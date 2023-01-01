阿毘達磨識身足論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨識身足論卷第二

提婆設摩阿羅漢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

目乾連蘊第一之二第四嗢柁南頌後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目乾連蘊第一之二第四嗢柁南頌後

沙門目連作如是說：過去未來無，現在無為有。應問彼言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，九有情居有諸有情，有色、有種種身、有種種想，謂人及天一分，是名初有情居。有諸有情，有色、有種種身、有一種想，謂梵眾天在彼初生，是名第二有情居。有諸有情，有色、有一種身、有種種想，謂光音天，是名第三有情居。有諸有情，有色、有一種身、有一種想，謂遍淨天，是名第四有情居。有諸有情，有色、無想、無各異想，謂無想天，是名第五有情居。有諸有情，無色、一切種色想超過故、有對想滅沒故、種種想不作意故，無邊虛空空無邊處具足住，謂近趣空無邊處天，是名第六有情居。有諸有情，無色、一切種無邊虛空處超過已，無邊識識無邊處具足住，謂近趣識無邊處天，是名第七有情居。有諸有情，無色、一切種識無邊處超過已，無少所有無所有處具足住，謂近趣無所有處天，是名第八有情居。有諸有情，無色、一切種無所有處超過已，非想非非想處具足住，謂近趣非想非非想處天，是名第九有情居。彼答言：爾。具壽！若阿羅漢身在欲界現入滅定，當言住在何有情居？彼答言：有種種身、有種種想。具壽、由何世想說名有想？過去耶、未來耶、現在耶、若言由過去，應說有過去，不應無過去；言過去無，不應道理。若言由未來，應說有未來，不應無未來；言未來無，不應道理。若言由現在，則不應說現入滅定；言現入滅定，不應道理。若言不由過去、未來、現在，是則阿羅漢身在欲界現入滅定，應言無想、應言無想有情、應言住在無想有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門目連作如是說：過去未來無，現在無為有。應問彼言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，九有情居有諸有情，有色、有種種身、有種種想，謂人及天一分，是名初有情居。有諸有情，有色、有種種身、有一種想，謂梵眾天在彼初生，是名第二有情居。有諸有情，有色、有一種身、有種種想，謂光音天，是名第三有情居。有諸有情，有色、有一種身、有一種想，謂遍淨天，是名第四有情居。有諸有情，有色、無想、無各異想，謂無想天，是名第五有情居。有諸有情，無色、一切種色想超過故、有對想滅沒故、種種想不作意故，無邊虛空空無邊處具足住，謂近趣空無邊處天，是名第六有情居。有諸有情，無色、一切種無邊虛空處超過已，無邊識識無邊處具足住，謂近趣識無邊處天，是名第七有情居。有諸有情，無色、一切種識無邊處超過已，無少所有無所有處具足住，謂近趣無所有處天，是名第八有情居。有諸有情，無色、一切種無所有處超過已，非想非非想處具足住，謂近趣非想非非想處天，是名第九有情居。彼答言：爾。具壽！若阿羅漢身在欲界現入滅定，當言住在何有情居？彼答言：有種種身、有種種想。具壽、由何世想說名有想？過去耶、未來耶、現在耶、若言由過去，應說有過去，不應無過去；言過去無，不應道理。若言由未來，應說有未來，不應無未來；言未來無，不應道理。若言由現在，則不應說現入滅定；言現入滅定，不應道理。若言不由過去、未來、現在，是則阿羅漢身在欲界現入滅定，應言無想、應言無想有情、應言住在無想有情。

沙門目連作如是說：過去未來無，現在無為有。應問彼言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，一切有情皆依食住。彼答言：爾。具壽！無想有情諸天，當言有何食？彼答：有觸、意、思、識食。具壽！彼食爾時當言在何世？過去耶、未來耶、現在耶？若言在過去，應說有過去，不應無過去；言過去無；不應道理。若言在未來，應說有未來，不應無未來；言未來無，不應道理。若言在現在，則不應說無想有情；言無想有情，不應道理。若言不在過去、未來、現在，是則經中世尊善語善詞善說，一切有情皆依食住。如是契經世尊所說，汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經，不應道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門目連作如是說：過去未來無，現在無為有。應問彼言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，一切有情皆依食住。彼答言：爾。具壽！無想有情諸天，當言有何食？彼答：有觸、意、思、識食。具壽！彼食爾時當言在何世？過去耶、未來耶、現在耶？若言在過去，應說有過去，不應無過去；言過去無；不應道理。若言在未來，應說有未來，不應無未來；言未來無，不應道理。若言在現在，則不應說無想有情；言無想有情，不應道理。若言不在過去、未來、現在，是則經中世尊善語善詞善說，一切有情皆依食住。如是契經世尊所說，汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經，不應道理。

