中觀論疏卷第二(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中觀論疏卷第二(本)

釋吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋吉藏撰

因緣品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣品第一

不生亦不滅下第二重牒八不解釋。前已略出三種方言。但八不既是眾經大意此論宗旨。略釋難明。廣敷乃現。以去仁壽三年三月二日。江南學士智泰來至皇朝請述所聞。遂為其委釋開為十門。一大意門。二尋本門。三得失門。四正宗門。五淺深門。六同異門。七攝法門。八次第門。九料簡門。十新通門。大意門第一。八不者蓋是正觀之旨歸方等之心骨。定佛法之偏正示得失之根原。迷之即八萬法藏冥若夜遊。悟之即十二部經如對白日。余昔在江左鑽仰累年。未栖河右用為心鏡。雖復東西阻隔未始分乖。周旋南北何嘗徒步。略陳宿記用別門人。豈曰窮微。蓋是題自心之路耳。第二尋本門。問此論文有四卷。博含五百偈。何故八不標在論初。答領前序意足已明之。未曉向言。今當委示。淨名經云。智度菩薩母。方便以為父。一切眾導師無不由是生。即知。波若方便為十方三世諸佛法身之父母也。以眾聖託二慧而生。二慧由二諦而發。二諦因八不而正。即知。八不為眾教之宗歸群聖之原本。但稟教之流捨本崇末。四依出世令棄末歸本。故標八不貫在論初。問八不但是佛菩薩本。亦是二乘人天本耶。答由八不即二諦正。二諦正即二慧生。二慧生即有佛菩薩。有佛菩薩故說二乘及人天之教。即知。八不亦是二乘人天之本。如大品云。若無菩薩出世即無三乘之教。亦無世間五戒十善也。問二慧云何由二諦而生。答須精識二諦即二慧始成。關內曇影法師中論序云。斯論雖無法不窮。無言不盡。統其要歸即會通二諦。以真諦故無有。俗諦故無無。真諦故無有雖無而有。俗諦故無無雖有而無。雖無而有不滯於無。雖有而無不著於有。不著於有即常著氷消。不滯於無即斷無見滅。即知。二諦遠離二邊名為中道。問云何真諦雖無而有。俗諦雖有而無。答此由是不壞假名而說實相。故有宛然而無。不動真際建立諸法。故無宛然而有。二諦生二慧者以悟有宛然而無故生漚和波若。了無宛然而有故生波若漚和。漚和波若即波若宛然而漚和。波若漚和即漚和宛然而波若。以漚和宛然而波若故不著常。波若宛然而漚和故不滯斷。不斷不常名為正觀。然離二諦無別中道。即因緣二諦名為中道。離二慧無別正觀。即因緣二慧名為正觀。故以二諦中道發生二慧正觀。以得二慧正觀寂滅斷常諸邊故有佛菩薩。所以二慧名為法身父母。問已知。二慧由二諦而發。眾聖託二慧而生。何故以波若為母。方便為父耶。答意乃無窮。略明二義。一者實慧虛凝。與陰同靜。方便動用。共彼陽齊。故配之父母。又凡夫著有。二乘滯空。波若鑒空。即越凡。漚和涉有。即超聖。越凡淺易。即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不滅下第二重牒八不解釋。前已略出三種方言。但八不既是眾經大意此論宗旨。略釋難明。廣敷乃現。以去仁壽三年三月二日。江南學士智泰來至皇朝請述所聞。遂為其委釋開為十門。一大意門。二尋本門。三得失門。四正宗門。五淺深門。六同異門。七攝法門。八次第門。九料簡門。十新通門。大意門第一。八不者蓋是正觀之旨歸方等之心骨。定佛法之偏正示得失之根原。迷之即八萬法藏冥若夜遊。悟之即十二部經如對白日。余昔在江左鑽仰累年。未栖河右用為心鏡。雖復東西阻隔未始分乖。周旋南北何嘗徒步。略陳宿記用別門人。豈曰窮微。蓋是題自心之路耳。第二尋本門。問此論文有四卷。博含五百偈。何故八不標在論初。答領前序意足已明之。未曉向言。今當委示。淨名經云。智度菩薩母。方便以為父。一切眾導師無不由是生。即知。波若方便為十方三世諸佛法身之父母也。以眾聖託二慧而生。二慧由二諦而發。二諦因八不而正。即知。八不為眾教之宗歸群聖之原本。但稟教之流捨本崇末。四依出世令棄末歸本。故標八不貫在論初。問八不但是佛菩薩本。亦是二乘人天本耶。答由八不即二諦正。二諦正即二慧生。二慧生即有佛菩薩。有佛菩薩故說二乘及人天之教。即知。八不亦是二乘人天之本。如大品云。若無菩薩出世即無三乘之教。亦無世間五戒十善也。問二慧云何由二諦而生。答須精識二諦即二慧始成。關內曇影法師中論序云。斯論雖無法不窮。無言不盡。統其要歸即會通二諦。以真諦故無有。俗諦故無無。真諦故無有雖無而有。俗諦故無無雖有而無。雖無而有不滯於無。雖有而無不著於有。不著於有即常著氷消。不滯於無即斷無見滅。即知。二諦遠離二邊名為中道。問云何真諦雖無而有。俗諦雖有而無。答此由是不壞假名而說實相。故有宛然而無。不動真際建立諸法。故無宛然而有。二諦生二慧者以悟有宛然而無故生漚和波若。了無宛然而有故生波若漚和。漚和波若即波若宛然而漚和。波若漚和即漚和宛然而波若。以漚和宛然而波若故不著常。波若宛然而漚和故不滯斷。不斷不常名為正觀。然離二諦無別中道。即因緣二諦名為中道。離二慧無別正觀。即因緣二慧名為正觀。故以二諦中道發生二慧正觀。以得二慧正觀寂滅斷常諸邊故有佛菩薩。所以二慧名為法身父母。問已知。二慧由二諦而發。眾聖託二慧而生。何故以波若為母。方便為父耶。答意乃無窮。略明二義。一者實慧虛凝。與陰同靜。方便動用。共彼陽齊。故配之父母。又凡夫著有。二乘滯空。波若鑒空。即越凡。漚和涉有。即超聖。越凡淺易。即

義同於母。超聖深難。故比之於父。故什師答王稚遠問。明波若方便更無兩體。但以淺深勝劣故分為二。問波若漚和何故無二體耶。答智度論云。譬如金為巧物離金無巧物。離巧物無金。而有金巧二義。金喻波若。巧喻漚和。故知。唯一正觀義分權實。問漚和云何巧耶。答二乘下位不能照空即便鑒有。故無善巧。大士雖復照空宛然而有。故名為巧。問菩薩何由有此巧耶。答此之善巧由二諦而生。良由不動真際。建立諸法雖入深空即能涉有。故有此善巧也。問照空宛然而有既名巧者。亦照有宛然而空亦應名巧。則並是漚和。有何波若。答實如所問。故什師云。觀空不證涉有不著。皆是漚和。以同巧故也。但觀空不證雖是漚和而從波若受名沒其巧稱。但取涉有不著故名漚和。此解與智度論同。智度論釋譬喻品云。波若將入畢竟空無諸戲論。漚和將出畢竟空嚴土化人。淨名等經及釋僧肇大同此意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義同於母。超聖深難。故比之於父。故什師答王稚遠問。明波若方便更無兩體。但以淺深勝劣故分為二。問波若漚和何故無二體耶。答智度論云。譬如金為巧物離金無巧物。離巧物無金。而有金巧二義。金喻波若。巧喻漚和。故知。唯一正觀義分權實。問漚和云何巧耶。答二乘下位不能照空即便鑒有。故無善巧。大士雖復照空宛然而有。故名為巧。問菩薩何由有此巧耶。答此之善巧由二諦而生。良由不動真際。建立諸法雖入深空即能涉有。故有此善巧也。問照空宛然而有既名巧者。亦照有宛然而空亦應名巧。則並是漚和。有何波若。答實如所問。故什師云。觀空不證涉有不著。皆是漚和。以同巧故也。但觀空不證雖是漚和而從波若受名沒其巧稱。但取涉有不著故名漚和。此解與智度論同。智度論釋譬喻品云。波若將入畢竟空無諸戲論。漚和將出畢竟空嚴土化人。淨名等經及釋僧肇大同此意。

問直觀空為波若。於空不證為方便者亦直照有名為波若。取照有不著名曰漚和。答以羅什意釋者觀空不證。雖是漚和而從波若受名沒其巧稱。亦照有之義雖是波若從漚和受名沒其波若之稱。而從方便則受名。而肇師正用斯意。故云。直達法相名之為慧照空不證涉有不著。二巧之義名曰漚和。問亦得直照空義名為波若。照空不證。及以照有并涉有不著。此之三義皆是漚和耶。答亦有斯義波若直照諸法實相。故名為體。體即無二。方便即是波若之巧用。用有多門。一能照空不證於空義。此一巧也。次觀空即能照有。此二巧也。三涉有復能無著。此三巧也。總此諸巧悉名方便。故用金為體。金上諸巧皆名方便問此與前釋相違。云何會通。答合照空有皆名波若。即合取二巧皆名方使。即波若具照空有。方便具空有二巧。故以波若名慧。即慧有二照。方便無有慧名。故但稱二巧。此就二照二巧釋之。若直照實相名波若。取觀空不證及照有不著悉是波若之用。故皆名方便。此就體一用多門釋。此皆合離適時眾義無違。異文皆會。雖三種不同猶一意耳。問若淨名經以二慧為法身父母者。何故瓔珞經以二諦為父母耶。答若以二慧名為佛二慧由二諦而生。即以二諦為父母。若言二慧生佛故以二慧為父母。二慧復由二諦而生即二諦為祖父母。二諦復由八不而正即八不為祖中之祖。故八不為眾教之宗歸群聖之根本顯在於斯。得失門第三。問八不但是眾聖之得源。亦是群生之失本。答悟無生即有三乘眾聖。迷八不即有六趣。紛然故涅槃云。是一味藥隨其流處有六種味。一味藥者即即中道佛性。中道佛性不生不滅不常不斷即是八不。故知。失於八不有六趣紛然。問云何失於八不有六趣紛然。答以不悟八不即不識二諦。不識二諦即二慧不生。二慧不生即有愛見煩惱。以煩惱故即便有業。以有業故即有生老病死憂悲苦惱。故知。失於八不有六趣紛然。問得失八不凡有幾人。答且據二門各有四種。失人四者一鈍根起愛眾生。二利根起見外道。三即此愛見眾生迴心學佛小乘之教。但薄福鈍根遂成三失。一得語不得意。聞說小乘名。故云得語。不知說小通大。守指忘月。故名失意。二者語意俱失。如智度論呵迦旃延云。是語非大乘中說。亦三藏所無。蓋是諸論義師自作此說耳。三者保執小乘遂謗方等。如五百部。為執諸法有決定相。不知佛意為解脫。故聞畢竟空如刀傷心。四者即此小乘人迴心學大乘亦有三失。一得語不得意。聞說大作大解成有所得大。不知是因緣假名小大為表非大非小。故名為失。二者語意俱失。於大乘中種種推斥非三藏義。亦方等所無。三者保執大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問直觀空為波若。於空不證為方便者亦直照有名為波若。取照有不著名曰漚和。答以羅什意釋者觀空不證。雖是漚和而從波若受名沒其巧稱。亦照有之義雖是波若從漚和受名沒其波若之稱。而從方便則受名。而肇師正用斯意。故云。直達法相名之為慧照空不證涉有不著。二巧之義名曰漚和。問亦得直照空義名為波若。照空不證。及以照有并涉有不著。此之三義皆是漚和耶。答亦有斯義波若直照諸法實相。故名為體。體即無二。方便即是波若之巧用。用有多門。一能照空不證於空義。此一巧也。次觀空即能照有。此二巧也。三涉有復能無著。此三巧也。總此諸巧悉名方便。故用金為體。金上諸巧皆名方便問此與前釋相違。云何會通。答合照空有皆名波若。即合取二巧皆名方使。即波若具照空有。方便具空有二巧。故以波若名慧。即慧有二照。方便無有慧名。故但稱二巧。此就二照二巧釋之。若直照實相名波若。取觀空不證及照有不著悉是波若之用。故皆名方便。此就體一用多門釋。此皆合離適時眾義無違。異文皆會。雖三種不同猶一意耳。問若淨名經以二慧為法身父母者。何故瓔珞經以二諦為父母耶。答若以二慧名為佛二慧由二諦而生。即以二諦為父母。若言二慧生佛故以二慧為父母。二慧復由二諦而生即二諦為祖父母。二諦復由八不而正即八不為祖中之祖。故八不為眾教之宗歸群聖之根本顯在於斯。得失門第三。問八不但是眾聖之得源。亦是群生之失本。答悟無生即有三乘眾聖。迷八不即有六趣。紛然故涅槃云。是一味藥隨其流處有六種味。一味藥者即即中道佛性。中道佛性不生不滅不常不斷即是八不。故知。失於八不有六趣紛然。問云何失於八不有六趣紛然。答以不悟八不即不識二諦。不識二諦即二慧不生。二慧不生即有愛見煩惱。以煩惱故即便有業。以有業故即有生老病死憂悲苦惱。故知。失於八不有六趣紛然。問得失八不凡有幾人。答且據二門各有四種。失人四者一鈍根起愛眾生。二利根起見外道。三即此愛見眾生迴心學佛小乘之教。但薄福鈍根遂成三失。一得語不得意。聞說小乘名。故云得語。不知說小通大。守指忘月。故名失意。二者語意俱失。如智度論呵迦旃延云。是語非大乘中說。亦三藏所無。蓋是諸論義師自作此說耳。三者保執小乘遂謗方等。如五百部。為執諸法有決定相。不知佛意為解脫。故聞畢竟空如刀傷心。四者即此小乘人迴心學大乘亦有三失。一得語不得意。聞說大作大解成有所得大。不知是因緣假名小大為表非大非小。故名為失。二者語意俱失。於大乘中種種推斥非三藏義。亦方等所無。三者保執大

