大乘集菩薩學論卷第十二西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘集菩薩學論卷第十二西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

清淨品第八之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨品第八之三

「與無量百千萬俱胝眾住十善業道，後復生彼剎帝利婆羅門長者大種族中，財物豐饒庫藏盈溢，色相眷屬皆悉具足。」彼經又云：「若有女人得聞是藥師瑠璃光王如來名號受持者，後轉女身。」又《文殊莊嚴佛剎功德經》云：「妙吉祥言：『我亦恭敬是惠上菩薩、光幢菩薩、如意願菩薩、寂根菩薩。若有女人持是四菩薩名號者，得轉女身，後不復受。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與無量百千萬俱胝眾住十善業道，後復生彼剎帝利婆羅門長者大種族中，財物豐饒庫藏盈溢，色相眷屬皆悉具足。」彼經又云：「若有女人得聞是藥師瑠璃光王如來名號受持者，後轉女身。」又《文殊莊嚴佛剎功德經》云：「妙吉祥言：『我亦恭敬是惠上菩薩、光幢菩薩、如意願菩薩、寂根菩薩。若有女人持是四菩薩名號者，得轉女身，後不復受。』」

論曰：對治行略如前說，制止力今當說。如《地藏經》云：「若菩薩摩訶薩離殺生者，即是施與一切眾生無憂無怖及無悲惱驚懾毛竪。以斯善根果報，所有前際乘五趣輪溺生死海因是殺生造身語意一切業障、自作教他及隨喜作，由此遠離殺生輪故，一切摧滅乃至不受其報。於現身中得壽命長遠，諸天及人之所愛樂。復次善男子！若菩薩摩訶薩乃至盡形壽離不與取，即是施與一切眾生無憂無怖及無熱惱，不生動亂，於自財利而行喜足，終不希取非法之利。以斯善根乃至因是遠離不與取故，一切業障摧滅無餘不受其報。」以要言之，如是十不善業道，亦能對壞自所修善。如《月燈經》云：「聞瞋滅罪者，如說凡愚不實瞋罵誹謗者，安住忍伏，盡諸往昔所造罪業及於菩薩所起瞋等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：對治行略如前說，制止力今當說。如《地藏經》云：「若菩薩摩訶薩離殺生者，即是施與一切眾生無憂無怖及無悲惱驚懾毛竪。以斯善根果報，所有前際乘五趣輪溺生死海因是殺生造身語意一切業障、自作教他及隨喜作，由此遠離殺生輪故，一切摧滅乃至不受其報。於現身中得壽命長遠，諸天及人之所愛樂。復次善男子！若菩薩摩訶薩乃至盡形壽離不與取，即是施與一切眾生無憂無怖及無熱惱，不生動亂，於自財利而行喜足，終不希取非法之利。以斯善根乃至因是遠離不與取故，一切業障摧滅無餘不受其報。」以要言之，如是十不善業道，亦能對壞自所修善。如《月燈經》云：「聞瞋滅罪者，如說凡愚不實瞋罵誹謗者，安住忍伏，盡諸往昔所造罪業及於菩薩所起瞋等。」

