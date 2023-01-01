大乘集菩薩學論卷第二十五西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘集菩薩學論卷第二十五西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

念三寶品第十八之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念三寶品第十八之四

論曰：謂諸菩薩或以因緣遇諸難事，正念對治不生驚怖。如《般若經》說：「復次舍利子！若菩薩摩訶薩設於惡獸難中，不生驚惱亦無怖畏。何以故？是菩薩即作是念：『我當利益諸眾生故一切皆捨。若諸惡獸欲噉我者，我當施與，速得圓滿施波羅蜜。願我當成阿耨多羅三藐三菩提時，國土清淨，不聞諸惡蟲獸之名。』復次舍利子！若菩薩摩訶薩於怨賊難中，不生驚惱亦無怖畏。何以故？是菩薩若己所有皆悉能捐。即作是念：『若諸怨賊來欲所須，我當與之。乃至劫取斷我命根，身語意業亦無瞋恨，速得圓滿戒波羅蜜，及得具足忍波羅蜜。願我當成阿耨多羅三藐三菩提時，國土清淨，不聞如是怨賊之名。』復次舍利子！若菩薩摩訶薩於渴乏難中，亦無怖畏。何以故？是菩薩得法利益而無憂惱。即作是念：『我今當為一切眾生宣說法要斷除渴愛。設我此身為渴所逼趣命終者，復於後世起大悲心，嗟此眾生薄福德故，還復生此無水難中，令修正行具足勝惠，而能圓滿精進波羅蜜多。願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，國土清淨，不聞如是渴乏之名。其中眾生具足福德，自然而有八功德水。』復次舍利子！若菩薩摩訶薩於飢饉難中，不生驚怖。何以故？是菩薩被精進鎧堅固無懈。作如是念：『今此眾生受飢饉苦深可憐愍。願我當成阿耨多羅三藐三菩提，國土無有飢饉之名，所化眾生適悅安隱，如忉利天自然快樂，一切所欲隨心即現，壽命堅固安住寂靜。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：謂諸菩薩或以因緣遇諸難事，正念對治不生驚怖。如《般若經》說：「復次舍利子！若菩薩摩訶薩設於惡獸難中，不生驚惱亦無怖畏。何以故？是菩薩即作是念：『我當利益諸眾生故一切皆捨。若諸惡獸欲噉我者，我當施與，速得圓滿施波羅蜜。願我當成阿耨多羅三藐三菩提時，國土清淨，不聞諸惡蟲獸之名。』復次舍利子！若菩薩摩訶薩於怨賊難中，不生驚惱亦無怖畏。何以故？是菩薩若己所有皆悉能捐。即作是念：『若諸怨賊來欲所須，我當與之。乃至劫取斷我命根，身語意業亦無瞋恨，速得圓滿戒波羅蜜，及得具足忍波羅蜜。願我當成阿耨多羅三藐三菩提時，國土清淨，不聞如是怨賊之名。』復次舍利子！若菩薩摩訶薩於渴乏難中，亦無怖畏。何以故？是菩薩得法利益而無憂惱。即作是念：『我今當為一切眾生宣說法要斷除渴愛。設我此身為渴所逼趣命終者，復於後世起大悲心，嗟此眾生薄福德故，還復生此無水難中，令修正行具足勝惠，而能圓滿精進波羅蜜多。願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，國土清淨，不聞如是渴乏之名。其中眾生具足福德，自然而有八功德水。』復次舍利子！若菩薩摩訶薩於飢饉難中，不生驚怖。何以故？是菩薩被精進鎧堅固無懈。作如是念：『今此眾生受飢饉苦深可憐愍。願我當成阿耨多羅三藐三菩提，國土無有飢饉之名，所化眾生適悅安隱，如忉利天自然快樂，一切所欲隨心即現，壽命堅固安住寂靜。』」

