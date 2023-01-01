阿毘達磨識身足論
提婆設摩造 唐 玄奘譯16卷CBETA T1539大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 12 卷
阿毘達磨識身足論卷第十二
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提婆設摩阿羅漢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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雜蘊第五之二
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諸斷善根，彼云何斷？何行相斷？謂如有一，故思害母、害父命已，無隨愧悔。復如有一，故思害母、害父命已，有隨愧悔。如是二人，師諸沙門，或婆羅門嗢羯洛迦或彼徒類，執無有見，立無有論，言無有因、言無有作，施設彼彼善業惡業皆斷壞者。數往請問：「云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪。作何事已成好非惡？」彼由親近承事供養如是師故，於所作罪未生愧悔令其不生，已生愧悔令速除遣，作如是言：「殺生愚妄虛無有果，無義無起、無味無利。無有殺生，無有殺生所感異熟。如是不與取、欲邪行、妄語、離間語、麁惡語、綺語、貪、嗔、邪見，皆是愚妄虛無有果，無義無起、無味無利。無邪見等，無邪見等所感異熟。」彼於此事深生愛樂忍受開顯。以於此事深生愛樂忍受開顯，便說是人履於左道，謂邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪勤、邪念、邪定。彼由如是履左道故，三種善根漸漸損減微薄間缺，三不善根漸漸增長猛利熾盛；三種妙行漸漸損減微薄間缺，三種惡行漸漸增長猛利熾盛；十善業道漸漸損減微薄間缺，十惡業道漸漸增長猛利熾盛；八正右道漸漸損減微薄間缺，八邪左道漸漸增長猛利熾盛。彼由殺生、不與取、欲邪行、妄語、離間語、麁惡語、綺語、貪、嗔、邪見轉增長故，多住不寂靜、多住不律儀。雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。如度夏熱入秋涼時，夜分垂雲靉靆冥暗，震雷掣電暫發光明，纔覩眾色速還隱沒。如是彼人多住不寂靜、多住不律儀，雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。又如有人春末夏初，熱渴所悶、熱風所惱，入清涼池濯清冷水。沐浴飲已速疾還出，其身所有麁渧皆落，唯有微渧住毛孔中。如是彼人多住不寂靜、多住不律儀，雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。彼於後時亦能傷害尊勝生命，無隨愧悔，究竟撥無一切善惡業果異熟。由彼傷害尊勝生命無隨愧悔，究竟撥無一切善惡業果異熟，便說是人已斷三界所有善根，謂欲界繫及色界繫、無色界繫。當知如是補特伽羅，於現法中不能更續所有善根，決定當於地獄死時或於生時續諸善根。問：若殺如是補特伽羅，若殺蟻卵折脚蟻子，何者罪大？答：若以等纏，異熟亦等。復有說者，若殺蟻卵折脚蟻子所得罪大，非殺如是補特伽羅。何以故？以諸蟻卵折脚蟻子不斷善根，如是色類補特伽羅斷善根故。彼由如是身業、語業、意思希求願行種類，說名邪性。由此棄捨先所成就，諸想等想假立言說，住不定聚不定
諸斷善根，彼云何斷？何行相斷？謂如有一，故思害母、害父命已，無隨愧悔。復如有一，故思害母、害父命已，有隨愧悔。如是二人，師諸沙門，或婆羅門嗢羯洛迦或彼徒類，執無有見，立無有論，言無有因、言無有作，施設彼彼善業惡業皆斷壞者。數往請問：「云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪。作何事已成好非惡？」彼由親近承事供養如是師故，於所作罪未生愧悔令其不生，已生愧悔令速除遣，作如是言：「殺生愚妄虛無有果，無義無起、無味無利。無有殺生，無有殺生所感異熟。如是不與取、欲邪行、妄語、離間語、麁惡語、綺語、貪、嗔、邪見，皆是愚妄虛無有果，無義無起、無味無利。無邪見等，無邪見等所感異熟。」彼於此事深生愛樂忍受開顯。以於此事深生愛樂忍受開顯，便說是人履於左道，謂邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪勤、邪念、邪定。彼由如是履左道故，三種善根漸漸損減微薄間缺，三不善根漸漸增長猛利熾盛；三種妙行漸漸損減微薄間缺，三種惡行漸漸增長猛利熾盛；十善業道漸漸損減微薄間缺，十惡業道漸漸增長猛利熾盛；八正右道漸漸損減微薄間缺，八邪左道漸漸增長猛利熾盛。彼由殺生、不與取、欲邪行、妄語、離間語、麁惡語、綺語、貪、嗔、邪見轉增長故，多住不寂靜、多住不律儀。雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。如度夏熱入秋涼時，夜分垂雲靉靆冥暗，震雷掣電暫發光明，纔覩眾色速還隱沒。如是彼人多住不寂靜、多住不律儀，雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。又如有人春末夏初，熱渴所悶、熱風所惱，入清涼池濯清冷水。沐浴飲已速疾還出，其身所有麁渧皆落，唯有微渧住毛孔中。如是彼人多住不寂靜、多住不律儀，雖於少時生起微劣善心心法正見俱行，然復種種惡不善法多分現行多居左品。彼於後時亦能傷害尊勝生命，無隨愧悔，究竟撥無一切善惡業果異熟。由彼傷害尊勝生命無隨愧悔，究竟撥無一切善惡業果異熟，便說是人已斷三界所有善根，謂欲界繫及色界繫、無色界繫。當知如是補特伽羅，於現法中不能更續所有善根，決定當於地獄死時或於生時續諸善根。問：若殺如是補特伽羅，若殺蟻卵折脚蟻子，何者罪大？答：若以等纏，異熟亦等。復有說者，若殺蟻卵折脚蟻子所得罪大，非殺如是補特伽羅。何以故？以諸蟻卵折脚蟻子不斷善根，如是色類補特伽羅斷善根故。彼由如是身業、語業、意思希求願行種類，說名邪性。由此棄捨先所成就，諸想等想假立言說，住不定聚不定
