阿毘達磨識身足論卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第十六

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

成就蘊第六之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就蘊第六之四

有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若欲界繫善心捨不成就得成就，不善心亦爾耶？設不善心捨不成就得成就，欲界繫善心亦爾耶？若欲界繫善心捨不成就得成就，乃至無學心亦爾耶？設無學心捨不成就得成就，欲界繫善心亦爾耶？乃至若學心捨不成就得成就，無學心亦爾耶？設無學心捨不成就得成就，學心亦爾耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若欲界繫善心捨不成就得成就，不善心亦爾耶？設不善心捨不成就得成就，欲界繫善心亦爾耶？若欲界繫善心捨不成就得成就，乃至無學心亦爾耶？設無學心捨不成就得成就，欲界繫善心亦爾耶？乃至若學心捨不成就得成就，無學心亦爾耶？設無學心捨不成就得成就，學心亦爾耶？

若欲界繫善心捨不成就得成就，不善心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非不善心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非不善心者，謂善根續時。不善心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時。欲界繫善心捨不成就得成就亦不善心者，謂色無色界沒欲界生時。非欲界善心捨不成就得成就亦非不善心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心，廣說四句。欲界善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心者，謂善根續時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時。欲界繫善心捨不成就得成就亦欲界繫有覆無記心者，謂色無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非欲界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂善根續時，及色界沒欲界生時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂無色界沒色界生時。欲界繫善心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫善心。若欲界繫善心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂善根續時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離色界貪，從離色貪復還退時，及無色界沒色界生時。欲界繫善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非欲界繫善心。從此以後都無所有。若不善心捨不成就得成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，不善心定爾。或不善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心，謂已離欲界貪聖者，從離欲貪復還退時。若不善心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂已 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲界繫善心捨不成就得成就，不善心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非不善心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非不善心者，謂善根續時。不善心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時。欲界繫善心捨不成就得成就亦不善心者，謂色無色界沒欲界生時。非欲界善心捨不成就得成就亦非不善心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心，廣說四句。欲界善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心者，謂善根續時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時。欲界繫善心捨不成就得成就亦欲界繫有覆無記心者，謂色無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非欲界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂善根續時，及色界沒欲界生時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂無色界沒色界生時。欲界繫善心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫善心。若欲界繫善心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂善根續時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫善心者，謂已離色界貪，從離色貪復還退時，及無色界沒色界生時。欲界繫善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非欲界繫善心。從此以後都無所有。若不善心捨不成就得成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，不善心定爾。或不善心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心，謂已離欲界貪聖者，從離欲貪復還退時。若不善心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂已

離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。欲界無覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂無色界沒色界生時。不善心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非不善心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪，未離色界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂已離色界貪，起色界纏復還退時，及無色界沒色界生時。不善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪，起欲界纏復還退時，及無色界沒欲界生時。非不善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心及無色界繫善心。若色界繫無覆無記心及無色界繫善心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，無色界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色無色界沒欲界生時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂阿羅漢起色無色界纏復還退時。不善心捨不成就得成就亦無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非不善心捨不成就得成就亦非無色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，學心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非學心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非學心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色無色界沒欲界生時。學心捨不成就得成就非不善心者，謂阿羅漢起色無色界纏復還退時，及修加行入見道時。不善心捨不成就得成就亦學心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非不善心捨不成就得成就亦非學心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。欲界繫無覆無記心捨不成就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。欲界無覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂無色界沒色界生時。不善心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非不善心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪，未離色界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂已離色界貪，起色界纏復還退時，及無色界沒色界生時。不善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪，起欲界纏復還退時，及無色界沒欲界生時。非不善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心及無色界繫善心。若色界繫無覆無記心及無色界繫善心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，無色界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色無色界沒欲界生時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就非不善心者，謂阿羅漢起色無色界纏復還退時。不善心捨不成就得成就亦無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非不善心捨不成就得成就亦非無色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若不善心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非不善心。若不善心捨不成就得成就，學心亦爾耶？或不善心捨不成就得成就非學心，廣說四句。不善心捨不成就得成就非學心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色無色界沒欲界生時。學心捨不成就得成就非不善心者，謂阿羅漢起色無色界纏復還退時，及修加行入見道時。不善心捨不成就得成就亦學心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非不善心捨不成就得成就亦非學心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。欲界繫無覆無記心捨不成就

