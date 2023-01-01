阿毘達磨識身足論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第六

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

所緣緣蘊第四之一嗢柁南頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣緣蘊第四之一嗢柁南頌

問過去等問善等， 問了青等二四心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問過去等問善等， 問了青等二四心，

問十二心有二種， 問十五心有五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問十二心有二種， 問十五心有五種。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或過去、或未來、或現在。過去眼識，有緣過去非未來現在耶？有緣未來非過去現在耶？有緣現在非過去未來耶？有緣過去現在非未來耶？有緣未來現在非過去耶？有緣過去未來非現在耶？有緣過去未來現在耶？如過去眼識，未來現在眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或過去、或未來、或現在。過去眼識，有緣過去非未來現在耶？有緣未來非過去現在耶？有緣現在非過去未來耶？有緣過去現在非未來耶？有緣未來現在非過去耶？有緣過去未來非現在耶？有緣過去未來現在耶？如過去眼識，未來現在眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

一切過去眼識，皆緣過去，餘句不可得。未來眼識，或緣過去、或緣未來、或緣現在。一切現在眼識，皆緣現在，餘句不可得。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。過去未來現在意識，皆應說言緣一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切過去眼識，皆緣過去，餘句不可得。未來眼識，或緣過去、或緣未來、或緣現在。一切現在眼識，皆緣現在，餘句不可得。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。過去未來現在意識，皆應說言緣一切法。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或無記。善眼識，有緣善非不善無記耶？有緣不善非善無記耶？有緣無記非善不善耶？有緣善不善非無記耶？有緣善無記非不善耶？有緣不善無記非善耶？有緣善不善無記耶。如善眼識，不善無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或無記。善眼識，有緣善非不善無記耶？有緣不善非善無記耶？有緣無記非善不善耶？有緣善不善非無記耶？有緣善無記非不善耶？有緣不善無記非善耶？有緣善不善無記耶。如善眼識，不善無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

善眼識，或緣善、或緣不善、或緣無記。不善眼識，或緣善、或緣不善、或緣無記。無記眼識，或緣善、或緣不善、或緣無記。如眼識，耳識意識亦爾。餘三識身，若善、若不善、若無記，一切應言唯緣無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善眼識，或緣善、或緣不善、或緣無記。不善眼識，或緣善、或緣不善、或緣無記。無記眼識，或緣善、或緣不善、或緣無記。如眼識，耳識意識亦爾。餘三識身，若善、若不善、若無記，一切應言唯緣無記。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。眼識唯能了別青色，不能了別此是青色。意識亦能了別青色，乃至未能了別其名，不能了別此是青色；若能了別其名，爾時亦能了別青色，亦能了別此是青色。如青色，黃赤白等色亦爾。耳識唯能了別聲，不能了別此是聲。意識亦能了別聲，乃至未能了別其名，不能了別此是聲；若能了別其名，爾時亦能了別聲，亦能了別此是聲。鼻識唯能了別香，不能了別此是香。意識亦能了別香，乃至未能了別其名，不能了別此是香；若能了別其名，爾時亦能了別香，亦能了別此是香。舌識唯能了別味，不能了別此是味。意識亦能了別味，乃至未能了別其名，不能了別此是味；若能了別其名，爾時亦能了別味，亦能了別此是味。身識唯能了別觸，不能了別此是觸。意識亦能了別觸，乃至未能了別其名，不能了別此是觸；若能了別其名，爾時亦能了別觸，亦能了別此是觸。意識亦能了別諸法，謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若瞋若慢若癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣，若於滅謂滅謂靜謂妙謂離，若於道謂道謂如謂行謂出。若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。眼識唯能了別青色，不能了別此是青色。意識亦能了別青色，乃至未能了別其名，不能了別此是青色；若能了別其名，爾時亦能了別青色，亦能了別此是青色。如青色，黃赤白等色亦爾。耳識唯能了別聲，不能了別此是聲。意識亦能了別聲，乃至未能了別其名，不能了別此是聲；若能了別其名，爾時亦能了別聲，亦能了別此是聲。鼻識唯能了別香，不能了別此是香。意識亦能了別香，乃至未能了別其名，不能了別此是香；若能了別其名，爾時亦能了別香，亦能了別此是香。舌識唯能了別味，不能了別此是味。意識亦能了別味，乃至未能了別其名，不能了別此是味；若能了別其名，爾時亦能了別味，亦能了別此是味。身識唯能了別觸，不能了別此是觸。意識亦能了別觸，乃至未能了別其名，不能了別此是觸；若能了別其名，爾時亦能了別觸，亦能了別此是觸。意識亦能了別諸法，謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若瞋若慢若癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我。若於因謂因謂集謂生謂緣，若於滅謂滅謂靜謂妙謂離，若於道謂道謂如謂行謂出。若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。

