阿毘達磨識身足論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第四

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

因緣蘊第三之一嗢柁南頌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣蘊第三之一嗢柁南頌

過去等因與善等， 隨增幾緣幾因等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去等因與善等， 隨增幾緣幾因等，

十十五心非因等， 結縛隨眠等相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十十五心非因等， 結縛隨眠等相應。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或過去或未來或現在。過去眼識，頗有過去為因，非未來為因、非現在為因耶？頗有未來為因，非過去為因、非現在為因耶？頗有現在為因，非過去為因、非未來為因耶？頗有過去現在為因，非未來為因耶？頗有未來現在為因，非過去為因耶？頗有過去未來為因，非現在為因耶？頗有過去未來現在為因耶？如過去眼識，未來現在眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或過去或未來或現在。過去眼識，頗有過去為因，非未來為因、非現在為因耶？頗有未來為因，非過去為因、非現在為因耶？頗有現在為因，非過去為因、非未來為因耶？頗有過去現在為因，非未來為因耶？頗有未來現在為因，非過去為因耶？頗有過去未來為因，非現在為因耶？頗有過去未來現在為因耶？如過去眼識，未來現在眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

過去眼識，一切皆用過去為因，所餘諸句皆不可得。未來眼識，或用過去、未來為因，非現在為因。何等未來因？謂此俱有相應等法。何等過去因？謂過去法與此眼識或為同類或異熟等，非現在法與此眼識或為同類或異熟等。或有過去未來現在為因。何等未來因？謂此俱有相應等法。何等過去現在因？謂過去現在法與此眼識或為同類或異熟等。現在眼識，一切皆用過去現在為因，所餘諸句皆不可得。何等現在因？謂此俱有相應諸法。何等過去因？謂過去法與此眼識或為同類或異熟等。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。過去意識，一切皆用過去為因，所餘諸句皆不可得。未來意識，或有未來為因，非過去現在為因，謂未證入正性離生補特伽羅，未來最初無漏意識。何等未來因？謂此俱有相應諸法。或有未來現在為因，非過去為因，謂苦法智忍現在前時，所有未來無漏意識。何等未來因？謂此俱有相應諸法。何等現在因？謂苦法智忍及彼俱有相應等法。或有過去未來為因非現在為因。何等未來因？謂此俱有相應等法。何等過去因？謂過去法與此意識或為同類或異熟等，非現在法與此意識或為同類或異熟等。或有過去未來現在為因。何等未來因？謂此俱有相應等法。何等過去現在因？謂過去現在法與此意識或為同類或異熟等。現在意識，或有現在為因，非過去為因、非未來為因，謂苦法智忍現在前時，與彼俱有相應意識。何等現在因？謂此俱有相應諸法。或有過去現在為因，非未來為因。何等現在因？謂此俱有相應諸法。何等過去因？謂過去法與此意識或為同類或異熟等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去眼識，一切皆用過去為因，所餘諸句皆不可得。未來眼識，或用過去、未來為因，非現在為因。何等未來因？謂此俱有相應等法。何等過去因？謂過去法與此眼識或為同類或異熟等，非現在法與此眼識或為同類或異熟等。或有過去未來現在為因。何等未來因？謂此俱有相應等法。何等過去現在因？謂過去現在法與此眼識或為同類或異熟等。現在眼識，一切皆用過去現在為因，所餘諸句皆不可得。何等現在因？謂此俱有相應諸法。何等過去因？謂過去法與此眼識或為同類或異熟等。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。過去意識，一切皆用過去為因，所餘諸句皆不可得。未來意識，或有未來為因，非過去現在為因，謂未證入正性離生補特伽羅，未來最初無漏意識。何等未來因？謂此俱有相應諸法。或有未來現在為因，非過去為因，謂苦法智忍現在前時，所有未來無漏意識。何等未來因？謂此俱有相應諸法。何等現在因？謂苦法智忍及彼俱有相應等法。或有過去未來為因非現在為因。何等未來因？謂此俱有相應等法。何等過去因？謂過去法與此意識或為同類或異熟等，非現在法與此意識或為同類或異熟等。或有過去未來現在為因。何等未來因？謂此俱有相應等法。何等過去現在因？謂過去現在法與此意識或為同類或異熟等。現在意識，或有現在為因，非過去為因、非未來為因，謂苦法智忍現在前時，與彼俱有相應意識。何等現在因？謂此俱有相應諸法。或有過去現在為因，非未來為因。何等現在因？謂此俱有相應諸法。何等過去因？謂過去法與此意識或為同類或異熟等。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或無記。善眼識，頗有善為因，非不善為因、非無記為因耶？頗有不善為因，非善為因、非無記為因耶。頗有無記為因？非善為因、非不善為因耶？頗有善無記為因，非不善為因耶。頗有不善無記為因，非善為因耶？頗有善不善為因，非無記為因耶？頗有善不善無記為因耶？如善眼識，不善無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善、或不善、或無記。善眼識，頗有善為因，非不善為因、非無記為因耶？頗有不善為因，非善為因、非無記為因耶。頗有無記為因？非善為因、非不善為因耶？頗有善無記為因，非不善為因耶。頗有不善無記為因，非善為因耶？頗有善不善為因，非無記為因耶？頗有善不善無記為因耶？如善眼識，不善無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

