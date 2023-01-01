大乘集菩薩學論卷第二十西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘集菩薩學論卷第二十西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

正命受用品第十五之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正命受用品第十五之餘

論曰：此復明尸羅清淨，如《虛空藏經》云：「遠離聲聞辟支佛心，於菩提心不生退轉，則於尸羅而得清淨。善男子！譬如虛空體性清淨，菩薩持戒清淨亦爾。虛空無垢，菩薩持戒無垢亦爾。虛空寂靜，菩薩持戒寂靜亦爾。虛空無壞，菩薩持戒無壞亦爾。又如虛空無能過勝，菩薩持戒於有情中無有勝者。又如虛空清淨平等，菩薩行忍於諸有情平等和合清淨亦爾。譬如有人手持利斧入娑羅林斷其枝葉，當知彼樹無有瞋恚，不生分別誰能斷者，亦不分別誰所斷者；菩薩行忍亦復如是，是為菩薩最上忍辱猶如虛空。」又《寶髻經》說：「身精進清淨，謂若此身猶如影響，所有言說自性無記，了知是心畢竟空寂，當以大悲被慈甲冑，具足諸行深修禪定，於功德法無令缺減，以菩提心觀諸眾生無有缺減，樂行布施乃至方便無有缺減，於慈悲喜捨深心相應無有缺減，於布施、愛語、利行、同事無有缺減，於正念正知無有缺減，於念處、正勤、神足、根、力、覺支、聖道無有缺減，乃至於奢摩他、毘鉢舍那無有缺減，捨業煩惱自性無知，修檢其身無令縱逸，常勤佛事成熟有情，咸得清涼安住寂靜。善男子！是名菩薩修禪波羅蜜多行清淨。如是乃至智慧波羅蜜多當如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此復明尸羅清淨，如《虛空藏經》云：「遠離聲聞辟支佛心，於菩提心不生退轉，則於尸羅而得清淨。善男子！譬如虛空體性清淨，菩薩持戒清淨亦爾。虛空無垢，菩薩持戒無垢亦爾。虛空寂靜，菩薩持戒寂靜亦爾。虛空無壞，菩薩持戒無壞亦爾。又如虛空無能過勝，菩薩持戒於有情中無有勝者。又如虛空清淨平等，菩薩行忍於諸有情平等和合清淨亦爾。譬如有人手持利斧入娑羅林斷其枝葉，當知彼樹無有瞋恚，不生分別誰能斷者，亦不分別誰所斷者；菩薩行忍亦復如是，是為菩薩最上忍辱猶如虛空。」又《寶髻經》說：「身精進清淨，謂若此身猶如影響，所有言說自性無記，了知是心畢竟空寂，當以大悲被慈甲冑，具足諸行深修禪定，於功德法無令缺減，以菩提心觀諸眾生無有缺減，樂行布施乃至方便無有缺減，於慈悲喜捨深心相應無有缺減，於布施、愛語、利行、同事無有缺減，於正念正知無有缺減，於念處、正勤、神足、根、力、覺支、聖道無有缺減，乃至於奢摩他、毘鉢舍那無有缺減，捨業煩惱自性無知，修檢其身無令縱逸，常勤佛事成熟有情，咸得清涼安住寂靜。善男子！是名菩薩修禪波羅蜜多行清淨。如是乃至智慧波羅蜜多當如是知。」

