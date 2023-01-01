大乘集菩薩學論卷第十西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘集菩薩學論卷第十西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

護受用福品第七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護受用福品第七之二

《寶積經》云：「佛言：『迦葉波！若菩薩具此四法，則未生善法令滅、已生善法亦不增長。何等為四？謂於世間深著過慢、巧構言辭耽著利養、樂觀種姓嫌讚菩薩、於未說未聞契經而輒生誹謗。』」又說一切有部云：「如是髮毛爪塔及諸身分，見已淨信發恭敬心。是大德比丘、比丘尼等，從此地面下過八萬四千踰繕那至金輪際，是比丘所有若干沙數千倍轉輪聖王受用福報。乃至具壽優波離向如來前合掌恭敬而白佛言：『世尊！若佛所說是比丘善根如是廣大，世尊！云何有是善根，言汝於此尚能散滅？』佛言：『優波離！謂忍此動亂而隨彼見，如彼梵行而親梵行。優波離！由斯善根亦復廣大，然汝於此尚能散滅。優波離！是故當如是學。』」又若積薪所焚，心可無壞，況彼識身等。《文殊神變經》云：「所對害者，謂百劫中積修其善有所減失，說為對害。」《華嚴經》說普捄眾生妙德夜神因緣，如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《寶積經》云：「佛言：『迦葉波！若菩薩具此四法，則未生善法令滅、已生善法亦不增長。何等為四？謂於世間深著過慢、巧構言辭耽著利養、樂觀種姓嫌讚菩薩、於未說未聞契經而輒生誹謗。』」又說一切有部云：「如是髮毛爪塔及諸身分，見已淨信發恭敬心。是大德比丘、比丘尼等，從此地面下過八萬四千踰繕那至金輪際，是比丘所有若干沙數千倍轉輪聖王受用福報。乃至具壽優波離向如來前合掌恭敬而白佛言：『世尊！若佛所說是比丘善根如是廣大，世尊！云何有是善根，言汝於此尚能散滅？』佛言：『優波離！謂忍此動亂而隨彼見，如彼梵行而親梵行。優波離！由斯善根亦復廣大，然汝於此尚能散滅。優波離！是故當如是學。』」又若積薪所焚，心可無壞，況彼識身等。《文殊神變經》云：「所對害者，謂百劫中積修其善有所減失，說為對害。」《華嚴經》說普捄眾生妙德夜神因緣，如前已說。

