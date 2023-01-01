阿毘達磨識身足論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第七

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

所緣緣蘊第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣緣蘊第四之二

諸色界繫善心有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色界繫善心有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若

有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。

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有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，學心、無學心。諸欲界繫善心若能了別欲界繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？乃至諸無學心若能了別不繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，學心、無學心。諸欲界繫善心若能了別欲界繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？乃至諸無學心若能了別不繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？

諸欲界繫善心若能了別欲界繫法，此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸不善心若能了別欲界繫法，此中有欲纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。若能了別無色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有欲纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。若能了別色界繫無色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。諸欲界繫有覆無記心唯能了別欲界繫法，此中有欲纏見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠是所隨增。諸欲界繫無覆無記心唯能了別欲界繫法，此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸色界繫善心若能了別色界繫法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸色界繫有覆無記心若能了別色界繫法，此中有色纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別無色界繫法，此中有色纏二部隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有色纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。若能了別色界繫無色界繫法，此中有色纏二部隨眠是所隨增。諸色界繫無覆無記心若能了別色界繫法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸無色界繫善心若能了別無色界繫法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸無色界繫有覆無記心若能了別無色界繫法，此中有無色纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有無色纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。諸無色界繫無覆無記心唯能了別無色界繫法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸學心若能了別不繫法，此中無有隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦無有隨眠是所隨增。如學心，無學心亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲界繫善心若能了別欲界繫法，此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸不善心若能了別欲界繫法，此中有欲纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。若能了別無色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有欲纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。若能了別色界繫無色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。諸欲界繫有覆無記心唯能了別欲界繫法，此中有欲纏見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠是所隨增。諸欲界繫無覆無記心唯能了別欲界繫法，此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸色界繫善心若能了別色界繫法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸色界繫有覆無記心若能了別色界繫法，此中有色纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別無色界繫法，此中有色纏二部隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有色纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。若能了別色界繫無色界繫法，此中有色纏二部隨眠是所隨增。諸色界繫無覆無記心若能了別色界繫法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸無色界繫善心若能了別無色界繫法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸無色界繫有覆無記心若能了別無色界繫法，此中有無色纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有無色纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。諸無色界繫無覆無記心唯能了別無色界繫法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸學心若能了別不繫法，此中無有隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦無有隨眠是所隨增。如學心，無學心亦爾。

有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。諸欲界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？設所緣未斷，體未斷耶？乃至諸無色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？設所緣未斷，體未斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。諸欲界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？設所緣未斷，體未斷耶？乃至諸無色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？設所緣未斷，體未斷耶？

諸欲界善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。若未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心緣見所緣。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣非所斷。若未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣非所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善，心緣非所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲界善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。若未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心緣見所緣。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣非所斷。若未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣非所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善，心緣非所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣

色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣。已斷其體未斷所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸不善心若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。諸見集所斷不善心，緣見集所斷。諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸修所斷不善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸不善心，緣非所斷。未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸不善心，緣非所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅道所斷不善心，緣非所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣。已斷其體未斷所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸不善心若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。諸見集所斷不善心，緣見集所斷。諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸修所斷不善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸不善心，緣非所斷。未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸不善心，緣非所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅道所斷不善心，緣非所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，

諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。見道所斷不善心，緣見道所斷。修所斷不善心，緣修所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。見道所斷不善心，緣見道所斷。修所斷不善心，緣修所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸修所斷不善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣修所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸欲界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？曰：如是。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。見道所斷不善心，緣見道所斷。修所斷不善心，緣修所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。見道所斷不善心，緣見道所斷。修所斷不善心，緣修所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸修所斷不善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣修所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸欲界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？曰：如是。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂

未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸欲界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅智所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸欲界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅智所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。