增長勝力品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長勝力品第十六

論曰：此明三種增長勝力，謂於所行行常無厭足、所度眾生不生懈退、求佛妙智堅固勇猛，是三種力非諸聲聞所能行故。如《寶雲經》說：「以諸眾生自性怯弱，唯除菩薩顯現增長。」又《如來祕密經》說：「時阿闍世王復白佛言：『世尊！菩薩具修幾法即能獲得如是勝力？』佛言：『大王！菩薩若修十法獲斯勝利。何等為十？一者菩薩寧捨身命終不棄捨無上正法；二者於一切眾生作謙下想不增慢心；三者於彼劣弱眾生起愍念心不生損害；四者見飢渴眾生施妙飲食；五者見怖畏眾生施其無畏；六者見疾病眾生施藥救療；七者見貧乏眾生惠令滿足；八者見佛塔廟形像圖拭圓淨；九者出歡喜言安慰眾生；十者見彼負重疲困苦惱眾生為除重擔。菩薩若具如是十法，即能獲得如是最勝之力。』」又《海意經》說：「菩薩若能發起精進，常所堅固勤行樂欲，所起精進無有休息，而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不為難得。何以故？海意！由精進故乃得菩提，若懈怠者於佛菩提遠中復遠。無懈怠者能行布施，乃至無懈怠者能集智慧。」如《月燈經》云：「猶如水中生優鉢羅花，應知次第而得增長，當漸修學布施等行。」如《能斷金剛經》云：「若菩薩善住布施，所獲福聚不可稱量。」又如《大般若》說：「復次舍利子！若菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多，非少布施而得圓滿，應當施與一切眾生金銀珍寶、園林舍宅，種種所須隨其意樂，以一切相智方便善巧而能迴向無量阿僧祇一切眾生當學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此明三種增長勝力，謂於所行行常無厭足、所度眾生不生懈退、求佛妙智堅固勇猛，是三種力非諸聲聞所能行故。如《寶雲經》說：「以諸眾生自性怯弱，唯除菩薩顯現增長。」又《如來祕密經》說：「時阿闍世王復白佛言：『世尊！菩薩具修幾法即能獲得如是勝力？』佛言：『大王！菩薩若修十法獲斯勝利。何等為十？一者菩薩寧捨身命終不棄捨無上正法；二者於一切眾生作謙下想不增慢心；三者於彼劣弱眾生起愍念心不生損害；四者見飢渴眾生施妙飲食；五者見怖畏眾生施其無畏；六者見疾病眾生施藥救療；七者見貧乏眾生惠令滿足；八者見佛塔廟形像圖拭圓淨；九者出歡喜言安慰眾生；十者見彼負重疲困苦惱眾生為除重擔。菩薩若具如是十法，即能獲得如是最勝之力。』」又《海意經》說：「菩薩若能發起精進，常所堅固勤行樂欲，所起精進無有休息，而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不為難得。何以故？海意！由精進故乃得菩提，若懈怠者於佛菩提遠中復遠。無懈怠者能行布施，乃至無懈怠者能集智慧。」如《月燈經》云：「猶如水中生優鉢羅花，應知次第而得增長，當漸修學布施等行。」如《能斷金剛經》云：「若菩薩善住布施，所獲福聚不可稱量。」又如《大般若》說：「復次舍利子！若菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多，非少布施而得圓滿，應當施與一切眾生金銀珍寶、園林舍宅，種種所須隨其意樂，以一切相智方便善巧而能迴向無量阿僧祇一切眾生當學般若波羅蜜多。」

論曰：此明大悲空藏自性清淨、受用福聚速疾增長。若無大悲非菩薩行，建立諸善此為根本。如是深心堅固大悲現前，勇猛修作諸相應行，則能獲得尸羅清淨。故有頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此明大悲空藏自性清淨、受用福聚速疾增長。若無大悲非菩薩行，建立諸善此為根本。如是深心堅固大悲現前，勇猛修作諸相應行，則能獲得尸羅清淨。故有頌云：

