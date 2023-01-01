阿毘達磨識身足論
提婆設摩造 唐 玄奘譯16卷CBETA T1539大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
阿毘達磨識身足論卷第五
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提婆設摩阿羅漢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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因緣蘊第三之二
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有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心？諸欲界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？設已斷為因，其體已斷耶？乃至無色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？設已斷為因，其體已斷耶？諸欲界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸不善心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷，已斷為因；或體已斷，已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，見苦集所斷不善心；滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷不善心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，見所斷不善心；已離欲界貪，未離色界貪諸不善心；已離色界貪，未離無色界貪諸不善心、已離無色界貪諸不善心，是名體已斷已斷為因。其體已斷，已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷諸不善心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名體已斷，已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，見苦集所斷諸不善心；滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷諸不善心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，見所斷諸不善心；已離欲界貪，未離色界貪諸不善心；已離色界貪，未離無色界貪諸不善心、已離無色界貪諸不善心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷諸不善心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見集滅道及修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集智已生、滅智未生，見滅道修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅智已生、道智未生，見道修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法，是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸
有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心，色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心，無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心？諸欲界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？設已斷為因，其體已斷耶？乃至無色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？設已斷為因，其體已斷耶？諸欲界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸不善心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷，已斷為因；或體已斷，已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，見苦集所斷不善心；滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷不善心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，見所斷不善心；已離欲界貪，未離色界貪諸不善心；已離色界貪，未離無色界貪諸不善心、已離無色界貪諸不善心，是名體已斷已斷為因。其體已斷，已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷諸不善心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名體已斷，已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，見苦集所斷諸不善心；滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷諸不善心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，見所斷諸不善心；已離欲界貪，未離色界貪諸不善心；已離色界貪，未離無色界貪諸不善心、已離無色界貪諸不善心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷諸不善心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見集滅道及修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集智已生、滅智未生，見滅道修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅智已生、道智未生，見道修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，修所斷諸不善心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法，是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸
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欲界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心；滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，是名其體已斷已斷為因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸欲界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？謂除隨眠所感異熟，餘欲界繫無覆無記心。已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。隨眠所感諸異熟心，或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，隨眠所感諸異熟心；已離色界貪，未離無色界貪，隨眠所感諸異熟心；已離無色界貪，隨眠所感諸異熟心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。集智已生、滅智未生，見苦集所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集滅所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心，是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸色界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸色界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離色界貪，集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪
欲界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離欲界貪，集智已生、滅智未生，諸欲界繫有覆無記心；滅智已生、道智未生，諸欲界繫有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離欲界貪，未離色界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸欲界繫有覆無記心，是名其體已斷已斷為因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸欲界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？謂除隨眠所感異熟，餘欲界繫無覆無記心。已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。隨眠所感諸異熟心，或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂已離欲界貪，未離色界貪，隨眠所感諸異熟心；已離色界貪，未離無色界貪，隨眠所感諸異熟心；已離無色界貪，隨眠所感諸異熟心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見苦所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。集智已生、滅智未生，見苦集所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集滅所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，諸見所斷隨眠所感諸異熟心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心，是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸色界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸色界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂未離色界貪，集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪
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，諸色界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，是名體已斷已斷為因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂未離色界貪，集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道修所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸無色界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸無色界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集滅所斷無覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心；已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心。是名體已斷已斷為
，諸色界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，是名體已斷已斷為因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂未離色界貪，集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見苦集所斷有覆無記心。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫見所斷有覆無記心；已離色界貪，未離無色界貪，諸色界繫有覆無記心；已離無色界貪，諸色界繫有覆無記心，是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道修所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸無色界繫善心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。諸無色界繫有覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？或體已斷已斷為因，或體已斷已斷為因及未斷為因。其體已斷已斷為因者，謂集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集滅所斷無覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心；已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心。是名體已斷已斷為
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因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂無色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心；已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心。是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂無色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。
因。其體已斷已斷為因及未斷為因者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂無色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名體已斷已斷為因及未斷為因。設已斷為因，其體已斷耶？或已斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體已斷，或已斷為因及未斷為因其體未斷。已斷為因其體已斷者，謂集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見苦集所斷有覆無記心；滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見苦集滅所斷有覆無記心。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫見所斷有覆無記心；已離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心。是名已斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂無色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體已斷。已斷為因及未斷為因其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名已斷為因及未斷為因其體未斷。諸無色界繫無覆無記心，若體已斷，已斷為因耶？曰：如是。設已斷為因，其體已斷耶？曰：如是。
