阿毘達磨識身足論
提婆設摩造 唐 玄奘譯16卷CBETA T1539大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
阿毘達磨識身足論卷第十六
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提婆設摩阿羅漢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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成就蘊第六之四
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有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若欲界繫善心捨不成就得成就，不善心亦爾耶？設不善心捨不成就得成就，欲界繫善心亦爾耶？若欲界繫善心捨不成就得成就，乃至無學心亦爾耶？設無學心捨不成就得成就，欲界繫善心亦爾耶？乃至若學心捨不成就得成就，無學心亦爾耶？設無學心捨不成就得成就，學心亦爾耶？
有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若欲界繫善心捨不成就得成就，不善心亦爾耶？設不善心捨不成就得成就，欲界繫善心亦爾耶？若欲界繫善心捨不成就得成就，乃至無學心亦爾耶？設無學心捨不成就得成就，欲界繫善心亦爾耶？乃至若學心捨不成就得成就，無學心亦爾耶？設無學心捨不成就得成就，學心亦爾耶？
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若欲界繫善心捨不成就得成就，不善心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非不善心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非不善心者，謂善根續時。不善心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時。欲界繫善心捨不成就得成就亦不善心者，謂色無色界沒欲界生時。非欲界善心捨不成就得成就亦非不善心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心，廣說四句。欲界善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心者，謂善根續時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時。欲界繫善心捨不成就得成就亦欲界繫有覆無記心者，謂色無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非欲界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂善根續時，及色界沒欲界生時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂無色界沒色界生時。欲界繫善心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫善心。若欲界繫善心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂善根續時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離色界貪，從離色貪復還退時，及無色界沒色界生時。欲界繫善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非欲界繫善心。從此以後都無所有。若不善心捨不成就得成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，不善心定爾。或不善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心，謂已離欲界貪聖者，從離欲貪復還退時。若不善心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂已
若欲界繫善心捨不成就得成就，不善心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非不善心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非不善心者，謂善根續時。不善心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時。欲界繫善心捨不成就得成就亦不善心者，謂色無色界沒欲界生時。非欲界善心捨不成就得成就亦非不善心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心，廣說四句。欲界善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心者，謂善根續時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時。欲界繫善心捨不成就得成就亦欲界繫有覆無記心者，謂色無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非欲界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂善根續時，及色界沒欲界生時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂無色界沒色界生時。欲界繫善心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫善心。若欲界繫善心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂善根續時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離色界貪，從離色貪復還退時，及無色界沒色界生時。欲界繫善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非欲界繫善心。從此以後都無所有。若不善心捨不成就得成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，不善心定爾。或不善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心，謂已離欲界貪聖者，從離欲貪復還退時。若不善心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂已
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離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。欲界無覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂無色界沒色界生時。不善心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非不善心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪，未離色界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂已離色界貪，起色界纏復還退時，及無色界沒色界生時。不善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪，起欲界纏復還退時，及無色界沒欲界生時。非不善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心及無色界繫善心。若色界繫無覆無記心及無色界繫善心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，無色界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色無色界沒欲界生時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂阿羅漢起色無色界纏復還退時。不善心捨不成就得成就亦無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非不善心捨不成就得成就亦非無色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，學心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非學心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非學心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色無色界沒欲界生時。學心捨不成就得成就非不善心者，謂阿羅漢起色無色界纏復還退時，及修加行入見道時。不善心捨不成就得成就亦學心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非不善心捨不成就得成就亦非學心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。欲界繫無覆無記心捨不成就
離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。欲界無覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂無色界沒色界生時。不善心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非不善心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪，未離色界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂已離色界貪，起色界纏復還退時，及無色界沒色界生時。不善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪，起欲界纏復還退時，及無色界沒欲界生時。非不善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心及無色界繫善心。若色界繫無覆無記心及無色界繫善心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，無色界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色無色界沒欲界生時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂阿羅漢起色無色界纏復還退時。不善心捨不成就得成就亦無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非不善心捨不成就得成就亦非無色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，學心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非學心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非學心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色無色界沒欲界生時。學心捨不成就得成就非不善心者，謂阿羅漢起色無色界纏復還退時，及修加行入見道時。不善心捨不成就得成就亦學心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非不善心捨不成就得成就亦非學心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。欲界繫無覆無記心捨不成就
