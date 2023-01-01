中觀論疏
隋 吉藏撰10卷CBETA T1824大于一万字 41 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
中觀論疏卷第十(本)
中觀論疏卷第十(本)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋吉藏撰
釋吉藏撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四諦品第二十四
四諦品第二十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
所以有此品來者有所得心必有依著。前二十一品立世間人法。論主求之無從。仍舉出世如來證有世間。次求出世如來不得。便舉世間顛倒證有出世。上品求世間顛倒不得。外云。若爾應都無世出世。今實有四諦。則應有世與出世。故苦集二諦則是世間。滅道二諦名出世間。是故不應無世出世。今觀四諦不可得。則成前非世出世義。既非世出世即是中道。故因中發觀戲論此滅。二者外云。顛倒是如來所離。四諦是如來所證。亦是如來所說。如來一期出世初後不同同明四諦。故初教轉四諦法輪。乃至涅槃明心喜之說。所以初後皆明四諦者。四諦是迷悟之本。迷之則六道紛然。悟之則有三乘賢聖。是故始終皆明四諦。若爾不應無世出世。三近從顛倒品生者。顛倒是能迷之惑。四諦是所迷之境。以見四諦則破四倒。故前求能障無從。今責所迷不得。故有此品。但四諦有二種。一有量。二無量。三界苦果名苦諦。感三界苦業煩惱名集諦。無為涅槃名滅諦。治此煩惱名道諦。此有量也。釋有量四諦諸小乘論師不同。毘婆沙云。毘曇者說五盛陰苦名苦諦。有漏因是集諦。數滅是滅諦。學無學是道諦。譬喻部云。名色是苦諦。結業是集諦。結業滅是滅諦。止及觀是道諦。鞞婆闍婆提云。八苦是苦是苦諦。餘苦雖苦非苦諦。感當來愛是集諦。餘愛及餘有漏法雖是集非集諦。當來有愛盡是滅是滅諦。餘愛及餘有漏法盡非盡諦。八正是道是道諦。餘學法及一切無學法非道諦。問四諦攝法盡不。答虛空及非數滅此非四諦攝。欣厭立四諦。彼非厭故非苦集。非可欣故非滅道。又此二無漏故非苦集。是無記故非滅道。又因果立四諦。彼非因果故非諦。問云何名諦。答二義。一者實是苦。二生不顛倒解故名諦。問云何名聖諦。答聖人所解。故名聖諦。又昔有凡夫與聖人諍諦。凡夫云。有常樂我淨。聖人云。無共至佛所決之。佛云。如聖人所知。以聖人諍得此諦故云聖諦。數論但解有量。而義不同。數明苦通三聚。成論但是心。論苦通漏無漏。數但有漏也。數集通三聚。成論但取業煩惱。數因集有緣酬前是果。生後為因。但能生義屬集。所生是苦。成論即此能生亦是苦報。毒蛇之瞋即是報法名苦諦也。數但取煩惱滅為滅諦。無漏法滅非滅諦。成論明無漏滅亦是滅諦也。數明方便道中永伏諸結是非數滅。成論明五方便中滅亦是滅諦也。數明一切無漏行是道諦。不取相似。成論明真似皆道諦也。數明無被導法義。成論明有被導之心。次無量四諦者二生死為苦。五住為集。滅二死五住為滅。治此五住惑真解為道諦也。而量無量復名作無作者。有量之後猶有所作。如分段苦
所以有此品來者有所得心必有依著。前二十一品立世間人法。論主求之無從。仍舉出世如來證有世間。次求出世如來不得。便舉世間顛倒證有出世。上品求世間顛倒不得。外云。若爾應都無世出世。今實有四諦。則應有世與出世。故苦集二諦則是世間。滅道二諦名出世間。是故不應無世出世。今觀四諦不可得。則成前非世出世義。既非世出世即是中道。故因中發觀戲論此滅。二者外云。顛倒是如來所離。四諦是如來所證。亦是如來所說。如來一期出世初後不同同明四諦。故初教轉四諦法輪。乃至涅槃明心喜之說。所以初後皆明四諦者。四諦是迷悟之本。迷之則六道紛然。悟之則有三乘賢聖。是故始終皆明四諦。若爾不應無世出世。三近從顛倒品生者。顛倒是能迷之惑。四諦是所迷之境。以見四諦則破四倒。故前求能障無從。今責所迷不得。故有此品。但四諦有二種。一有量。二無量。三界苦果名苦諦。感三界苦業煩惱名集諦。無為涅槃名滅諦。治此煩惱名道諦。此有量也。釋有量四諦諸小乘論師不同。毘婆沙云。毘曇者說五盛陰苦名苦諦。有漏因是集諦。數滅是滅諦。學無學是道諦。譬喻部云。名色是苦諦。結業是集諦。結業滅是滅諦。止及觀是道諦。鞞婆闍婆提云。八苦是苦是苦諦。餘苦雖苦非苦諦。感當來愛是集諦。餘愛及餘有漏法雖是集非集諦。當來有愛盡是滅是滅諦。餘愛及餘有漏法盡非盡諦。八正是道是道諦。餘學法及一切無學法非道諦。問四諦攝法盡不。答虛空及非數滅此非四諦攝。欣厭立四諦。彼非厭故非苦集。非可欣故非滅道。又此二無漏故非苦集。是無記故非滅道。又因果立四諦。彼非因果故非諦。問云何名諦。答二義。一者實是苦。二生不顛倒解故名諦。問云何名聖諦。答聖人所解。故名聖諦。又昔有凡夫與聖人諍諦。凡夫云。有常樂我淨。聖人云。無共至佛所決之。佛云。如聖人所知。以聖人諍得此諦故云聖諦。數論但解有量。而義不同。數明苦通三聚。成論但是心。論苦通漏無漏。數但有漏也。數集通三聚。成論但取業煩惱。數因集有緣酬前是果。生後為因。但能生義屬集。所生是苦。成論即此能生亦是苦報。毒蛇之瞋即是報法名苦諦也。數但取煩惱滅為滅諦。無漏法滅非滅諦。成論明無漏滅亦是滅諦也。數明方便道中永伏諸結是非數滅。成論明五方便中滅亦是滅諦也。數明一切無漏行是道諦。不取相似。成論明真似皆道諦也。數明無被導法義。成論明有被導之心。次無量四諦者二生死為苦。五住為集。滅二死五住為滅。治此五住惑真解為道諦也。而量無量復名作無作者。有量之後猶有所作。如分段苦
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
後更有變易苦可觀。名為有作。變易苦後無復餘苦可觀。故名無作。餘三亦爾。今言破四諦者。一破學大乘人謂四諦是無。二者破小乘人謂四諦是性有。此大小攝一切迷盡。今破此二人所解。故云破四諦。所以然者。大乘人撥無四諦。是壞佛四諦義。小乘人計性有亦壞四諦。又有二人壞四諦義。一者謂。論主執空故壞四諦。二者自執性有故壞四諦。此二並是小乘人。而謂有他破之與自立。故成二種。今破此二事。故云破四諦也又顯此二人並不解佛大小義。小乘人不解佛因緣有成性有。大乘人不解佛大乘空成邪空。既迷大小俱惑二諦。論主明慧內充慈風外扇。救濟此大小乘人。故破彼兩迷明無如此空有。故云非空非有即是中實。中實者實無如此有無也。即申佛因緣有無。方是假名。假名故有中道。如下云。亦是假名。亦是中道。又破此大小。明無如此大小。是中實方是因緣假名大小。即是假名因此大小令識道未曾大小也。又觀論始末意從因緣品至四諦之前。外人執有難論主。此品初外人執空難論主。初執有難顯外人不識空。今執空難明外人不識有。即迷二諦也。亦是初執小乘難論主。今執大乘難論主。顯外人不識大小。又初已來執性有難論主。顯外人不識因緣有今執邪空難論主。顯外人不識正空。論主憐愍如此迷倒。是故破此空有明畢竟無如此空有。後申因緣二諦空有也。又顯外人上來執有難論主。不依空難難不成難。今執空難論主取空相。難難亦不成難。執定性空有難不成難。執定性空有答不成答。問何故就此品顯外人空有俱破四諦。答自論初以來。單破世間或單破出世。但四諦既總攝世間出世間。為佛法大宗。故就此品顯外人空有俱破四諦。問論主有四諦不耶。答論主不曾有四。亦不曾無四亦四不四非四非不四。故法品云。諸法實相者心行言語斷也。問論主既不曾有四不四。何故佛經說有四諦。答雖非四不四為眾生方便說四不四。故下偈云。諸佛依二諦為眾生說法。大品云。二諦中眾生雖不可得。菩薩住二諦中為眾生說法。論釋云。為著有者說空。為著空者說有。今亦爾。為著有四者說無有四。為著無四者明有四諦。至論諸法未曾四不四也。品開為二。第一外人過論主執空為共。第二論主破外人執有為共。蓋是寄外人以破空見。息執教者之斷心。就論主破有除謂情之常見。四諦既是佛法之大宗。具攝世出世法。故就此品破斷常見。顯示中道令因中發觀也。就外人過論主中又開為二。一長行二偈。長行可有二義。一者生起從顛倒品。次有四諦品所由。二者將欲過論主空。故前立有四諦義。就偈為二。第一過論主無四諦三寶無出世
後更有變易苦可觀。名為有作。變易苦後無復餘苦可觀。故名無作。餘三亦爾。今言破四諦者。一破學大乘人謂四諦是無。二者破小乘人謂四諦是性有。此大小攝一切迷盡。今破此二人所解。故云破四諦。所以然者。大乘人撥無四諦。是壞佛四諦義。小乘人計性有亦壞四諦。又有二人壞四諦義。一者謂。論主執空故壞四諦。二者自執性有故壞四諦。此二並是小乘人。而謂有他破之與自立。故成二種。今破此二事。故云破四諦也又顯此二人並不解佛大小義。小乘人不解佛因緣有成性有。大乘人不解佛大乘空成邪空。既迷大小俱惑二諦。論主明慧內充慈風外扇。救濟此大小乘人。故破彼兩迷明無如此空有。故云非空非有即是中實。中實者實無如此有無也。即申佛因緣有無。方是假名。假名故有中道。如下云。亦是假名。亦是中道。又破此大小。明無如此大小。是中實方是因緣假名大小。即是假名因此大小令識道未曾大小也。又觀論始末意從因緣品至四諦之前。外人執有難論主。此品初外人執空難論主。初執有難顯外人不識空。今執空難明外人不識有。即迷二諦也。亦是初執小乘難論主。今執大乘難論主。顯外人不識大小。又初已來執性有難論主。顯外人不識因緣有今執邪空難論主。顯外人不識正空。論主憐愍如此迷倒。是故破此空有明畢竟無如此空有。後申因緣二諦空有也。又顯外人上來執有難論主。不依空難難不成難。今執空難論主取空相。難難亦不成難。執定性空有難不成難。執定性空有答不成答。問何故就此品顯外人空有俱破四諦。答自論初以來。單破世間或單破出世。但四諦既總攝世間出世間。為佛法大宗。故就此品顯外人空有俱破四諦。問論主有四諦不耶。答論主不曾有四。亦不曾無四亦四不四非四非不四。故法品云。諸法實相者心行言語斷也。問論主既不曾有四不四。何故佛經說有四諦。答雖非四不四為眾生方便說四不四。故下偈云。諸佛依二諦為眾生說法。大品云。二諦中眾生雖不可得。菩薩住二諦中為眾生說法。論釋云。為著有者說空。為著空者說有。今亦爾。為著有四者說無有四。為著無四者明有四諦。至論諸法未曾四不四也。品開為二。第一外人過論主執空為共。第二論主破外人執有為共。蓋是寄外人以破空見。息執教者之斷心。就論主破有除謂情之常見。四諦既是佛法之大宗。具攝世出世法。故就此品破斷常見。顯示中道令因中發觀也。就外人過論主中又開為二。一長行二偈。長行可有二義。一者生起從顛倒品。次有四諦品所由。二者將欲過論主空。故前立有四諦義。就偈為二。第一過論主無四諦三寶無出世
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
法。第二過論主無因果罪福無世間法。初又二。前半行牒論主執空。如是則無有下。第二為論主生過。又開二別。初明無四諦。次明無三寶。以無生故則無苦集。以苦是所生集為能生故也。以無滅故則無滅道。道諦能滅。滅至滅諦。既其無滅。何有滅道。以無四諦故下第二明無三寶。又開二別。初別明無三寶。次半行總結無三。別明無三即為三別。就無僧寶中又開為二。初兩偈別明無僧。次半偈總結無僧。兩偈為二。初偈明無四行。次偈辨無向果。文並易見。又初一偈無四諦境。次一偈無四諦智。第三偈去明無僧寶。此解好宜依之。後論主還外人過。亦作此別之。空法壞因果下。第二過論主執空失因果罪福。問前已明無四諦。三寶總破世出世因果。今何故復說。答凡有三義。一者上來明執空之人。無佛趣鹿園所說四諦三寶。訖至雙林之教。今明無佛初成道。為提謂等說人天因果罪福。故執空之人備破五乘教也。二者上明無內法因果罪福。今明無外法因果罪福。謂世間仁義禮智等。三者上來明無罪福境。今明無有罪福三寶。四諦是罪福之境。信之則生福。謗之則招罪也。答中三十四偈。大開為三。第一十三行明外人迷空。汝上所說空法有過者下第二破外人著有。若無有空下第三二行誡勸。誡令捨定性空勸學於因緣。就初又二。第一明外人迷空橫生邪難。汝謂我著空下第二明論主悟空是故無失。二章各四。初章四者第一明外人不解三法橫生疑難。第二明外人不識二法故橫生邪難。第三敘外人不解一法故橫生邪難。第四以不解上三門。封執定性一法。障佛不得早說大乘。問何故敘外人不知三法。答凡欲答外問必須識是問非問。今敘外人不解三法。橫生疑問則不成問。即是答問也。初明不知三法者。一不知空。小乘人雖得人空。執諸法是有不知本性空也。二空因緣者。謂說空之意佛為治有病。是故說空。若復著空佛所不化。三空義者外人不解安處此空。佛說第一義為空。不言世諦亦空。汝不應聞空謂失因果罪福。故因緣品云。若都畢竟空云何有罪福報應等。如是則無二諦。又空義者說空為明不空。故下云。空亦復空。汝封執取空相故不知空義。諸佛依二諦下。第二明外人不解二法。故興邪難也。以不知有宛然而無所有。故不知第一義。不知雖無所有宛然而有。故不識世諦。是以興上邪難也。問外人何時失二諦耶。答從論初至四諦之前。執諸法有實性不信畢竟空。故不知第一義。從四諦品執畢竟空。謂無三寶四諦。不識世諦又敘說二諦。來還釋成上三法。上云不知空者。不知第一義本性空也。空因緣者。諸佛住二諦中。為眾生說法。為著有
法。第二過論主無因果罪福無世間法。初又二。前半行牒論主執空。如是則無有下。第二為論主生過。又開二別。初明無四諦。次明無三寶。以無生故則無苦集。以苦是所生集為能生故也。以無滅故則無滅道。道諦能滅。滅至滅諦。既其無滅。何有滅道。以無四諦故下第二明無三寶。又開二別。初別明無三寶。次半行總結無三。別明無三即為三別。就無僧寶中又開為二。初兩偈別明無僧。次半偈總結無僧。兩偈為二。初偈明無四行。次偈辨無向果。文並易見。又初一偈無四諦境。次一偈無四諦智。第三偈去明無僧寶。此解好宜依之。後論主還外人過。亦作此別之。空法壞因果下。第二過論主執空失因果罪福。問前已明無四諦。三寶總破世出世因果。今何故復說。答凡有三義。一者上來明執空之人。無佛趣鹿園所說四諦三寶。訖至雙林之教。今明無佛初成道。為提謂等說人天因果罪福。故執空之人備破五乘教也。二者上明無內法因果罪福。今明無外法因果罪福。謂世間仁義禮智等。三者上來明無罪福境。今明無有罪福三寶。四諦是罪福之境。信之則生福。謗之則招罪也。答中三十四偈。大開為三。第一十三行明外人迷空。汝上所說空法有過者下第二破外人著有。若無有空下第三二行誡勸。誡令捨定性空勸學於因緣。就初又二。第一明外人迷空橫生邪難。汝謂我著空下第二明論主悟空是故無失。二章各四。初章四者第一明外人不解三法橫生疑難。第二明外人不識二法故橫生邪難。第三敘外人不解一法故橫生邪難。第四以不解上三門。封執定性一法。障佛不得早說大乘。問何故敘外人不知三法。答凡欲答外問必須識是問非問。今敘外人不解三法。橫生疑問則不成問。即是答問也。初明不知三法者。一不知空。小乘人雖得人空。執諸法是有不知本性空也。二空因緣者。謂說空之意佛為治有病。是故說空。若復著空佛所不化。三空義者外人不解安處此空。佛說第一義為空。不言世諦亦空。汝不應聞空謂失因果罪福。故因緣品云。若都畢竟空云何有罪福報應等。如是則無二諦。又空義者說空為明不空。故下云。空亦復空。汝封執取空相故不知空義。諸佛依二諦下。第二明外人不解二法。故興邪難也。以不知有宛然而無所有。故不知第一義。不知雖無所有宛然而有。故不識世諦。是以興上邪難也。問外人何時失二諦耶。答從論初至四諦之前。執諸法有實性不信畢竟空。故不知第一義。從四諦品執畢竟空。謂無三寶四諦。不識世諦又敘說二諦。來還釋成上三法。上云不知空者。不知第一義本性空也。空因緣者。諸佛住二諦中。為眾生說法。為著有
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
者說空。為著空者說有。空義者正是第一義諦空。非世諦空也。又敘二諦來者外人著空失於世諦。既失世諦亦失第一義。如因緣品中敘之。今對外人無二諦。故明有二諦。所以今文述二諦也。又敘說二諦即是論主自免過。我有二諦義。第一義則空無三寶。世諦則有三寶。汝若就第一義難則成我義。若就世諦難我世諦有三寶。復何得作無三寶難耶。又敘說二諦意。上來明空者無汝所見因果等法。故言無耳。非無佛法因緣二諦也。又此品明四諦。二諦是諦之流類。故明二諦也。三偈即開為三別。初偈明論主識佛依二諦說法。故無上過。第二偈明外人不識二諦。故於空有中並皆有失。第三偈明釋疑難。初上半正明依二諦說法。下半列出二諦名。問何故云佛依二諦說法。答依世諦說法。則三寶四諦宛然不失。故無上過。即顯外人不知世諦故橫生過。以依第一義說法故。我上來明一切空。即顯外人執法有性失第一義。問云何稱依二諦義耶。答於凡聖所解空有皆實故稱二諦。依此二實而說故所說皆實。故云依二諦說也。問云何是二於諦。云何是教諦。答所依即是二於諦。以於凡聖皆是實故秤二於諦。亦是於二諦謂色未曾空有。於二解是實。故云二於諦。百論引棗㮈望苽皆不虛。智度論引無名指形有名指皆實也。能依即是教諦。佛依此二諦為物說法。皆是誠諦之言。故稱為實也。問能依有異不。答依第一義說此是真實說。依俗說者此是方便隨宜說也。問說人天及二乘是方便說。今說大乘人法等。云何依俗說法皆是方便。答實相不可說方是真實。凡一切言說皆是方便也。問二於諦為是失為是得。答一往二於俱是得。於凡是實故於凡為得。於聖是實故於聖稱得。若以凡聖相望則凡失聖得也。問叵有凡聖皆失不。答若言一色未曾空有空有自出二情。則凡聖俱失。今文是總判凡聖。故以凡為失。以聖為得。又三句。一但失非得。謂凡於也。二但得非失。謂佛於也。如涅槃云。一切世諦若於如來即是第一義諦。三亦得亦失。即二乘之聖形凡為得。望大士為失也。講此文多有異說。慎勿信也。宜以長行為正也。下半明二諦名。而世俗稱諦者。此於世俗人是實故稱世俗諦。亦勿信人語也。第一義則有二實。一者體是諸法實相。故名為實。二於聖人了達有於實解。復是真實。世俗體非真實。但有於凡是實。故二諦實義異也。問俗但有於情為實。亦有法體實耶。答就俗之中亦有因果。不可差異。故名為實。但望第一義皆是妄謂皆是不實。亦第二偈顯得失者。外人不識空有二諦故失三利。謂自利他利共利。論主識二諦故具三利。以解第一義故生波若。了世俗故生方便
者說空。為著空者說有。空義者正是第一義諦空。非世諦空也。又敘二諦來者外人著空失於世諦。既失世諦亦失第一義。如因緣品中敘之。今對外人無二諦。故明有二諦。所以今文述二諦也。又敘說二諦即是論主自免過。我有二諦義。第一義則空無三寶。世諦則有三寶。汝若就第一義難則成我義。若就世諦難我世諦有三寶。復何得作無三寶難耶。又敘說二諦意。上來明空者無汝所見因果等法。故言無耳。非無佛法因緣二諦也。又此品明四諦。二諦是諦之流類。故明二諦也。三偈即開為三別。初偈明論主識佛依二諦說法。故無上過。第二偈明外人不識二諦。故於空有中並皆有失。第三偈明釋疑難。初上半正明依二諦說法。下半列出二諦名。問何故云佛依二諦說法。答依世諦說法。則三寶四諦宛然不失。故無上過。即顯外人不知世諦故橫生過。以依第一義說法故。我上來明一切空。即顯外人執法有性失第一義。問云何稱依二諦義耶。答於凡聖所解空有皆實故稱二諦。依此二實而說故所說皆實。故云依二諦說也。問云何是二於諦。云何是教諦。答所依即是二於諦。以於凡聖皆是實故秤二於諦。亦是於二諦謂色未曾空有。於二解是實。故云二於諦。百論引棗㮈望苽皆不虛。智度論引無名指形有名指皆實也。能依即是教諦。佛依此二諦為物說法。皆是誠諦之言。故稱為實也。問能依有異不。答依第一義說此是真實說。依俗說者此是方便隨宜說也。問說人天及二乘是方便說。今說大乘人法等。云何依俗說法皆是方便。答實相不可說方是真實。凡一切言說皆是方便也。問二於諦為是失為是得。答一往二於俱是得。於凡是實故於凡為得。於聖是實故於聖稱得。若以凡聖相望則凡失聖得也。問叵有凡聖皆失不。答若言一色未曾空有空有自出二情。則凡聖俱失。今文是總判凡聖。故以凡為失。以聖為得。又三句。一但失非得。謂凡於也。二但得非失。謂佛於也。如涅槃云。一切世諦若於如來即是第一義諦。三亦得亦失。即二乘之聖形凡為得。望大士為失也。講此文多有異說。慎勿信也。宜以長行為正也。下半明二諦名。而世俗稱諦者。此於世俗人是實故稱世俗諦。亦勿信人語也。第一義則有二實。一者體是諸法實相。故名為實。二於聖人了達有於實解。復是真實。世俗體非真實。但有於凡是實。故二諦實義異也。問俗但有於情為實。亦有法體實耶。答就俗之中亦有因果。不可差異。故名為實。但望第一義皆是妄謂皆是不實。亦第二偈顯得失者。外人不識空有二諦故失三利。謂自利他利共利。論主識二諦故具三利。以解第一義故生波若。了世俗故生方便