沙門目連作如是說：過去未來無，現在無為有。應問彼言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，有六識身，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。彼答言：爾。應問彼言：汝然此不？謂有能於眼識已觀、今觀、當觀，是無常、是苦、是空、是無我。已觀、今觀、當觀，彼因是因、是集、是生、是緣，彼滅是滅、是靜、是妙、是離，能斷彼道是道、是如、是行、是出。彼答言：爾。為何所觀？過去耶、未來耶、現在耶？若言觀過去，應說有過去，不應無過去；言過去無，不應道理。若言觀未來，應說有未來，不應無未來；言未來無，不應道理。若言觀現在，應說有一補特伽羅，非前非後二心和合，一是所觀、一是能觀，此不應理。若言無一補特伽羅，非前非後二心和合，一是所觀、一是能觀，則不應說觀於現在；言觀現在，不應道理。若言不觀過去、未來、現在，是則應無能於眼識已觀、今觀、當觀，是無常、是苦、是空、是無我。已觀、今觀、當觀，彼因是因、是集、是生、是緣，彼滅是滅，是靜，是妙，是離，能斷彼道是道、是如、是行、是出。若無能觀，則應無能已厭、今厭、當厭。若無能厭，則應無能已離染、今離染、當離染。若無能離染，則應無能已解脫、今解脫、當解脫。若無能解脫，則應無能已般涅槃、今般涅槃、當般涅槃。如眼識，如是耳識、鼻識、舌識、身識、意識亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門目連作如是說：過去未來無，現在無為有。應問彼言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，有六識身，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。彼答言：爾。應問彼言：汝然此不？謂有能於眼識已觀、今觀、當觀，是無常、是苦、是空、是無我。已觀、今觀、當觀，彼因是因、是集、是生、是緣，彼滅是滅、是靜、是妙、是離，能斷彼道是道、是如、是行、是出。彼答言：爾。為何所觀？過去耶、未來耶、現在耶？若言觀過去，應說有過去，不應無過去；言過去無，不應道理。若言觀未來，應說有未來，不應無未來；言未來無，不應道理。若言觀現在，應說有一補特伽羅，非前非後二心和合，一是所觀、一是能觀，此不應理。若言無一補特伽羅，非前非後二心和合，一是所觀、一是能觀，則不應說觀於現在；言觀現在，不應道理。若言不觀過去、未來、現在，是則應無能於眼識已觀、今觀、當觀，是無常、是苦、是空、是無我。已觀、今觀、當觀，彼因是因、是集、是生、是緣，彼滅是滅，是靜，是妙，是離，能斷彼道是道、是如、是行、是出。若無能觀，則應無能已厭、今厭、當厭。若無能厭，則應無能已離染、今離染、當離染。若無能離染，則應無能已解脫、今解脫、當解脫。若無能解脫，則應無能已般涅槃、今般涅槃、當般涅槃。如眼識，如是耳識、鼻識、舌識、身識、意識亦爾。

沙門目連作如是說：過去未來無，現在無為有。應問彼言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，是諸苾芻應斷諸漏。彼答言：爾。為何所斷？過去耶、未來耶、現在耶？若言斷過去，應說有過去，不應無過去；言過去無，不應道理。若斷未來，應說有未來，不應無未來；言未來無，不應道理。若言斷現在，應說有一補特伽羅，非前非後二心和合，一是所斷、一是能斷，此不應理。若言無一補特伽羅，非前非後二心和合，一是所斷、一是能斷，則不應說斷於現在；言斷現在，不應道理。若言不斷過去、未來、現在，是則經中世尊善語善詞善說，是諸苾芻應斷諸漏。如是契經世尊所說，汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經，不應道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門目連作如是說：過去未來無，現在無為有。應問彼言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，是諸苾芻應斷諸漏。彼答言：爾。為何所斷？過去耶、未來耶、現在耶？若言斷過去，應說有過去，不應無過去；言過去無，不應道理。若斷未來，應說有未來，不應無未來；言未來無，不應道理。若言斷現在，應說有一補特伽羅，非前非後二心和合，一是所斷、一是能斷，此不應理。若言無一補特伽羅，非前非後二心和合，一是所斷、一是能斷，則不應說斷於現在；言斷現在，不應道理。若言不斷過去、未來、現在，是則經中世尊善語善詞善說，是諸苾芻應斷諸漏。如是契經世尊所說，汝便誹謗違越拒逆。若汝誹謗違越拒逆如是世尊所說契經，不應道理。

