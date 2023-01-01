大乘集菩薩學論卷第十九西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘集菩薩學論卷第十九西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

自性清淨品第十四之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性清淨品第十四之餘

論曰：此說依世俗勝義建立諸法，當如是知。若時世尊以一切智觀察世間，現證了知依世俗說則有六趣，若天、若人及阿蘇囉、地獄、餓鬼、傍生，上下種族受報貧富，衰盛苦樂及以毀譽，色無色等種種相生。若時如來出現世間，諸眾生等於善逝所發生淨信樂勝義說，是時如來為利眾生如證而說，諸法之實無有造作、無有分別、無有知覺、無有顯示亦無言說，如是諸法一切皆空。若如是者，云何世尊復說受記無上正等菩提？於此法中以何為色？復何名為受想行識而能記別無上正等菩提？由是了知色本無故則菩提無生，乃至識本無故亦同是說。於諸法中皆無所得，何名為佛？何名菩提？何名菩薩？何名受記？若色色空乃至若識識空，但依世俗剎那建立，如是言說但名想耳，智者於此勿生瞋惱。如世尊說：「諸法實際畢竟無盡。」彼樂變化天不解深義，執我為有亦無障礙。世尊復說：「諸法菩提自性離故，若能覺了即是親近無量菩提。所以者何？若離菩提則無涅盤，若無涅盤樂欲則無輪回可怖。」「世尊！如樂變化天所執有我不可得故，況復實際而可得耶？」時娑婆界主聞佛說已即生領解，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此說依世俗勝義建立諸法，當如是知。若時世尊以一切智觀察世間，現證了知依世俗說則有六趣，若天、若人及阿蘇囉、地獄、餓鬼、傍生，上下種族受報貧富，衰盛苦樂及以毀譽，色無色等種種相生。若時如來出現世間，諸眾生等於善逝所發生淨信樂勝義說，是時如來為利眾生如證而說，諸法之實無有造作、無有分別、無有知覺、無有顯示亦無言說，如是諸法一切皆空。若如是者，云何世尊復說受記無上正等菩提？於此法中以何為色？復何名為受想行識而能記別無上正等菩提？由是了知色本無故則菩提無生，乃至識本無故亦同是說。於諸法中皆無所得，何名為佛？何名菩提？何名菩薩？何名受記？若色色空乃至若識識空，但依世俗剎那建立，如是言說但名想耳，智者於此勿生瞋惱。如世尊說：「諸法實際畢竟無盡。」彼樂變化天不解深義，執我為有亦無障礙。世尊復說：「諸法菩提自性離故，若能覺了即是親近無量菩提。所以者何？若離菩提則無涅盤，若無涅盤樂欲則無輪回可怖。」「世尊！如樂變化天所執有我不可得故，況復實際而可得耶？」時娑婆界主聞佛說已即生領解，說伽陀曰：

「如人夢中飢所逼， 縱食百味飽何有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如人夢中飢所逼， 縱食百味飽何有？

了斯夢相本來空， 諸法自性亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了斯夢相本來空， 諸法自性亦如是。

如人善說諸言論， 聞已咸生於愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人善說諸言論， 聞已咸生於愛樂，

若言若愛二皆無， 是中不得生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言若愛二皆無， 是中不得生疑惑。

譬如琴瑟發妙音， 彼聲自性無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如琴瑟發妙音， 彼聲自性無所有，

了知蘊愛亦同然， 妙慧推之不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知蘊愛亦同然， 妙慧推之不可得。

譬如商珂大音響， 聞已尋求何所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如商珂大音響， 聞已尋求何所生，

彼聲自性本來空， 則了大仙一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聲自性本來空， 則了大仙一切法。

譬如上味諸餚饍， 食已資身使充實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如上味諸餚饍， 食已資身使充實，

如是身味本來無， 則了大仙一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是身味本來無， 則了大仙一切法。

譬如天帝現寶幢， 諸天咸覩生愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如天帝現寶幢， 諸天咸覩生愛樂，

了知是相本來空， 則了大仙一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知是相本來空， 則了大仙一切法。

譬如有人分地界， 強名城邑本來無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人分地界， 強名城邑本來無，

