攝十八耶？答：十二界全一界少分攝二十二根，二十二根攝十二界全一界少分。何所不攝？謂五界全一界少分。十八界九十八隨眠，為十八攝九十八、九十八攝十八耶？答：一界少分攝九十八隨眠，九十八隨眠攝一界少分。何所不攝？謂十七界全一界少分。二十二根九十八隨眠，為二十二攝九十八、九十八攝二十二耶？答：互不相攝。
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品類足論辯七事品第四之一
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十八界、十二處、五蘊、五取蘊、六界、十大地法、十大善地法、十大煩惱地法、十小煩惱地法、五煩惱、五觸、五見、五根、五法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身。
十八界、十二處、五蘊、五取蘊、六界、十大地法、十大善地法、十大煩惱地法、十小煩惱地法、五煩惱、五觸、五見、五根、五法、六識身、六觸身、六受身、六想身、六思身、六愛身。
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十八界云何？謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。十二處云何？謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。五蘊云何？謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。五取蘊云何？謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。六界云何？謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。十大地法云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、念、定、慧。十大善地法云何？謂信、勤、慚、愧、無貪、無瞋、輕安、捨、不放逸、不害。十大煩惱地法云何？謂不信、懈怠、失念、心亂、無明、不正知、非理作意、邪勝解、掉舉、放逸。十小煩惱地法云何？謂忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害。五煩惱云何？謂欲貪、色貪、無色貪、瞋、癡。五觸云何？謂有對觸、增語觸、明觸、無明觸、非明非無明觸。五見云何？謂有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。五根云何？謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。五法云何？謂尋、伺、識、無慚、無愧。六識身云何？謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。六觸身云何？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。六受身云何？謂眼觸所生受、耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身觸所生受、意觸所生受。六想身云何？謂眼觸所生想、耳觸所生想、鼻觸所生想、舌觸所生想、身觸所生想、意觸所生想。六思身云何？謂眼觸所生思、耳觸所生思、鼻觸所生思、舌觸所生思、身觸所生思、意觸所生思。六愛身云何？謂眼觸所生愛、耳觸所生愛、鼻觸所生愛、舌觸所生愛、身觸所生愛、意觸所生愛。
十八界云何？謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。十二處云何？謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。五蘊云何？謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。五取蘊云何？謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。六界云何？謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。十大地法云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、念、定、慧。十大善地法云何？謂信、勤、慚、愧、無貪、無瞋、輕安、捨、不放逸、不害。十大煩惱地法云何？謂不信、懈怠、失念、心亂、無明、不正知、非理作意、邪勝解、掉舉、放逸。十小煩惱地法云何？謂忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害。五煩惱云何？