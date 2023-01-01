阿毘達磨品類足論
尊者世友造 唐 玄奘譯18卷CBETA T1542大于一万字 19 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
阿毘達磨品類足論卷第一
阿毘達磨品類足論卷第一
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尊者世友造
尊者世友造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯五事品第一
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有五法：一、色；二、心；三、心所法；四、心不相應行；五、無為。色云何？謂諸所有色，一切四大種及四大種所造色。四大種者，謂地界、水界、火界、風界。所造色者，謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、色、聲、香、味、所觸一分及無表色。心云何？謂心意識。此復云何？謂六識身，即眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。心所法云何？謂若法心相應。此復云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、念、定、慧、信、勤、尋、伺、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，諸所有智，諸所有見，諸所有現觀。復有所餘如是類法與心相應，總名心所法。心不相應行云何？謂若法心不相應。此復云何？謂得、無想定、滅定、無想事、命根、眾同分、依得、事得、處得、生、老、住、無常性、名身、句身、文身，復有所餘如是類法與心不相應，總名心不相應行。無為云何？謂三無為：一、虛空；二、非擇滅；三、擇滅。
有五法：一、色；二、心；三、心所法；四、心不相應行；五、無為。色云何？謂諸所有色，一切四大種及四大種所造色。四大種者，謂地界、水界、火界、風界。所造色者，謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、色、聲、香、味、所觸一分及無表色。心云何？謂心意識。此復云何？謂六識身，即眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。心所法云何？謂若法心相應。此復云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、念、定、慧、信、勤、尋、伺、放逸、不放逸、善根、不善根、無記根，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，諸所有智，諸所有見，諸所有現觀。復有所餘如是類法與心相應，總名心所法。心不相應行云何？謂若法心不相應。此復云何？謂得、無想定、滅定、無想事、命根、眾同分、依得、事得、處得、生、老、住、無常性、名身、句身、文身，復有所餘如是類法與心不相應，總名心不相應行。無為云何？謂三無為：一、虛空；二、非擇滅；三、擇滅。
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地界云何？謂堅性。水界云何？謂濕性。火界云何？謂煖性。風界云何？謂輕等動性。眼根云何？謂眼識所依淨色。耳根云何？謂耳識所依淨色。鼻根云何？謂鼻識所依淨色。舌根云何？謂舌識所依淨色。身根云何？謂身識所依淨色。色云何？謂諸所有色，若好顯色、若惡顯色、若二中間，似顯處色。如是諸色二識所識，謂眼識及意識。此中一類眼識先識，眼識受已意識隨識。聲云何？此有二，謂有執受大種為因聲，及無執受大種為因聲。如是諸聲二識所識，謂耳識及意識。此中一類耳識先識，耳識受已意識隨識。香云何？謂諸所有香，若好香、若惡香、若平等香，鼻所嗅。如是諸香二識所識，謂鼻識及意識。此中一類鼻識先識，鼻識受已意識隨識。味云何？謂諸所有味，若可意、若不可意、若順捨處，舌所嘗。如是諸味二識所識，謂舌識及意識。此中一類舌識先識，舌識受已意識隨識。所觸一分云何？謂滑性、澁性、輕性、重性、冷飢渴性，身所觸。如是諸觸及四大種，二識所識，謂身識及意識。此中一類身識先識，身識受已意識隨識。無表色云何？謂法處所攝色。此及五色根，於一切時一識所識，謂意識。
