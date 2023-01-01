阿毘達磨識身足論卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第十四

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

成就蘊第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就蘊第六之二

若成就無色界繫善心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就無色界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。成就無色界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非無色界繫善心者，謂諸有學異生未得無色界善心。成就無色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂諸有學異生已得無色界善心。非成就無色界繫善心亦非無色繫有覆無記心者，無有此句。若成就無色界繫善心，亦成就無色界繫無覆無記心耶？若成就無色界繫無覆無記心，定成就無色界繫善心。或成就無色界繫善心非無色界繫無覆無記心，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前。若成就無色界繫善心，亦成就學心耶？或成就無色界繫善心非學心，廣說四句。成就無色界繫善心非學心者，謂阿羅漢，及諸異生已得無色界善心。成就學心非無色界繫善心者，謂諸有學未得無色界善心。成就無色界繫善心亦學心者，謂諸有學已得無色界善心。非成就無色界善心亦非學心者，謂諸異生未得無色界善心。若成就無色界善心，亦成就無學心耶？若成就無學心，定成就無色界繫善心。或成就無色界繫善心非無學心，謂諸有學異生已得無色界善心。若成就無色界繫有覆無記心，亦成就無色界繫無覆無記心耶？或成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前。成就無色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。非成就無色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。若成就無色界繫有覆無記心亦成就學心耶？若成就學心，定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心非學心，謂諸異生若成就無色界繫有覆無記心，定不成就無學心。若成就無學心，定不成就無色界繫有覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，亦成就學心耶？或成就無色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。成就無色界繫無覆無記心非學心者，謂無色界生長阿羅漢異生異熟果心正現在前。成就學心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學，及無色界生長有學，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心亦學心者，謂無色界生長有學異熟果心正現在前。非成就無色界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界色界生長阿羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就無色界繫善心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就無色界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。成就無色界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非無色界繫善心者，謂諸有學異生未得無色界善心。成就無色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂諸有學異生已得無色界善心。非成就無色界繫善心亦非無色繫有覆無記心者，無有此句。若成就無色界繫善心，亦成就無色界繫無覆無記心耶？若成就無色界繫無覆無記心，定成就無色界繫善心。或成就無色界繫善心非無色界繫無覆無記心，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長異熟果心不現在前。若成就無色界繫善心，亦成就學心耶？或成就無色界繫善心非學心，廣說四句。成就無色界繫善心非學心者，謂阿羅漢，及諸異生已得無色界善心。成就學心非無色界繫善心者，謂諸有學未得無色界善心。成就無色界繫善心亦學心者，謂諸有學已得無色界善心。非成就無色界善心亦非學心者，謂諸異生未得無色界善心。若成就無色界善心，亦成就無學心耶？若成就無學心，定成就無色界繫善心。或成就無色界繫善心非無學心，謂諸有學異生已得無色界善心。若成就無色界繫有覆無記心，亦成就無色界繫無覆無記心耶？或成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。成就無色界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前。成就無色界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。非成就無色界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。若成就無色界繫有覆無記心亦成就學心耶？若成就學心，定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心非學心，謂諸異生若成就無色界繫有覆無記心，定不成就無學心。若成就無學心，定不成就無色界繫有覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，亦成就學心耶？或成就無色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。成就無色界繫無覆無記心非學心者，謂無色界生長阿羅漢異生異熟果心正現在前。成就學心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學，及無色界生長有學，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心亦學心者，謂無色界生長有學異熟果心正現在前。非成就無色界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界色界生長阿羅

