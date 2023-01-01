阿毘達磨識身足論卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第十三

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

成就蘊第六之一嗢柁南頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就蘊第六之一嗢柁南頌

初成不成與捨得， 未斷已斷二種心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初成不成與捨得， 未斷已斷二種心，

補特伽羅二梵世， 學無學心二最後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅二梵世， 學無學心二最後。

有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若成就欲界繫善心，亦成就不善心耶？設成就不善心，亦成就此善心耶？若成就欲界繫善心，乃至亦成就無學心耶？設成就無學心，亦成就此善心耶？乃至若成就學心，亦成就無學心耶？設成就無學心，亦成就學心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。若成就欲界繫善心，亦成就不善心耶？設成就不善心，亦成就此善心耶？若成就欲界繫善心，乃至亦成就無學心耶？設成就無學心，亦成就此善心耶？乃至若成就學心，亦成就無學心耶？設成就無學心，亦成就學心耶？

若成就欲界繫善心，亦成就不善心耶？或成就欲界繫善心非不善心，或成就不善心非此善心，或成就此善心亦不善心，或非成就此善心亦非不善心。成就欲界繫善心非不善心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。成就不善心非此善心者，謂已斷善根補特伽羅。成就此善心亦不善心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪補特伽羅。非成就此善心亦非不善心者，謂色無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就欲界繫有覆無記心耶？或成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心，或成就欲界繫有覆無記心非欲界繫善心，或成就此善心亦此有覆無記心，或非成就此善心亦非此有覆無記心。成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪聖者異生，及未離欲界貪聖者，現觀邊苦法智已生。成就欲界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂已斷善根補特伽羅。成就欲界繫善心亦欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生不斷善根未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。非成就欲界繫善心亦非欲界繫有覆無記心者，謂色無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就欲界繫無覆無記心耶？若成就欲界繫善心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非欲界繫善心，謂已斷善根及色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就色界繫善心耶？或成就欲界繫善心非色界繫善心，或成就色界繫善心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦色界繫善心，或非成就欲界繫善心亦非色界繫善心。成就欲界繫善心非色界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心非欲界繫善心者，謂色界生長補特伽羅。成就欲界繫善心亦色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非色界繫善心者，謂已斷善根及無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就色界繫有覆無記心耶？或成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心，或成就色界繫有覆無記心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦色界繫有覆無記心，或非成就欲界繫善心亦非色界繫有覆無記心。成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長已離色界貪補特伽羅。成就色界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂已斷善根及色界生長未離色界貪補特伽羅。成就欲界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂欲界生長不斷善根未離色界貪補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂色界生長已離色界貪，及無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就色界繫無覆無記心耶？或成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心，或成就色界繫無覆無記心非欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就欲界繫善心，亦成就不善心耶？或成就欲界繫善心非不善心，或成就不善心非此善心，或成就此善心亦不善心，或非成就此善心亦非不善心。成就欲界繫善心非不善心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。成就不善心非此善心者，謂已斷善根補特伽羅。成就此善心亦不善心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪補特伽羅。非成就此善心亦非不善心者，謂色無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就欲界繫有覆無記心耶？或成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心，或成就欲界繫有覆無記心非欲界繫善心，或成就此善心亦此有覆無記心，或非成就此善心亦非此有覆無記心。成就欲界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪聖者異生，及未離欲界貪聖者，現觀邊苦法智已生。成就欲界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂已斷善根補特伽羅。成就欲界繫善心亦欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生不斷善根未離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。非成就欲界繫善心亦非欲界繫有覆無記心者，謂色無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就欲界繫無覆無記心耶？若成就欲界繫善心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非欲界繫善心，謂已斷善根及色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就色界繫善心耶？或成就欲界繫善心非色界繫善心，或成就色界繫善心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦色界繫善心，或非成就欲界繫善心亦非色界繫善心。成就欲界繫善心非色界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心非欲界繫善心者，謂色界生長補特伽羅。成就欲界繫善心亦色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非色界繫善心者，謂已斷善根及無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就色界繫有覆無記心耶？或成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心，或成就色界繫有覆無記心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦色界繫有覆無記心，或非成就欲界繫善心亦非色界繫有覆無記心。成就欲界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂欲界生長已離色界貪補特伽羅。成就色界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂已斷善根及色界生長未離色界貪補特伽羅。成就欲界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂欲界生長不斷善根未離色界貪補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂色界生長已離色界貪，及無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就色界繫無覆無記心耶？或成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心，或成就色界繫無覆無記心非欲