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種性。由此獲得先未成就，諸想等想假立言說，住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅，和雜種類助伴種類，惡眾同分、處得、事得、生長處得，謂害母、害父、害阿羅漢、破和合僧、以勃惡心出如來血。諸斷善根，彼如是斷，此行相斷。謂有一類補特伽羅，由欲界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或得而不捨、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂善根斷時。及已離欲界貪異生，由欲界纏退，色無色界繫所有善根捨而不得。已離欲界貪異生，欲界纏退，色界繫善根捨而不得。已離色界貪有學，欲界纏退，無色界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。得而不捨者，謂迷惑心續善根時。亦捨亦得者，謂無色界沒生欲界時，捨無色界繫善根，得欲界繫善根。從色界沒生欲界時，捨色界繫善根，得欲界繫善根。諸阿羅漢欲界纏退，捨無色界繫及無學善根，得學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂不斷善根，從欲界沒還生欲界。如是名為不捨不得。復有一類補特伽羅，由色界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂已離色界貪有學異生，色界纏退，無色界繫善根捨而不得。從欲界沒生色界時，欲界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。亦捨亦得者，謂無色界沒生色界時，捨無色界繫善根，得色界繫善根。諸阿羅漢色界纏退，捨無色界繫及無學善根，得學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂色界沒還生色界。如是名為不捨不得。復有一類補特伽羅，由無色界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂從欲界沒生無色界，諸欲界繫及色界繫善根捨而不得。從色界沒生無色界，諸色界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。亦捨亦得者，謂阿羅漢無色纏退，捨無學善根，得有學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂無色界沒還生無色界。如是名為不捨不得。
種性。由此獲得先未成就，諸想等想假立言說，住邪定聚邪定種性。獲得五種補特伽羅，和雜種類助伴種類，惡眾同分、處得、事得、生長處得，謂害母、害父、害阿羅漢、破和合僧、以勃惡心出如來血。諸斷善根，彼如是斷，此行相斷。謂有一類補特伽羅，由欲界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或得而不捨、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂善根斷時。及已離欲界貪異生，由欲界纏退，色無色界繫所有善根捨而不得。已離欲界貪異生，欲界纏退，色界繫善根捨而不得。已離色界貪有學，欲界纏退，無色界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。得而不捨者，謂迷惑心續善根時。亦捨亦得者，謂無色界沒生欲界時，捨無色界繫善根，得欲界繫善根。從色界沒生欲界時，捨色界繫善根，得欲界繫善根。諸阿羅漢欲界纏退，捨無色界繫及無學善根，得學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂不斷善根，從欲界沒還生欲界。如是名為不捨不得。復有一類補特伽羅，由色界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂已離色界貪有學異生，色界纏退，無色界繫善根捨而不得。從欲界沒生色界時，欲界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。亦捨亦得者，謂無色界沒生色界時，捨無色界繫善根，得色界繫善根。諸阿羅漢色界纏退，捨無色界繫及無學善根，得學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂色界沒還生色界。如是名為不捨不得。復有一類補特伽羅，由無色界繫諸染污心現在前故，所有善根或捨而不得、或亦捨亦得、或不捨不得。捨而不得者，謂從欲界沒生無色界，諸欲界繫及色界繫善根捨而不得。從色界沒生無色界，諸色界繫善根捨而不得。如是名為捨而不得。亦捨亦得者，謂阿羅漢無色纏退，捨無學善根，得有學善根，退無學心住有學心。如是名為亦捨亦得。不捨不得者，謂無色界沒還生無色界。如是名為不捨不得。
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又十二處，謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。云何眼處？謂諸眼處，已見色、今見色、當見色，或復所餘彼同分眼處。云何彼同分眼處？謂彼同分眼處，或過去、或未來、或現在。云何過去彼同分眼處？謂諸眼處不見色已滅。云何未來彼同分眼處？謂諸眼處，或在未來定不當生，或有當生不見色當滅。云何現在彼同分眼處？謂諸眼處，不見色今滅。云何色處？謂諸色處，眼已見、眼今見、眼當見，或復所餘彼同分色處。云何彼同分色處？謂彼同分色處，或過去、或未來、或現在。云何過去彼同分色處？謂諸色處，眼不見已滅。云何未來彼同分色處？謂諸色處，或在未來定不當生，或有當生眼不見當滅。云何現在彼同分色處？謂諸色處，眼不見今滅。如眼處色處，耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處亦爾。云何意處？謂諸意處，已了別法、今了別法、當了別法，或復所餘彼同分意處。云何彼同分意處？謂諸意處在未來世定不當生，無有過去現在彼同分意處，無有彼同分法處。過去眼於色有二句，謂過去眼於色或已見非今見非當見，或非已見非今見非當見。未來眼於色有三句，謂未來眼於色或非已見非今見非當見，或非已見非今見是當見，或非已見非今見或當見或不當見。現在眼於色有十二句，謂現在眼於色或已見非今見非當見，或今見非已見非當見，或當見非已見非今見，或已見今見非當見，或已見當見非今見，或今見當見非已見，或已見非今見或當見或不當見，或今見非已見或當見或不當見，或非已見非今見或當見或不當見，或已見今見或當見或不當見，或已見今見當見，或非已見非今見非當見。
