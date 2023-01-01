阿毘達磨識身足論
提婆設摩造 唐 玄奘譯16卷CBETA T1539大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 14 卷
阿毘達磨識身足論卷第十四
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提婆設摩阿羅漢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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成就蘊第六之二
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若成就無色界繫善心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就無色界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。成就無色界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非無色界繫善心者，謂諸有學異生未得無色界善心。成就無色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂諸有學異生已得無色界善心。非成就無色界繫善心亦非無色繫有覆無記心者，無有此句。若成就無色界繫善心，亦成就無色界繫無覆無記心耶？若成就無色界繫無覆無記心，定成就無色界繫善心。或成就無色界繫善心非無色界繫無覆無記心，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前。若成就無色界繫善心，亦成就學心耶？或成就無色界繫善心非學心，廣說四句。成就無色界繫善心非學心者，謂阿羅漢，及諸異生已得無色界善心。成就學心非無色界繫善心者，謂諸有學未得無色界善心。成就無色界繫善心亦學心者，謂諸有學已得無色界善心。非成就無色界善心亦非學心者，謂諸異生未得無色界善心。若成就無色界善心，亦成就無學心耶？若成就無學心，定成就無色界繫善心。或成就無色界繫善心非無學心，謂諸有學異生已得無色界善心。若成就無色界繫有覆無記心，亦成就無色界繫無覆無記心耶？或成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前。成就無色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。非成就無色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。若成就無色界繫有覆無記心亦成就學心耶？若成就學心，定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心非學心，謂諸異生若成就無色界繫有覆無記心，定不成就無學心。若成就無學心，定不成就無色界繫有覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，亦成就學心耶？或成就無色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。成就無色界繫無覆無記心非學心者，謂無色界生長阿羅漢異生異熟果心正現在前。成就學心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學，及無色界生長有學，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心亦學心者，謂無色界生長有學異熟果心正現在前。非成就無色界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界色界生長阿羅
若成就無色界繫善心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就無色界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。成就無色界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非無色界繫善心者，謂諸有學異生未得無色界善心。成就無色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂諸有學異生已得無色界善心。非成就無色界繫善心亦非無色繫有覆無記心者，無有此句。若成就無色界繫善心，亦成就無色界繫無覆無記心耶？若成就無色界繫無覆無記心，定成就無色界繫善心。或成就無色界繫善心非無色界繫無覆無記心，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前。若成就無色界繫善心，亦成就學心耶？或成就無色界繫善心非學心，廣說四句。成就無色界繫善心非學心者，謂阿羅漢，及諸異生已得無色界善心。成就學心非無色界繫善心者，謂諸有學未得無色界善心。成就無色界繫善心亦學心者，謂諸有學已得無色界善心。非成就無色界善心亦非學心者，謂諸異生未得無色界善心。若成就無色界善心，亦成就無學心耶？若成就無學心，定成就無色界繫善心。或成就無色界繫善心非無學心，謂諸有學異生已得無色界善心。若成就無色界繫有覆無記心，亦成就無色界繫無覆無記心耶？或成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前。成就無色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。非成就無色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。若成就無色界繫有覆無記心亦成就學心耶？若成就學心，定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心非學心，謂諸異生若成就無色界繫有覆無記心，定不成就無學心。若成就無學心，定不成就無色界繫有覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，亦成就學心耶？或成就無色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。成就無色界繫無覆無記心非學心者，謂無色界生長阿羅漢異生異熟果心正現在前。成就學心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學，及無色界生長有學，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心亦學心者，謂無色界生長有學異熟果心正現在前。非成就無色界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界色界生長阿羅
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漢異生，及無色界生長阿羅漢異生，異熟果心不現在前。若成就無色界繫無覆無記心，亦成就無學心耶？或成就無色界繫無覆無記心非無學心，或成就無學心非無色界繫無覆無記心，或成就無色界繫無覆無記心亦無學心，或非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心。成就無色界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。成就無學心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心亦無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前。非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。若成就學心，定不成就無學心。若成就無學心，定不成就學心。
漢異生，及無色界生長阿羅漢異生，異熟果心不現在前。若成就無色界繫無覆無記心，亦成就無學心耶？或成就無色界繫無覆無記心非無學心，或成就無學心非無色界繫無覆無記心，或成就無色界繫無覆無記心亦無學心，或非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心。成就無色界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。成就無學心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心亦無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前。非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。若成就學心，定不成就無學心。若成就無學心，定不成就學心。
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有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若不成就欲界繫善心，亦不成就不善心耶。設不成就不善心。亦不成就欲界繫善心耶？若不成就欲界繫善心，乃至亦不成就無學心耶？設不成就無學心，亦不成就欲界繫善心耶？乃至若不成就學心，亦不成就無學心耶？設不成就無學心，亦不成就學心耶？
有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若不成就欲界繫善心，亦不成就不善心耶。設不成就不善心。亦不成就欲界繫善心耶？若不成就欲界繫善心，乃至亦不成就無學心耶？設不成就無學心，亦不成就欲界繫善心耶？乃至若不成就學心，亦不成就無學心耶？設不成就無學心，亦不成就學心耶？
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若不成就欲界繫善心，亦不成就不善心耶？或不成就欲界繫善心非不善心，或不成就不善心非欲界繫善心，或不成就欲界繫善心亦不善心，或非不成就欲界繫善心亦非不善心。不成就欲界繫善心非不善心者，謂已斷善根補特伽羅。不成就不善心非欲界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦不善心者，謂色無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非不善心者，謂不斷善根未離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就欲界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂已斷善根補特伽羅。不成就欲界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。不成就欲界繫善心亦欲界繫有覆無記心者，謂色無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生不斷善根未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫善心，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就欲界繫善心。或不成就欲界繫善心非欲界繫無覆無記心，謂已斷善根，及色界生長補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫善心者，謂色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得色界善心補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫善心者，謂已斷善根，及無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界繫善心補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂已斷善根，及色界生長未離色界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長已離色界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂色界生長已離色界貪，及無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長不斷善根未離色界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心者，謂已斷善根，及無色界