善眼識，一切皆用善為因，所餘諸句皆不可得。不善眼識，一切皆用不善無記為因，所餘諸句皆不可得。無記眼識，或有無記為因、非善為因、非不善為因，謂威儀路工巧處眼識，及梵世所繫染污眼識。或有善無記為因、非不善為因，謂善異熟生眼識。何等無記因？謂此俱有相應等法。何等善因？謂彼善法能感於此眼識異熟。或有不善無記為因，非善為因，謂不善異熟生眼識。何等無記因？謂此俱有相應等法。何等不善因？謂彼不善法能感於此眼識異熟。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有梵世所繫。善意識，一切皆用善為因，所餘諸句皆不可得。不善意識，一切皆用不善無記為因，所餘諸句皆不可得。無記意識，或有無記為因、非善為因、非不善為因，謂威儀路工巧處意識，及色無色所繫染污意識。或有善無記為因、非不善為因，謂善異熟生意識。何等無記因？謂此俱有相應等法。何等善因？謂彼善法能感於此意識異熟。或有不善無記為因、非善為因，謂欲所繫有身見、邊執見相應意識。何等無記因？謂此俱有相應等法。何等不善因？謂欲所繫見苦所斷八隨眠等，及見集所斷遍行隨眠等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善眼識，一切皆用善為因，所餘諸句皆不可得。不善眼識，一切皆用不善無記為因，所餘諸句皆不可得。無記眼識，或有無記為因、非善為因、非不善為因，謂威儀路工巧處眼識，及梵世所繫染污眼識。或有善無記為因、非不善為因，謂善異熟生眼識。何等無記因？謂此俱有相應等法。何等善因？謂彼善法能感於此眼識異熟。或有不善無記為因，非善為因，謂不善異熟生眼識。何等無記因？謂此俱有相應等法。何等不善因？謂彼不善法能感於此眼識異熟。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有梵世所繫。善意識，一切皆用善為因，所餘諸句皆不可得。不善意識，一切皆用不善無記為因，所餘諸句皆不可得。無記意識，或有無記為因、非善為因、非不善為因，謂威儀路工巧處意識，及色無色所繫染污意識。或有善無記為因、非不善為因，謂善異熟生意識。何等無記因？謂此俱有相應等法。何等善因？謂彼善法能感於此意識異熟。或有不善無記為因、非善為因，謂欲所繫有身見、邊執見相應意識。何等無記因？謂此俱有相應等法。何等不善因？謂欲所繫見苦所斷八隨眠等，及見集所斷遍行隨眠等。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善或不善、或有覆無記或無覆無記。於善眼識，有幾隨眠之所隨增？於不善有覆無記無覆無記眼識，有幾隨眠之所隨增？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善或不善、或有覆無記或無覆無記。於善眼識，有幾隨眠之所隨增？於不善有覆無記無覆無記眼識，有幾隨眠之所隨增？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