地界云何？謂堅性。水界云何？謂濕性。火界云何？謂煖性。風界云何？謂輕等動性。眼根云何？謂眼識所依淨色。耳根云何？謂耳識所依淨色。鼻根云何？謂鼻識所依淨色。舌根云何？謂舌識所依淨色。身根云何？謂身識所依淨色。色云何？謂諸所有色，若好顯色、若惡顯色、若二中間，似顯處色。如是諸色二識所識，謂眼識及意識。此中一類眼識先識，眼識受已意識隨識。聲云何？此有二，謂有執受大種為因聲，及無執受大種為因聲。如是諸聲二識所識，謂耳識及意識。此中一類耳識先識，耳識受已意識隨識。香云何？謂諸所有香，若好香、若惡香、若平等香，鼻所嗅。如是諸香二識所識，謂鼻識及意識。此中一類鼻識先識，鼻識受已意識隨識。味云何？謂諸所有味，若可意、若不可意、若順捨處，舌所嘗。如是諸味二識所識，謂舌識及意識。此中一類舌識先識，舌識受已意識隨識。所觸一分云何？謂滑性、澁性、輕性、重性、冷飢渴性，身所觸。如是諸觸及四大種，二識所識，謂身識及意識。此中一類身識先識，身識受已意識隨識。無表色云何？謂法處所攝色。此及五色根，於一切時一識所識，謂意識。
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眼識云何？謂依眼根各了別色。耳識云何？謂依耳根各了別聲。鼻識云何？謂依鼻根各了別香。舌識云何？謂依舌根各了別味。身識云何？謂依身根各了別所觸。意識云何？謂依意根了別諸法。
眼識云何？謂依眼根各了別色。耳識云何？謂依耳根各了別聲。鼻識云何？謂依鼻根各了別香。舌識云何？謂依舌根各了別味。身識云何？謂依身根各了別所觸。意識云何？謂依意根了別諸法。
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受云何？謂領納性。此有三種，謂樂受、苦受、不苦不樂受。想云何？謂取像性。此有三種，謂小想、大想、無量想。思云何？謂心造作性，即是意業。此有三種，謂善思、不善思、無記思。觸云何？謂三和合性。此有三種，謂順樂受觸、順苦受觸、順不苦不樂受觸。作意云何？謂心警覺性。此有三種，謂學作意、無學作意、非學非無學作意。欲云何？謂樂作性。勝解云何？謂心正勝解、已勝解、當勝解性。念云何？謂心明記性。定云何？謂心一境性。慧云何？謂心擇法性。信云何？謂心澄淨性。勤云何？謂心勇悍性。尋云何？謂心麁動性。伺云何？謂心細動性。放逸云何？謂不修善法性。不放逸云何？謂修善法性。善根云何？謂三善根，即無貪善根、無瞋善根、無癡善根。不善根云何？謂三不善根，即貪不善根、瞋不善根、癡不善根。無記根云何？謂四無記根，即無記愛、無記見、無記慢、無記無明。
受云何？謂領納性。此有三種，謂樂受、苦受、不苦不樂受。想云何？謂取像性。此有三種，謂小想、大想、無量想。思云何？謂心造作性，即是意業。此有三種，謂善思、不善思、無記思。觸云何？謂三和合性。此有三種，謂順樂受觸、順苦受觸、順不苦不樂受觸。作意云何？謂心警覺性。此有三種，謂學作意、無學作意、非學非無學作意。欲云何？謂樂作性。勝解云何？謂心正勝解、已勝解、當勝解性。念云何？謂心明記性。定云何？謂心一境性。慧云何？謂心擇法性。信云何？謂心澄淨性。勤云何？謂心勇悍性。尋云何？謂心麁動性。伺云何？謂心細動性。放逸云何？謂不修善法性。不放逸云何？謂修善法性。善根云何？謂三善根，即無貪善根、無瞋善根、無癡善根。不善根云何？謂三不善根，即貪不善根、瞋不善根、癡不善根。無記根云何？謂四無記根，即無記愛、無記見、無記慢、無記無明。
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結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。愛結云何？謂三界貪。恚結云何？謂於有情能為損害。慢結云何？謂七慢類，即慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。慢者，於劣謂己勝、或於等謂己等，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。過慢者，於等謂己勝、或於勝謂己等，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。慢過慢者，於勝謂己勝，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。我慢者，於五取蘊等隨觀執我或我所，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。增上慢者，於所未得上勝證法謂我已得、於所未至上勝證法謂我已至、於所未觸上勝證法謂我已觸、於所未證上勝證法謂我已證，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。卑慢者，於他多勝謂自少劣，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。邪慢者，於實無德謂我有德，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。無明結云何？謂三界無智。見結云何？謂三見，即有身見、邊執見、邪見。有身見者，於五取蘊等隨觀執我或我所，由此起忍樂慧觀見。