若不成就欲界繫善心，亦不成就不善心耶？或不成就欲界繫善心非不善心，或不成就不善心非欲界繫善心，或不成就欲界繫善心亦不善心，或非不成就欲界繫善心亦非不善心。不成就欲界繫善心非不善心者，謂已斷善根補特伽羅。不成就不善心非欲界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦不善心者，謂色無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非不善心者，謂不斷善根未離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就欲界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂已斷善根補特伽羅。不成就欲界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。不成就欲界繫善心亦欲界繫有覆無記心者，謂色無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生不斷善根未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫善心，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就欲界繫善心。或不成就欲界繫善心非欲界繫無覆無記心，謂已斷善根，及色界生長補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫善心者，謂色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得色界善心補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫善心者，謂已斷善根，及無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界繫善心補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂已斷善根，及色界生長未離色界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長已離色界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂色界生長已離色界貪，及無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長不斷善根未離色界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心者，謂已斷善根，及無色界
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生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫善心者，謂色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得無色界善心補特伽羅。不成就欲界繫善心亦無色界繫善心者，謂已斷善根，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就欲界善心亦非無色界善心者，謂欲界生長已得無色界善心補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂已斷善根，及色無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非欲界善心者，謂欲界生長諸阿羅漢。不成就欲界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂色無色界生長諸阿羅漢。非不成就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學，及不斷善根異生。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根。不成就欲界繫善心亦無色界繫無覆無記心者，謂已斷善根，及色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就欲界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫善心非學心，廣說四句。不成就欲界繫善心非學心者，謂色無色界生長有學。不成就學心非欲界繫善心者，謂欲界生長諸阿羅漢，及諸異生不斷善根。不成就欲界繫善心亦非學心者，謂已斷善根，及色無色界生長諸阿羅漢，及諸異生。非不成就欲界繫善心亦非學心者，謂欲界生長有學。若不成就欲界繫善心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫善心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無學心者，謂色無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫善心者，謂欲界生長有學異生不斷善根。不成就欲界繫善心亦無學心者，謂已斷善根，及色無色生長有學異生。非不成就欲界繫善心亦非無學心者，謂欲界生長諸阿羅漢。若不成就不善心，亦不成就欲界繫有覆無記心耶？若不成就不善心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非不善心，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若不成就不善心
生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫善心者，謂色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得無色界善心補特伽羅。不成就欲界繫善心亦無色界繫善心者，謂已斷善根，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就欲界善心亦非無色界善心者，謂欲界生長已得無色界善心補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂已斷善根，及色無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非欲界善心者，謂欲界生長諸阿羅漢。不成就欲界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂色無色界生長諸阿羅漢。非不成就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學，及不斷善根異生。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根。不成就欲界繫善心亦無色界繫無覆無記心者，謂已斷善根，及色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就欲界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫善心非學心，廣說四句。不成就欲界繫善心非學心者，謂色無色界生長有學。不成就學心非欲界繫善心者，謂欲界生長諸阿羅漢，及諸異生不斷善根。不成就欲界繫善心亦非學心者，謂已斷善根，及色無色界生長諸阿羅漢，及諸異生。非不成就欲界繫善心亦非學心者，謂欲界生長有學。若不成就欲界繫善心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫善心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無學心者，謂色無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫善心者，謂欲界生長有學異生不斷善根。不成就欲界繫善心亦無學心者，謂已斷善根，及色無色生長有學異生。非不成就欲界繫善心亦非無學心者，謂欲界生長諸阿羅漢。若不成就不善心，亦不成就欲界繫有覆無記心耶？若不成就不善心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非不善心，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若不成就不善心
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，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非不成就欲界繫無覆無記心，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就不善心非色界繫善心，廣說四句。不成就不善心非色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非不善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就不善心亦色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就不善心亦非色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就色界繫有覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非色界繫有覆無記心，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就不善心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就不善心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就不善心亦非色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就不善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就不善心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦無色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就不善心非無色界繫善心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非無色界繫有覆無記心，謂有學異生已離欲界貪。若不成就不善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就不善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就不善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就不善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就學心耶？或不成就不善心非學心，廣說四句。不成就不善心非學心者，謂諸有學已離欲界貪。不成就學心非