識身足論補特伽羅蘊第二之一第一嗢柁南頌初 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識身足論補特伽羅蘊第二之一第一嗢柁南頌初

趣補特伽羅， 八種與三聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣補特伽羅， 八種與三聚，

三種自造作， 見聞覺知後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種自造作， 見聞覺知後。

補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅，可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是五趣決定安立不相雜亂，謂捺落迦趣、傍生趣、鬼趣、天趣、人趣。決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？有從㮈落迦沒生傍生趣？彼答言：爾。汝聽墮負。若有五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣，則不應說有從㮈落迦沒生傍生趣。汝作是言，不應道理。汝今若說有從㮈落迦沒生傍生趣，則不應說如是五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣；言此五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣，不應道理。彼作是言：定有從㮈落迦沒生傍生趣。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若定有從㮈落迦沒生傍生趣，是則應說彼即是彼；汝作是言，不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言定有從㮈落迦沒生傍生趣；言定有從㮈落迦沒生傍生趣，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？彼㮈落迦即傍生趣。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼㮈落迦即傍生趣，汝作是言不應道理。若汝不說彼㮈落迦即傍生趣，則不應說彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？㮈落迦斷別生傍生。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異彼，是則應說㮈落迦斷別生傍生，汝作是言不應道理。若汝不說㮈落迦斷別生傍生，則不應說彼異於彼；言彼異於彼，不應道理。若作是言：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？有從㮈落迦沒生傍生趣，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應言有從㮈落迦沒生傍生趣。如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說有從捺落迦沒生傍生趣，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。如有從㮈落迦沒生傍生趣，如是有從㮈落迦沒生於鬼趣亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅，可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是五趣決定安立不相雜亂，謂捺落迦趣、傍生趣、鬼趣、天趣、人趣。決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？有從㮈落迦沒生傍生趣？彼答言：爾。汝聽墮負。若有五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣，則不應說有從㮈落迦沒生傍生趣。汝作是言，不應道理。汝今若說有從㮈落迦沒生傍生趣，則不應說如是五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣；言此五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣，不應道理。彼作是言：定有從㮈落迦沒生傍生趣。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若定有從㮈落迦沒生傍生趣，是則應說彼即是彼；汝作是言，不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言定有從㮈落迦沒生傍生趣；言定有從㮈落迦沒生傍生趣，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？彼㮈落迦即傍生趣。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼㮈落迦即傍生趣，汝作是言不應道理。若汝不說彼㮈落迦即傍生趣，則不應說彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？㮈落迦斷別生傍生。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異彼，是則應說㮈落迦斷別生傍生，汝作是言不應道理。若汝不說㮈落迦斷別生傍生，則不應說彼異於彼；言彼異於彼，不應道理。若作是言：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？有從㮈落迦沒生傍生趣，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應言有從㮈落迦沒生傍生趣。如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說有從捺落迦沒生傍生趣，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。如有從㮈落迦沒生傍生趣，如是有從㮈落迦沒生於鬼趣亦爾。