亦若身城自性空， 則了大仙一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦若身城自性空， 則了大仙一切法。

譬如集會人擊鼓， 眾共聞已生忻悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如集會人擊鼓， 眾共聞已生忻悅，

彼聲自性本來空， 則了大仙一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聲自性本來空， 則了大仙一切法。

又如擊鼓藉緣生， 若無濕潤聲彌震， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如擊鼓藉緣生， 若無濕潤聲彌震，

尋求是相何所來， 則了大仙一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋求是相何所來， 則了大仙一切法。

復如擊鼓出洪音， 彼無思慮及呼召， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復如擊鼓出洪音， 彼無思慮及呼召，

如是分別本來無， 則了大仙一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是分別本來無， 則了大仙一切法。」

論曰：此復明前義，謂眼等諸法自性無有。若諸法無有則無成辦，若無成辦則無生滅，乃至眼根所緣三相愛非愛等皆不可得，無有言說亦無表示。譬如空拳舉示小兒，但誑於彼都無有實，至於名量亦不可得，此勝義空決定無有。如人夢中為彼大仙現威猛相而斷其首，智者覺已了知一切皆自識現，由是解脫。如大樹緊那羅王問世尊言：「若所說法悉皆是空，云何世尊與我受記？我亦不知。自住樓閣不增不減，亦不散壞受用無盡。是相云何？」佛言：「汝當了知彼一切法自性清淨法界本空，猶如鏡中現其影像，如造車輪聚集而顯，我說作業自性亦爾。又如林樹由風所吹兩相摩擊而發於火，如是思惟，火何所得？我說作業亦復如是。如說有人壽滿百歲，應知無有積聚年歲而可見也。」又如《法集經》說：「眼之與色本無有諍，如是耳聲乃至意法亦無有諍。云何眼色無有所諍？以二和合不相違故。乃至意法二相和合亦復如是，若不和合則有所諍。世尊！法無有二，是故不諍。諸法無二各不相知，由不相知則無分別。若離分別則無生滅、無有增減，不生愛樂亦無厭患，不住輪回不著涅盤。世尊！若於諸法不樂不厭，應知則無染淨等相。世尊！若言如是我知、如是我覺，皆是虛妄之所分別。世尊！若復於此眼等諸法善了知已，不作是念：『我能分別。』當知是人不與物諍，則能隨順沙門道行，為見法者、為見佛者、為見眾生者、為見空性者。世尊！見無所見，是名諸法無見。」彼經又云：「無所發菩薩問曰：『如如空者，於法何說？』佛言：『彼如如空不生不滅。若如是者，諸法皆空。』時無所發菩薩言：『如是如是，是故世尊說一切法皆無生滅。世尊！何故復說有為諸法悉皆生滅？若如是者，則佛之塔廟決定生滅。』『善男子！如來大悲，為除世間眾生驚怖，隨順宣說生滅之法，是中無有少法可得，況生滅耶。』」如《般若經》云：「『具壽須菩提！無生法者，何名無生？』須菩提言：『舍利子！生無所生，是無生法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此復明前義，謂眼等諸法自性無有。若諸法無有則無成辦，若無成辦則無生滅，乃至眼根所緣三相愛非愛等皆不可得，無有言說亦無表示。譬如空拳舉示小兒，但誑於彼都無有實，至於名量亦不可得，此勝義空決定無有。如人夢中為彼大仙現威猛相而斷其首，智者覺已了知一切皆自識現，由是解脫。如大樹緊那羅王問世尊言：「若所說法悉皆是空，云何世尊與我受記？我亦不知。自住樓閣不增不減，亦不散壞受用無盡。是相云何？」佛言：「汝當了知彼一切法自性清淨法界本空，猶如鏡中現其影像，如造車輪聚集而顯，我說作業自性亦爾。又如林樹由風所吹兩相摩擊而發於火，如是思惟，火何所得？我說作業亦復如是。如說有人壽滿百歲，應知無有積聚年歲而可見也。」又如《法集經》說：「眼之與色本無有諍，如是耳聲乃至意法亦無有諍。云何眼色無有所諍？以二和合不相違故。乃至意法二相和合亦復如是，若不和合則有所諍。世尊！法無有二，是故不諍。諸法無二各不相知，由不相知則無分別。若離分別則無生滅、無有增減，不生愛樂亦無厭患，不住輪回不著涅盤。世尊！若於諸法不樂不厭，應知則無染淨等相。世尊！若言如是我知、如是我覺，皆是虛妄之所分別。世尊！若復於此眼等諸法善了知已，不作是念：『我能分別。』當知是人不與物諍，則能隨順沙門道行，為見法者、為見佛者、為見眾生者、為見空性者。世尊！見無所見，是名諸法無見。」彼經又云：「無所發菩薩問曰：『如如空者，於法何說？』佛言：『彼如如空不生不滅。若如是者，諸法皆空。』時無所發菩薩言：『如是如是，是故世尊說一切法皆無生滅。世尊！何故復說有為諸法悉皆生滅？若如是者，則佛之塔廟決定生滅。』『善男子！如來大悲，為除世間眾生驚怖，隨順宣說生滅之法，是中無有少法可得，況生滅耶。』」如《般若經》云：「『具壽須菩提！無生法者，何名無生？』須菩提言：『舍利子！生無所生，是無生法。』」

