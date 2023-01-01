大乘集菩薩學論卷第二十一西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘集菩薩學論卷第二十一西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

增長勝力品第十六之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長勝力品第十六之餘

論曰：云何名為深心覺了？《無盡意經》云：「復次是心於諸所作離欺詐故，離欺詐者。不起諂故；不起諂者。能決定故；能決定者，除誑幻故；除誑幻者，住清淨故；住清淨者，常正直故；常正直者，無邪曲故；無邪曲者，性明了故；性明了者，善悟解故；善悟解者，得真實故；得真實者，不可壞故；不可壞者，獲堅牢故；獲堅牢者，得不動故；得不動者，不捨眾生。故此說是為深心覺了。」是經復說：「最上殊勝深心修習，安住寂靜慈覆眾生，於賢善者恭敬尊重，非賢善者悲心濟拔；無捄護者為作捄護、無依歸者為作依歸、於漂泊者為作洲渚、無主宰者為作主宰、無伴侶者為作伴侶、於邪曲者使令正直、於暴惡者使令柔順、於諂諛者使令中正、於虛誑者使令誠諦、於姦宄者使令淳質、不知恩者使令知恩、於苦惱者令得安隱、不饒益者為作饒益、於我慢者使令謙下、於毀訾者使令讚美、於錯謬者為作教詔、無守護者為作守護、於相違者不見過咎；於諸師尊起清淨行，方便善巧等心恭敬，於所教誨憶持不忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何名為深心覺了？《無盡意經》云：「復次是心於諸所作離欺詐故，離欺詐者。不起諂故；不起諂者。能決定故；能決定者，除誑幻故；除誑幻者，住清淨故；住清淨者，常正直故；常正直者，無邪曲故；無邪曲者，性明了故；性明了者，善悟解故；善悟解者，得真實故；得真實者，不可壞故；不可壞者，獲堅牢故；獲堅牢者，得不動故；得不動者，不捨眾生。故此說是為深心覺了。」是經復說：「最上殊勝深心修習，安住寂靜慈覆眾生，於賢善者恭敬尊重，非賢善者悲心濟拔；無捄護者為作捄護、無依歸者為作依歸、於漂泊者為作洲渚、無主宰者為作主宰、無伴侶者為作伴侶、於邪曲者使令正直、於暴惡者使令柔順、於諂諛者使令中正、於虛誑者使令誠諦、於姦宄者使令淳質、不知恩者使令知恩、於苦惱者令得安隱、不饒益者為作饒益、於我慢者使令謙下、於毀訾者使令讚美、於錯謬者為作教詔、無守護者為作守護、於相違者不見過咎；於諸師尊起清淨行，方便善巧等心恭敬，於所教誨憶持不忘。」

論曰：如是漸次深心修作，則能增長勝力大悲現前。如《法集經》云：「爾時觀世音菩薩白佛言：『世尊！菩薩修學不須多法，若持一法則能善知一切佛法。是一法者，所謂大悲。若諸菩薩能行大悲，則能攝取一切佛法如在掌中。世尊！如轉輪王所有輪寶，隨其所至皆悉隨從。菩薩若起大悲則於諸佛法自然獲得，亦復如是。世尊！譬如日出光照世間，諸有情類所作事業皆得成辦。菩薩若以大悲照於一切菩提分法則易修作，亦復如是。世尊！譬如諸根以意為本，悉能取於自分境界。菩薩住於大悲，則於一切菩提分法各各修作如理而行。世尊！譬如依彼命根有餘諸根，菩薩若有大悲則能修諸菩提分法。』」又《無盡意經》云：「譬如人之命根，以出入息而為其本。如是菩薩修學大乘，即以大悲而為其本。又如長者唯有一子，愛念情重未曾暫捨。菩薩獲得大悲，於諸眾生愛之若子，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是漸次深心修作，則能增長勝力大悲現前。如《法集經》云：「爾時觀世音菩薩白佛言：『世尊！菩薩修學不須多法，若持一法則能善知一切佛法。是一法者，所謂大悲。若諸菩薩能行大悲，則能攝取一切佛法如在掌中。世尊！如轉輪王所有輪寶，隨其所至皆悉隨從。菩薩若起大悲則於諸佛法自然獲得，亦復如是。世尊！譬如日出光照世間，諸有情類所作事業皆得成辦。菩薩若以大悲照於一切菩提分法則易修作，亦復如是。世尊！譬如諸根以意為本，悉能取於自分境界。菩薩住於大悲，則於一切菩提分法各各修作如理而行。世尊！譬如依彼命根有餘諸根，菩薩若有大悲則能修諸菩提分法。』」又《無盡意經》云：「譬如人之命根，以出入息而為其本。如是菩薩修學大乘，即以大悲而為其本。又如長者唯有一子，愛念情重未曾暫捨。菩薩獲得大悲，於諸眾生愛之若子，亦復如是。」