界繫善心，或成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心，或非成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記心。成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪補特伽羅。成就色界繫無覆無記心非欲界繫善心者，謂色界生長補特伽羅。成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記心者，謂已斷善根，及無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就無色界繫善心耶？或成就欲界繫善心非無色界繫善心，或成就無色界繫善心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦無色界繫善心，或非成就欲界繫善心亦非無色界繫善心。成就欲界繫善心非無色界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心非欲界繫善心者，謂色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。成就欲界繫善心亦無色界繫善心者，謂欲界生長已得無色界善心補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非無色界繫善心者，謂已斷善根，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心，或成就無色界繫有覆無記心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦無色界繫有覆無記心，或非成就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無記心。成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂已斷善根，及色無色界生長有學異生補特伽羅。成就欲界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學及異生不斷善根補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂色無色界生長阿羅漢。若成就欲界繫善心，亦成就無色界繫無覆無記心耶？若成就欲界繫善心，定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，定不成就欲界繫善心。若成就欲界繫善心亦成就學心耶？或成就欲界繫善心非學心，或成就學心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦學心，或非成就欲界繫善心亦非學心。成就欲界繫善心非學心者，謂欲界生長阿羅漢，及異生不斷善根補特伽羅。成就學心非欲界繫善心者，謂色無色界生長。有學補特伽羅。成就欲界繫善心亦學心者，謂欲界生長有學補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非學心者，謂已斷善根，及色無色界生長阿羅漢。若異生補特伽羅，若成就欲界繫善心，亦成就無學心耶？或成就欲界繫善心非無學心，或成就無學心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦無學心，或非成就欲界繫善心亦非無學心。成就欲界繫善心非無學心者，謂欲界生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界繫善心，或成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心，或非成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記心。成就欲界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長不斷善根未離欲界貪補特伽羅。成就色界繫無覆無記心非欲界繫善心者，謂色界生長補特伽羅。成就欲界繫善心亦色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非色界繫無覆無記心者，謂已斷善根，及無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就無色界繫善心耶？或成就欲界繫善心非無色界繫善心，或成就無色界繫善心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦無色界繫善心，或非成就欲界繫善心亦非無色界繫善心。成就欲界繫善心非無色界繫善心者，謂欲界生長不斷善根未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心非欲界繫善心者，謂色界生長已得無色界善心，及無色界生長補特伽羅。成就欲界繫善心亦無色界繫善心者，謂欲界生長已得無色界善心補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非無色界繫善心者，謂已斷善根，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。若成就欲界繫善心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心，或成就無色界繫有覆無記心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦無色界繫有覆無記心，或非成就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無記心。成就欲界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非欲界繫善心者，謂已斷善根，及色無色界生長有學異生補特伽羅。成就欲界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學及異生不斷善根補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂色無色界生長阿羅漢。若成就欲界繫善心，亦成就無色界繫無覆無記心耶？若成就欲界繫善心，定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，定不成就欲界繫善心。若成就欲界繫善心亦成就學心耶？或成就欲界繫善心非學心，或成就學心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦學心，或非成就欲界繫善心亦非學心。成就欲界繫善心非學心者，謂欲界生長阿羅漢，及異生不斷善根補特伽羅。成就學心非欲界繫善心者，謂色無色界生長。有學補特伽羅。成就欲界繫善心亦學心者，謂欲界生長有學補特伽羅。非成就欲界繫善心亦非學心者，謂已斷善根，及色無色界生長阿羅漢。若異生補特伽羅，若成就欲界繫善心，亦成就無學心耶？或成就欲界繫善心非無學心，或成就無學心非欲界繫善心，或成就欲界繫善心亦無學心，或非成就欲界繫善心亦非無學心。成就欲界繫善心非無學心者，謂欲界生

