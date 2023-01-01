阿毘達磨識身足論卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第十二

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

雜蘊第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜蘊第五之二

諸斷善根，彼云何斷？何行相斷？謂如有一，故思害母、害父命已，無隨愧悔。復如有一，故思害母、害父命已，有隨愧悔。如是二人，師諸沙門，或婆羅門嗢羯洛迦或彼徒類，執無有見，立無有論，言無有因、言無有作，施設彼彼善業惡業皆斷壞者。數往請問：「云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪。作何事已成好非惡？」彼由親近承事供養如是師故，於所作罪未生愧悔令其不生，已生愧悔令速除遣，作如是言：「殺生愚妄虛無有果，無義無起、無味無利。無有殺生，無有殺生所感異熟。如是不與取、欲邪行、妄語、離間語、麁惡語、綺語、貪、嗔、邪見，皆是愚妄虛無有果，無義無起、無味無利。無邪見等，無邪見等所感異熟。」彼於此事深生愛樂忍受開顯。以於此事深生愛樂忍受開顯，便說是人履於左道，謂邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪勤、邪念、邪定。彼由如是履左道故，三種善根漸漸損減微薄間缺，三不善根漸漸增長猛利熾盛；三種妙行漸漸損減微薄間缺，三種惡行漸漸增長猛利熾盛；十善業道漸漸損減微薄間缺，十惡業道漸漸增長猛利熾盛；八正右道漸漸損減微薄間缺，八邪左道漸漸增長猛利熾盛。彼由殺生、不與取、欲邪行、妄語、離間語、麁惡語、綺語、貪、嗔、邪見轉增長故，多住不寂靜、多住不律儀。雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。如度夏熱入秋涼時，夜分垂雲靉靆冥暗，震雷掣電暫發光明，纔覩眾色速還隱沒。如是彼人多住不寂靜、多住不律儀，雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。又如有人春末夏初，熱渴所悶、熱風所惱，入清涼池濯清冷水。沐浴飲已速疾還出，其身所有麁渧皆落，唯有微渧住毛孔中。如是彼人多住不寂靜、多住不律儀，雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。彼於後時亦能傷害尊勝生命，無隨愧悔，究竟撥無一切善惡業果異熟。由彼傷害尊勝生命無隨愧悔，究竟撥無一切善惡業果異熟，便說是人已斷三界所有善根，謂欲界繫及色界繫、無色界繫。當知如是補特伽羅，於現法中不能更續所有善根，決定當於地獄死時或於生時續諸善根。問：若殺如是補特伽羅，若殺蟻卵折脚蟻子，何者罪大？答：若以等纏，異熟亦等。復有說者，若殺蟻卵折脚蟻子所得罪大，非殺如是補特伽羅。何以故？以諸蟻卵折脚蟻子不斷善根，如是色類補特伽羅斷善根故。彼由如是身業、語業、意思希求願行種類，說名邪性。由此棄捨先所成就，諸想等想假立言說，住不定聚不定 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸斷善根，彼云何斷？何行相斷？謂如有一，故思害母、害父命已，無隨愧悔。復如有一，故思害母、害父命已，有隨愧悔。如是二人，師諸沙門，或婆羅門嗢羯洛迦或彼徒類，執無有見，立無有論，言無有因、言無有作，施設彼彼善業惡業皆斷壞者。數往請問：「云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪。作何事已成好非惡？」彼由親近承事供養如是師故，於所作罪未生愧悔令其不生，已生愧悔令速除遣，作如是言：「殺生愚妄虛無有果，無義無起、無味無利。無有殺生，無有殺生所感異熟。如是不與取、欲邪行、妄語、離間語、麁惡語、綺語、貪、嗔、邪見，皆是愚妄虛無有果，無義無起、無味無利。無邪見等，無邪見等所感異熟。」彼於此事深生愛樂忍受開顯。以於此事深生愛樂忍受開顯，便說是人履於左道，謂邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪勤、邪念、邪定。彼由如是履左道故，三種善根漸漸損減微薄間缺，三不善根漸漸增長猛利熾盛；三種妙行漸漸損減微薄間缺，三種惡行漸漸增長猛利熾盛；十善業道漸漸損減微薄間缺，十惡業道漸漸增長猛利熾盛；八正右道漸漸損減微薄間缺，八邪左道漸漸增長猛利熾盛。彼由殺生、不與取、欲邪行、妄語、離間語、麁惡語、綺語、貪、嗔、邪見轉增長故，多住不寂靜、多住不律儀。雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。如度夏熱入秋涼時，夜分垂雲靉靆冥暗，震雷掣電暫發光明，纔覩眾色速還隱沒。如是彼人多住不寂靜、多住不律儀，雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。又如有人春末夏初，熱渴所悶、熱風所惱，入清涼池濯清冷水。沐浴飲已速疾還出，其身所有麁渧皆落，唯有微渧住毛孔中。如是彼人多住不寂靜、多住不律儀，雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。彼於後時亦能傷害尊勝生命，無隨愧悔，究竟撥無一切善惡業果異熟。由彼傷害尊勝生命無隨愧悔，究竟撥無一切善惡業果異熟，便說是人已斷三界所有善根，謂欲界繫及色界繫、無色界繫。當知如是補特伽羅，於現法中不能更續所有善根，決定當於地獄死時或於生時續諸善根。問：若殺如是補特伽羅，若殺蟻卵折脚蟻子，何者罪大？答：若以等纏，異熟亦等。復有說者，若殺蟻卵折脚蟻子所得罪大，非殺如是補特伽羅。何以故？以諸蟻卵折脚蟻子不斷善根，如是色類補特伽羅斷善根故。彼由如是身業、語業、意思希求願行種類，說名邪性。由此棄捨先所成就，諸想等想假立言說，住不定聚不定