邊執見者，於五取蘊等隨觀執或斷或常，由此起忍樂慧觀見。邪見者，謗因謗果、或謗作用、或壞實事，由此起忍樂慧觀見。取結云何？謂二取，即見取、戒禁取。見取者，於五取蘊等隨觀執為最為勝、為上為極，由此起忍樂慧觀見。戒禁取者，於五取蘊等隨觀執為能清淨、為能解脫、為能出離，由此起忍樂慧觀見。疑結云何？謂於諦猶豫。嫉結云何？謂心妬忌。慳結云何？謂心鄙悋。縛云何？謂諸結亦名縛。復有三縛，謂貪縛、瞋縛、癡縛。隨眠有七種，謂欲貪隨眠、瞋隨眠、有貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。欲貪隨眠有五種，謂欲界繫見苦集滅道、修所斷貪。瞋隨眠有五種，謂見苦集滅道、修所斷瞋。有貪隨眠有十種，謂色界繫五，無色界繫五。色界繫五者，謂色界繫見苦集滅道、修所斷貪。無色界繫五亦爾。慢隨眠有十五種，謂欲界繫五，色界繫五，無色界繫五。欲界繫五者，謂欲界繫見苦集滅道、修所斷慢。色無色界繫各五亦爾。無明隨眠有十五種，謂欲界繫五，色界繫五，無色界繫五。欲界繫五者，謂欲界繫見苦集滅道、修所斷無明。色無色界繫各五亦爾。見隨眠有三十六種，謂欲界繫十二，色界繫十二，無色界繫十二。欲界繫十二者，謂欲界繫有身見、邊執見，見苦道所斷邪見、見取、戒禁取，見集滅所斷邪見、見取。色無色界繫各十二亦爾。疑隨眠有十二種，謂欲界繫四，色界繫四，無色界繫四。欲界繫四者，謂欲界繫見苦集滅道所斷疑。色無色界繫各四亦爾。隨煩惱云何？謂
結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。愛結云何？謂三界貪。恚結云何？謂於有情能為損害。慢結云何？謂七慢類，即慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。慢者，於劣謂己勝、或於等謂己等，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。過慢者，於等謂己勝、或於勝謂己等，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。慢過慢者，於勝謂己勝，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。我慢者，於五取蘊等隨觀執我或我所，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。增上慢者，於所未得上勝證法謂我已得、於所未至上勝證法謂我已至、於所未觸上勝證法謂我已觸、於所未證上勝證法謂我已證，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。卑慢者，於他多勝謂自少劣，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。邪慢者，於實無德謂我有德，由此正慢已慢當慢，心高舉、心恃篾。無明結云何？謂三界無智。見結云何？謂三見，即有身見、邊執見、邪見。有身見者，於五取蘊等隨觀執我或我所，由此起忍樂慧觀見。邊執見者，於五取蘊等隨觀執或斷或常，由此起忍樂慧觀見。邪見者，謗因謗果、或謗作用、或壞實事，由此起忍樂慧觀見。取結云何？謂二取，即見取、戒禁取。見取者，於五取蘊等隨觀執為最為勝、為上為極，由此起忍樂慧觀見。戒禁取者，於五取蘊等隨觀執為能清淨、為能解脫、為能出離，由此起忍樂慧觀見。疑結云何？謂於諦猶豫。嫉結云何？謂心妬忌。慳結云何？謂心鄙悋。縛云何？謂諸結亦名縛。復有三縛，謂貪縛、瞋縛、癡縛。隨眠有七種，謂欲貪隨眠、瞋隨眠、有貪隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。欲貪隨眠有五種，謂欲界繫見苦集滅道、修所斷貪。瞋隨眠有五種，謂見苦集滅道、修所斷瞋。有貪隨眠有十種，謂色界繫五，無色界繫五。色界繫五者，謂色界繫見苦集滅道、修所斷貪。無色界繫五亦爾。慢隨眠有十五種，謂欲界繫五，色界繫五，無色界繫五。欲界繫五者，謂欲界繫見苦集滅道、修所斷慢。色無色界繫各五亦爾。無明隨眠有十五種，謂欲界繫五，色界繫五，無色界繫五。欲界繫五者，謂欲界繫見苦集滅道、修所斷無明。色無色界繫各五亦爾。見隨眠有三十六種，謂欲界繫十二，色界繫十二，無色界繫十二。欲界繫十二者，謂欲界繫有身見、邊執見，見苦道所斷邪見、見取、戒禁取，見集滅所斷邪見、見取。色無色界繫各十二亦爾。疑隨眠有十二種，謂欲界繫四，色界繫四，無色界繫四。欲界繫四者，謂欲界繫見苦集滅道所斷疑。色無色界繫各四亦爾。隨煩惱云何？謂
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諸隨眠亦名隨煩惱。有隨煩惱不名隨眠，謂除隨眠諸餘染污行蘊心所。纏有八種，謂惛沈、掉舉、睡眠、惡作、嫉、慳、無慚、無愧。
諸隨眠亦名隨煩惱。有隨煩惱不名隨眠，謂除隨眠諸餘染污行蘊心所。纏有八種，謂惛沈、掉舉、睡眠、惡作、嫉、慳、無慚、無愧。