「如人善鬪戰， 利器心堅勇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如人善鬪戰， 利器心堅勇，

若小有懈退， 則為彼所執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若小有懈退， 則為彼所執。」

又如善財往詣聖慈善知識所，即自念言：「而我此身於過去世，無勇猛心、無堅固意、無清淨因，受諸輪轉，心樂流蕩顛倒分別，自邪思惟樂習欲行，取著世間無利事業，或於自身所獲義利起不平等，悉皆棄捨。於現在世起大勇悍，揀擇分別真實思惟，於諸菩薩所行正行當勤修作，於諸眾生起增上心多所饒益，於諸佛所發大精進作大善利，莊嚴諸根增長願力，讀誦經典心淨信解，攝持身心不生高舉，常樂出離生老病死憂惱苦海。而於後際樂行菩薩所行之行，應當往詣一切佛剎，敬受如來之所教誨，親近供養善說法師，樂求相應諸佛正法，承事供給諸善知識，開示演說一切佛法。」菩薩若能如是思惟觀察，則能增長願力智身，度脫眾生植眾德本。如《無盡意經》說：「菩薩獨一無侶勇猛堅固，畢竟攝取阿耨多羅三藐三菩提。深心自修不假他作，以精進鎧而自莊嚴。如諸眾生所作善業，我亦如是悉當作之。及諸菩薩從初發心所修諸行，我亦當行。施非我伴，我是施伴；戒忍精進禪定智慧非是我伴，我是彼伴。諸波羅蜜不能使我，而我能使諸波羅蜜。一切善根皆亦如是。乃至於金剛坐道場壞諸魔眾，一剎那頃以平等相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提。」如《金剛幢經》說：「如日天子出現世間獨一無侶，所歷境界而無退轉，於生盲者不生厭患、於羅睺阿修羅王不生厭患、於乾闥婆城不生厭患、於閻浮提方處穢惡不生厭患、於四天下地界微塵不生厭患、於諸高山煙雲等障皆無厭患。菩薩摩訶薩出現世間亦復如是，以無分別智正念了知，若為眾生之所損害，不生厭患心無退轉。若於菩薩廣大善根而生嫉妬，菩薩於彼不生厭患心無退轉。若復眾生為邪見垢之所染污，菩薩於彼不生厭患心無退轉。若見眾生常為瞋恚之所纏縛，菩薩於彼亦不遠離。若見眾生愚癡覆障煩惱垢重，而復破壞菩提種子，一切世間無能救護。菩薩於彼不生輕慢。何以故？菩薩大悲不見眾生有過失故。猶如日輪出現世間，皆令明顯無有曀障。若復眾生愚癡所覆，不信諸佛、不聞正法、不識僧田，自所造作種種苦因，或墮地獄、傍生、鬼界。是時菩薩見彼眾生造是業已，心不動亂亦不揀擇無有驚畏，發堅勇心不生退轉，決定代彼受諸苦惱。所以者何？我當荷負彼諸眾生，乃至世間生老病死苦惱之難、八無暇難、諸輪回難、諸惡見難、壞善法難、生無智難，我當畢竟令脫是難。是諸眾生無明所蔽、愛網所著、有結所縛，諸苦籠縶，不生覺了、無求出離，常懷疑惑與願相違，於輪回海一向漂沒。我當安住一切智王，令諸眾生成就義利皆得解脫。唯我一人能為救護。假使一切世界悉為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如善財往詣聖慈善知識所，即自念言：「而我此身於過去世，無勇猛心、無堅固意、無清淨因，受諸輪轉，心樂流蕩顛倒分別，自邪思惟樂習欲行，取著世間無利事業，或於自身所獲義利起不平等，悉皆棄捨。於現在世起大勇悍，揀擇分別真實思惟，於諸菩薩所行正行當勤修作，於諸眾生起增上心多所饒益，於諸佛所發大精進作大善利，莊嚴諸根增長願力，讀誦經典心淨信解，攝持身心不生高舉，常樂出離生老病死憂惱苦海。而於後際樂行菩薩所行之行，應當往詣一切佛剎，敬受如來之所教誨，親近供養善說法師，樂求相應諸佛正法，承事供給諸善知識，開示演說一切佛法。」菩薩若能如是思惟觀察，則能增長願力智身，度脫眾生植眾德本。如《無盡意經》說：「菩薩獨一無侶勇猛堅固，畢竟攝取阿耨多羅三藐三菩提。深心自修不假他作，以精進鎧而自莊嚴。如諸眾生所作善業，我亦如是悉當作之。及諸菩薩從初發心所修諸行，我亦當行。施非我伴，我是施伴；戒忍精進禪定智慧非是我伴，我是彼伴。諸波羅蜜不能使我，而我能使諸波羅蜜。一切善根皆亦如是。乃至於金剛坐道場壞諸魔眾，一剎那頃以平等相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提。」如《金剛幢經》說：「如日天子出現世間獨一無侶，所歷境界而無退轉，於生盲者不生厭患、於羅睺阿修羅王不生厭患、於乾闥婆城不生厭患、於閻浮提方處穢惡不生厭患、於四天下地界微塵不生厭患、於諸高山煙雲等障皆無厭患。菩薩摩訶薩出現世間亦復如是，以無分別智正念了知，若為眾生之所損害，不生厭患心無退轉。若於菩薩廣大善根而生嫉妬，菩薩於彼不生厭患心無退轉。若復眾生為邪見垢之所染污，菩薩於彼不生厭患心無退轉。若見眾生常為瞋恚之所纏縛，菩薩於彼亦不遠離。若見眾生愚癡覆障煩惱垢重，而復破壞菩提種子，一切世間無能救護。菩薩於彼不生輕慢。何以故？菩薩大悲不見眾生有過失故。猶如日輪出現世間，皆令明顯無有曀障。若復眾生愚癡所覆，不信諸佛、不聞正法、不識僧田，自所造作種種苦因，或墮地獄、傍生、鬼界。是時菩薩見彼眾生造是業已，心不動亂亦不揀擇無有驚畏，發堅勇心不生退轉，決定代彼受諸苦惱。所以者何？我當荷負彼諸眾生，乃至世間生老病死苦惱之難、八無暇難、諸輪回難、諸惡見難、壞善法難、生無智難，我當畢竟令脫是難。是諸眾生無明所蔽、愛網所著、有結所縛，諸苦籠縶，不生覺了、無求出離，常懷疑惑與願相違，於輪回海一向漂沒。我當安住一切智王，令諸眾生成就義利皆得解脫。唯我一人能為救護。假使一切世界悉為

