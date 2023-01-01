大乘集菩薩學論
法稱菩薩造 宋 法護等譯25卷CBETA T1636大于一万字 16 h
向佛经 GPT 提问
第 17 卷
大乘集菩薩學論卷第十七西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯
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念處品第十三之餘
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論曰：此略說受念處。次明心念處者，如《寶積經》說：「佛言：『迦葉波！謂於此心或生愛樂、或起厭患、或多封著，於彼三際云何伺察？若過去則已滅，現在不住，未來未至，非內非外亦非中間，皆不可得。又此心者不可色見，非所詮表亦非對治、非觀非照無住無著。然此心者一切如來尚無所見，餘何能觀？無別境界，唯法想轉。迦葉波！是心如幻遍計不實，由所取故種種得生。心如虛空，為諸煩惱及隨煩惱客塵所覆。心如河流生滅不住，心如燈光因緣所起，心如擊電剎那不住，心如惡友能生諸苦，心如漁師苦為樂想，心如鬼魅作諸嬈惱，心如藥叉伺噉精氣，心如狂賊壞諸善根，心如燈蛾常眄其色，心如鼙鼓唯警鬪戰，心如婢僕貪嗜殘味。是心如蠅觸羶膩器，是心如猪於不淨中謂為香潔。』佛言：『迦葉波！求是心者了不可得，由不可得故無所得。於過現未來皆不可得，則能超越三世有非有等。』」又《寶髻經》云：「然此心者非外所有故不可見，於蘊處界亦不可見。如是尋求不可見者，由何所緣數數得起？謂彼彼心緣如是事。云何說為心不可見？應知是心如利劍刃，何能自斷？又復此心亦如指端，指豈能說？心不可見亦復如是。乃至如人遠行，其身輕轉迅疾如風，所至境界無能障礙。善男子！若人於此六處境界自他繫屬，心無愛著身不散亂，則於奢摩他心一境性得無障礙。」是為心念處。又《無盡意經》說：「以相應行修習莊嚴，於法性心而不減失。云何莊嚴？彼法性心同於幻化，謂若自捨一切所有，而能回向彼法性心，是為嚴淨諸佛剎土。法念處者亦如彼說。菩薩於法不觀法行，法無可觀故。若非佛法非菩提道，則一切法皆非出離。了知此已得大悲三摩地，於一切法非有煩惱非無煩惱，得三輪無想。所以者何？了諸法性無有二相，是諸煩惱無積聚性、無貪性、無瞋性、無癡性。若能如是悟菩提者，了煩惱性即菩提性。」是為法念處。又《寶髻經》云：「善男子！菩薩以法觀法念處，若法起即生、法謝即滅。謂於法爾我、人、眾生、壽者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童生老死等，若集即集行、若不集即不集行，若善不善及不動行，未有少法無其因緣而得生起。乃至於是法處深所伺察，不捨一切智菩提心故。」如《大戲樂經》云：「此有為行唯心造作，猶若坯瓶無常散壞，行如空城為雨沮壞，泥塗不堅漸當磨滅。亦如河岸積沙所成，自性怯弱為水流蕩。行如風燈生滅不住，行如聚沫不可撮持，行如芭蕉中無有實，復如空拳誑示愚騃。乃至或草葛等搓撚為繩，依瓶轆轤而能汲引，未嘗獨一有彼作用，一切有支互相依止聚
論曰：此略說受念處。次明心念處者，如《寶積經》說：「佛言：『迦葉波！謂於此心或生愛樂、或起厭患、或多封著，於彼三際云何伺察？若過去則已滅，現在不住，未來未至，非內非外亦非中間，皆不可得。又此心者不可色見，非所詮表亦非對治、非觀非照無住無著。然此心者一切如來尚無所見，餘何能觀？無別境界，唯法想轉。迦葉波！是心如幻遍計不實，由所取故種種得生。心如虛空，為諸煩惱及隨煩惱客塵所覆。心如河流生滅不住，心如燈光因緣所起，心如擊電剎那不住，心如惡友能生諸苦，心如漁師苦為樂想，心如鬼魅作諸嬈惱，心如藥叉伺噉精氣，心如狂賊壞諸善根，心如燈蛾常眄其色，心如鼙鼓唯警鬪戰，心如婢僕貪嗜殘味。是心如蠅觸羶膩器，是心如猪於不淨中謂為香潔。』佛言：『迦葉波！求是心者了不可得，由不可得故無所得。