論曰：當於是時互相誹謗，增不善本、減失壽量，色力安隱悉皆減少，無有少分示饒益者，唯說追求名聞利養作高舉事。如《寶雲經》說：「佛言：『善男子！菩薩得珍寶聚量若須彌而取彼施，或得弊陋之物亦取彼施。所以者何？彼如是思惟：「由此眾生慳貪嫉妬，惜自他物而常鬪諍，以是因緣處生死海之所沈溺。我欲於彼令長夜中利益安樂，故受彼施。然竟不作己有，亦復不起貪著之心，唯為供養諸佛法僧，亦復轉施一切眾生。如貧苦者得活身命，亦令施者極生歡喜。」具如彼說，得施無憍慢。』」彼復又云：「設有人來以施因緣歌頌稱讚，是人不生高舉，逮無憍慢。又若於我歌頌稱讚，謂起即滅非久如間。設使再三於諸時處歌頌稱讚，當生何智？謂諸法無常無住無強無力，令心卑下勿生高舉，逮無憍慢。如是菩薩於名聞利養歌頌稱讚等事，悉住正念。」彼復又云：「譬若旃陀羅子遊行世間，卑下其意得離憍慢，隨所住已生乞食想。」復如彼說：「善男子！一者菩薩若捨家出家，為諸親眷朋屬之所棄捨猶若死屍，以是因緣摧伏我慢。二者已毀形好、被壞色衣、身貌異俗，以是因緣摧伏我慢。三者剃除鬚髮、手持應器，於親非親遊行乞食，以是因緣摧伏我慢。四者如旃陀羅子，卑下其心遊行乞食，以是因緣摧伏我慢。五者由乞食故得遂生，成為他繫屬，以是因緣摧伏我慢。六者雖為他毀，為乞食故亦受彼施，以是因緣摧伏我慢。七者尊重供獻阿闍梨等，以是因緣摧伏我慢。八者行住威儀安詳平正，令梵行者見已歡喜，以是因緣摧伏我慢。九者於諸佛法所未得者願此當得，以是因緣摧伏我慢。十者於瞋忿心有情之中多行忍辱，以是因緣摧伏我慢。」又《海意經》云：「若菩薩得身清淨、具相莊嚴、手足柔軟、殊妙可愛成福生身，諸根不減身分圓滿；然於形好亦無醉傲，不以嚴身而求觸樂。若諸眾生種種色相，菩薩爾時為求法故謙下恭敬。」彼經又云：「譬如大海處地卑下，所有一切江河及諸細流速疾趣入。世尊！菩薩敬重師尊，心不高舉亦復如是，一切甚深法門及微細善，於其耳根速疾趣入。世尊！是故菩薩安住正念。若高舉我慢不重師尊，亦不恭敬禮拜，當知菩薩是為魔鉤所制。」又如〈出世間品〉云：「佛言：『佛子！菩薩有十種魔事。何等為十？一者於和尚阿闍梨、父母、沙門婆羅門、住於正行向正道者不起尊重，是為魔事。二者謂諸法師說殊勝法說廣大法，於大乘中知涅槃道，及餘契經得總持王無有休息，然於法師不起尊重，及於所聞不作善巧，是為魔事。三者然於會中聞說大法，於法師所不樂讚美況起淨信，是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：當於是時互相誹謗，增不善本、減失壽量，色力安隱悉皆減少，無有少分示饒益者，唯說追求名聞利養作高舉事。如《寶雲經》說：「佛言：『善男子！菩薩得珍寶聚量若須彌而取彼施，或得弊陋之物亦取彼施。所以者何？彼如是思惟：「由此眾生慳貪嫉妬，惜自他物而常鬪諍，以是因緣處生死海之所沈溺。我欲於彼令長夜中利益安樂，故受彼施。然竟不作己有，亦復不起貪著之心，唯為供養諸佛法僧，亦復轉施一切眾生。如貧苦者得活身命，亦令施者極生歡喜。」具如彼說，得施無憍慢。』」彼復又云：「設有人來以施因緣歌頌稱讚，是人不生高舉，逮無憍慢。又若於我歌頌稱讚，謂起即滅非久如間。設使再三於諸時處歌頌稱讚，當生何智？謂諸法無常無住無強無力，令心卑下勿生高舉，逮無憍慢。如是菩薩於名聞利養歌頌稱讚等事，悉住正念。」彼復又云：「譬若旃陀羅子遊行世間，卑下其意得離憍慢，隨所住已生乞食想。」復如彼說：「善男子！一者菩薩若捨家出家，為諸親眷朋屬之所棄捨猶若死屍，以是因緣摧伏我慢。二者已毀形好、被壞色衣、身貌異俗，以是因緣摧伏我慢。三者剃除鬚髮、手持應器，於親非親遊行乞食，以是因緣摧伏我慢。四者如旃陀羅子，卑下其心遊行乞食，以是因緣摧伏我慢。五者由乞食故得遂生，成為他繫屬，以是因緣摧伏我慢。六者雖為他毀，為乞食故亦受彼施，以是因緣摧伏我慢。七者尊重供獻阿闍梨等，以是因緣摧伏我慢。八者行住威儀安詳平正，令梵行者見已歡喜，以是因緣摧伏我慢。九者於諸佛法所未得者願此當得，以是因緣摧伏我慢。十者於瞋忿心有情之中多行忍辱，以是因緣摧伏我慢。」又《海意經》云：「若菩薩得身清淨、具相莊嚴、手足柔軟、殊妙可愛成福生身，諸根不減身分圓滿；然於形好亦無醉傲，不以嚴身而求觸樂。若諸眾生種種色相，菩薩爾時為求法故謙下恭敬。」彼經又云：「譬如大海處地卑下，所有一切江河及諸細流速疾趣入。世尊！菩薩敬重師尊，心不高舉亦復如是，一切甚深法門及微細善，於其耳根速疾趣入。世尊！是故菩薩安住正念。若高舉我慢不重師尊，亦不恭敬禮拜，當知菩薩是為魔鉤所制。」又如〈出世間品〉云：「佛言：『佛子！菩薩有十種魔事。何等為十？一者於和尚阿闍梨、父母、沙門婆羅門、住於正行向正道者不起尊重，是為魔事。二者謂諸法師說殊勝法說廣大法，於大乘中知涅槃道，及餘契經得總持王無有休息，然於法師不起尊重，及於所聞不作善巧，是為魔事。三者然於會中聞說大法，於法師所不樂讚美況起淨信，是為魔事。

