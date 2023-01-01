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僧睿是魏群長樂人也。少出家。依僧賢法師為弟子。甞聽中山康僧朗講每興譏難。師深相秤述。年二十四歷遊名邦。常弘講說。方簡高潔。一方云。芳簡高結氷霜摻操。什至長安因從請業。門徒三千入室唯八。睿為首領。文云。老則融睿。少則生肇。什歎曰。傳吾業者寄在道融曇影僧睿乎。什翻成實論竟命睿講之。謂道融曰。此諍論中有七處破阿毘曇。在言小隱。能不問我可謂英才。融曰。其人思力有分未必諮稟。遂剖折無遺。眾益嗟重。天子姚興聞睿景行。問安城侯姚嵩曰。睿何如人。嵩曰。業衛之松柏也。後自引睿見之。謂嵩曰。斯乃四海之標頒。豈獨業衛乎。於是美聲遐扇流於遠邇。著中論大智論及成實論禪經等序雅傳於世。春秋六十有一。作中論序非止一人。曇影製義疏序。河西道朗亦製論序。而睿公文義備舉理事精玄。興皇和上開講常讀。蓋是信而好古述而不作。但文有微隱。余略釋之。就斯一序裁為七分。一通標人法。二釋名題。三序論緣起。四歎釋功能。五述注論青目。六廣歎四論。七作者自謙。中論五百偈標所造法也。龍樹菩薩序能造之人也。道不孤運。弘之由人。故前明所弘之道。後序弘道之人。又題中論五百偈者重其法也。龍樹菩薩者尊其人也。又初句簡二邊之法也。後句別小乘之人也。所言中論者玄義具述。今既釋序略明五意。一者斯論定佛法之偏正。判得失之根原。是以龍樹標中論名也。二者斯文論中實之理。從所詮理實得名故云中論。業品云。此論所明義離於斷常見故云中論。三者龍樹所作凡有三論。一無畏之廣。次十二之略。今是折中之說。故秤中論。四者以文表義。斯論前無緣起後略餘勢但有正文。以文表義理故秤中論。五者龍樹大士是中道人。中道人所製作。從人立名故秤中論。五百偈者。前標其名今序偈數。偈有二種。一是首盧偈。謂胡人數經法也。則是通偈。言通偈者。莫問長行偈頌。但令數滿三十二字。則是偈也。二者別偈。謂結句為偈。莫問四言五言六言七言。但令四句滿便是偈也。偈者外國具音應言竭夜。或秤祇夜。今示存略但秤為偈。偈者句也頌也。又言偈者。此土漢書亦有此音。訓言竭義。謂明義竭盡故秤為偈。但結句秤偈凡有二種。一路伽偈。謂頌長行偈也。二伽陀偈。謂孤起偈也。此論秤偈者。通別二中謂別偈也。後二之文謂孤起偈也。五百者。即文審之凡四百四十六偈。或是全其大數。或翻之不盡。以本為名故秤五百。眾經及論文有三焉。一但長行。即百論也。二但有偈。斯文。三具二種。十二門論之流。龍樹十住毘婆沙云。或有樂長行。或有樂偈頌。或有樂雜說莊嚴章 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧睿是魏群長樂人也。少出家。依僧賢法師為弟子。甞聽中山康僧朗講每興譏難。師深相秤述。年二十四歷遊名邦。常弘講說。方簡高潔。一方云。芳簡高結氷霜摻操。什至長安因從請業。門徒三千入室唯八。睿為首領。文云。老則融睿。少則生肇。什歎曰。傳吾業者寄在道融曇影僧睿乎。什翻成實論竟命睿講之。謂道融曰。此諍論中有七處破阿毘曇。在言小隱。能不問我可謂英才。融曰。其人思力有分未必諮稟。遂剖折無遺。眾益嗟重。天子姚興聞睿景行。問安城侯姚嵩曰。睿何如人。嵩曰。業衛之松柏也。後自引睿見之。謂嵩曰。斯乃四海之標頒。豈獨業衛乎。於是美聲遐扇流於遠邇。著中論大智論及成實論禪經等序雅傳於世。春秋六十有一。作中論序非止一人。曇影製義疏序。河西道朗亦製論序。而睿公文義備舉理事精玄。興皇和上開講常讀。蓋是信而好古述而不作。但文有微隱。余略釋之。就斯一序裁為七分。一通標人法。二釋名題。三序論緣起。四歎釋功能。五述注論青目。六廣歎四論。七作者自謙。中論五百偈標所造法也。龍樹菩薩序能造之人也。道不孤運。弘之由人。故前明所弘之道。後序弘道之人。又題中論五百偈者重其法也。龍樹菩薩者尊其人也。又初句簡二邊之法也。後句別小乘之人也。所言中論者玄義具述。今既釋序略明五意。一者斯論定佛法之偏正。判得失之根原。是以龍樹標中論名也。二者斯文論中實之理。從所詮理實得名故云中論。業品云。此論所明義離於斷常見故云中論。三者龍樹所作凡有三論。一無畏之廣。次十二之略。今是折中之說。故秤中論。四者以文表義。斯論前無緣起後略餘勢但有正文。以文表義理故秤中論。五者龍樹大士是中道人。中道人所製作。從人立名故秤中論。五百偈者。前標其名今序偈數。偈有二種。一是首盧偈。謂胡人數經法也。則是通偈。言通偈者。莫問長行偈頌。但令數滿三十二字。則是偈也。二者別偈。謂結句為偈。莫問四言五言六言七言。但令四句滿便是偈也。偈者外國具音應言竭夜。或秤祇夜。今示存略但秤為偈。偈者句也頌也。又言偈者。此土漢書亦有此音。訓言竭義。謂明義竭盡故秤為偈。但結句秤偈凡有二種。一路伽偈。謂頌長行偈也。二伽陀偈。謂孤起偈也。此論秤偈者。通別二中謂別偈也。後二之文謂孤起偈也。五百者。即文審之凡四百四十六偈。或是全其大數。或翻之不盡。以本為名故秤五百。眾經及論文有三焉。一但長行。即百論也。二但有偈。斯文。三具二種。十二門論之流。龍樹十住毘婆沙云。或有樂長行。或有樂偈頌。或有樂雜說莊嚴章

句者。所好各不同。我隨而不捨。論三既爾。經義例然。龍樹者。依梵音應云伽那馥力叉。伽那者龍也。馥力叉者樹也。智度論云。童籠磨者龍也。馥力叉是樹通名也。別名阿闍那。如此間梨李樹等。問龍樹是何位之人。答聖迹無方高下未易可測。僅依經傳敘其淺深。睿公云。功格十地道摸補處。是窮學之人。傳云。智慧日已頹。斯人令再耀。世昏寢已久。斯人悟令學。外國為之立廟事之若佛。安知非佛示為菩薩乎。匡山遠法師云。名貫道位德備三忍。亦十地高仁也。依楞伽經。大慧菩薩問。世尊滅度後佛法何人持。佛答。大慧汝當知。南天竺大國中有大德比丘。名龍樹菩薩。為人說大乘無上法。能破有無見。住初歡喜地。往生安養國。釋此語不同。舊云。龍樹是初地人。關內姚道安學智度論云。此是龍樹引眾生令入初地。而實是十地人也。問何依人也。答若云初地則二依人也。若是窮學則第四依人。問云何是四依。答且依一判。如小乘見道前具煩惱人是一依。須陀洹斯陀含是二依。阿那含是三依。羅漢第四依。約大乘望十迴向是一依。初地至七地是二依。八九地是三依。十地第四依。如楞伽是第二依。如睿師是第四依。以釋迦佛法無別菩薩僧。龍樹是出家之人。故依小乘位分之。名貫道位者。菩薩位之通名也。德備三忍。謂信順無生也。問龍樹更有異名耶。答有。順中論是天親所作。言順中論者。廣引大品等經證釋八不。八不則是中道。依文釋義故云順中論。順中論云龍勝菩薩非龍樹也。今宜會之。以龍成其勝道故云龍勝。蓋但敘其未字。前則道俗雙舉。故義無所害。以中為名者下第二釋論名題。但論有廣略二本。略但云中論。廣則加以觀也。然斯廣略皆有其義。所言略者。謂理教義也。中是所詮之理。論是能詮之教。斯無理不攝。無教不收。問何由爾耶。答所詮之中則三種中道。世諦中真諦中非真非俗中。能詮之教即論此三中。是以無教不收無理不攝。所言廣本具三者。中諸佛菩薩所行之道。觀謂諸佛菩薩能觀之心。諸佛觀辨於心宣之於口。秤之為經。菩薩觀辨於心宣之於口。目之為論。要具斯三義乃圓足。玄章內已釋之。但中有三。一者對斷常之偏明中。此是對偏中。二者盡偏中。立於中名欲盡於偏病。故名盡偏中。又一意亦為偏病盡得有於中也。問盡偏對偏及絕待中此三何異。答玄意已明。今重略敘。盡偏中者。蓋是洗淨斷常故強名為中。雖盡於偏而有於中。如經云。眾生起見凡有二種。一斷二常。無常無斷乃名中道。對偏中者。此約所詮之理對破偏病。故名為中。絕待中者凡有二種。一者如涅槃云。有小涅槃有大涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句者。所好各不同。我隨而不捨。論三既爾。經義例然。龍樹者。依梵音應云伽那馥力叉。伽那者龍也。馥力叉者樹也。智度論云。童籠磨者龍也。馥力叉是樹通名也。別名阿闍那。如此間梨李樹等。問龍樹是何位之人。答聖迹無方高下未易可測。僅依經傳敘其淺深。睿公云。功格十地道摸補處。是窮學之人。傳云。智慧日已頹。斯人令再耀。世昏寢已久。斯人悟令學。外國為之立廟事之若佛。安知非佛示為菩薩乎。匡山遠法師云。名貫道位德備三忍。亦十地高仁也。依楞伽經。大慧菩薩問。世尊滅度後佛法何人持。佛答。大慧汝當知。南天竺大國中有大德比丘。名龍樹菩薩。為人說大乘無上法。能破有無見。住初歡喜地。往生安養國。釋此語不同。舊云。龍樹是初地人。關內姚道安學智度論云。此是龍樹引眾生令入初地。而實是十地人也。問何依人也。答若云初地則二依人也。若是窮學則第四依人。問云何是四依。答且依一判。如小乘見道前具煩惱人是一依。須陀洹斯陀含是二依。阿那含是三依。羅漢第四依。約大乘望十迴向是一依。初地至七地是二依。八九地是三依。十地第四依。如楞伽是第二依。如睿師是第四依。以釋迦佛法無別菩薩僧。龍樹是出家之人。故依小乘位分之。名貫道位者。菩薩位之通名也。德備三忍。謂信順無生也。問龍樹更有異名耶。答有。順中論是天親所作。言順中論者。廣引大品等經證釋八不。八不則是中道。依文釋義故云順中論。順中論云龍勝菩薩非龍樹也。今宜會之。以龍成其勝道故云龍勝。蓋但敘其未字。前則道俗雙舉。故義無所害。以中為名者下第二釋論名題。但論有廣略二本。略但云中論。廣則加以觀也。然斯廣略皆有其義。所言略者。謂理教義也。中是所詮之理。論是能詮之教。斯無理不攝。無教不收。問何由爾耶。答所詮之中則三種中道。世諦中真諦中非真非俗中。能詮之教即論此三中。是以無教不收無理不攝。所言廣本具三者。中諸佛菩薩所行之道。觀謂諸佛菩薩能觀之心。諸佛觀辨於心宣之於口。秤之為經。菩薩觀辨於心宣之於口。目之為論。要具斯三義乃圓足。玄章內已釋之。但中有三。一者對斷常之偏明中。此是對偏中。二者盡偏中。立於中名欲盡於偏病。故名盡偏中。又一意亦為偏病盡得有於中也。問盡偏對偏及絕待中此三何異。答玄意已明。今重略敘。盡偏中者。蓋是洗淨斷常故強名為中。雖盡於偏而有於中。如經云。眾生起見凡有二種。一斷二常。無常無斷乃名中道。對偏中者。此約所詮之理對破偏病。故名為中。絕待中者凡有二種。一者如涅槃云。有小涅槃有大涅槃

。小涅槃者待苦說樂。大涅槃者絕此苦樂乃名大樂。此之絕待猶是待義。二者此絕待涅槃不可說其苦樂。不知何以美之。強名為樂乃秤大樂。方是絕待樂。中義亦然。須深見此意。問獨空與絕待中何異。答人多不體獨空之旨。但依智度論文。十八空是對有明空。秤相待空。非空非有無所因待秤為獨空。今謂蓋是一種方言。尋獨空意不然。以本來畢竟無所有唯有實相法性故秤為獨。正宗爾也。攝大乘云。真如獨存。亦同此意。問何故此獨作空名說耶。答以畢竟無一切患累有法故秤為空。大集云。不可說故無相貌故名為空。法華經云。終歸於空。義亦如是。就睿師釋題有三。一釋名。二立名意。三利益。以中為名者照其實也。照有二義。一照訓顯。立此中名顯理實也。二蓋是以譬題名。非燈無由照了於物。非中名無由顯於理實。故云照也。以論為稱者盡其言也。盡者蓋是暢盡無餘之名。如小乘有所得之論。破邪未窮論正不足。蓋是有餘之說故不名為盡。與此相違秤為盡也。蓋是論理既窮其言亦盡。故云盡言。不云無言秤盡。睿師但釋中論不明觀者。以中是理論名為教。此二既含故不釋觀也。實非名不悟下第二立名意。然至道非中不中非名不名而立中名者。理雖非中不中。為令物得悟故強立中名也。言非釋不盡故假論以明之者。若不假問答以釋於言。則宣道之言無由得盡。以假問答申釋此言故。宣道之言方得明顯。以斯文詳之。故知非無言而秤盡言也。然言只是論耳。但令綺互解釋故云言非釋不盡假論明之耳。其實既宣。第三立名利益。初明理教。次敘得益。其實既宣者理顯也。其言既明者教明了也。於菩薩之行道場之照下辨得益也。以理顯言明故。因教悟理。則因成果立。又則是法華唯顯一理唯教一人也。朗然懸解者。借莊周之言以顯因果成立之義。安時而處順。哀樂不能入也。謂是帝之懸解也。斯可敘二義。一者菩薩因成道場照顯。則永離生死欣戚。如哀樂之不入。二者有繫曰顯。無繫秤解。有繫者謂斷常諸邊秤之為繫。諸見既寂故目為解。夫滯惑生於倒見者。第三敘造論緣起。就文為二。初敘緣起。次明龍樹出世破迷造論。初有二句。一凡迷二聖失。凡迷者謂九十六術及起愛之流也。聖失者執小乘及有所得大乘者也。斯二無失不該。初謂自樹失。次稟教迷。凡迷為二。一起迷因。二迷所得果。迷因二句。在果亦然。夫滯惑者。滯謂滯著。則起愛之流也。惑謂迷惑。起見之流也。生死眾生以在家起愛出家起見。則法華毒虫之與惡鬼。火宅之內唯斯二物。亦生死根本唯愛與見。如涅槃說。生於倒見者。前明愛見末。此句次尋其根。所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。小涅槃者待苦說樂。大涅槃者絕此苦樂乃名大樂。此之絕待猶是待義。二者此絕待涅槃不可說其苦樂。不知何以美之。強名為樂乃秤大樂。方是絕待樂。中義亦然。須深見此意。問獨空與絕待中何異。答人多不體獨空之旨。但依智度論文。十八空是對有明空。秤相待空。非空非有無所因待秤為獨空。今謂蓋是一種方言。尋獨空意不然。以本來畢竟無所有唯有實相法性故秤為獨。正宗爾也。攝大乘云。真如獨存。亦同此意。問何故此獨作空名說耶。答以畢竟無一切患累有法故秤為空。大集云。不可說故無相貌故名為空。法華經云。終歸於空。義亦如是。就睿師釋題有三。一釋名。二立名意。三利益。以中為名者照其實也。照有二義。一照訓顯。立此中名顯理實也。二蓋是以譬題名。非燈無由照了於物。非中名無由顯於理實。故云照也。以論為稱者盡其言也。盡者蓋是暢盡無餘之名。如小乘有所得之論。破邪未窮論正不足。蓋是有餘之說故不名為盡。與此相違秤為盡也。蓋是論理既窮其言亦盡。故云盡言。不云無言秤盡。睿師但釋中論不明觀者。以中是理論名為教。此二既含故不釋觀也。實非名不悟下第二立名意。然至道非中不中非名不名而立中名者。理雖非中不中。為令物得悟故強立中名也。言非釋不盡故假論以明之者。若不假問答以釋於言。則宣道之言無由得盡。以假問答申釋此言故。宣道之言方得明顯。以斯文詳之。故知非無言而秤盡言也。然言只是論耳。但令綺互解釋故云言非釋不盡假論明之耳。其實既宣。第三立名利益。初明理教。次敘得益。其實既宣者理顯也。其言既明者教明了也。於菩薩之行道場之照下辨得益也。以理顯言明故。因教悟理。則因成果立。又則是法華唯顯一理唯教一人也。朗然懸解者。借莊周之言以顯因果成立之義。安時而處順。哀樂不能入也。謂是帝之懸解也。斯可敘二義。一者菩薩因成道場照顯。則永離生死欣戚。如哀樂之不入。二者有繫曰顯。無繫秤解。有繫者謂斷常諸邊秤之為繫。諸見既寂故目為解。夫滯惑生於倒見者。第三敘造論緣起。就文為二。初敘緣起。次明龍樹出世破迷造論。初有二句。一凡迷二聖失。凡迷者謂九十六術及起愛之流也。聖失者執小乘及有所得大乘者也。斯二無失不該。初謂自樹失。次稟教迷。凡迷為二。一起迷因。二迷所得果。迷因二句。在果亦然。夫滯惑者。滯謂滯著。則起愛之流也。惑謂迷惑。起見之流也。生死眾生以在家起愛出家起見。則法華毒虫之與惡鬼。火宅之內唯斯二物。亦生死根本唯愛與見。如涅槃說。生於倒見者。前明愛見末。此句次尋其根。所

以有愛見者。皆由顛倒橫見故生。如淨名云。善惡由身。身由於貪。貪由分別虛妄。虛妄分別由於顛倒。是以顛倒所見為在家出家愛見本也。又前句既明有愛有見。後句亦有倒有見。倒則顛倒也。見謂虛妄分別。故末有其二。在本亦兩。三界以之而淪溺者。此第二次明失果也。起愛見二因感三界淪溺兩果。沒水為溺。土陷為淪。法華云。如是種種諸苦眾生沒在其中。以苦喻大海。故沒在苦之內則溺義也。三界無常舍之崩倒則陷義也。故起愛見兩因感無常苦二果。如法華云。惡鬼毒虫二因感舍之崩倒及火起燒宅二果。睿師全同法華意及維摩之說也。偏悟起於厭智者。第二次辨聖失。凡失重故前明。聖失輕故後辨。則重輕次第。又前是外迷。今辨內惑。亦是外重內輕為次第也。就文為二。一正辨失。二得失互相顯釋。初中二句。一辨失因。二明失果。失因有二。失果亦兩。與上相對也。偏悟者。對上凡迷故聖秤為悟。若望大乘故秤為偏。所以云偏悟也。涅槃云。二乘之人名為曲見。又云。若以聲聞辟支佛心言無布施。是則名為破戒邪見。法華云眇目座陋。眇目者所見不正也。所謂空有二見並皆不正見。王宮實生雙林實滅。謂所見不正。智度論云。二乘之空名為但空。故空見不正。又二乘無有中道正觀。如涅槃說。但見於空不見不空。故不行中道不見佛性。名為偏悟也。起於厭智者。第二句尋悟之根也。二乘所以偏悟者。由厭生死而欣涅槃。如法華云。先取其價然後除糞。二乘之人畏老病死。故斷貪瞋癡以求涅槃永滅。故云厭智。耿介以之而致乖者。第二次明得果。亦兩句。初敘其迷執。次明得果。耿介者。外典文言不同。眾師釋亦異。然多不體其意旨。今明耿介者猶志節也。以封執小乘自謂究竟。永不迴小心進求大道。故名耿介。以之致乖者。此第二明得果也。既封執小乘則與大道相乖。所以然者。道實無二。而妄謂言二。故乖無二之道。智度論云。阿羅漢人於佛道迂迴稽留。又復虛言得道。皆是乖道之義。又道實無生滅。二乘之人謂有煩惱生而滅之得有餘。謂有身智生滅之得無餘。故法華云。分別說諸法五眾生滅。則乖無生大道之義。然二乘既爾。有所得大乘亦然。終言有惑滅解生。猶是小也。故知大覺在乎曠照下。此第二得失互相釋也。前舉大得以顯小失。大覺曠照者。此舉大得也。對二乘生滅之小了一切無生畢竟空秤為曠照。又二乘但得人空不得法空名為小智。大乘具得二空秤為曠照。又二乘亦得二空。但是折法明空故秤小智。大乘得自性空自相空秤為曠照。又二乘但得三界內人法空名為小智。大乘得三界內外空名為曠照。又 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有愛見者。皆由顛倒橫見故生。如淨名云。善惡由身。身由於貪。貪由分別虛妄。虛妄分別由於顛倒。是以顛倒所見為在家出家愛見本也。又前句既明有愛有見。後句亦有倒有見。倒則顛倒也。見謂虛妄分別。故末有其二。在本亦兩。三界以之而淪溺者。此第二次明失果也。起愛見二因感三界淪溺兩果。沒水為溺。土陷為淪。法華云。如是種種諸苦眾生沒在其中。以苦喻大海。故沒在苦之內則溺義也。三界無常舍之崩倒則陷義也。故起愛見兩因感無常苦二果。如法華云。惡鬼毒虫二因感舍之崩倒及火起燒宅二果。睿師全同法華意及維摩之說也。偏悟起於厭智者。第二次辨聖失。凡失重故前明。聖失輕故後辨。則重輕次第。又前是外迷。今辨內惑。亦是外重內輕為次第也。就文為二。一正辨失。二得失互相顯釋。初中二句。一辨失因。二明失果。失因有二。失果亦兩。與上相對也。偏悟者。對上凡迷故聖秤為悟。若望大乘故秤為偏。所以云偏悟也。涅槃云。二乘之人名為曲見。又云。若以聲聞辟支佛心言無布施。是則名為破戒邪見。法華云眇目座陋。眇目者所見不正也。所謂空有二見並皆不正見。王宮實生雙林實滅。謂所見不正。智度論云。二乘之空名為但空。故空見不正。又二乘無有中道正觀。如涅槃說。但見於空不見不空。故不行中道不見佛性。名為偏悟也。起於厭智者。第二句尋悟之根也。二乘所以偏悟者。由厭生死而欣涅槃。如法華云。先取其價然後除糞。二乘之人畏老病死。故斷貪瞋癡以求涅槃永滅。故云厭智。耿介以之而致乖者。第二次明得果。亦兩句。初敘其迷執。次明得果。耿介者。外典文言不同。眾師釋亦異。然多不體其意旨。今明耿介者猶志節也。以封執小乘自謂究竟。永不迴小心進求大道。故名耿介。以之致乖者。此第二明得果也。既封執小乘則與大道相乖。所以然者。道實無二。而妄謂言二。故乖無二之道。智度論云。阿羅漢人於佛道迂迴稽留。又復虛言得道。皆是乖道之義。又道實無生滅。二乘之人謂有煩惱生而滅之得有餘。謂有身智生滅之得無餘。故法華云。分別說諸法五眾生滅。則乖無生大道之義。然二乘既爾。有所得大乘亦然。終言有惑滅解生。猶是小也。故知大覺在乎曠照下。此第二得失互相釋也。前舉大得以顯小失。大覺曠照者。此舉大得也。對二乘生滅之小了一切無生畢竟空秤為曠照。又二乘但得人空不得法空名為小智。大乘具得二空秤為曠照。又二乘亦得二空。但是折法明空故秤小智。大乘得自性空自相空秤為曠照。又二乘但得三界內人法空名為小智。大乘得三界內外空名為曠照。又

