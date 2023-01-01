阿毘達磨識身足論
提婆設摩造 唐 玄奘譯16卷CBETA T1539大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 15 卷
阿毘達磨識身足論卷第十五
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提婆設摩阿羅漢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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成就蘊第六之三
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若不成就色界繫善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。不成就色界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就色界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？若不成就色界繫善心，定不成就色界繫無覆無記心。或不成就色界繫無覆無記心非色界繫善心，謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。不成就色界繫善心亦無色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。非不成就色界繫善心亦非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就色界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫善心非學心，廣說四句。不成就色界繫善心非學心者，謂無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非色界繫善心者，謂欲界生長阿羅漢異生已得色界善心，及色界生長阿羅漢異生。不成就色界繫善心
若不成就色界繫善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。不成就色界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就色界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？若不成就色界繫善心，定不成就色界繫無覆無記心。或不成就色界繫無覆無記心非色界繫善心，謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。不成就色界繫善心亦無色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。非不成就色界繫善心亦非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就色界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫善心非學心，廣說四句。不成就色界繫善心非學心者，謂無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非色界繫善心者，謂欲界生長阿羅漢異生已得色界善心，及色界生長阿羅漢異生。不成就色界繫善心
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亦學心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長阿羅漢異生。非不成就色界繫善心亦非學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫善心非無學心，廣說四句。不成就色界繫善心非無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非色界繫善心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。不成就色界繫善心亦無學心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。非不成就色界繫善心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。
亦學心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長阿羅漢異生。非不成就色界繫善心亦非學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫善心非無學心，廣說四句。不成就色界繫善心非無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非色界繫善心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。不成就色界繫善心亦無學心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。非不成就色界繫善心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。
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若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就色界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就色界繫有覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，定非不成就色界繫有覆無記心。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就色界繫有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心，謂有學異生已離色界貪。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長未離色界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫有覆無記心非學心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非學心者，謂諸有學已離色界貪。不成就學心非色界繫有覆無記心者，謂諸異生未離色界貪。不成就色界繫有覆無記心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離色界貪。非不成就色界繫有覆無記心亦非學心者，謂諸有學未離色界貪。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫有覆無記心非無學心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非色界繫有覆無記心者，謂諸有學異生未離色界貪。不成就色界繫有覆無記心亦無學心者，謂有學異生已離色界貪。非不成就色界繫有覆無記心亦非無學心者，無有此句。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪未得無色界善心，及色界生長未得無色善
若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就色界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就色界繫有覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，定非不成就色界繫有覆無記心。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就色界繫有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心，謂有學異生已離色界貪。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長未離色界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫有覆無記心非學心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非學心者，謂諸有學已離色界貪。不成就學心非色界繫有覆無記心者，謂諸異生未離色界貪。不成就色界繫有覆無記心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離色界貪。非不成就色界繫有覆無記心亦非學心者，謂諸有學未離色界貪。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫有覆無記心非無學心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非色界繫有覆無記心者，謂諸有學異生未離色界貪。不成就色界繫有覆無記心亦無學心者，謂有學異生已離色界貪。非不成就色界繫有覆無記心亦非無學心者，無有此句。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪未得無色界善心，及色界生長未得無色善