乘遂撥無小。如法華論釋藥草喻品破菩薩病。以菩薩聞道理有一無有二乘遂撥無小。雖一地所生一兩所潤而諸草木各有差別。道理乃唯有大不妨於緣成小。而菩薩遂撥無小守實喪權。故名為失。此之四人並不悟八不中道。不發生正觀。故成四種失。雖有四失合成三迷。初之一失有顛倒病不知是病。不知救治。次之一失知其是病欲求救治。但服邪藥即舊病不除更增新病。後之二失知其是病求於救治。但無方便服於甘露遂成毒藥。亦舊病不除更起新病。雖有四失合成二過。初之二失自樹起迷。後之二失學教成病。初二人異者初鈍根起愛。後利根起見。又初人但有一失。後人失中更復起失。所以然者有此身心。已名為失。而復推斥成九十六種異。故去城逾遠。岐路逾多。故法華經以此二人喻毒虫惡鬼也。問八不具於二諦。小乘人知諸法生得於世諦。云何言失。答世諦是因緣無生生。而小乘之流執成性生故失於世諦。尚失世諦。況第一義耶。問方廣道人學於大乘。明一切法不生不滅畢竟空應得八不。云何言失。答八不無生者蓋是因緣生無生。不壞生而說無生。而方廣之流執無生而失生。既失無生生亦失生無生。即俱壞二諦。問如來出世正為何人。龍樹後興復斥何病。答通而言之佛並為四人。是故出世。但佛未出世唯有前之二人。為破此二人故說五乘之教。此二人中有無聞非法者。以人天善根而成就之。有三乘根性者說三乘之教。龍樹出世雖通為四人。此論正為大小乘人故申大小兩教。傍為前二人也。又佛雖說五乘之教意在大事因緣。四依雖申大小兩教。意歸一極令悟中道發生正觀。次明得四人者。如前所明觀中道者凡有四種。中道即不生不滅八不義也。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得菩薩菩提。上上智觀故得佛菩提。菩提云智。即是因中發觀。故成於四人此論合四人為二。前二十五品令因中發觀得佛及菩薩菩提。後之二品令二乘人因中發觀得二乘菩提。故後品云。前已聞大乘法入第一義。今欲聞聲聞法入第一義。第一義即是中道。但悟有淺深。猶如三狩。故成四品。問若三乘同觀中道。即三乘人同稟八不。何故經文云為聲聞人說十二因緣生滅。為菩薩說十二無生滅耶。答大明聲聞凡有二種。一者得於人空不得法空。不得法空故有十二相生。知無有我。故入第一義。大士具得二空非但無我。亦無十二。故入第一義。故異於彼二乘。二者聲聞之人具得二空。但聲聞前有十二而折之。令空方入第一義。菩薩知十二本自不生。今亦無滅故入第一義空。如智度論釋大小二空。聲聞分折人法故人法空。菩薩知人法本性自空。雖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘遂撥無小。如法華論釋藥草喻品破菩薩病。以菩薩聞道理有一無有二乘遂撥無小。雖一地所生一兩所潤而諸草木各有差別。道理乃唯有大不妨於緣成小。而菩薩遂撥無小守實喪權。故名為失。此之四人並不悟八不中道。不發生正觀。故成四種失。雖有四失合成三迷。初之一失有顛倒病不知是病。不知救治。次之一失知其是病欲求救治。但服邪藥即舊病不除更增新病。後之二失知其是病求於救治。但無方便服於甘露遂成毒藥。亦舊病不除更起新病。雖有四失合成二過。初之二失自樹起迷。後之二失學教成病。初二人異者初鈍根起愛。後利根起見。又初人但有一失。後人失中更復起失。所以然者有此身心。已名為失。而復推斥成九十六種異。故去城逾遠。岐路逾多。故法華經以此二人喻毒虫惡鬼也。問八不具於二諦。小乘人知諸法生得於世諦。云何言失。答世諦是因緣無生生。而小乘之流執成性生故失於世諦。尚失世諦。況第一義耶。問方廣道人學於大乘。明一切法不生不滅畢竟空應得八不。云何言失。答八不無生者蓋是因緣生無生。不壞生而說無生。而方廣之流執無生而失生。既失無生生亦失生無生。即俱壞二諦。問如來出世正為何人。龍樹後興復斥何病。答通而言之佛並為四人。是故出世。但佛未出世唯有前之二人。為破此二人故說五乘之教。此二人中有無聞非法者。以人天善根而成就之。有三乘根性者說三乘之教。龍樹出世雖通為四人。此論正為大小乘人故申大小兩教。傍為前二人也。又佛雖說五乘之教意在大事因緣。四依雖申大小兩教。意歸一極令悟中道發生正觀。次明得四人者。如前所明觀中道者凡有四種。中道即不生不滅八不義也。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得菩薩菩提。上上智觀故得佛菩提。菩提云智。即是因中發觀。故成於四人此論合四人為二。前二十五品令因中發觀得佛及菩薩菩提。後之二品令二乘人因中發觀得二乘菩提。故後品云。前已聞大乘法入第一義。今欲聞聲聞法入第一義。第一義即是中道。但悟有淺深。猶如三狩。故成四品。問若三乘同觀中道。即三乘人同稟八不。何故經文云為聲聞人說十二因緣生滅。為菩薩說十二無生滅耶。答大明聲聞凡有二種。一者得於人空不得法空。不得法空故有十二相生。知無有我。故入第一義。大士具得二空非但無我。亦無十二。故入第一義。故異於彼二乘。二者聲聞之人具得二空。但聲聞前有十二而折之。令空方入第一義。菩薩知十二本自不生。今亦無滅故入第一義空。如智度論釋大小二空。聲聞分折人法故人法空。菩薩知人法本性自空。雖

有折法及本性不同。而同明入於空義。以同入空義故三乘同入第一義。有折法不折法故聲聞名於生滅觀菩薩名無生滅觀。問同入空者空義有異以不。答玄義中具釋。今略明一句。智度論云。二乘名但空。菩薩名不可得空。二乘但住於空名為單空。大士知空亦復空名不可得空。智度論又云。二乘得二空如毛孔空。大士得二空如十方空也。正宗門第四。問前言二諦由八不而正。請為陳之。答由八不故世諦成中道。即世諦義正。由八不故真諦成中道。即真諦義正。由八不故二諦合成中道。即二諦合正。以三種正故十二部經八萬法藏一切教正。以一切教正故即發生正觀戲論皆滅。即便得道。以斯義要故八不在初。是以論主因八不定佛法偏正也。問何故三種正而一切正耶。答三世十方諸佛所說法皆依二諦。以二諦總攝一切佛法。二諦既正。豈非一切正耶。問論主何故以八不正佛教耶。答為三種人學於二諦皆墮偏邪。一者如五百部等執定性有即世諦墮性有。故成偏邪。二者方廣執定性空即真諦墮在偏邪。為破此二偏故申因緣空有為二諦。即二諦始正。三者即世所行亦云。有三種中道。世諦明不常不斷中道。真諦明不生不滅中道。二諦合辨非真非俗中道。但考責三中。皆不成中墮在偏邪。故今對此偏邪明八不。正於二諦成三種中道。故三中得正。問八不即是二諦。云何以八不正於二諦。答八不雖即是二諦。但說有無以為二諦不言八不。而稟教之流聞有無二邊墮斷常。故不成中道。若言二諦不生不滅不常不斷。即知。二諦便是中道。故將八不釋成二諦。問云何將八不釋成世諦中道。世諦義正耶。答一師語多對他而起。他有有可有即有空可空。有有可有不由空故有。若有空可空不由有故空。今無有可有即無空可空。無有可有由空故有。無空可空由有故空。故以空有為世諦。有空為真諦。空有為世諦。世諦即是因緣假有。因緣假有即是因緣假生因緣假滅。因緣假生不可定生。因緣假滅不可定滅。不可定生故無性實之生。不可定滅故無性實之滅。故不生不滅為世諦中道。問師云。假生不生。假滅不滅。不生不滅名世諦中道。此乃是不於假生。云何不性生耶。答師云假生不生此有三意。若明二諦俱無生義者即假生不生。此明無有性實之生義耳。非是不於假生也。二者自有假生不生。即不於假生。為世諦中道。此用真諦之假為世諦之中。具如上釋也。三者明此假生即是不生。若安不生置於真諦生自在世諦。此乃是真俗二見耳。問世諦無性實生滅云何是中道耶。答世諦若是性實生滅即墮偏邪不成中道。以世諦遠離性實偏邪故成中道。問性實生滅云何名偏邪。答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有折法及本性不同。而同明入於空義。以同入空義故三乘同入第一義。有折法不折法故聲聞名於生滅觀菩薩名無生滅觀。問同入空者空義有異以不。答玄義中具釋。今略明一句。智度論云。二乘名但空。菩薩名不可得空。二乘但住於空名為單空。大士知空亦復空名不可得空。智度論又云。二乘得二空如毛孔空。大士得二空如十方空也。正宗門第四。問前言二諦由八不而正。請為陳之。答由八不故世諦成中道。即世諦義正。由八不故真諦成中道。即真諦義正。由八不故二諦合成中道。即二諦合正。以三種正故十二部經八萬法藏一切教正。以一切教正故即發生正觀戲論皆滅。即便得道。以斯義要故八不在初。是以論主因八不定佛法偏正也。問何故三種正而一切正耶。答三世十方諸佛所說法皆依二諦。以二諦總攝一切佛法。二諦既正。豈非一切正耶。問論主何故以八不正佛教耶。答為三種人學於二諦皆墮偏邪。一者如五百部等執定性有即世諦墮性有。故成偏邪。二者方廣執定性空即真諦墮在偏邪。為破此二偏故申因緣空有為二諦。即二諦始正。三者即世所行亦云。有三種中道。世諦明不常不斷中道。真諦明不生不滅中道。二諦合辨非真非俗中道。但考責三中。皆不成中墮在偏邪。故今對此偏邪明八不。正於二諦成三種中道。故三中得正。問八不即是二諦。云何以八不正於二諦。答八不雖即是二諦。但說有無以為二諦不言八不。而稟教之流聞有無二邊墮斷常。故不成中道。若言二諦不生不滅不常不斷。即知。二諦便是中道。故將八不釋成二諦。問云何將八不釋成世諦中道。世諦義正耶。答一師語多對他而起。他有有可有即有空可空。有有可有不由空故有。若有空可空不由有故空。今無有可有即無空可空。無有可有由空故有。無空可空由有故空。故以空有為世諦。有空為真諦。空有為世諦。世諦即是因緣假有。因緣假有即是因緣假生因緣假滅。因緣假生不可定生。因緣假滅不可定滅。不可定生故無性實之生。不可定滅故無性實之滅。故不生不滅為世諦中道。問師云。假生不生。假滅不滅。不生不滅名世諦中道。此乃是不於假生。云何不性生耶。答師云假生不生此有三意。若明二諦俱無生義者即假生不生。此明無有性實之生義耳。非是不於假生也。二者自有假生不生。即不於假生。為世諦中道。此用真諦之假為世諦之中。具如上釋也。三者明此假生即是不生。若安不生置於真諦生自在世諦。此乃是真俗二見耳。問世諦無性實生滅云何是中道耶。答世諦若是性實生滅即墮偏邪不成中道。以世諦遠離性實偏邪故成中道。問性實生滅云何名偏邪。答

以生定生即生是常生。滅若實滅故滅成斷滅。故性實生滅即是偏邪。問離性生滅但成世諦中道。亦成世諦假名耶。答即一性實之執具於二義。以性實是偏義故障於中道。以自性義故障於假名。能障一惑既具二義。所障世諦中假亦然。以有不自有故有是假有。即此假有遠離二邊。故稱中道。問若爾中假何別。答論云。亦為是假名。亦是中道義。故更無二體約義不同耳。問若爾攝山大師云何非有非無名為中道。而有而無稱為假名。即體稱為中。用即是假。云何無別。答此是一往開於體用。故體稱為中。用名為假。問大師何故作是說。答論文如此。故大師用之。四諦品云。眾因緣生法。我說即是空。亦為最假名。亦是中道義。長行釋云。以遠離二邊故名中道。為眾生故以假名說。中道為體不可說其有無。用是有無故可得假說。故以非有非無為中。而有而無為假。蓋是一途論耳。若辨三中三假即中假常通。後當具說也。問何等是性實生滅。答略明四種人計。一者世間所說。但就耳目所見地水和合即外物生。父母和合有內法起。以其決定有內外法生故名性實。二者諸外道所計無因邪因決定有生。亦名性實。三者小乘之人執未來定有性生。從於未來起來現在。故名為生。亦是性實。四者有所得大乘學人雖言諸法是假。決定有生可生。即生不因滅故生成自性。如此四種性生並障如來因緣世諦。論主出世破此四人性實之執。申明世諦是因緣假名。故世諦始成中道也。問世諦破此性實生滅是性空義以不。答即是性空也。以如是等性畢竟空寂五眼不見故名性空。問為是本性空。為是破性空。答具二義也。此性本來空寂。非破故空名本性空。如謂炎為水。水本性空。若據妄謂之情名為性執。就其求此性執不可得名破性空也。問既是性空。云何稱中道耶。答空無二邊。故稱中道。問即此亦得明。非有非無。中道以不。答以空無性實故不可為有。有因緣假名。故不可為無。此即合中與假皆是中道。問此出何處。答涅槃經云。亦有亦無名為中道。即是其事。又涅槃云。無生死不可為有。有常樂我淨不可為無。如此之類其義非一。問云何用此以為中道。答中是正義。明無性實有於假名。在義始正。故稱為中。問性空有幾種。答論性空有四種。一者計有空性名為性空。此從所執立名。二者破外人性實故名性空。三者此性執本自空名本性空。四者因緣本性自空名為性空。此性空即是佛性波若實相之異名耳。二乘人不見性空者不見此性空。此以體為性。非性執之性。問二諦俱不生。俱不說。俱如俱絕。俱性俱空。性空何異。答猶一義耳。無性假兩生故俱不生。世諦不說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以生定生即生是常生。滅若實滅故滅成斷滅。故性實生滅即是偏邪。問離性生滅但成世諦中道。亦成世諦假名耶。答即一性實之執具於二義。以性實是偏義故障於中道。以自性義故障於假名。能障一惑既具二義。所障世諦中假亦然。以有不自有故有是假有。即此假有遠離二邊。故稱中道。問若爾中假何別。答論云。亦為是假名。亦是中道義。故更無二體約義不同耳。問若爾攝山大師云何非有非無名為中道。而有而無稱為假名。即體稱為中。用即是假。云何無別。答此是一往開於體用。故體稱為中。用名為假。問大師何故作是說。答論文如此。故大師用之。四諦品云。眾因緣生法。我說即是空。亦為最假名。亦是中道義。長行釋云。以遠離二邊故名中道。為眾生故以假名說。中道為體不可說其有無。用是有無故可得假說。故以非有非無為中。而有而無為假。蓋是一途論耳。若辨三中三假即中假常通。後當具說也。問何等是性實生滅。答略明四種人計。一者世間所說。但就耳目所見地水和合即外物生。父母和合有內法起。以其決定有內外法生故名性實。二者諸外道所計無因邪因決定有生。亦名性實。三者小乘之人執未來定有性生。從於未來起來現在。故名為生。亦是性實。四者有所得大乘學人雖言諸法是假。決定有生可生。即生不因滅故生成自性。如此四種性生並障如來因緣世諦。論主出世破此四人性實之執。申明世諦是因緣假名。故世諦始成中道也。問世諦破此性實生滅是性空義以不。答即是性空也。以如是等性畢竟空寂五眼不見故名性空。問為是本性空。為是破性空。答具二義也。此性本來空寂。非破故空名本性空。如謂炎為水。水本性空。若據妄謂之情名為性執。就其求此性執不可得名破性空也。問既是性空。云何稱中道耶。答空無二邊。故稱中道。問即此亦得明。非有非無。中道以不。答以空無性實故不可為有。有因緣假名。故不可為無。此即合中與假皆是中道。問此出何處。答涅槃經云。亦有亦無名為中道。即是其事。又涅槃云。無生死不可為有。有常樂我淨不可為無。如此之類其義非一。問云何用此以為中道。答中是正義。明無性實有於假名。在義始正。故稱為中。問性空有幾種。答論性空有四種。一者計有空性名為性空。此從所執立名。二者破外人性實故名性空。三者此性執本自空名本性空。四者因緣本性自空名為性空。此性空即是佛性波若實相之異名耳。二乘人不見性空者不見此性空。此以體為性。非性執之性。問二諦俱不生。俱不說。俱如俱絕。俱性俱空。性空何異。答猶一義耳。無性假兩生故俱不生。世諦不說