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諸所有智者，有十智，謂法智、類智、他心智、世俗智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。法智云何？謂緣欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道諸無漏智。復有緣法智及法智地諸無漏智亦名法智。類智云何？謂緣色無色界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道諸無漏智。復有緣類智及類智地諸無漏智亦名類智。他心智云何？謂若智修所成，是修果依止，修已得不失智，欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所，皆名他心智。世俗智云何？謂諸有漏慧。苦智云何？謂於五取蘊思惟非常、苦、空、非我所起無漏智。集智云何？謂於有漏因思惟因、集、生、緣所起無漏智。滅智云何？謂於擇滅思惟滅、靜、妙、離所起無漏智。道智云何？謂於聖道思惟道、如、行、出所起無漏智。盡智云何？謂自遍知，我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道，由此而起智見明覺、解慧光觀，皆名盡智。無生智云何？謂自遍知，我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修，由此而起智見明覺、解慧光觀，皆名無生智。諸所有見者，且諸智亦名見。有見非智，謂八現觀邊忍。一苦法智忍；二苦類智忍；三集法智忍；四集類智忍；五滅法智忍；六滅類智忍；七道法智忍；八道類智忍。諸所有現觀者，若智若見俱名現觀。
諸所有智者，有十智，謂法智、類智、他心智、世俗智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。法智云何？謂緣欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道諸無漏智。復有緣法智及法智地諸無漏智亦名法智。類智云何？謂緣色無色界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道諸無漏智。復有緣類智及類智地諸無漏智亦名類智。他心智云何？謂若智修所成，是修果依止，修已得不失智，欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所，皆名他心智。世俗智云何？謂諸有漏慧。苦智云何？謂於五取蘊思惟非常、苦、空、非我所起無漏智。集智云何？謂於有漏因思惟因、集、生、緣所起無漏智。滅智云何？謂於擇滅思惟滅、靜、妙、離所起無漏智。道智云何？謂於聖道思惟道、如、行、出所起無漏智。盡智云何？謂自遍知，我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道，由此而起智見明覺、解慧光觀，皆名盡智。無生智云何？謂自遍知，我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修，由此而起智見明覺、解慧光觀，皆名無生智。諸所有見者，且諸智亦名見。有見非智，謂八現觀邊忍。一苦法智忍；二苦類智忍；三集法智忍；四集類智忍；五滅法智忍；六滅類智忍；七道法智忍；八道類智忍。諸所有現觀者，若智若見俱名現觀。
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得云何？謂得諸法。無想定云何？謂已離遍淨染、未離上染，出離想作意，為先心心所滅。滅定云何？謂已離無所有處染，止息想作意，為先心心所滅。無想事云何？謂生無想有情天中心心所滅。命根云何？謂三界壽。眾同分云何？謂有情同類性。依得云何？謂得所依。處事得云何？謂得諸蘊。處得云何？謂得內外處。生云何？謂令諸蘊起。老云何？謂令諸蘊熟。住云何？謂令已生諸行不壞。無常云何？謂令已生諸行滅壞。名身云何？謂增語。句身云何？謂字滿。文身云何？謂字眾。虛空云何？謂體空虛，寬曠無礙，不障色行。非擇滅云何？謂滅非離繫。擇滅云何？謂滅是離繫。
得云何？謂得諸法。無想定云何？謂已離遍淨染、未離上染，出離想作意，為先心心所滅。滅定云何？謂已離無所有處染，止息想作意，為先心心所滅。無想事云何？謂生無想有情天中心心所滅。命根云何？謂三界壽。眾同分云何？謂有情同類性。依得云何？謂得所依。處事得云何？謂得諸蘊。處得云何？謂得內外處。生云何？謂令諸蘊起。老云何？謂令諸蘊熟。住云何？謂令已生諸行不壞。無常云何？謂令已生諸行滅壞。名身云何？謂增語。句身云何？謂字滿。文身云何？謂字眾。虛空云何？謂體空虛，寬曠無礙，不障色行。非擇滅云何？謂滅非離繫。擇滅云何？謂滅是離繫。
