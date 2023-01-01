阿毘達磨識身足論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第五

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

因緣蘊第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣蘊第三之二

有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心？諸欲界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？設已斷為因，其體已斷耶？乃至無色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？設已斷為因，其體已斷耶？諸欲界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸不善心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷，已斷為因；或體已斷，已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，見苦集所斷不善心；滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷不善心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，見所斷不善心；已離欲界貪，未離色界貪諸不善心；已離色界貪，未離無色界貪諸不善心、已離無色界貪諸不善心，是名體已斷已斷為因。其體已斷，已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷諸不善心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名體已斷，已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，見苦集所斷諸不善心；滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷諸不善心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，見所斷諸不善心；已離欲界貪，未離色界貪諸不善心；已離色界貪，未離無色界貪諸不善心、已離無色界貪諸不善心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷諸不善心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見集滅道及修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集智已生、滅智未生，見滅道修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅智已生、道智未生，見道修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法，是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心？諸欲界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？設已斷為因，其體已斷耶？乃至無色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？設已斷為因，其體已斷耶？諸欲界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸不善心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷，已斷為因；或體已斷，已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，見苦集所斷不善心；滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷不善心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，見所斷不善心；已離欲界貪，未離色界貪諸不善心；已離色界貪，未離無色界貪諸不善心、已離無色界貪諸不善心，是名體已斷已斷為因。其體已斷，已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷諸不善心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名體已斷，已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，見苦集所斷諸不善心；滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷諸不善心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，見所斷諸不善心；已離欲界貪，未離色界貪諸不善心；已離色界貪，未離無色界貪諸不善心、已離無色界貪諸不善心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷諸不善心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見集滅道及修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集智已生、滅智未生，見滅道修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅智已生、道智未生，見道修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法，是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸

欲界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心；滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，是名其體已斷已斷為因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸欲界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？謂除隨眠所感異熟，餘欲界繫無覆無記心。已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。隨眠所感諸異熟心，或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，隨眠所感諸異熟心；已離色界貪，未離無色界貪，隨眠所感諸異熟心；已離無色界貪，隨眠所感諸異熟心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。集智已生、滅智未生，見苦集所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集滅所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心，是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸色界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸色界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離色界貪，集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心；滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，是名其體已斷已斷為因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸欲界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？謂除隨眠所感異熟，餘欲界繫無覆無記心。已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。隨眠所感諸異熟心，或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，隨眠所感諸異熟心；已離色界貪，未離無色界貪，隨眠所感諸異熟心；已離無色界貪，隨眠所感諸異熟心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。集智已生、滅智未生，見苦集所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集滅所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心，是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸色界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸色界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離色界貪，集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪

，諸色界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，是名體已斷已斷為因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂未離色界貪，集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道修所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸無色界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸無色界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集滅所斷無覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心；已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心。是名體已斷已斷為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，諸色界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，是名體已斷已斷為因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂未離色界貪，集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道修所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸無色界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸無色界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集滅所斷無覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心；已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心。是名體已斷已斷為

因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂無色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心；已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心。是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂無色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂無色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心；已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心。是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂無色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。

有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。如是十五心，或過去或未來或現在。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？設為因者亦隨增耶？乃至於過去無色界繫修所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？設為因者亦隨增耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。如是十五心，或過去或未來或現在。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？設為因者亦隨增耶？乃至於過去無色界繫修所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？設為因者亦隨增耶？

於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，及此相應隨眠已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去欲界繫見苦所斷心，未來欲界繫見苦所斷心亦爾。於現在欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心，若所隨增亦為因耶？或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。於過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心，若所隨增亦為因耶？謂除隨眠所感異熟，餘過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若所隨增即不為因。若於此心能為因者，即非隨眠亦不隨增。於隨眠所感異熟心，或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。此中差別有色界繫心、無色界繫心不應說有隨眠異熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，及此相應隨眠已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去欲界繫見苦所斷心，未來欲界繫見苦所斷心亦爾。於現在欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心，若所隨增亦為因耶？或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。於過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心，若所隨增亦為因耶？謂除隨眠所感異熟，餘過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若所隨增即不為因。若於此心能為因者，即非隨眠亦不隨增。於隨眠所感異熟心，或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。此中差別有色界繫心、無色界繫心不應說有隨眠異熟。

有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。如是十五心，或過去、或未來、或現在。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？設不為因，亦不隨增耶？乃至於現在無色界繫修所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？設不為因，亦不隨增耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。如是十五心，或過去、或未來、或現在。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？設不為因，亦不隨增耶？乃至於現在無色界繫修所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？設不為因，亦不隨增耶？

