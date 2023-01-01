阿毘達磨識身足論
提婆設摩造 唐 玄奘譯16卷CBETA T1539大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
阿毘達磨識身足論卷第十
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提婆設摩阿羅漢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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所緣緣蘊第四之五
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諸無色界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？曰如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離無色界貪，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸無色界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無
諸無色界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？曰如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離無色界貪，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸無色界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無
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色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離無色界貪，滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。是名所緣
色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離無色界貪，滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。是名所緣
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已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。
已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。
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有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集所斷心、見滅所斷心、見道所斷心、修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。如是十五心，或過去、或未來、或現在。諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？設是能緣，所隨增耶？如過去，未來現在亦爾。如見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。
有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集所斷心、見滅所斷心、見道所斷心、修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。如是十五心，或過去、或未來、或現在。諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？設是能緣，所隨增耶？如過去，未來現在亦爾。如見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。
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諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？或所隨增非是能緣，或是能緣非所隨增，或所隨增亦是能緣，或非所隨增非是能緣。是所隨增非是能緣者，謂彼隨眠此心相應未斷。是其能緣非所隨增者，謂彼隨眠能緣此心已斷。是所隨增亦是能緣者，謂彼隨眠能緣此心未斷。非所隨增亦非能緣者，謂彼隨眠此心相應已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去，未來亦爾。諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？或所隨增非是能緣，或是能緣非所隨增，或所隨增亦是能緣，或非所隨增非是能緣。是所隨增非是能緣者，謂彼隨眠此心相應。是其能緣非所隨增者，謂彼隨眠能緣此心已斷。是所隨增亦是能緣者，謂彼隨眠能緣此心未斷。非所隨增亦非能緣者，謂彼隨眠，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如欲界繫見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？若諸隨眠是所隨增亦是能緣。或是能緣非所隨增，謂諸隨眠緣此心已斷。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。
諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？或所隨增非是能緣，或是能緣非所隨增，或所隨增亦是能緣，或非所隨增非是能緣。是所隨增非是能緣者，謂彼隨眠此心相應未斷。是其能緣非所隨增者，謂彼隨眠能緣此心已斷。是所隨增亦是能緣者，謂彼隨眠能緣此心未斷。非所隨增亦非能緣者，謂彼隨眠此心相應已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去，未來亦爾。諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？或所隨增非是能緣，或是能緣非所隨增，或所隨增亦是能緣，或非所隨增非是能緣。是所隨增非是能緣者，謂彼隨眠此心相應。是其能緣非所隨增者，謂彼隨眠能緣此心已斷。是所隨增亦是能緣者，謂彼隨眠能緣此心未斷。非所隨增亦非能緣者，謂彼隨眠，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如欲界繫見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？若諸隨眠是所隨增亦是能緣。或是能緣非所隨增，謂諸隨眠緣此心已斷。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。
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有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫有五心，色界繫、無色界繫亦爾。如是十五心，或過去、或未來、或現在。諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？設非是能緣，非所隨增耶？如過去，未來、現在亦爾。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。
有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫有五心，色界繫、無色界繫亦爾。如是十五心，或過去、或未來、或現在。諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？設非是能緣，非所隨增耶？如過去，未來、現在亦爾。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。
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諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？或非所隨增非不能緣，或非能緣非不隨增，或非所隨增亦不能緣，或非不隨增非不能緣。非所隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者，謂諸隨眠此心相應未斷。非所隨增非是能緣者，謂諸隨眠此心相應已斷，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心未斷。如過去，未來亦爾。諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？或非所隨增非不能緣，或非能緣非不隨增，或非所隨增亦非能緣，或非不隨增非不能緣。非所隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者，謂諸隨眠此心相應。非所隨增非是能緣者，謂諸隨眠，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心未斷。如欲界繫見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，或非能緣耶？若諸隨眠非是能緣亦非隨增，或非隨增非不能緣，謂諸隨眠緣此心已斷。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。
諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？或非所隨增非不能緣，或非能緣非不隨增，或非所隨增亦不能緣，或非不隨增非不能緣。非所隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者，謂諸隨眠此心相應未斷。非所隨增非是能緣者，謂諸隨眠此心相應已斷，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心未斷。如過去，未來亦爾。諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？或非所隨增非不能緣，或非能緣非不隨增，或非所隨增亦非能緣，或非不隨增非不能緣。非所隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者，謂諸隨眠此心相應。非所隨增非是能緣者，謂諸隨眠，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心未斷。如欲界繫見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，或非能緣耶？若諸隨眠非是能緣亦非隨增，或非隨增非不能緣，謂諸隨眠緣此心已斷。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。
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有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，能了別欲界繫見苦所斷法耶？能了別自地四種所斷法耶？能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶？如欲界繫見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。
有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，能了別欲界繫見苦所斷法耶？能了別自地四種所斷法耶？能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶？如欲界繫見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。
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諸欲界繫見苦所斷心，能了別欲界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。諸欲界繫見集所斷心，能了別欲界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種、色界繫無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。諸欲界繫見滅所斷心，能了別欲界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫見道所斷心，能了別欲界繫見道所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫修所斷心，能了別欲界繫修所斷法耶？曰？能了別。謂若貪若瞋若慢若癡、若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如
諸欲界繫見苦所斷心，能了別欲界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。諸欲界繫見集所斷心，能了別欲界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種、色界繫無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。諸欲界繫見滅所斷心，能了別欲界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫見道所斷心，能了別欲界繫見道所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫修所斷心，能了別欲界繫修所斷法耶？曰？能了別。謂若貪若瞋若慢若癡、若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若如惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。諸色界繫見苦所斷心，能了別色界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。亦能了別無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見集所斷心，能了別色界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種、無色界繫五種所斷法耶？曰能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見滅所斷心，能了別色界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見道所斷心，能了別色界繫見道所斷法耶？曰？能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫修所斷心，能了別色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若貪若慢若癡、若麁若
箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若如惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。諸色界繫見苦所斷心，能了別色界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。亦能了別無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見集所斷心，能了別色界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種、無色界繫五種所斷法耶？曰能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見滅所斷心，能了別色界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見道所斷心，能了別色界繫見道所斷法耶？曰？能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫修所斷心，能了別色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若貪若慢若癡、若麁若
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苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別欲界繫五種、自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別無色界繫四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。諸無色界繫見苦所斷心，能了別無色界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見集所斷心，能了別無色界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見滅所斷心，能了別無色界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見道所斷心，能了別無色界繫見道所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、
苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別欲界繫五種、自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別無色界繫四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。諸無色界繫見苦所斷心，能了別無色界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見集所斷心，能了別無色界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見滅所斷心，能了別無色界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見道所斷心，能了別無色界繫見道所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫修所斷心，能了別無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若貪若慢若癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。如是了別，餘不了別。
或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫修所斷心，能了別無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若貪若慢若癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。如是了別，餘不了別。
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有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫無色界繫五心亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，若能了別欲界繫見苦所斷法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？乃至諸無色界繫修所斷心，若能了別無色界繫修所斷法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？諸欲界繫見苦所斷心，若能了別欲界繫見苦所斷法，此中有欲界繫見苦所斷一切隨眠、見集所斷遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有欲界繫見苦所斷一切隨眠、見集所斷遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見集所斷心，若能了別欲界繫見集所斷法，此中有欲界繫見集所斷一切隨眠、見苦所斷遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有見集所斷一切隨眠、見苦所斷遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見滅所斷心，若能了別欲界繫見滅所斷法，此中有欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別不繫諸法，此中有欲界繫見滅所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見道所斷心，若能了別欲界繫見道所斷法，此中有欲界繫見道所斷有漏緣隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別不繫諸法，此中有欲界繫見道所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫修所斷心，若能了別欲界繫修所斷法，此中有欲界繫修所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有欲界繫修所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。如欲界繫心，色界繫、無色界繫心亦爾。
有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫無色界繫五心亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，若能了別欲界繫見苦所斷法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？乃至諸無色界繫修所斷心，若能了別無色界繫修所斷法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？諸欲界繫見苦所斷心，若能了別欲界繫見苦所斷法，此中有欲界繫見苦所斷一切隨眠、見集所斷遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有欲界繫見苦所斷一切隨眠、見集所斷遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見集所斷心，若能了別欲界繫見集所斷法，此中有欲界繫見集所斷一切隨眠、見苦所斷遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有見集所斷一切隨眠、見苦所斷遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見滅所斷心，若能了別欲界繫見滅所斷法，此中有欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別不繫諸法，此中有欲界繫見滅所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見道所斷心，若能了別欲界繫見道所斷法，此中有欲界繫見道所斷有漏緣隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別不繫諸法，此中有欲界繫見道所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫修所斷心，若能了別欲界繫修所斷法，此中有欲界繫修所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有欲界繫修所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。如欲界繫心，色界繫、無色界繫心亦爾。
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有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。如是十五心，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。諸欲界繫見苦所斷善心，此能緣識有幾隨眠是所隨增？諸欲界繫見苦所斷不善心、有覆無記心、無覆無記心，此能緣識有幾隨眠是所隨增？如見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，無有是善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善有覆無記。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見集所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見滅所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠、色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見道所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及欲界繫見道所斷有漏緣隨眠、色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫修所斷心，無有覆無記，亦無此心能緣之識，有善、不善、無覆無記。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見苦所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見集所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見滅所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、色界繫見滅所斷有漏緣隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見道所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、色界繫見道所斷有漏緣隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫修所斷心，無有不善，亦無此心能緣之識，有善、有覆無記、無覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸無色界繫見苦所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無
有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。如是十五心，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。諸欲界繫見苦所斷善心，此能緣識有幾隨眠是所隨增？諸欲界繫見苦所斷不善心、有覆無記心、無覆無記心，此能緣識有幾隨眠是所隨增？如見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，無有是善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善有覆無記。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見集所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見滅所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠、色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見道所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及欲界繫見道所斷有漏緣隨眠、色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫修所斷心，無有覆無記，亦無此心能緣之識，有善、不善、無覆無記。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見苦所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見集所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見滅所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、色界繫見滅所斷有漏緣隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見道所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、色界繫見道所斷有漏緣隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫修所斷心，無有不善，亦無此心能緣之識，有善、有覆無記、無覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸無色界繫見苦所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無
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此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。諸無色界繫見集所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。諸無色界繫見滅所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠及無色界繫見滅所斷有漏緣隨眠，是所隨增。諸無色界繫見道所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠及無色界繫見道所斷有漏緣隨眠，是所隨增。諸無色界繫修所斷心，無有不善，亦無此心能緣之識，有善、有覆無記、無覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。
此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。諸無色界繫見集所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。諸無色界繫見滅所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠及無色界繫見滅所斷有漏緣隨眠，是所隨增。諸無色界繫見道所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠及無色界繫見道所斷有漏緣隨眠，是所隨增。諸無色界繫修所斷心，無有不善，亦無此心能緣之識，有善、有覆無記、無覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。
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說一切有部識身足論卷第十
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