於過現未來皆不可得，則能超越三世有非有等。』」又《寶髻經》云：「然此心者非外所有故不可見，於蘊處界亦不可見。如是尋求不可見者，由何所緣數數得起？謂彼彼心緣如是事。云何說為心不可見？應知是心如利劍刃，何能自斷？又復此心亦如指端，指豈能說？心不可見亦復如是。乃至如人遠行，其身輕轉迅疾如風，所至境界無能障礙。善男子！若人於此六處境界自他繫屬，心無愛著身不散亂，則於奢摩他心一境性得無障礙。」是為心念處。又《無盡意經》說：「以相應行修習莊嚴，於法性心而不減失。云何莊嚴？彼法性心同於幻化，謂若自捨一切所有，而能回向彼法性心，是為嚴淨諸佛剎土。法念處者亦如彼說。菩薩於法不觀法行，法無可觀故。若非佛法非菩提道，則一切法皆非出離。了知此已得大悲三摩地，於一切法非有煩惱非無煩惱，得三輪無想。所以者何？了諸法性無有二相，是諸煩惱無積聚性、無貪性、無瞋性、無癡性。若能如是悟菩提者，了煩惱性即菩提性。」是為法念處。又《寶髻經》云：「善男子！菩薩以法觀法念處，若法起即生、法謝即滅。謂於法爾我、人、眾生、壽者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童生老死等，若集即集行、若不集即不集行，若善不善及不動行，未有少法無其因緣而得生起。乃至於是法處深所伺察，不捨一切智菩提心故。」如《大戲樂經》云：「此有為行唯心造作，猶若坯瓶無常散壞，行如空城為雨沮壞，泥塗不堅漸當磨滅。亦如河岸積沙所成，自性怯弱為水流蕩。行如風燈生滅不住，行如聚沫不可撮持，行如芭蕉中無有實，復如空拳誑示愚騃。乃至或草葛等搓撚為繩，依瓶轆轤而能汲引，未嘗獨一有彼作用，一切有支互相依止聚
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集而轉，是前後際亦不可得。如人鑽火，二手與木勤劬不息火乃得生，眾緣若離火勢隨滅。於如是行印所印已，若自若他即能超越斷常等行。如智商人於諸險道，所至方隅而得通達。」
集而轉，是前後際亦不可得。如人鑽火，二手與木勤劬不息火乃得生，眾緣若離火勢隨滅。於如是行印所印已，若自若他即能超越斷常等行。如智商人於諸險道，所至方隅而得通達。」
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論曰：由無明愛等煩惱業緣之所招集成蘊處界，於勝義中皆不可得。
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自性清淨品第十四
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論曰：說念處已。次復入解補特伽羅，決定成就相應空性斷根本已，餘煩惱等不復集行。又《如來祕密經》云：「佛言：『寂慧！譬如有樹名鉢羅奢，若斷其根，即一切枝葉悉皆枯瘁。寂慧！此亦如是，若斷身見，即能除滅一切煩惱。』」
論曰：說念處已。次復入解補特伽羅，決定成就相應空性斷根本已，餘煩惱等不復集行。又《如來祕密經》云：「佛言：『寂慧！譬如有樹名鉢羅奢，若斷其根，即一切枝葉悉皆枯瘁。寂慧！此亦如是，若斷身見，即能除滅一切煩惱。』」
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論曰：分別空性有無量行相。如《月燈經》偈云：
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「若人信解如來教， 於佛戒學無毀犯，
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悉能遠離諸女人， 知法自性常空寂，
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拔除一切憂苦箭， 或施醫藥令安穩，
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速得成斯二足尊， 知法自性常空寂。