論曰：制止力已如前說，依止力今當說。故諸緣起中釋云：若能歸依佛者，不墮惡道，捨此人身得生天趣。若法若僧亦同上說。又《慈氏解脫經》說：「菩薩淨諸罪業者，諸不善法遍若大地而劫火起時一切所有無不燒者。乃至譬若有人以喝吒迦汁一兩點千兩鐵而作黃金，非彼多鐵能令少汁而返成鐵。此發一切智心亦復如是，以一善根迴向智，能攝受一切業煩惱障成一切法智，非諸業煩惱障能令一切智心而為煩惱。善男子！又若有人持以一燈入照暗室，即時能破千年敻古之暗。此發一切智心亦復如是，如入一眾生心無明暗室，俱能破壞百千不可說劫敻古業煩惱障，發智光明。善男子！如大龍王首戴如意摩尼寶王冠，無他冤敵等怖。此菩提心亦復如是，若菩薩具大悲心，無有惡道冤敵等怖。」《優波離所問經》云：「此住大乘菩薩摩訶薩，於初日分時有毀犯罪，當中日分時不捨行一切智心，如是菩薩得戒蘊具足。若中日分時有毀犯罪，當後日分時不捨行一切智心，則菩薩戒蘊亦復具足。我應復說如是次第。佛言：『優波離！此住大乘菩薩或時捨戒學處，然於彼菩薩勿起惡作亦勿隨轉。若復於彼聲聞乘者展轉說，為有毀犯罪。然聲聞人謂失戒蘊，應如是知。』」乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：制止力已如前說，依止力今當說。故諸緣起中釋云：若能歸依佛者，不墮惡道，捨此人身得生天趣。若法若僧亦同上說。又《慈氏解脫經》說：「菩薩淨諸罪業者，諸不善法遍若大地而劫火起時一切所有無不燒者。乃至譬若有人以喝吒迦汁一兩點千兩鐵而作黃金，非彼多鐵能令少汁而返成鐵。此發一切智心亦復如是，以一善根迴向智，能攝受一切業煩惱障成一切法智，非諸業煩惱障能令一切智心而為煩惱。善男子！又若有人持以一燈入照暗室，即時能破千年敻古之暗。此發一切智心亦復如是，如入一眾生心無明暗室，俱能破壞百千不可說劫敻古業煩惱障，發智光明。善男子！如大龍王首戴如意摩尼寶王冠，無他冤敵等怖。此菩提心亦復如是，若菩薩具大悲心，無有惡道冤敵等怖。」《優波離所問經》云：「此住大乘菩薩摩訶薩，於初日分時有毀犯罪，當中日分時不捨行一切智心，如是菩薩得戒蘊具足。若中日分時有毀犯罪，當後日分時不捨行一切智心，則菩薩戒蘊亦復具足。我應復說如是次第。佛言：『優波離！此住大乘菩薩或時捨戒學處，然於彼菩薩勿起惡作亦勿隨轉。若復於彼聲聞乘者展轉說，為有毀犯罪。然聲聞人謂失戒蘊，應如是知。』」乃至廣說。

忍辱品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱品第九

論曰：此不遠離有多門轉，而善守護令戒長養，如是離業障縛、破煩惱結，乃至聞忍不忍減失精進怠墮俱故。或復不聞不知等持方便，由無方便淨諸煩惱，是故懈退。唯聞修習了雜亂行，謂誦習勤苦依止山林。彼脩行者暫息雜亂而心無等持，然此止息亦等持攝尚無少果，況餘淨諸煩惱設修此觀亦亡少善，乃至說淨諸煩惱。《法集經》云：「此說忍有三種，謂安住苦忍、諦察法忍、耐冤害忍。安住苦忍者，得究竟行對治苦怖及得除遣著樂之愛。」餘二種惱，彼云何說？謂瞋恚懈怠等。《月燈經》云：「著樂之者亦不捨苦。」又《寶雲經》說：「若內懷憂悲苦惱者，住方便調伏忍。」《最上授所問經》云：「復次長者！