論曰：此云何觀？謂以慈修心，於諸眾生愛猶己子。過去世時無量苦惱、現生之中病苦大海、未來長時輪回險難，如《十地經》說：「無智愚癡異生之類，有無數身已滅、現滅、當滅。如是滅已，不能於身而生厭患，轉更增長眾苦機關，隨生死流不能出離、不能棄捨，諸蘊執藏，不能遠離大種毒蛇、不能觀察六處空聚、不能斷除我及我所、不能拔出見慢毒箭、不能息滅貪恚癡火、不能破壞無明黑暗、不能枯涸渴愛巨浪、不求十力大聖導師，入邪稠林隨逐魔黨，於輪回海一向漂沒、無明卵穀厚膜纏裹、老病死苦常所逼切。我今為愍諸有情等而作救護，積集無量福智資糧，以是善根皆悉令得究竟清淨。」彼經復說：「是諸有情馳騁生死險難惡道地獄、傍生、琰魔羅界，愚癡暗蔽闕大導師，乃至沒於愛河洄澓流轉，不暇省滅欲恚害尋，無由棄捨貪欲習氣，身見羅剎之所執持，我慢洲渚無所依怙，不能超越六處聚落，無少善根而能濟渡。是故我今以大悲力拔彼眾生，令脫苦難離垢寂靜，當令安住一切智智大寶洲故。是諸有情憂悲苦惱隨轉連縛，貪愛桎梏之所檢繫，無明諂誑長時覆翳，於三界獄不求出離。我皆令脫種種怖畏現前苦惱，使無障礙得安隱樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此云何觀？謂以慈修心，於諸眾生愛猶己子。過去世時無量苦惱、現生之中病苦大海、未來長時輪回險難，如《十地經》說：「無智愚癡異生之類，有無數身已滅、現滅、當滅。如是滅已，不能於身而生厭患，轉更增長眾苦機關，隨生死流不能出離、不能棄捨，諸蘊執藏，不能遠離大種毒蛇、不能觀察六處空聚、不能斷除我及我所、不能拔出見慢毒箭、不能息滅貪恚癡火、不能破壞無明黑暗、不能枯涸渴愛巨浪、不求十力大聖導師，入邪稠林隨逐魔黨，於輪回海一向漂沒、無明卵穀厚膜纏裹、老病死苦常所逼切。我今為愍諸有情等而作救護，積集無量福智資糧，以是善根皆悉令得究竟清淨。」彼經復說：「是諸有情馳騁生死險難惡道地獄、傍生、琰魔羅界，愚癡暗蔽闕大導師，乃至沒於愛河洄澓流轉，不暇省滅欲恚害尋，無由棄捨貪欲習氣，身見羅剎之所執持，我慢洲渚無所依怙，不能超越六處聚落，無少善根而能濟渡。是故我今以大悲力拔彼眾生，令脫苦難離垢寂靜，當令安住一切智智大寶洲故。是諸有情憂悲苦惱隨轉連縛，貪愛桎梏之所檢繫，無明諂誑長時覆翳，於三界獄不求出離。我皆令脫種種怖畏現前苦惱，使無障礙得安隱樂。」