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若於身命斷支節， 杖木捶打無恚惱，
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忍力最上人中月， 知法自性常空寂。
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設百生中墮惡道， 常得任持妙色相，
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亦復獲是五神通， 而常安住諸佛所。」
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又《般若經》云：「復次舍利子！菩薩摩訶薩欲成就佛身三十二大人相及八十種好者，於一切生中當念菩提心無令損壞，於菩薩行得無忘失，離惡知識及諸過咎，親近一切佛菩薩眾善知識等，為欲降伏諸天魔眾淨諸業障，於一切法得無障礙，當學般若波羅蜜多。復次舍利子！菩薩摩訶薩如是發一念心，悉能超越東方殑伽沙等世界，一切方所當學般若波羅蜜多。復次舍利子！菩薩摩訶薩設住十方佛剎，當學般若波羅蜜多，亦如是說。乃至廣如諸法無我，滅業障縛，則見諸法自性無滅。」如《父子合集經》云：「佛言：『大王！如是六界及六觸處、十八意所伺察，是補嚕沙為緣得生。云何六界？所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。云何六觸處？謂眼觸處而見於色，若耳觸處得聞其聲，若鼻觸處能嗅於香，若舌觸處悉嘗於味，若身觸處親覺其觸，若意觸處則知於法。云何十八意所伺察？謂眼見色已，若生適悅、若生憂惱、若住於捨。如是六根各各緣彼適悅等三，是名十八意所伺察。大王！云何為內地界？謂於內身所生硬澁髮毛爪齒等。若內地界不生亦無有滅，則無集行。大王！若時女人而於內身如所思惟彼補嚕沙，彼補嚕沙亦生愛樂，由二和合羯邏藍生。又復如所思惟相似和合而得生者，無有是處。若二女人無有是處，二補嚕沙亦無是處。若彼彼思惟而得生者，亦無是處，自體無實非相應故。云何說此為堅硬性？大王！此堅硬性相似而立，畢竟此身潰爛散滅，唯塚壙間是所歸趣。彼堅硬性從何所來？亦非四方上下而去。大王！此內地界應如是知。』」
又《般若經》云：「復次舍利子！菩薩摩訶薩欲成就佛身三十二大人相及八十種好者，於一切生中當念菩提心無令損壞，於菩薩行得無忘失，離惡知識及諸過咎，親近一切佛菩薩眾善知識等，為欲降伏諸天魔眾淨諸業障，於一切法得無障礙，當學般若波羅蜜多。復次舍利子！菩薩摩訶薩如是發一念心，悉能超越東方殑伽沙等世界，一切方所當學般若波羅蜜多。復次舍利子！菩薩摩訶薩設住十方佛剎，當學般若波羅蜜多，亦如是說。乃至廣如諸法無我，滅業障縛，則見諸法自性無滅。」如《父子合集經》云：「佛言：『大王！如是六界及六觸處、十八意所伺察，是補嚕沙為緣得生。云何六界？所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。云何六觸處？謂眼觸處而見於色，若耳觸處得聞其聲，若鼻觸處能嗅於香，若舌觸處悉嘗於味，若身觸處親覺其觸，若意觸處則知於法。云何十八意所伺察？謂眼見色已，若生適悅、若生憂惱、若住於捨。如是六根各各緣彼適悅等三，是名十八意所伺察。大王！云何為內地界？謂於內身所生硬澁髮毛爪齒等。若內地界不生亦無有滅，則無集行。大王！若時女人而於內身如所思惟彼補嚕沙，彼補嚕沙亦生愛樂，由二和合羯邏藍生。又復如所思惟相似和合而得生者，無有是處。若二女人無有是處，二補嚕沙亦無是處。若彼彼思惟而得生者，亦無是處，自體無實非相應故。云何說此為堅硬性？大王！此堅硬性相似而立，畢竟此身潰爛散滅，唯塚壙間是所歸趣。彼堅硬性從何所來？亦非四方上下而去。大王！此內地界應如是知。』」
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大乘集菩薩學論卷第十七
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