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。有波若方便則生三世諸佛。故淨名云。智度菩薩母。方便以為父。一切眾導師無不由是生也。自悟二諦名為自利。令他解謂他利。俱解即共利。又解第一義生實慧為自利。解世俗生方便為他利。具了為共利。問長行釋世諦何故舉本性空。答欲釋成於義。明理實性空但於凡謂有故名為諦也。又欲辨由空故有。所以釋有而舉空也。下釋第一義亦舉有釋空。賢聖了六道顛倒本性空。故於聖為實是諦。若謂一切法不生下。第三明二諦相資。若望百論釋疑故來。外人云。第一義有二實。一道理是實相故名實。二於聖人得如實解故名實。具此二實可得是諦。又佛可依之說法。以三世十方佛皆欲令人得實利故也。俗有二義故非實。一非實境。二非實解。云何名諦。佛復何故依之說法耶。問第一義二實文出何處耶。答前文云。於聖是實。此是解實。今文云。一切法本不生是第一義。此是境實。第一義既二實。世俗二不實可知也。偈上半正答問。世俗雖是二不實。但要因世俗為方便得顯第一義耳。如理雖無三要因三為方便得悟一。問云何世俗為方便耶。答一切言皆是世俗。因世俗言得無言。故以無言言為世俗。言無言為第一義也。問有幾種言耶。答有二種言。一者說世俗中言如瓶衣等。亦表第一義無言之道。故涅槃云。欲令眾生深識第一義故宣說世諦耳。二者以言言於無言。即為第一義立名名為第一義。因此言欲顯無言。若不言於無言。眾生何由識理無言耶。問二言之中今用何言。答後意為正。若依百論答者俗雖具二不實。但於凡是實故稱諦也。若依今文生起此偈來者。我已知俗是凡諦。但應立聖諦。何須立凡俗諦耶。問此與舊何異。答舊是龍樹義。云何乃問與舊何異。問他亦作此釋。云何異耶。答須知。世諦雖說而未嘗言。真雖無言而教彌法界。下半云。不得第一義則不得涅槃者。亦異釋云云。今明。以見第一義生波若。滅諸煩惱故得有餘涅槃。滅報身得無餘涅槃。問涅槃與第一義何異。答不敢信人慢語。涅槃品云。亦名如法性實際涅槃。則知。涅槃是第一義異名耳。但對世故名第一義。對生死故名涅槃也。不能正觀空下。第三明有所得人不解一法。橫為生過。一法者謂一實相空也。由不善達空故自墮無三寶四諦。故為空見所害非是空義。破三寶四諦也。故失在於外人。過非是龍樹。故經云。寧起身見不惡取空。不以身見墮惡道中。世尊知是法下。第四偈明有所得人不善達前三門故。障如來初成道。不得早說大乘無所得法。上來敘外人障菩薩。不得說無所得法。今敘外人障佛。不得說無所得法。又接上文生者。上明呪術難作不如不為。今法相難
。有波若方便則生三世諸佛。故淨名云。智度菩薩母。方便以為父。一切眾導師無不由是生也。自悟二諦名為自利。令他解謂他利。俱解即共利。又解第一義生實慧為自利。解世俗生方便為他利。具了為共利。問長行釋世諦何故舉本性空。答欲釋成於義。明理實性空但於凡謂有故名為諦也。又欲辨由空故有。所以釋有而舉空也。下釋第一義亦舉有釋空。賢聖了六道顛倒本性空。故於聖為實是諦。若謂一切法不生下。第三明二諦相資。若望百論釋疑故來。外人云。第一義有二實。一道理是實相故名實。二於聖人得如實解故名實。具此二實可得是諦。又佛可依之說法。以三世十方佛皆欲令人得實利故也。俗有二義故非實。一非實境。二非實解。云何名諦。佛復何故依之說法耶。問第一義二實文出何處耶。答前文云。於聖是實。此是解實。今文云。一切法本不生是第一義。此是境實。第一義既二實。世俗二不實可知也。偈上半正答問。世俗雖是二不實。但要因世俗為方便得顯第一義耳。如理雖無三要因三為方便得悟一。問云何世俗為方便耶。答一切言皆是世俗。因世俗言得無言。故以無言言為世俗。言無言為第一義也。問有幾種言耶。答有二種言。一者說世俗中言如瓶衣等。亦表第一義無言之道。故涅槃云。欲令眾生深識第一義故宣說世諦耳。二者以言言於無言。即為第一義立名名為第一義。因此言欲顯無言。若不言於無言。眾生何由識理無言耶。問二言之中今用何言。答後意為正。若依百論答者俗雖具二不實。但於凡是實故稱諦也。若依今文生起此偈來者。我已知俗是凡諦。但應立聖諦。何須立凡俗諦耶。問此與舊何異。答舊是龍樹義。云何乃問與舊何異。問他亦作此釋。云何異耶。答須知。世諦雖說而未嘗言。真雖無言而教彌法界。下半云。不得第一義則不得涅槃者。亦異釋云云。今明。以見第一義生波若。滅諸煩惱故得有餘涅槃。滅報身得無餘涅槃。問涅槃與第一義何異。答不敢信人慢語。涅槃品云。亦名如法性實際涅槃。則知。涅槃是第一義異名耳。但對世故名第一義。對生死故名涅槃也。不能正觀空下。第三明有所得人不解一法。橫為生過。一法者謂一實相空也。由不善達空故自墮無三寶四諦。故為空見所害非是空義。破三寶四諦也。故失在於外人。過非是龍樹。故經云。寧起身見不惡取空。不以身見墮惡道中。世尊知是法下。第四偈明有所得人不善達前三門故。障如來初成道。不得早說大乘無所得法。上來敘外人障菩薩。不得說無所得法。今敘外人障佛。不得說無所得法。又接上文生者。上明呪術難作不如不為。今法相難
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
說不如不說。上半正明空義甚深。如法華云。我所得智慧微妙最第一。大品亦云。我初成佛常樂默然不樂說法。下半明眾生鈍根障佛。不得早說大乘。亦如法華云。眾生諸根鈍著樂癡所盲。如斯之等類云何而可度。有人云。此論但釋波若不釋法華。蓋是不看論耳。汝謂我著空下。第二論主悟空自免過。七偈亦分為四。第一明空義無失。第二明空義為得。第三略出有過。第四引經證空為得。初又二。第一明空無失。第二明空為得。初偈上半牒下半正免過。若是邪見之空此則有過。若是二乘但空此亦有過。今是無所得空空不住空。故空有俱離。所以無失。又是不壞法說空。是故無過。第二偈上半明由空故一切法成。顯論主無過。下半明無空義一切不成。顯外人有失。問云何由空一切成耶。答前偈空亦復空。則是非空非有。今明非空非有空有得成。故云一切成。又由第一義空故有世諦。故二諦成則一切成。若無空則第一義不成。則世諦亦不成。故一切壞也。又以有空一切成者。由第一義空故生波若。由波若斷煩惱有三世佛。由佛故說世出世一切教。故長行云。世出世皆成。汝今自有過下。第三略釋執有為過三偈為二。初偈明外人有過不自覺知迴與論主。第二兩偈略出外過令外覺知。初偈上半法說。下半譬說。譬說云。乘馬人自忘己所乘之馬。而謂他人乘馬。外人自有無三寶四諦等過。而不覺知謂他人有無罪福之失。若汝見諸法下。第二兩偈釋執有為過。即二。第一偈略明無因緣過。汝見法有自體則不須假緣藉因。故破因緣破因緣則破空。破空則破二諦及中道。第二釋前偈。廣明有三種過。一破因果。二破人法。此二破體。下半破相也。眾因緣生法下第四引經證。顯前有所得定性有過。顯論主無所得空無失。兩偈為二。初偈明因緣生法離斷常過。第二偈攝法。則顯外定性有為失。釋此一偈多種形勢。今略述數條。一者就破病漸捨釋之。因緣所生法者破自性故且言因緣。此一轉意也。我說即是空惑人復謂。乃無性有而有因緣。故今明。因緣生是無耳。何時因緣生是有。此二轉也。亦為是假名惑者復云。既是空。即作無解。故今明。只空是假。何故爾。成論師明真諦空非假。故今更反擲。只空即是假。即彈空心。彼即謂。若爾是二諦相即前有即空。今空即有。只是空有二諦義。故今明。此即是中道。何時是二諦。借中以彈二。二去不二亦捨。即了悟也。次直依因緣正義釋者。所言因緣所生法者。經說因緣或離或合。皆作因名猶如佛性。皆作緣名猶如四緣。亦因亦緣如十二因緣。如無明望行體未有。而為無明所辨。親義為因。行起望無明我非都
說不如不說。上半正明空義甚深。如法華云。我所得智慧微妙最第一。大品亦云。我初成佛常樂默然不樂說法。下半明眾生鈍根障佛。不得早說大乘。亦如法華云。眾生諸根鈍著樂癡所盲。如斯之等類云何而可度。有人云。此論但釋波若不釋法華。蓋是不看論耳。汝謂我著空下。第二論主悟空自免過。七偈亦分為四。第一明空義無失。第二明空義為得。第三略出有過。第四引經證空為得。初又二。第一明空無失。第二明空為得。初偈上半牒下半正免過。若是邪見之空此則有過。若是二乘但空此亦有過。今是無所得空空不住空。故空有俱離。所以無失。又是不壞法說空。是故無過。第二偈上半明由空故一切法成。顯論主無過。下半明無空義一切不成。顯外人有失。問云何由空一切成耶。答前偈空亦復空。則是非空非有。今明非空非有空有得成。故云一切成。又由第一義空故有世諦。故二諦成則一切成。若無空則第一義不成。則世諦亦不成。故一切壞也。又以有空一切成者。由第一義空故生波若。由波若斷煩惱有三世佛。由佛故說世出世一切教。故長行云。世出世皆成。汝今自有過下。第三略釋執有為過三偈為二。初偈明外人有過不自覺知迴與論主。第二兩偈略出外過令外覺知。初偈上半法說。下半譬說。譬說云。乘馬人自忘己所乘之馬。而謂他人乘馬。外人自有無三寶四諦等過。而不覺知謂他人有無罪福之失。若汝見諸法下。第二兩偈釋執有為過。即二。第一偈略明無因緣過。汝見法有自體則不須假緣藉因。故破因緣破因緣則破空。破空則破二諦及中道。第二釋前偈。廣明有三種過。一破因果。二破人法。此二破體。下半破相也。眾因緣生法下第四引經證。顯前有所得定性有過。顯論主無所得空無失。兩偈為二。初偈明因緣生法離斷常過。第二偈攝法。則顯外定性有為失。釋此一偈多種形勢。今略述數條。一者就破病漸捨釋之。因緣所生法者破自性故且言因緣。此一轉意也。我說即是空惑人復謂。乃無性有而有因緣。故今明。因緣生是無耳。何時因緣生是有。此二轉也。亦為是假名惑者復云。既是空。即作無解。故今明。只空是假。何故爾。成論師明真諦空非假。故今更反擲。只空即是假。即彈空心。彼即謂。若爾是二諦相即前有即空。今空即有。只是空有二諦義。故今明。此即是中道。何時是二諦。借中以彈二。二去不二亦捨。即了悟也。次直依因緣正義釋者。所言因緣所生法者。經說因緣或離或合。皆作因名猶如佛性。皆作緣名猶如四緣。亦因亦緣如十二因緣。如無明望行體未有。而為無明所辨。親義為因。行起望無明我非都
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無。但假借汝起故無明是緣。所以無明亦因亦緣。今明。隨緣離合義無定也。所生法者數人六因四緣所生是實法。成論三因四緣所生也。此即是空者。以所生是能所能所不自所。不自則不所是故所空也。亦為是假名者。空所不自所故不所。所空不自空故不空。不知何以目之。故云假名說空所假名說所空。此空所所空。皆是無名相中為引導眾生故假名說耳。問何故假名說空所所空耶。答欲為令因空所悟不所。由所空悟不空。故言亦是中道義。以空所不所所空不空故即中道。次就中假義釋者。因緣所生法此牒世諦也。我說即是空明第一義諦也。亦為是假名釋上二諦並皆是假。既云眾緣所生法我說即是空。此是有宛然而空。故空不自空。名為假空。空宛然而有有不自有。名為假有。亦是中道義者。說空有假名為表中道。明假有不住有故有非有。假空不住空故空非空。非空非有即是中道。次依長行就三是義釋者。因緣所生法。大小乘人同知諸法從因緣生。我說即是空下。第二明因緣是三是義。小乘有所得人聞因緣所生法。唯知是有。不識因緣是於三是。今示因緣生法是於三是。一因緣生法是畢竟空。所以然者。若有自性則不從因緣。既從因緣生。即是無自性。所以是空。亦為是假名者示第二是。明因緣生法亦是假名。所以秤假者。前明因緣生法我說是空。然因緣既本不有。今亦不空非空非有。不知何以目之。故假名說有亦假名說空。亦是中道義者示第三是。明因緣生法亦是中道。因緣生法無有自性故空。所以非有。既其非有亦復非空。非有非空故名中道。然小乘之人不知三是。即有三失。謂失空失假失中。若執諸法自性者亦不識因緣。故有四失。第二偈上半攝法。恐外人不信因緣謂眾緣中有性。是故明攝法也。下半結三是。既未曾有一法不從因緣生。亦未曾有一法不是空不是假不是中。今略舉一耳。問論主引何處經偈。答是華首經佛自說之。故稱我說即是空也。長行云。汝上所說下。此生第二段還有所得定性人過也。又開二別。第一牒外人義。第二推過還外人。即對前兩章也。如是則無有下推過還外人。就文為二。第一對上還其無四諦三寶過。第二對上還無因果罪福過。然勿將此性有但安薩婆多上。今有所得大小乘人執有一豪人法體。則破世出世一切法也。初又二。第一對上還無四諦過。第二還無三寶過。就初又三。一總明無四諦。二別明無四諦。三總結無四諦也。以無生故則無苦集。以無滅故即無滅道。執自性有便無四諦。問論主說空。空可無有生滅。故無四諦。外人執有有生滅。便有四諦。云何無生滅四諦。答無所得無定性故。未生
無。但假借汝起故無明是緣。所以無明亦因亦緣。今明。隨緣離合義無定也。所生法者數人六因四緣所生是實法。成論三因四緣所生也。此即是空者。以所生是能所能所不自所。不自則不所是故所空也。亦為是假名者。空所不自所故不所。所空不自空故不空。不知何以目之。故云假名說空所假名說所空。此空所所空。皆是無名相中為引導眾生故假名說耳。問何故假名說空所所空耶。答欲為令因空所悟不所。由所空悟不空。故言亦是中道義。以空所不所所空不空故即中道。次就中假義釋者。因緣所生法此牒世諦也。我說即是空明第一義諦也。亦為是假名釋上二諦並皆是假。既云眾緣所生法我說即是空。此是有宛然而空。故空不自空。名為假空。空宛然而有有不自有。名為假有。亦是中道義者。說空有假名為表中道。明假有不住有故有非有。假空不住空故空非空。非空非有即是中道。次依長行就三是義釋者。因緣所生法。大小乘人同知諸法從因緣生。我說即是空下。第二明因緣是三是義。小乘有所得人聞因緣所生法。唯知是有。不識因緣是於三是。今示因緣生法是於三是。一因緣生法是畢竟空。所以然者。若有自性則不從因緣。既從因緣生。即是無自性。所以是空。亦為是假名者示第二是。明因緣生法亦是假名。所以秤假者。前明因緣生法我說是空。然因緣既本不有。今亦不空非空非有。不知何以目之。故假名說有亦假名說空。亦是中道義者示第三是。明因緣生法亦是中道。因緣生法無有自性故空。所以非有。既其非有亦復非空。非有非空故名中道。然小乘之人不知三是。即有三失。謂失空失假失中。若執諸法自性者亦不識因緣。故有四失。第二偈上半攝法。恐外人不信因緣謂眾緣中有性。是故明攝法也。下半結三是。既未曾有一法不從因緣生。亦未曾有一法不是空不是假不是中。今略舉一耳。問論主引何處經偈。答是華首經佛自說之。故稱我說即是空也。長行云。汝上所說下。此生第二段還有所得定性人過也。又開二別。第一牒外人義。第二推過還外人。即對前兩章也。如是則無有下推過還外人。就文為二。第一對上還其無四諦三寶過。第二對上還無因果罪福過。然勿將此性有但安薩婆多上。今有所得大小乘人執有一豪人法體。則破世出世一切法也。初又二。第一對上還無四諦過。第二還無三寶過。就初又三。一總明無四諦。二別明無四諦。三總結無四諦也。以無生故則無苦集。以無滅故即無滅道。執自性有便無四諦。問論主說空。空可無有生滅。故無四諦。外人執有有生滅。便有四諦。云何無生滅四諦。答無所得無定性故。未生
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
可得生。不滅可得滅。有所得既是定性。則未生定未生。不可令生。故無生也。既其不可令生。豈得有滅耶。譬如定無無不可令有。既定有亦不可令無。故無生滅也。苦不從緣生下第二四偈。別明無四諦。則釋前章門。數人正以無常刀切有漏五陰。故是苦。無常刀亦切無漏五陰。但無漏被切順向涅槃。是故不苦。故能切則通漏無漏。所切則有苦不苦。今破云。有漏五陰既有定性。無常不能切之是故不苦。成論師明三苦各有通別。覺惱為別苦苦。領緣不覺為通苦苦。樂受壞為別壞苦。無常遷滅為通壞苦。後心追患前心為別行苦。無常所役為通行苦。今以二義破之。一者作通別六苦義不成。如前苦品引俱舍論釋之。以苦受具二時苦故名苦苦。樂受壞但一時苦名為壞苦。捨受為無常所役名為行苦。行苦則通。餘二則別。云何言三苦皆有通別。問行苦若通何故但約捨受。答捨受無前二時苦。但有行苦。故就別說通耳。二者縱汝有通別六苦。無常是行壞二苦具。前有無常未有苦。無常何所役耶。若即無常是苦。云何復云無常是苦具耶。苦若有定性下破無滅諦。成論師云。有餘滅二心。無餘滅空心。故滅三心名滅諦。問為壞有得滅。為本有滅。若本有滅則與數同。若壞有得滅滅則始生。又問滅既本有者為有因為無因。無因則自然同外道。有因則無常。問毘曇滅是本有。苦集既有定性。則不可滅。云何滅苦集得本有滅耶。若無有苦諦下第三總結無四諦。觀此文是重破道諦。若苦定有性下第二還其無三寶過。就文為二。第一總明無三寶。第二別明無大乘因果。無三寶即為三別。無三寶中一一對上。初別明無僧寶。次總結無僧寶。初一行十二字明無四行。若如上分此無四諦智。從及四果始是無僧寶。問汝本來有境。亦應本來有智。若本不見今見者。亦本不境今境。若本境今亦境。亦本不見今不見。若心有可修理。若有理則是有。今不須修。今既須修則知無理。二若乘前破者本由境生智。前求境既不得。智由何生。及四果下第二還外人無四果。若無有四果下還外人無八賢聖。以無八聖故下還外人結無僧寶。次一行偈明無三寶。如文。問曰下第二別明無大乘因果。今觀此文猶是小乘中佛乘名大乘義耳。前問次答。問有二。初領前無也。究竟道下第二立後有。立中為二。一立極法。因是道故下立於至人。答中兩偈為二。初破其人法。第二破無因果。答意云。汝立人法自不成。則汝是破人法人也。大論第四卷迦旃延云。先有菩提果遣智慧信語身云。可修三十二相莊嚴身。我然後來。此先有果後修因。既先有果未有因。是何果耶。復何用修因耶。又先有菩提未
可得生。不滅可得滅。有所得既是定性。則未生定未生。不可令生。故無生也。既其不可令生。豈得有滅耶。譬如定無無不可令有。既定有亦不可令無。故無生滅也。苦不從緣生下第二四偈。別明無四諦。則釋前章門。數人正以無常刀切有漏五陰。故是苦。無常刀亦切無漏五陰。但無漏被切順向涅槃。是故不苦。故能切則通漏無漏。所切則有苦不苦。今破云。有漏五陰既有定性。無常不能切之是故不苦。成論師明三苦各有通別。覺惱為別苦苦。領緣不覺為通苦苦。樂受壞為別壞苦。無常遷滅為通壞苦。後心追患前心為別行苦。無常所役為通行苦。今以二義破之。一者作通別六苦義不成。如前苦品引俱舍論釋之。以苦受具二時苦故名苦苦。樂受壞但一時苦名為壞苦。捨受為無常所役名為行苦。行苦則通。餘二則別。云何言三苦皆有通別。問行苦若通何故但約捨受。答捨受無前二時苦。但有行苦。故就別說通耳。二者縱汝有通別六苦。無常是行壞二苦具。前有無常未有苦。無常何所役耶。若即無常是苦。云何復云無常是苦具耶。苦若有定性下破無滅諦。成論師云。有餘滅二心。無餘滅空心。故滅三心名滅諦。問為壞有得滅。為本有滅。若本有滅則與數同。若壞有得滅滅則始生。又問滅既本有者為有因為無因。無因則自然同外道。有因則無常。問毘曇滅是本有。苦集既有定性。則不可滅。云何滅苦集得本有滅耶。若無有苦諦下第三總結無四諦。觀此文是重破道諦。若苦定有性下第二還其無三寶過。就文為二。第一總明無三寶。第二別明無大乘因果。無三寶即為三別。無三寶中一一對上。初別明無僧寶。次總結無僧寶。初一行十二字明無四行。若如上分此無四諦智。從及四果始是無僧寶。問汝本來有境。亦應本來有智。若本不見今見者。亦本不境今境。若本境今亦境。亦本不見今不見。若心有可修理。若有理則是有。今不須修。今既須修則知無理。二若乘前破者本由境生智。前求境既不得。智由何生。及四果下第二還外人無四果。若無有四果下還外人無八賢聖。以無八聖故下還外人結無僧寶。次一行偈明無三寶。如文。問曰下第二別明無大乘因果。今觀此文猶是小乘中佛乘名大乘義耳。前問次答。問有二。初領前無也。究竟道下第二立後有。立中為二。一立極法。因是道故下立於至人。答中兩偈為二。初破其人法。第二破無因果。答意云。汝立人法自不成。則汝是破人法人也。大論第四卷迦旃延云。先有菩提果遣智慧信語身云。可修三十二相莊嚴身。我然後來。此先有果後修因。既先有果未有因。是何果耶。復何用修因耶。又先有菩提未
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有佛。故汝說不因菩提有佛。問但破小乘因果。亦破有所得大乘耶。答正破有所得大乘。傍破小耳。問云何破大乘因果。答汝言金剛心是無常生死位。後心是涅槃佛果常位。生死盡於前佛果起於後。因滅無果前。果起無因後。豈是因果。因果不成故即自破三寶。何關我破也。又問因果定二不。答因無常豈是果。果常豈是因。若爾經云。諸有二者無道無果。問經云。行因得菩提果。得果竟後入生死教化眾生。云何無也。答菩薩不為行因取果。但為引道眾生故。夜半踰城捨欲令悟無所有耳。若於菩薩何曾言有生死。亦不言有涅槃。亦不言有因。亦不說有果。並是教化眾生故開二耳。又問汝行因得菩提。為至果為不至。至則常不至則斷滅。並無因果。又菩提何時是因果。非因假名名之為因。非果假名名之為果。亦非四五。無四五果名四五。故云五菩提耳。為淺深假名淺深。故發心為淺佛為深。四為因佛為果耳。雖復勤精進下第二破因果。明汝謂凡夫修因得佛果。凡夫時未有佛。佛時無復凡夫。若凡夫時定無佛者。雖復勤修終不得佛。以不得定不得無佛定無佛。終不得為佛也。又此是用大乘破小乘義。大乘明一切眾生皆有佛性並皆成佛。小乘人不明一切眾生皆有佛性。若爾既無佛性。雖復修行終不成佛。問小乘人亦云。一切眾生有三乘性。至忍法時餘二性非數緣滅。故三乘中隨成一乘。云何言不明佛性。答大乘中明唯有佛性無有餘性。故得成佛。小乘不明唯有佛性。則破大乘佛性義。既無大乘佛性。云何成佛。又小乘人有佛性。佛性是無常破大乘佛性常義。故不得成佛。此偈即釋涅槃經文。故不應言但申波若。又依文釋此偈。小乘人謂六道性恒非佛性。性者體也。故凡聖體異。若爾非定非異定異。云何非得成是。凡得為聖耶。又問大乘人明有佛性。得成佛不。答有所得大乘人釋佛性皆不成。如雖有十家釋於佛性。皆云佛性定常。但當現為異。而眾生及心皆是無常。故心與眾生恒非佛性。云何成佛。若諸法不空下第二還其無罪福過。又開為兩別。初明無罪福因果。二明無世俗法。還對前二也。就初文二。前明無造罪福之人。次兩偈明無罪福之法。夫論罪福不出人法。既無何有罪福。汝云。我說空則無人能殺。亦無所殺亦無刀杖故無罪。亦無能施所施人。亦無物故無福。若汝今有定性能殺所殺及刀杖。各住自性不得動。故無罪也。各住性不得施亦無福也。汝於罪福中下第二明無罪福之法。兩偈為二。初明因果相離無罪福。次明因果不相離亦無罪福。凡有罪福不出此二此二。既無故知無也。初偈上半牒。言不生者此是未生為不生耳。下半破罪福