惡趣，受苦眾生充滿其中。以我所集一切善根，平等迴向無不與者。乃至最後邊際所經時分，一一惡趣消滅無餘，一一眾生皆得解脫。若使一人未離苦者，我當以身質而出之。願諸眾生因我身故得盡苦際獲安隱樂，各各樂出真實語言，勿相欺誑不生損害。我當令發一切智心，離五欲境行菩薩行，畢竟安住無上正等菩提。所以者何？是諸眾生由著欲故攝屬魔境。諸佛世尊之所訶毀，當知貪欲眾苦之本，以是緣故，或作諍訟、或相鬪戰，起諸煩惱，後墮地獄、餓鬼、畜生，乃至斷生天業、遠離諸佛，何由能發無上智王？是諸眾生為欲所沒，熾然燒煮無量過患，我以善根平等回向，令諸眾生皆悉捨離，樂求佛智得涅盤樂。我當為彼作大導師，以方便智令達彼岸。又如日出照四大洲，於諸境界咸令顯現，若王宮殿、聚落城邑、人民往來所作事業、成熟苗稼滋榮草木。是日天子光明威德，獨出世間決定無二。如是菩薩從初發心，見諸眾生不種善根，即作是念：『我當救護一切眾生，我當解脫一切眾生，我當照明一切眾生，我當教誨一切眾生，我當入解一切眾生，我當攝受一切眾生，我當成熟一切眾生，皆令安隱斷諸疑惑。』又如日輪出現世間，光明普照不假他求。菩薩摩訶薩亦復如是，出現世間見苦眾生，不待他請而方救護，無少善根而不回向，以諸眾生而為莊嚴。」又《無盡意經》云：「菩薩不計劫數而求菩提，從生死本至于今日，所經時分不可稱量。於若干劫而作莊嚴，乃至一覩諸佛一發道心，所經諸佛如殑伽沙，承事供養無有懈倦，方能解了一切眾生心之所行。是名菩薩無盡莊嚴。如是修習檀波羅蜜菩提分法，而能具足相好莊嚴。」又《寶雲經》云：「菩薩見諸眾生盲無慧眼，𢤱悷難調、破戒懶墮，眾惡悉具。是時菩薩深起厭離求生淨土，願我不聞諸惡之名。作是念已，復更思惟：『是諸眾生愚癡瘖啞無涅盤分，不生信心遠離諸佛，我當調伏而救拔之。』發是心時，一切魔宮悉皆震動，十方諸佛同聲讚歎，是人不久坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡趣，受苦眾生充滿其中。以我所集一切善根，平等迴向無不與者。乃至最後邊際所經時分，一一惡趣消滅無餘，一一眾生皆得解脫。若使一人未離苦者，我當以身質而出之。願諸眾生因我身故得盡苦際獲安隱樂，各各樂出真實語言，勿相欺誑不生損害。我當令發一切智心，離五欲境行菩薩行，畢竟安住無上正等菩提。所以者何？是諸眾生由著欲故攝屬魔境。諸佛世尊之所訶毀，當知貪欲眾苦之本，以是緣故，或作諍訟、或相鬪戰，起諸煩惱，後墮地獄、餓鬼、畜生，乃至斷生天業、遠離諸佛，何由能發無上智王？是諸眾生為欲所沒，熾然燒煮無量過患，我以善根平等回向，令諸眾生皆悉捨離，樂求佛智得涅盤樂。我當為彼作大導師，以方便智令達彼岸。又如日出照四大洲，於諸境界咸令顯現，若王宮殿、聚落城邑、人民往來所作事業、成熟苗稼滋榮草木。是日天子光明威德，獨出世間決定無二。如是菩薩從初發心，見諸眾生不種善根，即作是念：『我當救護一切眾生，我當解脫一切眾生，我當照明一切眾生，我當教誨一切眾生，我當入解一切眾生，我當攝受一切眾生，我當成熟一切眾生，皆令安隱斷諸疑惑。』又如日輪出現世間，光明普照不假他求。菩薩摩訶薩亦復如是，出現世間見苦眾生，不待他請而方救護，無少善根而不回向，以諸眾生而為莊嚴。」又《無盡意經》云：「菩薩不計劫數而求菩提，從生死本至于今日，所經時分不可稱量。於若干劫而作莊嚴，乃至一覩諸佛一發道心，所經諸佛如殑伽沙，承事供養無有懈倦，方能解了一切眾生心之所行。是名菩薩無盡莊嚴。如是修習檀波羅蜜菩提分法，而能具足相好莊嚴。」又《寶雲經》云：「菩薩見諸眾生盲無慧眼，𢤱悷難調、破戒懶墮，眾惡悉具。是時菩薩深起厭離求生淨土，願我不聞諸惡之名。作是念已，復更思惟：『是諸眾生愚癡瘖啞無涅盤分，不生信心遠離諸佛，我當調伏而救拔之。』發是心時，一切魔宮悉皆震動，十方諸佛同聲讚歎，是人不久坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。」