四者好起過慢自執己見，陵蔑他人、罔知己短，心無揀擇，是為魔事。五者好起過慢自無知覺，於阿羅漢補特伽羅隱蔽覆藏，他實有德謂不如己，應讚不讚，是為魔事。六者了知是法是律真為佛語，為嫌其人頗嫌其法，謗正法已於別受持，是為魔事。七者自求高座，謂言我行道法不應親近執事，於他久修梵行大德耆舊不起承迎，是為魔事。八者貌不溫恭復多顰蹙，言極麁獷心伺過惡，是為魔事。九者由增上慢喜調戲故，不親有德不生恭敬，亦不諮問何者是善何者不善、何者應作何者不作、又何所作於長夜中而得安樂利益、又何所作於長夜中而不能得安樂利益？癡冥頑很為慢所持不明出要，是為魔事。十者由慢所覆，設過佛出亦復遠離，壞夙善根竟無新起，說不應說多起鬪諍，謂此法行返為是處墮大邪惡，於菩提心根力聖財斯不可得，百千劫中常不值佛況復聞法。是為十種魔事。』佛言：『佛子！菩薩捨此十種魔事，得十種智業。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者好起過慢自執己見，陵蔑他人、罔知己短，心無揀擇，是為魔事。五者好起過慢自無知覺，於阿羅漢補特伽羅隱蔽覆藏，他實有德謂不如己，應讚不讚，是為魔事。六者了知是法是律真為佛語，為嫌其人頗嫌其法，謗正法已於別受持，是為魔事。七者自求高座，謂言我行道法不應親近執事，於他久修梵行大德耆舊不起承迎，是為魔事。八者貌不溫恭復多顰蹙，言極麁獷心伺過惡，是為魔事。九者由增上慢喜調戲故，不親有德不生恭敬，亦不諮問何者是善何者不善、何者應作何者不作、又何所作於長夜中而得安樂利益、又何所作於長夜中而不能得安樂利益？癡冥頑很為慢所持不明出要，是為魔事。十者由慢所覆，設過佛出亦復遠離，壞夙善根竟無新起，說不應說多起鬪諍，謂此法行返為是處墮大邪惡，於菩提心根力聖財斯不可得，百千劫中常不值佛況復聞法。是為十種魔事。』佛言：『佛子！菩薩捨此十種魔事，得十種智業。』」