論曰：如是所作，則能增長廣大福因，最上境界亦同。《清淨經》中所說，若以法施不生希望，所獲勝報見《深心教戒》經。若人不希名聞財利，能以法施，獲二十種慈心功德：一者安住正念、二者能生覺悟、三者發趣勝道、四者任持諸善、五者增長惠命、六者達出世智、七者除貪過失、八者除瞋過失、九者除癡過失、十者魔不得便、十一者諸佛加持、十二者諸天守護容色光澤、十三者非人惡友不得其便、十四者善友知識常所愛敬、十五者所言真實、十六者得無所畏、十七者意常悅豫、十八者善名流布、十九者明記無忘、二十者常樂法施。此說是名慈心功德。又《般若經》云：「『復次阿難！若聲聞人以聲聞法普為三千大千世界一切眾生如其所證而為演說，悉令獲得阿羅漢果。阿難！若菩薩摩訶薩能以般若波羅蜜多相應句義，為一眾生開示演說，過前三千大千世界一切眾生證阿羅漢所得功德。又復於彼諸阿羅漢積集布施持戒功德，於意云何？是為多不？』阿難白言：『甚多。世尊！甚多。善逝！』佛言：『阿難！彼福雖多，不如菩薩以此般若波羅蜜多相應法門為他演說，其福勝彼。又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多甚深法門，能一日中為人分別，如是乃至一時一刻一須臾頃善宣說者。阿難！彼菩薩如是法施，不可以聲聞緣覺所有善根而相比喻。何以故？是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉故。』」又以法施，如《妙法蓮華經》偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是所作，則能增長廣大福因，最上境界亦同。《清淨經》中所說，若以法施不生希望，所獲勝報見《深心教戒》經。若人不希名聞財利，能以法施，獲二十種慈心功德：一者安住正念、二者能生覺悟、三者發趣勝道、四者任持諸善、五者增長惠命、六者達出世智、七者除貪過失、八者除瞋過失、九者除癡過失、十者魔不得便、十一者諸佛加持、十二者諸天守護容色光澤、十三者非人惡友不得其便、十四者善友知識常所愛敬、十五者所言真實、十六者得無所畏、十七者意常悅豫、十八者善名流布、十九者明記無忘、二十者常樂法施。此說是名慈心功德。又《般若經》云：「『復次阿難！若聲聞人以聲聞法普為三千大千世界一切眾生如其所證而為演說，悉令獲得阿羅漢果。阿難！若菩薩摩訶薩能以般若波羅蜜多相應句義，為一眾生開示演說，過前三千大千世界一切眾生證阿羅漢所得功德。又復於彼諸阿羅漢積集布施持戒功德，於意云何？是為多不？』阿難白言：『甚多。世尊！甚多。善逝！』佛言：『阿難！彼福雖多，不如菩薩以此般若波羅蜜多相應法門為他演說，其福勝彼。又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多甚深法門，能一日中為人分別，如是乃至一時一刻一須臾頃善宣說者。阿難！彼菩薩如是法施，不可以聲聞緣覺所有善根而相比喻。何以故？是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉故。』」又以法施，如《妙法蓮華經》偈云：

「菩薩有時， 入於靜室， 以正憶念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有時， 入於靜室， 以正憶念，

隨義觀法。 菩薩常樂， 安隱說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨義觀法。 菩薩常樂， 安隱說法，

於清淨地， 而施床座， 以油塗身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於清淨地， 而施床座， 以油塗身，

澡浴塵穢， 著新淨衣， 內外俱淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澡浴塵穢， 著新淨衣， 內外俱淨，

安處法座， 隨問為說。 若有比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安處法座， 隨問為說。 若有比丘，

及比丘尼， 除懶墮意， 及懈怠想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及比丘尼， 除懶墮意， 及懈怠想，

離諸憂惱， 慈心說法， 晝夜常說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸憂惱， 慈心說法， 晝夜常說，

無上道教。 以諸因緣， 無量譬喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上道教。 以諸因緣， 無量譬喻，

開示眾生， 咸令歡喜。 衣服臥具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示眾生， 咸令歡喜。 衣服臥具，

飲食醫藥， 而於其中， 無所希望， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食醫藥， 而於其中， 無所希望，