論曰：如是漸次思惟觀察，則能增長無量福聚，應當質直深心堅固修作。如《法集經》說：「於佛法中質直為本。若諸菩薩無質直心，則是遠離一切佛法。若是具足深心堅固，於未曾聞深妙之法而生渴仰，或於空中、山林樹間自然出於深妙法音而得解了。是故菩薩當如是行。如人有足則能遊行，菩薩若具質直深心而能修行一切佛法。如人有身則有壽命，菩薩若具質直深心，則能獲得諸佛菩提。如人有命則有財利，菩薩若具質直深心，而能獲得諸佛聖財。譬如大炬其焰熾然，菩薩若具質直深心，於諸佛法則能明了。譬如有雲則能降雨，菩薩若具質直深心，則能宣布諸佛法雨。是故菩薩應當了知質直深心善自守護。譬如樹根腐敗則不能生枝葉花果，菩薩若無質直深心，於諸善法不復生長，亦不能取諸佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是漸次思惟觀察，則能增長無量福聚，應當質直深心堅固修作。如《法集經》說：「於佛法中質直為本。若諸菩薩無質直心，則是遠離一切佛法。若是具足深心堅固，於未曾聞深妙之法而生渴仰，或於空中、山林樹間自然出於深妙法音而得解了。是故菩薩當如是行。如人有足則能遊行，菩薩若具質直深心而能修行一切佛法。如人有身則有壽命，菩薩若具質直深心，則能獲得諸佛菩提。如人有命則有財利，菩薩若具質直深心，而能獲得諸佛聖財。譬如大炬其焰熾然，菩薩若具質直深心，於諸佛法則能明了。譬如有雲則能降雨，菩薩若具質直深心，則能宣布諸佛法雨。是故菩薩應當了知質直深心善自守護。譬如樹根腐敗則不能生枝葉花果，菩薩若無質直深心，於諸善法不復生長，亦不能取諸佛菩提。」