補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅，可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣、傍生趣、鬼趣、天趣、人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？有從㮈落迦沒生於人趣。彼答言：爾。汝聽墮負。若有五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣，則不應說有從㮈落迦沒生於人趣，汝作是言不應道理。汝今若說有從㮈落迦沒生於人趣，則不應說如是五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣；言此五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣，不應道理。彼作是言：定有從㮈落迦沒生於人趣。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若定有從㮈落迦沒生於人趣，是則應說彼即是彼，汝作是言不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言定有從㮈落迦沒生於人趣，言定有從㮈落迦沒生於人趣，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？彼㮈落迦即是人趣。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼㮈落迦即是人趣，汝作是言不應道理。若汝不說彼㮈落迦即是人趣，則不應說彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。又若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？㮈落迦趣於生無漏根、力、覺支無所堪能，人趣有所堪能。彼答言爾。復問彼言：汝然此不？彼無堪能即有堪能。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼無堪能即有堪能，汝作是言不應道理。若汝不說彼無堪能即有堪能，則不應說彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？㮈落迦斷別生人趣。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異於彼，是則應說㮈落迦斷別生人趣，汝作是言不應道理。若汝不說㮈落迦斷別生人趣，則不應說彼異於彼；言彼異於彼，不應道理。若作是言：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？有從㮈落迦沒生於人趣，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應言有從㮈落迦沒生於人趣，如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說有從㮈落迦沒生於人趣，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。如有從㮈落迦沒生於人趣，如是有從㮈落迦沒生於天趣亦爾。如㮈落迦趣，如是傍生鬼天人趣亦爾。此中差別者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅，可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣、傍生趣、鬼趣、天趣、人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？有從㮈落迦沒生於人趣。彼答言：爾。汝聽墮負。若有五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣，則不應說有從㮈落迦沒生於人趣，汝作是言不應道理。汝今若說有從㮈落迦沒生於人趣，則不應說如是五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣；言此五趣決定安立不相雜亂，謂㮈落迦趣乃至人趣，決定別有㮈落迦趣，乃至決定別有人趣，不應道理。彼作是言：定有從㮈落迦沒生於人趣。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若定有從㮈落迦沒生於人趣，是則應說彼即是彼，汝作是言不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言定有從㮈落迦沒生於人趣，言定有從㮈落迦沒生於人趣，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？彼㮈落迦即是人趣。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼㮈落迦即是人趣，汝作是言不應道理。若汝不說彼㮈落迦即是人趣，則不應說彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。又若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？㮈落迦趣於生無漏根、力、覺支無所堪能，人趣有所堪能。彼答言爾。復問彼言：汝然此不？彼無堪能即有堪能。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼無堪能即有堪能，汝作是言不應道理。若汝不說彼無堪能即有堪能，則不應說彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？㮈落迦斷別生人趣。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異於彼，是則應說㮈落迦斷別生人趣，汝作是言不應道理。若汝不說㮈落迦斷別生人趣，則不應說彼異於彼；言彼異於彼，不應道理。若作是言：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？有從㮈落迦沒生於人趣，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應言有從㮈落迦沒生於人趣，如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說有從㮈落迦沒生於人趣，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。如有從㮈落迦沒生於人趣，如是有從㮈落迦沒生於天趣亦爾。如㮈落迦趣，如是傍生鬼天人趣亦爾。此中差別者

，於㮈落迦傍生鬼趣中不應說有所堪能，於天人趣中應說有所堪能。於天人趣中不應說無所堪能，於㮈落迦傍生鬼趣中應說無所堪能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，於㮈落迦傍生鬼趣中不應說有所堪能，於天人趣中應說有所堪能。於天人趣中不應說無所堪能，於㮈落迦傍生鬼趣中應說無所堪能。

