阿毘達磨識身足論卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第十五

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

成就蘊第六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就蘊第六之三

若不成就色界繫善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。不成就色界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就色界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？若不成就色界繫善心，定不成就色界繫無覆無記心。或不成就色界繫無覆無記心非色界繫善心，謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。不成就色界繫善心亦無色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。非不成就色界繫善心亦非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就色界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫善心非學心，廣說四句。不成就色界繫善心非學心者，謂無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非色界繫善心者，謂欲界生長阿羅漢異生已得色界善心，及色界生長阿羅漢異生。不成就色界繫善心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不成就色界繫善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。不成就色界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就色界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？若不成就色界繫善心，定不成就色界繫無覆無記心。或不成就色界繫無覆無記心非色界繫善心，謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。不成就色界繫善心亦無色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。非不成就色界繫善心亦非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就色界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。若不成就色界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫善心非學心，廣說四句。不成就色界繫善心非學心者，謂無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非色界繫善心者，謂欲界生長阿羅漢異生已得色界善心，及色界生長阿羅漢異生。不成就色界繫善心

亦學心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長阿羅漢異生。非不成就色界繫善心亦非學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫善心非無學心，廣說四句。不成就色界繫善心非無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非色界繫善心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。不成就色界繫善心亦無學心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。非不成就色界繫善心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦學心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長阿羅漢異生。非不成就色界繫善心亦非學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。若不成就色界繫善心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫善心非無學心，廣說四句。不成就色界繫善心非無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非色界繫善心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。不成就色界繫善心亦無學心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。非不成就色界繫善心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。

若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就色界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就色界繫有覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，定非不成就色界繫有覆無記心。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就色界繫有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心，謂有學異生已離色界貪。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長未離色界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫有覆無記心非學心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非學心者，謂諸有學已離色界貪。不成就學心非色界繫有覆無記心者，謂諸異生未離色界貪。不成就色界繫有覆無記心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離色界貪。非不成就色界繫有覆無記心亦非學心者，謂諸有學未離色界貪。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫有覆無記心非無學心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非色界繫有覆無記心者，謂諸有學異生未離色界貪。不成就色界繫有覆無記心亦無學心者，謂有學異生已離色界貪。非不成就色界繫有覆無記心亦非無學心者，無有此句。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪未得無色界善心，及色界生長未得無色善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就色界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就色界繫有覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，定非不成就色界繫有覆無記心。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就色界繫有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心，謂有學異生已離色界貪。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長未離色界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫有覆無記心非學心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非學心者，謂諸有學已離色界貪。不成就學心非色界繫有覆無記心者，謂諸異生未離色界貪。不成就色界繫有覆無記心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離色界貪。非不成就色界繫有覆無記心亦非學心者，謂諸有學未離色界貪。若不成就色界繫有覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫有覆無記心非無學心，廣說四句。不成就色界繫有覆無記心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非色界繫有覆無記心者，謂諸有學異生未離色界貪。不成就色界繫有覆無記心亦無學心者，謂有學異生已離色界貪。非不成就色界繫有覆無記心亦非無學心者，無有此句。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪未得無色界善心，及色界生長未得無色善

心補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。非不成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。若成就色界繫無覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已離欲界貪，及色界生長有學異生。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非學心者，謂欲界生長有學未離欲界貪，及無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長諸阿羅漢，及諸異生已離欲界貪，及色界生長諸阿羅漢及諸異生。不成就色界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及無色界生長阿羅漢異生。非不成就色界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界生長有學已離欲界貪，及色界生長有學補特伽羅。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長阿羅漢。不成就無學心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長有學異生已離欲界貪，及色界生長有學異生。不成就色界繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長有學異生。非不成就色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。若不成就無色界繫善心，定非不成就無色界繫有覆無記心。若不成就無色界繫有覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？若不成就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。非不成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。若成就色界繫無覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已離欲界貪，及色界生長有學異生。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長異熟果心不現在前。非不成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非學心者，謂欲界生長有學未離欲界貪，及無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長諸阿羅漢，及諸異生已離欲界貪，及色界生長諸阿羅漢及諸異生。不成就色界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及無色界生長阿羅漢異生。非不成就色界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界生長有學已離欲界貪，及色界生長有學補特伽羅。若不成就色界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就色界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就色界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長阿羅漢。不成就無學心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長有學異生已離欲界貪，及色界生長有學異生。不成就色界繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長有學異生。非不成就色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。若不成就無色界繫善心，定非不成就無色界繫有覆無記心。若不成就無色界繫有覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？若不成就

