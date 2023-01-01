阿毘達磨識身足論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第十

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

所緣緣蘊第四之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣緣蘊第四之五

諸無色界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？曰如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離無色界貪，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸無色界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無色界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？曰如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離無色界貪，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸無色界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無

色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離無色界貪，滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。是名所緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離無色界貪，滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。是名所緣

已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。

有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集所斷心、見滅所斷心、見道所斷心、修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。如是十五心，或過去、或未來、或現在。諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？設是能緣，所隨增耶？如過去，未來現在亦爾。如見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集所斷心、見滅所斷心、見道所斷心、修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。如是十五心，或過去、或未來、或現在。諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？設是能緣，所隨增耶？如過去，未來現在亦爾。如見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。

諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？或所隨增非是能緣，或是能緣非所隨增，或所隨增亦是能緣，或非所隨增非是能緣。是所隨增非是能緣者，謂彼隨眠此心相應未斷。是其能緣非所隨增者，謂彼隨眠能緣此心已斷。是所隨增亦是能緣者，謂彼隨眠能緣此心未斷。非所隨增亦非能緣者，謂彼隨眠此心相應已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去，未來亦爾。諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？或所隨增非是能緣，或是能緣非所隨增，或所隨增亦是能緣，或非所隨增非是能緣。是所隨增非是能緣者，謂彼隨眠此心相應。是其能緣非所隨增者，謂彼隨眠能緣此心已斷。是所隨增亦是能緣者，謂彼隨眠能緣此心未斷。非所隨增亦非能緣者，謂彼隨眠，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如欲界繫見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？若諸隨眠是所隨增亦是能緣。或是能緣非所隨增，謂諸隨眠緣此心已斷。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？或所隨增非是能緣，或是能緣非所隨增，或所隨增亦是能緣，或非所隨增非是能緣。是所隨增非是能緣者，謂彼隨眠此心相應未斷。是其能緣非所隨增者，謂彼隨眠能緣此心已斷。是所隨增亦是能緣者，謂彼隨眠能緣此心未斷。非所隨增亦非能緣者，謂彼隨眠此心相應已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去，未來亦爾。諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？或所隨增非是能緣，或是能緣非所隨增，或所隨增亦是能緣，或非所隨增非是能緣。是所隨增非是能緣者，謂彼隨眠此心相應。是其能緣非所隨增者，謂彼隨眠能緣此心已斷。是所隨增亦是能緣者，謂彼隨眠能緣此心未斷。非所隨增亦非能緣者，謂彼隨眠，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如欲界繫見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠，彼於此心若所隨增，是能緣耶？若諸隨眠是所隨增亦是能緣。或是能緣非所隨增，謂諸隨眠緣此心已斷。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。

有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫有五心，色界繫、無色界繫亦爾。如是十五心，或過去、或未來、或現在。諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？設非是能緣，非所隨增耶？如過去，未來、現在亦爾。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫有五心，色界繫、無色界繫亦爾。如是十五心，或過去、或未來、或現在。諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？設非是能緣，非所隨增耶？如過去，未來、現在亦爾。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。

諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？或非所隨增非不能緣，或非能緣非不隨增，或非所隨增亦不能緣，或非不隨增非不能緣。非所隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者，謂諸隨眠此心相應未斷。非所隨增非是能緣者，謂諸隨眠此心相應已斷，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心未斷。如過去，未來亦爾。諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？或非所隨增非不能緣，或非能緣非不隨增，或非所隨增亦非能緣，或非不隨增非不能緣。非所隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者，謂諸隨眠此心相應。非所隨增非是能緣者，謂諸隨眠，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心未斷。如欲界繫見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，或非能緣耶？若諸隨眠非是能緣亦非隨增，或非隨增非不能緣，謂諸隨眠緣此心已斷。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸過去欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？或非所隨增非不能緣，或非能緣非不隨增，或非所隨增亦不能緣，或非不隨增非不能緣。非所隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者，謂諸隨眠此心相應未斷。非所隨增非是能緣者，謂諸隨眠此心相應已斷，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心未斷。如過去，未來亦爾。諸現在欲界繫見苦所斷心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，非是能緣耶？或非所隨增非不能緣，或非能緣非不隨增，或非所隨增亦非能緣，或非不隨增非不能緣。非所隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心已斷。非是能緣非不隨增者，謂諸隨眠此心相應。非所隨增非是能緣者，謂諸隨眠，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不隨增非不能緣者，謂諸隨眠緣此心未斷。如欲界繫見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。諸過去欲界繫修所斷不染污心所有隨眠，彼於此心若非所隨增，或非能緣耶？若諸隨眠非是能緣亦非隨增，或非隨增非不能緣，謂諸隨眠緣此心已斷。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。