有佛。故汝說不因菩提有佛。問但破小乘因果。亦破有所得大乘耶。答正破有所得大乘。傍破小耳。問云何破大乘因果。答汝言金剛心是無常生死位。後心是涅槃佛果常位。生死盡於前佛果起於後。因滅無果前。果起無因後。豈是因果。因果不成故即自破三寶。何關我破也。又問因果定二不。答因無常豈是果。果常豈是因。若爾經云。諸有二者無道無果。問經云。行因得菩提果。得果竟後入生死教化眾生。云何無也。答菩薩不為行因取果。但為引道眾生故。夜半踰城捨欲令悟無所有耳。若於菩薩何曾言有生死。亦不言有涅槃。亦不言有因。亦不說有果。並是教化眾生故開二耳。又問汝行因得菩提。為至果為不至。至則常不至則斷滅。並無因果。又菩提何時是因果。非因假名名之為因。非果假名名之為果。亦非四五。無四五果名四五。故云五菩提耳。為淺深假名淺深。故發心為淺佛為深。四為因佛為果耳。雖復勤精進下第二破因果。明汝謂凡夫修因得佛果。凡夫時未有佛。佛時無復凡夫。若凡夫時定無佛者。雖復勤修終不得佛。以不得定不得無佛定無佛。終不得為佛也。又此是用大乘破小乘義。大乘明一切眾生皆有佛性並皆成佛。小乘人不明一切眾生皆有佛性。若爾既無佛性。雖復修行終不成佛。問小乘人亦云。一切眾生有三乘性。至忍法時餘二性非數緣滅。故三乘中隨成一乘。云何言不明佛性。答大乘中明唯有佛性無有餘性。故得成佛。小乘不明唯有佛性。則破大乘佛性義。既無大乘佛性。云何成佛。又小乘人有佛性。佛性是無常破大乘佛性常義。故不得成佛。此偈即釋涅槃經文。故不應言但申波若。又依文釋此偈。小乘人謂六道性恒非佛性。性者體也。故凡聖體異。若爾非定非異定異。云何非得成是。凡得為聖耶。又問大乘人明有佛性。得成佛不。答有所得大乘人釋佛性皆不成。如雖有十家釋於佛性。皆云佛性定常。但當現為異。而眾生及心皆是無常。故心與眾生恒非佛性。云何成佛。若諸法不空下第二還其無罪福過。又開為兩別。初明無罪福因果。二明無世俗法。還對前二也。就初文二。前明無造罪福之人。次兩偈明無罪福之法。夫論罪福不出人法。既無何有罪福。汝云。我說空則無人能殺。亦無所殺亦無刀杖故無罪。亦無能施所施人。亦無物故無福。若汝今有定性能殺所殺及刀杖。各住自性不得動。故無罪也。各住性不得施亦無福也。汝於罪福中下第二明無罪福之法。兩偈為二。初明因果相離無罪福。次明因果不相離亦無罪福。凡有罪福不出此二此二。既無故知無也。初偈上半牒。言不生者此是未生為不生耳。下半破罪福
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
因中未有於果。則是因果相離。云何因能生果。又以外人執有定性。故果報不應從罪福。若不從罪福生。則離罪福而有果報。偈文正爾也。第二偈直明因果不相離。則是由因有果果無自性。是故果空。由果有因因亦空也。又釋二偈二開破之。汝言有罪福果者。為從因生果為不從因而生。初偈破不從。第二偈破從。汝破一切法下第二還於世俗過。三偈為二。初偈為總後二為別。偈易知也。今問他義。汝世諦有因果。真無因果。則一邊有。一邊無。一邊破。一邊不破。若說真則破世諦因果。說世則破真諦無因果。若因果無因果二理並則如二角。又如畫石。若真俗混成一物則俱失二諦。若破於空義下第二別明無世俗。初偈明無人法之體。次偈失萬物之相。世俗法中不出體相也。又初偈無造作過。後偈有常住過。偈易知。今問他義。汝因若無果明因生果。則應將無作有。以兔角為牛角。若不將無作有便將有作有。既已有竟。何須作有。如已有因竟不應更作因。已有果竟者何須更生。又若因無果而無作有者。色應作心心應作色。常作無常無常作常。若有作有既已有。何須作。如是無不作有有不作有。亦有亦無亦不作有。又汝言從生死無常作佛果常。佛果常復應作生死無常。若不爾豈非定性。他問我。人法是世諦假有。何時是性。問汝。名字為假實為有此假不。若實有此假豈非定性。若言非性可得假作無假義以不耶。次偈明無相。如文。若無有空者下論主答中第三總結誡勸。此品具破世出世。故須明誡勸。又得失是於大事。如波若云。波若為大事故起。所謂示是道非道。今亦爾。示有所得定性此非是道。示無所得因緣名之為道。故次明誡勸。前偈明誡。次偈明勸。前偈誡令捨一切有所得定性。汝若執有定性世出世一切得者不得。一切失者不失。故宜應捨性。偈中以定性故。所以未得不得無斷煩惱及盡苦也。次偈勸學因緣。一切得者。得一切失者。皆失偈中略明見因緣。有二種利益。一者見人則是見佛。次明見法則見四諦。長行云。見因緣則見法身者。因緣即寂滅性。寂滅性則施四句超百非。故如來品以寂滅為法身。又只丈六即是法身。故高丈六而不見其頂。下豈定下耶。若言其高那復丈六。故知。不高不下非邊無邊。故肇師云。豈捨丈六而遠求法身。涅槃云。吾今此身即是法身也。問見因緣但見法身。亦見應身。答見因緣寂滅即見法身。見寂滅因緣即見應身也。若三身明義見七尺身具見三身。七尺本寂滅即法身見於法身。與法身相應即應身。而七尺宛然故是化身。見四諦者見寂滅因緣即見苦集。見因緣寂滅即見滅道。涅槃經見緣起為見法。見
因中未有於果。則是因果相離。云何因能生果。又以外人執有定性。故果報不應從罪福。若不從罪福生。則離罪福而有果報。偈文正爾也。第二偈直明因果不相離。則是由因有果果無自性。是故果空。由果有因因亦空也。又釋二偈二開破之。汝言有罪福果者。為從因生果為不從因而生。初偈破不從。第二偈破從。汝破一切法下第二還於世俗過。三偈為二。初偈為總後二為別。偈易知也。今問他義。汝世諦有因果。真無因果。則一邊有。一邊無。一邊破。一邊不破。若說真則破世諦因果。說世則破真諦無因果。若因果無因果二理並則如二角。又如畫石。若真俗混成一物則俱失二諦。若破於空義下第二別明無世俗。初偈明無人法之體。次偈失萬物之相。世俗法中不出體相也。又初偈無造作過。後偈有常住過。偈易知。今問他義。汝因若無果明因生果。則應將無作有。以兔角為牛角。若不將無作有便將有作有。既已有竟。何須作有。如已有因竟不應更作因。已有果竟者何須更生。又若因無果而無作有者。色應作心心應作色。常作無常無常作常。若有作有既已有。何須作。如是無不作有有不作有。亦有亦無亦不作有。又汝言從生死無常作佛果常。佛果常復應作生死無常。若不爾豈非定性。他問我。人法是世諦假有。何時是性。問汝。名字為假實為有此假不。若實有此假豈非定性。若言非性可得假作無假義以不耶。次偈明無相。如文。若無有空者下論主答中第三總結誡勸。此品具破世出世。故須明誡勸。又得失是於大事。如波若云。波若為大事故起。所謂示是道非道。今亦爾。示有所得定性此非是道。示無所得因緣名之為道。故次明誡勸。前偈明誡。次偈明勸。前偈誡令捨一切有所得定性。汝若執有定性世出世一切得者不得。一切失者不失。故宜應捨性。偈中以定性故。所以未得不得無斷煩惱及盡苦也。次偈勸學因緣。一切得者。得一切失者。皆失偈中略明見因緣。有二種利益。一者見人則是見佛。次明見法則見四諦。長行云。見因緣則見法身者。因緣即寂滅性。寂滅性則施四句超百非。故如來品以寂滅為法身。又只丈六即是法身。故高丈六而不見其頂。下豈定下耶。若言其高那復丈六。故知。不高不下非邊無邊。故肇師云。豈捨丈六而遠求法身。涅槃云。吾今此身即是法身也。問見因緣但見法身。亦見應身。答見因緣寂滅即見法身。見寂滅因緣即見應身也。若三身明義見七尺身具見三身。七尺本寂滅即法身見於法身。與法身相應即應身。而七尺宛然故是化身。見四諦者見寂滅因緣即見苦集。見因緣寂滅即見滅道。涅槃經見緣起為見法。見
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
法為見佛。見佛見佛性。即是今論所引。問論主何故明見因緣。答須識此論大意及佛法大宗。正破性申因緣。上破性有性空竟。今申因緣有。因緣有即畢竟空。故是因緣空。宜須以此為正意也。
法為見佛。見佛見佛性。即是今論所引。問論主何故明見因緣。答須識此論大意及佛法大宗。正破性申因緣。上破性有性空竟。今申因緣有。因緣有即畢竟空。故是因緣空。宜須以此為正意也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
涅槃品第二十五
涅槃品第二十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問何故次四諦品破涅槃耶。答大小二乘并有四諦一諦。小乘明有量之四。宗歸一滅諦也。大乘說無量之四。亦宗歸一滅諦也。所以大小宗歸一滅者。三諦皆是有為。唯此一滅是無為常住。又此滅是究竟無餘極果故。三諦歸斯一極。故前破四諦今觀涅槃。又由稟四諦教生解。斷煩惱故得涅槃。故前觀四諦後觀涅槃。又成論者云。四諦平等即是涅槃。大品盛有此說。故上明四諦空即謂空是涅槃。是故今品具明四句並非涅槃。何得以空為涅槃耶。問何故二十五品最後破涅槃耶。答外謂涅槃是安神之本宅凡聖所同歸。故肇師云。九流於是乎交歸。群聖於是乎冥會。諸方等經亦盛談此說。故法華云。究竟涅槃常寂滅相終歸於空。是故最後論於涅槃。二者論佛出世大意。為令眾生捨於生死得大涅槃。若爾必有生死者可捨。涅槃可得。斯理不差。決定有故最後論之。三者外謂。龍樹出世作論。破病申經大宗。亦令眾生脫生死苦得涅槃。若不為脫生死苦令得涅槃。何事破病申佛教耶故知。造論終歸涅槃。故最後論也。四依經說雙林最後既說涅槃。是故論主最後論也。釋涅槃不同。外道七師小乘二說方等四計。外道七師者一執涅槃與無煩惱不異。二計涅槃是無煩惱因。三立涅槃是無煩惱果。四明畢竟無處名為涅槃。此如百論破常品說。次檀提婆羅門計於此身即是涅槃不須更滅。此明欲界為涅槃。次阿羅羅計無想為涅槃。此計色界為涅槃也。欝頭藍弗計非想為涅槃。此計無色界為涅槃也。此三外道以三有為涅槃。合前為七種也。小乘二師者。一毘曇計無為涅槃是常是善。本自有之在煩惱外。後斷煩惱起得得之屬於行者。二成實明涅槃但是無法。非三性攝。從善因得義說為善。大乘四種者。一者明涅槃性體是世諦之法。所以然者陶練小智終成大覺。累無不寂德無不圓。故涅槃名為有法。第二釋云。以空為涅槃。即是實相。實相名第一義諦。三釋云。涅槃非真非俗。世諦是麁有。真諦為妙無。涅槃異彼麁有。亦不同妙無。故出二諦外。四釋云。四句內並非至極起出四句方是涅槃。唯四師不同大明二種。成實者明本始有二種涅槃。十地師明性淨方便淨。方便淨修因所得。性淨則古今常有。然方便淨猶是始有異名。性淨則本有殊稱。攝大乘論四種涅槃。一本性寂滅。二有餘。三無餘。四無住處。釋無住處二。初依三身品法身不住生死。應身化身不住涅槃。次用二無我理三無性理。無所住處為無住處。又此四師同釋。涅槃備於三德。謂法身般若解脫。所以立三德為涅槃者。略有四義。生死與涅槃相對生死有於三障。謂煩惱業苦。對報障故明於法身。對業障故辨於
問何故次四諦品破涅槃耶。答大小二乘并有四諦一諦。小乘明有量之四。宗歸一滅諦也。大乘說無量之四。亦宗歸一滅諦也。所以大小宗歸一滅者。三諦皆是有為。唯此一滅是無為常住。又此滅是究竟無餘極果故。三諦歸斯一極。故前破四諦今觀涅槃。又由稟四諦教生解。斷煩惱故得涅槃。故前觀四諦後觀涅槃。又成論者云。四諦平等即是涅槃。大品盛有此說。故上明四諦空即謂空是涅槃。是故今品具明四句並非涅槃。何得以空為涅槃耶。問何故二十五品最後破涅槃耶。答外謂涅槃是安神之本宅凡聖所同歸。故肇師云。九流於是乎交歸。群聖於是乎冥會。諸方等經亦盛談此說。故法華云。究竟涅槃常寂滅相終歸於空。是故最後論於涅槃。二者論佛出世大意。為令眾生捨於生死得大涅槃。若爾必有生死者可捨。涅槃可得。斯理不差。決定有故最後論之。三者外謂。龍樹出世作論。破病申經大宗。亦令眾生脫生死苦得涅槃。若不為脫生死苦令得涅槃。何事破病申佛教耶故知。造論終歸涅槃。故最後論也。四依經說雙林最後既說涅槃。是故論主最後論也。釋涅槃不同。外道七師小乘二說方等四計。外道七師者一執涅槃與無煩惱不異。二計涅槃是無煩惱因。三立涅槃是無煩惱果。四明畢竟無處名為涅槃。此如百論破常品說。次檀提婆羅門計於此身即是涅槃不須更滅。此明欲界為涅槃。次阿羅羅計無想為涅槃。此計色界為涅槃也。欝頭藍弗計非想為涅槃。此計無色界為涅槃也。此三外道以三有為涅槃。合前為七種也。小乘二師者。一毘曇計無為涅槃是常是善。本自有之在煩惱外。後斷煩惱起得得之屬於行者。二成實明涅槃但是無法。非三性攝。從善因得義說為善。大乘四種者。一者明涅槃性體是世諦之法。所以然者陶練小智終成大覺。累無不寂德無不圓。故涅槃名為有法。第二釋云。以空為涅槃。即是實相。實相名第一義諦。三釋云。涅槃非真非俗。世諦是麁有。真諦為妙無。涅槃異彼麁有。亦不同妙無。故出二諦外。四釋云。四句內並非至極起出四句方是涅槃。唯四師不同大明二種。成實者明本始有二種涅槃。十地師明性淨方便淨。方便淨修因所得。性淨則古今常有。然方便淨猶是始有異名。性淨則本有殊稱。攝大乘論四種涅槃。一本性寂滅。二有餘。三無餘。四無住處。釋無住處二。初依三身品法身不住生死。應身化身不住涅槃。次用二無我理三無性理。無所住處為無住處。又此四師同釋。涅槃備於三德。謂法身般若解脫。所以立三德為涅槃者。略有四義。生死與涅槃相對生死有於三障。謂煩惱業苦。對報障故明於法身。對業障故辨於
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解脫。對煩惱障說於般若。二者欲顯如來三業自在。有法身故身業自在。具般若故口業自在。有解脫故意業自在。具如涅槃四相品明。三者德雖無窮三義足略。無境不照名為般若。無感不應名為法身。無累不盡稱為解脫。四者為對二乘三德不圓。有身智時解脫未足。解脫若足即無復身智。故明如來三德圓滿。問此品何故破涅槃耶。答略明四義。一者惑人執非涅槃為涅槃。故須破之。所以然者。涅槃不如惑者所謂種種推拆橫計涅槃。故須破之。二者惑人執涅槃為非涅槃。所以然者。生死本是涅槃。而謂生死非是涅槃。故須破之。故下文云。生死之實際及以涅槃際。如是二際者無毫釐差別。華嚴云。生死非雜亂涅槃非寂靜。三者雖有內外大小不同同言有涅槃。若爾便成有見。既成有見乃是生死。不名涅槃。故有所得人若生死若涅槃。皆是生死。今求此生死涅槃不可得乃名涅槃。又言有生死則為生死所繫。執有涅槃為涅槃所繫。涅槃名為解脫。既是繫縛。何名涅槃。今此品求生死涅槃不可得。脫於二繫名為解脫。方是涅槃。四者欲釋諸大乘明涅槃義。如大品云。若得有法過涅槃者亦如幻夢。所以然者。諸法未曾生死。亦非涅槃。但為眾生虛妄故成生死。為止生死故強說涅槃。生死若除則涅槃亦息。故華嚴云。生死與涅槃二俱不可得。是法不可示。言辭相寂滅也。品開三章。第一論涅槃。第二論生死。第三總結。初二。第一論所證涅槃邪之與正。第二論能證之人邪之與正。初又二。第一略破邪涅槃申正涅槃。第二廣破邪涅槃申正涅槃。所以開此二章者。諸方等經大明涅槃橫絕百非。竪超四句。累無不寂德無不圓。初略破邪涅槃申正涅槃。明橫絕百非。次廣破邪涅槃辨正涅槃。竪超四句。初門為二。一者略破邪涅槃。二者略申正涅槃。初又二。初寄外破空非涅槃。次就論主顯有非涅槃。所以破此二者空有是諸見根。又是障道本。又是大小所執。大乘人多執空。小乘人多執有盛行於世。初偈上半牒空義。下半正破空。若一切法空則無煩惱生。故無所斷。則無有餘。若一切空則無五陰生。何所滅。故稱為無餘。此難通大小乘人。小乘斷四住惑。滅分段身名二涅槃。大乘斷五住惑。滅二生死名大涅槃。今既言無生無滅。則無此大小二種涅槃。是為邪見。問上品已云一切無生滅。今何故復問。答畢竟空義難解難入。作論將竟故數數論之。如大品下帙已去說般若將竟。善吉頻問。若諸法畢竟空云何有六道。若諸法畢竟空云何有三乘。今亦然矣。答曰下第二就論主。破有非涅槃。上半牒有。下半破有。若爾大小內外裁有一毫法即是定性。不可斷滅。故亦
解脫。對煩惱障說於般若。二者欲顯如來三業自在。有法身故身業自在。具般若故口業自在。有解脫故意業自在。具如涅槃四相品明。三者德雖無窮三義足略。無境不照名為般若。無感不應名為法身。無累不盡稱為解脫。四者為對二乘三德不圓。有身智時解脫未足。解脫若足即無復身智。故明如來三德圓滿。問此品何故破涅槃耶。答略明四義。一者惑人執非涅槃為涅槃。故須破之。所以然者。涅槃不如惑者所謂種種推拆橫計涅槃。故須破之。二者惑人執涅槃為非涅槃。所以然者。生死本是涅槃。而謂生死非是涅槃。故須破之。故下文云。生死之實際及以涅槃際。如是二際者無毫釐差別。華嚴云。生死非雜亂涅槃非寂靜。三者雖有內外大小不同同言有涅槃。若爾便成有見。既成有見乃是生死。不名涅槃。故有所得人若生死若涅槃。皆是生死。今求此生死涅槃不可得乃名涅槃。又言有生死則為生死所繫。執有涅槃為涅槃所繫。涅槃名為解脫。既是繫縛。何名涅槃。今此品求生死涅槃不可得。脫於二繫名為解脫。方是涅槃。四者欲釋諸大乘明涅槃義。如大品云。若得有法過涅槃者亦如幻夢。所以然者。諸法未曾生死。亦非涅槃。但為眾生虛妄故成生死。為止生死故強說涅槃。生死若除則涅槃亦息。故華嚴云。生死與涅槃二俱不可得。是法不可示。言辭相寂滅也。品開三章。第一論涅槃。第二論生死。第三總結。初二。第一論所證涅槃邪之與正。第二論能證之人邪之與正。初又二。第一略破邪涅槃申正涅槃。第二廣破邪涅槃申正涅槃。所以開此二章者。諸方等經大明涅槃橫絕百非。竪超四句。累無不寂德無不圓。初略破邪涅槃申正涅槃。明橫絕百非。次廣破邪涅槃辨正涅槃。竪超四句。初門為二。一者略破邪涅槃。二者略申正涅槃。初又二。初寄外破空非涅槃。次就論主顯有非涅槃。所以破此二者空有是諸見根。又是障道本。又是大小所執。大乘人多執空。小乘人多執有盛行於世。初偈上半牒空義。下半正破空。若一切法空則無煩惱生。故無所斷。則無有餘。若一切空則無五陰生。何所滅。故稱為無餘。此難通大小乘人。小乘斷四住惑。滅分段身名二涅槃。大乘斷五住惑。滅二生死名大涅槃。今既言無生無滅。則無此大小二種涅槃。是為邪見。問上品已云一切無生滅。今何故復問。答畢竟空義難解難入。作論將竟故數數論之。如大品下帙已去說般若將竟。善吉頻問。若諸法畢竟空云何有六道。若諸法畢竟空云何有三乘。今亦然矣。答曰下第二就論主。破有非涅槃。上半牒有。下半破有。若爾大小內外裁有一毫法即是定性。不可斷滅。故亦
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無二涅槃也。長行云。所名涅槃者發下略示正涅槃。然前破邪亦即是申正。以破有無二見得脫二見。即是解脫。名為涅槃。今申正涅槃亦是破邪涅槃。所以然者。正涅槃既成邪涅槃即破。如諸方等經直明因緣無所得義。而有所得即破。又上是就緣假破。就其覓有無涅槃皆不成。今是對緣假破。申正涅槃對破邪說。在邪既去正亦不留也。又前破其有涅槃故言無。即無汝所見。今破其無。是故言有。皆是對緣假破也。無得亦無至者就小乘義。有為果名得。無為果名至。盡相續為斷。不遷名常。諸行始起為生。諸行終為滅。今皆不爾。故云無得無至乃至不生不滅也。若破大乘者如來是能得之人。三德涅槃為所得之法。金剛心道諦因為能至。佛果為所至。五住惑斷為斷。常樂果為常。二死盡前心為滅。佛果起為生。涅槃皆悉不爾。是故云無得無至等也。涅槃既橫絕百非。亦應云非餘非無餘。非性淨非不性淨。非本非始。今但非此六破病略周。類如八不也。復次經說涅槃下。第二廣破邪涅槃申正涅槃。前長行發起。即引經為章門。下偈釋經即釋章門。所以引經者。以一切外人不信論主之言故也。具二意。一明涅槃絕四句。即是破四句邪涅槃。申絕四句正涅槃也。二者內滅者依楞伽。云實無外有無四境可滅。但自由內起四句心。見外境有四耳。今息內心四見。即是涅槃。故名內滅也。偈文二意。一對前略破邪涅槃。今明廣破邪涅槃。二者對前略申正涅槃。今廣申正涅槃。今此二門常具二義。破邪中即申正。申正中即破邪。無別有申正文也。所以然者。此論破有二門。一逈破門。二破邪即申正門。申正門中亦有二門。一逈申門。二申正即破邪門。上來多就逈破申門。此品帶破申門。若不信此門意尋文自見也。所以破四句者。上辨橫絕百非。今明竪超四句。則於破申略盡。破四句應為四別。今以類例分為三章。初七偈破有無是涅槃。第二四偈破亦有亦無是涅槃。第三二偈破非有非無是涅槃。初七偈為二。前五偈別破有無是涅槃。第二兩偈合破有無是涅槃。五偈為二。初三偈破有是涅槃。次兩偈破無是涅槃。三偈即為三別。第一偈作老死相破。第二偈作有為破。第三作有受破。老死相破者。若破外道者此破三有涅槃。如上三師檀提欲有為涅槃。乃至計非想以無色有為涅槃。涅槃既是三有。便是老死。若破內法有所得義者。必言有於涅槃則是有得義。有所得義便是二十五有。故有老死也。若破地論師亦麁可是有。妙可非有。又若有而非老死應老死而非有。若老死必有亦有必老死。又佛果有生有生必有滅。則是有老死。彼若云佛果生是常生非三相中生。
無二涅槃也。長行云。所名涅槃者發下略示正涅槃。然前破邪亦即是申正。以破有無二見得脫二見。即是解脫。名為涅槃。今申正涅槃亦是破邪涅槃。所以然者。正涅槃既成邪涅槃即破。如諸方等經直明因緣無所得義。而有所得即破。又上是就緣假破。就其覓有無涅槃皆不成。今是對緣假破。申正涅槃對破邪說。在邪既去正亦不留也。又前破其有涅槃故言無。即無汝所見。今破其無。是故言有。皆是對緣假破也。無得亦無至者就小乘義。有為果名得。無為果名至。盡相續為斷。不遷名常。諸行始起為生。諸行終為滅。今皆不爾。故云無得無至乃至不生不滅也。若破大乘者如來是能得之人。三德涅槃為所得之法。金剛心道諦因為能至。佛果為所至。五住惑斷為斷。常樂果為常。二死盡前心為滅。佛果起為生。涅槃皆悉不爾。是故云無得無至等也。涅槃既橫絕百非。亦應云非餘非無餘。非性淨非不性淨。非本非始。今但非此六破病略周。類如八不也。復次經說涅槃下。第二廣破邪涅槃申正涅槃。前長行發起。即引經為章門。下偈釋經即釋章門。所以引經者。以一切外人不信論主之言故也。具二意。一明涅槃絕四句。即是破四句邪涅槃。申絕四句正涅槃也。二者內滅者依楞伽。云實無外有無四境可滅。但自由內起四句心。見外境有四耳。今息內心四見。即是涅槃。故名內滅也。偈文二意。一對前略破邪涅槃。今明廣破邪涅槃。二者對前略申正涅槃。今廣申正涅槃。今此二門常具二義。破邪中即申正。申正中即破邪。無別有申正文也。所以然者。此論破有二門。一逈破門。二破邪即申正門。申正門中亦有二門。一逈申門。二申正即破邪門。上來多就逈破申門。此品帶破申門。若不信此門意尋文自見也。所以破四句者。上辨橫絕百非。今明竪超四句。則於破申略盡。破四句應為四別。今以類例分為三章。初七偈破有無是涅槃。第二四偈破亦有亦無是涅槃。第三二偈破非有非無是涅槃。初七偈為二。前五偈別破有無是涅槃。第二兩偈合破有無是涅槃。五偈為二。初三偈破有是涅槃。次兩偈破無是涅槃。三偈即為三別。第一偈作老死相破。第二偈作有為破。第三作有受破。老死相破者。若破外道者此破三有涅槃。如上三師檀提欲有為涅槃。乃至計非想以無色有為涅槃。涅槃既是三有。便是老死。若破內法有所得義者。必言有於涅槃則是有得義。有所得義便是二十五有。故有老死也。若破地論師亦麁可是有。妙可非有。又若有而非老死應老死而非有。若老死必有亦有必老死。又佛果有生有生必有滅。則是有老死。彼若云佛果生是常生非三相中生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