論曰：此名積集清淨福行而成菩提。以清淨慈緣於有情，善觀察已無眾生相。若復供養十方善逝，彼二足尊已離垢染亦不可見。應當供養苦惱眾生，是調御師之所教勅，人中上供而以施之。以大悲心拔除眾苦獲安隱樂，發生淨慧斷除煩惱。於此正理善了知已當離疑惑，如是供養果不難得。了佛正教，如教觀身念八聖道斷諸癡染，當捨己身承事諸佛，不希世間諸天妙樂，修奢摩他、毘鉢舍那若寂遍寂，為出苦道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此名積集清淨福行而成菩提。以清淨慈緣於有情，善觀察已無眾生相。若復供養十方善逝，彼二足尊已離垢染亦不可見。應當供養苦惱眾生，是調御師之所教勅，人中上供而以施之。以大悲心拔除眾苦獲安隱樂，發生淨慧斷除煩惱。於此正理善了知已當離疑惑，如是供養果不難得。了佛正教，如教觀身念八聖道斷諸癡染，當捨己身承事諸佛，不希世間諸天妙樂，修奢摩他、毘鉢舍那若寂遍寂，為出苦道。

云何建立世俗諸法？謂於虛妄處和合相應凡夫迷倒，謂為子想依止成就；說勝義空處則無是相，以一切法本無生故。如《無垢稱經》說：「文殊師利問維摩詰曰：『虛妄分別以何為本？』曰：『顛倒想為本。』又曰：『顛倒想孰為本？』曰：『無住為本。』又問：『無住孰為本？』曰：『無住則無本。文殊師利！從無住本則能建立一切諸法。』」又《般若經》云：「應當捨家安住勇猛斷除煩惱，心淨平等修習般若波羅蜜多。」又《法集經》云：「善解空者，心不依止世間所有利衰稱譏忻慼毀譽，於諸苦惱不生厭患、於諸快樂不生愛著，不為世法之所破壞。善解空者，則了空性無有少法而生取捨。若無取捨則無貪厭，此則名為善見空者。善知空者，於一切法無有執著，若無執著則於諸法無有所諍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立世俗諸法？謂於虛妄處和合相應凡夫迷倒，謂為子想依止成就；說勝義空處則無是相，以一切法本無生故。如《無垢稱經》說：「文殊師利問維摩詰曰：『虛妄分別以何為本？』曰：『顛倒想為本。』又曰：『顛倒想孰為本？』曰：『無住為本。』又問：『無住孰為本？』曰：『無住則無本。文殊師利！從無住本則能建立一切諸法。』」又《般若經》云：「應當捨家安住勇猛斷除煩惱，心淨平等修習般若波羅蜜多。」又《法集經》云：「善解空者，心不依止世間所有利衰稱譏忻慼毀譽，於諸苦惱不生厭患、於諸快樂不生愛著，不為世法之所破壞。善解空者，則了空性無有少法而生取捨。若無取捨則無貪厭，此則名為善見空者。善知空者，於一切法無有執著，若無執著則於諸法無有所諍。」