種性。由此獲得先未成就，諸想等想假立言說，住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅，和雜種類助伴種類，惡眾同分、處得、事得、生長處得，謂害母、害父、害阿羅漢、破和合僧、以勃惡心出如來血。諸斷善根，彼如是斷，此行相斷。謂有一類補特伽羅，由欲界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或得而不捨、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂善根斷時。及已離欲界貪異生，由欲界纏退，色無色界繫所有善根捨而不得。已離欲界貪異生，欲界纏退，色界繫善根捨而不得。已離色界貪有學，欲界纏退，無色界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。得而不捨者，謂迷惑心續善根時。亦捨亦得者，謂無色界沒生欲界時，捨無色界繫善根，得欲界繫善根。從色界沒生欲界時，捨色界繫善根，得欲界繫善根。諸阿羅漢欲界纏退，捨無色界繫及無學善根，得學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂不斷善根，從欲界沒還生欲界。如是名為不捨不得。復有一類補特伽羅，由色界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂已離色界貪有學異生，色界纏退，無色界繫善根捨而不得。從欲界沒生色界時，欲界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。亦捨亦得者，謂無色界沒生色界時，捨無色界繫善根，得色界繫善根。諸阿羅漢色界纏退，捨無色界繫及無學善根，得學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂色界沒還生色界。如是名為不捨不得。復有一類補特伽羅，由無色界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂從欲界沒生無色界，諸欲界繫及色界繫善根捨而不得。從色界沒生無色界，諸色界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。亦捨亦得者，謂阿羅漢無色纏退，捨無學善根，得有學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂無色界沒還生無色界。如是名為不捨不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種性。由此獲得先未成就，諸想等想假立言說，住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅，和雜種類助伴種類，惡眾同分、處得、事得、生長處得，謂害母、害父、害阿羅漢、破和合僧、以勃惡心出如來血。諸斷善根，彼如是斷，此行相斷。謂有一類補特伽羅，由欲界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或得而不捨、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂善根斷時。及已離欲界貪異生，由欲界纏退，色無色界繫所有善根捨而不得。已離欲界貪異生，欲界纏退，色界繫善根捨而不得。已離色界貪有學，欲界纏退，無色界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。得而不捨者，謂迷惑心續善根時。亦捨亦得者，謂無色界沒生欲界時，捨無色界繫善根，得欲界繫善根。從色界沒生欲界時，捨色界繫善根，得欲界繫善根。諸阿羅漢欲界纏退，捨無色界繫及無學善根，得學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂不斷善根，從欲界沒還生欲界。如是名為不捨不得。復有一類補特伽羅，由色界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂已離色界貪有學異生，色界纏退，無色界繫善根捨而不得。從欲界沒生色界時，欲界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。亦捨亦得者，謂無色界沒生色界時，捨無色界繫善根，得色界繫善根。諸阿羅漢色界纏退，捨無色界繫及無學善根，得學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂色界沒還生色界。如是名為不捨不得。復有一類補特伽羅，由無色界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂從欲界沒生無色界，諸欲界繫及色界繫善根捨而不得。從色界沒生無色界，諸色界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。亦捨亦得者，謂阿羅漢無色纏退，捨無學善根，得有學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂無色界沒還生無色界。如是名為不捨不得。