無色界繫善心，定不成就無色界繫無覆無記心。或不成就無色界繫無覆無記心非無色界繫善心，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前補特伽羅。若不成就無色界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就無色界繫善心非學心，廣說四句。不成就無色界繫善心非學心者，謂諸有學未得無色界善心。不成就學心非無色界繫善心者，謂阿羅漢異生已得無色界善心。不成就無色界繫善心亦學心者，謂諸異生未得無色界善心。非不成就無色界繫善心亦非學心者，謂欲界色界生長有學已得無色界善心。若不成就無色界繫善心，亦不成就無學心耶？若不成就無色界繫善心，定不成就無學心。或不成就無學心非無色界繫善心，謂有學異生已得無色界善心。若不成就無色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。非不成就無色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。若不成就無色界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就學心。或不成就學心非無色界繫有覆無記心，謂諸異生若不成就無色界繫有覆無記心，定非不成就無學心。若不成就無學心，定非不成就無色界繫有覆無記心。若不成就無色界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就無色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就無色界繫無覆無記心非學心者，謂欲界色界生長有學，及無色界生長有學，異熟果心不現在前。不成就學心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異生，異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界色界生長阿羅漢異生，及無色界生長阿羅漢異生，異熟果心不現在前。非不成就無色界繫無覆無記心亦非學心者，謂無色界生長有學異熟果心正現在前。若不成就無色界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就無色界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就無色界繫無覆無記心非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。不成就無學心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。不成就無色界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色界繫善心，定不成就無色界繫無覆無記心。或不成就無色界繫無覆無記心非無色界繫善心，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前補特伽羅。若不成就無色界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就無色界繫善心非學心，廣說四句。不成就無色界繫善心非學心者，謂諸有學未得無色界善心。不成就學心非無色界繫善心者，謂阿羅漢異生已得無色界善心。不成就無色界繫善心亦學心者，謂諸異生未得無色界善心。非不成就無色界繫善心亦非學心者，謂欲界色界生長有學已得無色界善心。若不成就無色界繫善心，亦不成就無學心耶？若不成就無色界繫善心，定不成就無學心。或不成就無學心非無色界繫善心，謂有學異生已得無色界善心。若不成就無色界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。不成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。非不成就無色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。若不成就無色界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就學心。或不成就學心非無色界繫有覆無記心，謂諸異生若不成就無色界繫有覆無記心，定非不成就無學心。若不成就無學心，定非不成就無色界繫有覆無記心。若不成就無色界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就無色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就無色界繫無覆無記心非學心者，謂欲界色界生長有學，及無色界生長有學，異熟果心不現在前。不成就學心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長阿羅漢異生，異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界色界生長阿羅漢異生，及無色界生長阿羅漢異生，異熟果心不現在前。非不成就無色界繫無覆無記心亦非學心者，謂無色界生長有學異熟果心正現在前。若不成就無色界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就無色界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就無色界繫無覆無記心非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。不成就無學心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。不成就無色界

繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。非不成就無色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。若不成就學心，亦不成就無學心耶？或不成就學心非無學心，或不成就無學心非學心，或不成就學心亦無學心，或非不成就學心亦非無學心。不成就學心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非學心者，謂諸有學。不成就學心亦無學心者，謂諸異生。非不成就學心亦非無學心者，無有此句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。非不成就無色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂無色界生長阿羅漢異熟果心正現在前。若不成就學心，亦不成就無學心耶？或不成就學心非無學心，或不成就無學心非學心，或不成就學心亦無學心，或非不成就學心亦非無學心。不成就學心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非學心者，謂諸有學。不成就學心亦無學心者，謂諸異生。非不成就學心亦非無學心者，無有此句。

有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若欲界繫善心捨成就得不成就，不善心亦爾耶？設不善心捨成就得不成就，欲界繫善心亦爾耶。若欲界繫善心捨成就得不成就，乃至無學心亦爾耶？設無學心捨成就得不成就，欲界繫善心亦爾耶？乃至若學心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？設無學心捨成就得不成就，學心亦爾耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若欲界繫善心捨成就得不成就，不善心亦爾耶？設不善心捨成就得不成就，欲界繫善心亦爾耶。若欲界繫善心捨成就得不成就，乃至無學心亦爾耶？設無學心捨成就得不成就，欲界繫善心亦爾耶？乃至若學心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？設無學心捨成就得不成就，學心亦爾耶？