在家菩薩應當遠離不如理損害，勿著世間八法，所得妻孥及諸受用財穀豐饒不以高舉逸豫，設諸衰弊亦不低下愁惱。應如是觀察諸有為相幻化所造，起高舉處息滅罪報，謂此父母妻子奴婢僕從親眷朋屬等，彼既非我、我亦非彼。如有偈云：『若有所幹集，由何起愁惱？或無所幹集，亦何起愁惱？為所幹集者。』」以癡恚惱悶絕疲懈故，或執著勇悍起大過咎，癡迷追悔須臾夭壽，應遠離此無益是難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此不遠離有多門轉，而善守護令戒長養，如是離業障縛、破煩惱結，乃至聞忍不忍減失精進怠墮俱故。或復不聞不知等持方便，由無方便淨諸煩惱，是故懈退。唯聞修習了雜亂行，謂誦習勤苦依止山林。彼脩行者暫息雜亂而心無等持，然此止息亦等持攝尚無少果，況餘淨諸煩惱設修此觀亦亡少善，乃至說淨諸煩惱。《法集經》云：「此說忍有三種，謂安住苦忍、諦察法忍、耐冤害忍。安住苦忍者，得究竟行對治苦怖及得除遣著樂之愛。」餘二種惱，彼云何說？謂瞋恚懈怠等。《月燈經》云：「著樂之者亦不捨苦。」又《寶雲經》說：「若內懷憂悲苦惱者，住方便調伏忍。」《最上授所問經》云：「復次長者！在家菩薩應當遠離不如理損害，勿著世間八法，所得妻孥及諸受用財穀豐饒不以高舉逸豫，設諸衰弊亦不低下愁惱。應如是觀察諸有為相幻化所造，起高舉處息滅罪報，謂此父母妻子奴婢僕從親眷朋屬等，彼既非我、我亦非彼。如有偈云：『若有所幹集，由何起愁惱？或無所幹集，亦何起愁惱？為所幹集者。』」以癡恚惱悶絕疲懈故，或執著勇悍起大過咎，癡迷追悔須臾夭壽，應遠離此無益是難。

論曰：云何捨是愁惱？謂發輕軟心者。如《最上問經》云：「於此遠離，則令心柔軟如覩羅綿。」又《華嚴經》云：「應如勝財王童女發如是心滅諸煩惱，以無能勝心破諸瞋忿，以不動心於眾生海而不退墮深心境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何捨是愁惱？謂發輕軟心者。如《最上問經》云：「於此遠離，則令心柔軟如覩羅綿。」又《華嚴經》云：「應如勝財王童女發如是心滅諸煩惱，以無能勝心破諸瞋忿，以不動心於眾生海而不退墮深心境界。」

論曰：脩習此者不以為難。如其所有，愚者尚爾。至若擔夫耕農畋獵，剋苦脩習、荷負鄙事悕微細果，塵穢不淨心無悔惱，況復此等諸妙樂行，諸菩薩樂為最勝事趣無上果。又如諸鄙賤者少不饒益，於身難作尚無廢壞，但自繫念剛強領納如決勝負。況復此等長時無益受諸苦惱，由何於善法財少不悕取？地獄治罰世間賊害、獄卒守護按治無遺，隨處遇會極為痛惱，使勿為冤。於久遠時無諸繫縛，捍勞忍苦破煩惱賊淨盡無餘，於三有中被勝甲冑，執持器仗敗諸魔冤解眾生縛，由先脩習以少剋苦而得成就。於諸眾生脩苦樂想，謂諸苦生時如其處所脩習樂想，住樂想者即能成辦此果得三摩地，名超諸法樂。如《父子集會經》云：「佛言：『有三摩地名超諸法樂。若菩薩得是三摩地者，於諸事緣受如是樂、受不苦不樂。非一因緣如其處所而得樂想，譬若有人以因緣故，斷截手足及耳鼻等，耳鼻斷已如其處所而得樂想，及以鞭杖之所打扑翻如樂想，或為牢獄繫閉捶撻。