二乘但見於空不見不空名為小智。大乘見空及以不空故秤曠照。所言隘心者。書云。一人守隘萬夫莫進。蓋是迮小之名也。照之不曠下。此廣敘小乘之失也。夷有無者。夷之訓平。不能平除有無二見義也。一道俗者。智度論云。聲聞法中未說生死即是涅槃眾生則是佛。故二乘不能一道俗也。道則涅槃俗則生死。知之不盡未可以涉中途泯二際者。行山為踐。履水為涉。蓋是別論耳。今通取行義為涉。二乘之人照理不窮。故不能行於中道也。泯二際者。泯之言滅。謂不能滅於二際也。問前云一道俗夷有無。則是泯二際。何故重說。答睿師深見文意。涅槃品有二偈。初云。世間與涅槃無有少分別。涅槃與世間無有少分別。此是一道俗之義。次偈云。生死之實際及與涅槃實際。如是二際者無豪釐差別。論既兩文。今還敘此二意也。道俗之不夷二際之不泯菩薩之憂也。第二破迷作論又開二別。初明大悲內充。次別明破迷作論。初是慈悲。後明智慧。即菩薩福慧二業。又初是知病識藥。後是應病授藥。又初是悲心。後明悲事。問何故云有無不夷二際不泯。但明此兩句也。答有無是眾見之根。障中道之本。故偏說也。二際不泯。謂破一道清淨也。又前敘能障。後明所障。又前是凡迷。後為聖惑。又前是外迷。後為內惑。言約事終也。菩薩之憂者。既見凡迷六道紛然。聖惑三乘異逕。為此而興無緣大悲。故秤憂也。是以龍樹下第二破迷作論又開兩別。前破內迷。後破外迷。亦前破聖惑。後破凡迷。問初段中何故前敘凡迷後明聖惑。今前破聖惑後破凡迷。答有文有義。言其義者。前就起惑次第。故前凡後聖前重後輕。後約傍正次第。斯論正破於內傍破於外。亦前正破封執二乘之失。後傍洗九十六術。約文者。在初文後敘聖迷。接聖破聖故便除聖迷。折之以中道者。折之言齊。齊者生死涅槃不二眾生與佛平等。則是中道。又將中道之理折二際令齊。故言折之以中道。使惑趣之徒望玄指而一變者。惑者迷也。趣者理也。謂迷理之人。即是封執二乘有所得大乘菩薩。玄指者即是斯論。藉斯論重玄之言。因改二乘之執迴有所得菩薩同歸不二。故名為一變。若守二乘不歸一道。封執偏大未悟平等。並是守指忘月。不名一變。今改小入大。迴有得而悟無得。如因指得月。故秤為變。括之以即化。第二破於外惑。括者撿括。即化者如肇公云。道遠乎哉。觸事即真。聖遠乎哉。體之即神。十二門序亦有斯意。故云悟大覺於夢境即百化以安歸。猶是論文明一切諸法即是無生。故云即化。令玄悟之賓喪諮詢於朝徹。此寄斥震旦莊周。以呵天竺外道。良以此土無別外道。而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘但見於空不見不空名為小智。大乘見空及以不空故秤曠照。所言隘心者。書云。一人守隘萬夫莫進。蓋是迮小之名也。照之不曠下。此廣敘小乘之失也。夷有無者。夷之訓平。不能平除有無二見義也。一道俗者。智度論云。聲聞法中未說生死即是涅槃眾生則是佛。故二乘不能一道俗也。道則涅槃俗則生死。知之不盡未可以涉中途泯二際者。行山為踐。履水為涉。蓋是別論耳。今通取行義為涉。二乘之人照理不窮。故不能行於中道也。泯二際者。泯之言滅。謂不能滅於二際也。問前云一道俗夷有無。則是泯二際。何故重說。答睿師深見文意。涅槃品有二偈。初云。世間與涅槃無有少分別。涅槃與世間無有少分別。此是一道俗之義。次偈云。生死之實際及與涅槃實際。如是二際者無豪釐差別。論既兩文。今還敘此二意也。道俗之不夷二際之不泯菩薩之憂也。第二破迷作論又開二別。初明大悲內充。次別明破迷作論。初是慈悲。後明智慧。即菩薩福慧二業。又初是知病識藥。後是應病授藥。又初是悲心。後明悲事。問何故云有無不夷二際不泯。但明此兩句也。答有無是眾見之根。障中道之本。故偏說也。二際不泯。謂破一道清淨也。又前敘能障。後明所障。又前是凡迷。後為聖惑。又前是外迷。後為內惑。言約事終也。菩薩之憂者。既見凡迷六道紛然。聖惑三乘異逕。為此而興無緣大悲。故秤憂也。是以龍樹下第二破迷作論又開兩別。前破內迷。後破外迷。亦前破聖惑。後破凡迷。問初段中何故前敘凡迷後明聖惑。今前破聖惑後破凡迷。答有文有義。言其義者。前就起惑次第。故前凡後聖前重後輕。後約傍正次第。斯論正破於內傍破於外。亦前正破封執二乘之失。後傍洗九十六術。約文者。在初文後敘聖迷。接聖破聖故便除聖迷。折之以中道者。折之言齊。齊者生死涅槃不二眾生與佛平等。則是中道。又將中道之理折二際令齊。故言折之以中道。使惑趣之徒望玄指而一變者。惑者迷也。趣者理也。謂迷理之人。即是封執二乘有所得大乘菩薩。玄指者即是斯論。藉斯論重玄之言。因改二乘之執迴有所得菩薩同歸不二。故名為一變。若守二乘不歸一道。封執偏大未悟平等。並是守指忘月。不名一變。今改小入大。迴有得而悟無得。如因指得月。故秤為變。括之以即化。第二破於外惑。括者撿括。即化者如肇公云。道遠乎哉。觸事即真。聖遠乎哉。體之即神。十二門序亦有斯意。故云悟大覺於夢境即百化以安歸。猶是論文明一切諸法即是無生。故云即化。令玄悟之賓喪諮詢於朝徹。此寄斥震旦莊周。以呵天竺外道。良以此土無別外道。而

用老莊以為至極。是以斥之。諮詢者問善道之辭也。喪之言亡也。朝徹者。郭象云。遺死生亡內外。豁然無滯見機而作。故云朝徹也。又云。朝者旦也。徹者達也。又云。一旦能達於理故云朝徹。又云。不崇朝而徹理。崇者言重。猶是一朝而達耳。故云朝徹也。今明既悟斯論知一切法即是實相無生。須忘問答朝徹之事。故云喪諮詢於朝徹也。既不諮詢於老莊。豈復稟承六師及十八一切智人并九十六術耶。蕩蕩焉下第四讚論功能又開三別。初顯道益物嘆。次舉大對小嘆。亦名抑小揚大嘆。三感幸欣遇嘆。蕩蕩者。書云。王道蕩蕩無偏無儻。蓋是泯內外兩迷息凡聖二見。同歸乎大道。故秤蕩蕩。蕩蕩是曠遠之貌也。坦夷路於沖階者。龍樹未出之前。虛言將實教並興。險逕與夷路爭徹。是以論主出世更整坦夷路。故言坦也。夷路既整。則菩薩之因道場之果階位可登。故言於沖階也。敞玄門於宇內者。前化及一方。此明遐宣六合。玄門者。老子云。玄之又玄。眾妙之門。借斯言以目今論也。天地上下曰宇。往古來今秤宙。故云敞玄門於宇內也。扇惠風於陳枚者。前二句明顯道。今兩句明益物。陳枚者。陳者朽故之名也。毛詩云。伐其條枚。枚者小枝也。惠風者謂春風也。以扇斯論智慧之風。使凡夫之流以得益也。流甘露於枯椊者。前句辨益凡。此章明利聖。前句益外道。後句利小乘。又前句利小乘。後句益菩薩。具此諸意也。夫柏梁之構興者。第二舉大對小嘆又開二別。前譬後合。柏梁者漢武帝臺名也。外書釋此自有二家。一云。以柏木為梁故云柏梁。此臺初成。柏木香氣流數十里。元帝以柏梁對柘舘。以此詳之。應是柏木之梁。又云。梁有百數故云百梁。茅庂茨陋者。茨之言次。撰次於茅故秤為茨。庂者長安偏鵲舍但有一邊。故秤為庂。陋猶隘義也。又柏梁大臺即法華長者大宅。茅茨庂陋其猶門外草菴。睿師一言含內外兩事也。覩斯論下第二合譬。鄙倍者出論語。鄙猶鄙惡。倍是倍戾。幸哉此區之赤縣者。第三感幸欣遇嘆亦二句。幸者幸遇。此區者。區秤區域。而言此以對彼也。彼總名天竺。天竺別開則五。次有十六大國五百中國十千小國。此區總名赤縣。河圖云。崑崙山東地方五千里。一曰神洲亦名赤縣。禹於赤縣之內畫地分疆以為九州。故鑄九鼎鎮九州。則知赤縣是九州之總名。忽得移靈鷲以作鎮者。赤縣唯以五岳為鎮。而今假設移靈鷲而鎮赤縣。喻斯論而化九州也。險陂之邊情乃蒙流光之餘慧者。第二重舉事以合上喻。毛詩云。內有佐公進賢之志。外無私謁險陂之心。禮注云。偏立曰陂。故云勞而無袒立而不陂。陂謂偏險之心耳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用老莊以為至極。是以斥之。諮詢者問善道之辭也。喪之言亡也。朝徹者。郭象云。遺死生亡內外。豁然無滯見機而作。故云朝徹也。又云。朝者旦也。徹者達也。又云。一旦能達於理故云朝徹。又云。不崇朝而徹理。崇者言重。猶是一朝而達耳。故云朝徹也。今明既悟斯論知一切法即是實相無生。須忘問答朝徹之事。故云喪諮詢於朝徹也。既不諮詢於老莊。豈復稟承六師及十八一切智人并九十六術耶。蕩蕩焉下第四讚論功能又開三別。初顯道益物嘆。次舉大對小嘆。亦名抑小揚大嘆。三感幸欣遇嘆。蕩蕩者。書云。王道蕩蕩無偏無儻。蓋是泯內外兩迷息凡聖二見。同歸乎大道。故秤蕩蕩。蕩蕩是曠遠之貌也。坦夷路於沖階者。龍樹未出之前。虛言將實教並興。險逕與夷路爭徹。是以論主出世更整坦夷路。故言坦也。夷路既整。則菩薩之因道場之果階位可登。故言於沖階也。敞玄門於宇內者。前化及一方。此明遐宣六合。玄門者。老子云。玄之又玄。眾妙之門。借斯言以目今論也。天地上下曰宇。往古來今秤宙。故云敞玄門於宇內也。扇惠風於陳枚者。前二句明顯道。今兩句明益物。陳枚者。陳者朽故之名也。毛詩云。伐其條枚。枚者小枝也。惠風者謂春風也。以扇斯論智慧之風。使凡夫之流以得益也。流甘露於枯椊者。前句辨益凡。此章明利聖。前句益外道。後句利小乘。又前句利小乘。後句益菩薩。具此諸意也。夫柏梁之構興者。第二舉大對小嘆又開二別。前譬後合。柏梁者漢武帝臺名也。外書釋此自有二家。一云。以柏木為梁故云柏梁。此臺初成。柏木香氣流數十里。元帝以柏梁對柘舘。以此詳之。應是柏木之梁。又云。梁有百數故云百梁。茅庂茨陋者。茨之言次。撰次於茅故秤為茨。庂者長安偏鵲舍但有一邊。故秤為庂。陋猶隘義也。又柏梁大臺即法華長者大宅。茅茨庂陋其猶門外草菴。睿師一言含內外兩事也。覩斯論下第二合譬。鄙倍者出論語。鄙猶鄙惡。倍是倍戾。幸哉此區之赤縣者。第三感幸欣遇嘆亦二句。幸者幸遇。此區者。區秤區域。而言此以對彼也。彼總名天竺。天竺別開則五。次有十六大國五百中國十千小國。此區總名赤縣。河圖云。崑崙山東地方五千里。一曰神洲亦名赤縣。禹於赤縣之內畫地分疆以為九州。故鑄九鼎鎮九州。則知赤縣是九州之總名。忽得移靈鷲以作鎮者。赤縣唯以五岳為鎮。而今假設移靈鷲而鎮赤縣。喻斯論而化九州也。險陂之邊情乃蒙流光之餘慧者。第二重舉事以合上喻。毛詩云。內有佐公進賢之志。外無私謁險陂之心。禮注云。偏立曰陂。故云勞而無袒立而不陂。陂謂偏險之心耳

。流光之餘惠者。中道正觀光流此土。惠益險陂之人。而秤邊情者。一者目此土為邊地。彼秤為中國。昔河承公與嚴法師諍此土天竺偏正之事。嚴師善解外國曆算云。正陽之月方中無影。故知天竺為正國也。河公善解此土曆算不能難之。故知彼為中國此曰邊情。又彼有佛出故云中國。此無佛出秤曰邊情。又四依等出於彼土故名正國。不出此土目為邊情。又轉輪王常出彼土故為中國。此唯粟散故曰邊情。餘光者。龍樹造論正益彼土傍化此國。故名餘光。而今而後談道之賢始可與論實矣者。論語云。而今而後用此事也。睿師云。自羅什未度之前講肆流詠已來。格義迂而乖本。六家偏而不即。中百二論文未及此。又無通鑒。誰與正之。前匠所以輟章遐慨。思決言於彌勒者。良在於此。而今已後中百二論既傳來此土。論道之賢始可與言實矣。故知斯論定佛法之偏正。判得失之根源也。云天竺諸國者。第五敘注論之人。又開二別。前嘆此論為諸國所重。二別敘注釋之人。此文秤云凡述二人。一羅什法師所云故秤云也。二秦弘始七年天竺剎利汎舶至長安。聞羅什門徒三千解大乘之教。以中百二論諮而驗之。羅什因為剖折。剎利乃頂受絕嘆不能已。已白云。跋荼闍梨當以此明振耀天竺。何由蘊此摩尼乃在邊地。又云。羲和鸞轡蘊明於無目之地。甚可恨也。夜光之寶鬻珍於田父之客。甚可惜也。此剎利述天竺論師呵諸小乘人。歎羅什云。我在天竺聞。諸論師深怪罽賓小乘學者自美其師以為比方如朗月之照。其師是鳩摩羅陀。造日出論。又自彌帝戾已後牢有其比。天竺論師呵云偏悟小才非此喻也。若是拘止那國鳩摩羅耆婆法師以當此喻無所愧也。何故羅什如朗月之照無所愧。以其善解中百故。敢預是天竺學大乘之流無不翫味斯論。敢者果也決也。喉衿要宗事也。喉為內要。衿為外要。故借以喻焉。其染翰申釋者甚亦不少者。此出注論者非復一師。影公云凡數十家。河西云凡七十家。翰者。古人以雞勒毛為筆故秤為翰。青目非天親。付法藏云。婆藪槃豆善解一切修多羅義。而青目注斯論有其乖失。故知非也。其中乖闕煩重者。略明長行釋偈凡有四失。一長行釋與偈意乖。二釋偈不足而秤為闕。三少言可以通文。而長行在重言煩也。四前章已明。後須更說故秤為重。曇影法師中論疏四處敘青目之失。一因緣品四緣立偈云。此偈為問。蓋是青目傷巧處耳。二釋四緣有廣略。影師云。蓋是青目勇於取類劣於尋文。三釋業品偈云。雖空不斷。青目云。空無可斷。此非釋也。四釋邪見品長行云。此中紛絃為復彼助鬧。復龍樹自有偈釋之。今文云。法師裁而裨之者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。流光之餘惠者。中道正觀光流此土。惠益險陂之人。而秤邊情者。一者目此土為邊地。彼秤為中國。昔河承公與嚴法師諍此土天竺偏正之事。嚴師善解外國曆算云。正陽之月方中無影。故知天竺為正國也。河公善解此土曆算不能難之。故知彼為中國此曰邊情。又彼有佛出故云中國。此無佛出秤曰邊情。又四依等出於彼土故名正國。不出此土目為邊情。又轉輪王常出彼土故為中國。此唯粟散故曰邊情。餘光者。龍樹造論正益彼土傍化此國。故名餘光。而今而後談道之賢始可與論實矣者。論語云。而今而後用此事也。睿師云。自羅什未度之前講肆流詠已來。格義迂而乖本。六家偏而不即。中百二論文未及此。又無通鑒。誰與正之。前匠所以輟章遐慨。思決言於彌勒者。良在於此。而今已後中百二論既傳來此土。論道之賢始可與言實矣。故知斯論定佛法之偏正。判得失之根源也。云天竺諸國者。第五敘注論之人。又開二別。前嘆此論為諸國所重。二別敘注釋之人。此文秤云凡述二人。一羅什法師所云故秤云也。二秦弘始七年天竺剎利汎舶至長安。聞羅什門徒三千解大乘之教。以中百二論諮而驗之。羅什因為剖折。剎利乃頂受絕嘆不能已。已白云。跋荼闍梨當以此明振耀天竺。何由蘊此摩尼乃在邊地。又云。羲和鸞轡蘊明於無目之地。甚可恨也。夜光之寶鬻珍於田父之客。甚可惜也。此剎利述天竺論師呵諸小乘人。歎羅什云。我在天竺聞。諸論師深怪罽賓小乘學者自美其師以為比方如朗月之照。其師是鳩摩羅陀。造日出論。又自彌帝戾已後牢有其比。天竺論師呵云偏悟小才非此喻也。若是拘止那國鳩摩羅耆婆法師以當此喻無所愧也。何故羅什如朗月之照無所愧。以其善解中百故。敢預是天竺學大乘之流無不翫味斯論。敢者果也決也。喉衿要宗事也。喉為內要。衿為外要。故借以喻焉。其染翰申釋者甚亦不少者。此出注論者非復一師。影公云凡數十家。河西云凡七十家。翰者。古人以雞勒毛為筆故秤為翰。青目非天親。付法藏云。婆藪槃豆善解一切修多羅義。而青目注斯論有其乖失。故知非也。其中乖闕煩重者。略明長行釋偈凡有四失。一長行釋與偈意乖。二釋偈不足而秤為闕。三少言可以通文。而長行在重言煩也。四前章已明。後須更說故秤為重。曇影法師中論疏四處敘青目之失。一因緣品四緣立偈云。此偈為問。蓋是青目傷巧處耳。二釋四緣有廣略。影師云。蓋是青目勇於取類劣於尋文。三釋業品偈云。雖空不斷。青目云。空無可斷。此非釋也。四釋邪見品長行云。此中紛絃為復彼助鬧。復龍樹自有偈釋之。今文云。法師裁而裨之者

。法師即羅什也。裁其煩重裨其乖闕。於通經之理盡者。經即中論。外國詺論為經。付法藏經云。提婆造百論經。智度論云。迦旃延造發智經。故知目論為經。於通經理盡。文或左右未盡善者。如影師四處述之。百論治外以閑邪者下第六通歎四論。前別嘆四論。從尋斯四者下總嘆四論。明學之者有其深益。前別嘆四論有二對。初內外一雙。次略廣相對。流滯者。學內教人壅滯佛教。今祛其壅滯使佛教宣流。故云流滯。師又云。決二壅合兩教。流二壅者。一小乘人學小乘迷小乘故小教壅。二大乘人學大乘迷大乘故大乘壅。今中論決斯二教之壅使二教流也。故云祛內以流滯。閑邪者。閑有多訓。此中正宜以靜釋之。肇師云。于時外道紛然競起。今為防外道紛動故須靜而息之。大智則理深而文博。十二門即文精而理詣也。予翫之味之下第七作者自謙。不能釋手者。謂手不釋卷也。并目品義題之於首者。謂釋二十七品目也。予昔在江南尋之不得。至京訪問又無。當是失落也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。法師即羅什也。裁其煩重裨其乖闕。於通經之理盡者。經即中論。外國詺論為經。付法藏經云。提婆造百論經。智度論云。迦旃延造發智經。故知目論為經。於通經理盡。文或左右未盡善者。如影師四處述之。百論治外以閑邪者下第六通歎四論。前別嘆四論。從尋斯四者下總嘆四論。明學之者有其深益。前別嘆四論有二對。初內外一雙。次略廣相對。流滯者。學內教人壅滯佛教。今祛其壅滯使佛教宣流。故云流滯。師又云。決二壅合兩教。流二壅者。一小乘人學小乘迷小乘故小教壅。二大乘人學大乘迷大乘故大乘壅。今中論決斯二教之壅使二教流也。故云祛內以流滯。閑邪者。閑有多訓。此中正宜以靜釋之。肇師云。于時外道紛然競起。今為防外道紛動故須靜而息之。大智則理深而文博。十二門即文精而理詣也。予翫之味之下第七作者自謙。不能釋手者。謂手不釋卷也。并目品義題之於首者。謂釋二十七品目也。予昔在江南尋之不得。至京訪問又無。當是失落也。

中論序疏(畢)中觀論疏卷第一(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中論序疏(畢)中觀論疏卷第一(本)

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因緣品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣品第一