補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅，可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是八種補特伽羅，決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？諸預流果能作證向補特伽羅得預流果。彼答言：爾。汝聽墮負。若有八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，則不應言諸預流果能作證向補特伽羅得預流果，汝作是言不應道理。今汝若說諸預流果能作證向補特伽羅得預流果，則不應說如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果。言此八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，不應道理。彼作是言：諸預流果能作證向補特伽羅定得預流果。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若預流果能作證向補特伽羅定得預流果，是則應說彼即是彼，汝作是言不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言諸預流果能作證向補特伽羅定得預流果；言預流果能作證向補特伽羅定得預流果，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？彼作證向即是住果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，汝則應言彼作證向即是住果，汝作是言不應道理。若汝不說彼作證向即是住果，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。又若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？諸預流果能作證向補特伽羅不成就果，若預流果成就於果。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？彼不成就即是成就。答言：不爾。汝聽墮負。若預流果能作證向補特伽羅不成就果，彼預流果成就於果，是則應言彼不成就即是成就，汝作是言不應道理。若汝不說彼不成就即是成就，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？諸預流果能作證向斷別生預流果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異於彼，是則應言諸預流果能作證向斷別生預流果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅，可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是八種補特伽羅，決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？諸預流果能作證向補特伽羅得預流果。彼答言：爾。汝聽墮負。若有八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，則不應言諸預流果能作證向補特伽羅得預流果，汝作是言不應道理。今汝若說諸預流果能作證向補特伽羅得預流果，則不應說如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果。言此八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，不應道理。彼作是言：諸預流果能作證向補特伽羅定得預流果。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若預流果能作證向補特伽羅定得預流果，是則應說彼即是彼，汝作是言不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言諸預流果能作證向補特伽羅定得預流果；言預流果能作證向補特伽羅定得預流果，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？彼作證向即是住果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，汝則應言彼作證向即是住果，汝作是言不應道理。若汝不說彼作證向即是住果，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。又若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？諸預流果能作證向補特伽羅不成就果，若預流果成就於果。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？彼不成就即是成就。答言：不爾。汝聽墮負。若預流果能作證向補特伽羅不成就果，彼預流果成就於果，是則應言彼不成就即是成就，汝作是言不應道理。若汝不說彼不成就即是成就，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？諸預流果能作證向斷別生預流果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異於彼，是則應言諸預流果能作證向斷別生預流果，

汝作是言不應道理。若汝不說諸預流果能作證向斷別生預流果，則不應言彼異於彼；言彼異於彼，不應道理。若作是言：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？諸預流果能作證向得預流果，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應言諸預流果能作證向得預流果，如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說諸預流果能作證向得預流果，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異，汝作是言不應道理。如預流果能作證向望預流果，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異，汝作是言不應道理。如預流果能作證向望預流果，如是諸一來果能作證向望一來果亦爾。此中差別者，諸一來果能作證向，不應定說不成就果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝作是言不應道理。若汝不說諸預流果能作證向斷別生預流果，則不應言彼異於彼；言彼異於彼，不應道理。若作是言：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？諸預流果能作證向得預流果，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應言諸預流果能作證向得預流果，如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說諸預流果能作證向得預流果，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異，汝作是言不應道理。如預流果能作證向望預流果，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異，汝作是言不應道理。如預流果能作證向望預流果，如是諸一來果能作證向望一來果亦爾。此中差別者，諸一來果能作證向，不應定說不成就果。

補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅，可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果。決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？諸不還果能作證向得不還果。彼答言：爾。汝聽墮負。若有八種補特伽羅，決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，則不應說諸不還果能作證向得不還果，汝作是言不應道理。汝今若說諸不還果能作證向得不還果，則不應言如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果；言有八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，不應道理。彼作是言：諸不還果能作證向定得不還果。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若不還果能作證向定得不還果，是則應說彼即是彼，汝作是言不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言諸不還果能作證向定得不還果；言不還果能作證向定得不還果，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？彼作證向即是住果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼作證向即是住果，汝作是言不應道理。若汝不說彼作證向即是住果，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。又若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？諸不還果能作證向有其瞋恚，彼不還果遠離瞋恚。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？彼有瞋恚即離瞋恚。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼有瞋恚即離瞋恚，汝作是言不應道理。若汝不說彼有瞋恚即離瞋恚，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？諸不還果能作證向斷別生不還果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異於彼，是則應說諸不還果能作證向斷別生不還果，汝作是言不應道理。若汝不說諸不還果能作證向斷別生不還果，則不應言彼異於彼；言彼異於彼；不應道理。若作是言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅，可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果。決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？諸不還果能作證向得不還果。彼答言：爾。汝聽墮負。若有八種補特伽羅，決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，則不應說諸不還果能作證向得不還果，汝作是言不應道理。汝今若說諸不還果能作證向得不還果，則不應言如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果；言有八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，不應道理。彼作是言：諸不還果能作證向定得不還果。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若不還果能作證向定得不還果，是則應說彼即是彼，汝作是言不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言諸不還果能作證向定得不還果；言不還果能作證向定得不還果，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？彼作證向即是住果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼作證向即是住果，汝作是言不應道理。若汝不說彼作證向即是住果，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。又若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？諸不還果能作證向有其瞋恚，彼不還果遠離瞋恚。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？彼有瞋恚即離瞋恚。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼有瞋恚即離瞋恚，汝作是言不應道理。若汝不說彼有瞋恚即離瞋恚，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？諸不還果能作證向斷別生不還果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異於彼，是則應說諸不還果能作證向斷別生不還果，汝作是言不應道理。若汝不說諸不還果能作證向斷別生不還果，則不應言彼異於彼；言彼異於彼；不應道理。若作是言

