阿毘達磨識身足論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第八

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

所緣緣蘊第四之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣緣蘊第四之三

諸色界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界

繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂已離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸色界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷見道所斷。有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名體未斷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂已離色界貪，苦類智未生，諸色界繫善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫善心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸色界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷見道所斷。有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名體未斷

所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見

苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫緣色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，緣色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫緣色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣色界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣欲界繫。未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。

諸無色界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。苦類智已生、集類智未生，諸無色繫善心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無色界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣色界繫、緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色繫善心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫善心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。苦類智已生、集類智未生，諸無色繫善心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。

諸無色界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無色界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣非所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道所斷有覆無記心，緣非所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷有覆無記心，緣見集所斷。見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有

覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸無色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅所斷有覆無記心，緣見滅所斷。見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道所斷有覆無記心，緣見道所斷。修所斷有覆無記心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸無色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣無色界繫。苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世

尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生，道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅類智已生，道類智未生，諸無色界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。