又十二處，謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。云何眼處？謂諸眼處，已見色、今見色、當見色，或復所餘彼同分眼處。云何彼同分眼處？謂彼同分眼處，或過去、或未來、或現在。云何過去彼同分眼處？謂諸眼處不見色已滅。云何未來彼同分眼處？謂諸眼處，或在未來定不當生，或有當生不見色當滅。云何現在彼同分眼處？謂諸眼處，不見色今滅。云何色處？謂諸色處，眼已見、眼今見、眼當見，或復所餘彼同分色處。云何彼同分色處？謂彼同分色處，或過去、或未來、或現在。云何過去彼同分色處？謂諸色處，眼不見已滅。云何未來彼同分色處？謂諸色處，或在未來定不當生，或有當生眼不見當滅。云何現在彼同分色處？謂諸色處，眼不見今滅。如眼處色處，耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處亦爾。云何意處？謂諸意處，已了別法、今了別法、當了別法，或復所餘彼同分意處。云何彼同分意處？謂諸意處在未來世定不當生，無有過去現在彼同分意處，無有彼同分法處。過去眼於色有二句，謂過去眼於色或已見非今見非當見，或非已見非今見非當見。未來眼於色有三句，謂未來眼於色或非已見非今見非當見，或非已見非今見是當見，或非已見非今見或當見或不當見。現在眼於色有十二句，謂現在眼於色或已見非今見非當見，或今見非已見非當見，或當見非已見非今見，或已見今見非當見，或已見當見非今見，或今見當見非已見，或已見非今見或當見或不當見，或今見非已見或當見或不當見，或非已見非今見或當見或不當見，或已見今見或當見或不當見，或已見今見當見，或非已見非今見非當見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又十二處，謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。云何眼處？謂諸眼處，已見色、今見色、當見色，或復所餘彼同分眼處。云何彼同分眼處？謂彼同分眼處，或過去、或未來、或現在。云何過去彼同分眼處？謂諸眼處不見色已滅。云何未來彼同分眼處？謂諸眼處，或在未來定不當生，或有當生不見色當滅。云何現在彼同分眼處？謂諸眼處，不見色今滅。云何色處？謂諸色處，眼已見、眼今見、眼當見，或復所餘彼同分色處。云何彼同分色處？謂彼同分色處，或過去、或未來、或現在。云何過去彼同分色處？謂諸色處，眼不見已滅。云何未來彼同分色處？謂諸色處，或在未來定不當生，或有當生眼不見當滅。云何現在彼同分色處？謂諸色處，眼不見今滅。如眼處色處，耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處亦爾。云何意處？謂諸意處，已了別法、今了別法、當了別法，或復所餘彼同分意處。云何彼同分意處？謂諸意處在未來世定不當生，無有過去現在彼同分意處，無有彼同分法處。過去眼於色有二句，謂過去眼於色或已見非今見非當見，或非已見非今見非當見。未來眼於色有三句，謂未來眼於色或非已見非今見非當見，或非已見非今見是當見，或非已見非今見或當見或不當見。現在眼於色有十二句，謂現在眼於色或已見非今見非當見，或今見非已見非當見，或當見非已見非今見，或已見今見非當見，或已見當見非今見，或今見當見非已見，或已見非今見或當見或不當見，或今見非已見或當見或不當見，或非已見非今見或當見或不當見，或已見今見或當見或不當見，或已見今見當見，或非已見非今見非當見。