亦應常老非三相中老。若言老是衰謝之法故無老者。亦應生是起動之法便無有生。若言常生非起動。亦應常老非衰謝。次地論師云。我性淨涅槃古今常定不起不滅。故無上過。問既不起滅有隱顯不。答有隱顯。問既其不生。亦應不顯。若取無惑妄為顯。亦取無惑妄為生。若生論體生亦顯論體顯。既是有所得義。設有言通而理致終屈。問此中但逈破有是涅槃。何處明申正涅槃非是有耶。答宜細詳偈文。偈云。涅槃不名有。此則帶申正而破邪也。長行意亦然。第二偈有為破者。若破外道義既是三有。便是有為。破內義者。若執涅槃是有則是有所得。有所得故不離有為。智度論三十一卷云。有人捨有為著無為。以著無為即成有為。五十五卷云。汝無為從何而得。若因有為而得無為。亦因無為而得有為。若爾此兩相因。即更相為故皆是有為。若破常義者既稱妙有。應是妙為。若妙故非為亦妙故非有。彼云。有是法體。為即是相。佛果是法體之有。已離生滅之相。故非是為。並云。若涅槃離相故非為者。亦應涅槃離始故非生。若始起故名生。亦始起故名為。又並。若有而非為亦為而非有。長行云。以理推以無常法尚不有者。現無常求尚無蹤。何呪常不可見。而是有耶。當知。即是破有所得常義。舊人不應怪今難也。第三偈有受破者。若涅槃是有則是有受。受是煩惱根。何名涅槃。問涅槃是有云何名受。答汝若作有解即受著有。若不作有解不應言有是涅槃。唯有此二義。下半明無第三。無第三者無有不作受著而是有者。下諸受著門並作此三意也。大品云。菩薩得無受三昧。行亦不受乃至不受亦不受。汝今乃受於有。此是受中之受。何謂無受。問我妙有涅槃絕百非故是不受。答雖絕百非心有此有。故終是受也。問曰下生第二無是涅槃。前問次答。問中前領有非。次立無是。若作二外道義者。前三外道同立有是涅槃。今一外道立無是涅槃。故百論云。外曰。有涅槃是無。若就內外義者。前明外道立三有為涅槃。今是內法數論小乘立滅三有為涅槃。若作大小乘論者。前是小乘立事斷無為。即是世諦名之為有。今立真空第一義諦名為涅槃。若今昔明之前執今妙有。此執昔斷無。又外云。麁有妙有既非涅槃。無麁無妙應是涅槃也。答中兩偈為二。初相呪破次有受破。相況破者有之與無並是諸見。有見既非無見寧是。又有是初無是後。則有是無本。本尚非況末是耶。又有是妙有尚非。無是小乘斷無寧是。又有中有涅槃法尚非。無中無有法云何是涅槃。又有是無本。本尚無。而無是有末。末寧有耶。又直云。有涅槃尚不可。況用無為涅槃耶。上半借有況無。
亦應常老非三相中老。若言老是衰謝之法故無老者。亦應生是起動之法便無有生。若言常生非起動。亦應常老非衰謝。次地論師云。我性淨涅槃古今常定不起不滅。故無上過。問既不起滅有隱顯不。答有隱顯。問既其不生。亦應不顯。若取無惑妄為顯。亦取無惑妄為生。若生論體生亦顯論體顯。既是有所得義。設有言通而理致終屈。問此中但逈破有是涅槃。何處明申正涅槃非是有耶。答宜細詳偈文。偈云。涅槃不名有。此則帶申正而破邪也。長行意亦然。第二偈有為破者。若破外道義既是三有。便是有為。破內義者。若執涅槃是有則是有所得。有所得故不離有為。智度論三十一卷云。有人捨有為著無為。以著無為即成有為。五十五卷云。汝無為從何而得。若因有為而得無為。亦因無為而得有為。若爾此兩相因。即更相為故皆是有為。若破常義者既稱妙有。應是妙為。若妙故非為亦妙故非有。彼云。有是法體。為即是相。佛果是法體之有。已離生滅之相。故非是為。並云。若涅槃離相故非為者。亦應涅槃離始故非生。若始起故名生。亦始起故名為。又並。若有而非為亦為而非有。長行云。以理推以無常法尚不有者。現無常求尚無蹤。何呪常不可見。而是有耶。當知。即是破有所得常義。舊人不應怪今難也。第三偈有受破者。若涅槃是有則是有受。受是煩惱根。何名涅槃。問涅槃是有云何名受。答汝若作有解即受著有。若不作有解不應言有是涅槃。唯有此二義。下半明無第三。無第三者無有不作受著而是有者。下諸受著門並作此三意也。大品云。菩薩得無受三昧。行亦不受乃至不受亦不受。汝今乃受於有。此是受中之受。何謂無受。問我妙有涅槃絕百非故是不受。答雖絕百非心有此有。故終是受也。問曰下生第二無是涅槃。前問次答。問中前領有非。次立無是。若作二外道義者。前三外道同立有是涅槃。今一外道立無是涅槃。故百論云。外曰。有涅槃是無。若就內外義者。前明外道立三有為涅槃。今是內法數論小乘立滅三有為涅槃。若作大小乘論者。前是小乘立事斷無為。即是世諦名之為有。今立真空第一義諦名為涅槃。若今昔明之前執今妙有。此執昔斷無。又外云。麁有妙有既非涅槃。無麁無妙應是涅槃也。答中兩偈為二。初相呪破次有受破。相況破者有之與無並是諸見。有見既非無見寧是。又有是初無是後。則有是無本。本尚非況末是耶。又有是妙有尚非。無是小乘斷無寧是。又有中有涅槃法尚非。無中無有法云何是涅槃。又有是無本。本尚無。而無是有末。末寧有耶。又直云。有涅槃尚不可。況用無為涅槃耶。上半借有況無。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
即是以邪破邪。下半明涅槃俱離有無。則申正破邪。第二偈受著破者還同前也。上受著有今受著無。問曰下生第二合破有無是涅槃。問有無二句何故具離合二種破耶。答有無是眾見之根。障正觀之本。斯病難破。故須二門。又小乘人謂無三有為涅槃。外道執三有是涅槃。此內外巨患宜具離合二門。次答。問意云。外道計三有非是涅槃。佛法明滅三有復非涅槃者。離此二何等是涅槃耶。又今日妙有昔日斷無俱非者。離此以外更何處有涅槃耶。又有所得大乘人聞有無非是涅槃。便謂真諦洞遣。故有無俱非。若然世諦必應有也。又此是外難於內。若有無俱非便是方廣。又有無俱非行道。安心置何處耶。出家何所求耶。又外人云。麁有妙有二有俱非。無麁無妙二無又非何等是涅槃耶。答曰下兩偈為二。初偈直釋。次偈引經證釋。直釋者釋有無俱非之意。受於今昔大小內外等有無即名生死。不受有無等便是涅槃又然受生死既是生死。受於涅槃涅槃亦成生死。受亦生死亦涅槃乃至五句。皆是生死不受此五。方是涅槃又受之五句。皆是生死不受之五。並是涅槃。非但涅槃是涅槃。生死亦是涅槃。汝上言安心置何處者。正為汝欲心安置有無便非涅槃。故須洗有無耳。對汝有無故言非有無耳。不言非有非無是涅槃也。故今明。裁動心則生死。不動則涅槃。如華嚴云。流轉則生死。不轉即涅槃。但對轉非言不轉是。然了轉既非不轉亦非。故非轉非不轉。可謂損之又損之。問曰何故作此百千轉耶。答斗藪眾生諸見耳。非是遣蕩也。然講法華云。小乘是化城。不知大亦是化城。望大故言小是化。望非大非小俱是化。乃至十地及以摩羅皆是化城。故空捲度一切也。第二偈引經證破。問此品何故多引經耶。答今欲論道此言不易。又涅槃是眾聖所歸之本。此義若正則眾義自明。故須依經。又論將竟明無自作之咎。始自八不終竟涅槃皆佛說也。不別標般若涅槃等經。而通依經者。以一切大乘經顯道無二。故不須別而引。若別引恐眾經意不同。假令是小乘經意亦終同此說。如種種乘宗歸一乘也。明若有若無並皆被斷。則知。有所得涅槃是無所得之生死。有所得佛是無所得罪過眾生。然既斷有斷非有者。亦斷妄不妄斷常無常。萬義皆例。問曰下第二破亦有亦無是涅槃。前問次答。問為兩。一領前無。二立後有。莊嚴云。今昔涅槃異。昔是斷無。今是妙有。今詳此義今昔涅槃。但是有無二見。昔小涅槃為無名為無見。今涅槃是有。即是有見。有見即常。無見便斷。有無斷常乃是生死。豈是涅槃。又云。三德圓滿名為涅槃。亦是有無共合名為涅槃。開善云。今昔涅槃只是一
即是以邪破邪。下半明涅槃俱離有無。則申正破邪。第二偈受著破者還同前也。上受著有今受著無。問曰下生第二合破有無是涅槃。問有無二句何故具離合二種破耶。答有無是眾見之根。障正觀之本。斯病難破。故須二門。又小乘人謂無三有為涅槃。外道執三有是涅槃。此內外巨患宜具離合二門。次答。問意云。外道計三有非是涅槃。佛法明滅三有復非涅槃者。離此二何等是涅槃耶。又今日妙有昔日斷無俱非者。離此以外更何處有涅槃耶。又有所得大乘人聞有無非是涅槃。便謂真諦洞遣。故有無俱非。若然世諦必應有也。又此是外難於內。若有無俱非便是方廣。又有無俱非行道。安心置何處耶。出家何所求耶。又外人云。麁有妙有二有俱非。無麁無妙二無又非何等是涅槃耶。答曰下兩偈為二。初偈直釋。次偈引經證釋。直釋者釋有無俱非之意。受於今昔大小內外等有無即名生死。不受有無等便是涅槃又然受生死既是生死。受於涅槃涅槃亦成生死。受亦生死亦涅槃乃至五句。皆是生死不受此五。方是涅槃又受之五句。皆是生死不受之五。並是涅槃。非但涅槃是涅槃。生死亦是涅槃。汝上言安心置何處者。正為汝欲心安置有無便非涅槃。故須洗有無耳。對汝有無故言非有無耳。不言非有非無是涅槃也。故今明。裁動心則生死。不動則涅槃。如華嚴云。流轉則生死。不轉即涅槃。但對轉非言不轉是。然了轉既非不轉亦非。故非轉非不轉。可謂損之又損之。問曰何故作此百千轉耶。答斗藪眾生諸見耳。非是遣蕩也。然講法華云。小乘是化城。不知大亦是化城。望大故言小是化。望非大非小俱是化。乃至十地及以摩羅皆是化城。故空捲度一切也。第二偈引經證破。問此品何故多引經耶。答今欲論道此言不易。又涅槃是眾聖所歸之本。此義若正則眾義自明。故須依經。又論將竟明無自作之咎。始自八不終竟涅槃皆佛說也。不別標般若涅槃等經。而通依經者。以一切大乘經顯道無二。故不須別而引。若別引恐眾經意不同。假令是小乘經意亦終同此說。如種種乘宗歸一乘也。明若有若無並皆被斷。則知。有所得涅槃是無所得之生死。有所得佛是無所得罪過眾生。然既斷有斷非有者。亦斷妄不妄斷常無常。萬義皆例。問曰下第二破亦有亦無是涅槃。前問次答。問為兩。一領前無。二立後有。莊嚴云。今昔涅槃異。昔是斷無。今是妙有。今詳此義今昔涅槃。但是有無二見。昔小涅槃為無名為無見。今涅槃是有。即是有見。有見即常。無見便斷。有無斷常乃是生死。豈是涅槃。又云。三德圓滿名為涅槃。亦是有無共合名為涅槃。開善云。今昔涅槃只是一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
句。就體用明異。昔日但示解脫無為未得辨體。今日始明妙有常樂。此還是顯昔涅槃體耳。此即是有無共合為涅槃。又開善云。至亡彌存義。彌存義為有至亡為無。亦是有無共合也。答曰下第二四偈即四。初即解脫破。次有受破。三有為破。四相違破。初上半牒下半破。破意云。縛時無解脫。時無縛亦有時無無。無時無有。不應有無共合而為涅槃。又經云。涅槃名為解脫。即脫於有無。云何以有無名為解脫。此乃取縛為解脫耳。又若以有無為脫。亦應脫有無為縛也。又涅槃是解脫異名。而解脫正是無累。非是有無義。不應以解脫為無也。第二偈上半牒下半破。破意同前也。第三偈上半牒而總非。下半正作有為破。汝受此有所得有無。則皆是有為法不勉生老死也。又此有無皆是眾累。豈非有為。又因有為有無為。既其有因則是有為。如百論云。汝有因故說常耶。無因故說常耶。若有因則無常。若無因說常亦可言無常也。第四偈上半牒非下半破。有無相害。都無二法。自破涅槃。以何共合為涅槃耶。下句明闇相違者成實云。明闇共處是安陀會人義耳。問曰下第三破非有非無是涅槃。前問次答。問有二。一領前二立後。是此中假師等用非有非無為涅槃。亦是立涅槃出二諦外名非有非無。又是地論師法界體非有無。又攝論師明無住涅槃有兩解。皆是非有無。答曰下兩偈為二。初偈責分別破。第二偈取意破。初偈上半牒下半責之。明第四非有非無是愚癡論。如世愚人不知分別好醜善惡。故云以何而分別。影師云。此雙非之言於亡有餘。存之不足。何者凡可造心不出斯二。斯二之表無可宅心。無可宅心則應遣之。而復言有。竟是何物。故云以何而分別。今依長行釋意者。此責非有無所因破非有無。二偈為四。初半偈牒次半偈責。第三半偈通。第四半偈破。初牒易知也。次責者懸標二關也。若因有無而分別者已破有無竟。不得因之。若因絕四句者。絕四句不可因也。既不得因此二。云何得分別非有無耶。第二偈上半牒外人之通。下半正破通。意云因前有無故有非有非無。此即是分別非有無。何故言不可分別是愚癡論耶。下半用前三句破者。若有有無可因可得分別非有無。竟無有無可因。云何得分別非有非無耶。智度論六十五卷釋無作品。以二義破非有非無。一用前三句破。同第二偈。二者用實相門破。實相絕四句故無非有非無。今論云。涅槃絕四句。即是實相也。今總問汝。為以非有無作藥用。為道理有此非有無耶。若作藥用病盡則藥消。若道理有非有無。我亦道理有有無。若言求有無不可得者。我亦求非有無不可得也。又所以有四句者涅槃絕
句。就體用明異。昔日但示解脫無為未得辨體。今日始明妙有常樂。此還是顯昔涅槃體耳。此即是有無共合為涅槃。又開善云。至亡彌存義。彌存義為有至亡為無。亦是有無共合也。答曰下第二四偈即四。初即解脫破。次有受破。三有為破。四相違破。初上半牒下半破。破意云。縛時無解脫。時無縛亦有時無無。無時無有。不應有無共合而為涅槃。又經云。涅槃名為解脫。即脫於有無。云何以有無名為解脫。此乃取縛為解脫耳。又若以有無為脫。亦應脫有無為縛也。又涅槃是解脫異名。而解脫正是無累。非是有無義。不應以解脫為無也。第二偈上半牒下半破。破意同前也。第三偈上半牒而總非。下半正作有為破。汝受此有所得有無。則皆是有為法不勉生老死也。又此有無皆是眾累。豈非有為。又因有為有無為。既其有因則是有為。如百論云。汝有因故說常耶。無因故說常耶。若有因則無常。若無因說常亦可言無常也。第四偈上半牒非下半破。有無相害。都無二法。自破涅槃。以何共合為涅槃耶。下句明闇相違者成實云。明闇共處是安陀會人義耳。問曰下第三破非有非無是涅槃。前問次答。問有二。一領前二立後。是此中假師等用非有非無為涅槃。亦是立涅槃出二諦外名非有非無。又是地論師法界體非有無。又攝論師明無住涅槃有兩解。皆是非有無。答曰下兩偈為二。初偈責分別破。第二偈取意破。初偈上半牒下半責之。明第四非有非無是愚癡論。如世愚人不知分別好醜善惡。故云以何而分別。影師云。此雙非之言於亡有餘。存之不足。何者凡可造心不出斯二。斯二之表無可宅心。無可宅心則應遣之。而復言有。竟是何物。故云以何而分別。今依長行釋意者。此責非有無所因破非有無。二偈為四。初半偈牒次半偈責。第三半偈通。第四半偈破。初牒易知也。次責者懸標二關也。若因有無而分別者已破有無竟。不得因之。若因絕四句者。絕四句不可因也。既不得因此二。云何得分別非有無耶。第二偈上半牒外人之通。下半正破通。意云因前有無故有非有非無。此即是分別非有無。何故言不可分別是愚癡論耶。下半用前三句破者。若有有無可因可得分別非有無。竟無有無可因。云何得分別非有非無耶。智度論六十五卷釋無作品。以二義破非有非無。一用前三句破。同第二偈。二者用實相門破。實相絕四句故無非有非無。今論云。涅槃絕四句。即是實相也。今總問汝。為以非有無作藥用。為道理有此非有無耶。若作藥用病盡則藥消。若道理有非有無。我亦道理有有無。若言求有無不可得者。我亦求非有無不可得也。又所以有四句者涅槃絕
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四句。四句是表涅槃之門耳。云何用門為涅槃耶。肇公涅槃論破非有非無云。若有此非有無則入有攝。若無此非有無則入無攝。故唯見有無無兩非也。如來滅度下第二就人門破涅槃。以能證之人顯所證之法。能證之人既非四句。所證之法義亦同然。又成論云。如來在世尚非有無。況滅度。小乘尚知如來非是有無。況學大乘。言佛在四句。問何故將如來以證涅槃。答如來品已顯如來非四句竟。故將已顯之人證未顯之法也。問何故但明二世如來不在四句。答過現已起。是故說之。未來末起。是故不說。問若爾未來末起者無諸見。答現在說未來故於未來見。問若爾現在說未來應言未來如來。答今論釋迦正辨二世。未來是彌勒。是故不說未來佛也。佛現在說離四句。佛滅後稟教之流執於四句。未來未有人法故不說。亦可存略故耳。涅槃與世問下自上已來第一正破邪涅槃。今第二次論生死。大少內外有所得人。聞涅槃高出百非之表。謂生死在四句之中。是故今明。只生死即是涅槃。如此方識生死耳。又有此章來者。上來破邪涅槃。今示正涅槃。外云。所證之法能證之人並非四句。今用何等為涅槃耶。是故今略示涅槃相。欲識涅槃者即生死是也。是故此章示正涅槃也。問此文乃明生死涅槃不二。云何名示正涅槃耶。答例如來品則知。如來品前破邪如來。後示正如來。故云如來所有性即是世間性。今亦爾。前破邪涅槃今示正涅槃。正涅槃所有性。即是世間性名為正涅槃。肇師妙存章亦同此意。又見生死涅槃為二。則是生死耳。達無二名為涅槃。故涅槃經云。智者了達即是無二。無二之性即是實性。又有此文來者。或聞上出世間人法絕於四句。言世間人法在於四句。若爾還是世出世二見。若是二見即成生死。是故今明。非但出世人法絕於四句。世間人法亦絕四句。能如此悟即是涅槃耶。就文為二。第一明世間涅槃平等。二明涅槃與諸見平等。初又二。前偈世間涅槃平等。第二明二際平等。所以世間與涅槃不二者。從因緣品至成壞品。求世間四句不可得。從如來品至涅槃品。求出世間法四句不得。世與出世既同絕四句。所以世與出世無有二也。既識無二即須知二。悟二無二名為方便般若。了無二二稱般若方便。法華明諸佛知見有四智。了生死涅槃二而無二謂如來智。悟不二而二名佛智。此二智任運現前謂自然無功用智。此三不從師得名無師智。此之四智則是諸佛知見。為欲開示悟入此四知見故出現於世也。問就誰論二不二。答於道未曾二。於緣未曾一。於道未曾二生死常涅槃。於緣未曾一涅槃常生死也。次偈明兩際無二者前偈在言猶賒。此章切論不
四句。四句是表涅槃之門耳。云何用門為涅槃耶。肇公涅槃論破非有非無云。若有此非有無則入有攝。若無此非有無則入無攝。故唯見有無無兩非也。如來滅度下第二就人門破涅槃。以能證之人顯所證之法。能證之人既非四句。所證之法義亦同然。又成論云。如來在世尚非有無。況滅度。小乘尚知如來非是有無。況學大乘。言佛在四句。問何故將如來以證涅槃。答如來品已顯如來非四句竟。故將已顯之人證未顯之法也。問何故但明二世如來不在四句。答過現已起。是故說之。未來末起。是故不說。問若爾未來末起者無諸見。答現在說未來故於未來見。問若爾現在說未來應言未來如來。答今論釋迦正辨二世。未來是彌勒。是故不說未來佛也。佛現在說離四句。佛滅後稟教之流執於四句。未來未有人法故不說。亦可存略故耳。涅槃與世問下自上已來第一正破邪涅槃。今第二次論生死。大少內外有所得人。聞涅槃高出百非之表。謂生死在四句之中。是故今明。只生死即是涅槃。如此方識生死耳。又有此章來者。上來破邪涅槃。今示正涅槃。外云。所證之法能證之人並非四句。今用何等為涅槃耶。是故今略示涅槃相。欲識涅槃者即生死是也。是故此章示正涅槃也。問此文乃明生死涅槃不二。云何名示正涅槃耶。答例如來品則知。如來品前破邪如來。後示正如來。故云如來所有性即是世間性。今亦爾。前破邪涅槃今示正涅槃。正涅槃所有性。即是世間性名為正涅槃。肇師妙存章亦同此意。又見生死涅槃為二。則是生死耳。達無二名為涅槃。故涅槃經云。智者了達即是無二。無二之性即是實性。又有此文來者。或聞上出世間人法絕於四句。言世間人法在於四句。若爾還是世出世二見。若是二見即成生死。是故今明。非但出世人法絕於四句。世間人法亦絕四句。能如此悟即是涅槃耶。就文為二。第一明世間涅槃平等。二明涅槃與諸見平等。初又二。前偈世間涅槃平等。第二明二際平等。所以世間與涅槃不二者。從因緣品至成壞品。求世間四句不可得。從如來品至涅槃品。求出世間法四句不得。世與出世既同絕四句。所以世與出世無有二也。既識無二即須知二。悟二無二名為方便般若。了無二二稱般若方便。法華明諸佛知見有四智。了生死涅槃二而無二謂如來智。悟不二而二名佛智。此二智任運現前謂自然無功用智。此三不從師得名無師智。此之四智則是諸佛知見。為欲開示悟入此四知見故出現於世也。問就誰論二不二。答於道未曾二。於緣未曾一。於道未曾二生死常涅槃。於緣未曾一涅槃常生死也。次偈明兩際無二者前偈在言猶賒。此章切論不
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二。故辨二際無別。他云。從無間地獄上至大乘金剛心。是無常行苦位。金剛後心是常樂位。故二際常別。今泯此二見。故云不二。復為對真俗異體家。經云色即是空空即是色。而二體恒異。即是兩際常別。但不相離故稱為即。是故今明。兩無二則二體無別也。
二。故辨二際無別。他云。從無間地獄上至大乘金剛心。是無常行苦位。金剛後心是常樂位。故二際常別。今泯此二見。故云不二。復為對真俗異體家。經云色即是空空即是色。而二體恒異。即是兩際常別。但不相離故稱為即。是故今明。兩無二則二體無別也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
中觀論疏卷第十(本畢)
中觀論疏卷第十(本畢)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