得成就非欲界繫有覆無記心者，謂無色界沒色界生時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫有覆無記心。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪異生，未離色界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心者，謂已離色界貪，起色界纏復還退時，及無色界沒色界生時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪異生，起欲界纏復還退時，及無色界沒欲界生時。非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非欲界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫善心亦爾耶？或欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心，廣說四句。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂無色界沒欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦欲界繫善心者，謂無色界沒色界生時。非欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫善心者，除上爾所相。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心定爾。或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，謂已離色界貪，從離色貪復還退時。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂於欲界得離欲時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫善心捨不成就得成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成就非欲界繫有覆無記心者，謂無色界沒色界生時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦欲界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫有覆無記心。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂已離欲界貪異生，未離色界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫有覆無記心者，謂已離色界貪，起色界纏復還退時，及無色界沒色界生時。欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪異生，起欲界纏復還退時，及無色界沒欲界生時。非欲界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非欲界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫善心亦爾耶？或欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心，廣說四句。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂無色界沒欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦欲界繫善心者，謂無色界沒色界生時。非欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫善心者，除上爾所相。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫有覆無記心定爾。或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心，謂已離色界貪，從離色貪復還退時。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂無色界沒欲界生時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非欲界繫無覆無記心者，謂於欲界得離欲時。欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非欲界繫無覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非欲界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫善心捨不成就得成

就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂已離色界貪，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂於欲界得離欲時。色界繫善心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。從此以後都無所有。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂已離色界貪，從離色界貪復還退時，及無色界沒欲界生時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂於欲界得離欲時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，無色界繫有覆無記心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪有學異生，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界生時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起無色界纏復還退時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非無色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非色界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就，色界繫有覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂已離色界貪，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界生時。色界繫善心捨不成就得成就亦色界繫有覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂修加行，色界善心初現前時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫善心者，謂於欲界得離欲時。色界繫善心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫善心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫善心。從此以後都無所有。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫無覆無記心者，謂已離色界貪，從離色界貪復還退時，及無色界沒欲界生時。色界繫無覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂於欲界得離欲時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦色界繫無覆無記心者，謂無色界沒色界生時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，無色界繫有覆無記心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心者，謂已離色界貪有學異生，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界生時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起無色界纏復還退時。色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非無色界繫有覆無記心者，除上爾所相。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非色界

繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，學心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非學心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非學心者，謂已離色界貪有學異生，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界色界生時。學心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起無色界纏復還退時，及修加行入見道時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非學心者，謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非學心者，除上爾所相。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。從此以後都無所有。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，學心定爾。或學心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，謂修加行入見道時。若無色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非學心及無學心。若學心及無學心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心。若學心捨不成就得成就，定非無學心。若無學心捨不成就得成就，定非學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨不成就得成就，學心亦爾耶？或色界繫有覆無記心捨不成就得成就非學心，廣說四句。色界繫有覆無記心捨不成就得成就非學心者，謂已離色界貪有學異生，從離色貪復還退時，及無色界沒欲界色界生時。學心捨不成就得成就非色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢起無色界纏復還退時，及修加行入見道時。無色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非學心者，謂阿羅漢起欲界色界纏復還退時。非色界繫有覆無記心捨不成就得成就亦非學心者，除上爾所相。若色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非色界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若無色界繫善心捨不成就得成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫善心。從此以後都無所有。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心及無學心。若無色界繫無覆無記心及無學心捨不成就得成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨不成就得成就，學心定爾。或學心捨不成就得成就非無色界繫有覆無記心，謂修加行入見道時。若無色界繫無覆無記心捨不成就得成就，定非學心及無學心。若學心及無學心捨不成就得成就，定非無色界繫無覆無記心。若學心捨不成就得成就，定非無學心。若無學心捨不成就得成就，定非學心。

有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。若欲界繫善心未斷，成就此心耶？設成就此心，此心未斷耶。乃至若無色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？設成就此心，此心未斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。若欲界繫善心未斷，成就此心耶？設成就此心，此心未斷耶。乃至若無色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？設成就此心，此心未斷耶？