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得成就非欲界繫有覆無記心者，謂無色界沒色界生時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫有覆無記心。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪異生，未離色界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心者，謂已離色界貪，起色界纏復還退時，及無色界沒色界生時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪異生，起欲界纏復還退時，及無色界沒欲界生時。非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非欲界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫善心亦爾耶？或欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心，廣說四句。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂無色界沒欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦欲界繫善心者，謂無色界沒色界生時。非欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫善心者，除上爾所相。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心定爾。或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，謂已離色界貪，從離色貪復還退時。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂於欲界得離欲時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫善心捨不成就得成
得成就非欲界繫有覆無記心者，謂無色界沒色界生時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫有覆無記心。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪異生，未離色界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心者，謂已離色界貪，起色界纏復還退時，及無色界沒色界生時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪異生，起欲界纏復還退時，及無色界沒欲界生時。非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非欲界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫善心亦爾耶？或欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心，廣說四句。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂無色界沒欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦欲界繫善心者，謂無色界沒色界生時。非欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫善心者，除上爾所相。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心定爾。或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，謂已離色界貪，從離色貪復還退時。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂於欲界得離欲時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫善心捨不成就得成
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就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂已離色界貪，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂於欲界得離欲時。色界繫善心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。從此以後都無所有。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂已離色界貪，從離色界貪復還退時，及無色界沒欲界生時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂於欲界得離欲時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，無色界繫有覆無記心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪有學異生，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界生時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起無色界纏復還退時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非無色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非色界
就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂已離色界貪，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂於欲界得離欲時。色界繫善心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。從此以後都無所有。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂已離色界貪，從離色界貪復還退時，及無色界沒欲界生時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂於欲界得離欲時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，無色界繫有覆無記心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪有學異生，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界生時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起無色界纏復還退時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非無色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非色界
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繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，學心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非學心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非學心者，謂已離色界貪有學異生，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界色界生時。學心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起無色界纏復還退時，及修加行入見道時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非學心者，謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非學心者，除上爾所相。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。從此以後都無所有。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，學心定爾。或學心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，謂修加行入見道時。若無色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非學心及無學心。若學心及無學心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心。若學心捨不成就得成就，定非無學心。若無學心捨不成就得成就，定非學心。
繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，學心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非學心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非學心者，謂已離色界貪有學異生，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界色界生時。學心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起無色界纏復還退時，及修加行入見道時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非學心者，謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非學心者，除上爾所相。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。從此以後都無所有。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，學心定爾。或學心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，謂修加行入見道時。若無色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非學心及無學心。若學心及無學心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心。若學心捨不成就得成就，定非無學心。若無學心捨不成就得成就，定非學心。
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有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。若欲界繫善心未斷，成就此心耶？設成就此心，此心未斷耶。乃至若無色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？設成就此心，此心未斷耶？
有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。若欲界繫善心未斷，成就此心耶？設成就此心，此心未斷耶。乃至若無色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？設成就此心，此心未斷耶？
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若欲界繫善心未斷，成就此心耶？或欲界繫善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。此心未斷非成就此心者，謂已斷善根。成就此心非此心未斷者，謂欲界生長已離欲界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂色無色界生長。若不善心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若欲界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若欲界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？若此心未斷，定成就此心。或成就此心非此心未斷，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長。若色界繫善心未斷，成就此心耶？或色界繫善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。色界繫善心未斷非成就此心者，謂欲界生長未得色界善心。成就此心非此心未斷者，謂欲界色界生長已離色界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂無色界生長。若色界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？或色界繫無覆無記心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。色界繫無覆無記心未斷非成就此心者，謂欲界生長未離欲界貪。成就此心非此心未斷者，謂欲界色界生長已離色界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂無色界生長。若無色界繫善心未斷，成就此心耶？或無色界善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。無色界繫善心未斷非成就此心者，謂未得無色界善心。成就此心非此心未斷者，謂阿羅漢。此心未斷亦成就此心者，謂有學異生。已得無色界善心非此心未斷亦非成就此心者，無有此句。若無色界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若無色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？或無色界繫無覆無記心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。無色界繫無覆無記心未斷亦非成就此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心不現在前。成就此心非此心未斷者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心正現在前。此
若欲界繫善心未斷，成就此心耶？或欲界繫善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。此心未斷非成就此心者，謂已斷善根。成就此心非此心未斷者，謂欲界生長已離欲界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂色無色界生長。若不善心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若欲界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若欲界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？若此心未斷，定成就此心。或成就此心非此心未斷，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長。若色界繫善心未斷，成就此心耶？或色界繫善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。色界繫善心未斷非成就此心者，謂欲界生長未得色界善心。成就此心非此心未斷者，謂欲界色界生長已離色界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂無色界生長。若色界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？或色界繫無覆無記心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。色界繫無覆無記心未斷非成就此心者，謂欲界生長未離欲界貪。成就此心非此心未斷者，謂欲界色界生長已離色界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂無色界生長。若無色界繫善心未斷，成就此心耶？或無色界善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。無色界繫善心未斷非成就此心者，謂未得無色界善心。成就此心非此心未斷者，謂阿羅漢。此心未斷亦成就此心者，謂有學異生。已得無色界善心非此心未斷亦非成就此心者，無有此句。若無色界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若無色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？或無色界繫無覆無記心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。無色界繫無覆無記心未斷亦非成就此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心不現在前。成就此心非此心未斷者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心正現在前。此
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心未斷亦成就此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心正現在前。非此心未斷亦非成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心不現在前。
心未斷亦成就此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心正現在前。非此心未斷亦非成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心不現在前。
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有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。若欲界繫善心已斷，不成就此心耶？設不成就此心，此心已斷耶？乃至若無色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？設不成就此心，此心已斷耶？
有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。若欲界繫善心已斷，不成就此心耶？設不成就此心，此心已斷耶？乃至若無色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？設不成就此心，此心已斷耶？