論曰：此中智業者，說善住化度一切眾生等。《護國經》云：「彼人墮蔑戾車罪惡邊地貧賤中生，聾盲闇鈍而無威德，親近愚蒙執著我慢。」又如《法集經》說：「謂諸菩薩欲取佛土者，即眾生土是為佛土，由是得諸佛法、不壞正行。謂諸善行惡行無不依止眾生而轉，故惡行者依罪惡起，彼善行者依人天等。」《寶光明陀羅尼經》云：「佛言：『佛子！此初發心菩薩先於一切眾生發十種心。何等為十？所謂利益心、安樂心、憐愍心、潤澤心、愛樂心、攝取心、守護心、平等心、教授心、稱讚心。』」是十種發心為若此？《入解信力財印經》云：「我已得住一切眾生作弟子者，亦令他住一切眾生作弟子故，俱獲安隱。以要言之。我已先住恭敬禮拜，亦化一切眾生當住恭敬禮拜。」又如《維摩詰所說經》云：「若樂說世間清淨無難故，則隨所化調伏一切有情來生淨佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中智業者，說善住化度一切眾生等。《護國經》云：「彼人墮蔑戾車罪惡邊地貧賤中生，聾盲闇鈍而無威德，親近愚蒙執著我慢。」又如《法集經》說：「謂諸菩薩欲取佛土者，即眾生土是為佛土，由是得諸佛法、不壞正行。謂諸善行惡行無不依止眾生而轉，故惡行者依罪惡起，彼善行者依人天等。」《寶光明陀羅尼經》云：「佛言：『佛子！此初發心菩薩先於一切眾生發十種心。何等為十？所謂利益心、安樂心、憐愍心、潤澤心、愛樂心、攝取心、守護心、平等心、教授心、稱讚心。』」是十種發心為若此？《入解信力財印經》云：「我已得住一切眾生作弟子者，亦令他住一切眾生作弟子故，俱獲安隱。以要言之。我已先住恭敬禮拜，亦化一切眾生當住恭敬禮拜。」又如《維摩詰所說經》云：「若樂說世間清淨無難故，則隨所化調伏一切有情來生淨佛國土。」

論曰：若踞座洗足思惟，應何所作愛樂尊重等事？故《華嚴經》云：「爾時有王名法音蓋，於大眾中處師子座。有諸人眾一時合掌住立其前，如是恭敬為王作禮。乃至爾時法音蓋王見諸乞者，生大歡喜具大悲愍。假使三千界內俱為轉輪聖王經無數劫所得妙樂過於前說，乃至淨居天王於無際劫行寂靜解脫門亦過前說。善男子！譬若有人唯行愛育，父母兄弟姊妹朋屬男女妻妾時久乖離，後於曠野歘然值遇，更相慰問，極生愛重瞻視無厭。善男子！此法音蓋王亦復如是，見來乞者具大愛樂，心生喜樂發起最上大希有心，乃至於諸乞者生一子想、生父母想，生福田想、善知識想、堅固力想、極難得想、難行能行想、多作想、最上成辦想、近住菩提道想、阿闍梨教誡想。如其來者知眾生性之所承事，平等無礙一切捨施，設棄己身如其所欲。復次選地清淨塗拭莊嚴，捨自利樂等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若踞座洗足思惟，應何所作愛樂尊重等事？故《華嚴經》云：「爾時有王名法音蓋，於大眾中處師子座。有諸人眾一時合掌住立其前，如是恭敬為王作禮。乃至爾時法音蓋王見諸乞者，生大歡喜具大悲愍。假使三千界內俱為轉輪聖王經無數劫所得妙樂過於前說，乃至淨居天王於無際劫行寂靜解脫門亦過前說。善男子！譬若有人唯行愛育，父母兄弟姊妹朋屬男女妻妾時久乖離，後於曠野歘然值遇，更相慰問，極生愛重瞻視無厭。善男子！此法音蓋王亦復如是，見來乞者具大愛樂，心生喜樂發起最上大希有心，乃至於諸乞者生一子想、生父母想，生福田想、善知識想、堅固力想、極難得想、難行能行想、多作想、最上成辦想、近住菩提道想、阿闍梨教誡想。如其來者知眾生性之所承事，平等無礙一切捨施，設棄己身如其所欲。復次選地清淨塗拭莊嚴，捨自利樂等。」