長有學，及異生不斷善根補特伽羅。成就無學心非欲界繫善心者，謂色無色界生長阿羅漢。成就欲界繫善心亦無學心者，謂欲界生長阿羅漢。非成就欲界繫善心亦非無學心者，謂已斷善根，及色無色界生長有學，若異生補特伽羅。若成就不善心，亦成就欲界繫有覆無記心耶？若成就欲界繫有覆無記心，定成就不善心。或成就不善心非欲界繫有覆無記心，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若成就不善心，亦成就欲界繫無覆無記心耶？若成就不善心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非不善心，謂欲界生長已離欲界貪，或色界生長補特伽羅。若成就不善心，亦成就色界繫善心耶？或成就不善心非色界繫善心，或成就色界繫善心非不善心，或成就不善心亦色界繫善心，或非成就不善心亦非色界繫善心。成就不善心非色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心非不善心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。成就不善心亦色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅。非成就不善心亦非色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。若成就不善心，亦成就色界繫有覆無記心耶？若成就不善心，定成就色界繫有覆無記心。或成就色界繫有覆無記心非不善心，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離色界貪補特伽羅。若成就不善心，亦成就色界繫無覆無記心耶？若成就不善心，定不成就色界繫無覆無記心。若成就色界繫無覆無記心，定不成就不善心。若成就不善心亦成就無色界繫善心耶？若成就不善心，定不成就無色界繫善心。若成就無色界繫善心，定不成就不善心。若成就不善心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？若成就不善心，定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心非不善心，謂有學異生已離欲界貪。若成就不善心，定不成就無色界繫無覆無記心。若無學心若成就無色界繫無覆無記心，若無學心定不成就不善心。若成就不善心，亦成就學心耶？或成就不善心非學心，或成就學心非不善心，或成就不善心亦學心，或非成就不善心亦非學心。成就不善心非學心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。成就學心非不善心者，謂諸有學已離欲界貪。成就不善心亦學心者，謂諸有學未離欲界貪。非成就不善心亦非學心者，謂阿羅漢及諸異生已離欲界貪。若成就欲界繫有覆無記心，亦成就欲界繫無覆無記心耶？若成就欲界繫有覆無記心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心，謂欲界生長已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長有學，及異生不斷善根補特伽羅。成就無學心非欲界繫善心者，謂色無色界生長阿羅漢。成就欲界繫善心亦無學心者，謂欲界生長阿羅漢。非成就欲界繫善心亦非無學心者，謂已斷善根，及色無色界生長有學，若異生補特伽羅。若成就不善心，亦成就欲界繫有覆無記心耶？若成就欲界繫有覆無記心，定成就不善心。或成就不善心非欲界繫有覆無記心，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若成就不善心，亦成就欲界繫無覆無記心耶？若成就不善心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非不善心，謂欲界生長已離欲界貪，或色界生長補特伽羅。若成就不善心，亦成就色界繫善心耶？或成就不善心非色界繫善心，或成就色界繫善心非不善心，或成就不善心亦色界繫善心，或非成就不善心亦非色界繫善心。成就不善心非色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心非不善心者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長補特伽羅。成就不善心亦色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪已得色界善心補特伽羅。非成就不善心亦非色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。若成就不善心，亦成就色界繫有覆無記心耶？若成就不善心，定成就色界繫有覆無記心。或成就色界繫有覆無記心非不善心，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離色界貪補特伽羅。若成就不善心，亦成就色界繫無覆無記心耶？若成就不善心，定不成就色界繫無覆無記心。若成就色界繫無覆無記心，定不成就不善心。若成就不善心亦成就無色界繫善心耶？若成就不善心，定不成就無色界繫善心。若成就無色界繫善心，定不成就不善心。若成就不善心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？若成就不善心，定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心非不善心，謂有學異生已離欲界貪。若成就不善心，定不成就無色界繫無覆無記心。若無學心若成就無色界繫無覆無記心，若無學心定不成就不善心。若成就不善心，亦成就學心耶？或成就不善心非學心，或成就學心非不善心，或成就不善心亦學心，或非成就不善心亦非學心。成就不善心非學心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。成就學心非不善心者，謂諸有學已離欲界貪。成就不善心亦學心者，謂諸有學未離欲界貪。非成就不善心亦非學心者，謂阿羅漢及諸異生已離欲界貪。若成就欲界繫有覆無記心，亦成就欲界繫無覆無記心耶？若成就欲界繫有覆無記心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非欲界繫有覆無記心，謂欲界生長已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法