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心補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。非不成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。若成就色界繫無覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已離欲界貪，及色界生長有學異生。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非學心者，謂欲界生長有學未離欲界貪，及無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長諸阿羅漢，及諸異生已離欲界貪，及色界生長諸阿羅漢及諸異生。不成就色界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及無色界生長阿羅漢異生。非不成就色界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界生長有學已離欲界貪，及色界生長有學補特伽羅。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長阿羅漢。不成就無學心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長有學異生已離欲界貪，及色界生長有學異生。不成就色界繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長有學異生。非不成就色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。若不成就無色界繫善心，定非不成就無色界繫有覆無記心。若不成就無色界繫有覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？若不成就
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無色界繫善心，定不成就無色界繫無覆無記心。或不成就無色界繫無覆無記心非無色界繫善心，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前補特伽羅。若不成就無色界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就無色界繫善心非學心，廣說四句。不成就無色界繫善心非學心者，謂諸有學未得無色界善心。不成就學心非無色界繫善心者，謂阿羅漢異生已得無色界善心。不成就無色界繫善心亦學心者，謂諸異生未得無色界善心。非不成就無色界繫善心亦非學心者，謂欲界色界生長有學已得無色界善心。若不成就無色界繫善心，亦不成就無學心耶？若不成就無色界繫善心，定不成就無學心。或不成就無學心非無色界繫善心，謂有學異生已得無色界善心。若不成就無色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。非不成就無色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。若不成就無色界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就學心。或不成就學心非無色界繫有覆無記心，謂諸異生若不成就無色界繫有覆無記心，定非不成就無學心。若不成就無學心，定非不成就無色界繫有覆無記心。若不成就無色界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就無色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就無色界繫無覆無記心非學心者，謂欲界色界生長有學，及無色界生長有學，異熟果心不現在前。不成就學心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異生，異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界色界生長阿羅漢異生，及無色界生長阿羅漢異生，異熟果心不現在前。非不成就無色界繫無覆無記心亦非學心者，謂無色界生長有學異熟果心正現在前。若不成就無色界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就無色界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就無色界繫無覆無記心非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。不成就無學心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。不成就無色界
無色界繫善心，定不成就無色界繫無覆無記心。或不成就無色界繫無覆無記心非無色界繫善心，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前補特伽羅。若不成就無色界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就無色界繫善心非學心，廣說四句。不成就無色界繫善心非學心者，謂諸有學未得無色界善心。不成就學心非無色界繫善心者，謂阿羅漢異生已得無色界善心。不成就無色界繫善心亦學心者，謂諸異生未得無色界善心。非不成就無色界繫善心亦非學心者，謂欲界色界生長有學已得無色界善心。若不成就無色界繫善心，亦不成就無學心耶？若不成就無色界繫善心，定不成就無學心。或不成就無學心非無色界繫善心，謂有學異生已得無色界善心。若不成就無色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。非不成就無色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。若不成就無色界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就學心。或不成就學心非無色界繫有覆無記心，謂諸異生若不成就無色界繫有覆無記心，定非不成就無學心。若不成就無學心，定非不成就無色界繫有覆無記心。若不成就無色界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就無色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就無色界繫無覆無記心非學心者，謂欲界色界生長有學，及無色界生長有學，異熟果心不現在前。不成就學心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異生，異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界色界生長阿羅漢異生，及無色界生長阿羅漢異生，異熟果心不現在前。非不成就無色界繫無覆無記心亦非學心者，謂無色界生長有學異熟果心正現在前。若不成就無色界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就無色界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就無色界繫無覆無記心非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。不成就無學心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。不成就無色界
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繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。非不成就無色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。若不成就學心，亦不成就無學心耶？或不成就學心非無學心，或不成就無學心非學心，或不成就學心亦無學心，或非不成就學心亦非無學心。不成就學心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非學心者，謂諸有學。不成就學心亦無學心者，謂諸異生。非不成就學心亦非無學心者，無有此句。
繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。非不成就無色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。若不成就學心，亦不成就無學心耶？或不成就學心非無學心，或不成就無學心非學心，或不成就學心亦無學心，或非不成就學心亦非無學心。不成就學心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非學心者，謂諸有學。不成就學心亦無學心者，謂諸異生。非不成就學心亦非無學心者，無有此句。
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有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若欲界繫善心捨成就得不成就，不善心亦爾耶？設不善心捨成就得不成就，欲界繫善心亦爾耶。若欲界繫善心捨成就得不成就，乃至無學心亦爾耶？設無學心捨成就得不成就，欲界繫善心亦爾耶？乃至若學心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？設無學心捨成就得不成就，學心亦爾耶？
有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若欲界繫善心捨成就得不成就，不善心亦爾耶？設不善心捨成就得不成就，欲界繫善心亦爾耶。若欲界繫善心捨成就得不成就，乃至無學心亦爾耶？設無學心捨成就得不成就，欲界繫善心亦爾耶？乃至若學心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？設無學心捨成就得不成就，學心亦爾耶？