又十二處，謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。云何眼處？謂諸眼處，已見色、今見色、當見色，或復所餘彼同分眼處。云何彼同分眼處？謂彼同分眼處，或過去、或未來、或現在。云何過去彼同分眼處？謂諸眼處不見色已滅。云何未來彼同分眼處？謂諸眼處，或在未來定不當生，或有當生不見色當滅。云何現在彼同分眼處？謂諸眼處，不見色今滅。云何色處？謂諸色處，眼已見、眼今見、眼當見，或復所餘彼同分色處。云何彼同分色處？謂彼同分色處，或過去、或未來、或現在。云何過去彼同分色處？謂諸色處，眼不見已滅。云何未來彼同分色處？謂諸色處，或在未來定不當生，或有當生眼不見當滅。云何現在彼同分色處？謂諸色處，眼不見今滅。如眼處色處，耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處亦爾。云何意處？謂諸意處，已了別法、今了別法、當了別法，或復所餘彼同分意處。云何彼同分意處？謂諸意處在未來世定不當生，無有過去現在彼同分意處，無有彼同分法處。過去眼於色有二句，謂過去眼於色或已見非今見非當見，或非已見非今見非當見。未來眼於色有三句，謂未來眼於色或非已見非今見非當見，或非已見非今見是當見，或非已見非今見或當見或不當見。現在眼於色有十二句，謂現在眼於色或已見非今見非當見，或今見非已見非當見，或當見非已見非今見，或已見今見非當見，或已見當見非今見，或今見當見非已見，或已見非今見或當見或不當見，或今見非已見或當見或不當見，或非已見非今見或當見或不當見，或已見今見或當見或不當見，或已見今見當見，或非已見非今見非當見。
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頗眼為緣中、為緣上？此緣何緣即緣下眼？曰有，謂中與上。頗眼為緣初非此緣？何非此緣？即業大種。曰：有，謂下中上。如眼，耳鼻舌身亦爾。頗意為緣中為緣上？此緣何緣即緣下意？曰：有，謂中與上。頗意為緣初非此緣？何非此緣？謂業煩惱。曰：有，謂下中上。
頗眼為緣中、為緣上？此緣何緣即緣下眼？曰有，謂中與上。頗眼為緣初非此緣？何非此緣？即業大種。曰：有，謂下中上。如眼，耳鼻舌身亦爾。頗意為緣中為緣上？此緣何緣即緣下意？曰：有，謂中與上。頗意為緣初非此緣？何非此緣？謂業煩惱。曰：有，謂下中上。
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有十八界，謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。頗眼界已斷已遍知，色界亦爾耶？設色界已斷已遍知，眼界亦爾耶？頗眼界已斷已遍知，乃至意識界亦爾耶？設意識界已斷已遍知，眼界亦爾耶？頗乃至法界已斷已遍知，意識界亦爾耶？設意識界已斷已遍知，法界亦爾耶？
有十八界，謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。頗眼界已斷已遍知，色界亦爾耶？設色界已斷已遍知，眼界亦爾耶？頗眼界已斷已遍知，乃至意識界亦爾耶？設意識界已斷已遍知，眼界亦爾耶？頗乃至法界已斷已遍知，意識界亦爾耶？設意識界已斷已遍知，法界亦爾耶？
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頗眼界已斷已遍知，色界亦爾耶？曰：如是。設色界已斷已遍知，眼界亦爾耶？曰：如是。如眼界望色界，望耳界、聲界、鼻界、舌界、身界、觸界亦爾。頗眼界已斷已遍知，眼識界亦爾耶？曰：若眼界已斷已遍知，眼識界亦爾。或眼識界已斷已遍知，非眼界，謂已離梵世貪，未離上貪。如眼界望眼識界，望耳識界、身識界亦爾。頗眼界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：若眼界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非眼界，謂已離欲界貪，未離上貪。如眼界望香界，望味界、鼻識界、舌識界亦爾。頗眼界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，眼界亦爾。或眼界已斷已遍知，非意界，謂已離色界貪，未離上貪。如眼界望意界，望法界、意識界亦爾。如眼界如是廣說，色界、耳界、聲界、鼻界、舌界、身界、觸界，廣說亦爾。頗眼識界已斷已遍知，耳識界亦爾耶？曰：如是。設耳識界已斷已遍知，眼識界亦爾耶？曰：如是。如眼識界望耳識界，望身識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：若眼識界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非眼識界，謂已離欲界貪，未離梵世貪。如眼識界望香界，望味界、鼻識界、舌識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，眼識界亦爾。或眼識界已斷已遍知，非意界，謂已離梵世貪，未離上貪。如眼識界望意界，望法界、意識界亦爾。如眼識界如是廣說，耳識界、身識界廣說亦爾。頗香界已斷已遍知，味界亦爾耶？曰：如是。設味界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：如是。如香界望味界，望鼻識界、舌識界亦爾。頗香界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非意界，謂已離欲界貪，未離上貪。如香界望意界，望法界、意識界亦爾。如香界如是廣說，味界、鼻識界、舌識界廣說亦爾。頗意界已斷已遍知，法界亦爾耶？曰：如是。設法界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：如是。如意界望法界，望意識界亦爾。頗法界已斷已遍知，意識界亦爾耶？曰：如是。設意識界已斷已遍知，法界亦爾耶？曰：如是。