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若欲界繫善心已斷，不成就此心耶？或欲界繫善心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。欲界繫善心已斷非不成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪。不成就此心非此心已斷者，謂已斷善根。此心已斷亦不成就此心者，謂色無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪。若不善心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若欲界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若欲界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？若欲界繫無覆無記心不成就，此心定已斷。或此心已斷非不成就此心，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長。若色界繫善心已斷，不成就此心耶？或色界繫善心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。色界繫善心已斷非不成就此心者，謂欲界色界生長已離色界貪。不成就此心非此心已斷者，謂欲界生長未得色界善心。此心已斷亦不成就此心者，謂無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪。若色界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？或色界繫無覆無記心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。色界繫無覆無記心已斷非不成就此心者，謂欲界色界生長已離色界貪。不成就此心非此心已斷者，謂欲界生長未離欲界貪。此心已斷亦不成就此心者，謂無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪。若無色界繫善心已斷，不成就此心耶？若無色界繫善心已斷，定非不成就此心。或不成就此心非此心已斷，謂未得無色界善心。若無色界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若無色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？或無色界繫無覆無記心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。無色界繫無覆無記心已斷非不成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心正現在前。不成就此心非此心已斷者，謂有學異生無色界繫異熟果心不現在前。此心已斷亦不成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心不現在前。非此心已斷亦非不成就
若欲界繫善心已斷，不成就此心耶？或欲界繫善心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。欲界繫善心已斷非不成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪。不成就此心非此心已斷者，謂已斷善根。此心已斷亦不成就此心者，謂色無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪。若不善心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若欲界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若欲界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？若欲界繫無覆無記心不成就，此心定已斷。或此心已斷非不成就此心，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長。若色界繫善心已斷，不成就此心耶？或色界繫善心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。色界繫善心已斷非不成就此心者，謂欲界色界生長已離色界貪。不成就此心非此心已斷者，謂欲界生長未得色界善心。此心已斷亦不成就此心者，謂無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪。若色界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？或色界繫無覆無記心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。色界繫無覆無記心已斷非不成就此心者，謂欲界色界生長已離色界貪。不成就此心非此心已斷者，謂欲界生長未離欲界貪。此心已斷亦不成就此心者，謂無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪。若無色界繫善心已斷，不成就此心耶？若無色界繫善心已斷，定非不成就此心。或不成就此心非此心已斷，謂未得無色界善心。若無色界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若無色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？或無色界繫無覆無記心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。無色界繫無覆無記心已斷非不成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心正現在前。不成就此心非此心已斷者，謂有學異生無色界繫異熟果心不現在前。此心已斷亦不成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心不現在前。非此心已斷亦非不成就
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此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心正現在前。
此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心正現在前。
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有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若成就欲界繫善心，如是十二心幾成就、幾不成就？乃至若成就無學心，如是十二心幾成就、幾不成就？
有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若成就欲界繫善心，如是十二心幾成就、幾不成就？乃至若成就無學心，如是十二心幾成就、幾不成就？
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若成就欲界繫善心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就不善心，四心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。若成就欲界繫有覆無記心，五心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。若成就欲界繫無覆無記心，此一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫善心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫有覆無記心，三心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫無覆無記心，三心定成就，三心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫善心，此一心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫有覆無記心，此一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫無覆無記心，二心定成就，七心定不成就，餘或成就或不成就。若成就學心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無學心，二心定成就，五心定不成就，餘或成就或不成就。
若成就欲界繫善心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就不善心，四心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。若成就欲界繫有覆無記心，五心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。若成就欲界繫無覆無記心，此一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫善心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫有覆無記心，三心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫無覆無記心，三心定成就，三心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫善心，此一心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫有覆無記心，此一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫無覆無記心，二心定成就，七心定不成就，餘或成就或不成就。若成就學心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無學心，二心定成就，五心定不成就，餘或成就或不成就。
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有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若不成就欲界繫善心，如是十二心幾不成就、幾成就？乃至若不成就無學心，如是十二心幾不成就、幾成就？若不成就欲界繫善心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就不善心，二心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就欲界繫有覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就欲界繫無覆無記心，七心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫善心，二心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫有覆無記心，三心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫無覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫善心，三心定不成就，三心定成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫有覆無記心，五心定不成就，二心定成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫無覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就學心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就無學心，此一心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。