若欲界繫善心捨成就得不成就，定非不善心及欲界繫有覆無記心。若不善心及欲界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。若欲界繫善心捨成就得不成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，或欲界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心，或欲界繫善心捨成就得不成就亦欲界繫無覆無記心，或非欲界繫善心捨成就得不成就亦非欲界繫無覆無記心。欲界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。欲界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂從色界沒無色界生時。欲界繫善心捨成就得不成就亦欲界繫無覆無記心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨成就得不成就，色界繫善心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心，廣說四句。欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。色界繫善心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時。欲界繫善心捨成就得不成就亦色界繫善心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫善心者，除上爾所相。若欲界善心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。若欲界善心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時，若從色界沒無色界生時。欲界善心捨成就得不成就亦色界繫無覆無記心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。從此以後亦都無有。若不善心捨成就得不成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨成就得不成就非欲界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨成就得不成就非欲界繫有覆無記心者，謂諸聖者離欲貪時。欲界有覆無記心捨成就得不成就非不善心者，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智現在前時。不善心捨成就得不成就亦欲界繫有覆無記心者，謂諸異生離欲貪時。非不善心捨成就得不成就亦非欲界繫有覆無記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲界繫善心捨成就得不成就，定非不善心及欲界繫有覆無記心。若不善心及欲界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。若欲界繫善心捨成就得不成就，欲界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，或欲界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心，或欲界繫善心捨成就得不成就亦欲界繫無覆無記心，或非欲界繫善心捨成就得不成就亦非欲界繫無覆無記心。欲界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。欲界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂從色界沒無色界生時。欲界繫善心捨成就得不成就亦欲界繫無覆無記心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非欲界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨成就得不成就，色界繫善心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心，廣說四句。欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。色界繫善心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時。欲界繫善心捨成就得不成就亦色界繫善心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫善心者，除上爾所相。若欲界善心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。若欲界善心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。欲界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂善根斷時，及欲界沒色界生時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫善心者，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時，若從色界沒無色界生時。欲界善心捨成就得不成就亦色界繫無覆無記心者，謂從欲界沒無色界生時。非欲界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若欲界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非欲界繫善心。從此以後亦都無有。若不善心捨成就得不成就，欲界繫有覆無記心亦爾耶？或不善心捨成就得不成就非欲界繫有覆無記心，廣說四句。不善心捨成就得不成就非欲界繫有覆無記心者，謂諸聖者離欲貪時。欲界有覆無記心捨成就得不成就非不善心者，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智現在前時。不善心捨成就得不成就亦欲界繫有覆無記心者，謂諸異生離欲貪時。非不善心捨成就得不成就亦非欲界繫有覆無記

心者，除上爾所相。若不善心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非不善心。從此已後亦都無有。若欲界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫有覆無記心。從此已後亦都無有。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫善心亦爾耶？若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫善心定爾。或色界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長已得色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒欲界生時。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心定爾。或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫善心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心，從色界善心復還退時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂已離欲界貪聖者，從離欲貪復還退時。色界繫善心捨成就得不成就亦色界繫無覆無記心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時，及欲界色界沒無色界生時，若色界沒欲界生時。非色界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨成就得不成就，無色界繫善心亦爾耶？或色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫善心，廣說四句。色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，未得無色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時，若欲界沒無色界生時。無色界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂欲界生長已得無色界善心，起色界纏復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。色界繫善心捨成就得不成就亦無色界繫善心者，謂欲界生長異生已得無色界善心，起欲界纏復還退時。非色界繫善心捨成就得不成就亦非無色界繫善心者，除 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心者，除上爾所相。若不善心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非不善心。從此已後亦都無有。若欲界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫有覆無記心。從此已後亦都無有。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫善心亦爾耶？若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫善心定爾。或色界繫善心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長已得色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒欲界生時。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心定爾。或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非欲界繫無覆無記心，謂已離欲界貪，從離欲貪復還退時，及色界沒欲界生時。若欲界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非欲界繫無覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫善心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫善心。若色界繫善心捨成就得不成就，色界繫無覆無記心亦爾耶？或色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心，廣說四句。色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心，從色界善心復還退時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂已離欲界貪聖者，從離欲貪復還退時。色界繫善心捨成就得不成就亦色界繫無覆無記心者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪復還退時，及欲界色界沒無色界生時，若色界沒欲界生時。非色界繫善心捨成就得不成就亦非色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若色界繫善心捨成就得不成就，無色界繫善心亦爾耶？或色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫善心，廣說四句。色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心，未得無色界善心，從色界善心復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時，若欲界沒無色界生時。無色界繫善心捨成就得不成就非色界繫善心者，謂欲界生長已得無色界善心，起色界纏復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。色界繫善心捨成就得不成就亦無色界繫善心者，謂欲界生長異生已得無色界善心，起欲界纏復還退時。非色界繫善心捨成就得不成就亦非無色界繫善心者，除