將欲釋文大明二義。初釋因緣品名。二論開合。釋因緣品名略為五門。一通別門。二正名門。三釋名門。四破申門。五同異門。問何因緣故標中觀論。復題觀因緣品。答略明四義。一者中觀論是一部之通名。觀因緣謂一章之別稱。示所顯之理無二故中名唯一。能顯之教非一故有眾品之殊。二者所申之理唯一故總名無二。所破之病非一故有眾品不同。三者題中觀論標章門也。觀因緣品者釋章門也。問觀因緣品云何釋中觀論耶。答以觀此正因緣不生不滅乃至不來不去故此因緣即是中道。因於中道發生正觀。觀辨於心論宣於口。故知觀於因緣釋中觀論。如下偈云。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。問斯乃是觀正因緣明中道。云何名破因緣耶。答觀正因緣既不生不滅。即破邪因緣是斷常生滅。是故偈云。能說是因緣善滅諸戲論能說是因緣。謂顯正也。善滅諸戲論謂破邪也。問觀之與破有何異耶。答亦得不異。亦得言異。云不異者。正觀檢邪因緣不得。即是破邪因緣。言其異者。觀名據申正。破名約破邪。如云觀身實相觀佛亦然不可言破身實相破佛亦然。故觀約申正。破據破邪。問應以論題正因緣。何故稱觀因緣耶。答即此觀名是論字也。以觀辨於心論宣於口。觀此因緣不生不滅故稱為觀。問若爾何故不云論因緣品而言觀耶。答示諸佛菩薩如行而說。顯論從於觀生。欲令眾生如說而行。因論發觀故立觀名也。四者標中觀論是中發於觀。觀因緣品明觀發於中。論主因中發觀。故名中發於觀。為眾生故觀於因緣。顯因緣是中。故是觀發於中。所以觀發中者。欲令眾生亦因中發觀故也。正名門第二。問品題因緣。是何等因緣。答總談論意因緣有三。一從下破四緣受名。以四緣攝生義盡。今破四緣欲釋八不畢竟無生。顯於中實令因中發觀。故從所破受名故以目品。二者因緣義總。故標在論初。以生死涅槃凡聖解惑皆是假名相待無有自性稱為因緣義。故因緣義總。又九十六種術非因緣義。以對外道非因緣義明一切佛法皆是因緣義因緣義總。問何故辨此因緣耶。答亦為釋成八不義。以萬法皆是因緣無有自性。以無自性是故不生。顯於中實令因中發觀。是以建首辨通因緣。三者此品觀十二因緣。故云觀因緣品。問何以知觀十二因緣以目品耶。答凡有三證。一者論主偈云。能說是因緣善滅諸戲論。能說是因緣者。謂說十二因緣不生不滅等。故知是十二因緣。故青目釋云。前為聲聞人說十二因緣是生滅法。後為菩薩說十二因緣不生不滅。二者論引大品經云。菩薩坐道場時觀十二因緣如虛空不可盡。三者後小乘兩品外人問云。前已聞大乘法入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將欲釋文大明二義。初釋因緣品名。二論開合。釋因緣品名略為五門。一通別門。二正名門。三釋名門。四破申門。五同異門。問何因緣故標中觀論。復題觀因緣品。答略明四義。一者中觀論是一部之通名。觀因緣謂一章之別稱。示所顯之理無二故中名唯一。能顯之教非一故有眾品之殊。二者所申之理唯一故總名無二。所破之病非一故有眾品不同。三者題中觀論標章門也。觀因緣品者釋章門也。問觀因緣品云何釋中觀論耶。答以觀此正因緣不生不滅乃至不來不去故此因緣即是中道。因於中道發生正觀。觀辨於心論宣於口。故知觀於因緣釋中觀論。如下偈云。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。問斯乃是觀正因緣明中道。云何名破因緣耶。答觀正因緣既不生不滅。即破邪因緣是斷常生滅。是故偈云。能說是因緣善滅諸戲論能說是因緣。謂顯正也。善滅諸戲論謂破邪也。問觀之與破有何異耶。答亦得不異。亦得言異。云不異者。正觀檢邪因緣不得。即是破邪因緣。言其異者。觀名據申正。破名約破邪。如云觀身實相觀佛亦然不可言破身實相破佛亦然。故觀約申正。破據破邪。問應以論題正因緣。何故稱觀因緣耶。答即此觀名是論字也。以觀辨於心論宣於口。觀此因緣不生不滅故稱為觀。問若爾何故不云論因緣品而言觀耶。答示諸佛菩薩如行而說。顯論從於觀生。欲令眾生如說而行。因論發觀故立觀名也。四者標中觀論是中發於觀。觀因緣品明觀發於中。論主因中發觀。故名中發於觀。為眾生故觀於因緣。顯因緣是中。故是觀發於中。所以觀發中者。欲令眾生亦因中發觀故也。正名門第二。問品題因緣。是何等因緣。答總談論意因緣有三。一從下破四緣受名。以四緣攝生義盡。今破四緣欲釋八不畢竟無生。顯於中實令因中發觀。故從所破受名故以目品。二者因緣義總。故標在論初。以生死涅槃凡聖解惑皆是假名相待無有自性稱為因緣義。故因緣義總。又九十六種術非因緣義。以對外道非因緣義明一切佛法皆是因緣義因緣義總。問何故辨此因緣耶。答亦為釋成八不義。以萬法皆是因緣無有自性。以無自性是故不生。顯於中實令因中發觀。是以建首辨通因緣。三者此品觀十二因緣。故云觀因緣品。問何以知觀十二因緣以目品耶。答凡有三證。一者論主偈云。能說是因緣善滅諸戲論。能說是因緣者。謂說十二因緣不生不滅等。故知是十二因緣。故青目釋云。前為聲聞人說十二因緣是生滅法。後為菩薩說十二因緣不生不滅。二者論引大品經云。菩薩坐道場時觀十二因緣如虛空不可盡。三者後小乘兩品外人問云。前已聞大乘法入

第一義。今欲聞聲聞法入第一義。論主還舉十二因緣答之。小乘從十二生滅門入第一義。則知大乘悟十二無生滅門名入第一義。以三義推之。故知觀十二因緣以目因緣品也。問何故從觀十二因緣立名不從破四緣受稱也。答略明十義。一者十二因緣正明內法過患。菩薩欲度十二因緣河。故觀於十二。四緣通有為無為。不正明內法過患。故菩薩不欲度於四緣河。故不就四緣以明觀行。但為外人不受十二無生故舉四緣生立有生義。今破四緣生還成十二無生義。所以觀十二緣也。二者十二因緣通於得失苞含大小。是故觀之。如不達因緣成於兩見。一邪因外道。二無因執計。舉此二迷則總收九十六種術。得於因緣亦有二人。一者聲聞。二者菩薩。是故十二該羅得失苞含大小。三者經言。三狩同度十二緣河。二乘未盡其原。猶如兔馬。大士方徹其底類彼象王。此論欲明菩薩所行故觀於十二。四者經曰。凡夫順十二因緣故流轉生死。二乘逆十二因緣沈彼涅槃。大士體此因緣本自不生故不同凡夫之順。今亦不滅則異二乘之逆。故非凡夫行非賢聖行是菩薩行。此論欲申明菩薩所行故觀於十二。五者此論引大品云。菩薩坐道場時。觀十二因緣不生不滅如虛空不可盡。即具三種波若。十二因緣不生不滅即實相波若。由十二因緣本無生無滅發生正觀即觀照波若。為眾生故如實說之即文字波若。問觀因緣但是般若亦是傴和不。答大士體因緣雖畢竟空於六道眾生宛然而有。以照因緣有本來畢竟空名為傴和般若。照畢竟空於眾生宛然而有名般若傴和。以因緣能生權實兩慧為法身父母。故命初觀之。六者大涅槃經明五種佛性。蓋是諸佛之祕藏萬流之宗極蘊在因緣之內。所以然者十二因緣不生不滅謂境界佛性。由十二因緣本無生滅發生正觀即觀智佛性。斯觀明了即名菩提果佛性。正觀既彰生死患累畢竟空永滅。即大涅槃果果佛性。然十二因緣本性寂滅未曾境智。亦非因果。不知何以目之強名正性。正性者五性之本也。然此五性更無別體。但因緣一法轉而為五。因緣既具五性。是以命初即須論之。七者涅槃經云。諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂。雪山大士歎斯一偈為全如意珠。為此半行偈棄捨身命。若住十二因緣迴流生死。是則無有常樂我淨。此論觀彼十二因緣本自不生今亦無滅。即生滅便息。生滅既息是則為常。既其有常即具我樂淨。有斯大利故初觀因緣。八者此論雖無法不窮無言不盡。統其要歸會通二諦。然二諦隨處明之今就因緣辨。則其言顯易。因緣宛然常畢竟空名第一義。雖畢竟空而因緣宛然稱為世諦。此論正申二諦。故觀因緣。九者欲釋中觀論三字。故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義。今欲聞聲聞法入第一義。論主還舉十二因緣答之。小乘從十二生滅門入第一義。則知大乘悟十二無生滅門名入第一義。以三義推之。故知觀十二因緣以目因緣品也。問何故從觀十二因緣立名不從破四緣受稱也。答略明十義。一者十二因緣正明內法過患。菩薩欲度十二因緣河。故觀於十二。四緣通有為無為。不正明內法過患。故菩薩不欲度於四緣河。故不就四緣以明觀行。但為外人不受十二無生故舉四緣生立有生義。今破四緣生還成十二無生義。所以觀十二緣也。二者十二因緣通於得失苞含大小。是故觀之。如不達因緣成於兩見。一邪因外道。二無因執計。舉此二迷則總收九十六種術。得於因緣亦有二人。一者聲聞。二者菩薩。是故十二該羅得失苞含大小。三者經言。三狩同度十二緣河。二乘未盡其原。猶如兔馬。大士方徹其底類彼象王。此論欲明菩薩所行故觀於十二。四者經曰。凡夫順十二因緣故流轉生死。二乘逆十二因緣沈彼涅槃。大士體此因緣本自不生故不同凡夫之順。今亦不滅則異二乘之逆。故非凡夫行非賢聖行是菩薩行。此論欲申明菩薩所行故觀於十二。五者此論引大品云。菩薩坐道場時。觀十二因緣不生不滅如虛空不可盡。即具三種波若。十二因緣不生不滅即實相波若。由十二因緣本無生無滅發生正觀即觀照波若。為眾生故如實說之即文字波若。問觀因緣但是般若亦是傴和不。答大士體因緣雖畢竟空於六道眾生宛然而有。以照因緣有本來畢竟空名為傴和般若。照畢竟空於眾生宛然而有名般若傴和。以因緣能生權實兩慧為法身父母。故命初觀之。六者大涅槃經明五種佛性。蓋是諸佛之祕藏萬流之宗極蘊在因緣之內。所以然者十二因緣不生不滅謂境界佛性。由十二因緣本無生滅發生正觀即觀智佛性。斯觀明了即名菩提果佛性。正觀既彰生死患累畢竟空永滅。即大涅槃果果佛性。然十二因緣本性寂滅未曾境智。亦非因果。不知何以目之強名正性。正性者五性之本也。然此五性更無別體。但因緣一法轉而為五。因緣既具五性。是以命初即須論之。七者涅槃經云。諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂。雪山大士歎斯一偈為全如意珠。為此半行偈棄捨身命。若住十二因緣迴流生死。是則無有常樂我淨。此論觀彼十二因緣本自不生今亦無滅。即生滅便息。生滅既息是則為常。既其有常即具我樂淨。有斯大利故初觀因緣。八者此論雖無法不窮無言不盡。統其要歸會通二諦。然二諦隨處明之今就因緣辨。則其言顯易。因緣宛然常畢竟空名第一義。雖畢竟空而因緣宛然稱為世諦。此論正申二諦。故觀因緣。九者欲釋中觀論三字。故

明於因緣。十二因緣不生不滅具三種中道故稱中。發生三觀目之為觀。以觀辨於心論宣於口目之為論。一部始終但釋三字。是以因緣建乎首篇。十者大明物病不出二種。一者執性。二者迷假。此論正破性假二生悟入無生。故觀因緣。問云何破性假耶。答既稱因緣。即知假因託緣無有自性。故性病便息。本對自性是故有假。在性既無。假亦非有。性假若空便入實相。是故論云。因緣所生法是即無自性。若無有自性云何有是法。問此論但應破洗迷執蕭焉無寄玄道自通。何故乃解五種佛性及三種波若。答關內中論序云。其實既宣。其言既明。則於菩薩之行道場之照朗然懸解矣。菩薩之行為因。道場之照為果。內外迷執既盡大乘因果則成。斯乃總攝萬流。豈止乎十義。因緣一品既具此十門。自下諸文其義亦類。若精鑒斯意則如白日朗其胸衿甘露流其四體矣。問三種釋因緣。正用何耶。答正用通因緣。以通必攝別。十二門亦然。釋名門第三。問云何名為因緣。答依下偈云。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。略明因緣凡有三義。一者因緣是空義。以因緣所生法即是寂滅性故知。因緣即是空義。二者因緣是假義。既無自性故不得言有。空亦復空故不得言空。為化眾生故以假名說。故因緣是假義。三者因緣是中道義。即此因緣離於二邊。故名為中道。蓋是論文自以三義釋之。四者依名釋義亦有三種。一者種子親而能生為因。水土疎而助發故為緣。二者本無互體。辨之令有故稱為因。有可生之義假緣助發。故目為緣。故互具有無二義種受因緣兩名。故曰因緣。三者毘曇人云。攝因為緣故名因緣。又經有三說。一者但作因名。如六因十因之例。六因如雜心說十因地持論明。二者但作緣名。如四緣十緣之流。四緣經論皆備。十緣如舍利弗毘曇敘。三者因緣兩說皆如十二因緣。此皆適化不同故立名非一也。破申門第四。問上云破因緣名因緣品。破何等人耶。答異執乃多略標四種。一摧外道。二折毘曇。三排成論。四呵大執。總談外道凡有二計。一計邪因。二執無因。言邪因者略明三種。一者即一因外道。謂自在天等之一因緣能生萬類之果。二者宿作外道。謂萬法之果但由往業無有現緣。三者現緣外道。謂四大和合能生外法。男女交會能生眾生。二者無因外道。謂萬法自然而生不從因生。所言毘曇因緣者本有果性。假六因四緣辨之令生。即二世有義。所言成實因緣者。雖不明因中本有果性但果有可生之理。故假三因四緣辨之得生。即二世無義。所言大乘因緣者。如成論大乘明世諦有三假。假是不自。而世諦三假名為因緣。如舊地論師等辨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明於因緣。十二因緣不生不滅具三種中道故稱中。發生三觀目之為觀。以觀辨於心論宣於口目之為論。一部始終但釋三字。是以因緣建乎首篇。十者大明物病不出二種。一者執性。二者迷假。此論正破性假二生悟入無生。故觀因緣。問云何破性假耶。答既稱因緣。即知假因託緣無有自性。故性病便息。本對自性是故有假。在性既無。假亦非有。性假若空便入實相。是故論云。因緣所生法是即無自性。若無有自性云何有是法。問此論但應破洗迷執蕭焉無寄玄道自通。何故乃解五種佛性及三種波若。答關內中論序云。其實既宣。其言既明。則於菩薩之行道場之照朗然懸解矣。菩薩之行為因。道場之照為果。內外迷執既盡大乘因果則成。斯乃總攝萬流。豈止乎十義。因緣一品既具此十門。自下諸文其義亦類。若精鑒斯意則如白日朗其胸衿甘露流其四體矣。問三種釋因緣。正用何耶。答正用通因緣。以通必攝別。十二門亦然。釋名門第三。問云何名為因緣。答依下偈云。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。略明因緣凡有三義。一者因緣是空義。以因緣所生法即是寂滅性故知。因緣即是空義。二者因緣是假義。既無自性故不得言有。空亦復空故不得言空。為化眾生故以假名說。故因緣是假義。三者因緣是中道義。即此因緣離於二邊。故名為中道。蓋是論文自以三義釋之。四者依名釋義亦有三種。一者種子親而能生為因。水土疎而助發故為緣。二者本無互體。辨之令有故稱為因。有可生之義假緣助發。故目為緣。故互具有無二義種受因緣兩名。故曰因緣。三者毘曇人云。攝因為緣故名因緣。又經有三說。一者但作因名。如六因十因之例。六因如雜心說十因地持論明。二者但作緣名。如四緣十緣之流。四緣經論皆備。十緣如舍利弗毘曇敘。三者因緣兩說皆如十二因緣。此皆適化不同故立名非一也。破申門第四。問上云破因緣名因緣品。破何等人耶。答異執乃多略標四種。一摧外道。二折毘曇。三排成論。四呵大執。總談外道凡有二計。一計邪因。二執無因。言邪因者略明三種。一者即一因外道。謂自在天等之一因緣能生萬類之果。二者宿作外道。謂萬法之果但由往業無有現緣。三者現緣外道。謂四大和合能生外法。男女交會能生眾生。二者無因外道。謂萬法自然而生不從因生。所言毘曇因緣者本有果性。假六因四緣辨之令生。即二世有義。所言成實因緣者。雖不明因中本有果性但果有可生之理。故假三因四緣辨之得生。即二世無義。所言大乘因緣者。如成論大乘明世諦有三假。假是不自。而世諦三假名為因緣。如舊地論師等辨

四宗義。謂毘曇云是因緣宗。成實為假名宗。波若教等為不真宗。涅槃教等名為真宗。如斯等類並是學於因緣而失因緣。故正因緣成邪因緣。如服甘露反成毒藥。亦如入水求珠謬持瓦礫。此論破洗如此因緣故云破因緣品。以破如此邪執因緣申明大乘無得因緣。故以目品。問龍樹菩薩對緣云何。答有四種人學因緣而失因緣。一者犢子云。因緣謂性。五隱因緣別有人法生。四大因緣別有眼法生。二者毘曇因緣。無有人法。而有眼法。三者成實因緣。明世諦因緣俱有假人法。真諦即俱無。四者方廣云。都無世諦人法因緣。如此四人並學因緣失因緣。故破此四人申正因緣。故以目品。同異門第五。問中論破因緣品與十二門論觀因緣門。此有何異。答破邪因緣申正因緣。其義大同。但文有廣略離合為異。此論因緣一品攝彼三門。亦合彼三門為今一品。如因緣門即是此品如諸法自性不在於緣中一偈。第二觀有果無果門是此品別破四緣初偈。第三觀緣門是此品結破四緣偈。問何故離此一品為彼三門。答彼論欲示總別觀義。總謂因緣門。別謂因門及以緣門。此論但明總觀不明於別觀。而文互有廣略義可知矣。第二明論章開合。尋天竺之與震旦著筆之與口傳敷經講論者凡有二種。一者直解釋。二者科章門。如曇影制疏明。此論文有四卷。品二十七。領其大宗為破眾生斷常之病申二諦中道。令因此中道發生正觀也。二者北立三論師明。此論文有四卷。大明三章。初有四偈。標論大宗。第二從破四緣以下竟邪見品破執顯宗。第三最後一偈推功歸佛。以初攝初故四偈標宗在於初品。以後攝後故最後一偈推功歸佛在後品也。師云夫適化無方陶誘非一。考聖心以息病為主。緣教意以開道為宗。若因開以受悟即聖教為之開。由合而受道則聖教為之合。如其兩曉並為甘露必也。雙迷俱成毒藥。豈可偏守一途以壅多門者哉。具如法華玄義以備斯意矣。但末世鈍根尋其長文不見起盡。講經論者相與開之。問經有序正流通。論何故無耶。答大聖三達圓明鑒二世根性。故立通別兩序。弟子智猶未逮故不立之。又群生不窮大悲無限。非止益當時。欲遠傳遐代故有流通。弟子造論但當時解益不敢傳通後世。故不立流通。二者造論本為通經。故不別立流通也。問餘論有正說餘勢。此論何故無耶。答無畏廣本故有。今即是略論故無。二者因事表理。正以略於初後故名中論。自攝嶺相承分二十七品以為三段。初二十五品破大乘迷失明大乘觀行。次有兩品。破小乘迷執辨小乘觀行。第三重明大乘觀行推功歸佛。所以有此三段者正道未曾小大。赴大小根緣故說大小兩教。而佛在世時眾生福 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四宗義。謂毘曇云是因緣宗。成實為假名宗。波若教等為不真宗。涅槃教等名為真宗。如斯等類並是學於因緣而失因緣。故正因緣成邪因緣。如服甘露反成毒藥。亦如入水求珠謬持瓦礫。此論破洗如此因緣故云破因緣品。以破如此邪執因緣申明大乘無得因緣。故以目品。問龍樹菩薩對緣云何。答有四種人學因緣而失因緣。一者犢子云。因緣謂性。五隱因緣別有人法生。四大因緣別有眼法生。二者毘曇因緣。無有人法。而有眼法。三者成實因緣。明世諦因緣俱有假人法。真諦即俱無。四者方廣云。都無世諦人法因緣。如此四人並學因緣失因緣。故破此四人申正因緣。故以目品。同異門第五。問中論破因緣品與十二門論觀因緣門。此有何異。答破邪因緣申正因緣。其義大同。但文有廣略離合為異。此論因緣一品攝彼三門。亦合彼三門為今一品。如因緣門即是此品如諸法自性不在於緣中一偈。第二觀有果無果門是此品別破四緣初偈。第三觀緣門是此品結破四緣偈。問何故離此一品為彼三門。答彼論欲示總別觀義。總謂因緣門。別謂因門及以緣門。此論但明總觀不明於別觀。而文互有廣略義可知矣。第二明論章開合。尋天竺之與震旦著筆之與口傳敷經講論者凡有二種。一者直解釋。二者科章門。如曇影制疏明。此論文有四卷。品二十七。領其大宗為破眾生斷常之病申二諦中道。令因此中道發生正觀也。二者北立三論師明。此論文有四卷。大明三章。初有四偈。標論大宗。第二從破四緣以下竟邪見品破執顯宗。第三最後一偈推功歸佛。以初攝初故四偈標宗在於初品。以後攝後故最後一偈推功歸佛在後品也。師云夫適化無方陶誘非一。考聖心以息病為主。緣教意以開道為宗。若因開以受悟即聖教為之開。由合而受道則聖教為之合。如其兩曉並為甘露必也。雙迷俱成毒藥。豈可偏守一途以壅多門者哉。具如法華玄義以備斯意矣。但末世鈍根尋其長文不見起盡。講經論者相與開之。問經有序正流通。論何故無耶。答大聖三達圓明鑒二世根性。故立通別兩序。弟子智猶未逮故不立之。又群生不窮大悲無限。非止益當時。欲遠傳遐代故有流通。弟子造論但當時解益不敢傳通後世。故不立流通。二者造論本為通經。故不別立流通也。問餘論有正說餘勢。此論何故無耶。答無畏廣本故有。今即是略論故無。二者因事表理。正以略於初後故名中論。自攝嶺相承分二十七品以為三段。初二十五品破大乘迷失明大乘觀行。次有兩品。破小乘迷執辨小乘觀行。第三重明大乘觀行推功歸佛。所以有此三段者正道未曾小大。赴大小根緣故說大小兩教。而佛在世時眾生福