論曰：若乃主者淨信，則侍從等亦當淨信，教令具足饒益。應如是作意：「向來比丘身有疾病，昔佛世尊尚為承事。」如《比丘雜誦律》云：「佛言：『佛子！汝勿嫌棄是病比丘。我於比丘中尊尚為承事，持此病比丘衣乃至洗盥。』如是言已，時具壽阿難陀白佛言：『世尊！如來勿應洗此病比丘衣，覆不淨故，我當為洗。』佛告阿難：『汝應洗此病比丘衣，如來當以親手盥水。』爾時具壽阿難陀於病者比丘為浣彼衣，如來尚以親手盥水。乃至總略，時具壽阿難陀如彼病比丘所唱言：『善哉！汝當為起，我今侍汝於外。』出外住已，如來亦復親手盥水，語阿難言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若乃主者淨信，則侍從等亦當淨信，教令具足饒益。應如是作意：「向來比丘身有疾病，昔佛世尊尚為承事。」如《比丘雜誦律》云：「佛言：『佛子！汝勿嫌棄是病比丘。我於比丘中尊尚為承事，持此病比丘衣乃至洗盥。』如是言已，時具壽阿難陀白佛言：『世尊！如來勿應洗此病比丘衣，覆不淨故，我當為洗。』佛告阿難：『汝應洗此病比丘衣，如來當以親手盥水。』爾時具壽阿難陀於病者比丘為浣彼衣，如來尚以親手盥水。乃至總略，時具壽阿難陀如彼病比丘所唱言：『善哉！汝當為起，我今侍汝於外。』出外住已，如來亦復親手盥水，語阿難言：