智已生，若色界生長補特伽羅。若成就欲界繫有覆無記心，亦成就色界繫善心耶？或成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心，或成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心，或成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心，或非成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫善心。成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長補特伽羅。成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心者，謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。非成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫有覆無記心，亦成就色界繫有覆無記心耶？若成就欲界繫有覆無記心，定成就色界繫有覆無記心。或成就色界繫有覆無記心非欲界繫有覆無記心，謂欲界生長有學異生已離欲界貪未離色界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若生色界生長未離彼貪補特伽羅。若成就欲界繫有覆無記心，定不成就色界繫無覆無記心，若無色界繫善心。若成就色界繫無覆無記心，若無色界繫善心，定不成就欲界繫有覆無記心。若成就欲界繫有覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？若成就欲界繫有覆無記心，定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心非欲界繫有覆無記心，謂已離欲界貪有學異生，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若成就欲界繫有覆無記心，定不成就無色界繫無覆無記心，若無學心。若成就無色界繫無覆無記心，若無學心，定不成就欲界繫有覆無記心。若成就欲界繫有覆無記心，亦成就學心耶？或成就欲界繫有覆無記心非學心，或成就學心非欲界繫有覆無記心，或成就欲界繫有覆無記心亦學心，或非成就欲界繫有覆無記心亦非學心。成就欲界繫有覆無記心非學心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。成就學心非欲界繫有覆無記心者，謂諸有學現觀邊苦法智已生。成就欲界繫有覆無記心亦學心者，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。非成就欲界繫有覆無記心亦非學心者，謂阿羅漢及諸異生已離欲界貪。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就色界繫善心耶？若成就色界繫善心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非色界繫善心，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就色界繫有覆無記心耶？若成就色界繫有覆無記心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智已生，若色界生長補特伽羅。若成就欲界繫有覆無記心，亦成就色界繫善心耶？或成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心，或成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心，或成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心，或非成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫善心。成就欲界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心非欲界繫有覆無記心者，謂欲界生長異生已離欲界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若色界生長補特伽羅。成就欲界繫有覆無記心亦色界繫善心者，謂欲界生長異生未離欲界貪已得色界善心，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。非成就欲界繫有覆無記心亦非色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。若成就欲界繫有覆無記心，亦成就色界繫有覆無記心耶？若成就欲界繫有覆無記心，定成就色界繫有覆無記心。或成就色界繫有覆無記心非欲界繫有覆無記心，謂欲界生長有學異生已離欲界貪未離色界貪，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生，若生色界生長未離彼貪補特伽羅。若成就欲界繫有覆無記心，定不成就色界繫無覆無記心，若無色界繫善心。若成就色界繫無覆無記心，若無色界繫善心，定不成就欲界繫有覆無記心。若成就欲界繫有覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？若成就欲界繫有覆無記心，定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心非欲界繫有覆無記心，謂已離欲界貪有學異生，及未離欲界貪聖者現觀邊苦法智已生。若成就欲界繫有覆無記心，定不成就無色界繫無覆無記心，若無學心。若成就無色界繫無覆無記心，若無學心，定不成就欲界繫有覆無記心。若成就欲界繫有覆無記心，亦成就學心耶？或成就欲界繫有覆無記心非學心，或成就學心非欲界繫有覆無記心，或成就欲界繫有覆無記心亦學心，或非成就欲界繫有覆無記心亦非學心。成就欲界繫有覆無記心非學心者，謂欲界生長異生未離欲界貪。成就學心非欲界繫有覆無記心者，謂諸有學現觀邊苦法智已生。成就欲界繫有覆無記心亦學心者，謂未離欲界貪聖者現觀邊苦法智未生。非成就欲界繫有覆無記心亦非學心者，謂阿羅漢及諸異生已離欲界貪。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就色界繫善心耶？若成就色界繫善心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非色界繫善心，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就色界繫有覆無記心耶？若成就色界繫有覆無記心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽

羅。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就色界繫無覆無記心耶？若成就色界繫無覆無記心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非色界繫無覆無記心，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就無色界繫善心耶？或成就欲界繫無覆無記心非無色界繫善心，或成就無色界繫善心非欲界繫無覆無記心，或成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫善心，或非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫善心。成就欲界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心非欲界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫善心者，無有此句。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，或成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心，或成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心，或非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心。成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生。成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長有學位生。非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。若成就欲界繫無覆無記心，定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，定不成就欲界繫無覆無記心。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就學心耶？或成就欲界繫無覆無記心非學心，或成就學心非欲界繫無覆無記心，或成就欲界繫無覆無記心亦學心，或非成就欲界繫無覆無記心亦非學心。成就欲界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界色界生長阿羅漢，及諸異生。成就學心非欲界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學補特伽羅。成就欲界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。非成就欲界繫無覆無記心亦非學心者，謂無色界生長阿羅漢，及諸異生。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就無學心耶？或成就欲界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。成就欲界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長有學，及諸異生。成就無學心非欲界繫無覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。成就欲界繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。非成就欲界繫無覆無記心亦非無學心者，謂無色界生長有學，及諸異生。若成就色界繫善心，亦成就色界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就色界繫無覆無記心耶？若成就色界繫無覆無記心，定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心非色界繫無覆無記心，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就無色界繫善心耶？或成就欲界繫無覆無記心非無色界繫善心，或成就無色界繫善心非欲界繫無覆無記心，或成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫善心，或非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫善心。成就欲界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心非欲界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫善心者，無有此句。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，或成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心，或成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心，或非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心。成就欲界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非欲界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學異生。成就欲界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長有學位生。非成就欲界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。若成就欲界繫無覆無記心，定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，定不成就欲界繫無覆無記心。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就學心耶？或成就欲界繫無覆無記心非學心，或成就學心非欲界繫無覆無記心，或成就欲界繫無覆無記心亦學心，或非成就欲界繫無覆無記心亦非學心。成就欲界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界色界生長阿羅漢，及諸異生。成就學心非欲界繫無覆無記心者，謂無色界生長有學補特伽羅。成就欲界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。非成就欲界繫無覆無記心亦非學心者，謂無色界生長阿羅漢，及諸異生。若成就欲界繫無覆無記心，亦成就無學心耶？或成就欲界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。成就欲界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界色界生長有學，及諸異生。成就無學心非欲界繫無覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。成就欲界繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。非成就欲界繫無覆無記心亦非無學心者，謂無色界生長有學，及諸異生。若成就色界繫善心，亦成就色界