但一心念， 說法因緣， 願成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但一心念， 說法因緣， 願成佛道，

令眾亦爾。 是則大利， 安樂供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾亦爾。 是則大利， 安樂供養。」

是經復說：「以順法故不多不少，乃至深愛法者亦不為多說。」又《月燈經》偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是經復說：「以順法故不多不少，乃至深愛法者亦不為多說。」又《月燈經》偈云：

「若耆宿請問， 欲求於法施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若耆宿請問， 欲求於法施，

應先謂彼言， 我學習不廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應先謂彼言， 我學習不廣。

又復作是說， 尊者甚聰惠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復作是說， 尊者甚聰惠，

豈於大德前， 而能輒宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈於大德前， 而能輒宣說。

說時勿倉卒， 當擇器非器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說時勿倉卒， 當擇器非器，

既審其機已， 不請亦為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既審其機已， 不請亦為說。

若於大眾中， 見諸毀禁者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於大眾中， 見諸毀禁者，

勿復歎持戒， 當歎施等行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿復歎持戒， 當歎施等行。

若見少欲者， 與持戒相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見少欲者， 與持戒相應，

起於大悲心， 讚少欲持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起於大悲心， 讚少欲持戒，

得彼勝儔侶， 便可讚持戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得彼勝儔侶， 便可讚持戒。」

論曰：如是法師，應當澡浴著新淨衣，以慈脩身為眾演說，一切魔羅不得其便。見《海意經》陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是法師，應當澡浴著新淨衣，以慈脩身為眾演說，一切魔羅不得其便。見《海意經》陀羅尼：

「怛𭔞(切身)他(引)(一)設彌(引)(二)設摩嚩底(三)設彌多設咄嚕(二合)(四)盎酤哩(引)(五)摩(引)囉𡁠底(六)葛囉(引)膩(引)(七)枳(引)踰哩(引)(八)烏朅嚩底(九)烏呼(引)葛野底(十)尾輸(引)馱儞(十一)儞哩摩(二合)梨(引)(十二)摩羅(引)鉢那曳(引)(十三)烏渴哩(引)(十四)渴嚕(引)誐囉(二合)細(引)(十五)鉢囉(二合)薩儞(引)(十六)係(引)目契(引)(十七)阿(引)目契(引)(十八)設曳多(引)儞薩哩嚩(二合)怛囉(二合)誐囉(二合)賀滿馱那(引)儞(十九)屹哩(二合)係(引)多薩哩嚩(二合)波囉鉢囉(二合)嚩(引)禰那(二十)尾目訖多(二合引)摩(引)囉播(引)舍(二十一)塞他(二合引)必多(引)沒馱母捺囉(二合引)(二十二)三母捺伽(二合引)底多薩哩嚩(二合)摩囉(二十三)阿都𪏭多鉢捺鉢哩戍𠆙(切身引)(二十四)尾誐蹉底薩哩嚩(二合)摩(引)囉葛哩摩(二合引)尼(二十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身)他(引)(一)設彌(引)(二)設摩嚩底(三)設彌多設咄嚕(二合)(四)盎酤哩(引)(五)摩(引)囉𡁠底(六)葛囉(引)膩(引)(七)枳(引)踰哩(引)(八)烏朅嚩底(九)烏呼(引)葛野底(十)尾輸(引)馱儞(十一)儞哩摩(二合)梨(引)(十二)摩羅(引)鉢那曳(引)(十三)烏渴哩(引)(十四)渴嚕(引)誐囉(二合)細(引)(十五)鉢囉(二合)薩儞(引)(十六)係(引)目契(引)(十七)阿(引)目契(引)(十八)設曳多(引)儞薩哩嚩(二合)怛囉(二合)誐囉(二合)賀滿馱那(引)儞(十九)屹哩(二合)係(引)多薩哩嚩(二合)波囉鉢囉(二合)嚩(引)禰那(二十)尾目訖多(二合引)摩(引)囉播(引)舍(二十一)塞他(二合引)必多(引)沒馱母捺囉(二合引)(二十二)三母捺伽(二合引)底多薩哩嚩(二合)摩囉(二十三)阿都𪏭多鉢捺鉢哩戍𠆙(切身引)(二十四)尾誐蹉底薩哩嚩(二合)摩(引)囉葛哩摩(二合引)尼(二十五)」