頗眼界已斷已遍知，色界亦爾耶？曰：如是。設色界已斷已遍知，眼界亦爾耶？曰：如是。如眼界望色界，望耳界、聲界、鼻界、舌界、身界、觸界亦爾。頗眼界已斷已遍知，眼識界亦爾耶？曰：若眼界已斷已遍知，眼識界亦爾。或眼識界已斷已遍知，非眼界，謂已離梵世貪，未離上貪。如眼界望眼識界，望耳識界、身識界亦爾。頗眼界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：若眼界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非眼界，謂已離欲界貪，未離上貪。如眼界望香界，望味界、鼻識界、舌識界亦爾。頗眼界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，眼界亦爾。或眼界已斷已遍知，非意界，謂已離色界貪，未離上貪。如眼界望意界，望法界、意識界亦爾。如眼界如是廣說，色界、耳界、聲界、鼻界、舌界、身界、觸界，廣說亦爾。頗眼識界已斷已遍知，耳識界亦爾耶？曰：如是。設耳識界已斷已遍知，眼識界亦爾耶？曰：如是。如眼識界望耳識界，望身識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：若眼識界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非眼識界，謂已離欲界貪，未離梵世貪。如眼識界望香界，望味界、鼻識界、舌識界亦爾。頗眼識界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，眼識界亦爾。或眼識界已斷已遍知，非意界，謂已離梵世貪，未離上貪。如眼識界望意界，望法界、意識界亦爾。如眼識界如是廣說，耳識界、身識界廣說亦爾。頗香界已斷已遍知，味界亦爾耶？曰：如是。設味界已斷已遍知，香界亦爾耶？曰：如是。如香界望味界，望鼻識界、舌識界亦爾。頗香界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：若意界已斷已遍知，香界亦爾。或香界已斷已遍知，非意界，謂已離欲界貪，未離上貪。如香界望意界，望法界、意識界亦爾。如香界如是廣說，味界、鼻識界、舌識界廣說亦爾。頗意界已斷已遍知，法界亦爾耶？曰：如是。設法界已斷已遍知，意界亦爾耶？曰：如是。如意界望法界，望意識界亦爾。頗法界已斷已遍知，意識界亦爾耶？曰：如是。設意識界已斷已遍知，法界亦爾耶？曰：如是。
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有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。如是十二心，或過去、或未來、或現在。過去欲界繫善心有四句：謂或已了別非今了別非當了別，或已了別當了別非今了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂色無色界生長諸聖補特伽羅。已了別當了別非今了別者，謂已斷善根補特伽羅及色無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界生長趣色無色界諸不還者住最後善心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長不斷善根住自性位。如過去，未來亦爾。欲界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或今了別當了別非已了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。今了別當了別非已了別者，謂先未曾得最初現前。現在欲界繫善心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂欲界生長趣色無色界諸不還者住最後善心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得今現在前。過去不善心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪定不當退。已了別今了別當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離欲界貪，住自性位。如過去，未來亦爾。現在不善心有一句：即已了別今了別當了別，謂不善心正現在前。過去欲界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別
有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，及學心、無學心。如是十二心，或過去、或未來、或現在。過去欲界繫善心有四句：謂或已了別非今了別非當了別，或已了別當了別非今了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂色無色界生長諸聖補特伽羅。已了別當了別非今了別者，謂已斷善根補特伽羅及色無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界生長趣色無色界諸不還者住最後善心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長不斷善根住自性位。如過去，未來亦爾。欲界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或今了別當了別非已了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。今了別當了別非已了別者，謂先未曾得最初現前。現在欲界繫善心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂欲界生長趣色無色界諸不還者住最後善心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得今現在前。過去不善心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離欲界貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪定不當退。已了別今了別當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離欲界貪，住自性位。如過去，未來亦爾。現在不善心有一句：即已了別今了別當了別，謂不善心正現在前。過去欲界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別