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品類足論辯諸智品第二之一
品類足論辯諸智品第二之一
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有十智，如前說。法智何所緣？謂緣欲界繫諸行及一分無漏法。類智何所緣？謂緣色無色界繫諸行及一分無漏法。他心智何所緣？謂緣欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所。世俗智何所緣？謂緣一切法。苦智何所緣？謂緣五取蘊。集智何所緣？謂緣有漏因。滅智何所緣？謂緣擇滅。道智何所緣？謂緣學無學法。盡智何所緣？謂緣一切有為法及擇滅。無生智何所緣？謂緣一切有為法及擇滅。何故法智緣欲界繫諸行及一分無漏法？答：法智知欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故類智緣色無色界繫諸行及一分無漏法？答：類智知色無色界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故他心智緣欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所？答：他心智知欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所故。何故世俗智緣一切法？答：世俗智知一切法，或如理所引、或不如理所引、或非如理非不如理所引故。何故苦智緣五取蘊？答：苦智知五取蘊非常、苦、空、非我故。何故集智緣有漏因？答：集智知有漏因因、集、生、緣故。何故滅智緣擇滅？答：滅智知擇滅滅、靜、妙、離故。何故道智緣學無學法？答：道智知學無學法道、如、行、出故。何故盡智緣一切有為法及擇滅？答：盡智自遍知，我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道故。何故無生智緣一切有為法及擇滅？答：無生智自遍知，我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修故。
有十智，如前說。法智何所緣？謂緣欲界繫諸行及一分無漏法。類智何所緣？謂緣色無色界繫諸行及一分無漏法。他心智何所緣？謂緣欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所。世俗智何所緣？謂緣一切法。苦智何所緣？謂緣五取蘊。集智何所緣？謂緣有漏因。滅智何所緣？謂緣擇滅。道智何所緣？謂緣學無學法。盡智何所緣？謂緣一切有為法及擇滅。無生智何所緣？謂緣一切有為法及擇滅。何故法智緣欲界繫諸行及一分無漏法？答：法智知欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故類智緣色無色界繫諸行及一分無漏法？答：類智知色無色界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故他心智緣欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所？答：他心智知欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所故。何故世俗智緣一切法？答：世俗智知一切法，或如理所引、或不如理所引、或非如理非不如理所引故。何故苦智緣五取蘊？答：苦智知五取蘊非常、苦、空、非我故。何故集智緣有漏因？答：集智知有漏因因、集、生、緣故。何故滅智緣擇滅？答：滅智知擇滅滅、靜、妙、離故。何故道智緣學無學法？答：道智知學無學法道、如、行、出故。何故盡智緣一切有為法及擇滅？答：盡智自遍知，我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道故。何故無生智緣一切有為法及擇滅？答：無生智自遍知，我已知苦不復當知、我已斷集不復當斷、我已證滅不復當證、我已修道不復當修故。
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法智是幾智全、幾智少分？答：法智是法智全，七智少分，謂他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。類智是幾智全、幾智少分？答：類智是類智全，七智少分，謂他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。他心智是幾智全、幾智少分？答：他心智是他心智全，四智少分，謂法智、類智、世俗智、道智。世俗智是幾智全、幾智少分？答：世俗智是世俗智全，一智少分，謂他心智。苦智是幾智全、幾智少分？答：苦智是苦智全，四智少分，謂法智、類智、盡智、無生智。集智、滅智應知亦爾。道智是幾智全、幾智少分？答：道智是道智全，五智少分，謂法智、類智、他心智、盡智、無生智。盡智是幾智全、幾智少分？答：盡智是盡智全，六智少分，謂法智、類智、苦智、集智、滅智、道智。無生智亦爾。