德利根稟斯兩教並皆迷失。論主破彼二迷俱申兩教。是故有三段之文。又菩薩欲遍學諸道。初已知大道。次須識小。則權實洞明可得大小雙化也。問龍樹為何人雙破大小雙申兩教。答略為四緣。一者為學大失大故破大申大。何以知然。十二門論云末世眾生薄福鈍根雖尋經文不能通了。我愍此等欲令開悟。即此論云。聞大乘法說畢竟空不知何因緣故空。遂失二諦。故知。為破學大失大之緣申於大教也。又三世十方佛赴大緣而說大教。三世十方四依菩薩赴大緣重說大教也。二者為小緣而申大教。以封執小乘障隔大道故須破小而明於大。亦有文證故初品破毘曇四緣。乃至燃可燃品破薩婆多執法犢子部計人。即其事也。又三世十方佛為二緣而說大乘。一為直往菩薩。二為迴小入大之人。三世十方四依菩薩造論亦為二人前為學大乘失大故破大申大。即是直往之人。次為破學小障大令迴小入大也。三者為九十六種外道執邪障大乘之正故破邪申正。論處處有文。又三世佛就大乘中破外道。令外道悟入大乘。如涅槃六師及十仙之類。三世四依亦爾。破九十六邪令迴邪入大乘之正。四者四依為未曾學大小乘內外之緣。如始出家二眾及在家二眾。為此眾生直論大法令其取悟。以此等緣雖未曾學大小。內外而無始任運在虛妄失道計有內身外物。今直令觀行求撿。無從便得悟道也。次申小乘亦為四緣。一為學小乘失小故破小申小。即小乘因緣品是。二為破外道障於少乘令迴邪入正。前令迴失從得。今便迴邪入正。即邪見品是。三為大乘菩薩申於小教。自有菩薩解大而未通小。如法華藥草喻品有此菩薩。今令菩薩解大解小即悟於權實二智。二十五品破大申大令菩薩悟實智。次兩品令菩薩悟權智。便入佛知見得成法身。十方三世佛出世大意既爾。四依菩薩出世大意亦爾。四依菩薩出世大意亦爾。故四依如佛亦即是佛也。四為未曾學大小內外之人直為說小乘教。令其悟小乘道果也。又總判四種障障於大乘。一外道障中之重障中之遠。二小乘障中之次。三有所得大乘障無所得。四無明都不識大小。而昔本有大乘根性菩薩為之說大。令破此四迷又令此四人悟入大也。小亦有四種障。一外道。二有所得小。三偏執大以大斥小。如法華論偏執一乘菩薩。四無明都不識大小。今亦令此四人悟入小也。問十二門與中論申破何異。答中論破四迷申大小二教。十二門亦破四迷而獨申大教。第三重明大乘觀行推功歸佛者凡有十義。一者欲示小乘破邪見不盡。顯大乘破邪見盡。故重明大乘破邪見。二者前明從大生小。後辨攝小歸大。故重明大。如法華經總序十方諸佛及釋迦一化。凡有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德利根稟斯兩教並皆迷失。論主破彼二迷俱申兩教。是故有三段之文。又菩薩欲遍學諸道。初已知大道。次須識小。則權實洞明可得大小雙化也。問龍樹為何人雙破大小雙申兩教。答略為四緣。一者為學大失大故破大申大。何以知然。十二門論云末世眾生薄福鈍根雖尋經文不能通了。我愍此等欲令開悟。即此論云。聞大乘法說畢竟空不知何因緣故空。遂失二諦。故知。為破學大失大之緣申於大教也。又三世十方佛赴大緣而說大教。三世十方四依菩薩赴大緣重說大教也。二者為小緣而申大教。以封執小乘障隔大道故須破小而明於大。亦有文證故初品破毘曇四緣。乃至燃可燃品破薩婆多執法犢子部計人。即其事也。又三世十方佛為二緣而說大乘。一為直往菩薩。二為迴小入大之人。三世十方四依菩薩造論亦為二人前為學大乘失大故破大申大。即是直往之人。次為破學小障大令迴小入大也。三者為九十六種外道執邪障大乘之正故破邪申正。論處處有文。又三世佛就大乘中破外道。令外道悟入大乘。如涅槃六師及十仙之類。三世四依亦爾。破九十六邪令迴邪入大乘之正。四者四依為未曾學大小乘內外之緣。如始出家二眾及在家二眾。為此眾生直論大法令其取悟。以此等緣雖未曾學大小。內外而無始任運在虛妄失道計有內身外物。今直令觀行求撿。無從便得悟道也。次申小乘亦為四緣。一為學小乘失小故破小申小。即小乘因緣品是。二為破外道障於少乘令迴邪入正。前令迴失從得。今便迴邪入正。即邪見品是。三為大乘菩薩申於小教。自有菩薩解大而未通小。如法華藥草喻品有此菩薩。今令菩薩解大解小即悟於權實二智。二十五品破大申大令菩薩悟實智。次兩品令菩薩悟權智。便入佛知見得成法身。十方三世佛出世大意既爾。四依菩薩出世大意亦爾。四依菩薩出世大意亦爾。故四依如佛亦即是佛也。四為未曾學大小內外之人直為說小乘教。令其悟小乘道果也。又總判四種障障於大乘。一外道障中之重障中之遠。二小乘障中之次。三有所得大乘障無所得。四無明都不識大小。而昔本有大乘根性菩薩為之說大。令破此四迷又令此四人悟入大也。小亦有四種障。一外道。二有所得小。三偏執大以大斥小。如法華論偏執一乘菩薩。四無明都不識大小。今亦令此四人悟入小也。問十二門與中論申破何異。答中論破四迷申大小二教。十二門亦破四迷而獨申大教。第三重明大乘觀行推功歸佛者凡有十義。一者欲示小乘破邪見不盡。顯大乘破邪見盡。故重明大乘破邪見。二者前明從大生小。後辨攝小歸大。故重明大。如法華經總序十方諸佛及釋迦一化。凡有

三輪。一根本法輪。謂一乘教也。二枝末法輪之教。眾生不堪聞一故於一佛乘分別說三。三從一起故稱枝末也。三攝末歸本。會彼三乘同歸一極。此之三門無教不收無理不攝。如空之含萬像若海之納百川。今論三段還申佛三經。初二十五品申一乘根本之教。次兩品申佛枝末之教。後重明大乘申攝末歸本。是故有三段之文破此三迷申茲三教。並是佛功。故最後推功歸佛。三輪之經既無教不攝。申三輪之論亦無教不收。是故斯論窮深極廣也。三者初申大乘。次申小乘。則似成大小乘論不專名大論。以其中間雖復明小以初後並大故名大論。四者示小不苞大大能含小。由具明一化始終大小諸教然後始名大乘論。是故第三重論大乘。至論未曾大小耳。五者申大有其二門。一者就大申大。二者舉小顯大。二十五品即是就大申大。後之兩品舉小顯大。六者前但為大緣申明大法。後但為小緣不堪受大故請說於小。所以明小。七者此論正明中道。欲辨觀中道者凡有四人。下智觀故得聲聞菩提。乃至上智觀故得諸佛菩提。前二十五品已明上智及上上智觀得菩提。後之兩品次辨中下二智得菩提義。故此論文云。上已聞大乘法入第一義。今欲聞聲聞法入第一義。第一義即中道。故知。中道無二入者投法不同即其證也。八者初明大次辨小。惑者便起大小二見。是故最後俱泯二見明正道未曾大小。九者申大乘有二門。一者前略後廣二者前廣後略。初七品略明大乘觀行。次作者品已去廣明大乘觀行。此是為解義故。二者二十五品廣明大乘觀行。後一偈略明大乘觀行。為易持故也。十者二十七品雙破大小二邪。俱申二正。惑者便起邪正二心。是故最後雙泯二見。道門未曾邪正故後長行云。無人無法不應生邪見正見。體用權實亦爾。初大次小。從體起用從實起權。次攝用歸體收權入實。入實則無復有權。亦未曾有實。如是五句故云佛不能行不能到是法不可示。言辭相寂滅不知何以目之約此論則稱為中。經則名為妙法法身佛性波若。問依經明佛前說聲聞法。後說菩薩法。論主應前申小教後論大乘。何故前大後小耶。答經乃前小後大。但此論正申大乘傍申小教。故前申於大後申於小也。又佛雖說小意在於大。故法華云。諸佛如來但為教菩薩。今欲申佛本意故初明大也。又佛經亦前說於大後明於小。如初在道樹說華嚴之教。後趣鹿苑轉小乘法輪。今亦依佛此旨故前大後小。就二十五品舊開為二。初二十一品破世間人法明大乘觀行。後四品破出世人法明大乘觀行。所以世出世俱破者。稟教之流謂世出世為二。故成二見。故大品云。諸有二者無道無果。涅槃云。明無明愚者謂二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三輪。一根本法輪。謂一乘教也。二枝末法輪之教。眾生不堪聞一故於一佛乘分別說三。三從一起故稱枝末也。三攝末歸本。會彼三乘同歸一極。此之三門無教不收無理不攝。如空之含萬像若海之納百川。今論三段還申佛三經。初二十五品申一乘根本之教。次兩品申佛枝末之教。後重明大乘申攝末歸本。是故有三段之文破此三迷申茲三教。並是佛功。故最後推功歸佛。三輪之經既無教不攝。申三輪之論亦無教不收。是故斯論窮深極廣也。三者初申大乘。次申小乘。則似成大小乘論不專名大論。以其中間雖復明小以初後並大故名大論。四者示小不苞大大能含小。由具明一化始終大小諸教然後始名大乘論。是故第三重論大乘。至論未曾大小耳。五者申大有其二門。一者就大申大。二者舉小顯大。二十五品即是就大申大。後之兩品舉小顯大。六者前但為大緣申明大法。後但為小緣不堪受大故請說於小。所以明小。七者此論正明中道。欲辨觀中道者凡有四人。下智觀故得聲聞菩提。乃至上智觀故得諸佛菩提。前二十五品已明上智及上上智觀得菩提。後之兩品次辨中下二智得菩提義。故此論文云。上已聞大乘法入第一義。今欲聞聲聞法入第一義。第一義即中道。故知。中道無二入者投法不同即其證也。八者初明大次辨小。惑者便起大小二見。是故最後俱泯二見明正道未曾大小。九者申大乘有二門。一者前略後廣二者前廣後略。初七品略明大乘觀行。次作者品已去廣明大乘觀行。此是為解義故。二者二十五品廣明大乘觀行。後一偈略明大乘觀行。為易持故也。十者二十七品雙破大小二邪。俱申二正。惑者便起邪正二心。是故最後雙泯二見。道門未曾邪正故後長行云。無人無法不應生邪見正見。體用權實亦爾。初大次小。從體起用從實起權。次攝用歸體收權入實。入實則無復有權。亦未曾有實。如是五句故云佛不能行不能到是法不可示。言辭相寂滅不知何以目之約此論則稱為中。經則名為妙法法身佛性波若。問依經明佛前說聲聞法。後說菩薩法。論主應前申小教後論大乘。何故前大後小耶。答經乃前小後大。但此論正申大乘傍申小教。故前申於大後申於小也。又佛雖說小意在於大。故法華云。諸佛如來但為教菩薩。今欲申佛本意故初明大也。又佛經亦前說於大後明於小。如初在道樹說華嚴之教。後趣鹿苑轉小乘法輪。今亦依佛此旨故前大後小。就二十五品舊開為二。初二十一品破世間人法明大乘觀行。後四品破出世人法明大乘觀行。所以世出世俱破者。稟教之流謂世出世為二。故成二見。故大品云。諸有二者無道無果。涅槃云。明無明愚者謂二

。華嚴云。迷惑賢聖道生死涅槃謂二。法華云。如來如實知見三界之相。天親釋云。眾生界與涅槃界不離。眾生有如來藏故。淨名云。悟不二故得無生忍。今欲破如此二見申無二之道。故前破世間後破出世。今明求世間出世間畢竟不可得。即是非世非出世乃名中道。所以前破世間後破出世者。蓋是從易至難為次第故也。就二十一品又開為三。初至觀業有十七品。破稟教邪迷顯中道實相。第二觀法一品次明得益。第三時因果成壞有三品。重破邪迷重明中道實相。所以開此三者依智度論釋習應品。初正說菩薩習應波若。第二明於得益。謂重罪消滅諸天守護。三重明習應。諸佛說經既其有三。菩薩造論義亦如是。以邪教覆正經其義不明照。故破於偏邪顯中道之實相。中道之實相既顯三乘賢聖由之而成。故次明得益。睿師序云。其實既宣其言既明。於菩薩之行道場之照朗然懸解矣。但略說未周兼鈍根難悟。故重破邪迷重說實相也。就初十七品又開為二。初有七品。略破人法明大乘觀行。次十品。廣破人法辨大乘觀行。初略後廣為解義故。又利根易悟略釋便解。鈍根難了廣開乃悟。就七品即為七段。就因緣品中自開為二。第一牒八不享造論意。第二重牒八不而解釋之。就第一又二。初牒八不第二序造論意。就牒八不分為三別。第一正牒八不明所申教體。第二半偈歎八不之用。第三半偈敬人美法。初明教體。即是二諦。次明教用。即是二智。所以先明二諦次明二智者。然諦智未曾一二。不二而二。故諦智方便約緣不同。非諦無以悟智。非智無以明諦。如來內智明了外照根緣。故說二諦言教。內有二智外說名諦。即是智能諦所。諦不說諦諦還說智。即是諦能智所。欲明諦智行說因緣。今正赴緣說教。故先明於諦次辨於智也。又先明二諦後明二智者。前正明說教後明教意。所以說八不二諦者。為令眾生發生二智故也。望佛從本至末。望緣即是因教發智也。又此論正申二諦傍明二智義。故先說諦而後智。百論正明二智傍明二諦。故先智而後諦也。問何故標八不有論初也。答略明十義。一者為欲辨經論資申之義。八不即是三世諸佛方等要經。論主稟經發生二智然後為物造論。此即是經資於論。後解釋八不破外道迷失。謂論申於經也。所以須牒經者。恐小乘之流不生信受。故命初標經八不即明勸信意也。二者題標中論。今解釋之。初標八不即是中道。後解釋八不即是明論。是以題文稱中論也。三者序眾生失本。故牒八不在論初。問失八不為有幾人。答略有四人。一者迷失八不故有六道紛然。如涅槃經云是一味藥。隨其流處有六種味。即是失中道佛性成六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。華嚴云。迷惑賢聖道生死涅槃謂二。法華云。如來如實知見三界之相。天親釋云。眾生界與涅槃界不離。眾生有如來藏故。淨名云。悟不二故得無生忍。今欲破如此二見申無二之道。故前破世間後破出世。今明求世間出世間畢竟不可得。即是非世非出世乃名中道。所以前破世間後破出世者。蓋是從易至難為次第故也。就二十一品又開為三。初至觀業有十七品。破稟教邪迷顯中道實相。第二觀法一品次明得益。第三時因果成壞有三品。重破邪迷重明中道實相。所以開此三者依智度論釋習應品。初正說菩薩習應波若。第二明於得益。謂重罪消滅諸天守護。三重明習應。諸佛說經既其有三。菩薩造論義亦如是。以邪教覆正經其義不明照。故破於偏邪顯中道之實相。中道之實相既顯三乘賢聖由之而成。故次明得益。睿師序云。其實既宣其言既明。於菩薩之行道場之照朗然懸解矣。但略說未周兼鈍根難悟。故重破邪迷重說實相也。就初十七品又開為二。初有七品。略破人法明大乘觀行。次十品。廣破人法辨大乘觀行。初略後廣為解義故。又利根易悟略釋便解。鈍根難了廣開乃悟。就七品即為七段。就因緣品中自開為二。第一牒八不享造論意。第二重牒八不而解釋之。就第一又二。初牒八不第二序造論意。就牒八不分為三別。第一正牒八不明所申教體。第二半偈歎八不之用。第三半偈敬人美法。初明教體。即是二諦。次明教用。即是二智。所以先明二諦次明二智者。然諦智未曾一二。不二而二。故諦智方便約緣不同。非諦無以悟智。非智無以明諦。如來內智明了外照根緣。故說二諦言教。內有二智外說名諦。即是智能諦所。諦不說諦諦還說智。即是諦能智所。欲明諦智行說因緣。今正赴緣說教。故先明於諦次辨於智也。又先明二諦後明二智者。前正明說教後明教意。所以說八不二諦者。為令眾生發生二智故也。望佛從本至末。望緣即是因教發智也。又此論正申二諦傍明二智義。故先說諦而後智。百論正明二智傍明二諦。故先智而後諦也。問何故標八不有論初也。答略明十義。一者為欲辨經論資申之義。八不即是三世諸佛方等要經。論主稟經發生二智然後為物造論。此即是經資於論。後解釋八不破外道迷失。謂論申於經也。所以須牒經者。恐小乘之流不生信受。故命初標經八不即明勸信意也。二者題標中論。今解釋之。初標八不即是中道。後解釋八不即是明論。是以題文稱中論也。三者序眾生失本。故牒八不在論初。問失八不為有幾人。答略有四人。一者迷失八不故有六道紛然。如涅槃經云是一味藥。隨其流處有六種味。即是失中道佛性成六

道味。八不即是中道佛性也。二者諸外道等求此一道而不能得。故成九十六種。如涅槃經云凡夫之人雖加功苦不得是藥。三者二乘之人封執諸法決定有生。聞說無生心不信受。如智度論云。佛滅度後有五百部。聞畢竟空如刀傷心。四者學大乘人聞畢竟空。遂成斷見失於罪福。又無二諦。如此四人並失八不。今欲題其失本以顯曉示之。令知所失故在論初。四者示眾聖得原故標在論初。得此八不亦有四人。如涅槃云。觀中道者凡有四種。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得菩薩菩提。上上智觀故得諸佛菩提。以為欲明眾聖得本故題之在首。五者此論以二諦為宗。八不正明二諦故標之在初。六者欲示學教人所表。如來說生死涅槃因果等法者。為表不生死不涅槃不因果之正道也。七者欲明八不言約意包總攝眾教。故標在初。智度論云。四悉檀攝十二部經八萬法藏。三悉檀可破。第一義悉檀不可破。雖說三悉檀為顯第一義悉檀。第一義悉檀是八不。今欲明八不攝四悉檀及十二部經八萬法藏。故標在初。問何以知八不即是第一義悉檀。答智度論引中論八不釋第一義悉檀。故知。八不是第一義悉檀也。八者欲明此論是折中之說。前無序分。後略餘勢。命初即標中道。九者初標中觀論是標章門。次題觀因緣品謂釋章門。明八不是釋因緣。是故偈云能說是因緣善滅諸戲論也。問八不即是因緣。論破因緣應破八不。答了因緣即是八不則申而不破。迷因緣即是不八即破而不申。故標八不因緣滅不八戲論。此即釋因緣品在論初意。八不則是因緣八不既在論初。因緣即居眾品之首。十者欲分大小二論不同。故初標八不。小乘論則是生滅之論。故有生滅觀。大乘論是無生滅論。故初明無生滅觀。問何以知然。答法華曰。昔於波羅㮈轉四諦法輪。分別說諸法五眾之生滅。小乘四諦十二因緣皆是生滅。苦集即是相生故名為生滅道為明還滅故是滅義。三諦並是有為故入無餘。時悉捨故是斷。滅諦是無為稱之為常。三諦有差別名之為異。滅諦無差別故稱為一。苦集是生死法故名為來。滅道為欲反原稱之為出。故滅諦名滅止妙出。四諦既爾。十二因緣亦然。十二相生為生。十二還滅為滅。滅十二為斷。得無為曰常。十二三世因果不同名之為異。滅十二無三世因果名之為一。七果從五因而來目之為來。滅十二出生死故稱之為出。則知。為二乘明生滅法。故是生滅觀。成實雖有五聚明義四諦為其正宗。毘曇之流亦復如是。今欲簡異小乘生滅論明大乘無生滅論。諸法本自不生。故非苦非集今亦無滅。故非道本自無生豈有苦集可斷。今亦無滅豈有無為之常。下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道味。八不即是中道佛性也。二者諸外道等求此一道而不能得。故成九十六種。如涅槃經云凡夫之人雖加功苦不得是藥。三者二乘之人封執諸法決定有生。聞說無生心不信受。如智度論云。佛滅度後有五百部。聞畢竟空如刀傷心。四者學大乘人聞畢竟空。遂成斷見失於罪福。又無二諦。如此四人並失八不。今欲題其失本以顯曉示之。令知所失故在論初。四者示眾聖得原故標在論初。得此八不亦有四人。如涅槃云。觀中道者凡有四種。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得菩薩菩提。上上智觀故得諸佛菩提。以為欲明眾聖得本故題之在首。五者此論以二諦為宗。八不正明二諦故標之在初。六者欲示學教人所表。如來說生死涅槃因果等法者。為表不生死不涅槃不因果之正道也。七者欲明八不言約意包總攝眾教。故標在初。智度論云。四悉檀攝十二部經八萬法藏。三悉檀可破。第一義悉檀不可破。雖說三悉檀為顯第一義悉檀。第一義悉檀是八不。今欲明八不攝四悉檀及十二部經八萬法藏。故標在初。問何以知八不即是第一義悉檀。答智度論引中論八不釋第一義悉檀。故知。八不是第一義悉檀也。八者欲明此論是折中之說。前無序分。後略餘勢。命初即標中道。九者初標中觀論是標章門。次題觀因緣品謂釋章門。明八不是釋因緣。是故偈云能說是因緣善滅諸戲論也。問八不即是因緣。論破因緣應破八不。答了因緣即是八不則申而不破。迷因緣即是不八即破而不申。故標八不因緣滅不八戲論。此即釋因緣品在論初意。八不則是因緣八不既在論初。因緣即居眾品之首。十者欲分大小二論不同。故初標八不。小乘論則是生滅之論。故有生滅觀。大乘論是無生滅論。故初明無生滅觀。問何以知然。答法華曰。昔於波羅㮈轉四諦法輪。分別說諸法五眾之生滅。小乘四諦十二因緣皆是生滅。苦集即是相生故名為生滅道為明還滅故是滅義。三諦並是有為故入無餘。時悉捨故是斷。滅諦是無為稱之為常。三諦有差別名之為異。滅諦無差別故稱為一。苦集是生死法故名為來。滅道為欲反原稱之為出。故滅諦名滅止妙出。四諦既爾。十二因緣亦然。十二相生為生。十二還滅為滅。滅十二為斷。得無為曰常。十二三世因果不同名之為異。滅十二無三世因果名之為一。七果從五因而來目之為來。滅十二出生死故稱之為出。則知。為二乘明生滅法。故是生滅觀。成實雖有五聚明義四諦為其正宗。毘曇之流亦復如是。今欲簡異小乘生滅論明大乘無生滅論。諸法本自不生。故非苦非集今亦無滅。故非道本自無生豈有苦集可斷。今亦無滅豈有無為之常。下