：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？諸不還果能作證向得不還果，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應說諸不還果能作證向得不還果，如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說諸不還果能作證向得不還果，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？諸不還果能作證向得不還果，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應說諸不還果能作證向得不還果，如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說諸不還果能作證向得不還果，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。

補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅：可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？阿羅漢果能作證向得阿羅漢果。彼答言：爾。汝聽墮負。若有八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，則不應說阿羅漢果能作證向得阿羅漢果，汝作是言不應道理。汝今若說阿羅漢果能作證向得阿羅漢果，則不應說如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果；言有八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，不應道理。彼作是言：阿羅漢果能作證向定得阿羅漢果。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若有阿羅漢果能作證向定得阿羅漢果，是則應說彼即是彼，汝作是言不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言阿羅漢果能作證向定得阿羅漢果；言阿羅漢果能作證向定得阿羅漢果，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？彼作證向即是住果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼作證向即是住果，汝作是言不應道理。若汝不說彼作證向即是住果，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。又若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？諸阿羅漢果能作證向，未全離貪、未全離慢、未全離無明，學有所作。阿羅漢果已全離貪、已全離慢、已全離無明，是其無學，所作已辦。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？彼有所作即所作已辦。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼有所作即所作已辦，汝作是言不應道理。若汝不說彼有所作即所作已辦，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？諸阿羅漢果能作證向斷別生阿羅漢果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異於彼，是則應說諸阿羅漢果能作證向斷別生阿羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅：可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？阿羅漢果能作證向得阿羅漢果。彼答言：爾。汝聽墮負。若有八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，則不應說阿羅漢果能作證向得阿羅漢果，汝作是言不應道理。汝今若說阿羅漢果能作證向得阿羅漢果，則不應說如是八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果；言有八種補特伽羅決定安立不相雜亂，謂預流果能作證向若預流果，乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果，決定別有預流果能作證向決定別有預流果，乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果，不應道理。彼作是言：阿羅漢果能作證向定得阿羅漢果。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若有阿羅漢果能作證向定得阿羅漢果，是則應說彼即是彼，汝作是言不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言阿羅漢果能作證向定得阿羅漢果；言阿羅漢果能作證向定得阿羅漢果，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？彼作證向即是住果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼作證向即是住果，汝作是言不應道理。若汝不說彼作證向即是住果，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。又若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？諸阿羅漢果能作證向，未全離貪、未全離慢、未全離無明，學有所作。阿羅漢果已全離貪、已全離慢、已全離無明，是其無學，所作已辦。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？彼有所作即所作已辦。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼有所作即所作已辦，汝作是言不應道理。若汝不說彼有所作即所作已辦，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？諸阿羅漢果能作證向斷別生阿羅漢果。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異於彼，是則應說諸阿羅漢果能作證向斷別生阿羅

漢果，汝作是言不應道理。若汝不說諸阿羅漢果，能作證向斷別生阿羅漢果，則不應言彼異於彼；言彼異於彼，不應道理。若作是言：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應說諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果，如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢果，汝作是言不應道理。若汝不說諸阿羅漢果，能作證向斷別生阿羅漢果，則不應言彼異於彼；言彼異於彼，不應道理。若作是言：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應說諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果，如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說諸阿羅漢果能作證向得阿羅漢果，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。