彼說法師以此真言作持誦已，處于法座，普觀眾會廣運慈心，當於己身起醫王想、如法藥想，於聽法者起病人想，於諸如來起正士想，於正法眼起久住想。由此真言現前施作於正理法如應為說，是時周匝百由旬內諸魔天眾悉不能來作諸魔事；設諸魔王至法會所，亦復不能作諸障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼說法師以此真言作持誦已，處于法座，普觀眾會廣運慈心，當於己身起醫王想、如法藥想，於聽法者起病人想，於諸如來起正士想，於正法眼起久住想。由此真言現前施作於正理法如應為說，是時周匝百由旬內諸魔天眾悉不能來作諸魔事；設諸魔王至法會所，亦復不能作諸障難。

論曰：如是平等法施，則能增長大菩提心。如《寶篋經》云：「文殊師利！譬如林木枝葉繁茂，皆因四大而得生長。文殊師利！如是菩薩以種種門集諸善根，一切皆攝在菩提心，於一切智回向菩提以為增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是平等法施，則能增長大菩提心。如《寶篋經》云：「文殊師利！譬如林木枝葉繁茂，皆因四大而得生長。文殊師利！如是菩薩以種種門集諸善根，一切皆攝在菩提心，於一切智回向菩提以為增長。」

論曰：若諸菩薩為欲廣大顯示修學佛之境界，最初安住正念正知，如是則能成就正斷及不放逸，謂由發起精進樂欲，而於未生惡不善法防護不起，於其已生惡不善法則能永斷使令清淨，未生善法令其發起，已生善法更復增長。於不放逸而常安住，諸善法中此為根本。如《月燈經》偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若諸菩薩為欲廣大顯示修學佛之境界，最初安住正念正知，如是則能成就正斷及不放逸，謂由發起精進樂欲，而於未生惡不善法防護不起，於其已生惡不善法則能永斷使令清淨，未生善法令其發起，已生善法更復增長。於不放逸而常安住，諸善法中此為根本。如《月燈經》偈云：

「如我所說諸善法， 謂戒聞捨及忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我所說諸善法， 謂戒聞捨及忍辱，

以不放逸為根本， 是名善逝最勝財。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不放逸為根本， 是名善逝最勝財。」

云何名放逸？謂於邪教及惡朋友，虛妄推求而得生起。如人執持王所飲藥，盛滿器中行險滑路，當知是人恐怖憂惱，何有放逸？又《如來祕密經》說：「云何不放逸？謂能最初調攝諸根。眼見色等不取於相、不著於好，如是乃至意法亦然。了知是已，皆不取著、不生染愛，常求出離。又於自心善調伏已，亦能隨應攝護他心，善能息彼煩惱染愛。此名不放逸。若人信解不放逸法，則能隨順諸精進事，亦復積集淨信功德。由修淨信及不放逸精進法故，則能修作正念正知。以正念正知故，則於一切菩提分法而不壞失。若具淨信、不放逸、精進、正念正知者，則能勤修深固之法。菩薩若於深固法中善了知者，則能於有於無如實覺了，乃至於世俗諦中說眼等為有。」彼經偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名放逸？謂於邪教及惡朋友，虛妄推求而得生起。如人執持王所飲藥，盛滿器中行險滑路，當知是人恐怖憂惱，何有放逸？又《如來祕密經》說：「云何不放逸？謂能最初調攝諸根。眼見色等不取於相、不著於好，如是乃至意法亦然。了知是已，皆不取著、不生染愛，常求出離。又於自心善調伏已，亦能隨應攝護他心，善能息彼煩惱染愛。此名不放逸。若人信解不放逸法，則能隨順諸精進事，亦復積集淨信功德。由修淨信及不放逸精進法故，則能修作正念正知。以正念正知故，則於一切菩提分法而不壞失。若具淨信、不放逸、精進、正念正知者，則能勤修深固之法。菩薩若於深固法中善了知者，則能於有於無如實覺了，乃至於世俗諦中說眼等為有。」彼經偈云：