法智是幾智全、幾智少分？答：法智是法智全，七智少分，謂他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。類智是幾智全、幾智少分？答：類智是類智全，七智少分，謂他心智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智。他心智是幾智全、幾智少分？答：他心智是他心智全，四智少分，謂法智、類智、世俗智、道智。世俗智是幾智全、幾智少分？答：世俗智是世俗智全，一智少分，謂他心智。苦智是幾智全、幾智少分？答：苦智是苦智全，四智少分，謂法智、類智、盡智、無生智。集智、滅智應知亦爾。道智是幾智全、幾智少分？答：道智是道智全，五智少分，謂法智、類智、他心智、盡智、無生智。盡智是幾智全、幾智少分？答：盡智是盡智全，六智少分，謂法智、類智、苦智、集智、滅智、道智。無生智亦爾。
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何故法智是法智全？答：法智知欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故法智是他心智少分？答：法智知欲界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故法智是苦智少分？答：法智知欲界繫五取蘊非常、苦、空、非我故。何故法智是集智少分？答：法智知欲界繫諸行因因、集、生、緣故。何故法智是滅智少分？答：法智知欲界繫諸行滅滅、靜、妙、離故。何故法智是道智少分？答：法智知欲界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故法智是盡智少分？答：法智自遍知，我已知欲界繫諸行苦、我已斷欲界繫諸行集、我已證欲界繫諸行滅、我已修欲界繫諸行能斷道故。何故法智是無生智少分？答：法智自遍知，我已知欲界繫諸行苦不復當知、我已斷欲界繫諸行集不復當斷、我已證欲界繫諸行滅不復當證、我已修欲界繫諸行能斷道不復當修故。何故類智是類智全？答：類智知色無色界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故類智是他心智少分？答：類智知色無色界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故類智是苦智少分？答：類智知色無色界繫五取蘊非常、苦、空、非我故。何故類智是集智少分？答：類智知色無色界繫諸行因因、集、生、緣故。何故類智是滅智少分？答：類智知色無色界繫諸行滅滅、靜、妙、離故。何故類智是道智少分？答：類智知色無色界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故類智是盡智少分？答：類智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦、我已斷色無色界繫諸行集、我已證色無色界繫諸行滅、我已修色無色界繫諸行能斷道故。何故類智是無生智少分？答：類智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦不復當知、我已斷色無色界繫諸行集不復當斷、我已證色無色界繫諸行滅不復當證、我已修色無色界繫諸行能斷道不復當修故。
何故法智是法智全？答：法智知欲界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故法智是他心智少分？答：法智知欲界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故法智是苦智少分？答：法智知欲界繫五取蘊非常、苦、空、非我故。何故法智是集智少分？答：法智知欲界繫諸行因因、集、生、緣故。何故法智是滅智少分？答：法智知欲界繫諸行滅滅、靜、妙、離故。何故法智是道智少分？答：法智知欲界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故法智是盡智少分？答：法智自遍知，我已知欲界繫諸行苦、我已斷欲界繫諸行集、我已證欲界繫諸行滅、我已修欲界繫諸行能斷道故。何故法智是無生智少分？答：法智自遍知，我已知欲界繫諸行苦不復當知、我已斷欲界繫諸行集不復當斷、我已證欲界繫諸行滅不復當證、我已修欲界繫諸行能斷道不復當修故。何故類智是類智全？答：類智知色無色界繫諸行諸行因諸行滅諸行能斷道故。何故類智是他心智少分？答：類智知色無色界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故類智是苦智少分？答：類智知色無色界繫五取蘊非常、苦、空、非我故。何故類智是集智少分？答：類智知色無色界繫諸行因因、集、生、緣故。何故類智是滅智少分？答：類智知色無色界繫諸行滅滅、靜、妙、離故。何故類智是道智少分？答：類智知色無色界繫諸行能斷道道、如、行、出故。何故類智是盡智少分？答：類智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦、我已斷色無色界繫諸行集、我已證色無色界繫諸行滅、我已修色無色界繫諸行能斷道故。何故類智是無生智少分？答：類智自遍知，我已知色無色界繫諸行苦不復當知、我已斷色無色界繫諸行集不復當斷、我已證色無色界繫諸行滅不復當證、我已修色無色界繫諸行能斷道不復當修故。