中觀論疏卷第十(末)
中觀論疏卷第十(末)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋吉藏撰
釋吉藏撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
涅槃品之餘
涅槃品之餘
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
滅後有無等下。第二明諸見與涅槃平等。所以有此一章者凡有五義。一者種種顯不二門。如淨名三十餘菩薩明於不二。今亦爾。上辨世間涅槃不二。今明諸見與涅槃無二。二者上通明不二。以世間是通。諸見是世間中之別。故前通明不二。今別明不二。三者上明世間涅槃不二。今明邪正不二。問世間與邪何異。答世間未必是邪。世諦名為世間。今別明邪見。異上世諦。是故重說。問何故諸見即是涅槃。答淨名經云。諸佛解脫當於六十二見中求。此欲明邪正不二泯寂異心故也。四者此是舉諸見為喻。以釋上世間涅槃不二義。佛法內大小乘人知六十二見畢竟空。不知世間即是大涅槃。是故今舉諸見為喻。汝既知諸見畢竟空者。涅槃亦畢竟空。例如大品恒舉我。以喻於色乃至種智。問今文何處作此釋耶。答顯在長行。尋文自見。五者上明涅槃世間平等無二。惑者便云。以了悟故平等。不了悟者便不平等。而起迷悟兩見。是故今明不但二際無別。亦迷悟不二。以諸法未曾迷悟故也。就文亦二。初偈列諸見。次兩偈明諸見空。初又二。上半明諸見體。下半辨起諸見處。上半明諸見體為二。初句明於出世人中起於四見。次句辨世間法中八見。所以俱明此二者。眾生起見不過世出世也。下半明起見處者。明出世四見依涅槃起。問計如來有無依如來起。云何依涅槃起。答惑者見如眾涅槃。是故推拆。或謂畢竟涅槃無復如來。或言法身常住猶有於佛。又云。應身無法身有。又云。佛是中道故非有非無。故計如來有無從涅槃起也。下明八見依二世起也。問此偈何故世出世二見合一處列耶。答此中舉涅槃四見等諸邪見。皆是一類。故並破之。如來品中亦爾。前明如來空不空四見。次及常邊等於八見合列之。如經中云。佛見法見及斷常見。皆一類也。長行為四。前釋偈文次釋偈意。前釋上半。言三種十二見者。出世四見世間八見。此之三種為十二。如來滅後有無等下第二釋下半偈意。明起見處同。故知平等。四見既畢竟空。涅槃亦爾。第三從如來滅後有無等不可得。下明正觀撿察俱不可得故。是故下等四總結無異故平等也。一切法空故下。第二兩偈明諸見空。即舉一異者一異為本諸見為末。本來皆空也。諸法不可得下。此偈來有遠近三意。一者總結二十五品明大乘觀意。故長行云。從因緣品來至涅槃品。橫破二十五條。竪窮四句皆不可得。即是諸法實相。名為中道。故云諸法不可得。以因中發觀故橫滅二十五條。竪除四句戲論。無人者下半略結無五事。一無九道所化眾生。無處者二無有淨穢五種國土。五種謂。一純淨。二純不淨。三前淨後不淨。四前不淨
滅後有無等下。第二明諸見與涅槃平等。所以有此一章者凡有五義。一者種種顯不二門。如淨名三十餘菩薩明於不二。今亦爾。上辨世間涅槃不二。今明諸見與涅槃無二。二者上通明不二。以世間是通。諸見是世間中之別。故前通明不二。今別明不二。三者上明世間涅槃不二。今明邪正不二。問世間與邪何異。答世間未必是邪。世諦名為世間。今別明邪見。異上世諦。是故重說。問何故諸見即是涅槃。答淨名經云。諸佛解脫當於六十二見中求。此欲明邪正不二泯寂異心故也。四者此是舉諸見為喻。以釋上世間涅槃不二義。佛法內大小乘人知六十二見畢竟空。不知世間即是大涅槃。是故今舉諸見為喻。汝既知諸見畢竟空者。涅槃亦畢竟空。例如大品恒舉我。以喻於色乃至種智。問今文何處作此釋耶。答顯在長行。尋文自見。五者上明涅槃世間平等無二。惑者便云。以了悟故平等。不了悟者便不平等。而起迷悟兩見。是故今明不但二際無別。亦迷悟不二。以諸法未曾迷悟故也。就文亦二。初偈列諸見。次兩偈明諸見空。初又二。上半明諸見體。下半辨起諸見處。上半明諸見體為二。初句明於出世人中起於四見。次句辨世間法中八見。所以俱明此二者。眾生起見不過世出世也。下半明起見處者。明出世四見依涅槃起。問計如來有無依如來起。云何依涅槃起。答惑者見如眾涅槃。是故推拆。或謂畢竟涅槃無復如來。或言法身常住猶有於佛。又云。應身無法身有。又云。佛是中道故非有非無。故計如來有無從涅槃起也。下明八見依二世起也。問此偈何故世出世二見合一處列耶。答此中舉涅槃四見等諸邪見。皆是一類。故並破之。如來品中亦爾。前明如來空不空四見。次及常邊等於八見合列之。如經中云。佛見法見及斷常見。皆一類也。長行為四。前釋偈文次釋偈意。前釋上半。言三種十二見者。出世四見世間八見。此之三種為十二。如來滅後有無等下第二釋下半偈意。明起見處同。故知平等。四見既畢竟空。涅槃亦爾。第三從如來滅後有無等不可得。下明正觀撿察俱不可得故。是故下等四總結無異故平等也。一切法空故下。第二兩偈明諸見空。即舉一異者一異為本諸見為末。本來皆空也。諸法不可得下。此偈來有遠近三意。一者總結二十五品明大乘觀意。故長行云。從因緣品來至涅槃品。橫破二十五條。竪窮四句皆不可得。即是諸法實相。名為中道。故云諸法不可得。以因中發觀故橫滅二十五條。竪除四句戲論。無人者下半略結無五事。一無九道所化眾生。無處者二無有淨穢五種國土。五種謂。一純淨。二純不淨。三前淨後不淨。四前不淨
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
後淨。五淨穢雜土。報應各五名為十土。佛者三明無三世十方諸化主也。亦無所說者四無所化教門。略即五乘。廣即八萬法藏。皆不可得。五明無有三世時。此句出在長行。二者是此品第三。前之二門略廣破邪涅槃。申正涅槃。在義以竟。今是第三次明總結破申大意。上半還牒總破。如前釋。下半別結五事。一無稟涅槃教人。二無說涅槃教處。三無說涅槃教時。四無說涅槃教主。五無涅槃可說也。三者近結前之二偈。破六十二見也。長行釋三偈為二。前釋初兩偈。次釋第三偈。釋初偈一切法者謂。生死涅槃也。一切時者三世時也。此二列所觀之法。一切種者明觀門也。以觀門無量故云一切種。如智度論釋。一切種知一切法。論云。智慧門名為種。從眾緣生畢竟空者。初兩句空即是緣盡於觀。一切種空謂觀盡於緣。故非緣非觀。緣觀俱寂。如是法中下釋偈後三句也。何者是有邊謂法空也。誰為有邊者明人空也。何者是常釋第二偈。前總列諸見。從如是六十二見。下辨諸見空。六十二見阿含梵動品中明本劫本見末劫末見。數紙文。不可具述。今依智度論七十卷解佛母品。離十四難為六十二見。常無常四邊。無邊四。如去不如去四。合為十二。及身神一身異神異為十四難也。問此十四難約何世論之。答異解云云。今明。常邊等八句直辨神體。不約世故明神體是常無常等也。如去不如去此別明後世。所以別明後世者智度論云。後世事要惑者多迷。是故別說。開六十二者一陰四句。五陰二十。常無常二十。邊無邊如去不如去亦二十。故成六十。一異為本成六十二。諸有所得皆息下釋第三偈。從因緣品至涅槃品。橫絕百非竪起四句。名為諸法實相。即是中道。亦名涅槃者以超四句絕百非。即是累無不寂。德無不圓。累無不寂不可為有。德無不圓不可為無。非有非無則是中道。中道之法名為涅槃。又德無不圓名為不空。累無不寂稱之為空。即是智見空及以不空。亦名佛性。以眾生橫起百非竪生四見。隱覆實相故名為佛性。若知百非本空四句常寂。即佛性顯稱為法身。楞伽經出法身五名。謂真如法性實際法界法身。今論出五名。初名實相。次如法性實際涅槃。問四句有幾種。答淨名玄義明十種四句。今略出三。一者單明四句。如此文說。生死涅槃一切有。生死涅槃一切無。亦有亦無。非有非無。二複明四句。有有有無名之為有。無有無無名之為無。亦有有有無。亦無有無無名亦有亦無。非有有有無。非無有無無名非有非無。三重複四句。有四句名之為有。無四句名之為無。亦有四句亦無四句名亦有亦無。非有四句非無四句名非有非無。今求此三種
後淨。五淨穢雜土。報應各五名為十土。佛者三明無三世十方諸化主也。亦無所說者四無所化教門。略即五乘。廣即八萬法藏。皆不可得。五明無有三世時。此句出在長行。二者是此品第三。前之二門略廣破邪涅槃。申正涅槃。在義以竟。今是第三次明總結破申大意。上半還牒總破。如前釋。下半別結五事。一無稟涅槃教人。二無說涅槃教處。三無說涅槃教時。四無說涅槃教主。五無涅槃可說也。三者近結前之二偈。破六十二見也。長行釋三偈為二。前釋初兩偈。次釋第三偈。釋初偈一切法者謂。生死涅槃也。一切時者三世時也。此二列所觀之法。一切種者明觀門也。以觀門無量故云一切種。如智度論釋。一切種知一切法。論云。智慧門名為種。從眾緣生畢竟空者。初兩句空即是緣盡於觀。一切種空謂觀盡於緣。故非緣非觀。緣觀俱寂。如是法中下釋偈後三句也。何者是有邊謂法空也。誰為有邊者明人空也。何者是常釋第二偈。前總列諸見。從如是六十二見。下辨諸見空。六十二見阿含梵動品中明本劫本見末劫末見。數紙文。不可具述。今依智度論七十卷解佛母品。離十四難為六十二見。常無常四邊。無邊四。如去不如去四。合為十二。及身神一身異神異為十四難也。問此十四難約何世論之。答異解云云。今明。常邊等八句直辨神體。不約世故明神體是常無常等也。如去不如去此別明後世。所以別明後世者智度論云。後世事要惑者多迷。是故別說。開六十二者一陰四句。五陰二十。常無常二十。邊無邊如去不如去亦二十。故成六十。一異為本成六十二。諸有所得皆息下釋第三偈。從因緣品至涅槃品。橫絕百非竪起四句。名為諸法實相。即是中道。亦名涅槃者以超四句絕百非。即是累無不寂。德無不圓。累無不寂不可為有。德無不圓不可為無。非有非無則是中道。中道之法名為涅槃。又德無不圓名為不空。累無不寂稱之為空。即是智見空及以不空。亦名佛性。以眾生橫起百非竪生四見。隱覆實相故名為佛性。若知百非本空四句常寂。即佛性顯稱為法身。楞伽經出法身五名。謂真如法性實際法界法身。今論出五名。初名實相。次如法性實際涅槃。問四句有幾種。答淨名玄義明十種四句。今略出三。一者單明四句。如此文說。生死涅槃一切有。生死涅槃一切無。亦有亦無。非有非無。二複明四句。有有有無名之為有。無有無無名之為無。亦有有有無。亦無有無無名亦有亦無。非有有有無。非無有無無名非有非無。三重複四句。有四句名之為有。無四句名之為無。亦有四句亦無四句名亦有亦無。非有四句非無四句名非有非無。今求此三種
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四句不可得。乃名實相涅槃也。
四句不可得。乃名實相涅槃也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十二因緣品第二十六
十二因緣品第二十六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
論有二分。前二十五品破大乘人法。明大乘觀行。今第二兩品破小乘人法。明小乘觀行。佛在世時眾生根利。稟於兩教同悟一道。末世鈍根聞於兩教並皆起迷。是以四依出世雙破二迷俱申兩教。佛則雙說論主雙申。則知四依猶如佛也。問他亦云大小乘觀行。與今何異。答他道理實有大乘。但小是方便耳。今明正道未曾大小。為眾生故說於大小。一往大小相望則小為方便。大是真實。若望道非大非小則大小俱是方便。故與舊不同。問一往開大小者。有異大之小異小之大不。答昔虛指大因以為小異。故名於一佛乘。方便說三。實無異大之小。今還空點小果。為大因名會三歸一。亦無異小之大。前論於大後論於小。具如初品所明。今略明一意。雖無道二徹但悟各有由。故明兩教。而著相者未能要期會歸。遂取信所見聞大乘法空不肯信受。故復就彼所見以明其空也。兩品即為二意。第一申正。第二破邪。申正則顯生死過患。破邪明斷惑入道。小乘之要唯此二門。問何故大乘觀行二十五章。小乘但有二品。答示大乘探奧。是以文多。小乘淺狹唯有二品。又示正論大乘故有多品。傍申小乘故有兩章。三者上大乘中以破一切邪。以明一切觀。小乘之觀小乘之邪廣在其中。今但略明則於義便足。是故唯有二品。四者佛說小乘。唯有二意。一示生死過患。二令斷惑得道。稟教之徒不尋其根。遂枝流蔓莚成五百部。今欲令捨末歸宗。故但明二品。所言觀十二因緣品者。問諸小乘論已明十二因緣觀。論主何故復說。答佛為破無因邪因。故說十二緣生。此是借妄止妄。當時即用此了悟。末世還又執著。求其定相非但用之通於小乘。亦用此解通方等教。是以論主須重論之。問諸部云何執此十二。答毘婆闍婆提定執十二是無為法。餘部皆言是有為法。於有為內復有三部。一犢子部雖明十二因緣。而計有我法。二薩婆多雖知十二無我。而未知十二因緣亦空。三者成實論等明十二相生無我無法。此之三部是小乘中利鈍三品。初未得二空名為下品。次我空法有。名為中根。次無我無法。名為上根。問論主今明小乘觀行因何部。答前之三部各執一邊。互興諍論。論主知佛方便適化不同。悉可隨時而用。如大集云。雖有五部不妨法界。文殊問經十八及本二皆從大乘出。涅槃經三十諍論。論主申佛方便。並須用之。皆是執著應須破。但末世眾生多滯有病。今宜說空。故下破邪見品具破人法也。問以何文證具明人法二空。答智度論釋小乘生法二空。引大因緣經云。是中何等是老死。誰為老死。誰為老死即生空。何等是老死謂法空也。問論主為末世多執有故說二空。佛經說小乘
論有二分。前二十五品破大乘人法。明大乘觀行。今第二兩品破小乘人法。明小乘觀行。佛在世時眾生根利。稟於兩教同悟一道。末世鈍根聞於兩教並皆起迷。是以四依出世雙破二迷俱申兩教。佛則雙說論主雙申。則知四依猶如佛也。問他亦云大小乘觀行。與今何異。答他道理實有大乘。但小是方便耳。今明正道未曾大小。為眾生故說於大小。一往大小相望則小為方便。大是真實。若望道非大非小則大小俱是方便。故與舊不同。問一往開大小者。有異大之小異小之大不。答昔虛指大因以為小異。故名於一佛乘。方便說三。實無異大之小。今還空點小果。為大因名會三歸一。亦無異小之大。前論於大後論於小。具如初品所明。今略明一意。雖無道二徹但悟各有由。故明兩教。而著相者未能要期會歸。遂取信所見聞大乘法空不肯信受。故復就彼所見以明其空也。兩品即為二意。第一申正。第二破邪。申正則顯生死過患。破邪明斷惑入道。小乘之要唯此二門。問何故大乘觀行二十五章。小乘但有二品。答示大乘探奧。是以文多。小乘淺狹唯有二品。又示正論大乘故有多品。傍申小乘故有兩章。三者上大乘中以破一切邪。以明一切觀。小乘之觀小乘之邪廣在其中。今但略明則於義便足。是故唯有二品。四者佛說小乘。唯有二意。一示生死過患。二令斷惑得道。稟教之徒不尋其根。遂枝流蔓莚成五百部。今欲令捨末歸宗。故但明二品。所言觀十二因緣品者。問諸小乘論已明十二因緣觀。論主何故復說。答佛為破無因邪因。故說十二緣生。此是借妄止妄。當時即用此了悟。末世還又執著。求其定相非但用之通於小乘。亦用此解通方等教。是以論主須重論之。問諸部云何執此十二。答毘婆闍婆提定執十二是無為法。餘部皆言是有為法。於有為內復有三部。一犢子部雖明十二因緣。而計有我法。二薩婆多雖知十二無我。而未知十二因緣亦空。三者成實論等明十二相生無我無法。此之三部是小乘中利鈍三品。初未得二空名為下品。次我空法有。名為中根。次無我無法。名為上根。問論主今明小乘觀行因何部。答前之三部各執一邊。互興諍論。論主知佛方便適化不同。悉可隨時而用。如大集云。雖有五部不妨法界。文殊問經十八及本二皆從大乘出。涅槃經三十諍論。論主申佛方便。並須用之。皆是執著應須破。但末世眾生多滯有病。今宜說空。故下破邪見品具破人法也。問以何文證具明人法二空。答智度論釋小乘生法二空。引大因緣經云。是中何等是老死。誰為老死。誰為老死即生空。何等是老死謂法空也。問論主為末世多執有故說二空。佛經說小乘
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何。答亦說二空。如法華信解品。聲聞法空無生無滅無大無小。大品云。須菩提不見檀。不見行檀者。問何故經論並明二空。答一切凡夫無始來常執有故也。問若具明人法二空與大何異。答小乘雖明二空而多說生空。少識法空不明諸法本性空寂。上已具論。是故為異。今重述之。大乘知無明本自不生。爾時見二種空。一者有所無空。謂無明不可得。二者即見佛性畢竟清淨無有煩惱。亦名為空。此亦即是見空不空二義。見二種空名見空。即見佛性妙有名見不空。小乘並不見此三事。但折無明有。是故言空耳。問小乘云何不見無明空。答斷四住中無明。未斷無明住地。故無明不空。問智者見不空。與小乘何異。小乘亦見四住空。與大乘何異。答如上釋。但折四住言空。智者知四住本空也。今正觀因緣入於二空。十二緣滅得於涅槃。故以目品。品開為二。前問次答。問中為二。一領前大。二問後小。而言欲聞說聲聞法入第一義者。既樂欲聞小。當知。即是鈍根。不堪受大法。仍以此義破無小乘也。問上諸三部並入第一義不。答犢子部云。未入觀時此即有我。若入真觀便不見我。故以無我為第一義。薩婆多人本不執我。入觀之時故知無我。成論入於真空知無法無我。此之三人入第一義。即是深淺。若望大乘第一義者。上之三人得其少分。故智度論云。二乘之人得於二空如毛孔空。菩薩得二空如十方空也。答曰下第二正明十二因緣觀。問何故聲聞入道觀十二因緣耶。答欲明三乘同度十二緣河。故同觀此也。問觀十二因緣有幾種耶。答約三乘人亦得即成三品。又智度論釋無盡品亦明三品。一者下品。即是凡夫順十二因緣河。二者中品。所謂二乘逆十二緣河。三菩薩上品。悟十二緣不生不滅非逆非順。故異彼聖凡名獨菩薩法。問菩薩為從果觀十二。為從因觀。答智度論云。愛多者從果觀。見老病死破著樂心。見多者從因觀。知因果相生不起邪見。菩薩是利根為眾生故亦從果觀。婆沙問云。菩薩於一切根中最上。何故前觀果耶。一解云。隨順法故菩薩見老病死作是思惟。此老病死何由而有。知從生有故前觀果。此解與智度論同。又解。為初學者前觀於果。菩薩於最後生名為初學。雖曾無數劫觀於因緣。復若觀時還從本起。如人雖數上樹。後若上時還從根上。問曰。此是何等菩薩。答此猶明三藏中小乘菩薩耳。若本大乘菩薩觀因果無定。亦不作因果而觀。如涅槃十二因緣具足十不。問若小乘菩薩既從果觀十二。今此文云何從因觀耶。答聲聞法中自有利鈍。鈍者從果觀。故四十四智。謂老死果老死集。老死滅老死滅道。一支有四故成四十四智。利根
云何。答亦說二空。如法華信解品。聲聞法空無生無滅無大無小。大品云。須菩提不見檀。不見行檀者。問何故經論並明二空。答一切凡夫無始來常執有故也。問若具明人法二空與大何異。答小乘雖明二空而多說生空。少識法空不明諸法本性空寂。上已具論。是故為異。今重述之。大乘知無明本自不生。爾時見二種空。一者有所無空。謂無明不可得。二者即見佛性畢竟清淨無有煩惱。亦名為空。此亦即是見空不空二義。見二種空名見空。即見佛性妙有名見不空。小乘並不見此三事。但折無明有。是故言空耳。問小乘云何不見無明空。答斷四住中無明。未斷無明住地。故無明不空。問智者見不空。與小乘何異。小乘亦見四住空。與大乘何異。答如上釋。但折四住言空。智者知四住本空也。今正觀因緣入於二空。十二緣滅得於涅槃。故以目品。品開為二。前問次答。問中為二。一領前大。二問後小。而言欲聞說聲聞法入第一義者。既樂欲聞小。當知。即是鈍根。不堪受大法。仍以此義破無小乘也。問上諸三部並入第一義不。答犢子部云。未入觀時此即有我。若入真觀便不見我。故以無我為第一義。薩婆多人本不執我。入觀之時故知無我。成論入於真空知無法無我。此之三人入第一義。即是深淺。若望大乘第一義者。上之三人得其少分。故智度論云。二乘之人得於二空如毛孔空。菩薩得二空如十方空也。答曰下第二正明十二因緣觀。問何故聲聞入道觀十二因緣耶。答欲明三乘同度十二緣河。故同觀此也。問觀十二因緣有幾種耶。答約三乘人亦得即成三品。又智度論釋無盡品亦明三品。一者下品。即是凡夫順十二因緣河。二者中品。所謂二乘逆十二緣河。三菩薩上品。悟十二緣不生不滅非逆非順。故異彼聖凡名獨菩薩法。問菩薩為從果觀十二。為從因觀。答智度論云。愛多者從果觀。見老病死破著樂心。見多者從因觀。知因果相生不起邪見。菩薩是利根為眾生故亦從果觀。婆沙問云。菩薩於一切根中最上。何故前觀果耶。一解云。隨順法故菩薩見老病死作是思惟。此老病死何由而有。知從生有故前觀果。此解與智度論同。又解。為初學者前觀於果。菩薩於最後生名為初學。雖曾無數劫觀於因緣。復若觀時還從本起。如人雖數上樹。後若上時還從根上。問曰。此是何等菩薩。答此猶明三藏中小乘菩薩耳。若本大乘菩薩觀因果無定。亦不作因果而觀。如涅槃十二因緣具足十不。問若小乘菩薩既從果觀十二。今此文云何從因觀耶。答聲聞法中自有利鈍。鈍者從果觀。故四十四智。謂老死果老死集。老死滅老死滅道。一支有四故成四十四智。利根
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