有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，能了別欲界繫見苦所斷法耶？能了別自地四種所斷法耶？能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶？如欲界繫見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，能了別欲界繫見苦所斷法耶？能了別自地四種所斷法耶？能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶？如欲界繫見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。

諸欲界繫見苦所斷心，能了別欲界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。諸欲界繫見集所斷心，能了別欲界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種、色界繫無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。諸欲界繫見滅所斷心，能了別欲界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫見道所斷心，能了別欲界繫見道所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫修所斷心，能了別欲界繫修所斷法耶？曰？能了別。謂若貪若瞋若慢若癡、若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲界繫見苦所斷心，能了別欲界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。諸欲界繫見集所斷心，能了別欲界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種、色界繫無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。諸欲界繫見滅所斷心，能了別欲界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫見道所斷心，能了別欲界繫見道所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫修所斷心，能了別欲界繫修所斷法耶？曰？能了別。謂若貪若瞋若慢若癡、若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如

箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若如惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。諸色界繫見苦所斷心，能了別色界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。亦能了別無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見集所斷心，能了別色界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種、無色界繫五種所斷法耶？曰能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見滅所斷心，能了別色界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見道所斷心，能了別色界繫見道所斷法耶？曰？能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫修所斷心，能了別色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若貪若慢若癡、若麁若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別色界繫無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若如惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。諸色界繫見苦所斷心，能了別色界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。亦能了別無色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見集所斷心，能了別色界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種、無色界繫五種所斷法耶？曰能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見滅所斷心，能了別色界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫見道所斷心，能了別色界繫見道所斷法耶？曰？能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫修所斷心，能了別色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若貪若慢若癡、若麁若

苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別欲界繫五種、自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別無色界繫四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。諸無色界繫見苦所斷心，能了別無色界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見集所斷心，能了別無色界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見滅所斷心，能了別無色界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見道所斷心，能了別無色界繫見道所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別欲界繫五種、自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別無色界繫四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。諸無色界繫見苦所斷心，能了別無色界繫見苦所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無苦、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見集所斷心，能了別無色界繫見集所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見滅所斷心，能了別無色界繫見滅所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無滅，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫見道所斷心，能了別無色界繫見道所斷法耶？曰：能了別。謂或執為尊、或執為勝、

或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫修所斷心，能了別無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若貪若慢若癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。如是了別，餘不了別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若貪若慢若癡，若不如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂或撥無道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸無色界繫修所斷心，能了別無色界繫修所斷法耶？曰：能了別。謂若貪若慢若癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別自地四種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。亦能了別色界繫五種所斷法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障，若如理所引了別。亦能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。如是了別，餘不了別。