「常不放逸甘露法， 利眾生發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常不放逸甘露法， 利眾生發菩提心，

深固寂靜心亦然， 諸樂根本無所取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深固寂靜心亦然， 諸樂根本無所取。」

論曰：若能積集諸相應行，則於自他增長勝福。而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若能積集諸相應行，則於自他增長勝福。而說頌曰：

「學自他平等， 堅固菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「學自他平等， 堅固菩提心，

對自成於他， 展轉無有實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對自成於他， 展轉無有實。

亦猶立彼岸， 由此而對待， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦猶立彼岸， 由此而對待，

彼既本來無， 我性何所有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼既本來無， 我性何所有？

若苦不防護， 則為苦所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若苦不防護， 則為苦所著，

如是行法者， 云何而不護？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行法者， 云何而不護？

起邪妄分別， 執我以為常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起邪妄分別， 執我以為常，

若我本如然， 何現有生滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我本如然， 何現有生滅？

彼若別有生， 為誰修福業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼若別有生， 為誰修福業，

營求於財利， 及受諸快樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 營求於財利， 及受諸快樂？

現見身衰老， 不久而殞滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見身衰老， 不久而殞滅，

復生為孾兒， 童子及年少， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復生為孾兒， 童子及年少，

於剎那時分， 速朽而變壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於剎那時分， 速朽而變壞，

何處名為身。 爪髮皆離散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何處名為身。 爪髮皆離散。

初識託母胎， 生已為孩孺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初識託母胎， 生已為孩孺，

盛年衰老相， 最後為灰燼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛年衰老相， 最後為灰燼。

此明身自性， 分位假安布， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明身自性， 分位假安布，

畢竟無一塵， 形相那久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟無一塵， 形相那久住。

又復此身者， 不說當自知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復此身者， 不說當自知，

為異相所遷， 思惟我何有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為異相所遷， 思惟我何有。

由分位和合， 世俗而顯現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由分位和合， 世俗而顯現，

於佛正理中， 隨相應所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛正理中， 隨相應所斷。

彼若無有識， 則不能建立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼若無有識， 則不能建立，

亦無貪恚癡， 云何有功德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無貪恚癡， 云何有功德？

餘九種世間， 各各有三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘九種世間， 各各有三種，

無識與衣等， 何能生彼樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無識與衣等， 何能生彼樂？

衣不能生樂， 當知從因生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣不能生樂， 當知從因生，

若樂生於衣， 彼相何曾有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂生於衣， 彼相何曾有？

是故正教理， 說諸行無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故正教理， 說諸行無常，

現證及思惟， 由因緣和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現證及思惟， 由因緣和合。

見自己眷屬， 云何說有常？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見自己眷屬， 云何說有常？

於方所推求， 無一微塵許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於方所推求， 無一微塵許。

如燃燈油盡， 彼油知何往？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如燃燈油盡， 彼油知何往？

如是觀察已， 剎那不可住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀察已， 剎那不可住。

聚集諸眷屬， 嚴飾而行列， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚集諸眷屬， 嚴飾而行列，

妄計為我有， 於樂他可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄計為我有， 於樂他可知。

了知彼眾生， 無一可積集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知彼眾生， 無一可積集，

自他既有殊， 於苦亦無得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他既有殊， 於苦亦無得。

如是不相應， 彼我何處有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不相應， 彼我何處有？

或如自力能， 數數而開示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或如自力能， 數數而開示，

世間諸眾生， 多苦常逼切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸眾生， 多苦常逼切，

當起大悲心， 為憐愍於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當起大悲心， 為憐愍於彼，

善作是觀察， 平等而救度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善作是觀察， 平等而救度。

假使入阿鼻， 如鵝泛蓮沼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使入阿鼻， 如鵝泛蓮沼，

為令諸有情， 常處歡喜海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令諸有情， 常處歡喜海。

自不樂解脫， 救彼常無厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自不樂解脫， 救彼常無厭，