論曰：此明剎那心得清淨，謂由我慢輕捨眾生。了知我見本來無有，彼若一心專注能斷，是人速疾心得清淨。如是觀察，於一切處諸眾生所，常樂尊重離於攀緣及所分別，自他平等何有相違。如是行學斯不為難。譬若如意摩尼寶珠，人所愛樂非能自貴，是故於他當生尊重。謂由顛倒分別執著，於有情邊而生慳悋或生毀訾，皆由我慢之所纏縛。以是緣故，多生讚毀增長熱惱。如何鼻燃，是聲無心於讚，何有此妄慧起彼適悅生？何於他言而生於愛？他喜若生非我有故，常樂平等自取安靜，解分別縛離讚毀相。如是了知都無果利。又於財利多生喜惱，慣習慳嫉機巧希求，順違二種俱獲重罪。隨順正理當起對治，摧我慢峯心速清淨，離語言過專樂寂默，唯除教誨相續顯示。了諸妄法無有堅實，生苦之本不得久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此明剎那心得清淨，謂由我慢輕捨眾生。了知我見本來無有，彼若一心專注能斷，是人速疾心得清淨。如是觀察，於一切處諸眾生所，常樂尊重離於攀緣及所分別，自他平等何有相違。如是行學斯不為難。譬若如意摩尼寶珠，人所愛樂非能自貴，是故於他當生尊重。謂由顛倒分別執著，於有情邊而生慳悋或生毀訾，皆由我慢之所纏縛。以是緣故，多生讚毀增長熱惱。如何鼻燃，是聲無心於讚，何有此妄慧起彼適悅生？何於他言而生於愛？他喜若生非我有故，常樂平等自取安靜，解分別縛離讚毀相。如是了知都無果利。又於財利多生喜惱，慣習慳嫉機巧希求，順違二種俱獲重罪。隨順正理當起對治，摧我慢峯心速清淨，離語言過專樂寂默，唯除教誨相續顯示。了諸妄法無有堅實，生苦之本不得久住。

