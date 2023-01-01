阿毘達磨識身足論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第九

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

所緣緣蘊第四之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣緣蘊第四之四

有十種心，謂欲界繫善心，不善心，有覆無記心，無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。諸欲界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？設所緣已斷，其體已斷耶？乃至諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？設所緣已斷，其體已斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十種心，謂欲界繫善心，不善心，有覆無記心，無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。諸欲界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？設所緣已斷，其體已斷耶？乃至諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？設所緣已斷，其體已斷耶？

諸欲界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名

所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸不善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸不善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣修所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離欲界貪，滅智已生、道智未生，諸見滅所斷不善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸不善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸不善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣修所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離欲界貪，滅智已生、道智未生，諸見滅所斷不善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界

貪，諸不善心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸不善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸不善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸欲界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。已離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。是名體已斷所緣已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪，諸不善心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸不善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸不善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸欲界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。已離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。是名體已斷所緣已斷。

其體已斷所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？曰：如是。諸欲界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。已離無色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂已離色 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其體已斷所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？曰：如是。諸欲界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。已離無色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂已離色

界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷？或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生，道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷？或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生，道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所

斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離色界貪，滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離色界貪，滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心

，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷已離色界貪。未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫、緣色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫，未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷已離色界貪。未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫、緣色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫，未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。