「『汝廣大承事， 濟度生歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝廣大承事， 濟度生歡喜，

為憂苦損惱， 捨離於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為憂苦損惱， 捨離於眾生。

若人此淨信， 成就良福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人此淨信， 成就良福田，

所有世間中， 非餘眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有世間中， 非餘眾生類。

譬如意賢瓶， 欲悕醇乳汁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如意賢瓶， 欲悕醇乳汁，

尊重彼天言， 是故生恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重彼天言， 是故生恭敬。

亦如新婦法， 承事無暫捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如新婦法， 承事無暫捨，

救無量眾生， 後當獲出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救無量眾生， 後當獲出離。

又若現前尊， 任持於頂上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又若現前尊， 任持於頂上，

置眾生髻中， 一心故無動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置眾生髻中， 一心故無動。

設墮阿鼻獄， 若今造當造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設墮阿鼻獄， 若今造當造，

諸廣大度門， 脩行如是善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸廣大度門， 脩行如是善。

自我為主宰， 我義不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自我為主宰， 我義不可得，

於彼彼造作， 不為慢所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼彼造作， 不為慢所使。

喜樂淨諸根， 苦故入煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜樂淨諸根， 苦故入煩惱，

由喜默諸根， 為作斯化度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由喜默諸根， 為作斯化度。

眾生若在苦， 舉身如焰然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若在苦， 舉身如焰然，

於諸欲悅意， 有方便憐愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸欲悅意， 有方便憐愍。

愍諸造苦者， 故我求是苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍諸造苦者， 故我求是苦，

若倦於忍默， 如罪當懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若倦於忍默， 如罪當懺悔。

設於世尊所， 頂足俱散壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設於世尊所， 頂足俱散壞，

我捨諸世間， 承事如來故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我捨諸世間， 承事如來故。

我造諸眾生， 憐愍無疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我造諸眾生， 憐愍無疑惑，

見如是等人， 由何不尊敬？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見如是等人， 由何不尊敬？

我親事如來， 正成於自利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我親事如來， 正成於自利，

為除世間苦， 故我持淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為除世間苦， 故我持淨戒。

假若一強人， 摧壞於大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假若一強人， 摧壞於大眾，

願長覩眾生， 使無能作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願長覩眾生， 使無能作者。

又若眾強人， 一一如王力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又若眾強人， 一一如王力，

況無如是威， 何容行酷罰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況無如是威， 何容行酷罰？

設逢暴主時， 治官獄卒等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設逢暴主時， 治官獄卒等，

力行悲愍心， 拯濟於群有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力行悲愍心， 拯濟於群有。

極怒何所為？ 寧同地獄苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極怒何所為？ 寧同地獄苦；

若惱逼眾生， 造此亦當受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若惱逼眾生， 造此亦當受。

大喜何所施， 豈容獲正覺？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大喜何所施， 豈容獲正覺？

若悅豫眾生， 造此亦當受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若悅豫眾生， 造此亦當受。

汝後當作佛， 出濟諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝後當作佛， 出濟諸眾生。

云何不暫觀， 現住稱讚者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不暫觀， 現住稱讚者，

巍昂清淨身， 及壽量長遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巍昂清淨身， 及壽量長遠，

逮得生死忍， 轉輪王妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得生死忍， 轉輪王妙樂。

若慈心供養， 名大身眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若慈心供養， 名大身眾生，

以佛淨福報， 為佛大身者。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛淨福報， 為佛大身者。』」

論曰：修慈心觀。如《月燈經》云：「乃至供養無量無數百千萬億不可稱量歌羅頻婆羅等諸佛剎土，如是供養已，不如以一慈心如是次第供養恭敬，常得遠離高舉、不如理作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修慈心觀。如《月燈經》云：「乃至供養無量無數百千萬億不可稱量歌羅頻婆羅等諸佛剎土，如是供養已，不如以一慈心如是次第供養恭敬，常得遠離高舉、不如理作意。」

論曰：一心人解是事。如《寶雲經》說：「善男子！云何菩薩不如理作意？為是菩薩獨處閑靜住無雜亂，發如是心：『我由獨處閑靜住無雜亂故，唯我能順如來法律。汝諸沙門婆羅門等皆住雜亂，於輪迴行多所耽著，不能隨順如來法律。』是為菩薩得不如理作意。」彼經復說：「菩薩起精進時，於此精進不拒教誨，謂不自矜己德亦不陵蔑他人，如是名為善惠發生。然於自所脩習亦求他誨，如是菩薩得謙下精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一心人解是事。如《寶雲經》說：「善男子！云何菩薩不如理作意？為是菩薩獨處閑靜住無雜亂，發如是心：『我由獨處閑靜住無雜亂故，唯我能順如來法律。汝諸沙門婆羅門等皆住雜亂，於輪迴行多所耽著，不能隨順如來法律。』是為菩薩得不如理作意。」彼經復說：「菩薩起精進時，於此精進不拒教誨，謂不自矜己德亦不陵蔑他人，如是名為善惠發生。然於自所脩習亦求他誨，如是菩薩得謙下精進。」

論曰：已略說此護受用福。若迴向菩提，如《無盡意經》云：「佛言：『舍利子！若人以少善根迴向菩提，乃至坐菩提場終無散滅。譬如一渧之水墮大海中，乃至住劫邊際終無散滅。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：已略說此護受用福。若迴向菩提，如《無盡意經》云：「佛言：『舍利子！若人以少善根迴向菩提，乃至坐菩提場終無散滅。譬如一渧之水墮大海中，乃至住劫邊際終無散滅。』」