正命受用品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正命受用品第十五

復次長者！若在家菩薩當樂正命平等受用，遠離非法邪活命等。如《寶雲經》說：「云何菩薩於施者所不以身業假現威儀，若舉足時不詐徐步、若下足時不作瞻視現思惟相。云何菩薩語不矯詐不為利養，而現細語、柔軟語、愛語、隨順語？云何菩薩心不諂曲不為利養，語現少欲、心廣貪求內懷熱惱。云何菩薩善能捨離為利養故而現異相，若見施者，終不自言：我乏衣服臥具飲食病緣醫藥，願垂惠施。云何菩薩善能捨離為利養故虛言鼓動，若見施者不作詐言：某甲施主持如是物而施於我，我以某物而報彼恩。又言：以我少欲持戒多聞故施，我起悲心而攝受之。乃至身行惡者為利養故奔走往來而破禁戒，若見餘人同梵行者所得利養，興心損壞。是名菩薩離於險惡而求利養。云何捨離非法利養？謂此菩薩不以斗秤而行欺誑，他所委信不生侵損。云何捨離不淨利養？謂此菩薩於窣堵波若法若僧所有之物不作互用，若有所得亦不肯受。云何捨離耽著利養？謂此菩薩所得之物不攝於己，不自衒富亦不積聚，隨時而施沙門梵志婆羅門等，或施父母親眷朋屬。或自受用，若受用時不生染著。若時菩薩不獲利養，心不生苦亦無熱惱。或復施者無有所施，菩薩於彼不生瞋心。」又《無盡意經》說：「無有眾生不堪受施，如其所許持用施之。有來乞者不起惱施，不為他人逼迫而施，無勞倦施、無異相施、無輕易施、無背面施、無棄擲施、無不敬施、無分別施、無不自手施、無不依時施、無不平等施、無惱眾生施。」又如《最上授所問經》云：「菩薩行布施波羅蜜多時，若有人求乞所須物，當依我作而給與之。若樂酒者使生正念，即與其飲，後復令斷。如是菩薩清淨方便攝受眾生。若其內心愛樂不捨，菩薩即為種種訶毀酒之過失如利刀劍，決定遠離不令相續。如是施者則無過咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次長者！若在家菩薩當樂正命平等受用，遠離非法邪活命等。如《寶雲經》說：「云何菩薩於施者所不以身業假現威儀，若舉足時不詐徐步、若下足時不作瞻視現思惟相。云何菩薩語不矯詐不為利養，而現細語、柔軟語、愛語、隨順語？云何菩薩心不諂曲不為利養，語現少欲、心廣貪求內懷熱惱。云何菩薩善能捨離為利養故而現異相，若見施者，終不自言：我乏衣服臥具飲食病緣醫藥，願垂惠施。云何菩薩善能捨離為利養故虛言鼓動，若見施者不作詐言：某甲施主持如是物而施於我，我以某物而報彼恩。又言：以我少欲持戒多聞故施，我起悲心而攝受之。乃至身行惡者為利養故奔走往來而破禁戒，若見餘人同梵行者所得利養，興心損壞。是名菩薩離於險惡而求利養。云何捨離非法利養？謂此菩薩不以斗秤而行欺誑，他所委信不生侵損。云何捨離不淨利養？謂此菩薩於窣堵波若法若僧所有之物不作互用，若有所得亦不肯受。云何捨離耽著利養？謂此菩薩所得之物不攝於己，不自衒富亦不積聚，隨時而施沙門梵志婆羅門等，或施父母親眷朋屬。或自受用，若受用時不生染著。若時菩薩不獲利養，心不生苦亦無熱惱。或復施者無有所施，菩薩於彼不生瞋心。」又《無盡意經》說：「無有眾生不堪受施，如其所許持用施之。有來乞者不起惱施，不為他人逼迫而施，無勞倦施、無異相施、無輕易施、無背面施、無棄擲施、無不敬施、無分別施、無不自手施、無不依時施、無不平等施、無惱眾生施。」又如《最上授所問經》云：「菩薩行布施波羅蜜多時，若有人求乞所須物，當依我作而給與之。若樂酒者使生正念，即與其飲，後復令斷。如是菩薩清淨方便攝受眾生。若其內心愛樂不捨，菩薩即為種種訶毀酒之過失如利刀劍，決定遠離不令相續。如是施者則無過咎。」

論曰：此說施行清淨漸令趣入，如餘經中廣明制斷。如《虛空藏經》云：「所謂我清淨施、我所清淨施、因清淨施、見清淨施、相清淨施、種種性清淨施、剎那果報清淨施、心等如空清淨施。乃至譬如虛空無有邊際，菩薩行施亦復如是。譬如虛空寬廣無礙，菩薩行施廣大回向亦復如是。譬如虛空無有色相，菩薩如是離色行施亦復如是。譬如虛空無想無作無表無相，菩薩行施亦復如是。譬如虛空遍諸佛剎，菩薩大慈緣諸有情廣大行施亦復如是。譬如虛空含容一切，菩薩行施攝諸有情亦復如是。乃至如變化人施變化者，無有受用亦無分別，意達諸法無所希求，離我我所自性清淨，以勝智慧斷諸煩惱，以方便智不捨有情。是為菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此說施行清淨漸令趣入，如餘經中廣明制斷。如《虛空藏經》云：「所謂我清淨施、我所清淨施、因清淨施、見清淨施、相清淨施、種種性清淨施、剎那果報清淨施、心等如空清淨施。乃至譬如虛空無有邊際，菩薩行施亦復如是。譬如虛空寬廣無礙，菩薩行施廣大回向亦復如是。譬如虛空無有色相，菩薩如是離色行施亦復如是。譬如虛空無想無作無表無相，菩薩行施亦復如是。譬如虛空遍諸佛剎，菩薩大慈緣諸有情廣大行施亦復如是。譬如虛空含容一切，菩薩行施攝諸有情亦復如是。乃至如變化人施變化者，無有受用亦無分別，意達諸法無所希求，離我我所自性清淨，以勝智慧斷諸煩惱，以方便智不捨有情。是為菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空。」