論曰：如是於他堅固深心，則能增長大悲福行。又《最上問經》云：「晝夜六時著新淨衣，禮敬諸佛常生尊重，次第修作成普賢行。」又《三聚經》說：「頭面接足禮敬諸佛，則能懺除一切罪垢。三聚者，謂懺悔、勸請、隨喜福等。」又《優波離所問經》中但明勸請一種義利，解諸魔網，悟無常故。又等行禮敬一切諸佛，如《無盡意經》說。自他懺悔所獲福行，如普賢行四伽陀中說。隨喜福行，如《月燈經．隨喜品》說。自餘經中具明三種。次明廣大供養回向行相，如《寶雲經》云：「若諸菩薩以所生花及諸焚香、栴檀香樹、劫樹、寶樹，乃至無主宰者、無執持者，晝夜六時運心供養佛菩薩等。」又《三三昧耶經》云：「十方世界國土所有地生寶山、水生寶山一切妙藥，諸清淨水上妙飲食，及諸金寶乃至北俱盧洲林藤地味、自然香稻最上愛樂所受用者，長時運心如前供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是於他堅固深心，則能增長大悲福行。又《最上問經》云：「晝夜六時著新淨衣，禮敬諸佛常生尊重，次第修作成普賢行。」又《三聚經》說：「頭面接足禮敬諸佛，則能懺除一切罪垢。三聚者，謂懺悔、勸請、隨喜福等。」又《優波離所問經》中但明勸請一種義利，解諸魔網，悟無常故。又等行禮敬一切諸佛，如《無盡意經》說。自他懺悔所獲福行，如普賢行四伽陀中說。隨喜福行，如《月燈經．隨喜品》說。自餘經中具明三種。次明廣大供養回向行相，如《寶雲經》云：「若諸菩薩以所生花及諸焚香、栴檀香樹、劫樹、寶樹，乃至無主宰者、無執持者，晝夜六時運心供養佛菩薩等。」又《三三昧耶經》云：「十方世界國土所有地生寶山、水生寶山一切妙藥，諸清淨水上妙飲食，及諸金寶乃至北俱盧洲林藤地味、自然香稻最上愛樂所受用者，長時運心如前供養。」

論曰：如上所明廣大親近承事供養佛菩薩等。如是聞已，畢竟一心依教而行發願回向。如《普賢行經》、《見金剛幢經》或《十地經》中說。復次菩薩摩訶薩住極喜地，引發十種廣大誓願，所謂承事供養一切如來而能成就清淨勝解。如是行相盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，所有諸佛出興於世，作大供養無有休息。是為發起第一大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如上所明廣大親近承事供養佛菩薩等。如是聞已，畢竟一心依教而行發願回向。如《普賢行經》、《見金剛幢經》或《十地經》中說。復次菩薩摩訶薩住極喜地，引發十種廣大誓願，所謂承事供養一切如來而能成就清淨勝解。如是行相盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，所有諸佛出興於世，作大供養無有休息。是為發起第一大願。

為欲受持一切如來所說法眼、善能守護諸佛正教，盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，攝受正法無有休息。是為發起第二大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲受持一切如來所說法眼、善能守護諸佛正教，盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，攝受正法無有休息。是為發起第二大願。

為於諸佛出現於世，最初安住兜率天宮、降神託陰住胎、誕生、長年出家修行苦行、坐菩提場、降伏諸魔、轉正法輪、示涅盤相，最先加行往詣供養，於一切處同時而轉最上法輪。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，所有諸佛出現世間，請轉法輪無有休息。是為發起第三大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為於諸佛出現於世，最初安住兜率天宮、降神託陰住胎、誕生、長年出家修行苦行、坐菩提場、降伏諸魔、轉正法輪、示涅盤相，最先加行往詣供養，於一切處同時而轉最上法輪。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，所有諸佛出現世間，請轉法輪無有休息。是為發起第三大願。