性生。真諦不說假生。名俱不說。二諦絕假實兩生名為俱絕。絕即是如。故云俱如。問何故初就不生不滅明中道耶。答隨寄一門冀得諸悟。不應苟責所由。必欲尋之非無深致。世諦雖具萬化。但因果相生是眾義大宗立信之根本。因果若成即一切皆成。因果若壞即一切皆壞。今欲正世諦因果相生之義。是故命初就不生不滅論世諦中道。問何以知欲破邪偏因果正世諦因果耶。答青目釋不生即出內外論師九種因果。皆悉不成。故知。就因果以明世諦中道。問何故不言不因不果如涅槃十不耶。答今欲以無生滅正世諦因果。故不得發旨即明非因非果。問既說不生不滅便足。何故復說六事。答利根者聞初即悟。不須更說。所以然者以世諦無性實生滅即病無不破。了因緣假名生滅即正無不顯。故不須更說六事。但為鈍根未悟宜轉勢演之。又根性不同受悟非一。自有聞不生不滅不悟。聽不常不斷便了。故更趣異緣宜開別教。如淨名三十餘菩薩說不二法門。又如曇無蝎菩薩說六百萬億波若之門。問已知。更說異門今何故。次不生不滅明不常不斷。答略有三義。一者成前世諦破性生滅義。所以世諦破性實生滅者。良由實生即墮常。實滅即墮斷。是故世諦破實生滅也。二者顯成世諦中道義。所以世諦假生假滅是中道者。良由假生非定生故不常。假滅非定滅故不斷。不斷不常故名中道。故舉不常不斷釋成世諦中道也。問不常不斷既是中道。不生不滅亦是中道。云何以中道顯中道。答就不生不滅明世諦中道義即不顯。若就不常不斷明於中道在義易彰。所以然者以經論之中多就不常不斷明中道。涅槃師子吼品云。眾生見起凡有二種。一斷二常。如是二見不名中道。無常無斷乃名中道。此論業品云。此論所說義離於斷常。以經論多就不常不斷明中道其義顯彰。其言易信。故舉不常不斷釋成中道。三者上雖言世諦因果相生是假生滅。非實生滅。此乃離性實之過。猶未勉因中有果無果之失。所以然者既稱假生。或可謂因中有果故假生。或是因中無果故假生。故今明假名因果相生不得有無。若如僧佉計因中有果故生。即是常義。如百論云。種種果生時種種因不失。不失者常是有不可失滅。故名為常。衛世師執因中無果。故名為斷。以因中無果因滅於前。果生於後。故名為斷。佛法內薩婆多明三世有。即是本果性在未來。從未來至現在。從現在謝過去。三世常有。故名為常。僧祇部二世無義。以本無今有已有還無故是斷滅。今明。因緣因果不可定有。不可定無。故是不斷不常。名為中道。具如涅槃師子吼品說也。次明不一不異者。世諦雖離性實生滅及決定斷常。猶恐墮於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性生。真諦不說假生。名俱不說。二諦絕假實兩生名為俱絕。絕即是如。故云俱如。問何故初就不生不滅明中道耶。答隨寄一門冀得諸悟。不應苟責所由。必欲尋之非無深致。世諦雖具萬化。但因果相生是眾義大宗立信之根本。因果若成即一切皆成。因果若壞即一切皆壞。今欲正世諦因果相生之義。是故命初就不生不滅論世諦中道。問何以知欲破邪偏因果正世諦因果耶。答青目釋不生即出內外論師九種因果。皆悉不成。故知。就因果以明世諦中道。問何故不言不因不果如涅槃十不耶。答今欲以無生滅正世諦因果。故不得發旨即明非因非果。問既說不生不滅便足。何故復說六事。答利根者聞初即悟。不須更說。所以然者以世諦無性實生滅即病無不破。了因緣假名生滅即正無不顯。故不須更說六事。但為鈍根未悟宜轉勢演之。又根性不同受悟非一。自有聞不生不滅不悟。聽不常不斷便了。故更趣異緣宜開別教。如淨名三十餘菩薩說不二法門。又如曇無蝎菩薩說六百萬億波若之門。問已知。更說異門今何故。次不生不滅明不常不斷。答略有三義。一者成前世諦破性生滅義。所以世諦破性實生滅者。良由實生即墮常。實滅即墮斷。是故世諦破實生滅也。二者顯成世諦中道義。所以世諦假生假滅是中道者。良由假生非定生故不常。假滅非定滅故不斷。不斷不常故名中道。故舉不常不斷釋成世諦中道也。問不常不斷既是中道。不生不滅亦是中道。云何以中道顯中道。答就不生不滅明世諦中道義即不顯。若就不常不斷明於中道在義易彰。所以然者以經論之中多就不常不斷明中道。涅槃師子吼品云。眾生見起凡有二種。一斷二常。如是二見不名中道。無常無斷乃名中道。此論業品云。此論所說義離於斷常。以經論多就不常不斷明中道其義顯彰。其言易信。故舉不常不斷釋成中道。三者上雖言世諦因果相生是假生滅。非實生滅。此乃離性實之過。猶未勉因中有果無果之失。所以然者既稱假生。或可謂因中有果故假生。或是因中無果故假生。故今明假名因果相生不得有無。若如僧佉計因中有果故生。即是常義。如百論云。種種果生時種種因不失。不失者常是有不可失滅。故名為常。衛世師執因中無果。故名為斷。以因中無果因滅於前。果生於後。故名為斷。佛法內薩婆多明三世有。即是本果性在未來。從未來至現在。從現在謝過去。三世常有。故名為常。僧祇部二世無義。以本無今有已有還無故是斷滅。今明。因緣因果不可定有。不可定無。故是不斷不常。名為中道。具如涅槃師子吼品說也。次明不一不異者。世諦雖離性實生滅及決定斷常。猶恐墮於

一異。如僧佉與大眾部明因果一體。衛世與上座部明因果異體。如此一異並壞世諦因果中道。故次明不一不異。問世諦因果云何不一不異耶。答觀法品云。眾因緣生法不即因。不異因。以因果不同能所二義何得為一。因名果因。果名因果。云何得異。故稱中道。次不來不出者惑病無窮。不可備舉。世諦中道無量。亦不可具明。今更以二門頒其大要即病無不破。中無不顯。惑者雖聞上六不而終謂決定有果。既決定有果。若從外來必從內出。故次明不來不出。如計眾生苦樂萬物生滅皆從自在天來謂外來義。復有外道計苦樂之果皆是我之自作我之自受。故名內出。復有宿作外道。如須跋之流。計苦樂之果皆從往因。不由現緣為內出義。復有外道。謂男女和合生於眾生。四大共聚以生外物名為外來。此以因為內。以緣為外。又如毘曇計木有火性。從於性火以成事火為內出義。成論明木無火性。但假緣生為外來義。若計有內火性復假外緣。即具計來出。今明如此來出皆壞世諦因果。是故次明不來不出。問世諦因果云何不來不出耶。答因緣因果不可內外。故名中道。所以然者論云。眾因緣生法以果不偏在因故不內。不偏在緣故不外。淨名云。法不屬因。不在緣。故以不偏在二邊故稱中道。問何故但說八事。答八事四對。一一相對病無不破。中無不顯。即義無不足。但以四對歷破眾計。歷明中道於義略圓。故但說八也。次明真諦具八不。明真諦中道者以空有為世諦。有空為真諦。以空有為世諦世諦則是假生假滅。對世諦假生明真諦假不生。對世諦假滅明真諦假不滅。不生不滅為真諦中道。問何以知二諦俱無生耶。答瓔珞經佛母品云。二諦者不一不二不常不斷不來不出不生不滅。故知。八不具二諦也。此論明大小二人俱亡失二諦。小乘執有撥空。故失於真諦。大乘人執空排有。故失於世諦。接此二失仍牒八不。故知。八不具足二諦。又大乘人執畢竟空無有世諦。既失世諦亦失第一義諦。是故今明雖畢竟無生而有二諦。問但應直明二諦。何故乃明二諦俱無生耶。答直明空有二諦者。容謂還具取前大小二人所明空有。合成二諦。此即偏病不破中道不顯。故今明二諦俱無生即雙破二偏。具明中道。所以然者以世諦無生故破於性生。即小乘執性有此病得除。以真諦無生明因緣生宛然即是無生。故大乘偏空病息。故知。二諦無生霍破兩病。又以世諦無性生。有因緣假生故世諦成中道。真諦無假生。明因緣假不生真諦成中道。以具得顯二中道。所以明二諦俱不生。又由來但明一諦生。一諦不生。欲對破彼計。故明二諦俱無有生。又明二諦俱不生者。欲示一切法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一異。如僧佉與大眾部明因果一體。衛世與上座部明因果異體。如此一異並壞世諦因果中道。故次明不一不異。問世諦因果云何不一不異耶。答觀法品云。眾因緣生法不即因。不異因。以因果不同能所二義何得為一。因名果因。果名因果。云何得異。故稱中道。次不來不出者惑病無窮。不可備舉。世諦中道無量。亦不可具明。今更以二門頒其大要即病無不破。中無不顯。惑者雖聞上六不而終謂決定有果。既決定有果。若從外來必從內出。故次明不來不出。如計眾生苦樂萬物生滅皆從自在天來謂外來義。復有外道計苦樂之果皆是我之自作我之自受。故名內出。復有宿作外道。如須跋之流。計苦樂之果皆從往因。不由現緣為內出義。復有外道。謂男女和合生於眾生。四大共聚以生外物名為外來。此以因為內。以緣為外。又如毘曇計木有火性。從於性火以成事火為內出義。成論明木無火性。但假緣生為外來義。若計有內火性復假外緣。即具計來出。今明如此來出皆壞世諦因果。是故次明不來不出。問世諦因果云何不來不出耶。答因緣因果不可內外。故名中道。所以然者論云。眾因緣生法以果不偏在因故不內。不偏在緣故不外。淨名云。法不屬因。不在緣。故以不偏在二邊故稱中道。問何故但說八事。答八事四對。一一相對病無不破。中無不顯。即義無不足。但以四對歷破眾計。歷明中道於義略圓。故但說八也。次明真諦具八不。明真諦中道者以空有為世諦。有空為真諦。以空有為世諦世諦則是假生假滅。對世諦假生明真諦假不生。對世諦假滅明真諦假不滅。不生不滅為真諦中道。問何以知二諦俱無生耶。答瓔珞經佛母品云。二諦者不一不二不常不斷不來不出不生不滅。故知。八不具二諦也。此論明大小二人俱亡失二諦。小乘執有撥空。故失於真諦。大乘人執空排有。故失於世諦。接此二失仍牒八不。故知。八不具足二諦。又大乘人執畢竟空無有世諦。既失世諦亦失第一義諦。是故今明雖畢竟無生而有二諦。問但應直明二諦。何故乃明二諦俱無生耶。答直明空有二諦者。容謂還具取前大小二人所明空有。合成二諦。此即偏病不破中道不顯。故今明二諦俱無生即雙破二偏。具明中道。所以然者以世諦無生故破於性生。即小乘執性有此病得除。以真諦無生明因緣生宛然即是無生。故大乘偏空病息。故知。二諦無生霍破兩病。又以世諦無性生。有因緣假生故世諦成中道。真諦無假生。明因緣假不生真諦成中道。以具得顯二中道。所以明二諦俱不生。又由來但明一諦生。一諦不生。欲對破彼計。故明二諦俱無有生。又明二諦俱不生者。欲示一切法

本來畢竟無生。令一切眾生悟無生忍。故明二諦俱無生。所以然者夫心若有生即有所依。有所依即有所縛。有所縛不得離生老病死憂悲苦惱。尚不得二乘。何況佛道。若心無生即無所依。離一切縛即便得中道。故五十二賢聖皆就無生觀內分其階級。初信諸法本性無性故名十信。稍析伏生心令不起動念。故名為伏忍。即三十心人。以折伏生心不起動念。即無生稍明。順諸法無生不墮於生。故名為順忍。初地至六地也。生心動念不復現前。無生現前故名無生忍。七地至九地也。生心動念畢竟寂滅。無生妙語了了分明。故稱寂滅忍。十地等覺妙覺地也。以階級無階級唯一無生觀。無階級階級故有五十二位不同。所以五十二位並作無生觀者。良由二諦本來無生。故因二諦無生發無生觀。如涅槃云。十二因緣不生不滅能生觀智。即知。八不是五十二賢聖之根本也。問云何五十二賢聖皆悟二諦無生。答以了世諦故一切性實有所得心畢竟不生。以了真諦故知因緣生即無生。於一切假生不復生心動念。總攝生病無出假實。於此二處不復動念。即悟無生法忍。故有一切賢聖也。問世諦破性生滅明不生不滅。真諦破假生滅明不生不滅以不。答正意則不然。世諦破實生滅明不生不滅。真諦明假生宛然即是無生。故不破也。所以經云。不壞假名而說諸法實相。論云。因緣生法。我說即是空。若破假生滅者即違此經論。問何故破性生辨無生。而假生即是無生。答諸法畢竟無有性生。故五眼不見。但顛倒橫謂言有。所以須破性生既竟。始得辨因緣假生。為佛菩薩世諦。此因緣假生為佛眼所見。云何破因緣世諦耶。但因緣生即寂滅性故名為真諦無生。為真諦中道。問舊何得云世諦破性生。真諦破假生耶。答此據假病為言耳。本對性立假。而惑者復決定謂道理有此假。故成假生病。今破此假生病故言破假耳。而不破因緣無所得假。故二諦俱破性假凡有二義。若世諦破性即破而不收。真諦破假亦破亦收。破其能迷之情收取所惑之假。故但除其病而不除其法。亦有二門。一無法可除。即破性實之法。二但除能迷之情。不除所迷之法。即真諦破假義也。問若因緣假生即是無生故不破者。亦因緣性生即是無生。亦應不破。答因緣性如佛性法性等。此猶是假義耳。今取有所得生。是性生故生。不得是無生。如此之性即但破不收。問何人執假生。而言真諦破假生。答有二種人。一者不空假名二諦。二者空假名二諦。為此二人故明真諦破假。不空假人謂世諦空無性實生。而假生不可空。為此人故明世諦因緣。假生即是無生。何處有此假法不空。若有此假法不空者。須破此假法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來畢竟無生。令一切眾生悟無生忍。故明二諦俱無生。所以然者夫心若有生即有所依。有所依即有所縛。有所縛不得離生老病死憂悲苦惱。尚不得二乘。何況佛道。若心無生即無所依。離一切縛即便得中道。故五十二賢聖皆就無生觀內分其階級。初信諸法本性無性故名十信。稍析伏生心令不起動念。故名為伏忍。即三十心人。以折伏生心不起動念。即無生稍明。順諸法無生不墮於生。故名為順忍。初地至六地也。生心動念不復現前。無生現前故名無生忍。七地至九地也。生心動念畢竟寂滅。無生妙語了了分明。故稱寂滅忍。十地等覺妙覺地也。以階級無階級唯一無生觀。無階級階級故有五十二位不同。所以五十二位並作無生觀者。良由二諦本來無生。故因二諦無生發無生觀。如涅槃云。十二因緣不生不滅能生觀智。即知。八不是五十二賢聖之根本也。問云何五十二賢聖皆悟二諦無生。答以了世諦故一切性實有所得心畢竟不生。以了真諦故知因緣生即無生。於一切假生不復生心動念。總攝生病無出假實。於此二處不復動念。即悟無生法忍。故有一切賢聖也。問世諦破性生滅明不生不滅。真諦破假生滅明不生不滅以不。答正意則不然。世諦破實生滅明不生不滅。真諦明假生宛然即是無生。故不破也。所以經云。不壞假名而說諸法實相。論云。因緣生法。我說即是空。若破假生滅者即違此經論。問何故破性生辨無生。而假生即是無生。答諸法畢竟無有性生。故五眼不見。但顛倒橫謂言有。所以須破性生既竟。始得辨因緣假生。為佛菩薩世諦。此因緣假生為佛眼所見。云何破因緣世諦耶。但因緣生即寂滅性故名為真諦無生。為真諦中道。問舊何得云世諦破性生。真諦破假生耶。答此據假病為言耳。本對性立假。而惑者復決定謂道理有此假。故成假生病。今破此假生病故言破假耳。而不破因緣無所得假。故二諦俱破性假凡有二義。若世諦破性即破而不收。真諦破假亦破亦收。破其能迷之情收取所惑之假。故但除其病而不除其法。亦有二門。一無法可除。即破性實之法。二但除能迷之情。不除所迷之法。即真諦破假義也。問若因緣假生即是無生故不破者。亦因緣性生即是無生。亦應不破。答因緣性如佛性法性等。此猶是假義耳。今取有所得生。是性生故生。不得是無生。如此之性即但破不收。問何人執假生。而言真諦破假生。答有二種人。一者不空假名二諦。二者空假名二諦。為此二人故明真諦破假。不空假人謂世諦空無性實生。而假生不可空。為此人故明世諦因緣。假生即是無生。何處有此假法不空。若有此假法不空者。須破此假法也。

