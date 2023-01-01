阿毘達磨識身足論
提婆設摩造 唐 玄奘譯16卷CBETA T1539大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
阿毘達磨識身足論卷第七
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提婆設摩阿羅漢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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所緣緣蘊第四之二
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諸色界繫善心有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若
諸色界繫善心有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若
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有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。
有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。
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諸色界繫有覆無記心有能了別色界繫法耶？曰能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥闇若愚癡，若不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若損減滅、若損減道，若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥闇若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸色界繫無覆無記心有能了別色界繫法耶？曰：能了別，謂非如理所引非不如理所引了別。有能了別欲界繫法耶？曰：能了別，謂非如理所引非不如理所引了別。如是了別，餘不了別。
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諸無色界繫有覆無記心有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若損減滅、若損減道、若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。
諸無色界繫有覆無記心有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡，若不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若損減滅、若損減道、若猶豫了別若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。
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諸無色界繫無覆無記心有能了別無色界繫法耶？曰能了別，謂非如理所引非不如理所引了別。如是了別，餘不了別。
諸無色界繫無覆無記心有能了別無色界繫法耶？曰能了別，謂非如理所引非不如理所引了別。如是了別，餘不了別。
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諸學心有能了別不繫法耶？曰能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫法耶？曰能了別。謂若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。如是了別，餘不了別。如學心，無學心亦爾。
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有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，學心、無學心。諸欲界繫善心若能了別欲界繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？乃至諸無學心若能了別不繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？
有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，學心、無學心。諸欲界繫善心若能了別欲界繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？乃至諸無學心若能了別不繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？
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諸欲界繫善心若能了別欲界繫法，此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸不善心若能了別欲界繫法，此中有欲纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。若能了別無色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有欲纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。若能了別色界繫無色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。諸欲界繫有覆無記心唯能了別欲界繫法，此中有欲纏見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠是所隨增。諸欲界繫無覆無記心唯能了別欲界繫法，此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸色界繫善心若能了別色界繫法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸色界繫有覆無記心若能了別色界繫法，此中有色纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別無色界繫法，此中有色纏二部隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有色纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。若能了別色界繫無色界繫法，此中有色纏二部隨眠是所隨增。諸色界繫無覆無記心若能了別色界繫法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸無色界繫善心若能了別無色界繫法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸無色界繫有覆無記心若能了別無色界繫法，此中有無色纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有無色纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。諸無色界繫無覆無記心唯能了別無色界繫法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸學心若能了別不繫法，此中無有隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦無有隨眠是所隨增。如學心，無學心亦爾。
諸欲界繫善心若能了別欲界繫法，此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸不善心若能了別欲界繫法，此中有欲纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。若能了別無色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有欲纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。若能了別色界繫無色界繫法，此中有欲纏二部隨眠是所隨增。諸欲界繫有覆無記心唯能了別欲界繫法，此中有欲纏見苦所斷一切隨眠及見集所斷遍行隨眠是所隨增。諸欲界繫無覆無記心唯能了別欲界繫法，此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸色界繫善心若能了別色界繫法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸色界繫有覆無記心若能了別色界繫法，此中有色纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別無色界繫法，此中有色纏二部隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有色纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。若能了別色界繫無色界繫法，此中有色纏二部隨眠是所隨增。諸色界繫無覆無記心若能了別色界繫法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸無色界繫善心若能了別無色界繫法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸無色界繫有覆無記心若能了別無色界繫法，此中有無色纏有漏緣隨眠是所隨增。若能了別不繫法，此中有無色纏二部隨眠及遍行隨眠是所隨增。諸無色界繫無覆無記心唯能了別無色界繫法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸學心若能了別不繫法，此中無有隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦無有隨眠是所隨增。如學心，無學心亦爾。
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有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。諸欲界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？設所緣未斷，體未斷耶？乃至諸無色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？設所緣未斷，體未斷耶？
有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。諸欲界繫善心，若體未斷，所緣未斷耶？設所緣未斷，體未斷耶？乃至諸無色界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？設所緣未斷，體未斷耶？
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諸欲界善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。若未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心緣見所緣。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣非所斷。若未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣非所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善，心緣非所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣
諸欲界善心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。若未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心緣見所緣。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣非所斷。若未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣非所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善，心緣非所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣非所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣
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色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣。已斷其體未斷所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸不善心若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。諸見集所斷不善心，緣見集所斷。諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸修所斷不善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸不善心，緣非所斷。未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸不善心，緣非所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅道所斷不善心，緣非所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，
色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸欲界繫善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫善心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣。已斷其體未斷所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫色界繫、緣欲界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫善心，緣欲界繫無色界繫、緣色界繫無色界繫、緣欲界繫色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸不善心若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷，或體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。諸見集所斷不善心，緣見集所斷。諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸修所斷不善心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷不可分別此心所緣已斷未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸不善心，緣非所斷。未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸不善心，緣非所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅道所斷不善心，緣非所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣非所斷。是名體未斷不可分別此心所緣已斷未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體未斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，
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諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。見道所斷不善心，緣見道所斷。修所斷不善心，緣修所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。見道所斷不善心，緣見道所斷。修所斷不善心，緣修所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸修所斷不善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣修所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸欲界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？曰：如是。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂
諸不善心，緣欲界繫、緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。見集所斷不善心，緣見集所斷。見滅所斷不善心，緣見滅所斷。見道所斷不善心，緣見道所斷。修所斷不善心，緣修所斷。集智已生、滅智未生，諸見滅所斷不善心，緣見滅所斷。見道所斷不善心，緣見道所斷。修所斷不善心，緣修所斷。滅智已生、道智未生，諸見道所斷不善心，緣見道所斷。諸修所斷不善心，緣修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸修所斷不善心，緣修所斷。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣修所斷。已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣色界繫、緣無色界繫、緣色界繫無色界繫。已離色界貪，苦類智未生，諸不善心，緣無色界繫。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體未斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸見苦所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸見苦集所斷不善心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷不善心，緣見修所斷。已離色界貪，未離無色界貪，諸不善心，緣色界繫無色界繫。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸欲界繫有覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？曰：如是。設所緣未斷，其體未斷耶？或所緣未斷其體未斷，或所緣未斷其體已斷，或所緣未斷及所緣已斷其體已斷。所緣未斷其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫有覆無記心，緣欲界繫。是名所緣未斷其體未斷。所緣未斷其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣修所斷。是名所緣未斷其體已斷。所緣未斷及所緣已斷其體已斷者，謂
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未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸欲界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅智所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。
未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心，緣見修所斷。是名所緣未斷及所緣已斷其體已斷。諸欲界繫無覆無記心，若體未斷，所緣未斷耶？或體未斷所緣未斷，或體未斷所緣已斷，或體未斷所緣已斷及所緣未斷。其體未斷所緣未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸欲界繫無覆無記心，緣欲界繫，未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣修所斷。是名體未斷所緣未斷。其體未斷所緣已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅智所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見所斷。是名體未斷所緣已斷。其體未斷所緣已斷及所緣未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。集智已生、滅智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。滅智已生、道智未生，諸欲界繫無覆無記心，緣見苦集滅道及修所斷。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫無覆無記心，緣見修所斷。是名體未斷所緣已斷及所緣未斷。設所緣未斷，其體未斷耶？曰：如是。
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說一切有部識身足論卷第七
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