阿毘達磨識身足論
提婆設摩造 唐 玄奘譯16卷CBETA T1539大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
阿毘達磨識身足論卷第八
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提婆設摩阿羅漢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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所緣緣蘊第四之三
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諸色界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界
諸色界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界
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繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂已離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸色界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷見道所斷。有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名體未斷
繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂已離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸色界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷見道所斷。有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名體未斷
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所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見
所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見
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苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫緣色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。
苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫緣色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。
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諸無色界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。苦類智已生、集類智未生，諸無色繫善心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。
諸無色界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。苦類智已生、集類智未生，諸無色繫善心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。
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諸無色界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有
諸無色界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有
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覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸無色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世
覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸無色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生，道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。
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說一切有部識身足論卷第八
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