謂作衣者、然酥燈者、然油燈者、碾蔗漿等者，如其處所而住樂想。作鵂鶹面者、作師子面者、撚曝㬠者，乃至造金錢者、造飲食者、供象酒等者，翻如樂想。或為挑目破壞命根，諸有損害及墮首等，翻如樂想。無苦樂想。所以者何？此菩薩摩訶薩如是願力長夜修作，若我為諸走使得近妙樂；若我為罪犯者，亦以承事尊重恭敬供養，一切時處得近妙樂。若遇惡言譏刺打扑刀仗割截乃至諸壞命根，一切所有得菩提樂，成證阿耨多羅三藐三菩提果。具足如是作意、如是事業、如是願力，亦復具足一切眾生隨知樂想親近脩習，於彼業報多所脩作，而得超諸法樂三摩地。若時菩薩得至一切法樂三摩地者，是故得大不動、壞諸魔事，由是方便圓滿一切捨施、成就一切難行苦行、堅牢一切忍辱、策勵一切精進、助修一切禪定智惠，是故常喜。』」如《月燈經》說：「常喜尊重，常住正見。」又《無盡意經》云：「何等為喜？謂喜念法清淨信樂，發踊躍心不生懈怠，無諸熱惱不求五欲之樂，不離一切法樂。由心建立，身喜，覺喜，起適悅意。樂如來身莊嚴相好，希求善巧。聽法無厭，依實法行。由法生喜愛樂淨信，然於眾生覺了無礙。以最勝欲勤求佛法不捨法欲，廣大信解諸佛妙法示解脫乘。發最上心除慳悋心。若初發心施、當施、施已三輪清淨，歡喜布施。於妙尸羅亦常清淨，由持淨戒攝諸毀禁，而常超越諸惡道怖，向佛禁戒堅固無毀。正使他人惡來罵辱，於語言道心不加報樂然故忍，變以尊重逮無憍慢，貌常溫恭遠離顰蹙，先以愛語無諂無佞。淨意不邪心不麁澁，見諸勝己亦無曲抑，不覘乖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：脩習此者不以為難。如其所有，愚者尚爾。至若擔夫耕農畋獵，剋苦脩習、荷負鄙事悕微細果，塵穢不淨心無悔惱，況復此等諸妙樂行，諸菩薩樂為最勝事趣無上果。又如諸鄙賤者少不饒益，於身難作尚無廢壞，但自繫念剛強領納如決勝負。況復此等長時無益受諸苦惱，由何於善法財少不悕取？地獄治罰世間賊害、獄卒守護按治無遺，隨處遇會極為痛惱，使勿為冤。於久遠時無諸繫縛，捍勞忍苦破煩惱賊淨盡無餘，於三有中被勝甲冑，執持器仗敗諸魔冤解眾生縛，由先脩習以少剋苦而得成就。於諸眾生脩苦樂想，謂諸苦生時如其處所脩習樂想，住樂想者即能成辦此果得三摩地，名超諸法樂。如《父子集會經》云：「佛言：『有三摩地名超諸法樂。若菩薩得是三摩地者，於諸事緣受如是樂、受不苦不樂。非一因緣如其處所而得樂想，譬若有人以因緣故，斷截手足及耳鼻等，耳鼻斷已如其處所而得樂想，及以鞭杖之所打扑翻如樂想，或為牢獄繫閉捶撻。謂作衣者、然酥燈者、然油燈者、碾蔗漿等者，如其處所而住樂想。作鵂鶹面者、作師子面者、撚曝㬠者，乃至造金錢者、造飲食者、供象酒等者，翻如樂想。或為挑目破壞命根，諸有損害及墮首等，翻如樂想。無苦樂想。所以者何？此菩薩摩訶薩如是願力長夜修作，若我為諸走使得近妙樂；若我為罪犯者，亦以承事尊重恭敬供養，一切時處得近妙樂。若遇惡言譏刺打扑刀仗割截乃至諸壞命根，一切所有得菩提樂，成證阿耨多羅三藐三菩提果。具足如是作意、如是事業、如是願力，亦復具足一切眾生隨知樂想親近脩習，於彼業報多所脩作，而得超諸法樂三摩地。