人觀十二有七十七智。無明緣行此是生法智也。非不無明緣行。此審法智也。一世有二三世為六。此六是法住智。并泥洹智。故稱為七。一枝有七故合七十七也。四十四除無明。七十七除老死。就文為二。第一明順觀。第二明逆觀。順觀為二。第一別明十二緣觀。第二總結。明十二支即十二別。眾生癡所覆者。此第一辨無明支。言無明者從所無受稱。謂無慧之明稱為無明。問今分別十二相生釋名辨體。與數論何異。答經云。無明體性本不有。妄想因緣和合而生。無所有故假名無明。是故我說名無明。今分別空。謂眾生虛妄顛倒故作三世因果。此是無分別中善分別故。欲令虛妄眾生因此分別。悟無分別息虛妄心也。然顛倒眾生已有十二流轉。今復更執有定性而推折之。非但十二不除。而更增十二也。以此因緣不同他釋。問既不同數論所釋。應不用數論名教釋此品耶。答小乘法中亦有四句。一者若三藏所無眾師橫造則棄而不取。二若視經聖口得適化之言取而不破。三學教起迷得言失意。則破其能迷之情收其所惑之教。四若望道門無所破取四句之中。今用其二。一者若用佛經名教釋此品者是取而不破。二若用數論解其文者則亦破亦取。問十使中無明三毒中無明與無明支有何異也。答十使中無明唯取無明使為無明。三毒中無明除貪瞋二使。已外餘皆是無明。今此中通取一切煩惱悉為無明。為發業故又雖通此一切煩惱。示無明是生死本故但說無明。為後起三行者第二次辨行支。行者以起作為義。謂起作生死果也。即身口意三行。亦是罪福不動等三行。問無明既具因緣二義。經中何故但說無明緣行不說因行。答婆沙云。亦得說因。如摩訶尼陀經明。如生為老死因。乃至無明為行作因。又解。若言無明因行但言是因緣。今說無明緣行具得四緣。成實者云。因義生於無法。緣義即二有相由。今說有有牽連即生死不絕。故說緣行不說因行。又因親緣疎。疎既牽連不絕。即因義不待說也。問大集經云。無明為因行為緣。此義云何。答然無明具因緣兩義。行亦義爾。但各舉一邊是故互說。問何故言無明緣行。不言行緣無明。答婆沙云。十二前後相生前為後緣。非後為前緣。故但無明生行。行不生無明。問無明皆為十二作緣。何故但言緣行。答近為行作緣。遠為十二作緣。今說近不說遠。問五陰中行。四識住中行。此因緣中行。三處何異。答五陰四識中行除四陰。餘一切有為法悉是行也。此中若別取行體。唯取善惡二業。若通相說之。亦攝一切善惡有為等法。以起是行故隨行墮六趣者。隨罪行墮三惡道。隨福無動二亦入三善道。以諸行因緣識受六道身者。
人觀十二有七十七智。無明緣行此是生法智也。非不無明緣行。此審法智也。一世有二三世為六。此六是法住智。并泥洹智。故稱為七。一枝有七故合七十七也。四十四除無明。七十七除老死。就文為二。第一明順觀。第二明逆觀。順觀為二。第一別明十二緣觀。第二總結。明十二支即十二別。眾生癡所覆者。此第一辨無明支。言無明者從所無受稱。謂無慧之明稱為無明。問今分別十二相生釋名辨體。與數論何異。答經云。無明體性本不有。妄想因緣和合而生。無所有故假名無明。是故我說名無明。今分別空。謂眾生虛妄顛倒故作三世因果。此是無分別中善分別故。欲令虛妄眾生因此分別。悟無分別息虛妄心也。然顛倒眾生已有十二流轉。今復更執有定性而推折之。非但十二不除。而更增十二也。以此因緣不同他釋。問既不同數論所釋。應不用數論名教釋此品耶。答小乘法中亦有四句。一者若三藏所無眾師橫造則棄而不取。二若視經聖口得適化之言取而不破。三學教起迷得言失意。則破其能迷之情收其所惑之教。四若望道門無所破取四句之中。今用其二。一者若用佛經名教釋此品者是取而不破。二若用數論解其文者則亦破亦取。問十使中無明三毒中無明與無明支有何異也。答十使中無明唯取無明使為無明。三毒中無明除貪瞋二使。已外餘皆是無明。今此中通取一切煩惱悉為無明。為發業故又雖通此一切煩惱。示無明是生死本故但說無明。為後起三行者第二次辨行支。行者以起作為義。謂起作生死果也。即身口意三行。亦是罪福不動等三行。問無明既具因緣二義。經中何故但說無明緣行不說因行。答婆沙云。亦得說因。如摩訶尼陀經明。如生為老死因。乃至無明為行作因。又解。若言無明因行但言是因緣。今說無明緣行具得四緣。成實者云。因義生於無法。緣義即二有相由。今說有有牽連即生死不絕。故說緣行不說因行。又因親緣疎。疎既牽連不絕。即因義不待說也。問大集經云。無明為因行為緣。此義云何。答然無明具因緣兩義。行亦義爾。但各舉一邊是故互說。問何故言無明緣行。不言行緣無明。答婆沙云。十二前後相生前為後緣。非後為前緣。故但無明生行。行不生無明。問無明皆為十二作緣。何故但言緣行。答近為行作緣。遠為十二作緣。今說近不說遠。問五陰中行。四識住中行。此因緣中行。三處何異。答五陰四識中行除四陰。餘一切有為法悉是行也。此中若別取行體。唯取善惡二業。若通相說之。亦攝一切善惡有為等法。以起是行故隨行墮六趣者。隨罪行墮三惡道。隨福無動二亦入三善道。以諸行因緣識受六道身者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
第三明識支。識是當體受名。問五陰中識。十二因緣識。四食中識。六大中識。四空中識。有何等異。答五陰中識通攝一切有漏無漏。皆是識陰。為明攝法故也。六大四食中識唯取有漏。為成凡夫身牽有故論云。無漏識不立六界中。是四食說一切有漏。為長養當來有故說於四食。四空中識處體是四陰。緣識故名為識處。所緣之識通漏無漏。此中明識唯此受生一念染污識。為明受生故。若就時分論之。與識同時一切諸法皆名為識。成實論云。五陰中識名了別識。識支名染著識。問何故此識必是染污。答此識託生必與煩惱相應。故染污識也。問若爾何故復云識支是報耶。答識託生時分中有命根。眾生種類及精血此是報法。而識非報。今云報者詺命根等為報耳。精血等猶如輕毛。必須惑潤。然後得立。問中陰屬何支。答識支屬生陰攝。中陰屬行支攝。又釋。中陰雖未受生報。而屬識支攝也。以有識著故下第四辨名色支。一云。四陰名名色陰名色。以當名色支時。四陰微弱纔有其名故云名也。阿含經云。痛想受樂思惟為名。四大所造為色。故知爾也。次云。即以色陰為名色。言此色受眾生之名。別異非眾生之色也。故成論牽經云。心依名色。問化生云何識緣名色。答婆沙云。識緣名色此說胎生不說化生。評云。化生亦識緣名色。如化生者初得諸根。未猛利時說是識。若諸根猛利名名色。問名色支於十時中具幾時耶。答婆沙云。未生四種色根。六入未具但有身根。此有五時。一者哥羅羅。二阿浮陀。三卑屍。四伽那。五婆羅奢。此時名名色支也。名色增長故下第五六入支。六入支即是六根。謂六根生六識為識所入之處也。數云。六根能發於識。名之為入。發者是根之功能。六者是數名也。故六入一支就數及功能兩義。得名色增長生於四根故有五入。名增長故有意入也。情塵識和合下第六明觸支。觸以觸對為義。毘曇云。何別有觸數。能和合根塵及識使根識對塵。故名為觸。成論人無別觸數。但明心法觸對前緣也。婆沙云。諸根已能為觸作所依。但未能別苦樂。未能避火蛇毒藥及諸不淨。是名為觸。因於六觸故下第七明受支。受以領納為義。謂領納違順等緣。婆沙云。云何為受。謂能別苦樂能避火蛇。爾時但起食愛。即涅槃經云。染習一愛也。不起婬欲。於一切物不生染著。爾時名受。婆沙問。受與觸是相應共起法。云何觸緣受不說受緣觸也。答雖是相應共起法但觸為受因。如燈與照雖一時。燈為照因非照為燈因。又解。此中說前後法。觸是前生。受為後生。故非是觸時之受。但明觸後之受。故觸為受因也。以因三受故下第八次明愛支。愛以
第三明識支。識是當體受名。問五陰中識。十二因緣識。四食中識。六大中識。四空中識。有何等異。答五陰中識通攝一切有漏無漏。皆是識陰。為明攝法故也。六大四食中識唯取有漏。為成凡夫身牽有故論云。無漏識不立六界中。是四食說一切有漏。為長養當來有故說於四食。四空中識處體是四陰。緣識故名為識處。所緣之識通漏無漏。此中明識唯此受生一念染污識。為明受生故。若就時分論之。與識同時一切諸法皆名為識。成實論云。五陰中識名了別識。識支名染著識。問何故此識必是染污。答此識託生必與煩惱相應。故染污識也。問若爾何故復云識支是報耶。答識託生時分中有命根。眾生種類及精血此是報法。而識非報。今云報者詺命根等為報耳。精血等猶如輕毛。必須惑潤。然後得立。問中陰屬何支。答識支屬生陰攝。中陰屬行支攝。又釋。中陰雖未受生報。而屬識支攝也。以有識著故下第四辨名色支。一云。四陰名名色陰名色。以當名色支時。四陰微弱纔有其名故云名也。阿含經云。痛想受樂思惟為名。四大所造為色。故知爾也。次云。即以色陰為名色。言此色受眾生之名。別異非眾生之色也。故成論牽經云。心依名色。問化生云何識緣名色。答婆沙云。識緣名色此說胎生不說化生。評云。化生亦識緣名色。如化生者初得諸根。未猛利時說是識。若諸根猛利名名色。問名色支於十時中具幾時耶。答婆沙云。未生四種色根。六入未具但有身根。此有五時。一者哥羅羅。二阿浮陀。三卑屍。四伽那。五婆羅奢。此時名名色支也。名色增長故下第五六入支。六入支即是六根。謂六根生六識為識所入之處也。數云。六根能發於識。名之為入。發者是根之功能。六者是數名也。故六入一支就數及功能兩義。得名色增長生於四根故有五入。名增長故有意入也。情塵識和合下第六明觸支。觸以觸對為義。毘曇云。何別有觸數。能和合根塵及識使根識對塵。故名為觸。成論人無別觸數。但明心法觸對前緣也。婆沙云。諸根已能為觸作所依。但未能別苦樂。未能避火蛇毒藥及諸不淨。是名為觸。因於六觸故下第七明受支。受以領納為義。謂領納違順等緣。婆沙云。云何為受。謂能別苦樂能避火蛇。爾時但起食愛。即涅槃經云。染習一愛也。不起婬欲。於一切物不生染著。爾時名受。婆沙問。受與觸是相應共起法。云何觸緣受不說受緣觸也。答雖是相應共起法但觸為受因。如燈與照雖一時。燈為照因非照為燈因。又解。此中說前後法。觸是前生。受為後生。故非是觸時之受。但明觸後之受。故觸為受因也。以因三受故下第八次明愛支。愛以
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
染著為義。然三受通為愛作緣。為苦受所逼故貪求於樂。以樂受故為愛所使。不苦不樂受亦能生愛。乃至如四禪以上不苦不樂受。能生於愛也。問三受生幾種愛耶。答有五種。於樂受中生二種愛。一未曾生樂受欲令生故生愛。二已生樂受心不欲離故生愛。於苦受生二種愛。一未生欲令不生故生愛。二已生苦受欲令滅故生愛。於捨受亦生二愛。一未生欲令生故生愛。二已生故欲令不失故生愛。此二名為能生於愚癡。故有五也。問何故過去以無明為本。現在以愛為本。答婆沙云。無明有四事。一通緣漏無漏。二通緣為無為。三通緣三世遍不遍使。四通緣自界他界。故在前。愛但緣有漏。但緣有為。但不遍使。但自界緣。故在後。雖不通四事生未來苦為勝。故說為未來本。問愛與受何異。答受支唯有食愛。愛支復有欲愛。是故異也。因愛有四取下第九取支。以助業取果故名為取。問愛取何異。答婆沙云。初生名愛。愛增長名取支。又云。受為因愛為果。愛為因還以取為果。此但是一支。故分為二。成實者云。貪使為愛。餘九使名取。此文云。四取者五陰品已釋。婆沙云。云何名取。以貪境故四方追求。故名為取。此即以四方追求名四取。因取故有有者第十有支。謂能有來果名之為有。又能令後世三有相續故名為有。即從果立名也。婆沙云。追求之時起於三業。是名為有。若取者不取即解脫無有者此意明。若取者不取。便即解脫無復有有支也。從有而有生者第十一生支。數人生以起為義。故云世中起故生。成論是本無今有義。數人又云。生是生相。從相得名。從生有老死下第十二支。衰耄為老。終盡為死。數人云。老死是異滅兩相。從相立名。從老死故有憂悲諸苦惱者。此四於老死支中離出。故不別立支也。經云。將死之時戀生畏死名之為憂。發聲啼哭目之為悲。五根相對為苦。意根相對為惱也。如是等諸事下自上已來別明十二支。今第二總結過患也。然此總文廣分別十二。問十二支云何為三道。答過去無明現在愛取名煩惱道。過去世行現在世有名為業道。現在五果未來兩果名為苦道。問何故二世同是煩惱。而名字不同。苦業亦作此問。答過去煩惱以謝用相既陰故。但從無他受稱名為無明。現在用相顯目之為愛。過去業以謝遷流義顯。故名為行。現在交起相著。故就果立名名之為有。現果交起。但用有增微次第。故初彰識乃至說受。復後果未起其相既隱。故寄相彰名說為生死。又解。生與老死是八苦之名。物情所憚。現在以受不可復斷。從別標名謂識名色受等。不說為老死也。故經云。因時可防果時無可防。如何未來說生老死者。以此怖
染著為義。然三受通為愛作緣。為苦受所逼故貪求於樂。以樂受故為愛所使。不苦不樂受亦能生愛。乃至如四禪以上不苦不樂受。能生於愛也。問三受生幾種愛耶。答有五種。於樂受中生二種愛。一未曾生樂受欲令生故生愛。二已生樂受心不欲離故生愛。於苦受生二種愛。一未生欲令不生故生愛。二已生苦受欲令滅故生愛。於捨受亦生二愛。一未生欲令生故生愛。二已生故欲令不失故生愛。此二名為能生於愚癡。故有五也。問何故過去以無明為本。現在以愛為本。答婆沙云。無明有四事。一通緣漏無漏。二通緣為無為。三通緣三世遍不遍使。四通緣自界他界。故在前。愛但緣有漏。但緣有為。但不遍使。但自界緣。故在後。雖不通四事生未來苦為勝。故說為未來本。問愛與受何異。答受支唯有食愛。愛支復有欲愛。是故異也。因愛有四取下第九取支。以助業取果故名為取。問愛取何異。答婆沙云。初生名愛。愛增長名取支。又云。受為因愛為果。愛為因還以取為果。此但是一支。故分為二。成實者云。貪使為愛。餘九使名取。此文云。四取者五陰品已釋。婆沙云。云何名取。以貪境故四方追求。故名為取。此即以四方追求名四取。因取故有有者第十有支。謂能有來果名之為有。又能令後世三有相續故名為有。即從果立名也。婆沙云。追求之時起於三業。是名為有。若取者不取即解脫無有者此意明。若取者不取。便即解脫無復有有支也。從有而有生者第十一生支。數人生以起為義。故云世中起故生。成論是本無今有義。數人又云。生是生相。從相得名。從生有老死下第十二支。衰耄為老。終盡為死。數人云。老死是異滅兩相。從相立名。從老死故有憂悲諸苦惱者。此四於老死支中離出。故不別立支也。經云。將死之時戀生畏死名之為憂。發聲啼哭目之為悲。五根相對為苦。意根相對為惱也。如是等諸事下自上已來別明十二支。今第二總結過患也。然此總文廣分別十二。問十二支云何為三道。答過去無明現在愛取名煩惱道。過去世行現在世有名為業道。現在五果未來兩果名為苦道。問何故二世同是煩惱。而名字不同。苦業亦作此問。答過去煩惱以謝用相既陰故。但從無他受稱名為無明。現在用相顯目之為愛。過去業以謝遷流義顯。故名為行。現在交起相著。故就果立名名之為有。現果交起。但用有增微次第。故初彰識乃至說受。復後果未起其相既隱。故寄相彰名說為生死。又解。生與老死是八苦之名。物情所憚。現在以受不可復斷。從別標名謂識名色受等。不說為老死也。故經云。因時可防果時無可防。如何未來說生老死者。以此怖
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
物令不起現在三因也。問何故三世之中。過未各立二支現在八耶。答過去已滅。未來未起。用相既微。故但立二。現在顯現故立於八。又過去但因未來唯果。故各立二。現通因果故立於八。問何故爾耶。答因義在前果義在後。過去前故但因。未來後故唯果。現在雙酬兩處。酬前故立果。感後故立因。是故因果雙說。問無明有因老死有果不。答婆沙二釋。一云。無明有因。謂不正憶念。老死有果。謂憂悲苦惱。但不在十二因緣中別說耳。二云。無明有因老死有果。亦在十二因緣中說。無明有因所謂老死。老死有果所謂無明。現在愛取是過去無明。現在名色六入觸受。此四若在未來名為老死。如說受緣愛。當知。說老死緣無明也。故十二緣猶車輪轉。問三世各具八支。三因五果即成二十四。今何故但說十二。答約一身故說十二。實具二十四也。問三界具十二不。答婆沙一釋云。此中說欲界胎生具十二耳。又解。欲界具十二。色界有十一。除名色支。無色界有十。除名色六入。評云。三界皆具十二。如初生色界眾生。諸根未猛利名為名色也。無色界雖無色而有於名。雖無五入而有意入。應作是說。識緣名名緣意入意入緣觸。問十二因緣幾是一念。幾是相續。答婆沙云。現在世識未來世生但是一念。餘並是相續。增一阿含三十卷云。識支具六識則時節長久非一剎那。若猶託生唯一意及身識無四識也。大福德人託胎則具六識。化生識支具六識六根頓足。大集經七七日前屬識支。智度論云。三七日屬識支。問五果幾在胎內。答觸受二果在胎外。餘三在內。問無間地獄具幾支。答極少有八。極多十一。問十二支具五陰不。答婆沙云。十二支以五陰為體。智度論云。十二時皆具五陰。但識支時名色未熟。未有所能故不說耳。餘支亦爾。問十地經云十二因緣具三苦。云何是耶。答無明至六入為行苦。觸受為苦苦。愛取至老死為壞苦。問十二並苦。亦得皆是集不。答亦得。前生為集後生為苦。問三道為論皆是苦者。亦得皆是業皆煩惱耶。答今言皆是苦者非三道中苦。乃明一切有為皆苦耳。故非例也。問四果具幾支耶。答羅漢不起三因。故無二果。唯有前七支也。三果具十二也。問化生人云何有老。答雖無頭白老亦有念念老。問八苦解義開老死為二苦。今云何合為一支。答八苦為欲明苦義是故開之。今總明過患。所以合也。問何故三相中開老死為二相。生為一相。今用生為一支。老死為一支耶。答三相欲明相差別各功用義。故開之為三。今此總明過患。合之為一。問病何故不立支。答今此一切眾生一切時一切處有立支。病非一切皆有。如薄拘羅云。我年
物令不起現在三因也。問何故三世之中。過未各立二支現在八耶。答過去已滅。未來未起。用相既微。故但立二。現在顯現故立於八。又過去但因未來唯果。故各立二。現通因果故立於八。問何故爾耶。答因義在前果義在後。過去前故但因。未來後故唯果。現在雙酬兩處。酬前故立果。感後故立因。是故因果雙說。問無明有因老死有果不。答婆沙二釋。一云。無明有因。謂不正憶念。老死有果。謂憂悲苦惱。但不在十二因緣中別說耳。二云。無明有因老死有果。亦在十二因緣中說。無明有因所謂老死。老死有果所謂無明。現在愛取是過去無明。現在名色六入觸受。此四若在未來名為老死。如說受緣愛。當知。說老死緣無明也。故十二緣猶車輪轉。問三世各具八支。三因五果即成二十四。今何故但說十二。答約一身故說十二。實具二十四也。問三界具十二不。答婆沙一釋云。此中說欲界胎生具十二耳。又解。欲界具十二。色界有十一。除名色支。無色界有十。除名色六入。評云。三界皆具十二。如初生色界眾生。諸根未猛利名為名色也。無色界雖無色而有於名。雖無五入而有意入。應作是說。識緣名名緣意入意入緣觸。問十二因緣幾是一念。幾是相續。答婆沙云。現在世識未來世生但是一念。餘並是相續。增一阿含三十卷云。識支具六識則時節長久非一剎那。若猶託生唯一意及身識無四識也。大福德人託胎則具六識。化生識支具六識六根頓足。大集經七七日前屬識支。智度論云。三七日屬識支。問五果幾在胎內。答觸受二果在胎外。餘三在內。問無間地獄具幾支。答極少有八。極多十一。問十二支具五陰不。答婆沙云。十二支以五陰為體。智度論云。十二時皆具五陰。但識支時名色未熟。未有所能故不說耳。餘支亦爾。問十地經云十二因緣具三苦。云何是耶。答無明至六入為行苦。觸受為苦苦。愛取至老死為壞苦。問十二並苦。亦得皆是集不。答亦得。前生為集後生為苦。問三道為論皆是苦者。亦得皆是業皆煩惱耶。答今言皆是苦者非三道中苦。乃明一切有為皆苦耳。故非例也。問四果具幾支耶。答羅漢不起三因。故無二果。唯有前七支也。三果具十二也。問化生人云何有老。答雖無頭白老亦有念念老。問八苦解義開老死為二苦。今云何合為一支。答八苦為欲明苦義是故開之。今總明過患。所以合也。問何故三相中開老死為二相。生為一相。今用生為一支。老死為一支耶。答三相欲明相差別各功用義。故開之為三。今此總明過患。合之為一。問病何故不立支。答今此一切眾生一切時一切處有立支。病非一切皆有。如薄拘羅云。我年
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
過八十未曾頭病。欲界中尚有無病。況上二界耶。故病非一切有不立支也。問十二相生六因四緣為具幾耶。答今且就六因釋之。則四緣可解。十二既是前後復相生。相應共有是同世因果。非是十二之因緣也。有所作自分遍報四因。無明若生不善身口意三業者。是所作自分遍三因為因緣也。若生善身口意三業者。唯所作因為因緣也。行生識者所作及報二因為因緣也。識生名色所作自分二因為因緣也。名色生六入乃至觸緣受者。所作自分二因為因緣也。受生愛者唯所作因為因緣也。愛生取者所作自分二因為因緣也。取生有者同無明生行也。有生生者同行緣識也。生生老死者同識緣名色也。問十二相生通三性不。答若正取次第相生支體者。無明支中通二性。欲界無明支中身邊二見是無記。餘悉不善。上界無明唯是無記。若就時以說無明支起時。同時諸法皆是無明支。故亦有善惡無記等同時相續。皆是無明支攝也。行支亦通三性。別唯善惡也。識支若取一念託胎識是不善無記。若就時通於三性。名色六入觸受通別俱攝三性。愛取同無明說。有同行說。生同識說。老死同餘四果。問十二幾漏無漏。幾為無為。幾學無學。幾染不染。答同是有漏。同是有為。同是非學無學。婆沙云。此十二中若是心心數法染污。餘通染不染。問十二因緣云何如樹。答樹有根體華菓。二因為根。五果為體。三因為華。兩果為果。凡夫學人有華有果。羅漢無華無果。問十二因緣云何破除十使。答說此十二正除身邊二見。明過去二因現在五果破其常見。若是常者豈從因生耶。現在三因未來兩果破其斷見。既現在有因生未來果。云何斷耶。現在八支但是眾緣。故無有我。俱破十使者十二既是因果。故破除邪見。戒取謂苦為道。十二皆苦。故非是道。疑有苦無苦。既有十二則因果晈然。故破疑心。倚此身慢他。既是生死法。何足自高。既是生死法。不足可貪。是故破貪。唯應速滅十二。何故生瞋。問緣生與緣起何異。答婆沙云。因是緣起果是緣生。又云。應作四句。一緣起非緣生。未來世法是也。二緣生非緣起。過去現在羅漢最後死五陰是也。亦緣起亦緣生者。除上二世羅漢死五陰。餘過去現在法是也。四非緣起非緣生者無為法也。所言緣起者。體性可起待緣而起故名緣起。又一切眾生等從此緣起。故名緣起。又有緣生非十二。十二非緣生。亦緣生亦十二非緣生非十二。從緣生非十二謂羅漢五陰。十二非緣生謂未來十二。亦十二亦緣生即凡夫十二。俱非者虛空也。如涅槃迦葉章說。毘曇又有四種十二因緣。一無始十二。謂始不可知。二連瑣十二。謂展轉三世相縛。三剎那