於善眼識，有欲纏色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於不善眼識，有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於有覆無記眼識，有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於無覆無記眼識，有欲纏色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，有三界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於不善意識，有欲纏一切隨眠之所隨增。於有覆無記意識，有色無色纏一切隨眠及欲纏見苦所斷一切隨眠見集所斷遍行隨眠之所隨增。於無覆無記意識，有三界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善眼識，有欲纏色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於不善眼識，有欲纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於有覆無記眼識，有色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於無覆無記眼識，有欲纏色纏遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，有三界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。於不善意識，有欲纏一切隨眠之所隨增。於有覆無記意識，有色無色纏一切隨眠及欲纏見苦所斷一切隨眠見集所斷遍行隨眠之所隨增。於無覆無記意識，有三界遍行隨眠及修所斷隨眠之所隨增。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善或不善、或有覆無記或無覆無記。於善眼識，有幾隨眠當言為因、當言為緣？有幾隨眠，當言為緣而不為因？於不善有覆無記無覆無記眼識，有幾隨眠當言為因、當言為緣？有幾隨眠，當言為緣而不為因？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或善或不善、或有覆無記或無覆無記。於善眼識，有幾隨眠當言為因、當言為緣？有幾隨眠，當言為緣而不為因？於不善有覆無記無覆無記眼識，有幾隨眠當言為因、當言為緣？有幾隨眠，當言為緣而不為因？如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

於善眼識，一切隨眠當言為緣而不為因。於不善眼識有十五隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於有覆無記眼識，有十四隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於無覆無記眼識中，除隨眠異熟眼識。於餘無覆無記眼識，一切隨眠，當言為緣而不為因。於隨眠異熟眼識，有三十四隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。問：一心耶？答：不爾。於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識，有二隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如見苦所斷邪見，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於見集所斷邪見隨眠異熟眼識，有二隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如見集所斷邪見，見取、疑、貪、恚、慢亦爾。於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠、當言為緣而不為因。於見滅所斷邪見隨眠異熟眼識，有二隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如見滅所斷邪見，見取、疑、貪、恚、慢亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於見道所斷邪見隨眠異熟眼識，有二隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如見道所斷邪見，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢亦爾。於見道所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於修所斷貪隨眠異熟眼識，有二隨眠，當言為因，當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如修所斷貪，恚、慢亦爾。於修所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，一切隨眠，當言為緣而不為因。於不善意識，有三十六隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。問：一心耶？答不爾。於見苦所斷不善意識，有十四隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠、當言為緣而不為因。於見集所斷不善意識、有十四隨眠、當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於見滅所斷不善意識，有十八隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於見道所斷不善意識，有十九隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於修所斷不善意識，有十五隨眠，當言為因、當 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善眼識，一切隨眠當言為緣而不為因。於不善眼識有十五隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於有覆無記眼識，有十四隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於無覆無記眼識中，除隨眠異熟眼識。於餘無覆無記眼識，一切隨眠，當言為緣而不為因。於隨眠異熟眼識，有三十四隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。問：一心耶？答：不爾。於見苦所斷邪見隨眠異熟眼識，有二隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如見苦所斷邪見，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢亦爾。於見苦所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於見集所斷邪見隨眠異熟眼識，有二隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如見集所斷邪見，見取、疑、貪、恚、慢亦爾。於見集所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠、當言為緣而不為因。於見滅所斷邪見隨眠異熟眼識，有二隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如見滅所斷邪見，見取、疑、貪、恚、慢亦爾。於見滅所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於見道所斷邪見隨眠異熟眼識，有二隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如見道所斷邪見，見取、戒禁取、疑、貪、恚、慢亦爾。於見道所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於修所斷貪隨眠異熟眼識，有二隨眠，當言為因，當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如修所斷貪，恚、慢亦爾。於修所斷不共無明隨眠異熟眼識，有一隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如眼識，耳鼻舌身識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記。於善意識，一切隨眠，當言為緣而不為因。於不善意識，有三十六隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。問：一心耶？答不爾。於見苦所斷不善意識，有十四隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠、當言為緣而不為因。於見集所斷不善意識、有十四隨眠、當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於見滅所斷不善意識，有十八隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於見道所斷不善意識，有十九隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於修所斷不善意識，有十五隨眠，當言為因、當