問即此不空假名義。亦得是今世諦中道以不。答亦有斯意。汝云。空無性實故是真諦。有於假法名為世諦。此二諦猶是今之世諦義耳。以世諦是因緣假名。無有性實之法。云何乃用世諦之空。為真諦空耶。問觀由來義亦同今說。世諦是三假。即無復性實。真諦是四絕。即不復有三假。此亦是二諦破假實義。與今何異也。答淺深門自當具釋。由來雖言世諦是三假。今以無所得望之終是性義。為今世諦所破。今明。裁起一念作於生解即是性義。何者既起心作生解。心謂有此生復起於生心。即是有所得。故名為性也。若聞生謂生是滅生名為因緣生。而遂作因緣解即成因緣病。須破此因緣。故破假實。須望觀心精密投之。不爾還成舊義。二者空假名人謂空於假生方是無生。蓋是壞生而辨無生。為對此緣故明假生即是無生名為真諦。問不生不滅云何是真諦中道。答以有空為真諦遠離生滅。故稱為中。既稱有空則空不自空。故名為假。如世諦不異也。問既云空有為世諦。有空為真諦。即二諦並是因緣假名。稟教之流聞有作有解。聞無作無解。即二諦並成性病。論主破此性實二諦。申明因緣假名二諦。即二諦俱破性。云何世諦破性。真諦破假。答余年二十二。於紹隆寺以此義諮師。師云。通論破假實。即具有四句。向所問者即二諦俱破性。世諦破性生。真諦破性無生。故二諦俱是假也。二者二諦俱破假。由來有所得世諦是假故假。今明世諦是不假假故世諦破假也。因緣不假假真諦破由來假故假真諦。問他不明真諦是假。何以破之。答彼真諦雖非假而假為真立名。此假名是名故名則亦得真破假。又中假師聞假作假解。亦須破此假。師云。中假師罪重。永不見佛。所以作此呵者本為對性故說假。令其逈悟耳。而遂捨性存假謂決定。為是心有所依故永不見佛。宜須破之。三者世諦破假。真諦破實。此正對由來義。由來世諦是三假。真諦四絕。則非假。故今明世諦破此有所得假。始得辨世諦為假。問云何破耶。答世諦是假者世諦何所待耶。若待真諦者真諦非所待。世諦云。何是能待。世諦既不待真諦。又不自待世諦。即知。世諦非待世諦非待。云何是假。今世諦既無此假。故云世諦破假。今之世諦有不自有。由空故有。即世諦始成假也。真諦破實者真不自真。名為俗真。真非俗真則真不成真。故因緣假真破彼性實真。四者世諦破實。真諦破假。如前釋之。問世諦破實而世諦是假。真諦破假即應真諦非假。答真諦破假生滅。不言真諦破一切假。問既具有四句。今何故言世諦破實真諦破假耶。答通論假實乃具四句。今欲釋二諦俱無生。故世諦無實生。真諦無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問即此不空假名義。亦得是今世諦中道以不。答亦有斯意。汝云。空無性實故是真諦。有於假法名為世諦。此二諦猶是今之世諦義耳。以世諦是因緣假名。無有性實之法。云何乃用世諦之空。為真諦空耶。問觀由來義亦同今說。世諦是三假。即無復性實。真諦是四絕。即不復有三假。此亦是二諦破假實義。與今何異也。答淺深門自當具釋。由來雖言世諦是三假。今以無所得望之終是性義。為今世諦所破。今明。裁起一念作於生解即是性義。何者既起心作生解。心謂有此生復起於生心。即是有所得。故名為性也。若聞生謂生是滅生名為因緣生。而遂作因緣解即成因緣病。須破此因緣。故破假實。須望觀心精密投之。不爾還成舊義。二者空假名人謂空於假生方是無生。蓋是壞生而辨無生。為對此緣故明假生即是無生名為真諦。問不生不滅云何是真諦中道。答以有空為真諦遠離生滅。故稱為中。既稱有空則空不自空。故名為假。如世諦不異也。問既云空有為世諦。有空為真諦。即二諦並是因緣假名。稟教之流聞有作有解。聞無作無解。即二諦並成性病。論主破此性實二諦。申明因緣假名二諦。即二諦俱破性。云何世諦破性。真諦破假。答余年二十二。於紹隆寺以此義諮師。師云。通論破假實。即具有四句。向所問者即二諦俱破性。世諦破性生。真諦破性無生。故二諦俱是假也。二者二諦俱破假。由來有所得世諦是假故假。今明世諦是不假假故世諦破假也。因緣不假假真諦破由來假故假真諦。問他不明真諦是假。何以破之。答彼真諦雖非假而假為真立名。此假名是名故名則亦得真破假。又中假師聞假作假解。亦須破此假。師云。中假師罪重。永不見佛。所以作此呵者本為對性故說假。令其逈悟耳。而遂捨性存假謂決定。為是心有所依故永不見佛。宜須破之。三者世諦破假。真諦破實。此正對由來義。由來世諦是三假。真諦四絕。則非假。故今明世諦破此有所得假。始得辨世諦為假。問云何破耶。答世諦是假者世諦何所待耶。若待真諦者真諦非所待。世諦云。何是能待。世諦既不待真諦。又不自待世諦。即知。世諦非待世諦非待。云何是假。今世諦既無此假。故云世諦破假。今之世諦有不自有。由空故有。即世諦始成假也。真諦破實者真不自真。名為俗真。真非俗真則真不成真。故因緣假真破彼性實真。四者世諦破實。真諦破假。如前釋之。問世諦破實而世諦是假。真諦破假即應真諦非假。答真諦破假生滅。不言真諦破一切假。問既具有四句。今何故言世諦破實真諦破假耶。答通論假實乃具四句。今欲釋二諦俱無生。故世諦無實生。真諦無

假生。故得分二諦無生為異。若言世諦破實生。真諦破實不生。即破生復破不生。便不釋八不。是以二諦不得俱破實也。若世諦破假生。真諦破假不生。亦非釋八不義。故不得俱破假也。若世諦破假生。真諦破實不生。亦不釋八不。故四門之中但得世諦明無實生。真諦辨無假生耳。問叵有真諦亦破實生以不。答取其義意即亦有之。以計實無生既是有所得。猶是生義耳。但就外人一往立義不言真諦是生。故真諦不破生也。次不常不斷者既聞真諦不生不滅。由來便謂有真諦天然四絕之理。有佛無佛性相常住是故常。而真諦絕於四句。此即為斷。今破此斷常故云不斷不常。以非定有此真理故不常。不曾有四句可絕故云不斷。名為中道。不一不異者。惑者既聞不生不滅不斷不常。便謂真諦理無差別。故名為一。即開善用之。光宅謂真理亦有淺深故累隔真諦。故名為異。今俱破之。故云不一不異。所以經云。無色無形對一相所謂無相。以一相故不可為異。以無相故不可言一。不一不異名為中道。不來不出者由來折俗得真。故名為來。從真出俗。目之為出。今破此來出故明不來不出。問何處作此釋。答智度論釋集散品。解無為法有集散云。穿物得空。是無為之集。塞物失空是無為之散。集散即是來出義也。又空色不可一故。空非色內而出。空色不可異故。空非色外而來。不來不出為真諦中道。問世諦假生滅即不生不滅為真諦中道者。亦得世諦假斷常即不斷不常為真諦中道耶。答通即例之。但佛弟子許世諦是生滅。諱世諦是斷常。故非例也。一異來出即可通二義。次二諦合具八不。合明二諦中道者此有二義。一者合論二諦以釋中道。二者泯二歸乎不二辨於體中。就合明二諦為中復有三義。一者欲釋經論但明二諦義。即二諦攝法義周。不須明於三諦。二者單明二諦。此是單明用中。合明二諦合辨用中。第三明非真非俗方是體中。此釋經中三諦義也。問云何但明二諦為中耶。答則關內影師舊二諦中道義是也。彼云。真故無有。俗故無無。真故無有雖無而有。俗故無無雖有而無。雖無而有不滯於無。雖有而無不累於有。不滯於無。故不斷。不累於有故不常。即是不有不無不斷不常中道。此合釋四不之義。以生常是有。滅斷為無故也。不一不異者例上應云。以俗諦故非一。以真諦故不異。俗故無一雖異而。一真故無異雖一而異。雖異而一。故不滯於異。雖一而異。故不著於一。不一不異名為中道。若對破立者開善謂真俗一體。故名為一。龍光謂真俗異體。故名言異。今俱斥之。故云不一不異。所以天親釋大品明十種散動。而一異是二種散動。故知。真俗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假生。故得分二諦無生為異。若言世諦破實生。真諦破實不生。即破生復破不生。便不釋八不。是以二諦不得俱破實也。若世諦破假生。真諦破假不生。亦非釋八不義。故不得俱破假也。若世諦破假生。真諦破實不生。亦不釋八不。故四門之中但得世諦明無實生。真諦辨無假生耳。問叵有真諦亦破實生以不。答取其義意即亦有之。以計實無生既是有所得。猶是生義耳。但就外人一往立義不言真諦是生。故真諦不破生也。次不常不斷者既聞真諦不生不滅。由來便謂有真諦天然四絕之理。有佛無佛性相常住是故常。而真諦絕於四句。此即為斷。今破此斷常故云不斷不常。以非定有此真理故不常。不曾有四句可絕故云不斷。名為中道。不一不異者。惑者既聞不生不滅不斷不常。便謂真諦理無差別。故名為一。即開善用之。光宅謂真理亦有淺深故累隔真諦。故名為異。今俱破之。故云不一不異。所以經云。無色無形對一相所謂無相。以一相故不可為異。以無相故不可言一。不一不異名為中道。不來不出者由來折俗得真。故名為來。從真出俗。目之為出。今破此來出故明不來不出。問何處作此釋。答智度論釋集散品。解無為法有集散云。穿物得空。是無為之集。塞物失空是無為之散。集散即是來出義也。又空色不可一故。空非色內而出。空色不可異故。空非色外而來。不來不出為真諦中道。問世諦假生滅即不生不滅為真諦中道者。亦得世諦假斷常即不斷不常為真諦中道耶。答通即例之。但佛弟子許世諦是生滅。諱世諦是斷常。故非例也。一異來出即可通二義。次二諦合具八不。合明二諦中道者此有二義。一者合論二諦以釋中道。二者泯二歸乎不二辨於體中。就合明二諦為中復有三義。一者欲釋經論但明二諦義。即二諦攝法義周。不須明於三諦。二者單明二諦。此是單明用中。合明二諦合辨用中。第三明非真非俗方是體中。此釋經中三諦義也。問云何但明二諦為中耶。答則關內影師舊二諦中道義是也。彼云。真故無有。俗故無無。真故無有雖無而有。俗故無無雖有而無。雖無而有不滯於無。雖有而無不累於有。不滯於無。故不斷。不累於有故不常。即是不有不無不斷不常中道。此合釋四不之義。以生常是有。滅斷為無故也。不一不異者例上應云。以俗諦故非一。以真諦故不異。俗故無一雖異而。一真故無異雖一而異。雖異而一。故不滯於異。雖一而異。故不著於一。不一不異名為中道。若對破立者開善謂真俗一體。故名為一。龍光謂真俗異體。故名言異。今俱斥之。故云不一不異。所以天親釋大品明十種散動。而一異是二種散動。故知。真俗

不可一異。東陽傅大士二諦頌云。二諦並非雙。恒乖未曾各。沈浮隨不隨。飄颺泊無泊。其人本不學問。尚知。二諦不可一異。況尋經論者有定執乎。不來不出者真諦空故不來。俗諦有故不出。出猶去也。例上可知。問各明二諦中道已竟。何故復合明二諦中道耶。答但明俗諦不明真諦。即偏墮有邊。但明真諦不明俗諦。即偏墮空邊。今合明二諦離此二邊。故名中道。大朗法師教周顒二諦。其人著三宗論云。佛所以立二諦者。以諸法具空有二。所以不偏。故名中道。問世諦絕性。真諦絕假。合明二諦治何偏耶。答但明世諦絕性不明真諦絕假。即名為偏。但明真諦絕假不明世諦絕性在義亦遍。以具明二諦俱絕假實即義始圓正。故名中道。問云何是二諦合明中假耶。答合明離二偏為中。合明二諦因緣故是假也。次泯二諦。以歸不二明中道者。若作體用明之上三種皆是用中。但用中有離有合。各明二諦中道為離。即是各正二諦義。合明二諦中道即是合正二諦義。今次明體中者即是收用歸體。所以須此一重者。稟教之流聞說二諦。便作二解即成二見。故大品經云。諸有二者無道無果。涅槃經云。明與無明愚者謂二。亦真之與俗愚者謂二。今明諸佛菩薩無名相中強名相。說欲令因名相悟無名相。故不二而二名為二諦。欲令因不二二悟二不二。故名不二中道。以空有為世諦。世諦即生。有空為真諦。真諦名為滅。既稱空有即不有。故云不生。有空即非空。故云不滅。不生不滅即是非真非俗中道。不常不斷者亦得例上。真諦有佛無佛性相常住。故名為常。世諦有法虛假。必歸磨滅。故稱為斷。如來說此因緣常無常。為令眾生了悟非常非無常。故名為中道。亦得展轉相釋。惑者聞非真非俗不生不滅中道。便為是常。既非真俗絕於真俗。故名為斷。為止此心。既非生滅亦非斷常。乃名中道。不一不異者。若例上義以空有為世諦。世諦即是無差別差別。故名一異。以有空為真諦。真諦是差別無差別。故名異一。異一即非一。一異即非異。非異非一名為中道。若為成上者。惑者既聞中道不生不滅非常非斷。便謂泯然一相。若除一相便謂中道亦有淺深。便是異相。以有所得人心必有所依。若不住一便墮於異。是故今明既非生滅斷常。即亦非一異。不來不出者例上明以空有為世諦。世諦故有來。有空為真諦真諦息於有法。故名為去。如來說此來去為令悟無來去。以來是不來相來。故來無所來。去是不去相去故去無所去。不來不去名為中道。若成上義者既聞中道具上六不。便謂中道出二邊之外。故名為出。向執二邊即中道不成。今捨二邊故有中道。故中道始成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可一異。東陽傅大士二諦頌云。二諦並非雙。恒乖未曾各。沈浮隨不隨。飄颺泊無泊。其人本不學問。尚知。二諦不可一異。況尋經論者有定執乎。不來不出者真諦空故不來。俗諦有故不出。出猶去也。例上可知。問各明二諦中道已竟。何故復合明二諦中道耶。答但明俗諦不明真諦。即偏墮有邊。但明真諦不明俗諦。即偏墮空邊。今合明二諦離此二邊。故名中道。大朗法師教周顒二諦。其人著三宗論云。佛所以立二諦者。以諸法具空有二。所以不偏。故名中道。問世諦絕性。真諦絕假。合明二諦治何偏耶。答但明世諦絕性不明真諦絕假。即名為偏。但明真諦絕假不明世諦絕性在義亦遍。以具明二諦俱絕假實即義始圓正。故名中道。問云何是二諦合明中假耶。答合明離二偏為中。合明二諦因緣故是假也。次泯二諦。以歸不二明中道者。若作體用明之上三種皆是用中。但用中有離有合。各明二諦中道為離。即是各正二諦義。合明二諦中道即是合正二諦義。今次明體中者即是收用歸體。所以須此一重者。稟教之流聞說二諦。便作二解即成二見。故大品經云。諸有二者無道無果。涅槃經云。明與無明愚者謂二。亦真之與俗愚者謂二。今明諸佛菩薩無名相中強名相。說欲令因名相悟無名相。故不二而二名為二諦。欲令因不二二悟二不二。故名不二中道。以空有為世諦。世諦即生。有空為真諦。真諦名為滅。既稱空有即不有。故云不生。有空即非空。故云不滅。不生不滅即是非真非俗中道。不常不斷者亦得例上。真諦有佛無佛性相常住。故名為常。世諦有法虛假。必歸磨滅。故稱為斷。如來說此因緣常無常。為令眾生了悟非常非無常。故名為中道。亦得展轉相釋。惑者聞非真非俗不生不滅中道。便為是常。既非真俗絕於真俗。故名為斷。為止此心。既非生滅亦非斷常。乃名中道。不一不異者。若例上義以空有為世諦。世諦即是無差別差別。故名一異。以有空為真諦。真諦是差別無差別。故名異一。異一即非一。一異即非異。非異非一名為中道。若為成上者。惑者既聞中道不生不滅非常非斷。便謂泯然一相。若除一相便謂中道亦有淺深。便是異相。以有所得人心必有所依。若不住一便墮於異。是故今明既非生滅斷常。即亦非一異。不來不出者例上明以空有為世諦。世諦故有來。有空為真諦真諦息於有法。故名為去。如來說此來去為令悟無來去。以來是不來相來。故來無所來。去是不去相去故去無所去。不來不去名為中道。若成上義者既聞中道具上六不。便謂中道出二邊之外。故名為出。向執二邊即中道不成。今捨二邊故有中道。故中道始成。