為欲引發廣大無量諸菩薩行，及無分別諸波羅蜜圓滿清淨，所攝諸地總相別相、同相異相、成相壞相，如實無倒顯示教誡諸菩薩行使令發心。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，所行正行無有休息。是為發起第四大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲引發廣大無量諸菩薩行，及無分別諸波羅蜜圓滿清淨，所攝諸地總相別相、同相異相、成相壞相，如實無倒顯示教誡諸菩薩行使令發心。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，所行正行無有休息。是為發起第四大願。

為欲成熟諸有情界，有色無色、有想無想非有想非無想、卵生胎生濕生化生，三界六趣之所繫屬，名色所攝使令永斷，一切趣數皆悉入於諸佛法中，畢竟安住一切智智使無遺餘。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，成熟有情無有休息。是為發起第五大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲成熟諸有情界，有色無色、有想無想非有想非無想、卵生胎生濕生化生，三界六趣之所繫屬，名色所攝使令永斷，一切趣數皆悉入於諸佛法中，畢竟安住一切智智使無遺餘。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，成熟有情無有休息。是為發起第五大願。

為欲入解十方世界，若廣若狹、若麁若細，或覆或仰雜亂而住，猶如帝網分位各異，以相應智現前了知。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，悉能入解如是世界無有休息。是為發起第六大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲入解十方世界，若廣若狹、若麁若細，或覆或仰雜亂而住，猶如帝網分位各異，以相應智現前了知。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，悉能入解如是世界無有休息。是為發起第六大願。

為欲嚴淨諸佛國土，從一佛剎至一佛剎，皆以光明周遍瑩飾，離諸煩惱成清淨土，大智有情充滿其中，普入諸佛廣大境界，隨諸有情意樂歸向，平等顯示皆令歡喜。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，及佛剎數普令嚴淨無有休息。是為發起第七大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲嚴淨諸佛國土，從一佛剎至一佛剎，皆以光明周遍瑩飾，離諸煩惱成清淨土，大智有情充滿其中，普入諸佛廣大境界，隨諸有情意樂歸向，平等顯示皆令歡喜。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，及佛剎數普令嚴淨無有休息。是為發起第七大願。

為欲與諸大菩薩眾同一意樂積集善根，同一所緣住平等性，常得值遇諸佛菩薩，隨其所欲不相捨離，示佛威力等同發心，而復獲得不退神通，即能往詣一切世界，於大眾中現同類身，樂修菩薩所行正行，悟不思議大乘妙法。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，等諸菩薩悟入大乘無有休息。是為發起第八大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲與諸大菩薩眾同一意樂積集善根，同一所緣住平等性，常得值遇諸佛菩薩，隨其所欲不相捨離，示佛威力等同發心，而復獲得不退神通，即能往詣一切世界，於大眾中現同類身，樂修菩薩所行正行，悟不思議大乘妙法。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，等諸菩薩悟入大乘無有休息。是為發起第八大願。

為欲乘御不退轉輪諸菩薩行，身語意業皆不唐捐，若暫見所作於佛法中便得決定，暫聞言音即生淨信，能起正智永斷煩惱。願令是身如大藥樹救諸疾苦，如如意寶濟諸貧乏，廣利眾生修菩薩行。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，不虛所行無有休息。是為發起第九大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲乘御不退轉輪諸菩薩行，身語意業皆不唐捐，若暫見所作於佛法中便得決定，暫聞言音即生淨信，能起正智永斷煩惱。願令是身如大藥樹救諸疾苦，如如意寶濟諸貧乏，廣利眾生修菩薩行。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，不虛所行無有休息。是為發起第九大願。