例可知。問何以知不生不滅明無四諦耶。答下四諦品外人難論主。若一切法空無生亦無滅。如是即無有四聖諦之法。即良證也。問生滅論既名四諦無生滅論是何諦耶。答即是一實諦。如勝鬘明一實諦是究竟圓極之性。即顯斯論是究竟圓極滿字論也。此即是一種正意釋八不也。問法華信解品云。四大聲聞說一切諸法無生無滅無大無小。小乘亦有八不。與大乘何異。答五義不同。一者小乘人但得眾生空。故得眾生不生不滅。未得法空未得法無生滅。大乘則人法俱無生滅也。二者設如成實論及智度論。明小乘人具得二空俱無生滅者。但是拆法明無生。未得本性無生。大乘則明本性無生也。三者小乘人滅生滅方得無生滅。此猶是生滅。有生滅故是生也。滅於生滅故是滅。故小乘無生滅猶是生滅。故涅槃云。二乘之人名有所得也。四者小乘人但得三界內人法無生。大乘人具得內外一切法無生。五者小乘人但見虛妄無生。不見中道佛性無生。故但見空不見不空不行中道。大乘則異之。見虛妄無生又見中道佛性無生也。然八不文約義豐。意深理遠。自攝嶺興皇隨經傍論破病顯道。釋此八不變文易體方言甚多。今略撰始終以二條解釋。一者就初牒八不略釋解之。後重牒八不廣料簡也。就初牒八不述師三種方言。第一云。所以牒八不在初者。為欲洗淨一切有所得心。所以然者有所得之徒所行所學無不墮此八計之中。如小乘人謂有解之可生有惑之可滅。生死無常為斷。佛果凝然是常。真諦無差別故一。俗諦方有差別不同故異。眾生從無明地流轉故來。反本還原故出。今二十七品橫破八迷。竪窮五句。以求彼生滅不得故云不生不滅。生滅既去不生不滅。亦生滅。亦不生滅。非生滅。非不生滅五句自崩。是故論末偈云。一切法空故世間常等見何處於何時誰起是諸見。次偈推功歸佛云。瞿曇大聖主憐愍說是法悉斷一切見。我今稽首禮。故此論一部橫破八迷。竪窮五句洗顛倒之病。令畢竟無遺。即是中實故云不生不滅乃至不常不斷也。然非生非不生既是中道。而生而不生即是假名。此假生假不生即是二諦。故以無生滅生滅以為世諦。以生滅無生滅為第一義諦。然假生不可言生不可言不生。即是世諦中道。假不生不可言不生不可言非不生。名為真諦中道。此是二諦各論中道。然世諦生滅是無生滅生滅。第一義無生滅是生滅無生滅。然無生滅生滅。豈是生滅。生滅無生滅。豈是無生滅。故非生滅非無生滅。名二諦合明中道也。師又一時方言云。所以就八不明三種中道者凡有三義。一者為顯如來從得道夜至涅槃夜常說中道。中道雖復無窮略明三種。則該羅一切故就此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 例可知。問何以知不生不滅明無四諦耶。答下四諦品外人難論主。若一切法空無生亦無滅。如是即無有四聖諦之法。即良證也。問生滅論既名四諦無生滅論是何諦耶。答即是一實諦。如勝鬘明一實諦是究竟圓極之性。即顯斯論是究竟圓極滿字論也。此即是一種正意釋八不也。問法華信解品云。四大聲聞說一切諸法無生無滅無大無小。小乘亦有八不。與大乘何異。答五義不同。一者小乘人但得眾生空。故得眾生不生不滅。未得法空未得法無生滅。大乘則人法俱無生滅也。二者設如成實論及智度論。明小乘人具得二空俱無生滅者。但是拆法明無生。未得本性無生。大乘則明本性無生也。三者小乘人滅生滅方得無生滅。此猶是生滅。有生滅故是生也。滅於生滅故是滅。故小乘無生滅猶是生滅。故涅槃云。二乘之人名有所得也。四者小乘人但得三界內人法無生。大乘人具得內外一切法無生。五者小乘人但見虛妄無生。不見中道佛性無生。故但見空不見不空不行中道。大乘則異之。見虛妄無生又見中道佛性無生也。然八不文約義豐。意深理遠。自攝嶺興皇隨經傍論破病顯道。釋此八不變文易體方言甚多。今略撰始終以二條解釋。一者就初牒八不略釋解之。後重牒八不廣料簡也。就初牒八不述師三種方言。第一云。所以牒八不在初者。為欲洗淨一切有所得心。所以然者有所得之徒所行所學無不墮此八計之中。如小乘人謂有解之可生有惑之可滅。生死無常為斷。佛果凝然是常。真諦無差別故一。俗諦方有差別不同故異。眾生從無明地流轉故來。反本還原故出。今二十七品橫破八迷。竪窮五句。以求彼生滅不得故云不生不滅。生滅既去不生不滅。亦生滅。亦不生滅。非生滅。非不生滅五句自崩。是故論末偈云。一切法空故世間常等見何處於何時誰起是諸見。次偈推功歸佛云。瞿曇大聖主憐愍說是法悉斷一切見。我今稽首禮。故此論一部橫破八迷。竪窮五句洗顛倒之病。令畢竟無遺。即是中實故云不生不滅乃至不常不斷也。然非生非不生既是中道。而生而不生即是假名。此假生假不生即是二諦。故以無生滅生滅以為世諦。以生滅無生滅為第一義諦。然假生不可言生不可言不生。即是世諦中道。假不生不可言不生不可言非不生。名為真諦中道。此是二諦各論中道。然世諦生滅是無生滅生滅。第一義無生滅是生滅無生滅。然無生滅生滅。豈是生滅。生滅無生滅。豈是無生滅。故非生滅非無生滅。名二諦合明中道也。師又一時方言云。所以就八不明三種中道者凡有三義。一者為顯如來從得道夜至涅槃夜常說中道。中道雖復無窮略明三種。則該羅一切故就此

偈辨於三中。總申佛一切教。二者此論既稱中論。故就八不明於中道。中道雖多不出三種。故就此偈辨於三中。三者為學佛教人作三中不成故墮在偏病。今對彼中義不成欲成中義故辨三種中也。問云何學佛教人三中不成。答他云。實法滅故不常。假名相續故不斷。不常不斷名世諦中道。今謂不常猶是斷。不斷猶是常。唯見斷常何中之有。又言。因中未有果事故言非有。有得果之理故言非無。非有非無為世諦中道。考而論之非有猶是無。非無猶是有。亦無中矣。又云。真諦四絕故名為中。今請問之。為有四絕之理為無此理耶。若有四絕之理則名為有。不得稱中。若無四絕之理則無真諦。亦非中矣。又真諦定絕不可不絕此乃是偏。何謂中道耶。又中是無礙。真諦定絕遂不得不絕。既其有礙云何名中。又真諦四絕絕除四句。則是無於四句。故名為斷。有此四絕之理則名為有。故是常見。故成壞品云。若有所受法則墮於斷常。當知所受法若常若無常。彼二諦合明中道者。謂非真非俗名為中道。是亦不然。非真猶是俗。非俗猶是真。還是二諦。更無別中。以此推之三中不成。為對此三種中不成故今明三種中道。問云何辨三種中耶。答他有有可有則有生可生。則有生可生則有滅可滅。有生可生生不由滅。有滅可滅滅不由生。生不由滅生非滅生。滅不由生滅非生滅。生非滅生故生是自生。滅非生滅故滅是自滅。自生則是實生。自滅則是實滅。實生實滅則是二邊。故非中道。今明無有可有以空故有。則無生可生亦無滅可滅。無生可生由滅故生。無滅可滅由生故滅。由滅故生生是滅生。由生故滅滅是生滅。生是滅生生不自生。滅是生滅滅不自滅。生非自生但世諦故假說生。滅非自滅但世諦故假說滅。假生不生假滅不滅。不生不滅名世諦中道。對世諦生滅明真諦不生滅。以空有為世諦世諦假生假滅。有空為真諦真諦不生不滅。此不生不滅非自不生不滅。待世諦假生明真諦假不生。待世諦假滅明真諦假不滅。非不生非不滅為真諦中道。二諦合明中道者無生滅生滅為世諦。生滅無生滅為真諦。無生滅生滅。豈是生滅。生滅無生滅。豈是無生滅。故非生滅非無生滅名二諦合明中道。問後明三中與前何異。答前明二諦中道。是因緣假名破自性二諦。故名為中。第三雙泯二假稱為體中。故前語有四重階級。一者求性有無不可得。故云非有非無名為中道。外人既聞非有非無。即謂無復真俗二諦便起斷見。是故次說而有而無。以為二諦接其斷心。次欲顯而有而無明其是中道有無。不同性有無義。故次明二諦用中雙彈兩性。次欲轉假有無二明中道不二故明體中。此是攝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈辨於三中。總申佛一切教。二者此論既稱中論。故就八不明於中道。中道雖多不出三種。故就此偈辨於三中。三者為學佛教人作三中不成故墮在偏病。今對彼中義不成欲成中義故辨三種中也。問云何學佛教人三中不成。答他云。實法滅故不常。假名相續故不斷。不常不斷名世諦中道。今謂不常猶是斷。不斷猶是常。唯見斷常何中之有。又言。因中未有果事故言非有。有得果之理故言非無。非有非無為世諦中道。考而論之非有猶是無。非無猶是有。亦無中矣。又云。真諦四絕故名為中。今請問之。為有四絕之理為無此理耶。若有四絕之理則名為有。不得稱中。若無四絕之理則無真諦。亦非中矣。又真諦定絕不可不絕此乃是偏。何謂中道耶。又中是無礙。真諦定絕遂不得不絕。既其有礙云何名中。又真諦四絕絕除四句。則是無於四句。故名為斷。有此四絕之理則名為有。故是常見。故成壞品云。若有所受法則墮於斷常。當知所受法若常若無常。彼二諦合明中道者。謂非真非俗名為中道。是亦不然。非真猶是俗。非俗猶是真。還是二諦。更無別中。以此推之三中不成。為對此三種中不成故今明三種中道。問云何辨三種中耶。答他有有可有則有生可生。則有生可生則有滅可滅。有生可生生不由滅。有滅可滅滅不由生。生不由滅生非滅生。滅不由生滅非生滅。生非滅生故生是自生。滅非生滅故滅是自滅。自生則是實生。自滅則是實滅。實生實滅則是二邊。故非中道。今明無有可有以空故有。則無生可生亦無滅可滅。無生可生由滅故生。無滅可滅由生故滅。由滅故生生是滅生。由生故滅滅是生滅。生是滅生生不自生。滅是生滅滅不自滅。生非自生但世諦故假說生。滅非自滅但世諦故假說滅。假生不生假滅不滅。不生不滅名世諦中道。對世諦生滅明真諦不生滅。以空有為世諦世諦假生假滅。有空為真諦真諦不生不滅。此不生不滅非自不生不滅。待世諦假生明真諦假不生。待世諦假滅明真諦假不滅。非不生非不滅為真諦中道。二諦合明中道者無生滅生滅為世諦。生滅無生滅為真諦。無生滅生滅。豈是生滅。生滅無生滅。豈是無生滅。故非生滅非無生滅名二諦合明中道。問後明三中與前何異。答前明二諦中道。是因緣假名破自性二諦。故名為中。第三雙泯二假稱為體中。故前語有四重階級。一者求性有無不可得。故云非有非無名為中道。外人既聞非有非無。即謂無復真俗二諦便起斷見。是故次說而有而無。以為二諦接其斷心。次欲顯而有而無明其是中道有無。不同性有無義。故次明二諦用中雙彈兩性。次欲轉假有無二明中道不二故明體中。此是攝

嶺興皇始末。對由來義有此四重階級。得此意者解一師立中假體用意也。又初非性有無以為中者此是假前中義。次而有而無名為二諦是中後假義。次假有非有假無非無二諦合明中道者此是假後中義。問破性中此是假前中。二諦表中道是假後中。云何是中前假中後假耶。答中前假者未說體中。而前明於假。則上而有而無是也。中後假者說體中。竟方說而有而無是也。又中前假即從有無入非有非無。從用入體。中後假非有非無假說有無。從體起用也。中假義內具足明之。今略示大宗也。後意明漸捨義。則世諦破性生滅。以辨不生不滅明於中道。真諦破假生滅。以辨不生不滅明於中道。二諦合明中則雙泯假性。欲同明二諦俱無生義故與前異也。問世諦不性生云不生。真諦不假生明不生。此是釋八不。今二諦合明中道則云非生滅非不生滅。即是非八不。非非八不云何是釋八不義。答八不言約意包。若有生滅無生滅猶是生滅義。非生滅非不生滅乃是無生滅義。故二諦理雖泯生無生猶是釋八不義也。師又一時方言云。世諦即假生假滅。假生不生。假滅不滅。不生不滅為世諦中道。非不生非不滅為真諦中道。二諦合明中道者非生滅非不生滅。則是合明中道也。問此與上何異耶。答此有二意。一者則世諦生是不生。如色即是空。故不生即是世諦也。真諦亦不生者此則明相因義。因世諦生故明真諦不生。云此是師正意也。二者欲示階漸明義者世諦中不生不滅。即是真諦之假。非是破性明中。乃明世諦假生雖生不起。世諦假滅雖滅不失。故生滅宛然而未曾生滅。故世諦之中即是真諦之假。真諦假不生滅此是生滅無生滅。故不生不滅宛然而未曾無生無滅。故是二諦合明雙泯二諦。大意如前。問云何乃取真諦之假為世諦中耶。答師云。方等大意言以不住為端。心以無得為主。故說世諦為令悟真。故以真諦假為世諦之中。如涅槃云。欲令眾生深識第一義故說世諦。又云五受陰空名為苦義。說苦為令捨樂亦不住苦故以空為苦義。說俗不令住俗乃令因俗悟不俗。故以真諦為俗義。真諦之中亦爾。說不生為明非生非不生。故非生非不生是不生義。乃至說真俗二令悟不二。故不二以為二義。華嚴云。一切有無法了達非有無。即其事也。方言甚多略明三種。至後重牒八不廣料簡之。能說是因緣善滅諸戲論下第二明教用。即是辨二智中道。以佛智能說八不中道滅諸戲論。即是教之用也。又初一偈正說八不。此偈明說八不意。所以說八不者有二種意。一為顯三種中道。二為滅諸戲論。佛說八不既有二意。今標在論初申八不者亦有二意。故摩耶經云。龍樹燃正法炬滅邪見幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嶺興皇始末。對由來義有此四重階級。得此意者解一師立中假體用意也。又初非性有無以為中者此是假前中義。次而有而無名為二諦是中後假義。次假有非有假無非無二諦合明中道者此是假後中義。問破性中此是假前中。二諦表中道是假後中。云何是中前假中後假耶。答中前假者未說體中。而前明於假。則上而有而無是也。中後假者說體中。竟方說而有而無是也。又中前假即從有無入非有非無。從用入體。中後假非有非無假說有無。從體起用也。中假義內具足明之。今略示大宗也。後意明漸捨義。則世諦破性生滅。以辨不生不滅明於中道。真諦破假生滅。以辨不生不滅明於中道。二諦合明中則雙泯假性。欲同明二諦俱無生義故與前異也。問世諦不性生云不生。真諦不假生明不生。此是釋八不。今二諦合明中道則云非生滅非不生滅。即是非八不。非非八不云何是釋八不義。答八不言約意包。若有生滅無生滅猶是生滅義。非生滅非不生滅乃是無生滅義。故二諦理雖泯生無生猶是釋八不義也。師又一時方言云。世諦即假生假滅。假生不生。假滅不滅。不生不滅為世諦中道。非不生非不滅為真諦中道。二諦合明中道者非生滅非不生滅。則是合明中道也。問此與上何異耶。答此有二意。一者則世諦生是不生。如色即是空。故不生即是世諦也。真諦亦不生者此則明相因義。因世諦生故明真諦不生。云此是師正意也。二者欲示階漸明義者世諦中不生不滅。即是真諦之假。非是破性明中。乃明世諦假生雖生不起。世諦假滅雖滅不失。故生滅宛然而未曾生滅。故世諦之中即是真諦之假。真諦假不生滅此是生滅無生滅。故不生不滅宛然而未曾無生無滅。故是二諦合明雙泯二諦。大意如前。問云何乃取真諦之假為世諦中耶。答師云。方等大意言以不住為端。心以無得為主。故說世諦為令悟真。故以真諦假為世諦之中。如涅槃云。欲令眾生深識第一義故說世諦。又云五受陰空名為苦義。說苦為令捨樂亦不住苦故以空為苦義。說俗不令住俗乃令因俗悟不俗。故以真諦為俗義。真諦之中亦爾。說不生為明非生非不生。故非生非不生是不生義。乃至說真俗二令悟不二。故不二以為二義。華嚴云。一切有無法了達非有無。即其事也。方言甚多略明三種。至後重牒八不廣料簡之。能說是因緣善滅諸戲論下第二明教用。即是辨二智中道。以佛智能說八不中道滅諸戲論。即是教之用也。又初一偈正說八不。此偈明說八不意。所以說八不者有二種意。一為顯三種中道。二為滅諸戲論。佛說八不既有二意。今標在論初申八不者亦有二意。故摩耶經云。龍樹燃正法炬滅邪見幢。

楞伽云。為人說大乘能破有無見也。既是佛智能說故須明於二智。此二智由二諦中道而生。二諦既是中道。故二智亦是中道。二智謂方便及以實智。亦具三種中道。實方便不可定言方便。不可定言不方便。謂方便慧中道。方便實不可定言實。不可定言不實。名為實智中道。此是二慧各明中道。實方便則非方便。方便實即非實。非實非方便謂二智合明中道。非實非方便名一正觀。非真非俗名一正境。境智是因緣之義。既稱境智是則非智。既稱智境是則非境。非智非境泯然無際。前雖開境智竟無所開。後雖合境智亦未曾合。若遊此玄門則戲論斯寂。故龍樹致敬。問二智二諦皆是中道顯正性不答亦得也。問與涅槃五性何異也。答此中明二智與二諦。則二智是果性。以明佛二智故也。二諦是佛所照之境。但有此兩性。此境智皆開發正性。非境非智亦有正性義也。問何故彼明五性今明兩性。答正明二智之能說二諦之所說。不正明因果。故但有二性。彼經正明因果開發正性。故明五性義也。若就論主悟二諦發生二智。亦是因因。開發正性故亦得具五性也。師又釋。能說是因緣開為二雙。上半破邪顯正。下半敬人歎法。能說是因緣者歎佛智能說三種中道因緣。即顯正也。善滅諸戲論者第二破邪也。謂能說八不因緣滅不八戲論。不八戲論者即二乘人是也。令二乘人迴小入大也。又破菩薩有所得生滅心。令菩薩悟入於大。即知。說八不因緣破三乘人戲論。令三乘人皆悟入大乘也。又就觀法品明戲論有二。一者愛論。謂於一切法有取著心。二者見論。於一切法作決定解。又利根者起見論。鈍根人起愛論。又在家人起愛論。出家人起見論。又天魔起愛論。外道起見論。又凡夫起愛論。二乘起見論。今說此八不滅二種戲論也。師又約漸捨義明五種戲論。一者佛有誡勸二門。諸惡莫作名為誡門。諸善奉行名為勸門。惡有乖理㾈墜。損他感苦故名戲論。善是符理清昇。利他招樂故非戲論。二者善有二門。有所得善不動不出名為戲論。無所得善能動能出故非戲論。三者得無得二名為戲論。如云明與無明愚者謂二。諸有二者無道無果。若有得無得平等不二者名不戲論。智者了達其性無二。無二之性即是實性。第四明二與不二是二邊並是戲論。若能非二不二中道則無戲論。次二不二非二非不二並是名相皆是戲論。言亡慮絕則非戲論。第五若有戲論若有不戲論並是戲論。若無戲論無不戲論方是不戲論也。問何故就戲論不戲論明二智中道。答戲論破慧眼是皆不見佛。故名戲論。無戲論者即是慧眼故名為中也。我稽首禮佛者。此第三推功歸佛論主致敬。明向能說是因緣善滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楞伽云。為人說大乘能破有無見也。既是佛智能說故須明於二智。此二智由二諦中道而生。二諦既是中道。故二智亦是中道。二智謂方便及以實智。亦具三種中道。實方便不可定言方便。不可定言不方便。謂方便慧中道。方便實不可定言實。不可定言不實。名為實智中道。此是二慧各明中道。實方便則非方便。方便實即非實。非實非方便謂二智合明中道。非實非方便名一正觀。非真非俗名一正境。境智是因緣之義。既稱境智是則非智。既稱智境是則非境。非智非境泯然無際。前雖開境智竟無所開。後雖合境智亦未曾合。若遊此玄門則戲論斯寂。故龍樹致敬。問二智二諦皆是中道顯正性不答亦得也。問與涅槃五性何異也。答此中明二智與二諦。則二智是果性。以明佛二智故也。二諦是佛所照之境。但有此兩性。此境智皆開發正性。非境非智亦有正性義也。問何故彼明五性今明兩性。答正明二智之能說二諦之所說。不正明因果。故但有二性。彼經正明因果開發正性。故明五性義也。若就論主悟二諦發生二智。亦是因因。開發正性故亦得具五性也。師又釋。能說是因緣開為二雙。上半破邪顯正。下半敬人歎法。能說是因緣者歎佛智能說三種中道因緣。即顯正也。善滅諸戲論者第二破邪也。謂能說八不因緣滅不八戲論。不八戲論者即二乘人是也。令二乘人迴小入大也。又破菩薩有所得生滅心。令菩薩悟入於大。即知。說八不因緣破三乘人戲論。令三乘人皆悟入大乘也。又就觀法品明戲論有二。一者愛論。謂於一切法有取著心。二者見論。於一切法作決定解。又利根者起見論。鈍根人起愛論。又在家人起愛論。出家人起見論。又天魔起愛論。外道起見論。又凡夫起愛論。二乘起見論。今說此八不滅二種戲論也。師又約漸捨義明五種戲論。一者佛有誡勸二門。諸惡莫作名為誡門。諸善奉行名為勸門。惡有乖理㾈墜。損他感苦故名戲論。善是符理清昇。利他招樂故非戲論。二者善有二門。有所得善不動不出名為戲論。無所得善能動能出故非戲論。三者得無得二名為戲論。如云明與無明愚者謂二。諸有二者無道無果。若有得無得平等不二者名不戲論。智者了達其性無二。無二之性即是實性。第四明二與不二是二邊並是戲論。若能非二不二中道則無戲論。次二不二非二非不二並是名相皆是戲論。言亡慮絕則非戲論。第五若有戲論若有不戲論並是戲論。若無戲論無不戲論方是不戲論也。問何故就戲論不戲論明二智中道。答戲論破慧眼是皆不見佛。故名戲論。無戲論者即是慧眼故名為中也。我稽首禮佛者。此第三推功歸佛論主致敬。明向能說是因緣善滅