有四種心，謂欲界繫心、色界繫心、無色界繫心、不繫心。欲界繫心有能了別欲界繫法耶？有能了別色界繫法耶？有能了別無色界繫法耶？有能了別不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫法耶？有能了別欲界繫無色界繫法耶？有能了別欲界繫不繫法耶？有能了別色界繫無色界繫法耶？有能了別色界繫不繫法耶？有能了別無色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？如欲界繫心，乃至不繫心亦爾。欲界繫心有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若瞋若慢若癡、若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離。若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若苦若空若無我、若損減滅、若損減道、若猶豫了別、若愚癡，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四種心，謂欲界繫心、色界繫心、無色界繫心、不繫心。欲界繫心有能了別欲界繫法耶？有能了別色界繫法耶？有能了別無色界繫法耶？有能了別不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫法耶？有能了別欲界繫無色界繫法耶？有能了別欲界繫不繫法耶？有能了別色界繫無色界繫法耶？有能了別色界繫不繫法耶？有能了別無色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？如欲界繫心，乃至不繫心亦爾。欲界繫心有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若貪若瞋若慢若癡、若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離。若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若苦若空若無我、若損減滅、若損減道、若猶豫了別、若愚癡，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如

箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？曰能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。色界繫心有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？曰能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。色界繫心有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事

，若如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因，若有起，若有是處，若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若苦若空若無我、若損減滅、若損減道，若猶豫了別若愚癡，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，若如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因，若有起，若有是處，若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若苦若空若無我、若損減滅、若損減道，若猶豫了別若愚癡，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有

因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？曰能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。無色界繫心有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若損減滅、若損減道，若猶豫了別若愚癡，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。如是了別，餘不了別。不繫心有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。如是了別，餘不了別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？曰能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。無色界繫心有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常、或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若貪若慢若癡、若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別、若非如理所引非不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若損減滅、若損減道，若猶豫了別若愚癡，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別、若不如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。如是了別，餘不了別。不繫心有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若有因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。如是了別，餘不了別。