為於十方一切世界當證無上正等菩提，於其所化毛道眾生或一或多，皆能顯示降生、出家、成等正覺、轉大法輪、入般涅盤，示佛境界智惠威力，隨諸有情之所意樂，於剎那頃普令覺悟，盡眾生界真實回向，唯一菩提廣大涅盤。咸以一音宣說法要，令諸有情心皆悅豫。以神通力悉能充滿一切世界，示大智力則能建立一切諸法，示大涅盤而不泯絕一切諸行。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，成三菩提無有休息。是為菩薩引發十種廣大誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為於十方一切世界當證無上正等菩提，於其所化毛道眾生或一或多，皆能顯示降生、出家、成等正覺、轉大法輪、入般涅盤，示佛境界智惠威力，隨諸有情之所意樂，於剎那頃普令覺悟，盡眾生界真實回向，唯一菩提廣大涅盤。咸以一音宣說法要，令諸有情心皆悅豫。以神通力悉能充滿一切世界，示大智力則能建立一切諸法，示大涅盤而不泯絕一切諸行。盡虛空界同等法性，窮未來際一切劫數，成三菩提無有休息。是為菩薩引發十種廣大誓願。

論曰：如是觀想深心精進，於一切處作是回向。如《觀音解脫經》云：「以我所作一切善根平等回向，令諸眾生離墮落怖、令諸眾生脫諸眷屬恩愛怖、令諸眾生滅愚癡怖、令諸眾生斷繫縛怖、令諸眾生離斷命怖、令諸眾生離貧窮怖、令諸眾生離夭壽怖、令諸眾生離毀謗怖、令諸眾生離輪回怖、令諸眾生離大眾威德怖、令諸眾生離諸死怖、令諸眾生離惡趣怖、令諸眾生離黑闇怖、令諸眾生離冤憎會怖、令諸眾生離愛別離怖、令諸眾生離憎嫉怖、令諸眾生離身心逼惱怖、令諸眾生斷除憂悲苦惱怖。」又此略明回向，如《普賢行經》中偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是觀想深心精進，於一切處作是回向。如《觀音解脫經》云：「以我所作一切善根平等回向，令諸眾生離墮落怖、令諸眾生脫諸眷屬恩愛怖、令諸眾生滅愚癡怖、令諸眾生斷繫縛怖、令諸眾生離斷命怖、令諸眾生離貧窮怖、令諸眾生離夭壽怖、令諸眾生離毀謗怖、令諸眾生離輪回怖、令諸眾生離大眾威德怖、令諸眾生離諸死怖、令諸眾生離惡趣怖、令諸眾生離黑闇怖、令諸眾生離冤憎會怖、令諸眾生離愛別離怖、令諸眾生離憎嫉怖、令諸眾生離身心逼惱怖、令諸眾生斷除憂悲苦惱怖。」又此略明回向，如《普賢行經》中偈云：

「清淨勇猛文殊尊， 普賢勝得亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨勇猛文殊尊， 普賢勝得亦如是，

彼二大士說回向， 我當隨順而修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二大士說回向， 我當隨順而修學。

十方三世諸如來， 所說回向清淨教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方三世諸如來， 所說回向清淨教，

我今積集諸善根， 悉同最上普賢行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今積集諸善根， 悉同最上普賢行。」

恭敬作禮品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬作禮品第十七

論曰：此明次第禮敬諸佛增長福行，當云何知？如《觀察世間經》偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此明次第禮敬諸佛增長福行，當云何知？如《觀察世間經》偈云：