言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於有覆無記意識，有七十六隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。問：一心耶？答：不爾。於欲所繫有覆無記意識，有十四隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於色所繫見苦所斷有覆無記意識，有十三隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於色所繫見集所斷有覆無記意識，有十三隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於色所繫見滅所斷有覆無記意識，有十七隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於色所繫見道所斷有覆無記意識，有十八隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於色所繫修所斷有覆無記意識，有十四隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如色所繫，無色所繫亦爾。於無覆無記意識，一切隨眠，當言為緣而不為因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於有覆無記意識，有七十六隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。問：一心耶？答：不爾。於欲所繫有覆無記意識，有十四隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於色所繫見苦所斷有覆無記意識，有十三隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於色所繫見集所斷有覆無記意識，有十三隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於色所繫見滅所斷有覆無記意識，有十七隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於色所繫見道所斷有覆無記意識，有十八隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。於色所繫修所斷有覆無記意識，有十四隨眠，當言為因、當言為緣；所餘隨眠，當言為緣而不為因。如色所繫，無色所繫亦爾。於無覆無記意識，一切隨眠，當言為緣而不為因。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或過去或未來或現在、或善或不善、或有覆無記或無覆無記。於過去善眼識所有隨眠，彼於此心若所隨增，亦能為因耶？設於此心能為因者，為所隨增耶？如過去善眼識，未來現在善眼識亦爾。如善眼識，不善、有覆無記無覆無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或過去或未來或現在、或善或不善、或有覆無記或無覆無記。於過去善眼識所有隨眠，彼於此心若所隨增，亦能為因耶？設於此心能為因者，為所隨增耶？如過去善眼識，未來現在善眼識亦爾。如善眼識，不善、有覆無記無覆無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

於過去善眼識所有隨眠，彼於此心若所隨增，即不為因；若於此心能為因者，即非隨眠亦不隨增。如過去善眼識，未來現在善眼識亦爾。於過去不善眼識，所有隨眠，彼於此心或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠，若不緣此、設緣已斷及此相應隨眠已斷。為所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。能為其因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。不能為因亦非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去不善眼識，未來不善眼識亦爾。於現在不善眼識，所有隨眠，彼於此心或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。是能為因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如不善眼識，有覆無記眼識亦爾。於過去無覆無記眼識，所有隨眠，彼於此心為所隨增亦為因耶？除諸隨眠異熟眼識。於餘過去無覆無記眼識，所有隨眠，彼於此心若所隨增不能為因；若於此心能為因者，即非隨眠亦不隨增。若諸隨眠異熟眼識，所有隨眠，彼於此心或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠為因，能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。為所隨增不能為因者，謂諸隨眠不為因，感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。是能為因亦所隨增者，謂諸隨眠為因，能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠不為因，感此心異熟，即彼隨眠不能緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去無覆無記眼識，未來現在無覆無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記，不應說有隨眠所感異熟意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去善眼識所有隨眠，彼於此心若所隨增，即不為因；若於此心能為因者，即非隨眠亦不隨增。如過去善眼識，未來現在善眼識亦爾。於過去不善眼識，所有隨眠，彼於此心或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠，若不緣此、設緣已斷及此相應隨眠已斷。為所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。能為其因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。不能為因亦非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去不善眼識，未來不善眼識亦爾。於現在不善眼識，所有隨眠，彼於此心或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。是所隨增不能為因者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。是能為因亦所隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如不善眼識，有覆無記眼識亦爾。於過去無覆無記眼識，所有隨眠，彼於此心為所隨增亦為因耶？除諸隨眠異熟眼識。於餘過去無覆無記眼識，所有隨眠，彼於此心若所隨增不能為因；若於此心能為因者，即非隨眠亦不隨增。若諸隨眠異熟眼識，所有隨眠，彼於此心或能為因非所隨增，或所隨增不能為因，或能為因亦所隨增，或不能為因亦非所隨增。且能為因非所隨增者，謂諸隨眠為因，能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。為所隨增不能為因者，謂諸隨眠不為因，感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。是能為因亦所隨增者，謂諸隨眠為因，能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠不為因，感此心異熟，即彼隨眠不能緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。如過去無覆無記眼識，未來現在無覆無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記，不應說有隨眠所感異熟意識。