謂欲貪、色貪、無色貪、瞋、癡。五觸云何？謂有對觸、增語觸、明觸、無明觸、非明非無明觸。五見云何？謂有身見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。五根云何？謂樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。五法云何？謂尋、伺、識、無慚、無愧。六識身云何？謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。六觸身云何？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。六受身云何？謂眼觸所生受、耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身觸所生受、意觸所生受。六想身云何？謂眼觸所生想、耳觸所生想、鼻觸所生想、舌觸所生想、身觸所生想、意觸所生想。六思身云何？謂眼觸所生思、耳觸所生思、鼻觸所生思、舌觸所生思、身觸所生思、意觸所生思。六愛身云何？謂眼觸所生愛、耳觸所生愛、鼻觸所生愛、舌觸所生愛、身觸所生愛、意觸所生愛。
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眼界云何？謂眼於色已正當見及彼同分。色界云何？謂色為眼已正當見及彼同分。眼識界云何？謂眼及色為緣生眼識。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸已正當了別及彼同分。耳界云何？謂耳於聲已正當聞及彼同分。聲界云何？謂聲為耳已正當聞及彼同分。耳識界云何？謂耳及聲為緣生耳識。如是耳為增上、聲為所緣，於耳所識聲諸已正當了別及彼同分。鼻界云何？謂鼻於香已正當嗅及彼同分。香界云何？謂香為鼻已正當嗅及彼同分。鼻識界云何？謂鼻及香為緣生鼻識。如是鼻為增上、香為所緣，於鼻所識香諸已正當了別及彼同分。舌界云何？謂舌於味已正當嘗及彼同分。味界云何？謂味為舌已正當嘗及彼同分。舌識界云何？謂舌及味為緣生舌識。如是舌為增上、味為所緣，於舌所識味諸已正當了別及彼同分。身界云何？謂身於觸已正當觸及彼同分。觸界云何？謂觸為身已正當觸及彼同分。身識界云何？謂身及觸為緣生身識。如是身為增上、觸為所緣，於身所識觸諸已正當了別及彼同分。意界云何？謂意於法已正當了及彼同分。法界云何？謂法為意已正當了。意識界云何？謂意及法為緣生意識。如是意為增上、法為所緣，於意所識法諸已正當了別及彼同分。
眼界云何？謂眼於色已正當見及彼同分。色界云何？謂色為眼已正當見及彼同分。眼識界云何？謂眼及色為緣生眼識。如是眼為增上、色為所緣，於眼所識色諸已正當了別及彼同分。耳界云何？謂耳於聲已正當聞及彼同分。聲界云何？謂聲為耳已正當聞及彼同分。耳識界云何？謂耳及聲為緣生耳識。如是耳為增上、聲為所緣，於耳所識聲諸已正當了別及彼同分。鼻界云何？謂鼻於香已正當嗅及彼同分。香界云何？謂香為鼻已正當嗅及彼同分。鼻識界云何？謂鼻及香為緣生鼻識。如是鼻為增上、香為所緣，於鼻所識香諸已正當了別及彼同分。舌界云何？謂舌於味已正當嘗及彼同分。味界云何？謂味為舌已正當嘗及彼同分。舌識界云何？謂舌及味為緣生舌識。如是舌為增上、味為所緣，於舌所識味諸已正當了別及彼同分。身界云何？謂身於觸已正當觸及彼同分。觸界云何？謂觸為身已正當觸及彼同分。身識界云何？謂身及觸為緣生身識。如是身為增上、觸為所緣，於身所識觸諸已正當了別及彼同分。意界云何？謂意於法已正當了及彼同分。法界云何？謂法為意已正當了。意識界云何？謂意及法為緣生意識。如是意為增上、法為所緣，於意所識法諸已正當了別及彼同分。
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眼處云何？謂眼是色已正當能見及彼同分。色處云何？謂色是眼已正當所見及彼同分。耳處云何？謂耳是聲已正當能聞及彼同分。聲處云何？謂聲是耳已正當所聞及彼同分。鼻處云何？謂鼻是香已正當能嗅及彼同分。香處云何？謂香是鼻已正當所嗅及彼同分。舌處云何？謂舌是味已正當能甞及彼同分。味處云何？謂味是舌已正當所甞及彼同分。身處云何？謂身是觸已正當能觸及彼同分。觸處云何？謂觸是身已正當所觸及彼同分。意處云何？謂意是法已正當能了及彼同分。法處云何？謂法是意已正當所了。
眼處云何？謂眼是色已正當能見及彼同分。色處云何？謂色是眼已正當所見及彼同分。耳處云何？謂耳是聲已正當能聞及彼同分。聲處云何？謂聲是耳已正當所聞及彼同分。鼻處云何？謂鼻是香已正當能嗅及彼同分。香處云何？謂香是鼻已正當所嗅及彼同分。舌處云何？謂舌是味已正當能甞及彼同分。味處云何？謂味是舌已正當所甞及彼同分。身處云何？謂身是觸已正當能觸及彼同分。觸處云何？謂觸是身已正當所觸及彼同分。意處云何？謂意是法已正當能了及彼同分。法處云何？謂法是意已正當所了。