過八十未曾頭病。欲界中尚有無病。況上二界耶。故病非一切有不立支也。問十二相生六因四緣為具幾耶。答今且就六因釋之。則四緣可解。十二既是前後復相生。相應共有是同世因果。非是十二之因緣也。有所作自分遍報四因。無明若生不善身口意三業者。是所作自分遍三因為因緣也。若生善身口意三業者。唯所作因為因緣也。行生識者所作及報二因為因緣也。識生名色所作自分二因為因緣也。名色生六入乃至觸緣受者。所作自分二因為因緣也。受生愛者唯所作因為因緣也。愛生取者所作自分二因為因緣也。取生有者同無明生行也。有生生者同行緣識也。生生老死者同識緣名色也。問十二相生通三性不。答若正取次第相生支體者。無明支中通二性。欲界無明支中身邊二見是無記。餘悉不善。上界無明唯是無記。若就時以說無明支起時。同時諸法皆是無明支。故亦有善惡無記等同時相續。皆是無明支攝也。行支亦通三性。別唯善惡也。識支若取一念託胎識是不善無記。若就時通於三性。名色六入觸受通別俱攝三性。愛取同無明說。有同行說。生同識說。老死同餘四果。問十二幾漏無漏。幾為無為。幾學無學。幾染不染。答同是有漏。同是有為。同是非學無學。婆沙云。此十二中若是心心數法染污。餘通染不染。問十二因緣云何如樹。答樹有根體華菓。二因為根。五果為體。三因為華。兩果為果。凡夫學人有華有果。羅漢無華無果。問十二因緣云何破除十使。答說此十二正除身邊二見。明過去二因現在五果破其常見。若是常者豈從因生耶。現在三因未來兩果破其斷見。既現在有因生未來果。云何斷耶。現在八支但是眾緣。故無有我。俱破十使者十二既是因果。故破除邪見。戒取謂苦為道。十二皆苦。故非是道。疑有苦無苦。既有十二則因果晈然。故破疑心。倚此身慢他。既是生死法。何足自高。既是生死法。不足可貪。是故破貪。唯應速滅十二。何故生瞋。問緣生與緣起何異。答婆沙云。因是緣起果是緣生。又云。應作四句。一緣起非緣生。未來世法是也。二緣生非緣起。過去現在羅漢最後死五陰是也。亦緣起亦緣生者。除上二世羅漢死五陰。餘過去現在法是也。四非緣起非緣生者無為法也。所言緣起者。體性可起待緣而起故名緣起。又一切眾生等從此緣起。故名緣起。又有緣生非十二。十二非緣生。亦緣生亦十二非緣生非十二。從緣生非十二謂羅漢五陰。十二非緣生謂未來十二。亦十二亦緣生即凡夫十二。俱非者虛空也。如涅槃迦葉章說。毘曇又有四種十二因緣。一無始十二。謂始不可知。二連瑣十二。謂展轉三世相縛。三剎那
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十二。明一使起時與諸數共起。一剎那中具十二也。四分段十二謂。過去二現在八未來二也。長行文既指毘曇。故今多就毘曇釋之。不必須頌示智而已。智者所不為下第二明逆觀。無明因滅故行果即不生。故云此事滅故是不生。此品大意明。此十二由癡惑生。則智者不為。故知非是真實。非實故所以即空。如是正觀便入真諦名為正滅。長行如文也。
十二。明一使起時與諸數共起。一剎那中具十二也。四分段十二謂。過去二現在八未來二也。長行文既指毘曇。故今多就毘曇釋之。不必須頌示智而已。智者所不為下第二明逆觀。無明因滅故行果即不生。故云此事滅故是不生。此品大意明。此十二由癡惑生。則智者不為。故知非是真實。非實故所以即空。如是正觀便入真諦名為正滅。長行如文也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
觀邪見品第二十七
觀邪見品第二十七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此是第二次破邪見也。問小乘前明因緣。次破邪見。大乘亦爾不。答前明八不。即辨十二因緣不生不滅。此是大乘因緣。從破四緣已後乃至涅槃名破邪見。問大小乘明因緣。有生滅無生滅二觀異者。大乘小乘明邪見。云何異耶。答若傳望者外道望小乘為邪見。小乘望大乘邪見。故涅槃明。二乘若空若有皆是邪見。如云若以聲聞辟支佛心言無布施。是則名為破戒邪見。此是二乘空觀為邪見。又云。若見菩薩八相成道。是則名為二乘邪曲之見。此是二乘有解名為邪見。故知。二乘空有望大乘皆是邪見。就文明異者。大乘法中明諸法實相畢竟空義。一切取相有所得無非邪見。故初破四緣終涅槃品。橫洗萬法竪窮四句稱破邪見。小乘法中但取五見及六十二見為邪見也。就今品意有三種邪見。一者斷常及我為邪見。二者別有我體。如犢子及假有體亦名邪見。三者若世諦中都無我亦是邪見。下偈云。非是無受。亦復非是都無也。問非都無是何言邪。答但假名有我。非無假名字我耳。非是有假我體我假用。故下結云。此是決定義。決定有二種。一者決定無即離二我。二者決定有於假名之我也。問論主何故唱決定耶。答有二種義。一者令眾生決定破我心。二者諸部邪亂。今欲整理小乘義。故須唱決定也。問整理何部。答犢子計我薩婆多計定法。今決定破此二。故明無我無法。問破我有文。破法出何文也。答下偈破生死無始破常法。又破無常亦常亦無常非常非無常。此四句法並破。故知。明決定無法也。問此品何故破我及斷常。答我是六十二本中之本。斷常是邊見。是六十二本。今正伐其本支末自傾。又一切凡夫不離我心。又斷常正障中道。如二夜經中常宣中道。故須破斷常也。又此品破三種邪見。一破外道。二破學小乘語意俱失。而自推折所立亦是邪見。三破得小乘語不得小乘意。如聞十二因緣法。計有實性等。就小乘法中凡有四句。一是見非邪。二是邪非見。三亦邪亦見。四非邪非見。是見非邪者世間諸正見等也。是邪而非見者五鈍使也。亦邪亦見者謂五見也。非邪非見者餘殘法是也。就亦邪亦見中復有通別。通則五見皆名邪見。別則唯撥無因果稱為邪見。以撥無因果其過既重獨受邪名。餘小輕更立稱。所言五見者謂。身見邊見邪見見取戒取。五陰名身。於中起見名為身見。執我斷常名為邊見。見取有二。一取前見為第一。故名見取。此足上見取也。二生死中無樂淨計樂淨。獨頭見取也。戒取亦二。一以鷄狗等戒為正道。是獨頭也。二以邪見為道。此足上也。邪見如前釋。六十二見者上已一釋。今重述異解。一云。即色是我。離色是我。我中有
此是第二次破邪見也。問小乘前明因緣。次破邪見。大乘亦爾不。答前明八不。即辨十二因緣不生不滅。此是大乘因緣。從破四緣已後乃至涅槃名破邪見。問大小乘明因緣。有生滅無生滅二觀異者。大乘小乘明邪見。云何異耶。答若傳望者外道望小乘為邪見。小乘望大乘邪見。故涅槃明。二乘若空若有皆是邪見。如云若以聲聞辟支佛心言無布施。是則名為破戒邪見。此是二乘空觀為邪見。又云。若見菩薩八相成道。是則名為二乘邪曲之見。此是二乘有解名為邪見。故知。二乘空有望大乘皆是邪見。就文明異者。大乘法中明諸法實相畢竟空義。一切取相有所得無非邪見。故初破四緣終涅槃品。橫洗萬法竪窮四句稱破邪見。小乘法中但取五見及六十二見為邪見也。就今品意有三種邪見。一者斷常及我為邪見。二者別有我體。如犢子及假有體亦名邪見。三者若世諦中都無我亦是邪見。下偈云。非是無受。亦復非是都無也。問非都無是何言邪。答但假名有我。非無假名字我耳。非是有假我體我假用。故下結云。此是決定義。決定有二種。一者決定無即離二我。二者決定有於假名之我也。問論主何故唱決定耶。答有二種義。一者令眾生決定破我心。二者諸部邪亂。今欲整理小乘義。故須唱決定也。問整理何部。答犢子計我薩婆多計定法。今決定破此二。故明無我無法。問破我有文。破法出何文也。答下偈破生死無始破常法。又破無常亦常亦無常非常非無常。此四句法並破。故知。明決定無法也。問此品何故破我及斷常。答我是六十二本中之本。斷常是邊見。是六十二本。今正伐其本支末自傾。又一切凡夫不離我心。又斷常正障中道。如二夜經中常宣中道。故須破斷常也。又此品破三種邪見。一破外道。二破學小乘語意俱失。而自推折所立亦是邪見。三破得小乘語不得小乘意。如聞十二因緣法。計有實性等。就小乘法中凡有四句。一是見非邪。二是邪非見。三亦邪亦見。四非邪非見。是見非邪者世間諸正見等也。是邪而非見者五鈍使也。亦邪亦見者謂五見也。非邪非見者餘殘法是也。就亦邪亦見中復有通別。通則五見皆名邪見。別則唯撥無因果稱為邪見。以撥無因果其過既重獨受邪名。餘小輕更立稱。所言五見者謂。身見邊見邪見見取戒取。五陰名身。於中起見名為身見。執我斷常名為邊見。見取有二。一取前見為第一。故名見取。此足上見取也。二生死中無樂淨計樂淨。獨頭見取也。戒取亦二。一以鷄狗等戒為正道。是獨頭也。二以邪見為道。此足上也。邪見如前釋。六十二見者上已一釋。今重述異解。一云。即色是我。離色是我。我中有
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
色。色中有我。我有於色。一陰有五。五陰二十五。各除第二離句唯成二十。欲界二十。色界二十。無色界唯有十六。以除色。除色陰四句故合成五十六。三界各以斷常為本。故有六十二。數人多用此解。又釋。世出世合論六十二。如前涅槃品說。於如來上起有無等四見。五陰合二十也。於凡夫上過去世起常等四見。五陰合二十。於未來世起邊等四見。五陰亦二十。斷常為本名六十二。問經何故云我見攝六十二見。或云斷常為本。或云一異為本。答我是本中之本。由起我見故推我一異。一則身滅神滅。名為斷見。異則身滅我存。名為常見。此之三本即是次第。故經論互說。問前破大乘迷。次申大乘教。此兩品破學小教迷申小乘教。云何乃破五見六十二見耶。答小乘障大乘故前多破小乘執。而申於大乘。外道邪見障小乘故今破邪見。即是申於小乘。問若爾前但是破小申大。非是破大迷而申大。後但是破外而申內。非是破內迷而申內。答有所得大猶是小乘。故前破小執則是破於大迷。有所得小即是外道。今破外道即破小乘。問前破小乘復有別破大乘。今破外道亦應即別破小乘。答亦有小乘人定執生死無始。下破生死無始。當知。亦破定性有所得。但小義也。問今破邪見。云何是小乘人入道義耶。答以有邪見是故不得入見諦道。今破此邪見即入見諦。乃至證於無學。故是小乘入道。開此品者多有錯誤。今分為二。前問次答。問中有二。一者領前。今欲聞下生後。答曰下為二。初兩偈立邪見。次論主破邪見。問小乘初立邪見。次破邪見別有破邪見品者。大乘何不爾耶。答小乘邪見局。故初別立後則破。大乘橫收萬法竪窮四句皆是邪見。故無別品破之也。問若爾小乘可別有因緣品。大乘應無別因緣品。答大乘因緣亦通一切法。而別立因緣品者欲通別互現。立中初立過去四見。次立未來四見。問何故不立現在邪見。答去來冥漠難知。故須別立。現在顯了易解。故略不明。又解。此偈首我於之言即是明現在之我。於過去世為有為無。是故此文具三世邪見。問下云。略說則五見。廣說則六十二見。今何故但破邊見耶。答邊見是斷常。為六十二見本。在本既破條末自傾。問五見之中何故不破我見。答此中破二世見即破於我也。問何故不破邪見等耶。答蓋是存略故耳。我於過去世為有為無者。明現在之我於過去世為已有。於過去世為未有。若現在之我本來已有。則猶是本我。是則為常。若現在之我非是過去本我今我始生。是則為斷。不得云過去無我今始有我。若過去無我。則名正見非邪見也。下半明起見處也。第二偈為作不作者。亦據現在之我為更作
色。色中有我。我有於色。一陰有五。五陰二十五。各除第二離句唯成二十。欲界二十。色界二十。無色界唯有十六。以除色。除色陰四句故合成五十六。三界各以斷常為本。故有六十二。數人多用此解。又釋。世出世合論六十二。如前涅槃品說。於如來上起有無等四見。五陰合二十也。於凡夫上過去世起常等四見。五陰合二十。於未來世起邊等四見。五陰亦二十。斷常為本名六十二。問經何故云我見攝六十二見。或云斷常為本。或云一異為本。答我是本中之本。由起我見故推我一異。一則身滅神滅。名為斷見。異則身滅我存。名為常見。此之三本即是次第。故經論互說。問前破大乘迷。次申大乘教。此兩品破學小教迷申小乘教。云何乃破五見六十二見耶。答小乘障大乘故前多破小乘執。而申於大乘。外道邪見障小乘故今破邪見。即是申於小乘。問若爾前但是破小申大。非是破大迷而申大。後但是破外而申內。非是破內迷而申內。答有所得大猶是小乘。故前破小執則是破於大迷。有所得小即是外道。今破外道即破小乘。問前破小乘復有別破大乘。今破外道亦應即別破小乘。答亦有小乘人定執生死無始。下破生死無始。當知。亦破定性有所得。但小義也。問今破邪見。云何是小乘人入道義耶。答以有邪見是故不得入見諦道。今破此邪見即入見諦。乃至證於無學。故是小乘入道。開此品者多有錯誤。今分為二。前問次答。問中有二。一者領前。今欲聞下生後。答曰下為二。初兩偈立邪見。次論主破邪見。問小乘初立邪見。次破邪見別有破邪見品者。大乘何不爾耶。答小乘邪見局。故初別立後則破。大乘橫收萬法竪窮四句皆是邪見。故無別品破之也。問若爾小乘可別有因緣品。大乘應無別因緣品。答大乘因緣亦通一切法。而別立因緣品者欲通別互現。立中初立過去四見。次立未來四見。問何故不立現在邪見。答去來冥漠難知。故須別立。現在顯了易解。故略不明。又解。此偈首我於之言即是明現在之我。於過去世為有為無。是故此文具三世邪見。問下云。略說則五見。廣說則六十二見。今何故但破邊見耶。答邊見是斷常。為六十二見本。在本既破條末自傾。問五見之中何故不破我見。答此中破二世見即破於我也。問何故不破邪見等耶。答蓋是存略故耳。我於過去世為有為無者。明現在之我於過去世為已有。於過去世為未有。若現在之我本來已有。則猶是本我。是則為常。若現在之我非是過去本我今我始生。是則為斷。不得云過去無我今始有我。若過去無我。則名正見非邪見也。下半明起見處也。第二偈為作不作者。亦據現在之我為更作
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
未來世我。為不作。若更作則始終不異。則是無邊。若不更作則與身俱盡。便是有邊。下半明起見處也。問此二偈既是立邪見。是決定義。云何乃言為有為無為作為不作。答上半明見本。見本即是邪疑。故云為有為無。下半明世間常等見。始是見也。何因緣故名邪見下生起第二破。開為二別。初一周就理破二世八見。次周指事破二世八見。破此八見不出事理二周。如青目解大乘八不。亦就事理二周。龍樹解八不始末。亦約事理二周。今破小乘八見即小乘八不。亦就此二也。就理破二世八見即為二別。前廣破初偈四見。次略類後偈四見。以世異見同故略類之耳。就初又三。前六偈破常有句。次四偈破斷無句。後一偈合破亦常亦無常亦有亦無二句。此三從廣至略者。一者前後互類。二者常為四句之初。在初既破餘中後易除。故前廣而後略也。初六偈中前偈總非。下五偈別破。即是釋非。初偈為二。上半牒有而非有。下半正明過去不作今。過去世有我者。明我遍五道通於三世。故過去世本有現在之我。今總非之。故云不可得。下半明過去不作今者既古今一。寧有古我作今。若古作今則不常不遍。若是常遍便不作也。又若本有此我可得以本為今。本實無我。故本不為今。又外人謂古我猶是今我。故名為作今。非此作也。又古天應是今人。天人一體貴賤同質也。若謂我即是下第二五偈別破釋非。開為四別。初一行半破離陰我。次一行半破即陰我。次一偈重破離陰。後復一偈總結非即離。就初又二。上半取意立義。次一偈正破。上半取意者我遍古今。不相作。但身異故說言作耳。次一偈破為二。初半正破次半結破。初半破云。若我遍五道而身不遍。我通三世身不通者。離身何處有我。又若言我是本我。而身非本身。則我離身何身處有耶。此即破小乘人犢子及假有體家。次半偈結者。上大乘觀中處處已破離陰我竟。今但略標故云此事為已成也。若謂身即我下第二次破即陰。亦開為二。初半牒外義。第二一偈正破。初有二句。第一句正改離捉即。若都無我者釋此句不同。有人言。此是破也。汝既避前離破立即義者等是避破。何不言無耶。故云若都無有我。又釋。彼計我是常身為無常。今身既是我便都無有我。但是無常身耳。何處有我。又釋。離身既無更不過二若即是若都無。此釋為正也。此偈望前合有二雙。謂即離一雙及有無一雙。合此二雙還成一雙。即離是有都無是無。謂有無一雙也。餘二章破如文可解。若離身有我下此第三重破離。以計我者多謂我唯是一但六道身異。如莎提比丘識唯是一而六道身異。故重破之。上半牒非。下半正破。前直明
未來世我。為不作。若更作則始終不異。則是無邊。若不更作則與身俱盡。便是有邊。下半明起見處也。問此二偈既是立邪見。是決定義。云何乃言為有為無為作為不作。答上半明見本。見本即是邪疑。故云為有為無。下半明世間常等見。始是見也。何因緣故名邪見下生起第二破。開為二別。初一周就理破二世八見。次周指事破二世八見。破此八見不出事理二周。如青目解大乘八不。亦就事理二周。龍樹解八不始末。亦約事理二周。今破小乘八見即小乘八不。亦就此二也。就理破二世八見即為二別。前廣破初偈四見。次略類後偈四見。以世異見同故略類之耳。就初又三。前六偈破常有句。次四偈破斷無句。後一偈合破亦常亦無常亦有亦無二句。此三從廣至略者。一者前後互類。二者常為四句之初。在初既破餘中後易除。故前廣而後略也。初六偈中前偈總非。下五偈別破。即是釋非。初偈為二。上半牒有而非有。下半正明過去不作今。過去世有我者。明我遍五道通於三世。故過去世本有現在之我。今總非之。故云不可得。下半明過去不作今者既古今一。寧有古我作今。若古作今則不常不遍。若是常遍便不作也。又若本有此我可得以本為今。本實無我。故本不為今。又外人謂古我猶是今我。故名為作今。非此作也。又古天應是今人。天人一體貴賤同質也。若謂我即是下第二五偈別破釋非。開為四別。初一行半破離陰我。次一行半破即陰我。次一偈重破離陰。後復一偈總結非即離。就初又二。上半取意立義。次一偈正破。上半取意者我遍古今。不相作。但身異故說言作耳。次一偈破為二。初半正破次半結破。初半破云。若我遍五道而身不遍。我通三世身不通者。離身何處有我。又若言我是本我。而身非本身。則我離身何身處有耶。此即破小乘人犢子及假有體家。次半偈結者。上大乘觀中處處已破離陰我竟。今但略標故云此事為已成也。若謂身即我下第二次破即陰。亦開為二。初半牒外義。第二一偈正破。初有二句。第一句正改離捉即。若都無我者釋此句不同。有人言。此是破也。汝既避前離破立即義者等是避破。何不言無耶。故云若都無有我。又釋。彼計我是常身為無常。今身既是我便都無有我。但是無常身耳。何處有我。又釋。離身既無更不過二若即是若都無。此釋為正也。此偈望前合有二雙。謂即離一雙及有無一雙。合此二雙還成一雙。即離是有都無是無。謂有無一雙也。餘二章破如文可解。若離身有我下此第三重破離。以計我者多謂我唯是一但六道身異。如莎提比丘識唯是一而六道身異。故重破之。上半牒非。下半正破。前直明
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
離身不見別有我。今明無身應當有我。故兩門破離其義異也。無身有我可具二義。一者如本住品未受身前已有我。二者直令無身而有我也。第四章結破為二。上半結非即離。次句結非有無。即前兩雙之義也。又初句結第一破離門。第二句結破即門。非無受結第三重破離門。非無結前破即中若都無有我門。此是決定義者。非即非離非有非無此。是小乘中決定義也。以小乘中有假名我。故非是都無。長行釋總別二章則為二別。釋初偈為三。一牒二非三釋。初句如文。是事不然下第二總非。此二門釋上半。何以故下第三即釋下半。又開為二。一者正破。二取意破。正破中又三。初總標常過。何以故下次釋常過。有無常過故下第三結常過。就釋中又三。一法說。譬如下第二譬說。若先為天下第三合譬。此中大意明。古今我一者則天人一體貴賤同質也。若謂先世我不作今我下第二取意破。就文又三。一牒立。二總非。三釋難。就牒中文三。法譬合。初法說。如人浣衣時下第二譬說。如是我受天身下三合譬。是事不然下第二總非。何以故下第三釋非。就文又二。初破法說。今浣者下第二破譬。又開二別。初兩關定之。次設二難如文。問曰下釋第二段五偈。前分五偈開為四門。今釋四則四。初離門為二。第一上半偈取外人意。第二偈正破。今釋此二即二也。前釋第一。外云。古今我一。故今我猶是昔我。今身非昔身。故不得貴賤同軀人天一體。答曰下釋第二一行偈。正破。偈本為二。初半行正破。次半行結破。今前釋第一。文開四別。一正破。二救。三破救。四總結。破中初總非。何以故下釋非。文三。初法說牒彼義作無用破。如治俗人罪下次舉喻破。五陰相續下合喻。問曰下破第二救。又三。謂法喻合。正明我有用非是無用。言有用者有二種用。一所依用。二造作用。法譬合中皆有二用。細尋文易解知也。答曰下第三破救。十難開為五別。一破作者。二破見者。三重破作者。四重破見者。五總破有我。初又二。初奪破我。明無有作義。若我是作者第二縱破。若見者是我下破見者是我。亦二。初奪破但是眼見非是我見。若見者是我下第二縱破。縱我能見應不得餘塵也。若謂如刈者下第三重破作者。亦二。初奪破。若謂作者下第二縱破。若謂右眼見下第四重破見者。亦二。第一竝破。復次有我者言下第二自破。又為二。初釋非我用。次明自破。復次若有顛倒下第五總破有我。又開二別。一者正破。二遮通。正破又三。謂法譬合。如文。若謂無我下第二遮通。遮通者外云。汝若言始終一我有顛倒過者。汝義雖復無我而始終一五陰。亦應有顛倒過。若
離身不見別有我。今明無身應當有我。故兩門破離其義異也。無身有我可具二義。一者如本住品未受身前已有我。二者直令無身而有我也。第四章結破為二。上半結非即離。次句結非有無。即前兩雙之義也。又初句結第一破離門。第二句結破即門。非無受結第三重破離門。非無結前破即中若都無有我門。此是決定義者。非即非離非有非無此。是小乘中決定義也。以小乘中有假名我。故非是都無。長行釋總別二章則為二別。釋初偈為三。一牒二非三釋。初句如文。是事不然下第二總非。此二門釋上半。何以故下第三即釋下半。又開為二。一者正破。二取意破。正破中又三。初總標常過。何以故下次釋常過。有無常過故下第三結常過。就釋中又三。一法說。譬如下第二譬說。若先為天下第三合譬。此中大意明。古今我一者則天人一體貴賤同質也。若謂先世我不作今我下第二取意破。就文又三。一牒立。二總非。三釋難。就牒中文三。法譬合。初法說。如人浣衣時下第二譬說。如是我受天身下三合譬。是事不然下第二總非。何以故下第三釋非。就文又二。初破法說。今浣者下第二破譬。又開二別。初兩關定之。次設二難如文。問曰下釋第二段五偈。前分五偈開為四門。今釋四則四。初離門為二。第一上半偈取外人意。第二偈正破。今釋此二即二也。前釋第一。外云。古今我一。故今我猶是昔我。今身非昔身。故不得貴賤同軀人天一體。答曰下釋第二一行偈。正破。偈本為二。初半行正破。次半行結破。今前釋第一。文開四別。一正破。二救。三破救。四總結。破中初總非。何以故下釋非。文三。初法說牒彼義作無用破。如治俗人罪下次舉喻破。五陰相續下合喻。問曰下破第二救。又三。謂法喻合。正明我有用非是無用。言有用者有二種用。一所依用。二造作用。法譬合中皆有二用。細尋文易解知也。答曰下第三破救。十難開為五別。一破作者。二破見者。三重破作者。四重破見者。五總破有我。初又二。初奪破我。明無有作義。若我是作者第二縱破。若見者是我下破見者是我。亦二。初奪破但是眼見非是我見。若見者是我下第二縱破。縱我能見應不得餘塵也。若謂如刈者下第三重破作者。亦二。初奪破。若謂作者下第二縱破。若謂右眼見下第四重破見者。亦二。第一竝破。復次有我者言下第二自破。又為二。初釋非我用。次明自破。復次若有顛倒下第五總破有我。又開二別。一者正破。二遮通。正破又三。謂法譬合。如文。若謂無我下第二遮通。遮通者外云。汝若言始終一我有顛倒過者。汝義雖復無我而始終一五陰。亦應有顛倒過。若