漢異生，及無色界生長阿羅漢異生，異熟果心不現在前。若成就無色界繫無覆無記心，亦成就無學心耶？或成就無色界繫無覆無記心非無學心，或成就無學心非無色界繫無覆無記心，或成就無色界繫無覆無記心亦無學心，或非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心。成就無色界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。成就無學心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心亦無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前。非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。若成就學心，定不成就無學心。若成就無學心，定不成就學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢異生，及無色界生長阿羅漢異生，異熟果心不現在前。若成就無色界繫無覆無記心，亦成就無學心耶？或成就無色界繫無覆無記心非無學心，或成就無學心非無色界繫無覆無記心，或成就無色界繫無覆無記心亦無學心，或非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心。成就無色界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長有學異生異熟果心正現在前。成就無學心非無色界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢，及無色界生長諸阿羅漢，異熟果心不現在前。成就無色界繫無覆無記心亦無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢異熟果心正現在前。非成就無色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長有學異生，及無色界生長有學異生，異熟果心不現在前。若成就學心，定不成就無學心。若成就無學心，定不成就學心。

有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若不成就欲界繫善心，亦不成就不善心耶。設不成就不善心。亦不成就欲界繫善心耶？若不成就欲界繫善心，乃至亦不成就無學心耶？設不成就無學心，亦不成就欲界繫善心耶？乃至若不成就學心，亦不成就無學心耶？設不成就無學心，亦不成就學心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若不成就欲界繫善心，亦不成就不善心耶。設不成就不善心。亦不成就欲界繫善心耶？若不成就欲界繫善心，乃至亦不成就無學心耶？設不成就無學心，亦不成就欲界繫善心耶？乃至若不成就學心，亦不成就無學心耶？設不成就無學心，亦不成就學心耶？

若不成就欲界繫善心，亦不成就不善心耶？或不成就欲界繫善心非不善心，或不成就不善心非欲界繫善心，或不成就欲界繫善心亦不善心，或非不成就欲界繫善心亦非不善心。不成就欲界繫善心非不善心者，謂已斷善根補特伽羅。不成就不善心非欲界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦不善心者，謂色無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非不善心者，謂不斷善根未離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就欲界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂已斷善根補特伽羅。不成就欲界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。不成就欲界繫善心亦欲界繫有覆無記心者，謂色無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生不斷善根未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫善心，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就欲界繫善心。或不成就欲界繫善心非欲界繫無覆無記心，謂已斷善根，及色界生長補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫善心者，謂色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得色界善心補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫善心者，謂已斷善根，及無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界繫善心補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂已斷善根，及色界生長未離色界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長已離色界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂色界生長已離色界貪，及無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長不斷善根未離色界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心者，謂已斷善根，及無色界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不成就欲界繫善心，亦不成就不善心耶？或不成就欲界繫善心非不善心，或不成就不善心非欲界繫善心，或不成就欲界繫善心亦不善心，或非不成就欲界繫善心亦非不善心。不成就欲界繫善心非不善心者，謂已斷善根補特伽羅。不成就不善心非欲界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦不善心者，謂色無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非不善心者，謂不斷善根未離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就欲界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂已斷善根補特伽羅。不成就欲界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。不成就欲界繫善心亦欲界繫有覆無記心者，謂色無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生不斷善根未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫善心，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就欲界繫善心。或不成就欲界繫善心非欲界繫無覆無記心，謂已斷善根，及色界生長補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫善心者，謂色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得色界善心補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫善心者，謂已斷善根，及無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫善心者，謂欲界生長已得色界繫善心補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂已斷善根，及色界生長未離色界貪補特伽羅。不成就色界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長已離色界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂色界生長已離色界貪，及無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長不斷善根未離色界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪補特伽羅。不成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心者，謂已斷善根，及無色界

