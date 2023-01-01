論曰：此略說受念處。次明心念處者，如《寶積經》說：「佛言：『迦葉波！謂於此心或生愛樂、或起厭患、或多封著，於彼三際云何伺察？若過去則已滅，現在不住，未來未至，非內非外亦非中間，皆不可得。又此心者不可色見，非所詮表亦非對治、非觀非照無住無著。然此心者一切如來尚無所見，餘何能觀？無別境界，唯法想轉。迦葉波！是心如幻遍計不實，由所取故種種得生。心如虛空，為諸煩惱及隨煩惱客塵所覆。心如河流生滅不住，心如燈光因緣所起，心如擊電剎那不住，心如惡友能生諸苦，心如漁師苦為樂想，心如鬼魅作諸嬈惱，心如藥叉伺噉精氣，心如狂賊壞諸善根，心如燈蛾常眄其色，心如鼙鼓唯警鬪戰，心如婢僕貪嗜殘味。是心如蠅觸羶膩器，是心如猪於不淨中謂為香潔。』佛言：『迦葉波！求是心者了不可得，由不可得故無所得。於過現未來皆不可得，則能超越三世有非有等。』」又《寶髻經》云：「然此心者非外所有故不可見，於蘊處界亦不可見。如是尋求不可見者，由何所緣數數得起？謂彼彼心緣如是事。云何說為心不可見？應知是心如利劍刃，何能自斷？又復此心亦如指端，指豈能說？心不可見亦復如是。乃至如人遠行，其身輕轉迅疾如風，所至境界無能障礙。善男子！若人於此六處境界自他繫屬，心無愛著身不散亂，則於奢摩他心一境性得無障礙。」是為心念處。又《無盡意經》說：「以相應行修習莊嚴，於法性心而不減失。云何莊嚴？彼法性心同於幻化，謂若自捨一切所有，而能回向彼法性心，是為嚴淨諸佛剎土。法念處者亦如彼說。菩薩於法不觀法行，法無可觀故。若非佛法非菩提道，則一切法皆非出離。了知此已得大悲三摩地，於一切法非有煩惱非無煩惱，得三輪無想。所以者何？了諸法性無有二相，是諸煩惱無積聚性、無貪性、無瞋性、無癡性。若能如是悟菩提者，了煩惱性即菩提性。」是為法念處。又《寶髻經》云：「善男子！菩薩以法觀法念處，若法起即生、法謝即滅。謂於法爾我、人、眾生、壽者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童生老死等，若集即集行、若不集即不集行，若善不善及不動行，未有少法無其因緣而得生起。乃至於是法處深所伺察，不捨一切智菩提心故。」如《大戲樂經》云：「此有為行唯心造作，猶若坯瓶無常散壞，行如空城為雨沮壞，泥塗不堅漸當磨滅。亦如河岸積沙所成，自性怯弱為水流蕩。行如風燈生滅不住，行如聚沫不可撮持，行如芭蕉中無有實，復如空拳誑示愚騃。乃至或草葛等搓撚為繩，依瓶轆轤而能汲引，未嘗獨一有彼作用，一切有支互相依止聚

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此略說受念處。次明心念處者，如《寶積經》說：「佛言：『迦葉波！謂於此心或生愛樂、或起厭患、或多封著，於彼三際云何伺察？若過去則已滅，現在不住，未來未至，非內非外亦非中間，皆不可得。又此心者不可色見，非所詮表亦非對治、非觀非照無住無著。然此心者一切如來尚無所見，餘何能觀？無別境界，唯法想轉。迦葉波！是心如幻遍計不實，由所取故種種得生。心如虛空，為諸煩惱及隨煩惱客塵所覆。心如河流生滅不住，心如燈光因緣所起，心如擊電剎那不住，心如惡友能生諸苦，心如漁師苦為樂想，心如鬼魅作諸嬈惱，心如藥叉伺噉精氣，心如狂賊壞諸善根，心如燈蛾常眄其色，心如鼙鼓唯警鬪戰，心如婢僕貪嗜殘味。是心如蠅觸羶膩器，是心如猪於不淨中謂為香潔。』佛言：『迦葉波！求是心者了不可得，由不可得故無所得。於過現未來皆不可得，則能超越三世有非有等。』」又《寶髻經》云：「然此心者非外所有故不可見，於蘊處界亦不可見。如是尋求不可見者，由何所緣數數得起？謂彼彼心緣如是事。云何說為心不可見？應知是心如利劍刃，何能自斷？又復此心亦如指端，指豈能說？心不可見亦復如是。乃至如人遠行，其身輕轉迅疾如風，所至境界無能障礙。善男子！若人於此六處境界自他繫屬，心無愛著身不散亂，則於奢摩他心一境性得無障礙。」是為心念處。又《無盡意經》說：「以相應行修習莊嚴，於法性心而不減失。云何莊嚴？彼法性心同於幻化，謂若自捨一切所有，而能回向彼法性心，是為嚴淨諸佛剎土。法念處者亦如彼說。菩薩於法不觀法行，法無可觀故。若非佛法非菩提道，則一切法皆非出離。了知此已得大悲三摩地，於一切法非有煩惱非無煩惱，得三輪無想。所以者何？了諸法性無有二相，是諸煩惱無積聚性、無貪性、無瞋性、無癡性。若能如是悟菩提者，了煩惱性即菩提性。」是為法念處。又《寶髻經》云：「善男子！菩薩以法觀法念處，若法起即生、法謝即滅。謂於法爾我、人、眾生、壽者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童生老死等，若集即集行、若不集即不集行，若善不善及不動行，未有少法無其因緣而得生起。乃至於是法處深所伺察，不捨一切智菩提心故。」如《大戲樂經》云：「此有為行唯心造作，猶若坯瓶無常散壞，行如空城為雨沮壞，泥塗不堅漸當磨滅。亦如河岸積沙所成，自性怯弱為水流蕩。行如風燈生滅不住，行如聚沫不可撮持，行如芭蕉中無有實，復如空拳誑示愚騃。乃至或草葛等搓撚為繩，依瓶轆轤而能汲引，未嘗獨一有彼作用，一切有支互相依止聚