為息此心明中非邊外。是故不出。尚無邊可出。何中可來。問何故作如此釋。答論云。以此八事總破一切法。破一切法者歷破眾生心所行事。眾生心唯行此八事中。故今皆悉不之。令心無所行。無所行故無所得。即是逈悟無生。故作此釋也。次結束之雖有四種中假合但成一中一假。非真俗為體。故名為中。真俗為用。故稱為假。問何故以非真俗為中。真俗為假。答寄於兩非息二邊之見。故名為中。實非真俗為眾生故強作真俗名說。故真俗名假。二者體用悉名為中。以中是正義。以具有非真俗及以真俗。此義始正故悉名為中。三者真俗非真俗皆是假。所以皆稱假者並是如來假名字說。故皆悉是假。所以然者道門未曾真俗。假說真俗。故真俗是假。亦未曾非真俗。假說非真俗。故非真俗亦是假。又真俗不自真俗。是非真俗真俗真俗既是假。非真俗不自非真俗由真俗。由真俗故非真俗即非真俗亦是假。問俱中俱假復得合為一假。合成一中以不。答具足真俗非真俗義乃圓正。始成一圓中。真俗非真俗不自始是一圓假也。問單明真俗是何中何假。直明非真俗復是何假何中。答一往目之非真俗為體假。真俗為用假。真俗為用中。非真俗為體中。所以作此語者為欲釋論文中假。故一往立於體用。復為對由來真俗是體。無有非真俗體故。明真俗是用。非真俗方是體。令其捨真俗二見得逈悟耳。若守此語作解者其過更深。師又云。直稱體用即無復縱迹。所以然者既稱體用。即是因緣。因緣體用即寂滅性。云何更守此言耶。如體用一事既爾。六根所對四儀動靜常須識。其是因緣若精識因緣則知。因緣四儀未曾四與不四。無復下心處。所以於此四儀不起愛見。即常與道合。師又云。凡有所說皆為息病。病息則語盡。如雹摧草草死而雹消。不得復守言作解。守言作解還復成病。無得解脫。又師云。以觀心發言即言不動觀。言不動觀竟何嘗言。師又云。寄言以顯道實無言可寄即知。言不異道既無言可寄。何道可寄言。即心下一無所依。若復依此無所依即無依還是依。冀逈悟之賓望玄指而一變。舉一可例諸耳。問師何故立於中假。復以何義破中假耶。答上已釋竟。今當重說對由來性義。是故立假治學教偏病。所以明中。令捨偏不著中。性去不留假。即須知。偏捨無所捨。性去無所去。昔山中學士名慧靜法師。云惑去論主去。此去無所去。而遂捨偏著中。除性立假。以此安心即畢竟不見佛。所以然者佛心無所依。汝心有所寄。乃與佛隔。何由見佛。為此義故須破之。又須破中假者人未學三論。已懷數論之解。今聽三論又作解以安於心。既同安於心即俱是有所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為息此心明中非邊外。是故不出。尚無邊可出。何中可來。問何故作如此釋。答論云。以此八事總破一切法。破一切法者歷破眾生心所行事。眾生心唯行此八事中。故今皆悉不之。令心無所行。無所行故無所得。即是逈悟無生。故作此釋也。次結束之雖有四種中假合但成一中一假。非真俗為體。故名為中。真俗為用。故稱為假。問何故以非真俗為中。真俗為假。答寄於兩非息二邊之見。故名為中。實非真俗為眾生故強作真俗名說。故真俗名假。二者體用悉名為中。以中是正義。以具有非真俗及以真俗。此義始正故悉名為中。三者真俗非真俗皆是假。所以皆稱假者並是如來假名字說。故皆悉是假。所以然者道門未曾真俗。假說真俗。故真俗是假。亦未曾非真俗。假說非真俗。故非真俗亦是假。又真俗不自真俗。是非真俗真俗真俗既是假。非真俗不自非真俗由真俗。由真俗故非真俗即非真俗亦是假。問俱中俱假復得合為一假。合成一中以不。答具足真俗非真俗義乃圓正。始成一圓中。真俗非真俗不自始是一圓假也。問單明真俗是何中何假。直明非真俗復是何假何中。答一往目之非真俗為體假。真俗為用假。真俗為用中。非真俗為體中。所以作此語者為欲釋論文中假。故一往立於體用。復為對由來真俗是體。無有非真俗體故。明真俗是用。非真俗方是體。令其捨真俗二見得逈悟耳。若守此語作解者其過更深。師又云。直稱體用即無復縱迹。所以然者既稱體用。即是因緣。因緣體用即寂滅性。云何更守此言耶。如體用一事既爾。六根所對四儀動靜常須識。其是因緣若精識因緣則知。因緣四儀未曾四與不四。無復下心處。所以於此四儀不起愛見。即常與道合。師又云。凡有所說皆為息病。病息則語盡。如雹摧草草死而雹消。不得復守言作解。守言作解還復成病。無得解脫。又師云。以觀心發言即言不動觀。言不動觀竟何嘗言。師又云。寄言以顯道實無言可寄即知。言不異道既無言可寄。何道可寄言。即心下一無所依。若復依此無所依即無依還是依。冀逈悟之賓望玄指而一變。舉一可例諸耳。問師何故立於中假。復以何義破中假耶。答上已釋竟。今當重說對由來性義。是故立假治學教偏病。所以明中。令捨偏不著中。性去不留假。即須知。偏捨無所捨。性去無所去。昔山中學士名慧靜法師。云惑去論主去。此去無所去。而遂捨偏著中。除性立假。以此安心即畢竟不見佛。所以然者佛心無所依。汝心有所寄。乃與佛隔。何由見佛。為此義故須破之。又須破中假者人未學三論。已懷數論之解。今聽三論又作解以安於心。既同安於心即俱是有所得。

與舊何異。又過甚他人。所以然者昔既得數論舊解。今復得三論新智。即更加一見。師云。此是足載耳。可謂。學彌廣倒彌多。而經論意在息心達本源。故號為沙門。又息之以至於無息矣。所言不破中假者。體道之人達此性假本來是道不須破之。既欲破之豈非破於道耶。最須深見此意。而今言破者為其不知所立性假本來是道。故用道為非道。今還令其悟非道為道。故云破耳。實不破也。二者又須知。性即是假。凡夫顛倒謂假成性。諸佛觀之性常是假。故云一切世諦。若於如來常是第一義諦。三者體道之人知此道未曾假性。假性出自兩緣。亦如一道未曾真俗。真俗出自二緣。四者尋教之流須識諸佛菩薩內得無礙之觀。外有無方之辨。說假為性。說性為假。說性假為非性假。非性假為性假。若守片言便喪圓意。非學三論者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與舊何異。又過甚他人。所以然者昔既得數論舊解。今復得三論新智。即更加一見。師云。此是足載耳。可謂。學彌廣倒彌多。而經論意在息心達本源。故號為沙門。又息之以至於無息矣。所言不破中假者。體道之人達此性假本來是道不須破之。既欲破之豈非破於道耶。最須深見此意。而今言破者為其不知所立性假本來是道。故用道為非道。今還令其悟非道為道。故云破耳。實不破也。二者又須知。性即是假。凡夫顛倒謂假成性。諸佛觀之性常是假。故云一切世諦。若於如來常是第一義諦。三者體道之人知此道未曾假性。假性出自兩緣。亦如一道未曾真俗。真俗出自二緣。四者尋教之流須識諸佛菩薩內得無礙之觀。外有無方之辨。說假為性。說性為假。說性假為非性假。非性假為性假。若守片言便喪圓意。非學三論者矣。

中觀論疏卷第二(本畢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中觀論疏卷第二(本畢)

中觀論疏卷第二(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中觀論疏卷第二(末)

釋吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋吉藏撰

因緣品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣品第一

淺深門第五。問他亦云。有為世諦。空為真諦。與今何異。答須初章語簡之。他云。有有可有則有無可無。故有不由無即無不由有。有是自有。無是自無。今無有可有即無無可無。無有可有由無故有。無無可無由有故無。由無故有有不自有。由有故無無不自無。有不自有故非有。無不自無故非無。非有非無假說有無。故與他為異。問非有非無假說有無。是中假義不。答非也。此明有無義耳。良由有不自有故非有。無不自無故非無。非有非無假說有無。即有無始成也。故是始明有無義耳。不言非有非無是中。有無即是假。得意密取此語名為中假。亦無所妨。問初章與中假何異。答若總詺此一章。為初學之章門皆是初章。一切法不離中假。故皆是中假。而師分之一往異。初章者他有有可有即有無可無。今無有可有即無無可無。他有有可有不由無故有。有無可無不由有故無。今無有可有由無故有。無無可無由有故無。他不由無故有有是自有。不由有故無無是自無。今由無故有有不自有。由有故無無不自無。他有是自有名有故有。無是自無名無故無。今有不自有名不有有。無不自無名不無無。此四節語為初章也。不有有則非有。不無無即非無。非有非無假說有無。此是中假義也。問初章中假明何物義耶。答初章是伏。中假是斷。初明假有無。是伏性有無。次明假有無。入非有非無。即性有無永斷也。故初章中假為破性病。性病若去此語亦不留。若守初章中假者是中假師耳。又云。初章是動執生疑。謂動性有無之執。令疑性有無。中假即破性執釋疑。中破性執。假為釋疑。明假說有無。何失有無義耶。二者他但以有為世諦。空為真諦。今明若有若空皆是世諦。非空非有始名真諦。三者空有為二。非空非有為不二。二與不二皆是世諦。非二非不二方名為真諦。四者此三種二諦皆是教門。說此三門為令悟不三。無所依得始名為理也。問以前三皆是世諦。不三為真諦以不。答得如此也。問若爾與理教何異。答自有二諦為教不二為理。若以二為世諦。不二為第一義。世諦是教。第一義為理。皆是轉側適緣無所妨也。問何故作此四重二諦耶。答利根聞初即悟正道。不須後二。中根聞初不悟。聞第二方得入道。下根轉至第三。始得領解也。又為釋於經論。經論之中或言。有是世諦。空為第一義。如大品云。菩薩住二諦中。為眾生說法。為著有者說空。為著空者說有。即初重意。大品又云。若有若無世諦故說。非有非無第一義諦。即第二重意。華嚴云。不著不二法以無一二故。即第三重意。華嚴又云。諦了分別諸法時無有自性假名說。悉欲分別世諦義。菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淺深門第五。問他亦云。有為世諦。空為真諦。與今何異。答須初章語簡之。他云。有有可有則有無可無。故有不由無即無不由有。有是自有。無是自無。今無有可有即無無可無。無有可有由無故有。無無可無由有故無。由無故有有不自有。由有故無無不自無。有不自有故非有。無不自無故非無。非有非無假說有無。故與他為異。問非有非無假說有無。是中假義不。答非也。此明有無義耳。良由有不自有故非有。無不自無故非無。非有非無假說有無。即有無始成也。故是始明有無義耳。不言非有非無是中。有無即是假。得意密取此語名為中假。亦無所妨。問初章與中假何異。答若總詺此一章。為初學之章門皆是初章。一切法不離中假。故皆是中假。而師分之一往異。初章者他有有可有即有無可無。今無有可有即無無可無。他有有可有不由無故有。有無可無不由有故無。今無有可有由無故有。無無可無由有故無。他不由無故有有是自有。不由有故無無是自無。今由無故有有不自有。由有故無無不自無。他有是自有名有故有。無是自無名無故無。今有不自有名不有有。無不自無名不無無。此四節語為初章也。不有有則非有。不無無即非無。非有非無假說有無。此是中假義也。問初章中假明何物義耶。答初章是伏。中假是斷。初明假有無。是伏性有無。次明假有無。入非有非無。即性有無永斷也。故初章中假為破性病。性病若去此語亦不留。若守初章中假者是中假師耳。又云。初章是動執生疑。謂動性有無之執。令疑性有無。中假即破性執釋疑。中破性執。假為釋疑。明假說有無。何失有無義耶。二者他但以有為世諦。空為真諦。今明若有若空皆是世諦。非空非有始名真諦。三者空有為二。非空非有為不二。二與不二皆是世諦。非二非不二方名為真諦。四者此三種二諦皆是教門。說此三門為令悟不三。無所依得始名為理也。問以前三皆是世諦。不三為真諦以不。答得如此也。問若爾與理教何異。答自有二諦為教不二為理。若以二為世諦。不二為第一義。世諦是教。第一義為理。皆是轉側適緣無所妨也。問何故作此四重二諦耶。答利根聞初即悟正道。不須後二。中根聞初不悟。聞第二方得入道。下根轉至第三。始得領解也。又為釋於經論。經論之中或言。有是世諦。空為第一義。如大品云。菩薩住二諦中。為眾生說法。為著有者說空。為著空者說有。即初重意。大品又云。若有若無世諦故說。非有非無第一義諦。即第二重意。華嚴云。不著不二法以無一二故。即第三重意。華嚴又云。諦了分別諸法時無有自性假名說。悉欲分別世諦義。菩

薩因此初發心。一切諸法語言斷心行寂滅如虛空。悉欲分別真諦義。菩薩因此初發心。此以一切言說為世諦。言妄慮絕為第一義諦。即第四重意也。又為對由來但有一重二諦。故今明此四重意。又為破四病故說四門。初明於凡夫是有名為世諦。於聖人是空名第一義諦。次明為破有故言空耳。諸法未曾是有。亦未曾是空。空有並出兩情。故皆是世諦耳。知未曾空有名為真諦。次明為破空有故言非空有耳。竟未曾是空是有。何曾是非空非有。故空有非空有二不二皆是世諦。非空非有非不空非不有方是真諦。次明說四句為俗。非四句方乃是真。問此四重二諦云何釋八不耶。答初以生滅為俗。不生滅為真。次生滅不生滅皆俗。非生滅非不生滅為真。第三生滅為二。不生滅為不二。二不二皆俗。非二非不二為真。次明此三皆俗。不三為真。問但應釋八不。云何乃云非生非不生。何名釋八不耶。答真俗既通四重。不生亦具四種。一者初開生無生為二。次則生無生皆是生。非生無生始是無生。三則生無生二。非生無生不二。二與不二皆生。非二不二始是無生。四者此之三種皆是名言。並悉是生。言妄慮息方是無生。故八不之言其旨深遠也。問此出何文。答智度論釋無生法忍云。不生不滅不不生不不滅不共非不共是名無生法忍。此明生無生四句畢竟不生始是無生忍。故知。無生通此四句。問攝山大師何故以二諦為教也。答須深得此意。正道未曾真俗。為眾生故作真俗名說。故以真俗為教。此是望正道為言也。二者拔由來二諦之見。故明二諦為教。由來理二諦根深。言二諦有兩理故成畫石二見。二心不可除。睿公云。道俗之不夷。二際之不泯。菩薩之憂也。大師無生內充。慈風外扇。為拔二理之見故言真之與俗皆是教也。至道未曾真俗。即末學者遂守二諦是教。還是投語作解。由來二諦是理為理見。今二諦為教復成教見。若得意者境之與教皆無妨也。以真俗通理。故名為教。真俗生智。即名為境。如來說二諦。故二諦為教。如來照二諦。即二諦為境。然二諦未曾境教。適時而用之。同異門第六。什師未至長安本有三家義。一者釋道安明本無義。謂無在萬化之前。空為眾形之始。夫人之所滯滯在未有。若詫心本無則異想便息。睿法師云。格義迂而乖本。六家偏而未即。師云。安和上鑿荒途以開轍。標玄旨於性空。以爐冶之功驗之。唯性空之宗最得其實。詳此意安公明本無者。一切諸法本性空寂。故云本無。此與方等經論什肇山門義無異也。次琛法師云。本無者未有色法。先有於無故從無出有。即無在有先有在無後。故稱本無。此釋為肇公不真空論之所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩因此初發心。一切諸法語言斷心行寂滅如虛空。悉欲分別真諦義。菩薩因此初發心。此以一切言說為世諦。言妄慮絕為第一義諦。即第四重意也。又為對由來但有一重二諦。故今明此四重意。又為破四病故說四門。初明於凡夫是有名為世諦。於聖人是空名第一義諦。次明為破有故言空耳。諸法未曾是有。亦未曾是空。空有並出兩情。故皆是世諦耳。知未曾空有名為真諦。次明為破空有故言非空有耳。竟未曾是空是有。何曾是非空非有。故空有非空有二不二皆是世諦。非空非有非不空非不有方是真諦。次明說四句為俗。非四句方乃是真。問此四重二諦云何釋八不耶。答初以生滅為俗。不生滅為真。次生滅不生滅皆俗。非生滅非不生滅為真。第三生滅為二。不生滅為不二。二不二皆俗。非二非不二為真。次明此三皆俗。不三為真。問但應釋八不。云何乃云非生非不生。何名釋八不耶。答真俗既通四重。不生亦具四種。一者初開生無生為二。次則生無生皆是生。非生無生始是無生。三則生無生二。非生無生不二。二與不二皆生。非二不二始是無生。四者此之三種皆是名言。並悉是生。言妄慮息方是無生。故八不之言其旨深遠也。問此出何文。答智度論釋無生法忍云。不生不滅不不生不不滅不共非不共是名無生法忍。此明生無生四句畢竟不生始是無生忍。故知。無生通此四句。問攝山大師何故以二諦為教也。答須深得此意。正道未曾真俗。為眾生故作真俗名說。故以真俗為教。此是望正道為言也。二者拔由來二諦之見。故明二諦為教。由來理二諦根深。言二諦有兩理故成畫石二見。二心不可除。睿公云。道俗之不夷。二際之不泯。菩薩之憂也。大師無生內充。慈風外扇。為拔二理之見故言真之與俗皆是教也。至道未曾真俗。即末學者遂守二諦是教。還是投語作解。由來二諦是理為理見。今二諦為教復成教見。若得意者境之與教皆無妨也。以真俗通理。故名為教。真俗生智。即名為境。如來說二諦。故二諦為教。如來照二諦。即二諦為境。然二諦未曾境教。適時而用之。同異門第六。什師未至長安本有三家義。一者釋道安明本無義。謂無在萬化之前。空為眾形之始。夫人之所滯滯在未有。若詫心本無則異想便息。睿法師云。格義迂而乖本。六家偏而未即。師云。安和上鑿荒途以開轍。標玄旨於性空。以爐冶之功驗之。唯性空之宗最得其實。詳此意安公明本無者。一切諸法本性空寂。故云本無。此與方等經論什肇山門義無異也。次琛法師云。本無者未有色法。先有於無故從無出有。即無在有先有在無後。故稱本無。此釋為肇公不真空論之所