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有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。如是十五心，或過去或未來或現在。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？設為因者亦隨增耶？乃至於過去無色界繫修所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？設為因者亦隨增耶？
有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。如是十五心，或過去或未來或現在。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？設為因者亦隨增耶？乃至於過去無色界繫修所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？設為因者亦隨增耶？
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於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，及此相應隨眠已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去欲界繫見苦所斷心，未來欲界繫見苦所斷心亦爾。於現在欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心，若所隨增亦為因耶？或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。於過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心，若所隨增亦為因耶？謂除隨眠所感異熟，餘過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若所隨增即不為因。若於此心能為因者，即非隨眠亦不隨增。於隨眠所感異熟心，或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。此中差別有色界繫心、無色界繫心不應說有隨眠異熟。
於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若所隨增亦為因耶？或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，及此相應隨眠已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去欲界繫見苦所斷心，未來欲界繫見苦所斷心亦爾。於現在欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心，若所隨增亦為因耶？或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。於過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心，若所隨增亦為因耶？謂除隨眠所感異熟，餘過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若所隨增即不為因。若於此心能為因者，即非隨眠亦不隨增。於隨眠所感異熟心，或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。亦能為因亦所隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去，未來、現在亦爾。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。此中差別有色界繫心、無色界繫心不應說有隨眠異熟。
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有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。如是十五心，或過去、或未來、或現在。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？設不為因，亦不隨增耶？乃至於現在無色界繫修所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？設不為因，亦不隨增耶？
有十五心，謂欲界繫有五心、色界繫有五心、無色界繫有五心。如是十五心，或過去、或未來、或現在。云何欲界繫有五心？謂欲界繫見苦所斷心、見集滅道修所斷心。如欲界繫，色界繫、無色界繫亦爾。於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？設不為因，亦不隨增耶？乃至於現在無色界繫修所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？設不為因，亦不隨增耶？
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於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，及此相應隨眠已斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠，若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。如過去欲界繫見苦所斷心，未來亦爾。於現在欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，為諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因非所隨眠者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。於過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？謂除隨眠所感異熟，於餘欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若不隨增亦不為因，或不為因非不隨增，謂諸隨眠緣此未斷。若諸隨眠所感異熟，或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。不能為因非不隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因不隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。如過去欲界繫修所斷不染污心，未來、現在亦爾。如欲界繫心，色界繫心、無色界繫心亦爾。此中差別者，色界繫心、無色界繫心不應說有隨眠異熟。
於過去欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，及此相應隨眠已斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠，若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。如過去欲界繫見苦所斷心，未來亦爾。於現在欲界繫見苦所斷心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，為諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因非所隨眠者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。如見苦所斷心，見集滅道及修所斷染污心亦爾。於過去欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？謂除隨眠所感異熟，於餘欲界繫修所斷不染污心，所有隨眠，彼於此心若不隨增亦不為因，或不為因非不隨增，謂諸隨眠緣此未斷。若諸隨眠所感異熟，或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。不能為因非不隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因不隨增者，謂諸隨眠不為因感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠為因能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。如過去欲界繫修所斷不染污心，未來、現在亦爾。如欲界繫心，色界繫心、無色界繫心亦爾。此中差別者，色界繫心、無色界繫心不應說有隨眠異熟。
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有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。於善眼識所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，幾當言為因當言為緣、幾當言為緣而不為因？於不善有覆無記無覆無記眼識，所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，幾當言為因當言為緣、幾當言為緣而不為因？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。
有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。於善眼識所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，幾當言為因當言為緣、幾當言為緣而不為因？於不善有覆無記無覆無記眼識，所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，幾當言為因當言為緣、幾當言為緣而不為因？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。
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於善眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於不善眼識，有七結、七縛、十五隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於有覆無記眼識，有六結、六縛、十四隨眠、十六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。無覆無記眼識中，除隨眠異熟，於餘無覆無記眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於隨眠異熟眼識，有七結、七縛、三十四隨眠、三十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見苦所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見集所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見集所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見滅所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見滅所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見道所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見道所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見道所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於修所斷貪隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如修所斷貪隨眠異熟眼識，恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於修所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於不善意
於善眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於不善眼識，有七結、七縛、十五隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於有覆無記眼識，有六結、六縛、十四隨眠、十六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。無覆無記眼識中，除隨眠異熟，於餘無覆無記眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於隨眠異熟眼識，有七結、七縛、三十四隨眠、三十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見苦所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見集所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見集所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見滅所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見滅所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見道所斷邪見隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如見道所斷邪見隨眠異熟眼識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於見道所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於修所斷貪隨眠異熟眼識，有二結、二縛、二隨眠、七隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如修所斷貪隨眠異熟眼識，恚、慢隨眠異熟眼識亦爾。於修所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一結、一縛、一隨眠、六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，皆當言為緣而不為因。於不善意