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今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪定不當退；及未離欲界貪聖者，現觀邊苦法智已生。已了別非今了別當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪定不當退；及未離欲界貪聖者，現觀邊苦法智未生。已了別今了別當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離欲界貪異生，住自性位。如過去，未來亦爾。現在欲界繫有覆無記心有一句，即已了別今了別當了別，謂諸異生欲界繫有覆無記心正現在前。過去欲界繫無覆無記心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界色界生長，住自性位。如過去，未來亦爾。欲界繫未曾得無覆無記心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。現在欲界繫無覆無記心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後無覆無記心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得今現在前。過去色界繫善心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂欲界生長未得色界善心及無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不
今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪定不當退；及未離欲界貪聖者，現觀邊苦法智已生。已了別非今了別當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離欲界貪異生，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪定不當退；及未離欲界貪聖者，現觀邊苦法智未生。已了別今了別當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂諸異生住離欲貪，無間道中得離欲貪，從離欲貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離欲界貪異生，住自性位。如過去，未來亦爾。現在欲界繫有覆無記心有一句，即已了別今了別當了別，謂諸異生欲界繫有覆無記心正現在前。過去欲界繫無覆無記心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界色界生長，住自性位。如過去，未來亦爾。欲界繫未曾得無覆無記心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。現在欲界繫無覆無記心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後無覆無記心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得今現在前。過去色界繫善心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂欲界生長未得色界善心及無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長得色界善心住自性位，及色界生長住自性位。如過去，未來亦爾。色界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。現在色界繫善心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂色界生長趣無色界諸不還者住最後善心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去色界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離色界貪，從離色貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離色界貪，從離色貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離色界貪，從離色貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪定不當退。已了別今了別當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離色界貪住自性位。如過去，未來亦爾。現在色界繫有覆無記心有一句：即已了別今了別當了別，謂色界繫有覆無記心正現在前。過去色界繫無覆無記心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長住自性位。如過去，未來亦爾。色界繫未曾得無覆無記心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別
還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長得色界善心住自性位，及色界生長住自性位。如過去，未來亦爾。色界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。現在色界繫善心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂色界生長趣無色界諸不還者住最後善心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去色界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離色界貪，從離色貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離色界貪，從離色貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離色界貪，從離色貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪定不當退。