，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非不成就欲界繫無覆無記心，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就不善心非色界繫善心，廣說四句。不成就不善心非色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非不善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就不善心亦色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就不善心亦非色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就色界繫有覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非色界繫有覆無記心，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就不善心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就不善心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就不善心亦非色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就不善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就不善心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦無色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就不善心非無色界繫善心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非無色界繫有覆無記心，謂有學異生已離欲界貪。若不成就不善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就不善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就不善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就不善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就學心耶？或不成就不善心非學心，廣說四句。不成就不善心非學心者，謂諸有學已離欲界貪。不成就學心非
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不善心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。不成就不善心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離欲界貪。非不成就不善心亦非學心者，謂諸有學未離欲界貪。若不成就不善心，亦不成就無學心耶？或不成就不善心非無學心，廣說四句。不成就不善心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非不善心者，謂有學異生未離欲界貪。不成就不善心亦無學心者，謂有學異生已離欲界貪。非不成就不善心亦非無學心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長補特伽羅。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫善心者，謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就色界繫有覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非不成就色界繫有覆無記心，謂欲界生長異生已離欲界貪未離色界貪，及未離色界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪
不善心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。不成就不善心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離欲界貪。非不成就不善心亦非學心者，謂諸有學未離欲界貪。若不成就不善心，亦不成就無學心耶？或不成就不善心非無學心，廣說四句。不成就不善心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非不善心者，謂有學異生未離欲界貪。不成就不善心亦無學心者，謂有學異生已離欲界貪。非不成就不善心亦非無學心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長補特伽羅。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫善心者，謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就色界繫有覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非不成就色界繫有覆無記心，謂欲界生長異生已離欲界貪未離色界貪，及未離色界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪
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聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪未得無色界善心，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無色界繫善心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心，謂已離欲界貪異生，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非學心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非學心者，謂諸有學現觀邊苦法智已生。不成就學心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。不成就欲界繫有覆無記心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離欲界貪。非不成就欲界繫有覆無記心亦非學心者，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無學心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色無色界生長有學異生。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無學心者，無有此句。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫善心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫善心。或不成就色界繫善心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心非不成就欲界繫無覆無記心，謂欲界色界生長已離色界貪
聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪未得無色界善心，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無色界繫善心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心，謂已離欲界貪異生，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非學心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非學心者，謂諸有學現觀邊苦法智已生。不成就學心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。不成就欲界繫有覆無記心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離欲界貪。非不成就欲界繫有覆無記心亦非學心者，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無學心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色無色界生長有學異生。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無學心者，無有此句。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫善心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫善心。或不成就色界繫善心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心非不成就欲界繫無覆無記心，謂欲界色界生長已離色界貪
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補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫無覆無記心。或不成就色界繫無覆無記心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，定非不成就欲界繫無覆無記心。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長補特伽羅。不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心不現在前。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非學心者，謂無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長阿羅漢異生。不成就欲界繫無覆無記心亦學心者，謂無色界生長阿羅漢異生。非不成就欲界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生。不成就欲界繫無覆無記心亦無學心者，謂無色界生長有學異生。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。
補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫無覆無記心。或不成就色界繫無覆無記心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，定非不成就欲界繫無覆無記心。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長補特伽羅。不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心不現在前。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非學心者，謂無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長阿羅漢異生。不成就欲界繫無覆無記心亦學心者，謂無色界生長阿羅漢異生。非不成就欲界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生。不成就欲界繫無覆無記心亦無學心者，謂無色界生長有學異生。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。
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說一切有部識身足論卷第十四
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