若欲界繫善心未斷，成就此心耶？或欲界繫善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。此心未斷非成就此心者，謂已斷善根。成就此心非此心未斷者，謂欲界生長已離欲界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂色無色界生長。若不善心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若欲界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若欲界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？若此心未斷，定成就此心。或成就此心非此心未斷，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長。若色界繫善心未斷，成就此心耶？或色界繫善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。色界繫善心未斷非成就此心者，謂欲界生長未得色界善心。成就此心非此心未斷者，謂欲界色界生長已離色界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂無色界生長。若色界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？或色界繫無覆無記心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。色界繫無覆無記心未斷非成就此心者，謂欲界生長未離欲界貪。成就此心非此心未斷者，謂欲界色界生長已離色界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂無色界生長。若無色界繫善心未斷，成就此心耶？或無色界善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。無色界繫善心未斷非成就此心者，謂未得無色界善心。成就此心非此心未斷者，謂阿羅漢。此心未斷亦成就此心者，謂有學異生。已得無色界善心非此心未斷亦非成就此心者，無有此句。若無色界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若無色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？或無色界繫無覆無記心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。無色界繫無覆無記心未斷亦非成就此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心不現在前。成就此心非此心未斷者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心正現在前。此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲界繫善心未斷，成就此心耶？或欲界繫善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。此心未斷非成就此心者，謂已斷善根。成就此心非此心未斷者，謂欲界生長已離欲界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂色無色界生長。若不善心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若欲界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若欲界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？若此心未斷，定成就此心。或成就此心非此心未斷，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長。若色界繫善心未斷，成就此心耶？或色界繫善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。色界繫善心未斷非成就此心者，謂欲界生長未得色界善心。成就此心非此心未斷者，謂欲界色界生長已離色界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂無色界生長。若色界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？或色界繫無覆無記心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。色界繫無覆無記心未斷非成就此心者，謂欲界生長未離欲界貪。成就此心非此心未斷者，謂欲界色界生長已離色界貪。此心未斷亦成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪。非此心未斷亦非成就此心者，謂無色界生長。若無色界繫善心未斷，成就此心耶？或無色界善心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。無色界繫善心未斷非成就此心者，謂未得無色界善心。成就此心非此心未斷者，謂阿羅漢。此心未斷亦成就此心者，謂有學異生。已得無色界善心非此心未斷亦非成就此心者，無有此句。若無色界繫有覆無記心未斷，成就此心耶？曰：如是。設成就此心，此心未斷耶？曰：如是。若無色界繫無覆無記心未斷，成就此心耶？或無色界繫無覆無記心未斷非成就此心，或成就此心非此心未斷，或此心未斷亦成就此心，或非此心未斷亦非成就此心。無色界繫無覆無記心未斷亦非成就此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心不現在前。成就此心非此心未斷者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心正現在前。此

心未斷亦成就此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心正現在前。非此心未斷亦非成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心不現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心未斷亦成就此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心正現在前。非此心未斷亦非成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心不現在前。

有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。若欲界繫善心已斷，不成就此心耶？設不成就此心，此心已斷耶？乃至若無色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？設不成就此心，此心已斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。若欲界繫善心已斷，不成就此心耶？設不成就此心，此心已斷耶？乃至若無色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？設不成就此心，此心已斷耶？

若欲界繫善心已斷，不成就此心耶？或欲界繫善心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。欲界繫善心已斷非不成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪。不成就此心非此心已斷者，謂已斷善根。此心已斷亦不成就此心者，謂色無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪。若不善心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若欲界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若欲界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？若欲界繫無覆無記心不成就，此心定已斷。或此心已斷非不成就此心，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長。若色界繫善心已斷，不成就此心耶？或色界繫善心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。色界繫善心已斷非不成就此心者，謂欲界色界生長已離色界貪。不成就此心非此心已斷者，謂欲界生長未得色界善心。此心已斷亦不成就此心者，謂無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪。若色界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？或色界繫無覆無記心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。色界繫無覆無記心已斷非不成就此心者，謂欲界色界生長已離色界貪。不成就此心非此心已斷者，謂欲界生長未離欲界貪。此心已斷亦不成就此心者，謂無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪。若無色界繫善心已斷，不成就此心耶？若無色界繫善心已斷，定非不成就此心。或不成就此心非此心已斷，謂未得無色界善心。若無色界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若無色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？或無色界繫無覆無記心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。無色界繫無覆無記心已斷非不成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心正現在前。不成就此心非此心已斷者，謂有學異生無色界繫異熟果心不現在前。此心已斷亦不成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心不現在前。非此心已斷亦非不成就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲界繫善心已斷，不成就此心耶？或欲界繫善心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。欲界繫善心已斷非不成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪。不成就此心非此心已斷者，謂已斷善根。此心已斷亦不成就此心者，謂色無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪。若不善心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若欲界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若欲界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？若欲界繫無覆無記心不成就，此心定已斷。或此心已斷非不成就此心，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長。若色界繫善心已斷，不成就此心耶？或色界繫善心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。色界繫善心已斷非不成就此心者，謂欲界色界生長已離色界貪。不成就此心非此心已斷者，謂欲界生長未得色界善心。此心已斷亦不成就此心者，謂無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪。若色界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？或色界繫無覆無記心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。色界繫無覆無記心已斷非不成就此心者，謂欲界色界生長已離色界貪。不成就此心非此心已斷者，謂欲界生長未離欲界貪。此心已斷亦不成就此心者，謂無色界生長。非此心已斷亦非不成就此心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪。若無色界繫善心已斷，不成就此心耶？若無色界繫善心已斷，定非不成就此心。或不成就此心非此心已斷，謂未得無色界善心。若無色界繫有覆無記心已斷，不成就此心耶？曰：如是。設不成就此心，此心已斷耶？曰：如是。若無色界繫無覆無記心已斷，不成就此心耶？或無色界繫無覆無記心已斷非不成就此心，或不成就此心非此心已斷，或此心已斷亦不成就此心，或非此心已斷亦非不成就此心。無色界繫無覆無記心已斷非不成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心正現在前。不成就此心非此心已斷者，謂有學異生無色界繫異熟果心不現在前。此心已斷亦不成就此心者，謂阿羅漢無色界繫異熟果心不現在前。非此心已斷亦非不成就