補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅，可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是三聚決定安立不相雜亂，謂不定聚、邪性定聚、正性定聚，決定別有不定聚、決定別有邪性定聚、決定別有正性定聚。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？有從不定聚入邪性定聚。彼答言：爾。汝聽墮負。若有三聚決定安立不相雜亂，謂不定聚、邪性定聚、正性定聚，決定別有不定聚、決定別有邪性定聚、決定別有正性定聚，則不應說有從不定聚入邪性定聚，汝作是言不應道理。汝今若說有從不定聚入邪性定聚，則不應說如是三聚決定安立不相雜亂，謂不定聚、邪性定聚、正性定聚，決定別有不定聚、決定別有邪性定聚、決定別有正性定聚；言有三聚決定安立不相雜亂，謂不定聚，邪性定聚，正性定聚，決定別有不定聚、決定別有邪性定聚、決定別有正性定聚，不應道理。彼作是言：定有從不定聚入邪性定聚。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若定有從不定聚入邪性定聚，是則應說彼即是彼，汝作是言不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言定有從不定聚入邪性定聚；言定有從不定聚入邪性定聚，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？諸住不定聚即是住邪性定聚。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說諸住不定聚即是住邪性定聚，汝作是言不應道理。若汝不說諸住不定聚即是住邪性定聚，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。又若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？住不定聚於生無漏根、力、覺支有所堪能，住邪性定聚無所堪能。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？彼有堪能即無堪能。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼有堪能即無堪能，汝作是言不應道理。若汝不說彼有堪能即無堪能，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？諸住不定聚斷別生住邪性定聚。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異於彼，是則應說諸住不定聚斷別生住邪性定聚，汝作是言不應道理。若汝不說諸住不定聚斷別生住邪性定聚，則不應言彼異於彼；言彼異於彼不應道理。若作是言：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？諸從不定聚入邪性定聚，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應說諸從不定聚入邪性定聚，如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說諸從不定聚入邪性定聚，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅論者作如是言：諦義勝義補特伽羅，可得、可證、現有、等有，是故定有補特伽羅。性空論者作是問言：汝然此不？謂契經中世尊善語善詞善說，如是三聚決定安立不相雜亂，謂不定聚、邪性定聚、正性定聚，決定別有不定聚、決定別有邪性定聚、決定別有正性定聚。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？有從不定聚入邪性定聚。彼答言：爾。汝聽墮負。若有三聚決定安立不相雜亂，謂不定聚、邪性定聚、正性定聚，決定別有不定聚、決定別有邪性定聚、決定別有正性定聚，則不應說有從不定聚入邪性定聚，汝作是言不應道理。汝今若說有從不定聚入邪性定聚，則不應說如是三聚決定安立不相雜亂，謂不定聚、邪性定聚、正性定聚，決定別有不定聚、決定別有邪性定聚、決定別有正性定聚；言有三聚決定安立不相雜亂，謂不定聚，邪性定聚，正性定聚，決定別有不定聚、決定別有邪性定聚、決定別有正性定聚，不應道理。彼作是言：定有從不定聚入邪性定聚。應問彼言：汝然此不？彼即是彼。答言：不爾。汝聽墮負。若定有從不定聚入邪性定聚，是則應說彼即是彼，汝作是言不應道理。若汝不說彼即是彼，則不應言定有從不定聚入邪性定聚；言定有從不定聚入邪性定聚，不應道理。若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？諸住不定聚即是住邪性定聚。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說諸住不定聚即是住邪性定聚，汝作是言不應道理。若汝不說諸住不定聚即是住邪性定聚，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。又若作是言：彼即是彼。應問彼言：汝然此不？住不定聚於生無漏根、力、覺支有所堪能，住邪性定聚無所堪能。彼答言：爾。復問彼言：汝然此不？彼有堪能即無堪能。答言：不爾。汝聽墮負。若彼即是彼，是則應說彼有堪能即無堪能，汝作是言不應道理。若汝不說彼有堪能即無堪能，則不應言彼即是彼；言彼即是彼，不應道理。若作是言：彼異於彼。應問彼言：汝然此不？諸住不定聚斷別生住邪性定聚。答言：不爾。汝聽墮負。若彼異於彼，是則應說諸住不定聚斷別生住邪性定聚，汝作是言不應道理。若汝不說諸住不定聚斷別生住邪性定聚，則不應言彼異於彼；言彼異於彼不應道理。若作是言：不可說彼或彼或異。應問彼言：汝然此不？諸從不定聚入邪性定聚，如是之言亦不可說或彼或異。答言：不爾。汝聽墮負。若不可說彼或彼或異，是則應說諸從不定聚入邪性定聚，如是之言亦不可說或彼或異，汝作是言不應道理。若汝不說諸從不定聚入邪性定聚，如是之言亦不可說或彼或異，則不應言

不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。

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異，則不應言不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異，則不應言不可說彼或彼或異；言不可說彼或彼或異，不應道理。