阿毘達磨識身足論
提婆設摩造 唐 玄奘譯16卷CBETA T1539大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 9 卷
阿毘達磨識身足論卷第九
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提婆設摩阿羅漢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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所緣緣蘊第四之四
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有十種心，謂欲界繫善心，不善心，有覆無記心，無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。諸欲界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？設所緣已斷，其體已斷耶？乃至諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？設所緣已斷，其體已斷耶？
有十種心，謂欲界繫善心，不善心，有覆無記心，無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。諸欲界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？設所緣已斷，其體已斷耶？乃至諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？設所緣已斷，其體已斷耶？
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諸欲界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名
諸欲界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名
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所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸不善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸不善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣修所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離欲界貪，滅智已生、道智未生，諸見滅所斷不善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界
所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸不善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸不善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣修所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離欲界貪，滅智已生、道智未生，諸見滅所斷不善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界
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貪，諸不善心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸不善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸不善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸欲界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。已離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。是名體已斷所緣已斷。
貪，諸不善心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸不善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷不善心，緣見苦所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸不善心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸欲界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣見所斷。已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。已離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。是名體已斷所緣已斷。
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其體已斷所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？曰：如是。諸欲界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。已離無色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂已離色
其體已斷所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？曰：如是。諸欲界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。已離無色界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫善心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂已離色
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界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷？或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生，道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所
界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶。或所緣已斷其體已斷。或所緣已斷其體未斷？或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣欲界繫色界繫。已離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生，道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫有覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？或體已斷所緣已斷，或體已斷所緣未斷，或體已斷所緣已斷及所緣未斷，或體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體已斷所緣已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所
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斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離色界貪，滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心
斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷。其體已斷所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名體已斷所緣未斷。其體已斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名體已斷所緣已斷及所緣未斷。其體已斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂未離色界貪，滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。是名體已斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體已斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集所斷。見苦所斷有覆無記心，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅所斷。見苦所斷有覆無記心
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，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷已離色界貪。未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫、緣色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫，未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。
，緣見苦所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷已離色界貪。未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名所緣已斷及所緣未斷其體已斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。諸色界繫無覆無記心，若體已斷，所緣已斷耶？曰：如是。設所緣已斷，其體已斷耶？或所緣已斷其體已斷，或所緣已斷其體未斷，或所緣已斷及所緣未斷其體未斷。所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫、緣色界繫。已離無色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫、緣色界繫。是名所緣已斷其體已斷。所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫，未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名所緣已斷其體未斷。所緣已斷及所緣未斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名所緣已斷及所緣未斷其體未斷。
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說一切有部識身足論卷第九
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