生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫善心者，謂色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得無色界善心補特伽羅。不成就欲界繫善心亦無色界繫善心者，謂已斷善根，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就欲界善心亦非無色界善心者，謂欲界生長已得無色界善心補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂已斷善根，及色無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非欲界善心者，謂欲界生長諸阿羅漢。不成就欲界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂色無色界生長諸阿羅漢。非不成就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學，及不斷善根異生。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根。不成就欲界繫善心亦無色界繫無覆無記心者，謂已斷善根，及色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就欲界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫善心非學心，廣說四句。不成就欲界繫善心非學心者，謂色無色界生長有學。不成就學心非欲界繫善心者，謂欲界生長諸阿羅漢，及諸異生不斷善根。不成就欲界繫善心亦非學心者，謂已斷善根，及色無色界生長諸阿羅漢，及諸異生。非不成就欲界繫善心亦非學心者，謂欲界生長有學。若不成就欲界繫善心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫善心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無學心者，謂色無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫善心者，謂欲界生長有學異生不斷善根。不成就欲界繫善心亦無學心者，謂已斷善根，及色無色生長有學異生。非不成就欲界繫善心亦非無學心者，謂欲界生長諸阿羅漢。若不成就不善心，亦不成就欲界繫有覆無記心耶？若不成就不善心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非不善心，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若不成就不善心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生長補特伽羅。非不成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫善心者，謂色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得無色界善心補特伽羅。不成就欲界繫善心亦無色界繫善心者，謂已斷善根，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就欲界善心亦非無色界善心者，謂欲界生長已得無色界善心補特伽羅。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂已斷善根，及色無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非欲界善心者，謂欲界生長諸阿羅漢。不成就欲界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂色無色界生長諸阿羅漢。非不成就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學，及不斷善根異生。若不成就欲界繫善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫善心者，謂欲界生長不斷善根。不成就欲界繫善心亦無色界繫無覆無記心者，謂已斷善根，及色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就欲界繫善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫善心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫善心非學心，廣說四句。不成就欲界繫善心非學心者，謂色無色界生長有學。不成就學心非欲界繫善心者，謂欲界生長諸阿羅漢，及諸異生不斷善根。不成就欲界繫善心亦非學心者，謂已斷善根，及色無色界生長諸阿羅漢，及諸異生。非不成就欲界繫善心亦非學心者，謂欲界生長有學。若不成就欲界繫善心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫善心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫善心非無學心者，謂色無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫善心者，謂欲界生長有學異生不斷善根。不成就欲界繫善心亦無學心者，謂已斷善根，及色無色生長有學異生。非不成就欲界繫善心亦非無學心者，謂欲界生長諸阿羅漢。若不成就不善心，亦不成就欲界繫有覆無記心耶？若不成就不善心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非不善心，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若不成就不善心

，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非不成就欲界繫無覆無記心，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就不善心非色界繫善心，廣說四句。不成就不善心非色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非不善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就不善心亦色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就不善心亦非色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就色界繫有覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非色界繫有覆無記心，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就不善心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就不善心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就不善心亦非色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就不善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就不善心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦無色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就不善心非無色界繫善心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非無色界繫有覆無記心，謂有學異生已離欲界貪。若不成就不善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就不善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就不善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就不善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就學心耶？或不成就不善心非學心，廣說四句。不成就不善心非學心者，謂諸有學已離欲界貪。不成就學心非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非不成就欲界繫無覆無記心，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就不善心非色界繫善心，廣說四句。不成就不善心非色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非不善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就不善心亦色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就不善心亦非色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就色界繫有覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非色界繫有覆無記心，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就不善心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就不善心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就不善心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就不善心亦非色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就不善心非無色界繫善心，廣說四句。不成就不善心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦無色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就不善心非無色界繫善心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就不善心。或不成就不善心非無色界繫有覆無記心，謂有學異生已離欲界貪。若不成就不善心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就不善心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就不善心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非不善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。不成就不善心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就不善心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就不善心，亦不成就學心耶？或不成就不善心非學心，廣說四句。不成就不善心非學心者，謂諸有學已離欲界貪。不成就學心非