有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若不成就欲界繫善心，如是十二心幾不成就、幾成就？乃至若不成就無學心，如是十二心幾不成就、幾成就？若不成就欲界繫善心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就不善心，二心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就欲界繫有覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就欲界繫無覆無記心，七心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫善心，二心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫有覆無記心，三心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫無覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫善心，三心定不成就，三心定成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫有覆無記心，五心定不成就，二心定成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫無覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就學心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就無學心，此一心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。
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有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。復有三種補特伽羅：一、未離欲界貪補特伽羅；二、未離色界貪補特伽羅；三、未離無色界貪補特伽羅。未離欲界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？未離色界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？未離無色界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？
有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。復有三種補特伽羅：一、未離欲界貪補特伽羅；二、未離色界貪補特伽羅；三、未離無色界貪補特伽羅。未離欲界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？未離色界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？未離無色界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？
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未離欲界貪補特伽羅，四心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。未離色界貪補特伽羅，三心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。未離無色界貪補特伽羅，一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。
未離欲界貪補特伽羅，四心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。未離色界貪補特伽羅，三心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。未離無色界貪補特伽羅，一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。
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十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。復有三種補特伽羅：一、已離欲界貪補特伽羅；二、已離色界貪補特伽羅；三、已離無色界貪補特伽羅。已離欲界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？已離色界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？已離無色界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？
十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。復有三種補特伽羅：一、已離欲界貪補特伽羅；二、已離色界貪補特伽羅；三、已離無色界貪補特伽羅。已離欲界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？已離色界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？已離無色界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？
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已離欲界貪補特伽羅，二心定不成就，餘或成就或不成就。已離色界貪補特伽羅，三心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。已離無色界貪補特伽羅，五心定不成就，二心定成就，餘或成就或不成就。
已離欲界貪補特伽羅，二心定不成就，餘或成就或不成就。已離色界貪補特伽羅，三心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。已離無色界貪補特伽羅，五心定不成就，二心定成就，餘或成就或不成就。
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若最初梵世繫善心現在前，一切欲界繫善心等無間耶？若最初修加行梵世繫善心現在前，一切欲界繫善心等無間。或最初梵世繫善心現在前非欲界繫善心等無間，謂從梵世上沒生梵世中，彼最初梵世繫善心現在前。乃至若最初無所有處繫善心現在前，一切識無邊處繫善心等無間耶？若最初修加行無所有處繫善心現在前，一切識無邊處繫善心等無間。或最初無所有處繫善心現在前非識無邊處繫善心等無間，謂從非想非非想處沒生無所有處，彼最初無所有處繫善心現在前。
若最初梵世繫善心現在前，一切欲界繫善心等無間耶？若最初修加行梵世繫善心現在前，一切欲界繫善心等無間。或最初梵世繫善心現在前非欲界繫善心等無間，謂從梵世上沒生梵世中，彼最初梵世繫善心現在前。乃至若最初無所有處繫善心現在前，一切識無邊處繫善心等無間耶？若最初修加行無所有處繫善心現在前，一切識無邊處繫善心等無間。或最初無所有處繫善心現在前非識無邊處繫善心等無間，謂從非想非非想處沒生無所有處，彼最初無所有處繫善心現在前。
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有十二心，欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若學心捨成就得不成就，如是十二心幾捨成就得不成就、幾捨不成就得成就？若無學心捨成就得不成就，如是十二心幾捨成就得不成就、幾捨不成就得成就？
有十二心，欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若學心捨成就得不成就，如是十二心幾捨成就得不成就、幾捨不成就得成就？若無學心捨成就得不成就，如是十二心幾捨成就得不成就、幾捨不成就得成就？
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若學心捨成就得不成就，二心定捨成就得不成就，一心定捨不成就得成就，餘非捨成就得不成就亦非捨不成就得成就。若無學心捨成就得不成就，一心定捨成就得不成就，二心定捨不成就得成就，二心或捨成就得不成就，二心或捨不成就得成就，五心非捨成就得不成就亦非捨不成就得成就。
若學心捨成就得不成就，二心定捨成就得不成就，一心定捨不成就得成就，餘非捨成就得不成就亦非捨不成就得成就。若無學心捨成就得不成就，一心定捨成就得不成就，二心定捨不成就得成就，二心或捨成就得不成就，二心或捨不成就得成就，五心非捨成就得不成就亦非捨不成就得成就。
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有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若學心捨不成就得成就，如是十二心幾捨不成就得成就、幾捨成就得不成就？若無學心捨不成就得成就，如是十二心幾捨不成就得成就、幾捨成就得不成就？
有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若學心捨不成就得成就，如是十二心幾捨不成就得成就、幾捨成就得不成就？若無學心捨不成就得成就，如是十二心幾捨不成就得成就、幾捨成就得不成就？
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若學心捨不成就得成就，或有二心定捨不成就得成就，一心定捨成就得不成就，二心或捨不成就得成就，二心或捨成就得不成就，或有得一都無所捨，五心非捨不成就得成就亦非捨成就得不成就。若無學心捨不成就得成就，一心定捨不成就得成就，二心定捨成就得不成就。
若學心捨不成就得成就，或有二心定捨不成就得成就，一心定捨成就得不成就，二心或捨不成就得成就，二心或捨成就得不成就，或有得一都無所捨，五心非捨不成就得成就亦非捨成就得不成就。若無學心捨不成就得成就，一心定捨不成就得成就，二心定捨成就得不成就。
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說一切有部識身足論卷第十六
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