已了別今了別當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離色貪，無間道中得離色貪，從離色貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離色界貪住自性位。如過去，未來亦爾。現在色界繫有覆無記心有一句：即已了別今了別當了別，謂色界繫有覆無記心正現在前。過去色界繫無覆無記心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂無色界生長諸聖補特伽羅。已了別非今了別當了別者，謂欲界生長未離欲界貪，及無色界生長異生。已了別今了別非當了別者，謂欲界色界生長趣無色界諸不還者住最後心。已了別今了別當了別者，謂欲界生長已離欲界貪，及色界生長住自性位。如過去，未來亦爾。色界繫未曾得無覆無記心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別
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非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得，或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在色界繫無覆無記心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂色界生長趣無色界諸不還者住最後無覆無記心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去無色界繫善心有二句：或已了別非今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別當了別者，謂未得無色界善心。已了別今了別當了別者，謂已得無色界善心。如過去，未來亦爾。無色界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得，或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在無色界繫善心有二句：或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去無色界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離無色貪，無間道中得離無色貪，從離無色貪定不當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離無色貪，無間道中得離無色貪，從離無色貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離無色貪住自性位。如過去，未來亦爾。現在無色界繫有覆無記心有一句：即已了別今了別當了別，謂無色界繫有覆無記心正現在前。過去無色界繫無覆無記心有一句：即已了別非今了別非當了別，謂異熟心已滅。如過去，未來亦爾。無色界繫未曾得無覆無記心有三句：或非已了別非今了別
非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得，或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在色界繫無覆無記心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂色界生長趣無色界諸不還者住最後無覆無記心。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去無色界繫善心有二句：或已了別非今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別當了別者，謂未得無色界善心。已了別今了別當了別者，謂已得無色界善心。如過去，未來亦爾。無色界繫未曾得善心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得，或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在無色界繫善心有二句：或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。過去無色界繫有覆無記心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪定不當退。已了別非今了別當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂已離無色界貪，從離無色貪或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住離無色貪，無間道中得離無色貪，從離無色貪定不當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住離無色貪，無間道中得離無色貪，從離無色貪或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂未離無色貪住自性位。如過去，未來亦爾。現在無色界繫有覆無記心有一句：即已了別今了別當了別，謂無色界繫有覆無記心正現在前。過去無色界繫無覆無記心有一句：即已了別非今了別非當了別，謂異熟心已滅。如過去，未來亦爾。無色界繫未曾得無覆無記心有三句：或非已了別非今了別