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若欲界繫善心捨成就得不成就，定非不善心及欲界繫有覆無記心。若不善心及欲界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。若欲界繫善心捨成就得不成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，或欲界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心，或欲界繫善心捨成就得不成就亦欲界繫無覆無記心，或非欲界繫善心捨成就得不成就亦非欲界繫無覆無記心。欲界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。欲界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂從色界沒無色界生時。欲界繫善心捨成就得不成就亦欲界繫無覆無記心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨成就得不成就，色界繫善心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心，廣說四句。欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。色界繫善心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時。欲界繫善心捨成就得不成就亦色界繫善心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫善心者，除上爾所相。若欲界善心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。若欲界善心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時，若從色界沒無色界生時。欲界善心捨成就得不成就亦色界繫無覆無記心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。從此以後亦都無有。若不善心捨成就得不成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨成就得不成就非欲界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨成就得不成就非欲界繫有覆無記心者，謂諸聖者離欲貪時。欲界有覆無記心捨成就得不成就非不善心者，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智現在前時。不善心捨成就得不成就亦欲界繫有覆無記心者，謂諸異生離欲貪時。非不善心捨成就得不成就亦非欲界繫有覆無記
若欲界繫善心捨成就得不成就，定非不善心及欲界繫有覆無記心。若不善心及欲界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。若欲界繫善心捨成就得不成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，或欲界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心，或欲界繫善心捨成就得不成就亦欲界繫無覆無記心，或非欲界繫善心捨成就得不成就亦非欲界繫無覆無記心。欲界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。欲界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂從色界沒無色界生時。欲界繫善心捨成就得不成就亦欲界繫無覆無記心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨成就得不成就，色界繫善心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心，廣說四句。欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。色界繫善心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時。欲界繫善心捨成就得不成就亦色界繫善心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫善心者，除上爾所相。若欲界善心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。若欲界善心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時，若從色界沒無色界生時。欲界善心捨成就得不成就亦色界繫無覆無記心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。從此以後亦都無有。若不善心捨成就得不成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨成就得不成就非欲界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨成就得不成就非欲界繫有覆無記心者，謂諸聖者離欲貪時。欲界有覆無記心捨成就得不成就非不善心者，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智現在前時。不善心捨成就得不成就亦欲界繫有覆無記心者，謂諸異生離欲貪時。非不善心捨成就得不成就亦非欲界繫有覆無記
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心者，除上爾所相。若不善心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非不善心。從此已後亦都無有。若欲界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫有覆無記心。從此已後亦都無有。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫善心亦爾耶？若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫善心定爾。或色界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長已得色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒欲界生時。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心定爾。或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫善心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心，從色界善心復還退時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂已離欲界貪聖者，從離欲貪復還退時。色界繫善心捨成就得不成就亦色界繫無覆無記心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時，及欲界色界沒無色界生時，若色界沒欲界生時。非色界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨成就得不成就，無色界繫善心亦爾耶？或色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫善心，廣說四句。色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，未得無色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時，若欲界沒無色界生時。無色界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂欲界生長已得無色界善心，起色界纏復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。色界繫善心捨成就得不成就亦無色界繫善心者，謂欲界生長異生已得無色界善心，起欲界纏復還退時。非色界繫善心捨成就得不成就亦非無色界繫善心者，除
心者，除上爾所相。若不善心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非不善心。從此已後亦都無有。若欲界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫有覆無記心。從此已後亦都無有。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫善心亦爾耶？若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫善心定爾。或色界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長已得色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒欲界生時。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心定爾。或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫善心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心，從色界善心復還退時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂已離欲界貪聖者，從離欲貪復還退時。色界繫善心捨成就得不成就亦色界繫無覆無記心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時，及欲界色界沒無色界生時，若色界沒欲界生時。非色界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨成就得不成就，無色界繫善心亦爾耶？或色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫善心，廣說四句。色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，未得無色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時，若欲界沒無色界生時。無色界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂欲界生長已得無色界善心，起色界纏復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。色界繫善心捨成就得不成就亦無色界繫善心者，謂欲界生長異生已得無色界善心，起欲界纏復還退時。非色界繫善心捨成就得不成就亦非無色界繫善心者，除