此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心正現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此心者，謂有學異生無色界繫異熟果心正現在前。

有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若成就欲界繫善心，如是十二心幾成就、幾不成就？乃至若成就無學心，如是十二心幾成就、幾不成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若成就欲界繫善心，如是十二心幾成就、幾不成就？乃至若成就無學心，如是十二心幾成就、幾不成就？

若成就欲界繫善心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就不善心，四心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。若成就欲界繫有覆無記心，五心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。若成就欲界繫無覆無記心，此一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫善心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫有覆無記心，三心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫無覆無記心，三心定成就，三心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫善心，此一心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫有覆無記心，此一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫無覆無記心，二心定成就，七心定不成就，餘或成就或不成就。若成就學心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無學心，二心定成就，五心定不成就，餘或成就或不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就欲界繫善心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就不善心，四心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。若成就欲界繫有覆無記心，五心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。若成就欲界繫無覆無記心，此一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫善心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫有覆無記心，三心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。若成就色界繫無覆無記心，三心定成就，三心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫善心，此一心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫有覆無記心，此一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無色界繫無覆無記心，二心定成就，七心定不成就，餘或成就或不成就。若成就學心，二心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。若成就無學心，二心定成就，五心定不成就，餘或成就或不成就。

有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若不成就欲界繫善心，如是十二心幾不成就、幾成就？乃至若不成就無學心，如是十二心幾不成就、幾成就？若不成就欲界繫善心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就不善心，二心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就欲界繫有覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就欲界繫無覆無記心，七心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫善心，二心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫有覆無記心，三心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫無覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫善心，三心定不成就，三心定成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫有覆無記心，五心定不成就，二心定成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫無覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就學心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就無學心，此一心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若不成就欲界繫善心，如是十二心幾不成就、幾成就？乃至若不成就無學心，如是十二心幾不成就、幾成就？若不成就欲界繫善心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就不善心，二心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就欲界繫有覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就欲界繫無覆無記心，七心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫善心，二心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫有覆無記心，三心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。若不成就色界繫無覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫善心，三心定不成就，三心定成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫有覆無記心，五心定不成就，二心定成就，餘或成就或不成就。若不成就無色界繫無覆無記心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就學心，此一心定不成就，餘或成就或不成就。若不成就無學心，此一心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。

有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。復有三種補特伽羅：一、未離欲界貪補特伽羅；二、未離色界貪補特伽羅；三、未離無色界貪補特伽羅。未離欲界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？未離色界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？未離無色界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。復有三種補特伽羅：一、未離欲界貪補特伽羅；二、未離色界貪補特伽羅；三、未離無色界貪補特伽羅。未離欲界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？未離色界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？未離無色界貪補特伽羅，如是十二心幾成就、幾不成就？

未離欲界貪補特伽羅，四心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。未離色界貪補特伽羅，三心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。未離無色界貪補特伽羅，一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲界貪補特伽羅，四心定成就，四心定不成就，餘或成就或不成就。未離色界貪補特伽羅，三心定成就，二心定不成就，餘或成就或不成就。未離無色界貪補特伽羅，一心定成就，一心定不成就，餘或成就或不成就。