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非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。現在無色界繫無覆無記心有一句：即非已了別今了別非當了別，謂異熟心正現在前。過去學心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果定不當退。已了別非今了別當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。已了別今了別當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂諸有學住自性位。如過去，未來亦爾。未曾得學心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在學心有八句：或非已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或非已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。非已了別今了別非當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。非已了別今了別當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。非已了別今了別或當了別或不當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。已了別今了別當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅
非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。現在無色界繫無覆無記心有一句：即非已了別今了別非當了別，謂異熟心正現在前。過去學心有七句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別非今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果定不當退。已了別非今了別當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果決定當退。已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂阿羅漢從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。已了別今了別當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別當了別者，謂諸有學住自性位。如過去，未來亦爾。未曾得學心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在學心有八句：或非已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或非已了別今了別或當了別或不當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別，或已了別今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。非已了別今了別非當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。非已了別今了別當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。非已了別今了別或當了別或不當了別者，謂先不退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。已了別今了別非當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果定不當退。已了別今了別當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先已曾得，今現在前。過去無學心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢果，已入不動。已了別非今了別當了別者，謂阿羅漢已退阿羅漢果。已了別今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢，住得不動無間道中。已了別今了別當了別者，謂諸無學住自性位。如過去，未來亦爾。未曾得無學心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在無學心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢，住得不動無間道中。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。
漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果決定當退。已了別今了別或當了別或不當了別者，謂先已退阿羅漢果，住阿羅漢果，無間道中得阿羅漢果，從阿羅漢果或當退或不當退。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先已曾得，今現在前。過去無學心有四句：或已了別非今了別非當了別，或已了別非今了別當了別，或已了別今了別非當了別，或已了別今了別當了別。已了別非今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢果，已入不動。已了別非今了別當了別者，謂阿羅漢已退阿羅漢果。已了別今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢，住得不動無間道中。已了別今了別當了別者，謂諸無學住自性位。如過去，未來亦爾。未曾得無學心有四句：或非已了別非今了別非當了別，或非已了別非今了別當了別，或非已了別非今了別或當了別或不當了別，或非已了別今了別當了別。非已了別非今了別非當了別者，謂先未曾得定不當得。非已了別非今了別當了別者，謂先未曾得決定當得。非已了別非今了別或當了別或不當了別者，謂先未曾得或當得或不當得。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。現在無學心有三句：或已了別今了別非當了別，或非已了別今了別當了別，或已了別今了別當了別。已了別今了別非當了別者，謂時解脫阿羅漢，住得不動無間道中。非已了別今了別當了別者，謂先未曾得，最初現前。已了別今了別當了別者，謂先曾得，今現在前。
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說一切有部識身足論卷第十二
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