諸戲論者。此是佛說非是我說也。又稽首者欲請佛加護。敢佛弟子有所說法無不承於佛力。今欲申佛無生二諦破於眾邪。故請佛加護。又龍樹未悟無生。欲自樹為佛從。託迹海宮得無生忍。方以佛為師己為弟子。是故禮也。又論主因佛悟無生。今報佛恩。是故禮佛。又禮佛者欲令後人於論生信。明八不者此是佛說。非天魔外道調達等說。亦非我說。此是佛說。以小乘人不信一切法畢竟空。如刀傷心故推功歸佛也。問云何名諸說中第一。答九十六種術名為邪說。非是第一。諸佛正法名為第一。就佛說中有大乘小乘。小乘不了不名第一。大乘了義名為第一。就大乘中此之八不是方等中心諸佛要觀。是第一中之第一也。問何故作此歎耶。答欲明佛略說於前。龍樹廣敷於後。說之於前既是第一之經。敷之於後即是第一之論。學此論者蓋是第一之人矣。又欲勸信故作此言。小乘人云。生滅亦是佛說。無生滅亦是佛說。云何說無生以破生耶。是故明生滅是方便非第一之說。無生是真實名第一之說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸戲論者。此是佛說非是我說也。又稽首者欲請佛加護。敢佛弟子有所說法無不承於佛力。今欲申佛無生二諦破於眾邪。故請佛加護。又龍樹未悟無生。欲自樹為佛從。託迹海宮得無生忍。方以佛為師己為弟子。是故禮也。又論主因佛悟無生。今報佛恩。是故禮佛。又禮佛者欲令後人於論生信。明八不者此是佛說。非天魔外道調達等說。亦非我說。此是佛說。以小乘人不信一切法畢竟空。如刀傷心故推功歸佛也。問云何名諸說中第一。答九十六種術名為邪說。非是第一。諸佛正法名為第一。就佛說中有大乘小乘。小乘不了不名第一。大乘了義名為第一。就大乘中此之八不是方等中心諸佛要觀。是第一中之第一也。問何故作此歎耶。答欲明佛略說於前。龍樹廣敷於後。說之於前既是第一之經。敷之於後即是第一之論。學此論者蓋是第一之人矣。又欲勸信故作此言。小乘人云。生滅亦是佛說。無生滅亦是佛說。云何說無生以破生耶。是故明生滅是方便非第一之說。無生是真實名第一之說也。

中觀論疏卷第一(本畢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中觀論疏卷第一(本畢)

中觀論疏卷第一(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中觀論疏卷第一(末)

釋吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋吉藏撰

問曰何故造斯論下第二明造論意。龍樹造論唯有偈本。自下長行皆是青目所釋。就文為二。一問二答。問有二種。一因上生。二者孤起。因上生者上云能說是因緣善滅諸戲論。既歎佛能開中道善滅諸戲論。若爾佛已顯中道。已滅戲論。汝今何故更復造論。若更復造論則佛未顯中道。未滅戲論。第二孤起問者凡有八意。一者佛經既無量。眾生尋讀猶尚不盡。汝今何故更復造論。若更造者將非屏於佛經開顯汝論。二者佛言巧智深。眾生尋讀猶不能解。汝言不及佛言。智淺於佛智。尋讀汝論豈得悟耶。若尋讀汝論遂得解者則言智勝佛。三者如成實論立論品云。問曰。不應造論論佛語也。所以然者一切智人意趣難解。若佛自論可名為論。若佛不論餘人不能論。龍樹既未齊佛。何能論佛意耶。四者諸佛明見未來根性在世說經。預杜其迷逆開其解。斯事已足。汝今何故更復造論耶。五者馬鳴等已造論竟。汝今何故更復造論耶。六者汝已造大無畏論。廣明中實廣滅戲論。中觀已在其內。汝今何故更復造耶。七者凡造論者多有過失。顯他之短明己之長。假使內無是非外觀多過失故不應造論。八者龍樹出世如佛重興。外人不敢遮於造論。但未解造論所由故請陳其意。是故問耳。答曰下第二論文既長今懸答之。答第一問云。佛經已開中實已滅戲論。此但化益當時。末世眾生亦更起戲論覆障中道。是故我今更須造論。答第二問云。正為佛經文言浩博難可尋究。是故我今略撮方等中心諸佛要觀名為八不。則眾生悟之為易。故下文云。諸法雖無量略說八事。則為總破一切法空。又佛在世時眾生利根聞佛略說則悟。佛滅度後眾生鈍根待論主廣𢾭乃解。如佛直說無生。龍樹以種種門釋於無生也。又佛隨機散說。論主隨義束說。為是因緣應須造論。答第三問云。佛雖智深言巧但末代根緣屬在於我。是故經云。若緣不屬佛佛不能度。今緣屬四依。故四依度之。如阿難度須跋陀事經云。答第四問。龍樹雖未齊佛少見佛意隨力解釋。是故無過。故成實論云。解者造論不解者止。答第五問。如經云。所應度者皆已度竟。餘未度者為作得度因緣。則未來度之正在四依非佛所化。故須造論也。答第六問。馬鳴造論自為馬鳴之緣。龍樹造論自為龍樹之緣。不應責也。答第七問云。無畏之廣自為廣緣。此論之略自為略緣。不應難也。答第八問云。今造論者不為破他顯己。但以慈悲所以造論。如有目人見無目者入深水火境若不悟之便非菩薩。今造論破邪顯正意亦如是。答第九問云。如來在世說經有益。我今造論亦有深利益。答前孤起及因上生故有九問答也。就答開為二章。第一序佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰何故造斯論下第二明造論意。龍樹造論唯有偈本。自下長行皆是青目所釋。就文為二。一問二答。問有二種。一因上生。二者孤起。因上生者上云能說是因緣善滅諸戲論。既歎佛能開中道善滅諸戲論。若爾佛已顯中道。已滅戲論。汝今何故更復造論。若更復造論則佛未顯中道。未滅戲論。第二孤起問者凡有八意。一者佛經既無量。眾生尋讀猶尚不盡。汝今何故更復造論。若更造者將非屏於佛經開顯汝論。二者佛言巧智深。眾生尋讀猶不能解。汝言不及佛言。智淺於佛智。尋讀汝論豈得悟耶。若尋讀汝論遂得解者則言智勝佛。三者如成實論立論品云。問曰。不應造論論佛語也。所以然者一切智人意趣難解。若佛自論可名為論。若佛不論餘人不能論。龍樹既未齊佛。何能論佛意耶。四者諸佛明見未來根性在世說經。預杜其迷逆開其解。斯事已足。汝今何故更復造論耶。五者馬鳴等已造論竟。汝今何故更復造論耶。六者汝已造大無畏論。廣明中實廣滅戲論。中觀已在其內。汝今何故更復造耶。七者凡造論者多有過失。顯他之短明己之長。假使內無是非外觀多過失故不應造論。八者龍樹出世如佛重興。外人不敢遮於造論。但未解造論所由故請陳其意。是故問耳。答曰下第二論文既長今懸答之。答第一問云。佛經已開中實已滅戲論。此但化益當時。末世眾生亦更起戲論覆障中道。是故我今更須造論。答第二問云。正為佛經文言浩博難可尋究。是故我今略撮方等中心諸佛要觀名為八不。則眾生悟之為易。故下文云。諸法雖無量略說八事。則為總破一切法空。又佛在世時眾生利根聞佛略說則悟。佛滅度後眾生鈍根待論主廣𢾭乃解。如佛直說無生。龍樹以種種門釋於無生也。又佛隨機散說。論主隨義束說。為是因緣應須造論。答第三問云。佛雖智深言巧但末代根緣屬在於我。是故經云。若緣不屬佛佛不能度。今緣屬四依。故四依度之。如阿難度須跋陀事經云。答第四問。龍樹雖未齊佛少見佛意隨力解釋。是故無過。故成實論云。解者造論不解者止。答第五問。如經云。所應度者皆已度竟。餘未度者為作得度因緣。則未來度之正在四依非佛所化。故須造論也。答第六問。馬鳴造論自為馬鳴之緣。龍樹造論自為龍樹之緣。不應責也。答第七問云。無畏之廣自為廣緣。此論之略自為略緣。不應難也。答第八問云。今造論者不為破他顯己。但以慈悲所以造論。如有目人見無目者入深水火境若不悟之便非菩薩。今造論破邪顯正意亦如是。答第九問云。如來在世說經有益。我今造論亦有深利益。答前孤起及因上生故有九問答也。就答開為二章。第一序佛

出世說經意。佛滅度後下第二序龍樹出世作論意也。問外人但問造論不問說經。今但應答其造論。何故答說經耶。答解有五義。第一明雖復答其說經即是解造論所由。以經是所論論是能論。若無所論則無能論。能論所論具足方名為論。二者先序佛說經意。即是佛說中經。後明造論意即是明論中義。故秤中論。此是論中經故名中論。三者論主引佛說經以並外人問。汝若遮我不聽造論亦應遮佛不聽說經。所以然者有佛必有菩薩。有經必有論。如白日潛光明月接曜。如來戢影菩薩舒暉。是故不應遮造論也。四者前序說經意。是經生於論。後序造論意。即是論生於經。經生於論者龍樹稟於佛經發生二智。有二智方得作論。故經云。從佛口生從正法化生即其事也。云何論生於經。佛滅度後邪義障經亦令不復現。今破病申經即是論生經也。五者初序說經意。明眾生所迷。後序造論意。即辨破能迷。若不辨經是所迷則不得明於能迷。既不得明於能迷則不得辨於能破。便無有論也。就第一序佛說經意中又二。第一明佛說小乘經意。又第二明佛說大乘經意。然至道未曾大小。但赴大小兩緣故明大小兩教。今因此大小以悟非大非小。所以前小後大者欲示一途次第。若就三輪初明大教。次辨於小。後攝小歸大。今欲示從淺至深。故自小之至大。問前釋云初序佛說中經。後明立論意。若爾但應明大乘經。何故辨小乘耶。答有二義。一者欲舉小對大。如法華將欲歎今大先明昔小教。故云分別說諸法五眾之生滅。大品見第二轉法輪。以涅槃十三卷明今昔二法輪皆舉小對大。二者此論具申大小。是故雙牒佛說大小也。就說小中又開為二。一辨邪興。二明說正。前亦是感後復亦是名應。就說邪興為二。初別列八計。後總結過患。問眾計非一何故止列八計。答有五義。一者雖有九十六種略說八計。如部雖有二十略明五部。二者此八計是眾計中大。列大則小可知。三者八計之中前二計人。後六執法。舉法人則總攝一切。四者前計二天所說。後六計人所說。人天該羅眾異。五者八計之中七為有因。一為無因。有因無因具攝收萬執。問八謬何故偏列計生。答凡有二義。一者生為萬化之根。若伐其根則枝條自壞。二者上列八不則明於藥。今敘八生次陳其病。若無八生之病則無八不之藥。良以諸法未曾生與無生。問若唯破生明無生即但有破性。明空無本性空也。答為破性本不空故言本性空耳。窮考法實非空非不空。何破不破。又所以明八計生者。以失諸法無生故橫計八生。上標八不題其所失。今敘八生正陳其失。問下文乃明破八計生辨十二因緣生。此是破生說生。豈關破生明無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世說經意。佛滅度後下第二序龍樹出世作論意也。問外人但問造論不問說經。今但應答其造論。何故答說經耶。答解有五義。第一明雖復答其說經即是解造論所由。以經是所論論是能論。若無所論則無能論。能論所論具足方名為論。二者先序佛說經意。即是佛說中經。後明造論意即是明論中義。故秤中論。此是論中經故名中論。三者論主引佛說經以並外人問。汝若遮我不聽造論亦應遮佛不聽說經。所以然者有佛必有菩薩。有經必有論。如白日潛光明月接曜。如來戢影菩薩舒暉。是故不應遮造論也。四者前序說經意。是經生於論。後序造論意。即是論生於經。經生於論者龍樹稟於佛經發生二智。有二智方得作論。故經云。從佛口生從正法化生即其事也。云何論生於經。佛滅度後邪義障經亦令不復現。今破病申經即是論生經也。五者初序說經意。明眾生所迷。後序造論意。即辨破能迷。若不辨經是所迷則不得明於能迷。既不得明於能迷則不得辨於能破。便無有論也。就第一序佛說經意中又二。第一明佛說小乘經意。又第二明佛說大乘經意。然至道未曾大小。但赴大小兩緣故明大小兩教。今因此大小以悟非大非小。所以前小後大者欲示一途次第。若就三輪初明大教。次辨於小。後攝小歸大。今欲示從淺至深。故自小之至大。問前釋云初序佛說中經。後明立論意。若爾但應明大乘經。何故辨小乘耶。答有二義。一者欲舉小對大。如法華將欲歎今大先明昔小教。故云分別說諸法五眾之生滅。大品見第二轉法輪。以涅槃十三卷明今昔二法輪皆舉小對大。二者此論具申大小。是故雙牒佛說大小也。就說小中又開為二。一辨邪興。二明說正。前亦是感後復亦是名應。就說邪興為二。初別列八計。後總結過患。問眾計非一何故止列八計。答有五義。一者雖有九十六種略說八計。如部雖有二十略明五部。二者此八計是眾計中大。列大則小可知。三者八計之中前二計人。後六執法。舉法人則總攝一切。四者前計二天所說。後六計人所說。人天該羅眾異。五者八計之中七為有因。一為無因。有因無因具攝收萬執。問八謬何故偏列計生。答凡有二義。一者生為萬化之根。若伐其根則枝條自壞。二者上列八不則明於藥。今敘八生次陳其病。若無八生之病則無八不之藥。良以諸法未曾生與無生。問若唯破生明無生即但有破性。明空無本性空也。答為破性本不空故言本性空耳。窮考法實非空非不空。何破不破。又所以明八計生者。以失諸法無生故橫計八生。上標八不題其所失。今敘八生正陳其失。問下文乃明破八計生辨十二因緣生。此是破生說生。豈關破生明無

生耶。答後說因緣生凡有三義。一者破外道生。即應為說大乘本性無生。但為倒情既重不堪聞說大乘本自無生。故權說小乘因緣生義。此是以輕倒用奪重倒。以㨝出㨝義也。二者欲顯外道具有二迷。一迷大乘本自無生。二迷小乘因緣生義。三者顯外道復有二迷。一迷第一義諦本自無生。二迷世諦因緣假生。自在天生者此中列計具足三寶。有人言即僧寶也。自在天謂佛寶也。萬物從自在天生。作此說之即是法寶也。問三論列彼二天有何異耶。答此中所列是佛所破緣。百論所列是提婆所破緣。十二門論所列是佛滅度後小乘人所破緣。是故異也。又此中論所列為明法義。百論所列為明人義。十二門論所列通為明人法義。以自在天能造作萬物即是作者名為人義。六道之苦是自在天所作。名為法義。故十二門論破作者門具破人法。問云何名從自在天生。答如十二門論說。自在天變化造作萬法。萬法若滅還歸彼天。自在天三品苦行。下品苦行生腹行虫。中品苦行生飛鳥。上品苦行生人天。故生六道故有三種苦行。此天面有三目。騎白牛手執白拂。又言。頭戴日月手執髑髏。並出他經。涅槃明。第五迦羅鳩馱計自在天生義。韋紐天者影師云。前天色界之頂。此天是欲界之極。問自在天三品苦行生六道。今云何生耶。答劫初之時一切皆空。有大水聚。十方風起能令波。波相次風風相持。水上有一人。千頭二千手足。化從水生。名曰韋紐天。此天齊中有一千葉蓮華。中有光如萬日俱照。有一梵王因此華生。亦放光明如萬日俱照。梵王作念。此處何故空無眾生。作是念時光音天子命盡之者應生此土。有八天子。一時化生。此八天子心念。我從梵王生。梵王亦念。我生此八天子。從八天子生天地人民萬物。八天子是眾生之父。梵王是八天子之父。韋紐是梵王之父。韋紐手執輪戟。有大威勢故云萬物從其生也。問智度論列三天。二天如上列。第三名鳩摩羅伽天。鳩摩羅伽者此言童子。天以其是初禪梵王。顏如童子故以為名。亦那羅延天。那羅延此云生本。以其是眾生之本故也。中百二論何故但列二天。答凡有二義。一者外道明有三天者。即是彼家三身。自在天為本。如內法身佛。應為韋紐。如內應身佛。韋紐齊中化為梵王。如內化身佛也。智度論具明三身義。所以列三天也。彼家復有真應兩身義。故中百二論但列二天。二者列二天攝得三天。以韋紐齊中即有梵王。故不須列第三天也。從和合生者凡有四義。一者其人推求諸法不應從二天生。所以然者若萬物從二天生者。二天復從誰生耶。故現見四大和合有外物生。父母和合生於眾生。所以言此執為謬者以其 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生耶。答後說因緣生凡有三義。一者破外道生。即應為說大乘本性無生。但為倒情既重不堪聞說大乘本自無生。故權說小乘因緣生義。此是以輕倒用奪重倒。以㨝出㨝義也。二者欲顯外道具有二迷。一迷大乘本自無生。二迷小乘因緣生義。三者顯外道復有二迷。一迷第一義諦本自無生。二迷世諦因緣假生。自在天生者此中列計具足三寶。有人言即僧寶也。自在天謂佛寶也。萬物從自在天生。作此說之即是法寶也。問三論列彼二天有何異耶。答此中所列是佛所破緣。百論所列是提婆所破緣。十二門論所列是佛滅度後小乘人所破緣。是故異也。又此中論所列為明法義。百論所列為明人義。十二門論所列通為明人法義。以自在天能造作萬物即是作者名為人義。六道之苦是自在天所作。名為法義。故十二門論破作者門具破人法。問云何名從自在天生。答如十二門論說。自在天變化造作萬法。萬法若滅還歸彼天。自在天三品苦行。下品苦行生腹行虫。中品苦行生飛鳥。上品苦行生人天。故生六道故有三種苦行。此天面有三目。騎白牛手執白拂。又言。頭戴日月手執髑髏。並出他經。涅槃明。第五迦羅鳩馱計自在天生義。韋紐天者影師云。前天色界之頂。此天是欲界之極。問自在天三品苦行生六道。今云何生耶。答劫初之時一切皆空。有大水聚。十方風起能令波。波相次風風相持。水上有一人。千頭二千手足。化從水生。名曰韋紐天。此天齊中有一千葉蓮華。中有光如萬日俱照。有一梵王因此華生。亦放光明如萬日俱照。梵王作念。此處何故空無眾生。作是念時光音天子命盡之者應生此土。有八天子。一時化生。此八天子心念。我從梵王生。梵王亦念。我生此八天子。從八天子生天地人民萬物。八天子是眾生之父。梵王是八天子之父。韋紐是梵王之父。韋紐手執輪戟。有大威勢故云萬物從其生也。問智度論列三天。二天如上列。第三名鳩摩羅伽天。鳩摩羅伽者此言童子。天以其是初禪梵王。顏如童子故以為名。亦那羅延天。那羅延此云生本。以其是眾生之本故也。中百二論何故但列二天。答凡有二義。一者外道明有三天者。即是彼家三身。自在天為本。如內法身佛。應為韋紐。如內應身佛。韋紐齊中化為梵王。如內化身佛也。智度論具明三身義。所以列三天也。彼家復有真應兩身義。故中百二論但列二天。二者列二天攝得三天。以韋紐齊中即有梵王。故不須列第三天也。從和合生者凡有四義。一者其人推求諸法不應從二天生。所以然者若萬物從二天生者。二天復從誰生耶。故現見四大和合有外物生。父母和合生於眾生。所以言此執為謬者以其

但見緣因不識正因。正因謂遠由業行。蓋是見近不見遠是故為謬。二者諸法從眾因緣生。無有從一因生義。上計從二天生者。是從一因而生故不同上說也。三者諸法從平等因生。平等因者謂。因能生果因復從因。故名平等。自在天等但能生他不從他生。故非平等因。四者提婆論中明。有一外道計。未有天地本有一男一女。從此男女生一切人物。故云和合生也。從時生智度論明。時有二種。一者時體是常。但為萬法作於了因不作生因。是故此時名不變因。不變因者謂常相因也。二者謂別有時體。能生萬物。故為萬物作生殺因。如偈云。時來眾生熟時去即摧朽。時轉如車輪。是故時為因。開善謂。三相是時。能生萬法。與此大同。從世性生者即是冥初外道。以神通力見八萬劫事。自爾之前冥然不知。謂此一冥為諸法始。故云冥初。一切世間以為本性。名為世性。成論師辨無明流來。地論者執乖真起妄與此相似。從變生者。變生者變有四種。一神通變如變石為玉。二性自變如少變為老。三遇緣變如水遇寒則變為氷。四者外道謂別有變法能變生萬法。如阿毘曇種類以類於眾生。若執虎變成人鹿變成佛亦猶此執之例。然將外道難。數論亦難。何故六道眾生別有種類。而萬法無耶。又若眾生別有種類萬法無者。亦眾生別有生法萬物應無生。又眾生自有變異法不須變法變之。亦應自有生不須別有生法生之義。若答云四相中已有異相。相即是變法者。與外道別有變法變於一切有何異耶。從自然生者外道推求諸法。因義不成故謂萬法自然而生。但解自然有二家。若如莊周所論明有之已生則不須生。無之未生復何能生。今言生者自然爾耳。蓋是不知其所以然。謂之自然。此明自然有因自然無因。二者外道謂諸法無因而生名為自然。故經云。䓶頭自尖飛鳥異色。誰之所作。自然爾耳。成實者謂。無明元品之惑託空而生。皆無因之類也。微塵生者外道計。至妙之色圓而且常。聚則成身散則歸本。天人六道莫不由之生。數論師云。以細色成麁色。而隣虛最小。與此執略同。羅什師云。佛不說有極微。若說極微即墮邊見。但說一切色若麁若細皆是無常苦空無我令人得道。以諸論義師自說有極微色耳。有如是等謬下第二總結過患。所以須總結者凡有二義。一者略上雖列八計未辨邪正。今欲明此八計是邪非正。故須總結之。二者為欲攝法。上略明八計則是總攝眾邪。故須結也。有如是等謬者有二。一不識實相無生而計有生。是故為謬。二者不識諸法從因緣而生。謂從八種而生。故名為謬。然有此身心。已是顛倒。於中更復起邪。既是倒中之倒。所以秤謬。墮於無因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但見緣因不識正因。正因謂遠由業行。蓋是見近不見遠是故為謬。二者諸法從眾因緣生。無有從一因生義。上計從二天生者。是從一因而生故不同上說也。三者諸法從平等因生。平等因者謂。因能生果因復從因。故名平等。自在天等但能生他不從他生。故非平等因。四者提婆論中明。有一外道計。未有天地本有一男一女。從此男女生一切人物。故云和合生也。從時生智度論明。時有二種。一者時體是常。但為萬法作於了因不作生因。是故此時名不變因。不變因者謂常相因也。二者謂別有時體。能生萬物。故為萬物作生殺因。如偈云。時來眾生熟時去即摧朽。時轉如車輪。是故時為因。開善謂。三相是時。能生萬法。與此大同。從世性生者即是冥初外道。以神通力見八萬劫事。自爾之前冥然不知。謂此一冥為諸法始。故云冥初。一切世間以為本性。名為世性。成論師辨無明流來。地論者執乖真起妄與此相似。從變生者。變生者變有四種。一神通變如變石為玉。二性自變如少變為老。三遇緣變如水遇寒則變為氷。四者外道謂別有變法能變生萬法。如阿毘曇種類以類於眾生。若執虎變成人鹿變成佛亦猶此執之例。然將外道難。數論亦難。何故六道眾生別有種類。而萬法無耶。又若眾生別有種類萬法無者。亦眾生別有生法萬物應無生。又眾生自有變異法不須變法變之。亦應自有生不須別有生法生之義。若答云四相中已有異相。相即是變法者。與外道別有變法變於一切有何異耶。從自然生者外道推求諸法。因義不成故謂萬法自然而生。但解自然有二家。若如莊周所論明有之已生則不須生。無之未生復何能生。今言生者自然爾耳。蓋是不知其所以然。謂之自然。此明自然有因自然無因。二者外道謂諸法無因而生名為自然。故經云。䓶頭自尖飛鳥異色。誰之所作。自然爾耳。成實者謂。無明元品之惑託空而生。皆無因之類也。微塵生者外道計。至妙之色圓而且常。聚則成身散則歸本。天人六道莫不由之生。數論師云。以細色成麁色。而隣虛最小。與此執略同。羅什師云。佛不說有極微。若說極微即墮邊見。但說一切色若麁若細皆是無常苦空無我令人得道。以諸論義師自說有極微色耳。有如是等謬下第二總結過患。所以須總結者凡有二義。一者略上雖列八計未辨邪正。今欲明此八計是邪非正。故須總結之。二者為欲攝法。上略明八計則是總攝眾邪。故須結也。有如是等謬者有二。一不識實相無生而計有生。是故為謬。二者不識諸法從因緣而生。謂從八種而生。故名為謬。然有此身心。已是顛倒。於中更復起邪。既是倒中之倒。所以秤謬。墮於無因