繫有覆無記心耶？或成就色界繫善心非色界繫有覆無記心，廣說四句。成就色界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。成就色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。非成就色界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。若成就色界繫善心，亦成就色界繫無覆無記心耶？若成就色界繫無覆無記心，定成就色界繫善心。或成就色界繫善心非色界繫無覆無記心，謂欲界生長未離欲界貪已得色界繫善心補特伽羅。若成就色界繫善心，亦成就無色界善心耶？或成就色界繫善心非無色界繫善心，廣說四句。成就色界繫善心非無色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心非色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。成就色界繫善心亦無色繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。非成就色界繫善心亦非無色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。若成就色界繫善心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。成就色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。非成就色界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。若成就色界繫善心，定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，定不成就色界繫善心。若成就色界繫善心，亦成就學心耶？或成就色界繫善心非學心，廣說四句。成就色界繫善心非學心者，謂欲界生長阿羅漢，及諸異生已得色界善心，若色界生長阿羅漢及諸異生。成就學心非色界繫善心者，謂無色界生長有學補特伽羅。成就色界繫善心亦學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。非成就色界繫善心亦非學心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長阿羅漢及諸異生。若成就色界繫善心，亦成就無學心耶？或成就色界繫善心非無學心，廣說四句。成就色界繫善心非無學心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。成就無學心非色界繫善心者，謂無色界生長諸阿羅漢。成就色界繫善心亦無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。非成就色界繫善心亦非無學心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫有覆無記心耶？或成就色界繫善心非色界繫有覆無記心，廣說四句。成就色界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。成就色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。成就色界繫善心亦色界繫有覆無記心者，謂欲界生長已得色界善心未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。非成就色界繫善心亦非色界繫有覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。若成就色界繫善心，亦成就色界繫無覆無記心耶？若成就色界繫無覆無記心，定成就色界繫善心。或成就色界繫善心非色界繫無覆無記心，謂欲界生長未離欲界貪已得色界繫善心補特伽羅。若成就色界繫善心，亦成就無色界善心耶？或成就色界繫善心非無色界繫善心，廣說四句。成就色界繫善心非無色界繫善心者，謂欲界生長已得色界善心未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心非色界繫善心者，謂無色界生長補特伽羅。成就色界繫善心亦無色繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。非成就色界繫善心亦非無色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心補特伽羅。若成就色界繫善心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。成就色界繫善心非無色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非色界繫善心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。成就色界繫善心亦無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。非成就色界繫善心亦非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。若成就色界繫善心，定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，定不成就色界繫善心。若成就色界繫善心，亦成就學心耶？或成就色界繫善心非學心，廣說四句。成就色界繫善心非學心者，謂欲界生長阿羅漢，及諸異生已得色界善心，若色界生長阿羅漢及諸異生。成就學心非色界繫善心者，謂無色界生長有學補特伽羅。成就色界繫善心亦學心者，謂欲界色界生長有學補特伽羅。非成就色界繫善心亦非學心者，謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長阿羅漢及諸異生。若成就色界繫善心，亦成就無學心耶？或成就色界繫善心非無學心，廣說四句。成就色界繫善心非無學心者，謂欲界生長有學異生已得色界善心，及色界生長有學異生。成就無學心非色界繫善心者，謂無色界生長諸阿羅漢。成就色界繫善心亦無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。非成就色界繫善心亦非無學心者，

謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。若成就色界繫有覆無記心，亦成就色界繫無覆無記心耶？或成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心，廣說四句。成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。成就色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。成就色界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。非成就色界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。若成就色界繫有覆無記心，亦成就無色界繫善心耶？或成就色界繫有覆無記心非無色繫善心，廣說四句。成就色界繫有覆無記心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪，及無色界生長補特伽羅。成就色界繫有覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界色界生長未離色界貪已得無色界善心補特伽羅。非成就色界繫有覆無記心亦非無色界繫善心者，無有此句。若成就色界繫有覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？若成就色界繫有覆無記心，定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心非色界繫有覆無記心，謂有學異生已離色界貪。若成就色界繫有覆無記心，定不成就無色界繫無覆無記心，若無學心。若成就無色界繫無覆無記心，若無學心，定不成就色界繫有覆無記心。若成就色界繫有覆無記心，亦成就學心耶？或成就色界繫有覆無記心非學心，廣說四句。成就色界繫有覆無記心非學心者，謂諸異生未離色界貪。成就學心非色界繫有覆無記心者，謂諸有學已離色界貪。成就色界繫有覆無記心亦學心者，謂諸有學未離色界貪。非成就色界繫有覆無記心亦非學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離色界貪。若成就色界繫無覆無記心，亦成就無色界繫善心耶？或成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心，廣說四句。成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。成就色界繫無覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。非成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。若成就色界繫無覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂欲界生長未得色界善心，及無色界生長有學異生。若成就色界繫有覆無記心，亦成就色界繫無覆無記心耶？或成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心，廣說四句。成就色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。成就色界繫無覆無記心非色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪補特伽羅。成就色界繫有覆無記心亦色界繫無覆無記心者，謂欲界生長已離欲界貪未離色界貪，及色界生長未離彼貪補特伽羅。非成就色界繫有覆無記心亦非色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。若成就色界繫有覆無記心，亦成就無色界繫善心耶？或成就色界繫有覆無記心非無色繫善心，廣說四句。成就色界繫有覆無記心非無色界繫善心者，謂欲界色界生長未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心非色界繫有覆無記心者，謂欲界色界生長已離色界貪，及無色界生長補特伽羅。成就色界繫有覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界色界生長未離色界貪已得無色界善心補特伽羅。非成就色界繫有覆無記心亦非無色界繫善心者，無有此句。若成就色界繫有覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？若成就色界繫有覆無記心，定成就無色界繫有覆無記心。或成就無色界繫有覆無記心非色界繫有覆無記心，謂有學異生已離色界貪。若成就色界繫有覆無記心，定不成就無色界繫無覆無記心，若無學心。若成就無色界繫無覆無記心，若無學心，定不成就色界繫有覆無記心。若成就色界繫有覆無記心，亦成就學心耶？或成就色界繫有覆無記心非學心，廣說四句。成就色界繫有覆無記心非學心者，謂諸異生未離色界貪。成就學心非色界繫有覆無記心者，謂諸有學已離色界貪。成就色界繫有覆無記心亦學心者，謂諸有學未離色界貪。非成就色界繫有覆無記心亦非學心者，謂阿羅漢，及諸異生已離色界貪。若成就色界繫無覆無記心，亦成就無色界繫善心耶？或成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心，廣說四句。成就色界繫無覆無記心非無色界繫善心者，謂欲界生長已離欲界貪未得無色界善心，及色界生長未得無色界善心補特伽羅。成就無色界繫善心非色界繫無覆無記心者，謂無色界生長補特伽羅。成就色界繫無覆無記心亦無色界繫善心者，謂欲界色界生長已得無色界善心補特伽羅。非成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫善心者，謂欲界生長未離欲界貪補特伽羅。若成就色界繫無覆無記心，亦成就無色界繫有覆無記心耶？或成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心，廣說四句。成就色界繫無覆無記心非無色界繫有覆無記心者

，謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長有學異生。成就色界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已離欲界貪，及色界生長有學異生。非成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。若成就色界繫無覆無記心，定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，定不成就色界繫無覆無記心。若成就色界繫無覆無記心，亦成就學心耶？或成就色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。成就色界繫無覆無記心非學心者，謂欲界生長諸阿羅漢，及諸異生已離欲界貪，若色界生長諸阿羅漢及諸異生。成就學心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長有學未離欲界貪，及無色界生長有學補特伽羅。成就色界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界生長有學已離欲界貪，及色界生長有學補特伽羅。非成就欲界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及無色界生長諸阿羅漢及諸異生。若成就色界繫無覆無記心，亦成就無學心耶？或成就色界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。成就色界繫無覆無記心非無學心者，謂欲界生長有學異生已離欲界貪，及色界生長有學異生。成就無學心非色界繫無覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。成就色界繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。非成就色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長有學異生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，謂欲界色界生長諸阿羅漢。成就無色界繫有覆無記心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長有學異生。成就色界繫無覆無記心亦無色界繫有覆無記心者，謂欲界生長有學異生已離欲界貪，及色界生長有學異生。非成就色界繫無覆無記心亦非無色界繫有覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。若成就色界繫無覆無記心，定不成就無色界繫無覆無記心。若成就無色界繫無覆無記心，定不成就色界繫無覆無記心。若成就色界繫無覆無記心，亦成就學心耶？或成就色界繫無覆無記心非學心，廣說四句。成就色界繫無覆無記心非學心者，謂欲界生長諸阿羅漢，及諸異生已離欲界貪，若色界生長諸阿羅漢及諸異生。成就學心非色界繫無覆無記心者，謂欲界生長有學未離欲界貪，及無色界生長有學補特伽羅。成就色界繫無覆無記心亦學心者，謂欲界生長有學已離欲界貪，及色界生長有學補特伽羅。非成就欲界繫無覆無記心亦非學心者，謂欲界生長異生未離欲界貪，及無色界生長諸阿羅漢及諸異生。若成就色界繫無覆無記心，亦成就無學心耶？或成就色界繫無覆無記心非無學心，廣說四句。成就色界繫無覆無記心非無學心者，謂欲界生長有學異生已離欲界貪，及色界生長有學異生。成就無學心非色界繫無覆無記心者，謂無色界生長諸阿羅漢。成就色界繫無覆無記心亦無學心者，謂欲界色界生長諸阿羅漢。非成就色界繫無覆無記心亦非無學心者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長有學異生。