作是利益已， 而不生恃賴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是利益已， 而不生恃賴，

亦無有疲勞， 不希於果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有疲勞， 不希於果報。

若十方福聚， 彼我定獲得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若十方福聚， 彼我定獲得，

不生嫉妬心， 他樂同己想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生嫉妬心， 他樂同己想。

又復若自他， 同修於懺悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復若自他， 同修於懺悔，

勸請佛世尊， 及隨喜福業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸請佛世尊， 及隨喜福業，

作如是迴向， 平等無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作如是迴向， 平等無差別，

隨其福所施， 無盡眾生界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其福所施， 無盡眾生界。

菩薩行是行， 則多所饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行是行， 則多所饒益，

增長大悲心， 獲最上安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長大悲心， 獲最上安隱。

得彼金剛手， 及諸佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得彼金剛手， 及諸佛世尊，

常作於護持， 群魔咸驚悸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常作於護持， 群魔咸驚悸。

是法王之子， 諸天咸讚揚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法王之子， 諸天咸讚揚，

住菩提心車， 善遊履勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住菩提心車， 善遊履勝道。

眾生善修習， 息除自他苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生善修習， 息除自他苦，

故我無所著， 一切皆當捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我無所著， 一切皆當捨。

若人為愛縛， 則苦無窮極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人為愛縛， 則苦無窮極，

煩惱由之生， 損壞徒後悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱由之生， 損壞徒後悔。

若火燒眾生， 熾然皆普遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若火燒眾生， 熾然皆普遍，

下至爪分量， 於己亦無樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下至爪分量， 於己亦無樂。

謂一切我愛， 第一之苦本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂一切我愛， 第一之苦本，

燒然使無餘， 為利諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒然使無餘， 為利諸含識。

樂妻子眷屬， 畢竟皆棄捐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂妻子眷屬， 畢竟皆棄捐，

思惟因緣生， 於身亦無愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟因緣生， 於身亦無愛。

諸有具智人， 於彼二皆捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有具智人， 於彼二皆捨，

了知身與心， 剎那差別起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知身與心， 剎那差別起。

謂常無有常， 離垢本無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂常無有常， 離垢本無垢，

自得於菩提， 彼亦成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自得於菩提， 彼亦成正覺。

不思以世法， 而利於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思以世法， 而利於眾生，

法藥及佛像， 如是我當施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法藥及佛像， 如是我當施。

以惠自揀擇， 所作事相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以惠自揀擇， 所作事相應，

攝護於己財， 積已而能散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝護於己財， 積已而能散。

或自身他身， 若少苦多苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或自身他身， 若少苦多苦，

如是皆令得， 諸上妙快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是皆令得， 諸上妙快樂。

眾生於欲境， 防護生障惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生於欲境， 防護生障惱，

如蛇處窟穴， 畢竟令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蛇處窟穴， 畢竟令清淨。

猶如淨良田， 成熟諸稼穡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如淨良田， 成熟諸稼穡，

能除飢熱惱， 滿足其福報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除飢熱惱， 滿足其福報。

若人不遠離， 名利及五欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不遠離， 名利及五欲，

所說亦無誠， 於彼不須怒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說亦無誠， 於彼不須怒。

彼既失自利， 怒之忍何有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼既失自利， 怒之忍何有？

於是不生瞋， 利他而不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是不生瞋， 利他而不斷。

善行真實忍， 如觀麝有香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善行真實忍， 如觀麝有香，

己物為他侵， 返遭獵者損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己物為他侵， 返遭獵者損。

以方便思惟， 無主宰快樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以方便思惟， 無主宰快樂，

自既非受用， 彼何無教誨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自既非受用， 彼何無教誨？

如是彼佛子， 念念除煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是彼佛子， 念念除煩惱，

了諸根境界， 譬若大瘡疱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了諸根境界， 譬若大瘡疱。

念彼忿恚者， 饒益而開誘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼忿恚者， 饒益而開誘，