頗眼為緣中、為緣上？此緣何緣即緣下眼？曰有，謂中與上。頗眼為緣初非此緣？何非此緣？即業大種。曰：有，謂下中上。如眼，耳鼻舌身亦爾。頗意為緣中為緣上？此緣何緣即緣下意？曰：有，謂中與上。頗意為緣初非此緣？何非此緣？謂業煩惱。曰：有，謂下中上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗眼為緣中、為緣上？此緣何緣即緣下眼？曰有，謂中與上。頗眼為緣初非此緣？何非此緣？即業大種。曰：有，謂下中上。如眼，耳鼻舌身亦爾。頗意為緣中為緣上？此緣何緣即緣下意？曰：有，謂中與上。頗意為緣初非此緣？何非此緣？謂業煩惱。曰：有，謂下中上。

有十八界，謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。頗眼界已斷已遍知，色界亦爾耶？設色界已斷已遍知，眼界亦爾耶？頗眼界已斷已遍知，乃至意識界亦爾耶？設意識界已斷已遍知，眼界亦爾耶？頗乃至法界已斷已遍知，意識界亦爾耶？設意識界已斷已遍知，法界亦爾耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十八界，謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。頗眼界已斷已遍知，色界亦爾耶？設色界已斷已遍知，眼界亦爾耶？頗眼界已斷已遍知，乃至意識界亦爾耶？設意識界已斷已遍知，眼界亦爾耶？頗乃至法界已斷已遍知，意識界亦爾耶？設意識界已斷已遍知，法界亦爾耶？

頗眼界已斷已遍知，色界亦爾耶？曰：如是。設色界已斷已遍知，眼界亦爾耶？曰：如是。如眼界望色界，望耳界、聲界、鼻界、舌界、身界、觸界亦爾。頗眼界已斷已遍知，眼識界亦爾耶？曰：若眼界已斷已遍知，眼識界亦爾。或眼識界已斷已遍知，非眼界，謂已離梵世貪，未離上貪。如眼界望眼識界，望耳識界、身識界亦爾。頗眼界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：若眼界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非眼界，謂已離欲界貪，未離上貪。如眼界望香界，望味界、鼻識界、舌識界亦爾。頗眼界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，眼界亦爾。或眼界已斷已遍知，非意界，謂已離色界貪，未離上貪。如眼界望意界，望法界、意識界亦爾。如眼界如是廣說，色界、耳界、聲界、鼻界、舌界、身界、觸界，廣說亦爾。頗眼識界已斷已遍知，耳識界亦爾耶？曰：如是。設耳識界已斷已遍知，眼識界亦爾耶？曰：如是。如眼識界望耳識界，望身識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：若眼識界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非眼識界，謂已離欲界貪，未離梵世貪。如眼識界望香界，望味界、鼻識界、舌識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，眼識界亦爾。或眼識界已斷已遍知，非意界，謂已離梵世貪，未離上貪。如眼識界望意界，望法界、意識界亦爾。如眼識界如是廣說，耳識界、身識界廣說亦爾。頗香界已斷已遍知，味界亦爾耶？曰：如是。設味界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：如是。如香界望味界，望鼻識界、舌識界亦爾。頗香界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非意界，謂已離欲界貪，未離上貪。如香界望意界，望法界、意識界亦爾。如香界如是廣說，味界、鼻識界、舌識界廣說亦爾。頗意界已斷已遍知，法界亦爾耶？曰：如是。設法界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：如是。如意界望法界，望意識界亦爾。頗法界已斷已遍知，意識界亦爾耶？曰：如是。設意識界已斷已遍知，法界亦爾耶？曰：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頗眼界已斷已遍知，色界亦爾耶？曰：如是。設色界已斷已遍知，眼界亦爾耶？曰：如是。如眼界望色界，望耳界、聲界、鼻界、舌界、身界、觸界亦爾。頗眼界已斷已遍知，眼識界亦爾耶？曰：若眼界已斷已遍知，眼識界亦爾。或眼識界已斷已遍知，非眼界，謂已離梵世貪，未離上貪。如眼界望眼識界，望耳識界、身識界亦爾。頗眼界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：若眼界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非眼界，謂已離欲界貪，未離上貪。如眼界望香界，望味界、鼻識界、舌識界亦爾。頗眼界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，眼界亦爾。或眼界已斷已遍知，非意界，謂已離色界貪，未離上貪。如眼界望意界，望法界、意識界亦爾。如眼界如是廣說，色界、耳界、聲界、鼻界、舌界、身界、觸界，廣說亦爾。頗眼識界已斷已遍知，耳識界亦爾耶？曰：如是。設耳識界已斷已遍知，眼識界亦爾耶？曰：如是。如眼識界望耳識界，望身識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：若眼識界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非眼識界，謂已離欲界貪，未離梵世貪。如眼識界望香界，望味界、鼻識界、舌識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，眼識界亦爾。或眼識界已斷已遍知，非意界，謂已離梵世貪，未離上貪。如眼識界望意界，望法界、意識界亦爾。如眼識界如是廣說，耳識界、身識界廣說亦爾。頗香界已斷已遍知，味界亦爾耶？曰：如是。設味界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：如是。如香界望味界，望鼻識界、舌識界亦爾。頗香界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非意界，謂已離欲界貪，未離上貪。如香界望意界，望法界、意識界亦爾。如香界如是廣說，味界、鼻識界、舌識界廣說亦爾。頗意界已斷已遍知，法界亦爾耶？曰：如是。設法界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：如是。如意界望法界，望意識界亦爾。頗法界已斷已遍知，意識界亦爾耶？曰：如是。設意識界已斷已遍知，法界亦爾耶？曰：如是。