若時菩薩得至一切法樂三摩地者，是故得大不動、壞諸魔事，由是方便圓滿一切捨施、成就一切難行苦行、堅牢一切忍辱、策勵一切精進、助修一切禪定智惠，是故常喜。』」如《月燈經》說：「常喜尊重，常住正見。」又《無盡意經》云：「何等為喜？謂喜念法清淨信樂，發踊躍心不生懈怠，無諸熱惱不求五欲之樂，不離一切法樂。由心建立，身喜，覺喜，起適悅意。樂如來身莊嚴相好，希求善巧。聽法無厭，依實法行。由法生喜愛樂淨信，然於眾生覺了無礙。以最勝欲勤求佛法不捨法欲，廣大信解諸佛妙法示解脫乘。發最上心除慳悋心。若初發心施、當施、施已三輪清淨，歡喜布施。於妙尸羅亦常清淨，由持淨戒攝諸毀禁，而常超越諸惡道怖，向佛禁戒堅固無毀。正使他人惡來罵辱，於語言道心不加報樂然故忍，變以尊重逮無憍慢，貌常溫恭遠離顰蹙，先以愛語無諂無佞。淨意不邪心不麁澁，見諸勝己亦無曲抑，不覘乖

謬不揚他失，修和敬法，於菩薩眾敬如佛使，敬諸佛法惜過身命。於諸師長如己父母，護諸眾生猶如一子，於和尚阿闍梨敬如佛想。於諸正行皆如上首，諸波羅蜜如愛手足，於說法師如諸妙寶，諸教令中如親五欲。於喜足行如無病惱，求勝妙法如希妙藥，於發露者如遇良醫。如是調御諸根使無懈怠，說此是名為喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謬不揚他失，修和敬法，於菩薩眾敬如佛使，敬諸佛法惜過身命。於諸師長如己父母，護諸眾生猶如一子，於和尚阿闍梨敬如佛想。於諸正行皆如上首，諸波羅蜜如愛手足，於說法師如諸妙寶，諸教令中如親五欲。於喜足行如無病惱，求勝妙法如希妙藥，於發露者如遇良醫。如是調御諸根使無懈怠，說此是名為喜。」

論曰：此言學菩薩莊嚴者，如《大雲經》說：「若樂地獄旁生者，於地獄趣心常戒定，雖處獄城而得如旅泊。又樂地獄者，於地獄趣心生愛著及與慳嫉，令地獄火轉復熾盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此言學菩薩莊嚴者，如《大雲經》說：「若樂地獄旁生者，於地獄趣心常戒定，雖處獄城而得如旅泊。又樂地獄者，於地獄趣心生愛著及與慳嫉，令地獄火轉復熾盛。」

論曰：說安住苦忍者，故《海意經》云：「有三種忍。佛言：『海意！此菩薩摩訶薩如其所發一切智心寶中，或為非人毀犯淨戒，謂若諸魔魔民及天魔后魔力所持，令魔使者固來侵害，震擊動搖期剋打擲。當於是時，此大菩提發深固心令無所壞，亦復不壞大悲精進解脫一切眾生，亦復不壞令三寶種紹隆不斷，亦復不壞諸佛法中於此相應積集善本，亦復不壞成辦相好修習福行，亦復不壞勇力精進嚴淨佛土，亦復不壞求一切法不惜身命，亦復不壞度諸眾生不著己樂。是中深心具如是意。若為一切眾生之所惡賤，或遇瞋恚譏毀罵辱及諸打擲，悉能忍受。至若一切眾生以惡心來逼惱摧壓，亦悉堪任不疲不懈不退不沒，勇猛精進勢力發現，捍勞忍苦起攝受心。又若有人以惡心來，若瞋若罵、妬害逼惱、忿恚打擲，於如是心悉不加報。乃至設復有人於十方界執諸器仗逼逐其後，彼地方所若行若住若坐若臥，是中若遇一人發菩提心修布施心乃至脩智惠心者，聞彼發起一善根心，我當即至彼地方所，正使斷割其身節節支解如棗葉量，於是等事我悉堪忍。