有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或過去或未來或現在、或善或不善、或有覆無記或無覆無記。於過去善眼識所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？設於此心不為因者，亦不隨增耶？如過去善眼識，未來現在善眼識亦爾。如善眼識，不善、有覆無記無覆無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有六識身，謂眼識耳鼻舌身意識。如是六識身，或過去或未來或現在、或善或不善、或有覆無記或無覆無記。於過去善眼識所有隨眠，彼於此心若不隨增，亦不為因耶？設於此心不為因者，亦不隨增耶？如過去善眼識，未來現在善眼識亦爾。如善眼識，不善、有覆無記無覆無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。

於過去善眼識，所有隨眠，彼於此心若不隨增亦不為因，或不為因非不隨增，謂諸隨眠緣此未斷。如過去善眼識，未來現在善眼識亦爾。於過去不善眼識，所有隨眠，彼於此心或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂彼隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，及此相應隨眠已斷。不能為因亦不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。如過去不善眼識，未來不善眼識亦爾。於現在不善眼識，所有隨眠，彼於此心或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。如善眼識，有覆無記眼識亦爾。於過去無覆無記眼識，所有隨眠，彼於此心若不隨增亦不為因耶？謂除隨眠異熟眼識。於餘無覆無記眼識，所有隨眠，彼於此心若不隨增亦不為因，或不為因非不隨增，謂諸隨眠緣此未斷。若諸隨眠異熟眼識，所有隨眠，彼於此心或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠不為因，感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠為因，能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因非所隨眠者，謂諸隨眠不為因，感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠為因，能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。如過去無覆無記眼識，未來現在無覆無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記，不應說有隨眠所感異熟意識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去善眼識，所有隨眠，彼於此心若不隨增亦不為因，或不為因非不隨增，謂諸隨眠緣此未斷。如過去善眼識，未來現在善眼識亦爾。於過去不善眼識，所有隨眠，彼於此心或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂彼隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷，及此相應隨眠已斷。不能為因亦不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應隨眠未斷。如過去不善眼識，未來不善眼識亦爾。於現在不善眼識，所有隨眠，彼於此心或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因非所隨增者，謂諸隨眠在此心後同類遍行，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠在此心前同類遍行，即彼隨眠緣此未斷，及此相應所有隨眠。如善眼識，有覆無記眼識亦爾。於過去無覆無記眼識，所有隨眠，彼於此心若不隨增亦不為因耶？謂除隨眠異熟眼識。於餘無覆無記眼識，所有隨眠，彼於此心若不隨增亦不為因，或不為因非不隨增，謂諸隨眠緣此未斷。若諸隨眠異熟眼識，所有隨眠，彼於此心或不為因非不隨增，或不隨增非不為因，或不為因亦不隨增，或非不為因非不隨增。且不為因非不隨增者，謂諸隨眠不為因，感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。非所隨增非不為因者，謂諸隨眠為因，能感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷。不能為因非所隨眠者，謂諸隨眠不為因，感此心異熟，即彼隨眠若不緣此、設緣已斷、若所餘緣、若他隨眠、若不同界遍行隨眠。非不為因非不隨增者，謂諸隨眠為因，能感此心異熟，即彼隨眠緣此未斷。如過去無覆無記眼識，未來現在無覆無記眼識亦爾。如眼識，耳鼻舌身意識亦爾。此中差別者，鼻識舌識不應說有有覆無記，不應說有隨眠所感異熟意識。