有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫無色界繫五心亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，若能了別欲界繫見苦所斷法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？乃至諸無色界繫修所斷心，若能了別無色界繫修所斷法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？諸欲界繫見苦所斷心，若能了別欲界繫見苦所斷法，此中有欲界繫見苦所斷一切隨眠、見集所斷遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有欲界繫見苦所斷一切隨眠、見集所斷遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見集所斷心，若能了別欲界繫見集所斷法，此中有欲界繫見集所斷一切隨眠、見苦所斷遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有見集所斷一切隨眠、見苦所斷遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見滅所斷心，若能了別欲界繫見滅所斷法，此中有欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別不繫諸法，此中有欲界繫見滅所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見道所斷心，若能了別欲界繫見道所斷法，此中有欲界繫見道所斷有漏緣隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別不繫諸法，此中有欲界繫見道所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫修所斷心，若能了別欲界繫修所斷法，此中有欲界繫修所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有欲界繫修所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。如欲界繫心，色界繫、無色界繫心亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫無色界繫五心亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，若能了別欲界繫見苦所斷法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？乃至諸無色界繫修所斷心，若能了別無色界繫修所斷法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？諸欲界繫見苦所斷心，若能了別欲界繫見苦所斷法，此中有欲界繫見苦所斷一切隨眠、見集所斷遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有欲界繫見苦所斷一切隨眠、見集所斷遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見集所斷心，若能了別欲界繫見集所斷法，此中有欲界繫見集所斷一切隨眠、見苦所斷遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有見集所斷一切隨眠、見苦所斷遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見滅所斷心，若能了別欲界繫見滅所斷法，此中有欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別不繫諸法，此中有欲界繫見滅所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫見道所斷心，若能了別欲界繫見道所斷法，此中有欲界繫見道所斷有漏緣隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別不繫諸法，此中有欲界繫見道所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。諸欲界繫修所斷心，若能了別欲界繫修所斷法，此中有欲界繫修所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有欲界繫修所斷一切隨眠、遍行隨眠，是所隨增。如欲界繫心，色界繫、無色界繫心亦爾。

有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。如是十五心，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。諸欲界繫見苦所斷善心，此能緣識有幾隨眠是所隨增？諸欲界繫見苦所斷不善心、有覆無記心、無覆無記心，此能緣識有幾隨眠是所隨增？如見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，無有是善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善有覆無記。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見集所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見滅所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠、色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見道所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及欲界繫見道所斷有漏緣隨眠、色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫修所斷心，無有覆無記，亦無此心能緣之識，有善、不善、無覆無記。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見苦所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見集所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見滅所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、色界繫見滅所斷有漏緣隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見道所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、色界繫見道所斷有漏緣隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫修所斷心，無有不善，亦無此心能緣之識，有善、有覆無記、無覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸無色界繫見苦所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。云何欲界繫五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫五心，色界繫、無色界繫五心亦爾。如是十五心，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。諸欲界繫見苦所斷善心，此能緣識有幾隨眠是所隨增？諸欲界繫見苦所斷不善心、有覆無記心、無覆無記心，此能緣識有幾隨眠是所隨增？如見苦所斷心，見集滅道修所斷心亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。諸欲界繫見苦所斷心，無有是善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善有覆無記。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見集所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見滅所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及欲界繫見滅所斷有漏緣隨眠、色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫見道所斷心，無有是善、有覆無記、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有不善。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及欲界繫見道所斷有漏緣隨眠、色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸欲界繫修所斷心，無有覆無記，亦無此心能緣之識，有善、不善、無覆無記。此能緣識，有欲界繫三部隨眠及色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見苦所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見集所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見滅所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、色界繫見滅所斷有漏緣隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫見道所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、色界繫見道所斷有漏緣隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸色界繫修所斷心，無有不善，亦無此心能緣之識，有善、有覆無記、無覆無記。此能緣識，有欲界繫及色界繫三部隨眠、無色界繫遍行隨眠、修所斷隨眠，是所隨增。諸無色界繫見苦所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無

此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。諸無色界繫見集所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。諸無色界繫見滅所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠及無色界繫見滅所斷有漏緣隨眠，是所隨增。諸無色界繫見道所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠及無色界繫見道所斷有漏緣隨眠，是所隨增。諸無色界繫修所斷心，無有不善，亦無此心能緣之識，有善、有覆無記、無覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。諸無色界繫見集所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。諸無色界繫見滅所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠及無色界繫見滅所斷有漏緣隨眠，是所隨增。諸無色界繫見道所斷心，無善、不善、無覆無記，亦無此心能緣之識，唯有有覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠及無色界繫見道所斷有漏緣隨眠，是所隨增。諸無色界繫修所斷心，無有不善，亦無此心能緣之識，有善、有覆無記、無覆無記。此能緣識，有三界繫三部隨眠，是所隨增。