破。亦經論之所未明也。若無在有前則非有本性是無。即前無後有。從有還無。經云。若法前有後無即諸佛菩薩便有過罪。若前無後有亦有過罪。故不同此義也。第二即色義。但即色有二家。一者關內即色義。明即色是空者此明色無自性。故言即色是空。不言即色是本性空也。此義為肇公所呵。肇公云。此乃悟色而不自色。未領色非色也。次支道林著即色遊玄論。明即色是空。故言即色遊玄論。此猶是不壞假名。而說實相。與安師本性空故無異也。第三溫法師用心無義。心無者無心於萬物。萬物未甞無。此釋意云。經中說諸法空者。欲令心體虛妄不執。故言無耳。不空外物。即萬物之境不空。肇師詳云。此得在於神靜。而失在於物虛。破意云。乃知心空而猶存物有。此計有得有失也。此四師即晉世所立矣。爰至宗大莊嚴寺曇濟法師著七宗論。還述前四以為四宗。第五于法開立識含義。三界為長夜之宅。心識為大夢之主。今之所見群有皆於夢中所見。其於大夢既覺長夜。獲曉即倒惑識滅三界都空。是時無所從生而靡所不生。難曰。若爾大覺之時便不見萬物。即失世諦。如來五眼何所見耶。第六壹法師云。世諦之法皆如幻化。是故經云。從本已來未始有也。難曰。經稱幻化所作無有罪福。若一切法全同幻化者。實人化人竟何異耶。又經借虛以破實。實去而封虛。未得經意也。第七于道邃明緣會故有名為世諦。緣散故即無稱第一義諦。難云。經不壞假名而說實相。豈待推散方是真無。推散方無蓋是俗中之事無耳。次齊隱士周顒著三宗論。一不空假名。二空假名。三假名空。不空假名者經云。色空者此是空無性實。故言空耳。不空於假色也。以空無性實故名為空。即真諦。不空於假故名世諦。晚人名此為鼠樓栗義。難云。論云。諸法後異故知。皆是無性。無性法亦無。一切法空故。即性無性一切皆空。豈但空性而不空假。此與前即色義不異也。空假名者一切諸法眾緣所成。是故有體。名為世諦。折緣求之都不可得。名為真諦。晚人名之為安苽二諦。苽沈為真。苽浮為俗。難曰。前有假法然後空之還同緣會。故有推散即無之過也。第三假名空者即周氏所用。大意云。假名宛然即是空也。尋周氏假名空原出僧肇不真空論。論云。雖有而無。雖無而有。雖有而無所謂非有。雖無而有所謂非無。如此即非無物也。物非真物也。物非真物於何而物。肇公云。以物非真物故是假物。假物故即是空。大朗法師關內得此義授周氏。周氏因著三宗論也。今總詳之。然若封執上來有所得皆須破之。若心無所寄無所得。適緣取悟皆得用之。亦但府經論者。釋道安 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破。亦經論之所未明也。若無在有前則非有本性是無。即前無後有。從有還無。經云。若法前有後無即諸佛菩薩便有過罪。若前無後有亦有過罪。故不同此義也。第二即色義。但即色有二家。一者關內即色義。明即色是空者此明色無自性。故言即色是空。不言即色是本性空也。此義為肇公所呵。肇公云。此乃悟色而不自色。未領色非色也。次支道林著即色遊玄論。明即色是空。故言即色遊玄論。此猶是不壞假名。而說實相。與安師本性空故無異也。第三溫法師用心無義。心無者無心於萬物。萬物未甞無。此釋意云。經中說諸法空者。欲令心體虛妄不執。故言無耳。不空外物。即萬物之境不空。肇師詳云。此得在於神靜。而失在於物虛。破意云。乃知心空而猶存物有。此計有得有失也。此四師即晉世所立矣。爰至宗大莊嚴寺曇濟法師著七宗論。還述前四以為四宗。第五于法開立識含義。三界為長夜之宅。心識為大夢之主。今之所見群有皆於夢中所見。其於大夢既覺長夜。獲曉即倒惑識滅三界都空。是時無所從生而靡所不生。難曰。若爾大覺之時便不見萬物。即失世諦。如來五眼何所見耶。第六壹法師云。世諦之法皆如幻化。是故經云。從本已來未始有也。難曰。經稱幻化所作無有罪福。若一切法全同幻化者。實人化人竟何異耶。又經借虛以破實。實去而封虛。未得經意也。第七于道邃明緣會故有名為世諦。緣散故即無稱第一義諦。難云。經不壞假名而說實相。豈待推散方是真無。推散方無蓋是俗中之事無耳。次齊隱士周顒著三宗論。一不空假名。二空假名。三假名空。不空假名者經云。色空者此是空無性實。故言空耳。不空於假色也。以空無性實故名為空。即真諦。不空於假故名世諦。晚人名此為鼠樓栗義。難云。論云。諸法後異故知。皆是無性。無性法亦無。一切法空故。即性無性一切皆空。豈但空性而不空假。此與前即色義不異也。空假名者一切諸法眾緣所成。是故有體。名為世諦。折緣求之都不可得。名為真諦。晚人名之為安苽二諦。苽沈為真。苽浮為俗。難曰。前有假法然後空之還同緣會。故有推散即無之過也。第三假名空者即周氏所用。大意云。假名宛然即是空也。尋周氏假名空原出僧肇不真空論。論云。雖有而無。雖無而有。雖有而無所謂非有。雖無而有所謂非無。如此即非無物也。物非真物也。物非真物於何而物。肇公云。以物非真物故是假物。假物故即是空。大朗法師關內得此義授周氏。周氏因著三宗論也。今總詳之。然若封執上來有所得皆須破之。若心無所寄無所得。適緣取悟皆得用之。亦但府經論者。釋道安

本無。支公即色。周氏假名空。肇公不真空。其原猶一。但方言為異。斯可用之。攝法門第七。自上以來都是就二諦以釋八不。然八不言約義豐。意深理遠。總攝一切大乘經論甚深祕密義。今略歷約十條以解釋之。一者八不明十二因緣不生不滅。大涅槃經亦云。十二因緣具足十不。具五性義。以十二因緣不生不滅能生觀智。故即境界佛性。能發無生滅觀。即是觀智佛性。觀智明了謂菩提果性。斷常諸邊畢竟寂滅。即大涅槃果果佛性。然十二因緣未曾境智。亦非因非果。即中道正性。此五性非是五體。即一十二因緣不生不滅具足五種。故知。八不具五性也。二者八不即是雪山全如意珠偈。偈云。諸行無常是生滅法。生滅滅已寂滅為樂。此偈上半即無生滅生滅義。下半偈謂生滅無生滅。若但有生滅無無生滅。則但有生滅義猶未足。亦不成生滅。故稱為半。若但有無生滅無有生滅義亦未足。又無生滅義亦不成。故復呼為半。若生滅無生滅義方具足。故名全如意珠。八不不性實生滅。始得顯無生滅生滅。故成上半偈意。八不明無假生滅。故是生滅不生滅。即下半偈意。然此偈但就心觀行作之。即顯然可解。此心本性不生不滅。以顛倒故無生滅於眾生成生滅。故言諸行無常是生滅法。今以正觀求此生滅不可得。即生滅心便息。故云生滅滅已也。問云何求生滅而生滅便息。答通明破假性意。生若實生不應待滅。以待滅故生即生無自性。故自性生便息。生無自性由滅故生即是因緣生。因緣生即是寂滅性。故假生滅便息。以有生滅是故無常。以生滅滅已所以為常。以無常故苦。即知。常名為樂。故言寂滅為樂。以無常故苦。苦故不自在名無我。以無常苦無我為智人所惡。故稱不淨。今生滅既滅。所以為常。常故即樂。既有常樂即自在為我。諸佛菩薩之所欣樂名之為淨。故八不大宗具八行觀。以具八行觀故便除八倒。以識無生滅生滅故。於生死中不起常等四倒。以識生滅無生滅。即悟涅槃不起無常等四倒。不起常倒故非常。不起無常倒故非無常。非常非無常。故名中道。以中道故即有正觀。佛為眾生如實說名正經。菩薩如實而說名為正論也。又識無生滅生滅故不起常倒。異凡夫人。了生滅無生滅不起無常倒。異二乘行。故非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行也。問此論欲示菩薩正行故標八不在初者。由來亦作如此破八倒。與今何異。答今是因緣義。故云無生滅生滅生滅無生滅。無生滅生滅豈是生滅。生滅無生滅豈是無生滅。故未曾生滅。亦非無生滅。謂是法不可示。言辭相寂滅。詳此意上窮霄漢。下漏淵泉。無復縱迹。不煩作之。貴得意也。三者八不偈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無。支公即色。周氏假名空。肇公不真空。其原猶一。但方言為異。斯可用之。攝法門第七。自上以來都是就二諦以釋八不。然八不言約義豐。意深理遠。總攝一切大乘經論甚深祕密義。今略歷約十條以解釋之。一者八不明十二因緣不生不滅。大涅槃經亦云。十二因緣具足十不。具五性義。以十二因緣不生不滅能生觀智。故即境界佛性。能發無生滅觀。即是觀智佛性。觀智明了謂菩提果性。斷常諸邊畢竟寂滅。即大涅槃果果佛性。然十二因緣未曾境智。亦非因非果。即中道正性。此五性非是五體。即一十二因緣不生不滅具足五種。故知。八不具五性也。二者八不即是雪山全如意珠偈。偈云。諸行無常是生滅法。生滅滅已寂滅為樂。此偈上半即無生滅生滅義。下半偈謂生滅無生滅。若但有生滅無無生滅。則但有生滅義猶未足。亦不成生滅。故稱為半。若但有無生滅無有生滅義亦未足。又無生滅義亦不成。故復呼為半。若生滅無生滅義方具足。故名全如意珠。八不不性實生滅。始得顯無生滅生滅。故成上半偈意。八不明無假生滅。故是生滅不生滅。即下半偈意。然此偈但就心觀行作之。即顯然可解。此心本性不生不滅。以顛倒故無生滅於眾生成生滅。故言諸行無常是生滅法。今以正觀求此生滅不可得。即生滅心便息。故云生滅滅已也。問云何求生滅而生滅便息。答通明破假性意。生若實生不應待滅。以待滅故生即生無自性。故自性生便息。生無自性由滅故生即是因緣生。因緣生即是寂滅性。故假生滅便息。以有生滅是故無常。以生滅滅已所以為常。以無常故苦。即知。常名為樂。故言寂滅為樂。以無常故苦。苦故不自在名無我。以無常苦無我為智人所惡。故稱不淨。今生滅既滅。所以為常。常故即樂。既有常樂即自在為我。諸佛菩薩之所欣樂名之為淨。故八不大宗具八行觀。以具八行觀故便除八倒。以識無生滅生滅故。於生死中不起常等四倒。以識生滅無生滅。即悟涅槃不起無常等四倒。不起常倒故非常。不起無常倒故非無常。非常非無常。故名中道。以中道故即有正觀。佛為眾生如實說名正經。菩薩如實而說名為正論也。又識無生滅生滅故不起常倒。異凡夫人。了生滅無生滅不起無常倒。異二乘行。故非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行也。問此論欲示菩薩正行故標八不在初者。由來亦作如此破八倒。與今何異。答今是因緣義。故云無生滅生滅生滅無生滅。無生滅生滅豈是生滅。生滅無生滅豈是無生滅。故未曾生滅。亦非無生滅。謂是法不可示。言辭相寂滅。詳此意上窮霄漢。下漏淵泉。無復縱迹。不煩作之。貴得意也。三者八不偈

即涅槃本有今無偈。偈云。本有今無本無今有三世有法無有是處。廣釋如涅槃疏。今略辨之。上半即無三世三世義。下半三世無三世義。無三世三世即是無生滅生滅義。謂破性實有所得三世。即一重八不。下半明三世無三世。即生滅無生滅。即第二重八不。無三世三世豈是三世。三世無三世豈是無三世。故非三世非無三世。故名為中道。若得此悟名為正觀。宣之於言。故稱為論。即第三重八不。四者此偈即是三種般若。故論引般若無盡品云。菩薩坐道場時。觀十二因緣如虛空不可盡。以觀十二因緣不生不滅能生觀智。所觀十二不生不滅即實相般若。生於觀智謂觀照般若。然十二因緣與境智更無二法。十二本無生滅。於顛倒成生滅十二。今了悟生滅十二本不生不滅。故名為無生滅十二。約所觀義故十二為境。約能觀義故十二是菩薩觀。故迷悟更無二體。境智非別兩法。以得如此悟為眾生說法。故稱為論。即文字般若。五者即此八不是淨名入不二法門。然不二法門是不可思議之本。如肇公云。語經宗極即不二為言。以一道清淨故名不二。真極可軌。所以云法。至妙虛通目之為門。蓋是眾教之旨歸。群聖之靈府。淨名現病之本意。文殊問疾之所由。問何以知不二法門即是八不。答三十餘菩薩說不二法命初即云。生滅為二。法本自不生。今亦無滅。得此無生法忍者。是為入不二法門。然此入不二法門即是中觀論三字。不二法門故名為中。能生觀智。所以稱入。諸菩薩說入不二。即是論也。然彼品有三階明不二。一者眾人假言明不二。未辨不二無言。二者文殊雖明不二無言而猶言於不二。三者淨名辨不二無言。而無言於不二。不二既有三階。八不亦爾。初假言明八不。未辨八不無言。二者明八不無言。而猶言於八不。三明八不無言。而無言於八不也。六者此之八不即是妙法蓮華經。何以知然。藥草品云。究竟涅槃常寂滅相終歸於空。光宅之流謂。此空是灰身滅智。小乘之法不喜聞之。下云。復有住禪得神通力。聞諸法空心大歡喜放無數光。度諸眾生。是名大樹而得增長。光宅謂。此空為未極。蓋是小草之流耳。問此空云何是八不。答橫論則理超八事。竪則四句皆絕。不知何以目之。強稱為空耳。故知。此空即是八不。問何故言終歸於空。答道超四句理絕百非。蓋是諸法本體。言三乘一乘常無常等。皆是方便之用耳。若息一切用則歸於此本體。故言終歸於空。又說一切教令悟此理。故是終歸於空。肇公論云。九流於是乎交歸。群聖於是冥會。甚深若斯。而謂是灰身滅智。一何可傷。問云何名此為妙法蓮華。答以道超四句理絕百非。故名為妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即涅槃本有今無偈。偈云。本有今無本無今有三世有法無有是處。廣釋如涅槃疏。今略辨之。上半即無三世三世義。下半三世無三世義。無三世三世即是無生滅生滅義。謂破性實有所得三世。即一重八不。下半明三世無三世。即生滅無生滅。即第二重八不。無三世三世豈是三世。三世無三世豈是無三世。故非三世非無三世。故名為中道。若得此悟名為正觀。宣之於言。故稱為論。即第三重八不。四者此偈即是三種般若。故論引般若無盡品云。菩薩坐道場時。觀十二因緣如虛空不可盡。以觀十二因緣不生不滅能生觀智。所觀十二不生不滅即實相般若。生於觀智謂觀照般若。然十二因緣與境智更無二法。十二本無生滅。於顛倒成生滅十二。今了悟生滅十二本不生不滅。故名為無生滅十二。約所觀義故十二為境。約能觀義故十二是菩薩觀。故迷悟更無二體。境智非別兩法。以得如此悟為眾生說法。故稱為論。即文字般若。五者即此八不是淨名入不二法門。然不二法門是不可思議之本。如肇公云。語經宗極即不二為言。以一道清淨故名不二。真極可軌。所以云法。至妙虛通目之為門。蓋是眾教之旨歸。群聖之靈府。淨名現病之本意。文殊問疾之所由。問何以知不二法門即是八不。答三十餘菩薩說不二法命初即云。生滅為二。法本自不生。今亦無滅。得此無生法忍者。是為入不二法門。然此入不二法門即是中觀論三字。不二法門故名為中。能生觀智。所以稱入。諸菩薩說入不二。即是論也。然彼品有三階明不二。一者眾人假言明不二。未辨不二無言。二者文殊雖明不二無言而猶言於不二。三者淨名辨不二無言。而無言於不二。不二既有三階。八不亦爾。初假言明八不。未辨八不無言。二者明八不無言。而猶言於八不。三明八不無言。而無言於八不也。六者此之八不即是妙法蓮華經。何以知然。藥草品云。究竟涅槃常寂滅相終歸於空。光宅之流謂。此空是灰身滅智。小乘之法不喜聞之。下云。復有住禪得神通力。聞諸法空心大歡喜放無數光。度諸眾生。是名大樹而得增長。光宅謂。此空為未極。蓋是小草之流耳。問此空云何是八不。答橫論則理超八事。竪則四句皆絕。不知何以目之。強稱為空耳。故知。此空即是八不。問何故言終歸於空。答道超四句理絕百非。蓋是諸法本體。言三乘一乘常無常等。皆是方便之用耳。若息一切用則歸於此本體。故言終歸於空。又說一切教令悟此理。故是終歸於空。肇公論云。九流於是乎交歸。群聖於是冥會。甚深若斯。而謂是灰身滅智。一何可傷。問云何名此為妙法蓮華。答以道超四句理絕百非。故名為妙。