又若世間一切眾生，皆起瞋恚巧出惡言罵辱譏毀，加以斷割其身節節支解如棗葉量，我當是時於此眾生終不為起少分動擾之心。所以者何？然我此身於過去際無量無數生死輪轉靡所不造，或處地獄、畜生、琰魔羅界，乃至今在人趣耽味飲食、諸欲受用聽受非法、艱苦追求邪命資養、多種逼迫，然於身命曾無果利。雖復種種多所營作，緣此不能自利利他。設復生死最後邊際，使諸眾生於我身分斷割支解，寧受眾苦，我終不捨一切智心，亦復不捨一切眾生及善法欲。所以者何？然我此身多種逼惱苦切殘毀，比地獄苦百分千分乃至優波尼剎曇分不及其一。又復於佛法中不捨大悲所緣一切眾生。以要言之，若有因緣起瞋恚者，我當以法斷除。云何為法？所謂愛樂於身、繫屬於身、取著於身。捨是身者即捨瞋恚。』佛言：『海意！於如是法聚而趣入者，即能堪任一切眾生之所逼惱，乃至不惜其身而能棄捨亦不愛樂者，此即能修布施波羅蜜多。復次若遇身欲壞時，大慈不捨一切眾生，此即能修持戒波羅蜜多。若遇身欲壞時，如義解脫堪任忍受，忍力發現亦不動擾其心，此即能修忍辱波羅蜜多。以勤勇力不捨攝受一切智心，於生死中發諸善行，此即能修精進波羅蜜多。復次若身壞時，於心發現一切智寶不捨菩提，如實觀察勝寂寂靜，此即能修靜慮波羅蜜多。若遇身欲壞時，觀身幻法猶如草木牆壁瓦礫，入解於身是無常是苦是無我是寂滅，如是諦察其身，此即能修勝惠波羅蜜多。乃至設復有人以惡心來瞋恚罵辱，即作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：說安住苦忍者，故《海意經》云：「有三種忍。佛言：『海意！此菩薩摩訶薩如其所發一切智心寶中，或為非人毀犯淨戒，謂若諸魔魔民及天魔后魔力所持，令魔使者固來侵害，震擊動搖期剋打擲。當於是時，此大菩提發深固心令無所壞，亦復不壞大悲精進解脫一切眾生，亦復不壞令三寶種紹隆不斷，亦復不壞諸佛法中於此相應積集善本，亦復不壞成辦相好修習福行，亦復不壞勇力精進嚴淨佛土，亦復不壞求一切法不惜身命，亦復不壞度諸眾生不著己樂。是中深心具如是意。若為一切眾生之所惡賤，或遇瞋恚譏毀罵辱及諸打擲，悉能忍受。至若一切眾生以惡心來逼惱摧壓，亦悉堪任不疲不懈不退不沒，勇猛精進勢力發現，捍勞忍苦起攝受心。又若有人以惡心來，若瞋若罵、妬害逼惱、忿恚打擲，於如是心悉不加報。乃至設復有人於十方界執諸器仗逼逐其後，彼地方所若行若住若坐若臥，是中若遇一人發菩提心修布施心乃至脩智惠心者，聞彼發起一善根心，我當即至彼地方所，正使斷割其身節節支解如棗葉量，於是等事我悉堪忍。又若世間一切眾生，皆起瞋恚巧出惡言罵辱譏毀，加以斷割其身節節支解如棗葉量，我當是時於此眾生終不為起少分動擾之心。所以者何？然我此身於過去際無量無數生死輪轉靡所不造，或處地獄、畜生、琰魔羅界，乃至今在人趣耽味飲食、諸欲受用聽受非法、艱苦追求邪命資養、多種逼迫，然於身命曾無果利。雖復種種多所營作，緣此不能自利利他。設復生死最後邊際，使諸眾生於我身分斷割支解，寧受眾苦，我終不捨一切智心，亦復不捨一切眾生及善法欲。