有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心。色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。欲界繫善心，若體未斷，未斷為因耶？設未斷為因，體未斷耶？乃至無色界繫無覆無記心，若體未斷，未斷為因耶？設未斷為因，體未斷耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十種心，謂欲界繫善心、不善心、有覆無記心、無覆無記心。色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。無色界繫善心、有覆無記心、無覆無記心。欲界繫善心，若體未斷，未斷為因耶？設未斷為因，體未斷耶？乃至無色界繫無覆無記心，若體未斷，未斷為因耶？設未斷為因，體未斷耶？

欲界繫善心，若體未斷，未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，體未斷耶？曰：如是。諸不善心，若體未斷，未斷為因耶？或體未斷，未斷為因；或體未斷，已斷為因及未斷為因。且體未斷，未斷為因者，謂諸具縛補特伽羅諸不善心，自體未斷，未斷為因；或體未斷，已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪。苦智已生、集智未生，見集滅道及修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集智已生、滅智未生，見滅道修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅智已生、道智未生，見道修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名體未斷，已斷為因及未斷為因。設未斷為因，體未斷耶？或未斷為因，體亦未斷；或未斷為因及已斷為因，而體未斷；或未斷為因及已斷為因，其體已斷。未斷為因體未斷者，謂諸具縛補特伽羅諸不善心，是名未斷為因體亦未斷。未斷為因及已斷為因體未斷者，謂未離欲界貪。苦智已生、集智未生，見集滅道及修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集智已生、滅智未生，見滅道修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅智已生、道智未生、見道修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名未斷為因及已斷為因而體未斷。未斷為因及已斷為因體已斷者，謂未離欲界貪。苦智已生、集智未生，見苦所斷諸不善心，何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名未斷為因及已斷為因其體已斷。諸欲界繫有覆無記心，若體未斷，未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，體未斷耶？或未斷為因，其體未斷；或未斷為因及已斷為因，其體已斷。未斷為因體未斷者，謂諸具縛補特伽羅諸欲界繫有覆無記心，是名未斷為因其體未斷。未斷為因及已斷為因體已斷者，謂未離欲界貪。苦智已生、集智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，何等已斷因？謂此俱有相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界繫善心，若體未斷，未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，體未斷耶？曰：如是。諸不善心，若體未斷，未斷為因耶？或體未斷，未斷為因；或體未斷，已斷為因及未斷為因。且體未斷，未斷為因者，謂諸具縛補特伽羅諸不善心，自體未斷，未斷為因；或體未斷，已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪。苦智已生、集智未生，見集滅道及修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集智已生、滅智未生，見滅道修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅智已生、道智未生，見道修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名體未斷，已斷為因及未斷為因。設未斷為因，體未斷耶？或未斷為因，體亦未斷；或未斷為因及已斷為因，而體未斷；或未斷為因及已斷為因，其體已斷。未斷為因體未斷者，謂諸具縛補特伽羅諸不善心，是名未斷為因體亦未斷。未斷為因及已斷為因體未斷者，謂未離欲界貪。苦智已生、集智未生，見集滅道及修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集智已生、滅智未生，見滅道修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅智已生、道智未生、見道修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，修所斷諸不善心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂欲界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名未斷為因及已斷為因而體未斷。未斷為因及已斷為因體已斷者，謂未離欲界貪。苦智已生、集智未生，見苦所斷諸不善心，何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名未斷為因及已斷為因其體已斷。諸欲界繫有覆無記心，若體未斷，未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，體未斷耶？或未斷為因，其體未斷；或未斷為因及已斷為因，其體已斷。未斷為因體未斷者，謂諸具縛補特伽羅諸欲界繫有覆無記心，是名未斷為因其體未斷。未斷為因及已斷為因體已斷者，謂未離欲界貪。苦智已生、集智未生，諸欲界繫見苦所斷有覆無記心，何等已斷因？謂此俱有相