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識，有七結、七縛、三十六隨眠、四十一隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷不善意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見集所斷不善意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見滅所斷不善意識，有七結、七縛、十八隨眠、二十三隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見道所斷不善意識，有七結、七縛、十九隨眠、二十四隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於修所斷不善意識，有七結、七縛、十五隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於有覆無記意識，有七結、七縛、七十六隨眠、八十一隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於欲界繫有覆無記意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見苦所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十三隨眠、十五隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見集所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十三隨眠、十五隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見滅所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十七隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見道所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十八隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫修所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十四隨眠、十六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於無覆無記意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言為緣而不為因。
識，有七結、七縛、三十六隨眠、四十一隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷不善意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見集所斷不善意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見滅所斷不善意識，有七結、七縛、十八隨眠、二十三隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於見道所斷不善意識，有七結、七縛、十九隨眠、二十四隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於修所斷不善意識，有七結、七縛、十五隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於有覆無記意識，有七結、七縛、七十六隨眠、八十一隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。一心耶？曰：不爾。於欲界繫有覆無記意識，有七結、七縛、十四隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見苦所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十三隨眠、十五隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見集所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十三隨眠、十五隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見滅所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十七隨眠、十九隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫見道所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十八隨眠、二十隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於色界繫修所斷有覆無記意識，有六結、六縛、十四隨眠、十六隨煩惱纏，當言為因當言為緣，所餘一切當言為緣而不為因。於無覆無記意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言為緣而不為因。
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有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。於善眼識所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言與幾相應、幾不相應？於不善有覆無記無覆無記眼識，所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言與幾相應、幾不相應？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。
有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或有覆無記、或無覆無記。於善眼識所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言與幾相應、幾不相應？於不善有覆無記無覆無記眼識，所有結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言與幾相應、幾不相應？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。
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於善眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。於不善眼識，有三結、三縛、三隨眠、七隨煩惱纏，當言相應。一心耶？曰：不爾。於貪相應不善眼識，有二結、二縛、二隨眠、六隨煩惱纏，當言相應。如貪相應不善眼識，瞋相應不善眼識亦爾。於有覆無記眼識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。於無覆無記眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。於不善意識，有七結、七縛、三十四隨眠、三十九隨煩惱纏，當言相應。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見苦所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見集所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見集所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見集所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見滅所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見滅所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見道所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見道所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見道所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於修所斷貪隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如修所斷貪隨眠相應不善意識，恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於修所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於有覆無記意識，有六結、六縛、六
於善眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。於不善眼識，有三結、三縛、三隨眠、七隨煩惱纏，當言相應。一心耶？曰：不爾。於貪相應不善眼識，有二結、二縛、二隨眠、六隨煩惱纏，當言相應。如貪相應不善眼識，瞋相應不善眼識亦爾。於有覆無記眼識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。於無覆無記眼識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。於不善意識，有七結、七縛、三十四隨眠、三十九隨煩惱纏，當言相應。一心耶？曰：不爾。於見苦所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見苦所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見集所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見集所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見集所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見滅所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見滅所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於見道所斷邪見隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如見道所斷邪見隨眠相應不善意識，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於見道所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於修所斷貪隨眠相應不善意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，六隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第七眠。如修所斷貪隨眠相應不善意識，恚、慢隨眠相應不善意識亦爾。於修所斷不共無明隨眠相應不善意識，有一結、一縛、一隨眠；若覺悟位，五隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第六眠。於有覆無記意識，有六結、六縛、六
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十五隨眠、六十八隨煩惱纏當言相應。一心耶？曰：不爾。於欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，四隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第五眠。如欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識，邊執見相應有覆無記意識亦爾。於色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無記意識，邊執見見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見苦所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見集所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見集所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見集所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見滅所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、戒禁取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見道所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意識，慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫修所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。如色界繫有覆無記意識，無色界繫有覆無記意識亦爾。於無覆無記意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。
十五隨眠、六十八隨煩惱纏當言相應。一心耶？曰：不爾。於欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠；若覺悟位，四隨煩惱纏當言相應；若睡眠位，增第五眠。如欲界繫薩迦耶見相應有覆無記意識，邊執見相應有覆無記意識亦爾。於色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫薩迦耶見隨眠相應有覆無記意識，邊執見見苦所斷邪見、見取、戒禁取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見苦所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見集所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見集所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見集所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見滅所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見滅所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫見道所斷邪見隨眠相應有覆無記意識，見取、戒禁取、疑、貪、慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫見道所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。於色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意識，有二結、二縛、二隨眠、四隨煩惱纏，當言相應。如色界繫修所斷貪隨眠相應有覆無記意識，慢隨眠相應有覆無記意識亦爾。於色界繫修所斷不共無明隨眠相應有覆無記意識，有一結、一縛、一隨眠、三隨煩惱纏，當言相應。如色界繫有覆無記意識，無色界繫有覆無記意識亦爾。於無覆無記意識，一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏，當言皆不相應。
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說一切有部識身足論卷第五
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