妙體可軌。目之為法。不為一切諸邊所染。畢竟清淨喻之蓮華。問以萬善為乘。乘名妙法。妙法喻若蓮華。云何乃說空義。答經云終歸於空。終歸於空者雖復說萬行終令得此淨悟。不爾者成有所得不動不出。不名為乘。七者此之八不即是正法。如華嚴經雖有七處八會大宗為明正法。故云正法性遠離一切言語道一切趣非趣悉皆寂滅性。正法為華嚴之本。故收前能化所化因果。歸非因非果正法。從正法非果非因。更出生因果等用。故正法為本。正法即是中道。中道即是不生不滅不斷不常。故八不若成正法即顯。正法顯故因果便立。即七處之經蘊在八不之內。八者八不即是如來真應二身。大經云。中道之法名之為佛。故八不明中道。即是明佛義也。以了悟生滅無生滅名為迹本。故佛真法身猶如虛空。悟無生滅生滅即是本迹。故應物現形。如水中月。勿作真應二解。即生滅宛然如虛空。雖如虛空而生滅宛然。問見佛法身不生滅。見己身生滅即成眾生佛二見。云何得道耶。答既見佛身不生。即見己身本來不生。故即是法身。故淨名云。觀身實相觀佛亦然。既悟己身生滅無生滅名為法身。即悟己身無生滅生滅名為應身。故無量義經云。無相之相有相身。眾生身相相亦然。既見己身具真應二身。即見十方諸佛真應二身。問此乃是高位所行。下凡云何能學。答從初發心之人即習此觀。所以云發心畢竟二無別。初發心之人即是佛也。九者此八不亦是一體三寶。何以知然。既稱悟法不生諸佛現前。當知。法即是佛。此法佛未曾相乖。名之為僧。故知。無生一句具足三寶。以具足三寶標在論初。即是歸敬三寶。三寶是歸宗之地。不識八不豈識歸宗地耶。又大經云。我亦不說三寶無有異相。但說常義無差別耳。以三寶同不生不滅故名為常。常故三寶一體。即此無生滅覺義為佛。軌義為法。和義為僧。淨名經云。三寶同無相。亦是同無生滅也。十者師云。標此八不攝一切大小內外。有所得人心之所行口之所說。皆墮在八事中。今破此八事即破一切大小內外有所得人。故明八不。所以然者一切有所得人生心動念即是生。欲滅煩惱即是滅。謂己身無常為斷。有常住可求為常。真諦無相為一。世諦萬像不同為異。從無明流來為來。返本還原出去為出。裁起一念心即具此八種顛倒。今一一歷心觀此無從。令一切有所得心畢竟清淨。故云不生不滅乃至不來不出也。師常多作此意。所以然者為三論未出之前。若毘曇成實有所得大乘。及禪師律師行道苦節。如此之人皆是有所得生滅斷常。障中道正觀。既障中道正觀。亦障假名因緣無方大用。故一向破洗令畢竟無遺即悟實相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙體可軌。目之為法。不為一切諸邊所染。畢竟清淨喻之蓮華。問以萬善為乘。乘名妙法。妙法喻若蓮華。云何乃說空義。答經云終歸於空。終歸於空者雖復說萬行終令得此淨悟。不爾者成有所得不動不出。不名為乘。七者此之八不即是正法。如華嚴經雖有七處八會大宗為明正法。故云正法性遠離一切言語道一切趣非趣悉皆寂滅性。正法為華嚴之本。故收前能化所化因果。歸非因非果正法。從正法非果非因。更出生因果等用。故正法為本。正法即是中道。中道即是不生不滅不斷不常。故八不若成正法即顯。正法顯故因果便立。即七處之經蘊在八不之內。八者八不即是如來真應二身。大經云。中道之法名之為佛。故八不明中道。即是明佛義也。以了悟生滅無生滅名為迹本。故佛真法身猶如虛空。悟無生滅生滅即是本迹。故應物現形。如水中月。勿作真應二解。即生滅宛然如虛空。雖如虛空而生滅宛然。問見佛法身不生滅。見己身生滅即成眾生佛二見。云何得道耶。答既見佛身不生。即見己身本來不生。故即是法身。故淨名云。觀身實相觀佛亦然。既悟己身生滅無生滅名為法身。即悟己身無生滅生滅名為應身。故無量義經云。無相之相有相身。眾生身相相亦然。既見己身具真應二身。即見十方諸佛真應二身。問此乃是高位所行。下凡云何能學。答從初發心之人即習此觀。所以云發心畢竟二無別。初發心之人即是佛也。九者此八不亦是一體三寶。何以知然。既稱悟法不生諸佛現前。當知。法即是佛。此法佛未曾相乖。名之為僧。故知。無生一句具足三寶。以具足三寶標在論初。即是歸敬三寶。三寶是歸宗之地。不識八不豈識歸宗地耶。又大經云。我亦不說三寶無有異相。但說常義無差別耳。以三寶同不生不滅故名為常。常故三寶一體。即此無生滅覺義為佛。軌義為法。和義為僧。淨名經云。三寶同無相。亦是同無生滅也。十者師云。標此八不攝一切大小內外。有所得人心之所行口之所說。皆墮在八事中。今破此八事即破一切大小內外有所得人。故明八不。所以然者一切有所得人生心動念即是生。欲滅煩惱即是滅。謂己身無常為斷。有常住可求為常。真諦無相為一。世諦萬像不同為異。從無明流來為來。返本還原出去為出。裁起一念心即具此八種顛倒。今一一歷心觀此無從。令一切有所得心畢竟清淨。故云不生不滅乃至不來不出也。師常多作此意。所以然者為三論未出之前。若毘曇成實有所得大乘。及禪師律師行道苦節。如此之人皆是有所得生滅斷常。障中道正觀。既障中道正觀。亦障假名因緣無方大用。故一向破洗令畢竟無遺即悟實相

。既悟實相之體。即解假名因緣無方大用也。問若作如此十條者豈非立義。師云。三論無義。云何更立。答三論有破有申。破即無言不窮。申即無義不具。不應作斯問也。又作十條者由來言。八不但是一遣相明空。竟有何義。今為對此故八不在言雖略無義而不備。豈是空耶。又作十條者令得一正觀。即徹悟一切佛法。故釋迦於華嚴城內四衢道頭。見燃燈佛悟一不生。即是具足一切佛法。況了八事不具足一切法乎。然此十條釋八不。一一皆須將自心來承取之。如破假實二生前須自看己心。若見此身心有實生實滅即是實病。求之無從。故自實病得差。若為他說者還為他檢實病無從。則他實病亦差。若自心中聞說因緣即作因緣假解成因緣病。以檢假生無縱迹處所。假病即差。為他說亦爾。如此之人於念念中自他俱益。淨名云。譬如勝怨乃可為勇。如此兼除老病死者菩薩之謂也。又此人若自如此悟名聖默然。還為眾生如此說者名聖說法。故語默之間常順佛教。為諸佛護念。於念念中身心得住無生。名之為住。迴一切假實顛倒心。向於實相名為迴向。得此心不可動。故名為地。所以常須看心。作此釋者不違三世佛。真龍樹門人矣。問常看自心者大師何故斥外道。折毘曇排成實呵大乘耶。答若自心起外道見墮在外道。名為外道。乃至自心起大乘見即名大乘執。故遍呵眾人。即是遍呵自心也。又大師云。自心無所依。今呵一切有所得人。此是隨他意語。若自有病無觀力而呵者即是呵自他。是隨自意語。亦是隨他意語。問但應釋八不。云何乃遍呵自他耶。答以遍破自他有所得心。畢竟不生即是釋於八不。所以然者。論主為學佛教人著語言名字故失無生。今聞八不無生還復作義解者。即八不還復成病。如此之人即不可化。所以然者。以尋經作有所得解即佛不能化。學論復起依著之心即菩薩不能化故。若經若論佛與菩薩所不能化人。即知。其人鈍根罪重。若經若論佛與菩薩即於其人並是毒藥。是以常須心無所依。即是悟八不也。問心云何有所依耶。答心如步屈虫。捨一取一必定不得無所依。故捨外道著小乘。捨小乘著大乘。捨生還復住無生。故有所住著非八不意。問有二種人。一者悟大乘無所得意。不解數論名教。二者精識一切名教。不學大乘無所得意。此二人中何者為勝。答耳目之徒言識一切名教者勝。今以理論之雖二人並失而前者為勝。何以知然。佛雖說一切名教。意在無所得一相一味。謂離相解脫相。問弘經通論須科文釋義次第生起。詳定違負會諸同異。云何一向作無所得觀耶。答考尋聖人興世諸所施為為顯中道。令因中發觀滅諸煩惱。若存著 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。既悟實相之體。即解假名因緣無方大用也。問若作如此十條者豈非立義。師云。三論無義。云何更立。答三論有破有申。破即無言不窮。申即無義不具。不應作斯問也。又作十條者由來言。八不但是一遣相明空。竟有何義。今為對此故八不在言雖略無義而不備。豈是空耶。又作十條者令得一正觀。即徹悟一切佛法。故釋迦於華嚴城內四衢道頭。見燃燈佛悟一不生。即是具足一切佛法。況了八事不具足一切法乎。然此十條釋八不。一一皆須將自心來承取之。如破假實二生前須自看己心。若見此身心有實生實滅即是實病。求之無從。故自實病得差。若為他說者還為他檢實病無從。則他實病亦差。若自心中聞說因緣即作因緣假解成因緣病。以檢假生無縱迹處所。假病即差。為他說亦爾。如此之人於念念中自他俱益。淨名云。譬如勝怨乃可為勇。如此兼除老病死者菩薩之謂也。又此人若自如此悟名聖默然。還為眾生如此說者名聖說法。故語默之間常順佛教。為諸佛護念。於念念中身心得住無生。名之為住。迴一切假實顛倒心。向於實相名為迴向。得此心不可動。故名為地。所以常須看心。作此釋者不違三世佛。真龍樹門人矣。問常看自心者大師何故斥外道。折毘曇排成實呵大乘耶。答若自心起外道見墮在外道。名為外道。乃至自心起大乘見即名大乘執。故遍呵眾人。即是遍呵自心也。又大師云。自心無所依。今呵一切有所得人。此是隨他意語。若自有病無觀力而呵者即是呵自他。是隨自意語。亦是隨他意語。問但應釋八不。云何乃遍呵自他耶。答以遍破自他有所得心。畢竟不生即是釋於八不。所以然者。論主為學佛教人著語言名字故失無生。今聞八不無生還復作義解者。即八不還復成病。如此之人即不可化。所以然者。以尋經作有所得解即佛不能化。學論復起依著之心即菩薩不能化故。若經若論佛與菩薩所不能化人。即知。其人鈍根罪重。若經若論佛與菩薩即於其人並是毒藥。是以常須心無所依。即是悟八不也。問心云何有所依耶。答心如步屈虫。捨一取一必定不得無所依。故捨外道著小乘。捨小乘著大乘。捨生還復住無生。故有所住著非八不意。問有二種人。一者悟大乘無所得意。不解數論名教。二者精識一切名教。不學大乘無所得意。此二人中何者為勝。答耳目之徒言識一切名教者勝。今以理論之雖二人並失而前者為勝。何以知然。佛雖說一切名教。意在無所得一相一味。謂離相解脫相。問弘經通論須科文釋義次第生起。詳定違負會諸同異。云何一向作無所得觀耶。答考尋聖人興世諸所施為為顯中道。令因中發觀滅諸煩惱。若存著