所以者何？然我此身多種逼惱苦切殘毀，比地獄苦百分千分乃至優波尼剎曇分不及其一。又復於佛法中不捨大悲所緣一切眾生。以要言之，若有因緣起瞋恚者，我當以法斷除。云何為法？所謂愛樂於身、繫屬於身、取著於身。捨是身者即捨瞋恚。』佛言：『海意！於如是法聚而趣入者，即能堪任一切眾生之所逼惱，乃至不惜其身而能棄捨亦不愛樂者，此即能修布施波羅蜜多。復次若遇身欲壞時，大慈不捨一切眾生，此即能修持戒波羅蜜多。若遇身欲壞時，如義解脫堪任忍受，忍力發現亦不動擾其心，此即能修忍辱波羅蜜多。以勤勇力不捨攝受一切智心，於生死中發諸善行，此即能修精進波羅蜜多。復次若身壞時，於心發現一切智寶不捨菩提，如實觀察勝寂寂靜，此即能修靜慮波羅蜜多。若遇身欲壞時，觀身幻法猶如草木牆壁瓦礫，入解於身是無常是苦是無我是寂滅，如是諦察其身，此即能修勝惠波羅蜜多。乃至設復有人以惡心來瞋恚罵辱，即作

是念：「是人懈怠遠離白法。我今發起精進勤求修習，植諸善本勿生厭足，乃願是人先坐道場，我當最後取成正覺。」以要言之，是等眾生名未調伏者、未寂靜者、未密護者、未近寂者，為作義利莊嚴鎧甲。乃至我依此法，云何是瞋、云何非瞋？二中伺察俱不可得。又若是瞋非瞋、若自若他，瞋與瞋者皆不可得。斯不可得尚離此見，是即名忍。』」又《般若》云：「若諸眾生有所諍競，應發是心：『我當勸勉。我今於此諍競得無難遇，若諍競者及所諍事。然我於諸眾生為作橋梁，我若為他惡罵毀呰，汝何此語不應加報？但類癡人及若啞羊不起鬪諍。他或惡來醜言罵辱，於語言道心無損害，親近於他我應善語，不似於彼起斯過咎。乃至若我聞他過失亦不似彼。所以者何？我意無怒故。又若一切眾生所須妙樂者，我當與彼眾生妙樂乃至涅盤，成證阿耨多羅三藐三菩提。然我於他終不起瞋，及與自他起愚癡行，唯修堅固精進。』以精進故，設壞身命而無恚惱不生顰蹙。」又《菩薩別解脫經》云：「若於恚怒眾生如是安慰極善安慰，住此忍者得隨順法喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是念：「是人懈怠遠離白法。我今發起精進勤求修習，植諸善本勿生厭足，乃願是人先坐道場，我當最後取成正覺。」以要言之，是等眾生名未調伏者、未寂靜者、未密護者、未近寂者，為作義利莊嚴鎧甲。乃至我依此法，云何是瞋、云何非瞋？二中伺察俱不可得。又若是瞋非瞋、若自若他，瞋與瞋者皆不可得。斯不可得尚離此見，是即名忍。』」又《般若》云：「若諸眾生有所諍競，應發是心：『我當勸勉。我今於此諍競得無難遇，若諍競者及所諍事。然我於諸眾生為作橋梁，我若為他惡罵毀呰，汝何此語不應加報？但類癡人及若啞羊不起鬪諍。他或惡來醜言罵辱，於語言道心無損害，親近於他我應善語，不似於彼起斯過咎。乃至若我聞他過失亦不似彼。所以者何？我意無怒故。又若一切眾生所須妙樂者，我當與彼眾生妙樂乃至涅盤，成證阿耨多羅三藐三菩提。然我於他終不起瞋，及與自他起愚癡行，唯修堅固精進。』以精進故，設壞身命而無恚惱不生顰蹙。」又《菩薩別解脫經》云：「若於恚怒眾生如是安慰極善安慰，住此忍者得隨順法喜。」