邪因者凡就此文有三義。一者若就正義無如此因故名無因。於彼邪心謂有名為邪因。此迷悟合名也。二者即邪因之計具邪因無因。萬物從自在天生。是邪因。而自在天不從他生。是無因義。三者前六後一名為邪因。自然一計謂無因也。問何故八計之中不以邪因為一類。無因為一類。而前列六計邪因。次列第七無因。後列第八邪因也。答示外道所計虛妄。初立有因推因義不成。次執無因推無因不成。還執有因。是故前後相間列也。斷常者有因是有故名為常。無因是無故所以名斷。又從因生果即是本無今有。必已有還無故名為斷。無因有果此則為常。初義就因明斷常。後義就果明斷常。三者邪因是常而果無常。故是斷常。無因是無故斷。有果是有故常亦具斷常。邪見者邪見有二種。一別邪見。謂撥無因果非此中所明。二通邪見。以其所見不正故名為邪。即今文是也。問無因邪因五見中何見所攝。答身見者計有於我。邊見者執我斷常。見取是正諸見。戒取謂非道為道。邪見撥無因果。此無因邪因非四見所攝。四見所不攝者屬通邪見。又有數論師云。邪因屬戒取攝。即苦諦下戒取。然戒取雖明非道為道。但此是略舉其一。非因計因通屬戒取。無因是集諦下邪見所攝。以撥無集諦因故也。有人言。非因計因如計微塵為因。此是執果為因即是迷果。如計杌為人正是迷杌故屬苦諦下通邪見攝。實有集因而撥言無因。是集諦下別邪見所攝。種種說我我所者外道有二迷。一者迷法無生。二者迷人無生。上來明不知諸法無生橫計有生。故是迷法無生。今是迷人無生也。迷法無生墮無因邪因。迷人無生墮即陰離陰。又有外道。非但迷我無我。亦迷無我我。以迷二無我謂迷第一義諦。迷於二我謂迷世諦也。不知正法者自上以來敘其能迷。此之一句明其所迷。所以計人及法者以不知正法故也。佛欲斷如是等下第二明佛出世破邪顯正。即是辨應義也。問前既是邪即應障佛。云何感佛。答有二種邪。一者若邪定不可改便障於佛不得感佛。故法華云。入邪見稠林於千萬億劫不聞佛名字。亦不聞正法。二者本習正教。中途逢邪緣起於邪迷。此邪將滅。正觀將生。是故感佛。故智度論云。惡將滅善將生。是時見佛聞法也。江南廣明有三種感。一者未來感佛如上。二過去感佛引法華云。我等宿福慶今得值世尊。三現在感佛如勝鬘云。即生此念時佛於空中現也。問他亦云惡將滅善將生。與今何異。答此是龍樹舊義他取用之。故非他義也。又他言。有惡之可滅。有善之可生。今明。諸法本性清淨未曾善惡。亦非生滅。但約倒情虛妄故有惡生。倒情若歇秤之為滅耳。實非定有生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪因者凡就此文有三義。一者若就正義無如此因故名無因。於彼邪心謂有名為邪因。此迷悟合名也。二者即邪因之計具邪因無因。萬物從自在天生。是邪因。而自在天不從他生。是無因義。三者前六後一名為邪因。自然一計謂無因也。問何故八計之中不以邪因為一類。無因為一類。而前列六計邪因。次列第七無因。後列第八邪因也。答示外道所計虛妄。初立有因推因義不成。次執無因推無因不成。還執有因。是故前後相間列也。斷常者有因是有故名為常。無因是無故所以名斷。又從因生果即是本無今有。必已有還無故名為斷。無因有果此則為常。初義就因明斷常。後義就果明斷常。三者邪因是常而果無常。故是斷常。無因是無故斷。有果是有故常亦具斷常。邪見者邪見有二種。一別邪見。謂撥無因果非此中所明。二通邪見。以其所見不正故名為邪。即今文是也。問無因邪因五見中何見所攝。答身見者計有於我。邊見者執我斷常。見取是正諸見。戒取謂非道為道。邪見撥無因果。此無因邪因非四見所攝。四見所不攝者屬通邪見。又有數論師云。邪因屬戒取攝。即苦諦下戒取。然戒取雖明非道為道。但此是略舉其一。非因計因通屬戒取。無因是集諦下邪見所攝。以撥無集諦因故也。有人言。非因計因如計微塵為因。此是執果為因即是迷果。如計杌為人正是迷杌故屬苦諦下通邪見攝。實有集因而撥言無因。是集諦下別邪見所攝。種種說我我所者外道有二迷。一者迷法無生。二者迷人無生。上來明不知諸法無生橫計有生。故是迷法無生。今是迷人無生也。迷法無生墮無因邪因。迷人無生墮即陰離陰。又有外道。非但迷我無我。亦迷無我我。以迷二無我謂迷第一義諦。迷於二我謂迷世諦也。不知正法者自上以來敘其能迷。此之一句明其所迷。所以計人及法者以不知正法故也。佛欲斷如是等下第二明佛出世破邪顯正。即是辨應義也。問前既是邪即應障佛。云何感佛。答有二種邪。一者若邪定不可改便障於佛不得感佛。故法華云。入邪見稠林於千萬億劫不聞佛名字。亦不聞正法。二者本習正教。中途逢邪緣起於邪迷。此邪將滅。正觀將生。是故感佛。故智度論云。惡將滅善將生。是時見佛聞法也。江南廣明有三種感。一者未來感佛如上。二過去感佛引法華云。我等宿福慶今得值世尊。三現在感佛如勝鬘云。即生此念時佛於空中現也。問他亦云惡將滅善將生。與今何異。答此是龍樹舊義他取用之。故非他義也。又他言。有惡之可滅。有善之可生。今明。諸法本性清淨未曾善惡。亦非生滅。但約倒情虛妄故有惡生。倒情若歇秤之為滅耳。實非定有生

滅也。就文為二。一明說教意。二正明說教。就說教意中凡有二意。一者破邪。二者顯正。佛欲斷如此等諸邪見即破邪也。令知佛法故謂顯正也。此是對邪所以說正在邪若去正亦不留。至論道門未曾邪正。先於聲聞法中下第二正明說教。前說教意。謂內智察緣即知病識藥。今外吐言教謂應病授藥。問前云佛欲斷邪見令知佛法。今云何乃言於聲聞法中說十二因緣。答凡有二意。一者是內外相對。前明諸外道法。今總辨五乘之教。悉名佛法。所以聲聞教亦名佛法也。二者前云令知佛法者此就佛本意。諸佛本意但為大事因緣明於佛道。今為鈍根之流不堪受佛道。故於一佛乘權說小乘教。故前據於本實。今約於末權。不相違也。依此義即具三輪。令知佛法即根本法輪。先於聲聞法中說十二因緣謂枝末法輪。後為說大乘。是攝末歸本教也。以經具三輪。論申於經亦具三輪矣。聲聞有四種。如法華論說。一決定聲聞。謂本習小乘證於小果。二退菩提心聲聞。本發大心退大取小。三增上慢聲聞。未得小果謂得小果。四應化聲聞。方便示現。總此四種名為聲聞也。又所以名聲聞法者。此欲明聲聞菩薩兩藏相對小乘名聲聞藏。故云聲聞法。大乘名菩薩藏。故名菩薩法。問小乘有聲聞緣覺二人。何故偏名聲聞法。大乘中有佛菩薩。云何獨名菩薩法耶。答立二藏名者此是立教名也。夫立教之意正為稟教之人。緣覺不稟教。聲聞稟教。故名聲聞藏。菩薩稟教佛不稟教。故名菩薩藏。問法華經言為聲聞說四諦。今云何乃說十二因緣。答經有通教別教。法華明其別教。涅槃經云十二緣河三聖俱度。此是通教。此論正辨其正意。俱度之義。所以菩薩聲聞同觀十二因緣也。又十二因緣即是四諦。略因緣為四諦。廣四諦為因緣。故十二相生名為苦集。還滅之義名為滅道。問乃知。教為通別。今何故就通不取別。乃知。因緣即四諦何故辨因緣不辨四諦耶。答夫論設教因病而起。經云。眾生病有三種。一貪欲病。教不淨觀。二瞋恚病。教慈悲觀。三愚癡病。教因緣觀。今此八計正是愚癡。故說因緣。若說四諦者此是藥廣而病狹。以四諦遍破三毒故則藥病不得相秤。是故說十二因緣。問經云。因緣甚深。愚人云何能解。答此非牛羊等癡。乃是世智辨聰邪推僻執計無因邪因。故名癡耳。問青目自作此釋為有所承。答智度論釋般若無盡品云。為破世間無因邪因故說十二因緣。青目引彼釋此也。問云何十二因緣治上諸計耶。答上來諸計凡有五句。今次第治之。以不識因緣故名為謬。若識因緣不名謬也。過去二因生現在五果。現在三因生未來兩果。治無因也。此十二因緣名為正因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅也。就文為二。一明說教意。二正明說教。就說教意中凡有二意。一者破邪。二者顯正。佛欲斷如此等諸邪見即破邪也。令知佛法故謂顯正也。此是對邪所以說正在邪若去正亦不留。至論道門未曾邪正。先於聲聞法中下第二正明說教。前說教意。謂內智察緣即知病識藥。今外吐言教謂應病授藥。問前云佛欲斷邪見令知佛法。今云何乃言於聲聞法中說十二因緣。答凡有二意。一者是內外相對。前明諸外道法。今總辨五乘之教。悉名佛法。所以聲聞教亦名佛法也。二者前云令知佛法者此就佛本意。諸佛本意但為大事因緣明於佛道。今為鈍根之流不堪受佛道。故於一佛乘權說小乘教。故前據於本實。今約於末權。不相違也。依此義即具三輪。令知佛法即根本法輪。先於聲聞法中說十二因緣謂枝末法輪。後為說大乘。是攝末歸本教也。以經具三輪。論申於經亦具三輪矣。聲聞有四種。如法華論說。一決定聲聞。謂本習小乘證於小果。二退菩提心聲聞。本發大心退大取小。三增上慢聲聞。未得小果謂得小果。四應化聲聞。方便示現。總此四種名為聲聞也。又所以名聲聞法者。此欲明聲聞菩薩兩藏相對小乘名聲聞藏。故云聲聞法。大乘名菩薩藏。故名菩薩法。問小乘有聲聞緣覺二人。何故偏名聲聞法。大乘中有佛菩薩。云何獨名菩薩法耶。答立二藏名者此是立教名也。夫立教之意正為稟教之人。緣覺不稟教。聲聞稟教。故名聲聞藏。菩薩稟教佛不稟教。故名菩薩藏。問法華經言為聲聞說四諦。今云何乃說十二因緣。答經有通教別教。法華明其別教。涅槃經云十二緣河三聖俱度。此是通教。此論正辨其正意。俱度之義。所以菩薩聲聞同觀十二因緣也。又十二因緣即是四諦。略因緣為四諦。廣四諦為因緣。故十二相生名為苦集。還滅之義名為滅道。問乃知。教為通別。今何故就通不取別。乃知。因緣即四諦何故辨因緣不辨四諦耶。答夫論設教因病而起。經云。眾生病有三種。一貪欲病。教不淨觀。二瞋恚病。教慈悲觀。三愚癡病。教因緣觀。今此八計正是愚癡。故說因緣。若說四諦者此是藥廣而病狹。以四諦遍破三毒故則藥病不得相秤。是故說十二因緣。問經云。因緣甚深。愚人云何能解。答此非牛羊等癡。乃是世智辨聰邪推僻執計無因邪因。故名癡耳。問青目自作此釋為有所承。答智度論釋般若無盡品云。為破世間無因邪因故說十二因緣。青目引彼釋此也。問云何十二因緣治上諸計耶。答上來諸計凡有五句。今次第治之。以不識因緣故名為謬。若識因緣不名謬也。過去二因生現在五果。現在三因生未來兩果。治無因也。此十二因緣名為正因。

即破微塵自在之邪因也。十二相生不斷不常。以因壞故不常。果續故不斷。即破斷常也。若見十二因緣名為正見。故四諦品云。若見因緣法是人能見佛。見苦集滅道則破邪見也。但有十二不同無有一我。若有我者應有十三。既無有我亦無我所。故說十二破我我所也。又為已習行有大心者。下此第二明佛說大乘教意。即是說八不。意明說八不為大乘人。不為小乘人。八不是大乘教非小乘教也。就文為二。初辨教緣。即是感。次辨緣教。即是應。問前感應與此何異。答前明邪感正應。此是小乘感應。亦是遠感應也。今是習無生之緣感無生之教。是大乘感應。亦是近感應也。問此猶是前小緣轉悟入大乘。別有大緣耶。答具有二義。一者別有兩緣。前赴小緣而說小法。今為大緣而演大乘。二者猶是前人初即從邪入正。今即迴小入大。故望法華經意者有二種菩薩。一直往菩薩。二迴小入大之人。即此事也。已習行者無量劫來習無生觀。故法華云。有佛子心淨柔軟亦利根。無量諸佛所而行深妙道也。有大心者前明過去久習。此明現在大心。又向雖言久習或可習小。故今簡之明有大心也。堪受深法者雖發大心。或未能堪受深法。故大品如化品云。為新發意菩薩說生滅如化不生不滅不如化。為久行大士辨生滅不生滅一切如化。即如今辨一切無生也。以大乘法說因緣相下此第二明緣教。就文為二。初正辨教。次引經證。一切法不生者小乘人云。無為無生有為有生。非一切無生。今明。有為與無為一切不生也。故大品經云。雖生死道長眾生性多。菩薩應如是正憶念。生死邊如虛空。眾生性邊亦如虛空。是中無生死往來。亦無解脫者。以生死本自不生故無往來。既無生死之往來生何所滅。故名為涅槃。故無解脫。所以生死涅槃畢竟皆空。故一切無生。又涅槃本自不生。生死亦本自不生。故名一切不生。畢竟空者若有生有不生則非畢竟空。以一切無生名畢竟空。問何故言畢竟空耶。答涅槃經云。菩薩猶如香象。徹十二因緣河底。所言底者名為空相。今欲簡異兔馬故有此言。如般若中說下第二引大品無盡品證也。問此論遍申眾經。何故偏引般若。答有六義。一者智度論云。三藏中未說菩薩行。般若中正明菩薩行。即波若是大乘之初。正對小乘故偏引其初也。二者般若明於二道。一般若道。二方便道。蓋是三世諸佛法身父母。故智度論云。於一切大乘經中最為深大。故偏引之。三者又般若正顯實相破洗顛倒有所得。開發正觀滅諸重罪。入道為要。故偏引之。四者昔江南大令般若師云。般若名為得道經。以其得道正由實相故也。五者山中大師云。智度論雖廣釋般 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即破微塵自在之邪因也。十二相生不斷不常。以因壞故不常。果續故不斷。即破斷常也。若見十二因緣名為正見。故四諦品云。若見因緣法是人能見佛。見苦集滅道則破邪見也。但有十二不同無有一我。若有我者應有十三。既無有我亦無我所。故說十二破我我所也。又為已習行有大心者。下此第二明佛說大乘教意。即是說八不。意明說八不為大乘人。不為小乘人。八不是大乘教非小乘教也。就文為二。初辨教緣。即是感。次辨緣教。即是應。問前感應與此何異。答前明邪感正應。此是小乘感應。亦是遠感應也。今是習無生之緣感無生之教。是大乘感應。亦是近感應也。問此猶是前小緣轉悟入大乘。別有大緣耶。答具有二義。一者別有兩緣。前赴小緣而說小法。今為大緣而演大乘。二者猶是前人初即從邪入正。今即迴小入大。故望法華經意者有二種菩薩。一直往菩薩。二迴小入大之人。即此事也。已習行者無量劫來習無生觀。故法華云。有佛子心淨柔軟亦利根。無量諸佛所而行深妙道也。有大心者前明過去久習。此明現在大心。又向雖言久習或可習小。故今簡之明有大心也。堪受深法者雖發大心。或未能堪受深法。故大品如化品云。為新發意菩薩說生滅如化不生不滅不如化。為久行大士辨生滅不生滅一切如化。即如今辨一切無生也。以大乘法說因緣相下此第二明緣教。就文為二。初正辨教。次引經證。一切法不生者小乘人云。無為無生有為有生。非一切無生。今明。有為與無為一切不生也。故大品經云。雖生死道長眾生性多。菩薩應如是正憶念。生死邊如虛空。眾生性邊亦如虛空。是中無生死往來。亦無解脫者。以生死本自不生故無往來。既無生死之往來生何所滅。故名為涅槃。故無解脫。所以生死涅槃畢竟皆空。故一切無生。又涅槃本自不生。生死亦本自不生。故名一切不生。畢竟空者若有生有不生則非畢竟空。以一切無生名畢竟空。問何故言畢竟空耶。答涅槃經云。菩薩猶如香象。徹十二因緣河底。所言底者名為空相。今欲簡異兔馬故有此言。如般若中說下第二引大品無盡品證也。問此論遍申眾經。何故偏引般若。答有六義。一者智度論云。三藏中未說菩薩行。般若中正明菩薩行。即波若是大乘之初。正對小乘故偏引其初也。二者般若明於二道。一般若道。二方便道。蓋是三世諸佛法身父母。故智度論云。於一切大乘經中最為深大。故偏引之。三者又般若正顯實相破洗顛倒有所得。開發正觀滅諸重罪。入道為要。故偏引之。四者昔江南大令般若師云。般若名為得道經。以其得道正由實相故也。五者山中大師云。智度論雖廣釋般

若。而中論正解般若之中心。故偏引般若。所以然者中論正明實相中道。令識於中道發生正觀。大品亦正明實相。因實相發生般若。以明義正同故偏引之。六者又蓋是趣引一文不應難也。觀十二因緣如虛空不可盡者。此中具明五性及三種般若。品初已解釋竟。言不可盡者凡有三義。一者十二因緣如虛空。虛空即是實相。由觀實相發生正觀。故有三世諸佛。過去佛觀實相發生正觀。實相不可盡。餘二世佛亦然。故無盡品云。過去佛學是般若得成佛。而般若不可盡。二世佛亦然。二者實相若是有無四句此即有盡極處。名為有盡。以實相絕有無四句無盡極處。故名不盡。三者二乘滅十二因緣。即是盡義。以二乘滅十二因緣則是但見於空。不見十二因緣即是中道佛性。今正對二乘明菩薩。知十二因緣本自不生今亦無滅。故言不盡。即此十二因緣不生不滅是佛性。故菩薩坐道場時即見佛性也。佛滅度後下第二序龍樹作論意。分為四別。第一明時節。第二明鈍根。第三明迷教。第四明作論破迷。解佛滅後不同。部執論云。一百一十六年分為兩部。一上坐部。謂佛畢竟涅槃。此小乘執也。二大眾部。謂佛雖般涅槃而不般涅槃般之言入。涅槃言滅。此明應身雖滅法身常存。宋代二師同兩部義。彭城竺僧弼作丈六即真論云。如月在高天影現百水。水清則像現。水濁即像隱。緣見有生滅。佛實無去來。此略同大眾部義也。次彭城嵩法師云。雙林滅度此為實說。常樂我淨乃為權說。故信大品而非涅槃。此略同上座部義。後得病舌爛口中。因改此迷。引懸鏡高堂為喻。像雖去來鏡無生滅。然境雖起謝而智體凝然。問佛為有應法起息應名滅。為無應法起而云滅耶。答自古爰今凡有三種釋。開善藏師用弼公義。眾生於佛法身上見有生滅。佛實無生滅。故經云。慈善根力令彼見之。五指實無師子。莊嚴旻法師云。別有應法起。故以本垂迹為生。息迹歸本秤滅。如經云金翅鳥王上昇虛空。高無量由旬。觀彼水性及見己影。即其證也。招提琰法師云。具有二義。今明正為異論紛綸。或言實滅。或言不滅。或言有應法起。或言無起。並是諍論。是故龍樹出世破之。諸見若息然後乃識因緣假名。無方大用非起非不起。非亦起亦不起。非非起非非不起。適緣而用具諸善根。雖具諸義亦不同他說。蓋是起無所起名為不起。不起而起名之為起。不可聞起定為起解。聞不起定作不起解也。問由佛滅度故眾生起迷。佛若不滅則不起迷。即咎在於佛。答智度論云。佛有三時利益眾生。一為菩薩時。二得佛時。三滅度時。華嚴經云。欲令眾生生歡喜善故現王宮生。欲令眾生生戀慕善故示 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若。而中論正解般若之中心。故偏引般若。所以然者中論正明實相中道。令識於中道發生正觀。大品亦正明實相。因實相發生般若。以明義正同故偏引之。六者又蓋是趣引一文不應難也。觀十二因緣如虛空不可盡者。此中具明五性及三種般若。品初已解釋竟。言不可盡者凡有三義。一者十二因緣如虛空。虛空即是實相。由觀實相發生正觀。故有三世諸佛。過去佛觀實相發生正觀。實相不可盡。餘二世佛亦然。故無盡品云。過去佛學是般若得成佛。而般若不可盡。二世佛亦然。二者實相若是有無四句此即有盡極處。名為有盡。以實相絕有無四句無盡極處。故名不盡。三者二乘滅十二因緣。即是盡義。以二乘滅十二因緣則是但見於空。不見十二因緣即是中道佛性。今正對二乘明菩薩。知十二因緣本自不生今亦無滅。故言不盡。即此十二因緣不生不滅是佛性。故菩薩坐道場時即見佛性也。佛滅度後下第二序龍樹作論意。分為四別。第一明時節。第二明鈍根。第三明迷教。第四明作論破迷。解佛滅後不同。部執論云。一百一十六年分為兩部。一上坐部。謂佛畢竟涅槃。此小乘執也。二大眾部。謂佛雖般涅槃而不般涅槃般之言入。涅槃言滅。此明應身雖滅法身常存。宋代二師同兩部義。彭城竺僧弼作丈六即真論云。如月在高天影現百水。水清則像現。水濁即像隱。緣見有生滅。佛實無去來。此略同大眾部義也。次彭城嵩法師云。雙林滅度此為實說。常樂我淨乃為權說。故信大品而非涅槃。此略同上座部義。後得病舌爛口中。因改此迷。引懸鏡高堂為喻。像雖去來鏡無生滅。然境雖起謝而智體凝然。問佛為有應法起息應名滅。為無應法起而云滅耶。答自古爰今凡有三種釋。開善藏師用弼公義。眾生於佛法身上見有生滅。佛實無生滅。故經云。慈善根力令彼見之。五指實無師子。莊嚴旻法師云。別有應法起。故以本垂迹為生。息迹歸本秤滅。如經云金翅鳥王上昇虛空。高無量由旬。觀彼水性及見己影。即其證也。招提琰法師云。具有二義。今明正為異論紛綸。或言實滅。或言不滅。或言有應法起。或言無起。並是諍論。是故龍樹出世破之。諸見若息然後乃識因緣假名。無方大用非起非不起。非亦起亦不起。非非起非非不起。適緣而用具諸善根。雖具諸義亦不同他說。蓋是起無所起名為不起。不起而起名之為起。不可聞起定為起解。聞不起定作不起解也。問由佛滅度故眾生起迷。佛若不滅則不起迷。即咎在於佛。答智度論云。佛有三時利益眾生。一為菩薩時。二得佛時。三滅度時。華嚴經云。欲令眾生生歡喜善故現王宮生。欲令眾生生戀慕善故示