語言傷佛意也。又百年之壽朝露非奢。宜以存道為急。而乃急其所緩。緩其所急。豈非一形之自誤耶。次第門第八。問八不是無畏之中心方等之要觀。文既重出。豈非繁哉。答再周明八不者極有深致。今略述六牒。一者初標八不明中實義。次牒八不明中假義。初明中實者域一切大小內外。有所得人心之所行。皆是生滅斷常一異來出。障中道正觀。故當命初宜須洗之。以求其生滅不得故云不生不滅。乃至來出亦然。所以名之為中實者。計有如此生滅斷常悉是虛妄。實無此顛倒橫謂生滅斷常。故名為實。以橫謂有此生滅斷常。故是偏邪。無如此生滅斷常。故名為中。所以初牒八不明中實義。次重牒八不明中假者。既破洗有所得生滅斷常。畢竟無遺。始得辨假名因緣二諦。此假名因緣二諦能通不二中道。故是中假義具足。二者前標八不。即是假前中義。未辨於假。前破此性生滅有無不可得。故言非有非無稱為中道。次重牒八不得辨而有而無。而有而無即是假說有無名中後假。假有無豈是有無。假有無非有非無。名為中道。謂假後中。故再牒八不義乃圓備。又初牒八不是破無不圓。後重牒八不申無不備。三者初牒八不以經生論。次牒八不以論申經。初經生論者八不即是方等經。論主體八不中道發生正觀。方得作論。故是經生論。後牒八不而申釋之。謂論申於經。四者初牒八不明八不意。後重假八不釋八不文。初明八不意者謂。佛為大心人說此八不。福德利根之徒並皆得悟。像末眾生薄福鈍根迷此八不。論主出世破此等迷還申八不。次重牒八不釋八不之文。問重牒八不釋八不文治何人病耶。答即不上求五陰十二入等決定相者。又不上聞畢竟空生見疑者。如此等人皆墮生滅斷常一異來出之中。是故不之。五者初牒八不即應解釋。但外人問造論意。竟去前文遠。故重牒將來。六者初牒八不標中道。次問答釋中道。後重牒八不結中道。料簡門第九。問成實論師云。無生無滅者此明真諦。此論二十七品。皆明遣俗入真。故八不但是真諦。是事云何。答若八不但是真諦。則一部外人立生滅斷常。皆應是世諦。若然者一論之中外人立邪義。亦皆應是世諦。論主之破應是真諦。此則不然。夫論二諦皆是佛之正義。豈得以外立邪為俗。內明破為真。又成實師明有此真諦四絕之理即成有見。若是有見便名為常。若無此理則便是斷。又絕四句即四句斷。名為斷見。有此真理即名為常。乃是斷常。何名八不。復有人言。不生不滅明真諦義。不常不斷等六明世諦義。今謂。若得意者此亦無妨。然今八不通具二諦。如瓔珞經說之。故亦不同此釋。復有北主三論師。釋此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語言傷佛意也。又百年之壽朝露非奢。宜以存道為急。而乃急其所緩。緩其所急。豈非一形之自誤耶。次第門第八。問八不是無畏之中心方等之要觀。文既重出。豈非繁哉。答再周明八不者極有深致。今略述六牒。一者初標八不明中實義。次牒八不明中假義。初明中實者域一切大小內外。有所得人心之所行。皆是生滅斷常一異來出。障中道正觀。故當命初宜須洗之。以求其生滅不得故云不生不滅。乃至來出亦然。所以名之為中實者。計有如此生滅斷常悉是虛妄。實無此顛倒橫謂生滅斷常。故名為實。以橫謂有此生滅斷常。故是偏邪。無如此生滅斷常。故名為中。所以初牒八不明中實義。次重牒八不明中假者。既破洗有所得生滅斷常。畢竟無遺。始得辨假名因緣二諦。此假名因緣二諦能通不二中道。故是中假義具足。二者前標八不。即是假前中義。未辨於假。前破此性生滅有無不可得。故言非有非無稱為中道。次重牒八不得辨而有而無。而有而無即是假說有無名中後假。假有無豈是有無。假有無非有非無。名為中道。謂假後中。故再牒八不義乃圓備。又初牒八不是破無不圓。後重牒八不申無不備。三者初牒八不以經生論。次牒八不以論申經。初經生論者八不即是方等經。論主體八不中道發生正觀。方得作論。故是經生論。後牒八不而申釋之。謂論申於經。四者初牒八不明八不意。後重假八不釋八不文。初明八不意者謂。佛為大心人說此八不。福德利根之徒並皆得悟。像末眾生薄福鈍根迷此八不。論主出世破此等迷還申八不。次重牒八不釋八不之文。問重牒八不釋八不文治何人病耶。答即不上求五陰十二入等決定相者。又不上聞畢竟空生見疑者。如此等人皆墮生滅斷常一異來出之中。是故不之。五者初牒八不即應解釋。但外人問造論意。竟去前文遠。故重牒將來。六者初牒八不標中道。次問答釋中道。後重牒八不結中道。料簡門第九。問成實論師云。無生無滅者此明真諦。此論二十七品。皆明遣俗入真。故八不但是真諦。是事云何。答若八不但是真諦。則一部外人立生滅斷常。皆應是世諦。若然者一論之中外人立邪義。亦皆應是世諦。論主之破應是真諦。此則不然。夫論二諦皆是佛之正義。豈得以外立邪為俗。內明破為真。又成實師明有此真諦四絕之理即成有見。若是有見便名為常。若無此理則便是斷。又絕四句即四句斷。名為斷見。有此真理即名為常。乃是斷常。何名八不。復有人言。不生不滅明真諦義。不常不斷等六明世諦義。今謂。若得意者此亦無妨。然今八不通具二諦。如瓔珞經說之。故亦不同此釋。復有北主三論師。釋此

八不凡有三義。一就空理釋。明畢竟空理非起非出。是故不生。非終非盡所以無滅。非定有故不常。非定無故不斷。一相無相故不一。無差別故不異。前際空故不來。後際空故不去。第二就緣起事釋。緣合故生。緣離故滅。既生滅假緣無有實性生滅。故云不生不滅。因緣起法即因壞果生。因壞故不常。果生故不斷。因果不同。不得言一。無有兩體。不得言異。不從外來故言不來。因內未有果故不從內出。第三就對執釋。對於二乘外道執也。薩婆多云。大生生八法。小生生一法。大滅滅八法。小滅滅一法。故云生滅。外道僧佉云。因中有果生。衛世師云因中無果生。今對破二人生滅。故云不生不滅也。小乘人云。無為是常。得道入無餘涅槃。是時五陰都滅。故名斷。外道言。虛空時方微塵等不從因生。故名為常。從因生法必當歸盡。故名為斷。或言。過去有故為常。未來無故為斷。此皆不然。故云不常不斷。小乘人云。諸法同皆無常。是其相故一。諸法各自相故異。外道云。因果俱有故一。性別故異。此實不然。故云不一不異。小乘云。未來有法流入現在名來。後入過去名出。外道云。從微塵世性梵天等邊來故名來。復還歸本故云出。今破此病。故云不來不出。今明。若得意用之則義亦無夫。以初是第一義門。次是世諦門。後破性實病。還是世諦性空義耳。但詳此釋意謂空理無生滅則有理存。焉還同成實真諦義。又若有理存。焉則心有所依。名有所得義。又空理無生滅者即空理自然而有。若自然有則是無因見義。第二若云緣起故無生者是亦不然。今請問。為本無今有釋生。已有還無解滅不耶。若言本無今有者既是本無。今何得有。若本無今有兔角龜毛亦是本無。今皆應有。彼釋云。兔角等無可生之理。故不得生。因中果有可生之理。是故得生。今問。此可生之理為異空。為未異空。如其異空即是已有。此乃是本有今有為生。何得言本無今有為生耶。若不異空則與兔角無異。兔角既不生。果亦應爾。果既得生兔角亦應爾。故雖有緣起之言義亦不成也。第三云對執釋者此亦不然。此論無法不窮。無言不洗。何得止對外道及毘曇耶。故不同此釋。新通門第十。余至關內。得三藏師用無上依經意釋八不。今略述之。八不為四人說。亦得為八人說。為四人說者為闡提說不生不滅中道。闡提有二。一邪見闡提。撥一切法言諸法皆滅。即雖未滅必當歸滅。二嬰兒闡提。執諸法決定有。故名為生。所以名嬰兒者其見諸法生不敢言無。故執諸法有生名為嬰兒。為治此二闡提說不生不滅。以諸法本來未曾生故不生。破嬰兒闡提。諸法今亦無滅。故破邪見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八不凡有三義。一就空理釋。明畢竟空理非起非出。是故不生。非終非盡所以無滅。非定有故不常。非定無故不斷。一相無相故不一。無差別故不異。前際空故不來。後際空故不去。第二就緣起事釋。緣合故生。緣離故滅。既生滅假緣無有實性生滅。故云不生不滅。因緣起法即因壞果生。因壞故不常。果生故不斷。因果不同。不得言一。無有兩體。不得言異。不從外來故言不來。因內未有果故不從內出。第三就對執釋。對於二乘外道執也。薩婆多云。大生生八法。小生生一法。大滅滅八法。小滅滅一法。故云生滅。外道僧佉云。因中有果生。衛世師云因中無果生。今對破二人生滅。故云不生不滅也。小乘人云。無為是常。得道入無餘涅槃。是時五陰都滅。故名斷。外道言。虛空時方微塵等不從因生。故名為常。從因生法必當歸盡。故名為斷。或言。過去有故為常。未來無故為斷。此皆不然。故云不常不斷。小乘人云。諸法同皆無常。是其相故一。諸法各自相故異。外道云。因果俱有故一。性別故異。此實不然。故云不一不異。小乘云。未來有法流入現在名來。後入過去名出。外道云。從微塵世性梵天等邊來故名來。復還歸本故云出。今破此病。故云不來不出。今明。若得意用之則義亦無夫。以初是第一義門。次是世諦門。後破性實病。還是世諦性空義耳。但詳此釋意謂空理無生滅則有理存。焉還同成實真諦義。又若有理存。焉則心有所依。名有所得義。又空理無生滅者即空理自然而有。若自然有則是無因見義。第二若云緣起故無生者是亦不然。今請問。為本無今有釋生。已有還無解滅不耶。若言本無今有者既是本無。今何得有。若本無今有兔角龜毛亦是本無。今皆應有。彼釋云。兔角等無可生之理。故不得生。因中果有可生之理。是故得生。今問。此可生之理為異空。為未異空。如其異空即是已有。此乃是本有今有為生。何得言本無今有為生耶。若不異空則與兔角無異。兔角既不生。果亦應爾。果既得生兔角亦應爾。故雖有緣起之言義亦不成也。第三云對執釋者此亦不然。此論無法不窮。無言不洗。何得止對外道及毘曇耶。故不同此釋。新通門第十。余至關內。得三藏師用無上依經意釋八不。今略述之。八不為四人說。亦得為八人說。為四人說者為闡提說不生不滅中道。闡提有二。一邪見闡提。撥一切法言諸法皆滅。即雖未滅必當歸滅。二嬰兒闡提。執諸法決定有。故名為生。所以名嬰兒者其見諸法生不敢言無。故執諸法有生名為嬰兒。為治此二闡提說不生不滅。以諸法本來未曾生故不生。破嬰兒闡提。諸法今亦無滅。故破邪見

執滅闡提。次不常不斷為破聲聞人。聲聞人亦有二執。即名二人。其人既怖畏生死。急欲斷之。名為斷見。欲住無為寂靜涅槃。故是常見。為破此二執故云不常不斷。次不一不異治外道。外道有二。一計我與陰一。二計我與陰異。為破此二人故明不一不異。次明不來不出。為破獨覺及初發心菩薩。此二人異者。獨覺一向樂觀因緣。不樂觀利他事。始行菩薩一向求利他行。不樂觀因緣。此二人所行乃異。而並謂乘因至果為來。從三界出為出。故來有所從。去有所至。為此二人故明諸法不來不出也。所以束八不為四對。為對四人亦為八人也。次明八不對治四障。亦治八障。治四障者治闡提憎背大乘障。故說不生不滅。闡提人憎背大乘。如五百婆羅門云。大乘經典是無所有。云何令人同於虛空。故今明諸法本來不生不滅。令其信樂大乘也。次不一不異治外道計執一異障。以外道於五陰計即離我故。今明無此一異之我。故言治外道執一異障。三者不斷不常治聲聞怖畏生死障。以小乘人畏生死欲斷之故。是斷見。樂於涅槃無為。即是常見。故今明不斷不常治此斷常。使不怖生死不樂涅槃。四者不來不出治獨覺及始行菩薩來去障。此二人行處乃異而同。謂來有所從去有所至。故名為障。故說不來不出以治之。若言八不治八障者。闡提中有生滅為二。外道中一異為二。聲聞中斷常為二。獨覺中來出為二。故成八也。此皆順釋。若逆釋者說不來不去。治始行及獨覺戲論障。言有來有出即是戲論。經云。若言如來有去有來。不解我所說義。如來者無所從來。亦無所去。云何始行謂佛實有來去。故名戲論也。次不常不斷治聲聞相違障。言常即違斷。言斷則害常。云何汝具計斷常耶。故說不斷不常治相違障。次不一不異治外道增損障。若云人法一即是損。既稱為人法。豈可一耶。若言人法異即是增。以人法無別二體。謂有二體豈非增耶。故說不一不異以治之。次不生不滅治闡提有無障。邪見者謂無有見者執有。今明不生不滅即治此有無障也。此並是用二悉壇意。謂各各為人及對治也。次明以四法為四人治四障。一者信樂大乘。為闡提人破背大乘障。二以無分別般若治外道執我一異障。以外道執我一異是有所得分別。故今明無分別般若即是無所得般若。次以破虛空三昧破聲聞人怖畏生死障。聲聞人滅身智住無為虛空中。故今得破虛空三昧。破除此障也。四者菩薩修習大悲。為獨覺及始行菩薩。破獨覺不利益眾生。及始行菩薩有佛道可求。破佛有來去障。明菩薩修習大悲。自利利人自他不二。此四法即是八不。初信樂大乘謂不生不滅。以悟不生不滅故起信心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執滅闡提。次不常不斷為破聲聞人。聲聞人亦有二執。即名二人。其人既怖畏生死。急欲斷之。名為斷見。欲住無為寂靜涅槃。故是常見。為破此二執故云不常不斷。次不一不異治外道。外道有二。一計我與陰一。二計我與陰異。為破此二人故明不一不異。次明不來不出。為破獨覺及初發心菩薩。此二人異者。獨覺一向樂觀因緣。不樂觀利他事。始行菩薩一向求利他行。不樂觀因緣。此二人所行乃異。而並謂乘因至果為來。從三界出為出。故來有所從。去有所至。為此二人故明諸法不來不出也。所以束八不為四對。為對四人亦為八人也。次明八不對治四障。亦治八障。治四障者治闡提憎背大乘障。故說不生不滅。闡提人憎背大乘。如五百婆羅門云。大乘經典是無所有。云何令人同於虛空。故今明諸法本來不生不滅。令其信樂大乘也。次不一不異治外道計執一異障。以外道於五陰計即離我故。今明無此一異之我。故言治外道執一異障。三者不斷不常治聲聞怖畏生死障。以小乘人畏生死欲斷之故。是斷見。樂於涅槃無為。即是常見。故今明不斷不常治此斷常。使不怖生死不樂涅槃。四者不來不出治獨覺及始行菩薩來去障。此二人行處乃異而同。謂來有所從去有所至。故名為障。故說不來不出以治之。若言八不治八障者。闡提中有生滅為二。外道中一異為二。聲聞中斷常為二。獨覺中來出為二。故成八也。此皆順釋。若逆釋者說不來不去。治始行及獨覺戲論障。言有來有出即是戲論。經云。若言如來有去有來。不解我所說義。如來者無所從來。亦無所去。云何始行謂佛實有來去。故名戲論也。次不常不斷治聲聞相違障。言常即違斷。言斷則害常。云何汝具計斷常耶。故說不斷不常治相違障。次不一不異治外道增損障。若云人法一即是損。既稱為人法。豈可一耶。若言人法異即是增。以人法無別二體。謂有二體豈非增耶。故說不一不異以治之。次不生不滅治闡提有無障。邪見者謂無有見者執有。今明不生不滅即治此有無障也。此並是用二悉壇意。謂各各為人及對治也。次明以四法為四人治四障。一者信樂大乘。為闡提人破背大乘障。二以無分別般若治外道執我一異障。以外道執我一異是有所得分別。故今明無分別般若即是無所得般若。次以破虛空三昧破聲聞人怖畏生死障。聲聞人滅身智住無為虛空中。故今得破虛空三昧。破除此障也。四者菩薩修習大悲。為獨覺及始行菩薩。破獨覺不利益眾生。及始行菩薩有佛道可求。破佛有來去障。明菩薩修習大悲。自利利人自他不二。此四法即是八不。初信樂大乘謂不生不滅。以悟不生不滅故起信心

也。次無分別般若即是不一不異。息一異之心名無分別。次破虛空三昧即是不斷不常。既破聲聞人住無為空中。即是不常。不斷亦無灰身滅智之斷。次修習大悲即是不來不去。以菩薩修習大悲。自利利人自他不二。知來去無來去無來去來去也。次明以四法為因。得如來四德之果。以信樂大乘為因。破於闡提不信得於淨果。果即不生不滅也。次行無分別般若為因。破外道一異分別得如來我德果。果即非一非異。以非外道一異之我故得於佛我。故此我非一非異也。次以行破虛空三昧為因。破聲聞得如來樂果。聲聞雖言住無為樂此於大乘是生死苦。今破斷常得不斷不常究竟樂果也。次修習大悲為因。破獨覺自為及始行謂佛有去來。明菩薩常行大悲。窮生死際以建此因故。得如來常住之果。真諦三藏用無上依經及攝大乘論意。釋八不甚廣。今略取大意耳。初為各四人。次破四障。次行四因。後得四果。八不之要義顯於斯。與上諸解釋無相違背也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也。次無分別般若即是不一不異。息一異之心名無分別。次破虛空三昧即是不斷不常。既破聲聞人住無為空中。即是不常。不斷亦無灰身滅智之斷。次修習大悲即是不來不去。以菩薩修習大悲。自利利人自他不二。知來去無來去無來去來去也。次明以四法為因。得如來四德之果。以信樂大乘為因。破於闡提不信得於淨果。果即不生不滅也。次行無分別般若為因。破外道一異分別得如來我德果。果即非一非異。以非外道一異之我故得於佛我。故此我非一非異也。次以行破虛空三昧為因。破聲聞得如來樂果。聲聞雖言住無為樂此於大乘是生死苦。今破斷常得不斷不常究竟樂果也。次修習大悲為因。破獨覺自為及始行謂佛有去來。明菩薩常行大悲。窮生死際以建此因故。得如來常住之果。真諦三藏用無上依經及攝大乘論意。釋八不甚廣。今略取大意耳。初為各四人。次破四障。次行四因。後得四果。八不之要義顯於斯。與上諸解釋無相違背也。