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
始終一陰無顛倒過者我義。亦然。今遮外此通名為遮通。就文為四。一牒外難而總非。何以故下正釋非。明五陰生滅非常。是非一陰。故無有顛倒過也。若始終一我下第三重顯外過。五陰相續下第四重顯內無過。汝前說離受別有受者下。第四大段總結。若謂離受別有我者下。釋偈中離身無有我是事為已成也。即是釋第二結破也。若謂離身無我下。釋偈中第二破即陰我。偈中為二。初半偈取意。次一偈正破。今還釋此二也。半偈取意中有二句。第一句云若謂身即我。次句云若都無有我。今還牒二句。若謂離身無我牒第一句。但身是我牒第二都無句。是亦不然下釋第二開兩門破即陰。文易知也。若謂離受下第三釋重破離。是故我不離受下釋第四總結破。是故當知下生起第二四偈。破前第二句過去世我不作今我。所以須此長行生起者。計過去世四句皆言過去世有我。然後方論其作不作亦作不作非作非不作。上來就即離門求我不可得。論何物作不作耶。是故前結過去世無我。然後始破其過去我不作今我。四偈亦開為二。第一偈總非。次三偈別破。初偈為二。上半牒不作總非不作。下半牒異非異。問上言我於過去世為有為無。今云何乃言過去世有我不作今我。答前明過去無者無現在我耳。又前偈云。我於過去世為無者。現在我於過去為無耳。不言過去都無有我現在新有我也。問前長行結云。過去世無我。今何故乃云過去我不作耶。答前長行是結上奪破明無。今縱有之即就其責覓又不可得。亦是無也。次三偈別破。即為三意。第一偈明有相離過。第二偈傳顯相離復有過。第三偈更廣出其二過。問云何失因果耶。答過去我造善惡因。竟不得果故是無果。現在受苦樂我非過去我。則不修因故失因果也。並易見也。復次如過去世中下第三章一偈。次破其第三亦作不作非作非不作二句。所以但有一偈破者。前二門十偈以廣破根本二句。後二句既是枝末。是故略破。又亦作亦不作猶是作不作耳。非作非不作亦是作不作耳。故以前攝後。既破前二後二即破也。問今但應破後二句。何故總非四句耶。答一欲以前攝後。二欲以前例後。前二既去則例後亦亡。我於未來世下。第二一偈次破未來世四見。問何故但一偈破。答一欲以前例後。二明世異見同。若破於前即是破後也。若天即是人下。第二周指事破二世八見。即為二別。初破過去世四見。又開二周。第一就即事破於四見。第二就道理破除四見。事理一雙。又初周就末破四見。次破無始義就根本破四見。謂本末一雙。又初破外道四見。次破小乘迷教墮於四見。即內外一雙。又初就人破四見。次就法破四見。謂
始終一陰無顛倒過者我義。亦然。今遮外此通名為遮通。就文為四。一牒外難而總非。何以故下正釋非。明五陰生滅非常。是非一陰。故無有顛倒過也。若始終一我下第三重顯外過。五陰相續下第四重顯內無過。汝前說離受別有受者下。第四大段總結。若謂離受別有我者下。釋偈中離身無有我是事為已成也。即是釋第二結破也。若謂離身無我下。釋偈中第二破即陰我。偈中為二。初半偈取意。次一偈正破。今還釋此二也。半偈取意中有二句。第一句云若謂身即我。次句云若都無有我。今還牒二句。若謂離身無我牒第一句。但身是我牒第二都無句。是亦不然下釋第二開兩門破即陰。文易知也。若謂離受下第三釋重破離。是故我不離受下釋第四總結破。是故當知下生起第二四偈。破前第二句過去世我不作今我。所以須此長行生起者。計過去世四句皆言過去世有我。然後方論其作不作亦作不作非作非不作。上來就即離門求我不可得。論何物作不作耶。是故前結過去世無我。然後始破其過去我不作今我。四偈亦開為二。第一偈總非。次三偈別破。初偈為二。上半牒不作總非不作。下半牒異非異。問上言我於過去世為有為無。今云何乃言過去世有我不作今我。答前明過去無者無現在我耳。又前偈云。我於過去世為無者。現在我於過去為無耳。不言過去都無有我現在新有我也。問前長行結云。過去世無我。今何故乃云過去我不作耶。答前長行是結上奪破明無。今縱有之即就其責覓又不可得。亦是無也。次三偈別破。即為三意。第一偈明有相離過。第二偈傳顯相離復有過。第三偈更廣出其二過。問云何失因果耶。答過去我造善惡因。竟不得果故是無果。現在受苦樂我非過去我。則不修因故失因果也。並易見也。復次如過去世中下第三章一偈。次破其第三亦作不作非作非不作二句。所以但有一偈破者。前二門十偈以廣破根本二句。後二句既是枝末。是故略破。又亦作亦不作猶是作不作耳。非作非不作亦是作不作耳。故以前攝後。既破前二後二即破也。問今但應破後二句。何故總非四句耶。答一欲以前攝後。二欲以前例後。前二既去則例後亦亡。我於未來世下。第二一偈次破未來世四見。問何故但一偈破。答一欲以前例後。二明世異見同。若破於前即是破後也。若天即是人下。第二周指事破二世八見。即為二別。初破過去世四見。又開二周。第一就即事破於四見。第二就道理破除四見。事理一雙。又初周就末破四見。次破無始義就根本破四見。謂本末一雙。又初破外道四見。次破小乘迷教墮於四見。即內外一雙。又初就人破四見。次就法破四見。謂
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
人法一雙。故知。斷常等有二。一者人斷常。二者法斷常。即是小乘中生法二空也。初四偈破四見。即為四別。初偈上半牒。明墮常過者。上四偈言奪破明過去我不作今。此偈縱開。若過去天作人天則為常。下半出常過者。外人明過去天作人即是常義。不以常義為過。故下半顯常有過。明天既是常。常則遍於五道。通在三世。云何有過去之天生人中耶。第二偈上半牒。明有無常過者。明過去天與現在人異。過去天不作今人。若爾則墮無常。下半出無常過者。外人既執人天異體。即是立無常義。不以無常為咎。故下半傳顯無常之過。問無常有幾過耶。答有上破過去世四偈中過。復有無相續過。如此文說。則昔天自住於昔不轉天為人。今人自生於今非人續天。故無相續也。第三偈上半牒。明墮二邊。其人見上有過故今明。天人相異故不即。非餘眾生故不異。而不知因果相續不即不異。便謂天分猶在人分更增。猶在故即是半天。故常。更增即是半人。故無常。天分由在則此分為天。人分更增則彼分是人。人天兩分合成一身。何得爾耶。故下半直非也。長行云。半天是常半人無常者。此據天為言耳。若約人返上可解。外人避上二過。欲令立義明天雖有我不妨作人。論主若爾天有我故是常。作人故無常。故半天半人則墮常無常二過也。數人及光宅義明補續義。天滅於前後人補處。此同第二句義。開善明轉變續者則有二力。前舉體滅不作人。此是無常。復有不滅轉變作後人義。此則是常。同第三句義。第四偈用前第三句破第四句。以外人見前第三句過。便欲會之為一。以更增故非常。猶在故非無常。是故今偈上半還牒前二句不成。下半明第四句亦不成也。復次今生死無始下生第二周。就根本破於四見。佛為聲聞人令厭離生死故。說生死長遠無始。而稟教不了者聞過去世無始。便謂是常。故今破之。光宅云。眾生無頭。般若無底。何處有始耶。開善云。始於無明初念而言無始者。無復始於此者名無始耳。地論云。生死無始違真起妄。此妄與真同年。真既無始。妄亦復然。今偈正破無始。就文為二。初破無始辨無有常義。第二偈以無常故例破後之三句。初偈意云。求諸法往來義成可有無始。既無往來則無無始。此文分明辨小乘教中有法空義。又是破執小乘教起迷也。又亦得破外道計無始者也。第二偈舉初句例破後三句。前偈明合三句無故後句無也。既破無始墮於常見。亦破有始墮於斷見。如是亦始亦無始非始無始墮後二見也。長行云。有邊無邊下生第二破未來世四見。前破過去世四見始終合有三周。初十一偈一周就理。破過去世四見。次一周四偈
人法一雙。故知。斷常等有二。一者人斷常。二者法斷常。即是小乘中生法二空也。初四偈破四見。即為四別。初偈上半牒。明墮常過者。上四偈言奪破明過去我不作今。此偈縱開。若過去天作人天則為常。下半出常過者。外人明過去天作人即是常義。不以常義為過。故下半顯常有過。明天既是常。常則遍於五道。通在三世。云何有過去之天生人中耶。第二偈上半牒。明有無常過者。明過去天與現在人異。過去天不作今人。若爾則墮無常。下半出無常過者。外人既執人天異體。即是立無常義。不以無常為咎。故下半傳顯無常之過。問無常有幾過耶。答有上破過去世四偈中過。復有無相續過。如此文說。則昔天自住於昔不轉天為人。今人自生於今非人續天。故無相續也。第三偈上半牒。明墮二邊。其人見上有過故今明。天人相異故不即。非餘眾生故不異。而不知因果相續不即不異。便謂天分猶在人分更增。猶在故即是半天。故常。更增即是半人。故無常。天分由在則此分為天。人分更增則彼分是人。人天兩分合成一身。何得爾耶。故下半直非也。長行云。半天是常半人無常者。此據天為言耳。若約人返上可解。外人避上二過。欲令立義明天雖有我不妨作人。論主若爾天有我故是常。作人故無常。故半天半人則墮常無常二過也。數人及光宅義明補續義。天滅於前後人補處。此同第二句義。開善明轉變續者則有二力。前舉體滅不作人。此是無常。復有不滅轉變作後人義。此則是常。同第三句義。第四偈用前第三句破第四句。以外人見前第三句過。便欲會之為一。以更增故非常。猶在故非無常。是故今偈上半還牒前二句不成。下半明第四句亦不成也。復次今生死無始下生第二周。就根本破於四見。佛為聲聞人令厭離生死故。說生死長遠無始。而稟教不了者聞過去世無始。便謂是常。故今破之。光宅云。眾生無頭。般若無底。何處有始耶。開善云。始於無明初念而言無始者。無復始於此者名無始耳。地論云。生死無始違真起妄。此妄與真同年。真既無始。妄亦復然。今偈正破無始。就文為二。初破無始辨無有常義。第二偈以無常故例破後之三句。初偈意云。求諸法往來義成可有無始。既無往來則無無始。此文分明辨小乘教中有法空義。又是破執小乘教起迷也。又亦得破外道計無始者也。第二偈舉初句例破後三句。前偈明合三句無故後句無也。既破無始墮於常見。亦破有始墮於斷見。如是亦始亦無始非始無始墮後二見也。長行云。有邊無邊下生第二破未來世四見。前破過去世四見始終合有三周。初十一偈一周就理。破過去世四見。次一周四偈
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
就事。破過去世四見。後一周兩偈就無始。破過去世四見。所以三周破者凡有三義。一者初十一偈名為廣破。次四偈明處中破。後兩偈是略破。破見之術不出此三。此三既無。眾見都滅。又初為上根。一聞則悟。次為中根。再聽方了。後為下根。三聞始達。又雖有三周合之為二。前兩周破外見。後一周除內迷。此二既除則眾見並息。今九偈破未來世四見。亦開三門。初五偈破邊無邊二句。次三偈破亦邊亦無邊一句。後一偈破非邊非無邊。初是廣破。次處中破。後是略破。又廣略互顯也。又初二句為本中之本。故須廣破。次第三句為末中之本。故須處中破。後為末中之末。是故略破。問前周明無未來。與今何異。答上明世異以見同故以當類過。非是正破未來。今此一周是正破未來故。前破過去既有三周。今破未來四見亦作三周破也。問破過去世四見。與破未來四見何異。答前破過去四見束為三類。六偈廣破初句。次四偈處中破第二句。後一偈略破後二句。今則分句與上不同。如前釋也。復有異義。文自顯之。就初五偈為四。初標破邪見章門。第二標正見章門。次兩偈釋邪見章門。次一偈釋正見章門。此是攝山大師作分也。又一意為三。初偈標非邊無邊。次三偈釋非邊無邊。次引四百觀論證非邊無邊。於三偈為二。初偈標章門。二偈釋章門。初偈意明。有邊無邊俱無後世。有邊則與陰同。盡故無後世。無邊便即是此身故無復後世。今實有後世。故非邊無邊。第二偈明陰陰相因故非今非後。所以然者陰陰相因。是故不斷。所以非邊。念念滅故非是無邊。即小乘正見也。次兩偈釋邪見章門又二。初偈明。若前陰壞不更生後可是有邊。前陰雖滅而生後陰故非是有邊。次偈明。前陰不滅不因前陰而生後陰。此則為常可名無邊。而實不爾故非無邊。長行云。世間有二種。今說眾生世間者。小乘雖具明二空而多說生空。又國土可三災洞盡。物多不計之為常。眾生轉如尋環。物多計之常。故偏破眾生。復次如四百觀論中說下。此生第四釋正見章門。付法藏經云。提婆菩薩造四百論。今注人引之將來破二邊也。亦可是龍樹自引。例如龍樹智度論第十八卷歎般若偈。此是羅睺法師所作。但龍樹羅睺提婆既是同時人。所以智度論引羅睺所說。此處引提婆之言。亦可別有此論。今所未詳。偈意明。得真法說者及以聽者。則生死便盡故非定無邊。不得三事則非定有邊。問云何得耶。答其說法者無說無示。其聽法者無聞無得。如此之悟則無邊邊。與此相違邊而無邊。長行云。今當更破下生第二破第三句。三偈為二。初偈牒而總非。即是章門。次兩偈正破。釋章門
就事。破過去世四見。後一周兩偈就無始。破過去世四見。所以三周破者凡有三義。一者初十一偈名為廣破。次四偈明處中破。後兩偈是略破。破見之術不出此三。此三既無。眾見都滅。又初為上根。一聞則悟。次為中根。再聽方了。後為下根。三聞始達。又雖有三周合之為二。前兩周破外見。後一周除內迷。此二既除則眾見並息。今九偈破未來世四見。亦開三門。初五偈破邊無邊二句。次三偈破亦邊亦無邊一句。後一偈破非邊非無邊。初是廣破。次處中破。後是略破。又廣略互顯也。又初二句為本中之本。故須廣破。次第三句為末中之本。故須處中破。後為末中之末。是故略破。問前周明無未來。與今何異。答上明世異以見同故以當類過。非是正破未來。今此一周是正破未來故。前破過去既有三周。今破未來四見亦作三周破也。問破過去世四見。與破未來四見何異。答前破過去四見束為三類。六偈廣破初句。次四偈處中破第二句。後一偈略破後二句。今則分句與上不同。如前釋也。復有異義。文自顯之。就初五偈為四。初標破邪見章門。第二標正見章門。次兩偈釋邪見章門。次一偈釋正見章門。此是攝山大師作分也。又一意為三。初偈標非邊無邊。次三偈釋非邊無邊。次引四百觀論證非邊無邊。於三偈為二。初偈標章門。二偈釋章門。初偈意明。有邊無邊俱無後世。有邊則與陰同。盡故無後世。無邊便即是此身故無復後世。今實有後世。故非邊無邊。第二偈明陰陰相因故非今非後。所以然者陰陰相因。是故不斷。所以非邊。念念滅故非是無邊。即小乘正見也。次兩偈釋邪見章門又二。初偈明。若前陰壞不更生後可是有邊。前陰雖滅而生後陰故非是有邊。次偈明。前陰不滅不因前陰而生後陰。此則為常可名無邊。而實不爾故非無邊。長行云。世間有二種。今說眾生世間者。小乘雖具明二空而多說生空。又國土可三災洞盡。物多不計之為常。眾生轉如尋環。物多計之常。故偏破眾生。復次如四百觀論中說下。此生第四釋正見章門。付法藏經云。提婆菩薩造四百論。今注人引之將來破二邊也。亦可是龍樹自引。例如龍樹智度論第十八卷歎般若偈。此是羅睺法師所作。但龍樹羅睺提婆既是同時人。所以智度論引羅睺所說。此處引提婆之言。亦可別有此論。今所未詳。偈意明。得真法說者及以聽者。則生死便盡故非定無邊。不得三事則非定有邊。問云何得耶。答其說法者無說無示。其聽法者無聞無得。如此之悟則無邊邊。與此相違邊而無邊。長行云。今當更破下生第二破第三句。三偈為二。初偈牒而總非。即是章門。次兩偈正破。釋章門
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
也。釋中為二初偈就人破。次偈就法破。就人破者明人不應一分破一分不破。不破是常破是無常。一人不得亦常無常。次偈就法易知也。長行云。今當破下生第三章。破第四非有邊無邊。用第三句破第四句。文易知也。一切法空故下論有三分。初二十五品破大乘人法。辨大乘觀行。次兩品破小乘人法。明小乘觀行。此二竟前。今第三重明大乘觀行。生起來意具如初品。兩偈為二。初偈重廣明大乘觀行。次偈推功歸佛。又初偈明美法。次偈辨讚人。初偈來意者上說未盡。今略明之。一者初大後小。明小從大出。顯出生義。次前小後大。明收入義。出生則從實起權。收入則攝權順實。蓋是三世十方諸佛始終權實之大意也。又依攝大乘論乘有三種。一者小乘。二者大乘。三者一乘。一乘最勝。前兩品明小乘觀行。二十五章明大乘觀行。今此一章辨一乘觀行。則具破三種乘迷。具申三種乘教。又自前二章但破大小乘諸見。今此一偈通破大小乘諸見之根。問云何名為見根耶。答一有起見人。謂九道眾生。二起見處。淨穢諸土。三起見時。謂三世也。由此三種能生大小諸見。今此品中明此三畢竟皆空。故無起見根。以根無故諸見不起。又接此邪見品生者。小乘破我及斷常等雖復已竟。論主猶謂不盡。此但破凡夫見耳。未破二乘見及菩薩見。故不暢大士之懷。故復以大乘畢竟空水洗之。令諸見時方見者一切無遺也。又自上已來破大小邪見。惑者便起邪正二心大小兩念。故今明邪正平等大小無二。方攝為理極。故說此偈也。又說法有二。前略後廣為解義故。前廣後略為易持。故今是示易持。故最後說大乘法空。就偈為二。初句標一切法空。謂橫周萬法竪窮四句畢竟皆空。即顯正也。次三句明於破邪。初句辨無所起見。次辨無起見處及起見時并起見人。瞿曇大聖主下第二推功於佛。所以推功者自上已來橫破萬法竪窮四句。物謂蓋是龍樹自作非佛誠言。便於此論不生信受。是故今推功歸佛。明上來之破皆是佛說非是我也。若不生信不信佛。二者總釋大小乘觀破邪見意。明上來作此破者但是佛破邪見耳。非有物可破。如百論云。愚人謂炎為水。知者告之言此非水也。為破水想。實無水可破。三者經有序正流通。今影大乘經亦明三義。初標宗稱歎致敬。次後造論破邪申教。破邪既訖還稱歎致敬也。偈分為二。一者稱歎。二者致敬。稱歎為二。初歎人兩句歎法。瞿曇者此云泥土。即是姓也。有二因緣。一者釋迦先祖為王厭世出家事瞿曇仙人。時人呼師為大瞿曇。以資為小瞿曇。即從師姓也。次小瞿曇被害。以後大瞿曇以土和其血分為兩分。還遂各生男女。因
也。釋中為二初偈就人破。次偈就法破。就人破者明人不應一分破一分不破。不破是常破是無常。一人不得亦常無常。次偈就法易知也。長行云。今當破下生第三章。破第四非有邊無邊。用第三句破第四句。文易知也。一切法空故下論有三分。初二十五品破大乘人法。辨大乘觀行。次兩品破小乘人法。明小乘觀行。此二竟前。今第三重明大乘觀行。生起來意具如初品。兩偈為二。初偈重廣明大乘觀行。次偈推功歸佛。又初偈明美法。次偈辨讚人。初偈來意者上說未盡。今略明之。一者初大後小。明小從大出。顯出生義。次前小後大。明收入義。出生則從實起權。收入則攝權順實。蓋是三世十方諸佛始終權實之大意也。又依攝大乘論乘有三種。一者小乘。二者大乘。三者一乘。一乘最勝。前兩品明小乘觀行。二十五章明大乘觀行。今此一章辨一乘觀行。則具破三種乘迷。具申三種乘教。又自前二章但破大小乘諸見。今此一偈通破大小乘諸見之根。問云何名為見根耶。答一有起見人。謂九道眾生。二起見處。淨穢諸土。三起見時。謂三世也。由此三種能生大小諸見。今此品中明此三畢竟皆空。故無起見根。以根無故諸見不起。又接此邪見品生者。小乘破我及斷常等雖復已竟。論主猶謂不盡。此但破凡夫見耳。未破二乘見及菩薩見。故不暢大士之懷。故復以大乘畢竟空水洗之。令諸見時方見者一切無遺也。又自上已來破大小邪見。惑者便起邪正二心大小兩念。故今明邪正平等大小無二。方攝為理極。故說此偈也。又說法有二。前略後廣為解義故。前廣後略為易持。故今是示易持。故最後說大乘法空。就偈為二。初句標一切法空。謂橫周萬法竪窮四句畢竟皆空。即顯正也。次三句明於破邪。初句辨無所起見。次辨無起見處及起見時并起見人。瞿曇大聖主下第二推功於佛。所以推功者自上已來橫破萬法竪窮四句。物謂蓋是龍樹自作非佛誠言。便於此論不生信受。是故今推功歸佛。明上來之破皆是佛說非是我也。若不生信不信佛。二者總釋大小乘觀破邪見意。明上來作此破者但是佛破邪見耳。非有物可破。如百論云。愚人謂炎為水。知者告之言此非水也。為破水想。實無水可破。三者經有序正流通。今影大乘經亦明三義。初標宗稱歎致敬。次後造論破邪申教。破邪既訖還稱歎致敬也。偈分為二。一者稱歎。二者致敬。稱歎為二。初歎人兩句歎法。瞿曇者此云泥土。即是姓也。有二因緣。一者釋迦先祖為王厭世出家事瞿曇仙人。時人呼師為大瞿曇。以資為小瞿曇。即從師姓也。次小瞿曇被害。以後大瞿曇以土和其血分為兩分。還遂各生男女。因
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
是已來有瞿曇姓稱也。問何故不云釋迦而稱瞿曇。答瞿曇是本姓故也。略說五見及六十二見者。此偏舉外道見耳。然二乘及有所得大乘皆是一切見也。
是已來有瞿曇姓稱也。問何故不云釋迦而稱瞿曇。答瞿曇是本姓故也。略說五見及六十二見者。此偏舉外道見耳。然二乘及有所得大乘皆是一切見也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
中觀論疏卷第十(末畢)
中觀論疏卷第十(末畢)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话