於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，及此相應隨眠已斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠，若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。如過去欲界繫見苦所斷心，未來亦爾。於現在欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，為諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因非所隨眠者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。於過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？謂除隨眠所感異熟，於餘欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若不隨增亦不為因，或不為因非不隨增，謂諸隨眠緣此未斷。若諸隨眠所感異熟，或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。不能為因非不隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因不隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。如過去欲界繫修所斷不染污心，未來、現在亦爾。如欲界繫心，色界繫心、無色界繫心亦爾。此中差別者，色界繫心、無色界繫心不應說有隨眠異熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，及此相應隨眠已斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠，若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。如過去欲界繫見苦所斷心，未來亦爾。於現在欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，為諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因非所隨眠者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。於過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？謂除隨眠所感異熟，於餘欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若不隨增亦不為因，或不為因非不隨增，謂諸隨眠緣此未斷。若諸隨眠所感異熟，或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。不能為因非不隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因不隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。如過去欲界繫修所斷不染污心，未來、現在亦爾。如欲界繫心，色界繫心、無色界繫心亦爾。此中差別者，色界繫心、無色界繫心不應說有隨眠異熟。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。於善眼識所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，幾當言為因當言為緣、幾當言為緣而不為因？於不善有覆無記無覆無記眼識，所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，幾當言為因當言為緣、幾當言為緣而不為因？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。於善眼識所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，幾當言為因當言為緣、幾當言為緣而不為因？於不善有覆無記無覆無記眼識，所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，幾當言為因當言為緣、幾當言為緣而不為因？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

於善眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於不善眼識，有七結、七縛、十五隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於有覆無記眼識，有六結、六縛、十四隨眠、十六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。無覆無記眼識中，除隨眠異熟，於餘無覆無記眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於隨眠異熟眼識，有七結、七縛、三十四隨眠、三十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見苦所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見集所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見集所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見滅所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見滅所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見道所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見道所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見道所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於修所斷貪隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如修所斷貪隨眠異熟眼識，恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於修所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於不善意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於不善眼識，有七結、七縛、十五隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於有覆無記眼識，有六結、六縛、十四隨眠、十六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。無覆無記眼識中，除隨眠異熟，於餘無覆無記眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於隨眠異熟眼識，有七結、七縛、三十四隨眠、三十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見苦所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見集所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見集所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見滅所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見滅所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見道所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見道所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見道所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於修所斷貪隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如修所斷貪隨眠異熟眼識，恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於修所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於不善意

識，有七結、七縛、三十六隨眠、四十一隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷不善意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見集所斷不善意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見滅所斷不善意識，有七結、七縛、十八隨眠、二十三隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見道所斷不善意識，有七結、七縛、十九隨眠、二十四隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於修所斷不善意識，有七結、七縛、十五隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於有覆無記意識，有七結、七縛、七十六隨眠、八十一隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於欲界繫有覆無記意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見苦所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十三隨眠、十五隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見集所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十三隨眠、十五隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見滅所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十七隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見道所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十八隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫修所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十四隨眠、十六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於無覆無記意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言為緣而不為因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識，有七結、七縛、三十六隨眠、四十一隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷不善意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見集所斷不善意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見滅所斷不善意識，有七結、七縛、十八隨眠、二十三隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見道所斷不善意識，有七結、七縛、十九隨眠、二十四隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於修所斷不善意識，有七結、七縛、十五隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於有覆無記意識，有七結、七縛、七十六隨眠、八十一隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於欲界繫有覆無記意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見苦所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十三隨眠、十五隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見集所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十三隨眠、十五隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見滅所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十七隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見道所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十八隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫修所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十四隨眠、十六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於無覆無記意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言為緣而不為因。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。於善眼識所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言與幾相應、幾不相應？於不善有覆無記無覆無記眼識，所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言與幾相應、幾不相應？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。於善眼識所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言與幾相應、幾不相應？於不善有覆無記無覆無記眼識，所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言與幾相應、幾不相應？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

於善眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。於不善眼識，有三結、三縛、三隨眠、七隨煩惱纏，當言相應。一心耶？曰：不爾。於貪相應不善眼識，有二結、二縛、二隨眠、六隨煩惱纏，當言相應。如貪相應不善眼識，瞋相應不善眼識亦爾。於有覆無記眼識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。於無覆無記眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。於不善意識，有七結、七縛、三十四隨眠、三十九隨煩惱纏，當言相應。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見苦所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見集所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見集所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見集所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見滅所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見滅所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見道所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見道所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見道所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於修所斷貪隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如修所斷貪隨眠相應不善意識，恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於修所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於有覆無記意識，有六結、六縛、六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。於不善眼識，有三結、三縛、三隨眠、七隨煩惱纏，當言相應。一心耶？曰：不爾。於貪相應不善眼識，有二結、二縛、二隨眠、六隨煩惱纏，當言相應。如貪相應不善眼識，瞋相應不善眼識亦爾。於有覆無記眼識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。於無覆無記眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。於不善意識，有七結、七縛、三十四隨眠、三十九隨煩惱纏，當言相應。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見苦所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見集所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見集所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見集所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見滅所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見滅所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見道所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見道所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見道所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於修所斷貪隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如修所斷貪隨眠相應不善意識，恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於修所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於有覆無記意識，有六結、六縛、六

十五隨眠、六十八隨煩惱纏當言相應。一心耶？曰：不爾。於欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，四隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第五眠。如欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識，邊執見相應有覆無記意識亦爾。於色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無記意識，邊執見見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見苦所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見集所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見集所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見集所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見滅所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、戒禁取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見道所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意識，慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫修所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。如色界繫有覆無記意識，無色界繫有覆無記意識亦爾。於無覆無記意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五隨眠、六十八隨煩惱纏當言相應。一心耶？曰：不爾。於欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，四隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第五眠。如欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識，邊執見相應有覆無記意識亦爾。於色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無記意識，邊執見見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見苦所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見集所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見集所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見集所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見滅所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、戒禁取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見道所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意識，慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫修所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。如色界繫有覆無記意識，無色界繫有覆無記意識亦爾。於無覆無記意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。