自性離調柔， 處苦樂何得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性離調柔， 處苦樂何得？

又彼五大種， 示之以強名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼五大種， 示之以強名，

乃至住有情， 皆成於義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至住有情， 皆成於義利。

若利生無懈， 則不造諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若利生無懈， 則不造諸惡，

故我勤修習， 六界無衰惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我勤修習， 六界無衰惱。

至虛空究竟， 及世間邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至虛空究竟， 及世間邊際，

我住利眾生， 令智心成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我住利眾生， 令智心成熟。

身為阿闍梨， 善學離諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身為阿闍梨， 善學離諸苦，

不問自力能， 何所非防護？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不問自力能， 何所非防護？

若自作苦惱， 何因生恐怖？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自作苦惱， 何因生恐怖？

隨自師了知， 我慢諸過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨自師了知， 我慢諸過失。

住大悲境界， 不貪於果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住大悲境界， 不貪於果報，

常近事修學， 平等何有我？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常近事修學， 平等何有我？

見癡狂盲者， 行步多錯悞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見癡狂盲者， 行步多錯悞，

或墮險道中， 自他常憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或墮險道中， 自他常憂惱。

為尋求彼故， 同難而救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為尋求彼故， 同難而救護，

如是行相應， 則見大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行相應， 則見大功德。

我過失非一， 其深如巨海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我過失非一， 其深如巨海，

若自他復造， 何由得解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自他復造， 何由得解脫？

若彼善教誡， 羞恥諸過咎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼善教誡， 羞恥諸過咎，

常頂受他言， 一切皆當學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常頂受他言， 一切皆當學。

聞彼冤生怖， 慎勿於餘說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞彼冤生怖， 慎勿於餘說，

彼我心命同， 若喜則無恥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼我心命同， 若喜則無恥。

諸煩惱冤敵， 我獨能鬪戰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱冤敵， 我獨能鬪戰，

若此於心中， 損壞無安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此於心中， 損壞無安隱。

歸命觀自在， 大悲無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命觀自在， 大悲無與等，

紺髮簇旋螺， 復如鬘垂下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紺髮簇旋螺， 復如鬘垂下。

於十方剎土， 指端流乳海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十方剎土， 指端流乳海，

救地獄鬼趣， 輪回諸極苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救地獄鬼趣， 輪回諸極苦。

復於善眾生， 亦尋聲救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於善眾生， 亦尋聲救護，

婆雉阿修羅， 得脫彼冤害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆雉阿修羅， 得脫彼冤害。

極最勝莊嚴， 世所未曾覩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極最勝莊嚴， 世所未曾覩，

愚智諸有情， 瞻奉咸忻慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚智諸有情， 瞻奉咸忻慶。

又復虔信禮， 妙吉祥大士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復虔信禮， 妙吉祥大士，

所集正法藏， 能利樂世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所集正法藏， 能利樂世間。

無比大醫王， 善消諸毒難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比大醫王， 善消諸毒難，

施樂及壽命， 故我今稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施樂及壽命， 故我今稽首。

無邊苦熱惱， 現廣大清泉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊苦熱惱， 現廣大清泉，

令眾悅其心， 當除諸渴愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾悅其心， 當除諸渴愛。

十方諸世界， 各現劫羅波， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世界， 各現劫羅波，

眾生滿所求， 普現青蓮目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生滿所求， 普現青蓮目。

無量諸菩薩， 稱讚身毛聳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸菩薩， 稱讚身毛聳，

歸命文殊尊， 最勝無過上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命文殊尊， 最勝無過上。」

一切希有菩薩行， 結集所有諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切希有菩薩行， 結集所有諸功德，

自他當獲福無窮， 皆作文殊真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他當獲福無窮， 皆作文殊真佛子。

書寫此正法， 我所有微善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書寫此正法， 我所有微善，

為愍有情故， 令增長勝惠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為愍有情故， 令增長勝惠。

諸法從緣生， 緣謝法即滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法從緣生， 緣謝法即滅，

我師大沙門， 常作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我師大沙門， 常作如是說。