清淨品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨品第八

論曰：護身等說有三種清淨，今當說是義。云何謂己身受用清淨俱獲安隱？若人於身示現淨飲食，成熟正等菩提。如《祕密大乘經》云：「復次菩薩於大城邑大塚壙間，以無數百千眾生充滿其中。而菩薩摩訶薩示死滅相，現旁生趣大身眾生，乃至令食身肉，於命終時得生天界及餘善趣。以是因緣，乃至最後入於涅盤。所謂菩薩宿願清淨，於此長夜酬其宿願作利益事，臨命終時令食身肉，以是因緣得生天界，乃至最後入於涅盤。謂若成就持戒、成就思惟、成就希求，宿願如是。」彼經復說：「現法身光為諸眾生作利益事。寂惠當知，譬如活命醫王集諸妙藥擣篩和合成女人相，姝妙端正人所樂見，而善安立施作等事，行住坐臥如其分別。諸有國王王子大臣官長長者居士而或來詣活命醫王，時彼妙藥所成女人相與給侍。由給侍故，一切輕安得無病惱。佛言：『寂惠！汝且觀是活命醫王，深植妙樂除世間病，然餘醫師無有是智。寂惠！現法身光菩薩亦復如是，乃至男子女人童男童女及餘眾生，為貪瞋癡遍觸其身熾然燒煮，若彈指頃，一切煩惱遠離燒煮、身獲輕安，所謂菩薩宿願極清淨故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：護身等說有三種清淨，今當說是義。云何謂己身受用清淨俱獲安隱？若人於身示現淨飲食，成熟正等菩提。如《祕密大乘經》云：「復次菩薩於大城邑大塚壙間，以無數百千眾生充滿其中。而菩薩摩訶薩示死滅相，現旁生趣大身眾生，乃至令食身肉，於命終時得生天界及餘善趣。以是因緣，乃至最後入於涅盤。所謂菩薩宿願清淨，於此長夜酬其宿願作利益事，臨命終時令食身肉，以是因緣得生天界，乃至最後入於涅盤。謂若成就持戒、成就思惟、成就希求，宿願如是。」彼經復說：「現法身光為諸眾生作利益事。寂惠當知，譬如活命醫王集諸妙藥擣篩和合成女人相，姝妙端正人所樂見，而善安立施作等事，行住坐臥如其分別。諸有國王王子大臣官長長者居士而或來詣活命醫王，時彼妙藥所成女人相與給侍。由給侍故，一切輕安得無病惱。佛言：『寂惠！汝且觀是活命醫王，深植妙樂除世間病，然餘醫師無有是智。寂惠！現法身光菩薩亦復如是，乃至男子女人童男童女及餘眾生，為貪瞋癡遍觸其身熾然燒煮，若彈指頃，一切煩惱遠離燒煮、身獲輕安，所謂菩薩宿願極清淨故。』」

論曰：此身清淨義者，譬如苗稼為草所覆而不滋茂，是菩提芽為煩惱覆亦不增勝，若不行對治思惟悕求，何容解脫、令彼增長？汝諸世間一心伺察，罪業清淨則身器清淨，說為正覺。復次罪清淨者，《四法經》云：「佛言：『慈氏！若菩薩摩訶薩成就四法，滅先所造久積過罪。何等為四？所謂悔過行、對治行、制止力、依止力。復次悔過行者，於不善業行多所改悔。二對治行者，謂造不善業已，極為善業及餘利益之所對待。三制止力者，由讀誦禁戒得無毀犯。四依止力者，謂歸依佛法僧寶，亦不棄捨菩提之心，由能依止是力，決定滅彼罪等。』佛言：『慈氏！是為菩薩摩訶薩成就四法，滅先所造久積過罪。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此身清淨義者，譬如苗稼為草所覆而不滋茂，是菩提芽為煩惱覆亦不增勝，若不行對治思惟悕求，何容解脫、令彼增長？汝諸世間一心伺察，罪業清淨則身器清淨，說為正覺。復次罪清淨者，《四法經》云：「佛言：『慈氏！若菩薩摩訶薩成就四法，滅先所造久積過罪。何等為四？所謂悔過行、對治行、制止力、依止力。復次悔過行者，於不善業行多所改悔。二對治行者，謂造不善業已，極為善業及餘利益之所對待。三制止力者，由讀誦禁戒得無毀犯。四依止力者，謂歸依佛法僧寶，亦不棄捨菩提之心，由能依止是力，決定滅彼罪等。』佛言：『慈氏！是為菩薩摩訶薩成就四法，滅先所造久積過罪。』」