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色蘊云何？謂十色處及法處所攝色。受蘊云何？謂六受身，即眼觸所生受乃至意觸所生受。想蘊云何？謂六想身，即眼觸所生想乃至意觸所生想。行蘊云何？此有二種，謂心相應行蘊、心不相應行蘊。心相應行蘊云何？謂心相應法。此復云何？謂思、觸、作意、欲、勝解、念、定、慧、信、勤、尋、伺、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，諸所有智，諸所有見，諸所有現觀。復有此餘如是類法與心相應，總名心相應行蘊。心不相應行蘊云何？謂心不相應法。此復云何？謂得、無想定、滅定、無想事、命根、眾同分、依得、事得、處得、生、老、住、無常、名身、句身、文身。復有此餘如是類法與心不相應，總名心不相應行蘊。如是二種合名行蘊。識蘊云何？謂六識身，即眼識乃至意識。色取蘊云何？謂若諸色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名色取蘊。受想行識取蘊云何？謂若諸受想行識有漏有取，於此諸受想行識若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名受想行識取蘊。
色蘊云何？謂十色處及法處所攝色。受蘊云何？謂六受身，即眼觸所生受乃至意觸所生受。想蘊云何？謂六想身，即眼觸所生想乃至意觸所生想。行蘊云何？此有二種，謂心相應行蘊、心不相應行蘊。心相應行蘊云何？謂心相應法。此復云何？謂思、觸、作意、欲、勝解、念、定、慧、信、勤、尋、伺、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，諸所有智，諸所有見，諸所有現觀。復有此餘如是類法與心相應，總名心相應行蘊。心不相應行蘊云何？謂心不相應法。此復云何？謂得、無想定、滅定、無想事、命根、眾同分、依得、事得、處得、生、老、住、無常、名身、句身、文身。復有此餘如是類法與心不相應，總名心不相應行蘊。如是二種合名行蘊。識蘊云何？謂六識身，即眼識乃至意識。色取蘊云何？謂若諸色有漏有取，於此諸色若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名色取蘊。受想行識取蘊云何？謂若諸受想行識有漏有取，於此諸受想行識若過去若未來若現在，或欲或貪或瞋或癡，或隨一一心所隨煩惱應生時生，是名受想行識取蘊。
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地界云何？謂堅性。水界云何？謂濕性。火界云何？謂煖性。風界云何？謂輕等動性。空界云何？謂隣阿伽色。識界云何？謂五識身及有漏意識。
地界云何？謂堅性。水界云何？謂濕性。火界云何？謂煖性。風界云何？謂輕等動性。空界云何？謂隣阿伽色。識界云何？謂五識身及有漏意識。
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受云何？謂受等受、各別等受、已受、受類，是名為受。想云何？謂想等想、增上等想、已想、想類，是名為想。思云何？謂思等思、增上等思、已思、思類，心作意業，是名為思。觸云何？謂觸等觸、觸性等觸性、已觸、觸類，是名為觸。作意云何？謂牽引心，隨順牽引、思惟牽引，作意造意，轉變心、警覺心，是名作意。欲云何？謂欲欲性增上、欲性現前，欣喜希望樂作，是名為欲。勝解云何？謂心正勝解、已勝解、當勝解性，是名勝解。念云何？謂念隨念、別念憶念、不忘不失不遺不漏不忘法性、心明記性，是名為念。定云何？謂令心住等住安住近住堅住、不亂不散攝止等持、心一境性，是名為定。慧云何？謂於法簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了、機黠通達審察聰叡、覺明慧行毘鉢舍那，是名為慧。
受云何？謂受等受、各別等受、已受、受類，是名為受。想云何？謂想等想、增上等想、已想、想類，是名為想。思云何？謂思等思、增上等思、已思、思類，心作意業，是名為思。觸云何？謂觸等觸、觸性等觸性、已觸、觸類，是名為觸。作意云何？謂牽引心，隨順牽引、思惟牽引，作意造意，轉變心、警覺心，是名作意。欲云何？謂欲欲性增上、欲性現前，欣喜希望樂作，是名為欲。勝解云何？謂心正勝解、已勝解、當勝解性，是名勝解。念云何？謂念隨念、別念憶念、不忘不失不遺不漏不忘法性、心明記性，是名為念。定云何？謂令心住等住安住近住堅住、不亂不散攝止等持、心一境性，是名為定。慧云何？謂於法簡擇極簡擇最極簡擇、解了等了遍了近了、機黠通達審察聰叡、覺明慧行毘鉢舍那，是名為慧。
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說一切有部品類足論卷第二
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