有四種心，謂欲界繫心、色界繫心、無色界繫心、不繫心。諸欲界繫心若能了別欲界繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？乃至諸不繫心若能了別不繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？諸欲界繫心若能了別欲界繫法，此中有欲纏有漏緣隨眠是所隨增。諸欲界繫心若能了別色界繫法，此中有欲纏三部隨眠是所隨增。諸欲界繫心若能了別無色界繫法，此中有欲纏三部隨眠是所隨增。諸欲界繫心若能了別不繫法，此中有欲纏三部隨眠及遍行隨眠是所隨增。諸欲界繫心若能了別色界繫無色界繫法，此中有欲纏三部隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸色界繫心若能了別色界繫法，此中有色纏有漏緣隨眠是所隨增。諸色界繫心若能了別無色界繫法，此中有色纏三部隨眠是所隨增。諸色界繫心若能了別不繫法，此中有色纏三部隨眠及遍行隨眠是所隨增。諸色界繫心若能了別色界繫無色界繫法，此中有色纏三部隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸無色界繫心若能了別無色界繫法，此中有無色纏有漏緣隨眠是所隨增。諸無色界繫心若能了別不繫法，此中有無色纏三部隨眠及遍行隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸不繫心若能了別不繫法，此中無有隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦無有隨眠是所隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四種心，謂欲界繫心、色界繫心、無色界繫心、不繫心。諸欲界繫心若能了別欲界繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？乃至諸不繫心若能了別不繫法，此中有幾隨眠是所隨增？若能了別所餘諸法，此中有幾隨眠是所隨增？諸欲界繫心若能了別欲界繫法，此中有欲纏有漏緣隨眠是所隨增。諸欲界繫心若能了別色界繫法，此中有欲纏三部隨眠是所隨增。諸欲界繫心若能了別無色界繫法，此中有欲纏三部隨眠是所隨增。諸欲界繫心若能了別不繫法，此中有欲纏三部隨眠及遍行隨眠是所隨增。諸欲界繫心若能了別色界繫無色界繫法，此中有欲纏三部隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸色界繫心若能了別色界繫法，此中有色纏有漏緣隨眠是所隨增。諸色界繫心若能了別無色界繫法，此中有色纏三部隨眠是所隨增。諸色界繫心若能了別不繫法，此中有色纏三部隨眠及遍行隨眠是所隨增。諸色界繫心若能了別色界繫無色界繫法，此中有色纏三部隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸無色界繫心若能了別無色界繫法，此中有無色纏有漏緣隨眠是所隨增。諸無色界繫心若能了別不繫法，此中有無色纏三部隨眠及遍行隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中有無色纏遍行隨眠及修所斷隨眠是所隨增。諸不繫心若能了別不繫法，此中無有隨眠是所隨增。若能了別所餘諸法，此中亦無有隨眠是所隨增。

有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，學心、無學心。欲界繫善心，有能了別欲界繫法耶？有能了別色界繫法耶？有能了別無色界繫法耶？有能了別不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫法耶？有能了別欲界繫無色界繫法耶？有能了別欲界繫不繫法耶？有能了別色界繫無色界繫法耶？有能了別色界繫不繫法耶？有能了別無色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？如欲界繫善心，乃至無學心亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十二心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，學心、無學心。欲界繫善心，有能了別欲界繫法耶？有能了別色界繫法耶？有能了別無色界繫法耶？有能了別不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫法耶？有能了別欲界繫無色界繫法耶？有能了別欲界繫不繫法耶？有能了別色界繫無色界繫法耶？有能了別色界繫不繫法耶？有能了別無色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？有能了別色界繫無色界繫不繫法耶？有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？如欲界繫善心，乃至無學心亦爾。

欲界繫善心有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因，若有起，若有是處，若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶？曰：能了別。若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫善心有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因，若有起，若有是處，若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若於滅謂滅謂靜謂妙謂離、若於道謂道謂如謂行謂出，若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫不繫法耶？曰：能了別。若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若靜若妙若離、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂若麁若苦若障、若如病若如癰若如箭若惱害、若無常若苦若空若無我，若於因謂因謂集謂生謂緣，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有

能了別色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。諸不善心有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若損減滅、若損減道，若猶預了別若愚癡，若不如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫有覆無記心有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫無覆無記心有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂非如理所引非不如理所引了別。如是了別，餘不了別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能了別色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。有能了別欲界繫色界繫無色界繫不繫法耶？曰：能了別。謂若無常若空若無我，若有因、若有起、若有是處、若有是事，若如理所引了別。諸不善心有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離、若惑若疑若猶豫、若貪若瞋若慢若癡，若不如理所引了別。有能了別色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。有能了別無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。有能了別不繫法耶？曰：能了別。謂若損減滅、若損減道，若猶預了別若愚癡，若不如理所引了別。有能了別色界繫無色界繫法耶？曰：能了別。謂或撥無因、或撥無作、或復損減、或執為尊、或執為勝、或執為上、或執第一、或執清淨、或執解脫、或執出離，若惑若疑若猶豫、若無智若冥暗若愚癡，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫有覆無記心有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂或執為我、或執我所、或執為斷、或執為常，若不如理所引了別。如是了別，餘不了別。諸欲界繫無覆無記心有能了別欲界繫法耶？曰：能了別。謂非如理所引非不如理所引了別。如是了別，餘不了別。