雙林滅。既云三時利益物。故知。緣自起迷佛無過也。後五百歲者問釋迦佛法凡有幾年。答出處不同。今略引六處從小至多。一者俱舍論引經云。釋迦佛法住世千年。所以然者釋迦過去世為瓦師。值過去釋迦佛。而過去釋迦佛法住世千年。因是發願。未來作佛亦名釋迦。佛法亦得千年。此言千年者但說正法不論像法。二者摩耶經云。正法五百年。像法一千年。合一千五百年。三者真諦三藏引毘婆沙云。七佛法住世久近不同。迦葉佛法住世七日。𤘽那含牟尼佛法住世六十年。𤘽留村馱佛法住世十二年。釋迦牟尼佛精進力故法住世二千年。問若住二千年何故摩耶經云一千五百年。答不相違也。二千年者此據其本。一千五百此約其末。佛法本應二千年。為度女人出家損正法五百年。故唯有一千五百年。問損五百年。為迫失為不失耶。答凡有三釋。一云。迫失即是引摩耶經為證。二解云。此五百流入像法。此解無所出。三釋云。尼修八敬。故還復千年。出十誦律文。四者大集經明六種堅固。初五百年得道堅固。次五百年多聞堅固。次五百年三昧堅固。次五百年塔寺堅固。次五百年鬪諍堅固。次五百年愚癡堅固。此即三千年也。更撿彼經取定。五者善見毘婆沙二十二卷云。初千年得阿羅漢具三明。次千年但得羅漢不得三明。次千年得阿那含。次千年得二果。次千年得初果。五千年已後但剃髮著袈裟而已。更不得道。六者外國祇洹精舍銘出在古涅槃經後載之。云佛正法千年。像法千年。末法萬年。天竺朝夕眾中恒唱此事云。佛法若千年已過佛法欲滅。老死至近宜須精進。此即佛法一萬二千年也。後五百歲者此是五百歲後耳。智度論釋信毀品云。佛滅度後五百歲後有五百部。則其證也。像法中者初五百為正法。後五百歲即屬像法。問佛二月十五日般涅槃。四月十五日結集三藏。界內有千人。名上坐部。界外萬餘人。名大眾部。爾時但有二部名字。以執義未異故至一百十六年分成二部。乃至三百年有二十部。既有諸部異計。云何名正法。答睿師作喻疑論云。前五百年得道者多。不得道者少。無相是非。故名正法。後五百年不得道者多。得道者少。但相是非執競盈路。故名像法。此釋從人以分像正也。次慧義法師雜門論云。前五百年多說無相法。少說有相法。故名正法。後五百年多說有相。少說無相。故名像法。此從法以分之也。以此釋望即時講說人多有分別。作有所得學。不專心學無所得觀者。蓋是時節數之然矣。問龍樹於像法中何時出耶。答睿師成實論序述羅什語云。馬鳴是三百五十年出。龍樹是五百三十年出。摩耶經云七百年出。匡山惠 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙林滅。既云三時利益物。故知。緣自起迷佛無過也。後五百歲者問釋迦佛法凡有幾年。答出處不同。今略引六處從小至多。一者俱舍論引經云。釋迦佛法住世千年。所以然者釋迦過去世為瓦師。值過去釋迦佛。而過去釋迦佛法住世千年。因是發願。未來作佛亦名釋迦。佛法亦得千年。此言千年者但說正法不論像法。二者摩耶經云。正法五百年。像法一千年。合一千五百年。三者真諦三藏引毘婆沙云。七佛法住世久近不同。迦葉佛法住世七日。𤘽那含牟尼佛法住世六十年。𤘽留村馱佛法住世十二年。釋迦牟尼佛精進力故法住世二千年。問若住二千年何故摩耶經云一千五百年。答不相違也。二千年者此據其本。一千五百此約其末。佛法本應二千年。為度女人出家損正法五百年。故唯有一千五百年。問損五百年。為迫失為不失耶。答凡有三釋。一云。迫失即是引摩耶經為證。二解云。此五百流入像法。此解無所出。三釋云。尼修八敬。故還復千年。出十誦律文。四者大集經明六種堅固。初五百年得道堅固。次五百年多聞堅固。次五百年三昧堅固。次五百年塔寺堅固。次五百年鬪諍堅固。次五百年愚癡堅固。此即三千年也。更撿彼經取定。五者善見毘婆沙二十二卷云。初千年得阿羅漢具三明。次千年但得羅漢不得三明。次千年得阿那含。次千年得二果。次千年得初果。五千年已後但剃髮著袈裟而已。更不得道。六者外國祇洹精舍銘出在古涅槃經後載之。云佛正法千年。像法千年。末法萬年。天竺朝夕眾中恒唱此事云。佛法若千年已過佛法欲滅。老死至近宜須精進。此即佛法一萬二千年也。後五百歲者此是五百歲後耳。智度論釋信毀品云。佛滅度後五百歲後有五百部。則其證也。像法中者初五百為正法。後五百歲即屬像法。問佛二月十五日般涅槃。四月十五日結集三藏。界內有千人。名上坐部。界外萬餘人。名大眾部。爾時但有二部名字。以執義未異故至一百十六年分成二部。乃至三百年有二十部。既有諸部異計。云何名正法。答睿師作喻疑論云。前五百年得道者多。不得道者少。無相是非。故名正法。後五百年不得道者多。得道者少。但相是非執競盈路。故名像法。此釋從人以分像正也。次慧義法師雜門論云。前五百年多說無相法。少說有相法。故名正法。後五百年多說有相。少說無相。故名像法。此從法以分之也。以此釋望即時講說人多有分別。作有所得學。不專心學無所得觀者。蓋是時節數之然矣。問龍樹於像法中何時出耶。答睿師成實論序述羅什語云。馬鳴是三百五十年出。龍樹是五百三十年出。摩耶經云七百年出。匡山惠

遠法師云。接九百年之運則九百年出。具如玄義中釋。問經中何故正法時少。像法時多。答正法是好時。像法是惡時。眾生薄福好時則少。惡時即多。問法華經云舍利弗成佛時何故像正時等耶。答舍利弗是淨土中成佛。故好時則多。得像與正等。人根轉下第二明失教之意。所以失教者正為人根鈍故也。問何根鈍耶。答正是慧根鈍也。亦得云信等五根俱鈍。又二十二根並鈍。故名鈍也。佛在世時有利有鈍。總名利根。佛滅度後雖有利鈍總名鈍根也。就鈍根中前五百年既是正法。即是鈍中之利。後五百年名為像法。是鈍中之鈍。故名轉鈍。深著諸法下第三正明迷教。即釋上鈍根義也。就文為二。初明迷小。次明迷大。佛在世時雙說大小。眾生根利聞並得悟。佛滅度後以根鈍故雙迷大小。是故龍樹霍破二迷俱申兩教。所言深著者以其埋著諸見根深故言深著也。求五陰十二入十八界者。問小乘有幾失耶。答總判諸部有三種失。一者同失。如同計有五陰謂決定有。佛說五陰意在破我。不在於法。而諸部不領無我而取著於法。與佛意乖也。二者異失諸部。執五陰不同。互相是非起於諍論。是故為失。或言色有十一。或言色有十四。或有無作色。或言無無作色。或言四心一時。或言四心前後。或言別有心數。或言無別心數。遂成諍論。以諍論。故便是煩惱因緣。以煩惱因緣即便起業。以業因緣即有生死憂悲苦惱。三者佛教所無穿鑿橫造。是故為失。若體佛意我妄不存法。心無所依便得解脫。陰門既爾。界入亦然。十二因緣者佛欲借妄止妄。故說十二因緣生。外道計無因邪因生。是妄中之妄。今借輕妄止其重妄。明諸法從十二因緣生。重妄既息輕妄亦去。意令悟諸法本自無生。而諸部不體斯意。謂決定言有十二緣生。又既決定謂有於中。更復種種推斥。如薩婆多之流執於因緣定是有為。毘婆闍婆提等定執無為。遂成諍論。涅槃云。以是諍論名為執著。如是執著名為能斷善根。又破外道自性故。明諸法無有自性假諸因緣。然性病若去因緣亦捨。然性病雖去實無所去。雖捨因緣亦無所捨。心無依寄即便得道。而觀諸部有性之可捨。有因緣之可立。即是取捨成斷常見不體佛意也。問小乘人俱迷人法。何故但說執於法耶。答今就此文始末大判三計。階級不同。外道執我。小乘計法。大乘著空也。又就小乘中自有三執。一計人法俱有。即犢子是也。二迷法不計人。薩婆多等是也。三俱不執人法。即成論是也。但小乘中少計人多執法。是故此中偏敘計法耳。如智度論云。佛滅度後五百歲。五百部皆執諸法有決定相。聞畢竟空如刀傷心。以此推之。故知。多執於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠法師云。接九百年之運則九百年出。具如玄義中釋。問經中何故正法時少。像法時多。答正法是好時。像法是惡時。眾生薄福好時則少。惡時即多。問法華經云舍利弗成佛時何故像正時等耶。答舍利弗是淨土中成佛。故好時則多。得像與正等。人根轉下第二明失教之意。所以失教者正為人根鈍故也。問何根鈍耶。答正是慧根鈍也。亦得云信等五根俱鈍。又二十二根並鈍。故名鈍也。佛在世時有利有鈍。總名利根。佛滅度後雖有利鈍總名鈍根也。就鈍根中前五百年既是正法。即是鈍中之利。後五百年名為像法。是鈍中之鈍。故名轉鈍。深著諸法下第三正明迷教。即釋上鈍根義也。就文為二。初明迷小。次明迷大。佛在世時雙說大小。眾生根利聞並得悟。佛滅度後以根鈍故雙迷大小。是故龍樹霍破二迷俱申兩教。所言深著者以其埋著諸見根深故言深著也。求五陰十二入十八界者。問小乘有幾失耶。答總判諸部有三種失。一者同失。如同計有五陰謂決定有。佛說五陰意在破我。不在於法。而諸部不領無我而取著於法。與佛意乖也。二者異失諸部。執五陰不同。互相是非起於諍論。是故為失。或言色有十一。或言色有十四。或有無作色。或言無無作色。或言四心一時。或言四心前後。或言別有心數。或言無別心數。遂成諍論。以諍論。故便是煩惱因緣。以煩惱因緣即便起業。以業因緣即有生死憂悲苦惱。三者佛教所無穿鑿橫造。是故為失。若體佛意我妄不存法。心無所依便得解脫。陰門既爾。界入亦然。十二因緣者佛欲借妄止妄。故說十二因緣生。外道計無因邪因生。是妄中之妄。今借輕妄止其重妄。明諸法從十二因緣生。重妄既息輕妄亦去。意令悟諸法本自無生。而諸部不體斯意。謂決定言有十二緣生。又既決定謂有於中。更復種種推斥。如薩婆多之流執於因緣定是有為。毘婆闍婆提等定執無為。遂成諍論。涅槃云。以是諍論名為執著。如是執著名為能斷善根。又破外道自性故。明諸法無有自性假諸因緣。然性病若去因緣亦捨。然性病雖去實無所去。雖捨因緣亦無所捨。心無依寄即便得道。而觀諸部有性之可捨。有因緣之可立。即是取捨成斷常見不體佛意也。問小乘人俱迷人法。何故但說執於法耶。答今就此文始末大判三計。階級不同。外道執我。小乘計法。大乘著空也。又就小乘中自有三執。一計人法俱有。即犢子是也。二迷法不計人。薩婆多等是也。三俱不執人法。即成論是也。但小乘中少計人多執法。是故此中偏敘計法耳。如智度論云。佛滅度後五百歲。五百部皆執諸法有決定相。聞畢竟空如刀傷心。以此推之。故知。多執於

法盛行天下。故偏敘之。問小乘中三部何者得失。答望文殊問經明十八部及本二皆從大乘出。及大集經云。雖有五部不妨法界大般涅槃。三部之言皆是如來方便。能開道利人無淺深也。若封執定相俱是顛倒。不知佛意也。但今望大乘實相言亡慮絕。則計人法俱有為下品。無人有法為中品。人法俱空為上品。如玄義中敘之也。聞大乘法中說畢竟空下第二次明迷大。又亦得云前文著有。此文滯空即是迷於二諦。故前敘序云。覩空教則謂罪福俱泯。聞說有則封執定性。探此文作之。就文為四。一則明聞教。二不識教意。三明起迷。四結過失。聞大乘法說畢竟空者此聞教也。小乘法中不說畢竟空。唯大乘法有畢竟空。故言聞大乘法說畢竟空也。不知何因緣故空下第二明不識教意。經中所以說畢竟空者凡有四義。一為對破有病。所以說空。有病既息。空樂亦除。乃至五句無所依止。而捨有著空。故不識佛意。故行品云。大聖說空法為離諸見故。若復見有空諸佛所不化。第二經說畢竟空者此明第一義諦畢竟空。不明世諦畢竟空。而方廣之流謬取佛意。謂世諦亦畢竟空。故不知說空因緣。如智度論初卷云。明人等世諦故有。第一義諦故無。如實際等第一義故有。世諦故無。即其證也。三者道門非空非不空無名相。中為眾生故假名相說。稱之為空。非空非不空即是中道。空不空即是假名。而學教之流不識中假。謂實有空。故不知說空因緣。故四諦品云。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。長行釋云。因緣所生法無自性故空。空亦復空。但為教化眾生故假名說。即其證也。四者因緣有宛然即畢竟空。雖畢竟空宛然因緣有。即是不壞假名而說實相。不動真際建立諸法。而稟教之流聞因緣有即失畢竟空。聞畢竟空即失因緣有。故不知說空意也。即生疑見下第三正辨起迷。功學畢竟空即發生二慧。無方便學畢竟空即生見疑。如涅槃經云。或有服甘露壽命得長存。或有服甘露傷命而早夭。即其事也。就文為二。初列見疑二章門。次釋二章門。偏執一理名見。猶預二途秤疑也。若都畢竟空下第二釋二章門也。前釋於疑後釋於見。迷教之心必先疑後見。故前釋疑後釋見也。然空有具得二疑。一者以空疑有。若實畢竟空即不應有罪福二者以有疑空。若實有罪福則不應都畢竟空。今此文是學大乘人謂畢竟空為實。故信畢竟空而疑於罪福。正是以空疑有也。如是則無世諦第一義下第二釋上見義也。既是學大乘人即信大畢竟空是盡理之說。故無有罪福。既無罪福故即無世諦。因世諦故有第一義諦。既無世諦亦無第一義。作此牽文出智度論。問小乘人聞畢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法盛行天下。故偏敘之。問小乘中三部何者得失。答望文殊問經明十八部及本二皆從大乘出。及大集經云。雖有五部不妨法界大般涅槃。三部之言皆是如來方便。能開道利人無淺深也。若封執定相俱是顛倒。不知佛意也。但今望大乘實相言亡慮絕。則計人法俱有為下品。無人有法為中品。人法俱空為上品。如玄義中敘之也。聞大乘法中說畢竟空下第二次明迷大。又亦得云前文著有。此文滯空即是迷於二諦。故前敘序云。覩空教則謂罪福俱泯。聞說有則封執定性。探此文作之。就文為四。一則明聞教。二不識教意。三明起迷。四結過失。聞大乘法說畢竟空者此聞教也。小乘法中不說畢竟空。唯大乘法有畢竟空。故言聞大乘法說畢竟空也。不知何因緣故空下第二明不識教意。經中所以說畢竟空者凡有四義。一為對破有病。所以說空。有病既息。空樂亦除。乃至五句無所依止。而捨有著空。故不識佛意。故行品云。大聖說空法為離諸見故。若復見有空諸佛所不化。第二經說畢竟空者此明第一義諦畢竟空。不明世諦畢竟空。而方廣之流謬取佛意。謂世諦亦畢竟空。故不知說空因緣。如智度論初卷云。明人等世諦故有。第一義諦故無。如實際等第一義故有。世諦故無。即其證也。三者道門非空非不空無名相。中為眾生故假名相說。稱之為空。非空非不空即是中道。空不空即是假名。而學教之流不識中假。謂實有空。故不知說空因緣。故四諦品云。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。長行釋云。因緣所生法無自性故空。空亦復空。但為教化眾生故假名說。即其證也。四者因緣有宛然即畢竟空。雖畢竟空宛然因緣有。即是不壞假名而說實相。不動真際建立諸法。而稟教之流聞因緣有即失畢竟空。聞畢竟空即失因緣有。故不知說空意也。即生疑見下第三正辨起迷。功學畢竟空即發生二慧。無方便學畢竟空即生見疑。如涅槃經云。或有服甘露壽命得長存。或有服甘露傷命而早夭。即其事也。就文為二。初列見疑二章門。次釋二章門。偏執一理名見。猶預二途秤疑也。若都畢竟空下第二釋二章門也。前釋於疑後釋於見。迷教之心必先疑後見。故前釋疑後釋見也。然空有具得二疑。一者以空疑有。若實畢竟空即不應有罪福二者以有疑空。若實有罪福則不應都畢竟空。今此文是學大乘人謂畢竟空為實。故信畢竟空而疑於罪福。正是以空疑有也。如是則無世諦第一義下第二釋上見義也。既是學大乘人即信大畢竟空是盡理之說。故無有罪福。既無罪福故即無世諦。因世諦故有第一義諦。既無世諦亦無第一義。作此牽文出智度論。問小乘人聞畢

竟空云何耶。答大乘執畢竟空排撥有法。小乘人執決定有斥畢竟空。故智度論云。五百部聞畢竟空如刀傷心。即其證也。問上執有中云但著文字。何故不生疑耶。答有則符情。故直起見。空既反情所以生疑。問前執有亦失二諦不。答亦失執性有乖假有。失世諦尚失世諦。何況第一義耶。取是空相而起貪著下第四總結過失。前明於空生見。此辨於空起愛見。愛見是煩惱。煩惱即有業苦也。於畢竟空生種種過者初生疑。次起見。後從見起愛。故名種種過也。龍樹菩薩為是等故下第四明論主出世造論。可具三意。一者總對前大小二人。破先計有令有不有故令有見息。破前執空令空不空故空見便息。即是中道。問非有非無是愚癡論。云何是中道。答不取非有非無為中。乃明離有無見乃名為中耳。若離有無而著非有非無者即非中也。二者別對上小乘人。一往小乘人計諸法有。得於世諦不知諸法空。即失第一義。然既不識第一義。亦不識世諦。故俱失二諦。今申二諦中道令小乘人識二諦中道。發生正觀戲論斯滅。故龍樹造此中論也。三者對上學大乘人。一往大乘人得諸法畢竟空。得第一義失於世諦。然既不識世諦。亦不識第一義。雖畢竟空宛然而有。故不滯空。雖因緣有常畢竟空。故不著於有。即是二諦中道。今為破斷常二邊申於二諦。令學大乘人識。人識中道發生正觀。故言為是等故造此中論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竟空云何耶。答大乘執畢竟空排撥有法。小乘人執決定有斥畢竟空。故智度論云。五百部聞畢竟空如刀傷心。即其證也。問上執有中云但著文字。何故不生疑耶。答有則符情。故直起見。空既反情所以生疑。問前執有亦失二諦不。答亦失執性有乖假有。失世諦尚失世諦。何況第一義耶。取是空相而起貪著下第四總結過失。前明於空生見。此辨於空起愛見。愛見是煩惱。煩惱即有業苦也。於畢竟空生種種過者初生疑。次起見。後從見起愛。故名種種過也。龍樹菩薩為是等故下第四明論主出世造論。可具三意。一者總對前大小二人。破先計有令有不有故令有見息。破前執空令空不空故空見便息。即是中道。問非有非無是愚癡論。云何是中道。答不取非有非無為中。乃明離有無見乃名為中耳。若離有無而著非有非無者即非中也。二者別對上小乘人。一往小乘人計諸法有。得於世諦不知諸法空。即失第一義。然既不識第一義。亦不識世諦。故俱失二諦。今申二諦中道令小乘人識二諦中道。發生正觀戲論斯滅。故龍樹造此中論也。三者對上學大乘人。一往大乘人得諸法畢竟空。得第一義失於世諦。然既不識世諦。亦不識第一義。雖畢竟空宛然而有。故不滯空。雖因緣有常畢竟空。故不著於有。即是二諦中道。今為破斷常二邊申於二諦。令學大乘人識。人識中道發生正觀。故言為是等故造此中論。