應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名未斷為因及已斷為因其體已斷。諸欲界繫無覆無記心，若體未斷，未斷為因耶？除諸隨眠所感異熟，餘欲界繫無覆無記心，若體未斷未斷為因耶？曰，如是。設未斷為因，體未斷耶？曰：如是。若諸隨眠所感異熟，或體未斷，未斷為因；或體未斷，已斷為因及未斷為因。其體未斷未斷為因者，謂諸具縛補特伽羅隨眠所感諸異熟心，若未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見集滅道及修所斷隨眠所感諸異熟心。集智已生、滅智未生，見滅道修所斷隨眠所感諸異熟心。滅智已生、道智未生，見道修所斷隨眠所感諸異熟心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，修所斷隨眠所感諸異熟心，是名體未斷，未斷為因。其體未斷，已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪。苦智已生、集智未生，見苦所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。集智已生、滅智未生，見苦集所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集滅所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，見所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。是名體未斷，已斷為因及未斷為因。設未斷為因，體未斷耶？曰：如是。諸色界繫善心，若體未斷，未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，體未斷耶？曰：如是。諸色界繫有覆無記心，若體未斷，未斷為因耶？或體未斷，未斷為因；或體未斷，已斷為因及未斷為因。其體未斷未斷為因者，謂諸具縛補特伽羅諸色界繫有覆無記心，已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，是名體未斷未斷為因。其體未斷，已斷為因及未斷為因者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應等法。何等未斷因？謂欲界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法，是名未斷為因及已斷為因其體已斷。諸欲界繫無覆無記心，若體未斷，未斷為因耶？除諸隨眠所感異熟，餘欲界繫無覆無記心，若體未斷未斷為因耶？曰，如是。設未斷為因，體未斷耶？曰：如是。若諸隨眠所感異熟，或體未斷，未斷為因；或體未斷，已斷為因及未斷為因。其體未斷未斷為因者，謂諸具縛補特伽羅隨眠所感諸異熟心，若未離欲界貪，苦智已生、集智未生，見集滅道及修所斷隨眠所感諸異熟心。集智已生、滅智未生，見滅道修所斷隨眠所感諸異熟心。滅智已生、道智未生，見道修所斷隨眠所感諸異熟心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，修所斷隨眠所感諸異熟心，是名體未斷，未斷為因。其體未斷，已斷為因及未斷為因者，謂未離欲界貪。苦智已生、集智未生，見苦所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。集智已生、滅智未生，見苦集所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。滅智已生、道智未生，見苦集滅所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見苦集滅所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。若見圓滿世尊弟子，未離欲界貪，見所斷隨眠所感諸異熟心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂見所斷諸隨眠等，能感如是諸異熟心。是名體未斷，已斷為因及未斷為因。設未斷為因，體未斷耶？曰：如是。諸色界繫善心，若體未斷，未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，體未斷耶？曰：如是。諸色界繫有覆無記心，若體未斷，未斷為因耶？或體未斷，未斷為因；或體未斷，已斷為因及未斷為因。其體未斷未斷為因者，謂諸具縛補特伽羅諸色界繫有覆無記心，已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，是名體未斷未斷為因。其體未斷，已斷為因及未斷為因者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，