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何故他心智是他心智全？答：他心智知欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所故。何故他心智是法智少分？答：他心智知欲界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故他心智是類智少分？答：他心智知色無色界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故他心智是世俗智少分？答：他心智知他有漏心心所故。何故他心智是道智少分？答：他心智知聖道中他無漏心心所故。
何故他心智是他心智全？答：他心智知欲色界繫和合現前他心心所及一分無漏他心心所故。何故他心智是法智少分？答：他心智知欲界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故他心智是類智少分？答：他心智知色無色界繫諸行能斷道中他無漏心心所故。何故他心智是世俗智少分？答：他心智知他有漏心心所故。何故他心智是道智少分？答：他心智知聖道中他無漏心心所故。
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何故世俗智是世俗智全？答：世俗智知一切法，或如理所引、或不如理所引、或非如理非不如理所引故。何故世俗智是他心智少分？答：世俗智知他有漏心心所故。
何故世俗智是世俗智全？答：世俗智知一切法，或如理所引、或不如理所引、或非如理非不如理所引故。何故世俗智是他心智少分？答：世俗智知他有漏心心所故。
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何故苦智是苦智全？答：苦智知五取蘊非常、苦、空、非我故。何故苦智是法智少分？答：苦智知欲界繫五取蘊非常、苦、空、非我故。何故苦智是類智少分？答：苦智知色無色界繫五取蘊非常、苦、空、非我故。何故苦智是盡智少分？答：苦智自遍知我已知苦故。何故苦智是無生智少分？答：苦智自遍知我已知苦不復當知故。
何故苦智是苦智全？答：苦智知五取蘊非常、苦、空、非我故。何故苦智是法智少分？答：苦智知欲界繫五取蘊非常、苦、空、非我故。何故苦智是類智少分？答：苦智知色無色界繫五取蘊非常、苦、空、非我故。何故苦智是盡智少分？答：苦智自遍知我已知苦故。何故苦智是無生智少分？答：苦智自遍知我已知苦不復當知故。
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何故集智是集智全？答：集智知有漏因因、集、生、緣故。何故集智是法智少分？答：集智知欲界繫諸行因因、集、生、緣故。何故集智是類智少分？答集智知色無色界繫諸行因因、集、生、緣故。何故集智是盡智少分？答：集智自遍知我已斷集故。何故集智是無生智少分？答：集智自遍知我已斷集不復當斷故。
何故集智是集智全？答：集智知有漏因因、集、生、緣故。何故集智是法智少分？答：集智知欲界繫諸行因因、集、生、緣故。何故集智是類智少分？答集智知色無色界繫諸行因因、集、生、緣故。何故集智是盡智少分？答：集智自遍知我已斷集故。何故集智是無生智少分？答：集智自遍知我已斷集不復當斷故。
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何故滅智是滅智全？答：滅智知擇滅滅、靜、妙、離故。何故滅智是法智少分？答：滅智知欲界繫諸行滅滅、靜、妙、離故。何故滅智是類智少分？答：滅智知色無色界諸行滅滅、靜、妙、離故。何故滅智是盡智少分？答：滅智自遍知我已證滅故。何故滅智是無生智少分？答：滅智自遍知我已證滅不復當證故。
何故滅智是滅智全？答：滅智知擇滅滅、靜、妙、離故。何故滅智是法智少分？答：滅智知欲界繫諸行滅滅、靜、妙、離故。何故滅智是類智少分？答：滅智知色無色界諸行滅滅、靜、妙、離故。何故滅智是盡智少分？答：滅智自遍知我已證滅故。何故滅智是無生智少分？答：滅智自遍知我已證滅不復當證故。
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說一切有部品類足論卷第一
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