十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。復有三種補特伽羅：一、已離欲界貪補特伽羅；二、已離色界貪補特伽羅；三、已離無色界貪補特伽羅。已離欲界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？已離色界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？已離無色界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。復有三種補特伽羅：一、已離欲界貪補特伽羅；二、已離色界貪補特伽羅；三、已離無色界貪補特伽羅。已離欲界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？已離色界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？已離無色界貪補特伽羅，如是十二心幾不成就、幾成就？

已離欲界貪補特伽羅，二心定不成就，餘或成就或不成就。已離色界貪補特伽羅，三心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。已離無色界貪補特伽羅，五心定不成就，二心定成就，餘或成就或不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離欲界貪補特伽羅，二心定不成就，餘或成就或不成就。已離色界貪補特伽羅，三心定不成就，一心定成就，餘或成就或不成就。已離無色界貪補特伽羅，五心定不成就，二心定成就，餘或成就或不成就。

若最初梵世繫善心現在前，一切欲界繫善心等無間耶？若最初修加行梵世繫善心現在前，一切欲界繫善心等無間。或最初梵世繫善心現在前非欲界繫善心等無間，謂從梵世上沒生梵世中，彼最初梵世繫善心現在前。乃至若最初無所有處繫善心現在前，一切識無邊處繫善心等無間耶？若最初修加行無所有處繫善心現在前，一切識無邊處繫善心等無間。或最初無所有處繫善心現在前非識無邊處繫善心等無間，謂從非想非非想處沒生無所有處，彼最初無所有處繫善心現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若最初梵世繫善心現在前，一切欲界繫善心等無間耶？若最初修加行梵世繫善心現在前，一切欲界繫善心等無間。或最初梵世繫善心現在前非欲界繫善心等無間，謂從梵世上沒生梵世中，彼最初梵世繫善心現在前。乃至若最初無所有處繫善心現在前，一切識無邊處繫善心等無間耶？若最初修加行無所有處繫善心現在前，一切識無邊處繫善心等無間。或最初無所有處繫善心現在前非識無邊處繫善心等無間，謂從非想非非想處沒生無所有處，彼最初無所有處繫善心現在前。

有十二心，欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若學心捨成就得不成就，如是十二心幾捨成就得不成就、幾捨不成就得成就？若無學心捨成就得不成就，如是十二心幾捨成就得不成就、幾捨不成就得成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若學心捨成就得不成就，如是十二心幾捨成就得不成就、幾捨不成就得成就？若無學心捨成就得不成就，如是十二心幾捨成就得不成就、幾捨不成就得成就？

若學心捨成就得不成就，二心定捨成就得不成就，一心定捨不成就得成就，餘非捨成就得不成就亦非捨不成就得成就。若無學心捨成就得不成就，一心定捨成就得不成就，二心定捨不成就得成就，二心或捨成就得不成就，二心或捨不成就得成就，五心非捨成就得不成就亦非捨不成就得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若學心捨成就得不成就，二心定捨成就得不成就，一心定捨不成就得成就，餘非捨成就得不成就亦非捨不成就得成就。若無學心捨成就得不成就，一心定捨成就得不成就，二心定捨不成就得成就，二心或捨成就得不成就，二心或捨不成就得成就，五心非捨成就得不成就亦非捨不成就得成就。

有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若學心捨不成就得成就，如是十二心幾捨不成就得成就、幾捨成就得不成就？若無學心捨不成就得成就，如是十二心幾捨不成就得成就、幾捨成就得不成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若學心捨不成就得成就，如是十二心幾捨不成就得成就、幾捨成就得不成就？若無學心捨不成就得成就，如是十二心幾捨不成就得成就、幾捨成就得不成就？

若學心捨不成就得成就，或有二心定捨不成就得成就，一心定捨成就得不成就，二心或捨不成就得成就，二心或捨成就得不成就，或有得一都無所捨，五心非捨不成就得成就亦非捨成就得不成就。若無學心捨不成就得成就，一心定捨不成就得成就，二心定捨成就得不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若學心捨不成就得成就，或有二心定捨不成就得成就，一心定捨成就得不成就，二心或捨不成就得成就，二心或捨成就得不成就，或有得一都無所捨，五心非捨不成就得成就亦非捨成就得不成就。若無學心捨不成就得成就，一心定捨不成就得成就，二心定捨成就得不成就。