不善心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。不成就不善心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離欲界貪。非不成就不善心亦非學心者，謂諸有學未離欲界貪。若不成就不善心，亦不成就無學心耶？或不成就不善心非無學心，廣說四句。不成就不善心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非不善心者，謂有學異生未離欲界貪。不成就不善心亦無學心者，謂有學異生已離欲界貪。非不成就不善心亦非無學心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長補特伽羅。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫善心者，謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就色界繫有覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非不成就色界繫有覆無記心，謂欲界生長異生已離欲界貪未離色界貪，及未離色界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。不成就不善心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離欲界貪。非不成就不善心亦非學心者，謂諸有學未離欲界貪。若不成就不善心，亦不成就無學心耶？或不成就不善心非無學心，廣說四句。不成就不善心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非不善心者，謂有學異生未離欲界貪。不成就不善心亦無學心者，謂有學異生已離欲界貪。非不成就不善心亦非無學心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就欲界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長補特伽羅。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫善心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長補特伽羅。不成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫善心者，謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就色界繫有覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非不成就色界繫有覆無記心，謂欲界生長異生已離欲界貪未離色界貪，及未離色界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長未離彼貪補特伽羅。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。不成就色界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫善心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫善心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。不成就無色界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪

聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪未得無色界善心，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無色界繫善心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心，謂已離欲界貪異生，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非學心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非學心者，謂諸有學現觀邊苦法智已生。不成就學心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。不成就欲界繫有覆無記心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離欲界貪。非不成就欲界繫有覆無記心亦非學心者，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無學心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色無色界生長有學異生。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無學心者，無有此句。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫善心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫善心。或不成就色界繫善心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心非不成就欲界繫無覆無記心，謂欲界色界生長已離色界貪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界生長異生已離欲界貪未得無色界善心，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長未得無色界善心補特伽羅。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無色界繫善心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？若不成就無色界繫有覆無記心，定不成就欲界繫有覆無記心。或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫有覆無記心，謂已離欲界貪異生，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長若無色界生長，異熟果心不現在前。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非學心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非學心者，謂諸有學現觀邊苦法智已生。不成就學心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。不成就欲界繫有覆無記心亦學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離欲界貪。非不成就欲界繫有覆無記心亦非學心者，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。若不成就欲界繫有覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫有覆無記心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫有覆無記心非無學心者，謂阿羅漢。不成就無學心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。不成就欲界繫有覆無記心亦無學心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色無色界生長有學異生。非不成就欲界繫有覆無記心亦非無學心者，無有此句。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫善心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫善心。或不成就色界繫善心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫有覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫有覆無記心。或不成就色界繫有覆無記心非不成就欲界繫無覆無記心，謂欲界色界生長已離色界貪

補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫無覆無記心。或不成就色界繫無覆無記心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，定非不成就欲界繫無覆無記心。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長補特伽羅。不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心不現在前。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非學心者，謂無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長阿羅漢異生。不成就欲界繫無覆無記心亦學心者，謂無色界生長阿羅漢異生。非不成就欲界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生。不成就欲界繫無覆無記心亦無學心者，謂無色界生長有學異生。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就色界繫無覆無記心耶？若不成就欲界繫無覆無記心，定不成就色界繫無覆無記心。或不成就色界繫無覆無記心非欲界繫無覆無記心，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，定非不成就無色界繫善心。若不成就無色界繫善心，定非不成就欲界繫無覆無記心。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫有覆無記心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長有學異生。不成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無色界繫無覆無記心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心正現在前。不成就無色界繫無覆無記心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長補特伽羅。不成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫無覆無記心者，謂無色界生長異熟果心不現在前。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫無覆無記心者，無有此句。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就學心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非學心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非學心者，謂無色界生長有學補特伽羅。不成就學心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長阿羅漢異生。不成就欲界繫無覆無記心亦學心者，謂無色界生長阿羅漢異生。非不成就欲界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。若不成就欲界繫無覆無記心，亦不成就無學心耶？或不成就欲界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。不成就欲界繫無覆無記心非無學心者，謂無色界生長諸阿羅漢。不成就無學心非欲界繫無覆無記心者，謂欲界色界生長有學異生。不成就欲界繫無覆無記心亦無學心者，謂無色界生長有學異生。非不成就欲界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。