有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。如是十二心，或過去、或未來、或現在。過去欲界繫善心有四句：謂或已了別非今了別非當了別，或已了別當了別非今了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂色無色界生長諸聖補特伽羅。已了別當了別非今了別者，謂已斷善根補特伽羅及色無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界生長趣色無色界諸不還者住最後善心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長不斷善根住自性位。如過去，未來亦爾。欲界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或今了別當了別非已了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。今了別當了別非已了別者，謂先未曾得最初現前。現在欲界繫善心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂欲界生長趣色無色界諸不還者住最後善心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得今現在前。過去不善心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪定不當退。已了別今了別當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離欲界貪，住自性位。如過去，未來亦爾。現在不善心有一句：即已了別今了別當了別，謂不善心正現在前。過去欲界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。如是十二心，或過去、或未來、或現在。過去欲界繫善心有四句：謂或已了別非今了別非當了別，或已了別當了別非今了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂色無色界生長諸聖補特伽羅。已了別當了別非今了別者，謂已斷善根補特伽羅及色無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界生長趣色無色界諸不還者住最後善心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長不斷善根住自性位。如過去，未來亦爾。欲界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或今了別當了別非已了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。今了別當了別非已了別者，謂先未曾得最初現前。現在欲界繫善心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂欲界生長趣色無色界諸不還者住最後善心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得今現在前。過去不善心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪定不當退。已了別今了別當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離欲界貪，住自性位。如過去，未來亦爾。現在不善心有一句：即已了別今了別當了別，謂不善心正現在前。過去欲界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別

今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪定不當退；及未離欲界貪聖者，現觀邊苦法智已生。已了別非今了別當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪定不當退；及未離欲界貪聖者，現觀邊苦法智未生。已了別今了別當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離欲界貪異生，住自性位。如過去，未來亦爾。現在欲界繫有覆無記心有一句，即已了別今了別當了別，謂諸異生欲界繫有覆無記心正現在前。過去欲界繫無覆無記心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界色界生長，住自性位。如過去，未來亦爾。欲界繫未曾得無覆無記心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。現在欲界繫無覆無記心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後無覆無記心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得今現在前。過去色界繫善心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂欲界生長未得色界善心及無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪定不當退；及未離欲界貪聖者，現觀邊苦法智已生。已了別非今了別當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪定不當退；及未離欲界貪聖者，現觀邊苦法智未生。已了別今了別當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離欲界貪異生，住自性位。如過去，未來亦爾。現在欲界繫有覆無記心有一句，即已了別今了別當了別，謂諸異生欲界繫有覆無記心正現在前。過去欲界繫無覆無記心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界色界生長，住自性位。如過去，未來亦爾。欲界繫未曾得無覆無記心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。現在欲界繫無覆無記心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後無覆無記心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得今現在前。過去色界繫善心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂欲界生長未得色界善心及無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不