「若一剎那頃， 承事於諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一剎那頃， 承事於諸佛，

我說所得報， 永離八無暇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說所得報， 永離八無暇，

形色極殊好， 成就相莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形色極殊好， 成就相莊嚴，

安住佛法中， 無復諸懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住佛法中， 無復諸懈怠，

是人於現在， 受用皆充足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於現在， 受用皆充足，

常為眾所尊， 無病身光潔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為眾所尊， 無病身光潔，

後生長者家， 尊崇無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後生長者家， 尊崇無與等，

廣興於惠施， 珍寶無慳悋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣興於惠施， 珍寶無慳悋，

復作轉輪王， 統御四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復作轉輪王， 統御四天下，

人民咸善順， 國土皆豐樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人民咸善順， 國土皆豐樂，

威德力具足， 七寶皆殊絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德力具足， 七寶皆殊絕，

於一切時中， 而勤修供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時中， 而勤修供養，

得生忉利宮， 自在彌盧頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得生忉利宮， 自在彌盧頂，

為帝釋天主， 奉持清淨教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為帝釋天主， 奉持清淨教。

若人於佛塔， 合掌而右旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於佛塔， 合掌而右旋，

於俱胝劫中， 受福無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於俱胝劫中， 受福無窮盡。

又復於佛塔， 發心而致禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復於佛塔， 發心而致禮，

於無量劫中， 離生盲跛躄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量劫中， 離生盲跛躄，

堅固諸善根， 具勇猛精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固諸善根， 具勇猛精進，

速得成菩提， 斯由禮佛塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得成菩提， 斯由禮佛塔。

若於惡世中， 向佛暫歸命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於惡世中， 向佛暫歸命，

則為已親近， 百千俱胝佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為已親近， 百千俱胝佛，

是人於世間， 最勝無過上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於世間， 最勝無過上，

自在人中仙， 端正無倫匹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在人中仙， 端正無倫匹。

若人以花鬘， 奉施於佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人以花鬘， 奉施於佛塔，

從此人中沒， 生三十三天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此人中沒， 生三十三天，

乘上妙輦輿， 珍寶而嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘上妙輦輿， 珍寶而嚴飾，

宮殿樓閣中， 天女常圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮殿樓閣中， 天女常圍繞，

有清淨池沼， 八德水盈溢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有清淨池沼， 八德水盈溢，

底布以金砂， 琉璃玻𭹳岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底布以金砂， 琉璃玻𭹳岸，

受上妙快樂， 惠命皆長久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受上妙快樂， 惠命皆長久。

從此天中沒， 得生豪貴家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此天中沒， 得生豪貴家，

於百千億劫， 受勝福無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於百千億劫， 受勝福無極，

常以妙花鬘， 處處而供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以妙花鬘， 處處而供養，

為轉輪聖王， 及帝釋天主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為轉輪聖王， 及帝釋天主，

大自在天子， 世主大梵王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在天子， 世主大梵王，

由作是施故， 獲如上功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由作是施故， 獲如上功德。

以上妙細㲲， 施佛大導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以上妙細㲲， 施佛大導師，

是人於世間， 義利皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於世間， 義利皆成就。

又復以衣鬘， 持以施佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復以衣鬘， 持以施佛塔，

遠離下種族， 永不生於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離下種族， 永不生於彼，

眷屬常圍繞， 無別離苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬常圍繞， 無別離苦惱，

常得大國王， 供養而稱讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常得大國王， 供養而稱讚，

或生天龍中， 及世間智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或生天龍中， 及世間智者，

具勇猛威神， 福報無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具勇猛威神， 福報無與等。

若國城種族， 於世尊塔廟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若國城種族， 於世尊塔廟，

是人以少香， 其微如芥子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人以少香， 其微如芥子，

以決定信心， 而興於供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以決定信心， 而興於供養，

所獲之功德， 今當聽我說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲之功德， 今當聽我說。

永離諸垢穢， 堅固清淨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸垢穢， 堅固清淨心，

除病惱憂悲， 容儀極高爽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除病惱憂悲， 容儀極高爽，

得作轉輪王， 具大智威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得作轉輪王， 具大智威德，

隨其所至處， 福力皆成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所至處， 福力皆成就，