上爾所相。若色界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫善心。從此以後都無所有。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，無色界繫善心亦爾耶？或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心，廣說四句。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪，未得色界善心，從離欲貪復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時。無色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已得無色界善心，起色界纏復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦無色界繫善心者，謂欲界生長已得無色界善心，起欲界纏復還退時。非色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦非無色界繫善心者，除上爾所相。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心無覆無記心學心。若無色界繫有覆無記心無覆無記心學心捨成就得不成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無學心，廣說四句。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無學心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時，若欲界沒無色界生時。無學心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂阿羅漢起色無色纏復還退時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦無學心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦非無學心者，除上爾所相。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，無色界繫無覆無記心亦爾耶？或無色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫無覆無記心，廣說四句。無色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，從無色界善心復還退時，及無色界善心染污心沒，或欲界或色界生時。無色界無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂無色界異熟果心生已滅時。無色界繫善心捨成就得不成就亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界住，異熟果心沒，或欲界或色界生時。非無色界繫善心捨成就得不成就亦非無色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非學心。若學心捨成就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上爾所相。若色界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫善心。從此以後都無所有。若色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非色界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，無色界繫善心亦爾耶？或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心，廣說四句。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪，未得色界善心，從離欲貪復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時。無色界繫善心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已得無色界善心，起色界纏復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦無色界繫善心者，謂欲界生長已得無色界善心，起欲界纏復還退時。非色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦非無色界繫善心者，除上爾所相。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心無覆無記心學心。若無色界繫有覆無記心無覆無記心學心捨成就得不成就，定非色界繫無覆無記心。若色界繫無覆無記心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？或色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無學心，廣說四句。色界繫無覆無記心捨成就得不成就非無學心者，謂已離欲界貪有學異生，從離欲貪復還退時，及色界沒或欲界或無色界生時，若欲界沒無色界生時。無學心捨成就得不成就非色界繫無覆無記心者，謂阿羅漢起色無色纏復還退時。色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦無學心者，謂阿羅漢起欲界纏復還退時。非色界繫無覆無記心捨成就得不成就亦非無學心者，除上爾所相。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，無色界繫無覆無記心亦爾耶？或無色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫無覆無記心，廣說四句。無色界繫善心捨成就得不成就非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，從無色界善心復還退時，及無色界善心染污心沒，或欲界或色界生時。無色界無覆無記心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂無色界異熟果心生已滅時。無色界繫善心捨成就得不成就亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界住，異熟果心沒，或欲界或色界生時。非無色界繫善心捨成就得不成就亦非無色界繫無覆無記心者，除上爾所相。若無色界繫善心捨成就得不成就，定非學心。若學心捨成就

得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？或無色界繫善心捨成就得不成就非無學心，廣說四句。無色界繫善心捨成就得不成就非無學心者，謂有學異生已得無色界善心，從無色界善心復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。無學心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂阿羅漢起無色纏復還退時。無色界繫善心捨成就得不成就亦無學心者，謂阿羅漢起欲色界纏復還退時。非無色界繫善心捨成就得不成就亦非無學心者，除上爾所相。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫無覆無記心。若無色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若無色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非學心及無學心。若學心及無學心捨成就得不成就，定非無色界繫無覆無記心。若學心捨成就得不成就，定非無學心。若無學心捨成就得不成就，定非學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不成就，定非無色界繫善心。若無色界繫善心捨成就得不成就，無學心亦爾耶？或無色界繫善心捨成就得不成就非無學心，廣說四句。無色界繫善心捨成就得不成就非無學心者，謂有學異生已得無色界善心，從無色界善心復還退時，及無色界沒或欲界或色界生時。無學心捨成就得不成就非無色界繫善心者，謂阿羅漢起無色纏復還退時。無色界繫善心捨成就得不成就亦無學心者，謂阿羅漢起欲色界纏復還退時。非無色界繫善心捨成就得不成就亦非無學心者，除上爾所相。若無色界繫有覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫無覆無記心。若無色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非無色界繫有覆無記心。從此以後都無所有。若無色界繫無覆無記心捨成就得不成就，定非學心及無學心。若學心及無學心捨成就得不成就，定非無色界繫無覆無記心。若學心捨成就得不成就，定非無學心。若無學心捨成就得不成就，定非學心。