諸色界繫有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名體未斷，已斷為因及未斷為因。設未斷為因，其體未斷耶？或未斷為因其體未斷，或未斷為因及已斷為因其體未斷，或未斷為因及已斷為因其體已斷。未斷為因其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅諸色界繫有覆無記心，已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，是名未斷為因其體未斷。未斷為因及已斷為因其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名未斷為因及已斷為因其體未斷。未斷為因及已斷為因其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦未斷有覆無記心，何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂色界繫見集所斷遍行隨眠，及彼相應等法。是名未斷為因及已斷為因其體已斷。諸色界繫無覆無記心，若體未斷，未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，其體未斷耶？曰：如是。諸無色界繫善心，若體未斷，未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，其體未斷耶？曰：如是。諸無色界繫有覆無記心，若體未斷未斷為因耶？或體未斷未斷為因，或體未斷已斷為因及未斷為因。其體未斷未斷為因者，謂諸具縛補特伽羅諸無色界繫有覆無記心，已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心；已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心。是名體未斷未斷為因。其體未斷已斷為因及未斷為因者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色界繫有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名體未斷，已斷為因及未斷為因。設未斷為因，其體未斷耶？或未斷為因其體未斷，或未斷為因及已斷為因其體未斷，或未斷為因及已斷為因其體已斷。未斷為因其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅諸色界繫有覆無記心，已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸色界繫有覆無記心，是名未斷為因其體未斷。未斷為因及已斷為因其體未斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸色界繫見滅道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸色界繫見道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離色界貪，諸色界繫修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名未斷為因及已斷為因其體未斷。未斷為因及已斷為因其體已斷者，謂未離色界貪，苦類智已生、集類智未生，諸色界繫見苦未斷有覆無記心，何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂色界繫見集所斷遍行隨眠，及彼相應等法。是名未斷為因及已斷為因其體已斷。諸色界繫無覆無記心，若體未斷，未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，其體未斷耶？曰：如是。諸無色界繫善心，若體未斷，未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，其體未斷耶？曰：如是。諸無色界繫有覆無記心，若體未斷未斷為因耶？或體未斷未斷為因，或體未斷已斷為因及未斷為因。其體未斷未斷為因者，謂諸具縛補特伽羅諸無色界繫有覆無記心，已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心；已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心。是名體未斷未斷為因。其體未斷已斷為因及未斷為因者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法

。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名體未斷，已斷為因及未斷為因。設未斷為因，其體未斷耶？或未斷為因其體未斷，或未斷為因及已斷為因其體未斷，或未斷為因及已斷為因其體已斷。未斷為因其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心；已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心；已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心。是名未斷為因其體未斷。未斷為因及已斷為因其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名未斷為因及已斷為因其體未斷。未斷為因及已斷為因其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂無色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。諸無色界繫無覆無記心，若體未斷未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，其體未斷耶？曰：如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名體未斷，已斷為因及未斷為因。設未斷為因，其體未斷耶？或未斷為因其體未斷，或未斷為因及已斷為因其體未斷，或未斷為因及已斷為因其體已斷。未斷為因其體未斷者，謂諸具縛補特伽羅，諸無色界繫有覆無記心；已離欲界貪，未離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心；已離色界貪，苦類智未生，諸無色界繫有覆無記心。是名未斷為因其體未斷。未斷為因及已斷為因其體未斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見集滅道及修所斷有覆無記心。何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫見苦所斷遍行隨眠及彼相應等法。集類智已生、滅類智未生，諸無色界繫見滅道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。滅類智已生、道類智未生，諸無色界繫見道修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。若見圓滿世尊弟子，未離無色界貪，諸無色界繫修所斷有覆無記心，何等未斷因？謂此俱有相應等法。何等已斷因？謂無色界繫遍行隨眠及彼相應等法。是名未斷為因及已斷為因其體未斷。未斷為因及已斷為因其體已斷者，謂苦類智已生、集類智未生，諸無色界繫見苦所斷有覆無記心。何等已斷因？謂此俱有相應等法。何等未斷因？謂無色界繫見集所斷遍行隨眠及彼相應等法。諸無色界繫無覆無記心，若體未斷未斷為因耶？曰：如是。設未斷為因，其體未斷耶？曰：如是。