若王若人民， 咸樂常尊奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若王若人民， 咸樂常尊奉。

以上妙衣服， 奉施於佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以上妙衣服， 奉施於佛塔，

是人於當生， 身肢極光潔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於當生， 身肢極光潔，

哥尸迦天衣， 俱時而顯現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哥尸迦天衣， 俱時而顯現，

常出適意香， 聞者生歡悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常出適意香， 聞者生歡悅。

又復以金縷， 織成殊勝衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復以金縷， 織成殊勝衣，

巧妙善安布， 師子眾形相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧妙善安布， 師子眾形相，

後生於天中， 所願無不果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後生於天中， 所願無不果，

珍寶眾纓絡， 隨念於掌生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珍寶眾纓絡， 隨念於掌生。

若人以妙幡， 懸施於佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人以妙幡， 懸施於佛塔，

隨彼所意樂， 往生諸佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼所意樂， 往生諸佛國，

當獲金色身， 眾相悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當獲金色身， 眾相悉具足，

上饌眾甘味， 咸樂持奉獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上饌眾甘味， 咸樂持奉獻。

又復以繒㲲， 茸毳諸珍服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復以繒㲲， 茸毳諸珍服，

兜羅哥尸迦， 作幢而施佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜羅哥尸迦， 作幢而施佛，

是人於當生， 庫藏皆充溢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於當生， 庫藏皆充溢，

離眷屬惱害， 堅固無量智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離眷屬惱害， 堅固無量智，

上下悉端嚴， 眾樂常瞻奉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上下悉端嚴， 眾樂常瞻奉，

不為火所燒， 及刀杖加害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為火所燒， 及刀杖加害。

若持一燈明， 供養於佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持一燈明， 供養於佛塔，

由作是施故， 獲壽命長久， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由作是施故， 獲壽命長久，

清淨心明了， 形色皆圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨心明了， 形色皆圓滿，

是人於後身， 生金河淨剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於後身， 生金河淨剎，

妙臂出光明， 有大堅固力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙臂出光明， 有大堅固力，

遊行於世間， 而無諸恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行於世間， 而無諸恐怖。

假使那由他， 若干諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使那由他， 若干諸佛剎，

芥子滿其中， 稱量可知數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 芥子滿其中， 稱量可知數，

我說是福報， 窮劫不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說是福報， 窮劫不能盡。

以廣大繒蓋， 持以施佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以廣大繒蓋， 持以施佛塔，

是人不久得， 具三十二相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人不久得， 具三十二相，

常出妙光明， 無比難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常出妙光明， 無比難思議，

其光常晃耀， 瑩徹若金河， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光常晃耀， 瑩徹若金河，

猶俱蘇摩花， 開敷相間飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶俱蘇摩花， 開敷相間飾，

名稱普周遍， 具殊特神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱普周遍， 具殊特神通，

受用無有邊， 得最上安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用無有邊， 得最上安隱，

常得諸天人， 親近而承事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常得諸天人， 親近而承事，

少欲具威儀， 堅持於淨戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少欲具威儀， 堅持於淨戒，

住寂靜林中， 樂修諸禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住寂靜林中， 樂修諸禪定，

智惠無所減， 不捨菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智惠無所減， 不捨菩提心，

知足無希求， 等行於慈行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知足無希求， 等行於慈行。

若人作音樂， 供養人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人作音樂， 供養人中尊，

離煩惱憂慼， 獲聲相圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離煩惱憂慼， 獲聲相圓滿，

眼目極明顯， 諦視無雜亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼目極明顯， 諦視無雜亂，

耳常聞妙聲， 清淨心如悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳常聞妙聲， 清淨心如悅，

鼻高脩且直， 嚴相皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻高脩且直， 嚴相皆具足，

其舌常嫩滑， 紅潤若珊瑚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其舌常嫩滑， 紅潤若珊瑚，

音響如天人， 聞一俱胝量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音響如天人， 聞一俱胝量，

離無舌醜報， 永不生蛇中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離無舌醜報， 永不生蛇中，

最上殊勝身， 端直無跛曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上殊勝身， 端直無跛曲，

常生善淨意， 暫無少間斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常生善淨意， 暫無少間斷，

諸天人龍神， 摩睺羅迦等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人龍神， 摩睺羅迦等，

隨所行世間， 安慰而守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所行世間， 安慰而守護。

由作是施故， 獲如上福報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由作是施故， 獲如上福報。」