還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長得色界善心住自性位，及色界生長住自性位。如過去，未來亦爾。色界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。現在色界繫善心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂色界生長趣無色界諸不還者住最後善心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去色界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離色界貪，從離色貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離色界貪，從離色貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離色界貪，從離色貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪定不當退。已了別今了別當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離色界貪住自性位。如過去，未來亦爾。現在色界繫有覆無記心有一句：即已了別今了別當了別，謂色界繫有覆無記心正現在前。過去色界繫無覆無記心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長住自性位。如過去，未來亦爾。色界繫未曾得無覆無記心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長得色界善心住自性位，及色界生長住自性位。如過去，未來亦爾。色界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。現在色界繫善心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂色界生長趣無色界諸不還者住最後善心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去色界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離色界貪，從離色貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離色界貪，從離色貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離色界貪，從離色貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪定不當退。已了別今了別當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離色界貪住自性位。如過去，未來亦爾。現在色界繫有覆無記心有一句：即已了別今了別當了別，謂色界繫有覆無記心正現在前。過去色界繫無覆無記心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長住自性位。如過去，未來亦爾。色界繫未曾得無覆無記心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別

非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得，或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在色界繫無覆無記心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂色界生長趣無色界諸不還者住最後無覆無記心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去無色界繫善心有二句：或已了別非今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別當了別者，謂未得無色界善心。已了別今了別當了別者，謂已得無色界善心。如過去，未來亦爾。無色界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得，或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在無色界繫善心有二句：或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去無色界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離無色貪，無間道中得離無色貪，從離無色貪定不當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離無色貪，無間道中得離無色貪，從離無色貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離無色貪住自性位。如過去，未來亦爾。現在無色界繫有覆無記心有一句：即已了別今了別當了別，謂無色界繫有覆無記心正現在前。過去無色界繫無覆無記心有一句：即已了別非今了別非當了別，謂異熟心已滅。如過去，未來亦爾。無色界繫未曾得無覆無記心有三句：或非已了別非今了別 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得，或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在色界繫無覆無記心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂色界生長趣無色界諸不還者住最後無覆無記心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去無色界繫善心有二句：或已了別非今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別當了別者，謂未得無色界善心。已了別今了別當了別者，謂已得無色界善心。如過去，未來亦爾。無色界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得，或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在無色界繫善心有二句：或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去無色界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離無色貪，無間道中得離無色貪，從離無色貪定不當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離無色貪，無間道中得離無色貪，從離無色貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離無色貪住自性位。如過去，未來亦爾。現在無色界繫有覆無記心有一句：即已了別今了別當了別，謂無色界繫有覆無記心正現在前。過去無色界繫無覆無記心有一句：即已了別非今了別非當了別，謂異熟心已滅。如過去，未來亦爾。無色界繫未曾得無覆無記心有三句：或非已了別非今了別

非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。現在無色界繫無覆無記心有一句：即非已了別今了別非當了別，謂異熟心正現在前。過去學心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果定不當退。已了別非今了別當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。已了別今了別當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂諸有學住自性位。如過去，未來亦爾。未曾得學心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在學心有八句：或非已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或非已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。非已了別今了別非當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。非已了別今了別當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。非已了別今了別或當了別或不當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。已了別今了別當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。現在無色界繫無覆無記心有一句：即非已了別今了別非當了別，謂異熟心正現在前。過去學心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果定不當退。已了別非今了別當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。已了別今了別當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂諸有學住自性位。如過去，未來亦爾。未曾得學心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在學心有八句：或非已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或非已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。非已了別今了別非當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。非已了別今了別當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。非已了別今了別或當了別或不當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。已了別今了別當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅

漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先已曾得，今現在前。過去無學心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢果，已入不動。已了別非今了別當了別者，謂阿羅漢已退阿羅漢果。已了別今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢，住得不動無間道中。已了別今了別當了別者，謂諸無學住自性位。如過去，未來亦爾。未曾得無學心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在無學心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢，住得不動無間道中。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先已曾得，今現在前。過去無學心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢果，已入不動。已了別非今了別當了別者，謂阿羅漢已退阿羅漢果。已了別今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢，住得不動無間道中。已了別今了別當了別者，謂諸無學住自性位。如過去，未來亦爾。未曾得無學心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在無學心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢，住得不動無間道中。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。