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上爾所相。若色界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫善心。從此以後都無所有。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，無色界繫善心亦爾耶？或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心，廣說四句。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪，未得色界善心，從離欲貪復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時。無色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已得無色界善心，起色界纏復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦無色界繫善心者，謂欲界生長已得無色界善心，起欲界纏復還退時。非色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦非無色界繫善心者，除上爾所相。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心無覆無記心學心。若無色界繫有覆無記心無覆無記心學心捨成就得不成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無學心，廣說四句。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無學心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時，若欲界沒無色界生時。無學心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂阿羅漢起色無色纏復還退時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦無學心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦非無學心者，除上爾所相。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，無色界繫無覆無記心亦爾耶？或無色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫無覆無記心，廣說四句。無色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，從無色界善心復還退時，及無色界善心染污心沒，或欲界或色界生時。無色界無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂無色界異熟果心生已滅時。無色界繫善心捨成就得不成就亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界住，異熟果心沒，或欲界或色界生時。非無色界繫善心捨成就得不成就亦非無色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非學心。若學心捨成就
上爾所相。若色界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫善心。從此以後都無所有。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，無色界繫善心亦爾耶？或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心，廣說四句。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪，未得色界善心，從離欲貪復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時。無色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已得無色界善心，起色界纏復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦無色界繫善心者，謂欲界生長已得無色界善心，起欲界纏復還退時。非色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦非無色界繫善心者，除上爾所相。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心無覆無記心學心。若無色界繫有覆無記心無覆無記心學心捨成就得不成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無學心，廣說四句。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無學心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時，若欲界沒無色界生時。無學心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂阿羅漢起色無色纏復還退時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦無學心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦非無學心者，除上爾所相。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，無色界繫無覆無記心亦爾耶？或無色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫無覆無記心，廣說四句。無色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，從無色界善心復還退時，及無色界善心染污心沒，或欲界或色界生時。無色界無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂無色界異熟果心生已滅時。無色界繫善心捨成就得不成就亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界住，異熟果心沒，或欲界或色界生時。非無色界繫善心捨成就得不成就亦非無色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非學心。若學心捨成就
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？或無色界繫善心捨成就得不成就非無學心，廣說四句。無色界繫善心捨成就得不成就非無學心者，謂有學異生已得無色界善心，從無色界善心復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。無學心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂阿羅漢起無色纏復還退時。無色界繫善心捨成就得不成就亦無學心者，謂阿羅漢起欲色界纏復還退時。非無色界繫善心捨成就得不成就亦非無學心者，除上爾所相。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫無覆無記心。若無色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若無色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非學心及無學心。若學心及無學心捨成就得不成就，定非無色界繫無覆無記心。若學心捨成就得不成就，定非無學心。若無學心捨成就得不成就，定非學心。
得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？或無色界繫善心捨成就得不成就非無學心，廣說四句。無色界繫善心捨成就得不成就非無學心者，謂有學異生已得無色界善心，從無色界善心復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。無學心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂阿羅漢起無色纏復還退時。無色界繫善心捨成就得不成就亦無學心者，謂阿羅漢起欲色界纏復還退時。非無色界繫善心捨成就得不成就亦非無學心者，除上爾所相。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫無覆無記心。若無色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若無色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非學心及無學心。若學心及無學心捨成就得不成就，定非無色界繫無覆無記心。若學心捨成就得不成就，定非無學心。若無學心捨成就得不成就，定非學心。
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說一切有部識身足論卷第十五
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